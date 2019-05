De Buenas a Primeras (08/05/2019)

Voz 1509 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1643 01:48 y es que un año más llevan XXXII España es el país del mundo de los cuarenta y cinco que participan de esta campaña que más distintivos acumula tenemos seiscientas sesenta y nueve banderas repartidas en quinientos sesenta y seis playas noventa y ocho puertos deportivos cinco embarcaciones turísticas

Voz 5 02:06 por resumir una de cada cinco playas españolas tiene bandera azul pero nunca está de más recordar qué significa esto exactamente estuvo acompañado aquí

Voz 6 02:15 económica ecológica y social como cualquier campaña por Espartaco un que nos preocupa

Voz 7 02:22 hola las de estabilidad el tratamiento nuestros discapacitada que no haya un relatillos que la salió vean was de siempre que se cumplan las directivas de agua en esto de sus jugadas que se informe sobre las por las próximas que esto que cojan selectivamente la basura

Voz 1643 02:39 el que habla es José Ramón Sánchez Moro el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor ha de EHAK que es la encargada de repartir estas banderas en España una filial de una ONG más grande una fundación a nivel europeo que no tiene nada que ver con Bruselas con la Unión Europea pero que sí cuenta que sí que cuenta con el respaldo de dos agencias de Naciones Unidas

Voz 5 02:59 así que un año más nos sitúa líderes al frente de los cuarenta y cinco países que participan en este reparto aunque esta vez con pérdidas veinticinco playas menos en comparación con el dos mil dieciocho entre ellas algunas muy conocidas como Zahara de los Atunes en Cádiz o Matalascañas en

Voz 1643 03:14 vuelva y también las hay que se incorporan a la lista como la de Altea Alicante que señalábamos ahora playas que iban a izar la bandera azul que recordamos viene a garantizar que en esos arenales Se cumplen unos requisitos de calidad del agua de accesibilidad de educación ambiental de servicios como socorrismo o baños públicos

Voz 5 03:34 lo recordamos porque que una playa no tenga bandera azul no significa que no sea apta para el baño ni muchísimo menos de hecho existen otro tipo de certificados de calidad como las auditorías ambientales en más que sí dependen de la Unión Europea y por las que optan muchos ayuntamientos como por ejemplo el de San Sebastián la playa de la Concha sin ir más lejos no tiene bandera azul porque según le han dicho al diario El Mundo no la quieren no les compensa

Voz 0032 03:58 aquí también hay que decir que muchas asociaciones ecologistas además son muy críticas con estas banderas con este distintivo porque consideran bueno que son como un reclamo turístico una forma de publicidad que no siempre refleja el buen estado del ecosistema marino de hecho si atendemos al Ocean Index que analiza varios compuestos que se pueden encontrar en el agua y ordena a los países según el estado de sus mares España ya no es líder como en banderas azules cae al puesto ciento veintiséis de los doscientos veintiuno analizados a la

Voz 1643 04:28 en la tabla aunque insistimos la bandera azul no

Voz 5 04:31 no se limita esto es cierto a puntuar sólo la calidad medioambiental de las playas la propia ADE a la propia asociación que las concede advierte de hecho de que las playas que analizan suelen ser playas más turísticas playas concurridas muchas veces playas urbanas e incluso aconseja que ciertos entornos naturales prescinda de estas banderas desciendan de de pedirlas de solicitarlas porque un mayor número de bañistas podría poner en peligro esos espacios a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a repasar la lista de las playas con este distintivo con bandera azul a recordar que mide porque siento que garantiza unos servicios unos estándares y también vamos a detenernos en las razones por las que a pesar de seguir siendo líderes bueno hemos perdido banderas azules va una de las esto poco sorprendente el incumplimiento de la Ley de Costas Illa mala depuración de las aguas residuales esto sí que va a ser un cambio brusco de escenario

Voz 1509 05:32 de la playa al que para muchos es el infierno en la tierra una buena obra en casa hay hasta quién ante una reforma tiene ganas de llorar

Voz 8 05:41 buenos días Julia de Alicante he tenido averías de agua salía al agua rezumaba por el suelo para arriba y han tenido que venir con una radial por fuera de la casa eh no era dentro de casa pero es igual no os podéis imaginar el polvo que allí se levantó emitido toallas por las rendijas de las ventanas encajado persianas y todo queda igual si mete el polvo en todos los lados horroroso hicimos mira que catarro tengo me apetece llorar puedo

Voz 9 06:14 buenos días el jazz pobre Julia por Velilla

Voz 5 06:18 tanto polvos de constipado pero ya sabéis que os seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro está abierto para todo lo que os apetezca también se crees llorar por las obras por el catarro que tenéis

Voz 1643 06:29 bien es la encuesta de hoy en arroba de buenas creo saca más de quicio de de una reforma iba ganando lo que destacaba Julia ese polvo que si mete hasta en el último rincón de la casa hilo terminó ensuciando todo

Voz 5 06:41 es lo peor para él treinta y cuatro por ciento de los oyentes seguido con el veintiocho por ciento de las sorpresas que además siempre cuestan dinero y curiosamente y a pesar de nuestro horario de vuestro horario sólo el veintidós por ciento A es votado el ruido como lo más antipático de una obra de reforma

Voz 10 06:57 nunca San fue que por culpa de una obra contigua hubo que reforzar los cimientos de la casa Hero quédate en el día entero un martillo hidráulico bajo tu pie que te hacía temblar toda la casa pero aparte de eso bueno todo lo que trabajamos de noche dormimos debilidad cualquier tipo de obra o reformas que se que hayan al rededor estafar cediendo un Copito

