De Buenas a Primeras (19/04/2019)

hola qué tal es viernes diecinueve de abril Viernes tanto festivo en toda España así que hoy estamos un poco solos pues otros ahí al otro lado nosotros aquí en la radio pero bueno no está mal esta intimidad tampoco no está mal sobre todo saber que estamos ya inaugurando el viernes así que es cuestión de horas que todos estemos disfrutando de unos días libres aunque sean sólo los delfines

Voz 4 01:10 mal

Voz 3 01:19 Benítez semana que es seguro muchos vais a aprovechar para hacer alguna escapada en total en los diez días que la DGT considera que conforman la Semana Santa ya nos gustaría que días bueno se van a registrar quince millones

Voz 1621 01:32 medio de desplazamientos en nuestras carreteras muchos de ellos además en las próximas horas pues si los va a haber que que tiren de coche porque esta Semana Santa además ha estado marcada de nuevo Illán piezas ser habitual por todo tipo de huelgas en en el otro

Voz 1491 01:46 portes esperamos que nos haya tocado sufrir ninguna cancelación y ningún retraso porque cualquier viaje en realidad suele tener ya sus complicaciones sin necesidad de molestias añadidas

Voz 5 01:58 soy Juan Carlos de Madrid lo que más me molesta a los viajes es hacer la maleta viaja a Caracas con menos cosas que gracias

Voz 3 02:06 mira lo de la maleta es una de esas cosas que dividen a la humanidad en dos y porque a mí yo

Voz 1621 02:11 no no me suele suponer como muchísima completa

Voz 3 02:14 acción para mí es como un más si te lo digo de verdad yo necesito tener mucho tiempo por delante para hacer una maleta aunque sólo sea del fin de semana porque es que me voy sin lo más básico

Voz 1621 02:25 así me pasa a mí que llegó al sitio

Voz 3 02:27 a las dos K pues eso una planificación acerté una lista

Voz 1621 02:33 hay no sé no sé no sé nos está descontando qué situaciones pueden amargar Un viaje Sergio Díez ha ido recopilando durante toda la semana vuestros mensajes porque ya sabéis que tenemos pues como es normal a buena parte del equipo descansando

Voz 1491 02:47 así que vamos a recordar el teléfono para programas futuros seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 3 02:52 arroba de buenas en Twitter pero insistimos hoy no hay nadie al otro lado de las redes están de viaje y esperamos que les vaya mejor que a José de Málaga en su última escapada

Voz 6 03:01 el último viaje que se quejó a Londres ya contó una vez lo que no sucedió en en aeropuerto justo antes de subir al avión que hayas perdido o te hayan robado no sé nunca lo que pasó toda la documentación con el papeleo el bueno

Voz 7 03:14 el follón que tenga que formar para poder

Voz 6 03:17 seguir salvoconducto para salir del país aparte el metro pillamos una ola de calor tremenda en el metro hacía un calor horroroso no tenía aire acondicionado bajaba la ventanilla el ruido

Voz 5 03:28 soportable madre mía en fin último viaja a Londres fue

Voz 1621 03:33 tanto que el calvario por eso seguro que muchos habéis optado por coger el coche para evitar este tipo de de problemas aunque también tiene sus inconvenientes porque lo que no vais a poder evitar es encontrarnos más tráfico del habitual si volvéis a casa pues domingo y en la entrada a grandes ciudades esas caravanas no que que a José Luis de San Blas Madrid le ponen de los no

Voz 8 03:54 ha estado bajo el coche más tranquilo plácidamente pero catapultó caravana y ahí ya te toca esperar tres o cuatro horas aquello no corren estar metido en el coche escuchando la misma cinta

Voz 3 04:11 una asiente Borja González al otro lado lo de él

Voz 1491 04:15 los atascos las caravanas han entrado a la salida de las ciudades es verdad que hace muy pesado y en realidad da igual salir a primera hora salir a última hora salir un día antes eh lo cierto es que por mucho que intentes planificar lo todo lo normal es que alguno salga como tú quieres por eso es mejor tomárselo con calma aunque algunos no lo lleven a David

Voz 9 04:34 buenos días buenistas como estamos la lonja como un viaje es pues no salir a la a la hora

Voz 10 04:42 la vista Si llegar tan tarde que no el día en el que llega a la estancia hay que llegue de noche muy deprisa y corriendo eso es lo que marca

Voz 1621 04:52 Barreda donde un abrazo Alberto de Valencia en un rato seguimos escuchando todas esas cosas que os pueden amargar un viaje ya sea en coche en tren en avión

Voz 3 05:01 es una forma de que os de esta o gays los que esté a punto de salir de viaje y una forma también de que los que no hemos podido movernos hasta ahora pues pensemos que apenas tienen también su lado negativo todo sea por intentar consolar Borja González también se ha quedado en tierra para que podamos escucharnos es viernes tanto y empieza de buenas a prime

Voz 4 06:53 de primeras con Marina Fernández

Voz 3 06:59 minutos para las cinco menos veinte días cuatro menos veinte en Canarias lo este viernes tanto viernes festivo en toda España muchísimos afortunados están disfrutando de un buen puente de un fin de semana largo de puentes precisamente vamos a hablar ahora aunque de las estructuras

Voz 1621 07:14 si los puentes en las películas en la vida porque lo de las fuentes es curioso son de las obras civiles que aparecen en más películas uno de los que más pues una la gente es el de la peli Qué bello es vivir que más de Semana Santa yo creo que es este clásico de Frank Capra ese suele reponer más en Navidad

Voz 3 07:32 sí es muy navideño es un puente muy navideño se puentes del que James Stuart desesperado piensa en suicidarse es sin duda uno de los más famosos de la historia del cine pero hay más como recordaba Carlos López Tapia en A vivir que son dos días

Voz 11 07:44 el primer puente que viene a la memoria de muchos sería serían puente que nunca existió aunque es tan famoso que en Tailandia hace cincuenta años que llevan a los turistas saberlo todos los oyentes sabrán al que me refiero con escuchar esto unos segundos el puente sobre el río Kwai con Alec Guinness haciéndole militar demasiado orgulloso de su construcción que vaya a servir al enemigo japonés hace tiempo un amigo me preguntó un detalle de

