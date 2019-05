De Buenas a Primeras (03/05/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

qué tal es viernes día tres de mayo en Puertollano Ciudad Real hay trece grados y fin de semana vienen general soleado pero hoy va a llover ya por la mañana en todo el Cantábrico hoy por la tarde en casi todo el este del país también Baleares mientras los chavales encaran la última fase del curso con el verano a la vuelta de la esquina a sus padres les toca gestionar la matrícula escolar del año que viene decidir en qué colegio en qué instituto quieren que sus hijos empiecen consigan sus descubrir

Voz 1210 01:19 en España lo contábamos hace algo más de un mes casi la mitad de los centros escolares no resultan atractivos para las familias principalmente por su alta concentración de alumnos con pocos recursos o en situación vulnerable que hacen que sus resultados académicos se resiente

Voz 1491 01:33 es la pescadilla que se muerde la cola las familias con recursos no eligen estos centros estos centros gueto la segregación escolar cada vez va a más la brecha social se va ampliando dejando un panorama de colegios para niños con recursos y colegios para niños desfasado

Voz 1210 01:47 España es el sexto país de la Unión Europea que más acusa esta segregación pero hay comunidades que están peor que otras Madrid tiene todos los récords en Catalunya también tienen un gran desafío por delante y allí precisamente está en marcha un proyecto piloto para quitar a esos colegios gueto esa etiqueta esa etiqueta negra y atraer

Voz 9 02:05 aún alumnado más diverso de Trapa de acercarse a uno ámbito de conocimiento en el ámbito de expertos no a a través de conectar todas las maquinarias aún conocimiento apuntan conocimiento vibrante a conectar los con los mejores científicos y expertos que no el fondo son amantes alcohol aquí hay un fuerte efecto que podíamos llamar de contagio no no sólo de innovaciones

Voz 1491 02:30 el que habla es Ismael Palacín director de la Fundación Jaume Bofill que está detrás de este proyecto Magneto que quiere transformar los colegios gueto en colegios imán colegios atractivos porque tiene un acuerdo especial con instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona o el Instituto de Ciencias del Mar

Voz 1210 02:46 la iniciativa está en marcha en veintitrés centros y quiere servir de complemento a las medidas que muchas comunidades como Baleares Euskadi o Cataluña han puesto ya en marcha para intentar corregir esta segregación escolar

Voz 9 02:57 para revertir esta segregación no vas con intentar repartir mejor los alumnos no contentar que no sólo los alumnos digamos pobres los institutos indignos alumnos de clase media o ricos vayan no conviene también a subir cuando es decir la capacidad de atracción de escuelas que lo sean percibidas como centros estigma como centros a los que se quiere militar

Voz 1491 03:23 lo cierto es que en estos centros en estos colegios gueto las posibilidades de los alumnos de repetir curso se multa

Voz 5 03:30 explican por cuatro Julián Molina piensan antes amigos de la infancia los de toda la vida

Voz 10 03:34 los que fueron contigo al colegio eran iguales que

Voz 5 03:37 tú con las mismas oportunidades económicas el mismo nivel cultural probable

Voz 10 03:41 ante la respuesta de muchos de vosotros sea que sí porque España es uno de los países en los que hay menos mezclan los colegios la segregación escolar afecta a casi el cuarenta y siete por ciento de los centros nueve de cada diez públicos muchos de ellos convertidos en auténticos guetos con sus consecuencias

Voz 11 03:58 los efectos de la segregación son son devastadores ahí estuvo muy claros que dicen que el efecto padres es decir cual con tus compañeros de escuela tiene tu rendimiento pero mucho eso estamos hablando de una

Voz 1210 04:10 que una ciudad segregada escuela señeros

Voz 11 04:13 genera su que segregan siguientes

Voz 10 04:15 doctor en Educación Javier Morillo Nos lo explicaba aquí en de buenas entre las peculiaridades de estos colegios está que cuatro de cada diez no oferta ninguna actividad extraescolar porque nadie las financia y los padres no las pueden pagar eso sumado a la cantidad de niños con necesidades educativas los convierte en una opción poco atractiva para las familias con un nivel económico más alto

Voz 1491 04:39 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a acercarnos al funcionamiento de estos colegios imán ya recordar los riesgos de la segregación escolar de esta segregación escolar que nos ha costado que le ha costado a España una llamada de atención de la Comisión Europea y de Naciones Unidas Nos lo único ni mucho menos en lo que tenemos que mejorar casi uno de cada tres españoles no se mueve nada no hace ejercicio físico según la Organización Mundial de la Salud INI que tuviéramos aquí a Tezanos al frente de las encuestas de roba de buenas porque nos has leído prácticamente el mismo resultado en Twitter el treinta y uno por ciento reconoce es que el deporte no es para vosotros seis ocho tres tres dos tres

Voz 1863 05:30 siete cero cuatro mira yo soy partidario de salir a correr el martes pasado salía a correr Conde es mayor ya hemos dicho que hasta dentro de tres cuatro meses no lo volveremos a hacer esa furgoneta a correr y al día siguiente tengo agujetas acabas croquetas hasta en los lóbulos de las orejas mejor sillón ball Bermudes torreznos y oí y hasta que el cuerpo aguante ella está y punto

Voz 1210 05:56 hay que decir que tenemos casi un empate entre los que Banon gimnasio veinticinco por ciento los que salen a correr veinticuatro y los que van en bici un veinte por ciento muy apretada la cosa hay que decir también que en estas elecciones de de buenas el ejercicio ha presentado con tres siglas distintas explica

Voz 12 06:13 buenos días de Alicante estamos aquí una reunión de amigos al haber cuatro acciones aquí hay de todo

Voz 13 06:18 hago bicicleta y luego me voy corriendo al eslabón a tumbar me para hacer gimnasia sin mujer no lo permitiré que hicieron Gravity PT correr los cara como montando en bicicleta Ignacio Diego Godín

