De Buenas a Primeras (07/05/2019)

Voz 5 00:49 hola qué tal ya tenemos la semana encaminada es martes siete de mayo y catorce grados en Bayona Pontevedra y el tiempo vino un poco más revuelto que ayer sobre todo en esa zona en las Rías Baixas donde va a llover con fuerza todo el día a día de paraguas y algo más fresco en todo el norte también en Castilla y León y en el norte de Extremadura en el resto del país sol y ambiente suave menos caluroso que ayer semana encaminada no queda nada para el viernes de abril todos los ejemplos Novecento optimizar la última por cierto sin que en todas las empresas de España el día empiece con este sonidos por qué a partir del próximo lunes en todas las empresas del país en todas tendrá que estar instalado y funcionando algún tipo de sistema para controlar cuando entran cuando salen sus trabajadores eso claro si no quieren tener que rascarse

Voz 1643 01:44 ya si no quieren pagar una multa entre seiscientos veintiséis seis mil doscientos cincuenta euros en principio el objetivo es acabar con un problema que está alcanzando nivel

Voz 1491 01:54 desde récord en nuestro país el de la son

Voz 1643 01:57 las extra según la última epa en los tres primeros meses de este año los trabajadores han hecho más de cinco millones y medio de horas de

Voz 5 02:05 pero es que además las empresas sólo han compensado ya sea con dinero pagándolo eso con horas libres sólo han compensado insistimos la mitad de todo ese trabajo más la mitad de esas cinco millones de de horas extra cómo hemos llegado hasta aquí los expertos lo tienen claro a golpe

Voz 6 02:22 de crisis y precariedad hay mucho miedo quejarse de puertas para afuera porque estamos muchos eres la gente teme por supuesto de trabajo pero a nosotros con confianza si se quejan de que hacen muchas horas muchísimas horas

Voz 7 02:36 estos mecanismos de precariedad facilitan al empresariado que tengan las capacidades para obligar a sus trabajadores para realizar horas extras y sobretodo a no pagarselos les compensa mucho más que crear empleos en dónde hay que pagar salarios cotizaciones sociales etcétera

Voz 1643 02:54 bueno nos con el único derecho laboral que pasará el miedo a perder el trabajo así que hay miedo a reclamar lo que marca la ley como resumen Daniel Esteban de UGT en Bankia y Fernando Rodrigo experto en Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra

Voz 5 03:05 este sistema que entra en vigor el lunes

Voz 1491 03:08 de fichar el de que todas las empresas deben un control estricto de a qué hora entran en sus empleados pues no soluciona ni ese miedo ni esa precariedad ni otro de los factores que nos han traído hasta aquí la falta de control

Voz 1643 03:20 sí porque en España tenemos un inspector de trabajo por cada quince mil asalariados uno por cada quince mil la mitad que en la Unión Europea Mónica Melle es profesora de Economía de la Universidad Complutense de Madrid

Voz 8 03:32 el inspector es lo llega a una plantilla de mil inspectores de trabajo lo que representa un inspector por cada mil seiscientas empresas

Voz 5 03:41 así que no hay control ni por parte de la inspección ni por parte de los sindicatos porque aunque es obligatorio que los representantes de los trabajadores tengan una relación de las horas extra que se hacen en una empresa lo cierto es que la mayor parte de las veces no ocurre

Voz 1643 03:56 estas razones entre otras los expertos en materia laboral creen que esta medida la de fichar en la empresa pues viene

Voz 1491 04:01 Jason primer paso un paso en la buena dirección pero insuficiente por sí solo y el problema es grande en la última década se han hecho horas extra por valor de ciento setenta mil puestos de trabajo ciento setenta mil personas

Voz 5 04:12 las podrían haber tenido un un trabajo claro que la mitad lo habrían hecho gratis porque las empresas no pagaron esas horas de más a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a repasar qué dice la ley que tienen que hacer las empresas para controlar la entrada y la salida de sus trabajadores para contabilizar las horas extra horas que recordamos son voluntarias a no ser que exista algún tipo de pacto entre el bajas por o la plantilla ir la empresa también sería obligatorias cuando se presenta una emergencia pero en todos los casos hay que compensar las o bien con dinero más dinero del que vale una hora ordinaria una hora normal o con horas libres en los siguientes cuatro cuatro

son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 05:10 que os apetezca que tenemos un número de tres

Voz 5 05:12 bueno sólo para esos seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro nos encanta que nos contéis vuestras cosas aunque sabemos que no sois infieles sabemos que hay otros que también conocen vuestros más oscuros secretos idea Asobal han costado hoy en arroba de buenas en Twitter

Voz 1643 05:28 vamos a ver a ver que qué profesionales utilizáis a modo de psicólogos que que no sean psicólogos claro iban ganando era de esperar no hay soy presa hoy con los resultados van ganando los peluqueros con el cuarenta por ciento de los votos

Voz 5 05:42 treinta y cinco por ciento De Colo Kayes vuestros problemas al fisioterapeuta una consulta media la verdad es que da para un buen rato de conversación yo me incluyo en este grupo

Voz 1643 05:50 sí tenemos prácticamente un empate en la cola de la encuesta con el trece por ciento y el doce por ciento respectivamente en los plasma en los plazos más joder los pelmas los pelmas al farmacéutico ya al frutero

Voz 5 06:03 ahí está José Luis de San Blas Madrid no queremos llamarle pelmas pero bueno el rollos de lo coloca en realidad a quien sea no hace muchas distinciones

Voz 10 06:12 hablar con cualquier persona que lo escucha yo voy por la calle saludo separan reparo habló con quién mejor que con mi mujer aunque muchas veces se duerma pillos hablando con los tenderos del barrio donde seguimos comprando toda la familia has tardado una hora ya nada más que había dos personas pero bien a la Varga pues si a la enfermera yo todos los meses voy a que me anal y te en el centro

Voz 1643 06:40 médicos y enfermeros hombre también les toca no que destaca sí que tienen que hacer de psicólogo