Voz 0347 08:11 este clásico para saber si era mentira los comandos aliados han puesto explosivos buceando bajo el puente pero a la mañana siguiente ocurre algo imprevisto ha pasado

Voz 12 08:22 ha bajado el nivel de la sobre las cargas poner la pregunta que te digo

Voz 0347 08:28 es que si era posible que en el COI bajar al cauce de esa manera en pocas horas el río está tranquilo todo el tiempo no no hay ninguna arriada y hasta mil novecientos ochenta tampoco hubo nunca un embalse que pudiera cerrarse así que es un miénteme cine de autor del libro que inspiró la película se lo sacó de la manga sin la menor explicación

Voz 1621 08:46 Carlos López Tapia ya ves que sabe mucho de cine también mucho de historia pero para hablar de puentes reales ha buscado a un experto y tampoco un experto cualquiera al ingeniero de caminos más prolífico de la esto

Voz 3 08:57 Javier Manterola que ha unido orillas bar

Voz 1491 08:59 los terrenos por toda la geografía española que a sus ochenta y dos años sigue trabajando así ver lo de unir no haya ciudades sino continentes algún día con un puente casi infinito

Voz 13 09:10 después de hacer un puente entre España y África en el Estrecho si si nosotros lo estudiamos el paréntesis de Gibraltar es un buen té absolutamente apocalíptico eh quiero decir porque el estrecho de Gibraltar tiene novecientos metros de profundidad y eso es una dimensión de agua que no hay quién salte eso determina que las las soluciones que nosotros estudiamos yo estaba dentro de tres mil y cinco mil metros de luz que no se ha llegado nunca se ha hecho dos mil metros en Japón el puente de casi

Voz 1775 09:44 el ahora hacer el de él

Voz 13 09:47 entre Italia y Sicilia tres mil metros pero no se ha hecho quiero decir que se está en el estreno en las posibilidades que tiene los materiales de construirse para esa es la razón para el puente de Gibraltar primero quién no tiene mucho sentido hacerlo porque el tráfico entre España y África es pequeño un ataque era Sultan queda más barato que a cualquier puente un yate que hace que hacer un puente y estaba el asunto

Voz 7 10:20 bueno pues parece que por lo menos a corto plazo por

Voz 1621 10:22 vemos descartar esta posibilidad que sería un puente de habéis larguísimo y además mucha gente ese bis traería mirándole

Voz 11 10:29 dar cuando cruzamos un puente en la mayoría se fijan el paisaje que rodea ese puente y entonces miras tú cuando proceso Un puente fue él mismo lo mismo espero que no

Voz 13 10:40 barandilla sea transparente para que te deje ver que puede tiene una barandilla rígida como al que has hablado hace poco bueno uno de los de Mérida Keith Fernández Casado un bueno fue mi profesor iraquí se ve poco el río porque está la barandilla y la altura el coche ir el pasajero no da para más pero normalmente uno mirando hacia adelante a ver cómo está el pavimento pero

Voz 11 11:04 tampoco mucho ese uno pasea por un puente casi sin saber si no

Voz 1491 11:08 bueno ya sabemos que el puente de Mérida no le gusta mucho a este experto pero Javier del Pino ha querido ponerlo

Voz 0020 11:15 justo en lo contrario cuál es el primero que salvaría

Voz 13 11:18 en caso de preservar solamente el Cádiz no dice tenían tantas el es sufrido menos que en otros puentes el sufrimiento el la pelea que hace estoy contra es que no conoces todo parece mentira no cunda hacemos todo lo que hay que saber es muy bueno eso para para proyectar tiene muy bien tensión Chillida decía lo mismo con eso y que salga bien si sino te la sabes te repite silla no es tan buena eso le pasa también a los puentes

Voz 7 11:57 este viernes tanto estabas de escuchas

Voz 1491 11:59 lo que es lo que os puede amargar un viajes nuestra forma de resarcir no no nuestra pequeña venganza contra los que están de vacaciones pero hasta ahí nuestra maldad que queremos compensar ahora con algunos consejos para los que ayer echado estos días o vayáis aprovecha de fin de semana para visitar algún país extranjero por ejemplo con el tema del dinero es mejor llevarlo en efectivo o ir pagando con tarjeta

Voz 1621 12:20 Antonio Gallardo es experto financiero de

Voz 0020 12:22 el portal Ahorro punto com ya explicado en SER Consumidor que no es lo mismo sacar dinero en un cajero que en otro o pagar con tarjeta de débito que de crédito

Voz 0480 12:32 queríamos preguntarte es sobre el uso de las tarjetas de las tarjetas de crédito de de vital cuando cuando salimos al al extranjero nos puedes a aclarar para que la gente lo tenga muy muy muy clarito y que no tire el dinero cuánto me cuesta por ejemplo pagar en el extranjero con tarjeta de débito o crédito

Voz 15 12:50 pues que sólo muy sencilla y primeros el extranjero dividamos muy bien vamos a pagar todos pagar fuera estamos en la zona euro y a la hora de pagar comprar la mayoría de las tarjetas dos pagan comisión por cambio de divisa con lo cual al final es igual de de barato es decir con cargo directo que pagarlos a España con tarjeta de crédito hablando de las compras es muy distinto porque es que te dé crédito sí que estoy salimos fuera de nuestras fronteras a países que con otras divisas y que nos encontramos con esta comisión de cambio y es muy variable hay algún banco como la banca que cobra por ella de una estoy que hay bancos que pueden llegar hasta

Voz 16 13:30 cerca del cuatro por ciento

Voz 15 13:33 claro y veamos qué es lo que nos cobra sí

Voz 1491 13:35 mucho mejor usar la tarjeta de débito y hay que evitar siempre que podamos llevar efectivo encima porque tiene un coste añadido pero si aún así sois de los que preferí llevar algo de dinero suelto el cambio de divisa hay que intentar hacerlo siempre en casa nuestro banco

