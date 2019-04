De Buenas a Primeras (23/04/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 2 00:05 en la Cadena SER de primeros con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:49 qué tal empieza el martes veintitrés de abril ya sabes que todos los días son mejores con un libro pero hoy además celebramos que existan y todo lo que les debemos todo lo que tenemos que agradecerles hay doce grados en Alcalá de Henares Madrid Si ya van a ir desapareciendo los aguaceros de estos días en el Mediterráneo pero nos confiesa aunque me pega el sol nos esperan días de lluvia intermitente es uno de esos dramas modernos pero que vivimos como un drama decía al cabo coges el móvil la tableta o el ordenador buscas algo en Google o escribes la dirección de la página web que quieres ver yo que es el periódico mientras desayunan o cadenaser punto com y nada no se carga sí sí insiste es Tessa el ese mensaje desquiciante de que vuelvas a intentarlo

Voz 5 01:39 sí pues esta pesadilla es el día a día de casi dos millones de personas en nuestro país un millón ochocientos mil españoles que viven en zonas a las que no llega Internet las llamadas zonas blancas y que por supuesto coinciden con eso que hemos bautizado como la España vacía

Voz 1491 01:55 en una España que así sin algo tan básico como una conexión decente a Internet es difícil que vuelva a llenarse porque no se trata de no poder ver un vídeo en Youtube es una serie de Netflix son no poder subir una foto a Facebook que también el problema es por ejemplo no poder cobrar a un cliente con tarjeta porque el data fue no no se conecta no poder mantener una página web en la que anunciar tu negocio o por supuesto no poder vender tus productos au tu trabajo a través de Internet

Voz 6 02:21 de hecho hace unos día en en Europa con más jóvenes de otros países lo estuvimos comentando yo pues mucho que tenga una buena aceptación Mi producción vaya bien yo luego otro que salir a venderla si no tengo la capacidad de comunicarme con el mundo exterior pueda conmigo porque vivo aislado en un pueblecito pues está se quedan poquito más complicado

Voz 5 02:45 Nos lo contaba aquí en de buenas la agricultura María Llorenç de veintiséis años que tiene una explotación de Olivares en Málaga y que cree que esa falta de conectividad esa barrera pues es una de las causas por las que tan pocos jóvenes se dedican al campo como ella estamos hablando de zonas marginadas apartadas del funciona miento ya normal del mercado laboral como por ejemplo

Voz 1 03:06 eh Magaña Soria donde gracias a un con

Voz 5 03:08 curso los vecinos han disfrutado de un año con conexión a Internet

Voz 7 03:12 la verdad es que los los clientes que tenemos en nuestra casa rural e lo han agradecido en continuar con su vida habitual y normal que tiene todos los Rodin pero lo lo necesario para para continuar con la vida

Voz 8 03:23 cambiará ligado al fin y al cabo estás conectado con el exterior no que cualquier cosa que la gente de las ciudades se encuentra cómodo mal que es cómo estás a redes sociales mandaron whatsapp imposible vamos pues están encantados de la vida sólo es cuando no volvamos a la cruda

Voz 1491 03:40 con la cruda realidad que no es otra que ahora mismo vivir sin conexión a Internet es vivir en el pasado ya eso siguen condenados uno de cada cinco españoles a pesar de que la Unión Europea ha marcado el dos mil veinte como fecha límite para que todos los pueblos tengan una conexión de alta velocidad lo tenemos difícil por no decir imposible como dice el mensaje del navegador cuando no hay red en la mitad de los pueblos de menos de cinco mil habitantes es imposible cargar la página Julia Molina

Voz 9 04:08 a esta brecha digital que serán nuestro país se le conoce como la España de las dos velocidades hablando claro de la velocidad a la que funciona tu router estos días de Semana Santa muchos de vosotros habéis aprovechado para tirar de sofá y serie otros han puesto creado un poco en sus redes sociales con su destino de vacaciones y algunos hasta Nos habéis escrito por Twitter mientras un millón ochocientas mil personas la gran mayoría de zonas rurales actualizarán Google una y otra vez a la espera de que les apareciesen esas letras de color

Voz 1981 04:36 es porque allí una serie de Netflix no cargan y en un par de días y escucharnos por la aplicación de la SER es directamente imposible así que cada vez se hace menos atractiva

Voz 10 04:45 voy a ir allí en mi campo pues muchas que están tarifa la ACB veo mejor a la red de Marruecos que estaba una red de una red nacional pueda acceder

Voz 9 04:55 agricultura de Asaja Nos explicaba aquí por que nadie quería vivir como ella en el campo y es que más allá del ocio vivir en pleno siglo XXI sin acceso a Internet supone que los establecimientos no pueden hacer ni lo más básico cobrarle a sus clientes

Voz 11 05:09 algunos objeto me porque no surtieron los batasunos muchísimas se queda un poco

Voz 12 05:15 yo a buen criterio industrial restauradores las zonas que confía en el cliente inauguró bolas en la transferencia

Voz 9 05:24 por supuesto ni hablar de tener una página web en la que promocionar T o en la que tus clientes puedan reservar esa es la España del eterno cargando la desconectada al otro lado en la que enganchado a internet y que huye a las zonas fuera de cobertura para desconectar

Voz 1491 05:42 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a marcar en el mapa esas zonas blancas esas zonas sin internet a las que por cierto los cuatro principales partidos prometen llevar esa conexión en sus programas electorales para el veintiocho gracias a Internet hemos pasado las últimas horas conociendo a vuestros animales a nuestros perros sobretodo hoy a vuestros gatos porque este es compartiendo sus fotos en nuestra costa de Twitter en arroba de buenas gracias a Internet podemos plantearnos cada día una encuesta como la de hoy que compañía preferir la de un perro la de un gato de una planta o la de un

Voz 1 06:29 pez seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 13 06:33 sabía lo que iba a pasar se quedó sic y se quedó era el único que sabía escuchar e incluso me daba la razón

