De Buenas a Primeras (17/04/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 2 00:08 en la Cadena Ser de primeros con Marina Fernández y Aitor

Voz 0084 00:16 igual

Voz 5 00:49 hola qué tal es miércoles diecisiete de abril en Esparraguera Barcelona los termómetros marcan once grados y las nubes se está haciendo poco a poco con todo el oeste del país donde va a llover sobre todo a partir de esta tarde Nos preguntamos es estarán notando ya la Semana Santa en la calle como cada miércoles tenemos a Sergio diez de ruta para ir poniendo cara al

Voz 1491 01:15 los que compartís horario con nosotros sí porque hasta ahora

Voz 1621 01:18 hay muchas ciudades muchos negocios muchas personas que están en marcha Sergio está en uno de ellos qué tal buenos días

Voz 5 01:26 Sergio hola buenos días chicos pues sí

Voz 6 01:28 entre tranquilo en Madrid en esta noche bueno esta madrugada de miércoles parece que la Semana Santa ha sacado más gente de Madrid de la que ha traído paraca muy tranquilas las calles he visto tan sólo a dos peatones viniendo al lugar en el que estoy ahora que es en la recepción de los de las musas está en el área de Lavapiés entre Sol y Atocha

Voz 1621 01:44 para los oyentes que han melómanos de Madrid

Voz 6 01:47 muy cerca de donde vive Joaquín Sabina anuncios interesada

Voz 1491 01:50 pues a qué balance negativo de momento para la Semana Santa en Madrid bueno según se mire porque hay muchos madrileños que celebran que la ciudad esté vacío

Voz 5 01:59 que en estas fechas ahí también habrá que esperar

Voz 1621 02:02 a lo siguiente tres días a la semana

Voz 6 02:05 sí sí yo creo que también esos agradece bueno muy tranquilo que me parece un poco desierta desde que he llegado a a la recepción del coste han entrado dos chicas dos estudiantes italianas que estaban aquí de viaje pero el punto internacional del lugar se notan más cosas en unos relojes que tiene que dan las horas de distintos lugares del mundo Sydney Buenos Aires o Nueva York pero también en dos neveras con bebidas quema

Voz 7 02:26 ya de zumos y refrescos también tienen cervezas de

Voz 6 02:28 de todo tipo de todas partes del mundo Corona pacífico estelar tú a Francisca Mau al

Voz 1621 02:34 Sombra

Voz 6 02:34 aquí he venido he venido para ver si por aquí se vive la Semana Santa con un toque internacional insiste cumple lo de esa expresión francesa que identifica los albergues españoles con una casa de locos que de ahí viene el nombre de una comedia francesa del dos mil dos sobre un grupo de estudiantes Erasmus que vivían en Barcelona por ahora todo está tranquilo y en orden por aquí así que el tópico no se cumple

Voz 5 02:51 oye ahora que menos nos hacía esto es una descripción de todas las cervezas que tienen ahí en la nevera este mercado ocurrir que hay que hacer un día una encuesta esto va a ser una lucha a ver qué cerveza cuarteles sí sí sobre la cerveza que que prefieren los oyentes de de buenas Sergio luego nos cuentas un poco más de la vida en este Khost las Musas hasta ahora

Voz 6 03:09 hasta ahora chico habrá

Voz 5 03:25 en pleno siglo XXI en la sociedad de la información y de la comunicación nos hemos dado de bruces con está parado

Voz 8 03:32 América jamás han vivido en la historia de la humanidad tantas generaciones juntas pero jamás nos hemos sentido tan solos esta es la ley

Voz 1621 03:39 unía lo decía Javier Yanguas psicólogo y responsable del Programa de mayores de la Obra Social la Caixa cada vez vivimos más años muchos más años y la previsión es que en dos

Voz 0032 03:49 mil cuarenta España sea el país del mundo con mayor esperanza de vida casi ochenta y seis años

Voz 1491 03:55 lo que nos va a obligar desde luego a repensar Nos como país y hacer frente a un problema para el que Reino Unido ha creado una Secretaría de Estado propia un ministerio el problema de la soledad

Voz 1621 04:05 que afecta a personas de todas las edades pero aún más a los mayores de sesenta y cinco años según el estudio que ha publicado La Caixa así que si vamos a vivir hasta los ochenta y seis estamos hablando de veintiún años pues más expuestos a esa sensación de aislamiento

Voz 5 04:21 es una sensación que acecha al cuarenta por ciento de los que superan esa edad de los mayores de sesenta y cinco y que sufren más los hombres que las mujeres según esa encuesta porque les resulta dice más difícil conservar una red de amistades una red social más allá de su jubilación

Voz 8 04:37 curiosamente hay una tendencia intendencia decir que las mujeres se sienten más la soledad que los hombres ve las cosas apuntar en dirección contraria si los hombres padecen más la soledad que las mujeres que los hombres tienen más problemas en sus redes sociales que las mujeres

Voz 1491 04:52 estamos hablando de un desde hacía futuro que puede desembocar en un problema de salud pública porque ya hay estudios lo leíamos en el diario The Gardian que consideran la soledad un factor de riesgo tan peligroso como la obesidad comparable a fumarse quince cigarrillos al día estudios que aseguran que las personas solas tienen un cincuenta por ciento más de probabilidades de morir de forma prematura que las personas que son activas socialmente

Voz 1621 05:15 es un factor de riesgo que no distingue además entre la ciudad y el entorno rural aunque bueno allí sufren también la falta de equipamiento

Voz 9 05:22 los muchos pueblos sólo hay personas mayores y muchas están solas porque lo han abandonado los jóvenes pero también en Madrid también en Barcelona es esa persona que es un poco la prisionera o El prisionero del tercer piso sin ascensor que no puede salir a la calle que sus hijos están en otro sitio

Voz 1621 05:41 lo explicaba en Hoy por hoy Lázaro González presidente de la Asociación Nacional contra la soledad que reclama pues una estrategia a nivel estatal para hacer frente a esta realidad

Voz 5 05:58 una realidad que vamos a radiografiar a las cinco y media las cuatro y media en Canarias ampliando los resultados de ese estudio que ha publicado La Caixa del que hablábamos nosotros de momento no nos sentimos solos gracias a vosotros ni que siempre siempre responde

