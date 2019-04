De Buenas a Primeras (11/04/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 2 00:08 en la Cadena SER de primeros con Mariela Fernández y Aitor Albizua

Voz 3 00:31 sí

Voz 1491 00:50 hola qué tal denota que se acerca el fin de semana hasta en el tiempo que viene con mejor cara este jueves once de abril en Roquetas de Mar Almería hay quince grados hasta ahora y el sol deba ganar terreno a la lluvia

Voz 1 01:02 en prácticamente todo el país en las próximas horas

Voz 1491 01:09 en este país estamos bastante acostumbrados por desgracia que cada verano el fuego arrasa hectáreas y hectáreas de de Bosques sin que aparentemente sepamos cómo evitarlo pero este dos mil diecinueve las llamas se han adelantado mucho en el calendario y se han cebado fundamentalmente con el norte

Voz 1284 01:26 desde el jueves han registrado más de cien incendios y ahora mismo hay treinta y cuatro activos por todo el territorio cántabros en Asturias

Voz 1139 01:33 ahora la situación con el viento como principal aliado del fuego a esta hora son ya noventa y siete los fuegos activos entre la veintena de incendios que todavía siguen activos en Bárcena Mayor en Penagos líder gane en Euskadi lo peor será llevado diga haya incumplido con el fuego prácticamente rodeando al club las

Voz 1 01:49 entiendo alrededor de Beatty todo acarician mayoría Davis

Voz 6 01:54 en lo que llevamos de año ya estamos todavía empezando como quien dice a mediados de abril ya hemos superado la media anual máxima de incendios forestales la media anual máxima eh con el verano y el otoño todavía por delante todo

Voz 1491 02:06 está todo en llamas en Galicia por ejemplo ya han quemado más hectáreas en estos tres meses que en todo el año pasado hectáreas de bosque arrasado también en Asturias Cantabria Euskadi en uno de los inviernos más secos y calurosos de los últimos

Voz 7 02:19 los Angeles y habrá pues eso sí que es que no han podido que si Tokio no está claro

Voz 6 02:23 pues a pesar de que el fuego es una constante a pesar de que año tras año perdemos miles de hectáreas forestales en España en las zonas de alto riesgo las zonas más vulnerables tres de cada cuatro ayuntamientos tres de cada cuatro no tienen planes de prevención de incendio

Voz 1491 02:39 la Fiscalía ya les apostó en su sitio como no actualicen directamente elaboren estos planes se enfrentan a delitos contra la seguridad colectiva y contra el medio ambiente si se desata un incendio en su territorio para los secado ecologistas la situación es escandalosa de ciento cincuenta y un ayuntamientos analizados sólo treinta y ocho tienen planes en regla cuál en Taiz siete aseguran que lo están tramitando diecinueve admiten que no lo tienen dieciséis no saben o no contestan Julia Molina

Voz 8 03:11 no

Voz 1 03:15 el dos mil dieciocho veinticinco mil hectáreas quedaron completamente calcinadas por las llamas pocas si las comparamos con las del año anterior ciento ochenta mil hectáreas de campo chamuscado por culpa de los incendios forestales hay cauces a las que no podemos adelantarnos la meteorología y la acción humana lo que está claro es que por negligencia o dolo el hombre detrás con toda seguridad porque no ha habido una tormenta seca que suele ser el otro

Voz 9 03:40 motivo pero más allá de castigar a los culpables tienen que existir métodos para evitar que los daños sean graves el peor incendio reciente fue el de Giselle Valencia el verano pasado

Voz 10 03:51 empezó a caer fuego del del cielo cogí el bolso me decir que lo justo y me bajé corriendo

Voz 9 03:59 más de tres mil hectáreas y cuarenta viviendas quemadas aunque podría haber sido mucho peor porque llegan días de los pocos municipios valencianos que tiene un plan de prevención aprobado y aún así las autoridades se mostraban críticas con la falta de planificación pues eso es lo que la justicia les reclama a los ayuntamientos porque si los bosques y campos estuviesen cuidados y los planes de acción perfectamente claros se evitarían catástrofes medioambientales que se repiten año tras

Voz 1491 04:27 a las cinco y media en Canarias vamos a ampliar la llamada de atención de la Fiscalía de Medio Ambiente a la Federación de Municipios y Provincias P

Voz 1444 04:35 yo ahora

Voz 1491 04:36 Nos vamos a detener en vuestras llamadas de atención a los que se han dejado llevar por el uso del teléfono móvil hasta caer en La mala educación hasta el punto de desterrar por ejemplo para siempre cualquier intención de ser puntual mandando un mensaje a la hora de una cita diciendo acabo de salir llegó en quince minutos

Voz 6 04:54 creo escuchar música vídeos e incluso ver una serie con volumen cuando van por la calle o en el transporte Pool

Voz 1491 05:02 de ello hasta el punto de ignorar a sus acompañantes típicas cena en un restaurante un bar no no hay conversación uno habla y el otro miran

Voz 6 05:10 sí sí o incluso de dejarlo encendido y con volumen en el cine o el teatro

Voz 7 05:15 estas encima de un escenario y que te y que este eso

Voz 6 05:18 en un teléfono móvil pues como que no mola que no gusta pues depende lo que se está haciendo pues los propios actores ir al degüello por eso

Voz 7 05:26 eh señor señora que le ha sonado el móvil que han sido desobedientes han sido egoístas de no de no poner el móvil silenció vamos es una falta de respeto total al que está trabajando los actores y al resto de público que en general los nos pasamos con el uso de derechos

Voz 6 05:46 bueno es la opinión de Diego de Zaragoza que nos ha enviado una nota de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro a esta hora lo que más molesta lo más votado en Twitter muy por delante de las demás opciones con el sesenta y dos por ciento es que la persona con la que estáis hablando

Voz 1 06:00 en te estoy mirando el móvil hijos ignore directamente no Grammy caso dieciocho

