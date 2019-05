De Buenas a Primeras (02/05/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres y media en Canarias

hola qué tal les va

Voz 1491 00:51 sabes dos de mayo felicidades a los madrileños de origen y de adopción en el día de la Comunidad sigue el puente con tiempo sin cambios los termómetros marcan trece grados hasta ahora en Getafe tenemos por delante un día de sol en general de temperaturas suaves de tormentas de nuevo por la tarde en puntos de montaña muchos de ustedes aprovechando el puente para hacer una escapada aquí en España o incluso fuera que cinco días dan para conocer de sobra un par de ciudades pero hay quienes no pueden ni pensar en algo así por mucho que se pasen la vida trabajando porque uno de cada tres asalariados en nuestro país tiene un sueldo por debajo del salario mínimo lo que es lo mismo uno de cada tres trabajadores españoles son pobres los datos son de dos mil

Voz 1210 01:42 diecisiete y acaba de publicarlos el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha estamos hablando de más de seis millones de personas saliendo adelante con menos de setecientos euros al mes

Voz 0311 01:52 pero yo hemos puesto donde los fastos de la lulo gasto de la comunidad o gastos del teléfono si te pones a mirar este Kegan top ciento Sonseca

Voz 1 02:00 no no mucho para comer todo el paro

Voz 1210 02:03 comer todo el mes dos personas Carmen

Voz 1 02:05 cincuenta y ocho años y su hijo para hacer frente a cualquier imprevisto

Voz 0311 02:08 no hace falta sacar la calculadora de hacer cuentas para ver qué es lo que les que decidan mi padre ciudades de mes pues me tenéis que dejar porque no no me llego al suelo yo creo que la dignidad de las personas pasan por nos nos vamos tira del primero pero por lo menos para decir bueno ya me casé alguna vez tremendos con una trabajadora que estoy trabajando ser un este domingo no puede los tres

Voz 1491 02:33 ahora mismo desde enero el salario mínimo es de novecientos euros un veintidós por ciento superior que en dos mil dieciocho cuando Carmen nos contaba su situación pero la vida no ha dejado de subir a un ritmo aún más Mayor de hecho desde que empezó la crisis según este mismo estudio Un millón y medio de españoles han pasado a ser pobres y la desigualdad ha aumentado un siete por ciento en sólo una década Julia mola

Voz 1915 02:54 mientras el precio medio el alquiler ronda los novecientos euros mensuales el coste de la cesta de la compra está en cuatrocientos quince el recibo de la luz en sesenta y seis euros hay quién vive con menos de novecientos al mes menos de lo fijado como salario mínimo interprofesional

Voz 0311 03:08 Cano exactamente quinientos ochenta euros netos al mes y tengo una hipoteca ahí una niña de un año

Voz 7 03:15 pues yo soy trabajadora social trabajo una consultora de gestión social

Voz 8 03:19 tengo contrato indefinido a media jornada cobren

Voz 1915 03:21 venga setecientos cincuenta uno de cada tres trabajadores vive así de forma precaria que trabajen no impide que estén bajo el umbral de la pobreza IS grupo ha ido aumentando un trece por ciento entre el comienzo de la crisis dos mil diecisiete lo que no han aumentado prácticamente han sido los salarios apenas un cero coma tres por ciento en una década el economista Florentino Felgueroso nos explicaba hace unas semanas porque

Voz 9 03:43 si sumamos el problema de de indicador menor duración pues tenemos el menor menos horas de trabajo comprando menores remuneraciones anuales que hace una década que antes de iniciar sesión Renato otros fenómenos pues evidentemente está grabaron durante la recepción pero pero no ha mejorado en términos relativos son las que más años

Voz 1915 04:06 ese estancamiento los sueldos pero no en los precios ha hecho que los porcentajes de precariedad fuesen creciendo tanto que según apunta el sindicato de técnicos de Hacienda ya somos el cuarto país con más pobreza de toda Europa

a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a hacer números y a repasar los resultados de este estudio recordamos que señala que uno de cada tres trabajadores en España está por debajo del umbral de la pobreza y cobra por debajo del salario mínimo seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1210 04:55 ya la mayoría de vosotros también sobre todo un clásico entre los clásicos

Voz 4 04:59 bueno pues yo me olvidé en viaja el cepillo

Voz 10 05:02 de de dientes para los graciosos que era la primera vez que iba a casa de son claros ni la los dientes porque llegué tarde que dije

Voz 11 05:10 hola qué pasa nada nada montó la vergüenza clara de honorabilidad

Voz 0084 05:14 el ya dije nada

Voz 11 05:16 me voy a dejar mi suegra que maravillosa

Voz 12 05:21 me salvó pero bueno muy buena impresión no es la primera vez que iba que también suegros me dejé el cepillo

al cuarenta y seis por ciento de los oyentes de de buenas a primeras les pasa como a Nico de Madrid nos referimos a lo de olvidar el cepillo de dientes

Voz 1210 05:47 muy por detrás del cepillo de dientes algo igual de importante los tiempos que corren con el veintiocho por ciento de los votos está el cargador del móvil miras en Osaka quedado muchas cosas básicas que lleva en la maleta aforada encuestas

Voz 11 05:58 hola soy hija a mí lo que siempre se olvida de la la toalla ir cumbre neutra ir de acampada iba siempre es un problema porque tengo que que han dado vida a algún compañero porque sino con el frío que hace me me imposibilita dudó veinte de duchar mes sino porque te nota el tiempo para

Voz 1491 06:21 secarse yo les quiero desde Carme al aire en un camping ni en invierno ni en verano