Voz 1491 06:14 es a nuestras encuestas aunque sean sobre los temas más peregrinos os sobre el más peregrino de los temas que es

Voz 5 06:20 el tiempo nos estamos preguntando qué F

Voz 1491 06:22 no me no meteorológicos molesta más Ig gana el viento seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 10 06:28 pues entiendo mucho por el admirado Luismi pero el que menos me gusta es el viento y mientras la fuerte pero me gusta el fenómeno que más me gusta son las tormenta la lluvia torrencial por la Juve en general me me gusta mucho oí mientras más tormenta un rayo espectáculo de la naturaleza que que me encanta

Voz 5 06:49 este mensaje de José de Málaga hay que ponerse al día lo has perdido la conexión después de boletín informativo Nos lo guardamos Borja el cinco

Voz 1621 06:57 pero hay tres por ciento no soporta es el viento es lo que más molesta seguido del calor extremo que tiene

Voz 0032 07:02 el veintisiete por ciento de los votos

Voz 11 07:05 de pues yo lo que no soporto es el calor pero el calor extremo ese de Madrid de cuarenta y cinco grados a las cuatro de la tarde ese no lo aguanto parece que no Sans hartado en dormían en un pincho de eso estamos aquí dando vueltas lo encantar sueles noches primavera esa desde el mes de mayo desde julio con ese color de de la luz que parece un concierto de Queen

Voz 5 07:29 de hecho me encanta si llueve o hace frío la mayoría lo lleva

Voz 1491 07:33 pues bien sólo habéis votado por esas opciones el doce y el ocho por ciento respectivamente entiendo

Voz 5 07:38 que que no hay muchos oyentes madrileños votando en Twitter porque lo de la lluvia aquí lo llevan fatal

Voz 12 07:44 buenos días Julia de Alicante cuando hace mucho viento me gusta quedarme de pie me suelto el pelo tongo los brazos en cruz y me dejo llevar me gusta muchísimo el viento soy muy friolera eso sí sentir frío me deprime soy feliz desde que vivo en Alicante pero le tengo muchísimo miedo la gota fría haberlo que nos cuenta hoy Luismi porque parece ser que se acerca

Voz 13 08:09 una gota fría a las costas levantinas

Voz 1621 08:12 hoy cuántos deberes e para Luis Bioy luego eso lo preguntamos Julia seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 08:18 Nos desde estará despierto ya apuntando pero vamos de no vamos

Voz 5 08:22 dejar ni ni un tema pendiente lo que está

Voz 1491 08:24 pero es que el tipo es importantísimo cuántas novelas despiden perfectamente cómo estaba el tiempo en un determinado momento de la acción con quién no recuerda el tiempo que hacía en un día importante de su vida en vía más importante por ejemplo José Luis de San Blas lo recuerda perfectamente

Voz 14 08:40 en octubre de mil novecientos noventa y nueve un pequeño tornado sobre la cara José del Hierro ya letra Pepi salía de cuentas después de una fuerte granizada calma total de repente Texas tejadillo marquesinas Antena polos artes intente salir el aire me impedía abrir la puerta la bombona becas de un lado a otro por las trepar árboles y ramas caídos tapaban la calle más transitada

Voz 1621 09:11 bueno pues ya sabe si animales con alguna anécdota que sea buena eh como está de José Luis podéis mandarnos un mensaje de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro y podéis votar que la encuesta siga abierta podéis votar en Twitter arroba de buenas que os molesta más el viento el frío el calor o la lluvia

Voz 5 09:27 Juan López está en la producción Borja González en la técnica aquí en el estudio es verano tememos veintiséis grados ahora mismo marca el aparato de de la mesa del estudio

Voz 1491 09:38 bueno en cualquier caso el tiempo perfecto para

Voz 5 09:40 empezar de buenas a primeras

Voz 15 09:43 eh

Voz 16 10:00 vale hoy les

Voz 13 10:24 las

Voz 16 10:25 Marina Fernández Aitor Albizua hola

Voz 5 12:34 dos minutos para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias hola

Voz 19 12:43 es rápido has llegado de estábamos aquí al lado no pues sí sí estaba aquí al lado pues el piso no está nada mal estoy interesada la verdad pues estás de suerte porque si quieres podemos firmar ya por supuesto perfecto deja que te explique todas las condiciones para saber si las completa me habías dicho que tienes un contrato indefinido pero cobras más de dieciocho mil euros anuales no no más no cobra dieciocho mil es casi lo mismo bueno puedes conseguir una carta de recomendación de tu anterior casero no aún vivo con mis padres puesto tomaron quizás podría

Voz 10 13:22 es facilitar un extracto bancario

Voz 19 13:25 si puedes permitir del piso

Voz 1491 13:27 no sé la verdad lo del extracto me parece es la dura realidad a la que se enfrentan muchos españoles que quieren independizarse el suplemento Verne de El País ha editado un libro que recopila algunos de los testimonios más crudos de jóvenes que están buscando piso el título es coqueto mejor ver en referencia esa frase tan manida que están los caseros Si los anuncios y que al final suele suele resultar en que el piso es directamente inhabitable Mari Luz Peinado redactor

Voz 20 13:55 Juan Vernet imagino que en este tiempo habéis encontrado de todo llaves hay todo un catálogo de eufemismos como la de coqueto mejor ver que suele ser como mejor enano mejor no lo veas pero pero efectivamente no como esos que dicen están en el corazón de toda la movida y es como es es que es muy ruidos hoy está rodeado de bares por ejemplo o eso si no quieres perderte ningún plan es tu si tienes como probablemente sea un bajo en una calle rodeada de discoteca

Voz 0032 14:21 la riqueza lingüística no es lo único que ha cambiado tras el estallido de la burbuja también ha modificado por ejemplo la manera de de visitar los pisos antes lo que se podía haberlos tranquilamente pensárselo ir finalmente formalizar el alquiler pues ahora nada