Voz 15 13:49 llevar dinero en efectivo pues también tiene su coste no

Voz 1621 13:52 ajá

Voz 15 13:54 yo de que no hay comisiones pues nos aplican un tipo comprador de esa divisa mucho más caro que el Real y la verdad es que también tiene un coste puede ser el Consejo muy muy resumido

Voz 7 14:04 si es para introducirlos pues

Voz 15 14:07 al final una relación setenta treinta pagado setenta por ciento con las compras llevar divisas suele ser uno de comprada en España y del extranjero en nuestro propio banco que cambiarla en cualquier sitio que sale cambio en febrero el puerto por ejemplo lejano IPv6 exista siempre con criterio económico lo quiten otros otros criterios no paran los pequeños pagos no en España

Voz 1621 14:31 Nos confirma además otra idea que muchos bueno pues está bastante extendida que en un cajero en el extranjero es no sacar una cantidad alta de dinero de una tacada de una sola vez que sacar muchas veces pequeñas cantidades sin

Voz 0480 14:43 necesitamos en un momento estamos apurados y tenemos que sacar dinero del cajero porque nos hemos quedado sin dinero estamos en un país donde no está nuestros bancos tradicionales eso cómo lo debemos tener en cuenta que debemos vía

Voz 7 14:54 Pilar pues es de las más caras sacar dinero

Voz 15 14:57 fuera especialmente están suerte de comisiones que la mayoría de los casos en los que solo superen el cuatro coma cinco por ciento que es un tanto por ciento elevado sino que tiene mínimos muy alto se suelen rondar los cinco euros con lo cual al final necesitamos sacar pues es que es más renta es una cantidad moderada que sacar varias veces para que no nos apliquen estos mínimos pero es una operación canas es una importancia llevar algo de dinero en efectivo y tenemos que hacerlo en tengamos en cuenta que además de esta comisión que los africanos otro banco español el cajero automático también puede aplicar de extranjero una profesión más David final el coste puede ser muchísimo más elevado el pues bueno sacar cuarenta dólares cinco veces sea mucho más que sacar doscientos dólares

Voz 3 15:41 basta de hablar de dinero vamos a lo importante porque en SER Consumidor le han querido rendir homenaje a la estrella de estas fiestas que no es otra que la torrija y que tiene su historia nos la cuenta Sonia Faura

Voz 1322 15:56 cada época del año y en cada festividad se cocinan dulces diferentes ahora en Semana Santa el más típico de todos es la torrija no se sabe con exactitud desde cuando se consume con esta tradición pero sí se sabe por qué ese consume sólo en esta fecha Inés Gárate gerente de la pastelería Santo Tomé Toledo lo cuenta

Voz 17 16:17 se comía más Paris le daba diferentes formas porque durante la Cuaresma no se comía carne no se comía en la población pues es una forma en que se actuaba la proteína de la carne me imagino o la quiera otro tipo pues tomaba Pal no

Voz 1491 16:32 este es el origen de donde proviene la tradición a la de cocinar las pero su forma de hacer las ha cambiado un poco lo cuenta Juan Andrés Martín propietario de la pastelería Manacor de Madrid

Voz 15 16:43 tres Finalmente lo que sanciona con pan del día anterior de barro pero hacerlo ya con un pan hecho a propósito para ser la torrija ya aportamos calidad sino la torrija una comida aprovechamiento de hacer con el pan del día anterior lo de dos días antes a mojar los leche

Voz 18 16:59 esta no cuando ya estamos labrando pan mantequilla que lleva huevo que tiene ya un puesto más alto ya nos hubiéramos estado sin aprovechamiento de estamos acordaron procede salida está al producto

Voz 4 17:09 no

Voz 19 17:29 las tres erres con Brian Pérez mi en Semana Santa descansa la prensa rosas

Voz 20 17:37 así que tenemos un estudio habrá hayan Pérez buenos días buenos días chicos cómo estás ahí muy bien muy bien

Voz 7 17:43 de hecho la Semana Santa siempre ha sido tirón no para las fotos de famosos hayan Osvaldo en las terrazas bien de procesión en todo el famoseo te quedas muerta pues el chico estreses canteras vale la ser bautizado antes de este fin de semana de descanso no os traigo rotos de dolor respiro y ahogo

Voz 20 18:04 ir reencuentro tenso muy de Semana Santa lo eh bueno una semana que ha venido clarísimamente marcada por el incendio de la catedral de Notre Dame no si ya no lo vamos Ivonne aunque claro aunque hay que decir hay que apelar a un poco a a la esperanza no porque parece que ha sido que la reconstrucción va a ser menos de lo que se espera vale entonces en la prensa rosa cargada de condolencias de todos los famosos sobre todo en la prensa a través de las redes sociales no hizo bueno se han dejado un poquito lado las procesiones éstas que comentaba Aitor íbamos pues las redes sociales hemos visto de todo desde el no me lo sé por creer David Bisbal al roto de dolor y con el corazón roto de Antonio Banderas sí que ha tenido entonces qué es

Voz 1621 18:57 no vamos

Voz 20 19:00 hace un un clásico de la Semana Santa no claro Santa cambiamos el dolor el dolor se trasladó un poco a a otros a otros aspectos bueno también tenemos en la desolación

Voz 7 19:14 consternación de Maxine Huerta no es ministro de Cultura que

Voz 20 19:16 decía que su móvil está lleno de de mil paseos esto esto lo hemos podido ver mucho que que son todos todo tipo de famosos subiendo fotos con con como estaba antes la la catedral con vídeos que han hecho ahí maratón es bueno un poco de todo Ivo no pues un inalcanzables no Lolita y sin luz Anne Igartiburu Bustamante bueno es un goteo incesante hasta hoy mismo hay que decir que chirría un poco o por lo menos a mí me chirría un poco cuando sucede algo una tragedia como la del incendio de Notre Damme y todo el mundo quiere contar su visitando te dan su foto de Notre Dame

Voz 1491 19:54 como si la tragedia fuera individual cuando se trata de una catástrofe B Cultural ante la que

Voz 20 20:00 y estamos no completamente fuera del famoseo también en en la gente de a pie me refiero también

