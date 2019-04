De Buenas a Primeras (16/04/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:49 hola qué tal es martes dieciséis de abril y con el paso de las horas sobre todo en cuanto amanezca vamos a ser conscientes aún más conscientes de la dimensión de la tragedia que supone el incendio que hasta ahora ya está bajo control pero que ha arrastrado durante ocho horas buena parte de la catedral de Notre Damme en París noticia triste con la que despedía el lunes con la que empezamos también este martes un martes tranquilo por lo demás en lo meteorológico con once grados en Calatayud Zaragoza a esta hora lluvia por la mañana en Cataluña hay vale ya sabemos lo que tenemos que hacer para instalarnos placas solares para iniciar nos en el autoconsumo eléctrico y no morir en el intento como titulan los compañeros del diario El País una noticia

Voz 0107 01:44 hace unos meses ya le dedicamos un programa el cambio legislativo que acabó con el mal llamado impuesto al sol que abría la puerta a que cualquiera pudiese colocar una instalación fotovoltaica

Voz 1491 01:55 era un primer paso sin mayores detalles sobre cómo iba a funcionar este sistema como destacaba aquí charlando con nosotros el vicepresidente de la Fundación Renovables Juan Castro

Voz 7 02:04 Gil sólo falta el desarrollo reglamentario de

Voz 8 02:06 el nuevo Real Decreto para digamos agitar comentar efectivamente la oportunidad y la posibilidad de que cada uno pueda poner es este tipo de infracciones sin sin demasiadas trabas administrativas y sin penalizaciones económicas más que de alguna manera que todavía está sin definir que establezca algún tipo de balance por el cual los kilovatios hora que Topacio traducir pero que no consuma ruedas verter los alarga el recibir algo a cambio de Dios

Voz 1491 02:31 pues bien ya conocemos todos los detalles y hasta tenemos una guía técnica oficial sobre este mundo de posibilidades que se abre ante nosotros con tres novedades fundamentales que efectivamente simplifica

Voz 0107 02:43 así establece los trámites para poner una de estas instalaciones para un particular por ejemplo con un consumo medio no hay más que notificarse lo a la comunidad autónoma

Voz 1491 02:51 esto por un lado pero además permite y esto es fundamental que varios inmuebles incluso varios edificios compartan una misma instalación José Donoso es el director general de la Unión Española Fotovoltaica

Voz 9 03:02 ella es de vecinos bueno a poder explorar también esa posibilidad la de una instalación única que suministra energía a todos los vecinos del bloque

Voz 0107 03:11 por último este real decreto que el Consejo de Ministros aprobado en uno de los llamados viernes sociales establece un sistema de compensaciones para los que inyecten en la red la energía que generen de más y que no consuman

Voz 1491 03:23 compensaciones que se va a materializar en rebajas en la factura que igualmente que nadie se engañe eh bueno tendrán que seguir pagando también los que tengan su propia placa solar porque en las horas de oscuridad va a necesitar igualmente conectarse a la

Voz 7 03:36 R aunque va a ser una factura mucho más baja sé

Voz 0107 03:39 expertos calculan que el ahorro anual con una instalación de este tipo para para un particular sería de unos quinientos doscientos euros al año insistimos

Voz 1491 03:49 claro que meterse en esto del autoconsumo eléctrico aunque ahora sea totalmente legal y de fácil tramitación no deja de ser muy caro todavía

Voz 9 03:56 no así en términos generales una instalación de consumo para el Gobierno me explico pues viene a costar entre los cuatro y seis mil euros que lo que se va a ahorrar todos los meses es un tercio del coste variable que estén pagando a la acompañan es escasa de largos entre diez y doce años pero si no vemos no como el pudiéramos cifra acción si no lo que analizamos en la rentabilidad que va a sacar su dinero Cotobade ruidito sacándole estabilidad entre un seis y un siete confiesa

Voz 1491 04:27 los expertos creen que de momento van a ser las pequeñas y medianas empresas Si equipamientos sociales como colegios hospitales los que poco a poco van a ir dando el paso de producir ellos mismos la energía que después consuma a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a ampliar nuestra particular guía para iniciarse en esto de la producción de energía solar vamos a hablar ahora de otra fuente de energía la que nos mueve a no

Voz 10 04:54 nosotros ya vosotros humanos

Voz 1491 04:57 que no siempre no siente del todo bien nos referimos a la comida seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 11 05:04 el vinagre esos boquerones esos escabeche y entre trago y trago esos callos con Villa he hecho para también los pimientos sobretodo el pimiento de palo unos pican y otros ya puedes tomarte todas las quejas que hasta que no te tomes una miga de pan es el picor no se tema fuego

Voz 1491 05:26 efectivamente Fu ego como dice José Luis de San Blas que de todas las opciones que os damos en la encuesta de hoy como suele ser habitual en él sólo cita los pimientos

Voz 0107 05:35 sí porque os estamos preguntando hoy a ver cuál de las siguientes cuatro opciones os sientan peor pero aún

Voz 7 05:40 así

Voz 1491 05:41 hombre pues que no puede resistir a comerla en cabeza tenemos el chorizo como el treinta y ocho por ciento de los votos pero la cosa está muy muy muy igualada con el Rey de las digestiones seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro hola Pérez madrugada

Voz 12 05:54 fíjate cante la gente bajo yo somos una relación de amor odio impresionante me encanta me encanta es un hotelito de ajo que de dar la vuelta no pese a si es es está buenísimo después estoy acordarme todo el santo día lluvias que hasta el día siguiente estos veían todo Arbor yo he probado todo al habéis con que si tomo azúcar antes que sigue granos de café que si menta no hay nada que funcione hay amores que matan trajo conmigo

Voz 0107 06:24 pues mira viví hay un truco que no sabemos si desconoce es Osetia olvidado citar pero oye que igual solucionamos lo de tu amor odio con el ajo escucha escucha

Voz 13 06:33 Julia de Alicante el ajo es no de los productos imprescindibles en despensa Perestelo de implemente indigesto

