De Buenas a Primeras (24/04/2019)

qué tal ya casi tenemos hecha la semana es miércoles veinticuatro de abril y eso sí va a ser un miércoles pasado por agua va a llover prácticamente en todo el país y prácticamente durante todo el día con frío sólo se van a librar del paraguas iban a tener máximas de más de veinte grados en el Mediterráneo y en Canarias once grados marcan ahora los termómetros han Lanzaro somos muchos los que a esta hora estamos ya a pleno rendimiento ayer pudimos conoceros además a través de los mensajes que estéis muchos de vosotros Alfaro de Mara Torres para hablar del turno de no

Voz 0032 01:32 sí hay todo tipo de trabajos de madrugada de trabajos madrugadores y también hay trabajos que bueno pues en este caso por desgracia son necesarios las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año

hoy tenemos a Sergio diez en uno de esos centros de trabajo que no cierran

en este caso porque la muerte no descansa Sergio la cuéntanos

Voz 0455 01:53 buenos días sí chicos estoy en un lugar que la verdad impone bastante respeto estoy en el tanatorio de la M treinta de Madrid

Voz 0455 02:01 funerarios de Madrid que bueno para que os hagáis una idea de cómo es al llegar a la entrada alguna la recepción pues ves un espacio solemne diáfano que recuerda pues es sobre la entrada quizá de un grande solemne y hay pantallas con información parecidas a las de los de los de los aeropuertos pero con más pequeñas en las que se indican en que sale está la persona que va a ser velada no hay también un empleado en la recepción relaciones públicas para atender a los familiares y amigos que lleguen al tanatorio porque bueno por la ley española tienen que pasar veinticuatro horas desde que una persona fallece hasta que se enterrada por lo tanto una persona pasa al menos veinticuatro horas en el Tanatorio unas pocas más seis fallecimiento ha sido de madrugada porque no hay entierros hasta ahora del día y habría que esperar a la mañana eh bueno pues ahí te atienden los empleados hay aproximadamente entre tanatorio Sur esté unas veinticinco personas trabajando ahora mismo porque hay uno

Voz 4 02:50 de Chen claro el Turó Checa además

Voz 0455 02:53 pero sea por la información que le han dado el trabajo es exactamente igual que el día simplemente bueno pues entran difuntos sonó en función de lo que vaya pasando tienen empleados que se cuentan entre estos veinticinco en algunos de los principales hospitales de la ciudad por si fallece alguien y luego también atienden por supuesto a residencias de ancianos a particulares Si una persona fallece pues si la persona está asegurada directamente el PSOE e la compañía de seguros e gestiona todo el tema del difunto sino pues la persona tiene que llamar directamente al tanatorio

Voz 1491 03:22 en el tanatorio de la M treinta son tanatorio inmenso muy grande no tiene nada que ver con el tanatorio de una ciudad media o de una ciudad pequeña para que la gente eh que no es de Madrid y que no ha tenido que estar nunca en el tanatorio de la M treinta lo entienda es que es un lugar tan tan tan grande que hay que efectivamente indicar en qué salas están pues de determinadas familias no

Voz 0455 03:45 exactamente aquí hay veintiocho salas disponibles y en el tanatorio Sur hay unas cuarenta es enorme el sitio ya cuando llegas te das cuenta de lo grande que es

Voz 1375 03:53 ah bueno pues Villegas lógicamente

Voz 0455 03:55 me nervioso a visitaron familiar o el familiar de algún amigo o una persona que te importa Ivo agradeces eh toda la información mi hija bueno él Talant buen talante que te pueden dar los empleados de trabajadores

Voz 0032 04:07 claro que tenemos que decir que igual es de las conexiones más mal rollito que hemos hecho porque venimos estos aquí venga de buenas conectamos en el minuto dos con el Tanatorio pero bueno es un curro más de noche

Voz 1491 04:16 exactamente es un sitio más que él

Voz 6 04:19 la gente trabajando y hay gente a veces

Voz 1491 04:22 no trabajando también por desgracia en un rato volvemos contigo Sergio hasta este tanatorio de la M treinta de Madrid en este caso esperamos que no tenga hace mucho que contarnos que no haya es más actividad que la que nos has contado ahora hasta luego

Voz 0455 04:35 hasta ahora chicos

Voz 4 04:41 desde hace muy difícil hablar de de todo lo relacionado con la muerte de Abu enorme el que hemos construido entorno algo por lo que todos vamos a pasar y aún así que difícil de hace hoy queremos además contaros la historia de cómo un agricultor anónimo cualquiera de vosotros que unos exceso escucha no caes madrugado para ir a vuestra explotación a vuestras Viñas bueno la historia de cómo podéis acabar sufriendo en vuestros bolsillos la crisis de Boeing del fabricante norteamericano de avión

Voz 0032 05:11 es una historia para descreídos de la globalización para esos que todavía piensan que lo que pasa a miles de kilómetros de distancia no puede hacernos daño en casa la historia tiene como protagonista ya decimos a a esa agricultor o ganadero anónimos cualquier productor de aceite de oliva de vino de naranjas incluso de queso como villano como malo de la película está Donald Trump el presidente de Estados Unidos que arregla prácticamente todo a base de aranceles extras la Historia desde hace años la europea Airbus viene superando a la norteamericana hoy en el mercado de la aviación civil y Estados Unidos dice que la culpa es de las ayudas que la Unión Europea Le da Airbus

Voz 4 05:50 unas ayudas que según los cálculos de Washington hacen que Boeing pierda once mil millones de dólares al año así que mientras la Organización Mundial del Comercio estudia el caso Trump ha decidido cobrarse esas supuestas pérdidas por otra vía ya anunciado aranceles por ese importe por once mil millones de dólares a toda una serie de productos europeos un castigo hablando claro que puede convertir en víctimas colaterales de este embrollo a los agricultores españoles

Voz 0032 06:16 recordamos a la industria del aceite de oliva porque aunque Estados Unidos se lo compra casi todo a Italia el hecho es que Italia se lo compra España que termina siendo el perjudicado de forma indirecta o también a los productores de vino que tienen al otro lado del Atlántico su segundo mercado en valor trescientos veinticinco millones de euros en botellas se han exportado allí el año pasado José Luis Benítez es el director de la Federación Española del Vino