Voz 5 07:18 un poquito dice José de Malaga pero entendemos que que dice un poquito porque hay cosas que

Voz 1643 07:23 mejor no decir con todas las letras es la última

Voz 0032 07:26 moción la menos votada es la de tener extraños

Voz 1643 07:29 a sólo el dieciséis por ciento la había marcado en Twitter a José Luis de San Blas en Madrid no le molestan los obreros le molestan los vecinos con doble rasero

Voz 11 07:38 no soporto a ciertos destinos que cuando ellos han hecho ahora aquí paz y después gloria pero que se mucho polvo que sigue la censor que si la puerta del portal se queda abierta que se hace mucho ruido que empiezan demasiado pronto que tienen que respetar las horas de siesta tal y como quite las ordenanzas municipales bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Voz 0032 08:01 a José Luis bueno la encuesta siga abierta en Twitter podéis contarnos anécdotas vuestra peor obras Si estáis yo que es en plena reforma por supuesto es la pregunta de hoy que os molesta más de esta situación seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 12 08:14 C

Voz 5 08:20 pues esa o para este miércoles que estrenamos con Juan López en la producción y Borja González en la técnica empieza de buenas a primera

Voz 6 08:40 a mí

Voz 13 08:57 nada que Nietzsche

Voz 6 09:12 eh el mismo que el hombre sí

Voz 5 10:03 cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias otro síntoma de que estamos a las puertas del verano además del reparto de banderas azules es que hemos entrado de lleno en la temporada de festivales de música Amaya de Operación Triunfo ha aprovechado uno de hecho y de Murcia al fin de semana pasado para presentar sus nuevas canciones de aquí en adelante prácticamente no vamos a tener ni una semana sin evento musical el problema claro es que en casi todos los festivales con tanta convocatoria Bono toca la misma gente hay quien se queja de la falta de variedad

Voz 10 10:37 buenas tardes amigo o amiga buenas tardes amigos entonces interrumpen para decir bueno primero el nombre me hallaba Pelayo en el Richi Pelayos Henri si bien Pelayo en el que se quiere entrar en antena para aquí

Voz 15 10:51 ahora sigo pasa la Cadena Ser con el reggaeton

Voz 10 10:55 qué pasa con el reggaetón no se no se casa hecho reto

Voz 15 10:58 pero estoy todo el día mal metiendo contra el reggaetón que porque el E3 Tanta Thierry al reggaetón que estás todo el día en la cadera seña en en mi contra reggaetón soy muy injustos con el reggaeton la verdad lo digo Pelayo en el vamos por parte

Voz 16 11:12 es no

Voz 10 11:12 yo no tengo yo la percepción de que en la SER estemos todo el día

Voz 15 11:18 la de la P Pepa hasta la tarde adaptada la noche hasta aquí

Voz 10 11:23 Carreño Sato vale vale vale pues primero y segundo que usted qué pasa que es muy eficiente el reggaeton

Voz 15 11:31 como ha sido ahora sí ahora sí muchísimo misterio ya estoy yo tengo sesenta y seis años prejubilado ir hacia reggaetón ponme jubilaciones está siendo más chévere de lo de lo que yo jamás habíamos ganado vaginal

Voz 10 11:43 la que fuera tan chévere

Voz 15 11:46 de piedad sobre todo la mía yo era una persona gris de estímulos con una mentalidad muy gracias al reggaeton por mi mente es abierto

Voz 1621 11:55 yo creo que hay que decirle Alfonso Cardenal que algún día nos ponga eso de hoy es noche de sexo o haya le gusta la gasolina no y que no saca un

Voz 5 12:04 día tendremos para bueno da igual pero que no saque

Voz 1621 12:07 sonoro también para que nos explique las historias de décadas de estas canciones no sé si los oyentes de la SER les va a gustar pero tampoco no va a dejar de ser un reto profesional para para él que es así

Voz 0032 12:15 tampoco un poco indie bueno este oyente hay que tener en cuenta que no siempre ha escuchado reggaetón antes era un oyente de gustos convencionales

Voz 10 12:23 cuánto hace que escucha usted reggaetón

Voz 15 12:25 un año sin sí sí sí Napa Juan petanca me pareció poco muchísima más Fancy últimos Fancy toda la vida escuchas Rattle no voy a engañar

Voz 17 12:34 pero como todo en París

Voz 9 12:41 este lamentable que no me gusta Serra

Voz 17 12:43 a juicio nadie les gusta no

Voz 15 12:48 Serrat precioso la M de la Amy terrario hablaré para aliviar a las de hoy puede ser un grandioso muy bonita eso hay poco Beneyto

Voz 10 12:56 sí muy poco

Voz 17 12:58 venga prácticamente nada

Voz 10 13:02 según usted hace falta PRO poquito enterraban a Neo no

Voz 15 13:06 qué bien Penélope ni siquiera se mete ahí un triste Fred goteo de Lucía muchas cosas bonitas pero podría haber incluido un poco de vamos manita modelo como tú sabes no queso Sierra

Voz 1509 13:17 en el Richi por cierto algo que decir a esas personas que critican el reggaeton por sus letras Poor por machistas porque a él le han ayudado mucho los mensajes de este tipo de canciones

