De Buenas a Primeras (12/04/2019)

Voz 0032 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:08 en la Cadena SER de primeros

Voz 2 00:15 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 4 00:50 ya está lo hemos conseguido hemos llegado al viernes doce de abril qué tal cómo estáis Si no sólo tenemos el fin de semana la vuelta de la esquina además viene con sol con buen tiempo cinco grados hasta ahora en Puerto Hurraco Badajoz sólo en Galicia Cantábrico pueden

Voz 6 01:04 llover más hacia el final del día o ya ha empezado el sábado

Voz 4 01:19 Nos da un poco de rabia tener que ponerle el punto amargo al viernes un día tradicionalmente positivo pero si atendemos a las previsiones de la OCDE el futuro de la mayoría de los españoles pinta complicado y cuando hablamos de la mayoría de los españoles nos estamos refiriendo a los que forman parte de lo que la OCDE considera la clase media que son los que cobran entre once mil quinientos treinta mil quinientos euros al año no tienen a nadie a su cargo

Voz 0699 01:45 una clase media que según este organismo está siendo ex

Voz 0032 01:48 tímida lo dice literalmente en el título del informe que acaba de publicar cada vez lo tiene más complicado para hacer frente a los gastos básicos del día a día así que está desapareciendo se está reduciendo en todos los países desarrollados pero en España además está menguando a un ritmo más raro

Voz 4 02:04 mira dónde ha ido a parar esa clase media española el tres coma siete por ciento que ha desaparecido en las últimas décadas pues a formar parte de los hogares de clase baja que España es uno de los países

Voz 0032 02:15 en los que el riesgo de caer en la escala económico social es más alto

Voz 4 02:20 sí trepar en esa escala subir de nivel por decirlo de alguna manera se ha vuelto casi imposible tan difícil como tener un trabajo estable en el que éste pueda progresar y subir de salario

Voz 7 02:30 está el hecho de que puede tener

Voz 8 02:32 el laboral estable ir progresando no es más difícil progresar esto es común ambos países están común es que tenga esa clase tanto has tantísima pretoriana

Voz 0032 02:44 bueno tantísima precariedad y una brecha social cada vez más amplia en comparación con países como Alemania o Francia

Voz 8 02:51 usted es tenemos pobres porque más ricos en estos países en términos relativos de hecho tienen menos de la mitad de pobres que a nosotros sí tenemos también el doble digamos de personas ruta

Voz 4 03:05 tenemos el doble de ricos y el doble de pobres vamos que Alemania o Francia como explica Florentino Felgueroso profesor de Economía de la Universidad de Oviedo y los malos augurios no terminan ahí

Voz 0032 03:15 hace media además de exprimido ya está más amenazada por la automatización uno de cada cuatro empleos podrían ser ocupados por máquinas en un futuro no muy lejano

Voz 4 03:25 aunque en la campaña que ha empezado hace unas horas seguramente no vayamos a escuchar nada sobre este asunto hasta aquí esta negra previsión que ha hecho la OCDE del futuro de la clase media la clase media que por cierto vertebra el Estado de bienestar vamos ahora con las causas para intentar vislumbrar posibles soluciones

Voz 0032 03:42 pues aquí sí que no encontramos ninguna sorpresa nada que no hayamos hablado antes al menos aquí en de buenas el precio de la vivienda cada vez más alto sea antes nos costaba de media uno de cada cuatro euros que ganamos ahora se nos van en alquiler o en hipoteca uno de cada tres euros esto de media porque en algunas ciudades la situación es peor

Voz 4 04:01 por supuesto esa precariedad que ya comentábamos que los sueldos de la clase media no suben están estancados datos de la OCDE son muy gráficos los datos los ingresos de la clase media han aumentado en los últimos diez años sólo un cero coma tres por ciento un cero coma tres por ciento por compararlo con algo la misma clase media vio cómo crecían sus ingresos un uno coma seis por ciento cinco veces más entre mil novecientos noventa y el año dos mil

Voz 0032 04:28 sí por hacer otra comparación un poco odiosa en la última década

Voz 0699 04:31 los ingresos de la clase alta han subido

Voz 0032 04:34 están temas recordamos los de la clase media un cero coma tres pues los de la clase alta los de los ricos un diez por ciento lamentamos amargaron el viernes pero éste

Voz 4 04:43 es el futuro que vislumbra la OCDE si no empiezan a cambiar las cosas Julia Molina

Voz 1628 04:48 dos de cada tres personas a las que les preguntas en qué clase social están responden que son clase media aunque la verdad es que con la calculadora en la mano hay bastantes menos entonces cuando hablamos de él

Voz 0032 05:00 la de clase media mucho chapado a la gente

Voz 2 05:02 pero se de clase Bedia es tener dinero o no la OCDE

Voz 1628 05:06 dice que es toda esa gente que cobra entre un setenta y cinco y un doscientos por cien de la renta mediana

Voz 2 05:11 que usted traducimos en España

Voz 1628 05:14 estar en la clase media es cobrar entre once mil quinientos treinta mil quinientos euros aquí los que están en esa franja son un cincuenta y ocho por ciento de la población eso sí las perspectivas no son muy halagüeñas en los últimos diez años el grupo que tiene unos ingresos medios apenas ha aumentado mientras que los de ricos y pobres si yo ojo a las nuevas generaciones porque a ellos les va a costar bastante más ascender de clase social cuando la generación de los baby boomers tenía veinte años el sesenta por ciento ya era clase media pues entre los millennials sólo la mitad está en esa franja la OCDE da dos motivos uno la inestabilidad laboral que sufren los jóvenes dos que ahora NCIS días más formación que antes para ascender de clase

Voz 4 06:00 bueno vamos a intentar recuperar el el buen humor el espíritu de viernes que bueno Nos pone como el cuerpo mejor no no hace falta sólo por el hecho de que es viernes siempre funciona puntualmente cada semana aunque nos parece un poco injusto como el resto de los días así que os estamos pidiendo que a ese esfuerzo de reconocer que otro día de la semana es vuestro favorito encuesta de hoy en arroba de buenas que tiene más normas de las habituales por cierto porque además que sólo hay cuatro opciones no vale votar ni en comentarios ni vía Whatsapp no vale votar por el sí

