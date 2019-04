De Buenas a Primeras (10/04/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 6 00:49 hola qué tal ya tenemos la mitad casi la mitad del trabajo hecho es miércoles diez de abril en Ribadesella Asturias los termómetros marcan nueve grados llueve en buena parte el Cantábrico y aunque cuando once de la mañana se van a abrir claros en casi todo el país nos confiesa que por la tarde vuelve el agua vuelven las tormentas de nuevo se libran del paraguas en Canarias y el sur de anda

Voz 6 01:19 y a esta hora el miércoles ahí afuera suena así no suena porque hemos tenido un problema en la conexión

Voz 6 01:34 en rutas subido bueno ha subido a uno de los miles de taxi de taxis que a esta hora en muchas ciudades españolas bueno está aplicando la tarifa nocturna luego volvemos a ver si tenemos esa conexión que me dice Borja que ya tenemos

Voz 7 01:47 aquí estoy checos eh si es así es que no Sabella un semáforo perdonad si os oigo me he visto chicos test colamos cuéntanos dónde está ahora me vais vale perfecto mira estoy justo parado en un semáforo aquí al lado bueno la

Voz 8 02:04 hay en la en la entrada de la Gran Via

Voz 7 02:15 estamos bien estamos bien perfectamente esta dar el conductor Bernardino está trabajando estupendamente mira a un taxi muy moderno que tiene siete plazas una capacidad de seis personas aparte el conductor y que además no Xunta si cualquiera es un euro taxi porque tiene capacidad bueno para admite a personas con movilidad reducida se llama euro taxi a todos aquellos vehículos que pueden llevar a una silla que conlleva silla de ruedas que tienen una rampa habilitada para ello hay sesenta y seis mil licencias de taxi en toda España en Madrid hay más D más de quince mil en Barcelona casi once mil y la siguiente ciudad que animal

Voz 1621 02:45 llama bastante la atención es Las Palmas bueno no sé si lo

Voz 7 02:48 sabíais que yo la verdad es que reconozco que esto lo ignoraba los taxis están obligados a a librar un día a la semana que lo marca en en el coche no con la letra del día de la semana correspondiente y aparte tienen que liberar unida al fin de semana o sábado domingo y eso se determina en función del número de la cifra en la que acaba su licencia si Espar le les tocará trabajar el día de fin de semana el sábado el domingo que caiga en fecha par impar pues lo contrario así que aquí me he dicho Bernardino justo cuando ha subido al taxi que a él le tocará librar el domingo así que bueno pues el sábado el sábado le tocará

Voz 6 03:25 pues Llanos contadas Sergio si se sube algún cliente en la próxima media hora muchísimo cuidado con los fosas

Voz 0911 03:33 sí con los frenazos Sergio disfruta del paseo

Voz 6 03:52 la tecnología es lo que tiene que a veces nos juega malas pasadas también aquí en la radio os acordáis de cuando existía aquellos llamados romanticismo aquello de quiero que seas

Voz 6 04:04 de antes de irme a dormir bueno pues eso también se lo han llevado por delante los teléfono

Voz 1621 04:12 nada más despertar nos lo primero que hacemos es echar un vistazo a nuestro móvil también que es lo último que hacemos eh antes de cerrar los ojos para dormir

Voz 6 04:21 por si esto nos parece lo suficientemente romántico es de treinta y siete por ciento de los españoles en estudio desde rastreador el setenta y siete por ciento dos de cada tres aseguran que no

Voz 1 04:31 podían imaginar la vida sin su teléfono

Voz 1621 04:40 Anastasia de You quina sin embargo hace cuatro años que decidió dejar de usar de manera irracional su smartphone cuando se dio cuenta como explican esta charla que dio en la plataforma Ted de que hasta los sentía vibrar en su bolsillo cuando ni siquiera llevaba bolsillos

Voz 6 05:04 a veces Anastasia explican esta conferencia y en una entrevista que podemos leer en El País como Internet y las redes sociales funcionan como una especie de máquina tragaperras cuando miramos el móvil no sabemos y nos vamos a encontrar con algún mensaje o algún me gusta o alguna respuesta que estamos esperando Easy lo tenemos bingo nuestro organismo libera dopamina

Voz 1621 05:25 es un neurotransmisor que tiene que ver con la sensación de de placer es un placer efímero muy corto dura lo que tardamos en ver quién nos ha dado ese me gusta o leer el mensaje que nos han enviado pero bueno pues sigue siendo una forma de placer

Voz 6 05:39 y cuando hemos probado algo placentero y en principio inofensivo pues es inevitable buscar más y más placer los jóvenes ya miran el móvil de media una vez cada diez minutos eso de media hay teniendo en cuenta que una parte del día están durmiendo de eso os invitamos a ceros esa misma pregunta cuánto tiempo sois capaces de estar sin echar un vistazo a la pantalla de vuestro a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a preguntarle a Daniel Pena doctor en Psicología sí podemos hablar de adicción al móvil lo sólo de de un mal uso de un abuso del teléfono móvil vamos a preguntarle también si es cierto que el teléfono no está de ese entrenando el cerebro como piensan los partidarios del llamado minimalismo digital nosotros un poco enganchados sí que estamos al teléfono al el ocho tres tres dos tres siete cero cuatro pero porque es la forma que tenemos de escucharos de saber que habéis votado en la encuesta de The buenas en la que os preguntamos qué famoso creéis que ha encontrado el elixir de la eterna juventud le damos la bienvenida a Juan de Granada

Voz 9 06:54 sin ninguna duda Jordi Hurtado a ese hombre está cada día más joven está bastante más joven que cuando empezó la tele pero vamos a pregunta está más que contento Jordi Hurtado el parece pimpón ir sí lleva como cien ochocientos cincuenta años la tele pero un fenómeno