Voz 5 06:41 bueno la inmensa mayoría habéis votado por los perros como José Luis de San Blas el sesenta por ciento nada menos de muy por encima del veinte por ciento que se han llevado los gatos ni una cosa pues que sepáis que que un gato puede salvarnos la casa la vida

Voz 1083 06:55 muy buenos días yo conmigo con un gato no puedo decir que sea mi mascota es es mi colega en el piso yo que sé que tienen fama de ser rencoroso distantes fríos tengo un montón de anécdotas que demuestra lo contrario en una ocasión deje una cazuela al fuego que me fui al ordenador a seguir escribiendo Se me olvidó por completo que tenía la cazuela al fuego y de repente empecé a oir alga toma obviando con los se desesperación y aquello se estaba quemando la cocina estaba llena de humo el pasillo estaba lleno de humo animalicos ha aprendido la lección sabe que yo soy idiota perdido y cada vez que dejó algo al fuego se queda en el umbral de la cocina y en cuanto pasa un minuto empieza Mao en el mismo tono como diciéndome que el alias

Voz 1491 07:38 bueno pues a los que no se fiaban hasta ahora de los gatos así que tomen nota las otras dos opciones de la encuesta son las plantas con el dieciséis por ciento porque hoy están vivas y pueden hacer también mucha compañía en mi opinión tanta como los peces en vuestra opinión más aún porque sólo el cuatro por ciento habéis votado por tener una pecera

Voz 5 07:55 la encuesta de todas formas sigue abierta en Twitter arroba de buenas podéis seguir dándonos fotos de vuestros animales y contándonos historias anécdotas en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 08:07 aquí nos quedamos con Sergio Díez en la producción y Borja González en la técnica para ser vuestros de animales de compañía hasta las seis las cinco en Canarias empieza de buenas a primeras

Voz 14 08:43 de primeras con Marina Fernández el Tour a vivir tengo menos veinte cuatro menos veinte en Canarias ya estamos tenía esta peligrosa fase

Voz 1491 10:21 desde el año quedan dos meses para el verano llega ese momento en el que al salir de la ducha nos empezamos a mirar en el espejo Ia comprobar que estamos ante un material es manifiestamente mejorable para resumir empieza la operación bikini hay algo así como los juegos de la Mercè para muchos de nosotros Sex Machine es el fundador de de mensajería Machín que tiene en su catálogo algo un producto interesante para comer sano sin pasarse media vida en la cocina

Voz 5 10:45 sin embargo aún hay gente que se muestra gorra hacia no Love

Voz 15 10:48 goles gente a la que yo llamo gentuza

Voz 16 10:50 sí es verdad que es como se ponen malos

Voz 15 10:55 les da pereza porque se tarda mucho dice Jordan mucho y no es cierto mira yo traigo una solución para ese inútil que no quiere pasar más de dos minutito en la cocina por ejemplo una es fácil fresca natural llena de nutrientes au de fibra o lo que es verdad que lleve lo que lleve vale pos con el trofeo verduras

Voz 16 11:13 se verduras tienen tres segundos Lite

Voz 15 11:16 el segundo me temo lo vegetal elevamos a la cuchilla na lista todo adicto perfectos multicolor y el segundo como una ensalada hecha con piezas de Lego Star bonita

Voz 16 11:26 ha hemos un tutor me pues una imagen esto es verdad que queda precioso de verdad es como esa delegó pero pienso color el hacha pero esto es verduras antes de ir hortalizas no antes del que dices se debe ser lavadas deben ser pegada a frenar hay amigos

Voz 15 11:41 por supuesto lo que está diciendo es por supuesto tengo razón no tiene razón tenemos por supuesto ahí tenemos en lavadora descubridor luego de es que es un recipiente donde remojar en agua y escurrir tu vegetal venía para apelar hay diferente piel hay diferentes sensibilidades os y no por eso tenemos el pepino el P la melones el tomate y el pelo pero ojo con el pelo cocos lejos de los críos que mata puede matar es letal

Voz 5 12:05 algún producto más a Inventario ni galería del coleccionista vende tantas cosas que no reconoce nadie bueno ahí no queda la cosa porque claro ahora todos que leer los precios las vías y los típicos regalos que se hacen en estos casos si lo compras en en las próximas dos horas

Voz 16 12:22 por eso es cuatro operadores pudo esperar prácticamente cualquier cosa verdad todo el espectro verde pero esto es cuatro pelados lo tengo cubierto no

Voz 15 12:29 alguno de estos cabroncete tiene esto apunta feas pero por ejemplo el calabacín la zanahoria si bien el despunta por a él lo que necesita para eliminar esas partes

Voz 16 12:42 si fuera apuntas todo fácil lo aviso para hacer una buena salida rápida y fácil entre segundo trimestre según vale todo este equipo que nos traes aquí no saldría por uno a veces lavadora descubridor el trofeo verduras los cuatro operadores el despertador el arranque haylos el despistado pitado por el despegue un colador el membranas hace pasadores ganar el pequeño el cajón de almacenaje naufragó la nevera con el cajón un contenedor del puerto para meterlo todo esto les sale para de Sherlock sólo vale es que no tengo mi letra dos dos doce doce mil ciento veintidós que sea me parece bien y algo de regalos le regaló una muestra de nuestros platos en polvo o qué bien me subo al horno apoya dron para esnifar vale dos segundos listo

Voz 1 13:28 gracias Face lo fácil echando a facilitar Sex Machine gracias a usted

Voz 1491 13:37 esta noche ha habido debate electoral hemos llegado a la radio ya estaban todos los compañeros de la Cadena SER trabajando de buenas a primeras no hablemos de política no quiere decir que no nos podamos informar de cómo están las cosas sobre todo a cinco días de las elecciones pero siempre con el toque surrealista del mundo

