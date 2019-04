De Buenas a Primeras (05/04/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 2 00:11 en la Cadena SER de primeros con Marina Fernández y hay duda

Voz 3 00:19 igual

Voz 7 00:52 hola qué tal ya es viernes cinco de marzo hizo unos va a estropear el tiempo para el fin de semana vamos a tener un poco de todo tu lluvia sol y también tormentas en Sigüenza Guadalajara hay cuatro grados hasta ahora ahí llueve las mínimas van a subir los próximos días en general pero todavía vamos a tener momentos de y aunque el invierno suave que hemos tenido un invierno atípico de picnic de Playa de manga corta está des luciendo este inicio de la primavera lo cierto es que hay cosas que sólo pasan en esta época del año al menos hasta ahora que con el cambio climático todo puede cambiar

Voz 8 01:37 eso es pero hasta ahora con el cambio de estación viene el cambio de hora y con el cambio de hora esa especie de jet lag el desorden horario que que sobretodo mayores niños pero que bueno muchos dicen que todavía están sufriendo desde el fin de semana pasado y por supuesto días más largos con más luz durante más horas

Voz 7 01:54 con todo eso combinado provoca lo que conocemos como astenia primaveral que no es ningún invento así que no os riáis de la gente que dice que con la primavera se siente un poco cansada o desganado que ha empezado a dormir mal

Voz 8 02:06 si las tenía es muy real y afecta a casi cuatro de cada diez personas que tiene que ver pues con todo esto que que decimos con que algunas personas des cuesta más adaptarse al cambio de hoy

Voz 7 02:16 la de temperatura de tiempo de luz a lo que hay que sumar claro la alergia que sufren millones de españoles Ike combinada con las tenia da la tormenta perfecta Julia Molina las terrazas ya se van llenando de gente el día ahora dura más el tiempo permiten ir vestido como una cebolla

Voz 3 02:33 pero tú estás en modo hagamos alguna locura descansaremos y vamos mucho quién decaído cansado mustio alicaído débil lo que muchos identifican como astenia primaveral no se cura ni con vitaminas ni con bebidas mágicas necesita algo que a todos los cuesta mucho más llevar una vida sana

Voz 9 02:50 qué rico

Voz 1981 02:52 la vulgar zanahoria lo verde que no muerde

Voz 3 02:55 comer frutas verduras tener una dieta variada beber mucho líquido es lo primero pero no lo único lo ideal es dormir bien aunque Si estás escuchando esto probablemente es porque ese punto no lo puedes cumplir así que vas al siguiente Jorge camina asalta o lo que sea pero mueve Te vamos hace ejercicio porque aunque tengas la sensación de que eso va a hacer que estés más cansado en realidad reducirán los efectos de las tenían

Voz 7 03:25 a las cinco y media y media en Canarias vamos a preguntarle a María Fernández vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar que es exactamente la astenia qué efectos tienen nosotros efectos físicos y psicológicos por porqué afecta a unas personas y no a otras escribe nuestro oyente José María Andreo en Twitter que el tiene astenia primaveral todo el año sobre todo cuando tengo que ir a trabajar serán los años pues José María

Voz 10 04:02 eh esto es otra cosa y además no tiene nada que ver con los

Voz 7 04:04 es años yo creo a mi me Pardo es hueco gratuita sino de las tenía nos lo va a explicar María Fernández dentro de una hora pero no desesperen es que ya es viernes así que tenemos en fin de semana la vuelta de la esquina cuestión de horas ya seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro hoy estamos preguntando de qué forma afecta más la primavera es la encuesta de sí en en arroba de buenas en nuestra cuenta de Twitter y tenemos que decir que la cosa ha estado muy reñida

Voz 8 04:28 si os damos a cuatro opciones como siembre y es verdad que teniendo en cuenta de que hay muchísimos millones de alérgicos en España y que la alergia es realmente incómoda pues sabíamos que que esta opción iba a ganar la opción de la alergia pero es que ha estado ahí emocionante

Voz 7 04:43 las tan emocionante la alergia va ganando con el treinta y cinco por ciento de los votos y tenemos un empate en segunda posición con el veintitrés por ciento los que sufren de lo que hemos denominado desorden de armario ese no saber qué ropa ponerse sin más fresco más de abrigo hilos que notan que efectivamente la sangre bueno se les altera en esta época del año

Voz 11 05:02 Julia de Alicante pues veréis con estos cambios tan repentinos de temperatura si es verdad que tengo la armario un poco loco porque un día saco la camisa al otro el jersey guardo el jersey guarda la camisa el chaquetón lo guardo lo vuelvo a sacar tremendo hasta que no se estabilizó un poco el tiempo tengo el vestidor como para que venga la maricón así que estoy pendiente de Luismi a diario que es el que nos pone al día del tiempo

Voz 10 05:28 bueno pues en nada dentro rato después del boleto de las cinco las cuatro en Canarias le preguntamos a Luismi Pérez que tenemos que coger hoy de la Armada

Voz 8 05:36 decíamos que cuatro de cada diez personas sufren astenia primaveral así que alguna tenía que ser oyente de de buenas pues bienvenida Yolanda de Zaragoza que nos ha enviado una nota de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 3 05:48 no no sé si es la la primavera las tenía el cambio de hora pero bueno dicen que las manitas de abril son las mejores para dormir y a mí me cuesta Dios y ayuda a salir de la cama estos días pero Dios dios ayuda también dicen que las marionetas de mayo unas mejores de todo el año así que me esperan dos meses poquito tarde a trabajar

Voz 7 06:09 Nos ellos lo de las tenía le va a servir como justificante en el trabajo

Voz 8 06:14 es la segunda oyentes lo dices luego lo pregunta

Voz 7 06:16 has tenido es la opción menos votada en la encuesta de hoy pero muy cerca de las anteriores con el diecinueve por ciento de los votos

Voz 8 06:21 lo de José Luis de San Blas hombre dice el que esa alergia pero suena

Voz 1 06:26 más astenia o o a cualquier cosa o que a él también se la ha revolucionado la sangre estado dije algo que es la ley

Voz 12 06:34 aparte de eso dormir una hora menos porque me la quita el Gobierno llega Semana Santa torrijas y cuatro días de descanso saboreó es rica fresas con nata y todos los impregna de poesía volverán las