Voz 6 07:10 sesenta y cinco por ciento de los votos para Jordi Hurtado es estar arrasando muy por delante de las otras tres opciones pero vamos de manera aplastante

Voz 11 07:18 de Julia de Alicante estoy entre Jordi Hurtado iban a Blanco ocurre que Ana Blanco debe dormir en el congelador porque es que las chicas que seis táctica así que me decido por Jordi Hurtado pero aunque estés semi congelado pues se mueve con más naturalidad

Voz 1621 07:35 el segundo más votado ha sido Brad Pitt pero la más comentada la que gana en comentarios esta tercera opción con el once por ciento de los votos la presentadora eterna del Telediario de La uno Ana Blanco

Voz 13 08:03 es igual a Ana Blanco

Voz 6 08:08 es la primera vez que presentó la primera edición del Telediario de La uno el telediario de de las tres de la tarde en aquel momento junto a Matías Prats fue en mil novecientos noventa y tres según Wikipedia in no ha dejado la plantilla desde entonces

Voz 6 08:31 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro puedes contarnos quién crees que envejece mejor quién crees que tiene el don de la eterna juventud si uno de los cuatro personajes que proponemos u otros que eso ocurran como ajos de Málaga

Voz 14 08:43 buenas Meryl Streep para mí es la persona que que mejor lleva lo desalojan yo porque además como como actriz y como personaje público es una persona a la que admiro muchísimo y creo yo me quedaría con ella sin duda

Voz 1621 08:57 el como viene siendo habitual José Luis de San Blas Madrid no tiene ni una ni dos sino muchas otras opciones que sumar a las nuestras

Voz 15 09:05 añado a Íñigo Errejón esto ya es mágica a Belén Rueda a Susana Griso a Pepe Viyuela que vamos tienen la misma mata de pelo de siempre que lo cambia o a Veronica Falls en por qué no a Pepa Bueno es que es exactamente igual que cuando salía en televisión española es que no ha cambiado

Voz 6 09:27 m miraba sorprendido Aitor es que estaba haciendo

Voz 6 09:34 calvario Diego de Zaragoza ignorado un poco el tema de la encuesta

Voz 16 09:37 bueno parece que eso es anotó un poquito de envidia no no sé estoy comparando quién está mejor cuidado que se conservan mejor esas cosas no sé yo no sé yo yo os voy a hacer una cosa para mí el que se conserva a pesar de los palos ni lo que ha vivido en esta vida es don Joaquín

Voz 17 09:57 domine de marchar de cromo que reside

Voz 17 10:18 Juan

Voz 1621 10:24 no no no no es que yo creo que Diego esta madrugada de hoy no está bien calibrado porque era el argumento hay estas aves ya ya pero Diego eh

Voz 1621 10:33 quién lleva mejor el envejecimiento y Joaquín y nombre Nos gusta mucho pero

Voz 0911 10:39 no ha envejecido bien también

Voz 1621 10:41 la encuesta siga abierta en arroba de buenas en Twitter y podéis mandarnos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1 10:49 Juan López está en la producción y Borja González en la técnicas Dios apetece aceros viejos con nosotros la próxima hora y media quedaos aquí que empieza de buenas a primera

Voz 1610 12:52 notáis hoy hablamos de series en la tele con Mariola Cubells dijo pero no dejó de Tronos vaya un poco más pero ya huele ya puede Comín Se acerca el estreno el próximo quince de abril si no me equivoco se acerca el final la última temporada de Juego del pero no

Voz 9 13:09 y hay más tensión que un FIRS entre Ferrera si Pablo Iglesias yo quiero enviar mensajes los oyentes oye

Voz 1610 13:16 si eres fan de Juego de Tronos aún no es suficiente a los que no ven la serie quiere seguir dando la paliza pues llámanos y convence a la audiencia ya que tienen que ver Juego de Tronos

Voz 1 13:29 bueno el esperado capítulo se estrena de forma simultánea en todo el mundo así que técnicamente en algunos países va a ser el quince de abril y en otros el catorce la hora exacta aquí en España son las tres de la mañana así que vamos justo cuando acabe os puedes enganchar a de buenas a primeras ya tenía el lote completo este martes hemos ido calentando el ambiente en la SER con algunos oyentes que son mi fanáticos de juego

Voz 17 13:55 hola buenas tardes

Voz 1610 13:57 no es que está en memoria cero no La Ventana

Voz 1610 14:04 o mejor mejor cuál es tu nombre amigo o amiga Ramón Lis afán de Juego de Tronos supongo no

Voz 13 14:11 aquí estoy yo dejó de pero nada más que de Mis hijos mal y no quiero que nadie vaya a pensar que no soy buena mala o quedar a mis hijos pero bueno me gusta más juego de sus hijos eso no significa que no lo quiera o no no no no tenga yo atendidas por supuesto que sabe Dios qué los adoro pero Massa Juego de Tronos le llama hicieron lo quiero con toda mi aseguro seguro pero que hubiera preferido tener dos hijos tener dos dragones muy sí

Voz 9 14:38 pues claro que sí

Voz 21 14:44 le al mando Heidi la fe los quiero

Voz 1610 14:49 yo creo que que si miro de todo el mundo te te respalde nadie pone en duda el amor de madre nadie una cosa qué deberíamos verde de Juego de Tronos aquí no lo hay

Voz 13 14:58 que mientras dejó detrás a olvidar de todos los problemas mundanos y de los sinsabores de la vida como el trabajo el dinero y sobre todo de los que los sí que los hijos