Voz 7 20:07 sí mucho también los famosos se pero mucho postureo yo creo también en cierto sentido aprovechando un poco de la desgracia bueno me parece la de vistas también se hacen eco pero es habitual que cuando pasa

Voz 1621 20:18 el poder pues hombre suele pasar cuando se muere Alguien otro tipo de desgracias que la gente pues lo centralizar todo en su ombligo vamos

Voz 1491 20:26 a un compañero nuestro decía el otro día en Instagram por favor deja de colgar fotos de Notre Damme estas más red social para el postureo para intentar mostrar que nuestra vida es maravilloso aunque no lo sea ya existe Twitter y existen los medios de comunicación para hablar de

Voz 7 20:43 la agencias como bueno pues esperamos que Notre aunque de la mejor manera posible íbamos con respiro y ahogó

Voz 1621 20:55 incapaz de cambiar de tema venga triste

Voz 3 20:58 Ikea tiene capacidad para poner Thalía es siempre

Voz 20 21:03 no está

Voz 21 21:05 qué puede viva Thalía

Voz 20 21:08 bueno el respiro de Belén Esteban hiela retoños ya es propietario oficial de la casa de su ex representante pero no lo había apostado

Voz 7 21:19 venta no estudias contra es decir una subasta

Voz 1621 21:21 la subasta de Lucky Belén Esteban resulto ganadora porque resultó ganador o no pero la persona que había pujado en primer lugar que había llevado en en un principio la casa se retiró de la subasta no les al final Belén Esteban esos pechos además que hay un par de versiones es decir que esto es algo positivo para Belén Esteban porque se está quedando iba a entrar en no sé si a vivir pero bueno que va a ser propietaria de la casa de su archienemigo pero luego hay otros más cercanos a Toño Sanchís que dicen toma hay te lo quedas Take querías dinero pues ahora tienes todo pero en dato Trillo que no va a ganar una casa que hemos siquiera Exactamente rutas a veces puede ser hasta un incordio que viene bueno la verdad que en la prensa rosa se ha hecho eco de el careto de Toño Sanchís que va por el barrio con la que Navarra

Voz 20 22:09 sí bueno aunque no ha dicho ni palabra ahí parece que se va de Villanueva del Pardillo es donde está este chalé a otra casa que va a alquilar en Majadahonda vale de hecho ya empezó con la mudanza y la está haciendo incluso de noche para apuntarse no sé ni quién es este señor con lo cual me parece increíble que esta es una persona a la que persigue la bueno es roza por cierto que no habéis leído los asquerosos de Santiago Lorenzo os la recomiendo muchísimo la novela me lo han recomendado es es muy muy divertidas muy especial y tiene una forma de escribir absolutamente única pero es que me ha recordado porque bueno

Voz 3 22:43 no el protagonista en un momento dado se queda en una casta y prepara

Voz 20 22:48 a un boicot para los ocupantes de esta casa oye que igual Belén Esteban se encuentra alguna sorpresa en la casa heredada de

Voz 1491 22:57 Toño como se llama este es si habrá

Voz 20 23:00 hay que ver porque si bien es cierto no se sabe si Belén va a alquilar o a vender está por ver vale equivocarse lo acaba encontrando otros uno

Voz 1621 23:07 Nos lo contarás vale bueno y vamos

Voz 20 23:10 terminar con un reencuentro tenso

Voz 22 23:15 bueno bueno bueno

Voz 20 23:20 bueno un reencuentro tenso que cumple un año este fin de semana del que todo el mundo va a estar súper atento es el enfrentamiento sonado de las dos reinas la emérito Illa no emérito a Tito la aquí en el que el domingo a su reacción mía

Voz 1621 23:38 si Letizia se ponen frente porque no quiere o parece ser que no quiere que Sofía se saque una foto con con sus hijas no

Voz 20 23:44 incluso el propio Rey tuvo que intervenir porque Letizia estaba ahí con un careto de mala leche que si no aparece el Rey poco no conoce sabe cómo hubiera acabado pero se cumple un año iban a celebrarlo de alguna manera aquí yo creo que sería bueno acelerando la prensa rosa yo creo que sería buena manera de celebrarlo con otro enfrentamiento pero bueno habrá que esperar al domingo

Voz 1621 24:03 pero ahora ya blanco más eh aunque sea no sé más Gran Hermano

Voz 20 24:07 pues es la primera vez que voy a estar yo pendiente de una amistad bueno hay que decir que de momento la encontró mucho morbo al aniversario este lo tiene lo tiene de momento la reina titular la Reina Letizia se ha escapado con la princesa Leonor y con la infanta Sofía a Roma

Voz 9 24:24 parece han escapado en en vuelo no

Voz 7 24:27 maldito con más gente y seguro que de De4 visto les han visto sus gorritos montarse incluso hubo un pequeño incidente con con un pasajero que parece que les sacó una foto pero al final no

Voz 20 24:38 sabia sacó nada bueno

Voz 7 24:41 a ver si se acerca al rey yo no antes de ir a Palma este fin de semana pero bueno la casa

Voz 20 24:46 al dice que no hay ningún acto con cobertura gráfico y que todo lo que no hay fotos que lo que no hay foto no no sino de foto no ha ocurrido nada y no hay foto no ha ocurrido nada vamos a ir con el concurso bueno este concurso sito especial Semana Santa que viene de cumpleaños en serio para esta es un cumpleaños Hero reciente es un cumple enero reciente que acaba de cumplir

Voz 3 25:21 sesenta años como digo la actualidad no me voy a enterar porque no tengo ni idea

Voz 20 25:27 la sesenta años chico chica sesenta años es uno de los hombres más conocidos de la televisión en España

Voz 1 25:34 aunque nació en La Habana Jordi no sé qué no no

Voz 20 25:42 por Jordi Hurtado cuando yo era González Jordi González escala oye podría dar nacida en La Habana bueno creo que es catalán de nacimiento es que alguna opción Aitor lo voy a explicar por qué he todo esto es que viaje una vez a La Habana y me encontré con esto señoría de padecer es que viaja habitualmente a La Habana pues nada el mejor si las únicas tú ya estás Díaz es que ha hecho mi cerebro un Viernes Santo siguiente vista esto es una curiosidad que yo no lo sabía no sé si habéis visto alguna vez la película de Stuart Little o alguna de ellas en España no bueno pues es la voz del ratón de Stuart Little