Voz 12 06:37 me gusta de todo pero lo que más me gusta es escucharos

Voz 1491 06:43 preguntamos qué tipo de ejercicio practiquéis eso les damos cuatro opciones ya sabes porque Twitter no nos deja poner más pero ya escuchábamos a los amigos de Julia de Alicante hay un montón de posibilidades y además no hay que complicarse basta con con darse un buen paseo cada día como José de Málaga pueblos

Voz 14 07:00 Daza que ahora en esta época pues para procesionar ya no podría al campo donde me gusta así que empezado por por la ciudad oí lo bueno que tiene es que debiera un par de horas andando descubren muchos rincones tienda cosas que lo conoces de tu ciudad parece que era conocer menos no pero sí te digo que propuso que ande a mí biquini bien no me va que era eh

Voz 1491 07:22 oye antes que uno se sienta bien y sobre todo estar sano

Voz 1375 07:27 también está al divertirse como José Luis de San Blas Madrid aprender a nadar flotar flotaba pero respirar y sacar la cabeza como que no así que opten por realizar siempre las tablas de gimnasia que hacían era una risco

Voz 15 07:46 chiquillo ocuparon la te paras ya swap arriba

Voz 16 08:01 The Long tendrás tu Ka de las

Voz 5 08:07 va a ser una mini cabecera de Danny De la Fuente en hombre no una mini carecerá de Marina Fernández

Voz 1210 08:15 la encuesta siga abierta en Twitter arroba de buenas y puedes contarnos qué tipo de ejercicio hacéis si sois de la mayoría o de la minoría que de esas que creen que el con la mayoría es la que dice que el deporte no va con ellos seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

dientes en la producción y Borja González en la técnica lo bueno de la radio es que se puede escuchar haciendo casi cualquier cosa así que no tenéis excusa para no quedaros la próxima hora y media es viernes tres de mayo empieza de buenas apunta

pasaban dos minutos de las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias la Dirección General de Tráfico calcula que este puente de mayo se van a registrar casi ocho millones de desplazamientos en total hasta el domingo esto tiene que ver con toda esa gente que con muy buen criterio

Voz 0979 12:21 está decidido aplazar el uno el dos el tres

Voz 1491 12:24 de mayo con el fin de semana así que las carreteras va a estar cargadas más de lo habitual porque hay quienes siempre están ahí haya o no haya macro puente no hablamos sólo de la Guardia Civil no hablamos de los camioneros fieles oyentes de de buenas y que también tiene

Voz 20 12:37 sus quejas ahora quiera pero una vez que me permite

Voz 21 12:40 sí adelante medio dejando libre el de la derecha me tenía cojones pero bueno como digo no pudo adelantar por la derecha está prohibido circular a una velocidad razonablemente baja sí pero la derecha que vamos un poquito más rápido podemos adelantar sin tener que infringir las normas de tráfico que allá pues si te ves colocado por el medio no es que algunos conductores Le llaman ese carril de la derecha cobarde y les da vergüenza circular por ahí pues no no soy tonto e ir por la derecha hay que dejar libre la izquierda y incremento fue una política esto que

Voz 0127 13:19 no no que va que va que va hombre no nada que ver

Voz 21 13:21 aquí lo hacéis todo político macho bueno oye que llevo soy yo a Bélgica vino a mira que es La Rioja con Rivera no Agustín y muchas gracias a Dios

Voz 20 13:38 estoy pensando que aussie Rin lleva toda la razón del mundo no

Voz 1491 13:40 bueno del vino no ha al final

Voz 20 13:43 al a los camioneros no lo respetamos absolutamente nada y encima en fechas señaladas como esta invadió hábitat natural

Voz 5 13:49 es verdad así que desde aquí hago un llamamiento

Voz 20 13:52 sí por la autovía ellos tocan vivir ese momento tan complicado de calle un camión adelantando a otro durante diez quince minutos paciencia por favor

Voz 1491 13:59 mi paciencia en general de hecho eh ha deseo recordáis pero Luis Piedrahita acuñó hace unos meses la palabra perfecta para definir

Voz 20 14:06 ese momento que es es cierto que es un

Voz 1491 14:09 es desesperante carretera imagínate dos Can

Voz 20 14:11 sí un escudo va a setenta por hora otro a setenta y uno se pone adelantamiento puede durar veinticinco minutos perfectamente que te dan ganas de bajar empujar los podemos llamar a ese Chris pantalla adelantamiento

Voz 5 14:31 eterno entre dos

Voz 20 14:34 autor haber Lucía y Juan proponen

Voz 22 14:37 adelanta lento en la definición quedaría tal que sí Tinto de ganar la delantera de un vehículo lento contra uno lentísimo adelantamiento

Voz 20 14:57 esto perpetuado en el tiempo que obstruye la circulación trombo automovilístico coágulo circulatorio eso es adelanta León

Voz 1491 15:08 así que no lo acuñó Luis Piedrahita sino que la cuñas de todo

Voz 20 15:11 bueno siguiendo con esta defensa a ultranza de esta región del gremio de los camioneros hay que decir una cosa más ya está bien de ponerles etiquetas no eso de vamos a poner en este sitio que sí está llena de camioneros es que se come bien mucho por qué perfectamente poder Caminero que sean veranos oye que coman poco los veranos pueden comer mucho y bien o eso dicen no sé yo pues igual nos pasa con sus gustos musicales esto pasado con Ramón

Voz 21 15:38 buena canción tardó que quiere Junco Los Chunguitos juicioso me apetecía Nadal tío y cuál cuál cuál la Sinfonía número seis chicos que setenta y cuatro setenta y cuatro se lo tienes ahí está

Voz 23 15:57 vaya ustedes

Voz 3 16:02 ahí lo tiene que buenas Comas burla que cualquier otro sí

Voz 1491 16:15 contra las etiquetas tenemos también a muchos políticos de España luchando

Voz 5 16:20 sobre todo después del del domingo

Voz 1491 16:23 algo el mundo todavía ha tenido acceso la agenda de Pablo Casado que ha cambiado los toros sea cada por actividades más de centro Pablo casa

