De Buenas a Primeras (09/05/2019)

Voz 1491 00:49 hola qué tal es jueves nueve de mayo ahora así que si ya encaramos la recta final de la semana con siete grados en Fuentesaúco Zamora lluvia en prácticamente toda la mitad norte del país en el otro lado en el sur en el Mediterráneo y en Canarias claro van a disfrutar de un día de sol y de temperaturas cálidas pensando ya en el fin de semana que parece que puede ser el más caluroso de lo que llevamos de año Ike no recuerda que el verano está muy cerca y que miles de jóvenes aunque a algunos nos están escuchando oí otros los tendrá en casa bueno pues que miles de jóvenes estaban en ese momento de apurar los plazos para pedir una beca para estrenarse en el mundo laboral todos

Voz 0032 01:41 casi todos hemos pasado por esa primera experiencia que que debería ser eso una primera experiencia desde la que dar el salto a un contrato pero con la crisis estas becas han terminado siendo en nuestro país una fórmula más de precariedad

Voz 1491 01:55 es una de las peores porque hablamos de que muchos becarios están haciendo el mismo trabajo que debería hacer un empleado de plantilla pero por mucho menos dinero o incluso gratis siete de cada diez becarios son datos de Comisiones Obreras no cobran para

Voz 5 02:08 vivir falta regulaciones altas clarificación entonces qué ocurre que está asegurate convierte en un coladero para sustituir pues todo el trabajo con mano de obra sino gratuita muy muy barata

Voz 1491 02:20 la ochenta y cinco mil becarios cotizan ahora mismo en España pero hay miles no se sabe ni siquiera cuántos que no cotizan porque no cobran ni un euro de los que cobran insistimos siete de cada diez no ganan para vivir

Voz 0032 02:34 hay muchos son pues eso que explica explicaban Manuel Ramos presidente del Consejo de la Juventud lo que se podría denominar como falsos becarios y es una figura que no sólo encontramos en empresas también en instituciones

Voz 1491 02:46 de hecho el Ministerio de Trabajo está investigando varias universidades públicas por si están utilizando este sistema el sistema de becas para que estudiantes ocupen puestos que deberían cubrir trabajadores con un contrato indefinido

Voz 0032 02:59 universidades como la Pompeu Fabra o la Politécnica de Cataluña según el diario punto es la inspección de trabajo está preguntando a los estudiantes que tienen becas de colaboración en estos centros a qué se dedican exactamente si tienen un tutor como deberían cuántas horas pasan en sus

Voz 1491 03:16 en definitiva les están preguntando si realmente están disfrutando de una beca de un primer contacto con el mundo profesional Ozzie están haciendo una tarea fundamental estructural que exigiría crear un puesto de trabajo para cubrirla Julia Molina

Voz 1628 03:29 hace ya cuatro años que la OCDE llamó la atención a España por la situación en la que están los becarios hay muchos mal pagados y con una edad en la que se presupone que debería de estar más que inmersos en el mercado laboral jaula cumple con todo eso ha pasado por cuatro empresas como becaria

Voz 6 03:45 pero no cobraba nada en B cobraba cien euros para ayuda un poco de transporte pero era ser lo que era la registro que hacía lo ministro iraquí luego en otra que estuve pésimas las normales que hacen de la Universidad de Oxford ciento suyos al mes

Voz 1628 04:00 pero en ninguna de las cuatro tenido una remuneración que les diese para vivir como le pasa a la mayoría de becarios siete de cada diez no puede mantenerse con el dinero que cobran como un tercio de los que pasan por una empresa en prácticas ella no

Voz 6 04:13 ha sido quedarse en ninguna como estaba haciendo un curso ellos sí podían contratarme sino ni de coña te contrata no te hacen moto hacen en contrato

Voz 1628 04:20 beca ICO la esperanza de llegar a una empresa en la que conseguir una oportunidad ha estado enlazando becas desde los veintiuno hasta los veintiséis siempre atada a la universidad con la carrera o concursos para poder seguir haciendo prácticas

Voz 6 04:31 entrará a formar parte del mercado elabora poniendo tu el trabajo Itu el dinero para poder costear trabajará

Voz 1628 04:38 muchos estudiantes de hecho retrasan la entrega de su trabajo final los se dejan asignaturas para estirar este periodo en algunos casos las practicas alargan tanto que dos de cada diez becarios tienen más de treinta años

Voz 1491 04:52 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a repasar esos datos los de la precariedad en la que vive en los becarios en España vamos a profundizar años e investigación que el Ministerio mantiene abierta en varias universidades públicas para detectar posibles abusos de estos estudiantes y en definitiva también posibles fraudes a la Seguridad Social entre las muchas cosas que tenemos en común que vamos teniendo en común con vosotros con nuestros oyentes hay una que compartimos desde principios

Voz 0032 05:31 pero es que lo tenemos más completo

Voz 1491 05:33 casado en general que el resto de la gente para dormir ya sea por el horario de trabajo muchos estén ya en marcha hasta ahora o porel insomnio muchos otros seguro que estáis escuchando desde la cama lo que está claro es que somos de dormir mal o porque eso porque no se ataca de insomnio o porque dormimos debía que es una variante suele dormir mal

Voz 0032 05:53 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro es la encuesta de hoy en arroba de buenas que suele perturbar vuestro sueño que os molesta más que hace que os despierte y lo que os cueste conciliar el sueño y lo peor para la mayoría son las ganas de ir al baño que os me metáis cuando ponéis en horizontal cuarenta y seis por ciento de los votos seguido por el calor veintiocho por ciento

Voz 5 06:16 que Carlos resultando Leo el despertador lo levanto bebo agua polvo Alacant miro la sequía la tocó la puerta fría se despierta Petit tienen los si sueño donde ha hecho ante Palha dejadez

Voz 1491 06:37 el calor despierta José Luis de San Blas Madrid hiel despierta son mujeres lo que tiene dormirá acompañado como nos recuerda juró Sevilla

