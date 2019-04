De Buenas a Primeras (09/04/2019)

Voz 1860 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

en la Cadena SER de primeros Marina Fernández y Aitor a Letizia

Voz 1491 00:50 hola qué tal seguro que mejor que ayer que a los martes digamos un poco más entrenados es nueve de abril hay once grados hasta ahora entre mujer a Cádiz y a partir del mediodía va a llover en casi todo el país a llover con fuerza incluso en forma de tormenta sólo se van a librar del agua este martes en Canarias y en el sur de Andalucía sí nos está escuchando alguien que todavía está pensando a qué se quiere dedicar os conocéis a una persona en esa situación que sepáis que se buscan programadores expertos en ciberseguridad y especialistas en el manejo de datos en concreto unos diez mil nada menos y en nuestro país

Voz 1621 01:38 las propias empresas tecnológicas han sido las que han dado la voz de alarma dicen que tienen unos diez mil puestos sin cubrir y que así no hay manera de que el sector un sector clave para el futuro se desarrolle en España pero claro esas empresas luego los profesionales del sector no se ponen de acuerdo en los motivos por los que no se cubren esas vacantes según

Voz 1491 01:58 las empresas que han encargado un informe y han hecho encuestas en diez mil colegios y cincuenta universidades según las empresas el problema es que los maestros despiertan esa vocación tecnológica en los chavales porque ellos mismos no la tienen bien en la mayoría de la carrera de Magisterio no maneja según este informe conocimientos sobre estas nuevas tecnologías esto dicen las empresas

Voz 1621 02:20 sí porque como decimos los profesionales tienen otra opinión radicalmente distinta reconocen porque bueno los datos son los datos que han bajado las matriculas en carreras técnicas como las ingenierías y también en las carreras de Ciencias pero lo achacan a la precariedad al enorme esfuerzo que suponen estos estudios y que después no se va a haber gol es recompensado dicen en el mercado laboral

Voz 1491 02:43 porque a pesar de que los trabajadores de las tecnológicas ganan un veintidós por ciento más que la media del resto de de empleados en España unos veintiocho mil euros brutos al año la diferencia con lo que cobrarían fuera de nuestro país sigue siendo muy grande

Voz 1621 02:57 así que acusan a estas empresas tecnológicas de crear una especie de inflación es decir generar con una sensación de que hay mucho empleo vacante en el sector para poder cubrir esos puestos con sueldos más baratos

Voz 1491 03:09 el caso es que según la Fundación IMAS se él los próximos años tema crear entre doscientos mil doscientos cincuenta mil empleos de alta cualificación en el sector tecnológico lo que sería fantástico si no fuera porque según este mismo estudio casi la mitad se pueden quedar desiertos Julia Molina puede que en unos años las azafatas

Voz 6 03:29 a bordo sucinto

Voz 1491 03:32 ya no sean las personas que trabajan

Voz 7 03:34 los aviones comerciales sino las que asistan a los turistas que viajen al espacio para entonces es posible que todos los coches ya circulen solos sin conductor así que quizás ya no conozcamos a ningún taxista pero sí a muchos informáticos que eviten que alguien The Pirate el coche

Voz 1 03:49 dentro del vehículo procesador sugerir que cuplés el consejero cromático para mayor seguridad que sea futuro futurible

Voz 7 04:02 quizás en los supermercados ya no haya cajeros como ya pasa en una tienda de Amazon en Seattle

Voz 1 04:06 muy estoy chapado se Cuenca allí

Voz 7 04:11 ya no hay trabajadores para cobrar pero sí hay reponedoras pero puede que dentro de unos años de esta figura tampoco haga falta quizás en los supermercados sólo trabajen los encargados de imprimir alimentos con impresoras 3D es difícil predecir el futuro lo único que podemos tener claro es que para entonces algunos empleos habrán dejado de existir y otros serán completamente nuevos de hecho casi el catorce por ciento en los trabajos de hoy ni siquiera existían hace quince años

Voz 1491 04:39 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a preguntarle a nuestra compañera Adela Molina responsable de la información educativa en la Cadena SER Si es cierto que nos falta formación tecnológica como estamos en comparación con otros países y que posibles soluciones proponen las empresas por un lado los profesionales por otro es como un efecto más de la primavera yo diría que en efecto indeseable que es nuestro olvidó incluir en la encuesta hace unos días a la alergia o las tenía con la llegada de estas estación con la inminencia del verano en muchos más ciudades de España ya es casi imposible darse una vuelta un fin de semana ya sea por la mañana por la tarde por la noche sin toparse con una despedida Yahoo por los resultados de la encuesta de hoy en arroba de buenas así redacciones los oyentes cuando os encontráis por una de estas celebraciones

Voz 1621 05:39 no os preguntamos en Twitter que os molesta más de las despedidas de solteros y como siempre os planteamos cuatro opciones de menos a más habéis votado por el viaje el disfraz nos gusta al veintidós por ciento el gasto que suponen casi al treinta por cien

Voz 1491 05:55 sí a la mayoría el cuarenta y cuatro por ciento es molesta directamente en la existencia de este tipo de fiestas seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro julio de Alicante

Voz 8 06:05 me pregunto yo de Kiss de lo que se despide de la última vez que hacer el idiota pues eras

Voz 1491 06:11 película lo peor es que seguro que no será la última vez que han el idiota

Voz 1621 06:15 hombre inseguro pero hay que criticamos mucho pero lo también los Nos gusta todos un poco de nuevo el idiota o no absolutamente como siempre os damos cuatro opciones pero lo que queremos es que planteabais vosotros más como Diego de Zaragoza os habéis dejado

Voz 9 06:30 todo un dato muy importante para la celebración de despedida de soltero iba organizar una despedida de soltero que eso es mucho curro que si lo disfrutamos de una manera que sirve de los disfraza de otro que si no lo llevamos nos vamos de viaje a un a un pueblo dando Laura Casas lo montamos allí o lo hacemos en la ciudad venga chicos que es martes