Voz 5 16:30 estoy dispuesto a ir a ver micro teatro para escenificar su giro al centro tras el batacazo electoral el PP irá haciendo gestos para volver a situarse en el centro derecha como ir a ver Mikko tres micro teatro pues hermanas a sus chalecos y dejar de considerar a Sánchez un filón para considerarlo un traidor normal millones de venezolanos recurren a tuiteros españoles para entender qué está ocurriendo en su país para todo el mundo habla sin saber y barriendo para casa por lo que la fuente más fiable es cualquier tuitero español desde su oficina dicen los venezolanos presentan el nuevo desodorante access Tolón pero con este nuevo producto la marca de de eso

Voz 24 17:14 Dorantes sigue apostando por los nombres con connotaciones sexuales llenos de misterio ya han anunciado que se limite el uso a las axilas y no a otros sitios porque es jueces

Voz 25 17:26 última hora Arman cuéntanos un estudio del INE confirma que el cuarenta y ocho por ciento de los usuarios del ascensor banal quinto más de cuatro mil voluntarios han participado en una encuesta cuya única pregunta era acribillado

Voz 5 17:37 para qué vamos ahora con algunos titulares breves un bebé impacientes ese cada encima de un paquete de pañales le pide a Siri que rece por él los padres nuestros whatsapp añade un tercer ZEC para indicar que ya se ha visto el último capítulo de Juego de Tronos un cirujano interrumpe una operación porque es el único que sabe utilizar el climatizador de los veinte años esperando a que la empresa le ingresen la nómina porque le da vergüenza hablar de dinero según la nueva normativa del pan el pan del día será ya será del diez de junio el pan del ya no será el diez de junio sino el cuatro de septiembre

Voz 27 18:28 las tres erres con Brian Pérez

Voz 28 18:38 pero perdonamos

Voz 1491 18:39 porque a ti tenemos que perdonar te lo todo pero que te hayas ido de vacaciones en pleno salto de Isabel Pantoja desde el helicóptero Brian Pérez

Voz 0979 18:47 buenos días qué tal ya a todos lo pasamos a alguien como tú bueno bueno pues estamos a dos va a parecer sorprendente pero él este Serres nos traigo supervivientes

Voz 1491 18:58 bueno pues nada pues vamos haciendo aún más ganas para la semana que viene la dejación de funciones está siendo Bryant me parece lamentable no podemos determinar podéis poner una queja formal ve vamos ahora ya vamos a empezar

Voz 0979 19:10 este viernes os traigo recambio imperial rumores que ya no lo son un reto a las tradiciones

Voz 29 19:16 eh

Voz 1 19:19 ah bueno las tres erres empiezan en Japón vale empezar en Japón en Japón hasta España yo esto jamás

Voz 0979 19:28 puede imaginar han recaído en las portadas

Voz 1 19:30 la prensa rosa el cambio de emperador en Japón buenas que nos encantan los rituales no

Voz 0979 19:37 yo creo que aquí somos muy de estas cosas ancestrales

Voz 30 19:40 Isabel también de Masako de la princesa triste

Voz 0979 19:42 lo que ahora es la nueva mujer del emperador Iker

Voz 30 19:45 nuestra tan triste porque la verdad es que en la en la ceremonia se la ha visto así con una medio sonrisa pero lo triste es la visto en los últimos años

Voz 0979 19:52 bueno no sé yo si es por el cambio de de cargo o porque bueno se ha comentado también practicamente todos sobre la ceremonia llena de curiosidad es trajes imperiales todas las mujeres de blanco si todos los todos los hombres con traje contrajo oficial imperial de el del Estado ir a tesoros imperiales también estoy yo no lo sabía

Voz 20 20:13 joya espada de dejadez que son los

Voz 0979 20:16 dos grandes tesoros imperiales de Japón que van en cajas porque ni siquiera el emperador de Japón puede verlos no puede ver lo que yo esto no me lo creo porque yo hay en un descuido y Toyo suponía un poquito la etapa

Voz 1491 20:27 le echaría son vistas sea que en realidad no sabemos lo que hay en la caja claro que igual están vacías

Voz 16 20:33 siempre voy a cambiar por nada

Voz 0979 20:46 bueno y este pues saltó pues increíble pues nos vamos de de Japón a Madrid

Voz 1491 20:52 las para segunda R que es así

Voz 0979 20:54 TR rumores que ya no lo ha confirmado se ha confirmado la idea convirtió la daba por bueno ya bueno firmada porque yo ya es lo confirme pero bueno lo confirmamos que he silla en campaña Albert Rivera estuvo en El hormiguero entre otros programas de televisión Illa confirmo una relación dijo que había salido en una muy larga de más de cuatro años para meterse en una nueva ahora sido Malú la que en conversaciones con sus fans hay ha dado un titular que ha saltado a la prensa rosa y es que ha dicho que está muy feliz que está muy tranquila que les duelen muchas cosas que no son justas pero que está recibiendo mucho amor y cariño nuevo y eso es lo que le hace serlo

Voz 31 21:37 Court

Voz 20 21:41 bueno no es mi intención

Voz 5 21:42 viajando eh pero ahora nos vamos a dar el salto a Las Vegas las tres derrotas viaje a las tres erres parece esto vayas donde vayas pero bueno hasta Las Vegas

Voz 0979 21:52 es que estamos escuchando los Jonas Brothers ya hace poquito estuvimos cantando aquí en las tres erres una boda uno de los Jonas Brothers

Voz 5 22:00 si es que así de sorpresas no sacas a otro no me digas bueno ya son tres ya podemos decir que está en casa ya están los tres casa ya tenemos a dos de los tres

Voz 1491 22:10 sí Jonas moderen puede decir que ya está cansado

Voz 5 22:20 bueno Joe Jonas

Voz 0979 22:21 que hasta ahora era pareja de Sophie Turner de Juego de Tronos Sansa

Voz 1491 22:27 el dar

Voz 0979 22:28 bueno pues ya han aprovechado su presencia en los bosnios chica Word y pues bonos San casa o a lo más puro estilo o la hizo oí Alaska en Las Vegas con con tu tu DJ su capilla de El Bierzo sea