Voz 1610 15:10 desde luego que sí Ramona muchísimas gracias

Voz 1621 15:13 a ver es verdad que que a los dragones no aquí cambiarles el pañal que seguramente te ahorras un dinero en casa natural pero aparte de eso tampoco le veo mucho sentido a lo que proponía Ramona justo después ha llamado Victorio igual de fan pero este un pelín más friki buenas tardes

Voz 13 15:29 si hola hola tu nombre Victoria's Secret por el auditorio fondo de Juego de Tronos no muchos muchos se llevó mira queja se precioso pero

Voz 1610 15:41 yo no se ve

Voz 13 15:44 a la anestesia

Voz 9 15:46 no

Voz 1610 15:56 hemos jerseys

Voz 13 15:59 lo cuando venga siguientes no siempre me acuerdo no dirá pese que soy yo fino

Voz 1610 16:05 no no a alguien que no mira Juego de Tronos

Voz 13 16:09 la primera prisión preventiva de entrada es innegociable ya luego puede intentar quiera verlo a la cárcel para explicarle que Game como yo te llamo yo a niños admite que la serie que te cambia la vida a mí me la cambios de verdad yo antes yo iba por la calle mira te pongo otro ejemplo otros iba yo la discoteca eh Ivo era una chica pero no sabía comentar la en la conversación con ella Venezuela

Voz 1610 16:34 ya ni qué decirle a un y cómo entrar y ahora recurre a Juego de tronos para entablar conversación

Voz 13 16:39 loco no no ahora ya no tengo que entablar conversación con nadie ni conocer achican una persona en general porque tengo Juego de Tronos ordenador una bolsa en la mesita paquete de kleenex el respaldo el sofá como diría George Clooney humores

Voz 0911 17:00 bueno pues muchísimas gracias Victorio George Clooney que es uno de los que nos están diciendo

Voz 6 17:05 cuesta que que envejece vamos

Voz 6 17:11 no hay seguidores de Juego de tronos que lo son por imperativo social vamos que tienen que hacer como que les gusta da serie para no no caer en en riesgo

Voz 1610 17:30 y esto te has quedado táctiles olores todo pero

Voz 13 17:34 oye no nos su pero fans si no si bastante no es anteriores diamantes

Voz 1610 17:40 pero oye porque alguien debería aficionarse a Juego de Tronos

Voz 13 17:43 para que no haya tenemos

Voz 13 17:48 muy buena hay pasan cosas este guays si se va a ver a su novia que si sí que si es que no le he visto Juego de Tronos me eso bueno que que Laszlo Nagy claros sobre todo si te gusta

Voz 1610 18:04 mucho el personaje de todo de mucha mucho mucho no Sansa Stark no por ejemplo

Voz 13 18:09 tanta estar muchísimos entré aquí es muy bueno señor Spock dices eh se me encanta Skywalker que que vais

Voz 1610 18:19 el gran papel de la pareja de Oliver y Benji qué pasa

Voz 1610 18:26 los soldados lo salva completamente escuchándose claro que sí claro que sí pero fíjate Tinder pues se casó vale venga hasta luego amigo apurado éste sí sí

Voz 1621 18:37 cierto es que la liturgia de ver series ha cambiado mucho desde que veíamos no sé pues Los Serrano o El príncipe de Bel Air total antes además valía contener la tele este chaval Un

Voz 1 18:47 un vaso de leche lo que sea sentaba saber ya está o justo antes de comer era muy típicos ABC desde antes de comer es verdad pero ahora parece que hay que

Voz 1621 18:56 contratar y de todo una plataforma tener es Martí también disfrutar del contenido online

Voz 1 19:00 comentar en redes pero estoy complicando al mismo

Voz 1621 19:02 pues pues Juego de tronos se podrá ver en HBO Vodafone Movistar pero sobre todo lo que hace falta es tener mucho tiempo libre

Voz 22 19:10 Justo lo del tiempo libre

Voz 1621 19:13 Ana Nos vieron un poco complicado porque hemos conocido una oferta laboral perfecta para lo que viene siendo ver series

Voz 23 19:20 la NASA busca voluntarias para pasar dos meses en la cama es un titular que podemos Alejandro en el país haber mujeres yo buscan doce mujeres para nada

Voz 1509 19:29 dar la respuesta del cuerpo humano ante los efectos de la ingravidez deberán pasar sesenta días en una cama con una elevación de seis grados en la zona de los pies a cambio de dieciséis mil quinientos euros

Voz 6 19:40 no deben hacer todo tumbadas comer

Voz 1509 19:42 Hertzios e incluso ducharse boca abajo

Voz 1509 19:48 una docena de hombres comenzaron las pruebas el pasado mes de marzo y las doce mujeres escogidas empezarán en septiembre las candidatas puedan apuntarse en la web del Centro Aeroespacial Alemán pero tienen que cumplir algunos requisitos deben tener entre veinticuatro y cincuenta y cinco años gozar de buena salud

Voz 1610 20:03 no fumar hablar hablar alemán

Voz 9 20:13 deben deben medir entre uno cincuenta y tres

Voz 1509 20:17 si uno noventa bueno es Armengol ante Suiza

Voz 24 20:25 el siete de julio de dos mil dieciséis una mujer de dieciocho años presentaba una denuncia contra cinco hombres de entre veintiséis y veintiocho años por una agresión sexual producida en Pamplona durante las fiestas de San Fermín lo que van a ver y escuchar

Voz 1 20:39 sí empieza jauría una obra que se puede ver en el teatro Pavón Kamikaze de Madrid en obra dramática pero documental teatro documental inspirado en el caso de la manada todo el guión sea construido a partir de los testimonios de la víctima y de los acusados durante el juicio