Voz 1981 13:54 miles de muñecos de Carles Puigdemont huyen a Bélgica para no ser fusilado Santiago Abascal asegura que suele de fusilar muñecos es propio de la derechista cobarde a Jesucristo se queda en mil quinientos restos de volver a resucitar un año más la cristiandad no ha alcanzado los apoyos suficientes si tendrá que intentarlo de nuevo el año que viene pero el debate electoral de Atresmedia se celebrará finalmente en Los Simpson cada candidato tendrá diez segundos para hablar entre anuncio y anuncio Albert Rivera defender argumentos de Vox en el debate electoral para que el partido esté presente lo hago por respeto democrático no porque comparta sus ideas insiste el director el líder de Ciudadanos ya ha recorrido la mitad de Lozano con su submarino para apagar el fuego de Notre Dame ya llego ya llego no la pague y simil dice el magnate debido a una mujer descubre a los treinta y dos años que es gay no torpe de todos los problemas que ha tenido para expresarse es de pequeña descubierto también que ni siquiera es española pide que no llame más gente contando sus problemas por una vez nos gustaría alguien que alguien nos llamara dijera Houston tienes tu algún problema del Gobierno egipcio permitirá a los ciudadanos descansar los brazos cada diez minutos en este tiempo también podrán camina hacia adelante en vez de hacer

Voz 1 15:14 lo pegados a las paredes

Voz 1981 15:17 personas que dicen hay paz en vez de I Pat muy con

Voz 1995 15:20 hundidas con el lanzamiento del iPad Air

Voz 17 15:23 al menos en el Iphone no hay confusión

Voz 1981 15:27 Pablo Iglesias propone que los debates electorales se celebren en su chalé ya que están todas las cámaras montadas puede echar por teléfono que también lo tengo pinchado sutil

Voz 1491 15:37 has da un minuto de las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 14 15:41 las

Voz 1491 15:46 hay tantas historias olvidadas ignoradas esperando que alguien las encuentre y las plasme en un libro que hasta genera cierta ansiedad pensarlo afortunadamente queda una historia pendiente menos la de Josefa Elisa Uriz dos hermanas navarras del concejo de vados Time dos maestras feministas y activistas a las que han recordado este fin de semana en A vivir que son dos días

Voz 5 16:07 sí también dos fervientes luchadoras por los derechos humanos formaron parte de la Resistencia francesa contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial participaron en el germen de la Declaración Universal de los Derechos del Niño ahora el periodista historiador Manuel Martorell ha indagado en su trayectoria y el resultado es un libro pioneras de la editorial

Voz 1491 16:26 cada aparta cómo te encuentras con este tesoro que maravilla cuántos tesoros como este habrá escondidos por ahí no

Voz 18 16:32 las encuentra casi casi de casualidad cuando estaba realizando la biografía de otro dirigente comunista que también tiene que ver mucho con la resistencia francesa que también era Navarro Jesús Monzón repara veo que Manuel Azcárate histórico dirigente del paro

Voz 5 16:47 sido comunista era el enlace

Voz 18 16:50 entre esos grandes grupos de resistentes españoles que había en el sur de Francia ir los grupos que también había en el norte concretamente en la zona de París dice que cuando él va a París para coordinarse con los otros grupos sus interlocutores son dos dos mujeres que son las hermanas Úriz por lo tanto yo sentí esa corazonada de que probablemente esas mujeres podían tener algo que ver con Navarra

Voz 5 17:13 bueno pues tanto tenían que ver que como comentaba Martorell probablemente sean las dos mujeres navarras con más proyección social y política de la historia

Voz 1491 17:21 las dos estudiaron magisterio y Josefa Uriz formó parte de una especie de misión pedagógica que recorrió el Pirineo de Lleida durante la Segunda República concretamente entre mil novecientos treinta y dos y mil novecientos treinta y cuatro con el objetivo de instruir a la población analfabeta de esas zonas rurales más aisladas

Voz 5 17:37 al margen de su labor como maestras e también iban en autobuses camiones y carros de la época incluso a lomos de mulos llevaban bibliotecas ambulantes gramófonos proyectores de cine también

Voz 1491 17:48 Teatro a las aldeas apartadas unos todos que no gustaron del todo porque tuvieron tantos problemas ahora por ejemplo habla

Voz 18 17:55 la lectura de la prensa de hacer comentarios de texto la lectura de determinadas obras la introducción de debates o el hacer excursiones fuera para para ver cosas en la naturaleza o cómo se desarrolla una industria o cómo es una catedral gótica o yo qué sé el tener a asociaciones de padres y madres de alumnos bueno este tipo de cosas que son tan normales en la actualidad entonces tenían un carácter revolucionario porque socavan frontalmente con la forma de impartir la enseñanza en esos momentos IS fue vamos a decir el pecado de de estas dos hermanas e inmediatamente fueron catalogadas como revolucionarias rupturistas y hasta sus propios compañeros de las el anormal de Lleida les hicieron el vacío no si finalmente hay una de no hacía contra Josefa Uriz ante el rectorado cuál es el desencadenante pues vamos a decir que la gota que colma el vaso de la directora de la Escuela normal es que Pepita Úriz recomienda a sus alumnas que lean un libro que acababa de sacar Margarita Nel Ken sobre la condición social de la mujer en España interviene la iglesia a través de obispo de de Lleida se le abre un expediente y esto es lo que provoca que se inicie el primer mayor movimiento de solidaridad con una profesora en defensa de la libertad de cátedra

Voz 1491 19:27 se manifiestan su defensa firmaron hasta cuatrocientos intelectuales de la época los intelectuales podríamos decir Miguel de Unamuno Ramón y Cajal Ortega y Gasset Antonio Machado Rafael Alberti

Voz 5 19:38 toda esta trayectoria profesional al final les lleva la militancia comunista asumen de hecho cargos de responsabilidad para la República durante la Guerra Civil terminan exiliados en Francia

Voz 1491 19:47 una vez allí cerca de la capital de París no dudaron en unirse a los primeros grupos de la resistencia contra la ocupación alemana y en defensa también de los derechos de las mujeres

Voz 18 19:57 la Unión de mujeres españolas y era una de las organizaciones que intenta integraba la Federación Democrática internacional de mujeres que pasa por ser la mayor organización en defensa de los derechos humanos de los derechos de la mujer que haya existido en todo el planeta en toda la historia no le Elisa Úriz era la representante de las mujeres españolas en el Secretariado de esta gran organización internacional de mujeres uno de los frentes que tenía abiertos Elisa Úriz en sus campañas era luchar por los derechos de las mujeres que estaban encarceladas en el franquismo de los niños que estaban con sus madres también