Voz 1210 06:26 no es muy difícil muy difícil no sólo en unos quedan cosas fuera de la maleta el dieciocho por ciento por ejemplo os dejáis la cabeza en casa es decir fijáis una luz encendida cuando os vais de casa o cosas peores como José Luis de San Blas

Voz 13 06:38 pero quite la alarma del despertador el vecino de al lado

Voz 0311 06:42 debió acordarse de mi padre

Voz 13 06:44 los días que estuve fuera solíamos dejar el frigorífico vacío ya pagado crece año el congelador estaba repleto si lo dejamos encendidos cuando regresamos al abrir la puerta de casa uno lo había salta el diferencial así que tuvieron que venir a fumigar gritó

Voz 1491 07:03 pues mira a José Luis sabemos que no eres vecino de Ángeles porque ella es de Sevilla pero mira cómo sienta lo de la alarma encendida

Voz 14 07:11 normalmente no se me olvida nada porque hago una lista ociosa o la maleta hasta que no la repasa veinte veces y a veces pues te equivocas un poco porque no tiempo hace más calor como vamos en Ryanair ya que lleva pocas cosas lo peor lo peor es que se olvide vecino es despertado y cada mañana a las cinco de la mañana se ponga se despertado Chris Riley Henry ring Ignacio Lavalle pero que no le vuelva a pasar más

empieza buenas buena

son las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 8 10:35 me lo propio en las llame

Voz 18 10:38 así problema llámanos hoy la radio se pone elitista durante unos minutitos

Voz 1491 10:43 al final esto va el periodismo no hay que estar tanto con los favorecidos como con los desfavorecidos en la Ser tenemos un consultorio mensual para la gente que cobra más de sesenta mil euros al año y al final llama llaman gente porque pese a tener una situación desahogada también tienen sus problemas el primero ha sido un aristócrata

Voz 18 11:01 ya tenemos a alguien al teléfono a un amigo ganó la muy buenas tardes su nombre

Voz 4 11:06 Fernando yo no soy yo

Voz 8 11:08 dos de los Médicos Sin Frontera de modo fue precisamente el que inventó la criada derogar con derecho a roce o que tienen sus largas series de lo he dicho Sin Fronteras cuéntenos su problema pues el otro ante lo que el otro día fui al notario por un tema de herencia voy casi casi mano

Voz 19 11:28 pues resulta que se me había acabado la tinta de la pluma estilográfica dice sí al notario tumba también te lo puedes creer o no

Voz 8 11:37 cosa de locos trama total no Anagrama asoma usted no te lo vas a creer su secretaria nos dejó así como te escribe bolígrafos escribir con un bolígrafo Bic Cristal bueno pues don Fernando muchísimas veces posible

Voz 20 11:58 nada cómodo

Voz 1210 12:01 aquí en la radio también pasará SOE que de vez en cuando cosa prestado un boli por ahí que hay en algún ordenador que suele estar vacío que el compadreo no está y luego no pinta pero eso es más el karma que problemas de

Voz 4 12:11 el primer mundo lo siguiente la llama

Voz 1210 12:13 pues bastante espeluznante tiene que ver con un altercado que ha tenido lugar en un chalé con un mes

Voz 8 12:19 sagrado de correo vamos con otra llamada su nombre hola me llamo Pitita Ridruejo bichitos Rielves sí

Voz 19 12:26 podéis decir a alguien del servicio que pongan muy esquí por favor que tengo la tensión por los suelos eh

Voz 18 12:31 para Francino le pone un que ha pasado

Voz 19 12:34 mira hoy el cartero en ese momento tenía ya en el jardín suelta es amiga Colita ir pues se ve que jugando verdad se han debido a lanzar suele el cartero pero simple jugando pero mordido el buena jugando se ve que la han hecho rasguños debido arrancar un brazo una pierna y otro de

Voz 8 12:53 ha jugado Él quiere jugar Hardy pero de raza de perros si son mi hija mía

Voz 19 13:05 los colores el ver a entrar cartera pues han querido jugar vale y ahora que quién de vacunarse mis niños a saber qué enfermedad tiene los carteros adultos es verdad que forniquen

Voz 1491 13:16 los problemas del primer mundo donde también estamos los que queremos ser multimillonarios y no lo conseguimos yo creo bienes destacó podemos meternos varios acciones este caso por ejemplo es muy representativo de nuestro país

Voz 19 13:30 hola buenos ojos fotos o quedarse a tener estáis todos invitados a mi caseta en la feria tomaron una Manzanilla rebujito y a bailar ahí no estoy invitado de verdad que no

Voz 8 13:40 tengo muchas gracias pero esto es de problemas tiene usted algún problema sí que no tengo yo caseta en la feria

Voz 20 13:49 gracias

Voz 1210 13:53 la última llamada del consultorio es mi favorita es posiblemente la que mejor dibuja esa distancia que haya a veces entre la gente que es muy rica y los que no lo somos

Voz 1491 14:00 ver el señor Álvarez se quiere ir de caza

Voz 1210 14:03 áfrica este verano pero necesita algo de ayuda atentos a la duda que plantea

Voz 18 14:07 hola buenas tardes

Voz 8 14:09 su nombre batasuno Álvarez de Toledo batasuno Alves de una cosa batasuno este verano

Voz 19 14:15 estrenado lo que diga de este dice una Kilimanjaro Avatar unos leones elefantes inusual tutsis un poquito de todo no entonces quería preguntar si estos chicos que digo yo por la ciudad en bicicleta con bolsas cómo

