De Buenas a Primeras (10/05/2019)

qué tal cómo estáis es viernes diez de mayo en Castro Urdiales Cantabria de catorce grados ese día empieza con lluvia en el Cantábrico iba a terminar con tormentas también en el noreste y en Cataluña en el resto del país

Voz 1491 01:00 mucho calor ya por la tarde y el resto

Voz 6 01:03 en una semana

Voz 1491 01:20 por si el hecho de que ya es viernes no fuera suficiente para levantarnos el ánimo y queremos detenernos además en una buena noticia en el éxito que ha supuesto la despenalización del consumo de drogas para reducir las adicciones en nuestro país

Voz 1895 01:33 la fórmula referente un ejemplo de cómo hay que enfrentar este problema con menos de setenta y dos

Voz 7 01:39 no está penalizado el consumo de drogas en España esta acción política encuentra a una persona con posesión de una provisión de drogas de consumo individual de hasta cinco días no está penalizado es lo máximo que le puede pasar es que le una sanción administrativa

Voz 1895 01:53 es decir que desde hace treinta y siete años llevar droga para tu consumo te puede costar una multa pero no te lleva a la cárcel como sí pasa en muchos otros países

Voz 1491 02:02 la la lía alemán presidenta de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción esta despenalización ha sido clave para ir reduciendo como se ha ido reduciendo en España el número de adictos a las drogas porque meterlos en la cárcel no hace que desaparezcan

Voz 7 02:14 bueno no arregla nada en meter a gente en la cárcel porque son los problemas sino que lo agrava todavía más he dicho en muchas partes del mundo que está siendo un eso que es lo que se conoce mas no mundialmente con una guerra contra las drogas es algo que ya está demostrado después de casi treinta años de esa política que no funciona

Voz 1491 02:32 como tampoco funcionaría sólo despenalizar el consumo vamos y repartiendo multas sin más

Voz 1895 02:37 lo que se ha hecho aquí también en Portugal y en otros países que también han han seguido este modelo es al fin y al cabo entender la drogadicción como una enfermedad otra más que hay que tratar desde el sistema sanitario y con el apoyo de los servicios sociales

Voz 1491 02:50 combinando todo con un arma muy poderosa que es la información la educación para prevenir antes que curar el resultado salta a la vista una reducción drástica desde los ochenta y que se mantiene de la mortalidad entre consumidores y una tendencia a la baja continuada en el consumo de drogas como la cocaína a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a repasar los últimos datos de consumo de estupefacientes a nuestro país y a recordar cómo funciona aquí la lucha contra la droga

Voz 5 03:32 desde la prevención desde la idea de que se trata de un problema de salud pública Hinault un problema de delincuencia

Voz 1491 03:42 a la prevención y el tratamiento de la drogadicción es sólo uno de los muchos campos en los que hemos avanzado porque en general y por mucho que a los nostálgicos les cueste reconocerlo lo cierto es que el presente lo que antes y futuro esto que estamos viviendo y al cabo es mucho mejor que lo que dejamos atrás mejor que el pasado para terminar de convencerlos hemos diseñado la encuesta perfecta la encuesta de hoy en arroba de buenas en Twitter seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro cuál de estas situaciones ya pasadas preferiría no tener que repetir jamás

Voz 1895 04:14 pues con el treinta y ocho por ciento los que habéis votado en la encuesta de The buenas botas por la selectividad seguida muy de cerca por el examen de conducir con el treinta y tres por ciento así que podríamos decir que no queréis repetir los exámenes en general

Voz 8 04:27 yo creo que votaría por la selectividad y por el examen práctico de conducir porque has citas y primeros días de trabajo pues normalmente en más de una vez en todo eso puedes aprender de ellos y mejora o pasarlo menos mal pero los exámenes de cualquier tipo son un horror sobre todo cuando son tan importantes como la selectividad de conducir miles se tira encima me pilló de

Voz 5 04:50 danza y que siempre he hecho un poco la oculta la nota que saque por ello pero pero nunca les han volado porque saben que podía estudiar pues Sara de Zarautz