Voz 5 06:45 te lo comentan antes de firma del contrato pero es un hecho y los amigos claro

Voz 1643 06:50 bueno o al menos los amigos deberían porque no siempre pasa

Voz 11 06:53 hola buenos días buenistas pues yo intento elegir víctima media no

Voz 12 07:00 su confianza e son

Voz 11 07:02 río mucho empaque hizo cuando voy a empezar a contarle toda cosa no sé cómo le da vueltas que yo acabo siendo el que se come todo su marrón y cuentan todos hoy la víctima perfecta menos mal que tengo a mi mascota que no me contesta IAM sí

Voz 5 07:25 te lo cuento todo un abrazo desde aquí a juro UCO

Voz 1643 07:29 habría que preguntarle a mí sobre todas lo animal de compañía habría que de a ver qué piso

Voz 5 07:34 de todas lo animal que que es de traga su rollos lo que está claro es que los problemas compartidos pasan

Voz 13 07:40 por buenos días Julià de Alicante pues veréis nosotras hacemos una merienda de chicas cada dos semanas vamos rotando por la casa de cada una de nosotras chocolate caliente churros buñuelos torrijas en fin lo que cada una quiera preparada pero que sea de engordar hablamos de todo un poco principalmente de los hijos los nietos prohibido hablar de política y sobretodo reírnos de todo y después de eso cuatro horitas volvemos a casa renovadas

Voz 1643 08:10 un abrazo Julia Bueno la encuesta siga abierta en arroba de buenas podéis contarnos lo que os apetezca lo quién les contaría haríais pues eso al peluquero al fisioterapeuta al farmacéutico al frutero todo en

Voz 1491 08:22 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro aquí estamos para escuchar y también para contaros alguna que otra historia durante la próxima

Voz 5 08:29 hora y media con Juan López en la producción y Borja González en la técnica empieza de buenas a primeras

Voz 1643 10:30 mira hay hay un problema que da para horas de confesiones y que casi todo el mundo ha sufrido alguna vez son las obras y las reformas

Voz 18 10:38 encaja no la reforma crisis que uno decide ahí está ilusionado no que va a cambiar el baño bueno pues para que esté más coqueto más bonito tres meses después está tirando de los pelos

Voz 5 10:50 tres mes bombín

Voz 19 10:53 bueno pues tirándose de los pelos convencido de que antes

Voz 1643 10:57 tampoco estaba tan mal las reformas son

Voz 1491 10:59 en la prueba de que el infierno en la tierra

Voz 1643 11:02 estoy como situación que se sacar Lope

Voz 1491 11:05 peor de cualquier ser humano bueno pues claro es material de primera para un buen reality de televisión

Voz 1643 11:10 así que Antena tres ha estrenado nada hace unas horas master de la reforma un programa en el que varias parejas no contentas con meterse en obras deciden hacerlo ellas mismas

Voz 19 11:21 todo el que ha hecho reformas en casa yo me incluyo dueños Paquin aguanta eso claro eso que lo hagan bien será por hecho juego Valero es que este es un agente que ya eh para evitarse eso Toni ha dicho no lo hacemos nosotros gente que sea ante su propia reforma gente con capacidades que es un programa

Voz 1643 11:40 en ficción pues no existe la realidad uno pero

Voz 19 11:42 con estos chicos han preparado San formado han estado arriesgando en tres días hemos hecho que reformas récord por toda España hemos recorrido setenta y dos mil kilómetros con las caravanas haciendo obras reales Instituto Real esos Nate en casa en casas reales proyectos reales vais a ver un plato o vais a ver cómo se ejecutan esos proyectos en tiempo récord es que Tony

Voz 1123 12:04 a mí ni la zarzuela

Voz 1491 12:09 acto Tomás Alía uno de los jueces del programa ha contado en Hoy por hoy en qué consiste el reality mira a mi ya sólo la explicación me cansa

Voz 1643 12:17 sí porque el casting no tenía que ser fácil yo qué sé gente dispuesta a hacerse sus propias reformas tampoco se tiene que encontrar en cualquier sitio sin mucha gente dispuesta a salir en televisión haciendo cualquier cosa

Voz 1491 12:27 pero si los hay que montar un mueble de Ikea pueden estar

Voz 1643 12:30 por eso sí sí sí bueno puse alguno de vosotros ha visto hace unas horas el programa ESSA sentido un inútil no os preocupéis siempre hay gente peor como Dani Mateo o Iñaki Urrutia cuántas veces hoy

Voz 20 12:41 colgado en cuadro

Voz 21 12:42 esa es buena yo creo que igual un dos yo también

Voz 19 12:47 a ver estilo al eh creo que era el mismo cuadro que se cayó sois de montar vosotros mismos los móviles eso se me da bien como yo y qué es terrorismo terrorismo y nos está diciendo lo suficiente en los medios tú has visto ese almacén cuando tú almacén un domingo por la tarde tuve es que una pedazo de tabla que que que es más alta que tú la tienes que bajar de no sé dónde llevar Lane que sonríe voy a ser opinan que comas albóndigas y tres estoy yo ahora para comer albóndigas

Voz 22 13:22 con el pequeño Tomás perdón a mí pero bueno verdad

Voz 19 13:26 en este en casa que cuesta casi gotelé no no no yo ya pedí la violencia el papel no y lo tengo que hacer es verdad que jugábamos te acuerdas que jugábamos a mojar así bolas de papel de váter y tirarla eso es otra cosa que parece que no estaría borracho Dani instinto de alguna vez vuestra casa si una Never more sería una B pero tú yo contesto y todo un techo y todo lo que dice la gente luego cuando pasan años si quiere volver a pintar si te olvida Hinault contratas alguien me olvido llora que tenía contratado

Voz 1491 14:04 sí lo de los traumas post reforma es un clásico no me cambias la cocina una vez y no vuelves a meterte en algo así jamás los ahí también que está un poco un poco enganchados al tema pero bueno lo que está claro es que una obra nunca es pequeña da igual eso queda es también un lavabo porque en cuanto aparece el primer martillo en casa surgen los pues ya que los pues ya que los pues ya que decir que es esos posible imprescindible diccionario de los obreros