Voz 1491 06:05 por ciento esa gente que nos obliga a conocer

Voz 1 06:07 sus gustos musicales y a escuchar sus listas de

Voz 1491 06:10 la producción once por ciento los que nos avisan vía Whats App de que llegan tarde cuando ya estamos en el sitio en el que hemos quedado con ellos y por último opción menos votada pero más comentada nueve por ciento los que dejan que les suenen móvil en un concierto en una película

Voz 11 06:24 unos días Julia de Alicante me parece una falta de respeto absoluto el sonido de un móvil en el cine el teatro o la ópera en cualquier tipo de espectáculo que requiera una acepción silenció deberían echarte en las salas de manera inmediata a quiénes somos

Voz 6 06:41 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro estamos cuatro opciones pero como siempre podéis añadir más como ha hecho José de Málaga

Voz 12 06:49 buenas yo creo que es una está quitando un poco la capacidad de recordar de de debatir de pensar

Voz 6 06:55 porque ahora cuando tienen una duda pues no

Voz 12 06:58 comenta Juanma gente ahora la aguja directamente en Google tendrá la respuesta ya están yo creo que esa es la parte mala la parte buena poco de peloteo o de cómo

Voz 1 07:08 versaba compuso pero nos encanta el peloteo

Voz 1491 07:11 un abrazo para nosotros es un placer iros conociendo un poco más cada día como a José Luis de San Blas que nos manda audios puntualmente a pesar de los riesgos que corre

Voz 13 07:20 a través de ellos les es más fácil controlarlos donde te encuentras que ya quién adonde envían la llamada o el mensaje de Loja que a mí me callo

Voz 1 07:34 no le falta razón yo también soy un poco paranoico pasas cosa que creo que me miras muy poco

Voz 1491 07:40 tres y que no le doy mucha importancia al hecho de que me espía

Voz 1 07:42 nuestros espías se tienen que estar aburriendo a le digo la hola hola espía Lacuesta siga abierta en Twitter arroba de buenas podéis mandarnos notas de voz al

Voz 6 07:51 mis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que acabamos de empezar tenemos mucho tiempo para escuchar

Voz 1491 07:56 mucho programa nos encanta escucharos nos encanta que nos escucháis ciento siete mil oyentes ciento siete mil cómplices ya de de buenas a primeras según el último EGM muchísimas gracias por estar por hacernos líderes por las felicitaciones que nos estáis mandando y que no ponemos en antena porque nos da un poco de vergüenza así que Felipe VI sonrojado con Sergio Díez en la producción y Borja González en la técnica empezamos da el jueves once de abril en pieza de buena esta prime

Voz 4 08:25 sí

Voz 14 08:42 The de primero con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 10:00 el cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias hace unas horas lo decíamos hemos conocido los datos de

Voz 15 10:06 el Estudio General de Medios y con la ayuda de Otis Redding

Voz 1491 10:10 Nos estamos dando las gracias ten Cube por acompañarnos cada día ciento siete mil oyentes a empezando ya los días de buenas bueno

Voz 6 10:18 Cirque que que somos tan pesados con estos datos porque si sois oyentes habituales de la SER los habréis escuchado mucho en las últimas horas en en la antena pero es que claro realmente es la única manera aproximada y que tenemos de saber cuántos estáis ahí al otro lado bueno que a nosotros también personalmente en de buenas pues nos hace ilusión

Voz 1 10:36 Nos hace mucha ilusión pues en la cara B

Voz 6 10:39 se han hablado precisamente de audiencias no empezando por explicar qué es esto del EGM también como si calcula el número de oyente

Voz 1 10:46 a sus para conseguir los datos se hacen unas treinta mil

Voz 1880 10:49 entrevistas veintisiete mil son personales más tres mil entrevistas online se hacen tres muestras al año lo que nosotros llamamos tres oleadas no ahora estamos en abril esta es la primera oleada del año

Voz 16 10:59 en esta oleada la Cadena SER sigue siendo líder de audio

Voz 1880 11:02 sí así con casi cuatro millones de oyentes otros datos son por ejemplo que la Cope ha superado los tres millones o que Radio Nacional sigue sumando oyentes así que nuestro medio siglo

Voz 0382 11:11 a la radio sigue sana vamos a la Audiencia a la que necesitamos para seguir existiendo es además nuestro

Voz 1 11:18 camino de la cara B de hoy el diccionario de la RAE

Voz 1880 11:20 Nos tenemos que era la quinta acepción para ver la definición de la audiencia como público que atiende los programas de radio y televisión o que asiste a un acto o espectáculo si vamos al etimología como siempre viene del latín audiencia dividimos en tres partes hay que es de out de de oir el la mitad de la palabra la CNT que es lo que hace la acción y el sufijo el día que sí que es la actualidad así que el grupo de personas que están escuchando al final la Audiencia no son datos no son números no son tantos por ciento la Audiencia es la gente

Voz 7 12:00 pues ya que la Audiencia es la gente buenos hoy somos G

Voz 6 12:03 desde la primera canción destacará ves gente es gente un tema de Depeche Mode de mil novecientos ochenta y cuatro dice somos distintos somos diferentes somos gente pero no tenemos porque odiar no

Voz 1491 12:13 desde luego que no pero lo cierto es la audiencia cada vez esta más fragmentada Ubaldo Cuesta catedrático en Psicología Social ha explicado en Hora veinticinco que ya no solo clasificamos a un grupo poco a una sociedad de un país por criterios pues la edad de género o por su poder adquisitivo por ejemplo gracias a todos los datos que hemos ido cediendo de forma consciente o inconsciente y a todas las plataformas que vamos volcando también nuestros gustos y preferencias bueno pues esas posibilidades se han multiplicado

Voz 17 12:41 por eso encontró en un hombre de ochenta años que para empezar hace tiempo ya los ochenta años y ahora llega muy bien y que tiene una conducta muy similar a un joven de cuarenta en muchos aspectos podemos encontrar un joven de Madrid muy similar a uno de Nueva York en un cambio muy diferente a uno de una zona rural próxima más

Voz 0382 12:59 aquí también la Audiencia digamos es cada vez más selectiva

Voz 17 13:02 en cierto sentido sí es decir las audiencias cada vez están más preparadas fíjate por ejemplo ahora muchos autores hablan de los del Pro Summer en lugar del consumidor que eras audiencia pasiva y es el consumidor pasivo cosas habla de un consumidor más pero verdad pro activo busca información activamente en la recoge el analizan