Voz 5 14:36 ahora es la guerra vamos es como una carrera con

Voz 0032 14:39 la reloj Itinere segundos para decidir

Voz 20 14:42 luego también que a veces aparecía un un anuncio esta tarde voy a ver el piso y rápidamente les escribía no es que ya está ya está acogido sea que que muchas veces iban armados casi con todo el papeleo por adelantado pues si acaso les gustaba porque porque vuelan eso sí que es algo que yo creo que de dos años para acá ha ido cada cada vez peor un piso que se pone en un anuncio en un portal inmobiliario que a las dos horas el casero ya tiene treinta solicitudes lo tiene que bajar porque no da abasto y que en el mismo día o al día siguiente ya está totalmente alquilado

Voz 1491 15:15 viernes siempre ha sido una web muy concienciada con el problema de la vivienda hace años ya abrieron un bloc en el que iban contando historias sobre el mercado inmobiliario Pablo canto es uno de sus redactores y ya Side terroríficas son algunas de las historias que que recoge el libro

Voz 21 15:31 o lo que es la primera que la primera imagen que si te ha ocurrido bueno las primeras por supuesto son las que ha sufrido en carne propia es a nosotros por ejemplo cuando estaba buscando piso con unos

Voz 22 15:40 compañeros fuimos a un piso que supuestamente tenía tres

Voz 21 15:42 habitaciones y cuando entramos a una de ella pedimos disculpas y es que aquí es imposible meter una cama izaron bueno

Voz 0032 15:48 es que es un vestidor no es una una

Voz 21 15:50 nación y pretendían que uno de nosotros viviera hay que tendrá que haber vivido de pie y bueno todos hemos tenido muchas de estas islas cierto es que cuando nosotros también a través de de Verne lanzamos la pregunta las redes de qué cosas habían pasado o también cuando salimos a la calle a buscar historias nos encontramos a mogollón son también nos dijeron de una pareja que fue a buscar un piso que las fotos parecía muy bonito pero que cuando entraron literalmente se daban con la cabeza en el techo que no tenía que tener más de metro y medio de de altura o también habría una muy divertida que la tenemos grabada en envidio también en un vídeo de de Verne llamado alquileres chungo es en el que es una una chica nos contaba que todo el piso estaba tapizado tapizado y pintado pero no en plan cuadros sino en las paredes con Cristo Si vírgenes y que sólo pretendían alquilar que propio para esta semana sí

Voz 0032 16:38 a dos universitarios mira llegó ahora al salir del programa pasadas las seis de la mañana y me encuentro todas las paredes tapizados con vírgenes y con Christos vamos impago encima diría

Voz 1491 16:50 desde trae encuentras la pérdida si te encuentras tapizado así por sorpresa del día para otro desde luego es para salir corriendo dos yo no podría hasta en realidad descaradas a ir corriendo cualquier casa tapizados así es verdad bueno a lo largo de la tarde también han llamado a la Ventana

Voz 0032 17:04 varios oyentes para contar su experiencia pésimas experiencias en la mayoría de los casos Beatriz por ejemplo tuvo un casero que sin consultar lo decidió meterle a un chaval francés en su habitación

Voz 23 17:16 el casero alquilo en mi habitación la de otro compañero en mi compañero me decirnos nada

Voz 22 17:21 entre ellas encima cada vez que unos eso vosotros no había advertido que tiene intención de abandonar la habitación y el Casar a lo largo ya había encontrado unos sustitutos para dar

Voz 23 17:34 a mí me dijo oye que la semana que viene vienen francés que están todavía en tal día como

Voz 22 17:39 ya era una forma poco elegantes de decirte que tenías que recoger ya a tus cosas si buscarte otro sitio

Voz 1491 17:47 podemos caer en la tentación de pensar que estas tropelías son cosa del dos mil diecinueve pero no el mercado del alquiler ha tenido siempre su lado oscuro Xavier ya vivió algún episodio raro a principios de los noventa

Voz 23 18:01 cuando llega resulta que pilotaba pues era lo mismo la cocina una cocina y romper con la cocina si estaba separado de la cocina con una cortina puro nada más bonos el sitio entonces un acuerdo con una señora claro a puertas medios que manera se separaron la la cocina de la actuación poco pero bueno puerto aunque podía haber nuestra para vas a cualquier cosa que ahí estuve pues el prácticamente en la carrera ahí nuevo cavó la señora llegó un momento dado que dijo que iba vender el piso y que nos tenemos que ir todos a bueno que hay un contrato está vigente todavía no no contrato no común el complot contra eso es encontrar

Voz 22 18:44 la cosa acabó bueno

Voz 23 18:45 mí me amenazó diciendo que bueno que yo no me fui hasta que contrató un abogado llegamos a un acuerdo que mete una indemnización John

Voz 22 18:56 nosotros porque esto en qué en qué año fue cuanto por cierto cuánto tienen que pagar de alcalde por ese Office

Voz 23 19:02 esto en el curso mil novecientos noventa y uno que lo que pagaba treinta mil pesetas

Voz 24 19:10 un moderno en Cannes ante igual a ver cómo el Francia el teatro de texto como una señora antiestrés

Voz 15 19:19 ah

Voz 22 19:22 sí

Voz 25 19:25 bueno pues

Voz 5 19:27 esto tampoco es nuevo no es un fenómeno que haya nacido con las redes sociales aunque con ella se ha intensificado hablamos de las personas con una tendencia que yo diría hasta preocupante a criticar a todo y a todos si las redes especialmente

Voz 1621 19:42 de Twitter son el hábitat natural de los denominados haters que que por cierto creemos que es un término bastante extendido que lo conoce todo el mundo pero mi aita siempre que lo decimos dice con como ya Maiza esto pesados que que critican bueno pues

Voz 0032 19:58 en español sería algo así como o diademas no personas que tienen como hobby in mucho tiempo libre criticar personas a las que todo les parece mal se quejan también se suele utilizar el término Tron así como los monstruos

Voz 1491 20:10 para mí haters polisémico que son odiados pero odiosos también

Voz 5 20:14 en verdad que que ha visto envuelto en alguna polémica en Twitter últimamente

Voz 1491 20:19 ha traído a la lengua moderna su programa antílopes los músicos dedican una de sus canciones o dio patas a esta dinámica de indignación e ira que reina en Internet