Voz 1491 06:51 es martes sino hay que organizar ninguna expedida a Porto a la mente porque es verdad que es un embrollo seis lo tres tres dos tres siete cero cuatro podéis contar darnos que podíais más de las despedidas o contarnos cómo José Luis de San Blas como lo habéis pasado en alguna

Voz 10 07:05 en la de un amigo aunque parezca mentira es verídico el a la primera de cambio se marchó el primero que estábamos todos allí y que hacíamos por continuar la fiesta pero sin novio misión en busca del novio perdido a todos los que veíamos oiga habrá visto por ahí a un novio que le hemos perdido algunos afirmaban verle e incluso donde así eso es sumaban una fiesta

Voz 1621 07:31 bueno la encuesta siga abierta en arroba de buenas en Twitter podéis seguir votando o contarnos vuestra opinión vuestras historias de despedidas de soltero soltera en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 07:44 tenemos una hora y media por delante para escucharos así que nada de despedidas al menos hasta las seis y bueno después tampoco con Sergio Díaz en la producción y Borja González en la técnica empieza de buenas a primeras

de primeras y con Marina Fernández

Voz 1491 10:30 pasa un minuto de las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 14 10:40 yo diría que que ven la vida Sitel bien y el mal porque la vida son contrarios está en la noche el día en blanco el melón la sandía

Voz 1491 10:55 bueno nunca es mal momento para recuperar esta pieza de culto el testimonio en La hora chanante de Mister T el actor que interpretaba de Mead en el equipo a cuánta razón tenían lo lo que decía la vida está llena de contrastes de blancos y negros de extremos de realidades que dividen el mundo en dos por ejemplo por un lado esta es la gente a la que le cuesta concretar no que le preguntan algo y es incapaz de responder con claridad con certeza

Voz 1494 11:20 hola buenas tardes bona tarda cuál es tu nombre amigo me Atanasio como la eutanasia es dónde llamas o sea que si de Benidorm Benidorm de acuerdo donde de aquí en cuál sería la película de tu vida

Voz 15 11:34 ya tengo una lo dejo clarísimo ya sé que igual no es la mejor película de todos los tiempos una que te remueve en verdad no sé por qué pero me toca mucho la patata

Voz 1494 11:48 la situado en el pecho Francino entonces sí cuál es qué película es la del rubias

Voz 15 11:55 he de Brad Pitt no traerles hacia porque salía con el a través de los ojos azules

Voz 1494 12:05 Paul Newman Paul Newman vale una película de Paul Newman

Voz 15 12:10 no el otro en el rol de Rubio

Voz 1494 12:13 no pesar esa buenísima buenísima pero en una película con Robert Redford no sé de qué va cuál es

Voz 15 12:20 vale que está ahí a la cosa

Voz 1494 12:24 bueno tío si no me dan más datos Memorias de África pueden ser Memorias de África me es un cazador de África y no no no no no

Voz 15 12:35 el uno con el otro bueno Newman no con el otro aire es muy bueno tremendo tremendo

Voz 1494 12:42 joder tío Baker el candidato los tres días del cóndor

Voz 15 12:48 el título pero es tu playboy pero es tu película favorita a veces al año si ya en casa mira armamento hasta sin pero en la tengo yo no

Voz 1494 12:59 la eutanasia deja lado más somero Nos queda claro que tu película favorita es una película de rock star

Voz 15 13:05 eso es buenísima ejercer la recogiendo datos las todo lo que sé

Voz 1494 13:10 gracias de ahí que angustia

Voz 1621 13:13 eh además con lo fácil que es coger el móvil mirarlo todo bueno eutanasia era el ejemplo de esta gente extremadamente poco concreta pero es que al otro lado de la balanza tenemos a la gente

Voz 16 13:25 que todo lo tiene clarísimo clarísimo en la vida tanto que argumentan las cosas de forma tan vehemente que incluso pueden llegar a faltar al respeto a las personas

Voz 1621 13:35 qué quieren que les gusta otra cosa y ahora este finde

Voz 16 13:37 semana

Voz 0230 13:38 en el que probablemente será considerado con el tiempo el mejor discurso de campaña electoral en años José Antonio Monago del Partido Popular defiende sus gustos musicales para defenderlos ridiculiza el indie el techno y la fusión con un tonillo de sarcasmo Man fijaros en cómo sarcasmos Omán cuando habla de otros estilos musicales recupera su tono recio de voz para defender lo que a él le gusta es el segundo grupo

Voz 17 14:07 qué más ha vendido de la historia de España a mi me gusta Camela aquí la moda decir que me gusta lo indie o la fusión vuelta que no a mí Camela porque los pueblos se llenan de gente de gente sencilla de gente humilde porque no tienen patrono de multinacionales me gusta Camela empezaron de la cinta en la gasolinera yo lo mercadillo izado en el segundo grupo que más ha vendido

Voz 1704 14:40 bueno pero está prohibido canela Alien ha presentado la carta diciendo que no se sabe por qué los políticos necesitan un enemigo

Voz 1491 14:59 bueno este primer oyente ese personaje de los Especialistas secundarios que se llamaba eutanasia la eutanasia parece que va a ser uno de los grandes temas de la campaña electoral que aunque no lo parezca aún no ha empezado empieza el viernes los partidos políticos ya se están posicionando a favor o en contra el derecho a una muerte digna El Mundo Today ha conseguido conocer la posición de Vox antes que ningún otro medio

Voz 1981 15:22 se compromete a legalizar la eutanasia de gente de izquierdas para que luego digan que somos radicales ni claras Santiago Abascal millones de españoles votarán seguir espiando a Pablo Iglesias en las próximas elecciones del líder de Podemos empieza a sospechar que uno de los gemelos seis Villarejo disfrazado los españoles ya consideran moderado a cualquier partido político que no intente matarlos yo daría se conformaría con un programa electoral que no contemplar a hundir los en la miseria a dejarlo sin sanidad pública ya acabar con su vida un señor llaman mala racha a pasar treinta y cinco años en la cárcel si da de revés profesional el ataque el ataque frustrado en una sede de Bankia Netflix producieran documental sobre cada uno de sus suscriptores Andrés Maroto una vida entera con Conchi Franco visitará Bertín Osborne en cuanto lo hayan hecho mal