Voz 0382 13:23 qué tipo de audiencias el de una emisora de radio de un programa de radio

Voz 17 13:27 verás gestos audiencia cuando hay líder sino alguien Liniers pierde audiencia por quizá que que de alguna manera la audiencia es aquella que está un poco como hipnotizado por así decirlo por la persona tiene hablando bueno pues vosotros los de la radio que en el fondo su interés porque tenéis audiencia porque estoy Liberes que significa que les dan algo de seguridad los gays el mensaje que ellos esperan encontrar las informales es entretener

Voz 1491 14:05 Nos gusta imaginaros al otro lado así también

Voz 1 14:08 todos dentro de está ambientado vale

Voz 1491 14:11 la tarde buenas como el que había un veintinueve de junio de dos mil trece justo antes de un concierto de los Rolling Stones durante el festival de Glastonbury que se celebra en Reino Unido

Voz 6 14:20 esas ganas esa tensión no de estar esperando a que salgan todos los músicos a que empiecen a tocar muchas veces es que no se puede estar callado la adrenalina de toda la audiencia sale por la boca seguimos con el término audiencia esta vez lo buscamos en el cine

Voz 18 14:35 eh no

Voz 19 14:36 ah sí

Voz 1880 14:41 jolín diciendo lo que tenemos que decir nosotros a la audiencia no escucha no es uno de los padres del rock'n'roll vamos con audiencias pero no sólo las de la radio no si vamos a ir al cine a descubrir las empezamos con Woody Allen y Días de radio si las familias que escuchan La Ser fueran cómo está

Voz 1671 14:57 diga señor Martin Middelmann leemos

Voz 20 15:00 equipo del listín telefónico para adivinar es pandilla

Voz 1880 15:06 para audiencia televisiva la película elegida es Network una peli de Sinde

Voz 1 15:10 la mete en la que el presentador de televisión amenaza la audiencia con suicidarse en directo si quieren saber la verdad

Voz 21 15:17 dirijan sea Dios dirijan sí aseguró a ustedes mismos porque es la

Voz 1880 15:24 ver ejemplo de audiencia en el cine también la de quienes escuchan a Jack Stanton que John Travolta que lucha por la presidencia de Estados Unidos spray Marie Jo

Voz 1 15:35 muchas gracias por venir esta noche se cuanto trabajan y el poco tiempo que tienen para descansar igual a la audiencia

Voz 1880 15:41 ya a la que se debe el rey Jorge VI que supera su tartamudez consigue ganarse a los que está temiendo

Voz 1 15:48 mente por esa tartamudez es el hurto

Voz 1880 15:50 Timo discurso del discurso del Rey

Voz 16 15:54 tal vez las más fatídicos

Voz 18 16:03 yo

Voz 1491 16:05 todos los impone mucho pero también da mucho gusto saber que te están escuchando pasa un minuto ya de las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en no

Voz 22 16:25 bueno vamos a hacer ahora un ejercicio de imaginación somos policías estamos

Voz 1491 16:28 patrullando por el centro de Pamplona a parte

Voz 15 16:31 pero si a ritmo de

Voz 1491 16:33 la patrullando de repente unos están en de una joyería Ice monta en un coche a toda velocidad empezamos una persecución los ladrones meten en una autopista en la barrera de acceso se nos escapan con todo el botín porque no tenemos suelto para pagar el peaje bueno pues que sepáis que esto puede llegar a pasar

Voz 1284 16:50 la Policía Foral de Navarra pide tarjetas de telepeaje no es no es una petición para ahorrar dinero sino porque puede darse el caso de que estén de servicio persiguiendo a un malo ICD una situación embarazosa y es que el malo disponga de telepeaje le abra la barrera de la autopista y el policía quede poniendo el dinero recogiendo el tique el malo no es deportivo pues escapa Javier Laquidain Pamplona buenas tardes muy buenas olas

Voz 20 17:24 pero hola qué tal es el sindicato

Voz 0888 17:27 que denuncia esta situación y al que exige al Gobierno de Navarra que se dote a todos los vehículos de Policía Foral de ese dispositivo de telepeaje ya que consideran que es una herramienta importante para poder ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía al menos a la de bien el portavoz del sindicato Juan Carlos laboreo pone un ejemplo

Voz 17 17:44 el vehículo de que es el primero que normalmente lleva a cualquier tipo de accidente desconocer la gravedad del mismo no condujeron a introducir la tarjeta la tarjeta Hable con ella no detectada tuvieron que volver las volverla a introducir otra vez hasta que al finalmente se abrió la barrera no tiene ningún sentido Siglo XXI

Voz 0888 18:01 esto se produjo para tender una salida de vía pero imaginaros como por ejemplo decía Toni una persecución a un posible sospechoso en el lago decía foral se quedó atascado en el peaje los cacos tengan Via T

Voz 20 18:13 la Morera tiene monedas no detectado dice no detectado vuelva a intentarlo

Voz 6 18:20 dicen que el demonio está en los detalles bueno esto era un supuesto de ficción pero lo siente que vamos a escuchar ha ocurrido en la vida real de hecho en este caso la Policía Foral yo creo que que no habría tenido problema alguno en detener a los malos bueno más que malos podemos decir idiotas

Voz 0545 18:38 dos hombres de Arkansas han sido detenidos acusados de asalto agravado después de que se dispararán el uno al otro por turnos para aprobar un chaleco antibalas

Voz 1 18:46 los arrestados de cincuenta

Voz 0545 18:50 no sí Christopher Hicks de treinta y seis dos vecinos que un domingo por la noche estaban tomando unas cervezas y uno Le pide al otro probar el chaleco antibalas con un rifle del calibre veintidós que tenía luego intercambiar en el chaleco y el arma volvieron a disparar en este cambio uno de los amigos disparó seis veces cinco en el pecho y uno en la espalda así que tuvieron que acudir al hospital por las heridas causadas de esta manera fueron detenidos porque tenían que explicar lo sucedido