Voz 26 20:30 es una canción que como hablar eso de del comportamiento que tenemos cuando nos ponemos detrás del dispositivo que se ahí ahí sí que todos somos mucho Lito Albaicín claro Girl in verdad creo que esa actitud aceite eritreo y creo que todos podemos ser un veinte y un trozo en algún momento yo ya he dicho ya que que lo éramos mucho lo éramos sin redes sociales también sí

Voz 1621 20:51 ahora que está aquí que sabemos que hay tanta gente detrás que bueno que

Voz 26 20:54 yo también en mi opinión letras que te que te hagan pensar un poco también sobre eso no sobre cómo cómo utilizamos la herramienta

Voz 25 21:00 el público que nadie nueva con ningún concepto quizás no debería ser tan peyorativo pero así es como consigo mi objetivo

Voz 1621 21:12 además llevamos nosotros las redes en serio mucha demanda por aquí no hombre no

Voz 5 21:18 no me encanta que lo digas cómo lo peor

Voz 1621 21:21 sí sí pero ese

Voz 26 21:24 de ahí al final creo que sea con el tiempo se ha conseguido un lenguaje de esta cuarta para que rompemos cuando salimos al escenario hace que cree una comunicación con la gente muy directa y la gente al final quiere eso lo de ayer está muy bien porque crea puestos detrás hago y la verdad está moviendo la vía pero pero creo que sería un poco hipócrita por nuestra parte aunque tenemos amigos y la oficina que no me ayudan cuando no podemos hizo el viaje pero que la gente sepa que es está dirigiéndose directamente

Voz 27 21:56 a nosotros sirvieron saque los y Palomar objeten por favor que lo tengan claro reitera a mí

Voz 25 22:12 habían mordaza que apenas rasa que altera más contenida compartida que apesta puedo que viva en hombros

Voz 1621 22:35 quizás ya lo conocéis pero el formato del programa de la Lengua moderna es el siguiente primero dos personas del público participar en un concurso sobre el uso correcto del castellano por eso de la Lengua moderna luego Valeria Ros hace su sección después dan paso al invitado musical en este caso era antílopes esto que suena Ana y finalmente se entrevistan al invitado estrella del programa es así siempre bueno o casi siempre salvo en esta ocasión en Alicante

Voz 22 23:02 han ido que cambiar un poco el formato del programa sobre la marcha ha pasado una cosa en este programa siempre vamos de frente

Voz 6 23:09 sí lo voy a contar Quique eh

Voz 22 23:12 nosotros teníamos sube a contrario que hacer cómplices de este momento así también valdría porque no lo sabes

Voz 6 23:17 que teníamos a otro invitado previsto eh en este momento

Voz 22 23:22 vosotros ahora os iríais luego volvería a cantar para cerrar el programa porque es invitado cuyo nombre no voy a decir pero que es un Cabrera no se acaba de cancelar la entrevista hace diez minutos nos ha dejado tirados y esa es la mala noticia

Voz 1621 23:37 con la excusa de momento no

Voz 22 23:39 ha venido

Voz 28 23:42 el solito corporil un pastel cafeína capaz de Cali

Voz 22 23:49 la buena noticia es que si queréis si antílopes se presta este ratito que queda de programa

Voz 25 23:56 la frío Etienne de animar te diré una cosa

Voz 29 24:05 quiere decir que cuando estoy cantando Nos Lies como estaba cantando el público en plan mal pero me ha sorprendido tiene que ser súper emocionante porque yo veo la música veo que al final que canten tus canciones tienen que han subido en cambio en comedia es como que es el mismo bloque de chistes como ya está repitiendo

Voz 1621 24:20 Marcos se pone a currar y hacer algo nuevo no hay efectos sin duda

Voz 25 24:24 ya

Voz 5 24:37 lo cierto es que antílopes grupo conocido por su sentido del humor de hecho los dos músicos decenas de estilo como Chiri popa absurdo depresivo con catarsis tragicómica

Voz 1621 24:48 desde aquí recomendamos osea que vayáis a verlos en directo porque es que no sólo disfrutar de la música del ingenio que tienen en las letras que directamente que te descojono además lo que decía Valeria que el público estás ahí cómo lo vive y participa si te dejan y al final es como un descojono colectivo que merece muchísimo la pena

Voz 5 25:08 sí estaban hablando de hecho no desde la comparación entre el mundo de la media y el mundo de la música aunque que Kay Valeria Ros han querido dejar claro que que existen diferencias importantes entre subirse al escenario como humorista o para tocar un instrumento nosotros

Voz 22 25:23 me hace mucha comedia medio dio Chou críticas y monólogos y demás siempre tratamos de ahí la música estamos Poti digo una carrera discográfica digamos que eh para diferenciarnos de nuestra carrera no es como poner Riki López Krahe digamos que hemos tirado más pueblo Sabina te escucha lo que no tienen no tienen los chistes por eso mismo porque desvela hoy porque además la pero no se sostienen por sí misma que forman parte de un solo o de humor que tendrá un hilo hoy tendrá hoy hay un pero que las canciones sostienen que al final acabó a la gente que que junta música y humor si le gusta eso que luego la canción por sí solas es sostenga a través de Iker debe para hacer un paso baila festivales si patentes

Voz 16 26:02 del partido militante Kiodo de toda dictadura

Voz 26 26:06 es verdad que la comedia tiene ese puntito ahí de que parece que es caduco porque ahí ahí es verdad que hay chistes muy

Voz 22 26:13 héroe de la comedia sabe lo que pasa en Sabero

Voz 26 26:15 a la vez tiene ese punto que lo hace único que que está también en el en el actor Rubén en el comediante defender el texto hasta la muerte independientemente de que los cuatrocientos personas adelante óvulo cinco que estén hayan venido ya otro día verlo a veces se nos olvida que la gente tiene vive la experiencia como espectador porque nosotros somos espectadores antes que músico la ciudad pero yo vi vivo como espectador una experiencia que nunca en la que vive el actor

Voz 22 26:46 ha sido el artista en cuestión no puede a veces

Voz 26 26:48 que estamos arriba delfinario sino volver a eso la gente viene como Val al parque de atracciones