Voz 1491 22:45 hay intercambiaba anillos como caramelo de ley puedes

Voz 0979 22:48 es increíble al más puro estilo más Mario Vaquerizo Alaska como os digo Bodo o Río además todo como súper buen rockero nada de vestidos ella iba así con pantalón raso blanco de informal con un doble cero así de tirantes con unas sandalias él así como contraje pero como Don rollito así Super Fresco sea nada que ver con la boda es tu otro hermano de tener que se casó hay inspiración hindú en el Taj Mahal una boda de millones de euros cojo nos que aquí hay de todo bueno y no puede quedar un viernes sin concurso

Voz 5 23:29 bueno en temas pasado el viernes pasado pero quedó desierto

Voz 0979 23:34 bueno he decir que os traigo un concurso sito complicado hoy de los complica

Voz 5 23:40 toda nuestra vida Juan López que te conozco

Voz 0979 23:43 bueno no no no no ha sido mi intención en cualquier caso si es así os traigo a un actor canadiense sí que está en la cuarentena por ninguno sí

Voz 1491 23:53 a mí me encanta uno y ahora no sabe cómo salir

Voz 0979 23:56 Dan Gosling os puedo decir rangos de ellas canadiense os puedo decir que he en dos mil diez fue elegido el hombre más sexy del mundo pues a Ryan Gosling porque es el hombre más sexy del mundo

Voz 1 24:07 Ryan Gosling no

Voz 1210 24:10 se abre la partida

Voz 0979 24:11 pues desde hombre más sexy del mundo sea que no sé quién en eligió a este otro señor a este advenedizo más algún título os puedo decir que tanto él como su ex mujer ex mujeres porque ahora tiene otra mujer relacionado con otro tipo de artes

Voz 1 24:27 son muy conocidos por la

Voz 1491 24:31 esa

Voz 1 24:32 X Men

Voz 27 24:34 yo ya no

Voz 5 24:39 este Tekio Jackman es australiano y cómo estamos Juan como estamos ex Men pero la nueva igual es es es Michael es no tienen es os puedo decir que lo mío es este hombre tan sexy que está de también puede en prometer puede decir

Voz 0979 24:57 que lo mismo puede ser superhéroe que puede ser personaje de époque

Voz 5 25:01 está casado con una actriz que es bailarina también es que no me sale el nombre pero sé quién es rubia

Voz 1491 25:07 yo ha hecho esta película

Voz 16 25:10 en eh

Voz 5 25:12 bueno sé quién es lo puedo buscan el móvil yo no sé quién se nos va eternizar es que no me estaba el nombre pero este quién es bueno pues no

Voz 0979 25:19 a saludar a la canción la tabla

Voz 5 25:21 es que hace voy a decir el personaje que hacen ex

Voz 1491 25:24 villano de la nueva saga de ex

Voz 5 25:27 diez Pool habéis visto de tul si vez Pool Ryan Reynolds a no pues nosotros no era que tu decías que rayan reinos no exime de la mujer en la ex mujer de Ryan Reynolds que es tormenta pero la pista es Brian como porque hombre porque yo ya estaba pensando en un actor que salga en eh bueno yo yo inédito yo no he visto en ningún momento que ha sido una pistita trampa bueno voy a esta trampa bueno Ryan Reynolds cuarenta y dos años bengala de polea te gusta de Fun bueno pues es decir nos haga muy te Pool

Voz 0979 26:11 es decir que Ryan Reynolds es el actor mejor pagado descubrimos cómo te quedas me quedo más con veintisiete millones de dólares

Voz 5 26:21 muy bien pagado por Under the aunque es uno

Voz 32 26:23 de sus últimas peli veintisiete millones de euros que haríais vosotros con veintisiete millones de euros yo meterlos en una bañera y me permite

Voz 5 26:32 me mareos de pensarlo Brian Gracia bueno gracias a vosotros hasta la próxima semana

besitos tres minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0084 26:48 de primeras a principios de los años setenta la banda inglesa Mo dejó estaba a punto de separarse por la falta de éxito pero descubrió que entre sus fieles había un tipo que no le iba a permitir ese tipo se llamaba

Voz 16 27:07 vale

Voz 0084 27:08 David Bowie era un gran fan de la banda liderada por Ian Hunter y se ofreció a producir el siguiente disco del grupo además de regalarles una canción no una cualquiera una joya el de Jean dius tema que se coló en el número tres de las listas inglesas en el Top cuarenta en Estados Unidos aquel regalo apareció en el disco de mil novecientos setenta y dos y la banda cogió gasolina para seguir en activo otros tres años antes de desaparecer este All The Young salvó a modo de Hopkins le mostró la fuerza de David Bowie para cambiar rumbos y direcciones Bowie Diane Hunter la cantaron juntos una vez en mil novecientos noventa y dos en Wembley

Voz 23 27:50 en concierto tributo

Voz 16 28:13 la

la pasión por la música de David Bowie en esta canción escrita para saludar a toda una banda de Hopper la historia de hoy de Jone Dios en en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 16 29:49 de primeras con Marina Fernández López

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:07 Ana corbatín buenos días buenos días el opositor Venecia

Voz 0127 30:10 bueno Leopoldo López agradece a España que no les vaya a entregar a la justicia a pesar de que el Tribunal Supremo del país controlado por el chavismo ha ordenado su detención

Voz 33 30:19 quiero agradecerle a él no es presidente del Gobierno español Pedro Sánchez a todo el pueblo a España y quiero dejar muy claro que la posición que estoy emitiendo este momentos mío desde ningún punto involucra o compromete al Gobierno español una posición Prou

Voz 0127 30:34 Rafa Panadero que argumentos de la justicia venezolana para ordenar

Voz 1775 30:37 el resto el Tribunal Supremo de Venezuela justifica su decisión porque López ha violado el arresto domiciliario no ha cumplido la orden que le prohibía hacer declaraciones políticas ya que apareció junto a Juan Guaidó en un vídeo en el que llamaban a manifestarse contra el presidente Maduro