Voz 1951 14:33 pues cuando estás ahí haciendo por ejemplo una obra una reforma o cualquier cosa te acercas aquí pues ya que estamos a pero es que vamos a hacer

Voz 19 14:41 aquí un friso Borut voluntario supondría que hackers abierto la pared que no metes dentro también todo el cableado a la electricidad a yo pensaba ya que hay que abrir el techo aprovecha el aquí un una doble mampara una crisis aunque yo pensaba que era uno de esos que se ya que ha venido al programa vamos a hacer no pensaba que era una eso que es efectiva ahí pues ya que esto lo meto aquí por no

Voz 1643 15:04 claro o sea yo no conocía la palabra porque me pisos tan tan tan pequeño que no da ni ni para apoya Kenny para

Voz 5 15:12 bueno no te preocupes que según Tomás Alía arquitecto el programa está pensado para inspirar tanto los que viven un palacio como los que vive en un bajo de treinta metros cuadrados

Voz 19 15:22 dar ideas bajo treinta metros podemos conseguir algo habitable una perceptivo más que podían tener añadido ya que textura común Manjón detalladamente hay gente que viven preciosos no se cambia el registro por eso porque queremos queremos cambiar la noción queremos democratizar el diseño queremos que las cosas muy pequeñas au o con el presupuesto que tengan sean absolutamente estética Si absolutamente visible cuanto metro cuadrado más no un amigo que esto va bien sirve siendo caras las reformas siguen siendo muy caro siempre digo Toni que hay muchas formas de hacer lo mismo lo que hay ser la idea clara ALE con esa idea aclara decimos que dinero quiero llegar aquí billetes billetes

Voz 5 16:04 en fin tema para una encuesta eh yo creo que mañana nos anima a Moscú no de las horas y las reformas por cierto el tema de de la construcción el sector de la construcción ha sido uno de los más castigados durante la crisis uno de los que más

Voz 1491 16:22 empleo ha perdido los últimos datos del paro los del mes de abril dejaba una cifra global positiva más de diecinueve millones de afiliados de personas empleadas la cifra más alta desde dos mil ocho pero como siempre

Voz 1643 16:34 son datos que exigen una mirada más profunda así una mirada como la de Javier Ruiz jefe de Economía de la Cadena SER porque esos nuevos contratos más de la mitad son camareros a los que han cogido por ejemplo para Semana Santa y que bueno la tendencia dice que pronto van a volver a estar en las listas de desempleados por cada científico que se contratan España

Voz 23 16:52 Sí Se da trabajo a cincuenta

Voz 19 16:55 pero el problema es la sobre

Voz 20 16:57 calificación de una de las generaciones más preparadas de la historia porque esto lo decimos con una alegría y que parece casi moneda común pero que significa haberte estudiado tus cuatro años de universidad tus años de posgrado tu doctorado que en el caso de que significa o tres cuatro años más tus labores de investigación tus idiomas para después acabar dice el rindiéndose bueno pues juzguen ustedes lo que rindiéndose enseres

Voz 0313 17:20 camarero semana Pepa Bueno entrevistó a un licenciado en varias carreras y en no sé cuántos másteres que está trabajando en un comedor escolar claro

Voz 20 17:29 el problema es que tienes una sobre cualificación

Voz 24 17:32 de gente que en fin probablemente

Voz 19 17:35 pues no se sienta realizada haciendo lo que hacen

Voz 20 17:38 después de haber invertido diez doce catorce años en el arte medieval

Voz 1123 17:42 pues yo creo que la lateros que era en el diario La Vanguardia

Voz 0313 17:46 de un filósofo alemán uno de los más pensad de los potentes pensadores que que están ahora en EE

Voz 1772 17:52 en boca que se llama Peter Stoltenberg dijo al

Voz 0313 17:54 así dice que que en un capitalismo real si el modelo que tenemos fueron capitalismo real de verdad

Voz 24 17:59 el dinero sería empresa y creación de riqueza pero que estoy no funciona

Voz 1491 18:03 no es que no tengamos buenos científicos en España son de los mejores del mundo el problema es que no se les da la oportunidad de de triunfar en nuestro país tienen que emigrar para poder dedicarse a a sus especialidades

Voz 1643 18:14 eso es en La Ventana han podido hablar con Víctor Casado que es un científico que se fue a Chile hace unos años y ahora por fin ha podido volver a España que red de apoyo o de fina

Voz 0313 18:24 no existía en Chile que no existiera aquí para que pudieras trabajar en eso en lo tuyo vamos

Voz 25 18:28 sí era una subvención de Estado con la universidad el tema de la Universidad Católica con Di Pontificia de Santiago de Chile en Inaxio pues aportaban la financiaban el el contrato vamos

Voz 0313 18:45 cuánto Campos cuando era editor

Voz 25 18:48 dos años dos años porque tuve una suerte de de nada aquí me me llamaron estoy en Gijón ahora yo soy de Madrid en Gijón estamos estoy en mi Olga eh es una empresa que creamos pues bueno cultivamos microalgas y creamos también por productos derivados de están hagas he tenido suerte porque la verdad es que son apuestan por la I más D Si nada somos una empresa puntera en esta ahora

Voz 1491 19:14 se prevé que el presupuesto del Estado para

Voz 5 19:17 la I más D civil crezca entre

Voz 1491 19:19 cientos cincuenta y siete millones puede parecer mucho pero todavía nos vamos a quedar muy lejos de los principales países europeos

Voz 1643 19:26 sí con datos concretos el porcentaje actual del producto interior bruto destinado a investigación desarrollo e innovación es del uno coma dos por ciento cuando la media europea que tampoco es precisamente Alta está en más del dos por ciento