Voz 1491 04:58 allá resumía las otras dos opciones aún que ha entendido que nos referimos a un primer día de trabajo o una primera cita así en general pero no estamos hablando del primer día de trabajo de la primera

Voz 9 05:11 tan buenos días Julia de Alicante la selectividad en mis tiempos era la reválida casi ni me acuerdo la primera cita se llamaba más gel ni siquiera llegó a ser cita porque los miramos de lejos y no llegamos ni acercarnos timidez temor jockeys cosas de aquella época el primer día de trabajo me dormí no lo pasé nada bien porque hay te juegas tu futuro por lo tanto no quisiera

Voz 1895 05:39 un abrazo Julia como tú piensan el dieciocho por ciento de los que han votado en Twitter que han elegido el primer día de trabajo

Voz 1491 05:45 es que se pasa mal no deja nunca ha tenido una experiencia semejante cuando llevas varios lo llevas diferente pero el primero el primero que es un mundo desconocido para Haití una si se pasa mal

Voz 5 05:57 eh pero bueno también es cierto que a veces no es para tanto como recuerda José Luis de San Blas con los medios afines

Voz 10 06:06 mire el callejero me hago no dejó que el son a dos llegó media hora antes espero impaciente ficho por fin ha terminado la jornada

Voz 1895 06:20 y sólo el once por ciento han votado por la primera cita yo creo que eso es porque hace muchos años

Voz 11 06:25 tuvieron o hoy ya se les ha olvidado

Voz 1491 06:28 seguramente porque la primera primera primera cita también suele ser vamos uno va hecho un manojo de de nervios al que no se de olvidado su primer día de camión esa José de Málaga

Voz 1944 06:40 buenas pues la primera vez que tuve que coger

Voz 12 06:43 he intentado por la ciudad para un camión porque parece que las calles estrechas vaya fue horroroso hasta que hacer con las dimensiones de vehículo abrace ese pasa bastante bastantes

Voz 1491 06:52 bueno y también hay quien prefiere no revivir pero nada pero absolutamente nada de nada de nada de sus primeras décadas de vida para mí

Voz 5 07:01 cualquier tiempo pasado fue horroroso pero treinta años imaginaros el campo tan grande vamos no hay opciones de Twitter para elegir a parte de los treinta cambió mi vida pero mientras tanto todo horrible no pienso repetir nada de lo que hice Un besito a Dios

Voz 1895 07:28 un besito eh preparada también para lo que te queda de vida porque madre mía con ese ánimo la encuesta siga abierta en Twitter y puedes contarnos qué situación del pasado ya superada preferiría is no revivir jamás

Voz 1491 11:29 pasa un minuto de las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias y este este es el culpable del último gran conflicto geopolítico entre España y Francia

Voz 14 11:48 tenemos que acertar a ver qué rivales

Voz 1491 11:50 sí es no es una nueva versión de es una pirenaico francés lo sacó de dudas que ha tenido a bien cruzar la frontera que la Unión Europea hay libre circulación de personas y mercancías pero quizás os os habría que empezar a pedirles pasaporte

Voz 15 12:07 las relaciones internacionales son son muy difíciles la comunidad de Navarra hay un conflicto con unos pues si si es que tiene un chip francés y se come ovejas eh

Voz 0470 12:16 no es un tremendo a en el Pirineo eso ya lo dicen comete la oveja protestan en Radio Pamplona Javier Lorente qué tal muy buenos muy buenos días habla Javi qué tal llama se llama Sosa además os vamos a no no no es moral no es Morales eh

Voz 11 12:33 sí sí se llama Clavería Ana leamos en aquí en este lado del Pirineo Begin es el nombre pero buscado porque es una osa de origen esloveno entonces en esloveno sería algo así como Nashville no