Voz 0032 06:32 Abbado hombre es que eso sería trampa porque es la opción fácil evidente a esta hora con el cincuenta y ocho por ciento de los votos seis ocho tres tres dos tres siete

Voz 0699 06:41 lo cuatro con el cincuenta y ocho por ciento de los votos el mejor día de la semana para los

Voz 9 06:44 oye antes es el jueves estos legítimos el jueves por la víspera

Voz 10 06:49 eh de San viernes eh juez pincho aquí en Zaragoza los pinchos

Voz 11 06:55 el domingo lo voy a partir por la mitad el domingo por la tarde sobre todo en esas tardes de

Voz 2 06:59 de invierno de lluvia niebla pelis Sofo pipas o palomitas pequeño o las pipas

Voz 4 07:08 fue Pincho o cuerna es yo creo que también es mi preferido como digo de Zaragoza

Voz 0032 07:11 eso fue Pincho en en Euskadi hicimos pincho pote que también se sólo hacerlo los jueves que es el pincho que te comes el pote el trago que te bebes

Voz 4 07:18 pincho pote jueves eso es

Voz 0032 07:21 que tiene el corazón partío con otro día Diego con la segunda opción más votada veintisiete por ciento de los votos los domingos

Voz 1628 07:30 buenos días Julia de Alicante cuando yo

Voz 12 07:32 trabajaban mio realizaban los domingos por la tarde porque el lunes es que ya lo veía estaba ahí los lunes eran lo peor parecía que nunca acababa el fastidioso día mal muy mal desde mi experiencia y la tranquilidad de mi merecido retiros diré que sea el día que sea nunca perdáis la sonrisa y las ganas de trabajar

Voz 0032 07:52 mira Julián Gil creen que intentarlo intentamos

Voz 4 07:55 pero no está pero sí hay días que aunque parezca increíble a la gente le gusta más el lunes que el martes Josep Bros SEC le pasan a gente pero bueno vale la encuestas la encuesta cinco por ciento de los votos para el martes pobre martes que ha hecho el martes diez por ciento para el lunes incluido el voto de José Luis de San Blas

Voz 13 08:14 mi Genetics como yo cualquier día es perfecto alguna sin los lunes viene con las cargado con la de hacer cosas con más iniciativa que sería de lo opciones sin el lunes pues hay gente que está cabreada y hasta incluso canta eso de que no le gustan los lunes y exitazo seguro coño

Voz 0032 08:42 te falta un poco de energía de José Luis Marina barata deben empezar a coger cariño te da José Luis

Voz 4 08:49 Nos pone José Luis esa dosis de energía blanco

Voz 0032 08:52 esta siga abierta en Twitter arroba de buenas podéis contarnos en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro cuál es vuestro día favorito de la semana ya sabéis se quitando el viernes y el sábado porqué pues no queremos votos razonada

Voz 4 09:08 eso hay que pensárselo bien antes de votar Sergio diez desde la producción y Borja González en la técnica si es viernes día empieza de buenas a primeros

Voz 14 09:17 pues va listo da igual

Voz 4 09:59 a las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias contarnos por qué a máis otros días de la semana que no sean ni el viernes ni el sábado seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro cuántas veces habremos escuchado eso de que a urgencias son lo hay que ir cuando se está muy muy muy malo al médico sólo cuando es están muy muy muy malo y luego acaba uno como yo que llevo dos semanas de ahí arrastrando un a todos un catarro una infección respiratoria pero bueno es cierto que hay que intentar no atascar el sistema siempre que que no sea necesario en Estados Unidos no tienen sanidad pública pero también abusan del Estado a su manera como esta señora que llamó a la policía porque estaban robando en su casa

Voz 0032 10:40 a quién era el ladrón la respuesta la tienen el rostro esa es la pregunta que hicieron los agentes de la Oficina de

Voz 1628 10:45 Deep de Washington cuando acudieron a la llamada de una mujer ella indicaba que había un ladrón en su casa que se había encerrado en el cuarto de baño y que podía haber las sombras por debajo de la puerta la patrulla acudió con una unidad canina en auxilio de la mujer los agentes explicaron que al entrar al domicilio escuchar un crujido en el baño y que hicieron varios llamamientos al escuchar algunos susurros optaron por romper la puerta central y quién estaba ahí es un robot de limpieza que estaba minuciosamente

Voz 0032 11:13 hay que susurraba a los robots bueno volvamos a lo que ocurre dentro de nuestras fronteras ya sabéis eh que ayer se conocieron los datos del Estudio General de Medios que mire las audiencias

Voz 0699 11:23 nadie pues en la Ventana han querido abrir los teléfonos del programa para que los oyentes les digan en qué deben mejorar el primero ha entrado un pelín agresivo

Voz 15 11:34 bueno lo oyente al teléfono así hola muy buenas tardes

Voz 0032 11:37 no

Voz 15 11:39 bueno lo primero el nombre David los hijos de perra íbamos a donante con tu queja vale a ver escucho muchas veces uno

Voz 16 11:50 sí Trajano creo que se llama que hace rap improvisado arcano arcano y bueno siempre yo yo yo yo yo yo yo Valera que viene tanta egolatría yo yo me mi conmigo no se basta ya es una falta respeto a los oyera los oyentes nos gusta los problema no demuestro manos de yo yo yo vale pues tienes razón vosotros ha echado a la calle

Voz 0032 12:15 tranquilo tranquilo ahí es verdad

Voz 1509 12:18 si no te gusta el rap pues bueno quizás no no puedes apreciar lo que hace arcano no la segunda llamada ha sido de una mujer que lo que exigía para el programa es más feminismo hola buenas

Voz 15 12:29 a a tu nombre María de Marías de la Lol que nos cuenta María

Voz 16 12:34 sí siempre refería tras técnicos de sonido como las Alicia general es que me parece un poquito falta sois dos son dos pero para él pues pueden ser diecisiete siete no en las Alicia las compras a granel rentas exaltos acertó las niñas que se analice la empresa trabajarán en la radio apellido de las la la les tres esclavizadas

Voz 15 12:58 la información son dos técnicos de sonido de la Cadena SER tienes razón no les pagamos cero porque no lo necesitan vine aquí por hobby y te digo los apellidos un Alicia Koplowitz

