De Buenas a Primeras (18/04/2019)

Voz 5 00:48 hola qué tal unos cuantos de imaginamos que estáis muy bien porque estáis de vacaciones este jueves dieciocho de abril Jueves Santos festivo muchísimas comunidades autónomas así que os vais a hacer un buen puente No somos envidiosos os deseamos que lo disfrutes

Voz 6 01:18 así que aunque hace días que que

Voz 5 01:21 empezó vamos a dar por inaugurada oficialmente la Semana Santa con este primer día de fiesta para muchos también para parte del equipo de de buena hasta primeras nos han dejado solos Aitor no pasa nada así que no es conectar desesperadamente con Sergio Díez a través de teléfono de la red de eso de guasa porque no hay nadie al otro lado nadie más que Borja González en la técnica que es el que hace que no

Voz 7 01:45 escuchemos de madrugada subió Alicante pues habitualmente me encanta la Semana Santa porque bajamos al pueblo de mi Marina aunque el de Jaén de Alcalá la Real ir con la familia disfrutando de unos días con en mudos Torrijos y lo pasamos bien con los primos genial pero este año no el señor Sánchez ha convocado las elecciones justo y Semana Santa ya los empleados de Correos los han suspendido todas las placas

Voz 0107 02:08 pues ánimo viví un abrazo desde aquí lo gatos Sergio es ir recopilando durante los últimos días vuestros mensajes vuestras notas de voz sobre que os gusta más eh que os gusta más de de la Semana Santa irá lo de los días libres

Voz 8 02:22 la Jorge de Madrid las torres estado de muerte pero me lo cual me gusta de Semana Santa es sin duda el hecho de tener vacaciones tener un poco de tiempo para uno mismo para culparle para hacer deporte etc etc eso espero que la lotería

Voz 5 02:36 bueno tiempo entre también para soñar como Jorge claro que sí para ver a la familia a los amigos o la victoria de Madrid

Voz 6 02:44 como casi siempre estoy a régimen pues os diré que las vacaciones que es clave

Voz 9 02:50 cuando coincido con amigos familiares siempre hay un ratito parkour en Alicante

Voz 10 02:54 pues lo que más nos gustan Semana Santa teniendo la familia lejos como la tenemos es que tengan unos días puedan venir a dos hombres y incluirlo opción de las vacaciones que que veintinueve contestar aunque esos roscones de de Pascua ver a tu padrino entrar cuando eras pequeño por la puerta con un huevo gigante de chocolate también

Voz 5 03:16 en Puebla de la colegas de toda la vida las Torrijos a ver dónde me dispone que las torrijas supo nacionalismo de Santa

Voz 0107 03:24 pues mira Sara haya afortunados como por ejemplo Alejandro de Zaragoza que nos comenta que come torrijas durante todo el año

Voz 9 03:30 no porque encima

Voz 11 03:33 sabe que tiene una obsesión y uso de padre con leche pues aparte en Semana Santa que como un plato no entra en una pirámide de Torrijos la Semana Santa más amenazado para cumpleaños faena hay todas estas movidas que tiene una oferta especial hoy toma torrijas nieto

Voz 9 03:52 les ya sólo como lo cuenta la envidia por cómo lo dice

Voz 5 03:55 The ring hijas no galanes desvelando a alguien con una pirámide de torrijas ahí afuera cuando terminemos el programa Jose de Málaga también prefiere las torrijas las vacaciones pero debe de ser porque porque él no tiene vacaciones

Voz 12 04:10 dando con soy chico aunque respeto todas las tradiciones que me alteran todos los horarios laborales a peor me quedo con las torrijas evidentemente agresivo debut

Voz 0107 04:19 bueno pues nada que estáis con el estómago aunque algunos también reconoce es que disfruta es de la parrilla de estos días trufada de películas bíblicas o de inspiración bíblica al menos

Voz 9 04:31 que las tormentas incluso para los veranos de volver a escuchar mil Cooper

Voz 5 04:52 pues en un rato seguimos escuchando que es lo que más os gusta de esta fiesta con denominación de origen lo que más les gusta de la Semana Santa o lo que menos nos gusta que también tiene sus detractores verdad si os guste más os guste menos estamos en Semana Santa es jueves dieciocho de abril Jueves Santo

Voz 2 05:08 y empieza de buenas a primeras

Voz 16 07:17 hay ocho millones de españoles creen

Voz 1491 07:20 que son adictos al teléfono móvil y en el caso de los jóvenes el enganche es tal que casi todos en noventa y siete por ciento prefieren hablar con sus amigos y familiares a través de mensajes de texto en qué cara a cara o haciendo una llamada se habla ya de hecho de la generación muda una generación que de media necesita mirar la pantalla de su móvil puntualmente cada diez minutos

Voz 0107 07:40 sí además es algo difícil de controlar como nos explicaban de buenas a primeras el psicólogo Daniel Peña porque los dispositivos y las aplicaciones están diseñados precisamente para eso para enganchar

Voz 17 07:51 yo diría que hay dos grandes fuentes de de problemática la debajo de esa esa dificultad enganchase uno es que hemos de asumir que hay gente muy inteligente trabajando para que estemos muy atentos al móvil verdad el diseño las aplicaciones

Voz 0107 08:04 bueno pues lo curioso bien ahora porque esa gente tan inteligente mantiene a sus hijos o al menos lo intentan al margen de la tecnología los grandes directivos de Apple Google llevan a sus chavales a colegios

Voz 1491 08:15 Antic pantallas y cada vez

Voz 0107 08:17 lejos además que cada vez están más extendidos en zonas como Silicon Valley

Voz 1491 08:20 Pablo Simón periodista del país lo ha podido comprobar en persona visitando uno de esos centros de la ciudad californiana que sede de las grandes tecnológicas y allí no hay ni rastro de tabletas se aprende a la vieja usanza con papel y boli