Voz 0470 12:46 eh

Voz 11 12:46 para que veis que se puede llamar de muchas maneras igual es por eso por el que tenemos el problema de de el comportamiento de Claver in el caso es que la soltó el Ministerio de Medioambiente francés en septiembre me ha pasado la hibernación ha llegado ya la primavera llevamos ya tres ataques a ganado en concretamente un pueblo del Pirineo del valle de Roncal que se llama tarros de otros cuatro antes del del invierno

Voz 1895 13:09 claro el problema no es que no es que sea unos francés el que se está comiendo las ovejas navarras ya lo hemos hablado aquí muchas veces también hay lobos españoles no con marca España que se están haciendo lo mismo en muchas zonas de del país la nacionalidad del animal no tiene nada que ver de hecho el animal tampoco tiene la culpa la culpa es de las instituciones de los políticos clave Gynt fue soltado para repleto repoblar el Pirineo el Gobierno francés tiene un sistema para saber dónde está en cada momento qué es lo que pasa pues que no les han dado a España las claves de acceso a la aplicación del móvil para conocer su situación en cada momento

Voz 11 13:43 lleva un chip que geolocalización e para que lo estéril de los ganaderos pero que sólo funciona en Francia lo explico porque claro en este lado en la lista de Medio Ambiente tienen en las claves y Geo localiza a Cleveland para que avisar los ganaderos cuándo va a llegar a su zona que puedan ver las ovejas avisan a los perros etc etc pero los datos de Georgia y al Gobierno de Navarra se lo facilita un día más tarde

Voz 0470 14:10 ha podido al menos un baño sí sí hasta que está ya en el pasarán tras el gran con él Anil puro y entonces es cuando se altera el Gobierno de Navarra localización de la de la buena de Marín lo que ha pedido el Gobierno navarras tener las claves de la para poder hacerlo yo directamente los francés

Voz 11 14:34 dicen que es lo van a pensar dicho de una cumbre de alto nivel entre los dos ministerios el próximo viernes diecisiete de marzo de mayo allí Madrid precisamente para ver qué hacen con cónclave ni los ganaderos quieren que se la lleven los franceses a su lado claro y no entiende de fronteras los ecologistas dicen que bueno que se solucionaría con mastines entrenados para orientarla aquí bueno pues también nos viene la memoria Camil que fue el último oso autóctono del Pirineo que se dio por desaparecido

Voz 0470 15:02 en dos mil diez pero con Camil que fue un mito aquí en Navarra casi pasa como con Elvis que tenemos dudas

Voz 1491 15:17 primero las plazas españolas después las ovejas Bono esperemos que que no se atrevan con el cerdo ibérico volviendo a temas menos importantes la prensa mundial sigue esperando que Leo Messi hable o de alguna declaración tras la eliminación del Barça y como ante la prensa no quiere oír hablar bueno pues el Gobierno lo está intentando por otros medios eso dicen en el mundo

Voz 1981 15:39 de Hacienda pregunta Messi siquiera hacer alguna declaración tras la derrota ante el Liverpool ya que no ganamos partidos con él que nos dé algo de dinero con los impuestos no pide la Agencia Tributaria por el momento el jugador sigue sin querer hacer declaraciones como siempre se cuela un vaso de Starbucks en el juicio es late delante del juez Marchena se ha podido ver claramente durante cinco segundos en el juicio de los fans del juicio no pueden creer que la productora haya pasado por alto este detalle intentan organizar una boda sencilla y acaban montando musical de Broadway

Voz 15 16:16 querían una boda pequeña pero al final se ha aliado y sin darse cuenta han montado su propia productora Antonio y Conchi se casarán usando cuatro cantantes solistas cuatrocientos extras vestidos de gato dos

Voz 13 16:28 a última hora Arman

Voz 1981 16:31 cuéntanos la Asociación Española de criminal

Voz 15 16:33 cogía denuncio la película que la película detective Picallo no se ajusta a la realidad de la progresión