Voz 7 06:39 esto os daré mi truco fue una de

Voz 13 06:41 lados les eliminó esa raíz que tiene en su interior los sumergen leche media hora antes de utilizarlo

Voz 1491 06:47 bueno pues nos lo apuntamos gracias Julia el pimiento del que hablaba José Luis aunque se referían particular a los de Padrón tiene catorce por ciento de los votos y por último con sólo el doce por ciento me sorprende resultado en último lugar tenemos la cebolla

Voz 7 07:02 el pueblo se situación unos filetes

Voz 14 07:04 de ternera a la plancha eh y luego para acompañar pues una joyita cierra con unas olivas fijase filete de ternera planchas de echas un poquito de aceite agitó Perejil tal luego te repiten las dos cosas estoy es una mezcla explosiva que vamos

Voz 0097 07:21 dos no se acerca ni el perro no haber

Voz 0107 07:25 en parte seguro que estaría riquísimo pero no me extraña que no se acerca ni el perro porque la receta de Diego de Zaragoza es un poco infernal

Voz 1491 07:32 pobre perros bueno a ver esas en nuestras oyentes favoritas no lo cuenta

Voz 15 07:37 buenas noches soy madre Emma Vevey me acaban de diagnosticar que el helicóptero tilo que esta forma de vivir con este sorteo dentro de mí como dice Alaska no me permite ahora mismo muchos lujos no a mi costa creo que con eso pero es cuando la encuesta de hoy

Voz 0107 08:01 pues un abrazo Inma in mucho ánimo seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro La encuesta sigue abierta en Twitter en arroba de buenas que os sienta peor pero no puede evitar comer chorizo ajo pimientos

Voz 7 08:35 en debut Mis a primeras un Marina Fernández

Voz 1491 10:01 cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canaria así lo llamaban El País las sonrisas pero es un lugar en el que la renta per capita inferior a seis mil euros cuatro veces menos que en España está considerado además uno de los lugares más desiguales del planeta hablamos de Tailandia que a pesar de todos esos problemas Bono sobresale a nivel global por su gastronomía cierto que la comida tailandesa podría ser perfectamente una opción nuestra encuesta de hoy en la que preguntamos por cosas deliciosas pero de de digestión dura Andy Bowman que es sueco vivió durante mucho tiempo en Tailandia y ahora mismo regenta el flaco que es uno de los mejores restaurantes tailandeses de Madrid

Voz 10 10:37 en la cocina tailandesa que es lo que te fascina

Voz 16 10:39 después el sabor remero pero también es una cocina muy sano qué pues los ingredientes pueblo señoría antes a solar ha lanzado a la son tan la la papaya papayas llama son tan por ejemplo no tienen aceite Saz ha pescado Schily es un poco más la papaya poquito gambas secos ya

Voz 0107 11:08 hablan de lo sano de la variedad de frutas y verduras que hay en el sudeste asiático pero desde hace algunos años en España también hemos descubierto los sabores tailandeses y además que cada vez están extendiendo más porque muchísimos cocineros han viajado a esa zona para bueno pues coger influencias o importar ideas que aquí antes no teníamos así lo explica el chef Carlos Medina

Voz 10 11:28 tienes la gastronomía es decía que hay muchísimo a los chefs españoles y no españoles y el caso de Andy que está aquí sentado con nosotros es un ejemplo que tiene esa gastronomía que os atrae tanto

Voz 11 11:37 yo yo yo creo que una de las cosas básicas que tiene es la que aclare sabores como una cucharada de puedes notar algo picante ácido dulce amargo salado y como todo con pide con armonía no ir eso eso te rompe los esquemas ahora ya que se está globalizado poco más se entiende un poco pero currículo ejemplo te da todas esas notas no muchas veces el punto ácido el picante la sal el azúcar uso rompe esquemas completa

Voz 1491 12:06 pues por seguir rompiendo esquemas hay una idea muy extendida equivocada Nos pasan mucho con con según qué gastronomía como la mexicano la tailandesa que es que pensamos que no tienen comida que que no que comida normal no es verdad alguien que

Voz 0107 12:22 lo no está acostumbrada a comer así comidas en diferentes dice uno eso es eso no que pica mucho

Voz 1491 12:27 me atraviesa la puerta de mexicano de un tailandés porque tiene tiene pavor pues no no es verdad

Voz 16 12:33 tiene que ser picante siempre no no no hay productos que no pica para él para hay que es un plato más famoso creo que os salteado con Kaká Tamariz no que no pica pica mucho de coste de cocina callejera

Voz 10 12:55 sí sí sí sí a donde se come bien en Tailandia habrá muy buenos restaurantes no lo dudo pero donde uno aprecia bien el sabores en la cocina que lleguen a cómo las

Voz 16 13:02 tú vas a Bangkok en la calle ahí como el mejor mejor mejor ellas descubierto cosas interesantes en sí es es es no paga nada es

Voz 0107 13:14 aunque en Tailandia hay hay buenos restaurantes consuma ante Lete la sus toallitas perfumadas todos los cocineros cualquiera que haya ido a visitar Tailandia te recomiendan pues eso comer en los puestos callejeros y Carlos Medina iba un poco más allá recomienda directamente ir al que peor aspecto tenía eh

Voz 1491 13:32 es es muy valiente sí pero pues dice el que menos

Voz 0107 13:34 confianza nos trasmita pues a esa que

Voz 16 13:37 todas maneras Carlos lo que me comentaba antes es que tenemos que ir al sitio que tenga peor pinta al al que parezca más sucio menos acogedor a ese ahí ahí es donde se come

Voz 10 13:49 eh

Voz 11 13:49 sí a ver yo yo yo soy de estos Ross siempre creo que eso los lugares desconocidos donde al final esta toda la gente local y que huyen un poquito del circuito típico que haces por por Tailandia suelen ser los sitios que me gustan y que muchas veces la gente por lo que entre comillas gente como salubridad se aparta no pero eso sí que hay mucha magia son personas que llevan toda su vida cocinando todos los días que se preocupan más de estar cotizando que del entorno en sí sí ahí es donde yo creo que a veces se hace magia