Voz 18 08:33 yo creo que bueno ellos ellos saben lo que están produciendo diseñando no ir porque sí y entonces digamos que hay una clave que es el cambio de modelo de negocio no que antes las las las productos tecnológicos que se producían se vendían y ahora son gratis pero pero la la forma de de los ingresos viene por por obtener datos del usuario por por poner publicidad con lo cual están diseñados para que el usuario pase el mayor tiempo posible delante de la pantalla esa es su razón de ser es lo que me explicaban y ellos saben que que el que crea una aplicación lo que quieres que pase más tiempo con lo cual pues el riesgo de de enganche es alto y las ventajas por lo menos dos ventajas demostradas en la educación temprana no son son bastante limitadas

Voz 1491 09:18 bueno como el fenómeno relativamente reciente todavía existen muchas incertidumbres sobre cómo puede afectar al desarrollo de los niños una sobreexposición al teléfono móvil a las tabletas

Voz 0107 09:29 sí pero ya se empiezan también a leer investigaciones como la que publicaba hace dos meses una revista médica sobre cómo los niños de dos y tres años expuestos al teléfono sufren complicaciones en su desarrollo dos años

Voz 1491 09:42 hoy nos encontramos además ante una nueva forma de brecha digital

Voz 9 09:45 los ricos pueden permitirse alejar a sus hijos de las pantallas o evitar la sobreexposición para ser más exactos pero los padres en fin de trabajadores que están fuera de casa que tienen una serie de obligaciones sino que no les sobra tiempo tienen que recurrir precisamente a esas tecnologías para entretener o cuando no pueden dedicarles más tiempo no es una paradoja brutal

Voz 18 10:07 claro ayer claro yo creo que eso es clave no solamente se poco la brecha digital era el miedo a que los que los niños más ricos estuviera en una ventaja por acceder antes a Internet cuando eso ya sea generalizado que hablaban de lo sacro que él en Estados Unidos los hogares con hijos el noventa y ocho por ciento tiene teléfonos inteligentes no entonces ahora ahora la brecha digital está en que los que tienen más medios pueden poner él es el de resulta más fácil alejar a sus hijos esa tecnología pues sepan colegios de ese tipo también con las niñeras a las que les hace firmar contratos

Voz 9 10:37 sí por los que no pueden utilizar los móviles cuando

Voz 18 10:39 con ellos de resultan que una pareja el una familia más más con menos medios que llega a casa tiene que hacer mil cosas y lo más cómodo es dejarle una tableta el niño y que

Voz 0107 10:50 siempre tenga pues llaves que los gurús digitales son radicales al separar a sus niños de la tecnología pero frente a esta posición extrema en muchos profesores como por ejemplo Arturo Cabana creen que es positiva la incorporación controlada hay paulatina de pantallas en las aulas

Voz 19 11:07 yo creo que mucho va en el uso que se hace de esa tecnología se claro esto es como todo al final los extremos para bien o para mal pues puede ser malos ni un buen uso esa tecnología al final son recursos pues que pueden ayudarnos en muchas medidas no de cara entonces yo creo que es más en la línea que comentaba el realmente qué no se esté o que por lo menos hay niños que están muy expuestos a una tecnología y desmesurada eso sí que puede llevar un tipo hicieron es por llevar pero al final estas empresas tecnológicas y todo lo que lo que desarrollan pues no tiene igual mucho de partida que ver con el ámbito educativo que eso está bien lo que hay que medir al final ellos pues un Larsen unos elementos que te van a poder utilizar educación otra cosa es cómo se utiliza cómo se lo destaca jugó desde el ámbito educativo

Voz 1491 11:56 bueno pues hay formas de sacarle jugo o no las nuevas tecnologías pueden permitir por ejemplo los escolares el contacto con otras culturas alejadas en en el espacio mejorar también la practicas idiomas Ia aprender a crear cosas nuevas

Voz 19 12:08 el objetivo es que el uso de la tecnología sea totalmente a nivel colectivo en el que realmente nos ayude pues a participar en grupo sacar el máximo jugo incluso poder llegar a comunicarnos pues con otros países con otros entornos con otras realidades y luego esa parte también un poco de atención a la ciudad donde igual sí que podemos trabajar la más individual de decir bueno pues cada alumno va enero cada alumno sea cada niño tiene sus necesidades para bien o para mal ni por lo menos la tecnología sí que va a poder adaptarse a esas necesidades de cada uno de ellos es decir ahí es sacar el máximo potencial de los líos hablabais antes de tabletas del tema el Ipad el teléfono al final consumen porque directamente consumen aplicaciones cambie el hecho de que los chavales puedan generar sus propios recursos a la contó el lunes tres de las impresoras 3D

Voz 5 12:53 Volvito que genera recursos

Voz 19 12:56 Juan hacer sala creatividad potenciar mucho más otros factores que igual no se están potenciando tenemos a disposición herramientas muy punteras que les van a ayudar a muchísimas cosas más en la vida

Voz 20 13:12 eso es como esos letreros

Voz 21 13:14 ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen No podemos conducir por ti y yo siempre pienso que te he dicho que quiero que conduzcas por mi comienza la alguna

Voz 10 13:27 no han justamente he dimitido no porque nadie haya insinuado jamás que no lo ha hecho que yo me lleva un duro de los cientos de miles de euros que manejaban desde que era concejal

Voz 15 13:39 Medio Ambiente del Ayuntamiento

Voz 5 13:49 las nuevas tecnologías también han cambiado la forma de hacer campaña electoral hace casi una semana por ejemplo veíamos Albert Rivera en plan Guerra de las Galaxias en plan Star Wars inaugurando la cuenta atrás electoral haciéndose como un holograma ante sus seguidores en en la sede de Ciudadanos en Madrid hemos llegado al ecuador de la campaña I podemos afirmar que lo que no ha cambiado por mucho avance digital es la chulería

Voz 0107 14:13 el polémico moderadamente salvo que se estila mucho casi todos la practican y además también casi dos Se acusan entre ellos de practicarla Isar hábitos como siempre hacen su cara B se ha limitado a diseccionar el concepto

Voz 9 14:26 están viendo lo están oyendo en la clase política pero vamos al diccionario

Voz 2 14:29 a ver qué dice exactamente pues mire a la chulería es cierto aire o gracia en las palabras su ademanes jactancia o arrogancia dicho o hecho