Voz 18 16:14 el colmo incrustados eran mucho será un hueso duro de roer admite

Voz 1981 16:21 la lluvia obliga a un joven a decidir en apenas unos segundos que prendas salvar para que no se mojen ha sido incapaz de sacrificar las bragas de su ex que aún colgaban de miles de españoles huyen a Bruselas porque les ha tocado presidir una mesa electoral Bélgica se llena de presidentes de mesa electoral en el exilio los españoles tendrán que elegir entre Sonia hay Selena a partir de dos mil veinte ciudadanos propone prescindir de las dos y quedarse con Malú Pedro Sánchez obligado a anunciar las nuevas hipotecas del Santander en pleno mitin que pase con tu hipotecan el Santander Millás realidad tu sueño de una España mejor ha declarado

Voz 19 16:58 nuestra

Voz 1491 17:00 a cuatro y cuarenta y siete tres de cuarenta y siete en Canarias seguramente ya lo habéis visto el vídeo que corre por las redes sociales en el que un joven de veintiséis años cuenta aparentemente su situación

Voz 1621 17:17 mi nombre es Jordi Pascual ni experiencia académica cuenta con más de tres licenciaturas en las ciencias económicas es un joven que ha perdido su trabajo busca desesperadamente un empleo en la entrevista que busca un empleo para alguien que lo está pasando peor que él en su familia es su padre

Voz 20 17:39 el guion impresionante muchísimas gracias muchas gracias como puede ser que con la experiencia en los conocimientos que usted tiene estemos buscando trabajo en las empresas que doce

Voz 1621 17:52 porque

Voz 21 17:55 bueno la

Voz 1491 17:56 la la del padre de de Jordi es la situación de muchísimas personas en nuestro país que por tener más de cincuenta o cincuenta y cinco años no encuentran trabajo el autor del vídeo Jordi Pascual es Jordi Pascual y la historia que cuenta es completamente

Voz 6 18:10 cuánto tiempo lleva topar intentando conseguir un empleo

Voz 22 18:13 mira eh desde el dos mil diez no tiene un un puesto de trabajo en el que haya estado más de seis meses y cómo lo lleva pues lo lleva bastante mal Él es un hombre que intenta aguantar todo que no sea muy expresivo delante de la familia pero la preocupación ansiedad el agobio está y yo tengo que decir que sí que hay incluso está fulminado moralmente porque siempre que vaya a entrevistas a ir de digan que no que no que no que no acaba a la cama tocando

Voz 23 18:48 igual al existir miles y miles de personas que

Voz 1981 18:51 sin entender muy bien por qué

Voz 6 18:53 con todo el conocimiento con toda la experiencia que tienen están en la calle a cuantas entrevistas Se puede haber presentado tu padre

Voz 22 19:00 a muchas también los picos del vídeo que Mi padre cada día se pone las principales plataformas de búsqueda de empleo e a enviar currículums etcétera incluso en una entrevista a mi padre exigió que por favor eh le dijeran el motivo por el cual no pasaba la la candidatura a la que se haya postulado efectivamente en algunos casos las personas la la de Recursos Humanos le dijeron que su edad no encajaba en el perfil de la empresa

Voz 1621 19:27 bueno como decimos el vídeo se ha hecho viral padre hijo están felices con la respuesta que han tenido pero las sensaciones

Voz 22 19:33 amarga como puede ser que con un vídeo en veinticuatro horas había conseguido lo que nueve no lo hecho nueve años en nueve años desde dos mil diez desde el jueves que es cuando digamos hizo el boom puede decir que tenía como más de doscientos e-mails entre cuales había gente de aquí apoyado apoyaba la iniciativa gente igual que en la misma situación prensa y sobre todo muchas empresas que querían mi padre incluso había una docena de emails que decían quiero contratarlo ya

Voz 1621 20:00 a la que lo que se convierta en viral lo en moda no en algo habitual además del vidrio sea también está esta respuesta de las empresas

Voz 1491 20:07 sí porque actualmente hay medio millón de desempleados los mayores de cincuenta y cinco años son el quince por ciento de del total de los parados pero si reparamos en en los de larga duración los que llevan más de un año en desempleo el veintidós por ciento son mayores de cincuenta y cinco

Voz 1621 20:22 entre los que llevan más de dos años buscando un trabajo son el veinticinco por ciento uno de cada cuatro en Hoy por hoy han abierto teléfonos y hemos podido escuchar historias muy parecidas a las de Jordi

Voz 24 20:33 nunca un precio Encarna Sánchez con cincuenta y cinco años me quede en paro que a reestructurar currículum no me llamaban es como si hubiera un filtro donde los mayores ya directamente llevaban cubo de la basura esa es la impresión que tengo sentido salidas en siete años solamente trabajado seis meses un hotel y como vulgarmente se dice no por currículum ni que estuviera interesada simplemente por enchufe lamentable es así pero así sucedió

Voz 1491 21:06 la paradoja es que a los jóvenes les pide experiencia que no tienen porqué no está dado tiempo a conseguirla los mayores se pide ser más jóvenes algo que directamente pues es imposible

Voz 1621 21:15 le si la madurez como una traba seguimos con más voces es Javier de Barcelona todas las cuatro idiomas verdad

Voz 25 21:22 a notas de la e hija pues bueno en realidad cinco crónicos son sólo idioma materno con lo cual pues lo cuenta

Voz 6 21:29 bueno pero Palop cinco Javier estuviese

Voz 25 21:33 de ingeniería náutica tengo máster en Comercio Internacional y logística

Voz 26 21:37 transporte tú estás en el paro estás trabajando no decirte cuánto dos años buscando

Voz 25 21:43 a todos lo que se puede pues un camino casi interminable lleno de laberintos donde donde casi casi casi es imposible Fassi en nada en otro digo bueno e interesante sino casi nada que pueda que puedan ofrecer que pueda

Voz 1667 21:56 los cincuenta y seis años una cosa curiosa que tú

Voz 25 21:59 estás físicamente perfecto no tiene enfermedades tu cabeza funciona de maravilla pues vamos mienten anarquía alzados sin embargo te encuentras con un filtro invisible que es tierra vieron te dicen bueno pues efecto nuestro perfil que buscamos