Voz 7 06:45 que no tiene la suerte de dormir en pareja como mirar esto es una maravilla Éxodo y que te despierte a medianoche Ron dote la hija o mejor como dice Marina la apenas inquieta es Ohio Pamuk esa patada Kenny el penalti de Sergio Ramos fuera del Bernabéu yo tengo esa mala suerte de dormir

Voz 0032 07:11 acompañó a él pues me están entrando al ganar a empezar a buscar lleva va para dormir acompañará

Voz 1491 07:16 a las piernas eso es para el quince por ciento

Voz 0032 07:18 es poco teniendo en cuenta nuestro horario

Voz 1491 07:21 lo peor es la luz sólo el quince por ciento se en pos yoga luz no

Voz 8 07:26 no Marina te devuelvo la encuesta con otra encuesta si tenemos que dormir con todo tan rápido que opción coges tu del altos en verano deslumbrar té a las cinco y media de la mañana cuando amanece o directamente asfixiar porque todo cerrado en verano su una tesitura yo elijo la primera tú

Voz 1491 07:52 nuestra querida Inma de Madrid animando con su propia encuesta nos parece perfecto pero la respuesta es muy fácil como dormimos a plena luz del día en verano precisamente no queda más remedio que cerrar la casa a cal y canto para dejar el calor fuera es vamos mucho más necesario que en invierno así que todo cerrado y ni un rayo de luz por supuesto asfixiada igualmente porque no hay quien pare en verano la última

Voz 0032 08:14 acción que os damos la menos votada es las sólo al once por cientos despierta las ganas de llevarnos un vaso de agua a la boca y mientras tanto la encuesta sigue abierta en Twitter arroba de buenas que os despierta más a menudo en pleno sueño que os molesta más para dormir pues eso las ganas de ir al baño el calor la luz o la sed podéis contar no historias y anécdotas en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 9 09:07 de primeras con Marina Fernández Aitor

Voz 10 09:11 el

Voz 9 10:12 las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 1491 10:20 dicen los últimos datos de es que España sigue siendo un país mayoritariamente católico un sesenta y nueve por ciento de la población se declara creyente de esta confesión otra cosa ya es el porcentaje de esa gente que realmente hace los deberes que va a misa que intenta no pecar y todo eso cuando hablamos de practicantes la proporción ya baja el veintiuno coma uno por ciento así que más o menos radiación nunca

Voz 0032 10:42 sólo el cincuenta por ciento de los españoles son católica

Voz 1491 10:45 los no militantes la situación de nuestro país contrasta bastante con la de Sudamérica donde la mayoría de la gente es católica hay también practicante aunque sean pecadores

Voz 1884 10:54 un ladrón que se santigua antes de robar una virgen nos lo cuenta

Voz 11 11:00 en diario La Mañana de Argentina han publicado unas imágenes en las que se ve un robot eso las afueras de un comercio donde desde hace diez años encontraba la Virgen de Tati en el vídeo se ve cómo se acerca un hombre con un casco azul cubriendo su rostro roba la Virgen eso sí antes de ellos es antigua a pesar de su acción que es considerada un gran pecado pero bueno esto no es la primera vez que sucede en Semana Santa esta vez en Brooklyn un hombre también fue captado por las cámaras de vigilancia cuando fue robar este hombre es antiguo tres veces antes de lanzar un ladrillo a La Ventana para romperla y entonces robar en el comercio

Voz 12 11:33 como antes de salir a jugar no que te hay gente que más antiguas de su oficio come mal

Voz 0032 11:41 parece un poco raro pedirle ayuda a Dios para robar una virgen o atracar un banco pero bueno quién sabe quizás termina funcionando además este miércoles hemos tenido en la SER el consultorio de naturaleza que cada cierto tiempo tiene el aventurero Antonio Urrutia recordaréis que hace unas semanas estuve en Kenia esta vez también ven

Voz 1444 11:58 Moreno pero no precisamente de la playa

Voz 13 12:00 intuyo que viene así de expedición de algún recóndito país de de África de Asia o del Caribe porque estás Morenito curvada vengo de allí

Voz 14 12:10 en el Polo Norte el cambio climático Nano que es la hostia estaba el pueblo el polo estaba lleno de alemanes así buscar el sol lo veía por ahí con la jarra de cerveza con la chanclas calcetines con mucho turismo de sol hay en el Polo Norte ahora con el cambio climático pero por tanto pues un experto expertos es que comienza comienza a ser preocupante estado estudiando a los osos polares o atención noticia en exclusiva empiezan a ir en vez de cubierto de pelaje blanco como iban siempre ahora llevar chaleco de peloteo dices si de verdad lo que sólo brazo y la pierna ya no les sale lo sepan tan claro hace un poquito de pelo en el torso ya ya ya les vale a Seaman más fresquito derecho vamos a poner una campaña en marcha en el Polo Norte que se llama No More Beers Without Sant Lasse queremos repartir entre la población de osos polares gafas de sol porque la retina del sol se están deshaciendo pobre bicho

Voz 1491 13:01 precisamente en su sección de hace un par de semanas quedó pendiente una llamada de un oyente himnos creáis que que esta dedicado a hacer su vida en este tiempo no ha estado quince días esperando a que el equipo de producción de La Ventana le diera paso en directo bueno ya os podéis imaginar que su nombre con unas ideas digamos que distintas

Voz 14 13:19 hola buenas tardes oye que perdona espera que se semana el teléfono no

Voz 15 13:26 no te preocupes no te preocupes estado aquí la musiquita que sonaba el teléfono puede me me ha hecho compañía bastante encantado

Voz 14 13:33 la musiquita polígono espera

Voz 15 13:35 la de no conocer la de sobre de Caracol sabes

Voz 0032 13:41 sólo Intrum euros

Voz 2 13:43 tú que no suba de cara con los que quieres

Voz 14 13:49 oye así dos semanas Niklas Angus Chamorro pues adelante con tu consultaba

Voz 15 14:00 ahí te cuento El otro día hace ya dos semanas y metería ensaladilla rusa en un y me fijé que en la mayonesa había otra todo lo que me parece un mosquito del Jurásico vaya siente antiguas