Voz 1491 19:39 casi el doble eso es y esto es una de las razones

Voz 1643 19:41 pues por las que los científicos tienen muy difícil volver

Voz 0313 19:45 está muy bien que se marchen está muy bien que salga el que que vayan a fuera lo que no está también es que existan tantas dificultades para para el retorno alguna vez con estos compañeros compañeras que están mejor peor situados habéis discutido habéis debatido habéis encontrado una respuesta a por qué

Voz 1643 20:00 la ciencia en España

Voz 24 20:02 en fin está tratada como está

Voz 25 20:04 yo creo que son igual el de dos factores el el primero que haga falta financiación a ver yo estoy aquí en Gijón viene directamente del Chile porque además de bueno de tener una buena impresión la empresa que era una empresa potente en I más D y llegamos a tener una convocatoria Torres Quevedo se llama que en la que el Estado aquí también financió una parte de este proyecto que estamos haciendo ahora entonces si hubiese más posibilidades sea no sé si un mayor número de de estos contratos no de estas ayudas a las empresas por seguramente que la gente se animaba ilumina también el el sí Alario influye porque claro estamos a financiar también para el Estado

Voz 1491 20:55 según la Comisión Europea desde dos mil diez más de doce mil científicos han ido de España

Voz 1643 21:00 si hay países como Estados Unidos Suiza que se quedan con

Voz 1772 21:04 el cien por cien de sus talentos científico

Voz 5 21:07 sí nueve minutos para las cinco paras cuatro en Canarias Otro sector muy tocado según los últimos datos del paro del que no solemos ocuparnos tanto ese sector de la interpretación

Voz 1643 21:22 Nos costaría encontrar un mundillo yo creo que que este peor que el de los actores menos de un diez por ciento de los titulados en Arte Dramático pueden vivir de esa profesión hablamos más de un noventa por ciento de paro o al menos gente que no se dedica a algo que ha estudiado en La Ventana han abierto los teléfonos para que esta gente buena pues cuente sus penas Liberes que hay historias realmente duras

Voz 27 21:43 hola buenas tardes Jose actor no tengáis miedo secta sí más o menos velas se considerará como un actor de método que a mí me

Voz 28 21:56 tan investigar sobre mi personaje menos terrorista suicida para preparar cualquier papel con método Valente sería mi tema que me salió un papel de en Arrabal perdona

Voz 27 22:07 Vall que se que parece un futuro y hablar no te aunque también se le conoce como el unicornio del mar

Voz 1643 22:22 bueno pero entonces te ofrece el papel de Nadal que paso que hicisteis

Voz 28 22:26 por lo que engorde ciento ochenta kilogramos me sometían proceso pigmentación para estar blanquitos de implante un cuerno aquí en la frente me hice un orificio en la nuca a vivir a la mar

Voz 27 22:38 un hecho te convertir soltando desde esta casi muerte casi muerta esto vale semillero al cuerpo llagas

Voz 28 22:47 el Centro de Visión migrañas permanente

Voz 27 22:49 por el cuerno pero la película que lo hiciste bien voy a preguntar a tu carrera hostigar a esto

Voz 28 23:06 vale me quedó el aspecto además físicamente monstruoso Jo del cuerno bueno ya me lo deja porque a mi mujer le gusta vale pero ahora sólo me contrata Guillermo del Toro Pacific

Voz 24 23:14 hola qué tal

Voz 5 23:17 no os el riesgo de bueno pues eso lo que acabamos de escuchar no un poco el ritmo de abrirla

Voz 1491 23:23 las líneas telefónicas actores profesionales nacionales gente que se dedica a mentir a diario embusteros expertos embusteros vocacionales y que además cobran por ello de hecho hasta ganan premios por lo bien que lo hacen esta llamada está siguiente llamada pareció una cosa ya terminado sino otra

Voz 27 23:41 eh Genoveva Bernaola Genoveva buenas tardes actriz verdad

Voz 28 23:46 cada suelo porque quería pues daros las gracias por el programa que hacéis la ventana es el mejor programa de radio para que unos oídos humanos puedan llegar a escucha en su vida a mí personalmente me salvó mi vida humana en una época pues hay bastante hundido Ita sea muy mal realmente muy mal este programa que Borraes a mi me parece que lo perdáis parece que no pero da una alegría da una vida es una obra maestra de principio a fin ojalá ahora un logro el cerebro eh ojalá existiera Dios Todopoderoso para que pudiera disfrutar de este milagro radiofónico Café cada tarde un aplauso para vosotros

Voz 27 24:20 yo no sé que estoy abrumado abrumados fenomenal

Voz 28 24:24 ya no es genial porque tengo una audición el jueves para un papel

Voz 27 24:26 de Radio pelota a la verdad es que no escuchamos a gracias a Dios me vaya mierda arriesgada carrera

Voz 1643 24:34 bueno y ahora hay que tener cuidado que nosotros vaya la olla claro porque la última vez que tuvimos el paro a este nivel las sucursales de los bancos estaban llenas de trabajadores pidiendo yo qué sé doscientos cincuenta mil euros para un Audi una hipoteca pasando en muchas ocasiones también por condiciones muy muy injustas por parte de las entidades bueno pues El Mundo Today ha tenido acceso a las primeras reacciones del Gobi