Voz 7 26:23 en España ni idea el otro día soñé que tenía un ratón como mascota

Voz 3 26:31 yo no dando rienda venga

Voz 20 26:33 bueno venga esta pista ya es definitiva e su salto a la fama vino de un programa de payasos

Voz 23 26:42 sesenta años un programa de payasos nacional diez mil de Aragón hago

Voz 3 26:48 he notado ni una pista de las obras

Voz 20 26:52 me a venir a la ultra fácil fue el médico de familia más famoso de la televisión en nuestro país ustedes la verdad pero yo creo que con las fiestas

Voz 1621 27:00 que nos has dado un poco como en pasado

Voz 3 27:03 lo a donde una de las familias de ellas

Voz 9 27:08 bueno mil hito

Voz 0347 27:11 ah sí

Voz 20 27:11 Aragón de sesenta años ha cumplido esta semana Emilio Aragón Bono actor músico cantante presenta todo director guionista así interminable otra curiosidad que yo no sabía fue el presidente honorífico de la Sexta

Voz 23 27:26 ahí yo no lo sabía hacían de todo todo

Voz 7 27:31 claro por eso no nos da pistas que no resulten fáciles porque aquí cada uno maneja su información bueno pues nos dejó con Miliki claro que sí con Emilio Aragón disfrutan mucho de este fin de semana este fin de semana hay de las vacaciones de las a que te has dado que la semana que viene descansan las tres erres el Ikeda vamos a perder

Voz 3 27:50 nada más hacerse pelean en una en la misa del domingo

Voz 20 27:53 bueno me llevan unos loco me llevaré un país lámpara contagios y Hodges que igual no somos como somos sustituto si eso ocurre

Voz 3 27:59 gracias subraya danza

Voz 21 28:04 nos dejó el mundo de ilusión Play

Voz 1157 28:09 devuelves a primeras hay canciones de las que un músico se enamora que no sean suyas porque sienten que algo está conectando con ellos en mil novecientos sesenta y cuatro mil a Simón explicó

Voz 21 28:21 a vivir y a la vez

Voz 5 28:31 es de Nina Simone no fue un gran éxito pero tuvo una gran influencia al otro lado del Atlántico cuando Eric Don cantante de los animal soñó aquella canción socava sobre él ha sido muy incomprendido estaba en una entrevista por mis padres mis profesores alguna de mis esposas he sido un incomprendido toda mi vida añadía la canción hablaba sobre la falta de entendimiento las parejas podría ampliarse a muchas otras cosas y eso es lo que hicieron The Animals cuando la grabaron en mil novecientos sesenta y cinco un año después que Simón convirtieron la canción en un éxito en Reino Unido país que también sintió esa incomprensión

Voz 21 29:10 anillo Blair vives on

Voz 3 29:27 estás vejes ocurre verdad que tenemos la sensación de que una canción habla de de nuestra vida de nuestros sentimientos afortunada

Voz 1491 29:33 ante eso le pasó al líder de The Animals

Voz 3 29:36 en este Don mis Anders Tube

Voz 4 29:38 no podemos disfrutarlo

Voz 21 29:44 el PP

Voz 24 29:47 eh

Voz 13 29:56 hola

Voz 1621 30:08 calles de Sevilla para garantizar la seguridad en una madrugada

Voz 1772 30:12 sin incidentes y sin lluvia las seis arma

Voz 1621 30:14 les están recorriendo a esta hora el centro de Sevilla

Voz 1772 30:17 la Macarena la más numerosa acaba de pasar por la plaza de La Campana donde se encuentra nuestro compañero

Voz 1621 30:23 Javier Márquez buenos días buenos días

Voz 0694 30:25 de cinco minutos que la Virgen de la Esperanza acaba de cruzar la plaza de la Campana se dirige ya por la calle P hacia la plaza de San Francisco para continuar con su recorrido oficial con estos son ya tres las hermandades jersey que hoy hacen estación de penitencia a la Catedral durante esta noche las que han pasado por aquí en total han pasado ya siete mil doscientos nazareno quedan todavía otros cinco mil que deben discurrir por el lugar que donde se inicia la carrera oficial que es el lugar donde nos encontramos absoluta normalidad como comentáis ningún incidente destacable según informa el Ayuntamiento de Sevilla dispositivo importante más de seis mil agentes de la Policía Nacional en una ciudad aparte que está coordinada todo el dispositivo policial por el Centro de Coordinación Operativa muchísimo dispositivo municipal le zona vallada Zoran acotada pero lo más importante ningún incidente a esta hora de la noche

Voz 1772 31:19 gracias Javier y noticia de esta madrugada a la policía de Irlanda del Norte en Reino Unido abatido a una mujer de veintinueve años tras unos graves incidentes provocados por un grupo de encapuchados que han quemado varios cócteles varios coches con cócteles molotov

Voz 7 31:38 este es el momento en el que se inicia ese tiroteo en el que muere la mujer la policía que investiga lo ocurrido como un acto

Voz 1772 31:43 lista todavía no ha aclarado si la mujer tenía algo que ver con los violentos minuto de silencio en Madeira Portugal para recordar a las veintinueve víctimas mortales del accidente de autobús el hospital donde están las treintena de heridos acaba de informar que todos ellos están fuera de peligro Brian Pérez según el último parte médico además ocho están en servicios de ortopedia y otro internado en cuidados intermedios nueve personas ya han sido dadas de alta por el momento se han realizado cinco operaciones de ortopedia hay una cirugía general el Instituto de Medicina Legal espera que de aquí al sábado puedan completar los procesos de identificación y entrega de los cuerpos de los fallecidos la mayoría de las víctimas fallecieron en el lugar del accidente mientras que sólo una una mujer murió cuando estaba internada en los cuidados intensivos del hospital Televisión Española ha hecho coincidir la fecha de su debate con el de Atresmedia ese debate electoral Sánchez ha dicho que acudirá al del ente público mientras que Casado y Rivera aseguran que ya se habían comprometido con el medio privado el líder de Podemos en cambio pide que se celebren dos debates uno el lunes en la pública y otro el martes en la privada la decisión de la administradora única de Televisión Española de hacer coincidir ambos debates el mismo día el martes ha enfadado a los trabajadores de la entidad de momento es todo más información en Cadena Ser punto com