Voz 1621 22:12 cuántas veces habrán escuchado eso de no es el perfil que buscábamos y las empresas no es algo nuevos aprovechan de este tipo de situaciones de la desesperación de de muchos parados empiezan precarizar el empleo rebajando al mínimo los salarios terminan en algunos casos ofreciendo sueldos ridículos es el caso de Cristina que ha llamado para denunciar este caso

Voz 25 22:31 de prevención de riesgos laborales estado de encargada de empresas del Metal tengo experiencia en transporte de mercancías y personas en fin que tengo un currículum amplio oí potentes a nivel a nivel de obrero no entonces no hace escasamente unos cuatro seis semanas llega una propuesta de una empresa que hay de cuidado de aquí en Mollet del Vallès este señor me ofreció un puesto de trabajo de noventa euros al mes

Voz 26 23:01 noventa euros al mes si además tenía que desplazarme fuera de mi localidad a lo que él me con me contesto que podía ir a pie tampoco hacía falta que yo al coche

Voz 27 23:09 no

Voz 1491 23:16 siete minutos para las cinco las cuatro en Canarias someterse voluntariamente a una la pequeña tortura una tortura física sólo porque en Internet nos invitan a hacerlo porque nuestros compañeros claro lo hacen y también nos incitan es el último reto Vidal el último desafío a través de Internet que ha hecho saltar las alarmas nun centro escolar asturiano

Voz 0827 23:39 el Instituto astures de Lugones ha detectado y frenado un peligroso juego viral en el que participaban cuarenta de los ciento sesenta y cinco alumnos de primero de la ESO es decir uno de cada cuatro el juego es el abecedario el diablo una especie de Pasapalabra en el que el chaval va recitando palabras con cada letra del abecedario mientras otro le va pellizcar ando con intensidad creciente en las manos y en las muñecas hasta producir heridas que en cuatro de los casos de este instituto han sido graves los padres y los educadores tienen tenemos una gran responsabilidad en vigilar en detectar responder ante estas prácticas pero también sería interesante que los responsables de las redes se preocuparan de controlar según qué contenidos a según qué edades al menos con la misma eficacia con la que por ejemplo Facebook detecta pezones indebidos no debe de ser tan difícil

Voz 1621 24:32 bueno siempre hablamos sobre menores e los temas son complejos se tienen además como en este caso también muchas perspectivas vamos a escuchar primero lo que ha contado el director del centro educativo es Mario Prendes yo le preguntaba que cuando se dieron cuenta nos dice que la semana pasada verdad si las a

Voz 26 24:46 alumnos sospechosamente con los mismos heridos en la mano y a raíz de ahí fue cuando tomamos la iniciativa de preguntarles qué era lo que estaba ocurriendo

Voz 28 24:54 para participan todos digamos de de en fin

Voz 1860 24:58 por voluntad propia porque era un juego entendían que en juego había alguno y me dio fruto

Voz 26 25:03 ahí fue cuando realmente nos empezamos un poco alarmar a veía algún niño que es pensaba que bueno engañado de alguna manera se había visto forzado a participar y lógicamente las heridas en algún caso eran consideración que les dijeron ellos sobre el origen del reto quiero decir

Voz 1621 25:17 a quién se lo había propuesto donde lo habían visto pues

Voz 26 25:19 en youtube las redes sociales y ahí es donde nosotros lo averiguamos en acción tutorial nuevamente al peligro de las redes ya las familias a la necesidad de que te vengan un poco bajo control por qué páginas son nuestros hijos no ahora mismo los niños se de que estaban cicatrizado las heridas que tenía lo que hemos dicho es que a partir de ahora tolerancia cero que el juego entre comillas se ha acabado ir desde luego que si iban a adoptar medidas drásticas correctoras en caso de que se diera o se tuviera constancia de que había algún niño a partir de ahora que fuera forzado a participar en este dejó

Voz 1621 25:54 como decía Isaías es importante el control por parte de los adultos en este caso que fue el colegio que empezó tirando poco a poco de la manta para evitar que esto llegase a mayores

Voz 0827 26:05 lo interesante Mario lo preocupante también es que con el nivel de alumnos que han participado en este tipo de juegos no podemos decir que estuvieran los alumnos más conflictivos

Voz 26 26:14 sí ha hecho el perfil incluso era el de la I más inmaduro más inseguro el que sevillano de alguna manera volcado

Voz 15 26:21 han participar en este tipo de actividades

Voz 26 26:24 el miedo que cogimos poco dando supervisando nosotros investigando en las redes que había una versión más dura que se conoce como el Cutty donde ya hay hay un auto lesión con un fin de subir las imágenes pegándose con cuchillas y teníamos algún caso podría estar sospechosamente metido hay en este país y fue cuando dijimos esto hay que cortarlo de raíz de forma automática con información a ellos y lógicamente no

Voz 1491 26:51 que cuando con los padres que además siempre deberían tener un ojo acompañar de alguna manera la la actividad en Internet en Youtube de de sus hijos como recomienda siempre la policía y en concreto Laura grabó a oficial del Grupo de Redes Sociales de la Policía Nacional

Voz 1667 27:07 algún consejo o algo desde la Policía

Voz 29 27:10 gente aconsejamos que en el entorno digital eh los padres de acompañar a sus hijos cuando una en no los errores de fiscalizar relaciones on line pero sí de supervisar las no de de además de provocar conversaciones que les ayuden a avalar las consecuencias de determinadas de determinados actos y saber que en la vida real como la vida virtual lo que decimos lo que hacemos tiene también sus esa secuencia

Voz 1981 27:34 en mil novecientos cincuenta y nueve mil se da cada veinte años se convertía en una súper estrella adolescente con la canción de esta noche la canción mil Se Dacca con todos los elementos un éxito adolescente al amor perdidos una composición que habla de su ex pareja la también cantante Carole King que habían salido en sus días de instituto en Brooklyn quien que ya tenía otra pareja hay que estaba destacando ya como compositora para otros artistas se sintió ofendida le devolvió los honores con O'Neal una parodia de la canción que mostraba sus deseos de ser las señoras se Dacca llamado por tanto tiempo nunca soñé que me escribiera una canción Soy Carol vivo en Tennessee nunca esperaba que me recordase es el tema de quién apenas tuvo trascendencia pero ofendió a ese Dacca también que además tuvo que compartir oficina en Nueva York con King y su nuevo novio Iber poco a poco como su carrera despegaba mientras la suya Syva atascando cosas del destino