Voz 1981 24:56 Pedro Sánchez atribuye la bajada del paro a que es un poco Brujita que el casualidad voy a La Moncloa y justo ese día baja el paro dice Pablo Casado el Partido Popular tendrá que renunciar a gobernar Madrid porque todos sus miembros están atrapados en un atasco desde este atasco no podemos servir a los madrileños hasta que no salgamos de aquí no podemos hacer política se queja una máquina de Ding logra al fin su primer papel de actriz en una serie de dos de cada tres máquinas dependen que estudian arte dramático tienen que ganarse la vida en el sector de la restauración millones de fans de Star Wars aliviados al descubrir que el que han muerto es el actor noche vaca Beasley asegura los fans que ha trasladado a una granja donde pueda jugar con otros Chiguaguas físicos de Ginebra necesitan urgentemente en he Nador de partículas orgía por favor que alguien fábrica uno que esto está en Balad decrecen varios ejemplares de George Clooney en el armario al dejarse olvidadas unas cápsulas Nespresso que al final germinar con los ha tenido que espantar con una escoba aunque la empresa recuerda que en sus tiendas hay contenedores para reciclar Clooney note esfuerce Stewart lo que puedas que tengo un vibrador es la frase que más excita los hombres durante un nuevo modelo de vibrador acota quita déjame a mí nos dragones de Juego de Tronos no felicitaron a por el día de la madre no a la felicitaron pero le regalaron un vaso de Starbucks ardiendo una pareja se queda sin temas de conversación de los que hablar durante el sexo bueno y tú que sería estás viendo ya es la pregunta que inicia la mayoría de las relaciones sexuales Errejón y Carmena se trasladan a la isla de supervivientes para poder debatir en televisión podrán discutir a gritos en el barro con Isabel Pantoja sobre sus planes para la capital

Voz 29 26:58 todos unidos en mil novecientos ochenta y ocho gracias a esta canción

Voz 0084 27:07 cómo fue un encargo a los Beach Boys que tenían que hacer una canción playera para la banda sonora de cóctel la película protagonizada por Tom Cruise la banda lo hizo sin demasiadas ganas en un momento malo del grupo que se había quedado como una atracción del pasado finalmente el grupo entregó como el límite de plazo y la canción fue un éxito después de veintidós años volvieron al número uno en Estados Unidos y su carrera recuperó altura no es la mejor canción de los legendarios Beach Boys pero tiene algo en común con sus éxitos ese buen rollo y esas ganas de ir a la playa sentarse a la sombra impedir un cóctel bien frío

Voz 5 29:11 nadie como los Beach Boys para trasladarnos a una playa cóctel en mano ahora que empezamos abres a vislumbrar que llega el verano el inesperado éxito de como en el sofá Sonoro de hoy tal por esta tarde

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 31 30:07 hay daba buenos días buenos días Pedro Sánchez cerrará hoy la primera ronda de contactos después de las generales reuniéndose por la mañana con Albert Rivera y por la tarde con Pablo Iglesias esto después de estrenarse con Pablo Casado quién no ha dudado en insinuar que los naranjas faciliten una investidura de Sánchez

Voz 32 30:21 nosotros no podemos facilitar este Gobierno pero podemos entender que otros partidos que respetan la Constitución de la unidad de España consiguen hacer hay otras sumas que garantizan la investidura de Pedro Sánchez de partidos con los que ya pactado anteriormente es el caso de Ciudadanos

Voz 31 30:35 pues desde Ciudadanos ya avisan de que Albert Rivera no apoyará Sánchez y que estarán en la oposición controlando y vigilando el Inés Arrimadas

Voz 1 30:41 así se nos pasa por la cabeza dar alas a un Gobierno que ya está hecho de Sánchez de los populistas apoyado en nacionalista

Voz 5 30:49 desde Podemos lo que buscarán será que Sánchez los

Voz 31 30:52 integra en el gobierno José María Patiño que es una modestia

Voz 1108 30:54 de los cuarenta y dos escaños obtenidos pero desde la convicción de que es necesario un Gobierno progresista Pablo Iglesias ha defendido la entrada de Unidas Podemos en un gobierno de coalición liderado por el PSOE hoy acude a La Moncloa con el objetivo de convencer de ello a Pedro Sánchez creo que de

Voz 33 31:10 hemos intentar convencer a Pedro Sánchez y al PSOE de que España necesita políticas progresistas de verdad que conviertan además en una referencia para una Unión Europea que está en serias dificultades el líder

Voz 1108 31:20 no podemos ha huido de la arrogancia hay propone dialogar sin líneas rojas para forjar un Gobierno que tendría como socios preferentes a valencianos vascos cántabros y catalanes pero sin ninguna referencia explícita al independentismo a los que desde Andalucía rechazan un gobierno con el PSOE anuncia que serán asamblea ciudadana la que tome la decisión

Voz 34 31:41 Estados Unidos Donald Trump se ha convertido en el primer presidente norteamericano de los últimos cuarenta años que se niega a hacer públicas sus declaraciones de impuestos este hecho junto al informe Mueller que habla sobre la trama rusa en la supuesta influencia del Kremlin en las presidenciales de dos mil dieciséis hacen que se prevea una dura batalla legal entre los dos bandos del Congreso estadounidense corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 32:00 buenos días el secretario del Tesoro Steve Manucho ha confirmado que no entregar a las declaraciones de impuestos de los últimos seis años de Donald Trump en una carta remitida al comité de formas y medios de la Cámara de Representantes asegura que no sería lícito hacerlas públicas por posibles violaciones de privacidad Manucher que también dirigió las cuentas de la campaña del entonces candidato Trump

Voz 1491 32:21 añade que las solicitudes de los comités de la

Voz 1510 32:23 cámara deben tener un propósito legislativo legítimo y asegura que esta petición de los demócratas no la tiene esta negativa Eva no tiene precedentes ya que una ley de mil novecientos veinticuatro permite a los legisladores solicitar las declaraciones de impuestos de los presidentes en los últimos cuarenta años no había hecho falta porque todos los presidentes las habían presentado voluntariamente hasta Donald Trump varios congresistas aseguran que llevarán la polémica a la justicia federal un caso que podría terminar en el Tribunal

Voz 19 32:52 Supremo por otro lado los demócratas del Comité

Voz 1510 32:54 judicial de la Cámara también han empezado en proceso de desacato contra el fiscal general William bar por negarse a entregar la versión original del informe Mueller este comité también está dispuesto

Voz 19 33:05 no acudir a un tribunal federal para obligar al responsable del Departamento de Justicia a cumplir con la citación parlamentaria de momento es todo más información en una hora en Cadena Ser punto com información