Voz 7 06:40 que todavía estamos en una fase muy inicial que está ahí pero es una posibilidad pero no es tampoco un riesgo inminente vamos a decirlo así nos han trasladado especialmente a las autoridades españolas que todo esto está siendo objeto todavía una larga negociación Ike además tienes la impresión de que es probable que se pueda llegar a un acuerdo por ambas partes

Voz 4 07:04 de momento ya lo escuchamos lo de Trump es sólo una amenaza si sabemos lo que puede pasar si llega a materializar la la Asociación de Exportadores de aceituna de mesa calcula que por culpa de los aranceles contra la aceituna negra que entraron en vigor en verano del año pasado este año van a perder cuarenta millones de los Julia Molina el origen del enfado de Trump lleva qué

Voz 1915 07:24 catorce años dando vueltas en la Organización Mundial del Comercio pero el presidente estadounidense no está dispuesto a esperar y menos cuando se trata de imponer aranceles una medida a la que recurre de vez en

Voz 3 07:38 hombre me pues

Voz 1915 07:39 lo que hace ahora es lanzar una amenaza a su forma de protestar porque la Unión Europea da subvenciones a la empresa de aviación Airbus lo que a su juicio perjudica a la estadounidense Boeing lo cierto es que Bruselas ya acusó a Washington de lo mismo de ayudar a Boeing en este caso hace un mes la Organización Mundial del Comercio le dio la razón el caso por el que protesta a la administración estadounidense sigue esperando a que los árbitros se pronuncien previsiblemente lo harán en agosto pero hasta entonces la amenaza de Trump queda sobre la mesa y aunque las autoridades españolas tranquilizan a los productores asegurando que se está negociando para que esto no pase a la Unión Europea el anuncio no le

Voz 0032 08:15 hecho ninguna gracia al signo

Voz 0445 08:21 el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parla

Voz 1915 08:24 viento europeo ya advertía que así no sepa

Voz 0445 08:26 de negociar

Voz 4 08:31 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a repasar el daño que estos aranceles con los que amenaza Trump podría podrían hacerle al campo español a nuestros agricultores

Voz 9 08:48 mucho tiempo ya un Talgo de debemos Tel

Voz 0445 08:52 estoy en quisieron

Voz 9 08:54 a dar antigua flat ical

Voz 4 09:01 a unos metros de aquí de estos estudios en el Círculo de Bellas Artes de Madrid continúa la lectura ininterrumpida del Quijote que empezaba así ayer por la tarde Ida Vitale la poeta galardonada con el Premio Cervantes una lectura con la que cada año celebramos el Día del Libro que hemos querido celebrar también con vosotros con los oyentes de de buenas

Voz 10 09:19 ahora se Javier de nariz Randy duro y el que iban Alcoy que yo creo que se puede recitar de memoria es la clínicas cambien de colegio entendí Clayton Mujercitas cuando infundir libro que releí meses ensayos y bueno yo es que vivía muy cerca del Retiro verano me subía por la costa Moyano hizo que cogió un libro en el retiro las en el colegio a toda como yo al suspenderse se creado chavales y tengo una hija mi hija pues no ha heredado también aunque ella ya es más de de a Harry Potter eh Juego de Tronos

Voz 0032 09:55 las nota el cambio de generación seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Nos estés contando como Javi te Madrid con qué libro os enganchase dispara siempre sin remedio a la lectura

Voz 11 10:05 pues me aficiones la lectura no con libros sino con fascículos Capitán Trueno fascículos de Julio Verne La isla del tesoro me encanta ser libro y eso que tengo ya sesenta el años ya ahí empecé y ahora soy pues sí me gusta mucho leer ahora mismo estoy con alcohol acabo determinada bien empezado la siguiente Eva de Pérez Reverte mis hijos igual de electores que yo mis nietos también desde que hay que aficionada niños desprotegidos

Voz 4 10:34 totalmente de acuerdo con Inma de Ibiza ahora seguimos repasando vuestros primeros libros vuestras primeras lecturas vamos a llenar de historias este programa pero tenemos una encuesta abierta en Twitter que tema dado para encuesta también

Voz 0032 10:44 sí en la que os preguntamos con qué colección enganchado a los libros está muy igualada la cosa pero ganan a esta hora las aventuras de Mortadelo y Filemón buenas aún recuerdo yo primero

Voz 1960 10:55 lo que me regalaron de pequeño que era era ese don Sanger Barón Lamberto que me engancho a a la lectura luego pasé a los Mortadelo y Filemón el Mafalda de los cuales aún tengo la unas tremendas conexiones aquí en casa lo último que estaba leyendo Asier de Sonia Fernández Vidal una divulgador a científica que ha escrito una trilogía eh sobre para que entendamos un poquito más la física cuántica no que me apasiona el segundo

Voz 12 11:27 yo

como parte de Málaga no soy aficionado a la física cuántica sino que guardo todos mis Mortadelo Saint casa treinta y tres por ciento para los agentes de la tía seguidos con el veintisiete por ciento de los votos por los libros de El Barco de Vapor veintitrés por ciento para los cinco diecisiete por ciento para Harry Potter la encuesta sigue abierta igual que el teléfono el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que título recordáis con cariño qué libros se enganchó a la lectura en Twitter muchas ahí recordado otro imprescindible la historia interminable para nosotros el tiempo sí que pasa sólo tenemos hasta las seis así que con Juan López en la producción y Borja González en la técnica empieza de buenas

Voz 9 12:59 a dos minutos para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto

Voz 4 13:04 Canarias

Voz 6 13:10 hace mil setecientos dieciséis años y un día

Voz 4 13:13 que murió están Jordi por aquel entonces todavía

Voz 6 13:16 se ha conocido como Jorge de capado CIA murió por cierto ni comedia una antigua ciudad de de Anatolia más o menos por dónde cae Turquía hoy normalmente los santos en España pues lo recordamos con fiestas patronales verbenas alcohol yo que sé petardos también en algunos casos pero San Jordi es diferente

Voz 1491 13:35 porque lo que traes son libros hacía casi veinte siglos que este señor no daba una entrevista ya ha decidido que el mejor sitio para hacerlo era láser