Voz 0032 13:13 eh

Voz 15 13:16 no falta el aparato

Voz 16 13:18 dame me este corte Alicia Koplowitz ocho por esta sintonía Alicia Keys sí sí

Voz 0699 13:23 así no alemán una cosa os digo no sé si en este caso en la radio Se puede decir eso de el oyente siempre tiene la razón porque en estos casos son gente bastante excéntrica una un beso a los oyentes de de de buenas que no seguro que no son tan excéntricos como ella

Voz 0032 13:39 siempre tiene dar exactamente Rafita ha sido la siguiente en Entrena

Voz 0699 13:43 Antena no le gusta nada cuando los colaboradores le pierden el respeto a Carles Francino

Voz 16 13:50 hombre en Rafita Morales grafito moral no

Voz 17 13:53 ahora

Voz 16 13:54 el otro día escuché como recrimina Baixa a Carlos Francino que todavía delante del micro repetían

Voz 15 14:01 no sé

Voz 16 14:05 dado que él es el jefe debería tener un poquito más al respeto lo que me parece mal es que a ver si el presentador también físico

Voz 15 14:14 la sociedad fan hacernos creer que soy perfecto tiro oculte hijos fácil empatizar con vosotros queremos como personas es curioso friendly

Voz 16 14:34 eso da la espalda y tal

Voz 15 14:37 claro claro esto es tenía

Voz 1509 14:40 cuando yo estoy aquí he a punto de morir de un ataque de tos nuestro técnico Borja González me presiona todo el tiempo porque quiere abrir el micrófono es hora de pedir explicaciones públicamente ante todos los oyentes de de buenas pero bueno Borja González con el inalámbrico al otro lado algo que decir en tu defensa

Voz 0032 15:00 buenos días buenos días Borja

Voz 0699 15:02 qué pasa que sacaba el corte Marina te tengo que abrir claro porque tiene que hablar tiene que decir sobre sino que pasan nos quedamos en vacío

Voz 1509 15:08 no no no no me engañas cómo es la gente que dice hemos quedado a las cinco y en realidad han quedado a las cinco y media Borja me dice cinco segundos Ikeda en veinte segundos yo estoy ahí ahogando me asfixiando me dos semanas de las boicoteando

Voz 0699 15:22 que no que no que no es cierto de verdad que que se ponen rojo y yo cuando veo rojo yo me pongo a temblar y rojo rojo gris claro y el rojo condicional la tos de la Marina también un poco por eso también estamos aquí dos no cuando tú toses pues te hablo yo cuando Toxo yo hablas tú menos mal

Voz 1509 15:38 menos mal pues eso ya que esto siendo todavía no terminó de toser y escucho a Borja en mi cabeza de quien lo ha sido

Voz 0032 15:44 es un poco pero micro para todo

Voz 1509 15:46 habrá como a ver qué te el el tóxico también

Voz 0699 15:49 es un poco provocado para que yo te dice Rita habrá eh

Voz 0032 15:51 pues que venga un muro dando datos dices oye oye que estamos de viernes buen rollo de chicos hasta un minuto de las

Voz 1509 16:00 cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 18 16:16 las tres erres Brian Pérez

Voz 20 16:23 va a ser la la protagonista de la prensa rosa seguro toda la semana que viene la ganadora de Gran Hermano María Jesús Ruiz aseguró que da para alguna que otra RIA iba a estar al quite para cazar la nuestro Brian Pérez buenos días buenos días chico cómo está ahí pues muy bien tú te viernes fantástico

Voz 0032 16:42 ha puesto como todos los días que vienes aquí que es viernes maniobra novedad quería venir los viernes siempre porque es como el día bueno por excelencia

Voz 4 16:50 ha sido el más inteligente a la hora de escoger el día de su sección Brian buenos chicos

Voz 0032 16:55 os traigo para este viernes haber visto todo lo que os gusta una buena corona buen ritmo

Voz 1509 17:01 sí

Voz 0341 17:02 traigo tres reinas reina de la isla Reina reivindicativa ir reina sin voto

Voz 0032 17:10 reinas para todos los gustos reinas para todos ganamos Rain reinante sino reinante se vamos con Reina de la isla

Voz 21 17:22 con hablabais de Gran Hermano

Voz 6 17:24 en Gran Hermano ha quedado como un cero a la izquierda después del momentazo que sí

Voz 0032 17:30 vivido claro porque es que el momentazo ha sido vegetal grano que apareció Pantoja he dicho a Kiko que efectivamente confirmar su asistencia a supervivientes

Voz 6 17:38 no confirmando la información queda ya bueno Nos daba por si de verdad se soñaba quiso fuerza ahí ha estallado la bomba no estalló la bomba se encontraba con su hijo Kiko en Gran Hermano este era el momento

Voz 22 17:56 tú Acosta

Voz 6 18:00 L y nos los dos esta reaparición no voy a a bajar quién ha sido pero un compañero de esta redacción me ha confesado al llegar que ha llorado de emoción al ver el ha yo de Isabel Pantoja

Voz 0032 18:14 también a mí también me lo han dicho bueno pues como yo no sé llenas pero con más

Voz 6 18:19 lo cómo ha sido el anuncio bueno en la reaparición no podía tardar más no podemos esperar Supervivientes Kiko necesitaba saber qué estaba pasando supe supe

Voz 22 18:37 P El

Voz 15 18:48 vamos pasando

Voz 0032 18:49 ella amante del mar de la playa Bono ha desvelado que uno de sus grandes hobbies es pescar así que bueno igual no me imagino yo a la Pantoja

Voz 0699 18:57 cuando dice que la gente que se quiere sea estaba porque el dinero no ponen y que le gusta pescar ni la Play

Voz 1509 19:02 el prácticamente me imagino a Isabel Pantoja haciendo cualquier

Voz 6 19:04 pero yo te digo da bien pescar si se le da bien pescar

Voz 0032 19:08 aquí no les falta comida pues mira más llevaderos os va a hacer concurso hombre es cierto que en la cárcel en la prisión el tiempo que estuvo ha podido no sé si experimentar lo mismo que a pesca desde luego pero sí que es una una situación complicada estar en prisión supervivientes va a tener