Voz 1621 26:54 juntas otra vez la montaña rusa para vivir esa experiencia

Voz 26 26:56 te lleva a otro para que viva lo mismo

Voz 1621 26:59 a tres minutos para las cinco las cuatro en Canarias hay que ser muy cínico para salir de una

Voz 0084 27:06 la clínica de rehabilitación que lo primero que haga sea grabar una canción que invita

Voz 22 27:12 colocarse eso es lo que hizo Ray Charles

Voz 0084 27:14 mil novecientos sesenta y cinco y con esta canción nuestro tema de esta noche llegó al número uno en Estados Unidos cantaba Ray Charles en este éxito de mil novecientos sesenta y cinco a cargo de de la escucho otras salir de rehabilitación donde se trató en su adicción a la heroína decidió grabarla cuando tu chica no te deje entrar en casa consigo unas monedas una botella de Gene llama tu colega por teléfono vamos a colocarnos canta en este tema versionado por decenas de artistas desde Joe Cocker a Peak mamá todos grandes bebedores por cierto la ironía del pianista llegó a lo más alto de las listas de éxito que fue seguida por otra canción

Voz 26 28:06 bien cargada de intención no necesito

Voz 0084 28:09 médico pero esa es otra

Voz 1491 28:28 es una historia esa que apuntaba Alfonso Cardenal que esperamos escuchar cualquier día de éstos en el sofá son

Voz 5 28:35 pero les Go Getz Ton la invitación de raíz esa coquetear con la droga

Voz 19 28:41 lo llevó la canción dejemos directo al

Voz 5 28:44 el número uno

Voz 27 28:48 de Dios eh Arés hoy no está primero con Marina Fernández

Voz 31 30:01 son las cinco

Voz 1491 30:02 las cuatro en Canarias

Voz 32 30:08 hay daba buenos días buenos días bronca tensión y pocas sorpresas en el primer debate en campaña electoral entre las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados Cataluña y la cuestión territorial han sido uno de los temas centrales en el debate que se ha celebrado en Televisión Española la polémica la sembrado Cayetana Álvarez de Toledo del PP cuando ha hablado sobre igualdad y sobre violaciones y se ha enfrentado a la socialista María Jesús Montero y su propuesta la propuesta del PSOE sobre el consentimiento sexual afirmación

Voz 1539 30:30 de verdad bueno eso siguiera finalmente es su silencio un silencio que es no ha dudado de él consciente de hablar es un silencio es uno usted dice silencio uno uno duda de verdad dan diciendo ustedes sí si sí hasta el final

Voz 33 30:46 poco extraño no les arriesgadas a estas declaraciones de la popular han provocado también reacciones de Irene Montero de Podemos gobierne la derecha ya vemos lo que va a ocurrir que cuando una mujer quiere abortar le van a decir tenías que haber pensado antes lo que llevas dentro y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre querida no es para tanto a lo mejor es que yo no dijo que si todo el rato todas las veces yo no digo que si hasta el final de Gabriel Rufián de Esquerra Republicana de cata

Voz 0032 31:14 el uñas me parece gravísimo lo que ha dicho Cayetana Le pido que lo revise poco estoy absolutamente con revise austero que ha dicho

Voz 0084 31:20 este que me parece grave lugar dicho yo suele prevalecerá ABC grave que un cielo de Cayetana tres

Voz 34 31:26 digo como hombre no es así que me voy a decir usted como mujer ya que es algo que me faltaba no desde Ciudadanos a mí es Arrimadas no ha entrado directamente en la polémica pero sí ha hablado sobre igualdad

Voz 35 31:36 nosotros somos el partido de la igualdad igualdad significa defender la igualdad entre hombre

Voz 1491 31:40 mujeres como hemos hecho significa dejan

Voz 35 31:42 es la igualdad de oportunidades entre las personas que vienen de familias

Voz 34 31:45 Italia sin hablar directamente de las palabras de la popular Aitor Esteban del PNV

Voz 0032 31:49 bueno antes hablaba de igualdad

Voz 22 31:52 de de medidas transversales no pero yo creo que hay que luchar contra la violencia machista lo digo soy declaró y creo que no se pueden repetir sentencias como la de la manada y hace falta cambiar el Código Penal

Voz 34 32:01 cambiamos de asunto sobre el incendio en la catedral de Notre Dame de París el presidente Emmanuel Macron

Voz 19 32:13 ha dicho

Voz 34 32:13 Martes que reconstruirá la catedral en cinco años ha dicho que van a hacer la incluso más bella todavía el fiscal de París ha confirmado que no hay pruebas de que el fuego de Notre Damme fuera intencionado y que la hipótesis más probable sigue siendo el accidente la campaña para recaudar fondos con los que reconstruir la catedral supera ya los setecientos cincuenta millones de euros por cierto que aquí en España una asociación de canteros de pollo en Pontevedra se ha ofrecido a colaborar en los trabajos de restauración de la Catedral de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 22 32:40 en ese

Voz 36 32:42 servicios informativos

Voz 2 32:45 de Bulnes a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 5 33:07 viernes marcado por la campaña electoral vamos a ver qué nos espera en lo meteorológico Luismi Pérez buenos días buenos días Marina antes

Voz 7 33:15 ahora por favor no matar al mensajero solamente soy un mandado pero justamente que llega lo que sería el grueso de la Semana Santa llega También la lluvia a muchas zonas del país a grandes rasgos podemos decir que en Cantabria en Euskadi y en Cataluña así como en Canarias va haber pocas lluvias a lo largo de las próximas horas ironías y en cambio cuanto más al sur del Mediterráneo y en zonas del centro del país más de momento hoy va a aguantar bastante el tiempo va ser tarde cuando llegara a la lluvia por Galicia Extremadura y el oeste de Andalucía y atención justo cuando se vaya haciendo de noche con las tormentas que aparecerán en Castilla y León Castilla La Mancha sobretodo Toledo Ciudad Real IU en la Comunidad de Madrid tormentas que serán fuertes justo cuando salga de noche cuanto más al Mediterráneo algunas nubes que ya tenemos ahora pero poca lluvia y atención hoy en el Cantábrico sube bastante la temperatura así como en la provincia de Jaén en Jaén esperamos unos treinta y tres grados de máxima hoy una temperatura alta debido al viento del sur que va a ser fuerte en Canarias más bien nubes tenue y poco más esta próxima noche y mañana Marina Aitor volverá a llover sobre todo en el centro del país especialmente en Madrid y las dos Castillas