Voz 7 06:49 obras como nos estamos preguntando en qué notáis más la llegada de la primavera así el alergia las tenia el desorden de armario o como dice el refrán en que la sangre altera os ponéis poéticos como José Luis

Voz 8 07:03 eso es blanco estas sigue abierta en Twitter arroba de buenas y puedes mandarnos notas de voz contándonos cómo afecta el cambio de estación al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 3 07:14 víctima beta es una combinación nefasta de pronto hace un calor horroroso te citarla Rebeca eres consciente de que tu piel está amarilla

Voz 8 07:26 a pidan

Voz 3 07:28 color paz hilo colar enferme da

Voz 8 07:32 mano si se te olvida

Voz 3 07:34 lo de Pilar de las así las ya yo en concreto entró en pánico atarlo yo fatal

Voz 10 07:41 bueno hay más de Madrid y que les de la primavera eh

Voz 8 07:43 aquel pelos alegría no pasa nada

Voz 10 07:46 Sergio diez en la producción Borja González en la técnica y con cuerpo ya de fin de semana empezamos de buenas a primeras

Voz 13 07:53 eh

Voz 14 09:01 de esa primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 7 09:32 son las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 15 09:40 feliz de madrugada fue uno de los grandes misterios veto tiempo Fénix Pérez que gritan orgullosos Yo fui a EGB para psicología aún no ha encontrado explicación a este fenómeno pero para esa gente mayor que fue GB hoy traigo atención caviar caviar de misterio que la verdadera historia de fantasmas faltas Lycos el mítico Polo del más allá

Voz 10 10:08 no judía a DGB yo tampoco pero

Voz 15 10:10 no me acuerdo del fantasma tú te acuerdas de faltas

Voz 1 10:13 Nico el el AVE no sí que han dicho pero yo no era muy tampoco de faltas mico

Voz 7 10:19 de vainilla hay de chocolate es que yo no sé si te llego a Tierra Santa sí sí sí desapareció

Voz 8 10:24 bueno pero que había había había

Voz 7 10:26 que luego lo convirtieron como en los pequeñitos estos

Voz 10 10:30 que bien suelte Daniel era un pueblo era un sucedáneo

Voz 1 10:33 esto no no pero sí fantasma es faltas Mikko estaba al nivel del frío

Voz 10 10:38 a pie a era vamos un helado de culto para los niños de de los noventa bueno este jueves en La Ventana ha estado Ángel de la Guarda especialista en fenómenos paranormales ya ha explicado el misterioso origen de este lado

Voz 15 10:51 qué titular fría cuidado que vienen caquita el Fantasy Mikko no fue crearon por humanos me acompaña José Carlos Rico hijo de Paco Micó fundador de la dos Nico José Carlos híbridos hola qué tal buenas tardes pero

Voz 9 11:05 el escalofriante Fanta Nico cuerpo de Boadilla yo de boca objetivo que ha dicho Lampe no era una creación no no lo fue fue pareció así como de la nada simas pues es la fábrica de repente lo que es la línea de producción empezaron a salir helados con forma de fantasma sin que nadie ordena nadie nadie nadie nadie le preguntamos del mundo oye esto de dónde sale esto tiene que había diseñado gestionado nadie lo había creado entonces pues mi padre en paz descanse ha y padre fiel pues Primero Noticias perdona perdona perdona perdona lo que decía spoiler perdón pues desapareció varios días no entonces no sabíamos qué hacer estamos hasta que una vez me operario dijo mira mira bomba bomba todos los operarios quemaban don Paco mi padre había perdón debería de Francisco no a tu padre que volvía de dónde de interior de la máquina ágil la Xunta que había descubierto atención que los espíritus de los los muertos estaban detrás de tu madre te cuento en la elaboración los helados hay muchos que han hecho Colate el fijo que le falta sabes que Sam como tal pues todos esos son destruidos antes de llegar al mercado así que sus espíritus errantes decidieron hacer el faltas Mikko como representante suyo en la tierra como el Papa adiós sabes el papa el Papa sería el Fanta cientos el representantes buenos días perdidos los muertos

Voz 15 12:37 en la tierra impresionante impresionante yo ahora me imagino a todas la audiencia España un poquito un poquito

Voz 8 12:45 no entiendo un poco tensa eso te iba a decir de qué cosas entera uno a a esta hora de la madrugada porque inquietante esto de que el fantasma chico sea el representante de Nosferatu en el mundo de la heladería bueno pese al demoníaco nacimiento de este lado la familia Mikko se atrevió a lanzarlo al mercado

Voz 9 13:02 entonces Ángel decidimos que había que quemar esa una maldita y entonces mi padre dijo no no no pues Starsky Ximo está riquísimo qué más da que lo haga dijo mi padre que estudia Mendaro en ese momento decidido comercializar creada por la fuerza del mal no bueno fuerzas Small se manifiestan a través de vainilla chocolate no sé si serán Moodle mal puede que tenga razón ahí puede gracias don podría ciudad Eto'o fue el helado

Voz 16 13:33 no pero no también bueno

Voz 7 13:39 el lado de Tóful para ver si eso sí que sería la encarnación del mal aseguró que que los de PACMA estarían a favor de un helado así por cierto que según El Mundo Today una de las últimas encuestas sobre el veintiocho A pronostica una victoria clara del Partido Animalista

Voz 1981 13:55 Mas ganaría las elecciones generales con mayoría absoluta según una encuesta realizada en una granja los pollos encuestados apuestan por un presidente de grano y con pluma sólo los cerdos capitalistas diez por ciento del electorado de la Granja sigue confiando en los grandes partidos tradicionales el lobby gay celebra cursos ilegales y clandestinos para curar el catolicismo mismo el colectivo LGTB sometía a diversos sacerdotes a cursos y retiros espirituales para revertir su catolicismo algo que consideran una enfermedad que es un problema para el propio sacerdote también para su familia Santiago Abascal tendrá Carvalho oficial en lugar de coche oficial Si gana las

Voz 9 14:39 el candidato de Vox pretende convertir La Moncloa en un rancho si gana las elecciones su gabinete presidencial estaría compuesto por Virgil Kennedy toro precioso y Perro Loco Schmitt Televisión Española sería sustituida por la emisora de Wichita W