Voz 8 13:43 ha sido un fuerte aplauso para Sant Jordi

Voz 0084 13:46 oye

Voz 8 13:48 habla de gente inmoló yo digo buena

Voz 0084 13:51 tarde luego vamos

Voz 8 13:53 Barcelona no no Badalona pero que suelo mermada amontona cuando Maradona Barcelona también rima como abono lo sabe Gerona e verdad Barcelona también había caído en el holandés de Barcelona estamos grande grande Sant Jordi Sant Jordi ha venido aquí para dar a conocer una versión modernizada leyenda verdad Asín en San Jordi dos punto cero puntos junto a uno no sé en qué es lo que se y entonces ya no me llamo San Jordi Anguera San Jordi pasó llamarme Sein Jay Jay vale que Jade Jordi Jade J J A más más rapero sí sí sí sí sí vale la princesa se llamará se cambia o no la a Rosalía salir agua Rosalía de moderados bravos señoras más moderno desde luego Dragó sigue igual sí lo que pasa es que el dragón pasa ser ella claro como aquí mucho más mortífero mucha mala Botía iba por cabeza de lista en Zamora con voz Londro podido no era un jodido iba a caballo acaba la imagen que hemos visto aquí un dragón una cabaña

Voz 0032 15:03 ya ves que es una versión muy remozada de de Sant Jordi pero pero esto del dragón montado a caballo no es nada comparado con el cambio estético al que por el que ha pasado este santo en el último siglo la armadura es una cosa que para el medievo hombre pues estaba muy bien lo que pasa que con esto del cambio climático pues debe dar mucho calor

Voz 8 15:19 tema vestimenta que creamos que ha donado la tradicional armadura que lleva los ropa con sudadera de Dolce Gabbana con pantalón de chándal Gucci de Gucci ya no lleva a Telecinco pero con la espada no nada de espadas para Iphone X no va a dar es un meneo importante la leyenda ahí soy youtuber Jordi Nos Caballero youtuber buenos en Yaiza directo perdonas tuve en yo yo soy yo creo que lo vídeos que cuelga en Youtube desde que van jugando con las duty aquí a veces me burla de otra leyenda pongo a caldo

Voz 1491 16:01 pues sí que se ha reinventado bien eh Sant Jordi es la profesión a la que quieren dedicarse todos los adolescentes de España a Guti pero además Pilar de Francisco ya ha contado en La Ventana más de una vez que hay bastantes canales católicos en Youtube así que bueno puede que triunfe Jorge de capado hacia aprovechado esta entrevista exclusiva para dar una primicia

Voz 8 16:19 van a hacerlo es Netflix lo please bueno y entonces van a hacer si la Cámara eh Sanllehí son Jay el Messi de los caballeros llama comentabais y la leyenda San Jordi podría la serie podría meter un poquito de drogas como como droga pero drogas en la trama digamos el colombiano un poquito de Pablo Escobar estamos dando un pueblecito de una comarca rural medieval en Cataluña yo el tema narcos no lo sé no hubiera forzado oye sabes quién ahora en San Jordi Club no será nato bueno será aún más conocido

Voz 0445 16:56 Ignacio Farrar Ignacio Farrés horas antes era San Jordi

Voz 8 16:59 Jason Jay Jay la princesa será Meryl Streep pegan pega lo cometió que habrá química ahí le Dragón la que no sabes quién soy capaz de imaginar lo Bertín Osborne a caballo invitará la VIU Bertín Osborne invitara a gente a cenar

Voz 1981 17:14 deshará barbacoas y luego con el fuego

Voz 8 17:17 del del del del de esto lo matará cantando rancheras a esta hora y morirán promete mucho desde luego esta versión dos puntos de Jordi quieres decir algo más para acabar con corredores a ver si que todo lo que compré de los que se había acercado aquí todos los que compren mi libro en connivencia con la policía o damos permiso para que vayáis a las Ramblas a robarle un móvil una cámara un guiri uno sólo uno por persona no queremos que piense que Barcelona donde un problemilla

Voz 0032 17:44 bueno como es algo inédito invitamos a escuchar la entrevista completa en Cadena Ser punto com tremenda la metamorfosis de de Sant Jordi vamos ahora con información de servicio que esto es la SER os habréis enterado que hemos tenido esta pasada noche el segundo debate electoral por lo tanto tenemos una segunda ración de El Mundo Today así está la campaña ahora mismo

Voz 1981 18:01 cientos de españoles sorprendidos al descubrir que Cayetana Álvarez de Toledo es la autora de la Constitución española

Voz 0573 18:08 la madre de la Constitución ha estado firmando ejemplares de su obra más personal en el Día del Libro nadie ha dicho que no sea la autora así que lo interpreto como un sí sí

Voz 0445 18:17 sí

Voz 1981 18:18 a un padre de familia consigue acabarse el libro que le regaló su mujer en el Sant Jordi de mil novecientos noventa y seis

Voz 0573 18:25 la película basada en el libro está descatalogado desde hace diez años

Voz 1981 18:30 Albert Rivera incapaz de leer el libro que le han regalado hoy porque no puede dejar de escuchar en silencio

Voz 0573 18:37 oye en el silencio ustedes también no me estoy volviendo

Voz 8 18:39 puto loco o ha gritado claramente confundido

Voz 1981 18:43 el CIS asume que cada mujer con una rosa en Cataluña es un voto para el PSOE

Voz 0573 18:48 Pedro Sánchez estará firmando papeletas en la caseta de la Moncloa

Voz 1981 18:53 Arturo Pérez Reverte se queda sin ejemplares y empieza firmar en la espalda de sus lectores con una espada

Voz 0573 18:59 el libro es para José Antonio pero puedo pero puede escribir PP porque la dedicatoria me está destrozando suplicaba un fan del escritor

Voz 1981 19:07 los españoles aprovechan hoy para fotografiarse leyendo varios libros para luego subir las fotos a Instagram a lo largo del año

Voz 0573 19:14 algunos se hacen la foto en bañador devuelven el libro y reservan la imagen para publicarla el mes de agosto con el texto aquí en la plaquita leyendo a Vila Matas