Voz 0127 30:52 qué dice el comunicado del Gobierno español sobre esta decisión

Voz 1775 30:54 en el Ministerio de Exteriores aseguran que la orden de arresto contra Leopoldo López era un movimiento judicial ya esperado que no tienen intención de entregarlo porque se encuentra allí por voluntad propia y que confían en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador

Voz 0127 31:09 la respuesta no gusta a todo el ministro de Asuntos Exteriores venezolano Jorge Arreaza que esta noche ha estado en Hora Veinticinco

Voz 11 31:17 nosotros esperamos que el Gobierno español cumple con las leyes del país receptor tal como lo establece la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas

Voz 0127 31:26 aquí en España Quim Torra se niega a retirarle la Cruz de Sant Jordi a la ex presidenta del Parlament Núria de Gispert a pesar de que lo han pedido dirigentes de Ciutadans del PSC del PP por sus insultos a políticos de otros partidos

Voz 20 31:38 el tema está resuelto yo no entra

Voz 34 31:41 mientras viajaba entre ayer y hoy se ha retirado las cruces la Cruz de Sant Jordi premia una trayectoria doy esta polémica por zanjada

Voz 0127 31:52 esta noche hemos hablado en la SER con Borja Sémper el portavoz del PP en el Parlamento vasco que ha dicho que se esperaba el batacazo electoral de su partido en las generales

Voz 9 31:59 los cuatro viento del Partido Popular sector discurso bronco foco pues que nos alejó a una parte de nuestro potencial electorado ahora ese momento de tomar decisiones de no es como un partido útil un discurso moderno con tono constructivo

Voz 0127 32:15 esta madrugada hemos sabido que ha muerto el actor que interpretó H Waka en las películas de Star Wars

Voz 1005 32:21 ahí

Voz 0127 32:25 se llamaba Peter May Hugh era británico y tenía setenta y cuatro años más información dentro de media hora y en Cadena SER

el punto com cabe

Voz 18 32:34 servicios informativos

Voz 5 32:38 de uñas a primeras con Marina Fernández y Juan López

con la muerte del actor que interpretó al inolvidable Waka compañero inseparable de Jan solo Peter Magius de llamaba el actor a los setenta y cuatro años ha muerto así empezamos este viernes en lo informativo otro día más por cierto pendientes de Venezuela vamos a ampliar como siempre hasta ahora la información del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 0047 33:18 buenos días Marina pues un tiempo que podemos decir que a lo largo de los próximos días día tras día irá teniendo menos nubes hoy será el día un poquito más complicado en algunas comunidades mañana va a llover en muy pocos sitios el domingo incluso el sol va a ser completamente dominante donde va a llover hoy pues sobretodo en el extremo norte del país esta mañana irá lloviendo un poquito en el cantar brinco también en los Pirineos el norte de Cataluña ya lo está haciendo de hecho ya algunos chubascos caen a caballo de las provincias de Zaragoza Teruel esta tarde a partir de mediodía de hecho pero sobretodo esta tarde Marina lloverá bastante en forma de tormentas cerca de las sierras de Castilla La Mancha de Aragón en gran parte de Cataluña y a últimas horas de la tarde también llegando hasta la Comunidad Valenciana Murcia Baleares cuanto más hacia el sur y hacia

Voz 20 34:04 en este tiempo más tranquilo atención en Canarias

Voz 0047 34:06 vientos de bastantes nubes idealismo Elíseo fuerte al igual que el viento fuerte de cierzo en el Ebro ya empiezan a bajar las temperaturas pero en el suroeste del país no se va a notar todavía treinta treinta y dos grados en Badajoz por ejemplo Marina mañana ya decimos bastante más sol algunas nubes en el Pirineo y el Cantábrico también por la mañana en en Andalucía y el domingo ese día completamente despejado en casi todo el país en el caso de Canarias las nubes van a ir a menos también a lo largo del fin de semana

Voz 1491 34:32 así que algunas lluvias todavía hoy pero bueno en general bastante sol para terminar este puente para este fin de semana sol que ya se empieza a notar ya empieza a quemar si seis está un ratito allí expuesto aunque a veces Luismi el sol también se enfría

Voz 0047 34:47 el sol se enfría así es lo que pasa es que se enfría de una forma que a nosotros nos sigue llegando casi casi no la misma radiación en la misma cantidad de calor hay que decir que el sol tiene ciclos dentro de su actividad tiene ciclos de once años ciclos que se llaman ciclos solares Marina en los que por

Voz 35 35:07 por su propia magnetismo hoy por su propia eléctrico

Voz 0047 35:09 Day por sus propias características de energía en el que decir que son brutales pues van variando en esos once años se van produciendo momentos en los que el Sol está un pelín más frío o momentos en los que el Sol está completamente caliente hay que decir que la superficie del Sol no su núcleo sino la superficie está alrededor de los seis mil grados de temperatura vamos una brutalidad pues hay momentos en los que esa superficie se enfría un poquito se enfría hasta los cuatro mil grados aproximadamente por tanto a ver no

Voz 5 35:41 ley son dos mil a dos mil trescientos quitanieves no

Voz 0047 35:44 sí fresquito no pero son dos mil grados menos bien eso nosotros lo percibimos desde la Tierra sobre todo lógicamente pues con telescopios Ocón con instrumentos adecuados para ello lo vemos en forma de manchas es lo que llaman las manchas solares se ven en forma de manchas oscuras básicamente porque no tienen tanta radiación porque al ser más frías son zonas en las que hay menos luz bien esas esas manchas solares siempre las tenemos en el sol lo que pasa es que con esos ciclos de once años desde hace ya unos doscientos cincuenta años están catalogando las cantidades de manchas solares que hay manera pues en función de de las manchas solares que haya severa el sol más moderado o menos ya hay mínimos que se llaman hay momentos dentro de esos once años de ciclo hay momento hay un momento vaya en el que hay un mínimo a partir de entonces empiezan

Voz 1005 36:33 esta vez a ver más manchas solares significa

Voz 0047 36:36 hay menos actividad solar para decirlo de alguna manera en la historia se produjo uno que se llamó el mínimo de Monday mínimo de Monde se dio a alrededor de los a finales del siglo XVII principios del XVIII Iggy fueron unos cuantos años casi cincuenta años en los que casi no hubo manchas solares esas manchas solares en las