Voz 1981 14:54 de RCat Teo última hora Arman cuéntanos

Voz 9 14:59 una concursante de Days arroja las bragas al techo antes de contestar sí tendría una segunda cita si se quedan pegadas mi respuesta es sí

Voz 1981 15:08 gracias Armand vamos ahora con algunos titulares previo pago el calentamiento global obliga a cancelar el estreno de Frozen dos Florentino Pérez anuncia que en el nuevo Bernabéu será más fácil citar penaltis a favor del Real Madrid Antonio García Ferreras hará el seguimiento de las selecciones desde una mesa electoral porque le ha tocado ser vocal la policía del Estado dejó desviara Íñigo Errejón porque sólo hablaba de núcleos y radiadores los españoles tardan una media de seis horas en desaprovechar un sujetador la Albert Rivera dice ahora que se llama José Alberto Carlos españoles derribó la paz ya son las cinco menos cuarto a las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 17 15:55 con Brian Pérez

Voz 1981 15:59 hoy viene sin papeles así que intuimos que no trae modelitos Brian Pérez buenos días hola qué tal no saque bienes sin sin modelitos a tres

Voz 18 16:08 bueno porque tiene que haber un poco de todo para este fantástico viaje

Voz 1 16:12 Ernes os traigo regreso doble a ver reencuentro retirada de permiso que intrigante así intrigantes vamos con regreso doble

Voz 19 16:27 sí sí

Voz 14 16:34 bueno estamos a las puertas de

Voz 1 16:37 la llegada de supervivientes no nunca mejor dicho la bien pagada ella bien pagas se especula con la llegada de bien paga que pasa todos los años pero este año con más fuerza que nunca hablamos de Isabel Pantoja no

Voz 7 16:48 dice usted que es especula todos los años con cada partido

Voz 1 16:51 para en algún reality especula unos años las

Voz 18 16:53 la conciliación pero como este año no se ha especulado ninguno incluso varios medios ya adelantan esta semana que han adelantado que va a participar en esta edición

Voz 10 17:04 han hecho ya se está hablando de cifras de

Voz 18 17:06 quién paga no se habla de los ochenta mil a los cien mil euros no por todo el con

Voz 1 17:11 esta semana semanales cada semana que yo vamos yo con una semana

Voz 7 17:15 en la isla sería

Voz 1 17:18 el pazo y encima te pagan

Voz 8 17:21 eso es eso es ir a un a un reality y además también como que el levas tu caché porque luego también Sara otros programas tenemos que decir que no es una noticia que está cien por cien como aunque está ultimando

Voz 1 17:33 tomando ni desde luego saber D2 no decían algunos yo os puedo decir algunos medios lo dan por hecho yo os puedo decir

Voz 18 17:39 Fuentes de Mediaset que se está negociando yo sé que negociaban

Voz 8 17:44 Acciona existe pero la negociación existe

Voz 18 17:47 todavía no está dado el OK pero no existan

Voz 10 17:49 tiene que ser fuerte amo no está desde luego el dinerito limpios a llevar pero tiene que es el fuerte haber sido Isabel Pantoja hombre no ir Ike ahora tu carrera tenga que enfocarse más hacía los reales

Voz 18 18:02 claro también están inclina también es algo con lo que está jugando medios Mediaset porque sería regresó muy sonado a la televisión

Voz 8 18:10 le decía regreso doble qué pasa que no va a ser el único

Voz 18 18:13 no no va a ser el único su hija el año pasado estuve estuvo estuvo Kiko Rivera aquí no

Voz 10 18:19 es la única de la familia que falta por pasar de hecho podría estas penurias podría estar acompañada entre ellos en si fuera supervivientes e incluso uno

Voz 18 18:28 de Sussex yernos Omar Montes

Voz 14 18:30 que el ex novio de

Voz 18 18:33 porque ella sí que debe estar poniendo como condición es rodearse de gente que ya se lleva bien ya vale osea ha sido hoy voy a la grada si hoy que se haga la estancia

Voz 8 18:46 bueno para montar ahí sus vale cita

Voz 18 18:48 otro regreso porque sería un regreso doble podría ser el de Jorge Javier Vázquez que también se habla que su regreso tras sumar su ictus que sufrió hace unas semanas está recuperando y podría ser podría ser para presentar Supervivientes la edición de

Voz 10 19:01 Nos alegramos en cualquier caso de que se recupere presente lo que presente

Voz 1 19:06 bueno hoy vamos con Reencuentro vale por favor decidme qué os acordáis de este tema bueno igual para vosotros no es te mató a mí para mí no era El Sueño de Morfeo nada su despido no a ver este vídeo no lo que parece no es Rosalía con altura pero lo peto unos meses si están llegaron a ir a Eurovisión lo Sueño de Morfeo pues sí sí sí mira dejarme un poquito paso a paso vale vale Eurovisión en mayor Maliki ocho de mayo te dan nada pero bueno

Voz 18 19:45 aquel del Rosario David Feito Juan Luis Suárez el sueño Orfeo el señor feo que vuelve el sueño Orfeo al menos por un día vale el veintinueve de junio se van a reencontrar en Ifema en un súper festival concierto que yo lo desconocía pero bueno se llama el festival lo de Tuenti claro

Voz 7 20:02 pareja pues sector aquí para este encuentro no se lo podía estar estamos como el Love the night live al que fui yo con mis amigas el de vuestra generación madre de Tuenti esto Marratxí en el mismo pabellón

Voz 1 20:16 tú horarios de aquella red social

Voz 7 20:18 la misma Tuenti no actuarán todos menos

Voz 18 20:21 Juan Luis Suárez que por lo visto debe estar malito y parece que no va a poder acudir al reencuentro pero bueno si la gente muy ilusionada no con la vuelta de El sueño Orfeo que como decíais no representaron en Eurovisión en dos mil trece no se acordáis de ese momento esto no va contigo hasta el final la verdad que fue uno de los grandes fiascos despejen al final al final al

Voz 8 20:46 el de la cola del Atlético que ya quiso un poco raro

Voz 18 20:48 pero con la maldición de salida actuar descalza que siempre ha sido como gran maldición de los festivales de Eurovisión y quedamos en el penúltimo puesto con tan sólo ocho

