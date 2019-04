De Buenas a Primeras (25/04/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

es jueves veinticinco de abril en Benidorm Alicante hay catorce grados y tenemos por delante otro día de paraguas en prácticamente todo el país creo que podemos decir que es uno de los programas más populares de los financiados con dinero público sino el más popular quizás por eso ha ido sobreviviendo a gobiernos de uno u otro color sin grandes sobresaltos pero a partir de ahora a los viajes del Imserso del programa de vacaciones subvencionadas para mayores puede empezar a cambiar

Voz 1491 01:35 porque prácticamente desde la primera temporada allá por mil novecientos ochenta y cinco cuando Florinda Chico anunciaba así en la tele estos viajes entonces sólo a Benidorm mía Palma de Mallorca prácticamente desde entonces la misma UTE la misma Unión Temporal de presas ha estado organizando año tras año estas escapadas para los jubilados españoles

Voz 0107 01:55 las mismas empresas durante décadas algo que para la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia no puede seguir sí por eso ha exigido al Imserso que cambie la forma en que adjudica esa organización hasta ahora esa unión de empresas como decimos ganaba siempre el concurso un concurso único para encargarse de todo de todo es el alojamiento transporte asistencia sanitaria animación cultural seguros absolutamente todo así que para evitarlo la CNMC quiere que salgan a concurso cada una de estas cosas por separado y así sean empresas distintas las que puedan competir por organizar

Voz 1491 02:27 una competencia que en principio deberían mejorar la oferta estos viajes así que debería ser un cambio a mejor hablamos de un programa que cuenta con mil doscientos millones de euros de presupuesto novecientas mil plazas al año lejos de las dieciséis mil con las que se estrenó con viajeros también muy distintos a los de entonces

Voz 7 02:47 inicialmente fueron personas con escasos recursos económicos muchas de ellas solas y además que vivían en núcleos de población alejados de las ciudades que además suelen ser personas mayores hoy son fundamentalmente matrimonios mucho recién llegados a la jubilación por lo tanto más jóvenes y también como mejores condiciones económicas que cuando se comenzó

Voz 0107 03:05 lo cuenta Antonio Díez de la Unión de Jubilados de UGT y usuario de estos viajes que han disfrutado ya millones de personas y que según el Imserso lo que consiguen con estas escapadas es mejorar su calidad de vida y su estado de ánimo

Voz 7 03:19 el beneficio principal es facilitar que personas con pocos recursos o con alguna discapacidad puedan viajar y salir de sus lugares de residencia fundamentalmente en zonas rurales por lo menos una vez al año a unas zonas que antes no conocían también relacionarse con otras personas de diferentes puntos del país y sobre todo a un precio muy reducido

Voz 1491 03:35 sobre todo porque la pensión media en España tenemos que recordarlo no ya ni a los mil euros así que el Inserso además de precios reducidos da preferencia a las solicitudes de rentas más bajas y a los que no hayan disfrutado nunca de estos viajes pero el impacto

Voz 0107 03:48 de estos viajes no se queda ahí también nacieron y han servido para dar vida en temporada baja el sector turístico español fundamental para la economía

Voz 1491 03:55 trescientos hoteles en toda España no se quedan vacíos al terminar el verano gracias a estos visitantes que han ayudado a generar en estos más de treinta años unos cien mil puestos de trabajo Julia Molina

Voz 1915 04:05 Andalucía quince días por trescientos dieciocho euros Baleares diez días por doscientos cuarenta o Canarias ocho días por trescientos veinticuatro euros todo incluido transporte alojamiento pensión completa IAS suena bien verdad pues para disfrutarlos al hay que cumplir un requisito ser pensionista jubilado los que viajan con el Imserso sólo tienen una cosa por la que preocuparse

Voz 8 04:27 no sé si desde por el norte me gusta mucho o Andalucía el destinan el qué pasa

Voz 1915 04:32 sus vacaciones a Ramón le faltó tiempo para apuntarse en cuanto se jubiló