Voz 14 28:45 tú en Meknes

Voz 1491 29:01 una pelea de canciones de entre dos antiguos enamorados de Instituto de una época en la que el amor se vive de una forma que nunca se va a repetir o caro de venirse da el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal no

Voz 14 29:14 CEMEX de a primeras con harina Fernández Tour al dice

Voz 1491 30:02 días

Voz 0137 30:07 hay dado buenos días buenos días el CIS publica hoy una macro encuesta sobre intención de voto con dieciséis mil ochocientas entrevistas de cara al veintiocho de abril son cinco veces más cuestionarios que los que se hacen cada mes todo esto en un día en el que está previsto que el Partido Socialista y Ciudadanos presenten sus programas electorales después de que Podemos y el PP ya lo hayan hecho este lunes un lunes de precampaña en el que el líder del PP ha introducido a ETA en su discurso dos veces en veinticuatro horas Pablo Casado ha elevado el tono con Pedro Sánchez Izarra firmada esta noche en Antena tres

Voz 19 30:34 entre manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles esas palabras eh no son tan duras como la realidad nunca en cuarenta años de democracia un Gobierno nacional había tenido que llamar para robar los votos de los herederos de ETA que eso es algo lamentable yo creo que estoy definiendo es que el Partido Socialista es el Gobierno actual más radical de la historia de la democracia hay que Pedro Sánchez ha traspasado una línea roja que jamás había hecho

Voz 0137 31:06 bueno pues a Casado en la respondido aquí en Hora veinticinco el ministro de Fomento José Luis Ábalos

Voz 30 31:11 en otros debates constructivos pero desde luego no vamos a participar en espectáculos lamentables que bajen la dignificación de la representatividad política lamentablemente lo de hoy creo que para nada es edificante lo que has visto y lamentablemente espero que no sea un anuncio de la campaña electoral que nos espera

Voz 1491 31:30 sobre el caso Villarejo y el supuesto espionaje

Voz 31 31:33 el ex número dos de comunicación de Moncloa que fue a declarar este lunes como testigo ha quedado imputado por un supuesto delito de revelación de secretos después de que reconociese que dio una copia Villarejo del contenido del móvil de la asistente de Iglesias Miguel Ángel Campos

Voz 1621 31:45 Alberto Pozas reconoció al juez que fue requerido

Voz 1552 31:47 por Villarejo para entregar un pen drive con los datos de Pablo Iglesias que habían llegó

Voz 1621 31:51 pero a la revista Interviú y en ese momento el juez

Voz 1552 31:53 Manuel García Castellón interrumpió su declaración y le imputó a instancias de la Fiscalía Pozas no llegó a explicar al juez según las fuentes jurídicas consultadas por la SER las razones por las que dio el pen drive al comisario porque jueces fiscales no le permitieron continuar para proteger sus derechos como investigado será citado de nuevo próximamente para ahondar en esas pesquisas fue el propio Villarejo quién afirmó en su declaración que el director de Interviú le entregó ese pen drive con fotografías y datos robados de iglesias procedentes del móvil de el Hang la colaboradora del líder de Podemos en el Parlamento Europeo

Voz 31 32:29 se va a celebrar hoy una cumbre entre la Unión Europea y China para tratar de bloquear las den para tratar de desbloquear las tensiones comerciales con el país asiático corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 32:37 en el marco de los desencuentros con Estados Unidos la reunión de hoy ya es importante pero los intentos de China

Voz 1491 32:43 por comparar las subvenciones de la política

Voz 0738 32:46 la agrícola europea con los subsidios a sus empresas especialmente cuanto compra en el mercado exterior son un problema Yeste es el principal punto que siguen turbia dando la posibilidad de una declaración común en la cumbre de hoy no será una Reunión demasiado larga tres horas aproximadamente son las previstas entre la una y las cuatro de la tarde cuando se considera ya que va a ser convocada una comparecencia ante la prensa aunque claro todo depende de finalmente si hay acuerdo para resolver este tema

Voz 1667 33:22 gracias Griselda de momento ha estado más información en media hora inca

Voz 1491 33:25 Nasser ser punto com Cadena

de esa primeras con Marina Fernández Aitor a vivir

Voz 1491 33:36 hola pues Viena informativamente el martes nos queda por saber qué tiempo vamos a tener Luismi Pérez buenos días

Voz 16 33:46 hola buenos días Marina pues un tiempo que va a volver a ser típico del mes de abril muy variable muy cambiante en función de la hora tendremos un tiempo u otro de momento empezamos la mañana con sarao con chaparrones con tormentas que caen en muchas zonas de Catalunya sobre todo en el interior también en Aragón Por otra parte entre Asturias y Galicia especialmente en Galicia llueve con ganas ahora mismo hay que decir que caen algunos chaparrones más dispersos en algunas zonas de Castilla La Mancha de la Región de Murcia del sur de Baleares pero esas lluvias irán a menos en Canarias de momento la mañana bastante tranquila de hecho va a seguir siendo así todo el día con algunas nubes al norte del archipiélago y alisios Keira reforzándose atención otra vez esta tarde Marina con las tormentas que aparecerán por muchas zonas de las dos Castillas de Madrid de Extremadura y otra vez en Aragón y en Cataluña chaparrones tormentas que en algún caso llevarán granizo en el Cantábrico en las costas de Andalucía poca lluvia llegarán alguno chubascos por la tarde al Cantábrico y las temperaturas hoy justamente suben allí en el Cantábrico tendrán vientos del sur otra vez en el Mediterráneo sobre todo de la Comunidad Valenciana dentro de poniente y atención porque va a ser fuerte ese Poniente en el mar de Alborán y ahora mismo fresquito pleno mucho frío doce grados Marina tenemos en Palma de Mallorca también en Zaragoza nueve grados en Granada yen Gijón siete en Toledo y la más baja de las más bajas vaya cuatro grados a esta hora de la mañana en Palencia

