De Buenas a Primeras (30/04/2019)

hola qué tal jazz Martes treinta de abril y vamos a despedir el mes con mucho sol en todo el país y temperaturas máximas por encima en todas partes de los veinte grados ir rozando los treinta en el Guadalquivir ahora mismo todavía hace frescos y despiertas en Balaguer en Lleida los termómetros marcan ahí afuera once grados imagina que nos dan a elegir entre pagar por la misma cosa un euro o mil euros bueno parece un juego estúpido una pregunta tonta pero es lo que de alguna manera hace la gente que consume agua embotellada en España sí porque no

Voz 1210 01:35 nuestro país no queda prácticamente ni un rincón en el que el agua corriente no sea perfectamente potable IATA para el consumo más allá de las diferencias que hay de sabor

Voz 1491 01:43 pues a pesar de esto muchísima gente sigue eligiendo un agua que insistimos no es una exageración es unas mil veces más cara que la que sale del grifo

Voz 1210 01:52 cada día salen al mercado en España cincuenta millones de botellas de plástico de los que treinta millones no se reciclan pues bien de esos treinta millones diarios insistimos diez millones son botellas de agua

Voz 1491 02:04 más allá del gasto absurdo gastó medio que puede llegar a los ochocientos euros al año para una familia que sólo bebe agua embotellada estamos ante un problema medio ambiental hablamos

Voz 1210 02:14 de unos residuos que sin el tratamiento adecuado tardan cinco siglos usa quinientos años desaparece

Voz 1491 02:19 el que desgraciadamente acaban en ríos mares Por último en los estómagos de animales que después nos comemos o Nos encontramos muertos en las playas con kilos de plástico en su interior

Voz 1210 02:30 por eso muchas comunidades ya le han declarado la guerra a esta generación de desperdicios en Baleares desde el año pasado los bares están obligados a ofrecer agua del grifo lo mismo que en Andalucía lo que va a pasar a partir de junio en Navarra claro que faltan

Voz 1491 02:42 muchas comunidades autónomas por sumarse a esta iniciativa y sobre todo muchos ciudadanos según la OCU la Organización de Consumidores y Usuarios una década dos personas no pide agua del grifo en los restaurantes los bares la mayoría porque les da vergüenza

Voz 4 02:57 esta Julia Molina la publicidad lo ha hecho muy bien en este caso

Voz 1628 03:00 debéis un agua equilibrada intacta que nace de lo más profundo de la Tierra con ellos una triste belleza encargada institucional el encanto

Voz 8 03:11 pero sigue igual que siempre será por el alguna aquí recibimos los vecinos que vienen del cielo

Voz 0268 03:19 no ha conseguido que paguemos fueron producto que tenemos a nuestra disposición gratis o casi bajo contenido en sodio sales minerales Mine realización débil

Voz 1 03:28 cualquier adjetivo sirve para cobrar mil veces

Voz 0268 03:31 más de lo que cuesta el agua que sale por el grifo

Voz 9 03:33 mineral es un agua eh bueno pues que tiene unas características son aguas siempre eso de hijas Terra año tiene una pureza en el origen no recibe ningún tipo de tratamiento químico no tienen cloro somos nosotros cuando nuestros consumidores cuando piden agua Phineas saben que van a tomar agua de calidad

Voz 0268 03:51 calidad que encuentras también en la de jarra porque en España el noventa y nueve coma nueve por ciento del agua destinada al abastecimiento urbano es perfectamente potable ya tenga más o menos sabor a cal o a cloro con una importante diferencia respecto a la mineral mientras en cualquier bar se paga en torno a un euro y medio por una botella de treinta y tres centilitros con ese mismo dinero tienes para beber mil litros de agua

a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a repasar las leyes autonómicas que apuestan ya por el consumo de agua del grifo para irme imitando el desperdicio que suponen las botellas de plástico de un solo uso Íbamos a ponerle además cifras a ese desperdicio económico y sobre todo medioambiental

Voz 4 04:46 podíamos haber incluido lo de que tenía que agua del grifo en el

entre las opciones de nuestra encuesta de hoy en Twitter en arroba de buenas porque a mí sí me pasan enfada muchísimo hoy os preguntamos por situaciones molestas que tenemos que soportar como ánimo al sociales que como si os preguntamos

Voz 1210 05:03 interacción humanos fastidia más hiló del agua del grifo no ha salido pero sí que hay cosas de bares Rosa de Gijón

Voz 10 05:09 lo que de verdad me molesta un montón es que no me pongan pincha para la consolidación me pone vería dejando

lo que de verdad me molesta un montón es que no me pongan pincha para la consolidación me pone vería dejando

hombre estamos absolutamente con Rosa de Gijón donde se ha visto que no te pongan una tapa un hombre culto para acompañar la bebida en Monforte en Monforte de Lemos esto es impensable allí esto no pasa seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro lo que más nos molesta lo más votado en arroba de buenas Twitter es esa gente que os cuenta que ha pasado en la serie de moda cuando nos ha dado tiempo a dar el capítulo treinta y cuatro por ciento de los votos

Voz 1210 05:39 esto en las redes en Twitter por ejemplo está a la orden del día y aún así Jose de Málaga se ha arriesgado a entrar para responder a nuestra costa

Voz 11 05:47 buenas eso de entrar en un centro comercial que tenga posando continuamente que si una tarjeta que si un perfume que si una compañía telefónica que si te venden uf eso me pone fatal aquí lo de la llamadas de pan bueno pues tengo tanto número en la lista ya de teléfono bloqueados que creo que es más grande que la del ministro de contactos hilo de Le eh el spoiler pues llevo desde que no quiero entrar en Twitter porque hasta mañana no quedado para ver el capítulo de Juego de Tronos así que esto evitando eso y bueno y entrado simplemente Pavel la