Voz 0911 20:55 estuvimos buscando sitio Barquín subimos al casco esto buscando si coger una sangría

Voz 1621 21:10 las declaraciones están fragmentada reordenar dar reducidas pero no hay nada de ficción

Voz 9 21:27 sí sí sí

Voz 17 21:29 entonces un grupo ella como que ser

Voz 25 21:32 sí sí sí

Voz 1621 21:34 porque que cuando sales de ver la obra sales como con mal cuerpo pero precisamente por eso es necesaria porque te enfrenta de bruces con una realidad te hace reflexionar y es lo que han hecho hace unas horas en La Ventana han reflexionado con el director con Miguel del Arco y con dos de los actores María Hervás Raúl Prieto yo creo

Voz 26 21:51 que es un peligro a ver este tipo de fenómenos como algo que que es ajeno a nosotros porque está hemos en una sociedad en la que todos formamos parte de de de las cosas que ocurren de alguna forma somos corresponsables cuando hablas de un violador parece que siempre te hablas decide el violador del Eixample es de un sí partes de tía partes de la sociedad y parece que estás hablando de un enfermo y la complejidad que arroja precisamente este caso es que son gente que se entre nosotros y además que ni siquiera a día de hoy pueden reconocer

Voz 9 22:22 a diferencia de ella que tiene una brutal a la hora

Voz 26 22:24 es decir ellos no reconoce en ningún momento su mala actuación esto es lo que hace realmente este este esta incapacidad para transformar lo que hasta ahora ha sido una costumbre porque era una costumbre atacar a las mujeres de esta manera convertirlo y empezar a observarlo como local

Voz 6 22:40 cada además una de las sesiones de la obra ser reserva casi en exclusiva para un público particular para esto

Voz 1 22:46 día antes de la misma edad que la víctima diecisiete dieciocho años no se limita esta sesión a la representación después de la obra los invitan a participar en un coloquio a contar sus experiencias y abrir un debate sobre lo que acaban de verse

Voz 27 23:02 un escenario desnudo y el equilibrio perfecto Teneluz luz sonidos palabras y gestos nos transmiten las inseguridades la angustia el miedo

Voz 1509 23:11 de la víctima

Voz 30 23:27 aquí no hay equidistancia estamos con ella todos en el coloquio posterior lo vemos lo oímos las mujeres que son más y participan más hablan porque lo identifican del miedo fíjate si los llegamos asustar que incluso amigas me han dicho pues yo me hago pasar por un hombre fe pongo la capucha de la sudadera me recojo el pelo y hago que es hoy un hombre eso no debería ser así y qué piensan ellos sobre ese miedo yo cuando por ejemplo tengo un caso en el que yo sólo tan tranquilamente escuchando música o bailando cantando o haciendo lo que sea y a lo mejor me cruzo con alguna chica yo me siento intimidado porque esa chica se siente intimidado entonces lo tanto eso cruzar me de acera o sentarme simplemente en un banco y esperar a que se vaya por no atacarlo

Voz 1895 24:17 alguna manera son testimonios recogidos por nuestra compañera Sonia Ballesteros insistimos jóvenes sobre los dieciocho años que también hablaban de otro sentimiento que es muy habitual en estos casos es habitual en ellas en las víctimas más que en ellos es el sentimiento de culpa

Voz 31 24:31 habilidad ella hay un momento donde siente algo de tan fuerte de culpabilidad que piensa voy joder la vida a cuatro personas que piensan que son cuatro además no sea él el grado desconcierto que tenía pero que llega a sentir eso no

Voz 1370 24:42 sí sí yo creo que ese relato que que hace la víctima en ese momento nos deja muy claro la educación patriarcal en la que todos nos hemos criado no y sobre todo la mella que dejan la mujer generalmente la mujer cuando

Voz 32 24:56 es víctima de una agresión sexual

Voz 6 24:59 sólo sea de cualquier tipo

Voz 1 25:07 hay daba o buenos días buenos días el primer ministro isla

Voz 0137 25:09 el y Benjamin Netanyahu ganaría a esta hora las elecciones en el país que se están celebrando esta noche con un noventa y tres por ciento de los votos escrutados Netanyahu tiene treinta y seis escaños en el Parlamento frente a los XXXV que ganaría el principal opositor

Voz 17 25:24 tras mate Netanyahu que

Voz 6 25:27 ella ha proclamado que era el vencedor cuando aún no sé quién es

Voz 0137 25:29 dado ni el veinte por ciento de los votos afrontaría su quinto mandato en caso de que se confirme su victoria esta noche y hoy llega a la hora de la verdad para el Brexit en Bruselas se celebrará esta tarde la cumbre de los Veintisiete para tomar una decisión sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea si darles a los británicos la prórroga que quiere Theresa May hasta el treinta de junio os imponerles una más larga de como máximo un año corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 25:50 Theresa May debe demostrar hoy a los Veintisiete en Bruselas que su plan de lograr un compromiso para el Brexit con el líder de la oposición laborista Jeremy Corbijn tiene credibilidad pero May viaja sin una sola prueba de que esas discusiones vayan a dar resultado alguno ayer hubo una nueva ronda de conversaciones entre Gobierno y oposición acabó sin avances como confirmaba la diputada laborista Rebeca Low presente en los debates

Voz 9 26:15 esto

Voz 23 26:18 ha habido realmente ningún cambio fundamental en la posición del acuerdo y sí mismo