Voz 14 14:12 la Sala de ella no que que hiciste

Voz 15 14:14 de lo que haría cualquiera cogí el mosquito les trajera sangre aisle una cadena de ADN la complete con otras cadenas de ADN que te día por la casa y Clone una ráfaga tuvo un hueco ahí lo sometía condiciones de calor y me da idónea Icon dos voces que veo apareció un animal dejó ascenso me dio un sonoro

Voz 14 14:31 jugando a ser Dios que anima al de jurásico han devuelto a la vida

Voz 15 14:36 un caniche caniche

Voz 2 14:38 yo no

Voz 15 14:41 es mala suerte que que el ADN que lleva el mosquito era de un Pedro miedo pero sí

Voz 14 14:47 si te digo una cosa jurásico no sólo había lo cierra torero Rosario Pradera también correteaba en animales Random como los perros Canito

Voz 2 14:53 ya pero queda

Voz 15 14:56 se ilusión niño desilusión nada tengo un caniche jurásico ya es igual que un caniche de ahora pero que haga mucho más

Voz 14 15:03 por eso te pasa delito Nicolas bueno no tenemos tiempo para nada me distante de centralita así que lo dejamos aquí no sólo recordarlo por favor

Voz 2 15:13 el viernes estaré firmando en el Fnac de Río se ejemplares de mi libro no tiene cocodrilos al váter que es ataca tenéis una papelera en mi libro

Voz 16 15:31 le

Voz 1491 15:59 escuchando ahora este tema de The Doors que nos transporta de manera automática la guerra de Vietnam parece increíble que en su día una película como Apocalypse Now estuviera muy cerca de de no llegarse hacer nunca de no verdad

Voz 0032 16:10 pues la luz y además ha cumplido ya cuatro décadas a pesar de que Francis Ford Coppola contaba eso de que nadie quería financiarla

Voz 1491 16:19 si llegaba después del éxito del padrino los inversores creían que el director iba a seguir bueno la misma alinean su siguiente película pero Coppola quiso apostar por un universo más crudo más duro que de la mafia de la Guerra de Vietnam

Voz 9 16:33 esta me alegro porque Mojo

Voz 1463 16:40 es la magistral disección de los horrores y sin sentidos de la guerra basada en el corazón de las tinieblas de el último libro de Conrad que es no se salía Gracia de de dices que iba a decir era Apocalipsis Now Coppola exprimió todo su talento su dinero sumergía para rodar esta fascinante bajada a los infiernos del conflicto en Vietnam y años más tarde llegaría también otro gran ejemplo de cine bélico clásico que es Platoon de Oliver Stone

Voz 0032 17:09 no es Platoon también está inspirada en la guerra de Vietnam el conflicto duró veinte años ya aparece en muchas películas en decenas de películas ya sea como escenario principal o como telón de fondo por ejemplo en Forrest Gump la guerra has sido siempre

Voz 1491 17:22 fuente de inspiración para todo tipo de artistas escritores pintores y un sin fin de directores de acciones han dedicado a reflejar con su trabajo estos conflictos

Voz 1463 17:31 todo por una gran película sí es cierto todos los grandes lo tiene Oliver Stone que bueno en su caso había sido soldado de Infantería en Vietnam en el sesenta y siete herido dos veces es un tía Ron altísimo muy fuerte y diez años después pues comenzaba a despuntar en Hollywood y claro es normal porque es una generación también afectada por esta guerra sea que hay algo así pero sí es verdad que los directores importantes tienen por ejemplo Kubrick que no tiene una tiene dos vamos a empezar con la primera que también habla un poco de esa locura de la guerra en La chaqueta metálica

Voz 17 18:02 a partir de ahora únicamente hablabais cuando Sosa abre la primera y la última palabra que esa tarde puesto sucios pico será sector frente Andic capullo

Voz 9 18:13 M

Voz 2 18:15 este círculo en la Primera Guerra Mundial con Senderos de gloria que no es de las mejores películas pero esto muy

Voz 1463 18:20 a mí me gusta mucho cuidado si no te gusta no os gusta mucho porque está protagonizada por bueno pues por por un río

Voz 1491 18:30 ojo o batallador que es que es que tiene cien

Voz 1463 18:32 punto dos años que sigue vivo y bueno

Voz 2 18:35 a dos

Voz 1463 18:38 te lo puedes llevar a Medina si quieres no

Voz 2 18:41 tienes a Medina bueno

Voz 1463 18:43 lo bueno de esta historia porque nos gusta porque está vigente desde porque habla de cómo altos mandos del Ejército pues mandaban a morir a las trincheras a los soldados rasos mientras ellos pues daban órdenes en los demás

Voz 18 18:57 hoy decía Pepa que Kubrick tiene dos películas bélicas aunque las dos no van sobre la misma guerra porque la segunda está inspirada

Voz 0032 19:04 la primera Guerra Mundial Terol la guerra

Voz 1491 19:06 además más películas han protagonizado ha sido la segunda la Segunda Guerra Mundial y una de las cintas más representativas es la delgada línea roja

Voz 2 19:16 en este mundo un hombre si no hay más suena no he visto que a veces creo que sólo tienen además una banda sonora extraordinario no estoy de acuerdo contigo fíjate nos hemos reconciliado con la delgada línea

Voz 1463 19:40 ah y la verdad es que bueno significativo porque Ésta es de cuando Terrence Malick es un director muy muy peculiar hacía cine narrativo luego ya empezó a hacer el árbol de la vida y estas cosas bueno es una obra maestra del cine pero como decías no está lo suficientemente valorada tiene sus detractores porque bueno ese tono intimista filosófico en una película

Voz 1491 20:00 para que no se te meternos en la cabeza de los personajes

Voz 1463 20:02 pues no gusta a todos los amantes del género pero lo mismo es un soldado pensando si el ser humano tiene alma Si el ser humano eh tiene algo más que ser una máquina de matar algo que pues mira sigue estando de actualidad también

Voz 0032 20:15 pues sí sigue estando de actualidad aunque se estrenó hace ya veinte años y Toni Garrido decían Hoy por hoy que que ya no se hacen películas así pero la verdad es que el género bélico se sigue estira