Voz 0311 14:27 cuadradas a la espalda y un porteadores

Voz 19 14:29 no me puedo llevar estos haya Tanzania para que la tienda la comida jacuzzi no se gente gente creo importe mucho si despeña montaña abajo como las películas de Tarzán esto

Voz 18 14:40 que usted ve por la calle son repartidores de comida básicamente a domicilio son por no son a son porteadores pero cobran

Voz 8 14:46 poco vaya vale el plan ahí era niños filipinos

Voz 20 14:55 ni

Voz 4 14:58 mire ya está aquí está este repaso a la salientes del país que también merecen nuestra atención sí sí

Voz 1210 15:04 zen cuando si ya lo queremos

Voz 1491 15:13 cinco menos cuarto ya cuatro menos cuarto en Canarias este puente de mayo no solo es fiesta aquí en España en Japón también están de celebración porque hace unas horas ha subido al Trono su nuevo emperador Naruhito

Voz 1210 15:24 su padre como el Rey Juan Carlos ha abdicado ya ha dejado Japón en manos de su hijo eso sí con uno

Voz 4 15:29 a diferencia importante respecto a nosotros

Voz 1210 15:32 Ellos saben celebrarlo de verdad iban a tener diez días de fiesta

Voz 1491 15:35 sí aunque lo de la huelga a la japonesa sea un bulo una leyenda urbana lo cierto es que allí Díez días libres son muchos días libres

Voz 21 15:42 que publicaron algunas encuestas hace un par de semana que decía que el cuarenta y cinco por ciento de los japoneses no estaba a favor de esta de estos diez días de vacaciones normalmente la semana dorada es una semana de vacaciones que tuvo su origen un poco por las fábricas las fábricas decidían cerrar todas las la fábrica durante una semana para dar descanso al personal y controlar un poco la producción poco a poco se ha convertido como una especie de de vacaciones de primavera pero nunca nunca habían coincidido tantos día juntos porque el uno de mayo el día del trabajador en España no es una fiesta que se celebre en Japón pero al tratarse hoy del Día de la coronación se añadió este nuevo día por tanto líder en los que los alguno japoneses no saben qué hacer con tanto tiempo

Voz 22 16:28 libre vaya vaya vaya problemón a ti no te pasa verdad contaba Nicolás Ballesteros desde Japón que allí no se celebra el Día de trabajador y es que para ellos el trabajo lo estoy según explica el chef Pedro Espina eh no es un tópico esto y lo sabe bien porque en su casa y en su trabajo con vida en la cultura española Ilan japonés en una juntos hablé no hay comparación no es

Voz 1491 16:51 no sé cómo definirlo pero para mí con todo mi

Voz 22 16:54 a mi respeto están extremo uno de ellos es el trabajo es el les les mueve ese código de honor no que tan arraigado va decir códigos samuráis es bellos y suelo aplica salgo ahí no es es el todo en la vida es como lo que van a hacer en la vida Bay la familia es su obra no maniobras de yo estoy en este mundo de paso con muchas cosas pero maniobra el legado que deja el mi trabajo en qué pasa cuando un japonés a trabajar a España pues no

Voz 4 17:27 un un leve un leve cambio no hago

Voz 22 17:30 lo cambia ahí porque saben educado en una cultura muy diferente

Voz 1491 17:33 Mayo es ahora la mujer de Pedro es la copropietaria del

Voz 22 17:36 esta orante japonés hoy aquí en España ha descubierto otra for

Voz 1491 17:40 hay veces no sabe bien Villén

Voz 23 17:42 cortar su vida claro en cambio de dedica tanta dedicación tantas horas entonces sí que va aprendiendo muchos jóvenes ella pues vamos a disfrutar nuestra vida nuestro espacio nuestro tiempo yo diría si no solamente para salir afuera hay veces que hace falta tranquilidad como meditación no eso es para disfrutar la vida yo veo aquí en Madrid con ese tiempo magnífico disfruto en no hay que salir fuera pero ya dentro de sí mismo lo sientes que bien vivo yo no magnífico eh pues pasear o tomar café tranquilamente eso es un lujo

Voz 1491 18:30 esto yo me encanta pero qué razón

Voz 1210 18:32 el problema es que la globalización llega a todas partes por eso se llama así entre la gente joven de Japón se van perdiendo las tradiciones más ancestrales en favor de la comida rápida hay otras cosas que hacemos aquí en Occidente y aquí en cambio adoptamos lo peor de su cultura

Voz 1491 18:45 como el amor excesivo por el trabajo aunque sin que eso tenga las consecuencias en en la productividad según el ex director de estudios de la Organización Internacional del Trabajo Raimon Torres seguimos produciendo un quince a veinte por ciento menos que la media europea pero pasamos más tiempo que nadie en la oficina

Voz 24 19:04 pero yo creo que más allá de lo que ocurre en la en la empresa en la propia empresa la cultura empresarial está la cultura personal el trabajo y el resultado en el trabajo el estatus profesional ocupa un lugar yo creo todavía más gente

Voz 4 19:16 en nuestra sociedad es decir cada cual

Voz 24 19:18 y se sitúa en la sociedad Tamim en función de su posición en el en el trabajo un trabajo exactamente esto es un es un tema que es preocupante porque yo creo que la sociedad española visto desde fuera no no lo no nos damos cuenta a veces el por un cierto equilibrio precisamente ese equilibrio que intentan encontrar Japón y otros países bueno Estado Sin está muy alejado no de esta situación lo habíamos encontrado en España en que conseguimos conciliar de forma bastante informal yo creo que nada organizada por el Estado ninguna institución sencillamente nuestra cultura es así de conciliar precisamente el trabajo y la vida personal está rompiendo un poco