Voz 1157 32:59 en ese

Voz 4 33:02 los informativos

Voz 3 33:18 ah si bien este Viernes Santo no informativo vamos a ver si el tiempo va a estar menos revuelto para este fin de semana Luismi Pérez buenos días hola buenos días

Voz 25 33:26 las empieza el Viernes Santo con mucha lluvia que de hecho ha seguido cayendo toda la noche en gran parte del Levante del país en el Valle del Ebro en algunas zonas de Castilla-La Mancha esa lluvia insistente Bashir cayendo hasta mediodía donde más en puntos de La Rioja del sur de Aragón y otra vez entre las provincias de Valencia también de Castellón nuevamente esta tarde volverán a la carga las lluvias en gran parte de Madrid de Castilla La Mancha tormentas en Andalucía y en Extremadura así como en Castilla y León nuevamente quedaremos al margen de esa lluvia en muchas zonas de Baleares sobre todo hacia el norte también cerca del Pirineo o en Canarias y el fin de semana que se presenta revuelto atención con las lluvias abundantes en el sudeste del país con viento fuerte al igual que hoy y el domingo y el lunes la lluvia se irá extendiendo por gran parte del Mediterráneo llegará por ejemplo a zonas del Pirineo ya Cataluña siempre con ese viento con un ambiente más bien desapacible fresco

Voz 1491 34:19 esto esta Semana Santa no ha sido una excepción no hemos dejado de hablar de agua que si llueve uno llueven las procesiones que sí había procesiones antes de que salían sólo para pedir que lloviera pero de lo que no hemos hablado tanto es de del agua que desperdiciamos Luismi te has venido con la calculadora para para decirnos que es mucha el agua que más gastamos mucho el agua que

Voz 25 34:45 gastamos mucha el agua que mal gastamos y cómo bien comentáis ahora tengo esa calculadora una calculadora que es extensa porque necesita

Voz 7 34:53 miedo a que nos queda os voy a poner un poquito en relieve

Voz 25 34:58 cuál es la cantidad en este caso que gastamos que gastamos pero hay que tener en cuenta ya de partida que de los datos que os voy a decir por lo menos la mitad de ese agua se malgasta por tanto Llanos podemos apretó

Voz 7 35:11 ahora mismo todo porque los datos que os voy a dar

Voz 25 35:13 la que da miedo ver John mirad vamos a a mí es que también me gusta mucho las estadísticas no habernos vamos a dos mil dieciocho cuál fue el consumo medio de cada español consumo medio de agua al día bien fueron ciento treinta y seis litros de agua hay que decir que aquí está todo sumado lógicamente entre lo que sería pues la higiene personal puedes beber e poner cocinar

Voz 7 35:34 ejemplo todo eso lo que sería a nivel doméstico ciento tres

Voz 25 35:37 hay seis litros por persona de pues una barbaridad una barbaridad una barbaridad algo que hace

Voz 1491 35:42 el al año no al día a día

Voz 25 35:44 hay seis litros al día pero tú qué preguntas al año mira al año eso significa

Voz 1491 35:48 pero es que al año estaba pensando que es imposible porque no te da ni para beberlo desde el día pero es que ciento treinta y seis litros porque muchas veces la gente no no no o es capaz de de hacerse una idea de lo que es un litro un litro es un cartón de leche por ejemplo no medida muy estándar ciento treinta y seis cartones de leche aullidos

Voz 25 36:09 es una idea pero es una barbaridad eso lo lo entendemos a todo el año nos da cuarenta y nueve coma sesenta y cuatro metros cúbicos de agua que son que es un metro cúbico son mil litros por tanto cada español de media el año pasado gastó cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta litros de agua cuarenta y nueve en casi cincuenta mil Para empezar ya a poder poner orden os diré que son metros cúbicos vamos a empezar con esos metros cúbicos por tanto por persona cuarenta y nueve coma sesenta y cuatro quedaos con ese dato bien ahora podemos preguntar y cuántos españoles somos bien pues el año pasado según el Instituto Nacional de Estadística éramos cuarenta y seis coma setecientos treinta y tres millones

Voz 7 36:52 sí osea cuarenta y seis millones setecientos Train

Voz 25 36:55 da hay tres mil habitantes bien pues esos cuarenta y seis coma setenta y tres multiplicados por casi cincuenta metros cúbicos de agua y arañado otro dato más por ochenta y dos años que es la esperanza de vida media de nuestro país esos para saber cuánta agua gastamos nosotros a lo largo del año a lo largo de la vida mejor dicho nos da que cada español gasta alrededor de los cuatro mil setenta metros cúbicos de agua ósea más de cuatro millones de litros de agua eh yo os digo eh ochenta y dos años de esperanza de vida media por esos cuarenta coma sesenta y cuatro metros cúbicos cada año que vienen de esos ciento treinta y seis litros al día bien hará la gente puede estar pensando buf lo que me está liando este hombre que si cuatro mil metros

Voz 7 37:42 Kubica que estamos ahora mismo un poco perdidos tanta cifró en un en un mar de cifras Luismi pues ahí está mira yo os voy a os voy a dar una

Voz 25 37:50 hoy mira os voy a estamos perdidos en una piscina de datos cifras mirad una piscina olímpica por tanto donde hacemos esas pruebas de natación waterpolo por ejemplo tiene una capacidad de dos mil cien metros cúbicos de agua tiene cincuenta metros de largo por veintiuno de ancho

Voz 1621 38:08 es cuando saltó se oyeron

Voz 25 38:10 pues fijaos cada persona a lo largo de su vida gasta una coma noventa y tres piscinas olímpicas cada persona no cada barrio ni cada ciudadano y cada pueblo no cada persona a lo largo de su vida eso sí no durante un año cifró durante huraño sería algo vamos brutal por tanto casi dos piscinas olímpicas ya os digo una de ellas la mitad de ese agua se desperdicia por tanto cada persona a lo largo de su vida según datos de la del Instituto Nacional de Estadística e ir el año pasado desperdicia cada persona una piscina olímpica a lo largo de su vida