Voz 1491 06:21 la encuesta que tenía un saludo José esos un oyente entregado eh hay corriendo riesgos prometemos que no vamos a contar nada de capítulo de Juego de tronos los hay sin embargo que no tiene escapatoria bueno

Voz 12 06:34 ellas Julia de Alicante mi marido es experto en series y cuando ya la sacaban me las recomienda que veo que me interesa pues en pista verlas lo malo es que en el momento en que la estoy viendo que a lo mejor pasa idea alguna escena pues empieza a ese todavía no lo mataron o a lo mejor ya se divorciado hoy ya sabe que su hermano horroroso obtenga Yvo de spoiler centrado

Voz 4 06:59 los radares que nos hayan divorciado Julia es que son

Voz 1210 07:02 a José Luis de San Blas lo que le molesta de Internet no son los spoiler no es que le cuenten lo que han pasado en una serie en una película lo que son esos resabiado ellos no soporto

Voz 13 07:13 que los lamer culos Mi a los que entren en Internet y automáticamente saben de todo de medicina de de de

Voz 1194 07:20 el hecho es que me dan grima seis

Voz 4 07:23 esas dos o tres tres dos tres siete cero cuatro la segunda opción más votada con el treinta y uno por ciento la resume a la perfección Jorge de Málaga

Voz 14 07:30 tiene una de las cosas que más me matan eh

Voz 1 07:33 eso sí

Voz 14 07:35 la compañía telefónica de turno dando la matraca

Voz 1 07:38 qué bien o no

Voz 10 07:41 eh

Voz 14 07:42 otro interacción que lo más tarde la gente de estas que bajo el coche iba a

Voz 1210 07:48 al lado que conduce el va diciendo

Voz 14 07:51 para Payá mete en el carril de la derecha de de la izquierda menos mal que no conduzco porque si no la verdad que voy a poner de los nervios

Voz 1491 07:59 eh es que este tipo de copilotos son un infiel horrorosos

Voz 1210 08:02 como decíamos segunda opción más votada esas llamadas diarias de la compañía Telefónica seguida con el veintitrés por ciento por los sitios donde no te dejan pagar con tarjeta no sabemos si fue uno o por impuestos y por último doce por ciento que te paren por la calle para pedir tabaco

las encuestas diga abierta en Twitter puedes mandarnos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro al otro lado está Sergio diez en la producción con Borja González al lado en la técnica tenemos un buen rato para compartir por delante empieza de buenas a primera

Voz 15 08:32 sí

de este a primeras con Marina Fernández cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias ya sabes que te buenas nos encanta recordar la importancia de la investigación y de la ciencia y no sólo nos referimos a sesudos experimentos que hasta dentro de muchos años no vamos ni a comprender no se va a traducir en algo que incorpora a nuestras casas hay innovaciones aparentemente simples que pueden cambiarnos la vida sobre todo a un sector concreto de los oyentes de de bueno

Voz 16 10:27 Mark Zuckerberg el creador de Facebook ha publicado en su perfil de la red social un invento creado para ayudar a su mujer a dormir explica que su mujer desde que han sido padres no conciliar bien el sueño se despierta en mitad de la noche como no sabe si queda mucho para que sus hijos tengan que levantarse mira el reloj y que mirar la hora le provoca estrés así que Zuckerberg ha creado la caja del sueño es una especie de despertador que carece de reloj una caja que emite una luz entre las seis y las siete de la mañana la luz es lo suficientemente débil para no despertar la sitúa había está durmiendo y como no muestra la hora si ellas experta en medio de la noche no hay luz sabe simplemente que puede volver a dormir sin tener que preocuparse de que ahora es que a todo esto se ha hecho es público porque está buscando un empresario que por favor lo ponga en marcha

Voz 17 11:11 ha ha dado lo no quiere posible

Voz 18 11:22 entre penemos

Voz 1 11:24 meramente a ver yo creo que nosotros no funcionaría mejor cambio de turno que para dormir

Voz 1491 11:30 Cajastur pero bueno nosotros torea hay dejamos el mensaje para que se propague por las ondas llegue a todas partes

Voz 1 11:35 pero vamos a seguir haciendo terapia siente parece que hoy se bueno bueno

Voz 1210 11:38 ayer en La Ventana hablaron indirectamente de nosotros de buenas

Voz 18 11:42 venga vamos a saludar de quiero hablar de radio vale

Voz 1194 11:45 bien de de radio porque los profesionales de

Voz 19 11:48 yo no sabemos que esté este de ahora dónde estamos es el mejor horario que existe de la radio por la tarde tranquilitos vale madrugada sin trasnochar pero ahí fuera hay gente de radio luchando contra los límites de la Razón ay ay ay

Voz 1491 12:02 y radio insensata bueno haber Radio insensata efectivamente podemos a nosotros por el horario pero también podría ser

Voz 4 12:09 de radio no te pueblo no hablaban de no

Voz 1491 12:12 nosotros bromas aparte se han referido a un trastorno que desarrollan los locutores que trabajan a esta hora los que hacen los llamados programas despertador

Voz 19 12:22 según los médicos de la mañana son los culpables del síndrome Morning Show os voy a tema médico pido seriedad voy a presentar un caso realmente terrible venéreas Sánchez buenas tardes

Voz 20 12:35 aquí nadie ha dado fue el si tarde tarde lo guía buenos días para mí

Voz 18 12:42 que estamos entusiasta y nos engañe quede tienes venéreas noventa y ocho estuviste presentando pruebas radiofónico matutino durante treinta y cinco años y frene el buje mañanero y bueno Radio Minuto Unesa viene de cinco años

Voz 20 12:57 bueno aquí

Voz 18 13:00 bueno venimos con la sal antes de que salga el sol así lo hago empezaba yo el programa me acuerdo de ella me dejaste el broma hace veinte años porque los médicos estoy en notificaron

Voz 1210 13:17 yo creo que nosotros no hablamos así no pero más

Voz 1491 13:19 tentar los intentarlo

Voz 1210 13:22 yo creo esto más de de radio musicales así que yo creo que nos quedamos salvo veniros Sánchez ha explicado en qué consiste esta enfermedad y cómo afecta a las personas

Voz 18 13:30 es el síndrome amigo en Morning Show es el trastorno físico y emocional que te produce vitalidad extrema está llena de vida yo euforia durante todo el día el puro alegre como una llena todo por culpa de estar expuesto tanto tiempo a la alegría matutina no porque plantearse plantarse que decirlo plantarse ante micrófono a las seis de la mañana lleno de júbilo de cachondeo es antinatural y eso también es correcto

Voz 21 14:05 estoy hablando a cosas no

Voz 18 14:09 oye por forzar así el cuerpo usted deja secuelas mentales toda mental y física seres persona no estamos preparado genéticamente para despertar esa energía vale y no lo digo yo no lo dicen los doctores creencia es ciencia porque claro Morning el concepto que no que se me ocurre juntarlo madre mía si algún día con el tema es estamos forzando poquito con lo que son los invito de resistencia humana

Voz 1491 14:45 a ver yo propongo desde aquí que los Especialistas secundarios no sé digo yo alguna vez por probarse vengan a nuestro horario y nosotros no lo vamos a La Ventana

Voz 1210 14:54 y que no repiten a este personaje nunca más eso tan bien

Voz 1491 14:57 eso también porque es un poquito insufrible no lo dices tú Juan es que lo diga yo él mismos de que no no hay quien lo soporte así que justo un día después de las elecciones le ha pedido al Gobierno que bueno que que le ayude no a poner fin a su sufrimiento todo así

Voz 4 15:14 manera y atención porque velero dice que hasta aquí ha llegado

Voz 18 15:17 yo no sé si es que es que pide que pides pues eutanasia

Voz 21 15:26 no tengo gas hicieron años Marcello entusiasmo juvenil por favor no

Voz 18 15:39 M

Voz 22 15:42 me enteré

Voz 18 15:44 pero bueno esto con con el nuevo presidente con Pedro Sánchez no

Voz 17 15:48 Pedro Sánchez Pedro Sánchez

Voz 18 15:53 lo que no entiendo cómo siendo así no te ha matado ya habían antes yo tampoco quiero amigos os quiero a todo el odio

Voz 23 15:59 Patxi hecha

Voz 1491 16:03 nos vamos a marchar ahora hasta Mozambique como son a esto de que empaque le da el programa a estas horas encima a Mozambique donde están sufriendo los efectos del ciclón Kenneth sólo semanas después de que otro el ciclón y Day arrasará la misma zona más o menos del país hay decenas de miles de afectados por este último ciclo son también las primeras víctimas mortales y todo ha coincidido con un viaje humanitario de la Reina al país viaje en el que no no podía faltar tampoco nuestra compañera María Manjavacas María buenos días

Voz 15 16:34 hola buenos días qué tal cómo estáis

Voz 1491 16:36 estas tú bueno pues por aquí

Voz 15 16:39 esto no se está viviendo bien esto Teno que aquí cuando llegas aquí se vive con miedo porque hoy precisamente Nos lo decían en muchas reuniones donde íbamos que esto era cosa del cambio climático que no es normal que después desde un ciclón llegará otro entonces aquí lo perciben con con mucho miedo con mucha preocupación porque a pesar de que es un país que tiene recursos bueno no tiene nada de dinero es el país octavo en en una lista de ciento ochenta y ocho ese ciento ochenta empobrece por decirlo de otra forma es el octavo país más pobre del mundo y esto se nota aquí cuando cuando lo ves además tiene estos contrastes que nos decía que son muy habituales en en África que ves un país por un lado con una estampa maravillosa de una playa idílica de una

Voz 0084 17:28 la naturaleza salvaje y preciosa justo

Voz 15 17:30 al lado con chamizos con casas que no sabes ni siquiera así puede ser habitables y con una pobreza extrema esto es lo que decían por aquí esto es lo que tiene África aquí repiten dicen que estos cosa del cambio climático y que por favor que la gente que no lo quiera ver que esto es una prueba alarmar de esto decían nunca se ha visto aquí

Voz 1491 17:52 nota el ciclo María Se nota que está

Voz 15 17:54 el mismo que haciendo de las suyas no porque ahora ya por decirlo de alguna forma ha pasado entonces ahora lo que esta es la devastación ahora lo que vemos es una tierra arrasada pero aquí sigue haciendo mucho calor es una temperatura un poco sofocante de vez en cuando ves que las palmeras y los árboles bueno pues tienen un vendaval importante pero nada más que eso ahora mismo no está lloviendo pero sí que aquí lo que se ve bueno pues es el el el desastre lo que queda después de que haya pasado el ciclón ciclones muy rápido toca Nos no se explicaban claro la gente que no conocemos esto y que evidentemente que no lo conozcamos no pero decían que es muy rápido que toca tierra y que en unas horas eh arrasa pero luego no dura mucho lo que duras son las consecuencias de las consecuencias claro la estamos viendo aquí

Voz 1210 18:44 María datos viajado allí con la reina porque tenía un viaje ya programado un viaje oficial cuál era el motivo original del viaje porque a Mozambique

Voz 15 18:51 sí pues mira el motivo era Mozambique porque es un objetivo prioritario de la cooperación española ya desde hace mucho desde hace muchos años estaba previsto en el lo que es el viaje de cooperación en principio esto estaba así diseñado antes de que llegara el ciclón IDAE y antes de que llegue ahora el ciclón político y a nuestro país del adelanto electoral entonces a cambiar la fecha ya estaba puesta eh pues después de todo lo que se monta después de lo que cuesta mover este tipo de viajes pues la fecha se decidió que no se cambiaba eso sí que el viaje esa reconvertido porque claro no puedes venir aquí pasar de puntillas por la zona que ha sido la castigada por el ciclón entonces de cooperación sea reconvertido en humanitario por eso la dado un significado especial y desde luego mucho más importante qué sobre la marcha sea decidido visitar la zona exacta del ciclón que es la que pisamos en unas horas en unas horas yo de aquella me voy a al autobús ya nos vamos a la a la zona de de Tondo que es donde ha sido el efecto más devastador de de este ciclón de uno de otro porque otro ha pasado un poquito más por la zona por la zona norte pero bueno los dos han sumado hoy precisamente conocíamos además que el ciclón Kenneth ha dejado otros cuarenta muertos tan muertos como mínimo porque estos son balance provisional pero se decía que esto es un viaje de de cooperación que sea rediseñado que se ha convertido en humanitario también hoy decían una parte bilateral porque luego sí que se ha invitado a España también a que venga aquí a la reconstrucción y el desarrollo de este país ya en forma más empresarial

Voz 1491 20:36 pues sí ya te ha impresionado lo que has visto hasta ahora en las próximas horas te tocará prepararte para seguramente para lo que para lo que vas a ver María

Voz 15 20:45 sí precisamente por eso quería preguntarte

Voz 1491 20:48 cómo se prepara un viaje a un país como Mozambique porque el otro día contábamos que habían empezado a vacunar contra la malaria en Malaui en Ghana en Kenia Mozambique no está entre esos tres países donde donde ha empezado esta campaña de vacunación pero también se están investigando cómo frenar ahí la enfermedad es tenido por ejemplo que tomar las pastillas contra la malaria

Voz 15 21:10 sí sí sí sí vamos llevamos con la malaria además es que te tienes que tomar doce pastillas

Voz 24 21:18 tras unos días antes de venir mientras éstas en el

Voz 15 21:20 viaje después religiosamente dicen que por favor que no se te olvide ir a mí desde luego de momento no ha olvidado todavía me quedan otras ocho pastillas pero si tienes que tomar muchísimas precauciones porque la malaria aquí eh qué hace estragos y aparte y con los ciclones nos comentaban esta misma mañana que hay quince mil nuevos casos que se han detectado hemos estado en el centro de la malaria que es el ejemplo de la cooperación pero el ejemplo bueno impotente porque aquí se creo hoy ese fondo el Centro de Investigación contra la malaria que es un referente a nivel internacional lo creo Patarroyo después y lo siguió Alonso ahora cuando ya está todo hecho por decirlo de alguna forma entonces se ha dejado la gestión a los mozambiqueño SAS el ejemplo de cooperación que tú vienes aquí lo pones en marcha lo gestionan cuando ya está funcionando Se lo pasas a los mozambiqueño y la verdad que que esto esto no tiene precio hoy hemos estado allí también te vuelvo a repetir

Voz 1491 22:24 vuelvo a repetir que que no

Voz 15 22:27 ha calado también está el centro de salud Bono las colas y la gente las madres con los niños en en en mantita si encima manteniendo una sonrisa cuando llegas porque encima claro le tiene que agradecer a la cooperación que bueno que que él les ésta que les estaba sacando de de del apuro Bono la puro de los apuros que tienen allí entonces sí que la imagen es un poco es un poco te es un poco bueno duele pero por otra parte ahí tienes lo malo los ves allí con unas necesidades exageradas pero también ves lo bueno la investigación que son centro de referencia que les hemos dejado allí claro y que funciona y que funciona maravillosamente bien y además es un ejemplo para todo el mundo

Voz 1491 23:08 la investigación y la cooperación que el otro día además se escuchaba a Nico oí a ti yo creo que era en La Ventana era que estaba

Voz 15 23:16 sí sí sí andando

Voz 1491 23:19 ni en los programas ni desde luego unos debates ese había hablado para nada de cooperación vamos a hacer ahora ahora

Voz 15 23:25 qué pasa si se toman en serio esto porque luego tiene tiene unos efectos función

Voz 1491 23:30 Llona no funciona

Voz 15 23:33 también funcionó tan bien Marine Juan os quería comentar porque es que es una acción sin precedentes lo que vamos a ver mañana es que en horas después del ciclón En días ya os digo que estos muy rápido se montó un hospital de emergencia han venido setenta médicos personal sanitario personal de enfermería bomberos de Madrid este equipo venta personas montaron el hospital aquí las lonas que vamos a visitar en unas horas ya que han atendido a cientos de heridos de Le del ciclón es un ejemplo de colaboración porque además es transversal han venido de todas las comunidades de España ya que han hecho un trabajo conjunto llevan todos el chaleco rojo que es el distintivo de de la cooperación española y aquí decir chaleco rojo como los llaman es decir salvación porque aquí sí que la Cooperación española ha dado un ejemplo eh pero mayúsculo porque además no hay ningún país en este momento que aquí haya venido a Mozambique y hayamos

Voz 1 24:32 todo este dispositivo de cooperación como te vamos a ver en unas horas sin duda desde luego es de agradecer y esto es lo que vamos a ver en unas horas bueno pues esa es realmente la marca España a María

Voz 1210 24:44 hizo para acabar ya tú te estás convirtiendo un poco en la Jon Sistiaga de de buenas de este tramo de cuatro y media seáis has estado en en Irak con el Rey visitando a las tropas

Voz 25 24:54 Nos lo que había pasado un poco de miedo ahora visitando a Mozambique que es que es más duro ver es otro

Voz 15 25:04 tiempo de miedo es más duro es más a mí por ejemplo me noquea más más esto porque esto es la pobreza estas la miseria estos del desastre natural yo cuando fui a Irak el peligro tampoco lo vimos fuimos a ver cómo funciona una base de la OTAN donde están los españoles pero esto esto es muy amargo esto si tienes un poquito de sensibilidad pues pues huele y duele muchísimo eh lo bueno es que bueno también vamos a ver cómo funciona la cooperación y bueno en estos momentos en los que como tú decías Marina la cooperación española olvidan los programas políticos pues aquí sobre el terreno no parece que queda una una una gota llaves si si sirve de ejemplo y luego el viaje bueno pues el viajes en el en uno de los dos aviones que tiene la Fuerza Aérea española es el ya el famoso el Force One que es famoso también por otras cosas fueron otras fotos de Pedro Sánchez con las gafas y no quiero decir más bueno a quien el avión sí que te

Voz 4 25:58 en el que la verdad que cuando tú ya con las gafas María

Voz 15 26:01 aquí tenemos aquí del del palco de nosotros hemos puesto las gafas pero eso les espacio en el que te permite un poco venir bueno pues como el Papa cuando viene con los periodistas bueno pues lo que pasa es que en estos casos

Voz 26 26:13 esos nosotros no no hablamos no contamos

Voz 15 26:16 lo que hablamos dentro de él del avión bueno porque así se mantiene este espacio y que es un espacio pequeñito reducido cuando yo la reina por ejemplo saluda a todos y cada uno de los que la acompañamos ahora la vuelta suponemos que que será igual y bueno en esta ocasión lo único que ha hecho un poco diferente que se han encargado con celo de que para cuando baje la reina bueno pues en esta ocasión este la escalerilla del avión a medida para que no tengan que pasar lo de Argentina este tuvo que dar una hora dentro esperándolos Reyes en este caso está precauciones ha tomado porque de hecho yo vi como decían bueno a ver si ahora vamos a comprobar primero antes de salir que llega la que llega la escalerilla hay que la escalerillas adecuada pero por lo demás el el viajes muy agradable muy agradable pero en el doce horas bonos doce horas igual exagerado pero bueno diez horas no unos no los quita nadie

Voz 1491 27:12 María pues nada muchísimas gracias que siga Bin el viaje muy a la vuelta no

Voz 15 27:17 cuentas sólo a la vueltas vemos un abrazo grande

Voz 23 27:23 la primera

Voz 0084 27:24 hora final pero escuchó por primera vez Zhang fines Tube llamó su amigo fijase el Guti lo dijo quiero grabarla el productor lo tuvo claro

Voz 27 27:32 vale me dijo pero la vas a cantar con lo que he mucho antes

Voz 0084 27:41 Dancing estoy pese convirtió en mil novecientos sesenta y siete en la primera canción cantada por padre e hija en llegar al número uno en Estados Unidos está avalada con un punto tierno y romántico también los cierta polémica me parece gracioso que la gente la llamen la canción del incesto bromeó Nancy el tema que narra cita entre un hombre y una mujer tiene una de las mejores frases de la música después de bailar y tomar unas copas Sinatra canta eso de luego lo arruinó todo diciendo algo estúpido como te quiero sanción Stupid fue un importante éxito para Alexis Natra Fran vivieron un renacer con sus discos de finales de década y Nancy se consolidó como un artista de peso al margen de su padre aunque este éxito junto a él pues el gran empujón la canción de la cita arruinada por decir uno

Voz 27 28:32 son tres de cada diez

Voz 1491 29:07 padre e hija mano a mano en una canción de amor de las que no va a pasar nunca de moda Tran Nancy Sinatra estos once insistió en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 27 29:27 claro dos mal bueno primeras con varillas Fernández

Voz 1491 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias Ana Button buenos días buenos días el PP reúne

de primeras con Marina Fernández y Juan López

así como nos ha contado han acordado también el día de lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos

Voz 4 33:37 días buenos días Marina espera

Voz 31 33:39 día bastante suave de hecho caluroso otra vez en el suroeste del país ayer llegamos hasta los treinta y dos grados de temperatura máxima en Badajoz por ejemplo pues hoy en Badajoz en Sevilla en Córdoba Nos vamos a quedar bastante cerca de los treinta XXXII grados otra vez la mañana está siendo poco fría en gran parte del país nueve grados tenemos ahora en Lugo o en Pamplona quince ya tenemos en Almería hay en Barcelona cinco grados aquí más frío en Soria a esta hora de la mañana dieciocho pitos tenemos en Santa Cruz de La Palma estamos con bastantes nubes en Cataluña que dejan algún chubasco en la provincia de Barcelona también nubes entre el Júcar el Segura la zona del Turia yen el norte de Galicia así como en las costas de Asturias esta tarde Marina caerán alguno chaparrones sobretodo en las montañas del sur del país donde más va a llover en forma de alguna tormenta incluso en en el altiplano de Murcia hacia la manchó vuela en la sierra de Sierra Morena especialmente al sur de Badajoz o en zonas como el valle del Alberche entre Madrid y Toledo Marina

Voz 1491 34:37 Mona margen de esas tormentas podemos hablar de tiempo bastante tranquilo para para este martes así que ya que viene mucha emoción vamos

Voz 4 34:47 no vamos a aprovechar para aprender

Voz 1491 34:50 de otro grupo de esos que tienes tu para hacernos una previsión meteorológica de andar por casa que dices que que cielo nos da una pista en las nubes redondeadas que indican

Voz 31 35:03 así es ese nubes hay muchos tipo si las nubes redondeadas nos indican que va a llover nubes redondeadas concretamente conocidas si decimos su nombre técnico como alto cúmulos dentro de las nubes hay que decir que tenemos también de diversas especies por tanto tenemos los altos cúmulos en este caso por ejemplo los castellanos se llama así alto cúmulos Castellanos bien si lo traducimos al castellano eso Sellam nunca mejor dicho al castellanos eso se llaman borra los morritos en el cielo aguaceros en el suelo son unas nubes redondeadas que tienen forma como de palomitas pequeñitas eso sí formas como de Torre de pequeños castillos de aquí que se le llamen de esa manera Castellanos Ike muchas veces lo que hacen es también juntarse como si fueran rebaños por tanto parecen pequeñas jovencitas que en muchos casos se van juntando

Voz 32 35:53 alargan y afecta no o acaban cubriendo casi todo el cielo lo es

Voz 1491 35:57 estos tienes que que durante la previsión a subir en Twitter o justo después de la previsión alguna foto pierda aquí no estábamos una buena idea de de lo que nos estás contando y también los oyentes que siempre están siguiendo con mucho con mucho interés porque yo digo vale una palomita vale me la puedo imaginar pero el parecido entre una palomita hay un castillo no me resulta más difícil mira al que tiene una verdad

Voz 1 36:20 ya se me verás Juani Marina dentro de

Voz 31 36:22 nada dentro de cinco minutillos de colgar esas fotos para que la gente pueda ver ilustrado directamente en forma de imagen de lo que estoy hablando

Voz 1491 36:29 geniales esas nubes esas nubes y

Voz 31 36:31 estas Le llaman tanto cúmulos las nubes que estará entre los seis y los siete kilómetros de altura y que ya os digo cuando las veamos el noventa por ciento de veces nos va a indicar que va a llover y sobretodo cuando esas nubes sean el punto del país que sea bien vengan desde el sur tenemos que sabe lógicamente donde tenemos el sur cuando vienen desde el sur o el suroeste ya es casi matemático que va a acabar trotando por tanto son las nubes que nos afectan que nos están avisando vaya tema

Voz 1 36:58 no va a cambiar Luismi ahora que hablamos

Voz 1210 37:00 los de nubes no todas juega en la en la misma liga no no todas se mueven en la misma altura ni en iban hacia el mismo sitio y la dirección de cada nube al final indica algo o no

Voz 31 37:10 nos indica in muchísimo mira nubes hay de tres tipos en cuanto su altura las bajas las medias y las altas y lógicamente la forma que tienen también es bastante diferente bien podemos decir que cuanto más se crucen entre ellas cuando tengamos diferentes capas de nubes lo que se llama cielo caótico básicamente por eso porque hay nubes a todos los niveles cuanto más

Voz 15 37:31 se vayan cruzando entre sí más

Voz 31 37:33 posibilidad de lluvia hay eso compañeros se llama cizalla la cizalla es la variación de la dirección del viento en función de la altura por tanto nosotros podemos tener imaginemos en Madrid seiscientos metros de altura viento del Este las nubes bajas por ejemplo las nieblas no llegan desde el este un poquito más arriba esas nubes redondeadas no centran desde lo es este por tanto sillas están cruzando en si esas nubes están cruzando entre sí a diferentes niveles nos está indicando que la posibilidad de lluvias muy importante por tanto Juan si el viento juega un papel importante en las nubes y cuanto más se cruce entre entre ellos entre esas capas de nubes más posible de lluvia habrá

Voz 1491 38:13 Ale así que borregos en el cielo no borregos no borregos animales de las nubes les parecidas a palomitas de tal que vienen desde el sur es probable que llueve truena Sisi pero hay alguna forma de que podamos saber si va a llover mucho rato va a ser nada cosa de cuatro gotas ya después éste va a despejar

Voz 31 38:35 pues sí se puede saber por lo menos se puede relacionar casi de una forma matemática Si vemos o no burbujas en el suelo

Voz 32 38:43 sabes que cuando llueve hay Borrego están eh del hielo burbujas se está quedando muy poética hoy la previsión del además es que esta rima e hitos en el cielo parecen suelo podrían

Voz 31 38:56 los de llamarle bien pues y cuando salen esas burbujitas se llaman penitentes penitentes por eso porque no

Voz 32 39:02 la figura de la Semana Santa sólo de tierra

Voz 31 39:05 vuelo Sisi en el suelo cuando empieza a llover sobretodo encima de de donde se acumula el agua en charcos por ejemplo

Voz 1491 39:10 sin cuando empiezan a aparecer esas burbujas no

Voz 31 39:13 está indicando que el agua que está cayendo está cayendo bastante más fría que la temperatura ambiente por tanto no se está diciendo que se que esa lluvia está cayendo desde una nube que están muy fría hay por tanto que que la atmósfera a dos mil tres mil cuatro mil metros de altura el aire es muy frío cuanto más frío sea normalmente la lluvia cae en forma más de chaparrones en forma de chubascos por tanto casi siempre cuando veamos esas burbujas en el suelo esos penitentes nos está diciendo que la lluvia va a ser fuerte pero no va a durar demasiado rato va a ser en forma de chubasco pertinaz

Voz 1491 39:45 pues sí que me voy a apunta a estos trucos

Voz 23 39:48 dentro de las las pompas

Voz 1491 39:51 para saber que vas chubascos ya no sabía ha enseñado qué es eso Juve intensa pero corta yo creo que nos va a venir muy bien gracias Luismi

Voz 31 39:59 de momento en Tabaiba haber mucho

Voz 1 40:01 no hoy esos cuatro chaparrones que os decía del sur del país

Voz 31 40:04 sí sí algunos que caen en la zona de Barcelona hay poco más

Voz 1491 40:06 con más hasta mañana adiós esta mañana

Voz 33 40:15 no no no no

Voz 1491 40:29 estas en la cocina con las manos en la masa o fregando los platos empieza a sonar el teléfono lo dejas todo deprisa te intentas lavar las manos como puede salir corriendo llegase a tiempo ves que es un teléfono que no conoces contesta y ahí está una vez más una compañía telefónica intentando convencerle de que te cambias de operadora

Voz 1210 40:48 esa rabia es muy similar a la de estar en el trabajo llegue a alguien y a voz en grito

Voz 1 40:54 Puente lo mucho que la impactado la muerte de ETA

Voz 1210 40:57 lo cual personaje en el último capítulo de la serie de moda que a ti no te ha dado tiempo a ver esto no ha pasado hace mucho rato

Voz 4 41:03 no en la redacción de la Cadena SER bueno sola prime la segunda opción más votadas en la encuesta de hoy en de buenas

Voz 1491 41:09 cuesta misántropo a podríamos llamarla hasta hace nada teníamos empate preguntamos qué interacción humanos molesta más que esas llamadas de las compañías telefónicas kilos spoiler están en lo más alto con el treinta y cuatro y el treinta y uno por ciento de los votos

Voz 1210 41:23 seguidas con el veintitrés por ciento los sitios donde no te dejan pagar con tarjeta y por último doce por ciento que te paren por la calle para pedirte

Voz 26 41:32 a mí lo que me mola es que me piden tabaco con la calle su cigarro no los hubo vamos que te que te llena de gozo y satisfacción el haber estado fumando hoy llevar ya tomó diez años y medio ocasión CDS fumar Ramos eso es una maravilla

Voz 4 41:47 es verdad es una maravilla te damos la enhorabuena Diego de Zaragoza claro que sí hizo encuesta de hoy es un poco mis tan tropa lo de Inma en Madrid no sé cómo llamarlo

Voz 34 41:57 hola buenos días soy madre madre lo que me molesta es que en el transporte público en cualquier otro sitio una persona que no conozco de nada me empiece a hablar pues es la miró con cara de sapo diciendo me hables de esa persona ya sea lanzado al se ha decidido a hablar con un extraño no hay quien le pare que da igual que tú seas un asesino en serie buscando una vía yo si sigue ni en fin a veces incluso me cambie de vago o de autobús eso copia

Voz 32 42:34 hay que decir que es un oyente que tiene muy claro lo que no le gusta claro siempre pero otros

Voz 1210 42:40 Nos habéis contado que lo que os molesta realmente es cuando se acumulan muchas cosas que nos gustan vuestra particular serie de catastróficas desdichas como las de Nico de

Voz 8 42:48 a algo que realmente me me molesta irrita es que alguien venga lo diga buenos días

Voz 26 42:55 buenas tardes buenas noches no solamente eso sino que encima no levanta la cabeza de móvil no solamente eso sino que encima de repente se empieza a escuchar reggaeton Jerez más corto que febrero compañero

Voz 1 43:09 seis ocho tres tres dos tres

Voz 1210 43:11 siete cero cuatro estáis a tiempo de mandar notas de voz a seguir votando y comentando

Voz 4 43:16 está en Twitter sí porque son todavía las cinco y tres de las cuatro y tres en Canarias

Voz 1491 43:21 a y buena spoiler aparte osea al margen de esa gente que está contando lo que pasa en el capítulo poniendo muy nerviosos los no lo han visto sea liado bastante con con el último capítulo de Juego de Tronos porque la verdad es que algunas escenas se veían bastante mal

Voz 1 43:42 hoy ha tenido lugar las es que se veía muy

Voz 1210 43:44 mal muy oscuro de todas maneras

Voz 1 43:46 ya saber que eso era cosa mía porque yo pensaba que era culpa de mi ex doscientas diez dioptrías

Voz 1491 43:51 sí podré podría haber sido pero no lo he visto muy mala aquí en España tenemos nuestra propia versión de Juego de Tronos es bastante más cutre y está protagonizada por Luis Rubiales presidente de la Federación Javier Tebas presidente de la Liga aunque no sé quién es quién

Voz 1 44:04 hoy ha tenido lugar la Asamblea del Fútbol primero la Asamblea de la Liga luego la primero con los modestos la reunión en el CSD todo para el gran día del fútbol de hoy en esa asamblea de la Federación votan todas las patas del fútbol la Liga Profesional los clubes profesionales los amateur los árbitros el Fútbol Sala todo todo el mundo del fútbol se ha votado y aprobado por una amplísima mayoría el nuevo formato de la Copa del Rey el nuevo formato de la Supercopa de España el nuevo formato de la nueva Liga Femenina lo os daremos detalles de todo por supuesto Tebas no ha ido por encima del bien y el mal siempre eh inanidad unos cuantos clubes de la Liga los que están a favor de Tebas como les pidió el propio Javier Tebas pero eso no impide lo que ha ocurrido es que ha sido una mayoría tan absolutamente aplastante pero de aplastamiento ahora lo que dice Tebas que va a impugnar el resultado impugne lo que impugne no sé dónde va Javier Tebas ni adónde quiere llegar cuando todo el mundo le da la razón a Rubiales es verdad que todo el mundo menos la mayoría de los profesionales aunque en esa mayoría no están ni Madrid ni Barça ni Atlético que si están con Rubiales toda la línea los tres más grandes Real Madrid Barça y Atlético están con Rubiales toda la pelea

Voz 1210 45:25 la pelea de ahora viene por el nuevo formato de la Copa del Rey y la Supercopa que el año que viene volverá a explotar la Federación en lugar de la Liga como ya habéis escuchado ambas competiciones se han aprobado con mayoría y ahora sólo falta por saber dónde se va a jugar la Supercopa ya hay dos opciones Estados Unidos o Arabia Saudí la segunda opción digamos que necesita cambiar alguna cosilla de sus

Voz 1 45:46 adiciones para poder acoger el torneo Nara una

Voz 1210 45:48 a una tontería nada final a cuatro que se va

Voz 35 45:51 en el mes de enero recordemos miércoles ocho jueves nueve Domingo doce de enero tres partidos que se van a jugar bien en Arabia Saudí o bien en Estados Unidos dentro de poco en un par de semanas sabremos ya el lugar exacto se criticaba el tema de Arabia Saudí porque las mujeres no podían pasar a los campos de fútbol en aquel país pero también con dónde de la federación que quizá si acepta porque sino no irían que entre las mujeres también será una bandera para la Federación y para cambiar el rumbo de de esa bueno esa fe iba a decir costumbre fea pues van a una costumbre que no se debía existir no que la mujer es decir al porque me parece una auténtica burrada así que veremos dónde deciden finalmente se va a jugar la Supercopa que es un tema puramente económico

Voz 1491 46:33 pues mira a mí lo que me da igual donde se celebrará la Supercopa te digo que no estaría nada mal que gracias a esta competición a la Supercopa de España las mujeres de Arabia Saudí pudieran ir al

Voz 1210 46:43 a ver seguramente no es el canal más adecuado para legislar sobre eso pero bueno bienvenidos

Voz 1491 46:48 oye ese es de legislar en caliente bosques legisle también por esto allí en Estados Unidos va a estar el año que viene el Real Madrid que sigue con con su particular selección de personal para la próxima temporada en El Larguero hemos tenido una exclusiva hace nada hace un rato de esas que llegan sin querer casi Modric se queda

Voz 31 47:06 tú qué piensas de Modric

Voz 36 47:09 toca seguir peluca que sufre mucho esta situación si ha hablado con él lo que ha pasado ayer escritas es uno de los peores partidos que ha jugado desde que ha llegado con modos ningún donde balones perdidos sin ninguna ninguna razón digamos que sea estaba acabaría con el siglo miraba no es un chaval muy comprometido y seguramente el problema para poder tres mucha que son chaval que es un buen profesional pues va hacer todo lo posible para poder ser un jugador determinante pero depende también del éxito de los jugadores no son una situación que sean mucho si no va ser nada fácil recuperar todo es sólo cien teñir jugar y competir depende también de las de desoladores que iban llegar habla de muchos nombres habla de poco hablarás seguramente te muchísimos hombres durante el verano que viene pero quién va de en realidad eso sí claro mezclado ha cambiado una cosa son los deseos de un entrenador y otra cosa es el realidad de mercado no

Voz 1210 48:13 un lujo tener a Mijatovic en el Larguero ayer hablábamos de ese momento de deportividad que se vivió en la segunda división inglesa en el partido entre el Aston Vila el Leeds el equipo de Bielsa marcó un gol con un jugador rival lesionado del entrenador argentino decidió dejarse Armengol directamente el jugador español Pablo Hernández ha contado en el Larguero como tomaron esa decisión

Voz 36 48:32 los transmite Marcelo tomo esa decisión nosotros y en la que Si bueno y luego pues creemos que que hicimos lo correcto o lo hemos hablado oí que nada ahí tampoco adelante como hemos dicho que lo mejor es no darle muchas vueltas

Voz 37 48:49 te ve la imagen de Bielsa en la banda era Jim De Gaulle creo que dice no en el escuchas Give De Gaulle Give De Gaulle que él intentaba decir taldes el gol antes el gol que que que sí que que la metan que que que os dejamos marcar

Voz 36 49:03 sí porque que hasta incluso cuando iban a sacar de algunos compañeros que nos mirábamos Si aún no se miraban entre ellos lo que hacemos no sabían muy bien no lo va a hacer en ese momento y bueno en tres cero a cero es bueno ahí entre todos pues a lo habláramos sí

Voz 1 49:20 esta que dejáramos

Voz 36 49:23 eh meter

Voz 26 49:31 Don Quijote de la Mancha en el colegio de monjas como

Voz 12 49:35 lectura y me quedé atrapada el segundo es de

Voz 0375 49:39 lo del monja en su día tumbaron con el Quijote La Celestina Platero y yo pero para mí pasmo yp para mi disfrute los libros que más me impactaron fueron Cinco horas con Mario

Voz 1491 49:51 la semana pasada nuestras tuvisteis contando con qué libros se inician en el hábito de la lectura y muchos como Julia de Alicante Begoña de Madrid empezasteis con los títulos que os hacían leer en el colegio

Voz 1210 50:03 una misión no siempre fácil para un profesor conseguir despertar la pasión por la lectura más complicada todavía en los tiempos de los tiempos de Net Flix los tiempos de los móviles de las

Voz 1491 50:13 los dos son los trucos que utiliza Christian Olive profesor de Secundaria de Lengua y Literatura en el colegio Joan Pelegrí de Barcelona

Voz 1 50:19 quiere a los alumnos de ESO ya no son nada

Voz 0342 50:22 eso sí tienen doce trece doce años que que