Voz 19 20:35 en ellas ya habían trabajado en la asistencia a niños de familias desplazadas tanto antes como durante la Guerra Civil

Voz 20 20:43 este es eran unos trece Hay que May eh

Voz 18 20:55 bueno de este trabajo que hacen y que está muy unido claro a toda la cuestión pedagógica y de formación como profesora no pues es donde sale la idea de hacer un día

Voz 19 21:06 Día Internacional del Niño el ocho de marzo dedicado a las mujeres y al mismo tiempo pues la

Voz 18 21:13 elaboración de una Carta Internacional de los Derechos de la Infancia que al final las Naciones Unidas aprobarán

Voz 20 21:20 en el año cincuenta y cuatro eh

Voz 18 21:26 con la operación Paul Europa predicar lo que hace el Gobierno francés es prohibir todas las organizaciones todos los periódicos todos los organismos

Voz 19 21:35 que dependían del Partido Comunista de España entre ellos

Voz 18 21:39 Dios la unión de mujeres españolas que es al donde estaban trabajando ellas que tenía tenía su sede en los Campos Elíseos de

Voz 19 21:47 el de París

Voz 5 21:50 y estas dos hermanas pioneras finalmente fueron deportadas a Alemania donde murieron años después sin poder hacer lo que ellas querían que era volver a casa a Navarra

Voz 21 22:01 atrapa

Voz 1981 22:03 son

Voz 1491 22:08 la historia de las hermanas Uriz recogida en este libro pioneras una opción para regalar este Día del libro que se celebra hoy con los libros compartimos los que hacemos radio pues en materia prima le las palabras y la forma que tenemos de utilizarlas como hablamos como escribimos dice más de lo que creemos de cada uno de nosotros tanto que pudo

Voz 5 22:27 diríamos incluso ayudar a la policía identificar al sospechoso de un crimen con con esa premisa Alex Grijelmo ha escrito su primera novela una obra que inaugura un nuevo género el thriller lingüístico

Voz 14 22:41 tú

Voz 22 22:45 en esta novela las palabras la lengua tienen un peso definitivo en la trama en el en el fondo es que las palabras tienen un peso definitivo en todo no es que como dice el profesor Eulogio Pulido y en la novela es que las palabras son siempre el camino de las palabras son la expresión del alma de cada cual no retratarnos con las palabras pues igual que que también transmitimos una imagen con la ropa o o en cómo tenemos ordenada la casa no

Voz 19 23:14 Nos las palabras por decir algo que a todos

Voz 1491 23:23 hasta la verdad puede engañarnos

Voz 22 23:25 para preguntarte si hay una crítica en la novela a la información o a la información de sucesos en este caso sí es hay una crítica también

Voz 23 23:33 en la a I como los periodistas a veces transmitimos una parte de las de la realidad es otra y eso al final construir construye una tira la en información aportamos unos datos pero o nosotros y eso al final eso

Voz 14 23:54 todo

Voz 22 23:57 ya son los pasa también en la vida eh a veces con cuatro datos que sabes

Voz 0084 24:00 hemos de alguien no con un relato muy sencillo de

Voz 22 24:05 alguna cuestión completamos mediante la conjetura lo que nos falta ir construimos una falsedad

Voz 1491 24:14 el protagonista el libro profesor de lingüística se llama Eulogio y no por casualidad porque logia Griego quiere decir bien hablado

Voz 5 24:21 el libro se llama el cazador de de Still lemas y claro que es un estilo

Voz 1491 24:27 eso nos preguntamos yo no tenía ni idea

Voz 5 24:29 porque muchos oyentes pues tampoco pues según lo define uno de los personajes de la novela son estas manías personales que se reflejan en lo que escribimos Álex Grijelmo amplían poco esta definición son los rasgos

Voz 22 24:41 de estilo personales que todos tenemos al hablar au al escribir pero bueno también al hablar no son esas palabras que repetimos construcciones que reiteramos a veces decimos me abuela decía tal cosa pues eso era un steel lema de nuevo tal como decía mi abuela como decía mi tía bueno pues son son Steel lemas de esas personas

Voz 0660 25:02 me lo decía mi editor me lo decía mi papá me lo dijeron ya veces sin olvidar a muchas más

Voz 0084 25:10 hay unos lemas que están muy a la vista

Voz 22 25:13 pues las los latiguillos que de las muletillas que todos tenemos y otros que están más ocultos en los textos pero que se pueden escudriñar usado por ejemplo la frecuencia de determinados adverbios el número de palabras que utilizamos por frase la forma de puntuar el uso de las mayúsculas

Voz 0660 25:31 Hong Mola di la TDT para buenos momentos para las sobre los pobres y mezquinos que una sátira Lescaut ahí a a menos

Voz 1491 25:42 Grijelmo fue el creador de la Fundación del Español Urgente la Fundéu a la que una y otra vez acudimos los periodistas al menos los de la Cadena SER ante las muchas dudas que no surge mientras estamos trabajando así que será difícil imaginar aún corrector en el proceso de edición de de los libros de Grijelmo pero hasta él necesita esta figura

Voz 22 26:00 han sufrido alguna crisis nerviosa no no no que no supongo que no pero yo también me equivoco aunque ha analizado mucho lenguaje ya ya escrito manuales de estilo muy bueno muchos textos sobre la lengua yo también me equivoco y tengo despistes y me han corregido algunas toque no no no

Voz 17 26:20 ha otro me han corregido bastante

Voz 22 26:23 los errores que que bueno que me han librado de una buena vergüenza pero esto nos pasa a todos y es natural el trabajo de corrector es fundamental

Voz 1491 26:35 a tres minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0084 26:40 son muchas las canciones que surgen como respuesta otras ninguna tan exitosa como el tema que Carole King James Taylor compartieron mil novecientos setenta y uno