Voz 1491 19:16 podemos pensar que esas cosas sólo pasan en Estados Unidos pero nos estaríamos equivocando en Europa también tenemos lo nuestro y no hay más que mirar en el siglo XX que nos marcamos los Especialistas secundarios han contado que ayer se escapó un León del zoo de Berlín vamos a escuchar primero en la conexión con la corresponsal de la Ser allí con Carmen Viñas porque no tuvo desperdicio

Voz 23 19:36 Carmen Viñas corresponsal en Berlín Carmen qué tal hola Carmen Carmen no está no está carente

Voz 24 19:44 creo que se ha tenido que ir a San la temperatura vendrá más tarde

Voz 23 19:48 es que no sea nada ver a tu hijo

Voz 6 19:51 tú eres perdona Cecilio Vadillo

Voz 23 19:54 eso cuando ya no es suplente el corresponsal de la Ser que

Voz 6 19:58 bueno pues vamos a escuchar ahora el cuerpo de la noticia en la voz de Cecilio que no es el mejor corresponsal del mundo pero ha contado este suceso con mucha crudeza ni os imagináis cómo acaba la cosa

Voz 23 20:12 pues no tienes alguna cosa el tema de León escapado de uno o dos bares vale si lo sabes

Voz 24 20:17 L la la la ciudadano estaba tan conmocionada desde el suicidio de Hitler

Voz 6 20:20 Colin que genera persona por cierto

Voz 24 20:23 en un ser humano se suma el Lois yo sí que sí que sí era una espectacular ejemplar de macho de diez años y ayer a once hora local de Alemania pues se se fugó de Suárez de recluso poniéndolo en su lugar un muñeco tapado con una manta simulando que dormía eso es el pistón los cuidadores nubes exactamente eh hice caso resulta que hay una especie de Kinder atempera más pero para más mayores Cole como Le Un con una escuela IS metió en León cundió el pánico a los chavales empezaron a Corretja chillar pero para un grupo de niños se balazos sobre Leo allí mismo lo devoraron lodo entero vale la fotos que evito son brutal es una salvajada

Voz 6 21:03 o lo que es peor generación de alemán

Voz 24 21:05 desde la historia del cine

Voz 23 21:08 lazo una cosa pero sabéis en León pero al fin y al cabo los niños sólo obedecían a su instinto animal nada no

Voz 24 21:16 no a los niños de ahora no pueden estar más de una hora sin correr El incidente tuvo lugar antes de la muerte segura acertó lo niños son muy territoriales

Voz 1 21:27 sí sí sí

Voz 25 21:28 sí son muy territorial

Voz 24 21:31 es que que está amenazando por su espacio Lampre que tenían pues fueron para él ya he dicho pues no tuvo ninguna oportunidad como quedó Madrid que

Voz 2 21:41 devuelves a primeras

Voz 26 21:46 yo sea la ahí

Voz 1491 22:05 para muchos la mejor serie de la historia la introducción estabas escuchando de Los Soprano que tengo que confesar que aún no he visto Iker me encanta esa sensación de tener por delante el placer de devorar una serie que todo el mundo dice que es espectacular

Voz 6 22:19 muchas veces hay ahí de estas series que que igual tú lo has visto italianas también por el otro por decir bueno que te en vida

Voz 1491 22:26 ya ojalá no lo hubiera visto todavía yo tampoco la he visto

Voz 6 22:28 y es que no es seguro que todos los oyentes tienen una serie favorita pero quizás no os hayáis parado a pensar

Voz 7 22:34 qué dicen las series que

Voz 6 22:36 Nos gustan sobre el mundo en el que vivimos sobre nuestro presente los demás

Voz 1491 22:40 es que se van a plantear en la primera edición del Festival de Series de Valencia que empieza hoy y en la que va a participar directores como Borja Cobeaga Cobeaga o David Trueba y periodistas como nuestra compañera de cine en la SER Pepa Blanes

Voz 1284 22:53 hay algunas que han enganchado a día de hoy yo otras no

Voz 1 22:56 sí sí me gustan bastante de normal lo esperado la semana siguiente espero que haga la temporada antenas en la del tirón porque sino no puedo aguantar

Voz 1974 23:04 eh viste robot eh bueno es no se es

Voz 27 23:07 sobre un chaval joven que es

Voz 1974 23:09 eh

Voz 16 23:10 desde problemas mentales si sabe mucho de informática Kimi inca

Voz 1284 23:16 el evento se hace esta pregunta están los jóvenes bien representados en las series el que arrasa

Voz 1491 23:22 Condes Manuel San Martín creador de compañeros

Voz 0455 23:24 no digo que no haya jóvenes como se cuenta en élite que seguramente hay pero no es lo normal lo que pasa es que la gracia yo creo que tanto el sorprender el provocar el crear un unos jóvenes pues intensos que les pasan un montón de cosas que viven al límite

Voz 1491 23:39 otro ejemplo el futuro tan lejano

Voz 1 23:42 parecía tan verosímil que lo vemos

Voz 28 23:44 si nos fijamos en los números sueco

Voz 18 23:47 es muy sólida con una trayectoria muy fuerte

Voz 28 23:50 veamos su espérate y esto

Voz 1 23:55 la puntuación a la ciudadanía que planteaba Black Mirror dista poco de un futuro cada vez más próximo dominado por la tecnología y las redes sociales Marta Peira no periodista experta en el mundo digital

Voz 29 24:06 yo pienso que Black Mirror ha tenido el equilibrio perfecto que tienen pues las grandes obras de ciencia ficción de hablar del presente pretendiendo ser un

Voz 1491 24:17 futuro el festival tiene su origen en laboratorio de series un programa creado en dos mil diecisiete por la plataforma de pocas de Prisa Radio Podium podcast los organizadores son precisamente los creadores del programa al gestor cultural David Brieva la profesora e historiadora Áurea Ortiz y el periodista

Voz 6 24:33 poco cultural Mikel Labastida precisamente ha comentando en La Ventana la forma compulsiva no que tenemos ahora de consumir series ese ansia por verlo todo que puede llegar a ser algo muy frustrante