Voz 4 19:25 a su reina de momento el pan va a tener

Voz 0032 19:27 su reina como también os dije la semana pasada y va a tener a un Rey que va a ser Jorge Javier Vázquez que se ha confirmado esta semana que finalmente presentará las galas de supervivientes siempre que los médicos se lo permitan sino lo hará hoy Jordi González y que está en el debate no Carlos

Voz 6 19:43 povera que estarán cuatro con mucha sorpresa

Voz 0032 19:45 este supervivientes muy bien pues damos con la reina

Voz 4 19:48 cautiva

Voz 17 19:52 con Tippi me iré a cualquier hora

Voz 21 20:02 pero no puede ser que sea reina de país

Voz 0032 20:04 la reina reivindicativa también bueno

Voz 6 20:07 no es que Isabel Pantoja nos lleva de un tema al otro no es que el pequeño del alma quién está a punto de esperar su pequeño del alma es Megane

Voz 0032 20:17 aquel que está a puntito está a punto de parir Joan está Puntí Ximo de París que rápido la la duquesa de Sussex uno una se reencuentra con Super

Voz 6 20:26 que el alma y otra va a recoger a su pequeño del alma vale la verdad aquí

Voz 23 20:31 pido un poco de polémica mucho hermetismo ir mucha reivindicación no y esto porque viene viene porque me hagan Márquez

Voz 0032 20:38 la duquesa de Sussex han frenado a la reina de Inglaterra Isabel Segunda le ha llevado la contraria respecto a cosas que se llevan haciendo la monarquía con los bebés de toda la vida posados médicos reales entre CTC Bono todo eso lo ha rechazado y no

Voz 0699 20:53 los protocolos inútiles ella dicho oye pues esto igual

Voz 0032 20:56 no no no ha tenido una bronca por esto pues con la mano aparte

Voz 4 20:59 de que ya va a elegir sus propios protocolos elegir

Voz 0032 21:02 pues previsto tocó así nos gusta sus propios médicos incluso quiere parir con una técnica diagnosis que no sé yo si le van a aceptar esta es un poco raro aquí y posados a la puerta del hospital ni todo esto bueno la verdad es que hermetismo total con la llegada el niño no sueltan prenda como otros bebés reales es dice absolutamente todo con este nos está diciendo absolutamente tampoco ocho en falta noticias sobre el vestido decías que la tercera reinas una reina Sin voto pero digo yo como todas las reinas no bueno era

Voz 6 21:30 que se va a dar ruedas no no a la llama ya nota no quieren votar que eran reinas que en horas votadas

Voz 24 21:42 por qué no

Voz 6 21:45 por qué pues Fórum viaje quien no va a poder votar la reina

Voz 0032 21:49 Letizia Brian no sea una cosa esto nos chorrada osea pero que podrá votar por correo la reina como cualquier ciudadano

Voz 6 21:56 pues no no sé yo si la Reina Letizia la yo pidiendo el voto por correo dirt sí sí sí bueno pero todo tiene todo tiene una explicación a ver todo tiene una explicación y es un viaje que ha estado a punto de cancelarse

Voz 23 22:08 un viaje al que iban a ir el Rey Felipe y la Reina Letizia

Voz 0032 22:12 sí un viaje que al final el Rey Felipe no puedo

Voz 23 22:14 cubrir por una cuestión de seguridad nacional que es el día que el día de las elecciones el rey tiene que ganar en territorio nación

Voz 0032 22:21 lo cual me parece bastante bastante normal y bueno pues la seguridad nacional por lo visto no afecta a la Reina Letizia que las nicho pues mira vete al viaje y se va representación que tiene también se va a Mozambique

Voz 23 22:33 G de cooperación al que en el que se van a evaluar los y los daños del ciclón que arrasó Mozambique hace

Voz 0032 22:41 unas semanita usted también es importante pero bueno

Voz 4 22:44 esto podría haber movido de fecha ya que coincide

Voz 0032 22:46 precisamente con las elecciones la verdad es que los este tipo de viajes son un poco complicados de organizar en dos pues por lo visto en vez de cancelarlo el todo pues es un viaje a medias el viaje a las selecciones mira mira pues mira mejor que se vaya a la Reina Letizia hay que total

Voz 4 23:03 tienes puede que tengamos que es repetirlas ciento desde Washington

Voz 0032 23:06 no gastar en estas de metro en Pekín cualquier cosa

Voz 6 23:08 eso será un viaje exprés el martes ya estarán de vuelta ya estará también de vuelta a María Manjavacas que irá de enviado especial a contar el viaje al y te gustaría que seguro que nos lo contara pues a lo mejor le pedimos a María Manjavacas que nos cuenten duras de María Manjavacas son la leche

Voz 21 23:23 íbamos al concursante como en Cannes

Voz 23 23:36 está cada viernes muchísimo y no sabemos por qué no

Voz 0032 23:38 en cambio no le encanta el mal

Voz 23 23:40 pues oye os traigo a ver a ver si esta semana os traigo una persona de carrera estelar vales y Ical que empezó en mil

Voz 0032 23:52 novecientos ochenta y nueve Osasuna que musical

Voz 23 23:54 el especial pero a la vez relativamente corta

Voz 21 23:59 entre comillas les en ochenta y nueve a ver relativamente corta vida hombre

Voz 23 24:07 hombre os puedo decir que en treinta años de me ha vendido más de veinticinco millones de discos

Voz 2 24:15 eh Michael Jackson

Voz 21 24:18 Nos Michael Jackson

Voz 23 24:21 es extranjero es español Español de Madrid Enrique Iglesias

Voz 0032 24:28 Sandro Sanz

Voz 0341 24:29 Alejandro está Alejandro

Voz 0032 24:32 da

Voz 14 24:34 no

Voz 16 24:37 unos niños Duncan en la cabeza

Voz 17 24:39 yo

Voz 23 24:40 nuevo Single con Camilla Cabello un nuevo dice toca o herir a un nuevo disco que se llama el disco y que él ha dicho que lo ha llamado al disco porque cree que los discos como tal en forma de disco van a desaparecer yo porque pensaba que Alejandro Sanz andaluz pues porque tiene así un flamenco latino y rockero claro brillaron