Voz 9 04:37 pues mira yo me jubile hace un año ahora hay solamente por sustancia no más he podido y una vez viaje niño fue a la zona de Palencia circunstancias quiere decir que está a la espera de que salga el siguiente vive en Badajoz incrustó casi toda la Península para conocer otras ciudades aunque el viaje más popular en el Imserso es el de sol y playa él optó por otro cultural un viaje que dentro de estas culturas primero un autobús hasta Madrid y luego en AVE hasta la capital valenciana todo el trayecto con sus compañeros de viaje con guías dice que te montas en la estación de tu voz dijo una persona contigo si le damos las tres mujeres positiva tanto que él ya está pensando en el siguiente recomendarlo más gente yo creo que la confianza en intenso está muy bien organizado y Sí Se Puede vamos que para

Voz 1915 05:28 pues nada llama Jordi eso mayor nota mayor ya lo puntualiza el mismo porque a este viaje están invitados todos los que ya tienen ganas de disfrutar después de años trabajando

a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a profundizar en esa llamada de atención que la Comisión Nacional de la Competencia le ha dado al Imserso hoy vamos a ver cómo va a cambiar la forma de adjudicar su organización es jueves quedan tres días para las elecciones generales le que todo el mundo ha organizado su debate dos debates consecutivos con los cuatro candidatos de los principales partidos dos debates seguidos nosotros pues no queríamos ser menos son de horario no podíamos celebrar un debate aquí en segundas a primeras por una cuestión de horario y de contenido ya sabes que intentamos evitar la política más dura así que hemos decidido organizar nuestra propia competición a4 a través de la encuesta de de buena

Voz 0107 06:28 claro y aprovechando que ya empieza el reality Supervivientes también que nervios pues además que es una edición esperadísima nada menos que con Isabel Pantoja ahí de de participante pues hemos decidido meter a los cuatro candidatos en una isla desierta hay preguntaros quién creéis que ganaría quién creéis que quedaría el último

Voz 1491 06:45 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro el debate de Supervivientes electorales en de buenas a primeras

Voz 1010 06:52 buenos días Marina Aitor e quería opinar sobre quién creo que ganaría en la en el concurso de la isla de los candidatos pueden ir cazado no lo veo yo muy adaptable con eso de que le gusta mucho el mató en al ir pues el tema de creo que necesita mucha crema de protección solar no lo veo yo adaptándose a esa condición sobre Sánchez que creo que lo de montar en helicóptero le va a encantar veo luego no lo veo yo muy eh que si bien con los demás no va da juego

Voz 1510 07:25 la Iglesia por supuesto que tampoco

Voz 1010 07:27 viendo veo yo más en otro tipo de reality de Gran Hermano y bueno es que yo creo que me llevaría a Rivera porque yo creo que tiene soluciones para todo es como en el que en este que iba con todos sus accesorios en la caravana que no hace falta un detalle

Voz 10 07:48 porque esto qué les voy a enseñar ahora si el PP tiene muchos casos de corrupción esto suena a todos los casos de corrupción del Partido Socialista llega casi al suelo

Voz 1491 07:55 no le falta un detalle del día arroba gurú Cuno oyente lo cierto es que librarse Fall debate hasta con un pergamino

Voz 11 08:02 buenos días buenistas solitario en Jazz en Twitter Casado creo que ni siquiera saltaría de Pedro Pablo Iglesias la primera semana en cuanto salen enredarse el pelo saldría corriendo polo azul Pedro Sánchez o duraría la isla ni una semana así que voy a votar a Rivera

Voz 0107 08:24 bueno pues aunque su cuidar John jazz lo hayan elegido sean Ribéry estas Rivera no ha ganado en Costa de de buenas ha quedado segundo con el veintiséis por ciento de los votos en el que dos confiáis porque en apostar que sobreviviría a los otros tres candidatos en una isla desierta es Pablo Iglesias yo creo que el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo

Voz 1491 08:44 pero bueno nos enfade señor Rivera lo estás sin atacar la democracias así eh es lo que amo todos los oyentes de de buenas en nuestra encuesta en Twitter

Voz 0107 08:52 cuarenta y siete por ciento de los votos para el líder de Unidas Podemos para Pablo Iglesias veintiséis por ciento para Rivera dieciocho para Pedro Sánchez

hoy sólo el nueve por ciento cree es que Pablo Casado se maneja haría bien en este supervivientes electoral bueno la encuesta sigue abierta seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro para mensajes de voz los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno los tenemos a una isla desierta eso estamos jugando este jueves Así empieza de buenas a primeras