Voz 1491 14:22 bueno ya sabemos dónde ir qué producto trabaja a que precio tiene is si alguno de vosotros pues tiene en mente un viaje a Tailandia aquí está todo lo que tienes que saber

Voz 10 14:33 son dos curris diferentes ahí V

Voz 16 14:35 eres tú eres sin h coco con coco pero por ejemplo en los más famosos es lo cabe Panenka B Real cabe más Zaman cabe Green cabe Jungle cada vez si se nota la diferencia de a otro ente se percibe Said el pecado las especias que la paz

Voz 10 15:03 sí hará hubiera alguien que no estuviera escuchando y que se va de Semana Santa a Tailandia dos platos que no se puede perder tu que les dirías

Voz 11 15:09 es seguro que el Tai chi Elton John por reminiscencias a la cultura española e quizá le le diría uno Sticky Rice de banco que es algo parecido a un arroz con leche

Voz 10 15:24 el pata hay para que la gente lo entienda

Voz 11 15:27 el Papa Tyson unos tiene una una base como han comentado de pasta de gambas luego lleva Tamarit oí muchas veces sí que es el poner ellos luego ese puede hacer con él él es el más básicos con el más como con Wells y luego usted le pone huevo sí la verdad es que es es increíble también cacahuete si IMAS especias pero los maravillosos

Voz 1491 15:49 maravillosos damos fe pasa un minuto ya de las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias ah y hace unas horas se ha cerrado la jornada treinta y dos de la Liga Santander es decir que quedan sólo seis para que se acabe el torneo ya son un ese extraño porque no es normal que el Real Madrid fue los lunes pero claro tampoco es normal que el Madrid no tenga ningún objetivo a mitad de abril el equipo de Zidane ha empatado a uno en Leganés se aleja un poco más de subcampeonato durante el partido Antón Meana contado esta noticia en Carrusel Deportivo

Voz 0107 16:23 notita que con tanto Meana en La Ser en Carrusel

Voz 1337 16:25 Ribó del entorno de Gareth Bale está muy molesto por cómo Zidane está gestionando las últimas fechas con regalé disfrutando

Voz 17 16:33 en Hoy Meana amplía me he puesto en contacto con ellos en cuanto conocíamos la alineación por si Bale estaba lesionado a ellos no les consta Bale no les ha dicho que tenga ninguna molestia y lo que me han transmitido dentro de su enfado por la suplencia de hoy es que con el club han tenido unos contactos muy positivos al menos de frente la semana pasada lo contamos en las pero se reunió el señor Barnett con la Dirección General el Real Madrid ya estuvieron hablando del futuro de Bale ellos saben que no es una situación cómoda que ve no está jugando bien y que el Madrid tiene un plan Renove y que a lo mejor el futuro de Bale no pasa por el Bernabéu pero están más molestos con Zidane por cómo está gestionando Zidane directamente con Bale la situación y es lo que me transmiten eso es una frialdad máxima que ya estaba el año pasado rajó Bale después de la final de Kiev de él que era su entrenador hizo hubiera marchado el verano pasado si final hubiera quedado en el equipo y ahora están sorprendidos por como la relación con el club es fluida profesional pero Zidane hace para ellos demasiados desplantes aclara

Voz 0107 17:35 claro en el Madrid el hecho de seguir sin ganar y que tampoco esté claro quién va a seguir está generando un ambiente bastante raro uno Álvaro Benito ha hablado de la decisión de Zidane de coger el equipo en esta racha tan perdedora él tiene duda

Voz 1991 17:49 Dijo Zidane una frase que ya se va a hablar mucho de aquí a final de temporada porque hay jugadores con lo que podemos hacer caja en quién está pensando Zidane

Voz 0097 18:01 no lo sé no lo sé no sé yo creo que ya hay una decisión que que yo la veo un poco más allá lo hemos comentado en Carrusel algo más táctico y quizá es una declaración de intenciones con respecto a a Gareth Bale eh pues es uno de los que tiene más papeletas también es obviamente es uno de los que que que tiene gran cartel a nivel internacional pero yo lo que sí creo es que Zidane que vino muy feliz e estaba bastante quemado yo lo yo le veo quemado yo les veo Mao porque cadetes LB ahora eh porque yo creo que está viendo que su discurso no está calando que los jugadores están dejando ir de aquí hasta final de temporada hay bueno yo yo acuérdate que yo ya manifesté que que nos no sabía si era una decisión acertada haber venido ya o haber esperado hasta verano no es lo mismo pues está sufriendo un desgaste Crane pero bueno ya veremos hay obviamente a ver quién bien en y los nombres que más suena de primeros espadas que son Hazard tipo va que son jugadores que vienen para ser titulares pues jugadores que que son también primeros espadas a nivel mundial que los juegan en esas posiciones tendrán que salir ahí y dos nombres que están ahí pues son Cross que son no son Bale pero pero Fedeto a saber lo que lo que va a pasar ánimos

Voz 1491 19:18 pues justo en la dinámica opuesta está el eterno rival el Barcelona que esta noche a las nueve recibe al Manchester United en la vuelta de los cuartos de final de la Champions el United ya remontó en París al PSG y el Barça no puede confiarse este es el partido que esperan los expertos de El Larguero

Voz 1991 19:34 partido esperas mañana bueno un partido duro el

Voz 1296 19:36 el Barça evidentemente lleva la iniciativa pero que no está ni mucho menos cerrado estos habrá que remar habrá que combatirlo hay que cerrar la eliminatoria con la lección de Roma bien presente con el campo apoyar lo que va a ser un hecho para evitar distracciones y para evitar mentalidades e pues que no sean las correctas para evitar distracciones en definitiva con lo cual bueno espero al Barça fiable y serio de la de los últimos partidos y un Barça que espero que por fin pues nos permita dejar atrás lo de Roma para para pensaría en semifinales que el Barça es favorito pero insisto no no hay que darlo por cerrado ni mucho menos

Voz 1991 20:08 Jordi esto es han ganado en Turín y en París se al final el Barça Yago creo que si hace sus deberes que es no especular no pensar en el marcador ser él ser protagonista ser dominador e ir claramente a por el partido creo que se va a llevar el gato al agua