Voz 0032 24:58 la pistola que también creemos que el flamenco sea sólo se iban a Andalucía

Voz 4 25:01 pero pero aunque no es cuáles las porque no tiene cierto acento Alejandro Sanz o me lo inventa no no hubiéramos prometía

Voz 0032 25:08 la al alcanzar el estilo

Voz 6 25:12 bueno pues Alejandro Sanz que ahí está presentando este nuevo disco que ha tenido que suspender aunque acaba de volver ha tenido que suspender durante unas semanas la promoción por una grave neumonía de la que ella se recupera afortunadamente

Voz 23 25:24 eh Bono el dieciocho de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho Madrid cincuenta añitos para cincuenta y uno tiene el amigo Allekema

Voz 0032 25:32 no aparece bastante guapo e en las fotos de de promo no sé si en la realidad será igual pero en las fotos con veinticinco millones de discos veinte Grammys latinos y tres Grammys americana

Voz 21 25:41 Nos casi nada es un crack

Voz 6 25:44 bueno pues con con Alejandro Sanz os dejo para este fin de semana lo que a mí me ha tratado tratados puta Alejandro Sanz en contra de mi voluntad que hay pues a mí siempre me ha encantado

Voz 4 25:53 la hermana era muy fan muy fan

Voz 17 25:57 insisto en contra de de piso

Voz 0032 26:00 Bustos bueno Brian muchísimas gracias

Voz 6 26:03 gracias a vosotros semana que viene otras tres otras tres potentes además

Voz 0032 26:09 hemos de Semana Santa

Voz 6 26:10 Bono con más razón para que la gente nos escuche buen fin de ETA

Voz 0699 26:32 en mil novecientos ochenta y siete Elton John y su socio Berni Talking editaron una canción que recordaba a Marilyn Monroe que fue parte de Good bye Yellow Brick

Voz 0084 26:42 sin embargo aquella canción sobre las vidas fugaces pasó sin pena ni gloria durante diez años esperando su momento en mil novecientos noventa y siete otra muerte la de Lady Di llevó a Candle in the wind convertirse

Voz 0032 27:09 en un éxito aquella composición sobre

Voz 0084 27:11 la fama y el acoso de los medios será una de las favoritas de la princesa de Gales y Elton John quiso rendir tributo a su amiga cambiando la letra adiós Rosa de Inglaterra sustituyó al adiós normativa original el pianista interpretó su versión actualizada en el funeral de Lady Di el nuevo Candle in the Wind se convirtió en un súper éxito que reflejaba el dolor de una nación por la muerte de aquella chica de treinta y seis años los mismos que tenía Marilyn Monroe el tema de Elton John se convirtió en el sencillo más vendido de la historia del Reino Unido y el manuscrito de la letras se subastó años después por medio millón de euros que fueron a parar la fundación que llevaba el nombre de la difunta princesa

Voz 14 27:53 una mujer unida con esta canción otro mito que volvió hola

Voz 4 28:27 dos muertes prematuras trágicas unidas por una canción que fue primero de Marilyn Monroe y después y para siempre de Lady Di Elton John y Las dos vidas de Candle in the wind en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 14 28:50 fruto Levi's las muy sombrío yo sí cuando no los primeros

Voz 2 29:48 con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 6 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias hay dado buenos días buenos días la campaña electoral ya ha empezado de forma

Voz 26 30:10 a la carrera a las urnas para las elecciones generales ha comenzado esta noche con los actos de pegada de carteles una noche en la que todos los partidos han llamado a la movilización el Partido Socialista ha estado en Dos Hermanas en Sevilla Pedro Sánchez

Voz 27 30:21 hace mucho tiempo que no veía latir tan fuerte el corazón del socialismo español y después de once años el próximo veintiocho de abril vamos a ganar las elecciones generales ibamos a teñir España de rojo de nuevo

Voz 26 30:37 el Partido Popular ha estado en el Retiro en Madrid Pablo Casado ha dicho que el PP no va a defraudar a quienes le voten

Voz 17 30:42 que el patriotismo hoy en día es votar al Partido Popular porque es la única alternativa viable a ese gobierno socialista comunista independentista iba batallas

Voz 2 30:50 bueno yo eso no lo admite

Voz 26 30:54 todos coinciden en ello desde Carabanchel también en Madrid un brevísimo ha hablado así a los suyos

Voz 17 31:00 el próximo día veintiocho en las urnas tiene que haber votos que se llenen de Pequeñas verdades las verdades de un país al que los

Voz 28 31:10 poderosos Nole tienen que escribir la historia no le tiene que decir a quién tiene que votar en estas elecciones va a haber sorpresas hay muchas cosas que pueden cambiar

Voz 26 31:22 Albert Rivera ha celebrado el acto de ciudadanos desde Pedraza en Segovia pero a través de un holograma ha estado presente también en un acto en Madrid

Voz 11 31:28 sí pudimos ganamos en Cataluña

Voz 0040 31:31 sí pudimos echamos a los socialistas y gobernemos ahora haciendo cambios de un Gobierno sensato Oliver a la hora en toda Andalucía también se puede ganar en toda España os pido que nos voten el próximo veintiocho abril para que España habrá una nueva etapa en nuestra democracia

Voz 26 31:46 sí Vox ha estado en la plaza de Colón también en la capital dice Santiago Abascal que su partido ya ha ganado las elecciones porque han puesto debates encima de la mesa de los que no se quería hablar y Abascal ha dicho que no pide el voto porque le parece Ordinario

Voz 6 31:56 ya no podrá meter de nuevo el genio la para adelante españoles sin miedo a nada ni a nadie por España viva España