Voz 15 13:27 yo toda la vida he tenido muchísimos tabús sexuales abusos

Voz 17 13:30 yo jamás con mi señora se me ocurría hacerlo

Voz 15 13:32 pero quién Kick Nástic aunque sea fácil se pone tras Kiko cuando ella me pongo calmante

Voz 9 13:41 y de memoria

Voz 15 13:43 yo he vivido influencia por Serra con cosas como Penélope se quema patitos le pasa con el abanico si no nos hecho

Voz 10 13:51 no es sensual

Voz 15 13:54 estoy de canciones la que dicen cosas como tu pusiste el pan yo tomo té si viene pero amiga le damos la veo mi relación escucha mira con mujeres mucho más habiendo disfrutado muchísimo más

Voz 0032 14:05 mucho más ocupen parte totalmente Open My Mind Se nota que es moderno porque ha repetido la frase Open My Mind la repetiría unas cuantas veces ya llegamos a este punto pues no queremos que os quedéis sin escuchar cómo ha sido su despedida porque es que no sólo es seguidor del reggaetón también está haciendo sus pinitos

Voz 18 14:21 a mí personalmente Pelayo L

Voz 10 14:26 voy a ver la vida de una manera mucho reggaeton sobre todo lo voy a ver de una manera mucho más distinta Pla llenos muchas gracias

Voz 15 14:31 esta revista que no quería ofender a nadie no no no no

Voz 10 14:34 a nadie señala que

Voz 15 14:36 eh para decirle no lo piense y conmigo presta T móntate en Minardi transporta Te7 ya capa mi comporta mejor

Voz 1509 14:42 no vemos desde el retos de San Pelayo en el parece un adicto pero de lo que sí se sabe desde los grupos de Whatsapp incluso de los de padres y madres de una guardería de un colegio esto es real es un mensaje de voz real y que seguro que a muchos os representa

Voz 19 15:00 eh a ver esto es un mensaje para el psicólogo del grupo quiere saber cómo actuar como salir del grupo de whatsapp sin que nadie se ofenda quiero salir de grupo esa de las mamás y papás de aquí me tienen la bola por el piso ponen una Bollywood cola soy uno más de Bautismo les aviso que va UTI no podrá ir a suprimir porque está enfermo hay empieza no bolo que se mejore que se mejore que cena

Voz 20 15:31 joer me hago piscinas juega XXXV pero tú salta otra Boluda o la sala mamá de Estefi tampoco podrá ir porque está con diarrea un canje emoticonos emoticonos emoticonos emoticonos Caritas fue grafitos hijos porque son unos hijos de después salto pero otro dice oremus por los niños de Siria

Voz 1509 15:56 bueno de Internet desde los límite acceder a joyas como este audio de un padre desesperado pero también pone a disposición de mucha gente contenidos peligrosos e incluso ilegales

Voz 1643 16:11 y a veces pasan días o incluso meses hasta que se detectan Isère retiran el Consejo Audiovisual de Cataluña acaba de encontrar

Voz 0032 16:19 doce vídeos de este tipo peligrosos e ilegales ya ha pedido a Youtube que los elimine son tutorial

Voz 1509 16:24 les en los que varios hombres explican otros como pueden espiar el móvil de sus parejas en once de ellos no hay ni una sola mención a que estas prácticas son ilegales

Voz 0325 16:34 lo primero que tienen que saber es que necesitarán el móvil de su pareja por unos segundos de ustedes depende cómo lo conseguirán pero antes de tener el móvil de tu novia lo que debes de ser en tu teléfono es abrir el navegador de Palma

Voz 21 16:48 los de estos vídeos tienen títulos donde se explicita que el ciber control se aplica a las mujeres son títulos como por ejemplo como espiar el whatsapp de mi novia o como rastrear a tu novia desde tu Android por lo tanto el objetivos de acceder a los mensajes privados también a la geolocalización de la víctima en estos casos que estamos hablando siempre mujeres

Voz 1210 17:09 en un momento se dice os sugiere

Voz 21 17:12 un alguna pista de que esto es ilegal no y casi ninguno de estos vídeos de esta referencia de los de los doce que se denuncian pues en once no se dice nada de eso Se considera pues sobretodo esta esta normalidad no osea lo decías Duque están hablando ahora mismo con una normalidad en realidad sin sin dar ninguna pista de que efectivamente se está haciendo aquesta esta acción totalmente ilegal

Voz 0032 17:36 bueno el Consell de Audiovisual ha decidido denunciarlo porque normalizan una situación que en absoluto es admisible que puedan influir a los jóvenes

Voz 1509 17:44 que son precisamente los que están en una situación más vulnerable según la última encuesta de violencia machista en Cataluña una de cada cuatro chicas ha sufrido control por parte de su pareja a través del móvil en la venta

Voz 0032 17:55 Annan han estado con varios chicos y chicas que han contado que las últimas estadísticas confirman lo que ellos mismos ven que entre los jóvenes el machismo se está normalizando de hecho todos conocen algún caso

Voz 0084 18:06 ya lo sé pero conoces son caso sigue conocido caso

Voz 16 18:09 se cortase yo corté por es

Voz 0084 18:11 por eso hay manos fue encontré mira vosotras

Voz 0268 18:13 por su puesto y la verdad es que se podría hablar por todas las mujeres que todas conocemos un caso al menos de la ESA romántica acción que se te estoy en una amiga antes Lubbers sí justo que suena como hasta bonito lo cuenta como si fuera algo bonito y de hecho sino ocurre es que uf cuál es que no les gusta lo suficiente