Voz 18 20:25 es que fundamentalmente del Barcelona está está avisado desde hace un año IS IS mensaje impreso cada uno de los jugadores y por supuesto el entrenador en su mente su manera de entender esta competición el Barcelona hasta ahora esta Champions está siendo impecable lo tiene que superar esta frontera hay para mí esta frontera de los cuartos de final es ya tiene un punto hasta de psicológico

Voz 19 21:00 con raza muda

Voz 20 21:04 en realidad no tenemos

Voz 1491 21:06 los aquí a Rafa Muñiz ni esta es la hora habitual de de misión de esta sección de del Zoo loco lo que pasa es

Voz 0107 21:14 que hoy tenemos un especial animal de buenas a primeras

Voz 1491 21:18 es un especial grabado que vamos ahí ir completando además con vídeos e imágenes estas redes sociales en arroba de buenas en Twitter y también en Facebook y que sin más os desvelamos sí

Voz 7 21:35 las diciéndonos que tenían una sorpresa preparada para nosotros ha cumplido irse ha cumplido reír donde

Voz 1337 21:42 están Rafa Muñiz de prosperidad Faunia que para los oyentes que sean fuera de Madrid es una especie de zoológico pero es diferente por qué porque no vas viendo los animales uno a uno sino que los ves todo

Voz 22 21:55 en sus hábitats mira yo una cosa te digo

Voz 1337 21:57 estoy acojonado que espero que no nos hagan meternos ni ninguna

Voz 0107 22:00 ETA tienen de ninguna animar así porque claro que aquí hay de todo

Voz 7 22:04 hoy ves real un a calla calla bueno le vamos a poner cara alguno de los animales que nos has puesto en el concurso

Voz 23 22:10 hay tres mil animales mientas especies diferentes

Voz 1337 22:14 bueno poco a poco vamos sirviendo sorpresas si os parece

Voz 7 22:18 no nos puedes adelantar nada especial ilusión y bueno venga Bengasi es muy gordo es animal que más ilusión bueno pues venga vamos allá no animal gordo gordo gordo vamos con ella

Voz 24 22:32 bueno pues estamos en el sector de sombras siempre silencioso sombras silenciosas

Voz 7 22:37 de de Faunia con Pablo Cerdán que está encargado de de la zona que nos está contando

Voz 24 22:43 que que somos unos privilegiados que estamos teniendo muchísima suerte porque tenemos a los perezosos muy

Voz 7 22:50 ya esta mañana sí

Voz 22 22:53 no son animales que tienen unos periodos de actividad al día muy muy muy cortitos por su propia naturaleza efectivamente que hayáis venido a esta hora hay que el esta inglesa si tan activos es algo bastante inusual

Voz 0107 23:03 aquí justo es una hembra un macho y una cría que acaba de nacer hace apenas dos meses

Voz 22 23:08 efectivamente lo que estáis viendo es una cría dos mesecitos que sea mobbing von que como leísmo enganchado a la madre iba a estar enganchado a su madre durante los próximos seis siete ocho meses la tripa

Voz 0107 23:18 además la madre está trepando Illa cría no se suele

Voz 22 23:21 da si son animales prácticamente arborícolas casi estrictos arborícolas ir más vale que el enganche sea fuerte porque elevar la vida en ello

Voz 1337 23:29 te iba a preguntar Paulo los presos siempre o casi siempre están en los árboles de hecho bajan muy pocas veces al suelo no solamente cuando

Voz 22 23:37 cuando van defecar paradójica aproximadamente entre una esta vía

Voz 7 23:42 a saber lo que verdad que no te pueda defecar en la cara

Voz 22 23:44 Alfredo Pérez es baja exacto baja entre una y dos veces por semana les tenemos nosotros Masó menos estudiados y siempre en el mismo sitio orina ido Coca asesórame y siempre los a veces no sirvió exactamente orina FK son muy limpio siempre al mismo sitio tiene que bajar nunca lo hace desde arriba

Voz 1337 24:03 cómo se llamaban estos eh

Voz 22 24:06 Bilbo es una cría que tuvieron el año pasado e Betty Ivo se llaman los padres son bético le digo von la cría todos empiezan por ve la misma inicial

Voz 0107 24:16 aquí los nombres en Faunia vosotros el equipo

Voz 22 24:19 el equipo de animales salvajes

Voz 23 24:21 pero se establece algún vínculo entre los cuidadores sí

Voz 22 24:25 los animales en en muchas ocasiones sí eh los perezosos completamente son animales bastante tranquilos bastante independientes y que requieren

Voz 25 24:32 eh mucha silencio movimientos muy muy muy despacio porque se puede asustar he dicho esto si te ETA identifica razonablemente te come de la mano etc

Voz 0107 24:44 vale si nosotros que tenemos el programa más o menos como

Voz 0097 24:46 eh de cuatro y media a seis de la mañana a esa hora tienen actividad los perezosos

Voz 22 24:51 sí sí sí sí pueden tener actividad a cualquier hora del día incluida la noche que el pues colores y nocturnos tan buena

Voz 1337 24:56 aquí también hay exactamente

Voz 22 24:58 lo que ocurre que como os decía es un animal que puede estar descansando diariamente entre quince dieciséis horas exacto pues su aparato digestivo va lento su gestaciones muy larga para él un animal de este tamaño su gestaciones muy larga

Voz 1337 25:14 se está moviendo muchísimo desde que hemos llegado para hacerla perezoso de estaba sorprendido también está haciendo una normal

Voz 7 25:20 es el perezoso menos perezoso de

Voz 1337 25:23 diariamente exacto exacto tenéis razón

Voz 22 25:25 así es es muy inusual habéis tenido mucha suerte

Voz 7 25:28 dadas Pablo mucho vínculo entre la madre y la

Voz 22 25:31 cría sí exactamente ellos el de la parar de la de la madre rondando los seis ocho e incluso nueve meses lo que hemos visto con ellos es que eh teníamos una cría de un año el hermano de Bimbo en qué