Voz 10 14:37 canciones como sinónimos fanfarrón

Voz 2 14:39 María jactancia bravucón hería alarde bravura arrogancia el chulo es el que habla con chulería luego iremos a la quinta acepción de chulo prólogo anunció primero la etimología es un préstamo del italiano del siglo XVII chulo niño acortamiento de otra palabra que es fan chulo diminutivo de fan tomado del latín Infants infantil o sea que originariamente era el chico niño en general vamos a inaugurar Ángels a los chulos musicales de la grabé con los inhumanos

Voz 0107 15:18 llegará a sentir dolor en la cara por por lo guapo que te crees que eres ya es líder de chulos

Voz 2 15:24 ha pasado parte con ese ligero dolor pues a mí no me voy a mí tampoco falto bueno

Voz 0107 15:34 Imaz también si tenemos en cuenta ya que estamos que que los inhumanos tendrían sus ligues pero quisimos guapísimo

Voz 5 15:41 bueno la clave es ya todos nos genera rechazo la chulería en principio por qué funciona eh

Voz 22 15:48 muchos casos porque muchos políticos y mucha otra gente se empeñan en esa así porque los políticos porque estos políticos tienen tal chulería porque a la vez insultan llamándose chulos los unos a los otros bueno

Voz 23 16:00 pues seguramente forma parte del de la condición humana lo politico sean político no lo sean son también de esta especie lo que sí es probable que tenga más facilidad de detectar cebos de de uno a otro cuando hubo un tiene esa cualidad de eso de exceso de confianza diría eso es una de vida fíjate en la chulería podemos encontrar eh precisamente eso o me estoy pasando de confianza en mí mismo o probablemente tenga el tono claro tenga que subir el tono para tapar una serie de inseguridades que probablemente tenga

Voz 0107 16:41 bueno pues no sabemos si por inseguridad como dice Pedro Marfil experta en comunicación política pero tenemos una larga lista de chulos ilustres aquí en fuera para España

Voz 5 16:50 sí hay uno que destaca sobre todos los demás y orgulloso además de de hacerlo es Donald Trump no podemos decir que nadie le gana chulo

Voz 24 17:00 ese exigirle de eran a Steffi Tere cuadros decirle correcto hasta el momento el presidente de EEUU los hasta un periodista de la CNN le dice que debería dejar de trabajar allí en noviembre del año pasado

Voz 23 17:17 eso es uno de los ejemplo de lo que hablaban mutante no solamente Trump quiere con la palabra sino que el gesto que tiene tú qué me vas a venir a contar a mí aquí y ahora que eres un periodo Twitter Hammond

Voz 9 17:29 Diane mezclado con arrogancia compre potencias es más que una tiene esa arrogante y prepotente y pueden

Voz 23 17:34 eso que que haya a veces la que no yo creo que Trump no pero que él la persona puede que lo haga de manera consciente pero al final hay hay gente que te traslada esa sensación de distancia de arrogancia de tal y luego te pones hablar con ella yo un amor pero en este caso yo creo que no pero pero sí que es verdad que entran lo veo muy claramente como cuando se cuando hablo cuando mitad discurso discurso eso puede habla de periodista habla de determinados rivales de adversario utilizan a gestualidad facial que denota una bueno un desprecio absoluto

Voz 18 18:06 no hay partía en Alicante

Voz 25 18:13 no porque no hay una escuela que no quiero

Voz 0107 18:18 es duro pie más chulo para para Sara Montiel que que bueno que sí tenemos que decidir entre todas las provincia provincia saber quiénes son los más chulos disgusto a no a los gatos son un poco los madrileños

Voz 5 18:31 sí son los que más fama tienen al menos de hecho la expresión ser más chulo que un ocho tienes origen aquí en Madrid los chulapos cogían la línea ocho de tan del tranvía muy arreglados muy pery puestos idea y el dicho

Voz 26 18:44 bueno antes hablábamos de la quinta acepción del diccionario de la RAE de la palabra

Voz 2 18:48 sino dice persona de las clases populares de Madrid que afecta en el traje y en el modo de conducirse en dos en las zarzuelas de finales del XIX de principios del XX todavía no eran chulapos sino chulos los que llevaban el traje típico pero poco a poco se fue dejando esa palabra otras para que no se confundieron los dos términos los unos con los otros así que ahora nada de chulos ahora los madrileños van vestidos de chulapos

Voz 18 19:15 de buenas a primeras

Voz 20 19:16 cadena SER

Voz 5 19:25 sí soy de los que todavía le guarda rencor a Jordi Évole Salvados a modo de falso documental en el que aseguraba que el 23F había sido un montaje que mucha gente se tomó en serio si sois de los que aún estáis enfadados podéis dar gracias por no haber nacido en un país anglosajón

Voz 0107 19:41 sí porque allí el día elegido para colarse en la los demás no es el veintiocho de diciembre sino el uno de abril conocido como el April full una fecha y un cometido el de engañar al personal que se toman además muy en serio tanto que algunas bromas han pasado a la Historia

Voz 5 19:57 en mil novecientos cincuenta y siete cuando la gente no podía recurrir a Google para verse ahora verdad o no a la BBC se le ocurrió emitir un programa de lo más surrealista en lo que sería como su Informe Semanal buena apareció un reportaje sobre lo bien que les estaba yendo a los campesinos suizos la cosecha de espaguetis

Voz 0743 20:16 tras las dos últimas semanas de marzo son una época de gran ansiedad para cultivador de Spalletti siempre existe la posibilidad de heladas tardías que tal vez no destruyen por completo la cosecha pero sí que se estropee el sabor y le dificulte conseguir mejores precios en los mercados de almacén

Voz 26 20:29 en un largo reportaje que salió bailó imágenes de campesinos suizos cogiendo a spaghetti de los árboles como si fueran livianas colgaban los espaguetis y la gente no solamente se tragó la broma sino que muchos espectadores empezaron a llamar la BBC para preguntar cómo podían ellos cultivar espaguetis en su propia casa en su propia casa ellos decían sentirse como si dice cojo promete ser una lata de tomate es verdad es que ocurra el milagro dicen que incluso el director general de la BBC por entonces confesó que después de ver el programa consultó una enciclopedia para comprobar si lo que decía este reportaje era o no verdad por lo que sea pues no encontró información sobre el tema