Voz 20 26:52 yo un año aquí

Voz 0084 27:02 Carole King escribió esta canción inspirada por un verso de Taylor que decía he visto día solitarios en los que no podía encontrar un amigo Dalli surgió esta canción mágica tienes un amigo salió del tirón contaba quien formó parte de TI Street super éxito de la compositora de Nueva York a la par que quien grababa su disco James Taylor preparaba mates Lay quién les regaló la canción que grabaron en las mismas fechas y con los mismos músicos en ambos discos destruir se convirtió en el primer álbum compuesto por una mujer en superar la barrera de los diez millones de copias vendidas y la versión de Taylor llegó número uno fue súper éxito al año siguiente se volvieron a juntar en los Grammy alrededor de esta canción quién ganó el premio composición del año Taylor el Grammy a mejor interpretación James Taylor Carole King se volvieron a juntar para una serie de conciertos en dos mil diez yo cuenta friend o en aquellas veladas

Voz 20 28:06 vi sí claro

Voz 1491 28:38 una canción compartida y un reconocimiento en este caso sí también compartido You got a friend el regalo de Carole King James Taylor en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 20 28:48 eh eh eh sí vi

Voz 2 29:44 de buenas a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 16 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0137 30:07 hay dado buenos días buenos días la profunda grieta entre los bloques políticos en España ha quedado más retratada esta noche en el primer debate electoral entre los candidatos a la presidencia del Gobierno las acusaciones han volado de un grupo político al otro en el plató de televisión española aunque no ha habido sorpresas en las tienes políticas de cada partido es así ha habido respuestas que estaban esperando el momento adecuado como la de Pedro Sánchez a Pablo Casado porque figuras como Cayetana Álvarez de Toledo cuestionen el consentimiento sexual femenino

Voz 25 30:32 por cierto señor Casado me gustaría que le dijese a sus candidatos y sobre todo a sus candidatas que no es no es que cuando una mujer no dice si es no lo digo porque hay una experiencia clara por parte de las mujeres y es que cuando se sienten coaccionados hay ocasiones en las que no pueden decir que no ahí está el caso de las manadas y por cierto también os digo una cosa dígale a sus amigos ausentes de la ultraderecha que entre una mujer no es un taxi a usted señor Rivera le digo el vientre de una mujer no se alquilan

Voz 0137 31:00 pero también ha habido preguntas para Sánchez una de las más repetidas por populares y naranjas la de los indultos a los líderes independentistas presos Pablo Casar

Voz 0831 31:07 sigue sin contestar si va a indultar a los presos que pueden ser condenados por eso es bueno si no como

Voz 26 31:13 por rebelión o sedición que quiere decir que los va a indultar que ya tiene la hoja de ruta que quiere volver a revalidar

Voz 17 31:19 ese Gobierno Frankenstein el debate también girado

Voz 0137 31:22 en torno a los posibles escenarios que se abren a partir del veintiocho de abril uno de ellos que el PSOE pacte con Ciudadanos algo en lo que ha insistido en preguntar Pablo Iglesias

Voz 26 31:29 emplazo al señor Sánchez a que diga claramente si está o no dispuesto a pactar con Ciudadanos porque creo que hay muchos electores de izquierdas en este país que lo quieren saber porque creo que no miento si digo que ese gobierno un gobierno de Ciudadanos y el Partido Socialista sería un gobierno de derechas incapaz de afrontar los retos sociales que tiene este país

Voz 0137 31:48 otra de las posibilidades un gobierno de los naranjas con los populares riberas el ofrecido a Casado eso sí con Rivera como presidente del Gobierno

Voz 0040 31:55 el Casado yo creo que es un error volver a pactar con los nacionalistas de verdad lo ha dicho usted esta campaña

Voz 9 32:00 otra vez vamos a darle a los nacionalistas el protagonismo

Voz 0040 32:03 legislatura yo quiero un acuerdo de coalición de gobierno con un gobierno constitucionalista encabezado por ciudadanos tendiendo la mano al Partido Popular pero para hacer las cosas distintas señor Casado

Voz 0137 32:13 ya atención para aquellos que voten por correo la Junta Electoral Central ha decidido ampliar hasta el jueves el plazo para entregar el voto en las oficinas de Correos el plazo durará hasta el día veinticinco Hinault hasta el veinticuatro como estaba previsto en inicio y en Galicia a los ayuntamientos de Pongesur es y Rianxo recordarán hoy a la pareja de jóvenes que han muerto en los atentados de Sri Lanka

Voz 16 32:30 claro

Voz 27 32:32 eh tres dos inicial

Voz 19 32:37 este es nuestro

Voz 0137 32:39 las dos localidades acogerán hoy actos en memoria de la pareja de treinta y uno y treinta y dos años que se encontraba de vacaciones en el país cuando se produjo la cadena de atentados a hoteles e iglesias este domingo que ha provocado ya doscientos noventa muertos y más de quinientos heridos mientras el Gobierno de Sri Lanka

Voz 16 32:53 yo sí asegura que los atentados

Voz 0137 32:58 ya ha llevado a cabo con ayuda de una red internacional y que no ven posible que un grupo local sin ayuda exterior haya sido capaz de ejecutarlos de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1 33:08 no sé

Voz 14 33:11 los informativos

Voz 2 33:14 de a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 33:34 martes marcado por el primer debate electoral entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno hoy tenemos segunda parte segundo debate consecutivo lo que no se repita es la previsión del tiempo parece que no va a seguir Bill humillando en el Mediterráneo Luismi Pérez cuéntanos buenos días buenos días Marina pues no