Voz 22 18:32 me problema yo creo que que veo es que no se dan cuenta esas parejas que tienen control nosotros cuando nos lo cuentan los amigos los familia es decir algo si os ha ocurrido alguna vez

Voz 16 18:43 alguien dieciocho para

Voz 22 18:44 sí sí sí atosigar agobios pero parece como que que no que no que soy una exagerada o que somos unos exagerados si no lo ven hasta que hasta que no pasa algo o realmente coge si le dices no es que no puedes ver esa persona yo no porque me ofrecían amiga pero sus sus familias entonces un tema bastante complicado porque tampoco sabes cómo tratarlo porque a mejor sino parece es una mano amiga

Voz 1509 19:06 siempre es complicado pero nunca hay que callarse y siempre hay que actuar es la historia de Alejandro Roche tiene veintiocho años es de Vilagarcía de Arousa Pontevedra escucho

Voz 5 19:17 como su vecino le daba

Voz 1509 19:18 la paliza su mujer sí estaba viendo la tele

Voz 0032 19:21 en vez de subir el volumen bajó a la calle para intentar parar al agresor

Voz 8 19:25 lo que se me ocurrió en enero del señor increpando desde la calle y de hecho bueno a mí porque desde desigual con nada en el de que me estaba increpando a la mujer pudo escapar y no cuando estaba bajando con los dedos la mujer da golpeada porque se escuchó desde la calle que fue golpeado pues Un vecino del mismo bloque pues bajó ya como ella nada tuvimos que agarrar el portal fuerte y el golpeando el puerto de

Voz 17 20:01 sí ahora

Voz 8 20:01 hasta que llegó en las autoridades sí lo hicieron actualmente

Voz 0032 20:05 el presunto agresor está en libertad aunque con medidas cautelares pero este vecino mantiene y está convencido de que hizo lo que tenía que hacer

Voz 23 20:11 sí Alejandro ayuda a la víctima Oir evitó que todo pudiera ir a peor himno concibe no puedo imaginar otra forma de hacer las cosas bien

Voz 8 20:21 se estaba escuchando los golpes como se lo estaban perpetrando en la cara porque esa escuchaba cuando se culpe a su inmueble o golpea son una persona ese estado escuchando cómo estaba golpeando la persona de hecho hay partes médicos que fue golpeada no sólo que yo no lo vi yo no lo vi pero los que ya tal por esos tal si en ese momento

Voz 1509 20:46 nueve minutos para las cinco las cuatro en Canarias una de las noticias más impactantes preocupantes también de la semana así que vamos a detenernos una vez más en ella por nuestra culpa por culpa de la mano del hombre hay un millón de especies en riesgo de desaparecer para siempre en riesgo de extinguirse por supuesto son cifras globales para todo el mundo que ha publicado un grupo de expertos de la ONU pero tenemos ejemplos muy claros a quién

Voz 0032 21:24 España si la Unesco ha reconocido algunos de nuestros parajes como espacios que hay que proteger por su labor y al mismo tiempo la Unión Europea no deja de llamarnos la atención porque no lo estamos haciendo uno de los sitios en los que está pasando esto es en las Tablas de Daimiel en Ciudad

Voz 1643 21:40 bueno es un ecosistema Munir

Voz 24 21:42 peor es una llanura de inundación que se forma por dos ríos el Cigüela y el Guadiana Bordón además surgen pues las el agua del acuífero veintitrés que lo que conocemos un poco las los ojos de los Ojos del Guadiana no es por lo tanto un sistema podemos decir único además si nos imaginamos la mancha en pleno verano el mes de julio cuando hace un calor tórrido de repente nos encontramos un un oasis en medio de todo este de todas este esa Carral lo valoramos muchísimo no ves de abiertas les patos garzas

Voz 1509 22:17 Rafael Mateo profesor de la Universidad de Castilla La Mancha y experto en contaminación de la fauna silvestre advierte de que esa biodiversidad de las tablas podría desaparecer en los últimos cuarenta años en humedal ha perdido mil millones de litros de agua también a decenas de aves que que solían alimentarse allí

Voz 0032 22:34 días que durante años agricultores de la zona han estado robando el agua y los recursos pues no son infinitos al final la Comisión Europea Nos ha abierto un expediente pero sigue habiendo pozos ilegales bien

Voz 24 22:45 el conflicto que tenemos por por el agua no en definitiva es un bien escaso y que en estas tierras en que hace falta pues hace falta para la agricultura pues se ha estado sobre explotando este estado acuífero que da da lugar a las tablas no esto hace que ahora mismo haya un déficit de cerca de mil cien hectómetros cúbicos en este en este acuífero el agua que él estamos quitando a a este modal estos días está ahí solamente un cuarto de la superficie unos nada y esto es un problema porque de aquí nada volveremos a tener otro periodo de de gran sequía llegáramos a tener las tablas completamente secas con problemas como el de hace unos años hace ahora diez años de de la auto combustión de veras que que acaba digamos con todo el suelo de las tablas

Voz 1509 23:31 hablar Rafael en Mateo de mantenerlo porque ahora mismo está catalogado como Reserva de la Biosfera pero la Unesco amenazado con con quitarle ese reconocimiento

Voz 0032 23:40 por eso expertos como Rafael piden que haya cambios reales para que le den un respiro a este parque nacional

Voz 24 23:45 hay que hacer políticas más activas desde luego es de actuar sobre regular la agricultura de forma bueno regular o investigar e implantar nuevas tecnologías para reducir el consumo del agua cultivos e reutilizar mucho mejor el agua y consumir menos en nuestras casas también histórico