Voz 1210 20:00 les se rompe básicamente por las jornadas interminables por las horas extras sin cobrar o por las nuevas tecnologías que nos mantienen conectados con el jefe en cualquier momento del día

Voz 1491 20:09 el objetivo sería combinar no los dos modelos volvernos más productivos pero seguir siendo este país en el que se puede desconectar tomando un café en el que hay todo un chollo como decía Tamayo

Voz 24 20:22 tenemos que conseguir con las nuevas tecnologías un nuevo equilibrio creo que eso no Down solamente de rendir en el trabajo de intentar hacer el trabajo bien entregarnos a ese ese oficio pero también que esto nos permita crecer personalmente el mundo del trabajo tuvo como su principal reivindicación de CL la Revolución Industrial la emancipación lo que ha pretendido siempre el trabajador en una persona que tiene un empleo es emanciparse y esto no fue posible en la revolución industrial porque hemos trabajado como asalariados que de alguna manera tú te concede es parte de tu libertad

Voz 4 21:03 es una gran dependencia de un gran pacto

Voz 24 21:06 los sindicatos lo que hicieron es bueno nosotros vamos a depender en un empleador ir a la contraparte es que tenemos un salario que se paga regularmente un horario que elabora etcétera Ese fue el gran pacto y creo con las nuevas tecnologías podíamos tener lo mejor de las dos cosas es decir una cierta regularidad en estos ingresos en está digamos profesión por otra parte una mayor autonomía personal pero tenemos que construirlo

Voz 1491 21:38 seguro que ha pasado sobre todo en esas interminables horas de de oficina cuántas veces habéis soñado habéis deseado dar con la idea definitiva con el negocio del siglo con la visión que podría cambiar vuestras vidas no deja de ser un sueño pero sueño alcanzable porque todos conocemos ejemplos de personas que que lo han hecho que han dado en el clavo

Voz 1210 22:04 emprendedores de éxito que sea además son jóvenes Nos dan todavía más envidia pero de Lassana eh bueno

Voz 1491 22:10 sí

Voz 1210 22:11 un ejemplos Carlos Montesinos creador y fundador de I hope in es una aplicación la primera aplicación del mundo que permite viajar a un mínimo de dos destinos ya un máximo de cuatro pagando sólo lo que costaría un billete de vuelta como se enciende la bombilla en qué momento

Voz 25 22:25 sí bueno pues nosotros éramos nosotros que durante el último año de carrera estábamos viendo cómo cómo organizar un viaje de fin de carrera y haciendo típica búsqueda que hacemos todos pues de un vuelo iré vuelta os dimos Compay si cambiamos la vuelta como algún otro o la otra ciudad y luego volvíamos a nuestras ciudades salía pues podría costar lo mismo incluso a veces menos el problema de esto es que tenemos que buscar la mano y que no sabemos muy bien pues Kingsley después de encajar pero si existen esos vuelos ocultos que ahora el sistema haber Joaquín que hemos creado pues lo hace automáticamente amigo segundos

Voz 0311 23:05 sí

Voz 24 23:06 los precios a ver darnos alguna idea ponnos algún ejemplo concreto

Voz 25 23:10 muy bien pues si estamos acostumbrados a coger vuelta con por ejemplo a París

Voz 1210 23:15 cinco setenta ochenta euros

Voz 25 23:18 ya lo algo normal pues por ese mismo precio podríamos ir a París a Milani alambres pero sin tener que pagar ni un solo euro más

Voz 24 23:26 ni uno más en el precio entra el seguro de viaje

Voz 25 23:30 si nosotros lo que tenemos es un seguro que precisamente por las características de este tipo muy concreto y sitios el nieva a perder alguno de esos buenos que tengas que perder toda la cadena asiento entonces nosotros cubrimos que si alguna cancelación algún retraso

Voz 1210 23:48 el otro gratuito para poder

Voz 25 23:51 así entonces chino en el último año está empresas

Voz 1210 23:53 facturó más de un millón trescientos mil dolares siguen creciendo eh pero si os parece mucho esperada lo que

Voz 4 23:59 va contra Marina ahora Eloy Gómez de veintiséis

Voz 1491 24:02 Ellos es uno de los fundadores de Mister Jeff un servicio de lavandería a domicilio que en el último año ha facturado más de siete millones de euros que ya es mucho pero sus responsables calculan que este año pueden superar los veintiséis millones

Voz 1210 24:15 cuál es la clave del éxito bueno pues mucho

Voz 26 24:18 trabajo oí que era un buen equipo seguimos dejar vender suena a hacer Software a leer más de mil quinientas ya

Voz 24 24:23 estas personas Ésta es la empresa ahora mismo somos

Voz 26 24:26 directas una doscientas cincuenta personas y creciendo cada vez indirectos generamos unos dos mil quinientos empleos

Voz 24 24:33 en vuestro caso cómo cómo se os ocurre esto

Voz 26 24:35 varios de los compañeros que fundamos acompaña ya hemos leído fuera inca ya hemos tenido ningún servicio en España parecido al final por muy poco precio un precio asequible podría dejar tu ropa tener cogida entrenado Abbas devuelto algo muy típico en otros países que aquí nunca he visto nada parecido cuando volvimos dijimos lo mismo que teníamos vimos que no había ninguna oferta porque siempre las levantinas tintorería estaban cerradas ha entregado Virgilio hijos oye esto tiene que tener muchísimo sentido empezamos dando pues una propuesta como habíamos visto y además vamos a tecnología no tenemos una aplicación que tiene más casi medio millón de usuarios activos la gente pide servicio es de aplicación