Voz 1491 35:08 bueno pues lluvia en general y tormentas muchas tormentas en la previsión Luismi información útil sobre cómo enfrentarnos a esos fenómenos sí nos pilla por ejemplo en el campo es una buena tormenta eléctrica más allá de aquello que no sabemos todos pues no está de más repetir no meternos nunca debajo de un árbol que que tenemos que hacer

Voz 16 35:32 mira todo lo que sobre salga del terreno lo tenemos que evitar por tanto aquí siempre nos viene a la cabeza lo que acabas de comentar un árbol meterse debajo de un árbol es sinónimo que nos puede caer un rayo de una forma más evidente que que si no estamos cerca de él hay que decir que en cualquier caso que nos caiga un rayo en medio del campo es alrededor de una posibilidad entre dos millones y medio tres millones por tanto hay que decir que hay muchas cosas que sobresalen del terreno imagínate estar médium bosque hombre ya tienes un montón de árboles que sobresalen eh más que tú pero eso sí si tú te quedas debajo de ese árbol te llevas el picotazo igualmente eso tiene que quedar claro más más recomendaciones estamos en el campo pues estamos en una zona en la que hay repetidores en la que hay antenas de telefonía móvil eso mejor evitarlo todo lo que son aparatos electrónicos son más propensos a que puedan ser alcanzados por un rayo llevan sus pararrayos pero todo lo que sería la la energía que engloba a ese rayo nos puede afectar y en lo podemos pasar mal aquí en cualquier caso buscar siempre un cobijo en forma de alguna casa en forma de algún de alguna sima de alguna de alguna cueva todo lo que sea algún agujero en el terreno no es malo is sobretodo sobre todo sobre todo si nos pillan algún medio en el que haya en el que no haya nada donde cobijarse lleno y que además el terreno sean muy llano imaginemos Moyano en el sentido de que no haya nada que sobre del terreno imagínate nos pilla en alta montaña

Voz 1860 36:54 claro en medio de la nada de una explanada en la que hay

Voz 16 36:58 muchos metros o incluso kilómetros en los que no sobresalen nada del terreno pues bien si la tormenta la tenemos encima nos tenemos que echar al suelo y nos tenemos que poner en ponerse en posición fetal lo importante es que tenemos que ocupar la menor superficie posible para que ese rayo no alcance por tanto menos posibilidad tendrá ese rayo de darnos si estamos por ejemplo encogidos en el suelo y tirados en el suelo que por ejemplo si estamos corriendo por el campo es más fácil incluso nuestro mismo movimiento crea una electricidad que puede será tractora luego podemos actuar de pararrayos por tanto tirarse al suelo y aunque parezca mentira quedarnos en posición fetal eso sí siempre que la tormenta la tengamos encima si tenemos margen de maniobra pues salir algún sitio a buscar

Voz 1491 37:41 así que cuanto menos ocupamos menos posibilidades osea un alto lo tiene más fastidiado una tormenta que una persona más baja

Voz 16 37:48 sí lo puede tener más un alto una persona alta y una persona que sea corpulenta ancha de huesos tienen más posibilidades puede tener algunas posibilidades más de ser alcanzada por un rayo

Voz 1860 37:58 vamos que la masa atrae atrae

Voz 16 38:01 también también pero en cualquier caso a ver no estamos hablando de una persona delgada pueda tener diez millones o una entre diez millones de posibilidades y una persona gruesa ceban buena entre diez

Voz 1491 38:11 que la operación bikini no nos va a salvar

Voz 1621 38:14 este caso no siempre que se pongan

Voz 16 38:17 posición fetal lo tendrá más fácil que no le caiga honra

Voz 1621 38:19 lo que pasa por ejemplo si nos pilla dentro del coche porque el coche en sí es un lugar seguro cuando hay una tormenta electo

Voz 1491 38:26 vale muchas veces les vamos en coche nos encontramos

Voz 1860 38:29 con esta sí sí sí sí a ver e incluso conozco algún caso en el que el Rayo le ha caído en el coche

Voz 16 38:34 bien pues ése es seguro a casi seguro os digo porque porque una un coche actuó como si fuera un un ascensor o como si fuera un avión si a un ascensor o a un avión un coche legar un rayo no revientan ni se queman actúan de lo que se llama Caja de Faraday esa caja de Faraday es que se dispersa toda la electricidad que cae fuera se dispersa por el entorno y no entra en sala en ese coche no entra salvo en dos casos si el coche está completamente cerrado no pasa nada si tenemos las ventanillas bajadas es más fácil que alguna de esas chispas alguna de esas centellas se pueda meter en el coche pero en general Si llevamos las ventanas cerradas no pasa nada

Voz 1491 39:11 así que vamos en coche tormenta hay que subir la ventanilla Ralph

Voz 16 39:15 tanda anilla ahí está que no entre aire por ningún sitio o básicamente el aire de fuera que mismo ventila David y poco más y otra cosa importante apagar la radio apaga la radio ahora todos electrónico no es como antes que tenías que sacar el oro llevártelo a casa no ahora es todo electrónico pero en cualquier caso los rayos por donde es más fascinantes es por donde por donde más sobres al coche por tanto por la antena imagínate si eres un radioaficionados por tanto ahí es más fácil es lo que este es que el sistema pero en el uno

Voz 1621 39:43 de momento en tu vida en el que puedes apagar es el único

Voz 1491 39:46 el único que de qué es lo perdonamos

Voz 16 39:49 sí sí por precaución de hecho mira en estos momentos a alguien que esté por Galicia Asturias Aragón Cataluña insiste esté escuchando quizás ya está viendo sus rayos pues eh que apague la radio que nos cuestión más de diez o quince minutos que las tormentas duran poco

Voz 1491 40:01 es mi nosotros que lo que queremos es que nos escuchen pueden ponernos en la aplicación del móvil por ejemplo a pagarnos en la radio del coche proponernos en aplicación del móvil