Voz 9 24:04 ocho

Voz 25 24:06 que por fin la clase política es un reflejo de nosotros mismos yo creo que lo que ha cambiado realmente es la conciencia sobre este gran problema eso es notable hasta hace no mucho la

Voz 26 24:16 a veces utilizaba la palabra ecologista como despectiva los ecologistas como algo despectivo yo creo que ya no cabe ninguna cabeza que esa conciencia ya está mucho más adquirir yo recuerdo escuchar ejerciendo la profesión es decir no hace tanto tiempo presidente de Diputación Provincial en mi tierra llamar al es decir lo que los ecologistas eran como melones verdes por fuera rojos por dentro y di un poco para reforzar esa sensación de que el ecologista era un friki raro uno tal ahora mismo los políticos y los y los Gobiernos responden porque hay una presión social

Voz 1509 24:47 presión que viene en muchos casos de los jóvenes jóvenes de todo el mundo se están manifestando por el medio ambiente exigiendo a los gobiernos que actúen antes de que sea tarde

Voz 0032 24:57 si el movimiento lo abanderado un adolescente sueca de dieciséis años Greta Zam ver que ha aparecido en los principales foros mundiales para pedir los políticos que piensen en su futuro

Voz 18 25:07 qué tal cómo te llamas Minerva minero

Voz 1628 25:10 Eva icono desacredita tumbar y si es hablar de ella bastante

Voz 9 25:14 la verdad y la causa ecologista qué te parece la ecología y el medio ambiente y todo eso minutos

Voz 1628 25:19 pues yo es algo que estoy de acuerdo porque creo que poco a poco nos estamos cargando el planeta no somos del todo conscientes de ello y entonces me parece muy digno de admirar como una chica que tiene dieciséis años puede coger y luchar por ello Yves echó convertirse en un hito Bono de el ecologismo ahora mismo hay nuevos generosa

Voz 26 25:40 lo que está aceptando que hay un problema a raíz de ahí va a empezar a interesarse de dónde viene el problema porque yo participo este problema que puede hacer evidentemente si Aisa conciencia llegará un momento en el que está sobre la mesa el tema del consumo por ejemplo me encanta ver en redes sociales que gente de referencia para las nuevas generaciones prácticamente el ochenta por ciento de sus posts de sus comentarios está referido a cuidar el planeta no se Jon Kortajarena está con el tema de los plásticos en el mar y en las playas que no para conseguir movilizar a chavales que vayan a recoger plásticos a las playas todo eso es un trabajo muy muy de muy poco a poco y cuando la conciencia este adquirida las decisiones que se tomen en nuestro día a día van a estar condicionadas por eso

Voz 0032 26:21 pero claro vamos a contra reloj porque no hay tiempo para esperar a que esta generación crezca Itoiz

Voz 1509 26:26 control no pero si hacemos algo dice Rafael Mata

Voz 5 26:29 creo que todavía podemos ser optimistas

Voz 24 26:32 Nos encontramos que cada cada año se sintetizan nuevas sustancias de algunas de ellas son peligrosas son persistentes al cabo de los años nos damos cuenta de que de que eran dañinas para el medio ambiente que eran dañina Nos para nuestra salud las vamos retirando los vamos prohibiendo pero hay que decir que siempre vamos mejorando es decir hoy en día los sistemas para regular por ejemplo las sustancias químicas son mejores que en el pasado estamos hablando ahora mismo dijo abrigar plásticos sean biodegradables es decir que yo creo que hay posibilidades de de mejorar bastante y visto

Voz 9 27:02 ha dicho que ser optimistas eh

Voz 1775 27:05 de esa primera es uno de los factores más icónicos de la Historia del Cine merecía una canción como esta James Dean representó como pocos el espíritu rebelde de los años dorados de Hollywood fue uno de los primeros mitos en vivir deprisa y morir demasiado joven

Voz 0084 27:25 veinte años después de su triste final los Eagles publicaron on the Border en aquel disco de mil novecientos setenta y cuatro aparecía esta oda al actor este homenaje al héroe de aquel cine en blanco y negro que creó la imagen perfecta de lo que quería representar el rock'n'roll

Voz 0032 27:42 escrita en su mayor parte por Jackson Brown la CAM

Voz 0084 27:45 son refleja la perfección la idea que encarnó el actor cogía la carretera la eternidad demasiado rápido para vivir demasiado joven para morir cantaban los Eagles en este homenaje musical al actor un merecido tributo al Rebelde sin Causa al gigante alemán

Voz 6 28:01 no

Voz 5 29:04 en el homenaje de los Eagles al rebelde más icónico de la historia define James Dean y así se titula también este tema en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 6 29:45 de con Marina Fernando

Voz 27 29:56 no

Voz 5 33:56 una vez hecho el repaso informativo con Aída ABAO son unos queda saber qué nos espera en cuanto al tiempo este miércoles ocho de Mayo Luismi Pérez buenos días buenos días Marina pues no