Voz 24 25:12 qué barbaridad cuando has dicho precio asequible de cuánto dinero estamos hablando

Voz 26 25:15 pues toda tu ropa lavada por poco más de un euro con cinco al día en España

Voz 1210 25:20 de todas maneras si la gente no buena lavandería donde enamora

Voz 1491 25:24 pues vete tú a saber eso lo quitarán vete tú a saber los que trabajamos de noche tampoco sabemos

Voz 1210 25:29 bueno vamos que no dar otra triunfadora con veintiocho años Blanca Calabuig es cofundadora y directora de la videoconsola una empresa que gracias a Instagram está vendiendo el noventa y ocho por ciento de las piezas que produce de joyas de metacrilato que diseña a países como Reino Unido Australia o Estados Unidos

Voz 24 25:46 oye esta idea cómo surge cuando se enciende la bombilla

Voz 0311 25:48 surge un poco por casualidad porque nosotros te vamos a hacer un bolso y perdimos el tirador este del bolso para poder abrirlo nunca llegó y en eso es ser se nos ocurrió realizar una pieza metacrilato ya que Pablo había trabajado con este material parece ser que a la gente lo último cuál es pieza que el bolso en sí

Voz 24 26:12 oye qué clase de qué clase de joyas los podemos encontrar en la en la vidrios ya que precios

Voz 0311 26:17 bueno lo que más son collares broches pendientes y tienen todos es un es un estilo muy llamativo con mucho detalle ir que tenemos los precios rondar entre cuarenta Hay ciento setenta euros ya que son piezas de edición limitada

Voz 24 26:34 vale Luque de gran valor añadido

Voz 1210 26:37 ahí la trabajáis la exclusividad sí

Voz 4 26:39 sí

Voz 0047 26:41 canciones que cambian carreras de los artistas que las cantan la canción que cambió la carrera de Bryan Adams es esta nuestro tema de Estado

Voz 15 26:50 anoche

Voz 0084 27:03 Cameron Sixtina in apareció en Rec les el álbum que Ryan Adams público en mil novecientos ochenta y cuatro que vendió doce millones de copias convirtiendo al músico en una gran estrella la canción es un canto al amor y al verano pero no al verano de sesenta y nueve ya que Adams apenas tenía nueve años entonces el tema está inspirado en otras canciones de las que toma versos como The road de Bruce Springsteen o el I want to hold your hand de los Beatles una oda al verano y a las buenas canciones que se convirtió en la gran canción de Bryan Adams en ese tema que el público siempre canta en comunión

Voz 1491 28:21 la canción que cambió para siempre la carrera de Bryan Adams temeroso piscina en en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 22 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 33:14 la actualidad este jueves todavía centrada en Venezuela de vuelta aquí vamos a ver qué nos espera en lo meteorológico des ni Pérez buenos días

Voz 0047 33:23 hola buenos días Marina pues no se espera un día otra vez bastante variable en función de la comunidad autónoma sobre todo será esta tarde otra vez cuando vuelvan los chaparrones y las tormentas que ayer por ejemplo descargaban con muchas ganas en algunos puntos de Extremadura de Castilla La Mancha del interior de la Comunidad Valenciana así como en el sur de Aragón ahora mismo está lloviendo un poco justamente en Castilla La Mancha llegando hasta la Comunidad Valenciana algunos chubascos allí en el Pirineo tanto el catalán como el aragonés así como en el Sistema Ibérico hay bastantes nubes en Canarias las produce que va a seguir soplando bastante fuerte en esa zona canaria Marina esta tarde otra vez chaparrones y tormentas en el Sistema Ibérico por tanto entre Cuenca Teruel con más intensidad

Voz 4 34:06 así como en las montañas de Extremadura especial

Voz 0047 34:09 en el sur de Badajoz en Castilla La Mancha el calor es el que va a producir esas tormentas calor de hasta XXXII XXXIII grados otra vez esta tarde ni más ni menos en el Guadiana llene el Guadalquivir y ahora poco frío tenemos Marina seis grados como muy baja en Oviedo once el logo

Voz 1491 34:25 coño trece tenemos en Huesca en

Voz 0047 34:27 en Ciudad Real diecisiete grados ahora mismo en Cádiz o diecisiete también en el caso de Alicante

Voz 1491 34:33 Luismi entendemos que para hacer estas previsiones tan tan precisas tan detalladas no te fijas sólo en los Borrego ellos las nubes que que nos contabas ayer de dónde consultas todo el tiempo que va a hacer

Voz 0047 34:46 bien pues hay que decir que se miran un montón de páginas web esto de hacer el tiempo esto de predecir el tiempo la comunicación meteorológica puede darse por dos de hecho será por dos Se por dos vías uno por la vía tecnológica otro por la vía de la observación lógicamente el hecho de mirar Borreguiles va muy bien pero cuando ya es de noche pues es difícil que cielo hay en cualquier caso la tecnología Internet hay un montón de páginas web montón de páginas web que primero nos tienen que situar en la situación actual nos tienen que decir dónde está lloviendo de qué manera lo está haciendo que viento está soplando que nubes hay de qué tipo y por tanto eso no se tira de páginas que te digan la teledetección Marina la teledetección es eso a distancia pues la detección de fenómenos de tormentas de qué tipos de nubes hay los satélites por ejemplo echar un vistazo al Meteosat hay que decir que yo personalmente para hacer una previsión como la que escucháis cada mañana pues me miro como unas veinte páginas web diferente