Voz 1491 34:25 bueno nada de matar al mensajero pero Luismi antes de seguir no sé si sabes que estamos preguntando en nuestra encuesta de hoy en arroba de buenas a los oyentes cuáles de fenómeno meteorológico que más les molesta el que más odia

Voz 7 34:38 lo sé lo sé bueno pues ya sabes entonces

Voz 1491 34:40 que que está arrasando el viento escombros Jose de Málaga seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 10 34:46 pues entiendo lo mucho por la mirado Luismi pero en que menos me gusta es el viento y mientras la fuerte pero me gusta el fenómeno lo que más me gusta son las tormenta la lluvia Torres

Voz 1491 34:57 la eso Luismi que por cierto va de peticiones la cosa que también escuchábamos antes la Julia de Alicante que preguntaba si se acerca una gota fría al Levante eso estaba preocupada

Voz 0032 35:07 sí pues parece ser que sí porque

Voz 7 35:09 a formar esa borrasca que entrará hoy por el oeste del país lugar a una especie de peonza y las peonza son francamente imprevisibles parece ser que en el caso de Alicante será sobre todo el viernes por la tarde y el sábado cuando va a llover de lo lindo de lo lindo significa mucha cantidad de agua posteriormente parece ser que el domingo parece esa borrasca seguirá un poquito más al norte ir a Baleares y Cataluña que iban a ser de las zonas donde más días va a aguantar el tiempo tranquilo

Voz 0032 35:36 pues veremos en los próximos días ya iremos detallando

Voz 1491 35:39 Nos lo vas contando hoy no vas a hablar de viento Luismi nos propone un recorrido musical por la cantidad inmensa de canciones que han inspirado en el tiempo empezando por todo un clásico

Voz 36 35:55 se anuncia entre los dos tiempo y me está a a tus ojos las tormentas

Voz 1621 36:04 parte meteorológico de Joaquín Sabina Luismi eso qué nos puedes decir DJ Luismi DJ Pérez nada bien pues

Voz 7 36:13 esta es una canción que hay que tener de cabeceras si te gusta la meteorología o si te dedicas a esto de la comunicación meteorológica por qué porque la verdad es que como no primero las canciones tan buenas y la letra tan conseguida que tiene Joaquín Sabina y en este caso no es menos es toda una lección de meteorología y sobre todo toda una lección de lo que sería un parte meteorológico pero como no ha llevado a su terreno a ese terreno en este caso sentimental sin canción con muchísima metáfora con ese punto bizarro cómo no de Joaquín Sabina ya os digo la letra es que está infinitamente bien conseguida

Voz 36 36:50 fundiendo entre el desierto y el pelo a mí vota fueron o no

Voz 1621 37:04 la segunda que nos propones es del grupo Kraus de House se titula Take The Weather

Voz 25 37:16 eh

Voz 5 37:17 clásico no Ventero de que habla Luismi la canción

Voz 7 37:19 sí pues también es de esta canción que se lo lleva al terreno fuese más social más sentimental y además no solamente lo que va diciendo porque también va explicando esas metáforas de la vida las va explicando desde un punto de vista de lo que se va haciendo a nivel metodológico de lo que sería también unas condiciones meteorológicas hay que decir que solamente el mismo título de la canción ya evoca lo que hacemos los hombres y mujeres del tiempo que nos llevamos tiempo a cualquier sitio

Voz 1621 37:49 además es que nosotros no tenemos vacaciones no nada en la playa no porque siempre te dirán oye esas nubes que valga poniendo estatal de honor estás pero hoy pero yo qué pasa

Voz 5 37:59 pero es normal porque a todo el mundo la interés hay mucho saber siempre el tiempo que va a hacer

Voz 1621 38:05 sí sí totalmente yo te digo una cosa yo los ascensores me callo eh eso sí

Voz 5 38:10 así no te reconoce ahí está y no podía faltar en este recorrido una canción dedicada a tu tema favorito al viento el concreto a este viento de poniente que sopla en Navarra IAC decanta marea que por cierto acaba de sacar disco desobedientes revoltoso juguetón el viento de poniente

Voz 7 38:57 por eso no gusta así es el viento de hecho casi cualquier viento a mucha gente ya lo estamos comprobando hoy no acaba de gustar hay que decir una cosa mira mira voy a colar que a mí el viento sobre todo cuando voy en bicicleta que yo soy Baker es el elemento más preñado que hay más molesto más

Voz 5 39:15 a modo básicamente es igual

Voz 7 39:17 pero el viento es que no lo ves venir y aparte te puede tumbar osea que también hay que ir un poquito con cuidado con él en muchos casos sin viento que es pertinaz de ese seco como por ejemplo el que sopla en Navarra como no de este gran grupo de Pamplona

Voz 1621 39:34 íbamos con otro fenómeno climático en este caso se da sobre todo en Estados Unidos al ver jamón Nos felicitaban mil novecientos treinta y dos con esta canción que van a fin de cuentas unos dice que en ese recodo americano cuesta que llueva negros Brines in Southern California

Voz 3 39:53 claro

Voz 25 39:56 no

Voz 1621 39:59 por qué tiene de especial esta zona del planeta pues están en una zona

Voz 7 40:04 ya en la que están a sotavento primeros están a sotavento de montañas que significa eso de sotavento pues bien el viento cuando tiene que atravesar grandes cordilleras como son las que hay entre California y México eh pues es seca y por tanto allí si los vientos dominantes son más de del sur el viento llegará seco al sur de California de hecho no

Voz 1621 40:22 solamente al sur de California sino a gran parte de cal

Voz 7 40:25 Fornesa quizás donde puede llover un poco más en ese en zonas como San Francisco en cualquier caso también están en una zona en la que los anticiclones se mueven bastante hijo de pocos días podría ser como lo que tú