Voz 1491 20:26 han sido hoy estirado aunque la Segunda Guerra Mundial acabó hace ya setenta y cuatro años y sigue generando fascinación entre muchos espectadores de hecho hace un par de años el director Christopher Nolan consiguió recaudar en un solo día casi veinte millones de dólares con la que yo creo que es otra obra maestra ya del género Dunkerque

Voz 19 20:47 bueno hicieron productor ahí la la estuviera hay realizaron un destino con algunos de los supervivientes y al salir de la película

Voz 2 20:57 la la batalla la menos ruidosa que la película la película es todo el rato tiros implosión a nadie de su fragmento hay cuatrocientos mil hombres esta es la proporción de la películas se habla un poquito y luego ya todo el rato

Voz 19 21:17 impactan pues bueno los supervivientes reales de Dunkerque decía que hubo mucho ruido

Voz 0032 21:24 mira tanto pero muy buen ruido porque se llevaron los Oscar a Mejor Sonido Mejor Edición de Sonido

Voz 1491 21:37 pues precisamente la guerra además de de otras razones pero la guerra fundamentalmente está detrás de la realidad de los más de veinticinco millones de refugiados que hay en el mundo aquí en España CEAR la Comisión de Ayuda al Refugiado lleva ya cuarenta años tratando de ayudar bueno a estas personas los que buscan asilo en nuestro país para Felipe

Voz 0032 22:02 a este aniversario en La Ventana han llamado a Estrella Galán la directora general de esta ONG aunque bueno pues al margen de su curro hay poco que celebrar según datos de la propia organización el año pasado se recibieron en España más de cincuenta y cuatro mil solicitudes de asilo frente por ejemplo a los cinco mil doscientas solicitudes de dos mil cinco

Voz 1491 22:22 ideas más de cincuenta y cuatro mil sólo once mil ochocientas recibieron respuesta

Voz 12 22:28 John pero pero agridulce seguramente más y dulce

Voz 21 22:34 desgraciadamente hay poco que celebrar lo que estamos viendo después de estos cuarenta años de historia el asilo en España porque realmente la historia es que está vinculada a la historia de la Seeley oye refugio en nuestro país es que hemos evolucionado Coco y más bien queremos involución algo que que desgraciadamente las políticas estancada en más centradas en tratar de que las personas no lleguen iban a tratar de dejar a los refugiados

Voz 0817 23:00 que posibles demostramos gala para no sentir

Voz 21 23:02 para no sufrir para tratar de que que estos ciudadanos no conozcan lo que está pasando

Voz 22 23:08 de cambio bueno para que os hagáis una idea el equipo

Voz 0032 23:10 lo que está formado por más de mil personas entre voluntarios y personas contratadas están repartidos por todos lados

Voz 1491 23:18 en las costas en los aeropuertos en las fronteras y también los centros de acogida porque encontrar un un lugar en el que poder vivir

Voz 1444 23:25 bueno se EEES vuelven muy difícil

Voz 1491 23:28 los refugiados como lo explica a nuestro compañero Nicolás Castellano

Voz 0032 23:31 Mohamed nos contaba así muy poco las dificultades para algo en teoría tan sencillo como encontraron

Voz 1444 23:36 hay un importe que la gente

Voz 23 23:38 su de ciento formación sobre los refugiados determinado con la primera fase empezó a ambos hombres era buscar la presidenta esto me me costó mucho porque legión

Voz 0032 23:51 lo deseen ahí decenas de llamadas y nadie les alquilaba el piso la guerra de Siria o muchos colombianos huyendo de la violencia han destacado en la última década pero desde el año dos mil dieciséis sólo venezolanos la primera nacionalidad entre los solicitantes de asilo en España las cifras provisionales por ejemplo este dos mil diecinueve Carlas hablan de un récord absoluto más de doce mil venezolanos han llegado en los primeros cuatro meses a nuestro país para pedir protección casos como el de Jesús el de su hijo de tres años

Voz 15 24:17 siempre intenta hacer las cosas habían porque es otro país están escribiendo una historia está reescribiendo

Voz 2 24:23 una nueva etapa de tu vida

Voz 15 24:25 pero como comprenderás estoy sabes buscaré formas trabajar de la manera honesta aquí

Voz 0032 24:32 eso no estaban en la posibilidad de encontrar un trabajo del ministro de Trabajo y es uno de las primeras preguntas que hacer los solicitantes de asilo lo que no ha cambiado Carla de esta de estas primeras historias como la de Hosseini en los decía el mismo

Voz 1491 24:43 en la espera

Voz 0032 24:44 la eterna que tienen que aguantar muchos de estos refugiados de media soportan hasta un año hasta que el Ministerio del Interior español les responde sí pueden ser protegidos ahondó en nuestro país bueno está claro que los comienzos suelen ser duros pero uno de los objetivos de CEAR es que vayan las cosas a mejor lo mencionara al no mencionaba a orgánicos el caso de Hosseini un iraní que ahora trabaja como traductor colabora con la Oficina de Asilo y también ayuda hace dar por siempre que puede hay que recordar un dato ser nace antes que la primera ley de asilo en España la primera ley de asilo en España es de mil novecientos los ochenta y cuatro ya en los primeros inicio de de aquella época en la que España se convertía en un país para refugiados llegaron muchos argentinos huyendo de la dictadura a un poco más tarde afganos iraníes como Hoseini que esta tarde nos recordaba Carlas cómo se acuerda perfectamente del día en que llegó a España hace ahora treinta años para pedir asilo es iraní tiene cincuenta y siete años y familia ha obtenido la nacionalidad española pero no dice que sí

Voz 1210 25:40 sigue considerándose refugiado yo soy español

Voz 0997 25:43 porque estoy con la nación española no cualquier tener doble nacionalidad independientemente eso que me va a quitar nadie pero yo no me considero refugiado porque el motivo que yo tuve que huir quieran salí de allí era el régimen actual ellas no han cambiado las libertades siguen igual la situación es igual entonces por supuesto que me considero lo hubiera