Voz 4 35:42 y luego los días en los que estas un poco

Voz 0047 35:44 aquello que el tiempo es más tranquilo pues te entretienes Sad investigar nuevas páginas web os traigo algunas que pueden ser de referencia de hecho lo son la primera que os quiero traer es la de la Agencia Estatal de Meteorología que es muy sencillitas Met punto es

Voz 1491 35:58 hasta ahora consultamos mucho aquí en la radio

Voz 0047 36:00 la verdad es que me me enorgullece que os la que os la podéis ex que un vistazo básicamente porque es muy completa desde el punto de vista de la meteorología primero lógicamente es la página oficial de la agencia oficial meteorológica de nuestro país y segundo porque es una página muy completa en el que o en la que los datos a tiempo Leal las tormentas donde se mueven los radares y luego ya lo que sería la parte más de modelos de previsión por tanto previsiones en bruto de cualquier punto del país además de los avisos meteorológicos que tenemos en cuanto a lluvias vientos temperaturas mala mar de las próximas horas están muy bien plasmadas además hay otra parte más climatológica que con lo que se llama el Open Data que es que ya están disponibles todos los datos que tiene Aemet desde sus inicios pues tenemos

Voz 4 36:49 es un plazo de datos meteorológicos

Voz 0047 36:52 es que pueden servir para poder echar un vistazo por ejemplo las estadísticas que hemos tenido los últimos los últimos años en cualquier punto de España y luego una segunda página web Marina Juan que que también es de referencia ya hay que echarle un vistazo que se llama Mi tío climática punto net es una red de estaciones meteorológicas de aficionados por tanto si vosotros tenéis una estación meteorológica que cumpla unos requisitos eso sí pero no sois personas que estéis vinculadas directamente a la comunicación meteorológica podéis tener la estación en este puede tener registrada la estación en esta en esta página web son datos a tiempo real de un montón de parámetros de temperatura de viento de lluvia de casi dos mil cien estaciones meteorológicas de España es una página web también gratis en la que te deleitará verla medio climática punto net

Voz 1210 37:41 a ver Luismi Aemet metió climático digamos que son un poco básica no a nivel de usuario vamos a flipando un poco vamos a buscar alguna alguna más pero dinos alguna para esa gente que no sepan mucho pero quieren meterse en este mundillo Ken hacerse un nombre en el mundo de la meta de la metió

Voz 0047 37:56 vale pues saber qué páginas web ya lo que se llaman demo de de ser un vistazo los modelos qué es esto de los modelos los modelos son las previsiones en bruto llamémosle así que hacen los diferentes organismos que se dedican a la meteorología por ejemplo estar modelo español el modelo europeo el modelo americano el inglés francés y cada uno puede decir una visión distinta para un mismo punto por ejemplo para cualquier comunidad autónoma de España bien para poder echar un vistazo a esos modelos aparte de pues podemos ilustraron un poquito más en meteorología y en cómo se analiza la atmósfera os recomiendo una que es francesa que se llama metió si él punto F R podríamos decir que es como un aglutina todos los modelos buenos de previsión que tenemos para Europa hizo una zona por tanto tú entras en esa página web ya os digo

Voz 1210 38:48 es un poco como tribal pero del metes sí

Voz 0047 38:51 sí lo que pasa es que está es desde el punto de vista de la información es mucho más precisa y tampoco te va derivando a otras parecieron bueno sino que está todo eh aglutinado en esa misma página web metió fiel punto fr por ejemplo hay tenéis todos los modelos de previsión para puedes echar un vistazo a como se puede comporta la atmósfera las próximas veinticuatro XXXVI cuarenta y ocho horas incluso hay algunos modelos compañeros que llegan hasta diez o doce días vista lógicamente cuantos más días pasen más difíciles y su previsión y su precisión pero vaya ahí están mete Osiel punto F

Voz 1491 39:25 está en francés mono como somos como hicimos ayer con los Borrego mitos y yo creo que la de hoy es una sección para que ahora Nos nos da un poco de de apoyo en Twitter Nos escribas estas direcciones porque no sé yo si os oyentes más con la Pizzi con un ICO en papel escuchándonos para que se lo apunten si alguno quiere o no quiere probar suerte y hacerse sus su propia previsión

Voz 0047 39:52 en un momentillo estará ya en Twitter para que la gente el hecho un vistazo y empiece ya a jugar con todas estas páginas web

Voz 1491 39:58 estupendo Luismi gracias hasta mañana hasta mañana cinco y ante cuatro y once en Canarias dice que ahí afuera es puente quién de buenas a primeras no así que bueno Nos gusta imaginar al menos que os habéis marchado sin Betoret de pillo de dientes la bolsa de aseo Iker sabéis pasadas las primeras horas de fiesta buscando un sitio donde comprar uno

Voz 0084 40:59 así que por eso os preguntamos en la encuesta de hoy en arroba de buenas y queremos saber qué es lo que los seis olvidar a la hora de hacer la maleta que os dejáis en casa o peor que os dejáis a la vuelta que que también hay algunos casos por ahí el cepillo de dientes estaba claro que es lo más típico va en cabeza con el cuarenta y seis por ciento de los votos seguido del cargador del móvil un clásico también con el veintiocho por ciento

Voz 1491 41:21 muchos de dieciocho por ciento solemos olvidar una luz encendida y esta vez estamos juntos una opción minoritaria Juan sólo el ocho por ciento olvidamos la ropa interior pero a esta oyente nunca le pasa días buenos días