Voz 29 40:37 vemos en el sur del país que gracias al anticiclón de las Azores tenemos muchos días de tiempo tranquilo más que el sur del país sobre todo el Levante

Voz 5 40:44 de cerramos con su apuesta personal que ese muy de verbena de patronales para que nos pongan cuerpo de fiesta

Voz 13 40:51 no

Voz 5 40:59 por Requena coso canción de meteorólogo metiéndose en terreno pantanoso escuchamos Luis de momento el malhumor no puedes de decirlo

Voz 1621 41:16 no no no no yo no pero te describe la canción de trucos rellenado que que me ha pasado más de una vez lo que explica la canción de Requena así

Voz 13 41:26 sobre todo ese punto bizarro también

Voz 5 41:32 bueno nosotros necesitamos comprarnos meteorólogo ya te tenemos a Dati Luismi mañana nos cuentas que evoluciona esas lluvias que van a llegar hoy sobre todo al oeste gracias hasta mañana buenos días un abrazo cuatro y doce en Canarias tampoco necesitamos comprarnos un reportero tenemos a Sergio diez que hoy está en directo desde un poste en el centro de Madrid e las musas se llama Sergio hola

Voz 27 42:12 hola buenos días chico sí abiertas desde el dos mil ocho con cuatro plan

Voz 6 42:16 da así terraza ciento ochenta y siete camas y siete personas que trabajan en la recepción con orígenes también muy variados de España y Argentina pero también de Bélgica y de Polonia desde que desde una mayor conexión se ha ido a una familia de Colombia hace unos minutos una fan

Voz 1491 42:29 Diane será esta manejos de la familia entera sí sí

Voz 6 42:32 además pues eso de gente de todas las edades que salían con bastante prisa para el aeropuerto en la recepción les han llamado un taxi pero vamos que se veía que estaban a impacientes que a lo mejor se les suele echar un poco el tiempo encima con la hora de salida del vuelo

Voz 10 42:44 sí vete tú a saber si iban otra parte de Europa o de vuelta

Voz 6 42:47 casa y bueno tengo aquí a mi lado a Jose que es recepcionista recepcionista de los costes Lola José buenos días hola buenas Ile quería preguntar lo primero en qué periodos tenis más gente en Semana Santa se nota que más gente funciona por periodos de vacaciones así o cómo va la cosa

Voz 10 43:04 pues la verdad es que aquí en Madrid es mucho más si es fin de semana uno también los festivos se nota un aumento pero no diría que y temporada es en dos tres días a la semana que se llena y luego se utilice

Voz 6 43:19 pero hay algún evento quemar quemas por ejemplo

Voz 10 43:21 el Deportivo de algún tipo

Voz 6 43:24 hace que la gente venga más

Voz 10 43:26 sí cuando juega el Real Madrid se nota mucho que viene muchísima gente

Voz 1491 43:29 claro José nos contaba Sergio que se acaba de marchar toda una familia de de Colombia no hacía yo a una familia en un Host pensaba que busca además otro tipo de alojamientos en seguramente a lo mejor estamos equivocados que perfil de clientes tenéis ahí en las musas

Voz 10 43:45 pues es bastante variado porque viene gente joven pero últimamente también está viniendo eso familias que a lo mejor muchas veces ocupan habitaciones de cuatro seis

Voz 1491 43:56 claro incluso gente mayor

Voz 1621 44:00 José curioso ahora mismo cuánta gente tenéis en los costes

Voz 10 44:04 pues ahora mismo está bastante lleno

Voz 22 44:07 diría que estamos al setenta por ciento de ocupación no obstante viendo si soy bastante bien

Voz 6 44:12 sí además decíamos Colombia pero yo te quería preguntar de qué Països ha sorprendido más tener clientes au de qué lugar lejano

Voz 0032 44:20 pues mira una cosa muy curiosa fue un cliente que tenía un paso

Voz 10 44:23 T de la ONU que es como de digamos que del mundo

Voz 1621 44:27 importando sí sí sí yo no sabía así

Voz 5 44:30 la válido pero pero este registraba así os da quería registrarse como tratando de mundo

Voz 0032 44:36 decir sí sí oye para que los oyentes se hagan una idea el nuestro en las musas es un gesto el de toda la vida osea que que que servicios tiene que se comparte y que no se comparte

Voz 10 44:47 compartir sobretodo vivencias tenemos muchas áreas comunes Si la prima sobre ti

Voz 19 44:54 todo el conocerse José te ha tocado trabajar solo hoy

Voz 10 44:59 bueno a veces sí hoy bueno especialmente por la noche si es cuando se trabaja solo

Voz 1491 45:04 hemos mandado a Sergio para que te haga compañía por lo menos pero supongo que aun así las noches serán entretenidas

Voz 10 45:11 sobre todo cuando más acerca el fin de semana de lunes a miércoles generalmente te aburre si todo claro

Voz 1621 45:18 pero sí sé exactamente ahora que estás haciendo supongo

Voz 0032 45:20 dadas salidas y controlando un poco

Voz 10 45:23 gestionando la gente que va de que tiene que salir las camas que hay que limpiar lo que pasa es que luego hay muchas horas en las que estás en plan guardia seguridad a ver si entra alguien

Voz 6 45:34 organizáis actividades con la gente que está aquí en esas áreas comunes au tenéis servicios con otras empresas

Voz 10 45:41 sí tenemos a trabajamos con una empresa que ofrece sobre todo los Walking Tours un poco para introducir la historia de la ciudad que la gente conozca dónde está

Voz 1491 45:51 y luego para salir de fiesta

Voz 5 45:53 sobre todo que tan importante

Voz 1491 45:55 también atrae a mucha gente a España a toda España y en particular a Madrid José pues nada tenemos que volver a dejarte solo en la tranquilidad de de la noche en el coste las musas Sergio vente para acá Jose gracias un placer hablar contigo

Voz 5 46:10 gracias a vosotros chicos

Voz 27 46:25 hoy está primeras si están con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 37 46:35 nada eh