Voz 28 33:51 si acaba esa situación de vientos del nordeste de levante esa situación de baja fría en altura en algunos momentos de gota fría que tanto ha dado de sí en el Mediterráneo y cambiamos de tercio cambiamos de tercio hacia vientos del oeste y del suroeste que lo que suelen traer son lluvias al oeste y al norte del país de hecho ya se está notando lo mismo ha entrado ese frente desde ayer por la tarde por Galicia llueve ahora incluso con ganas en muchas zonas de Galicia de Castilla y León de Extremadura en las provincias occidentales de Andalucía los coletazos Marina de la borrasca de los últimos días todavía están en el Mediterráneo sobre todo en Girona allí sigue lloviendo un poquito aunque esas precipitaciones poco a poco se retirarán el frente que entra por el oeste afectará a gran parte de Madrid de Castilla La Mancha el resto de Andalucía llegará hasta el el Cantábrico y Aragón y atención a últimas horas de la tarde con las tormentas fuertes que van a caer en Aragón y en muchas zonas el Pirineo por ejemplo fiesta hoy en la Comunidad aragonesa que va a traer esos chaparrones sobre todo por la tarde en Canarias bastantes nubes Marina bajan las temperaturas y el viento lo que os decía dando poco a poco hacia poniente va a ser más fuerte en los próximos días

Voz 1491 35:00 sabemos que tenemos muchísimos oyentes aficionados a la meteorología nos lo cuentan en nuestras redes sociales en Twitter o en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Nos van comentando los temas charlamos contigo Luismi así que esto les va a interesar mucho porque has preparado una sección especial por el día la del libro nos traes algunas de recomendaciones para saber todavía más del tiempo

Voz 28 35:23 así es saber libro sobre meteorología sobre la atmósfera sobre geografía española hay un montón muy buenos francamente un montón de autores un montón también de

Voz 1491 35:34 lo tuyo es vicio Luismi

Voz 1 35:37 os digo una cosa tampoco es que yo tenga una una vivienda

Voz 28 35:40 de aquello de que tenga que salir yo de la de casa para que se quede los libros pero sí que es cierto que el elenco de libros de los que dispongo es bastante amplio Illa os digo también hay un montón más de autores y de buscadores divulgadores que se dedican a ello y que tienen buenos libros pero en cualquier caso tuvo tres que son de cabecera y además muy sencillos de poder de leer como por ejemplo apuntados este nombre y es un es un libro de cabecera se llama el tiempo visto desde el cielo a ver es un libro básicamente muy ilustrativo en el que en forma de grandes hizo francamente bien tomadas fotografías desde un avión siempre desde un avión Marina Aitor pues sexo aplicar un montón de fenómenos meteorológicos es un libro eh ya os digo sencillo de entender sencillo de leer sobre todo porque tiene muchísima así ilustraciones fotografías es que ni más ni menos es que está escrito primero por un divulgador meteorológico que es el Francesc Mauri de de Cataluña Jordi Martín que es un piloto comercial de de de avión además de experto en fotografía ya hace unas fotos perfectas ya os digo el tiempo visto desde el cielo si queréis saber la lo que representa una nube o una determinada estructura en el cielo lo podéis ese daros con este libro yo llevo además bastantes sirve desde el punto de vista económico y luego otro que también está escrito por un por un gran divulgador un gran personaje en este caso que es Manuel Toharia que es el libro del tiempo su libro un poquito más denso básicamente porque es más y más extenso estamos hablando de más de seiscientas páginas que si tienen que ir leyendo poquito a poco pero también de una forma entendederas se explican un montón de procesos atmosféricos qué es esto de la meteorología qué se cuece en la atmósfera que se cuece en el mundo y sobretodo como él está muy especializado en la divulgación científica la divulgación como en la comunicación

Voz 17 37:32 metodológica en la comunicación científica

Voz 28 37:34 pues también son con eso es es un libro en el que está ese punto de crítica a cómo la humanidad va cambiando cómo lamenta calidad sobre todo va cambiando como los retos a los que nos tenemos que afrontar allí básicamente pues desde el punto de vista de cambio climático de la contaminación que tenemos en la humanidad o en la tierra pues como los medios de comunicación en muchos casos pues están exacerbado ese problema o como también pues de eso del morbo periodístico aquí está muy bien tomado muy bien he encontrado muy me han buscado y sobretodo eso desde el punto de vista en sí de la ciencia es un manual de lo que sería la meteorología como entenderla para cualquier profano vale

Voz 5 38:15 efectivamente como entenderla porque estos libros son son para todo el mundo porque muchas veces pasa aquí que científicos en este caso también pues meteorólogos y tal que no sigamos con los tecnicismos con tal esto lo podemos tender entender la gente que no tenemos ni idea del del tiempo sí

Voz 28 38:30 sí sí a ver siempre hay alguna palabra que pueda quedar un poquito más eh fuera de abasto de lo que sería la la el saber popular pero sí que es cierto Aitor que el noventa y cinco por ciento de estos libros entiende a la primera y sino esas otras para

Voz 5 38:43 a las que pueden quedar un poquito más aquello un poquito más

Voz 28 38:45 en el limbos de quién no acabamos de entender con una segunda lectura sobre todo con una pues con poder buscar algo información

Voz 1491 38:52 lo de apoyos así es ese entendido

Voz 28 38:54 os digo que son son libros para la más de media completamente osea para la gente que no tenga ni idea de meteorología o una idea muy muy vaga de lo que es esto del tiempo pero si queréis os traigo uno que es un poquito más pro

Voz 1491 39:06 es porque si decías que tenía entre recomendaciones momentos dado tenemos dos apuntada

Voz 28 39:11 ahí está el tiempo esto desde el cielo y el libro del Tea

Voz 1491 39:14 tiempo libre el tiempo pues ahora os traigo esto qué es

Voz 28 39:16 el título también sencillo que es son climas tiempos de España que es un libro que está escrito ya desde un punto de vista más académico más universitario

Voz 1491 39:25 si esto suena más manual suena más bueno

Voz 28 39:29 no no no es un tocho entre comillas set tan grande como el de por ejemplo Manuel Toharia del libro del tiempo pero sí que es cierto que salga un poquito más denso desde el punto de vista universitarios entiende muy bien aquí a haría falta un par de veces para leer sólo quién no tengan idea de meteorología pero es también asequible el clima así tiempos España que están escritos por Jorge Olcina que eso de profesor de la o de hecho doctor en la Universidad de Alicante doctor en Geografía también doctor en Geografía por parte de la Universidad de Barcelona que es el gran maestro Javier Martín Vide ya os digo poquito a poquito sepuede puede leer hay un montón de temas también de los nuevos retos a los que está expuesto la humanidad desde el punto de vista cambio climático y luego cómo influye esto de la meteorología las personas como las personas influidos en la meteorología