Voz 1915 41:36 Alexanco soy muy rigurosa preparan las maletas o nota después de presentando todas sobre una cama una vez hecha a las comprobaciones entonces lo voy metiendo en la maleta Piezas habladas y otras subrayadas por los o como manía os diré que siempre llevo una cuerda piezas de ropa cinta adhesiva ni una regla de tres tomas porque hay hoteles con pocos enchufes y hay mucho de dejar cargando ese pie dientes les dure más de una vez para siempre dejó un deceso

Voz 1491 42:07 la cuerda pinzas de ropa cinta adhesiva aparecerá maleta aún de una psicópata en potencia es una secuestradora Julia Bueno nuestra Mari cuando particular de de buenas a primeras organizando su maleta ojalá me ayudar a mí yo hago lista y aún así no me voy

Voz 35 42:26 cosas yo de las cosas que me suelo dejar cuando nueve de viaje y estoy cansado de dejarlo en casa sus las zapatillas de las zapatillas de estar así porque lo que me gusta de Barberá después cuando sales de la ducha Haute puestas un rato en una habitación del hotel para lo que sea pues materia puede estar un poco más cómodo lo oyes se me olvidan sin

Voz 0084 42:44 creo que el mundo está lleno de Despistaos de gente que va dejando a José como Diego y luego está el caso de José de Málaga

Voz 36 42:52 si tenemos que hablar de de fiche creo que me debería ir dedica un programa

Voz 0084 42:55 Pedro sí que obvia

Voz 37 42:57 a una llega la dos de la mañana Ése fue la vuelta no la ida cuando llegué aquí a casa me di cuenta que la llave de la casa no me lo había llevado con lo cual mi opción fue quedarme en el coche toda la noche hasta por la mañana

Voz 18 43:11 que despertar a mi hermana le pidieron las llaves de repuesto debido a mi ahí bueno ya sabe cuál es amigo Peter siempre

Voz 1491 43:19 yo también tengo que reparten siempre llaves de mi casa

Voz 0084 43:21 esto no está mal eh pues el Málaga no no no

Voz 1491 43:24 está claro el coche nada mal tenemos también muchos comentarios en Twitter empezamos por la solución la encuesta a da José María Andreo normalmente llevó cosas por si acaso y por si acaso no las gasto pues iban y vienen estoy en el lado opuesto de la encuesta

Voz 0084 43:39 lo que lleva de todo la maleta lleva repuestos reto es como taller de coches la opción de Ignacio esa entra también el mundo de las manías dice que se olvida los tapones para los oídos y que normalmente no lo necesita para dormir pero es que si no los tiene en la mesilla no puede dormirse desvela tanto porque esto es un tema interno nuestro técnico Borja González se suele olvidar la esponja aquí hay otra encuesta hay gente que el póquer

Voz 1491 44:04 todavía hay gente que os las bolsa yo tampoco su esponja ojo al drama que vive junto con sin prohibido las zapatillas como Diego y me toca andar descalzo por los suelos de hoteles casas etcétera y al regresar toca mirar los calcetines no no se les puede dar un buen lavado o incluso ir calzado si te has olvidado las zapatillas la encuesta sigue abierta y podéis contarnos anécdotas que eso sólo olvidara de cuando salir de viaje que no meter en la maleta seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro ya son las cinco y cuarto de las cuatro y cuarto en Canarias

Voz 38 44:47 yo no he visto una cosa así en mi vida me lo digo te lo digo como lo pienso no he visto un jugador así en mi vida porque lo de hoy del Barça ante el Liverpool el Barça tres Liverpool cero sólo lo justifica un fútbol está que lleva el diez a la espalda y que es este si el puto amo del fútbol mundial como decía Mourinho de Guardiola

Voz 1491 45:09 qué va a ser de nuestros jueves y nuestros lunes cuando cuando ya no juegue Messi otra exhibición más llaman muchas para que os hagáis una idea un dato

Voz 0047 45:18 el uno de mayo de dos mil cinco Messi marcó suprime

Voz 1491 45:20 el gol con el Barça catorce años y un día después ha marcado su gol número seiscientos y encima no ha sido un gol cualquiera ni Lluís Flaquer sabía cómo narrar

Voz 39 45:31 vale Messi va a buscar portería le pega al argentino vende topic claro balada rock el alta pero claro está ambientada cómodo cara joda cuento Almond bollo que acabas da dibujar con el compás que el Estado piel naif pierda el basura falta es que esté bien todo es duda para dorada de digo

Voz 1210 46:12 el resultado deja al equipo Valverde con un pie y medio en la final de la Champions que por ciento Extraños en Madrid en cuanto al partido

Voz 24 46:18 en si si pudiéramos aislar el factor Messi seguramente el resultado habría sido otro muy diferente pues todos lo de la bola con ruedas no un poco cómo nacía hace a quitar un gen y para ver cómo sale porque el Liverpool ha pisado muchas muchas veces el área de tres

Voz 1375 46:34 hoy en el Camp Nou con un Liverpool que me gustaba bastante y que ha sometido al Barça durante buena parte del partido sobre todo en la segunda mitad con un Barça que durante buena parte del encuentro ha hecho un fútbol ramplón sin posesión de balón sin control del partido sin control del juego viendo cómo Liverpool le llegaba una y otra vez Icon Un Ter Stegen que ha sido un día