Voz 1005 36:57 que ya os digo hay momentos en el que el sol

Voz 0047 37:00 está un poquito más frío siempre dentro de algo que es un

Voz 1005 37:02 claro fueron aunque baje de seis mil a cuatro mil grados el que quiera ir en abrigos tampoco pero qué consecuencias ya que sea de noche hay que irse de no sé qué consecuencias tiene sobre la tierra e influye también en el tiempo en el frío que tenemos aquí

Voz 0047 37:18 así es es algo que se esto de los de los mínimos solares de lo que se llaman los ciclos solares las manchas solares se estudian para ver si eso tiene alguna implicación en el clima a ver a nivel real no se ha podido demostrar que el hecho que haya más o menos manchas solares por tanto que el Sol esté más o menos activo pueda afectar en forma de más frío por ejemplo la Tierra vamos a suponer que hay más manchas solares que la superficie del sólo está más fría hay gente que cree o podemos pensar vaya que en nuestra tierra también nuestro clima se enfría bien no hay una relación directa lo que sí que es cierto es que hay algunos estudios que que están relacionando ese mínimo lo que os decía de los siglos XVII XVIII con lo que se llamó la Pequeña Edad del Hielo no es que hubiera hielo en el mundo lo que pasa es que esos siglos XVII XVIII principios del XIX fueron bastante fríos en sus inviernos en gran parte de Europa el extremo sur del continente americano por tanto cerca de los polos para entendernos se relaciona diciendo que ese mínimo solar por tanto que haya pocas manchas solares puede indicar que los inviernos son más fríos pero no hay son más fríos en Europa y en Estados Unidos sobre todo para tenerlo en cuenta pero vaya el hecho de que el sol se pueda enfriar a momentos no nos va a dejar a nosotros aquí con vanos en la puerta en el mes de junio precisamente

Voz 1491 38:42 bueno pero aquí la pregunta que importa Luismi nos puede llegar a freír alguna sol directamente

Voz 0047 38:49 pues te voy a decir que sí a ver nuestro Sol es nuestro motor sin él no tendríamos la vida que conocemos como la tenemos ahora por tanto ese motor que viene dado de parte del astro rey pero también ese motor nos puede matar algún día o más que matar a ver que nadie piense que el sol va a explotar y un trozo de sol llevaba venir hacia la hacia la tierra nos va a desintegrar no el sol es una una estrella incandescente que que va quemando va quemando esa energía y le quedan muchísimos millones de años de vida no será mover de ahí lo que sí que eleva pasara al sol lo que sí que le pasa de hecho al sol es que tiene un campo magnético muy grande forman de vez en cuando tormentas solares que se llama esas tormentas solares para que nos entendamos son como una gran cantidad de partículas radioactivas y también de muchísima electricidad que se mueven en todas direcciones a veces esas tormentas solares se desvían Hinault vienen en la órbita de la Tierra pero otras veces sí en acercar a la Tierra la tierra tiene dos cosas tiene una máquina a que se llama y tiene también una una atmósfera tiene una capa de gases eso no se hace de de parapeto a todas esas radiaciones externas pero sí que es cierto que de vez en cuando podemos tener esas tormentas solares muy fuertes y lo que nos afectaría no sea que nos mataran hosca no sé que no sufriera literalmente sino a la tecnología puede dejar inservible completamente todo el sistema de satélites de electricidad de la tierra de suministros básicos por tanto no micro ni imaginar lo que podría pasar eso ya pasó eso ya pasó por ejemplo en lo que se llamó el evento Carrington el evento Carrington se dio en medios de los de mil ochocientos cincuenta y nueve yp podría volver a pasar lo que pasa que los efectos de aquel año los que podría haber en dos mil diecinueve no tiene nada que ver y fijaos manía

Voz 1491 40:37 en el punto de partida del argumento de una serie fantástica de Podium podcast ha escuchado la recomendamos el gran apagón una series de ficción de Podium podcast que tiene mucho que ver con esto que nos contaba Luismi con una tormenta solar y sus efectos Luismi el sol va a apretar este fin de semana pero no tanto no nos va a

Voz 1210 40:58 integrar pero sí que vamos a pasar mucho

o en Andalucía y Extremadura otra vez un buen

semanas de cinco y doce cuatro doce en Canarias nueve de cada diez personas sienten la necesidad de ponerse el chándal salir a correr cuando escuchan

Voz 1491 41:39 la banda sonora de Rocky manos una estimación realidad que nos hemos sacado de la manga si lo que está claro es que a los oyentes de de buenas nos pasa la mayoría de vosotros y preferí es no hacer mucho deporte el treinta y uno por ciento poco Falset Marina que eso es una

Voz 1210 41:56 la lectura un poquito torticera de los datos eh allí

Voz 1491 41:59 la mayoría pero la cosa está muy apretada

Voz 1210 42:01 cinco por ciento dice ir al gimnasio el veinticuatro sale a correr el veinte montar sí

Voz 1491 42:06 sí bueno pero la mayoría son de los míos de dos ejercicio físico es la encuesta de hoy en arroba de buenas os preguntamos qué hacéis para mantenernos en forma ya sabéis que es muy importante hacer algo lo mínimo algo de ejercicio

Voz 1210 42:20 tenemos muchísimos comentarios en Twitter de gente que ha querido dar su opinión José María Andreo responde a su manera se queda con la opción de rezar para que se le quiten las ganas de comer helado tirado en eso

Voz 1491 42:31 sí sí le funciona que me que me pase la oración Herman Roas Montse García también se salen de las opciones que que os damos Nolan de levantamiento de vidrio en barra fija hablan de levantamiento de vidrio en barra fija no suena ese deporte Germán Adrián va más allá al levantamiento de jarra helada versión un Autol tela eh con los oyentes de de buenas aprendiz de bruja propone una idea mixta nadar en la playa teniendo cerca el chiringuito con cerveza fresquita