Voz 26 32:07 la policía británica ha detenido este jueves a Julian Assange el fundador de Wikileaks en la embajada de Ecuador en Londres donde ha estado refugiado en los últimos siete años por temor a que lo extradita a Estados Unidos ahora Sans enfrenta a un año de cárcel en Reino Unido pero los norteamericanos también reclaman al hacker por los miles de documentos secretos que aireó su web y la condena por estos cargos podría llegar a los cinco años corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 32:27 buenos días la justicia estadounidense acusa a Julian Assange de conspirar para ayudar a la ex analista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning a descifrar una contraseña para acceder a una red informática del Departamento de Defensa de forma anónima en dos mil diez la acusación no aclara qué información consiguió Manning gracias a esta contraseña de hecho la soldada pero ya había hecho la mayor filtración de documentos clasificados de la historia de este país cientos de miles de informes relacionados con las guerras de Irak y Afganistán Icon las comunicaciones diplomáticas del Departamento de Estado que entregó a Wikileaks según el Departamento de Justicia Assange enfrenta un máximo de cinco años de cárcel por este delito de conspiración pero los fiscales tienen sesenta días para presentar un caso final a las autoridades británicas y es probable que presenten más cargos el Gran Jurado que investiga a Assange está todavía activo de hecho Manning condenada a treinta y cinco años de cárcel por espionaje robo y delitos telemáticos recibió el perdón presidencial de Obama en dos mil diecisiete

Voz 1509 33:25 de pero volvió hace un mes a prisión por negarse a declarar sobre la filtración a Wikileaks de momento es todo más información en media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 2 33:34 S

Voz 14 33:37 si los informativos

Voz 2 33:40 de esa primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 4 34:02 si perdemos la alemana en lo informativo bueno viernes copado ya por la campaña cuando sólo lleva unas horas y como todos los viernes la presión de tiempo nos interesa aún más porque está ahí el fin de semana Disney Pérez buenos días

Voz 0032 34:16 hola buenos días compañeros pues y siempre es noticia el tiempo y más cuando vienen en fin de semana cuando muchos ya cogen vacaciones y pueden

Voz 29 34:22 dar diez once días descansando donde sea ir parece ser que de momento los

Voz 0032 34:28 buenos días de la semana de la Semana Santa por tanto

Voz 29 34:31 de este mismo fin de semana va a ser de un tiempo más tranquilo ahora mismo es una buena muestra de ello un tiempo que tiene pocas nubes algunas hay en el Sistema Ibérico en Galicia en forma de nieve incluso si que hay nubes más espesas en el Cantábrico dejan alguna lluvia especialmente en el norte de Navarra también en Euskadi y esta mañana Marina Aitor algún chubasco que va cayendo en Baleares by cayendo especialmente en Mallorca y en Menorca en Canarias e Irán paseando algunas nubes que serán más densas en las caras norte de las islas que tiene más montaña en el resto del país tranquilidad suben un poco las temperaturas pese a que ahora hace bastante frío un grado por ejemplo en Ávila u son seis los que hay en Huesca de momento hay que abrigarse algo diez grados en Bilbao diez también en Ibiza una temperatura que sube hasta los doce grados en Huelva o en Alicante en fin de semana tranquilo mañana con un cielo enmarañado eso sí sobre todo en Galicia algunas nieblas matinales y el domingo se va a dejar el fiel se va a quedar el cielo un poquito más blanquecino sin lluvias en Galicia llegará a caer algún chubasco sobre todo compañeros el domingo van a subir mucho las temperaturas rezaremos los treinta

Voz 0032 35:33 dos en ciudades como Sevilla o Valencia

Voz 29 35:37 con bici Juanjo la cosa va va subiendo nunca nunca ciertas

Voz 1509 35:42 nuestros destinos de fin de semana Luismi donde había dispensado por nada aquí que nos vamos a quedar en pero bueno

Voz 0032 35:48 oye en Madrid también la temperatura se va a quedar en los ven

Voz 29 35:51 cinco grados el domingo no nos damos de Pin

Voz 1509 35:53 Nick bueno árabes quedan unas horas todavía para que para que amanezca todavía podemos disfrutar de la luna que ahora mismo está en fase creciente porque yo no lo sabía pero resulta que para el jueves que viene el Jueves Santo tiene que estar llena la luna no cuando cuando cae la Semana Santa tiene que ver con el ciclo lunar pero no sólo no sirve para fijar unos días de vacaciones para avisarnos también Luismi de si es buen momento no para salir a faenar al mar

Voz 29 36:20 así es irse tiene muy en cuenta el mundo de la pesca a ver qué es lo que pasa entre la Luna y la Tierra primero a nosotros por el hecho de tener la luna nosotros tenemos nosotros entendido como la tierra tenemos una atracción gravitatoria por tanto es una atracción en este caso no fatal sino una atracción bastante romántica todo está equilibrado aquí no pasa nada de una forma extraordinaria viene el hecho de de haber otro planeta cerca de nosotros se crean esas fuerzas gravitacionales y eso en qué se nota en el mar bien en las mareas las mareas y las tenemos cada día dos de pleamar dos de Bajamar ya sabéis aquello de que sube durante dos veces al día dos ese mar está más bajo si se producen esas mareas es porque tenemos la luna sino no habría mareas

Voz 0032 37:03 en los océanos y en los mares abiertos como por ejemplo

Voz 29 37:05 el Cantábrico ya sabemos que los momentos de pleamar puede llegar hasta los tres cuatro metros de altura sin problemas

Voz 0032 37:11 en esos momentos de más pleamar

Voz 29 37:14 serán en los que hay luna llena o luna nueva por tanto en las lunas más y más totales es cuando hay más marea y eso en qué se nota en el la pesca pues sobretodo en la bajura por tanto imaginemos en pesca como la de la sardina cuando hay mareas altas también se remueve un poco más el agua los nutrientes de ese agua también se van removiendo llegan un poquito más a la superficie eso hace que los bancos de peces por ejemplo de doradas ya os digo de sardinas de boquilla

Voz 0032 37:40 vuelvan a Gómez suban suban a comer más arriba

Voz 29 37:42 por tanto es más fácil poder capturar ISE puede echar las redes a a no tanta

Voz 0032 37:48 ah no tanta profundidad ya es básicamente

Voz 29 37:50 eso porque la luna llena o nueva y por tanto los precios también suben más arriba comer

Voz 0699 37:55 el Luismi a la tierra y cómo afecta a la luna el Alcampo a la a la agricultura