Voz 1621 38:48 seguro que muchos oyentes estarán pensando vale pero en que lo desperdiciamos sobretodo qué podemos hacer para rebajar este consumo

Voz 1491 38:55 es que una piscina olímpica tiradas sí sí sí vamos a la basura entre comillas como por el sumidero es mucho

Voz 25 39:02 es mucho es mucho primero a nivel ambiental de segundo nivel económico como no que eso es que nuestro bolsillo pues se resiente que estamos pagando además por algo que que estamos malgastando bien donde va sobre todo la la gran cantidad de agua que se gasta en España es debido la agricultura tenemos mucha agricultura de regadío además muchas zonas que son ahora de secano que se están haciendo de regadío luego viene la Industria ir en última instancia la ese consumo humano por tanto el consumo de las ciudades y de los pueblos Aitor preguntabas qué podemos hacer

Voz 0020 39:31 para reducir ese consumo eso primero

Voz 25 39:33 no abrir grifos e innecesarios por ejemplo Nos

Voz 7 39:36 vamos los dientes y la gente sigue teniendo la costumbre

Voz 25 39:39 de dejar el grifo abierto ofreciéndose ahora cantidad de agua se va Nos luchamos nosotros nos podemos mojar y luego en abonar mientras tener el grifo cortado pero no tenemos la costumbre de que el agua calentita o de la que sea fría por ejemplo nos caiga encima bien pues de esa manera estás gastando montón otra cosa que se gasta mucho es bañando de tu llenas una bañera hasta arriba y estás gastando cinco veces más agua que si te pegas una ducha por tanto también a nivel económico como no

Voz 7 40:06 se resiente o por ejemplo las conducciones

Voz 25 40:09 tenemos muchas filtraciones de agua tenemos gotitas de agua que se pierden por los grifos por por grietas por goteo esas gotitas que van cayendo cada día y durante la noche sobretodo que la oyes eso hace gastar mucha agua pero no solamente a nivel doméstico por ejemplo las conducciones que no llegan hasta casa de a nivel por ejemplo comunitario en los en los edificios

Voz 1491 40:28 desde luego quiero pensar que ya prácticamente nadie se da un baño frente a darse una ducha me parecería vamos a una auténtica una auténtica barbaridad pues desde aquí hacemos un llamamiento Luismi hace una piscina olímpica desperdiciamos de agua cada español de media en nuestra vida nos quedamos con el dato y haber si conciencia Amos

Voz 7 40:51 gracias que vaya muy bien un abrazo buen fin

Voz 1491 40:53 esta semana igualmente

Voz 13 40:59 sí

Voz 1 41:07 de esta primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 27 41:46 sí

Voz 1491 41:49 al cierre canta Madonna las vacaciones y así nos vengamos nosotros de los que ya estáis descansando los que ya estáis disfrutando de la Samana Santa mientras otros seguimos trabajando

Voz 28 41:59 muy buenos días es difícil amargas de así es algo que me encanta hacer los ronquidos y los dolores llorando bueno vienen con el billete hay que echar un poquito de paciencia si acaso me fastidia encontrarme con algún conocido parlanchín me estimula mucho más entablar conversación con algún desconocido que acabar hablando durante horas de lo mismo y con los mismos que hablo todos los días así que decidió conocido me toda la nariz en mi libro circo que me llaman al móvil a ver si pasa el mal momento no

Voz 1491 42:24 vamos a decir que os deseamos que os vayáis encontrado con un conocido un poco plasta en el mismo vagón de tren Haendel que es lo escapado de Puente no vamos a llegar tan lejos pero sí vamos a recordar otras situaciones que pueden amargarle un viaje a cualquier

Voz 29 42:37 hola buenos días Julia de Alicante pues lo que más me puede amargar la vida no es solamente un día es el llanto de un bebé me da muchísima angustia escucharon bebés llorando me apetece ir y consolar lo merecerlo cantarle algo algo lo que sea pero que deje de llorar

Voz 1621 42:56 hombre es que a todos nos encantan a muchos los bebés también es inevitable el llanto que desde el PP lo está pasando mal pero he tenemos que reconocer que si entramos ya que se a un avión al tren al bus vemos que tenemos cerca un un niño sea bebé o no hay echamos así como un suspiro Tito una mirada de resignación

Voz 1491 43:14 totalmente totalmente hay todo tipo de situaciones molestas a las que debemos enfrentarnos en un viaje a un conocido que no nos caen muy bien o incluso si te cae bien no porque te rompe los esquemas a mí por ejemplo me encanta ir leyendo durmiendo viendo una película bueno pues es un bebé inconsolable retrasos a tal

Voz 1621 43:31 que normalmente merece la pena el placer de viajar conocer sitios nuevos o visitar yo qué sé a tus colegas o a la familia hípico norma

Voz 0020 43:39 al menos porque hay quién detesta moverse de su ciudad

Voz 30 43:42 hola buenos días soy madre Madrid te más un día realizar podio viajar todo lo que me interesa del mundo lo puedo ver en una pantalla de plasma en en pijama la palabra vía moles Ésa es mío que me molestan vía

Voz 7 44:07 a ver pero habrá algo que le guste Ainhoa dice Borja González es que en la pantalla

Voz 1491 44:12 no se huele claro no lo huele no lo sienten

Voz 7 44:15 disfruta todo aún así tenemos que darle darle de Madrid no ya un espacio diario a modo de telegrama yo creo que este Madrid MS MDC no un título

Voz 9 44:22 yo honorífico como la oye

Voz 1491 44:25 en temas punkis sí sí sí de buenas a primeras somos fans aunque a nosotros no nos puede gustar más viajar en cuanto terminemos saber si si podemos escapar Nos pero queda aún mucho de buenas a primeras por delante son sólo las cinco y cuarto las cuatro y cuarto en Canarias