Voz 1210 42:59 día Antonio dice que se queda con la opción de correr pero no por la operación bikini dice que sólo se acuerda del verano cuando corre con menos tres grados es decir no o el verano parece que no le gusta mucho ir Paco Pérez dice que les Cascos juega José Martín

Voz 1491 43:12 eh bueno lo probé porque es cuando una pequeña entrenaba en gimnasio de escuelas especializado en ascuas pero nunca en medio muy bien eso es muy duro eh

Voz 1210 43:20 sesudo Montón se puso muy de moda en los noventa pero nunca llegó

Voz 5 43:23 pero como el pádel mal no no guarro

Voz 1491 43:26 pero en Monforte había enormes profes Canales de desguaces que juegan campeonatos de España tilos ganaban otro innovador Carlos González él practica la psicomotricidad fina que es básicamente usted el ratón del ordenador para jugar y jugar también a la Playstation Eye poquito esfuerzo pocos muy

Voz 1210 43:44 estoy muy concentrados la mano Diego a un dice que antes de ser madre corría Adán bici iba al monte pero ahora dice que le basta con ir corriendo detrás de su hijo pequeño

Voz 5 43:54 no me lo creo bueno las encuestas diga abierta arroba de buena

Voz 1491 43:57 en Twitter puedes mandarnos comentarios al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro qué tipo de deporte practica Ice tenemos todavía mucho programa por delante para escucharos cinco

Ce4 catorce en Canarias

Voz 16 44:19 jugada de viernes es sinónimo de resaca de Europa League y esta vez estamos ante unos

Voz 1491 44:24 los despertar es difíciles Arsenal tres Valencia uno el equipo de Marcelino lo tiene complicado para estar en la final de Van

Voz 1375 44:32 un partido en el que no entiendo lo que ha hecho Marcelino claro también habrá que ahora ha perdido tres uno y le podíamos salió muy bien pero si no juegas nunca con un esquema como el que utilizaba hoy porque lo usas en la semifinal de la eh Europa League no entendido un equipo que ha salido con cuatro centrales y dos laterales han salido titulares Gabriel Paulista Garay que había ir Roncaglia cuatro centrales y además Pichincha Gayá dos laterales bueno habrá que son dos estrategas Ike ha querido sorprender a Unai Emery pero lejos de sorprenderle casi se pegó un tiro en el pie porque el Valencia hoy es que no sé muy bien que destacar del Valencia a Morata

Voz 18 45:10 ya Ximo

Voz 1375 45:13 Iturralde ha estado discreto Dame yo tampoco mucha polémica es que no sé qué destacas del Valencia hoy con ese cambio de esquema en el día en el que ha recibido la goleada más amplia en Europa en toda la temporada no sé si era el día el Arsenal ha sido un cuchillo con con la casé que creadas ha sabido donde hacerle daño a Roncaglia que ha jugado como lateral izquierdo y lo ha vuelto loco Roncaglia cuando lo han dicho tú de central por la izquierda al que había colocado por delante de de Roncaglia de Garay de paulista como como hombre libro sumándose al ataque cuando Parejo y Soler mostraron no no un Valencia irreconocible

Voz 1210 45:47 no sólo Manu Carreño apuntando en la dirección del entrenador también Santi Cañizares es de esa opinión es que Marcelino

Voz 20 45:53 nunca jamás cambia su cuatro cuatro dos y esta noche lo ha hecho el tacticismo y las ganas de desconcertar al rival han llegado a un punto casi casi de partida de ajedrez

Voz 36 46:03 es que es más hasta qué punto quería yo creo que Marcelino Juárez Jerez y confundir a una eh que cuando han puesto sobre el terreno de juego antes del saque inicial sean cuatro cuatro dos con muy Chan pues me hacen notar hicieran sinceramente por eso por eso fíjate lo que te digo yo soy más de la opinión como hemos escuchado me ha dado pues yo creo que esas cosas que por porque en definitiva no estoy más edad colocarse a sí sí al minuto de partido ya estás colocado de la manera en la que vas a jugar sea no les Sensio demasiado han querido jugar alguna partido estratégico llevándolo vamos al extremo

Voz 1491 46:41 el Valencia necesita ganar como mínimo dos cero el próximo jueves si quiere pasar a la final del torneo seguro que que me está lleva a presentar un llenazo histórico pero por si hay alguien con con dudas con un poco de bajón vamos a intentar animarle vamos a darle un empujón Axel Torres dice que se puede

Voz 35 46:57 es difícil para la vuelta tres uno sí pero bueno sin pasas con dos cero en llenos no es imposible está claro que sobre todo la sensación es peor porque vienes de ir ganando cero uno durante todo el partido tienes ese gol de visitante te van pareciendo que los resultados están bien incluso cuando el Arsenal te marca el segundo todavía los a unos un resultado bastante positivo y al final sí que te exige una remontada mayor pero Mestalla es un campo que aprieta enormemente a mí el Arsenal me parece un equipo no fiable lleva tres partidos seguidos en Premier perdiendo últimamente siempre sale de visitante está encajando muchos goles está siendo un equipo vulnerable está siendo un equipo con dudas

Voz 1005 47:40 sí eso hay que aprovecharlo John y mucho menos la de los sentencia

Voz 20 47:43 nada yo otra noticia aunque en este caso estaba cantada es Xavi Hernández Se retira deja el fútbol al final de esta temporada el ex del Barça juegan el alza de Qatar que es verdad que es una liga menor pero sigue en activo vamos a recuperar un audio del pasado mes de noviembre cuando el larguero hizo un programa especial allí con él

Voz 1977 48:01 queda como jugador Xavi porque no sé si he leído en algún sitio pero Telediario un telediario es que a veces que he en abril del año que viene terminas como jugador sí sí sí sí nos vamos estoy convenciendo a nadie quiere que siga pero no no no no no porque ya fíjate ya ya voy mentalizando a ser entrenador pero ya ya creo que va a ser mi último año en enero cumpliría treinta y nueve creo que es el momento de decir adiós cuánto crees que vas a tardar en entrenar al Barça no necesitó mucho tiempo mucho tiempo como entrenador mira la idea es empezar aquí en Qatar es una etapa nueva empiezo de cero