Voz 1210 24:46 Miquel y cuántas series puedes ver tu al cabo de pádel mes va de lo pongo facer en un mes pues veo muchas la verdad algunas de más de la cuenta por obligación pero probable una cifra diez series seguro que diez series Stereo senderistas enteras debe ser cumplidor para al final para poder hablar con con

Voz 27 25:08 sí estamos estamos en tiempo estamos en tiempo de burbuja con lo de las series eh yo creo que sí absolutamente a todos los que no todos los todos los viernes yo creo que es estrena la serie no ha cambiado sí

Voz 1671 25:21 eso sí pero no penséis un poco que hoy las series como la novela en el siglo XIX

Voz 27 25:24 exactas no estoy seguro si teníamos yo lo que

Voz 1671 25:27 ilustraban del dilemas contemporáneos

Voz 27 25:29 no si usted es que los grandes doctor de la literatura de venía eh poquito que tengan

Voz 6 25:35 puesta la mirada un poco lo que pasa lo que ocurre

Voz 27 25:37 menosprecio de hecho aparte hay un debate absurdo y es al deber todas las series nadie le todos los libros que efectivamente les preocupan y les tristeza eso

Voz 6 25:45 los coloquios se van a plantear preguntas como por qué nos fascinan mal a ver si se puede reír uno de todo o a ver si sirve Juego de tronos para explicar la realidad pues precisamente sobre esta última serie va a hablar Pablo Simón el politólogo y colaborador de de Hoy por hoy

Voz 27 26:01 ha adelantado un poco su visión sobre

Voz 6 26:03 de Juego de Tronos en La Ventana

Voz 1671 26:10 jo de Tronos es una serie que podríamos decir es muy joven Diana es decir saca lo más interior de Lopo el hombre para el hombre del poder más descarnado y es inevitable pensar también en estos dobleces que tiene la lo cómo concibe cada uno de nuestros políticos el poder porque queramos o no queramos no podemos distinguir muy bien al político idealista del político cínico en el que quiere el poder por el poder porque todos necesitan algo antes que es ganar elecciones los los clan del clan de los l'Any hay algunos que somos muy Lan extendió por ejemplo que es un poco la contraposición entre los estar los Land que es un poco entre la visión más maquiavélica hay más adaptativa de la política lo que podríamos decir son más zorros prefijados como las estar son más como un erizo no son gente muy noble que tiene principios y fijaos cómo salen sistemáticamente derrotados a lo largo de toda la trama

Voz 27 26:54 los caminantes quiénes son

Voz 1671 26:56 yo aquí hay muchas dudas oye podía ser yo creo que podría ser el cambio climático no es habitual magia creativa surja de momentos dolorosos de horas bajas no lo es tanto que nazca de una mala resaca eso les sucedió a Florence Welch

Voz 4 27:17 mayor mayores

Voz 1 27:20 se queda nuestro tema de esta noche

Voz 0084 27:22 has de una mañana de resaca en el estudio de grabación que apareció en el segundo álbum de Florence and the Machine la cantante llegó apagada al estudio y se encerró en un cuarto media hora después salió de allí con el Génesis de una canción que habla de apartarse los demonios pongan el que esos demonios son realmente un dolor de cabeza terrible la cantante contó la historia en dos mil once a la revista NME ayer conociendo la anécdota pero asegurando que no es algo habitual que la inspiración brotes de las horas bajas

Voz 4 27:50 que siga una noche de ésta

Voz 1491 28:47 parece increíble pero esto que escuchamos de es lo que con el genio necesario puede dar de sí una buena resaca se quiera o de Florence and the Machine en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 8 29:49 con Marina Fernández una de tipo

Voz 1491 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 31 30:07 hay daba buenos días buenos días la cumbre de urgencia de la Unión Europea sobre el Brexit ha terminado esta noche con un acuerdo para que Reino Unido tenga más margen para salir de la Unión de forma ordenada los veintisiete socios europeos han decidido dar de plazo a los británicos hasta el treinta y uno de octubre como máximo para que se produzca el Brexit es menos de lo que es algo de lo que proponía el presidente de la Comisión Europea Donald Tusk y más de lo que proponía la primera ministra británica Theresa May un punto medio que ha pedido Francia porque el presidente Emmanuel Macron dice que está cansado de que la política británica condicione la europea a esa cumbre también ha acudido el presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Voz 8 30:38 creo que la gran lección Toca sobre lo que está ocurriendo en el Reino Unido es que cuando se plantea proceso estamos viendo se sitúa a la sociedad en este caso británica lamentablemente ante un callejón sin salida

Voz 31 31:00 de vuelta en España el PP deja solo al Gobierno en su plan para mejorar la cobertura sanitaria en las comunidades autónomas el plan mejorará la calidad del servicio reducirá los tiempos de espera y el número de pacientes por médico pero los populares han acusado al Gobierno a hacerlo para ganar votos seis han levantado de la mesa María Manjavacas

Voz 1444 31:14 el plan para mejorar la Atención Primaria ha salido adelante por mayoría pero sin consenso porque de la Reunión marcharon las comunidades gobernadas por el Partido Popular plantaron al Gobierno porque veían prisa electoral posa

Voz 1491 31:25 casa la foto y falta de consenso

Voz 1444 31:28 puesto denuncia del consejero de Castilla y León

Voz 27 31:30 a la que respondía la ministra de Sanidad este proceso

Voz 32 31:33 eso nosotros identificamos con unas prisas electorales por parte del equipo ministerial no es conveniente no ha conseguido un consenso suficiente ni entre las comunidades autónomas ni él en el entorno profesional

Voz 31 31:47 de verdad sinceramente siento mucho tener que decir esto pero esta estrategia oeste es estos comportamientos no tienen nada que ver con las necesidades de la atención primaria de salud los contenidos que tiene este marco estratégico

Voz 1491 32:01 marco estratégico que tiene dos grandes medidas a corto

Voz 1444 32:04 plazo este mismo año garantizar que las citas médicas no urgentes sea atiendan en menos de cuarenta y ocho horas y otro a largo plazo que debe estar listo en dos mil veintidós mejorar la atención al enfermo con un cupo para que el máximo de pacientes por médico de Primaria sea de mil quinientos mil en el caso de los pediatras sino noticia que les estamos contando en la Cadena Ser el trato durísimo Millán y humillante