Voz 1981 19:22 Santiago Abascal estará fusilado muñecos de Puigdemont en la caseta de voz

Voz 0573 19:27 los simpatizantes podrán disparar también y si acierto

Voz 1981 19:29 en un peluche de la cabra de la Legión El lector del libro de Pedro Sánchez ya tiene su ejemplar firmado

Voz 0573 19:37 tenía muchas ganas de conocerle personalmente el estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho ha declarado Pedro Sánchez muy contento de haber podido saludar a su lector

Voz 1981 19:47 millones de españoles se quedan en casa esperando al día de la película

Voz 0573 19:51 sí Scorsese se quiere pasar afirman el DVD estaré en el sofá de mi casa de cinco a doce con la mano en la web Bada informó cinéfilo

Voz 1981 19:59 la antología de encuestas del CIS ya es la obra de ciencia ficción más vendida en España

Voz 0573 20:04 Pestano ya ha adelantado que en el próximo sondeo un líder de la oposición morirá en trágicas circunstancias

Voz 4 20:10 es lo único que vamos a echar de menos cuando termine la campaña El Mundo Today son las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias

Voz 0032 20:21 sí porque por un lado estuvo el debate antes de ayer lo gastado el debate de esta pasada noche en hace unas horas y luego están los debates sobre los debates y así cada vez más más más hasta convertirlo en en un debate colectivo no un un mejor

Voz 6 20:34 no des ideas no des ideas que aún van a venir más

Voz 4 20:38 es lo que está claro es que los candidatos a la Presidencia del Gobierno han podido aprovechar este segundo debate pues para corregir errores o modificar su estrategia que han tenido vaya una segunda oportunidad lo han visto claro en la cara B de Hora veinte

Voz 0136 20:50 vamos a las etimologías para encontrar el origen de esos significados segunda o segundo es el que sigue inmediatamente en orden al primero no del latín Se Kundus su forma arcaica es sector y que es seguir así que está claro segundo es el que sigue el primero oportunidad momento circunstancia conveniente para algo también de latín Opportunity lo dividimos en o qué significa hacia por que significa puerto así que es hacía el puerto y aquí tenemos la curiosidad porque originariamente oportunistas esta palabra nació para la navegación los marineros hablaban de o por tus cuando el capitán veía puerto ironía las condiciones buenas para llegar a él sabía cómo llegar así que la oportunidad sería el puerto el objetivo que nos marquemos y contar con las condiciones externas para llegar a él de momento la primera oportunidad para ir a la música en la grave no los chicos de La Habitación Roja dicen que sí tuvieron una segunda oportunidad repetirían lo mismo

Voz 15 21:46 Viera

Voz 0445 22:08 en la segunda oportunidad Sara la segunda nos la dan

Voz 6 22:23 para explicar uno de los ejemplos de de este concejo

Voz 4 22:26 esto segundo oportunidad en la vida real Nos vamos

Voz 6 22:29 a ir al derecho mercantil porque en dos mil quince

Voz 4 22:31 centro en vigor una ley con ese nombre la ley de segunda oportunidad

Voz 0032 22:35 si el objetivo al menos sobre el papel era que no sólo las empresas sino también las personas físicas tengan la posibilidad de acceder al concurso de acreedores

Voz 0136 22:43 Nos lo va a contar mucho mejor Julio Rodríguez que es miembro de Economistas frente a la

Voz 0032 22:46 Mrs

Voz 16 22:49 cariñoso los gobiernos pusieron en marcha mecanismos como el código de buena conducta y como las moratorias hipotecarias del fondo social de vivienda pero no se trató Diada para España normativas existentes en Europa Occidental que era una posibilidad al deudor para que éste no fuera expulsado de la vivienda se dotó pues la fórmula alemana en lugar de optar por la fórmula francesa de la fórmula alemana lo que viene es aplicar el procedimiento de suspensión de pagos y de que habéis propio de la siempre esas con lo cual esta ley apenas y al sea tenido trascendencia en España cuando si se hubiera adoptado el sistema francés en el cual pues si el moroso va de buena fe puede suspender la ejecución hipotecaria esto hubiera tenido muchos marinos

Voz 17 23:40 así que ya ves que la ley existe pero no está

Voz 0032 23:43 hirviendo casi no se está aplicando

Voz 4 23:46 la música que no son pocos los cantantes todo miembros de bandas que buscan segundas oportunidades en otros grupos es el caso de Maika de mecánicos banda británica en los años ochenta que creó el fundador de Génesis por segunda oportunidad junto con Paul Carr John

Voz 0032 24:01 qué canción es Biribay tickets es con Chance todos tenemos una segunda oportunidad

Voz 0445 24:22 no lo llaman segunda pero sí lo llaman una más One more chance es la de pecho discotecas de todo el mundo en el año ochenta y cuatro así al tiempo de esta canción ese último Chance esa oportunidad aproveche porque como estamos viendo en inglés oportuno

Voz 0136 24:44 queda Se escribe Chan ha pronunciado Chance que es como Siria oportunidad en muchos países de habla hispana en en América aún Chance aparece también en la RAE claro oportunidad o posibilidad de conseguir algo íbamos con la tercera manera el Last Chance eso sí que sería el último no hay más oportunidad el Last Chance de Marlon Faith

Voz 0445 25:08 hablamos por ejemplo de segunda

Voz 0032 25:09 unidades en el cine y siempre se dice esto de que las segundas partes nunca fueron buenas

Voz 4 25:15 siempre se cumple bueno verdad no siempre se cumple ahí está el padrino

Voz 0032 25:19 por ejemplo por ejemplo habrá habrá otros ejemplos pero es una frase que aparece el señor de los anillos también pero que decía que si la de la segundas partes nunca fueron buenas aparecen el Quijote capítulo IV de la segunda parte y la pronuncia bachiller Sansón Carrasco hablando con Sancho

Voz 4 25:37 bueno seguro que van a a leerlo

Voz 6 25:39 yo en el Círculo de Bellas Artes donde están consta lectura ininterrumpida de Quijote para celebrar el Día del Libro también la tele están plagados de segundas oportunidades