Voz 29 38:00 pues también lo tiene muy en cuenta mirad en función de la fase lunar que son esas cuatro fases ya sabéis de de la creciente la llena la menguante y la nueva la nueva es cuando no se ve para que nos entendamos la llenas cuando está completamente lleguen a ese círculo de de la luna completamente iluminado viene en función de esa fase lunar se tienen que hacer unas tareas del campo u otras por ejemplo quien estos días que ya empieza la primavera a picar el calor empieza también a aumentar estamos pensando imponer nuestro huerto nuestros pues uno nuestras hortalizas tomates pepinos pimientos pues en fase creciente es mejor poner esa ocupó plantar ese o

Voz 0032 38:38 al poner ese como estamos ahora así

Voz 29 38:41 es por ejemplo cómo estamos ahora porque porque en el momento que la que la que lunas creciente la savia por tanto la fuerza a fin acabo de esa planta están las raíces que significa que si las ponemos ahora esas raíces hacen fuertes y empiezan a crecer rápidamente en cambio si nosotros lo que queremos es poner tubérculos en este caso pues plantar por ejemplo lo zanahoria suplantar patatas mejor ponerlos en fase menguante o cuando ya Sidón o cuando sido llena porque porque esa fuerza lo que hace es irse un poquito más abajo

Voz 0032 39:10 tanto empieza a tirar con más fuerza desde abajo

Voz 29 39:13 lo mismo hizo lógicamente las patatas están bajo tierra por tanto se harán grandes más deprisa hiló decimos mira cuál es el mejor momento para poder coger una una pues imaginemos una manzana cuando ya ha madurado porque ya está para coger cuando la luna sea ahora es el momento exacto de en el que lógicamente la ya hemos visto que ha madurado es avanzar hay que esperar que madure claro y en el momento exacto para cogerla y que no pierda esas propiedades es luna llena o incluso que empiece a perder un poquito ya ir recordemos una cosa importante la luna está creciente cuando tiene forma de de de de Dinamarca que la gente cree lo contrario

Voz 1509 39:49 el unas mentirosa que es la mejor regla para recordarlo no es así

Voz 29 39:54 es como sea que mantener de este está menguando es lo contrario

Voz 1509 39:59 qué pensaríamos en vez de presidente cuando tiene forma de fe es que está menguando hasta que ahora mismo que esta creciente tiene

Voz 29 40:05 desde ahí de Dinamarca hay estamos muy decir no estoy mirando al revés no

Voz 1509 40:10 no sé si sabrás contestarme pero quede cierto eso de que también hay que atender a los ciclos de la luna para cortarse el pelo esto es como la agricultura sí sí

Voz 29 40:18 sí de hecho también a ver todo lo que tenga que ver con fluidos y por tanto con con líquidos Higuera habitaciones parece que está todo

Voz 0032 40:26 pues según Torres y el setenta por ciento acordada entonces

Voz 29 40:31 por ejemplo cortarse el pelo lo que hablábamos del campo lo que hablábamos de la pesca eso sí porque es agua directamente es una masa de agua lo que está moviendo en el caso del mar es un tema de de sabia naturaleza no un caso de biológico las plantas tampoco está demostrado que si te cortas el pelo en fase creciente luego te crezca con más fuerza y más rápido tampoco ya os lo digo eh

Voz 30 40:52 aquí Isère va

Voz 29 40:54 tampoco es cierto eso de que si estás embarazada llega la luna llena en ese momento te toca París hace poco en una

Voz 0032 41:01 fusión de de colegas salió este tema

Voz 0699 41:03 Justo llegó una amiga de un amigo que era matrona casualidad se lo preguntamos dijimos oye tú trabajas en los pies

Voz 0032 41:09 le mintió también dijo siempre tú

Voz 0699 41:11 el mundo lo pregunta pero os juro que no hay ningún estudio científico que certifiquen y confirme esta teoría

Voz 0032 41:18 Nos lo desmienta tal haya podido coincidir sí pero científicamente esto no tiene no tiene nada y eso que llenos anima Tron y matronas ginecólogos ni nada nuestro meteorólogo de cabecera

Voz 21 41:31 que sí bueno esos algo ya Luismi buen fin de semana

Voz 0032 41:35 gracias un abrazo

Voz 4 41:50 cinco hoy doce cuatro y doce en Canarias con el viernes siempre en mente como David Bowie vamos avanzando penosamente a través de la semana como si los demás días no tuvieran su encanto es verdad aunque es viernes y estamos encantados de que sea viernes Nos hemos propuesto reivindicar otros días otros días de la semana hemos decidido además obligaron a participar esta reivindicación ya entre los demás quitando el sábado que bueno que es como es no sé el amigo más rico y más guapo de Viernes Santo

Voz 31 42:20 es Scan Bardo me encantan los domingos por la Tate porque pueda hacer planes para el lunes recibiría preferido me encantan los comienzos y sobre todo si el día uno de cada mes el lunes me encanta el día uno de enero cae el lunes ya me lo flipa

Voz 2 42:41 ese año para Inma de sería el año de los años

Voz 0032 42:44 además este domingo que va a tener veinticinco grados en Madrid

Voz 2 42:47 pues aquí va a poder aprovecharlo tope

Voz 4 42:49 yo desde luego no va no va a haber lunes ya que no me acuerde de Inma de Madrid y que voy a pensar oye hay una persona que está disfrutando del momento nos parezca muy bien

Voz 2 42:58 claro que sí notas de voz al seis ocho tres tres

Voz 0032 43:01 los tres siete cero cuatro decían algunos en Twitter que su día favorito era el día en el que le cargaban la nómina a la a la cuenta corriente sea el día que se en Elia que

Voz 4 43:09 caiga no eso les da igual bueno podéis seguir votando la encuesta está abierta en Twitter e Jorge Cortijo por ejemplo es de los de de los de Inma lunes día para empezar nuevas semana con energías renovadas buenos propósitos pero tengo que decir que a esta hora el que va ganando en la encuesta es mi día preferido de las mana que es el jueves que es casi casi como el viernes ya pero aún mejor porque todavía tiene desde el viernes por de la bueno hay razones para todos los días realmente pienso yo quedo minuto para las cinco y cuarto las cuatro y cuarto en Canarias es jueves además hace bueno casi siempre ahí Europa Ligue hemos tenido ese derbi de la Comunidad Valenciana en cuartos de final donde el Valencia ha ganado uno tres al Villarreal pero antes vamos a recordar la que has sido la noticia del día esta sanción importante que ha recibido Diego Costa por insultar al árbitro en el Barcelona dos Atlético cero