Voz 0084 26:11 en los años noventa servil Kraus convirtió en una gran estrella de la música una gran estrella con varias canciones de éxito pero siempre ha habido un tema que ha generado mucho misterio en muchas especulaciones esta canción titulada error favorito Sergiy Crown publicó en mil novecientos noventa y ocho te sexy un disco en el que aparecía este canto al desamor una canción por la que la cantante ha sido interrogada durante los años ya que Kraus salió con Eric Clapton ciclista Lance Armstrong o Jakob Dylan hijo de Bob Dylan aunque todas las voces y rumores apuntan a que la canción iba dedicada a Clapton la cantante nunca lo ha confirmado ya hace unos años en una entrevista Crown aseguro que nunca lo contaría era más divertido observar el misterio y las teorías que fabricaba la gente y la prensa

Voz 2 27:07 Farrar favoritos también

Voz 24 27:31 y y

Voz 1491 30:06 hay dada o buenos días buenos días el ex presidente de

Voz 0137 30:09 a José María Aznar acaba de defender en una conferencia en Paraguay la necesidad de una intervención en Venezuela para apoyar el autoproclamado presidente Juan Guaidó aunque eso sí no matiza de qué tipo el Gobierno de Maduro ha detenido esta noche al vicepresidente del Parlamento de Venezuela después de haberle levantado en la inmunidad por haber apoyado el levantamiento contra el régimen del pasado treinta de abril y la embajada estadounidense en Caracas acaba de decir que habrá consecuencias sino lo liberan aquí en España la política está marcada hoy por la intención del PSOE de que el líder del PSC Miquel Iceta sea presidente del Senado por la salud del ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba que permanece ingresado

Voz 1463 30:52 en un hospital de Madrid después de que el edil un ictus este

Voz 0137 30:54 miércoles por la tarde en los próximos tres días serán clave para conocer su evolución precisamente sobre sanidad novedad importante para los diabéticos mayores de edad a partir de ahora los casi cincuenta y cuatro mil enfermos de diabetes uno que hay en España tendrán financiada en la medición de la glucosa sin pinchazos Laura Marcos

Voz 0605 31:10 Pablo tiene treinta años y para ahorrarse los pinchazos diarios en el dedo lleva usando estos dispositivos flaps desde hace

Voz 2 31:16 ni yo calculo que en todo el tiempo que llevo usando lo que tampoco es tanto pues ha gastado más de dos mil euros el problema que tiene es el del coste porque es son al fin y al cabo ciento veinte euros de media todos los meses que eso desequilibra cualquier presupuesto que quieras yo

Voz 0605 31:32 antes de que acabe dos mil veinte él y otros cincuenta y tres mil setecientos adultos con diabetes tipo uno la que más control requiere tendrán financiado este dispositivo que ya se subvenciona a menores de dieciocho años un solo aparato que dura dos semanas cuesta ahora mismo sesenta euros y está demostrado que además de ser más cómodos estos parches del tamaño de una moneda que utilizan tres de cada diez diabéticos reducen a la mitad el riesgo de sufrir un episodio de hipoglucemia

Voz 1444 32:00 la grave y una de cada diez personas contrabajo nuestro país está en riesgo de exclusión social lo dice el último informe de Cáritas María Manjavacas el dato preocupa porque el trabajo no blinda de la exclusión social al menos para un segmento cada vez más importante de la población que aun teniendo empleo está en esta situación Francisco Lorenzo ex director de Acción Social de Cáritas

Voz 26 32:20 el doce por ciento de los hogares de alguien trabaja sí está en exclusión social pero hay un cuarenta por ciento más que están en cierto riesgo en cierta situación de observación porque existe añade alguna problemática nueva rápidamente dance

Voz 1884 32:34 paso hacia el mundo la exclusión son esas familias más

Voz 1444 32:36 es la mitad que aún trabajando con un imprevisto como puede ser un gasto escolar una factura de luz en invierno pueden caer en la exclusión una situación que se agrava en el caso de que la mujer sea la que sustente el hogar en época pre y pos electoral Cáritas ha pedido a los políticos que trabajen para crear empleo digno decente estable

Voz 1491 32:55 de los deportes el Tottenham jugará la primera final de la Champions League de toda su historia frente al Liverpool el Che

Voz 0137 33:00 pese ha decidido después de que el Tottenham Magallanes

Voz 1491 33:03 haya ganado esta noche al Ajax por dos goles a tres

Voz 1491 33:51 ya sabemos cómo viene este jueves en informativo no se queda sólo conocer cómo se presenta el tiempo para las próximas horas Luismi Pérez buenos días

Voz 1884 34:00 buenos días Marina pues empieza el jueves con un contraste muy marcado entre el oeste de la península y la fachada mediterránea así como en Canarias en el oeste tenemos más nubes algún chubasco cae sobre todo en Galicia en la costa de As días vaya sobretodo también algún chubasco cae más o menos en la en el curso del río Guadiana especialmente en Badajoz Ciudad Real y algunas gotas en las pitido muchas cuanto más al Mediterráneo ya decimos Marina cielo más despejado también en Canarias así va a seguir casi todo el día por lo que respecta a la lluvia de esta tarde se va ir haciendo la dueña de Galicia Zamora León Asturias hizo en muchas zonas del Cantábrico avanzada la tarde casi cuando se haga de noche llegará hasta La Rioja el norte de Aragón Navarra algún punto de extra madura y cuanto más al Mediterráneo más sol y otra vez calor esta tarde rozando los treinta grados en la Comunidad Valenciana ya en Murcia y ahora mismo Marina ese contraste muy marcado de temperaturas por ejemplo siete grados tenemos en Salamanca u ocho L en Lugo pero en cambio hay dieciséis grados en Zaragoza dieciocho en Tarragona veintiún grados hay ahora mismo en Málaga

Voz 1491 35:11 muchos contrastes Santa Cruz de Tenerife

Voz 1884 35:13 tiempo revuelto voy iba

Voz 1491 35:15 de adictos a que un día de esos en los que los meteorólogos estáis muy pendientes de de los datos como siempre que ganamos meses podían no recordaba Luismi que dice el refranero de mayo eso de mayo cada día un rayo como sabéis que os fijáis qué truco tenéis para saber en qué punto exacto caen los rayos