Voz 26 25:44 Bilbo y cuando eh bin bon

Voz 22 25:46 tio Bilbo se volvió a enganchar a su madre una vez estaba independizado porque vio que tenía leche en las mamás la olió y demás hice volvió enganchar el eso que separarlo porque no dejaba alimentarse a su hermano pequeño tengo entendido

Voz 1337 26:01 no es esto es verdad que son muy buenos nadadores

Voz 22 26:03 exactamente en empieza siempre están en el asalto

Voz 1337 26:06 las no cómo de repente bajan ahí a sí

Voz 22 26:08 si tiene una explicación en época de monzón donde ellos viven por Centroamérica y Sudamérica en época de monzón el bosque se inunda para es conseguir el alimento necesitan recorrer grandes distancias y son muy buenos nadadores después de la película Caixa dicha hay más niños que les gustan los perezosos o no pues no los no sabría decirte porque allí en en la película el perezoso ese tengo entendido que el bastante bastante activo estoy muy además de no es una idea equivocada

Voz 7 26:36 efectivamente cuando ven ven esta imagen sí exacto no no Causa mucho mucho furor no causan mucho furor los perezosos

Voz 1491 26:50 de los chavales nos contaba Pablo encargado de de estos animales en Faunia en este parque zoológico de Madrid pues tenemos que decir que a nosotros nos han fascinado

Voz 7 26:58 sí y esto sólo es el comienzo de como el primer capítulo juego eso es

Voz 1491 27:02 en nada en veinte minutos seguimos con este recorrido

son las cuatro en Canarias

Voz 27 27:11 de primeras con una canción

Voz 0084 27:13 sí ya tan directa tan fácil alcanzó un éxito tan grande como nuestro tema de esta noche Daddy cool la ex

Voz 28 27:23 fue

Voz 0084 27:27 con sólo once palabras tiene este Daddy cool el gran éxito de Bonnie en el grupo alemán que lideró el boom de la música disco en Europa gracias a este sencillo público dado en mil novecientos setenta y seis Un tema tonto divertido les hizo hueco en las listas de éxitos de medio mundo llegando al número uno Suecia Noruega Suiza Austria Bélgica o Francia también en España en rédito económico por palabra ninguna canción puede batir a esté Daddy Cool primera piedra el curioso camino de Bonnie en una formación asentada en Alemania compuesta por músicos caribeños que conquistaron el mundo con estas once palabras que te ponen a bailar sin remedio

Voz 10 28:34 no no sabíamos parado a contar pero ya lo ha hecho Alfonso Cardenal por nosotros en su sofá Sonoro

Voz 1491 28:41 palabras más bailada de la historia de la música disco las de la letra de Daddy cool de Boney M son las cinco las cuatro en Canarias hay daba buenos días buenos días a esta hora el foco

Voz 33 30:10 en la catedral de no te dan de París ha desaparecido la policía asegura que el incendio que se originó ayer a las siete de la tarde ya está bajo control y ahora mismo al menos desde el exterior no

Voz 1491 30:18 no se aprecian llamas y es todo oscuridad en el editor

Voz 33 30:21 que han estado trabajando sin descanso medio millar de bomberos durante toda la noche toda Francia está conmocionada por los daños que ha sufrido una de las catedrales más importantes del mundo la peor parte será ha llevado el techo de la Catedral y la torre con forma de aguja que coronaba el edificio que se ha derrumbado entre los testigos Mariví que se lo explicaba así a la Cadena Ser

Voz 34 30:37 sí hemos visto como caía primero la aguja ha sido increíble pero literalmente en el sentido de que nadie se podía creer lo que está viendo lo hemos visto cómo se dada la estructura de madera del de todo el tejado y ahora la gente pues hay gente viniendo literalmente a despedir de la catedral porque está de que nunca puedes ver lo que

Voz 9 30:56 lo que hacen hasta ahora

Voz 34 30:58 esperando todos que no pase nada con la estructura de de de piedra

Voz 33 31:02 una estructura que como decimos ya no corre peligro el presidente de Francia Emmanuel Macron que piloto Lula ha prometido esta noche que van a reconstruir la catedral y ha anunciado una colecta internacional para las labores de edificación instituciones y gobiernos de todo el planeta ha mostrado su apoyo a Francia entre ellos el Gobierno de España la casa real española el Vaticano el presidente Donald Trump o la primera ministra británica Theresa May de la crónica de campaña electoral el PSOE reflejan su programa su intención de darle un impulso al autogobierno a Cataluña aunque los socialistas dejan claro que no tienen intención de aplicar el ciento cincuenta y cinco Iker rechazan frontalmente la autodeterminación eso

Voz 1491 31:36 es lo que ponen su propuesta en caso de volver al Gobierno aunque

Voz 33 31:39 anoche Pedro Sánchez ha matizado su posición en Antena tres

Voz 1722 31:42 si tengo que aplicar la Constitución el artículo ciento cincuenta y cinco lo aplicará con el consenso no como hace dice el PP y Ciudadanos imponiéndose proporcional al desafío que se plantea por parte del secesionismo yo como presidente del Gobierno actuaré con toda contundencia

Voz 33 31:56 la atención a las declaraciones este lunes del número uno del PP al Congreso de los Diputados por Huelva Juan José Cortés mientras defendía la prisión permanente revisable ha dicho esto sobre el presidente de gobierno

Voz 35 32:06 Pedro Sánchez se sienta a la mesa con asesinos criminales violadores pederastas que va a intentar dejar salir a la calle cuando quite la prisión permanente revisable

Voz 33 32:15 de momento nadie del Partido Popular ha salido a dar ninguna explicación sobre estas declaraciones cambiamos de asunto sobre la huelga de pilotos en la compañía Air Nostrum que va a dejar a diez mil pasajeros sin poder volar durante tres días ayer hoy y mañana según la Agencia Europea de Seguridad Aérea los afectados tienen derecho a una compensación económica la aerolínea no avisado con dos semanas de antelación así que los pasajeros tienen Derek eso a importes que van desde los doscientos cincuenta los cuatrocientos euros en función de la distancia que cubren sus vuelos aunque lo habitual es que los afectados tengan que ir a juicio si quieren conseguir el dinero sobre Julen el niño de dos años que cayó a un pozo en Totalán en Málaga el pasado trece de enero la autopsia ha revelado que el niño murió por la caída los forenses descartan que muriese por el golpe de una piqueta durante las labores de rescate como mantiene el dueño del terreno de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 0084 33:01 de haberse