Voz 1375 44:10 canción ejemplar para Diego Costa el delantero del Atlético de Madrid le han caído ocho partidos

Voz 0032 44:16 suspensión por parte del Comité de Competición no lo van a quitar

Voz 1375 44:19 ni medio le han caído cuatro por insultar al colegiado la sanción está estipulada entre cuatro mínimo doce máximo es decir ha caído lo mínimo Irán que hay otros cuatro por agarrada al árbitro por cogerle del brazo para impedir que sacara eh Tarjetas amarillas a otros compañeros suyos también era lo mínimo cuatro y lo máximo doce eh yo viendo lo que pasó en el campo me parece un poco exagerado ocho partidos es mi opinión y mi sensación pero te ajustas al reglamento como siempre nos dice y tú y es lo que hay lo mínimo cuatro máximo doce pues cuatro o por insultos cuatro lo mínimo no podía más lo mínimo por tocar al árbitro es que no se puede cuatro lo ves la jugada si temperamental es un tío que que pierde los nervios no tengo que a veces en el Atlético Madrid lo acogerían de del cuello lo diría pero pero te quieres calmar de nadie pero Diogo estas así para lo bueno y para lo malo pero repito en la calle lo mínimo en las dos sanciones por eso digo que no les van a quitar nada aunque recurre al Atlético que recurrirá a Apelación le van a quedar eso

Voz 0699 45:21 los ocho partidos ahora viendo lo que pasó en el campo

Voz 1375 45:23 seguramente comparándolo con otras acciones que nos vienen a la cabeza muchos de jugadores que han hecho auténticas barbaridades que le cayeron nueve o diez por dices jode comparar una cosa con otra igual es un poco excesivo lo de ocho Lacoste

Voz 0032 45:37 bueno en cuanto al partido de esta noche la victoria pone al Valencia con pie y medio en

Voz 0699 45:42 en semifinales de la Europa League el equipo empezó fatal la temporada oye puede terminar peleando por dos títulos todos

Voz 0032 45:49 se debe en gran medida a la recuperación de Gonzalo Guedes uno de sus mejores jugadores creo que son siete partidos en los últimos siete partidos desde que existe

Voz 17 45:58 ha marcado cinco goles si bien volví sabía que no iba a ser fácil pero habrá me están saliendo bien tengo que contiene una trabajar para ayudar al equipo para continuar jugando bien y pues me cuando salí bien está sentenciada la eliminatoria no creo que no creo que a pesar de pasar a partir se ve nuestra casa va a ser un partido muy difícil porque Bilardo tiene mucho argumentos para la vuelta a la eliminatoria tenemos que esa bocados Isabel que va a ser un partido muy difícil

Voz 1509 46:27 el Villarreal tiene por delante un objetivo menos agradable como es la lucha por la salvación su entrenador Javi Calleja cree que no han merecido tanto castigo

Voz 1375 46:34 empate a uno eran resultado que bueno dejaba todo abierto ahora ya se ponen muy cuesta arriba

Voz 32 46:39 sí sí está siendo muy bueno hasta el minuto setenta y cinco en el que se ha nevado más frescos Si no astrónomos no hemos sabido matarlo no hemos tenido oficio necesario para un resultado que dejase el Lima

Voz 1375 46:54 de abierta te parece exagerado por lo que ha pasado en el campo el uno tres sí muchísimo

Voz 32 46:59 el ahí bajo mi punto de vista creo que hemos hecho bastante más mérito para

Voz 0699 47:04 eh eh resulto fuese total

Voz 0032 47:07 gente diferente bueno luego está el Real Madrid

Voz 0699 47:10 Díez que tiene como objetivo de estos meses ir viendo jugadores versátiles valen ir tanteando poco a poco el mercado lo que viene siendo una pretemporada de seis meses en el Larguero Javi Herráez adelantado un nombre que va a seguir seguro en el Real Madrid recordarás además nuestra José que dijo Zidane en la rueda de prensa no haber debate bueno debates y Caixa hablar de la portería pero que el próximo año no haber debate de la portería alguien pensó que eso significaba que Keylor Navas se iba a marchar no no nada más lejos de Barreda a Keylor Navas se quiere quedar Zidane cuenta con Keylor Navas le gusta fue su portero de las tres Champions y cuenta con él no solamente para que está en la plantilla sino para jugar para ser uno más y uno importante una pieza fundamental en el engranaje del Real Madrid así que cuenta con varios porteros lo dijo Thain públicamente mendicidad que como te contaba ayer no dice una cosa al vestuario y otra fuera

Voz 30 48:01 siempre dice lo mismo y bastante

Voz 0699 48:04 claro sea que a ciudad Le gusta Keylor iba a contar con la próxima temporada bueno favor como gestor

Voz 1375 48:09 la huella del Madrid la temporada que viene con la noticia que no cuenta Javierre que seguirá Keylor Navas

Voz 33 48:17 compromiso

Voz 2 48:18 bueno bueno pluralidad bueno ETA y La Ser avanza hasta ahora novedades sobre la ópera

Voz 34 48:28 descubre lo bueno de despertar informados cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com y nuestra

Voz 25 48:38 de esa primera

Voz 0032 48:40 con Marina Fernández

Voz 25 48:42 dice

Voz 4 49:07 cinco y diecinueve cuatro diecinueve en Canarias hace justo una semana en un mal día lo tiene cualquiera Víctor Lloret no recordaba el XXV aniversario de la muerte de Kurt Cobain el líder de Nirvana murió muy joven a los veintisiete años ahora tendría cincuenta y dos y lo cierto es que

Voz 2 49:20 a pensar en un músico actual

Voz 4 49:24 pues comparable a lo que supuso Coghen sumó en su día en su momento sí parece como que ya no surgen grupo

Voz 0032 49:30 los míticos no como como pasaba antes y los críticos se preguntan dónde está el Queen de de esta generación y la verdad es que si nos ponemos a pensar es difícil encontrar una banda que digas oye estos van a seguir sonando dentro de veinte o treinta años

Voz 1995 49:46 los John en uno de sus más conocidas canciones que el rock'n'roll está aquí para quedarse

Voz 35 49:55 eh