Voz 13 09:28 o sea que tiendan mes esa tan pequeño que fuera se año que esté escuchando está destinada a ganar

a esta primeras con Marina Fernández

cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias votar en la encuesta de arroba de buenas es facilísimo sólo hay que entrar en Twitter y darle al Clínico mandarnos una nota de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro choques está complicando es lo de lo del voto por correo es una de las imágenes de estos días esas colas inmensas a las oficinas de Correos parece la cola del Bernabéu cuando hay entradas para la final de la Champions hay personas que han pasado hasta desde cuatro horas para para sumarse a la fiesta la democracia ahí en haciendo cola pero este es un programa optimista por naturaleza es decir que que siempre hay quién está aún peor un ejemplo es la odisea de tener que votar desde el extranjero Si bueno en nuestro caso vamos a poder ver

Voz 1510 10:49 yo personalmente en el consulado desde hoy hasta el domingo a las once de la mañana hora de Washington no no sí no sí sí sí yo he pasado ya por toda esta odisea por la que llevan años pasando los españoles que viven en el extranjero para votar me registrado en el consulado he rogado el voto vía fax porque era más rápido y porque por fax y también una odisea encontrar un fax en Washington claro impulsor sitio existe como al buscar sí sí sí pero es que era además una necesidad porque mandar la documentación que pedían por correo me costaba unos cien dólares sí sí sí sí entonces nada a buscar un fax como una loca en mi caso si me han llegado las papeletas así que pues eso desde hoy hasta el domingo a las once de la mañana voy a poder votar en persona en el consulado aunque me consta que hay españoles sí yo estoy muy contenta pero hay muchos españoles que de momento no van a poder votar porque todavía no les han llegado las papeletas o porque no han podido registrarse en el consulado en las fechas

Voz 0107 11:52 bueno pues un consejo para esas horas de espera tanto los que tienen que otra en el extranjero como Marta o también los que tienen que votar por correo se pueden llevar uno un programa electoral de los partidos para elegir bien pues sí o también un libro de hecho mucha gente tendrá libros para estrenar que acaba de pasar Sant Jordi libros y rosas entre esas dos mejor llevar el libro a eso también hay que decirlo no en La Ventana que están a la última han analizado alguno de esos libros que han regalado en las últimas horas porque un con un regalo hombre pues nunca se sabe te puede gustar o no pues gustaba no le ha gustado mucho el suyo

Voz 1115 12:25 iremos a gustaba al teléfono que va comentar nos que ha hecho con su libro regalado ayer hora

Voz 1610 12:30 hola buenas tardes desde que desde llamas desde casa la manga muy bien y que me cuenta gustara

Voz 14 12:38 a mí mi marido me ha regalado la la salvación de lo bello el filósofo coreano Jon Hamm y esto es un análisis ético crítico sobre la sociedad occidental contemporánea

Voz 1610 12:50 la salvación de lo bello y eso empezó a oler lo que has hecho con él

Voz 14 12:57 pues le he dicho te vas a reír de tu bueno

Voz 1610 13:00 vale vale vale pero

Voz 14 13:02 por qué perdonar pero es que él sabe él sabe que a mi me gusta muchísimo a la sociedad occidental contemporánea a mí me encanta la sociedad contemporánea yo no le pongo ni un pero la amenaza y me regala esta crítica a la insustancial irán de la sociedad occidental contemporánea vete a la mierda

Voz 1610 13:20 bueno bueno gustaba está claro que no te ha gustado

Voz 1491 13:23 ergo estaba socióloga o antropóloga como mínimo que enfado e sea pillado Eduardo en cambio estaba realmente contento con su libro le ha caído el último de CL Williams que a mí no me suena pero al encantado

Voz 1610 13:38 qué tal es dura perdona pues lo de Edú desde Cáceres eduque tú qué