Voz 4 44:49 Sergio no sólo puede destinos

Voz 31 44:52 ha decidido la tenacidad suficiente para superar tantos obstáculos para lograr su sueño el día veintitrés de marzo ante Noruega el fútbol salió de la deuda que tenía con Sergio Canales

Voz 0347 45:05 son reíamos todos los aficionados verle debutar con la roja

Voz 3 45:13 Sergio Canales tiene sólo veintiocho años está en la mejor edad para jugar al fútbol pero lo que le diferencia es lo mucho que ha tenido que sufrir para seguir practicando este deporte es futbolista del Betis tiene un récord que podemos mirar por el lado negativo hoy por el lado positivo porque se ha roto tres veces la rodilla ha estado casi dos años y medio sin poder darle al balón pero has salido de todo esto siendo todavía mejor

Voz 11 45:37 era ha padecido de tres lesiones de lo diría de Sumatra Piedad como uno puede afrontar esto el talento sólo no te sirve

Voz 16 45:49 bueno al final creo que cambia yo siempre he dicho que la lesión que he tenido me he sido jugador diferente no sé explicando exactamente pero sí que yo me serbio en el campo que antes era de una manera Hay después de nueve meses que yo nunca he estado en la exprés pues vuelto de una manera diferente con diferentes incluso hasta características nos yo creo que cuando empecé a jugar pues me sentía un jugador pues mucho más intermitente jugador que que bueno que dejaba pinceladas pocos de en los partidos de calidad y y ahora pues me encuentro en una fase pues es mucho más hecho ganando cada partido lo pues desde el minuto uno está al noventa ahí bueno yo creo que eso también me da el el aprender a trabajar supera esta esta estas circunstancias que estos mencionado y bueno la verdad que que también es muy importante a la gente que tú tienes alrededor para que te ayude a a hacia adelante

Voz 1621 46:49 este año ha jugado treinta y siete partidos lleva ocho goles es la mejor temporada de su vida unos números que se deben únicamente a una cosa no sentir miedo a la hora de volver

Voz 33 47:00 todo esto será lesionado y de canales que está está roto porque y los médicos están pidiendo el cambio segunda jugador lesionado

Voz 23 47:13 a veces está arrastrado canales sentir

Voz 11 47:18 el miedo al contacto cuándo volviste tras una lesión a otro

Voz 15 47:22 yo creo que es bueno yo siempre he intentado

Voz 16 47:24 todo pues el no tener ese tipo cosas en la cabeza el el bueno lo hacen pues trabaje como Coutts que me ayudó mucho que bueno son o no son experiencias que he tenido que la verdad que creo que me está ayudando mucho ahora a ver

Voz 15 47:41 el de una manera pues muy

Voz 5 47:43 es competitiva

Voz 3 47:50 la de Sergio Canales el fútbol es la historia de un niño prodigio desde muy pequeño destacó en Santander y con dieciocho años lo fichó el Real Madrid una oportunidad única aun así su sensación es que todo ha ido demasiado rápido

Voz 11 48:03 ese sueño de ficha programa Hadid llegó a convertirse en una día

Voz 16 48:08 no no no yo creo que bueno nos deja más repetiría novela algo así tampoco y yo creo que que bueno cosa decisión porque creía que era la mejor que traspié bien estamos en el Racing sí que es verdad que ya poco tiempo para las primeras yo era consciente de ello y bueno tuve la Oporto mira a ver el salto pistola o como yo creíamos que que bueno que sí que hubiese sido o ese momento querríamos que que era muy bueno pues igual el EBIT del fichado allí y luego pues el ir seguido otra a la razón año dos años y bueno las circunstancias se vieron que que me quedas allí y así también lo quisieron y bueno bueno al final me lo tomé como un reto muy difícil muy importante y bueno que también estuve alrededor de jugadores que que seguro que sí cosa que bueno que han hecho apreté Hernán hecho que que fútbol no eso lo cual es muy estrena estrés no juego me pasó bien este con amigos con el mucho más que eso eso entonces en este momento está en Madrid en abrir los ojos cuenta que o pelea

Voz 1621 49:19 Bin tres operaciones e más tarde y después de una travesía por el desierto jugando en el Madrid Valencia en la Real Betis por fin le llegó la buena no

Voz 11 49:29 te diste cuenta que realmente mucho de España mucho a la afición española festejaba con La Roja

Voz 1266 49:36 sí desde el primer factor ya como con la convocatoria y es sinceramente siempre es algo que quería que que trabajó para ello que desde pequeña pues está ilusión pero es sinceramente la la ilusión que se generó a mi alrededor creo que que me que me emocionó más que que el hecho de ir él a toda la gente tan ilusionada ahí bueno demostrando dándome tanto apoyo pues pues la verdad que a mí eso me ha marcado mucho

Voz 9 50:16 porque la música es tan importante en nuestra vida nace de nosotros de nuestra necesidad de comunicarnos tiene una una

Voz 0522 50:23 entidad propia componemos melodías complejísima que sin embargo rompen las barreras de la comunicación lo hacen porque la música habla un lenguaje universal el de la emoción la música está ligada al ser humano incluso antes de nacer aún dentro del útero de nuestras madres generamos una melodía ritmo

Voz 1772 50:41 K mediante los latinos de nuestro corazón

Voz 34 50:47 los matemáticos podemos identificar los acordes ese Eduardo Sáez de Cabezón presentador de órbita laica en La dos de Televisión Española

Voz 1491 50:54 en el primer monólogo de la cuarta temporada del programa órbita laica no es un programa cualquiera sino los pocos programas de entretenimiento sobre ciencia que se han hecho en España pero eso Eduardo no se lo pensó ni un segundo cuando le propusieron recuperar el formato

Voz 9 51:07 hoy Eduardo que hace años que no conocemos tú eres matemático lo visto presentados

Voz 1621 51:12 que yo soy más maternal

Voz 0522 51:14 más estoy Granadilla es donde más me veo yo a mí mismo pero juego con esto de monologuista hijo Lin y ahora tengo este regalazo de haber podido presentar esta joyita que es orbita laica

Voz 1621 51:25 te lo pensaste mucho poco o cuando te lo propusieron