Voz 3 33:21 poder decidir

Voz 18 33:22 hoy por hoy a las canas

Voz 35 33:25 la información de las mañanas en Radio Pepa Bueno Il

Voz 4 33:32 que habéis SER servicios informativos

Voz 5 34:01 algunas de las claves informativas de este martes las que nos acaba de resumir Aida Abbado Nos queda sumar otra información fundamental la del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 0084 34:12 buenos días Marina pues un tiempo que hoy va a hacer que acarree hemos pocos paraguas en gran parte del país no los vamos a necesitar aunque sí vivimos en Galicia sí que la lluvia en algún momento va ir haciendo acto de presencia lluvia débil como la que ya ha ido cayendo en las últimas horas especialmente toda la fachada atlántica por tanto cuanto más cerca de la costa sobre todo de Pontevedra it de A Coruña esta tarde algún chubasco muy poca cosa va a llegar a caer en las montañas de Castilla y León también en el norte de Cáceres y en el resto del país Marina no esperamos lluvia aunque sí algunas nubes esta mañana más espesas en la costa mediterránea para persistirá algo entre la Costa del Azahar la Costa Dorada y esta tarde un cielo bastante enmarañado en las nubes más espesas cuanto más al oeste también en Canarias las nubes bastante presentes producidas por el Elíseo acaso con alguna llovizna suben las temperaturas sobre todo en el Cantábrico y el Ebro y el viento va a ir a más esta tarde en Galicia viento del sur atención en la costa también en algunas regiones como Madrid y Castilla y León esta tarde el viento de poniente más fuerte ya han empezado a subir las temperaturas mínimas Marina ahora no hace el frío de ayer por ejemplo tenemos diez grados en Bilbao doce en Zamora o en Barcelona catorce ahora mismo en Toledo también en Valencia diecisiete grados ya en Cádiz o dieciocho tenemos ahora mismo las Palmas de Gran Canaria en este martes tenemos además

Voz 1491 35:32 Luismi Luna nueva lo contrario a la luna llena y en los próximos días vas seguidas y lo que quiere decir que que en zonas con poca contaminación lumínica podríamos ver perfectamente una de las lluvias de estrellas más bonitas del año

Voz 0084 35:48 así es la sacó sacudidas Se están dando ahora mismo de hecho todavía es de noche como no en todo el país y hay que decir que tenemos eso dos orillas dos orillas y media en función de la comunidad para poder ver esa esa lluvia de estrellas es una de las lluvias de estrellas más llamativas del año junto con las Perseidas por ejemplo que suele esas dudas lágrimas de San Lorenzo el mes de agosto

Voz 19 36:09 del mismo modo éstas se hacen son

Voz 0084 36:12 muy famosas básicamente porque nos pilla a muchos de vacaciones Si pues pueden unos puede Pianzola montó

Voz 1491 36:17 sí con cielos despejados casi siempre los

Voz 0084 36:20 sí conciertos en los que no suele haber tanta nubes coma ahora pero dentro de esas Lluvia de estrellas las Gemini Tedax por ejemplo también se dan ya en otoño pues tenemos esas la sacó guaridas solas que hay estos días el máximo se dio la noche del domingo al lunes pero en cualquier caso la última noche la que vamos a pasar la del martes al miércoles y la del miércoles al jueves todavía abra un buen una buena cantidad de lluvia de estrellas en cualquier punto del cielo las podemos ver lógicamente si las nubes nos lo permiten hay que decir de Marina que esta lluvia de estrellas está provocada por los restos del cometa Halley el famosísimo Cometa Halley sí ir fijó si es grande que la con la que tiene pues deja todas estas partículas y todas estas todos estos fragmentos de pequeñas rocas que nosotros cuando interceptado su órbita pues las vemos en forma de esas pequeñas lágrimas que no dejan de ser completamente inofensivas

Voz 1491 37:10 yo sé que de estrellas nada basura los restos de Halle en lo que va perdiendo porque una pero

Voz 1643 37:15 pero en cualquier caso eh oye pero oral decías lágrimas Portillo nunca he visto una lluvia de estrellas exactamente como se ve Luis M

Voz 0084 37:22 pues saber no deja de ser a la Juve estrellas son esas pequeñas partículas que entran a dos cientos mil kilómetros por hora no olvidemos doscientos mil o incluso más kilómetros por hora nuestra tierra y claro nosotros tenemos esa capa de de gases esa capaz de Ann Moss será que nos hace de coraza Nos ACB escudo

Voz 1643 37:41 la que caiga en esos pequeños meteoros si tocar

Voz 0084 37:43 en el suelo se llamarían meteoritos pero si se quedan en el aire en el espacio Seaman meteoritos como se ven pues bien al entrar tan deprisa se difuminan porque lo que está haciendo un rozamiento tan grande que crea ese efecto visual esa ese calentamiento que se produce es la luz que nosotros vemos en en cualquier punto del cielo los podemos ver sobretodo si miramos hacia el este o hacia el norte cómo lo podemos ver pues sobre todo tumbados en el suelo cuanta más a la madrugada mejor Inti consigo de tumbados en el suelo porque tenemos mucha más mucho más campo de visión

Voz 1643 38:14 yo no tengo una torta

Voz 1491 38:16 este espectáculo es para

Voz 1643 38:19 no acabó con el cuello como comentas eh toca

Voz 0084 38:21 sí y además cuanto más hacia la madrugada se suelen ver más en el momento que se ve más es cuando casi en todas direcciones pero casi siempre siguiendo un rastro que va de oeste a este pues el puedes ver esas esas estrellas fugaces dando tendríamos que mirar Luismi pues sobre todo estos días mirando a cualquier punto del cielo pero evitar el norte o si miramos hacia el sur o el oeste

Voz 1643 38:44 ya son buenos sitios donde podemos captar más de uno vale ya esto es un fenómeno más o menos conocido pero hay algún otro yo que sé que se le parezca pero que que desconozco

Voz 0084 38:53 vamos sí de hecho a ver nosotros eh hay un montón de fenómenos que pueden parecer paranormales