Voz 1491 40:13 pues Manuel Toharia es un referente pero yo creo que me quedo con el tiempo visto desde desde el cielo no porque no me gusta

Voz 1 40:19 por las mucho

Voz 1491 40:22 las fotos pero me parece muy interesante no esto de poder ver desde el cielo puestos estos fenómenos de dos que nos vas hablando Luismi cada día oye gracias por las recomendaciones

Voz 5 40:32 que si os iré dando más de que hay un montón de libros

Voz 28 40:35 mi biblioteca tengo unos cuantos eh

Voz 1 40:37 a mí venga buenos días

Voz 2 40:49 de Sun primeras Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 29 41:03 el día

Voz 14 41:23 sí muy bien Fabio

Voz 1491 42:23 pero cuatro y doce en Canarias hoy que hablamos de animales de yo también me voy a atrever con una recomendación una recomendación literaria sino tantos no no no ahora venga Gimferrer relay hacendado y me gustó tanto como la primera vez habló de a mi familia y otros animales que además es divertidísima et Is siempre está bien reírse un poco si tenéis en caso adolescente aficionado a los bichos a la naturaleza esta es su libro Mi familia y otros animales seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro de animales Varane encuesta de hoy en arroba de buena Nos vamos vamos nos ha quedado clarísimo que nuestros oyentes son mayoritariamente perro unos perros pero de forma abrumadora sesenta por ciento de los votos Miu un montón de fotografías de vuestras animales que no nos pueden gustar más

Voz 1 43:11 sí sesenta por ciento para los perros veinte por ciento para los gatos y luego hay pues como unas selecciones indecisos como José de Málaga que no puedes ver decidirse por uno de los dos

Voz 30 43:20 pues tener un perro en gato tengo muchísima anécdota pero yo me quedo con el momento en que yo o Perea Mitterrand y cuando llegué a casa estuvo todo el día pegado un relato al perro sin separarse un momento cuidando lo voy yo creo que queremos aprender mucho de ellos no

Voz 1491 43:38 las otras dos opciones de la encuesta son las plantas con el dieciséis por ciento Los peces con cuatro por ciento hasta aquí nuestras propuestas como siempre las amplía y las mejores con vuestras anécdotas

Voz 31 43:49 buenos días Julia de Alicante me historia con mascotas no empezó muy bien sendos guión muy pequeña iba por un mercado con mis padres y a día poquitos de colores y me puse tan pesada que me no subir al desván que teníamos en la parte alta de la casa para jugar e hice Moncho se manchó de negro con carbón que teníamos almacenado entonces pues bueno no se me ocurre otra cosa que la Barlow para quitarle la mancha negra para que no cogiera frío pues le puso en seco

Voz 0084 44:17 ahora me siento más contarles

Voz 1491 44:23 pues ahí está a ver que este temor a un pollito pequeña te tienen que dejar muy tocada

Voz 5 44:28 pues sí pues sí porque además cuando eliges vivir con un animal suele pasar pues que le coges muchísimo que muchas Ariño Ipod ve en principio van a vivir menos que sus dueños

Voz 32 44:39 hola soy madre Emma de vi yo tuve un pez naranja que se llamaba tiburón porque yo soy muy de de reforzamiento positivo pero me fui de viaje se lo a mi amigo Juanín y le daba por la mañana Magdalena murió después tuve un pajarito que se llamaba Camarón que era un canario que cantaba con el pico cerrado pero le dio alas más hice lo tuve que dejar a mis hermanas para que ellas lo cuidara y los último dieciocho años de mi vida los ser compartido con bien seny Victor de gatitos maravillosos es amigo que ya no están conmigo que está en el cielo de los gatos cazando Rato

Voz 14 45:26 la más que ellos

Voz 1 45:33 no te pongas trío de buenas tristeza no ya además joe que no cuenta con un cariño no

Voz 1491 45:39 claro que sí es seguro que Bin sentí Víctor fueron muy felices contigo

Voz 1 45:43 los perros eh han arrasado sois muchos los que nos habéis dicho que que os gustan los perros pero algunos nos contáis también que las plantas las plantas

Voz 1491 45:51 a mí me acompaña las planta pues mira haya

Voz 1 45:54 gente tuve una planta mascota Mi plan

Voz 1491 45:57 mono y ahora tengo varios votos pues

Voz 5 46:00 aunque eso sorprende no es la única

Voz 25 46:03 buenos días desde y para mí la mejor compañía verlo como también preparan madre tiene veinticuatro años las plantas que de sirve además como terapia

Voz 1491 46:18 claro que sí pues las las cuidando que si quitas no esté que se les quitas las hojas muertas ya una planta hay que cuidar la también

Voz 5 46:26 claro que sí necesita sus cuidados en Twitter como decíamos hemos recibido muchísimas fotos e en podríamos decir que hemos conocido a las mascotas de algunos oyentes

Voz 1491 46:35 sí buenas mascotas oyentes de de bueno de suelo

Voz 1 46:37 claro que les toca aguantar el programa una vez nuestro

Voz 17 46:40 señor Alberto Pozas nos presenta a Zac hizo eh

Voz 5 46:42 dos gatitos la felicidad pero

Voz 17 46:45 duda dice Pozas el barcelonés dice que prefiera las

Voz 1491 46:47 tortugas y arroba Jiménez Sergio nos envía una foto de su perro reto flotando en la escalera lo de las tortugas a mí siempre

Voz 1 46:55 dado la sensación como que es es tan que tiene que oler fatal si te lo te lo confirmó bueno es así Cray