Voz 7 20:56 ha dicho que está Herrera ha sido un poco lo de Brian Pérez no me gusta El Sueño de Morfeo el tema si me traigo aquí pero hay que decir hay que decir que sí

Voz 18 21:06 toda la prensa rosa ha destacado este regreso porque sí que es verdad que hacía mucho que no se oía de ellos de hecho que ya está en viviendo en Estados Unidos su saque estaban completamente ese Paradis desaparecidos aunque

Voz 1 21:19 nadie

Voz 7 21:21 la chica fue Fernando Alonso

Voz 8 21:24 menos mal que nos queda la tercera erre que es retirada

Voz 1 21:27 el permiso retirada de permiso

Voz 7 21:34 bueno ahora lo vais a entender todo vale a ver a mí que me encanta pero todo en la vida

Voz 1 21:42 pues yo veré qué te en la vida no al menos aquí en la han retirado a quién le han retirado el permiso pues el han retirado a la única persona que conduce sin tener los esto es una contradicción en sí misma vale a auto ha retirado la reina Isabel II de Inglaterra pero ya ya de Cervelló da vía conducía pues todavía conocí a punto de cumplir los noventa y tres años que los va a cumplir el veintiuno de abril horror ingresados

Voz 8 22:06 que conducía un coche de golf de Buckingham mira que metes en calzador la información monárquica osea hasta que

Voz 1 22:11 no no no no conducir no no no atención

Voz 7 22:13 mira yo de casi ochenta años que pensaba que iba Limoges y acabó

Voz 18 22:18 la sociedad que esto mucha gente no lo sabe pero la reina Inglaterra ahí donde la habéis tiene una flota de Land Rover si Jaguar ya los conducía de hecho

Voz 7 22:27 la mente tiene dio que soy yo que soy un gran amante

Voz 18 22:30 el Reino Unido e incluso ha visto muchas veces por medio de la calle a las calles cortadas la reina Inglaterra PC días realidad conducir por la calle que me dice lo cortan en blanco en el servicio secreto con la con la policía osa así como con

Voz 7 22:45 pero en cualquier zona de Londres o zonas sí sí

Voz 1 22:47 bueno al palacio de Buckingham está bueno pero es verdad que ese paseo hombre

Voz 7 22:53 no no has veces te corta oral no el Moll

Voz 18 22:56 la vía principal que conduce al al palacio de Buckingham pero sí otras calles de de

Voz 7 23:00 como se entere de la Real

Voz 18 23:03 ha sido una retirada un poco con trampa porque la casa real británica ha dicho que va a seguir conduciendo pero en circuito cerrado

Voz 8 23:12 está en todos sus palacios ni los caminos privado

Voz 18 23:14 dos en Balmoral tal va a seguir conduciendo y esto pues claro ha saltado la polémica de esta retirada porque su marido la lió ya atroz se chocó con se chocó con un coche muy recio

Voz 7 23:25 demente Luxemburgo muy había una niña pequeña en ese club ha vendido así pero lo que el titular reales la reina nunca más a hacer un peligro público digamos

Voz 1 23:37 podríamos va a ser un peligro para los de dentro pero retiradas que también

Voz 18 23:41 Rey eso Reina sea lo que sea con noventa y interesa

Voz 1 23:44 años ya basta ya de conducir hombre no pero se ha o no igual bueno y vamos a ir

Voz 18 23:49 al maravilloso concursó

Voz 1 23:55 Llanos no que es maravilloso concursante bien porque a veces nuestra sección favorita del sonido que inaugura el viernes poco ganas y porque vamos a todos los bueno os vengo a hablar de una persona que tiene sesenta años Right no pero que sigue haciendo vida de adolescentes tres de Ana Obregón ya fue otro otro Hinault esa Nobre usted a alguien que va a destinar alguien que va teniendo sesenta años

Voz 3 24:30 no tengo ni idea

Voz 1 24:31 el Lomana

Voz 7 24:33 Carmelo mano tiene más de sesenta mentes melómano Aitor algo una vista más allá es muy costoso ir porque está

Voz 18 24:43 se le conoce principalmente por la música que su debut musical fue en mil novecientos ochenta y tres

Voz 1 24:50 en mil novecientos ochenta y tres el momento de empezar a pedirlo un pollo polla vieja

Voz 8 24:57 a quién no quiere

Voz 1 24:59 más joven y que es mujer es mujer nada más venga tengo que deciros que es muy es una persona muy pero que muy muy fan de las tres erres pero tan fan que hacer todas la unidad protagoniza las tres erres el nombre vos veo súper pillada eh vamos a la pista musical una vez ya Ryan pero aquellos Madonna di es Madonna a ver vamos a ver si es madre vamos a comprobar no sólo tiene sesenta años una que que ya cuenta vale está muy bien está muy bien

Voz 7 25:50 bueno Madonna que podemos decir Madonna Madonna híper híper ya que la sintonía de las tres de la sintonía

Voz 1 25:58 ese reses de Madonna por eso Madonna está presente en cada tres ser yo

Voz 8 26:03 siendo de que no se está hablando de verla

Voz 1 26:05 Ana ahora pero no sabía Bono Madonna que esta semana hemos sabido que Madonna va a participar como artista invitada en Eurovisión dos mil diecinueve

Voz 7 26:14 vean idea le van a pagar un millón de euros

Voz 1 26:17 por dos canciones que va a cantar en el Festival de Europa mira

Voz 8 26:21 Pantoja ochenta mil cien mil por semana en Supervivientes un millón de euros por un par de canciones que estamos haciendo

Voz 7 26:27 no estamos haciendo mal de verdad no no lo entiendo

Voz 1 26:31 decanta bueno pero cualquier cosa no sé todo es practicar malabares con bolas oyó que sé aún que sepas

Voz 7 26:38 a lo de Tienes talento de tantas cosas de la Nava es desnudos de la pobre bueno chicos os dejo

Voz 1 26:45 a Madonna con Machado y auguró que paséis un fantástico fin de semana