Voz 22 34:07 se espera un día de bastante viento de poniente que lo que va a hacer es que cuanto más se hacia el oeste del país sobre todo de la península tengamos más nubes podemos decir que en el Mediterráneo habrá unas Amanita de nubes en el centro del país una colcha poquito más gruesa y en el oeste ya un edredón nórdico con esas nubes mucho más espesas que de hechos van dejando lluvias ahora lo mismo en Galicia en algunos puntos de Asturias de Castilla y León también del Cantábrico el Pirineo de Huesca hacia el norte de Extremadura más o menos al norte del Guadiana allí va a seguir lloviendo de forma intermitente iban a caer algunos chubascos también Marina en gran parte de Castilla La Mancha en Madrid en el alto Ebro eso hacía medio día ya os decimos que cuanto más hacia el Mediterráneo tiempo más tranquilo cielo simplemente enmarañado y algunas nubes en Canarias producidas por el Elíseo más o menos como los últimos días con alguna llovizna incluso en las zonas de montaña ese viento de poniente bien tozudo en las dos Castillas en Madrid en Galicia cerca del mar de Alborán iba a hacer subir mucho las temperaturas hoy en el Mediterráneo sobre todo será allí Marina donde hoy rompemos los treinta grados especialmente en la Comunidad Valenciana y Murcia y ahora mismo frío ninguno diecisiete

Voz 18 35:15 grados ni más ni menos tenemos en Pamplona ahora mismo

Voz 22 35:18 tenemos dieciséis en Alicante ya en Gijón catorce en Cáceres o en Valladolid King

Voz 0032 35:23 el grados hay ahora mismo en Mahón en Madrid

Voz 1509 35:25 temperaturas suaves si estas últimas noches Luismi estamos teniendo pues son muchas nubes pero me

Voz 5 35:31 el frío que otros días no sabemos si en algo que ver una cosa con

Voz 1509 35:33 la otras citas nubes nos protegen de alguna forma del frío

Voz 22 35:38 totalmente mira se resumen que si yo te digo que las nubes crean un efecto invernadero de lo creería si me lo creería bien pues S

Voz 0032 35:47 porque me lo dices el famoso viene

Voz 22 35:49 os lo explico un poquito mejor el famoso efecto invernadero está producido por varios gases que tenemos en la atmósfera el hecho de tener esos gases nos hace tener vida directamente porque si no hubiera esos gases efecto invernadero tampoco se daría por tanto las diferencias de temperatura entre el día y la noche o entre los Momo dos de invierno y de verano en función del punto del mundo serían brutales por ejemplo pues las típicas temperaturas que podemos tener en planetas no muy lejanos al nuestro como podría ser Marte que de día las temperaturas son suaves y de noche son extremadamente bajas eso es porque no tienen esos gases de efecto invernadero el gas más importante de efecto invernadero es el vapor de agua es el agua y las nubes se forman después que se condensa ese vapor de agua por tanto podemos decir que en el momento que las nubes aumentan durante la noche no se puede no no se produce una bajada de temperaturas justamente por ese efecto invernadero y en qué consiste en efecto invernadero bien el calor o los la radiación que nos llega desde el espacio que nos llega desde el sol una parte se refleja gracias a esas capas de de de de gases por ejemplo de vapor de agua y otra queda atrapada en la tierra con esas temperaturas más constantes ya os digo un día podemos tener treinta grados de máxima diez de mínima pero en cualquier caso no son doscientos grados de diferencia por tanto ese calor que se queda atrapado que se queda mantener una temperatura estable la superficie terrestre con esas nubes lo que hace es que no se puede escapar otra vez hacia el exterior hacia el espacio durante las noches Marina se crea lo que sea mala irradiación el calor que tiene el suelo se va hacia el espacio que pasa al llegar a las nubes al llegar a esa capa de vapor de agua

Voz 0032 37:32 que vuelve a rebotar vuelve a rebotar hacia abajo vuelve rebotar

Voz 22 37:35 hacia superficie por tanto se mantiene una temperatura constante que hace que las noches no sean frías

Voz 0032 37:40 oye siempre dices por de agua pero normalmente cuando oímos hablar del efecto invernadero en lo que pensamos es como en algo fatale en el CO2 sí porque este es el malo no qué efecto tiene este gas

Voz 22 37:52 sí de hecho a ver tenemos tres gases naturales en la atmósfera que naturales en el sentido de que ya están en la composición atmosférica que son los que crean el efecto invernadero como os decía el vapor de agua es el más importante más del ochenta y cinco por ciento de la importancia del efecto invernadero es el vapor de agua por tanto el agua las nubes el segundo es ese CO2 y el tercero sería el metano y el metano que le pasa esos gases que están en la composición atmosférica pero nosotros la actividad humana lo que hacen es hacer los aumentar por tanto tienen un componente artificial muy importante iban aumentando en función de nuestras de nuestra producción de nuestro sistema y es lo que está pasando en estos momentos el CO2 es el más llamativo es el más conocido el CO2 lo que hace es que ese efecto invernadero aumente por tanto que puedan ir subiendo las temperaturas no hasta un nivel de decir que no va a haber vida en la Tierra no no no estamos hablando que aquí vamos a acabar teniendo cien grados de temperatura eso no pero sí unas temperaturas lo suficientemente altas subiendo como para que haya cambios climáticos que de hecho ya se están produciendo y que pueden ser mucho más llamativos que de hecho parece ser que será así a lo largo del futuro ese CO2 ahora está llegando a niveles que no se conocía al menos desde que hay registros estamos en niveles de cuota

Voz 0032 39:09 trescientos quince cuatrocientos veinte ppm que sí

Voz 22 39:11 Ama el PP mes parte por millón de cada millón de partículas de de o de moléculas de aire cuatrocientas veinte ahora son de CO2 Nos vamos a ahogar no llegaremos a quinientas es posible pero tampoco estamos subiendo un nivel de que no sacamos la idea de que nos quedaremos sin oxígeno por tanto se CO2 artificial