Voz 16 40:09 dentro del coche al dentro del coche puesto pero sí puesto pero que esté la otra punta del coche que vaya sonando nada de estar manipulándola

Voz 1491 40:16 muy bien bueno ya sabemos que tenemos que hacer en un descampado que tenemos que hacer en en el coche si vamos dentro

Voz 1860 40:23 nos pilla una tormenta pero yo creo que

Voz 1491 40:25 de lo que tenemos más probabilidades de que nos pille en casa que tenemos que hacer si estamos en casa

Voz 16 40:31 qué te voy a contar lo de cerrar la ventana también

Voz 1491 40:33 es un clásico verdad si hay que cierra la ventana que

Voz 16 40:36 vaya corrientes de aire por tanto que no sea fácil que si cae un rayo fuera pues afecte lo que queda dentro o lo que tenemos dentro ese contenido de nuestra casa y básicamente lo que tenemos que hacer es primero apagar los aparatos electrónicos y especialmente los que estén directamente los que puedan tener más propensión a sobrecargar Se por ejemplo pues televisiones pero sí que es importante saber que es más fácil más que ir sabes aquello que siempre se nos dice hay que hay que desenchufar la tele hay que desenchufar por ejemplo la nevera dices bueno ver la nevera tiene que estar enchufada todo el día pues lo más fácil que hay en vez de ir deshechos cuando uno por uno sus aparatos vamos al interruptor general de la casa vamos a adoptar

Voz 1491 41:19 bajar los plomos directamente a los plomos directamente

Voz 16 41:22 a ver qué os digo esto Un cuarto de hora veinte minutos Luismi siendo realistas estas medidas son un poco si bien el APA tormenta a efectos prácticos

Voz 1860 41:30 las probabilidades hay de que bueno de un rayo en casa claro

Voz 16 41:34 pues hay pueden suceder dos cosas que se te cuela el Rayo en casa o que induzca un rayo en casa te digo una cosa hace cuatro días me ha pasado a mí y no no Sisi y el Rayo no ha caído justamente en casa ha caído en dos bloques un poquito más a un poquito más abajo pero todo el barrio sido afectado por tanto posibilidades la ahí nos que cada día caiga un rayo encima de tu casa pero quizás pues tener una entre cuarenta cincuenta mil posibilidades va a los bares den pocas pero cuando te toca mejor que tenga seguro de la casa ya te lo digo eh bueno menos máquina

Voz 1491 42:03 se te ha estropeado el Tai Line que es el aparato con el que conectamos contigo cada mañana para que no

Voz 1860 42:08 los digas la previsión un día como no vaya ya sabemos por qué no te olvides Luismi a pagar

Voz 1491 42:13 el Tai Line siempre cuando no sé

Voz 1860 42:16 puro si algún día en el Thai me veréis con los pelos como escarpias Luis Miguel gracias hasta mañana buenos días

de está primero con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 1491 43:29 Tiflis de cuatro y trece en Canarias algunos ayuntamientos han empezado a prohibirlas podríamos decir que está escuchando la voz del pueblo porque casi la mitad de los oyentes que hay es votado en nuestra encuesta reto es directamente en la existencia de las despedidas de soltera soltero os preguntamos qué os molesta más de estas fiestas sirvió baje los disfraces el gasto os su mera existencia iba ganando con el cuarenta y cuatro por ciento de los votos esta última opción

Voz 15 43:56 está ya está la moda el se hacen está bien cosas como echar los micro Penedès es la cabeza no esté ya inventando otra cosa una Virgen Matía o algo bueno venga Un besito

Voz 1621 44:16 un beso Inma de Madrid una cosa te digo como siga mandando audios de Madrid tiene que ser nuestra Iñaki Gabilondo en plan imagínate a las cinco después del tiempo la columna de Inma de Madrid metal

Voz 1491 44:26 trece fantasmas que ocupa opine decía

Voz 1621 44:29 cuarenta y cuatro por ciento la gente ha votado que en general odia las despedidas pues

Voz 1981 44:33 parte de ese cuarenta y cuatro por ciento es enano Mob que además nos cuenta que este fin de semana ha estado en Bilbao y que se ha cruzado con unas catorce despedidas y lo peor escribe es que no dejan sitio en los bares se comen los pinchos eso todos Stop despedida pero dicho lo cual respeta muchísimo este tipo de eventos cuando él es

Voz 1860 44:49 en Hoy los participan unos días

Voz 1491 44:52 de que que lo que le vuelve loco de organizar el viaje nunca se ponen todos de acuerdo pero para la próxima expedida ya tienen destino se vienen en un par de semanas a Madrid

Voz 1621 45:03 pues a Goyo le molesta que no le inviten y que luego se lo cuenten ya hábitos recién le moleste y le cabrea costear los gastos de la despedida también de la boda para que luego se divorcian

Voz 1491 45:13 la vida misma seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 1860 45:16 cuatro puedes contarnos anécdotas que es molesta más

Voz 1491 45:19 es de las despedidas de soltero y de soltera o puedes votar en arroba de buenas en Twitter que la encuesta sigue abierta cinco y cuarto cuatro y cuarto en Canarias aunque parezca increíble todavía hay quién paga un abono una entrada para ir a un partido dedicarse como tres Acciona unos del Rayo Vallecano por llamarlos de alguna manera dedicarse buena parte de los noventa minutos a insultar en este caso a Marcelino el entrenador del Valencia el presidente del Rayo Raúl Martín Presa ha explicado en El Larguero que ya saben quiénes uno de ellos pero que los otros dos aún están por identificar

Voz 1621 46:12 está personas acerca los acercado

Voz 30 46:15 a las oficinas del club para pedir disculpas entregar ya entregar una una carta de Open quinientos o no con lo cual pues bueno nos hemos reunido y hemos decidido hemos decidido he pues retirarme retirarle temporalmente su condición de abonado estamos intentando identificar pues a las otras dos personas pero bueno pues con la dificultad que tiene la dificultad que tiene que tenemos ninguna