Voz 9 26:23 Pepe como me espera

Voz 0273 26:26 vamos que haya progresos y vamos a seguir con las discusiones con el Gobierno en los próximos días el jueves hay prevista otra reunión May pide una ampliación hasta el treinta de junio la Unión Europea parece dispuesta a darle un plazo más largo pero cualquier extensión tiene repercusiones internas graves muchos conservadores no quieren ampliación alguna ayer casi un centenar votó en la Cámara de los Comunes contra el retraso del Brexit este viernes y otros ochenta se abstuvieron entre ellos doce miembros del Gobierno

Voz 0137 26:57 sobre Sanidad investigadores españoles han logrado por primera vez eliminar el cáncer de páncreas en ratones el equipo está liderado por el doctor Mariano Barbacid del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Laura

Voz 1509 27:08 es uno de los tumores más temidos y que más tarde se diagnostica el cáncer de páncreas mata al noventa y cinco por ciento de los enfermos y tratarlo es particularmente difícil porque los médicos no sabían hasta ahora como atacar el on cogen que lo causa el equipo del doctor Barbacid ha conseguido por primera vez bloquear en ratones dos moléculas que eliminadas juntas hacen desaparecer la enfermedad en la mitad de los casos

Voz 1971 27:30 eliminamos mediante manipulación genética y de forma sistémica en todo el organismo las dianas que queremos evaluar una una el grave problema del cáncer no es matar a la célula tumoral es matarlas encausar toxicidad

Voz 1509 27:44 los investigadores son muy prudentes y calculan que hasta dentro de cinco o diez años esta terapia no se podrá aplicar en humanos estudian ahora porque la mitad de los roedores resisten al tratamiento son animales idénticos sometidos al mismo proceso pero manifiestan diferencias en hasta dos mil genes

Voz 7 28:02 de momento es todo más información y media hora hay en Cadena Ser punto com que DNS

Voz 0911 28:47 con Netanyahu muy cerca de su quinto mandato como primer ministro de Israel viene este miércoles tengo informativo nos queda saber la previsión del tiempo Luismi Pérez buenos días buenas

Voz 22 28:57 días Marina pues quién va a seguir mandando en la situación meteorológica de hoy serán las nubes de algodón que van a crecer sobretodo por la tarde otra vez chaparrones y tormentas que se van a prodigar por gran parte del país sobre todo por el interior de la península y en Baleares en Canarias tendremos menos precipitaciones eso sí no hay que esperar a esta tarde para abrir paraguas ahora mismo llueve y además con ganas más bien sigue lloviendo en gran parte de Galicia y Asturias ir poco a poco esa precipitación esas lluvias más intermitentes e irán adentrando en Castilla y León y en el resto del Cantábrico algún chubasco tenemos entre las provincias de Albacete y Cuenca también en la divisoria del Pirineo algún chubasco en Baleares y atención porque las cotas de nieve no van a ser demasiado altas todo lo contrario Marina entre los mil y mil doscientos metros en las montañas cantábricas en el Sistema Central Illa hasta los mil quinientos mil setecientos en el Pirineo Emma ibérico y las montañas de las de las de la zona de Sierra Nevada en las costas mediterráneas es donde menos pero atención esta tarde con las tormentas que aparecerán en Cataluña y en otras muchas zonas del interior del país por ejemplo en Madrid esperamos esta tarde que llueva en Canarias algunas nubes donde más montaña tenemos con alguna lluvia poco importante y el viento de poniente bastante fuerte en la zona del estrecho también en Alborán el alisios en Canarias Marina con un ambiente fresquito ahora mismo siete grados tenemos en cuenta Can Say say en Ciudad Real o en Cáceres dieciséis grados en cambio en Almería nueve grados en Santander ocho tenemos en el centro de Madrid Luismi a esto

Voz 1 30:26 desde estamos viendo cómo caen muchas granizadas en varios puntos de la península se sí sí que dejan en disimuló absolutamente blanco como si como si hubiera nevado ya que estamos aprendiendo bueno un poquito nociones básicas de meteorología de de previsión eh hay alguna forma mirando las nubes de saber si nos va a caer una buena granizada

Voz 22 30:51 así es pues sí que tenemos algunos trucos ellos ya sabéis que yo me empecinó en que Se aprendan poco de meteorología popular de previsión del tiempo solamente mirando al cielo o captando cómo está el ambiente que hace los animales

Voz 1621 31:04 sí aunque es tirar piedras sobre tu propio tejado porque va a llegar un día en el que sepamos tanto tanto que no te vamos a necesitar digo una cosa la meteorología fíjate hasta

Voz 22 31:12 para los que no estamos los no nos hemos formado para ello es un continuo proceso de formación siempre tienes que aprender algo nuevo por tanto competencia no es de hecho cuanta más gente sepa de esto y sobre todo sepa desenvolverse ante determinadas situaciones pues mejor porque el mundo no irá también mucho mucho mejor en ese sentido no lo veo como competencia todo lo contrario Aitor pues que te tengo que decir que primero las de las granizadas en las nubes de tormenta por tanto cuando veamos esas nubes de algodón esas nubes de coliflor esas nubes con esas protuberancias tan destacables ya nos está avisando de que podemos tener Dent pero el granizo ahora bien cómo podemos saber qué exactamente hay granizo y que nos va a garantizar porque quizás la nube de tormenta es potente pero sólo dejó lluvia bien hay una nube Zorrilla que que se forma justo encima de esas nubes más potentes de tormenta vosotros tenéis que haceros la idea de mirar hacia la nube esa forma de algodón que os digo

Voz 1621 32:06 si la parte más elevada de la nube

Voz 22 32:08 arte en la que sobresale más la nube que tiene esa forma ya os digo de coliflor muy marcada muy blanca justo encima se forma como una visera