Voz 7 26:50 Pitu también Brian que destaca

Voz 1 26:53 hemos besos y hasta el viernes y hasta el viernes que viene

Voz 14 27:02 de primeras no habido uniones

Voz 0084 27:04 la música tan auténtica y especiales como la de José Alfredo Chavela Vargas dos socios de tragos amigos del alma dos artistas condenados a encontrarse sin nadie escribía el amor como José Alfredo nadie sabía darle más magia a esas canciones que Chavela En este mundo raro

Voz 20 27:22 cuando te hablen de ambos

Voz 21 27:25 eh

Voz 22 27:28 libre

Voz 0084 27:31 quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira canta Chavela dique bienes de allá de Un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes de amor que nunca es amado son las palabras estas del gran José Alfredo en un clásico de la canción mexicana una canción eterna que la Dama del Pancho rojo canto

Voz 1787 27:52 su primer disco comienzos de los años sesenta

Voz 0084 27:55 posición acompañó a Chavela durante toda su vida medio siglo aferrándose a esta joya de la música latinoamericana quizá por qué para Chavela

Voz 14 28:04 este nunca dejó de ser un mundo raro

Voz 23 28:13 a mí

Voz 9 28:17 ahora

Voz 21 28:20 eh

Voz 14 28:22 tú

Voz 0084 28:29 sí

Voz 14 28:40 eh

Voz 21 28:59 no he dicho nada

Voz 10 29:11 Un mundo raro pero un mundo en el que por suerte se encontraron José Alfredo y Chavela Vargas que disfrutamos a eso

Voz 16 29:18 pasa una hora de Alfonso Cardenal

Voz 24 29:22 a tu lado

Voz 14 29:35 fue

Voz 1787 29:36 la

Voz 25 29:39 ah sí

Voz 22 29:41 qué tal

Voz 14 29:48 el de hoy con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 26 29:54 no

Voz 7 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 27 30:07 hay daba buenos días buenos días el hombre de setenta años que ayudó a su mujer enferma quitarse la vida este miércoles ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares esta noche después de haber comparecido ante el juez María José Carrasco llevaba treinta años con esclerosis múltiple era completamente dependiente de su marido ya no podía mover ni las manos Ángel Hernández se ha dirigido así a los periodistas a la salida de los calabozos

Voz 1709 30:27 bueno yo no sé si seré el referente a mí lo que me importa ahora que vosotros os dedicáis sobre toda la gente que tiene este problema porque mi mujer ya fallecido ya en parte ya no hace falta ir y hay mucha gente que está en esta situación y que hay que llorar

Voz 27 30:41 veremos en qué termina el proceso judicial Ángel se enfrenta ahora a un delito de cooperación al suicidio penado entre dos y diez años de cárcel aunque con atenuantes el acusado puede evitar la cárcel Ignacio González portavoz de Jueces para la Democracia confía en que lo que ha sucedido no tenga consecuencias penales

Voz 28 30:55 bueno de hecho que apelar al sentimiento de humanidad y sobre todo a la dignidad de las personas que en este caso en concreto cuando es la propia persona que lo está sufriendo está demandando una muerte digna pues creo que en este caso incluso podría apreciarse alguna circunstancia eximente como fuera se les cadena de necesidad que le eximirá de cualquier tipo de responsabilidad penal

Voz 27 31:20 cambiamos de asunto el Parlament de Cataluña ha aprobado este jueves una moción del PSC que emplaza al president Quim Torra a someterse a una cuestión de confianza va a convocar elecciones la Cámara ha aprobado un texto que constata la inoperancia del Ejecutivo autonómico y la falta de presupuestos para dos mil diecinueve declaraciones de Miquel Iceta del PSC anoche en Hora veinticinco

Voz 1 31:37 bueno yo no me pongo esto

Voz 29 31:39 yo nunca más que se acepta los mandatos del Parlamento tendrán el valor de haber demostrado que el Gobierno no tiene mayoría y que a pesar de ello pretende seguir en el Gobierno con lo que demostrar que se podía hacer bastante más de lo que habían hecho hasta ahora el grupo de ciudadanos para poner en evidencia el fracaso del independentismo

Voz 27 32:04 bueno pues Torra en Twitter ya ha dicho que seguirán gobernando con toda la ambición republicana intacta sobre las placas de interior en las que se investiga entre otros y los de investigación el P el presunto robo de datos personales a Pablo Iglesias y el supuesto viaje que la policía hizo a Nueva York para ofrecerle identidad y documentación a un ex ministro de Chávez durante la época de Fernández Díaz a cambio de información sobre Podemos y sus vínculos con Venezuela Pablo Iglesias ha dicho sobre esto en la emisora RAC1 que espera estar en el Gobierno en la próxima legislatura para poder limpiar el Ministerio desde dentro

Voz 30 32:31 esperamos formar parte de ese ministerio no solamente poner condiciones pondremos a trabajar para limpiar ese misterio de de cloaca y que pueda ser un ministerio que trabaje cumpliendo la ley y al servicio de la ciudadanía que es como tiene que ser

Voz 10 32:45 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha respondido sí

Voz 27 32:47 de esas esta noche en Telecinco de extinguirlo lo que ocho sido

Voz 1722 32:50 sin piar cualquier tipo de duda es que existiera sobre una minoría de la policía que ha sido utilizada como consecuencia de una decisión política de la anterior administración para espiar a adversarios políticos por tanto yo lo que le diría al señor Iglesias pero también al conjunto de la ciudadanía española es que estén tranquilos este gobierno está comprometido está apoyando y aportando toda la información que él está pidiendo a la Audiencia Nacional para llegar hasta las últimas consecuencias

Voz 1 33:17 de momento es todo más información en una hora y en Cadena SER

Voz 27 33:20 confianza dennos

Voz 14 33:23 los informativos

Voz 7 33:26 de primeras con Marina Fernández

Voz 14 33:29 y hay toda

Voz 7 33:46 pues así va más a cerrar la semana en lo informativo la buena noticia es ésa que cerramos la semana que ya casi es fin de semana vamos a ver con qué tiempo viene Luismi Pérez buenos días

Voz 31 33:56 buenos días Marina antes de nada que nadie me eche a los perros por lo que voy a decir