Voz 1884 35:38 ahí está y no mira no es sacar el dedo por la ventana oí decir parte lo claro para saber de dónde que hay aquí hay un rayo eso se hace mediante la teledetección la teledetección es ese arte que te permite mediante unos instrumentos determinados puede saber a distancia donde se está produciendo un fenómeno meteorológico por ejemplo los satélites como el Meteosat y en este caso si hablamos de rayos hablamos de los detectores de rayos los detectores de rayos van como si dijéramos monitorizado la atmósfera en cada momento y el ambiente y sus cargas eléctricas y por tanto esos detectores de rayos acaban captando donde hay una descarga eléctrica donde se produce un rayo hay que decir que detectores de rayos Marina Aitor no tenemos uno en España sino que hay muchos repartidos por todo el país por tanto en todo momento dónde se produce esa descarga donde se produce ese lo capta y queda registrado el punto exacto en el que se ha ido produciendo ese esa descarga eléctrica por triangulación

Voz 1210 36:44 porque son varios los eh

Voz 1884 36:46 el duelo los detectores tienen bastante harás tú territorial osea tienen bastante alcance como cuando cae un rayo imaginemos en el centro de Madrid son varios detectores que están en Madrid por ejemplo en Ávila o en Guadalajara los que acaban detectándose Rayo todos por triangulación acaban sabiendo exactamente donde ha caído exactamente significa la calle en la que ha caído o el bloque en el que ha caído no el barrio en general en el que ha caído eso de cara por ejemplo la localización exacta de los rayos por ejemplo el tema de seguros cuando tenía un rayo en el bloqueo en una casa ya es importante

Voz 1444 37:20 claro claro que aportan súper precisos

Voz 1884 37:23 estas son súper preciso estamos hablando que te dice la posición exacta ya os digo en casa a casa pero no es porque un detector lo haya pillado sino porque lo captan varios a la vez por tanto Se acaban conjugando en ese punto exacto hay que decir que detectan básicamente los rayos de tipo positivo y negativo hay esos dos tipos básicos en las tormentas para que nos hagamos una idea los que caen al suelo los que pueden a quemarlo salvo los que nos pueden matar sin ir más lejos sólo rayos negativos por tanto ese esos detectores de rayos que están siempre monitorizado la atmósfera y que por ejemplo ayer por la tarde tuvieron bastante trabajo en el caso de los Pirineos allí hubo

Voz 0032 38:03 así y hay que decir que por ejemplo

Voz 1884 38:06 en los portales como Aemet los de la Agencia Estatal de Meteorología también en otros portales de meteorología de nuestro país como Meteo Galicia como Euskal meto el Meteocat en Cataluña pues se puede saber donde están cayendo eso rayos y hacia donde se desplazan porque tienen unas animaciones que te dicen en cada momento hacia donde se desplaza en esas tormentas y la cantidad de rayos que están cayendo y sobre todo lo que os decía Si son negativos la cantidad de rayos que están tocando el suelo

Voz 0032 38:31 oye como hay detectores para rayos supongo que también habrá qué en por ejemplo para lluvia porque muchas veces tenéis mala mala prensa que dice no habéis acertado tal pero a mí lo que me sorprende muchas veces es que sabes exactamente también donde va a llover aunque sea un punto supere concreto

Voz 1210 38:44 así es una cosa es la previsión por ejemplo

Voz 1884 38:47 lo que hemos comentado hace un momentito de que esta tarde volverá a llover con ganas en Galicia Asturias por ejemplo y otra cosa es decir dónde está lloviendo que eso es muy sencillo es muy sencillo gracias a los radares haber aquí sí que valdría también el hecho de sacar la mano por la ventana y mira ya hasta nueve lógicamente pero claro eso sirve para tu casa no sirve ni para la calle de al lado

Voz 1444 39:05 claro mejor no está lloviendo en la calle de al lado para sí

Voz 1884 39:07 saber en cada momento dónde cae esa precipitación están los radares meteorológicos los retos

Voz 0032 39:13 el meteorológicos también los servicios

Voz 1884 39:15 meteorológicos de nuestro país el más importante como no la Aemet tiene una red de de radares lo que hace es lo siguiente un radar están dando señales a unos mil metros de altura envía unas señales de radar lógicamente y por tanto se envían en todas direcciones a trescientos sesenta grados esas señales son como unas señales de huido común común eco vale como si gritar ande golpe o van gritando haciendo poco a poco van

Voz 1210 39:39 es entonces cuando se topan con

Voz 1884 39:42 una zona en la que está precipitando en la que está lloviendo de forma mansa de forma torrencial sea de la forma que sea o bien se encuentran con una cortina de de de de granizo o de pedrisco pues esos ecos rebotan en esas cortinas es que nos encontramos con obstáculo y por tanto ese eco que rebota vuelve hacia el radar dice en cada momento de qué manera llueve si tú minas un radar eh hay una escala de colores que va desde el azul muy flojito hasta el blanco o hasta o hasta el rock

Voz 1444 40:11 jo en este caso cuanto más hacia el rojo sin

Voz 1884 40:14 es que la precipitaciones más intensa por tanto que lo que se está encontrando el radar es una cortina de agua más densa una lluvia más fuerte o por ejemplo que se está encontrando una una granizada también esos radares te permiten hacer una animación para saber hacia dónde se desplazan las tormentas eso se le llama Nou casting eso es importantísimo para sí seguir episodios de Tiempo Severo por ejemplo de tormentas fuertes de tornados o de temporales

Voz 1491 40:39 bueno nosotros de momento tenemos al Luismi Pérez Ana hablamos gracias

Voz 0032 40:46 hay mañana

Voz 1491 41:26 los resultó dan encuestas son clarísimos nuestras funciones fisiológicas están desacompasados van mal lo que más nos fastidió un buen sueño lo que más a menudo hace que nos despertemos cuándo estáis plácidamente dormido son las ganas de ir al baño