Voz 1 25:50 el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra de todas formas que bueno sería contar en ocasiones con una segunda oportunidad

Voz 0136 26:06 estaba a concienciar a los conductores para reducir los accidentes de gravedad es verdad se llamaba así la segunda oportunidad emitió entre el año setenta y ocho y setenta y nueve aunque luego se volvía reponer películas los segundas oportunidades

Voz 0445 26:20 meras llama sobran las palabras es una comedia a superar

Voz 0136 26:23 en de dos mil trece con James Gandolfini de protagonista una preciosidad sobre las segundas oportunidades en este caso oportunidades amorosas que se presentan

Voz 18 26:31 en las segundas nupcias que es mejor cuando todo el mundo es un poco más

Voz 0445 26:35 dijo es la banda sonora de la película además este tema apto el ya va al que llaman el nuevo vamos con la segunda película nos venimos a España Los amantes del Círculo Polar pero sí a contar mi amigo casualidad es bueno que los pidas tengan parir círculos Ibiza

Voz 0136 26:55 el directores Julio Medem una película de mil novecientos ochenta y ocho con Fele Martínez inri una historia de amor que empieza la infancia vuelven la Juventudes un círculo

Voz 0032 27:05 muy bien dispuesto

Voz 4 27:07 a tres minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0445 27:11 de buenas a primeras

Voz 0084 27:12 el siete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho tuvo lugar el fallo judicial más surrealista de la historia de la música una historia de desavenencias que terminó en una estrella denuncia relacionada con nuestra canción de esta noche de All Man Down de veinte la historia de John Fogerty la Creedence Clearwater Revival es apasionante en lo musical pero también en lo judicial un tema que lastró los primeros años de Fogerty en solitario después de que el dueño de Fantasy Rey

Voz 0032 27:47 cogerle denunciase en dos ocasiones

Voz 0084 27:49 una por difamación en varias canciones algo en lo que no le faltaba razón y otra por nuestra canción de esta noche en la que acusaba a Fogerty de plagiar gran to the Jungle de la Creedence es decir de plagiar se asimismo la denuncia llegó a juicio durante las sesiones el músico tuvo que tocar varias canciones a la guitarra para demostrar que no se estaba plagiado sino que aquel era parte de su estilo el siete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho Un jurado popular determinó que John Fogerty era inocente inocente de plagiar a John Fogerty en una de las denuncias más absurdas

Voz 3 28:28 de la música

Voz 4 28:49 también hay canciones como este de Down the road con un largo historial judicial John Fogerty absuelto de plagiar se así mismo en el sofá Sonoro

Voz 0032 28:58 no sacar de mí

Voz 1 29:47 de primeras con Marina Fernández

Voz 4 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 20 30:08 hay daba buenos días buenos días aumenta la tensión entre los candidatos a la presidencia del Gobierno en el segundo debate electoral antes de las generales un encuentro en el que se ha hablado de economía de política social de inmigración de igualdad de violencia machista Cataluña hay política territorial dos horas en las que los líderes han mezcla han dejado claro varios puntos Ciudadanos y el PSOE dicen que no quieren pactar después del veintiocho de abril y por otro lado ha quedado aclara la evidente sintonía entre el PSOE y Podemos que ha quedado patente por ejemplo en economía cuando han hablado de vincular las pensiones al híper

Voz 21 30:36 sí hombre yo creo que compartimos el señor Iglesias y yo el que efectivamente tenemos que revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida al IPC las cosas que hay que hacer que haga por ley el señor Iglesias por supuesto cuarto con usted me temo que eso no ocurrió

Voz 20 30:50 es una de las sorpresas de la noche Pablo Casado y Albert Rivera enzarzados en discusiones por ejemplo con el impuesto de sucesiones

Voz 22 30:56 el Partido Popular de sus estatutos llevamos treinta años estoy más liberales usted hasta hace un año y medio los demócratas voladores no para cuestión de sucesiones te tengo que decir que en Andalucía cuatro años de Gobierno con Susana Díaz como usted se opuso a quedan impuesto que quitar ahora que lo pueden acabamos de quitar ahora señor Casado Moreno no quiere en la Comunidad de Madrid graduado pidió armonizar cuatro

Voz 23 31:16 claro entre las intervenciones del debate la de Pablo Iglesias hablando sobre política territorial y la necesidad de diálogo y la empatía para resolver los problemas

Voz 24 31:24 hay algunos que se envuelve en la bandera de España a los que no les gusta España porque España no solamente es lo que vimos en la plaza de Colón que es muy respetable pero España son más cosas a muchos españoles no les gustan las corridas de toros muchos españoles identifican con símbolos diferentes muchos españoles hablan lenguas diferentes que a mi me gusta esa España

Voz 23 31:42 cambiamos de asunto en Italia la coalición de Gobierno sufre su enésima bronca interna los dos vicepresidentes del Gobierno italiano Salvini mayo de la derechista Liga y los populistas cinco estrellas protagonizaron anoche una nueva en un Consejo de Ministros que terminó sin que saliese adelante ninguna decisión importante una nueva discusión corresponsal en Roma Joan Solés del chollo

Voz 0946 32:01 no se ponen de acuerdo siquiera en la hora de convocatoria de los Consejos de Ministros mayo no está lamentó ayer Salvini a las puertas del palacio a la hora del Consejo de Ministros yo lo con o yacente difícil Waco acuerdos con quien está añadió

Voz 0032 32:18 pero con los ausentes es difícil

Voz 0946 32:20 los dos el ausente de mayo no esconde su indignación estos días porque el presente sus socios Albini se niega a destituir a un subsecretario procesado por corrupción mafiosa se niega a aprobar la refinanciación de la deuda del ayuntamiento de Roma gobernado por los cinco entregas alegando que deben pagarla los romanos se niega a participar mañana veinticinco de abril

Voz 1210 32:42 los actos oficiales del setenta y cuatro años

Voz 0946 32:45 mercenario de la derrota del nazi fascismo al final anoche el Consejo de Ministros se celebró duró cuatro horas y terminó poco antes de la una de la madrugada con el aplazamiento de las decisiones más importantes como reflejan las primeras páginas de los periódicos italianos hoy a falta de un buen gobierno Italia tiene dos pero sí sí abrimos al vicepresidente Salvini esto es la crisis una crisis de Gobierno responde tenemos demasiadas cosas que hacer