Voz 32 33:03 servicios informativos

Voz 1 33:07 de esa primeras Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 33:27 pues bajo control ya nos contaba Aida o el incendio de la catedral de Notre Dame un respiro dentro del sustos de la impresión mundiales para empezar este martes en lo informativo vamos de ampliar la previsión del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 0047 33:42 hola buenos días Marina una situación también hoy de respiro en las precipitaciones porque van a caer pocas después de las tormentas que tuvimos ayer por la tarde y de hecho que hemos tenido esta noche en el nordeste del país aunque haya alguna zona del país en el que todavía está lloviendo y además lo hace con ganas por ejemplo Baleares entre Mallorca e Ibiza y Formentera ahora mismo Marina tenemos tormentas que eso sí se van a ir retirando rápidamente esta mañana algo de movimiento en esas islas también algún chubasco que cae en zonas de la costa vasca así como en el este de la provincia de Teruel esas precipitación

Voz 0107 34:18 giran a menos esta tarde se reproducirá alguna

Voz 0047 34:20 poco importante eso sí en el Pirineo catalán sobre todo en el resto del país Marina hoy va a ser una jornada bastante más tranquila ayer con bastante sol en Canarias algunas nubes al norte del archipiélago las temperaturas que Varane volverá a ser bastante suaves un poquito más bajas que las de ayer pero aún en zonas del Guadiana Guadalquivir entre los veinticinco y los veintiocho grados viento no demasiado fuerte aunque a últimas

Voz 0107 34:45 hasta el día se va a volver a reforzar elevar

Voz 0047 34:47 ante en el Estrecho Marina monos son respiro

Voz 1491 34:50 lo hoy en lo meteorológico pero la Semana Santa se presenta movida y eso tiene en vilo a los cofrades y a los que van a procesionar pensando una de las cunas de estas fiestas han Sevilla hoy viernes armado Luismi de estadísticas para contestar a esta pregunta sabes tanto en la Semana Santa sevillana como Open estamos

Voz 0047 35:09 pues mira a bote pronto empiezo ya por la conclusión no llueve tanto como nos pensamos va a ella como hemos llegado Aitor a ese a esa conclusión bien hemos mirado datos de hecho ha sido un montón de datos los que hemos tenido que echar mano para poder hacer esa estadística hemos

Voz 1491 35:26 ha dado datos desde mil novecientos sesenta

Voz 0047 35:29 hasta este año hasta dos mil diecinueve por tanto sesenta años de datos nos hemos fijado los datos justamente del aeropuerto de Sevilla han sido datos de temperatura precipitación y hay que decir aquí que son gracias a las estadísticas ya la ya los datos climatológicos de la Agencia Estatal de Meteorología quién hemos mirado exactamente cuándo han caído los Viernes Santo por tanto también ávido que echar mano a que no cada año ha caído el mismo día y hemos mirado exactamente ese viernes santo desde mil novecientos sesenta hasta dos mil diecinueve bien de esos sesenta años ha llovido en veinte ocasiones de sesenta veinte por tanto cuarenta no ha llovido una curiosidad es que también de esos de esos datos de esos sesenta años de datos tenemos que decir que veinte años ha caído el Viernes Santo en el mes de marzo y cuarenta años ha caído en el mes de abril el año en el que cayó más pronto el Viernes Santo fue en dos mil dieciocho en dos mil ocho que fue el XXI marzo del año en el que ha caído más tarde incluso más tarde que este año que caen diecinueve como no pues fue el veintidós de abril de dos mil once ya os digo todas esas precipitaciones que se han dado han caído en veinte años cuarenta no lo ha hecho en esos años en algún caso sí que es verdad que ha llovido bastante hay que decirlo

Voz 0107 36:50 bueno veinte de sesenta uno de cada tres y con el rumor y con la presión externa que va a llover encima tampoco es mala mala estadística yo lo que no sé es cómo notas mareado entre entre tantos datos históricos bueno si has mirado la lluvia supongo que también ha mirado las temperaturas hay ha evolucionado hace más calor ahora en Sevilla que antes

Voz 0047 37:11 pues mira también tengo que decir que al menos en cuanto a lo que son los viernes santo no hay una tendencia siempre se dice o de hecho es es completamente real que las temperaturas medias desde mil novecientos sesenta en este caso ya en Sevilla hasta dos mil diecinueve han subido por ejemplo hace pocas semanas hablábamos hoy a la Agencia Estatal de Meteorología ya sacó esa esa conclusión no esa estadística que los últimos veranos están siendo más cálido sólo los veranos duran más en el caso de Sevilla también

Voz 11 37:43 el ambiente es más cálido pero si nos fijamos

Voz 0047 37:45 justamente en ese día en el día del Viernes Santo ir repito no todos los años lógicamente el mismo día pueden caer en el mes de marzo pueden caer en el mes de abril

Voz 1491 37:54 por qué depende de él el ciclo lunar que yo unos días así es es que a los recordaba ah sí sí pues hay muchos años

Voz 0047 38:04 es que además van consecutiva dos esos ciclos de la luna van consecutivos muy tarde de ahí que que la Semana Santa es también caigan muy tarde bien si nos fijamos exclusivamente en ese día del Viernes Santo no hay una tendencia no podemos decir que en mil novecientos sesenta o el setenta setenta y cinco por ejemplo hiciera más frío que en las semanas santas de de estos últimos años además desde los años dos mil hasta ahora tampoco se está viendo que cada año haga más calor ya os digo eh tanto siga en el mes de marzo música en el mes de abril también os digo un dato ha habido temperaturas las temperaturas medias más o menos que se dan en los Viernes Santo en Sevilla se mueven entre los veintidós y los veinticinco grados eh osea que la temperatura más o menos típica para que nos entendamos son esos de media veintitrés grados y medio veinticuatro grados osea unas temperaturas de luz