Voz 1491 21:06 es que no te puedes creer todo lo que diga la tele

Voz 5 21:09 ni siquiera cuando es la tele en la que trabajas que se lo digan sino también a los pobres suecos

Voz 0107 21:13 sí porque era mil novecientos sesenta y dos y la televisión todavía se veía en blanco y negro para más de uno era un aparato

Voz 26 21:19 jo muy innovador y también algo misterioso tanto que no les para

Voz 0107 21:23 es descabellado que con una simple tela sepa

Voz 26 21:26 pudiera cambiar la forma de verla en Suecia la es súbete el único canal que existía en aquel momento aprovecha Televison aprovechó que ese día del uno de abril para decir que había desarrollado un revolucionario sistema con el que los espectadores en su casa podían convertir sus teles en blanco y negro en una tele en color instantáneamente y de forma gratuita llevaron a un especialista técnico un señor muy serio que explicó que para que se produjera esa conversión bastaba con colocar una media de nailon sobre la pantalla de la tele este es el sonido del programa quizá Tom tú puedas ayudarnos con la traducción

Voz 9 21:58 el domingo en sí hombres de esto lo está en manos de unos media entonces la gente se queda muy bien la tele

Voz 26 22:08 dicen algunos juegos que recuerdan a sus padres corriendo por casa buscando donde tenía las medias para ponerla sobre la televisión mis padres no eran nosotros eso no debería sorprendernos porque los niños que no Turney íbamos Canal Plus en casa probamos cosas parecidas a estas redes codifica descodificar gratuitamente la retransmisión no os voy a decir que pretendíamos ver

Voz 5 22:31 pues lo que todo el mundo pretendía haber bueno hacer creer a la gente que puede plantar espaguetis que puede transformar su Tale en blanco y negro con una tele en color son bromas inofensivas más allá del ridículo no de haberte Lastra

Voz 0107 22:43 menos mal que que esos de las tracas pero en casa en la privacidad pero hay quien se le va de las manos ya acaba desatando el caos en una ciudad entera en Alaska un uno de abril apareció una gran nube de humo sobre un volcán que llevaba inactivo cuatro mil años

Voz 13 22:59 Lily

Voz 27 23:01 pues hay una nube bastante bastante densa de

Voz 26 23:03 con la población al asustada de sus casas hay muchas fotos de ese día tomadas por la propia población decir que las autoridades locales enviaron incluso cóctel de investigar y cuando llegaron descubrieron que el origen de esa supuesta erupción era una pila de neumáticos ardiendo al lado del mensaje April full que viene a significar tonto de abril a la decimos que es el día de la broma pero tonto de abril resulta que un señor aburrido llamado porque Vícar llevaba tres años esperando a que las condiciones de visibilidad fueran las adecuadas para coger un montón de neumáticos viejos que tenía el garaje llevárselos él también en helicóptero al cráter del volcán hacerlos arder bien montados de de brea y hacer creer a sus vecinos que la isla de enfrente podía quedar sepultada por la tarde

Voz 0107 23:42 el ya venía de una larga tradición de cachondos porque su padre sus padres le pusieron

Voz 26 23:46 porque es verdad porque creo creo que era un un mote pero bueno efectivamente a su nombre ya se podía pensar que el tipo iba iba paciencia también en año pero bueno pues parece que los paisanos de se lo tomaron bien de hecho creo que es lo más interesante que ocurrió en Alaska en los últimos mil años y cuenta la leyenda que años después seis años depués otro volcán cercano entreno

Voz 9 24:08 y la gente el escribía esta vez te has pasado por quien sí que creo que ha sido demasiado lejos

Voz 28 24:15 a tu pues

Voz 1491 24:18 bueno está claro que ese volcán no lo provocó porque pero otro

Voz 5 24:22 Mista estuvo a punto de desatar otro desastre natural en este caso un terremoto dos años después de lo de Alaska un astrónomo británico aseguraba por la radio que se iba a producir un fenómeno

Voz 1275 24:35 lo único histórico y que se iban a alinear los planetas ya a las diez menos trece minutos de la mañana por un instante lleva disminuir la fuerza de la gravedad así que decía Si saltas vas a poder sentir cómo flotas pues bien medio país saltando a la vez pasó esto

Voz 26 24:52 todo el mundo saltó empezaron a llamar a la radio para contar que efectivamente se habían sentido flotar una mujer en concreto dijo que tanto ella como sus once amigas respectivas sillas porque están sentadas habían frotado durante alguno según

Voz 9 25:04 dos por la victoria del porque no lo hacemos no el problema es que esto esto ha sentado cátedra y hay muchos profesores de ciencia enrollados quién reproducir exactamente la misma broma con sus alumnos a lo largo de la historia

Voz 0107 25:20 intentando saltar durante veinte segundos dice que no de gravedad

Voz 9 25:28 con todo en todo como veis

Voz 26 25:31 dado que pues después hablaremos de lo que induce

Voz 27 25:35 no

Voz 9 25:36 bueno hay que los abre tantas hermana de temperatura

Voz 15 25:50 devuelves a primeras

Voz 0084 25:51 la mayoría de chicos de doce años se pasa el tiempo jugando siendo niño Stevie Wonder ya estaba grabando discos que en mil novecientos sesenta y dos llegó a las tiendas de jazz soul Little Stevie en ese álbum el pequeño se presentaba al mundo con este hay bastantes niños prodigios en la música pero pocos han tenido un viaje tan fascinante como Stevie Wonder con doce años derribó todas las puertas con un disco instrumental no lo que componía arreglaba tocaba los bongos la armónica y el teclado Pinker nuestro tema de esta noche Mera Stevie Wonder el llegar al número uno el segundo tema de Motown en conseguirlo no lo hizo con la versión del disco sino con una interpretación en directo que fue publicada como sencillo en mil novecientos sesenta y tres y que contaba con Marvin Gaye a la batería Éste fue el primer paso en la música de un artista que lo ha conseguido todo ganado todo una carrera legendaria que comenzó con una primera salvajada la de un niño de doce años que no podía haber pero que si iba a comer el mundo