Voz 8 33:16 mover no pero Armero al tres cuatro

Voz 25 33:19 de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 6 33:48 Nos espera un miércoles de análisis de ese último debate electoral por delante Nos espera un miércoles de lluvia parece Luismi Pérez buenos días

Voz 23 33:58 buenos días Marina pues si sobretodo en el oeste del país donde de hecho ya está lloviendo y lo hace además con bastantes ganas en gran parte de Galicia del norte de Extremadura más o menos del río Guadiana hacia el norte llueve con ganas ahora mismo pero es que otras muchas zonas del oeste del país van a ir teniendo lluvias especialmente mal Ana a partir del mediodía cuidado en Castilla y León las primeras precipitaciones que caigan esta mañana serán de nieve a celos hacia los novecientos metros por tanto cotas de nieve bajas que subirán rápidamente porque el viento luego girará hacia el sur y hará subir esa cota hay esas temperaturas esta mañana también algún chubasco en el norte de Cataluña que de hecho lo estamos teniendo ahora en el norte de Aragón ya alguno Chaparro ellos están cayendo en el sur de Sevilla en algunas zonas de la provincia de Málaga o de Cádiz en Canarias ahora mismo pocas nubes y un ambiente bastante fresco siete grados ahora mismo en Vigo hoy en Vitoria seis grados hay en Madrid ha bajado bastante la temperatura un grado en Palencia tenemos diez en Valencia en este caso la costa mediterránea trece Málaga será a últimas horas

Voz 0445 35:04 Arde Marina cuando la lluvia llegue con ganas a gran parte de

Voz 23 35:07 las dos Castillas al Cantábrico el Alto Ebro Aragón y hasta Madrid en las costas mediterráneas nos vamos a quedar al margen ya de esa lluvia más importante

Voz 1491 35:15 bueno al menos en el Levante podemos decir entonces que que lo peor ha pasado y allí se han llegado a recoger estos días hasta casi cuatrocientos litros por metro cuadrado es muchísima agua en algunas ciudades siguen siguen achicando verdad pero minó todas las inundaciones son iguales que tipos ahí no no

Voz 23 35:34 todas las inundaciones son iguales en función del territorio del país se dan un tipo de inundaciones o de otras sobre

Voz 0445 35:42 lo tienen que ver

Voz 23 35:43 con la cantidad de lluvia que cae en un periodo determinado sobre todo en la duración de esa lluvia también del tipo de relieve que tengamos del tipo de orografía que se produzca por tanto Marina en cuanto a inundaciones debidas a la lluvia vamos a obviar las que están debidas a a de hielo a rotura de presas a qué es por ejemplo el nivel del mar suba mucho o que las olas alcancen hasta el paseo marítimo de las ciudades por ejemplo pues en cuanto a a a la cantidad de lluvia que cae las inundaciones que por ejemplo serán en algunas ramblas del Mediterráneo en en esos arroyos en esas rieras que también se les llama así no son las inundaciones que por ejemplo podemos tener en ríos como el Guadalete o los ríos del Cantábrico y esos inundaciones tampoco serán las mismas que se puedan dar en gran parte de Aragón o de Castilla el León mira las primeras solas que sean

Voz 25 36:35 las Flash o las

Voz 23 36:37 inundaciones súbitas repentinas mira son las típicas en las que caen cincuenta sesenta setenta litros por metro cuadrado en poco más de cuarenta cincuenta la sesenta minutos como mucho y afectan a una zona muy muy concreta muy pequeña una zona que sí que tiene inundaciones lógicamente que puede tener hoy de hecho lo suele tener una Se puede tener destrozos incluso personales pero en cualquier caso una zona que es muy pequeña es esa lluvia que cae de forma muy concentrada en poco rato y en poco espacio territorial y que provocan inundaciones lo que se llaman muy locales por ejemplo cuando vemos las típicas inundaciones de bajos inundados de quiénes inundados de parques inundados de algunos campos inundados pero en una zona muy pequeña en una comarca esa es la típica Riera que se llama la típica arrancada esa ese esos arroyos esos wadis que están secos y que de golpe y porrazo pues empieza a llover mucho irse desbordan pero solamente localidades muy concretas

Voz 1210 37:40 ella estas Flash Foot que dices estar repentinas son las más peligrosas o hay peores todavía

Voz 23 37:46 pues hay peores de hecho luego están las que son peores de hecho que se llaman las inundaciones catastróficas qué es eso de catastrófico Girona el nombre Nos Janus los dos Llanos

Voz 4 37:56 el como ya nos dan inglés pues aún más claros

Voz 23 37:59 ahí está pues os digo una cosa no tiene por qué ser una inundación que acabe provocando muertes para que nos entendamos muertes personales lógicamente

Voz 0445 38:08 sino que lo que le pasa las catas

Voz 23 38:10 Trophy y es que la duración de la lluvia es más grande ya estamos hablando de lluvias que caen de forma evidente lógicamente de forma intensa durante doce Veinticuatro horas puede llegar hasta dos tres días de duración aproximadamente Illa afectan a va aparte de que es una zona de que es una lluvia que cae durante más rato para que nos entendamos afecta a mucho más territorio no hace que a todo el país no afecta incluso a toda una comunidad autónoma sobretodo si son grandes y son las dos Castillas no las afecta por igual pero en cualquier caso eso lo que hace es que Ríos tengan un poquito más de Cuenca por tanto zonas territoriales más grandes tengan mucha cantidad de agua y esos ríos empiecen a responder en forma de inundaciones son las típicas inundaciones por ejemplo que hemos tenido estos días en el Levante español si os fijáis hemos tenido inundaciones y todavía hay agua en muchas zonas de la provincia de Alicante de Valencia de Murcia por tanto ya son eso zonas territoriales más grandes en esas áreas de Levante ha estado lloviendo dos o tres días son las típicas inundaciones que podemos tener en ríos un poquito más grandes como el Júcar no como el Turia como los Dios que bajan del del Pirineo por ejemplo el Segre el Llobregat eso en Cataluña o ríos de Andalucía como el Genil que bajan desde Sierra Nevada ríos cantábricos en general también los principales afluentes de los grandes ríos podemos poner ejemplos como los dicho del Genil que va al Guadalquivir por ejemplo el Gállego que va a al Ebro o ríos que pueden bajar de la Cordillera Cantábrica como el Esla son ríos más grandes pero que necesitan más lluvia y más rato para que se produzcan inundaciones eso sí cuando se producen mucho a veces produce muertes porque porque se acaban desbordando esas muertes las provocan las imprudencias sobretodo de la gente sabéis eso de que no no sabemos que acercará espigones cuando hay temporales no no hablamos de acercar a los puentes cuando hay una crecida de un río