Voz 1375 32:16 se forma una como una boina

Voz 22 32:19 ha sido una gorra es una nube Vecilla muy pequeña conforme a planada conforma como si fuera de un platillo volante pequeña muy pequeña en comparación con todo lo que es el la masa de la de la nube de tormenta bien pues esa nube que tiene forma de boina que se forma de forma ya os digo horizontal respecto a la nube que crece hacia arriba eso se le llama Phil us y eso no indica casi seguro que dentro de esa nube hay granizo o piedra el hecho de que se llame granizo piedras el Tamayo desgranó de de de hielo

Voz 1621 32:50 si pasamos de un centímetro de diámetro ya le llamamos

Voz 22 32:53 los pedrisco o piedra y lógicamente cuanto más grande sea más destructivo será por tanto si debemos esa boina esa sería justo en la parte más alta de la nube que se es muy apreciable es algo que se puede ver muy bien esa nube CIA con forma de lenteja más bien de color grisáceo pues no se está diciendo que cuando nos metamos debajo de esa nube o quién este debajo de esa nube quizás está achicando granizo

Voz 1621 33:17 bueno pues sin ya ya saben los oyentes y ese tiene que meter en una marquesina o resguardarse por ejemplo en cuanto antes oye pero con a las formas y cuando las nubes que ahí tiene que haber alguna otra también con significado no que nos alerte de algo así es de hecho el luego hay otra

Voz 22 33:33 nube que es casi síntoma inequívoco que tenemos granizo previsto que es una nube que se llama Ark Kus esto va de latín hoy pues los pillos serían un tipo de nube el arco es es otro completamente diferente Edward Cox el arcos que es pues cuando nosotros vemos esas nubes de tormenta tan bonitas que vistas desde lejos muy fotogénica muy blancas ellas algo gris en algún momento si esa última hora o primera hora del día Seven iluminadas por el sol de color rojizo bien esas nubes lo que hacen es como si dijéramos cogen una forma de Arco cogen una forma de rodillo y tienen una forma en que va avanzando es como eso es tiene una forma de rodillo que va avanzando a simple vista nosotros vemos toda la parte de arriba de la nube muy blanca con esas formas ya os digo de de globo con esas formas de algodón pero por debajo se va ar creando la nube y además durante muchos kilómetros estamos hablando de diez quince veinte kilómetros osea es muy visible esa nube por abajo se va ar creando va cogiendo la forma de semicírculo y además se va quedando más gris justo delante de esa nube se forma también un rodillo de nubes en una forma una nube como o con forma de pues eso ese rodillo de poder aplastar la más ejemplo de la pizza con unas formas de barba eso de barba que es una subes que van colgando Easy las vemos a simple vista las nubes van rotando van dando como vueltas como eso como un rodillo irse va móvil

Voz 1621 34:55 en dirección hacia nosotros por tanto

Voz 22 34:58 forma de Arco forma de rodillo con esas nubes que tienen forma de barba es algo ya os digo muy visible claro aquí en Radio no podemos enseñar fotos pero invito a nuestros oyentes nuestra audiencia vaya que busque eso cúmulo ni ambos arcos y pueden buscar un vídeo en Time Blades osea en velocidad acelerada mejor ya os dais cuenta de lo que es ese pedazo de nubarrón

Voz 1 35:17 en qué maravilla tener tiempo para mirar las nubes hasta identificar una nube con forma de rodillo de cortar pizza

Voz 22 35:23 pues mira eso se llama cúmulo Kus que ayer tuvieron un montón de ese tipo de nubes

Voz 1 35:29 bueno Luismi pues nada una cosa más que que hemos aprendido poquito de Latín y de meteorología

Voz 22 35:36 así es el instituto

Voz 1 35:39 hasta mañana esta mañana cae bien

Voz 6 37:28 cinco y cuatro y doce en Canarias no lo hemos dejado vino en una nube

Voz 0911 37:31 como los Rolling Stones sino subido a un taxi a uno de los

Voz 6 37:36 miles de taxis que hasta ahora están circulando en casi todas las ciudades de nuestro

Voz 0911 37:39 país y que son por cierto los oyentes de Lugo

Voz 6 37:42 jo de la radio horas siempre los taxistas hay deja vamos a Sergio Díez hace un rato Sergio cuéntanos es derrota

Voz 7 37:50 pero ahora mismo no dado chicos estoy parado en en la gloria bueno en San Bernardo cerca para los oyentes que no sean de Madrid cerca de de

Voz 8 37:58 en la glorieta de Bilbao en un bar que

Voz 7 38:01 tiene fama de dar de comer a muchos taxistas a primera hora de la mañana ahora mismo está cerrado el bar Iberia pero a las seis de la mañana o más o menos lo empezará a servir desayunos obscenas dependiendo de quién sea

Voz 1 38:13 pues a que es un punto de concentración de motos taxistas no sé si también de nuestro protagonista de hoy

Voz 7 38:19 nuestro protagonista no se ha comentado que lo usa y bueno aquí hay otros dos coches a mi lado también que están aprovechando para echar una una cabezadita porque parece que la cosa está hoy tranquila esta noche voy a presentar ya el protagonista de esta noche que decís vosotros Bernard conductor de taxi aquí le tengo buenos días Bernal

Voz 0514 38:34 hola buenos días hola Bernard cómo estás o la bien buenos días muy bien muy buenas cuántos años lleva siendo taxista Bernard pues va a hacer dos años ya que te dedica bastantes al transporte de mercancía

Voz 1 38:48 Bernardo qué tal el el taxi de noche mejor que de día

Voz 0514 38:53 pues sí la verdad es que a mí me gusta más más que nada pues por la tranquilidad pues que hay menos circulación los clientes también no es tan tan tan estresados porque necesitan ir al trabajo