Voz 5 28:59 la precocidad de un músico total como Stevie Wonder un tema en el que lo hacía prácticamente todo a la edad de doce años Singer Tirso en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso cada uno

Voz 0137 30:06 tú gala asciende a veintinueve el número de muertos en el accidente de autobús de este miércoles por la tarde en la isla de Madeira según el último parte oficial del hospital de la capital Funchal hay además otros veintisiete heridos dos de ellos en estado crítico

Voz 15 30:20 en fin que hoy crías una

Voz 0137 30:25 desde me encontraba en la UCI ha sido la última víctima según informan desde el hospital el autobús transportaba turistas alemanes que visitaban la isla irse salió de la carretera en torno a las seis y media de la tarde de este miércoles los supervivientes y las familias de los fallecidos reciben ahora atención psicológica investigan las causas del accidente y las policías española y marroquí han detenido en Marruecos aún yihadista de veintitrés años que planeaba atentar en la Semana Santa de Sevilla la Policía Nacional ha registrado este miércoles la Casa del hombre de origen marroquí situada en la capital andaluza Miguel Ángel Campos

Voz 1552 30:53 el detenido estaba en contacto con representantes del Daesh había viajado a Marruecos a fin de obtener su aprobación para ejecutar el atentado según fuentes de la investigación consultadas

Voz 9 31:02 por la SER los hechos se precipitaron al día

Voz 1552 31:05 Ernes pasado cuando los investigadores comprobaron que había comprado un vuelo de regreso a Sevilla para este lunes quince de abril podía cometer el atentado a partir de esa fecha el pasado fin de semana fue detenido por las autoridades marroquíes los servicios de inteligencia les seguían desde hace tiempo campo saltaron las alarmas cuando a finales de marzo comprobaron que había buscado en su móvil cómo fabricar el explosivo Tea TP la conocida como bomba de Satán que utilizan los terroristas del Daesh en sus atentados pero en el registro a su domicilio en Sevilla practicado ayer tarde no se encontraron explosivos

Voz 1275 31:38 cambiamos de asunto Reino Unido quiere restringir el aquí

Voz 0137 31:41 eso al porno a menores de edad el próximo quince de julio va a entrar en vigor una normativa que obligará a los proveedores comerciales de pornografía hacer comprobaciones sólidas de verificación de la edad de los usuarios para garantizar que sean adultos esa verificación todavía está provocó por confirmar pero medios británicos ya apuntan a que podría ser que los usuarios ingresen

Voz 5 31:59 sus datos en una base privada o que compren una tarjeta de

Voz 0137 32:01 eso estos contenidos en los kioscos las páginas web que no cumplan serán inaccesibles para los británicos y un apunte más un cincuenta y siete por ciento de los españoles pagarían más impuestos IS extras se destinará directamente a combatir la pobreza infantil según un estudio de Save the Children un estudio que también dice que ocho de cada diez ciudadanos de nuestro país piensan que este problema debe convertirse en una prioridad para el futuro Gobierno Gabriela Jorquera es portavoz de la ONG

Voz 31 32:24 estamos gastando alrededor de un uno coma cuatro a nuestro PIB empobrece infantil y la media europea está en dos coma cuatro somos el tercer país con la tasa de pobreza dentro de Europa estamos sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria cuando medimos la capacidad de reducir pobreza resulta que somos el país que menor capacidad tiene para reducir la pobreza en los niños y niñas

Voz 1275 32:46 de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 16 33:19 si bien el jueves tanto en lo informativo pero muchos estáis mirando al cielo pendientes de de tiempo y de si os va a dejar o no disfrutar del día Luismi Pérez buenos días

Voz 2 33:29 hola buenos días llegamos a las jornadas

Voz 32 33:32 a grandes de la Semana Santa llega la lluvia haya estado lloviendo gran parte de la noche en muchas zonas del centro y del norte del país y atención porque hoy va a seguir haciéndolo y además con ganas de forma persistente desde el estrecho de Gibraltar

Voz 26 33:45 pasando por gran parte de Castilla La Mancha

Voz 32 33:48 sí el sur de Aragón y también el Alto Ebro así como en Castilla y León nos vamos a quedar al margen de esa lluvia en Canarias solamente con algunas nubes al norte del archipiélago también en gran parte de Baleares Cataluña Asia casó con algunas gotas acompañadas de barro esta tarde la lluvia también se va a animar bastante en el Levante del país bajan las temperaturas se va a notar bastante en el interior de la península y el viento atención país reforzándose cerca del Mediterráneo viento que va a hacer que haya temporal de mar

Voz 1491 34:17 pues ya estamos metidos de lleno en las procesiones de Semana Santa que no sabemos muy bien por qué pero es como si tuve

Voz 33 34:22 en un imán para para la lluvia

Voz 1491 34:25 pero bueno también hay quién sale precisamente en procesión para que llueva para pedir que llueva tú has sido alguna de estas Luis mio como meteorólogo no

Voz 34 34:35 no la verdad que no eso de de de ir en con en procesiones eso con romerías y tal al menos para pedir la lluvia no sí que tengo que decir que he ido a muchas procesiones como no

Voz 0107 34:45 también sobre todo las de mi pueblo pero para para pedir que

Voz 34 34:48 en este caso os tengo que decir no esas procesiones que se han hecho sobre todo en el pasado se hacían mucho en el pasado estamos hablando lógicamente en un tiempo de de todo ya estamos hablando de los siglos XVI dieciocho diecinueve también principios del XX un primero por un por un tema que había mucha más devoción religiosa como Noise Aubert sobretodo y segundo porque se vivía mucho más cerca del campo se vivía más a merced de lo que pasaba en el campo y por tanto se creía que si se hacían esas procesiones podía invocar la lluvia y sobre todo en épocas de sequía se podía conseguir que lloviera esas procesiones compañero Seaman las pro plug Villa