Voz 0445 40:08 y la gente lo primero que hace desgraciadamente sigue pasando si es subirse a un puente para hacer la primera foto

Voz 4 40:13 la foto verdad las redes sociales en esa sentí

Voz 6 40:16 lo que queda año qué daño han hecho mano de momento en el Levante se libran de la lluvia hoy en

Voz 4 40:23 el resto de España prácticamente Nos toca salir con paraguas Luismi gracias hasta mañana

Voz 26 40:33 una

Voz 27 40:36 la tú la T ahí eh

Voz 4 41:26 cinco y once cuatro once en Canarias empezamos el programa empezamos este de buenas a primeras

Voz 6 41:31 hace algo más de media hora

Voz 4 41:34 lugar al que excepto en un caso como el de hoy puestos preferimos no tener que ir bajo ninguna circunstancia pero en lugar necesario innecesario además las veinticuatro horas también de madrugada también muy temprano tenemos a Sergio en un tanatorio en el tanatorio de la M treinta de Madrid Sergio hola de nuevo

Voz 0455 41:53 buenos días chicos aquí sigo desde que hicimos la anterior conexión eh triste me entallado en la notificación de un par de fallecidos que les llega como me están enseñando los empleados me les llega como un aviso si el nombre formación muy básica y ponen ya a trabajar ya gestionar el tema del traslado y bueno simplemente recordar buena he podido ver además una de las salas no que estaba vacía lógicamente una de las salas donde se ve la a uno de los fallecidos más una de las más grandes y modernas con algún cristal muy amplio vamos una estamos para muy amplia hay Hinault en la típica ojo de buey que es la más clásica ir simplemente a recordar a nuestros oyentes que bueno es este tanatorio depende de la empresa servicios funerarios de Madrid que entre manos desde tiene más de cien años de historia ha sido pública tradicionalmente al pasó veinticuatro años siendo mixta con capital privado y pública hay volvió a ser en dos mil dieciséis pública de nuevo que gestiona dos tanatorios municipales

Voz 1491 42:48 Sergio Ike mecanismos se activa que qué resortes se ponen en marcha cuando llegan notificaciones como las que nos comentabas

Voz 0455 42:56 pues mira yo creo que mejor que te lo que os lo cuenten uno de los tres empleados que están aquí conmigo tengo a Guillermo greenes coordinador comercial Emilio José Sanz también coordinador comercial y Alberto Pajares asistente familiar e Guillermo buenos días hola buenos días

Voz 1491 43:09 hola Guillermo qué tal

Voz 5 43:11 qué tal muy bien bueno la noche una noche más de trabajo comentando lo que quería saber Sergio cuando nosotros recibimos un aviso de una familia lo que hacemos es poner en marcha nuestra nuestro servicio de Atención Familiar avisábamos a uno de nuestros colaboradores se va a desplazar hasta el lugar donde ha ocurrido el fallecimiento atendemos a la familia y coordinar hemos dependiendo de lo de lo que es la Familia nos pida su traslado al tanatorio también coordinados con el cementerio ya que nosotros no disponemos au te llevamos la gestión de los catorce me enteré municipales o si prefieren la incineración pues también preparamos los papeles para hacer

Voz 1491 43:49 Guillermo está empleado que se traslada a dónde está la familia hablar con la familia tiene algún tipo de formación para bueno para tratar este tipo de casos estamos hablando pues el de la peor situación posible para cualquiera no la muerte de de una persona querida

Voz 5 44:05 pues efectivamente tenemos cursos de formación constante y además estas personas que están dirigiéndose a la familia para una primera atención están capacitados por una experiencia durante muchos años ya Ia son capaces de bueno pues ponerse en todos los casos para intentar solucionar cualquier problema que pueda tener

Voz 0032 44:27 en el momento que llega un cadáver cualquiera por ejemplo al tanatorio se prepara para que la familia lo pueda apelar

Voz 1375 44:32 eh

Voz 31 44:33 mira los sacamos va a responder a esto Emilio José que tengo que ir también a mi lado Emilio cuenta les hola buenas noches

Voz 1491 44:38 Emilio yo efectivamente claro cuando viene u

Voz 31 44:41 fallecido lo primero que hace es pasar a una sala que se llama sala de tan praxis donde una persona con una cualificación especial arregla al fallecido eh ha recibido un curso para ello ir Se trata de que el fallecido esté en las mejores condiciones para que la familia lo Welle

Voz 25 45:02 en su mejor recuerdo al final

Voz 4 45:04 eh unas veinticuatro horas no desde que se pone en marcha todo este proceso

Voz 31 45:08 sale por abandonar el tanatorio una persona fallece en tierras la traslados la incineran tienen que transcurrir veinticuatro horas todo esto

Voz 1491 45:17 tiene un coste de más unos y cuánto cuesta eh

Voz 4 45:21 eh sí hablando claro bueno pues eso morisca no tardará alguien en España hay

Voz 31 45:26 sí jin servicios muy básicos que cuestan dos mil quinientos euros y hay servicios muy ostentosos que pueden costar hasta quince mil

Voz 0445 45:37 en dieciocho mil pero bueno lo fundamental lo base

Voz 1491 45:40 yo estaría rondando unos dos mil quinientos euros

Voz 31 45:43 sí sí desde dos mil quinientos euros una persona bien al tanatorio y se incinerados en tierra