Voz 31 32:26 reciben algunos de los ancianos de la residencia Los Nogales de Madrid esta casa ha tenido acceso a varios vídeos grabados por el hijo de una residente en el que se ven imágenes muy duras del trato inhumano que reciben Teresa Rubio

Voz 1933 32:37 se ve como una de las ancianas que está sentada en una silla de ruedas le arrancan a la vez las tres capas de ropa que lleva lo hacen a lo bestia dándole un golpe en la cabeza gritándole

Voz 24 32:46 ya

Voz 33 32:48 eh

Voz 1933 33:01 no no se ve y se oye cómo les pegan como a una de ellas limitan de forma brusca la dentadura postiza amenazan con arrancarle la cabeza así muerde les frotan pañales por la cara serrín constantemente de ellas y las llaman guarra unas la Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia ante el juez contra los tres trabajadores que salen en el vídeo

Voz 27 33:20 de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com Cadena SER

Voz 4 33:26 servicios informativos

Voz 2 33:30 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 33:49 espeluznantes durísimos esos vídeos a los que ha tenido acceso a Cadena Ser y que se pueden ver en en Cadena Ser punto com aunque ya decimos que son muy duros bueno así viene el jueves en lo informativo nos queda por saber la previsión del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 1933 34:03 hola buenos días Marina pues poco a poco vamos a ir viendo más el sol van a ser más las comunidades en las que DGB llover después de chaparrones y tormentas de los últimos días han ido cayendo de una forma bastante irregular pero en muchas comunidades y hoy todavía

Voz 0382 34:19 así que no tenemos que bajar la guardia en el Cantábrico

Voz 1933 34:21 sí en la divisoria del Pirineo por tanto toda la cara norte del Pirineo zona alta de Navarra de Aragón y de Cataluña así como en Baleares especialmente Marina en el caso de Menorca y Mallorca todavía en esas zonas algunos chubascos que van cayendo de forma intermitente los más abundantes en la costa vasca en la costa de Asturias también así como en Menorca con

Voz 27 34:41 una tormenta en el resto del país bastante

Voz 1933 34:43 de sol algunas nubes tenemos cerca de las cordilleras ahora mismo las más abundantes en la zona del Sistema Central y el ibérico así como las montañas de Sierra Nevada y en Canarias nubes producidas por el alisios por tanto van a ser más abundantes sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura así como en el norte del resto de las islas esta tarde nubarrones en el interior peninsular si acaso con algún chubasco poco importante en las montañas de las dos Castillas en La Rioja o en el interior de Valencia y unas temperaturas Marina que suben un poco esta tarde sin que sean llamativamente altas pero vaya el ambiente va a ser más suave con viento tozudo en el Ebro también cerca del mar de Alborán por tanto viento que va a soplar en zonas como Ceuta y Melilla ya mismo entre los tres grados perdona de Salamanca y los dieciséis que tenemos por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife

Voz 1491 35:29 de agosto en Santa Cruz de Tenerife buena así que por fin vamos a ver el sol en muchas regiones después de días de lluvia además en las cuentas que el cielo va a estar más limpio más mucho más azul pero por qué tiene ese color es precisamente el cielo

Voz 0382 35:45 bien pues dentro de la

Voz 1933 35:47 primero nosotros tenemos el color azul porque tenemos la composición atmosférica que tenemos

Voz 0382 35:52 queremos gases entre ellos el Auxerre

Voz 1933 35:54 fijen hoy la combinación perfecta para que podamos estar hablando tuyo y también Aitor y todos nuestros oyentes nos puedan estar escuchando pero en cualquier caso primero porque tenemos esa composición de gases y porque tenemos a Moss era de una forma consolidada a partir de aquí nuestro Sol nos envía esa luz blanca que os decía el otro día con el tema de los Arcoiris pero ese al luz blanca tiene la composición de siete colores eso siete colores tienen lo que se llama una longitud de onda tiene una frecuencia no sé si habéis oído alguna vez aquello del espectro electromagnético son todas las ondas

Voz 27 36:27 que hay en la naturaleza por ejemplo pues desde los rayos X

Voz 1933 36:29 es hasta los microondas y las ondas de Televisió las ondas de de radio bien nosotros los los humanos podemos percibir básicamente un tipo de ondas que son las ondas visibles esa onda visibles la luz blanca del sol dentro de esa luz blanca hay otras otros siete colores que cada uno de ellos tiene una longitud de onda algunas más cortas que serían los colores azulados el violeta y otros que son longitudes de onda más largas que son los que corresponden al color más amarillento naranja o rojo bien dicho esto en el sol cuando está ha elevado en el horizonte por tanto cuando empieza a hacerse de día la longitud de onda que más refleja o la que más dispersa esa longitud de onda corta longitud de onda corta es la que se corresponde con el azul es lo que se llama la dispersión os lo podéis apuntar si queréis ese día

Voz 1491 37:17 no amamos o tomamos nota o de el tema de hoy no nos vamos a quedar vamos muy muy enterados

Voz 1933 37:24 en cualquier caso menos puede servir por si vais a algún programa de televisión que haga la pregunta típica porque

Voz 27 37:29 el azul pues por la dispersa

Voz 1933 37:32 son de Ray Yates es el señor que dijo que el color azul es la que tiene la longitud de los que tienen la longitud de onda más corta y por tanto se pueden reflejar mejor de que decir que todas esas moléculas de de gas que tenemos el atmósfera van reflejando ese color azul y luego van rebotando unas con otras por eso se ve uniformemente de color azul si os fijáis además cuanto más al horizonte veamos o miremos ese color azul no es tan fuertes poquito más blanquecino siempre en atmósfera que esté limpia sin nubes sin partículas sin polvo sin cenizas eso es porque cuanto más abajo la atmósfera esa capacidad de poder reflejar el gas que tenemos en la atmósfera de poder reflejar ese color azul es más bajo por eso será un poquito más blanquecino y el hecho de que se vea cuando Nos vamos a hacer de cuándo se va a hacer de noche cuando se hace de día severa la la moto era un poquito más rojiza sin UBS siempre se ve no se vetan azul es porque las longitudes de onda que se dispersan a primeras y últimas horas del día no es la corta estado longitud de onda larga que es lo que os digo que se corresponde con los colores anaranjados