Voz 1491 35:27 ah y ya sabéis esto que muchas veces hablamos

Voz 34 35:30 latín pues en meteorología se tiene muy en cuenta ese ese idioma del cual nacemos au esa OS origen del que nacemos el el español vaya y por tanto la la propia rubia que no se que no invoca a esas procesiones que sobre eso sus votos hacia en en en momentos en los que había mucha más sequías sequía prolongada hay que decir que quizás eran sequías que no eran tan largas como las de ahora pero que su influencia en el campo eran mucho mayores porque básicamente no había posibilidad de poder tener tanto Pozo sobretodo de tener agua en embalses que eso te puede venir muy bien luego si tenemos épocas de sequía por tanto esa Se esas procesiones todo eso queda muy bien documentado en en los archivos eclesiásticos hay que decir que la iglesia en eso siglos XVII XVIII XIX iba bastante ligada a la meteorología por tanto por ejemplo los frailes tomaban bastantes apuntes de lo que pasaba niveles meteorológico y hay que decir que todo eso todo eso pues sirve para poder reconstruir primero como ha podido ser el clima del pasado y segundo pues para poder saber que había muchísima gente había muchísima devoción en esos siglos para sacar santos vírgenes y romerías e invocar la lluvia en épocas en las que hacía falta porque por ejemplo en el campo no podía haber hambrunas debido a esa Sequero destacables

Voz 1491 36:43 bueno en esa época eran los raíles los que tomaban nota prácticamente de todo no si no teníamos otra no tenemos otra opción de saber qué pasaba por aquel entonces más que irá sus manuscritos

Voz 0107 36:54 pero me estoy imaginando eso los meteorólogos mirando los manuscritos para saber qué tiempo hacía que es la historia de del del tiempo y clima que también es super interesante abramos hablamos de lluvia pero hay documentadas procesiones para para todo lo contrario para parar la lluvia

Voz 34 37:07 sí sí sí de hecho dentro de esa eso se llama la climatología histórica Alonso de mirar detalla detalla incluso en esos manuscritos que son tan difíciles de descifrar si también tenemos las que sean mal las pro Serenata pero Serenata es eso para que se vaya despejando el cielo después de haber estado tiempo lloviendo también hay que decir que podría ser de de motivo de que hubiera inundaciones y por tanto que ya dejará de haber pues desgracias en el campo desgracias en las ciudades desgracias personales incluso de hecho como pasa ahora pero sobre todo porque estamos hablando de unos tiempos en los la maquinaria que había no o mejor dicho no había maquinaria como ahora y por tanto el hecho de que un campo también estuviera lleno de agua o que se uno Se se inundara dentro ose Atoyac dentro se hundiera dentro porque había mucho barro también era sinónimo de no puede cultivar lo hoy por tanto al Fides a fin de cuentas no dejaba de ser también un problema para para ese cultivo para para esas hambrunas vaya ya claro

Voz 0107 38:03 no venía no venían bien ninguno de los dos extremos

Voz 34 38:06 así es sobre todo lo que hacía mucho daño como derecho pasa ahora mismo es que haya sequía que los campos de secano no puedan entender por tanto que esa que sus cultivos no podrán tirar si había mucho exceso de agua también eran pro

Voz 26 38:19 lema como lo es ahora lo que pasa que de

Voz 34 38:21 la forma menos importante que Si el cielo no tiene ganas de descargar

Voz 1491 38:25 bueno en eso no ha cambiado mucho la cosa no porque no sigue pasando exactamente lo mismo sin nada está bien y en exceso ni ni por defecto no ni más lluvia torrencial que al final se lleva todo por delante ni la falta de lluvia bueno que por ejemplo hemos sufrido muchísimo Bono durante este invierno no en inició de este dos mil nueve luego es verdad que no sabemos qué pasa con la Semana Santa que oye

Voz 1275 38:49 bueno no sabemos si los pasos son pro plumas

Voz 1491 38:52 ya o no Casillas sí sí ACI estaban documentados o no pero lo cierto es que es muy difícil que haya una Semana Santa sin lluvia

Voz 34 39:01 si te digo lo mismo Marina perdona no deja de ser porque es el mes de abril o marzo Si la Semana Santa la eran Julio seguro que tendríamos nos quedaríamos del calor en este caso claro

Voz 1491 39:11 pero imagínate soportar la los pasos del P

Voz 0107 39:14 no que calla calla ya cuesta soportar los además en Andalucía donde I'm

Voz 1491 39:20 más más tradición bueno esto de las procesiones pro plug vía e o para pedir que no que no lleva tanto entendemos que que ya no se lleva no que hemos

Voz 1275 39:31 ya han unido que que así

Voz 1491 39:34 así es difícil que que paremos una lluvia torrencial

Voz 34 39:38 sí ya ya sabemos ya más o menos cómo funciona la meteorología sabes que en este caso el redentor o de más allá y no acaba de afectar mucho sino que no deja de ser una ciencia por tanto esa devoción religiosa en este caso no tiene tanto peso y sobretodo esas procesiones nos hacen tanto por dos motivos primero porque ya tenemos esa mecanización del campo portan voto tenemos estrategias para poder regar campos sino llueve para el segundo

Voz 1491 40:05 es el segundo me no vivimos yate

Voz 34 40:08 han directamente del campo sí que es cierto que la agricultura ganadería es imprescindible pero la gran mayoría de la población en este caso española vive en ciudades por tanto vivimos de espaldas directamente al campo en este caso es algo desgraciado desde el punto de vista religioso también ya os digo no hay tanta devoción como para sacar santos y vírgenes saber si llueve

Voz 1491 40:28 aún algunas hay todavía estos días son días para estar muy P

Voz 5 40:31 pendientes de del tiempo así que entraña Ana te volvemos a preguntar con detalle Luismi gracias

Voz 34 40:37 buenos días

Voz 37 42:03 en lo que más me gusta de las páginas son sobre todo que hay vacaciones

Voz 10 42:08 creo que pone

Voz 37 42:09 ver clásicos cinematográficos bíblicos siempre esperando a que pongan David al hayan por supuesto