Voz 19 39:00 sí sí sí sí pero así de claro pueden parar

Voz 0084 39:03 el paranormales pero son como los letrados de naturales terrestres así es mira os traigo uno que se llama el espectro de Brown bien eso ya para echarse la da miedo todavía a la cama que se eche la colcha por encima el espectro de Broken haber es un efecto que parece francamente fantasmagórico pero que en cualquier caso es un efecto completamente natural ya os pondré también las fotos para que se puedan para que la gente pueda echar un vistazo a lo que es una rodadas buenas en Twitter ahí está en Twitter lo lo vais a tener enseguida a ver cuando estamos en una zona de alta opta en una zona de montaña sobretodo y hay una niebla que se está empezando a disipar el sol empieza a salir portando en su orquesta bajo nosotros en esa imaginemos en esa cima de montaña esa niebla combinada con el pequeño solo Nos nos da hace que se nos vea un reflejo en la niebla y como se ve el reflejo la niebla pues bien se ve como si fuéramos un santo el Santo con la aureola alrededor pues igual y además de los colores de la Arcoiris es esa ese efecto óptico que provoca el sol en las góticas de las de las nieblas

Voz 1643 40:08 hoy igual igual que cuando yo qué sé cómo estás conmigo

Voz 19 40:10 tres flipa

Voz 5 40:13 de ahí que haya tantos avistamientos de colas para él ni para desmentirlo

Voz 0084 40:22 Aitor pero con una diferencia es que con lo que dices tú lo ves hasta flotando de esta manera lo ves fijo

Voz 1491 40:29 a ver si hay torno esto nunca una lluvia de estrellas ese topa de repente con un fantasma de estos Luismi imagínate lo que viene contando día

Voz 0084 40:39 la verdad además mira en cualquier sitio que haya montaña y callan poquito de niebla sobre todo a primera hora de la mañana puede ver ese efecto ya os digo es un efecto completamente

Voz 5 40:49 de acuerdo danos el nombre Luismi el experto

Voz 0084 40:51 pero desde pro que espectro de Broken

Voz 5 40:54 no fantasma que lo llamaba yo mono Luismi eso que salgan de debajo de la colza los que se hayan asustado que todo esto es absolutamente natural gracias hasta mañana

Voz 19 41:05 buenos días

Voz 1643 41:53 sí es la encuesta de The buenas en Twitter y a quién le contáis vuestras penas iban ganando arrasando con el cuarenta por ciento de los votos los peluqueros y las peluqueras

Voz 1491 42:04 qué pobrecillo pobre cuyas lo que

Voz 5 42:06 tienen que aguantar treinta y dos por ciento

Voz 1643 42:10 para los fisioterapeutas además tampoco tienes

Voz 1491 42:12 eh están a mi alrededor del tratamiento

Voz 1643 42:15 creo que si te pones pesado pesada

Voz 1772 42:18 desde te aprietan más dicen que te haga López dado que des no

Voz 1643 42:24 directamente proporcional dieciséis por ciento los farmacéuticos

Voz 5 42:28 así que además de conocer al dedillo todas las enfermedades de todos los del barrio pues saben también lo que no sienta mal cuando nos pasamos comiendo sino vamos uno de vacaciones

Voz 1643 42:41 por último once por ciento el frutero en el metro

Voz 5 42:45 dotado yo soy muy de colocarle Mi vida al

Voz 1643 42:48 el frutero pero ya que como mucha fruta no si puede ser puede ser o que coloca mucho Roger eso es bueno pero que en realidad vamos que lo que necesitamos es contárselo a alguien compartirlo no un psicólogo o lo que sea no ya basta de de buscar sucedáneos puede escapar

Voz 1491 43:02 sí oye que no está demasiado una buena terapia que más quién menos todos tenemos nuestro

Voz 3 43:10 hola soy madre

Voz 0825 43:13 yo le cuento mis penas

Voz 3 43:15 sí sí con logo además

Voz 36 43:18 sí dijo que me solucione todos los problemas que para eso les va tan bien le cuento mis problemas a aquellas personas que están igual o más locas que yo porque sólo ella me entienden me pueden ayudar el resto de los mortales los perdono por su incultura porque piensan que está psicológicamente bien pero no lo España hay que te

Voz 3 43:42 tener mucho cuidado con aquellos que se ven aquí me está nada

Voz 35 43:51 ahí está la opinión de Inma de Madrid

Voz 1643 43:53 en Twitter dice sino su que a mi compañero de Curro tantas horas juntos días años estamos más tiempo juntos que con nuestras mujeres y Sandro dice Gioconda intento desahogarme con mi compañero de Curro

Voz 5 44:03 él me ve venir y suponemos que escapa

Voz 1491 44:05 arroba Nekane eh necesitaría un buen abrazó de todo el equipo de de buenas porque Le cuentas las penas a su ex no puede ser no puede ser y Ángels Ballesteros dice que es lo cuenta a todo el personal menos al fisioterapeuta pero porque no tiene

Voz 1643 44:19 pues mira Bibi dice que parece que tiene tantas penurias que reparte entre su madre su hermana indirectamente la psicólogo aunque la tiene un poco abandonada nos dice que las penas compartidas pues pesan menos

Voz 5 44:31 desde luego y quizás por eso arroba riojano nos recuerda que la barra de un bar de barrio es el confesionario oficial pero la encuesta sigue abierta en Twitter en arroba de buenas puedes mandarnos mensajes de voz a6 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro cinco y cuarto cuatro cuarto en Canarias

Voz 1643 44:50 íbamos con el deporte porque amaneció hemos en un martes de Champions un día en el que el Barcelona Se puede clasificar para su novena final de la máxima competición europea pero antes vamos con la resaca del fin de semana que se traduce

Voz 1375 45:02 es el nombres propios en el Madrid en bajas que cada día están más claras pendientes de el Madrid de Zidane