Voz 0084 39:30 sí que está aumentando también contribuye

Voz 22 39:33 cómo no a que clama al que el planeta se se caliente la actividad humana las mismas personas cuanta más personas a hallamos en el mundo más necesidades tengamos por tanto por ejemplo ganadería para poder comer ese metano que es el tercer

Voz 31 39:46 también aumentará de hecho está aumentando y el metano

Voz 22 39:49 es otro efecto gas de efecto invernadero

Voz 1509 39:51 es también de efecto invernadero pero que tampoco vamos a alcanzar esos niveles irrespirable no que decía no con el dióxido de carbono y hay que insistir en esto es que son gases comenta el efecto invernadero por tanto el calentamiento global el calentamiento del planeta así pero que en ningún caso estamos hablando de que no se pueda respirar el aire haya

Voz 22 40:13 no es como si fuéramos a la luna ahora no soltarán allí en medio no

Voz 1509 40:17 es sucio está un rato mucha sucio sí

Voz 22 40:19 ha contaminado mucho y que la temperatura subirá y eso provoca provocará movimientos su Si migratorios seguro

Voz 1509 40:28 Juan y esperemos que que seamos capaces de frenar lo todo lo posible Luismi gracias

Voz 22 40:35 buenos días hasta mañana

Voz 5 41:05 cinco y once cuatro y once en Canarias hace algo puesto a estar en una nube eso estar metido una reforma sabemos que hay seres alienígenas entre nosotros a los que les gusta la una una buena obra pero asumimos que son de origen extraterrestre de la encuesta de hoy va dirigida a humanos queremos saber qué es lo que más molesta de una obra de una reforma

Voz 0032 41:24 ya esta hora gana aunque por muy poco el

Voz 1643 41:27 polvo que se levanta y que acaba llegando al último rincón de la casa aunque la reforma sea en un baño treinta y cuatro por ciento de los votos como decimos seguido muy de cerca por las sorpresas el veintiocho por ciento

Voz 5 41:39 lejos de las otras dos opciones veintidós por ciento El ruido y lo que menos os molesta dieciséis por ciento es tener extraños en casa

Voz 1643 41:46 también tenemos que decir que tenéis buen oído algunos incluso habéis especificado cuál es el sonido más detestables buenos días

Voz 24 41:53 desde Palma hay un invento que creo que es el peor de la humanidad que usan en todas las obras que es la radial con ese ruido estridente que ya puede estar empleando un vecino cuatro portales más abajo que no hay quién no la oiga es

Voz 5 42:10 Corrie es de película de terror es cierto estoy totalmente de acuerdo con José de Palma pero por muy molesto que SA las obras son necesarias sobre todo ante emergencias ante averías pero también porque detrás de toda reforma esté ese transfondo no ese trasfondo tan necesario en la vida que Irán

Voz 33 42:30 Jorge yo soy muy tolerante con las reformas me medio por el dilema de que para hacer una tortilla hay que romper huevos no se puede hacer una redes forma se encarar Molés las reformas son necesarias en nuestra vida nuestra casa porque no hay nada malo en querer

Voz 1643 42:55 está siempre poco mejor o viva Inma de Madrid la opinión de Inma de Madrid tenemos que decir que nos ha mandado quizás el audio más racional irreflexivo profundo del día

Voz 5 43:07 pero aún queda Diada encuestas sigue abierta en Twitter puedes mandarnos notas de voz contándonos anécdotas de las obras de las reformas que os habéis visto obligados a hacer explicando qué es lo que menos gusta de Sedesa Pío a la condición humana

Voz 1509 43:20 a6 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro ya son las cinco y trece las cuatro y trece en Canarias

Voz 34 43:43 responsabilidad al Barça que perder Varela de tirar por la borda el camino a pie

Voz 5 43:49 es la crónica de una hecatombe las

Voz 1509 43:52 segunda que sufre el Barça en Europa por segundo año consecutivo el año pasado viajó a Roma con tres goles de ventaja y cayó eliminado este martes tenía un tres cero a su favor en Liverpool si fuera después de perder cuatro cero Manu Carreño ven esta derrota Un gol difícil de superar

Voz 0084 44:08 que no han llegado los golpes pero que está en la lona absolutamente en la lona el Barça ha ganado la Liga bebemos llegará la Copa pero este mazazo no sé si va a servir para tapar otro posible doblete veremos si tiene consecuencias para un entrenador que se la pegó el año pasado estuvieron a punto de echarlo con lo que pasó en Roma cuatro uno en la ida tres cero en la vuelta eliminados este año tres cero en la ida cuatro cero en la vuelta un entrenador que es un gran gestor que surgió con un gran sentido común pero vengo diciendo todo el año a mí este Barça no me convence no hay tilo y cuando llega la hora de la verdad batacazo Barça que hoy se ha visto una diferencia intensidad abismal en lo físico en lo emocional en lo intenso en lo que se estaba jugando y claro todos los días reza para que aparezca Messi y hay un día que Messi no aparece que por cierto ya en la ida no apareció aparato

Voz 31 45:04 yo en esos dos momentos puntuales que hicieron que que nos volviéramos todos locos con Messi pero lo hicimos que el Barça no ha jugado bien

Voz 0084 45:12 claro hoy no parece quién está detrás de Messi nadie nada me me estaba contando la misma antes de empezar a Larguero que el Barça había corrido siete kilómetros menos