Voz 14 13:44 pero tu chamán porque conmigo no ha acertado de pleno a mí me han regalado el último suele Williams William autopsia púrpura buenos la última la última de la de la Serie cinco novelas que ha escrito Fele sobre el detective de Los Angeles duro pero esto se con un pasado traumático que no duda en plantar cara a la autoridad que se enfrenta tramas de asesinó misteriosos y corrupción es novela negra pura súper dice la forma lo que se conoce como el quinteto criminal la primera la la Dama Oscura la segunda blues de Mickey la tercera

Voz 1610 14:17 corrida usted te lo estás en todo esto verdad sí señor tiene Williams no existe no eso sí que no te regalado nada nadie sólo quería llamar un poquito la atención verde y te gustaría que te regalarán un libro no pues mira soy

Voz 1115 14:36 pues este que tengo tengo unos diez Las aventuras de Magnus Cornelius el niño vampiro que quiere ser medido mago impedido zombi todo para vale

Voz 1610 14:43 escuchamos ese libro no por supuesto

Voz 15 14:48 si tú no te lo has ganado

Voz 1610 14:51 venga a Eduardo Madina

Voz 0107 14:53 no sé si te has fijado Marina pero casi siempre que le preguntan a un futbolista por por el último libro que ha leído dice que que no es muy de libros luego le preguntan por la peli favorita el noventa por ciento dice que Gladiator pues yo no sé si es futbolista pero está claro que leer le poco a ver si

Voz 1610 15:11 es un libro Dime qué tal hola ser estuvo llamas desde Pamplona desde Pamplona y que te regalaran

Voz 14 15:20 pues me hubiera no Javier Pérez Reverte

Voz 1610 15:23 puede ser Pérez Reverte es Arturo Javier es Reverte sin Pérez entiendes a ver que es Arturo Pérez Reverte Javier Reverte pero no puede ser el Pérez Reverte no

Voz 14 15:43 no consigo ver hacia dónde vamos

Voz 1610 15:46 vamos a ver en centrémonos vamos a ver vamos a ir desde el principio me has dicho que te han regalado un libro yo te digo que Pérez Reverte sólo puede ser Arturo Javier sólo puede ser Reverte que Javier Pérez Reverte no puede ser sigues ahí

Voz 14 16:07 sí lo soy soy esto pasa profesionales no nada no haber es que no estoy asegura que preguntar es que hemos hecho con el libro

Voz 1610 16:15 a qué has libro

Voz 14 16:17 calzar una mesa que tenía a mi libro era muy gorda que he tenido que cerrar las otras tres patas igualaban seguido cerrando cerrando ya otra

Voz 1610 16:28 vaya por Dios me el libro que libro bueno vamos a dejarlo aquí muchas gracias hasta luego

Voz 1491 16:44 venga a salvar hace unos meses les pedimos que que no nos enviará seis los insultos sigue que os gustaría recuperar insultos en desuso Nos dejas una una lista inmensa la verdad es que os quedáis Augusto sí sí

Voz 16 16:56 sí porque el español es una lengua muy rica hay qué

Voz 0107 16:59 también los típicos imbécil gilipollas ya los tenemos demasiado desgastados no están muy manoseado y otra cosa no pero aquí insultarnos se nota bastante bien que se lo digan sino por ejemplo Michael Robinson que decía esto en El Hormiguero

Voz 1546 17:11 es que yo eso tengo cien palabras en castellano y no en son taco pero me gustan los obstáculos al español porque yo que en en el Reino Unido sumo escama agresivos por agencia de tacos sinsentido difícil a que hemos pecando no son bar porque eh yo no sabría cómo en su Katy Pablo factor Pablo ideó esta actitud enfoque y prefiera entonces acabo de Andrés encabezado

Voz 17 17:38 el poder decir vómito dado no te pego Emma al mejor te pido perdón porque a lo mejor me ha pasado

Voz 0107 17:48 insultar es todo es todo un arte forma

Voz 1491 17:50 parte casi de una cultura pero al contrario de lo que piensa Michael Robinson hay quienes no superan en esto

Voz 0107 17:55 los Adrián Sergio Parra que ha escrito este libro me cago en palabrotas insultos y blasfemias

Voz 18 18:02 dura Sergio en la que el acto de Delfín

Voz 0107 18:04 el culto estoy tan presente en la lengua común