Voz 5 47:22 sí es la de Win ella es como el viento dice esta canción en principio de amor de la banda sonora de Dirty Dancing pero no es la clase de romanticismo que practican nuestros oyentes porque que estáis bastante de acuerdos no que habéis votado el cincuenta y tres por ciento en Twitter arroba de buenas estoy de acuerdo en que el viento es el fenómeno meteorológico más molesto más incómodo es la encuesta de hoy como decimos de arroba de buenas en Twitter y esto nos estáis contando pues en esta red social

Voz 1621 47:50 sí porque arroba José Lus Bernabé

Voz 0032 47:53 por ejemplo que para él lo peor es el Siri Miri esto que parece que no llueve pero que al final determina empapando

Voz 5 47:59 pues sí Adrián dice una cosa que que están comentando muchos otros oyentes que lo peor son las tormentas pero porque me asusta los perros es verdad lo pasan fatal al mío no no es que el no le asusta nada vale

Voz 0032 48:12 el revés no tuvieron pues un poquito

Voz 5 48:15 no no le venía mal arroba Rubio veintiuno

Voz 1621 48:17 Antonio nos escribe desde Méjico y dice que hay aquí lo peor es el caso

Voz 5 48:21 y luego hay otro fenómeno meteorológico que

Voz 38 48:26 sí que es bastante fastidioso también que no

Voz 5 48:28 hemos incluido en la encuesta que es la nieve

Voz 1621 48:31 sí porque Laura arroba en mil novecientos ochenta Morenés ya nos escribe desde Toro municipio de Zamora edifica allí la niebla es lo peor de hecho arroba de fer nos reta a que promovemos a conducir por Zamora con una niebla

Voz 5 48:43 que no se ve de tres metros más allá del morro del coche es horrible me aporta muchísima niebla también es si es un fenómeno como el que convivimos buena parte de él

Voz 1621 48:54 y lo que pasa por ejemplo con la niebla es que de estos fenómenos con el viento con los ciclistas por ejemplo que puede llegar a ser muy peligrosa parte de molesto muy peligroso

Voz 5 49:01 en carretera peligrosísima yo diría que casi casi lo peor arroba Sandro nos cuenta que la caló es lo que lo que te asfixia lo que le hace sudar pero que lo que él considera que es lo más peligroso es el viento excesivo la encuesta sigue abierta en Twitter arroba de buenas si puedes mandarnos mandarnos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que tenemos todavía de buenas por delante para escucharos cinco y diecinueve cuatro y diecinueve en Canarias

Voz 27 49:33 Schutz

Voz 39 49:47 el fútbol Tele ópera será pero que no apretar el eterno capitán del que disfrutó el mandato del que propuso la dueña del que alegrar Alonso yo os lo sepa ya todo lo más cauto posible vía a le da árida

Voz 1491 50:07 efectivamente desde el sonido de la enésima exhibición de Leo Messi cuando peor lo estaba pasando el Barça el argentino aparición en apenas cinco minutos terminó con la eliminatoria tres cero para el equipo de Valverde las semifinales de la Champions cuatro años después Ramon Besa titula su crónica en el país Messi un ángel entre diablos en El Larguero ha ido incluso un poco más lejos

Voz 1785 50:29 bueno sí así un partido que no ha respondido a ninguno de los guiones que había Se hablaba de la última jugada del mar del United no hemos visto ni en la última ni la sí que hemos visto la primera en cambio hablamos de un plan de catorce jugadores que iba a utilizar Valverde nadie ha reparado los cambios sea Messi desmiente las previas lo desmiente todo sabiendo que va a ser decisivo pero por más vueltas que le demos a cómo va a ser el desenlace del encuentro no acertamos a visualizar lo hoy creo que tengo la sensación de que Messi se vuelve un poco como Muhammad Ali quiero decir de que ya no están juguetón sino que es más selectivo va o sea cuando huele la sangre cuando ve que el defensa es débil cuando advierte que que hay posibilidad de gol marca robo puede estar más rato sin comparecer porque las sus apariciones hoy han sido tan deslumbrantes y ha tenido cinco las cinco en Porto el partido y sí que se puede hacer un resumen con lo que ha hecho Messi y luego el equipo pues ha entendido que a su alrededor lo que tiene que hacer es acompañarle pero me ha parecido una de las actuaciones más célebres de de lo de Messi en mucho tiempo y creo que si los ingleses hasta ahora se acordaban de Maradona a partir de hoy también se van a acordar de Messi

Voz 0032 51:37 en el otro partido de la noche ha habido sorpresa bueno un equipo que elimina Madrid Juventus quizás no sea del todo sorpresa del todo casualidad el Ajax ha ganado uno dos en Turín ya eliminado a la Juve ya Cristiano en un gran partido es buena para el Barça la eliminación de la Juve responde Lluís Flaquer

Voz 1296 51:54 es el Barça ahora el favorito para ganar la Champions Flaqué para Busi porque tiene a Messi porque el otro equipo que tenía un factor diferencial ha caído esta noche que es la Juventus con con Cristiano Ronaldo evidentemente en la Champions pasan muchas cosas ya lo estamos viendo oí pueden pasar todavía más pero yo a este Messi por su capacidad de liderazgo por su capacidad de de llevar al equipo por el camino correcto por la caras de de seriedad que se te pone cuando suena la música de las estrellas por ese mandato que lanzó a principio de temporada de la linda hay deseada bueno tiene un reto tiene un objetivo is Sidi no hay ningún contratiempo en forma de lesión creo que el Barça tiene como de unas de la más en la manga que le convierte en favorito porque te puede ir muy mal partido puede sufrir en muchos minutos pronunciaba antes al final tienes a Messi en cuanto él toma las riendas pasan cosas del de de un tiempo a esta partes está molienda cumpla que el dogma del fútbol moderno que es que si Messi aparecen a la vez hay partido del Barça para mí se convierten en favorito para para ganar esta Champions y para intentar conseguir el reto del triplete tripletes

Voz 1491 52:53 sin embargo no todo ha sido bueno también ha habido algún momento raro Coutinho el fichaje más caro de la historia del Barça ha marcado un golazo en el tres cero pero ha decidido celebrarlo poniéndose las manos en las orejas Un gesto que hace referencia a todas las críticas que ha recibido por su bajo rendimiento a Yago de Vega no le ha gustado nada lo que ha hecho el brasileño