Voz 0979 48:35 sí bueno todo el mundo debe como entrenador de Barcelona

Voz 1977 48:37 duro bueno de momento no me veo tengo que empezar seguramente empezar en verano a esta etapa de entrenador pero con mucha ilusión eh pero entrenar al Barça son palabras mayores

Voz 1491 48:47 se va a echar de menos a a Xavi que el año que viene me empieza con la que es su otra

Voz 20 48:52 han pasión será entrenador de fútbol

Voz 1491 49:02 el Gobierno de Pedro Sánchez le ha contado esta semana Bruselas cuánto cuánto piensa subir los impuestos en total espera recaudar casi seis mil millones de euros más en dos mil veinte

Voz 1210 49:11 a grandes rasgos estas subidas de impuestos serán a tres grupos para las grandes empresas para las grandes nóminas centradas en dos tramos los que cobran más de siete mil euros netos al mes y los que cobran más de dieciséis mil al mes son buenas nóminas del impuesto al diésel que éste si es para todos y se traduce en unos dos euros más al mes para pagar

Voz 37 49:30 impuestos Ángels es hoy el término que vamos a analizar en la cara B que comienza con la alegría de Johnny Cash imaginando se todo lo que va a comprar una vez que los haya pagado este tema que se titula after tax

Voz 16 49:41 el

Voz 37 49:49 cómo define el diccionario la palabra impuesto pues es el tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago viene del latín impositivos que lo dividimos en dos el prefijo es ir hacia adentro situ significa puesto así que es el tributo que pagan los que viven dentro en este caso dentro de un país la que sirven bueno cuatro cosas básicas son la principal fuente de ingresos públicos sirven para redistribuir la renta buscan una economía más eficiente y además para suavizar la crisis tributo tributo es sinónimo de impuesto en su cuarta acepción de la RAE es obligación dineraria establecida por la ley cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas vamos a la etimología de tributo que también es muy curiosa viene del latín tributo que ya significaba en aquel tiempo tasa o impuesto Tormo a partir del verbo tribu cree que significa repartir entre la tribu palabras como contribuir o distribuir bien el también de ahí también era un impuesto un tributo si era la contribución que pagaban los fieles a la Iglesia que consiste en la décima parte de sus frutos leí el diez

Voz 1210 50:57 los tiene que traer a la cabeza resonancias medievales en ningún tipo de duda es que los impuestos no son algo que nacer antes de ayer

Voz 1491 51:03 de hecho como ha explicado Pepa Castillo profesora de Historia Antigua en la Universidad de La Rioja en Grecia Román ya tenían sistemas impositivos bastante abajo los

Voz 0047 51:16 quedan vigentes impuestos de la época romana por ejemplo Pepa

Voz 38 51:19 el Roma consiguió construir un imperio que abarcaba todas las tierras ricas del Mediterráneo y un Estado un imperio de esas características no se puede sostener sin una burocracia sin unas vías de comunicación ejército y eso cuesta dinero y eso hay que pagarlo entonces los impuestos en el mundo romano eran estaban perfectamente estructurados y había hay bueno y de hecho algunos hemos era nosotros actualmente

Voz 0047 51:45 cuáles pues por ejemplo habían impuesto

Voz 38 51:48 esto que se pagaba que se llamaba el de la vigésima acredita Tune que era la veinte a parte de una de es decir el cinco por ciento de las herencias pero de aquellas herencias que eran superiores a cien mil seis tercios si no se trasmitían por línea directa es decir si venía sean detuvo a dietas tu padre lo tu más

Voz 1491 52:07 si no pagaba nada pero sí por líneas

Voz 38 52:09 no directa hicieran superiores a esa cantidad se pagaba el cinco por ciento de IVA para el Estado

Voz 0047 52:14 el equivalente sería el impuesto de sucesiones y en esa época eran proporcionales los los impuestos es decir pagaba más quién más tenía

Voz 38 52:22 sí sí sí sí totalmente por ejemplo en el mundo griego que es yo creo el caso modélico de impuestos es realmente apenas había impuestos directos los que los que pagaban impuestos a las grandes fortunas de hecho cuando había una guerra quienes pagaban impuestos para porque había que mantener esa guerra eran los los los ricos de la ciudad y además estaban obligados a contribuir con su patrimonio la construcción de Obras Públicas mantenimiento de la ciudad de espectáculos

Voz 1210 52:51 y es que tampoco se pueden quejar mucho que otros muchos momentos de la historia cuando se quería reunir dinero lo que hacen directamente era matar a los ciudadanos a los nobles más ricos y se quedaban con su dinero

Voz 37 53:09 esta Yo Daniel Blake es un carpintero en activo que sufre un infarto y que no puede trabajar y antes no consigue ni que le den un trabajo nuevo ni que tampoco le den una ayuda

Voz 39 53:20 sufrí un infarto pude caer del andamio quiero volver a trabajar debe ser un error tengo un problema de corazón a rehabilitación y me han dicho que no puedo trabajar

Voz 37 53:31 el año pasado salió a la venta una biografía de Al Capone que se llama Al Capone subida su legado Sulé Hacienda hay que es de la editorial Anagrama hiel al mismo tiempo que que ordenaba estos asesinatos abrió varios comedores sociales durante la Gran Depresión el robaba y mataba también a los ricos para dárselo a los pobres habla de versiones era algo algo retraído dos películas la primera de ellas es Scarface el terror de la

Voz 1210 53:55 te dije venga cara es las que hacer

Voz 37 54:00 los con la segunda de Al Capone es Los intocables de Eliot Ness de Brian de Palma así que cuenta la captura de Al Capone que es Robert De Niro desde la perspectiva de leonés que es Kevin Costner

Voz 23 54:11 a la gente le gusta ver ustedes esos aprendí yo también lo que hago es actuar en consecuencia segundo personas

Voz 37 54:18 que reparte entre los pobres como si fuera el Estado no recaudando impuestos para repartir para los pobres es Robin Hood hay muchísimas películas pero nos vamos a quedar con Robin y Marian

Voz 16 54:31 en el coloquio