Voz 6 38:36 sí qué bonito es un atardecer allí con el sol poniendo más

Voz 1491 38:41 en Madrid hay unos atardeceres impresionantes por cierto que él no sé si es cierto o no Luismi aprovechó para preguntarte lo que se hizo demostró que la contaminación tiene que ver también con con los colores de un buen atardecer que muchas veces esos atardeceres que no se enamoran tienen que ver con que el aire está muy sucio

Voz 1933 38:58 sí de hecho cuánto se puede ver de color rojizo siempre porque porque es la luz que se dispersa por un tema ya os digo electromagnético

Voz 27 39:06 pero si le añadimos partículas y le añadimos a ir

Voz 1933 39:09 dos soles Si le añadimos por ejemplo contaminación como comentas Marina a ese ambienta esa atmósfera SES incrementa la capacidad de que el cielo se vea de color rojo es básicamente porque la la atmósfera queda más tenue queda más apagada por tanto no se puede dispersar el color azul y lo que se dispersa son los colores de longitudes de onda más largos por tanto siempre entenderemos a que sea el tantas veces amarillos rojizos se pueden ver de esa manera por ejemplo cuando hay nubes altas pero si la hasta sucia se ve sobre todo cuando hay calima cuando hay polvo en suspensión en general

Voz 27 39:41 cuando hay contaminación o desgraciadamente sí

Voz 1933 39:43 ven atardeceres paradójicamente muy bonitos cuando hay incendios forestales por ejemplo

Voz 6 39:48 mira Luismi no sé si has tenido la oportunidad de estar en otro planeta además de del de la Tierra pero como se ve desde esos planetas el cielo también se ve azul porque las condiciones que nos decía de la tierra eran algo muy concreto Ivo y que por eso lo vemos azul

Voz 1933 40:02 pues sí haber de hecho hay algunos planetas en los que en los que también se puede llegar a haber azul aunque en el resto de planetas al menos los que conocemos

Voz 27 40:11 no se ve azul básicamente por por la Composite

Voz 1933 40:13 son de los gases de sus atmósferas pero si yo os digo que en Marte el cielo se ve azul te lo crees pues que así como las primeras imágenes eso tal que hemos podido ver yo diría que no

Voz 27 40:24 que es como tú negro no

Voz 6 40:26 imagino quizás también si ya me me noto un euro

Voz 1933 40:29 sí de hecho en en Marte el planeta es el planeta

Voz 27 40:32 ojo y porque ese lema al Planeta rojo primero por el tipo de

Voz 1933 40:35 eh de suelo que tiene segundo por la cantidad de polvo y su el partículas que tiene la atmósfera hace que se vean de color rojo pero en Marte cuando se va a hacer de noche si el cielo también se ve azul a ver no seré porque nosotros vemos tan bonito y tan uniforme tan pintado de ese color añil sino que es un color azulado porque porque allí pasa lo contrario que la Tierra la composición de gases que tienen su planeta hace que las longitudes de onda más cortas en este caso no las largas como sería el caso de la tierra las cortas se dispersen al atardecer las cortas se corresponde con el azul por tanto si veis alguna imagen en la que algunas de las ondas haya hecho una foto ve al cielo azulado en Marte no es un freak

Voz 1 41:16 vale vale mono pues donde hemos encuentro apuntamos estuvieron atentos a las sondas lo lo los oyentes

Voz 1491 41:22 adiós a estar DC cielo azul

Voz 15 41:25 que vamos a poder de de hoy este jueves en

Voz 1 41:28 buena parte de España gracias hasta mañana habrá pero bueno puedes

Voz 2 41:46 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 41:59 cinco y doce cuatro y doce en Canarias a algunos de estabilidad hasta de qué color es el cielo porque sólo tienen ojos para su teléfono móvil pues estamos preguntando en la encuesta de hoy en arroba de buenas qué efecto negativo en quema las costumbres creéis que hemos ido cayendo desde que vivimos pegados a un teléfono

Voz 34 42:15 ah y los vicios la gente ambiciosa mucho los móviles yo no yo no tengo cuerpo toxicómano entonces no me embistió con nada pues es que yo no voy al cine y sé que esto no queda muy popular pero que soy un poco claustrofóbica hiperactiva y dos horas en un sitio cerrado no lo soporto verla de la música me voy cambio de vago porque despiertan mis más instintos asesinos me voy no es lo mejor que pueda hacerlo

Voz 1 42:47 de Madrid le pasa todo lo contrario

Voz 6 42:49 qué me pasa a mí me estoy muy vicios escasea el resto pues me imagino que no tiene un cuerpo toxicómano pero tiene gol claustrofóbico tampoco Vicioso si no notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 23 43:02 bueno es que nos han traído de la mano cosas tan graciosas como exacto desde una terraza ahí estaba hablando de estar hablando de persona carteles había un bar que ponía no tenemos Wifi al entre ustedes hemos perdido la memoria de no de llevar los teléfonos la cabeza habrá hasta dos veces dos pulsaciones ya estamos llamando aquí

Voz 6 43:27 pues es cierto tiene tiene razón Javier de Madrid que quizás una de las cosas que más afectados los móviles es al relación

Voz 1 43:32 entre entre las personas hilo de la memoria yo recuerdo perfectamente los teléfonos de mis amigos de de la doble

Voz 6 43:40 atención pues mira en Twitter Goyo dice que lo peor que nos han traído los móviles es que antes se sabía de memoria casi todos los números de teléfono dice de los ligues amigos familiares y ahora sólo sabe contraseñas de un sitio de otro

Voz 1491 43:52 total que si perdemos el teléfono móvil esto puede ser dramático y no hemos subido estos datos o no los hemos guardado nos hemos subido a la nube nos quedamos sin contactos