Voz 38 46:56 más clave en tres paradas

Voz 1375 46:59 que podían haber metido al Liverpool en el partido y en la eliminatoria con Dívar encuentra uno cero pero claro es que está Messi el Barça es cierto que concede muy poco atrás es un equipo que no se pone nervioso tiene gente con experiencia tiene un portero que es el mejor portero del mundo tiene al mejor futbolista del mundo con esto se explica porque durante muchos minutos con uno cero el Barça estaba más cerca del uno uno que de cualquier otra

Voz 1491 47:25 cosas del fútbol también nos ha llegado la noticia preocupante de la semana ayer sobre las cuatro de la tarde conocíamos que Iker Casillas portero del Oporto había sufrido un infarto en el entrenamiento del equipo Él mismo ha contado ya en redes sociales que está bien el infarto es la principal causa de muerte a nivel mundial y su curación dependa en gran medida de la rapidez con la que atiendan al paciente José Calabuig cardiólogo

Voz 1375 47:47 mientras el apuesto una especie de tu Vito para que la arteria estaba tapada obstruida se volviera a circular a otra velada

Voz 1210 47:52 sangre y a partir de ahora qué

Voz 4 47:55 pimiento lo importante lo que

Voz 0311 47:57 acondicionar el daño que se ha hecho en el corazón es la rapidez con la que se ha hecho por eso cuando hay un parto nosotros corremos todos desde casa y usted dice que tal rapidez es la que va a hacer que la lesión no Page infarto o el infarto hacía muy pequeño y la recuperación pueda ser espectacular

Voz 1210 48:17 es decir secuelas correcto seguramente no es lo más importante y seguramente sea lo que menos le importen a mismo Iker Casillas pero casi todo el mundo se está preguntando si después de lo ocurrido podremos volver a ver al portero en un campo de fútbol atentos porque lejos de lo que todo el mundo piensa existe la posibilidad de que Casillas siga jugando al fútbol

Voz 1375 48:36 si él quisiera podría volver a hacer una vida profesional en el fútbol de elite o no sería recomendable

Voz 0311 48:41 no vamos a ver yo les recuerdo el caso de lo que está en Internet de Enrique Martín Monreal que yo les metí varios Stearns un entrenador que desde luego estrés vamos

Voz 1210 48:49 sí sí sí iba bien

Voz 0311 48:52 sí hay que tener en cuenta que en este caso el fumaba viene es diferente a la situación pero los tres tenía mucho entonces el me preguntó si podía seguir entrenando yo dejé que sí siempre que ser controlará con lo cual bueno físicamente si esa arteria ha dejado prácticamente ninguna huella en el músculo y eso se valorará compruebas interiormente si ese flujo se normaliza rápidamente el daño que estaba haciendo luego uno maneras si aborta entonces yo creo que ahora lo importante es valorar enzimas pasar un tiempo rehabilitación poco a poco ver que el corazón no hace ninguna de alguna tontería de nada una prueba más adelante para ver que no existe secuelas yo le puedo decir que si las cosas han ido bien con Dios manda perfecto hicimos mente malamente SL podría reincorporar al trabajo

Voz 1491 49:39 ya hace unas horas ha pasado por estos micrófonos David Ferrer uno de los mejores tenistas de la historia de España que la semana que viene va a jugar en Madrid el último torneo de su vida se retira y quiere hacerlo en casa

Voz 1375 49:49 esta retirada está despedida agresión haciendo por medio mundo do mundo diciendo tú no te retire no te retires David un añito más aguanta cuantos te lo han dicho dos mil ocho mil

Voz 42 49:59 no obstante sí sobre todo porque es un buen tenis pero es como quería la verdad que me prepare para ello el año pasado después el padre que que después de la Copa Davis y fue intensa y luego a su padre me costó mucho físicamente

Voz 4 50:13 volver a conectar pero lo decidí bueno tuve tiempo Skaar Sari y acabar

Voz 1491 50:20 bien lo vamos a echar de menos son las cinco y veinte las cuatro y veinte en Canarias

Voz 1727 50:29 vayas donde vayas

Voz 1 50:30 Inés García

Voz 11 50:32 beba alcohol

Voz 44 50:36 yo sí pensar Tom tengo veinticuatro años y soy de Madrid yo estoy seleccionando lo tengo veintitrés años sigue Madrid ahora nos encontramos en Laos eh llevamos aquí cinco días y luchamos por tierra desde Camboya bajando precios especiales Vico dos ver tanto Sergio como él

Voz 1210 50:54 yo escribíamos los dos derecho en la

Voz 44 50:56 sea todo autónoma el timón de manera atrae eh Gemma clásico en Prats eh ahí

Voz 45 51:02 sí sí tenemos el ascenso Laboa y cuando cuando empezamos a usar las diferentes alternativas conocimos la universidad UDIMA que tenía varias tierras Gasol frontera les podíamos ganar claro aquí haces bien empeorado Villa que vimos tienes una muy para poder como cuyo online como viaja varios experiencias

Voz 0311 51:24 a mí me fui a vivir a

Voz 1491 51:35 este vayas donde vayas ya ya empiezas de lo de forma especial no con uno sino con dos protagonistas vayas donde vayas a dos voces César Sergio con los que vamos a marcharnos muy lejos se nota también en el sonido que no siempre puede ser perfecto porque estamos hablando de Laos ya está nos vamos como siempre con Marina García buenos días buenos días

Voz 1210 51:57 clarísima cómo estás a ver yo estoy deseando saber cómo es Laos ese sudeste asiático el que todo el mundo habla pero sobre todo lo que me me alucinar estos como debe ser lo de estudiar viajando me parece que tienen un reto complicado