Voz 1621 39:08 por la mañana una hora concreta

Voz 0514 39:10 indirectamente pues eso al ser más tranquilo pues pues lo prefiero

Voz 1 39:15 es una clientela entonces muy distinta a la de la noche

Voz 0514 39:19 sí yo creo que sí por eso por más que nada pues una vez que que ella sale de trabajar ya te quiere o te vas para casa o Teo lo lo que quiere coger un taxi para ir a cenar o es que quieres volver a casa para Apple da Costa pues vas más tranquilo que que por la mañana cuando cuando vas a trabajar

Voz 1621 39:39 Bernard Hinault qué tal va la noche de hoy porque ahora estás Paraguay con con Sergio pero hoy ha sido una buena noche

Voz 0514 39:46 no la verdad es que las los días lo la noche del lunes martes miércoles suelen ser están flojas yo siempre he curiosidad que te pide las

Voz 1621 39:56 gente cuando cuando monta te sigan pidiendo radio música o tú les pones algo directamente

Voz 0514 40:02 o directamente yo tengo mi musiquita puesta música española hay bueno hay veces que sobre todo a la gente joven pues ya me dice que le ponga otra emisora

Voz 1621 40:13 algo más cañero decirte

Voz 0514 40:16 ir directamente bueno pues como el que manda siempre es el cliente pues le pongo la musiquita que hay

Voz 0514 40:24 perfecto Bernard no sé qué no

Voz 1 40:27 eh hace exactamente ahora pero la previsión es que llueva en las próximas horas también en Madrid puede puede caer agua influye mucho el tiempo quiero decir una noche de lluvia es una noche mejor para el taxi

Voz 0514 40:41 si no llueve mucho sí sí que es mejor el problema es cuando diluvio que directamente pues prácticamente toda la gente ese no no sale hay pues baja mucho mucho mucho trabajo pero si no llueve mucho sí que mejora considerablemente el el trabajo

Voz 1 41:01 os da que el taxi reconocerlo como los cultivos no lluvias torrenciales no pero un poquito de agua viene bien

Voz 0514 41:07 eso es eso es perfecto sí sí sí sí

Voz 7 41:11 Bernard te gusta trabajar aquí de noche del tirón o prefieres para ahora a mitad de la noche a descansar o a tomar algo

Voz 0514 41:17 sí la verdad es que sí que hay desde el punto de vista es casi obligatorio físicamente pues pegar que un descanso porque es que sino si te pegas las ocho horas de de golpe del tirón sin parar pues pues claro conduciendo tantas horas seguidas pues al final terminas el lomo no no es nada bueno sí que conviene parar pues hacer un las paradas de vez en cuando siempre siempre es bueno

Voz 1 41:46 Bernard nos contabas que tú prefieres trabajar de noche que bueno la circulación es más tranquila muchos oyente muchos clientes y no van con el mismo estrés que que durante el día pero la noche también tiene sus riesgos y es que bueno te queda subir al taxi algún cliente que no está bueno en sus mejores condiciones seguro que tienes alguna anécdota de tus dos años ya en el taxi en Madrid

Voz 0514 42:15 si si ha habido alguna anécdota y bueno yo soy del que piensa que bueno que hay gente pues que pues después de haber bebido sobre todo a gente muy joven que sea tomado más copas de la cuenta esta gente pues pues tiene el mismo derecho de de de llegar a su casa y y bueno pues les coge ese en en ETA si les llevó a esta casa y bueno pues ha te la puede liar y uno entra pueden en peligro de que te puedo te dentro del taxi

Voz 0159 42:51 pero bueno claro que sí que todo el mundo tiene derecho estamos

Voz 1 42:55 estamos contigo Bernard que a todos nos ha pasado que hemos querido colocará un amigo en un taxi y no nos han dejado

Voz 0514 43:02 eso es ello claro yo esos desastres toda todo tipo de persona toda persona pues pues tiene derecho de de llegada a casa y claro son las cuatro de la mañana y no vas a dejar a nadie en la calle sin que pueda llegar a casa

Voz 1 43:20 vas dando conversación los Blas manteniendo un poco despiertos un poco vivos

Voz 0514 43:24 no no no no no porque directamente es que eso es Sin es imposible es es incapaz una vez que ya se monta en el Estado que está pues es que directamente es que Inite oye directamente cierran a los ojos si ya les tienes que despertar tu ya cuando cuando llegan los metros

Voz 1 43:44 desde la cama de milagro

Voz 0514 43:47 pues sabido un par de ellos que que que directamente bueno que incluso incluso me voy yo les pedí la llave de de El portal porque veía que no entraban o les habría yo el portal o se quedaban toda la noche hay se quedaban en la en la calle eso es

Voz 1 44:09 bueno Bernard pues ya que en tu Taxi hay sitio para todo el mundo te vamos a dejar ya que es digas trabajando no vaya a ser que haya alguien por ahí que necesite aún Bernard que que lo lleve a casa muchísimas gracias por atendernos en Davos vosotros mucho que tengas buen día Sergio vente para acá

Voz 0911 45:19 cinco y veinte cuatro veinte en Canarias podemos decir que Jordi Hurtado es como el ibuprofeno en el universo de de buenas a primeras dudas así lo incluimos como opción en una encuesta sea el tema que este arrasa la perdieron ibuprofeno o la opción Jordi Hurtado y eso ha pasado hoy claro que la pregunta es quién de estas cuatro personas pues parece que ha envejecido mejor quién crees que tienes secreto de la eterna juventud respuesta correcta sesenta y tres por ciento de los que habéis votado he pues eso Jordi Hurtado abrumadora mayoría