Voz 0032 45:49 Alberto perdón Aitor de pregunta pregunta nada no

Voz 1375 45:52 lo que supone que cada cada una de las familias

Voz 0032 45:55 tendrá su manera de de velar de despedir a

Voz 1210 45:59 o al fallecido os habéis encontrado con cosas supere extrañas o normalmente todo seguimos la

Voz 31 46:04 la regla si hay muchas anécdotas pues venga una de ellas tuvimos una familia que estuvo en salas pelando una urna de cenizas también se sabe alguna Emilio

Voz 5 46:19 os puedo contar una anécdota hace ya pues mira hace casi treinta años eh yo estaba teniendo una familia era una señora que había muerto su madre entonces en aquella época las compañías de eso

Voz 25 46:30 gurús daban puso un hueco en una sepultura junto con

Voz 5 46:34 otras familias es decir el cuerpo iba a estar durante diez años pero el resto de cuerpos que ocupaban la sepultura de entre otras familias que estaban en el mismo caso ya entonces la señora me pregunto dice bueno para que mi madre no esté con otras personas a que esté sola hayan un nicho que tendría que pagar digo pues mire usted tendría que pagar usted trece mil pesetas la esa guste lo que le digo que lo voy a hacer pues muy bien dice usted porque lo voy a hacer porque mi madre me dijo antes de morir que si la enterraba con otras personas en la misma sepultura salía de la sepultura sacaba los ojos

Voz 6 47:11 por si acaso el RACE mil pesetas un precio bastante razonable para para evitar algo así me porque os estamos preguntando por anécdotas porque entendemos que aunque a los demás nos pueda resultar

Voz 1491 47:25 difícil imaginarlo este es un trabajo más quiero decir y para vosotros es que entiendo que es es complicado siempre enfrentarse a las familias y al cabo es vuestro

Voz 0032 47:36 yo os digo día a día cómo se lleva esto

Voz 5 47:39 bien saben lo que pasa que nosotros tenemos que establecer una barrera nosotros tenemos que estar frescos para intentar evitar la persona que tenemos enfrente tenemos que tener cierto grado de empatía con ellos pero no podemos sufrir lo que están sufriendo ellos porque entonces no les podremos ayudar tenemos que tener una barrera para que nosotros nos vayamos a casa dejemos esos problemas atrás nos preocupen pero que no lo hagan sentir tan malo

Voz 0032 48:03 el ese equilibrio entre frialdad profesionalidad y empatía no hacerlo más

Voz 1491 48:08 séptico se entiendo posible el e incluso en algún momento porque esto es inevitable pasan todos los trabajos tendréis que tomarlo incluso a broma alguna cosa

Voz 5 48:21 por cierto humor se la verdad es que bueno humor es es como te como la oficina pues nosotros son trabajo más lo que pasa que es un trabajo especial

Voz 0032 48:29 claro que se bueno pues las dejamos para que siga

Voz 1491 48:31 bajando muchísimas gracias a los tres hijos Sergio te esperamos aquí

Voz 32 48:36 ahora mismo boys chicos hasta un abrazo

Voz 4 48:38 pero hasta ahora

Voz 15 49:23 quite

Voz 4 49:36 cinco y veinte cuatro veinte en Canarias hacía mucho tiempo que no teníamos una encuesta tan ajustada hacía mucho tiempo también que no teníamos una visita de Sergio

Voz 6 49:44 de diez el tan diferentes que al cambiamos de tema menudo cuerpo que este nos ha quedado pero es verdad lo que comentábamos

Voz 33 49:52 al final no pasa en todos los trabajos los médicos también tienen que lidiar con situaciones muy complicadas al final unos necesita bueno normalizarlas e incluso tomárselo en algunos momentos con humor

Voz 4 50:06 bueno tenemos muchísimos comentarios de

Voz 6 50:09 en en Twitter al rededor de del año

Voz 4 50:12 cuesta de hoy es cierto que que hemos tirado de nostalgia que sabemos que siempre funciona apretadísima la encuesta pero los agentes especiales más torpes famosos del cómic español son los ganadores la mayoría de los oyentes de de buenas os da la lectura como yo con Mortadelo y Filemón treinta y tres por ciento para los agentes de la tía seguidos con el veintisiete por ciento de los votos por los libros del barco de vapor

Voz 8 50:36 cuando era pequeño era un poquito de todos los libros del partido

Voz 31 50:39 por vamos tampoco es que fueron era lector lo cuando era niño pero sí que es cierto Fray Perico suba rico piratas garrapata vía libros de del barco de los pogromos que era alguien entrañable Si hubiera los los que te mandaban a leer en el colegio y los ellas con gusto me enganchó un grupo que está de de Alberto Vázquez Figueroa piratas y desde entonces diez doce catorce años es que no he parado de leer JIFE cierta parte gracias a acceso a Alberto a que Figueroa

Voz 0032 51:08 bueno pues mira digo de zaragozanos el único al que le encanta el barco de vapor también es el caso de Jorge

Voz 34 51:14 lo que sí tiene claro con las poco después con la de uno cinco Fray Perico campaña en Martinsa Perico fueron muy importantes para Palmira infancia

Voz 4 51:29 las últimas dos opciones son con el diecisiete por ciento de los votos Harry Potter unas historias con las que muchos adolescentes que nunca habían tocado un libro se engancharon a la lectura con el veintitrés por ciento Otro Cat otro clásico de Nir Layton los cinco

Voz 0455 51:45 una sí Amina o espada el día a Elena Fortún hortera una chica súper divertida metía en líos pero que

Voz 20 51:57 la veía Leaks Ci ya también no

Voz 0455 52:00 estaba tercio de los cinco y todo eso ya me me gusta

Voz 0032 52:06 Adela Molina ya como I'm como un abrazo bueno lo que está claro es que tenemos unos oyentes al menos los que han participado muy muy lectores yo desde pequeñitos vamos con José Luis de San Blas

Voz 1375 52:17 horas y horas leyendo tebeos

Voz 35 52:19 Titán Trueno Zipi Zape con el tiempo amante del libro de bolsillo quizá lleve algún

Voz 4 52:25 yo siempre llevo un libro también encima es cierto que las lecturas que no se fijaban en el colegio no siempre no siempre ayudaban a inculcar no es el amor por los libros aunque en ocasiones y funcionaba