Voz 1981 16:39 gracias Armand vamos ahora con algunos titulares breves añaden

Voz 0470 16:43 coño mi reglas a la Declaración Universal de los

Voz 1981 16:46 derechos humanos con una niño le pide a su abuela una muñeca gigante como la de papá los fans de Malú se reúnen bajo el balcón de su casa y le gritan con Rivera no es buena divorciada tira hacia atrás el acuerdo de resolución para ver cuál de sus amigas será la próxima ponen las lentillas del revés del cerebro Pablo Casado lamenta que por culpa de la normativa del Ayuntamiento de Madrid no pueda virar al centro

Voz 16 17:32 las compras

Voz 0470 17:34 ya

Voz 1491 17:41 pues nada lamentándose hace un segundo antes de entrar en el estudio por no estar en la Feria de Abril tenemos ya

Voz 1 17:47 que hayan Pérez buenos días buenos días de feria no te imaginas estará habrá volviendo de una caseta al hotel en Sevilla de una

Voz 11 17:55 vale mañana otra rata otra caseta ya el coche de caballos

Voz 1491 18:00 esto por además de hacerlo en la Feria de Abril lo o en cualquier otra fiesta no nos lo que queremos es lo que queremos es fiesta está claro

Voz 11 18:08 la feria debate bueno he antes del fin de semana os traigo en estas tres Serres rivalidad de lunares así hablando de decirlo

Voz 1491 18:16 pues fíjate qué puntería retoño

Voz 11 18:18 fin sí retoques desveló

Voz 6 18:28 no vengo hablaros de la Feria de Abril sino que hablaros de otros lunares que están siendo rivales

Voz 11 18:34 que son el bañador de lunares de Isabel Pantoja en Supervivientes Los

Voz 1491 18:38 en Ángela feria os ha caído como un bañador

Voz 11 18:41 Bañuelos de Carlos Lozano que todavía no le he visto ninguno de lunares pero seguro que en la maleta llevaba alguno bueno que os puedo decir dos semanas de concurso la tonadillera y el sprint de Lex presentador están totalmente entregados peleados liderar su isla vale osa auténtica pelea o está el uno al otro

Voz 1491 19:04 entre ellos dos si no pueden sobrevivir evidente

Voz 1895 19:06 de Isabel Pantoja entró como la protagonista de la edición la estrategia de Carlos Lozano es esta carta aquí para el también tener

Voz 1491 19:14 bueno teniendo consiguiendo tan toque

Voz 1895 19:16 a han estado a punto de abandonar ella las dos Azúcar Moreno aunque ya el martes dijeron que que no que su intención no era abandonara

Voz 1 19:24 pero en principio Carlos Lozano tiene más experiencia en esto de los reality pero yo creo que en si en presentar los non vivirlo mano pero ha tenido varias ex pareja es pareja Depor José Luis hasta Chivite

Voz 1895 19:36 dando a los Lozano en época

Voz 1 19:39 Tresserras porque no yo no tendría esa información en mi cabeza

Voz 1895 19:42 tipo que sabe mucho controla control y estos sabe lo que está haciendo de momento lo está funcionando nos vamos a ir con

Voz 11 19:48 retoño el fin

Voz 17 19:51 aunque no vamos a

Voz 18 19:54 ha sido clave Capi

Voz 19 19:57 bueno un poquito de cambio de tercio ni

Voz 11 19:59 yo niña niño niña niño niña bueno nos hemos pasado semanas deshojando la margarita de un famoso bebé que ya ha llegado al mundo bonos que los duques de Sussex ya han sido Papas y han tenido un pequeño niño

Voz 1895 20:14 oye y cómo cómo se llamaba el final El niño se llama

Voz 11 20:17 Archie Harrison combaten Windsor que te Pedro

Voz 1895 20:22 es una mezcla entre Kenia y Estados Unidos y Reino Unido algo así que combaten

Voz 11 20:29 los padres ya dijeron que querían que fuera un nombre fusión en el verdad Reino Unido EEUU

Voz 1491 20:35 tres tenían como bueno un montón de exigencias no al final ha sido el parto como se esperaba ha sido hay que decir nació en sociedad como ellos querían no han tenido que plegarse a lo que exigía a la Corona británica