Voz 19 45:10 lo que está preparando el técnico francés para la próxima temporada

Voz 1375 45:14 ahora mismo en la portada de ese Madrid de Zidane a la espera de los Hasan poco va Eric Jobbik y compañía que vayan llegando el divorcio con Gareth Bale que es evidente no se sabe quién se va a quedar con la casa hay con los niños pero el divorcio es evidente ya lo contó Antón Meana el sábado Gareth Bale fuera de la lista de convocados el cabreo que hay en el entorno de Bale es monumental coincidan con el entrenador del Real Madrid que ha dejado claro que no cuenta con el futbolista galés con el que iba a coger la bandera de Cristiano en este Real Madrid

Voz 11 45:49 y que como he dicho muchas veces no ha cogido ni el palo del banderín del córner

Voz 5 45:53 el vestuario del Real Madrid ahora mismo es como Gran Hermano dicen cuando Zidane hace en nómina

Voz 1491 45:58 Naciones de nuevo le ha tocado a Abel y esta puede ser la definitiva

Voz 1375 46:02 simplemente cuestión de que hacían no le convence Gareth Bale como futbolista y además no es que no se convenza Zidane es que no convence a casi nadie Zidane lo que está diciendo es a mí este futbolista después de cinco años en el Real Madrid viendo lo que ha aportado fíjate que asumió e importante en alguna de las finales metiendo goles pero entiendo que Zidane es una decisión deportiva y que lo que le dice abriles oye mira que tú no sé yo creo que no puede dar el rendimiento que yo busco en jugador de Tous condición Ebay lo tiene

Voz 37 46:27 entender es que no está rindiendo al nivel que se esperaba pero no es que no esté rindiendo en mil ni a la mitad de lo que se esperaba llegar ni a la mitad entiendo que Zidane tomo esa decisión

Voz 1123 46:39 que de la noche estadio

Voz 1643 46:42 Phil en Carrusel Deportivo ahí es donde el Barça va a buscar esta noche una nueva final europea y lo va a hacer con un contexto bastante propicio porque el Liverpool tiene muchísimas bajas entre ellas la de Salah y firmó uno dos de sus mejores jugadores son dos bajas tan tan importantes que esto es lo que responde Michael Robinson cuando le preguntan si su libro

Voz 19 46:59 Pool puede remontar crees que el Liverpool puede

Voz 1643 47:01 montar

Voz 5 47:03 bueno no tiene dudas de Robinson pero no se ha quedado ahí argumentado su respuesta poco después

Voz 1491 47:09 la típica flema británica tendente al pesimismo

Voz 12 47:11 esas cosas pasan cada medio siglo diez lustros esos acosar pasa ya pasó hace poco y luego lo que paso Alba sin Roma pasa cada década eso fue la temporada pasada Hager entiendes no creo que las los árbitros alinearse para que yo tengo encima esperanza una cosa es lo que hay son dos grandes futbolistas y si juega o origine estamos hablando de bueno buenos jugadores pero Fermí no

Voz 19 47:43 para Sala son jugadores como debería

Voz 12 47:46 Nuestro amigo Mourinho Stop su últimamente a pero vamos a suponer que la flauta la cosa va bien etcétera etcétera y que juega contra un Fútbol Club Barcelona y metemos tres goles si es preciso Messi marcará uno de teme que marcar cinco es posible que me que cinco si fuese preciso Messi marcará otro el Fútbol Club Barcelona pero sí lo es tremendo

Voz 1643 48:20 por cierto que es una Champions League que podría estar viviendo sus últimas temporadas tal y como la conocemos porque los grandes clubes europeos bueno siguen empeñados en organizar una Superliga para poco a poco irá abandonando las ligas nacionales vamos a escuchar la opinión de cuatro jugadores Gustavo López Kiko Cañizares y Álvaro Benito

Voz 1375 48:38 como veríais lo de una Superliga europea con los grandes salían

Voz 1772 48:41 yo soy de las ligas nacionales os mola la idea o no

Voz 1375 48:44 a mí personalmente no si es claro no no

Voz 0749 48:47 está en absoluto creo que potencia mucho más a los grandes equipos creo que los hace mucho más fuerte en ese sentido me económicamente también para ellos es mucho más importante y debilita mucho más a a los equipos pequeños dependiendo seguramente

Voz 0287 49:14 una sobre todo en el tema también de la categoría inferior de la cantera de de poder tener la posibilidad de enfrentarte a esto se equipo yo creo que que de cara lo que es el futuro de la ilusión que que maneja los equipos teóricamente más débil a la hora de repartición es de ir creciendo de poder potenciar la ciudad deportiva es diferente tener una Liga Madrid Atlético Barça y compañía a tener otro otros equipo no

Voz 19 49:39 que por entender que hubiera una Superliga europea siempre

Voz 38 49:41 cuando hubiera ascensos y descensos donde uno para llegar ahí pues es decir los mejores equipos de cada país cada año tuvieran la posibilidad de entrar en esa élite pero si fuera un estilo franquicias absolutamente cerrado todo pues he visto obviamente ya se va a desvirtuar mucho el campeonato nacional de cada país como para que encima uno piense que se quede fuera porque no va a poder entrar todos Ike el que se quede equipos fuertes como Bilbao Sevilla Valencia al que se quede fuera ya nunca más pueda entrar ahí no como diciendo bueno eso esa élite del fútbol ya nunca más la voy a toca

Voz 22 50:14 a ver Álvaro yo no yo no lo termina de ver Manu ya te lo dije ayer en pleno los cuatro macho en Carrusel no lo termina de ver pero yo creo que va a ser inevitable mucho me temo que va a ser inevitable se va Per Se va a perder mucho de parte del encanto del fútbol de romanticismo del fútbol son las

Voz 39 50:31 tras cuatro veinte en Canarias tienen un punto com Pablo para

Voz 5 50:42 vamos a detenernos ahora en otra serie de éxito en plena fiebre de Juego de Tronos vamos a hablar de otra

Voz 1643 50:49 sí porque es una serie además que parece inspirar una historia real pues que tiene un punto

Voz 5 50:53 hablamos del cuento de la criada que es el título

Voz 1491 50:55 también de libro de marca de Thad Bud en el que se basa esta serie de televisión