Voz 1491 38:58 jo de eso se sesenta años de edad

Voz 0047 39:01 los veinticinco grados Se han alcanzado en dieciocho veinticinco grados o más sean alcanzado en dieciocho ocasiones de esos dieciocho años se han repartido muy bien desde mil novecientos sesenta hasta ahora osea que nadie piense que esos dieciocho años

Voz 0152 39:16 los que ha habido veinticinco grados o más portando

Voz 0047 39:18 mucho calor se han dado desde el año por ejemplo dos mil hasta ahora no en los años sesenta en los años setenta los años ochenta había años calurosos y como no muy soleados en Sevilla

Voz 1491 39:28 bueno sólo dos datos más Luismi dos hasta qué temperatura qué temperatura hemos llegado a alcanzar un Viernes Santo hay que Viernes Santo tuvimos que salir prácticamente en barca

Voz 0047 39:40 pues mira las temperaturas más altas que se han dado

Voz 1667 39:43 en Sevilla han sido de treinta coma dos grados

Voz 0047 39:45 de máxima recordemos son datos del observatorio de la del aeropuerto pero lógicamente eso es extrapolable a la misma Ciudad de Sevilla porque le cae al lado

Voz 0107 39:54 ya por tanto esos Viernes Santo

Voz 0047 39:56 treinta grados en dos ocasiones y no han sido en los años dos mil precisamente sino fueron bastante atrás mil novecientos sesenta y cinco y también en el año mil novecientos setenta y tres por tanto sesenta setentas fueron años bastante cálidos aquí el día en el que más ha llovido compañeros el fue en dos mil once justamente ese año que cayó más tarde el veintidós de abril dos mil once en el que ese día cayeron en Sevilla cuarenta y tres litros por metro cuadrado vamos un montón de agua que es ese día pues lógicamente casi que no se pudo hacer nada

Voz 1491 40:31 el libre bueno esperemos que esta semana santa venga más moderada

Voz 0047 40:39 puede ser que que visto desde ahora ya puede

Voz 7 40:41 hasta ahí nos atrevemos a pedir moderada parece que la cosa va a venir algo lluviosa pero tampoco parece que vayan a caer cuarenta extremos nos lo

Voz 1491 40:51 todas contando en cualquier caso Luismi gracias

Voz 7 40:54 mañana un abrazo

Voz 1491 41:28 bueno después del regreso de Juego de tronos de la ligazón para sus fans otra buenísima noticia el día de junio se estrena la segunda temporada de This little light Si alguien no es todavía la primera nos da mucha envidia es una serie espectacular aunque no tenga dragones

Voz 7 41:43 sí entre otras cosas tiene un reparto

Voz 1491 41:46 lo fascinante que en esta temporada se une Mary les bueno tenemos claro que en esta vida todo tiene un precio incluso en el plano gastronómico muchas veces lo que más nos gusta comer es lo que más engorda esto casi siempre o más grave aún lo que peor no siente hay por eso os preguntamos hoy en arroba de buenas en Twitter en no

Voz 7 42:06 la encuesta fuerza que os sienta fatal pero no podéis evitar comer

Voz 1491 42:10 por qué nos en canta como buenos oyentes de de buenas en cabeza esta el chorizo seguido del ajo después sentimiento y por último los que sufren cuando se pasan con la cebolla sólo el doce por ciento

Voz 0107 42:24 en Twitter arroba Dhanga propone las sardinas dice que a veces el atún

Voz 1491 42:28 es ruedas las sardinas pueden ser muy indigenistas arroba riojano bueno le le repiten bajo pero sólo cuando están el alioli ya llegó a la ensalada de pepino pero no

Voz 24 42:39 Nos dice que bueno que es que para ella es irresistible

Voz 1491 42:41 la conmigo a sabes que para esto un truco no es P

Voz 0107 42:44 Pino los rascas con la punta del tenedor así como que haciendo rayas de arriba abajo según las abuelas del entorno en el que yo he vivido funciona a pues no lo sé

Voz 1491 42:55 M sienta bastante mal que probarlo para

Voz 0107 42:58 a ver si funciona de verdad el pepino arroba

Voz 1491 43:00 José Luis Bernabé dice que sobretodo los pimientos de cosas algunas molestias ISIS son me padrón ni le toca el que pica pues más para el picor nos recomienda un trocito de miga de pan

Voz 0107 43:12 Irene entre Mar dice que les repite el café con leche que es una cosa un poco rara para que repita

Voz 1491 43:18 es que hay mucha gente les sienta mal yo creo la ley

Voz 0107 43:20 tipo de leche claro y por eso ahora vas a un bar a tomar un café y cada vez un tipo el hecho de soja desnatada tal cada uno uno

Voz 1491 43:30 pues el otro día un camarero me confesó que si en un bar te dicen que tienen leche desnatada normalmente no es cierto es la misma que la leche desnatada no hace espuma y entonces no no utiliza prácticamente en hostelería eso me contó mi eh no sé hasta qué punto es verdad son las cinco y catorce las cuatro y catorce en Canarias la encuesta sigue abierta en Twitter en una rueda de buenas pues mandarnos también notas de voz contándonos que os sienta mal al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 10 44:05 no deja de ser curioso

Voz 1491 44:07 que ahora que nos acaban de enseñar la primera fotografía la primera imagen que consigue captar el ser humano de un agujero negro bueno pues que que todavía no conozcamos al cien por cien el planeta en el que vivimos

Voz 0107 44:20 claro porque no está todo hecho hemos sido capaces de fotografiar los límites conocidos del universo pero hay zonas de la tierra que siguen invisibles para la corto para la cartografía tradicional

Voz 1491 44:31 zonas en las que viven comunidades olvidadas que con frecuencia necesitan ayuda humanitaria día muy claro necesitan proyectos como el que nos trae Pablo Morán y que tiene un punto esto hola Pablo buenos días en la Marina hola Aitor buena

Voz 0107 44:48 los días cómo estáis no estamos hablando de grandes de estilo

Voz 1491 44:50 Nos de vacaciones sino de zonas que los cooperantes necesitan controlar para poder desplegar su