Voz 5 42:17 por supuesto Albert un clásico Alberto de Valencia La vida de Brian también Nos encanta a quién de buenas a primeras este Jueves Santo Nos estés contando qué es lo que más os gusta de la Semana Santa pero también tenemos oyentes a los que no nos gustan estas fiestas Juan Carlos no

Voz 38 42:33 si la Semana Santa me gustaba mucho antes por las vacaciones y todo eso ahora que eso felizmente jubilado las aborrezco

Voz 0107 42:43 bueno no sé si tanto para para borrar hacerlas pero a mí me pasa una cosa que que disfruto evidentemente de los días libres pero como que tampoco me siento super conectado con con la tradición

Voz 5 42:52 esta tradición de la Semana Santa eso es bueno serlo

Voz 0107 42:55 la cosa tan tan tan religiosa no el origen en Si bueno pues que como el resto pues disfrutamos de las vacaciones aunque Juan Carlos es cierto que no nos explica por qué no le gusta la Semana Santa una fiesta que tampoco ve con buenos ojos Inma de Madrid que está sí si nos cuenta sus razones

Voz 39 43:08 hola buenos días a la semana santa a mí me da miedo lo que no comprendo me da miedo es que ver a la Virgen de momento parece que se va a caer encima de todos y nos va a matar luego o esos señores del del la vestidos de feminista lo loco me lo que lo comprendo me da miedo

Voz 5 43:36 nos desde la habría expresado así pero a mí me pasa un poco como a Inma que las procesiones me dan miedo las imágenes religiosas me dan muchísimo miedo a mí me dejas solo en una procesión

Voz 16 43:46 ah no sé qué hacer pues la gente disfrutó muchísimo entró en shock bueno lo que no me da nada de miedo y debería eh

Voz 5 43:54 son las las torrijas las vacaciones no bueno cinco y catorce cuatro catorce en Canal y para entender en toda su dimensión nuestra siguiente historia tenemos que retroceder al veintiuno de noviembre del año pasado en nuestro resumen de prensas contábamos esta noticia

Voz 0107 44:11 en un hospital de Valencia ha llevado a cabo una reasignación completa de sexo en menos de veinte horas

Voz 1552 44:17 así ha ocurrido en el centro privado Imet de la capital del Turia supone toda una revolución dentro de este tipo de operaciones en nuestro país César Noval es el cirujano que ha liderado esta operación

Voz 0107 44:27 es una cirugía pionera la Comunidad Valenciana respecto reza un hombre trans completo era la primera vez que en España un cambio de sexo completo en diecisiete horas eh en en tiempo récord sin embargo Cesar Noval el doctor no es cirujano plástico a tiempo completo los fines de semana y algunos Mier pues se viste de color negro árbitro asistente de Primera división lo que todavía se conoce como un linier

Voz 1546 44:52 como como si fuese una clase unos días pasa al campo de ahí pasó al partido hay barreras en Madrid

Voz 41 45:00 mi suerte este hombre César Navas tienes pues es cirujano plástico ya sea más desde el juez de línea lleva estar en Ipurua con él hemos estado el otro billete una operación que es historia dentro de la cirugía plástica es

Voz 1546 45:13 no puedo imaginar dos escenarios por mucho similitudes que queremos echar asunto no pudo imaginar algo tan distinto

Voz 42 45:22 sí es muy diferente la verdad es que sí es muy bonito poder disfrutar de ambas profesiones sí que es verdad que que en ambas sientes presión yo siento muchísimo más presión en quirófano en el sentido de que son personas lo que decías de esta cirugía lo más especial más allá del componente médico que es muy interesante hemos sido los primeros yo primero dije que éramos pioneros a nivel de Valencia a Comunidad Valenciana pero la verdad es que pues a nivel de Europa y Estados Unidos no hay publicaciones que que digan que alguien lo haya hecho antes lo esencial de estos conseguir que que este paciente lo hemos hecho en dos ocasiones en mujer trans en nombre tras llevamos un caso de cada no tengan que para su vida para cuatro cirugías la paran una vez se somete a una intervención mucho mayor que no siempre puede realizarse y acaban con ese proceso de forma final y eso es fantástico para ellos

Voz 5 46:14 estar pasan en cuestión de horas de reconstruyendo una nariz a estar en la banda de un campo de fútbol con decenas de personas en las gradas deseando bueno romperle su nariz al menos en sentido figurado

Voz 9 46:26 aun así ve similitudes entre estos dos oficios dice que hay

Voz 42 46:30 pensar muy rápido muy rápido Cesar mañana mío pero espero que doctor Castrofuerte mire

Voz 1546 46:38 no pero lo con mucha prisa sabes

Voz 42 46:41 espero que lo hace tiempo tiempo no hay que pensar rápido pero en quirófano la decisión la Tomás de forma pausada es diferente es consumistas de forma rápida pero él es muy pausado a la hora de decidir porque además pues incluso rectificar alguna decisión durante la cirugía tú decides quitar un poquito del dorsal la nariz después puedes decidir quitar un poquito más en el campo tú decides levantaron fuera de juego ya los levantada ya no puede es si lo levantas a medias no así que es rápido en ambos sentidos en cuanto a la velocidad de pensamiento pero la ejecución sí que es muy diferente en quirófano es es más importante la pausa que la velocidad

Voz 0107 47:21 bueno y lo que intenta César es ayudar a sus pacientes pero mayor tiempo el menor tiempo que el resto de de procedimientos porque en la sanidad pública por ejemplo una operación de cambio de sexo pues puede llevar años Íñigo operación de cambio de sexo para que nos entendamos pero a él no le gusta llamarlo así porque dice que este proceso de reasignación de sexo tienen dos partes que son igual de importantes por un lado está el bisturí y luego también la parte psicológica

Voz 10 47:44 eso es cambiando la vida posiblemente

Voz 1546 47:49 supongo que tienes todo tipo de pacientes hablando de esos cien pacientes insatisfechos todo tipo de pacientes desde la resignación de sexo hablaremos más preferentemente aquello quemaduras reconstrucción estas accidentes el paciente de cáncer en pacientes que busca una mejora estética no al margen tus habilidades médico supongo que lamento psicológico es fundamental porque realmente estas cambiando vidas tus intervenciones son realmente realmente