Voz 7 34:01 ya hemos notado ahí el tono de voz como desolado

Voz 1 34:04 sí a ver lógicamente llega al fin de semana que

Voz 31 34:06 mucha más gente tiene fiesta y tiene actividades al aire libre que hay que decir que este fin de semana eh viene el tiempo bastante revuelto a grandes rasgos no va a estar lloviendo todo el fin de semana sin parar iba a haber algunas comunidades en las que más Bimba llover muy poco pero en otras va a llover mucho por ejemplo en Galicia desde ya mismo donde está lloviendo de hecho pues el fin de semana sigue va a ser bastante más desapacible también cerca del estrecho allí las nubes van a ser las dominantes y con lluvias que sobretodo este mediodía tarde ya de cara al domingo volverán a ser bastante abundantes

Voz 18 34:39 en el caso del Mediterráneo ahora mismo

Voz 31 34:41 las lluvias no llegan el cielos despejados solamente hay algún chubasco cerca del Mar Menor aunque atención esta tarde con las lluvias que se irán extendiendo de oeste a este por casi todo el país especialmente ya entrada la tarde en las dos Castillas en Madrid en Aragón en gran parte de Murcia la Comunidad Valenciana ya de noche en Cataluña llegarán esas lluvias abundantes el fin de semana mañana cuanto más al Mediterráneo bastante más Sol eso sí con viento viento que va a ser muy fuerte cuidadito cerca del mar de Alborán y en las costas de Murcia y la Comunidad Valenciana así como en Galicia mañana el caso del domingo otra vez en el Mediterráneo más claros cuanto más el interior más chubascos más tormentas más granizadas y lo que os decía Marina Aitor cerca de Galicia lluvia más abundante en el caso de Canarias poco a poco iremos teniendo más tranquilidad el fin de semana solamente hoy con nubarrones y con chaparrones que irán cayendo de forma intermitente todo ello con un ambiente que más bien el fin de semana va a ser fresco en todo el país incluida Canarias menos el el Mediterráneo aquel ambiente un poquito más suave especialmente mañana con ese viento de poniente

Voz 10 35:42 así que nos espera un fin de semana de tormentas lluvias sol un poco de todo que no lo parezca tiene su lado bueno porque vamos a tener un fin de semana y es lo más posible de bastantes Arcoiris recuérdanos

Voz 7 35:56 como Fun estén bien sí sí

Voz 31 35:59 hay muchos arco iris se van a ver de hecho dentro de esa variabilidad Ésta es

Voz 1787 36:03 todos esos fenómenos ópticos saber cómo

Voz 31 36:06 cómo se formó quede hecho que es un arcoíris pues no deja de ser una descomposición de la luz producida porque hay dos elementos uno indispensable que esté lloviendo y otro también indispensable es que a Gasol pero que hagan un sol bajo por tanto que asiste ocultando sobretodo sus arcoiris los tenemos más por la tarde aunque también se pueden ver por la mañana y es curioso porque el los típicos arcoiris que todo el mundo es acostumbrado a ver sobre todo los de chubascos de tarde son esos Arcoiris mirando hacia Levante en cambio los Arcoiris de la mañana salen por poniente básicamente porque está en el lado contrario del sol por tanto es otro elementos

Voz 1 36:41 esto no lo hacíamos da por ejemplo si sí pues

Voz 31 36:44 sobre todo eso casi siempre la gente tiene en mente chubasco

Voz 10 36:47 ya que por la mañana tenemos que buscar los hacia arriba eso estáis por la tarde hacia Levante

Voz 31 36:53 así es siempre es en el lado contrario adónde

Voz 1 36:56 el sol por tanto son dos ingredientes que esté lloviendo

Voz 31 36:59 que tengamos el sol por un lado pero un sol bajo qué es lo que pasa pues que esas gotas actúan de cristal esas botas van siendo atravesadas por los rayos de sol cuando atraviesen las gotas lo que hace es descomponerse la luz del sol la luz del sol es lo que se llama la luz blanca la que nosotros vemos una luz blanca en algún momento se ve algo más amarillenta pero en cualquier caso es Ladousse total pero esos salud Blanca está formado de siete colores aunque nosotros no lo veamos están ahí en el momento que se descompone en el momento que reflejan podríamos decir esos rayos de sol contra las gotas que hacen de de vidrio de espejo es cuando se forma el arco iris por tanto ese momento en el que vemos ese fenómeno óptico pero tengo que decir que ese arco iris no es como a nosotros nos engaña nuestra vista porque lo que es en realidad un círculo Iris o sea no es una media una media circunferencia que es lo que siguen prevemos ya es algo que es totalmente circular

Voz 10 37:56 que aquel que pudiéramos ir más allá del horizonte lo veríamos entero

Voz 31 37:58 ahí está lo que pasa es que nosotros porque estamos en el suelo lógicamente sea a la altura a la que sea pero estamos a nivel del suelo nosotros no tenemos la perspectiva de lo que hay por debajo lógicamente porque no tenemos un un espejo en cambio si tú subes a un sitio muy elevado imaginemos un rascacielos o un piso muy elevado de un edificio o bien estas en un avión en una avioneta en un globo como tú tienes el sol bajo igualmente pero tienes mucha más capacidad de ver cielo por debajo tuyo lo que ves es el arco completo el arco no la circunferencia completa lo que pasa que nosotros al estar en el suelo estamos destinando saber la mayoría de nosotros esos arcos iris

Voz 8 38:32 Luis mira a ver si es como este fin de semana se van a dar las condiciones a ver si algún oyente ve algunos envía una foto en Twitter arroba de buenas hoy algunas veces la mayoría de veces se ve uno pero hay otras veces que ya ya es alucinante ver dos arco iris esto depende de algo en concreto o es casual

Voz 1787 38:48 así no no depende básicamente de

Voz 31 38:50 dos Se de un elemento es de la intensidad en la que esté cayendo esa precipitación esa lluvia las gotas os acordáis aquello de la gota importa o el tamaño importa