Voz 0032 45:23 siete menos que Liverpool bueno por esta línea va un poco también Dani Garrido director de Carrusel Deportivo que cree que ya está bien de culpar a Messi cuando sus equipos pierden he visto un equipo apático por un lado un tío como Klopp que motiva eso los comer yo me parece efectivamente que ya es de un hartazgo también coincido contigo cosa que me preocupa

Voz 21 45:44 eh achacar siempre lo mismo a Messi

Voz 0346 45:46 cada uno y donde estaba porque ha hecho tan mal partido Busquets porque hoy Piqué no ha estado a estado sólido porque Alba ha cometido errores me parece que esto es una cosa de grupo es una noche horrible que creo que va a traer consecuencias yo también lo creo después de los

Voz 0032 46:00 eliminaciones tan dolorosas y tan sorpresiva es también el que queda muy marcado es Valverde el entrenador Ernesto Valverde ha ganado dos Ligas consecutivas puede ganar dos Copas pero lo ocurrido en la Champions es complicado de explicar

Voz 21 46:13 soy el primero que tendrá que hablar con el club si se siente con fuerza con energía

Voz 0084 46:18 y con determinación para volver a pilotar el proyecto

Voz 21 46:20 temporada porque esto para mí es mucho más duros que Roma es mucho más duro a mí también porque trasciende porque al final el retrato el símbolo de ese cuarto gol que no ha visto nadie ni el entrenador tampoco desde el banquillo

Voz 9 46:33 delata una serie de problemas

Voz 21 46:36 que al final iba tapando Messi pero más allá de todas esas consideraciones el Liverpool ha sido mejor que ha pasado

Voz 1509 46:42 es el lado de los vencedores no el Liverpool y su entrenador Jürgen Klopp que presentó un once titular con hasta cuatro bajas terminó goleando al Barcelona en una noche histórica para los ingleses

Voz 0084 46:52 si me permitís hay que hacer un monumento a un tal Jurgen Klopp hoy no estaba en el campo no estaba afirmó sino ya metió al Borussia Dortmund en una final de la Champions que perdieron el año pasado metió al Liverpool uno una final de la Champions que perdieron este año vuelve a meter al Liverpool en la final de la Champions veremos a ver qué ocurre pero hay que hacer un monumento a este tío que has acaba al equipo enchufadísimo en la primera ahí en la segunda parte que ya fue mejor en el Camp Nou es por méritos propios finalista de la Liga de Campeones

Voz 0032 47:23 y la otra despedida ha tenido lugar en el Atlético de Madrid su capitán Diego Godín ha confirmado a los treinta y tres años que se va del club que no va a renovar su contrato en el Larguero han hablado con Gabi otra leyenda del Atlético que pasó por lo mismo el pasado año

Voz 31 47:36 en qué momento tan duro no sé si lo has visto allí en Qatar Gabi lo has podido seguir en directo lo ha visto luego

Voz 0711 47:41 lo es seguir en directo lo siguió en directo bonos pues como todo lo que los que queremos a Diego pues muy emocionado lo que día triste para para los atléticos y ahora sólo queda el agradecimiento eterno no que que todos los sale Piccolo de le tenemos a digo yo creo que en estos nueve años

Voz 35 47:59 le digo Godín cogió un equipo no

Voz 0711 48:03 minas pero bueno un equipo descompensado un equipo inestable y ha hecho una fortaleza del entonces te da pena ahí te queda

Voz 5 48:11 gran parte de la afición no entiende la

Voz 1509 48:12 harta de el jugador uruguayo uruguayo no no entienden la política del club que no hace contratos de más de un año de duración a los jugadores que tienen más de treinta Gabi cree que habría que cambiar esa norma

Voz 0711 48:23 en quién va bien no uso sé que llevo hablando con los clubes de aquellos como yo somos donó no dijeron que circunstancias por la nuevo hogar Paloma y el entonces jugando no posos compliquemos más como cuidado en lo que a su jerarquía que con treinta años hay cincuenta partidos Flaño entonces bueno creo que esa norma es para mí injusta porque todos los jugadores no somos iguales y más cuando tiene un rendimiento tan grande que como digo yo saudí él ha tomado una decisión muy respetable lo único que le he dicho a él y lo digo públicamente es que tenían que salir con la hecho

Voz 31 48:58 si la eliminación del Barça

Voz 1509 49:01 esa desde luego les pone un poco cuesta arriba el miércoles a los culés mucho ánimo desde aquí un consejo de esos que que bonos ganas de darnos una bofetada hay que saber tomarse estas cosas con filosofía

Voz 1643 49:15 dijo que para eso qué mejor que que un argentino un crack mundial que que tampoco es precisamente Messi Darío están Ryder

Voz 0032 49:22 quién es este pues es profesor de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires da charlas ante miles de personas millones les siguen a través de la radio la televisión youtube

Voz 1509 49:31 Darío ha pasado por la ventana para hablar de su último libro Filosofía en once frases que mezcla el ensayo y la novela filosófica

Voz 16 49:38 hoy el personaje de del de la novela

Voz 1210 49:41 este libro es verdad que está constantemente escapando huyendo la filosofía sólo manera

Voz 16 49:46 par conoce claramente es una manera de escapar a lo establecido pero una manera de escapar no por cobardía sino al revés digamos éste se toma en serio la tarea de poder resquebrajar el sentido común a mí me gusta pensar a la filosofía como eso como un cuestionamiento al sentido común cotidiano que es esa forma de pensar que uno digamos este siente como

Voz 18 50:10 boina auténtico no de Heidegger