Voz 42 48:21 tantísimos absolutamente vamos el componente social es fundamental primero porque tú necesitas que en todos los aspectos que has dicho pues es de un paciente de cáncer a un paciente puramente estético necesitas confíe en ti la cirugía no es perfecta la medicina cinco y diecinueve cuatro diecinueve en Canarias

Voz 43 49:16 la Laura Bernat Soria bien tanto de chico si venir bien porque en general en Inglaterra pueden cooperar oye muy bueno y muy bueno quería por todos los medios buenísima Inglaterra no tenía era a ninguna para que Inglaterra y qué tal en todas las universidades que hacía con que te hacen matizó hasta que al final fue la que

Voz 6 49:51 la que no

Voz 43 49:54 tenía convinieron pues

Voz 6 49:56 las

Voz 5 50:20 pues son jueves más nos vamos de viaje para conocer escuchábamos cómo se presenta a Laura a la protagonista de vayas donde vayas para conocer Canterbury en Reino Unido como siempre con Marina García Marina buenos días

Voz 0107 50:33 buenos días chica buenos días debe decir una cosa que una de las motivaciones de los jueves es la sección conocer las historias de vayas donde vayas también porque viajamos un poco

Voz 1491 50:42 el acuerdo todo imaginar verdad que podemos irnos debía

Voz 9 50:44 a todos los sí

Voz 1275 50:48 en muchas semanas con lugares muy lejanos de España llevándonos a muchas horas de avión hilillos quería llevar un poquito más cerca Laura está de Erasmus en Canterbury nacida del sur Inglaterra a unos setenta kilómetros de Londres en el estado de Kent y que tiene unos cincuenta y cinco mil habitantes es famosa por su catedral que luego ella ya nos contará porque ahí está viviendo su sueño de actriz en construcción

Voz 17 51:12 aún así hay porque yo no quiero quiero ser aquí las las horas que universidad son mucho más reducidas que yo me pasaba en la Escola de Artes todo van prácticamente todo el día todos los días aquí tengo pues cuatro horas vía tres otro igual tres días a la semana tengo clase y luego la cultura es muy distinta a la gente es a la gente aquí es muy muy educada pero muy distante en nace todo es bastante distinto pero pero me encanta porque además el sitio súper súper bonito Canterbury es muy bonito con una ciudad pequeña pero llena de jardines ríos es muy bonito

Voz 5 52:06 bueno pues por lo poco que hemos escuchado podemos decir ya que la obra es una chica ambiciosa con las cosas claras quería irse a Reino Unido no había ninguna universidad que tuviera convenio con la suya y consiguió que abriera en este convenio y además se ha propuesto ser actriz de habla inglesa que tiene que era muy dificil claro indica interpretar insiste en otro idioma que no sea el tuyo

Voz 1491 52:28 el bono eso sí ha elegido en el mejor sitio no

Voz 5 52:31 con la enorme tradición interpretativa que hay en Reino Unido

Voz 0107 52:34 se le da muchísimo valor también no es la primera historia que que tenemos de una experiencia erasmus Se confirma también que cada uno a su manera osea pueda haber tantas experiencias Erasmus como personas que que se vayáis y además

Voz 1275 52:47 es una asturiana haciendo teatro en inglés en Canterbury otro título más de película que tenemos en el que vaya totalmente asturiana haciendo teatro en inglés Gamper Buil

Voz 5 52:56 me la imagino ya por la verde Inglaterra

Voz 1275 52:59 como nos describían el Audi por por esa ciudad al puro estilo inglés pues bien

Voz 5 53:04 ya no se adelantaba algunas diferencias entre la Universidad la forma estudiaron Universidad en Reino Unido

Voz 1491 53:09 en la universidad aquí en España pero no

Voz 5 53:12 hemos qué modelo prefiere si eso como como velo de

Voz 0107 53:14 lo de estudiar allí porque ya no se adelanta que la gente era un poco reservada sí

Voz 1275 53:18 atentos

Voz 17 53:19 estoy muy contenta porque a pesar de que son pocas horas fomentan mucho la investigación personal por tu cuenta el que tengas que leer muchos libros puedo por tu cuenta el que investigue cosas Las Vegas a las de te hacen que hacer mucho trabajo de de de debatir de de que tú seas como tu propio creados que no depende de unos profesores son como ya aquí ha sido profundizar en procesos hacia Morales la verdad es que he conocido a gente muy distinta que me ha ayudado a a abrir mucho da la mente a Bali o sea no tienes que juzgar a una persona por cómo la ve

Voz 43 54:04 simplemente es gente muy distinta con gustos muy distintos pero que llegamos a hacer casi la familia es la verdad que es una experiencia muy buenas

Voz 44 54:25 me fui a habrá que tienen que ser una experiencia muy buena es que tiene que ser alucinante y también de llegar a un sitio nuevo extranjero incluso encontrarte con con una manera nueva de de

Voz 0107 54:37 estudiar de forma parte y además en un ámbito como puede ser esto el interpretativo que también es muy intenso no multidisciplinar le afecta muchísimo

Voz 1491 54:45 así lo que decía además Laura de de lo enriquecedor que es bueno salir de de

Voz 5 54:51 de tu zona de confort del lugar en el que has pasado practicamente toda tu vida y conocer a gente de otros países de otras culturas no tienen nada que ver con lo que hasta este momento pues será habitual para Ci U y enfrentarte a ello como como decía Laura con la mente totalmente abierta

Voz 1275 55:08 no totalmente y además con una familia rodeada con estos amigos la famosa familia erasmus que es verdad que la idea que una de las virtudes que tiene eso eso que que te abre la mente no aunque no está tan lejos como otros protagonistas de vayas donde vayas porque Reino Unido está prácticamente ahí al lado seguro

Voz 5 55:27 qué echa cosas de menos haberse aceptan apuestas Erasmus española procedente de Asturias comidas viviendo en Reino Unido

Voz 0107 55:36 el que tiene que ser comida pero también en Reino Unido el tiempo nos decir muy allá comida al bingo