Voz 1 38:59 en cuanto a las cinco

Voz 31 39:01 su vasco la lluvia fina que sería la llovizna o la lluvia bien pues en este caso también importa el tamaño de la gota cuando estamos hablando de un chubasco sea un chaparrón fuerte las cuotas son más grandes tanto Arsène más grandes actúan más de de ese espejo de ese cristal que lo que haces difuminar o lo que hace es descomponer esa luz por tanto en momentos en los que llueva con intensidad dando el sol de espaldas podríamos decir es cuando es más fácil que serán los dos arcos iris porque ese forman dos bien porque la gota el arco principal que vemos casi siempre es porque es la luz que se descompone en la parte de arriba de la gota pero claro la tiene dos partes dada la da bajo pues la de abajo también por fenómenos de hoy ticos vaya por fenómenos también de es reflejo de la luz y demás se hacen que se vean ese segundo arco el segundo arco es más exterior que el principal seré más difuminado y atención se ve con los colores invertidos todo es un fenómeno óptico todo un fenómeno de de composiciones luz de juegos de luz por tanto se ven dos es porque están cayendo gotas grandes

Voz 1 40:03 porque está lloviendo con intensidad bueno pues ojalá haya surtido algún oyente no nos mande alguno

Voz 10 40:08 si os animamos a mandarnos fotos de los Arcoiris os encontréis este fin de semana por toda la geografía porque vamos a tener lluvia en un poquito en todas partes en Arroyo de buenas en las vemos hoy también es es ocho tres tres dos tres siete pero cuatro Luismi que tengas muy buen fin de semana igualmente a disfrutarlo como sea nada pues que vaya bien

Voz 22 40:47 o al Senado

Voz 32 40:58 Rice

Voz 9 41:00 visca

Voz 22 41:04 además de

Voz 10 41:05 tormentas y arcoíris la primavera viene acompañada de estornudos malestar cansancio algún que otro impulso es la

Voz 8 41:12 de mala no mucha confusión a la hora de de

Voz 10 41:14 tiros cada mañana pero eso preguntamos la encuesta de hoy en arroba de buenas qué notáis más de la primavera la la la alergia que la sangre altera el desorden de armario o la astenia primaveral seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 33 41:28 buenos días pues los bueno pues Amir en particular pues no me afecta no va a aceptar cambios de estación para nada

Voz 34 41:34 pero pero bueno este yo este año sí este año está o con un poquito más eufórico no eso de que ni siquiera

Voz 33 41:39 el Madrid más a ganar nada el fútbol pues mira ha sido un chute de energía sabes

Voz 10 41:47 más energía a Diego de Zaragoza

Voz 8 41:49 no te hace falta notas de falta bueno a esta hora llegará la alergia con el treinta y seis por ciento de los votos invitamos un ojo en Twitter Ángeles Ballesteros nos cuenta que que es de astenia primaveral dice que desde que han cambiado la hora lo nota más que el efecto Le dura hasta junio

Voz 10 42:03 los mucho ánimo Ángeles que aún nos queda para junio Martelly Atienza también está cansada pero también

Voz 7 42:10 dice sufre el desorden de armario cuenta que estos días en Valencia pueden tener primavera verano e invierno

Voz 1 42:17 sólo unas horas y no sabemos cómo le afecta la primavera a la

Voz 8 42:20 su ritmo y pinturero pero lo que sí nos dice

Voz 1 42:23 que no le gusta nada porque detrás viene el verano y lo odia odia el calor arroba

Voz 10 42:28 así no Suker Juan que ya está de camino al trabajo es de los que peor lo pasan primavera porque dice que tiene alergia casi todo la caspa del perro almohada plataneras los ácaros y sobretodo al polen del olivo que le pone fatal

Voz 8 42:41 Aitor Fernández y dice que se pone a tope con máxima Vera que es la personificación del dicho de la primavera la sangre

Voz 1 42:48 era nos cuenta que con el buen tiempo y nos empezamos a quitar ropa la Ica aunque todavía estemos con bufanda dice que

Voz 9 42:55 va desnudo por dentro pero eso todos

Voz 7 42:58 hay datos por nuevos por desvelar

Voz 10 43:00 la encuesta sigue abierta en Twitter puedes votar todavía en arroba de buenas a mandarnos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son las cinco y trece las cuatro y tres en Canarias se acabó la trigésima jornada de Liga el Sevilla ha ganado dos al Alavés la Real Sociedad dos uno al Betis en Leganés se ha impuesto uno cero al Valladolid a falta de ocho jornadas por jugarse el título lo poco que queda en juego del título pasa el Barcelona Atlético del sábado en el Camp Nou Radomir Antic fue entrenador de los dos equipos hizo le ha costado pero ha terminado admitiendo que le tira un poco más lo rojiblanco

Voz 1375 43:41 pero quién gana el sábado pues ojalá que gana

Voz 20 43:43 pues pero te echamos con épocas donde pues fluidez no es es característica ni de unos ni otro equipo tener que a ningún otro pues a mi me gusta gana que gana fútbol pero bueno por supuesto son más más atlético que iba el Atlético pero yo creo que no no paz

Voz 1375 44:05 vamos a ser fácil no va a ser fácil el Barça el Barça estamos

Voz 8 44:07 qué dicen los que saben que el entrenador serbio fue posiblemente el arquitecto de la época más gloriosa del Atlético con ese doblete histórico en mil novecientos noventa y seis en ese equipo estaba el Cholo Simeone actual técnico ya Antic le ha preguntado manos y le gusta cómo está jugando el Atleti

Voz 1375 44:23 oye este este Atlético del Cholo de convencer

Voz 20 44:25 no lo sé tengo mucha muchas veces hecho ya que que había salidas hacía entradas para convencer a sí hablando de lo mismo tantas lesiones por supuesto está estando ritmo de juego está afectando pues con niño autoridad supuestos de otras cosas con esta con esta plantilla

Voz 18 44:46 podría jugar más ofensivo al Atlético no lo sé

Voz 20 44:48 esto mira a jugar jugaron contra a la vez pues una una semana tres puntas marcaron cuatro goles primera exprés de esta temporada el siguiente partido en casa no es lo mismo lo mismo la idea

Voz 10 45:10 Antic tiene un récord difícil de igualar que esta haber entrenado a Real Madrid Barcelona y Atlético es el único que lo ha hecho así que claro hacerle entrevistas es muy agradecido porque se le puede preguntar por casi cualquier cosa

Voz 1375 45:22 al Madrid como lo ves con esta temporada de Lopetegui luego Solari ahora Zidane