Voz 0032 41:39 es la encuesta de hoy en arroba de buenas os preguntamos quiénes vuestro peor enemigo en en la cama cuando estés durmiendo bueno pues como siempre tenemos que limitarnos sólo a cuatro opciones encabeza las ganas de ir al baño seguidas por el calor la luz lo sabemos bien los que tenemos por ejemplo horarios como el que compartimos y por último la sed las ganas de beber y luego

Voz 1491 41:59 hay quién no sufre con ninguna de estas cosas porque no tienen tiempo como Javi de Madrid

Voz 14 42:04 pues sí porque duermo muy poco tiempo pulmón máximo máximo de cuatro horas con eso tengo hombres que entonces libera tiempo como yo digo todo lo que sueño

Voz 1491 42:23 había unos que un ratito podemos a dormir y yo creo que no vídeo a Javi de Madrid eh dormir cuatro horas al día

Voz 0032 42:30 es muy muy poco muy poco mira pero hasta para dormir sirve la radio muchos estéis contestando a la encuesta en Twitter contándonos no lo que os quita el sueño sino lo que os ayuda a dormir y ahí estamos para Carlos Suárez

Voz 28 42:42 nada yo es meterme en la cama me parece un poco la radio parece que más de de nana hay me quiero poder Pombo como se suele decirse Porro luego si no me despierto e pues escucho a maratón o o a Celia bueno y si hay alguna cosa que me ha gustado pues luego lo vuelvo a escuchar lo que tienen a la carta que siempre viene muy bien venga a un saludo y seguir así

Voz 1491 43:06 no habrá un abrazo Carlos Bono y además eso hay que hacer como Carlos Si os quedáis dormidos mientras nos escucháis pues luego vais al podcast o a la sección de A la carta en Cadena Ser punto com Nos volvéis a escuchar cinco y trece cuatro y trece en Canarias es un recordatorio de hoy en adelante si vuestra equipo va a ganar todo de tres goles en la Champions con tres goles de ventaja desconfiar porque es muy probable que acabe perdiendo le paso al Barcelona el martes y este miércoles al Ajax los holandeses ganaban dos cero al descanso frente al Tottenham ya ganaron cero uno en Londres y en menos de cuarenta y cinco minutos han caído eliminados Fernando Llorente ha sido uno de los artífices de la remontada de los ingleses

Voz 29 43:49 ya hemos dicho aquí hay que salir a por todas así si somos capaces de meter un gol vamos a tener opciones y así ha sido hemos metido un gol es quizás les ha entrado un poco el miedo en el cuerpo oí hemos seguido peleando hasta el final sayas hemos tenido la suerte de meter otro oí ahí así que nos ha costado un poquito el tercero pero bueno ha sido bueno

Voz 22 44:12 de dónde te los tres Lucas Moura que hoy no está Harry Caine y mete los tres no

Voz 29 44:19 ha sido increíble porque además es segundo me hizo un paradón el portero sino de un giro estábamos comentando dijo al menos mal que lo ha metido no hubo eh

Voz 22 44:27 porque no me quería morir tremendo tremendo no has visto la jugada no no lo he visto todavía

Voz 29 44:33 no todavía no he visto juegos ha sido increíble y luego otra partiría de ya al final que tiene más que una locura y tanto que lo ocurrido

Voz 0032 44:43 bueno es verdad que el Tottenham no ha jugado tan bien como el Liverpool o el Ajax este año pero tienen saber algo realmente meritorio es el único equipo del torneo que no ha hecho ni un solo fichaje esta temporada con el mismo entrenador la misma plantilla sean metida en la final de la Champions Álvaro Benito destaca a Pochettino entrenador de los Spurs

Voz 1210 45:02 Pochettino está triunfando

Voz 22 45:04 que está triunfando alegría como lo hemos oído en El Larguero asentada está triunfando con con un mérito mérito tranquilo de presiones de ningún tipo cuánto hace constar de rebote contó sí pero con todas las bajas que ha tenido durante que no ha fichado a nadie este año pues ahí está seguramente en un equipo español no me sentí la paciencia Klopp lleva perdiendo finales y duda de Klopp nadie duda el trabajo de Klopp pero si estuviera en España el visión echado estoy seguro que si es un perdedor que si su mensaje no cala en las finales yo que se nos intentaremos cualquier cosa Álvaro no te no te hay que hay que creer en el entrenador no crees lo que tú has dicho que el resultado lo que totalmente gane aunque ganes no me gusta tu trabajo aunque ganes porque el fútbol a veces depende de cosas inexplicables

Voz 1491 45:54 no le falta ninguna razón a Álvaro ni lo de las cosas inexplicables tocó en todo en la vida haber Daniel lo de que aquí tenemos poco aguante con los entrenadores en el Barcelona ya están haciendo sus primeros análisis internos tras la debacle de Liverpool pinta mal

Voz 1375 46:09 la cosa para Ernesto Valverde lo que se cuece en la cocina donde se toman las decisiones es aunque no lo dicen prefieren esperar unas horas para no tomar decisiones en caliente que Valverde está sentenciado eso es así hay que esperar jugar la final de la Copa del Rey hay que esperar que termine la temporada pero si ya el año pasado se salvó de milagro después del batacazo de Roma lo de esta vez en Anfield parece que no tiene vuelta de hoja también hablamos de otros culpables que también los hay en el Barça aunque casi siempre se van de rositas y no me refiero sólo a los jugadores que muchas veces pasa pero hay más no hombres propios que me imagino que también están preocupados porque también son muy responsables de lo que está pasando en el Barça en estas dos últimas temporadas desde que ha llegado Valverde claro es que el

Voz 0032 46:58 el Barça con Valverde ha ganado las dos últimas Ligas Easyjet gana al Valencia las dos últimas Copas y alguien puede decir no parecen malos registros ida hecho nada que ver con principios de siglo cuando el Barça apenas lograba clasificarse para la Champions League pues el presidente en aquella época tan difícil era Joan Gaspart ya lo tiene claro no echaría a Valverde