Voz 35 44:02 hola soy Pablo desde Misuri Estados Unidos a mí lo que más me molesta de los teléfonos móviles intentar hablar con alguien estar contándole algo que me ha pasado

Voz 36 44:14 el juez esté

Voz 35 44:17 hablando a través de Whatsapp o cualquier otra red social eso me hace sentir muy mal la verdad buenas noches desde aquí buenos días a todos los españoles

Voz 1491 44:26 muchas gracias Pablo pues me pareció más votada eh en la encuesta más del sesenta por ciento de los votos que te ignoren cuando estás intentando hablar con alguien porque esa persona está más pendiente del teléfono móvil que de que estas haciendo compañía bueno la encuesta sigue abierta en Twitter arroba de buenas podéis seguir votando o podéis opinar en el seis ocho tres tres dos tres sí siete cero cuatro cinco y cuarto cuatro y cuarto en Canarias suena como cualquier otro gol pena o pero no es un gol cualquiera sí ha narrado la que el gol de la victoria del Barcelona en Manchester es la primera vez en la historia que el Barça gana en Old Trafford y es una victoria que sirve para para coger ventaja en el camino a semifinales lo primero que tenemos que hacer R acordar que el gol pese haber sido anulado en un principio ha sido totalmente legal

Voz 1375 45:24 cero uno del Barça lo ha tenido que validar el bar se revisó en posible fuera de juego Suárez

Voz 27 45:28 que está bien era perfectos esas son las jugadas que no sepa que levantar el asistente de brazo si acaba en gol pues ya lo revisar Alvar luego que pide penalti de Piqué sobre nada nada de nada Él busca el contacto Piqué tienes pie en el suelo luego es más lo quiere retirar y él es el que busca el contacto generalmente estas jugadas siempre que preguntar quién es el que empieza el contacto quién lo busca y aquí lo busca el delantero nada

Voz 6 45:50 hacía tres años que el Barça no ganaba a domicilio en una eliminatoria de Champions así que ya habéis que se han roto varias maldiciones esta noche pero hay que decir que la victoria es casi más importante por el resultado que por el juego no es que haya enamorado el equipo de Valverde

Voz 1375 46:05 estábamos viendo partido en la reacción yo tengo la sensación de que hay pocos equipos que hacen que le pueden hacer sombra este Barça de que al final con permiso de Cristiano y su hambre depredadora de gol no veo de verdad a ver el City en la vuelta con el Tottenham pero veo al Barça superior a casi todos lo veo de verdad sin embargo no me emociona Estebas no me puede ser una contradicción y alguien dirá Holmes pero es que a poco que hace tiene un portero es la leche tiene a Ter Stegen que es que lo Le Tirant dos veces tarde tres paradas tiene a Piqué en uno de los mejores momentos de su carrera sea Piqué esta un nivel espectacular luego es verdad que para mí hay un vacío en el centro del campo donde no destaco a nadie en esa columna vertebral porque Busquet no está bien raquítico cumple siempre pero no me parece un pie

Voz 20 46:51 y luego entrar y Arturo Vidal

Voz 1375 46:53 a uno va entrando Coutinho da pero arriba están Messi Suárez acabó la fiesta entonces yo creo que con esos cuatro veo al Barça a poco eso sí a mejorar mucho y lo venimos diciendo en el Larguero y en Carrusel concediendo atrás y que once de muy poco y el Manchester apenas ha tildado pero no me emociona este Barça me parece incluso a veces ve partidos Si digo casi me gusta menos que me que me entiendan los aficionados del Barça hay que me entendáis casi me gusta menos que el que el Barça de Luis Enrique cuando debe jugar

Voz 1491 47:22 esta noche ha sido un partido especial para Gerard Piqué volvía a la que fue su casa durante buena parte de su adolescencia además de haber hecho un partidazo memorable el central ha advertido de que el PSG también ganó en Manchester y acabó en la calle

Voz 1974 47:35 después le he visto lo el PSC yo creo que no no hay que confiarse para nada no se veía con resultado mejor y también era muy muy favorito y mira lo que pasó el fútbol puede pasar cualquier cosa sobre todo en equipos y en clubes grandes como es más te que te pueden dar la vuelta en cualquier momento ya que salir con mucha concentración y con las afición seguro que que nos ayudará a intentar clasificarnos

Voz 1375 47:57 luego qué pena sigo pensando que haya dejado la selección antes de tiempo porque debes yo dice joe con el boquete que tenemos hoy la selección española al lado de Ramos es que dice Ramos y Piqué Piqué y Ramos mira lo que ha dicho sobre el gran momento que está atravesando

Voz 1974 48:08 a nivel personal si me siento muy cómodo muy bien sabiendo que bueno que que por la edad hacia pues tengo los gran los talones para para ayudar a mis compañeros los que lo llevan tantos años y creo que hemos hecho un buen trabajo a nivel defensivo

Voz 1375 48:20 es que están en un momento no sé si es un poco exagerado decir que uno de los mejores momentos de su carrera ha tenido muchos y muy buenos pero ahora mismo está a nivel tope

Voz 1671 48:27 es que yo no sé si se podría afirmar que está que es el mejor central del mundo ahora mismo yo para mí le hemos preguntado también escollo siempre parece escogieron cuánto rechaces cuantos balones hoy ha cortado qué peso ha tenido para rechazar estos diecisiete centros que ha hecho el Manchester United que carrera hecho con gente veloz como Rushmore hoy en la segunda parte por lo tanto oye está al final al final el hecho de que no esté jugando con la selección también quizá le ha dado él pues menos desgana

Voz 27 48:56 este más piernas más frescura

Voz 1671 48:58 sea como fuere está en su mejor versión hipnotiza

Voz 6 49:01 que ha adelantado el larguero esta noche que precisamente afecta al Manchester United y también al Atlético el equipo inglés está muy interesado en fichar a Saúl Ñíguez que es uno de los mejores jugadores del club rojiblanco

Voz 36 49:17 bueno no andar con rodeos es bueno tener algo que decir tenemos mucho de lo que hablar esta mañana es buena