Voz 1667 46:39 si en nuestro por decirlo así de reconocimiento hacia no

Voz 30 46:41 la base de datos pues disponemos de si son abonados pues de el el nombre apellidos DNI número de abonado de las personas disponemos es decir pues ya estamos intentando pues identificadas las otras dos personas

Voz 1621 46:55 muy bueno pues unos minutos después el equipo de deportes de la cadena SER ha localizado a ese socio del Rayo que se habían entregado por la tarde han logrado hablar con él y bueno digamos que ha pedido disculpas pero a su manera sin demasiado convencimiento la Andrés qué tal muy buenas noches

Voz 1494 47:13 qué día usted pues todo el mundo llamándome como yo era el raro pero bueno

Voz 1621 47:22 pero usted ha escrito esa carta arrepintiéndose porque se ha visto sea reconocido en esas imágenes de la televisión

Voz 1494 47:28 por supuesto por lo visto digo esto tengo que ir a pedir perdón uno hay perdón hacer el escrito que este presentarlo la oficina del Rayo

Voz 28 47:42 Kanouté escucha ya en sintonía de El Larguero Andrés hola Andrés buenas noches

Voz 1494 47:46 buena nuestra mano eh que años tiene usted

Voz 28 47:49 eh sesenta ahí toda la vida muchos años socio de El Rayo toda la vida toda la vida nunca le había pasado lo que le ha pasado no en este partido no nunca cuando ha visto las imágenes que has sentido

Voz 1494 48:01 pues en un principio yo no le daba importancia pero luego cuando me he enterado que va habían captado por las palabras pero bueno las palabras la que dijo todo el mundo ignora yo solo pero bueno daba mala suerte que Mann Koji David pues bueno pues al debate

Voz 1491 48:19 bueno ahí queda esta justificación esa disculpa a medias por lo menos Andres ha hecho algo más que sus otros dos compañeros de de insultos no ha dado la cara la violencia en el fútbol es un problema muy extendido y tiene un tienen un inicio no siempre empieza por ahí pero el insulto y el ataque verbal precisamente este lunes la policía ha decidido recabar más datos de las aficiones visitantes que acceden a a los estadios ha sido ha contado Antón Meana

Voz 28 48:48 para fecha tenían que enviar el nombre y el DNI de cada aficionado que viajaba a un campo rival a ver un partido hasta ahora era su nombre y DNI nombre DNI de la afición que viaja a ver un partido para tener localizado al seguidor de turno que vaya por ejemplo con el equipo X a la ciudad pues bien desde hoy cada club tiene que facilitar más datos como el número de socio en caso de que lo sea aparte de alguna peña agrupación para mí lo más llamativo el sector en el que se ubica en su estadio donde viaja sino no yo ocupo habitualmente campo nombre DNI número de socio si es de una peña de que Peña me llama mucho la atención en qué parte del estadio local tiene su abono con esto lo que intentan es eh ubicar zonas calientes que de repente no hayan un listado sin conocerles cincuenta sesenta cien que están sentados en la misma fila en el mismo sector en un estadio que eso a lo mejor no es tan como grupo violento o no tienen prohibida la entrada al estadio pero todos juntos pueden levantar sospechas que viajen en bloque aún yo te lo que pasó en el fútbol inglés hace décadas hiciera otro que pasa ahora ni un incidente del que valía pero vamos de por vida Se acabó o si es otro el fútbol inglés a tenemos que hacer ahora mismo desgraciadamente pues habrá que hacer lo mismo es que no que de otra manera

Voz 1621 50:11 pues hablando de fútbol inglés hoy esta jornada tenido mucho acento español bueno no sólo hoy los últimos días el Watford unen

Voz 18 50:17 cómo ve esto que una ciudad situada al noroeste de

Voz 1621 50:20 Londres ha logrado clasificarse para la final de la FA Cup con dos goles de Gerard Deulofeu el próximo

Voz 16 50:26 dieciocho de mayo van a jugar la gran final

Voz 1621 50:28 ante el Manchester City de Guardiola Deulofeu creen

Voz 28 50:32 que puede ganar oye al al City se le puede ganar Deulofeu

Voz 4 50:36 si se prueba nadar y jugando sabían que esto iba porque si la locura de la hija tres diste lo puede ganar nos jugamos poco aguantamos con la primera parte con el pueden empataron cero no estás metido en dos o tres seguidos fueron bueno vamos a cumplirlo pero final fue

Voz 1491 51:11 son las cinco y veintiuno las cuatro y veintiuno en Canarias

Voz 1860 51:47 os proponemos un viaje muy especial no hace falta que ahora es la maleta hecho mejor sí

Voz 1491 51:52 Menis ligeros de equipaje si vamos a recurrir a

Voz 1860 51:54 mica de una forma muy especial va a ser un viaje en bicicleta desde España hasta Madagascar

Voz 1491 52:01 con dos guías que además han tenido la la genial idea de aprovechar esta Vuelta por África en bicicleta para llevar el cine a donde no había llegado antes el Carmelo yo soy Isabel

Voz 14 52:12 que formamos un proyecto que se llama afines y nuestra idea es viajar en bici en bicicleta

Voz 37 52:19 por recorriendo todo el continente africano

Voz 1491 52:22 cuando éste

Voz 14 52:24 es muy especial porque funciona sin necesidad de jugarlo a la red eléctrica simplemente con una fuerza

Voz 1667 52:40 pues ya veis Isabel

Voz 1621 52:41 el Carmelo son los responsables de cine

Voz 1667 52:44 Vic Letta que es un puntazo de proyecto

Voz 1860 52:46 sí que tiene un punto y nos acompaña Pablo Morán buenos días Marina estás como unas bien bueno como

Voz 1491 52:53 surge esta idea cosas ocurre a Isabelita Carmelo So de recorrer África en bicicleta con un cine

Voz 1667 53:00 cuesta nosotros lo haríais para empezar sin duda

Voz 10 53:03 y bueno a ver no está

Voz 1860 53:05 ese día esperando muy de moda al amor a ver lo que lo que

Voz 1667 53:12 le pesa el cine bueno para llegar a cara

Voz 1491 53:14 algún algún barco hay que coger no se puede llegar en bicicleta