Voz 30 47:18 usted ha sido vicepresidente ha sido presidente sigue muy de cerca todo lo que pasa en el club cree usted que corre peligro el puesto de Valverde

Voz 1719 47:27 no no si yo fuera presidente sido si yo fuera presidente que tenía pues la de deportiva como responsabilidad lo Valverde continuaría yo estoy seguro que el presidente y la junta pensaba igual digo yo yo creo que a la temporada que todavía no ha terminado y no no no se debe más que mejor no física perdieron todos los jugadores que se repartieron

Voz 1491 48:09 esta es la despedida que el público de Madrid le ha dedicado a David Ferrer que ha perdido este miércoles con Alexander Zverev su último partido el último de subida Se retira el tenis después de un número precioso de encuentros mil ciento once partidos setecientas treinta y cuatro victorias

Voz 12 48:24 a todos misa sobre todo los que más cercanos españoles

Voz 31 48:28 Mar López que lo que hay que es un tío

Voz 15 48:32 el fenómeno Feli Rafa

Voz 31 48:35 los de verdad que que bueno

Voz 0032 48:39 a mí

Voz 12 48:40 ha sido algo maravilloso pero de verdad que os echaré mucho menos muchas gracias a todo lo que soy ahora

Voz 33 49:04 hola muy averiguo

Voz 34 49:08 no soy yo quien eso de Pamplona soy Nacho duró tan plano llevábamos casi cinco años viviendo en Washington nada habrá que hace ya como quince años que hemos salido de España hemos vivido en diferentes países trabajando sobre todo en desarrollo internacional ahí surgió la oportunidad de venir a trabajar a Washington yo nunca había vivido en Estados Unidos y de hecho en ningún país así de habla inglesa hay nos pareció que podía ser interesante creíamos que iba a ser un tiempo breve un baño luego fueron dos años luego tres aquí llevamos cinco

Voz 33 49:51 ya

Voz 34 49:51 que cambie el momento

Voz 1491 49:58 Nos presentación a tres voces vamos sumando la de este jueves en vayas donde vayas que nos lleva de nuevo a Estados Unidos para conocer la ciudad de Washington la capital para conocer por supuesto a Julia yo sin ya Unai como siempre de la mano de Marina García

Voz 1444 50:15 días buenos días chicos buenos días además de esos cinco

Voz 0032 50:18 cinco años en Washington llevan ya quince fuera de España trabajando en desarrollo internacional esto pinta bien

Voz 1444 50:23 empieza a convertirse en una costumbre esto de las llamadas a varias voces estén vayas donde vayas a mí me encanta

Voz 1491 50:28 a mí también

Voz 1444 50:29 Washington DC es la capital de Estados Unidos tiene seiscientos mil habitantes y tiene una peculiaridad importante y es que se administra con Distrito Federal lo cual quiere decir que es una entidad diferente a los cincuenta estados que componen la nación depende directamente del Gobierno federal y así fue en sus inicios

Voz 0817 50:46 es el principio tiene la parte interesante emocionante de que todo es nuevo y tiene la parte poco estresante de mientras te enteras de cómo funciona el doble la búsqueda de alquilar piso que en cada lugar es diferente tiene sus te quito sí ha crecido como que los conociera su parrilla he nunca encuentras lo que buscas es más tenemos como un niño que cuando llegamos tenía cinco años entonces es también la búsqueda del colegio el pues también fue un poco complicada bueno todo lo lo logístico al principio un poco en un día normal el día normal de una familia con la verdad jo salir corriendo para ir al colegio recogerlo que ver alguna de las múltiples actividades extraescolares de fútbol al mismo dibujo bueno cualquiera de estas cosas volver a casa corriendo preparar la cena cuentos y al día siguiente pues bastante parecido la verdad que como siguiéramos en casi cualquier lugar el niño nos marca muchísimo ritmo

Voz 1491 51:54 claro es que al final tener un niño bueno debes muy parecido particularidades aparte no en cualquier lugar del mundo lo que está claro que no es igual en cualquier sitio es lo de la burocracia lo de la logística que comentaba que comentaba Julia que que bueno que fue lo más duro al principio no es verdad no se busca piso igual en cualquier ciudad cada una tiene sus sus trucos y claro al principio cuando eres una recién llegada

Voz 1444 52:23 se complican las costas y mucho menos con el niño porque claro

Voz 0032 52:26 te decías cambia la manera en la que conoce esta adaptación lugar

Voz 1444 52:28 ah pues al final todo no sé si os acordáis de José que vivía en Japón y que nos contaba un poco la misma historia que nos acaba de contar Julia

Voz 1491 52:36 claro es que aunque estuviese en el extranjero

Voz 1444 52:39 buscaba un poco esos lugares que es adaptarse en a a tener ni el esto es el padre de las zonas verdes

Voz 0032 52:46 limpia tienen que flipper también los compañeros de Unai en el colegio dirán de dónde viene este nombre de dónde

Voz 1444 52:54 pues precisamente eso le preguntaba Julia como fue encontrarse dentro de la sociedad americana y me he encontrado con una respuesta muy ilustrativa de cómo es su vida

Voz 0817 53:01 así iban es una ciudad muy internacional tanto para lo bueno como para lo malo una ciudad quizás muy que americana mucha de la gente que vive aquí está de paso extra por razones laborales tanto incluso los americanos

Voz 1719 53:18 sí son muy pocas las que Biden

Voz 0817 53:20 en Washington con la idea de permanencia y luego hay muchas personas que trabajen organismos internacionales embajadas Gemma entonces yo diría que no es con nada representativa de de la vida americana de hecho nosotros no conocemos muchos americanos muchas parejas mixtas alguna American no se considera muy americano entonces tampoco éramos que tengamos en una visión como muy profunda de lo que he hecho en Estados Unidos sino que será muy diferentes ir SM el en el noroeste llevamos una vida como muy muy internacional de hecho muy latina un cuerno relacionamos mucho con parejas mixtas y uno de los es ella América Latina un americano internacional creo que nos costaría vivir en Estados Unidos

Voz 2 54:14 verdad

Voz 35 54:20 bueno sé