Voz 1667 44:56 duda exacto digamos que es importante para ellos dibujar para que lo entienda a los oyentes es un Google Maps que les

Voz 0107 45:03 facilita ese despliegue de la ayuda pero

Voz 1667 45:06 mejor que yo no lo va a contar una de las responsables de este proyecto es

Voz 0107 45:09 Raquel González se encarga de la relación

Voz 1667 45:12 los internacionales en Médicos Sin Fronteras que es una de las organizaciones que ha participado en este proyecto que está participando en este proyecto internacional de los matones quedaros con este termina

Voz 0152 45:23 sí que hay fotografías a través de un satélite hay imágenes satelitales de zonas donde estamos trabajando en Mali en República Democrática del Congo pero digamos que eso no está trabajado para explicar donde hay un río donde hay una casa donde hay un centro de salud donde hay un puente todos estos datos el utilizar esas imágenes que al final es lo que hacemos en un mapa Atón ponerle nombre a las cosas esto es una carretera esto es una casa aquí hay un grupo de casas con lo cual todos toda esta información luego nos da a muchísima más rapidez a la hora de estar en terreno y de saber pues que podía acceder a por está vía que aquí hay un puente o que que hay un grupo de personas

Voz 1667 46:05 bueno pues entiende bien el proyecto muy

Voz 0107 46:08 práctico pero qué es eso de los matones

Voz 1667 46:10 buenas matones les llaman así eh a los encuentros a los que acude personal humanitario cooperantes voluntarios hice llevan fotografías son fotografías que completan esa orografía de una zona determinada que todavía no aparece en los mapas esas zonas que decíamos que siguen invisible siguen oscuras en los mapas en las cartografías pues estos voluntarios las completan con sus imágenes con bueno con con si con las imágenes que tengan ellos de esa zona para concretar ese área determinada que nadie ha dibujado en el en el mapa

Voz 1491 46:43 sería como una especie de convocatoria multitudinaria para que todo el mundo aporte su granito de arena para poder hacer al final pues eso un mapa

Voz 1667 46:51 exacto hay una herramienta o en la web que permite saber dónde están esas zonas oscuras invisibles en las cuarto en la cartografía para que esos voluntarios ese personal humanitario sus cooperantes con sus fotografías pues lo completen vamos a explicar vamos a escuchar cómo lo explicaba Raquel González

Voz 1491 47:09 sin alma Patton es un evento colaborativo de Perú

Voz 0152 47:11 son las que se unen para cartografiar de una manera muy intensa un área determinada en lo que hacen los voluntarios y voluntarias que trabajan es recoger y apuntar datos de una determinada zona para a partir de esas imágenes vía satélite marcar qué es lo que está apareciendo en esas imágenes ir todo esto está basado en bueno en una especie de plataforma que llamamos Open Street Map que es un mapamundi que sí que ha sido previamente creado por una comunidad de cartógrafos que tiene miles de datos de sitios web aplicaciones para móviles y ahí es donde nosotros si me permitís la la expresión vamos dibujando poniendo nombre a aquello que se ve en estas imágenes

Voz 1667 47:55 déjame es decir que con esa herramienta que explicaba Raquel el Open Street que es un es parecido a Google Maps

Voz 0107 48:03 digamos pero solamente tienen un código abierto que no tiene

Voz 1667 48:05 ningún tipo de derecho autoría ya han participado setenta y siete mil usuarios gracias a ellos se ha conseguido identificar au dibujar en los mapas XXXVIII millones de edificios y un millón de kilómetro de carreteras utiliza sino para en este caso los equipos de emergencias humanitarias

Voz 1491 48:23 que deja muy claro que el coche de Google Maps es que sí que a veces vemos circulando por nuestras ciudades y que lo que está haciendo es tomar imágenes para hacer pues los mapas que lo utilizamos en la aplicación bueno ese coche desde luego no llega no llega no llega a todas las partes el último mapa Atón cerebro la semana pasada y en él han conseguido dibujar quince áreas que hasta ahora se escapaban al menos con tanto detalle a la cartografía quince áreas de Mali Nigeria de la República Democrática del

Voz 1667 48:52 con se ha resultado muy útil esa convocatoria Gemma Patón por ejemplo también para intentar atajar el último brote de ébola que esa declarado en la República Democrática del Congo ir también para el despliegue de ayuda en Mozambique tras el paso del ciclón Ida ahí

Voz 0152 49:08 mandamos inmediatamente a cuatro cartógrafos porque claro cuando hay una catástrofe natural hay muchas grupos de población que es tal vez están aislados y que hay que acceder a ellos entonces estos cartógrafos

Voz 0047 49:22 ya desde allí en terreno combinan

Voz 0152 49:25 por un lado esas imágenes que tenemos satelitales con la información que también desde allí van dando en tiempo real de Si puedes esta carretera está cortada o este puente funciona no realmente eso sí que nos permite a nivel logístico es decir una mucha mayor rapidez para llegar a las poblaciones y en el caso de que haya epidemias el conocer a través de esta bueno de de de estos datos donde hay núcleos de población no puede haber población nos puede ayudar mucho a la hora de responder a eso sí

Voz 1667 49:55 a los que importante esto que nos cuenta porque los cooperantes ya no van a ciegas gracias a esto no ya saben por dónde pueden ir donde está en la un río donde hay un puente en fin ser

Voz 7 50:06 además el para aumentar su eficacia

Voz 0107 50:08 pedí decías que han participado en que han participado ya unos setenta y siete mil usuarios por si alguno de nuestros oyentes se quiere animar puede participar cualquiera

Voz 1667 50:15 no habrá más habrá más maratones todavía no están convocados pero bueno es una ventaja de de este proyecto es un programa abierto en el que cualquiera puede participar cualquiera que tenga una imagen útil aunque tengo que decir después se verifican antes de incluirlas en ese

Voz 1491 50:31 bueno pues si alguien tiene como decía Aitor una pasión por la cartografía una pulsión por los nada

Voz 1991 50:37 ya recorrido mundo y tiene fotografías que revise