Voz 20 45:27 bueno bueno que eso que decía con anterioridad para el problema porque tienes que ir saliendo desde tan pronto es un club que siempre es mejor club de mundo y siempre está luchando por todas títulos saliente de ello pues por supuesto que hay problemas

Voz 1375 45:46 pero se solucionan con la llegada de Zidane a veces cambiando entrenador parece que no quitamos a cuando cómo te pasó atinó quitamos ahora entrado ponemos a otro pero no con eso se arregla todo no

Voz 20 45:55 sí pero espero el justo justo esto porque porque volver ha pasado yo creo que sí a resolver problemas es para ellos para para resolver porque Zidane por supuesto tiene mano izquierda un hombre que que lleva lleva bien pero también todos coincidimos con algo que Real Madrid necesita pues unas unas nuevas incorporación

Voz 8 46:22 bueno y la noticia que la apretaban en las últimas horas en las redes

Voz 1 46:25 pero en general es que hemos conocido caché

Voz 8 46:28 veo está preparando una serie sobre la figura de Jesús Gil el que fuera alcalde de Marbella y también presidente de del Atlético de Madrid

Voz 35 46:36 mejor tengo más de trescientos millones de pesetas ya no sé qué hacen con ellos tengo un barco que lleva dos horas de navegación que por ciento es la última vez que les utilizado ha sido en la gran procesión emocionante vibrante bonita de todo el pueblo de Marbella doscientos barcos

Voz 10 46:56 él decía tener un problema que no sabía qué hacer con trescientos millones no sabemos de sido queriendo sin querer pero su sucesor Enrique Cerezo le ha hecho un homenaje en toda regla atentos a las sobrada que se ha pegado con los compañeros de Radio Barcelona bueno

Voz 1375 47:11 en esta previa del partido algo que suele ser casi habitual Enrique Cerezo pues se suele hablar con con algunos medios en Catalunya en la previa del Barça Atlético de Madrid ya elegido la Cadena SER para para dejar a algunos titulares en el valle hablando de Griezmann hablando del Barça bueno cómo está el presidente del Atlético le ha preguntado

Voz 36 47:31 eso sí en el que uvas de cerca dueña las opciones de que hay reales de que fiche Griezmann por el Barça y la respuesta como mínimo ha sido curiosa mano escucharlas porque a lo mejor dicho

Voz 1210 47:44 si no me fastidie cómo le va

Voz 8 47:46 la marcha cómodo porque el Atlético tiene tiene a Messi

Voz 1 47:53 comprar

Voz 8 47:54 oye tiene ganas de calentar el el el el partido e como saben lo sé yo lo sé cómo Enrique Cerezo sabe qué le voy a tirar por Griezmann yo me adelanto y tiro por Messi

Voz 37 48:06 porque no se pudo decirle yo creo que sería un buen tándem Griezmann sí

Voz 1 48:13 esto que viene ahora os prometemos que no es de los

Voz 8 48:15 esta lista secundarios pero por poco Stephen Carrie es uno de los mejores jugadores de baloncesto del planeta y hace unas horas hemos descubierto que ha conseguido ser uno de los mejores sin ver bien que metía todas las canastas sin tener del todo bien la vista

Voz 38 48:31 un periodista Estados Unidos que se llama Marcus Thompson que está es muy cercano al jugador ha publicado un artículo el que el talla toda la historia no no era broma resulta que Carrie es sufre una enfermedad degenerativa de la carne que se llama que era tocó los vales una enfermedad que le han diagnosticado hace solo tres semanas está usando lentillas y les está yendo mucho mejor en teoría esa pérdida de visión va ir a más pero se puede corregir con lentillas Estados cuarenta años no hay que preocuparse e irónico le notaban claro pero bueno ha dicho carril grandiosa conocido realmente toda la noticia hice siento que tengo ojos nuevos como si el mundo entero se hubiese abierto ante mí

Voz 10 49:08 son las cinco y diecinueve las cuatro y diecinueve en Canarias

Voz 14 49:10 me devuelves a primeras

Voz 0084 49:16 somos una sociedad cansada lo dicen los expertos lo sentimos nosotros cada día estoy hablando de esa sensación de fatiga

Voz 11 49:25 esa falta de energía que domina nuestras miradas desde primera hora de la mañana y que nos acompaña todo el día hasta que queremos de nuevos rendidos en la cama

Voz 0084 49:33 para un sueño habitualmente poco reparador

Voz 11 49:37 vivimos en el mejor de los mundos la esperanza de vida crece sin cesar el ocio ofrece oportunidades casi infinitas

Voz 39 49:43 los placeres están al alcance

Voz 11 49:45 de un clic viajamos hacemos deporte tenemos acceso a todo tipo de medicinas y sin embargo unos falta vitalidad física y mental vivimos dominados por el estrés con una constante sensación de ansiedad

Voz 39 50:00 y todo suma para sentirnos sin energía

Voz 8 50:08 es fiesta que escucháis esa eh a grandes rasgos la filosofía ante un documental que ha estrenado hace unos días se llama cómoda la vida sin fuelle y como cuenta uno de sus creadores Nicolás Coronado en La Ventana el docu es un diagnóstico de esta especie de fatiga generalizada no sólo en primavera no sólo las tenía esta sensación de pertenecer como a una sociedad que está quemada como si estuviese de si está continua

Voz 9 50:31 querría que contar un poco la génesis el origen como te en barcas en esto

Voz 1787 50:35 Nos hemos juntado un grupo de de bueno

Voz 14 50:37 las personas espero

Voz 1787 50:39 cómoda pues al final es pretende ser nuestro granito de arena que votamos para que la sociedad esté cada vez más consciente o mejor dicho más despierta frente a la realidad a la que nos enfrentamos cada día y sobre todo que seamos conscientes del poder de cambio que tenemos sobre nosotros mismos porque creo que para que una sociedad cambio primero tiene que haber un cambio en el individuo es responsabilidad de cada uno poner esa teoría que también no sabemos porque como estamos en un mundo en el que con internet y estamos conectados tenemos todos los conocimientos de nuestro alcance pero no lo ponemos en práctica tenemos muchas teorías pero no lo llevamos a la practica entonces creo que es porque tenemos a nuestra fuerza de voluntad

Voz 0084 51:20 débil poco trabajada

Voz 14 51:25 hola