Voz 1491 47:04 es cotillear ver cómo son las mascotas de los oyentes de de buenas están todas las fotos en Twitter son diecisiete las cuatro y diecisiete en Canarias y semana de pudo intensivo por delante con dos jornadas de Liga es curioso porque ahora mismo tres de los cuatro primeros equipos de la Liga son de Madrid Atlético Real Madrid Getafe el jueves se miden en el Coliseo Alfonso Pérez el tercero y el cuarto en Juan el Getafe y el Madrid un partido que puede servir a Zidane para confirmar lo que ya tiene bastante claro

Voz 33 47:36 el Madrid busca una salida digna para Gareth Bale porque se lo merece es un futbolista del equipo blanco tiene contrato y aunque él no habla de eso todos sabemos que Bale tiene sus días contados en el equipo sobre todo

Voz 1210 47:45 ella Javi es es una situación irreversible lo saben lo saben sus agentes lo sabe el club los osado

Voz 32 47:50 tendría que se tendría que ocurrir un auténtico drama un milagro

Voz 1210 47:54 Ana que siguieran en Madrid atemporal que bien se llama lo quiere Zidane y lo quiere la directiva anhelos

Voz 33 47:59 ha acabado la paciencia para todo el mundo yo creo que hasta para él es bueno que busque suerte en otro sitio no sí señor sería bueno para para el galés que ha entrado ya en bucle y bueno pues Luka Modric estuvo muy bien en el campo y también me cuentan que en el vestuario ayer y hoy se cambie al lado del y encima bueno pues es amigo de él desde que estaba en en el Tottenham Hotspur y evidentemente juntos en el Real Madrid hace ya pues eso casi seis años y bueno pues estaba cariñoso con Bale que me cuentan que ha entrenado muy bien en el día de hoy con buena cara con buen talante y pensando en bueno el partido de jueves sabes lo pone a Zidane porque Bale con con el técnico francés de seis partidos decidan dirigiendo al Real Madrid tan sólo ha

Voz 17 48:35 ha jugado tres y mientras el Real Madrid afronta este

Voz 5 48:38 tramo final sin ningún tipo de ilusión su rival está ante la que posiblemente sea la mejor temporada de su historia esta noche ha estado aquí José Bordalás el entrenador del Getafe que ha hecho posible que este equipo del sur de Madrid esté luchando por entrar en la Champions League si te dice

Voz 33 48:54 cuando coges el equipo hace dos años y medio en Segunda División en puestos de descenso a la Segunda División B que después de menos de tres años que ibas a estar en Getafe cuarto al décimo

Voz 34 49:04 el Gornal tuvieras pensó que estaba loco que estaba dado que algo estaba loco se estaba para tirar sin duda es duda porque como sabéis yo llego al Getafe está penúltimo clasificado ya me dijeron loco cuando acepté el reto los las personas allegadas la gente de mi familia me decían pero como tengo esa meter ahí si vienes de de ascender a un equipo a Primera División B equipo que está penúltimo que que que está decaído que está con malas sensaciones y bueno pues me convenció me va me van los retos difíciles complicados y afortunadamente salió bien podía haber salido mal porque no era tarea fácil pero bueno a la confianza de mi presidente la confianza de la gente yo creo que ese año el la afición enganchó con el Getafe y bueno yo creo que se pusieron las bases para lo que estamos haciendo ahora a pesar de de como el hecho de ser un equipo modesto

Voz 1491 50:02 el equipo azulón es la gran revelación de la temporada en España sin embargo hay rivales que acusan al Getafe y a su entrenador de hacer un fútbol al límite del reglamento Manuela ha preguntado a Bordalás por sus referentes en el fútbol y hay sorpresas dentro que te gusta

Voz 34 50:17 especialmente en alguna manera de jugar si Johan Cruyff me encantaba eh siempre me ha encantado ha sido mi ídolo como jugador y como técnico sin duda ha sido la interpretación del fútbol hay la visión yo creo que ha sido un superdotado habrá algunos que están escuchando Irán joder pues pues tú ahora el Getafe no se parecía al al estilo de Cruyff no es bueno al final también un entrenador tiene que adaptarse a a los jugadores que tiene ahí a la plantilla que tiene de eh a veces pues me gustaría poder interpretar el fútbol de otra manera pero sería un error en final tú tienes que adaptarte no los jugadores eh tú crees que no entrenador no tiene que utilizar siempre el mismo esquema yo creo que no es mi opinión números ya no lo haría tú puedes tener una idea ser muy romántico pero si no sacar resultados pues nadie va a estar contento los jugadores no van a tener confianza y el club no va a estar contentos la afición no está contenta al final en estos momentos en el Getafe todos estamos felices porque estamos sacando buenos resultados

Voz 5 51:26 esta noche es turno para el Barça que se enfrenta al Alavés en Mendizorroza las nueve y media de la noche contra programando ahí el que va a ser el segundo debate electoral en dos días el de esta noche no ha podido escapar al deporte aunque quizás muchos eh nos hayáis dado cuenta Mari Luz Gómez ex árbitro de baloncesto ya siendo una de las encargadas de medir el tiempo de todos los candidatos es muy distinto prepararse

Voz 32 51:51 pido de baloncesto para un partido entre políticos para un debate político

Voz 35 51:57 pues a ver la preparación ya la llevamos si la formación también porque como ha indicado además somos anotadores de John de baloncesto de Madrid irá representamos también íbamos como anotadores a la grandeza entonces la preparación y la formación la tenemos y esa anticipación aunque en este caso eran con palabras balones divididos pues la tenemos lo que pasa es que efectivamente no es igual un balón dividido que estamos más acostumbrados a a un debate a cuatro personas en este caso cuatro candidatos que no sabía cuándo iba a hablar si teníamos que está todo el rato con el dedo hay preparado

Voz 33 52:31 cuántas personas controlando los tiempos

Voz 35 52:33 lo cada uno con cada uno de los cuál

Voz 33 52:36 a los cuatro seis miembros de la Federación Madrileña de baloncesto

Voz 35 52:39 si los cuando los cuatro a Daniel oficiales de la

Voz 5 52:42 ACB probaría que nivel

Voz 36 52:50 no de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte