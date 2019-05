De Buenas a Primeras (01/05/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:51 hola qué tal muchos de vosotros ya sabemos qué mejor que ayer que estáis de de fiestas miércoles uno de mayo Día Internacional de los Trabajadores festivo que empieza con seis grados en el Gorriti Navarra y que ven además con buen tiempo en general sol y temperaturas sin cambios altas en todo el Suri en el centro donde si se va a formar en el centro decimos tormentas a partir de esta tarde esto que explica el neurólogo Jordi Montero esto que sufren ya han sufrido decenas de miles de personas en España puede cambiar para siempre al médico

Voz 5 01:31 se hacen diagnósticos pruebas todo sabedor armar incluso hasta hace poco tiempo hasta que la rugía no pudo avanzar pues a estas personas buscaba no decir nada claros cuentistas

Voz 1491 01:43 desde viacrucis por el que han pasado y siguen pasando los enfermos de fatiga crónica y que pronto podría tocar a su fin muy pronto podrían tener a su alcance una prueba diagnóstica objetiva concreta para esta dolencia y no sólo eso la confirmación de una vez por todas de que la fatiga crónica no es una enfermedad psicológica

Voz 1210 02:01 porque de cuanto nada de nada científicos estadounidenses científicos de la Universidad de Stanford han descubierto que las células de la sangre estos enfermos reaccionan de forma diferente que las células de una persona sana a ciertos estímulos eléctricos Un primer paso On análisis digamos avanzado de sangre para encontrar una prueba diagnóstica definitiva para la fatiga crónica

Voz 1491 02:20 cien mil personas en España sufren esta enfermedad que sobre todo como indica su nombre les provoca un cansancio

Voz 0127 02:27 yo crónico constante pero no solo también dolor

Voz 1491 02:29 por problemas para dormir problemas digestivos todo un rosario de síntomas de todo tipo que hasta ahora llevaban a estas personas de un especialista a otro durante meses o incluso años para ir descartando dolencias hasta llegar al diagnóstico

Voz 0460 02:43 estar enfermedad pero sobretodo historias de gente que ha estado muy injustamente tratada sin investigación no se va a solucionar pero yo estoy totalmente convencido y es la esperanza y el mensaje que quiere llevar a los enfermos que con investigación al final se solucionará Servando Castelló

Voz 1210 03:01 es uno de los afectados por esta dolencia todavía muy desconocida este valenciano de cuarenta y dos años acaba de recorrer toda España y parte de Portugal para visibilizar la como decía también para recaudar fondos para investigar la fatal

Voz 1491 03:14 lo váter y man el hombre con la batería bajas se hace llamar y casi coincidiendo con el final de su campaña con el final de su viaje hemos conocido este avance científico que acerca no sólo la posibilidad de diagnosticar de forma objetiva estas personas sino que pueda ayudar también a encontrar algún fármaco para atacar a la enfermedad a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a intentar explicar en profundidad este hallazgo científico este avance en el diagnóstico de la fatiga crónica vamos a repasar también la incidencia de esta enfermedad en España seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que no nos importa que no estará aquí mientras estáis casi todos de fiesta de viaje o con las entradas en la mano para algún parque ocio temático de esos que nos vuelven locos que no que no somos envidiosos

Voz 6 04:21 buenos días bueno Ros bueno yo puedo decir que me encanta disfrutar de los pagué atracciones sobre todo con mi hijo mayor que la tiene doce años se montó en la montaña rusa de aquí del parque de atracciones Drago Zan hay que decir que tampoco es que sea una una montaña rusa demasiado espectacular pero bueno cuando ese monto por siete años la verdad que eh yo digo ya verás Se Se va a bajar de aquí no no va a haber manera de de que hacer Kenia su padre ya verás mano de santo Nos montamos como diez veces más seguidas con sólo siete años volvimos al parque de atracciones eh hace cosa de de un año una cosa si no nos volvimos a montar y lo pasamos genial me quedo con los parque de atracciones eh

Voz 1491 05:02 pues dio de Zaragoza está con la mayoría al parque de atracciones es vuestro parque de ocio preferidos lo que habéis votado el treinta y nueve por ciento en la encuesta de The buenas en Twitter

Voz 1210 05:11 también te digo yo creo con esto no hay término medio eh un parque de atracciones o te encanta te horroriza

Voz 6 05:16 sí buenos días Julia Alicante My cien Boogie Woody mañanero el mundo salas que es que salga el sol hoy Yeah creo que me explicó lo del sí

Voz 1491 05:27 Ave del vagos explicar esto Julia de Alicante no ha enloquecido es de refiere al repaso que hicimos en el programa de ayer a uno de los últimos personajes de los Especialistas secundarios vamos a recordar

Voz 7 05:38 según los médicos esto shows a las seis de la mañana son los culpables del síndrome Morning Show pido seriedad un caso realmente terrible venéreas Sánchez buenas tardes

Voz 8 05:48 aquí muy buena día a todo o nada fue sale muy bien

Voz 7 05:53 estuviste presentando un programa radiofónico matutino durante treinta y cinco años de edad y frene el buque Gemma

Voz 8 05:58 el lunes cinco a nueve

Voz 1491 06:05 ahora podemos escuchar ya que piensa Julia de Alicante de los parques de atracciones

Voz 6 06:10 atendiendo ahora cuesta os digo que a la montaña rusa sólo me subí una vez y no me es el final porque perdí el conocimiento y en los acuáticos un consejo llevaron bañador que no se te pierde el cuerpo medir bien el agujero del flotador que no sea mayor que tu POM Pierce

Voz 1210 06:27 pues década ese consejo para Aldán XXXIII por ciento de los oyentes que habéis votado por los parques acuáticos como vuestros favorito

Voz 1491 06:33 pasa como con los de atracciones como con lo que decías Juan provocan o pasión o rechazo

Voz 2 06:38 hola buenos días soy himno de madre sería un parque temático científico de todas ellas y planetas de su me encanta había pero desde luego un parque acuático o no te soy yo una gamba un calamar yo soy por naturaleza

Voz 0460 06:56 me ducho por respeto a los demás

Voz 2 06:59 o dio el contacto de la UAM del cuerpo

Voz 1210 07:01 la verdad te agradecemos muchísimo Emma como a ti

Voz 1491 07:04 sí al dieciocho por ciento los oyentes les gustan los

Voz 1210 07:06 parques dedicados a las cien a la ciencia como la Casa del Hombre en A Coruña o el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia y sólo el diez por ciento preferir los zoología

Voz 1491 07:14 son las cuatro opciones que os damos en arroba de buenas en Twitter pero como siempre en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Nos estés dando más ideas como la de José Luis de San Blas Madrid rodando

Voz 9 07:30 no

Voz 10 07:31 molesta la gente que es horrible

Voz 11 07:34 dura que quieren las pero sin consultarlo con un par de cosas la boca salta desde el paso

Voz 0084 07:42 por un puñado de dolares el vuelo y feo y el malo la cantina Botella por los aires atracan la diligencia

Voz 9 07:50 sí

Voz 0084 07:53 que a la cara del Desierto de Tabernas en Almería el viejo

Voz 9 08:01 sí

Voz 12 08:02 me han entrado ganas me he quedado sin sin palabras encuestas siga abierta en Twitter y podéis mandarnos notas de voz como esta

Voz 1210 08:08 José Luis al seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 1491 08:11 como si de un duelo al sol se tratará al otro lado del cristal están Sergio diez en la producción y Borja González en la técnica listos para una hora y media de radio para empezar de buenas a primeras

Voz 13 08:24 sí

Voz 1 09:39 Becilla

Voz 15 09:41 no eso no

Voz 1 09:43 es que

Voz 1491 10:11 cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias hace un rato hablábamos en la redacción con nuestros compañeros de pro y de quienes no han ido a ver la última película de Los Vengadores y quiénes no es un genocidio este de los superhéroes que está muy de moda y que también divide al público como los parques de acciones no te encanta o no te interesa lo más mínimo

Voz 1210 10:29 hoy no ha habido spoiler eh no sabe porque cierta persona no viene hoy en cierto que casi todas las películas de Super siguen un mismo patrón además siempre transcurren en Estados Unidos como si en España no pudiéramos tener además bueno superiores

Voz 1491 10:40 pues sí es cierto que aquí no sé

Voz 1210 10:43 parecerían mucho al Capitán América va Superman sino que serían más como Javier

Voz 15 10:47 Javier way to hell buenas tardes bienvenida La Ventana

Voz 7 10:51 tú vives en Formentera verdad y si era si era una meseta interior de unos dos kilómetros de la costa a doscientos kilómetros de la costa justo en el centro no

Voz 9 11:06 de de geografía ya habéis que va mal

Voz 7 11:08 Javier vamos con los datos biográficos en cuántos años tienes veinticinco en junio veintisiete veintisiete acuerdos sobre matemáticas tampoco de que trabajan jarrones de Barroso nombres de los tampoco vas bien el general Navas viene nada de la vida pero atención amigos porque cuando este hombre se la capa hilos calzoncillos por fuera se convierte en proporciones proporción después para lo que no la entendido desproporción desproporción es desproporción mal sería de Schubert poder de desproporción que cuando cuando me siento acorralado peligro ni respuestas son dio un tono de desproporcionado descoloca muchísimo a mi enemigo muy agresivo

Voz 1491 11:59 vale creo que nos vamos a hacer una idea de por dónde van los superpoderes de este señor pero hay muchísimas formas de ser desproporcionado por ejemplo el propio Hulk claro el podría ser un poco desproporción Man porque se enfada supone de hecho un bicha Racó verde no no atiende a razones golpea todo lo que se ponga por delante

Voz 1210 12:20 bueno Javier en este caso no llega a tanto pero ha hecho una demostración de cómo funcionan sus habilidades

Voz 7 12:25 vamos a hacer una prueba te parece ya vale vale hoy Javier has ido entrando te conozco poco pero no parece es un tío muy espabilados así ojalá tú y toda tu familia la lepra la oreja lo abrace los penes de de vuestra comunidad y condenado a pagar de sin rumbo eternamente

Voz 15 12:45 no pasa nada eh pero voy a su casa dentro

Voz 7 12:56 Javier Jorge Man Superman puede volar que tú en cambios Unión metro tú consideras que puedes comer en la misma mesa que lo grandes superhéroes ya lo que considera que tú prefiere a Superman por eres una enemigo de España un batasuno supremacía Tom Bolivariano amigo de Satanás y ojalá piense apendicitis tú y toda tu familia en un pueblo sin servicio médico de urgencia ir la peritonitis acabe con tu de uno de los siglos

Voz 15 13:21 qué te parece realmente coloca descoloca hay algo

Voz 1491 13:27 lo más que todo superhéroe tiene y que se nos ha olvidado comentar que es su punto débil es su kryptonita IN caso de Javier es que hay ciertas personas pues inmunes a sus poderes

Voz 7 13:39 oye desproporción buen cuál sentido tu tu kryptonita tu punto débil alguna manera de anular o contra estas tres súper poder que tienes vamos a ver qué me una hostia anula bastante

Voz 15 13:48 los dos

Voz 7 13:51 también hay que decir que a veces me he encontrado con personas con las que no se responderle con desproporción no funciona

Voz 15 13:58 funciona por ejemplo el Dalai Lama vale todo no

Voz 7 14:03 en el encuentro en Formentera en un Starbucks y le dije está libre la silla y me dijo No estoy esperando un amigo Thomas mal muy mal porque me molesta mucho que la gente apalearon una silla y le respondí pues tendrían que hacer un muro entre España y Nepal para que gentuza como tú no entre en nuestro país atraer drogas ya seis Inarro

Voz 16 14:23 los alumnos sucio budistas

Voz 15 14:29 sucio se me queda mirando

Voz 7 14:34 una sonrisa preciosa preciosa irradiaba me dio un beso en los pies y eso me puso

Voz 15 14:41 el balón de me descoloca tanto que fui corriendo al año llorar

Voz 1210 14:46 aparte de los Especialistas secundarios hay que decir que entre los humoristas de nuestro país hay unos que son los que más han trabajado el género de superhéroes que son Faemino y Cansado de su cabeza han salido súper villanos como el Doctor Muerte y su hijo de una cosa

Voz 3 15:00 y me dijo que se chico Emma yo que se me tengo una academia pase super héroe ya tú me haces eso a mí sea tú te mete a su pues bueno bueno bueno yo votaría

Voz 1210 15:09 pues de Javier Cansado precisamente también han acordado en Todo por la radio por un momento vivido en el último programa de Ilustres ignorantes que se ha hecho viral en redes sobre las contradicciones que todos tenemos seamos sonó superiores

Voz 1491 15:21 yo me quedo con esta sinceridad sobre las contradicciones de Javier Cansado

Voz 17 15:25 Miro contradicción enorme porque yo era marxista católico además sea yo tenía que repartirse yo sí claro yo repartía mientras que ganaba un poco de dinero pero cuando ya empecé empecé ganar algo de repartir ya lo hemos interesar tanto entonces digo que hago sigo siendo católico marxista yo es que yo no creo mucho

Voz 18 15:46 al hilo de si me parece que lo de la plusvalía un inventó Aguero me va

Voz 17 15:51 entonces me hice socialdemócrata y ahora yo soy rico sin contradicciones

Voz 1491 15:56 pues no sé qué es super poder prefiero el de sobre ponerme a mis contradicciones o yo qué sé el de ser rica sí sin ellas

Voz 15 16:15 las reacciones de nuestros políticos Nalón

Voz 1491 16:17 el resultados electorales siempre tienden a la exageración serían como desproporción Man también sobre todo cuando se trata de analizar cómo le ha ido al partido rival pero a veces la realidad no deja lugar a interpretación

Voz 1210 16:30 sí es lo que le ha pasado al PP que ha perdido más de la mitad de los escaños que tenía en el Congreso ha pasado de ciento treinta y siete A66 por lo que podemos hablar sin paliativos de un hundimiento

Voz 1491 16:40 un concepto el hundimiento al que le ha dedicado Sara vítores su cara B pues vamos al término que su nunca

Voz 0136 16:46 miento no es la acción y efecto de hundirse y hundirse es sumir meter en lo hondo o destruiría arruinar también es quedarse abatido física o moralmente al perder las ilusiones la fuerza el ánimo o caer en un éxito

Voz 1491 16:59 son muy negativa

Voz 0136 17:00 la palabra hundir viene del latín Fundéu cree que es asentar fundar fundamentar ahí vienen términos como hondo fondo también fundar y como sinónimos un montón derrumbamiento desmoronamiento desplome caída enterramiento cataclismo inmersión siniestro aplastamiento desaparición

Voz 9 17:16 y naufragio hoy para hablar de hundimiento recurrimos a la ingeniería sí

Voz 0136 17:28 hemos hablado con Jesús Valle que es doctor ingeniero naval y él no ha aclarado muy bien el concepto

Voz 18 17:34 básicamente lo que ocurre en un hundimiento que nuestro barco pesar más que los que desplaza que lo que pesa en volumen de líquido que desaloja

Voz 0136 17:48 Nos ha explicado la diferencia entre dos conceptos que confundimos hundimiento hizo zozobra

Voz 18 17:53 o reparamos mostraron nuestro barco o tiramos todo el lastre que podamos para volver a la situación de bonanza que que que queríamos otro tipo de accidente que tenemos en los barcos que es la zozobra tienes del latín su supra días que en la digamos que la parte de abajo pase a estar arriba que el barco escora escora escora en ese caso el barco no se hunde el barco se pierde también pero no segunda

Voz 1210 18:23 escuchábamos primero los restos del naufragio de Enrique Bunbury y esto que sonora es Zinkia

Voz 9 18:29 a hundirse en un océano de lágrimas de Stephen Viso de San Diego al porno

Voz 1491 18:37 los últimos años nos han dejado muchos otros ejemplos de partidos que igual lo o incluso peor que el Partido Popular de Casado han sufrido auténticos hundimientos como ha recordado Pablo Sánchez León investigador científico en el Centro de Humanidades de la Universidad de Nueva Delhi

Voz 3 18:53 mismo Pablo que es hundirse electoralmente en política cuando se puede considerar un hundimiento

Voz 18 18:59 bueno en nada se supone que es con las citas electorales fundamentalmente y hay ejemplos y algunos además Campsa nosotros los hechos de Europa tenemos el Pasok un partido que el partido socialista griego que pasa tiene la mayoría absoluta a comienzos de esta década rápidamente la pierde en unas elecciones se les pasa factura el haber tenido que aplicar las recetas se imponían para de austeridad esos en esos contextos entiende también en contextos de transición

Voz 20 19:27 no

Voz 21 19:30 no

Voz 0136 19:33 la sensación de que literatura sur hundimientos hay muchísima pues sí la verdad y por eso nos vamos a quedar sólo con tres clásicos de momento los podemos por ejemplo hasta la Odisea El poema épico de Homero Ulises y su regreso a Ítaca o segundo ejemplo la tempestad mil seiscientos once la tragedia de Shakespeare la historia de Próspero y de su hija Miranda como una UCI pagos en una isla durante doce años y un título más sería por ejemplo el relato de un náufrago de mil novecientos setenta que es una novela de Gabriel García Márquez hoy es sabido una curiosidad de esta novela que el título del libro realmente es a ver si lo puedo decir entero Relato de un náufrago que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin comer ni beber que fue proclamado héroe de la patria besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad y luego aborrecidos por el Gobierno y olvidado para así pero no son la portada no les cabían basada en unas publicaciones de García Márquez en el diario El Espectador en Bogotá en mil novecientos cincuenta y cinco

Voz 4 20:29 ella era una flor cintas

Voz 1210 20:33 pero no han sido los libros los únicos que han hablado de barcos que se hunden las películas han reservado un lugar muy destacado los hundimientos y a otros fracasos de la navegación tanto la literatura como el cine se han acercado aquellos supervivientes que acaban perdidos en una isla son los náufragos

Voz 3 20:47 ahí sí vamos al cine obligatoria el hundimiento

Voz 0136 20:49 claro los últimos días de Hitler encerrado en su búnker desde la perspectiva de la secretaria personal de de él de Hitler el actor que hace de Hitler es Bruno Ganz y la verdad es que deberíamos verla en versión original para escuchar el acento austriaco del protagonista

Voz 22 21:04 acto Byron Rafael ha sido tan diferente

Voz 3 21:13 además esta semana del hundimiento luego ha sido versionada para cada circunstancia si hay muchas tienen también han sido así dobla yo creo que es la más la más explotada habrá salido el Titanic también no

Voz 0136 21:23 sí pero además he traído a Casado hablando el Titanic

Voz 3 21:26 este Gobierno es un barco que se hunde pretenden que la orquesta siga sonando

Voz 9 21:32 siempre equipo todo cuanto necesito

Voz 23 21:34 Clemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciar a casi sabe qué cartas se repartirán la próxima también que es entre el debate sobre

Voz 3 21:43 en la placa de hielo también que él también cabía o no cabía en la calle a tú que es que no se abrirla

Voz 0136 21:53 íbamos con una novela más también llevada al cine el Robinson Crusoe de Daniel Defoe hay un par de adaptaciones bueno hay muchas adaptaciones pero dos así destacables en el cine que son el náufrago de Robert Zemeckis que es el que tiene de protagonista Tom Hanks

Voz 9 22:11 a pesar el Robinson de Luis Buñuel

Voz 4 22:17 sí

Voz 1491 22:19 es una película que Buñuel dirigió en mil novecientos cincuenta y cuatro mientras vivía exiliado en México y que originalmente fue rodada en inglés quedan ocho minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 2 22:32 el colegio yo tenía una compañera que o

Voz 24 22:38 ahora bien Mis compañeras la sierra Vicent posible la ya la acosaba la llamaba a la puerta a un temor la que detenido horrible si lo hacían regalos lo que estaba atemorizada

Voz 25 22:51 tenía la oreja de yo no abierta bueno pues fue desde el primer momento fue acosado brutalmente el resto de los alumnos puede dice bueno a mí que no me que ir lo que hacen en día apoyar a la víctima por supuesto ni decir nada en la vida totalmente el de son cobardes

Voz 1210 23:09 porque es muy duro de casi a diario nosotros desde que nos levantamos por la mañana en hija Saura yacían Instituto una rutina que tenemos

Voz 1491 23:19 estos son sólo un par de testimonios dos o tres pero el año pasado el Gobierno detectó cinco mil casos de acoso escolar y en siete de cada diez de estos casos el acoso se venía produciendo desde hacía meses o incluso años

Voz 1210 23:33 son datos del Ministerio de Educación del teléfono que ha puesto en marcha para recibir este tipo de denuncias que confirma varias cosas que el acoso empieza muy pronto en Primaria y que los insultos abusos agresiones se producen a diario en el centro escolar en la red

Voz 26 23:46 sociales Petra qué pasó con su hija

Voz 27 23:50 pues en el caso a mi hija muy similar al de los que hemos vivido anteriormente pues mi hija en concreto sufrió acoso escolar durante dos cursos en concreto acoso más virulento pero desde hace muchos años pues un acoso más sutil por así decirlo enfocado pues al tema racial porque Mijas

Voz 20 24:12 no a la acosaban por eso Prince

Voz 27 24:14 también que si se enfoca principalmente en el tema de color y también pues de la raza también

Voz 28 24:21 en otros aspectos no como atacar autos

Voz 27 24:24 Lima y violencia verbal psicológica física aislamiento

Voz 26 24:32 tienes veintiséis años sí hizo sufrir este acoso cuando en qué curso

Voz 1684 24:38 cursos que cuando tenía catorce quizá es así

Voz 27 24:40 a los de la ESO y cuarto de la ESO porque te acosaban bueno pues me acosaban Poor básicamente transgredir el género porque un chico masculino y entonces yo me asociaba que ya por eso tenía que ser homosexual in entonces mucho antes de que yo supiera que era gay o que lo hubiera aceptado ya me insultaban ir día pues agresiones homófobas creo es el física valiente verbales verbales psicológicas insultos si peligrosamente insultos y también en alguna ocasión agresiones físicas puntual

Voz 1491 25:11 la mayoría de las víctimas no se atreven a denunciar por miedo a que la cosa vaya a peor así que el grueso de las llamadas al teléfono del Ministerio teléfono que recordamos novecientos cero dieciocho cero dieciocho la mayoría de de esas llamadas las hacen los padres y las madres de los chavales sólo el tres coma ocho por ciento de los menores acosados se atreven a denunciar

Voz 1210 25:31 si estamos hablando de que ese teléfono recibió el año pasado unas quince llamadas quince peticiones de ayuda cada día y a pesar de que puede parecer una cifra escandalosa lo cierto es que estamos avanzando vamos a mejor lo ha explicado en La Ventana Nuria Manzano directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa

Voz 28 25:46 bueno aparentemente el número de de consultas han disminuido pero es cierto que conozca hipótesis es que digamos la casuística se ha repartido que la problemática se ha repartido entre los distintos servicios teléfono de acoso escolar que tienen las distintas comunidades autónomas el servicio que proporciona el Ministerio de Educación esos no significa no podemos concluir con que ha disminuido pero lo que está claro desde luego es que son de apartar la atención de los hay que seguir invirtiendo en todo lo que es la sensibilización respecto a estas cuestiones es decir para probablemente hace diez años teníamos constancia o no éramos tan sensible tan conscientes de que una patada junto a Paco un empujón o unos insultos continuados en el tiempo pues eran las estas cosas está cambiando es decir la logrando los niños también tienen que son los primeros conscientes de que determinadas conductas aquí a ellos no son adecuadas

Voz 0084 26:56 Amy Winehouse tenía sueño musical un sueño que pudo cumplir antes de su muerte cantar con su admirado Tony Bennett

Voz 14 27:04 me voy

Voz 16 27:08 el legendario Tony Bennett tuvo un papel

Voz 0084 27:11 cortante en la noche más grande de Amy Winehouse la noche en la que la cantante ganó cinco premios Grammy Benet fue el encargado de darle el último el que coronaba Back to black como disco del año poco más grabó Winehouse antes de entrar en barrena pero una de las cosas que hizo fue grabar este dueto con Tony Bennett una grabación que sería la última y que llegó a las tiendas el día que Amy habría cumplido veintiocho años dos meses después de su triste muerte

Voz 4 28:04 sí

Voz 29 28:07 ah sí

Voz 30 28:11 no es eso

Voz 29 28:33 yo me cree

Voz 4 28:38 yo

Voz 1491 28:44 un regalo de cumpleaños póstumo para Amy Winehouse sudó Eto'o con Tony Bennett Un regalo para nuestros oídos este Body and soul para disfrutar en el sofá Sonoro de Alfonso Carlos

Voz 14 29:00 eh

Voz 23 29:07 en de mesa

Voz 14 29:13 ah

Voz 4 29:21 yo que no

Voz 14 29:30 sé que

Voz 29 29:41 de primeras

Voz 1491 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:08 Ana Button buenos días buenos días esta madrugada Nicolás Maduro Juan Guaidó han comparecido para hablar tras el levantamiento que ha permitido liberar al opositor Leopoldo López los dos han hecho llamamientos a la población para que se movilice este uno de mayo llamamientos también al ejército cuyo papel va a ser clave en las próximas horas

Voz 1623 30:24 no no forzar manos en al bolivariano a unirse más cada vez más al pueblo ya la línea Solutions llevar adelante aquella consigna desde el corazón que dice leales siempre

Voz 4 30:39 ahora tiene la oportunidad digo que ir a pase de Cesc pues yo

Voz 0127 30:56 mañana tuvo otro en las protestas de las últimas horas ha muerto un manifestante según afirma una ONG venezolana el Gobierno de Chile sostiene que Leopoldo López y su familia están ahora mismo en la embajada española en Caracas dice que se han ido allí esta madrugada pero el Gobierno de España de Mohamed esto no lo confirma tanto en nuestro país como las instituciones europeas que reconocen a Guaidó como presidente encargado del país piden que todo transcurra de forma pacífica corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 3 31:22 perfil bajo en Bruselas donde no sólo la Sito

Voz 0738 31:25 Sion en Venezuela sino las divisiones internas europeas obligan a las instituciones a actuar con enorme prudencia activan tanto Information la información está justo empezando a llegar osea que no podemos decir nada más que reiterar que apoyamos una solución pacífica política para está el CIS y queremos elecciones libres y esta es la posición aunque seguimos los acontecimientos ha dicho la portavoz de Mogherini evitando desautorizar al presidente del Europarlamento que a través de su Twitter oficial casi animaba a los venezolanos a salir a la calle con un vamos Venezuela libre citamos textualmente tras afirmar que la actuación militar para liberar a Leopoldo López era una gran noticia y un momento histórico para la democracia hay para la libertad en Venezuela afirmaciones que nadie le ha pedido que retire

Voz 0127 32:22 ya a Bruselas ha mandado esta noche el Gobierno español el programa de estabilidad para los próximos tres años Pedro Sánchez plantea a la Comisión Europea una subida de impuestos de más de cinco mil seiscientos millones de euros en dos mil veinte muchos de ellos Pascual Donate son los que intentó aprobar hace sólo unos meses en el Congreso

Voz 1684 32:39 como la llamada tasa Google el impuesto a las transacciones financieras o la subida del IRPF a las rentas más altas según la previsión del Gobierno de aquí a dos mil veintidós la subida de impuestos sumará a las arcas veintiséis mil millones de euros más para ese mismo año el Ejecutivo espera eliminar el déficit público y reducir el paro por debajo del diez por ciento aunque las cuentas cumplen las expectativas de Bruselas prevén una desaceleración del crecimiento de la economía española mayor de la esperada el pasado mes de enero el avance del PIB se mantiene en el dos coma dos por ciento para este año pero bajará hasta el uno coma ocho en dos mil veintidós debido a la ralentización del consumo interno de la economía mundial

Voz 0127 33:14 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1491 33:16 haberse

Voz 4 33:19 servicios informativos

Voz 9 33:22 de primeras con Marina Fernández igual

Voz 1491 33:42 con miércoles este uno de Mayo marcado por la situación en Venezuela todavía abierta de la que vamos a estar muy pendientes vamos a ver cómo viene el día en lo meteorológico Luismi Pérez buenos días

Voz 16 33:54 buenos días Marina pues empieza el mes de mayo y como es fiel a su refranero cada día un rayo hoy vamos a tener ya las primeras tormentas un poquito más generales que las que tuvimos ayer ayer se producían algunas en Castilla La Mancha en algunos puntos del sistema central sobretodo entre Valencia Murcia y Alicante a últimas horas llovió bastante pues viene esta tarde iban a volver a la carga esos chaparrones esas tormentas van a acabar siendo bastante fuertes cuidado Marina a lo largo de la tarde ideal noche en muchas zonas de Castilla La Mancha del sur de Aragón del interior de la Comunidad Valenciana y de Murcia así como en Extremadura pero esta mañana el tiempo va a seguir siendo más tranquilo tenemos algunas nubes que se dispersan por el norte gallego también en la costa de Asturias van a dejar alguna llovizna también nubes que son abundantes ahora con nieblas cuidado cerca del Turia en el interior de Cataluña o de la Comunidad Valenciana esos no hubiese disparan ya os digo las tormentas de tarde en el interior del país con temperaturas que eso sí van a seguir siendo altas veintiocho treinta treinta dos grados otra vez cerca de Sevilla o de Badajoz por ejemplo en el caso de Canarias algunas nubes por el norte bastante alisios el viento va a ser bastante fuerte allí al igual que el levante en el Estrecho Marina

Voz 1491 35:02 Nos da vía yo esto de mayo cada día un rayo enseguida vamos con con este mes que estrenamos pero antes lo vas a hacer un poquito de balance del que dejamos atrás podemos decir que se ha cumplido lo de en abril aguas mil

Voz 16 35:16 pues en algunas comunidades autónomas si íbamos a han acabado en barca sobretodo las precipitaciones que hemos tenido la segunda quincena del mes de abril y muy especialmente en el entorno de la Semana Santa podemos decir a grandes rasgos que acabamos el mes de abril de una forma bastante húmeda por tanto bastante lluviosa en gran parte del país pero sobre todo en la fachada mediterránea exclusivamente en la de Valencia Murcia la Comunidad Valenciana Murcia y en gran parte del sur de Aragón así como en Castilla-La Mancha cuanto más al Cantábrico hemos tenido precipitaciones pero un poquito por debajo de la media al igual que en ambos archipiélagos por tanto en general ha sido un mes bastante lluvioso con esas precipitaciones que han rozado los cuatrocientos litros por metro cuadrado en un mes lógicamente en el sur de la Comunidad Valenciana ha sido un mes de Marina que podemos catalogar lo como normal en temperaturas o incluso un poquito más fresquito teniendo en cuenta que en marzo y febrero también fueron bastante calurosos para las fechas abrir ha pinchado un poquito en ese sentido cosa nada rara por otra parte

Voz 1491 36:18 sí claro comparado con los meses anteriores ha sido fresquito pero bueno tampoco nada

Voz 3 36:22 fuera de lo normal no así es hemos tenido algunas señal

Voz 16 36:24 las por las noches en zonas típicas del Alto Tajo Alto Duero en las grandes cordilleras idiomas en los que se ha ido espabilado la temperatura sobre todo justamente ayer y antes de ayer los últimos días de abril que sí que han llegado a esos treinta XXXII treinta y tres grados en el Guadalquivir Guadiana

Voz 1210 36:40 ibamos con hemos quitado ya a cinco horitas suponer es un mes de tiempo variable

Voz 16 36:45 las lluvias leves que refranes tienes por ahí para mayo bien pues como siempre ya sabéis empezamos Messi vamos a decirlo unos cuantos refranes pues si entramos en ese mes de mayo hemos entrado ya como dices hace cinco horitas y pocos minutos IS tiempo que es bastante variable todavía por tanto su mes podríamos decir bastante dos mirad hay un montón de de de de refranes pero un montón y además en función de la comunidad en función de la provincia en función del pueblo incluso pueden tener su su acepción propia pero por ejemplo mira mayo arreglado ni muy frío ni muy acalorado ni seco ni mojado es aquello como qué qué tiempo va a hacer hoy pues chubascos dispersos en cualquier punto del tercio norte peninsular con posibilidad de claros vamos así también a cierto yo no San Isidro Labrador como el día quince de mayo justo a mitad de mes quita el agua por el sol Llanos dice eso que todavía es un mes en el que puede llover pero sobretodo a finales la cosa se calienta mira tú un otro dicho que comenta por mayo los ríos llenos auguran grandes truenos muchas veces el hecho de que el tiempo sea húmedo puede todavía acarrear puede ayudar de hecho a que haya lo que se llama la convección por tanto las formaciones de nubes por las tardes de chaparrones agua de mayo no caló el sayo hice alguna vez lo caló pronto Long pagó eh al hilo de lo que decías Juan lluvias

Voz 1210 38:08 ese es contundente si ésta va a recordarlo

Voz 16 38:11 las han complicado mira de agua de mayo no caló al sayo Chávez lo caló pronto en juego pues eso estamos hablando de lluvias de tan corta duración normalmente que es como que no quedamos empapados pero ya te digo yo que si lleváramos sayo quedábamos empapado hasta los huesos Mayo ventoso es para el labrador hermoso pero para el pescador penoso eh en esto en este en esta época se empieza CD viento es que la siega puede estar más cerca y que el cereal puede estar más cerca pero claro para salir a faenar al mar pues malo que tengamos temporal y dos más venga hielos en la Cruz de Mayo siempre hacen daño y es que todavía podemos tener heladas tardías son muy perjudiciales para la agricultura muchísimo porque además ahora ya sale el fruto de todo Easy en mayo no es lodo darlo por perdido todo que nos dice eso que tenemos que tener barro los campos porque necesitamos agua sino hay lodo luego no habrá cosecha

Voz 1491 39:06 la sensación Luismi eh al menos de estos últimos años es que estos inviernos más suaves luego traía un mayo de traca hemos tenido mayor muy fríos

Voz 16 39:16 sí mira tenemos aquello de que cuando marzo Malle a mayo Mar fea de hecho muchas veces pasa eso sí si las temperaturas en el mes de abril son suaves y en el mes de marzo no son demasiado demasiado frías como podrían ser todavía muchas veces auguran a un mes de mayo que es bastante frío el año pasado por ejemplo o bien comentas Marina tuvimos un mes de mayo y junio también

Voz 1491 39:40 si en el que en gran parte del país no hizo calor

Voz 16 39:42 luego se espabiló de golpe pero sí que es cierto que finales de mayo principios de junio del año pasado fueron de lluvias de tormentas de nevadas en las montañas y luego hizo mucho calor puede pasar este año lo mismo no lo sabemos lo que parece ser es que este calor de hoy por ejemplo en el sur del país poco a poco irá pinchando a lo largo del fin de semana ya cuando vayamos avanzando en esta semana

Voz 1491 40:03 que está claro es que los días de semana irá alargando Ike dentro de nada ya estamos en temporada de mucha fruta muy rica

Voz 16 40:09 así es mira mayo hacia el trigo y agosto el vino como no ahora es cuando empezamos a tener ese cereal que empieza a explicar a abril con su chaparrones Éste es muy bonito e abril con su chaparrones les sigue mayo con sus flores lógicamente ahora cuando ya todo está lleno de flores mirad en mayo entrado un jardín encara en cada parado también es muy bonito

Voz 1491 40:30 te he dicho o mirad ya viene mayo por esas Cañadas espigado trigos Annan doce varas y además es impresionante que pasas por un sitio un poco verde no un día muy simplemente esta verde y pasas dos semanas después está todo en flor os ha hecho es una es una transformación vamos casi milagrosa da la sensación de que si te paras a mirar verías crecer esas flores sí sí de hecho

Voz 16 40:57 hay una metamorfosis brutal lo que dices los primeros días suelen ser de Campos bastante verdes con las primeras flores a mediados de mayo para eso de San Isidro todo con una vamos con un colchón de flores en todos los campos en todas las montañas en cambio los machos meses de mayo normales es que ya a partir del día veinticinco veintisiete veintiocho de mayo todo ese color verde y esas flores acaben siendo mucho más amarillas por tanto cuando ya tengamos ese calorcito amarillo de verano en nuestro país

Voz 1491 41:25 bueno pues vamos a ver cómo se desarrolla este mes que estrenamos Luismi nos lo vas contando como siempre ahí está gracias hasta mañana buenos días

Voz 30 41:37 y que sé

Voz 4 41:51 no sus canciones

Voz 32 42:02 un besito

Voz 4 42:10 combinar

Voz 32 42:24 qué

Voz 14 42:32 eh

Voz 32 42:53 eh

Voz 1491 43:26 cinco y trece cuatro en Canarias aunque nosotros no tengamos fiesta de buenas no no descansan y el Primero de Mayo que no se diga que somos envidiosos queremos saber qué tipo de plan os gusta más para un día como éste qué tipo de parque de ocio de parque temático Solís visitar en un puente como el que empieza hoy a lo que sospechábamos que los oyentes de de buenas sois amantes de la adrenalina respeto hasta ahora de las emociones fuertes que van ganando la encuesta de Twitter en a rueda de buenas los parques de atracciones es lo que habéis votado el treinta y nueve por ciento seguidos muy de cerca por otros aventureros los amantes de los parques acuáticos cedían como la versión húmeda no los parques de atracciones

Voz 1623 44:09 mucho tiempo que purifica

Voz 33 44:15 volvería a ir porque bueno el agua me encanta me a poco de atracciones el Museo de Ciencia de lo otro zoológico no es lo mío pero bueno

Voz 1491 44:26 Antonio de Alcantarilla Murcia le pasa lo contrario que hay de Madrid a él le encanta el agua ya no contaba

Voz 0127 44:31 es un poco Hidrográfica antagonistas

Voz 1210 44:34 también tenemos una buena cuota de amantes de la ciencia entre los que estáis ahí cada día al otro lado el dieciocho por ciento habéis elegido los parques tipo la Casa del Hombre o el Museo de las artes las ciencias y sólo el diez por ciento apostaba por los zoológicos sobre todo lo deja claro en Twitter que los animales están prácticamente libertad

Voz 1491 44:51 vamos a ver algunos de los comentarios que nos habéis dejado en Twitter Darío en guías se queda con los parques acuáticos pero advierte de que sólo si no tiene que hacer una ola una hora de cola eh esto e Iker listo también que no recuerda que que no está trabajando esta madrugada no hacía falta que nos lo recordarás marcados ya sabemos que la mayoría estáis de día festivo

Voz 1210 45:13 el tipo aquel votados opciones las elecciones sería nulo pero aquí lo vamos a pasar se queda con los parques científicos y con los animales dice que a la vez que lo pasas bien se aprende mucho arroba Isa alarga no vota por ninguno de hecho no es seguidora del programa

Voz 1491 45:30 danos sigue pero de esta gente ha querido votar para voto

Voz 1210 45:32 dar en negativo en no a las cárceles de animales

Voz 1491 45:37 estamos totalmente de acuerdo arroba riojanos desde sesenta y nueve nosotros una recomendación que que yo no conocía es el Barranco Perdido en el Enciso dice que que está fenomenal que es un parque de palio aventura dinosaurios que hay en La Rioja bueno puede seguir contándonos qué tipo de parque temático de parque de ocio os gusta visitar en vuestras vacaciones Nos lo puedes contar en Twitter seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son las cinco y dieciséis las cuatro y dieciséis en Canarias

Voz 1375 46:16 esta generación de futbolistas de playas que este equipo tan osado y descarado que juega como en el patio del colegio y que has sometido al Tottenham sobretodo en la primera parte ha dado un paso importante para estar en la final de la Champions

Voz 1210 46:29 Tottenham cero Ajax uno Un gol

Voz 1375 46:32 se van de Vic en el minuto catorce vale para dar la ventaja de momento a los de élite en Halle

Voz 1491 46:38 pues la cenicientas les está poniendo cara de madrastra dice Juan López aquel equipo que parecía una bicoca cuando le tocó el Madrid tiene un pie en la final de la Champions el Ajax ha ganado en Madrid en Turín y hace unas horas en Londres algo que tiene mucho de romántico para el fútbol que que vivimos actualmente esta es la explicación

Voz 1210 46:56 a mí me parece una de esas buenas noticias que irrumpe de cuando en cuando en el mundo el fútbol es una generación de esas que que vamos a tardar tiempo en olvidar y que además me da la impresión de que se va a deshacer muy pronto porque yo creo que lo van a despedazar despedazar a este hayas este verano o Talia Fico de John de elite es una días que seguramente vamos a ver lo que queda de este equipo pero me parece una generación de futbolistas osados valientes de esa acomplejados que les da igual donde jueguen que es una pena

Voz 1775 47:24 pero lo lo favor o lo agradecerá el Barça cuando ficha de John lo agradecerá el equipo Alia Fico lo agradecerán que se lleva de Liga

Voz 1210 47:31 pero Axel son uno de esos soplos de aire fresco en el fútbol mundial al que todos admiramos porque seas del equipo que seas veis jugará este haya dices joer ojalá siga juntos más años aunque va a ser imposible no

Voz 34 47:43 sí además tiene todo ese agregado de ser un equipo de una Liga periférica de una Liga que que no tiene foco mediático donde es mucho más difícil reunir a jugadores de nivel por porque no hay ingresos de televisión no hay tanta

Voz 1210 47:56 licitará porque además los

Voz 34 47:59 colista salen rápido hacia mercados más potentes porque el equipo lo han construido fundamentalmente a base de formación de jugadores no no de firmar los de otros lugares sino de de crearlos ellos

Voz 1210 48:12 yo hoy a las nueve Se juega en el Camp Nou en la ida de la segunda semifinal entre Barcelona y Liverpool curiosamente dos equipos que tienen ideas de fútbol muy atractivas pero a la vez muy diferentes

Voz 16 48:21 Michael Robinson jugó en el Liverpool en los años ocho

Voz 1210 48:23 Anta antes de venir a España que vino a Pamplona y conoce bien el club cree que es un rival muy peligroso para el Barça sin embargo aunque eso parece muy descompensado en una hipotética quiniela de comparar uno por uno que hacemos luego el bloque por qué está tan de tú a tú este Liverpool a este Barça

Voz 25 48:39 porque bien que lleguen Clotas vendido ha vendido un sistema de equipo del tiene mucha fe mucha fe en en su entrenador no ha eso forma de jugar que Klopp van no consigo bueno desde hace muchos años tenía a un muy buen equipo eh Mancini eso es lo que no es un equipo que tiene muchos registros digamos que no es equipo tan bueno tal vez el Barça es simplemente por la estilos el sistema debe poder viene fantásticamente bien y pienso que se confundía a la ficción aquí en España que piense que es el mismo y que jugó la final de Champions año pasan

Voz 27 49:27 básicamente sí el estilo para que no

Voz 25 49:30 es un portero hombre pobre

Voz 1491 49:32 que el portero que lío la que lió el año pasado contra el Madrid no es la única diferencia para Robbins son cree que los reds han ganado mucha solidez defensiva este año es mejor estar Liverpool que el que llegó el año pasado hablamos

Voz 25 49:43 pues sí porque antes la pasada yo es que marca tres para empatar a la mucho poder goleadora pero éramos un coladero ahora no es el caso le podía no encaje tanto pero tampoco ha perdido su poder poder goleadora entonces es un equipo más hecho no hable a como el equipo Dani pasados con

Voz 1210 50:11 por desgracia en el mundo del deporte también hay malas noticias ayer conocíamos la muerte de un español Fernando Civera en la Titan Desert es la prueba de ciclismo de montaña más dura del mundo en el Larguero han hablado con el youtuber Valentí Sanjuan que ha explicado el shock que supuso para el pelotón conocer el fallecimiento de su compañero imagino que hoy ha sido un día muy raro porque en en todas las ediciones que se llevan disputadas de la Titan Desert

Voz 28 50:32 nunca había pasado esto no la verdad es que hoy ha sido día muy muy muy agridulce porque por un lado nadie tenía ganas de montarse la bici antes decía hay claro la gente estaba como digiriendo lo que había pasado en las últimas veinticuatro horas eso en realidad nosotros supimos de la noticia a las nueve diez de la noche estábamos despertando no a las seis de la mañana para para empezar la etapa las ocho entonces

Voz 7 50:59 doce horas de repente

Voz 28 51:01 te acuestas intentas dormir algo lo único que pasa por la cabeza yo creo que de todos los participantes en este momento es que eso que que que le ha pasado a este corredor que puede haber pasado batirle puede haber agua a tu mejor amigo le puede haber pasado viste el año pasado la banda sí evidentemente pues pasas por dunas lo pasas mal pasas calor y piensas cualquiera de estas cosas me podía haber pasado ambigua

Voz 1210 51:27 clase en una etapa donde estábamos incomunicados

Voz 28 51:29 eh pensabas seguramente habrá salido la noticia no sabe si habrá salido con nombres con apellidos lo que estará pensando mi padre que estará pensando Mi mejor amigo qué estarán pensando mis compañeros sabrán

Voz 1491 51:43 estoy bien son las cinco y veintidós las cuatro veintidós en Canarias

Voz 29 52:04 sí huy este tío

Voz 1491 52:13 los amantes del indie quizás hayan reconocido este grupo está triunfando en Estados Unidos de de los que hace un año el periodista especializado en música de El País Fernando Navarro pedía encarecidamente que visitarán España

Voz 1210 52:29 años no

Voz 1491 52:30 en diciembre noticia

Voz 1210 52:32 esto la banda no ha escuchado sus peticiones porque no tienen conciertos programados en ninguna ciudad española pero es que quizás están más ocupados en el resto de ciudades europeas donde sí ofrecen conciertos y es que el cantante quizás no tenga tiempo por su apretada agenda que incluye tocar con su grupo y escribir libros juvenil

Voz 1491 52:55 cada vez son más no los artistas totales que que no sólo cantan componen Otto cambió un instrumento sino que se animan como el vocalista de The dice Mary's con la escritura a ellos les ha dedicado Rafa Panadero su última sección en A vivir que son dos días

Voz 0460 53:09 a ver hombro listos es que eso es sabes Stephen Colbert sí Daniel Colbert Report les acusó públicamente más él me pidió cómico de copiar les un efecto para un vídeo que hicieron que al final acabaron haciendo una especie de concurso para ver quién de los dos se guitarrista de Lisandro sostienen Cover hacia el mejor solo de guitarra sabes quién era el juez del concurso se te va a sorprender nave Henry Kissinger es que Colbert Dustin ante esta difícil sorprender de él

Voz 1775 53:41 hombres banda de Portland en el año dos mil empezaron los Bono los he traído porque en su cantante que hoy ha publicado una serie de libros juveniles con bueno las aventuras de dos chavales un libro curioso con ilustraciones que hace su mujer que también hace las las

Voz 0460 53:54 portadas de los discos de de la banda

Voz 1775 53:56 no no ha hecho una serie de libros juveniles que han tenido bastante buenas críticas el primero además estuvo dos semanas en la lista de los más vendidos de Lillo el Times y la música como dimos pues también está

Voz 1210 54:12 la serie de libros se llama Las crónicas de Uruguay Wood está traducida al español cuenta las aventuras de una niña que tiene que rescatar a su hermano después de que se lo han llevado unos cuerpos

Voz 1491 54:21 es una historia fantástica para público infantil que nada tiene que ver con su música igual de alejadas están las dos facetas de John Daniel que escribe libros canta con su banda de monte hincó

Voz 1775 54:48 minutos llaman las causas de la montaña en inglés que ha más bonito no de momento engloba Bono también resulta que su cantante que llaman John Daniel lleva varias novelas publicadas la primera Se llamó Wolf Uruguay van era la historia de un diseñador de videojuegos un tipo solitario que tenía más problemas porque tenía la cara desfigurada llegó incluso a estar nominada como mejor novela de el del año en el año dos mil catorce en Estados Unidos y la música no está mal no no la conociera también me gusta ver