Voz 34 45:51 los es

Voz 0911 46:15 que no Inma que no que ha pasado Jordi Hurtado alguna vez por la radio y de verdad que es que este hombre no pasan los años y es verdad que el escenarios

Voz 9 46:24 hombre incluye Yo que tú no le llevaría la contraria mono

Voz 36 46:30 a ninguno es un personaje mejore me lo veo puesto de control más años se nos va quitando a la verdad y me están llegando a decir ya lo sé igual cuando nunca ha destacado precisamente por oyes pero si os fijáis persona que jóvenes no eran no

Voz 7 46:49 cuando llegue a la madurez

Voz 0911 46:56 mira qué bien ese optimismo de Manolo de Sevilla

Voz 1621 46:58 la decir optimismo porque otra cosa que que que no había que llevar la contraria los oyentes un beso Manolo

Voz 9 47:04 ya sabéis los vídeos No os preocupéis

Voz 9 47:09 Juan abrumadora

Voz 6 47:35 estupendos los dos arroba pícaro de playa se queda con ver luz

Voz 0911 47:39 a mí no se me ven bueno dice que es un fiel retrato de su figura de cera y no al revés y que eso tiene mucho mérito estamos de acuerdo no de la figura de cera

Voz 9 47:49 pero lo de envejecer bien el dinero que se ha tenido que gastar Berlusconi en ponerse

Voz 1621 47:54 has así en la cara Manuel quedó aquí en eh

Voz 1621 47:57 quién arroba al ver veintiocho cero nueve cree que Tom Cruise que que Tom Cruise no se queda corto y con él coincide Isaí Enrique arroba Blanca Esther Gil dice que aquí

Voz 6 48:07 les les sientan espectacularmente en los años sesenta a Robert Redford George Clooney dice que han mejorado con el paso del tiempo y la versión española de estos actores sería para ella José Coronado Dani Atienza por cierto también apoya esta candidatura haber José Coronado está muy bien pero tanto como mejorar con los años lo que no pasen

Voz 1621 48:26 él no se ya se ya es verdad más han propuesto un par de oyentes Chrissie Manu al actor Paul Rudd que ha participado en las últimas pelis de mármol de hecho es que hace unas horas ha sido noticia precisamente por haber cumplido cincuenta años aunque nadie se lo crea fin es difícil

Voz 0911 48:42 de creer arroba cogollos cree que la reina en la Terra tendría que entre nuestras opciones porque sólo aparenta noventa y bueno puede tener como mil doscientos creo en Alá cuesta sigue abierta en Twitter podéis votar en arroba de buenas o dejarnos un comentario os seguir mandando unos notas de voz seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que tenemos todavía más de media hora por delante para escucharos cinco y veinticuatro cuatro y veinticuatro en Canarias

Voz 1546 49:30 sin embargo humano la forma que mancha chinos para jugar a esto

Voz 9 49:36 en

Voz 1375 50:14 eso exactamente

Voz 1546 50:17 yo yo yo pero muy claro favorito alumbrar mañana gran favorito al Barça contra el United contra el Manchester United bueno

Voz 1621 50:23 la Champions League que esta temporada está cambiando parece de tendencia desde hace unos años los equipos que llegaban a las últimas rondas eran equipos españoles este curso en cambio son ingleses de los ocho que quedan cuatro son

Voz 1375 50:35 es es es este es este el año de de los clubes ingleses

Voz 1546 50:39 ya el dinero que ha mucho dinero

Voz 1546 50:46 visto con inglés ganador no estoy seguro que el ganador todo días sin embargo es una clara mejora a una clara mejora pienso que estamos en las vísperas de un nuevo ciclo

Voz 1546 51:02 la pelearse con los españoles para dominio palmito y lo tiene

Voz 1 51:09 y se sigue hablando mucho del Barcelona Atlético de Madrid el pasado fin de semana de la pitada que el Camp Nou Le le dedicó a Griezmann Carlos Resa que es una leyenda del Barça fue mano derecha de Johan Cruyff durante muchos años así que sabe de lo que habla Él no ficharía Griezmann para el Barça

Voz 0514 51:26 entendió Charly Rexach que el Camp Nou pitar a Griezmann entendí yo

Voz 39 51:31 tras una brío dije que consideraba que no se tiene que pitar a Griezmann no igual que dije que no que yo Luvis no lo ficharía pero luego esté que bueno como consecuencias Anil opinarán y lo ficharía

Voz 39 51:44 pues disgusta de la vida pues

Voz 39 51:49 es una vez pero bueno todo lo que pasó yo creo que no no fue elegante y en cuanto jugaba ficharlo pues yo creo que el Barça no tiene que escucharlo pero porque no me gustó todo aquel movimiento que hizo que si vengo que sigue voy todo esto pero a Marte futbolísticamente hablando yo creo que se mueve poco a ponerla un poco escorado a la derecha buscando perfil de zurda ir haciendo un poco de Messi osea yo creo que Griezmann en el arco de Madí así un poco las funciones de Messi por lo tanto por ese motivo también sería quizá no fichar otro jugador diferente

Voz 1 52:28 ahora viene lo curioso porque justo después de lo contado Manu Carreño restar no está solo en esa idea de que Griezmann no es jugador para el Barça

Voz 1375 52:38 añado yo otra información la plantilla del Barça tampoco quiere a Griezmann y esto lo saben en el club en el club saben pues entonces no hay más que hablar en el club saben información que los damos en el larguero hasta ahora que en la plantilla en el vestuario no quieren a Griezmann porque entienden que su tren ya pasó ya saben que ni la afición ni los jugadores pero vosotros después escuchar lo que ha hecho Charly Rexach que rige el Barça debería insistir en el fichaje Griezmann