Voz 11 20:49 pues un poquito de todo porque hay que decir que ella quería tener una serie de parto bajo hipnosis en casa no sé que es algo que estaba claro que desde el primer momento no suele va a consentir la monarquía británica si no ha sido así ha dado a luz a su hijo en el hospital algunas cosas sí que es el han concedido como por ejemplo el tradicional posado a las puertas del hospital una vez nacido el niño pues no ha sido así quizá hecho después en el castillo de Windsor nosotros ha sido más en la intimidad la elegir tema de la vestimenta pues también ha mantenido un poco en la tradición e ha vestido con nato quilla exactamente igual a la que usó Lady Di con el príncipe Enrique por ejemplo ha sido como mujer yo la verdad que la a Lady Di aunque también símbolos de distinción como por ejemplo gorrito hasta ahora ningún ninguno de los Príncipes nacidos en en la Corona británica había sido presentado con gorrito a venta

Voz 1 21:48 el reto que está

Voz 1491 21:52 ha desvelado que de la venda la vendas

Voz 11 21:54 ha caído la literal y la figura de avale porque bueno estamos ahorita el primer ensayo general de España que será mañana y estamos a todavía más de una semana casi semana y pico de la gala final que será el día dieciocho no

Voz 1895 22:10 el próximo sábado pero sí al algo sí

Voz 11 22:13 abre paso es que antes de que todos los países Lemon europea se junten para cantar y alguno invitado algo se desvela este año tocado como nosotros

Voz 1895 22:23 que Ike pero se desvela que de la canción no se desvela de que algo se descubre cuando no

Voz 11 22:28 tiene que desde la pues bueno en este caso en este año hemos fichado a fondo a focas Evangelina Ríos que es el escenógrafo de otros países que han tenido muy buenos puestos en Eurovisión con los Rusia Grecia Azerbaiyán bueno pues este año la escenografía Nos la diseña Él ha sido una escenografía que ha sido sí

Voz 1895 22:48 pues no lo ha visto y como he visto antes de tiempo se ha visto antes

Voz 11 22:50 a tiempo bueno lo que sea filtrado y lo que parece que va a ser es una estructura de cubos vale de seis cubos que recrea en una casa un bloque de pisos que tienen escaleras mobiliario sillas mesas ir dentro de los cubos es donde se sitúan cinco bailarines

Voz 1491 23:07 vale vale entonces más

Voz 11 23:10 de esto como sabéis llevamos así una canción muy muy carnavalera claro verbena

Voz 1491 23:15 dando pues eh

Voz 11 23:17 también se ha filtrado una supuesta explosión de polvos de colores así rollo Holy cafés

Voz 1491 23:23 está bien confeti claro

Voz 11 23:26 en las pantallas pero que también podría ser en el público vale aunque esto

Voz 1491 23:31 te podría ser digital pero de repente dar la sorpresa de pasar también

Voz 11 23:35 es un poco complicado hacerlo insta algo bastante caro también hay que tener en cuenta que lo supimos hace unas semanas el presupuesto de la escenografía en Eurovisión de España de este año es de cuarenta mil trescientos euros

Voz 1491 23:47 bueno pues nada dentro de nada una semanita hay un día saldremos de dudas no sé yo si no

Voz 11 23:53 estará para polvos de color eso no

Voz 1491 23:55 no

Voz 1 24:01 a ver porque el de la semana pasada bueno no sabes lo que te perdiste la vuelta de estilo

Voz 1895 24:07 yo pienso ganar donde ha estado estudiando todas las semanas

Voz 1 24:09 venga venga a ver quién estudiado más bueno os hablo esta semana de una persona

Voz 11 24:15 que acaba de cumplir cuarenta y cuatro años

Voz 0470 24:18 en un magnífico estado de forma

Voz 1 24:21 no es para menos porque gran par

Voz 11 24:23 te de subida está dedicada al deporte

Voz 1 24:27 no sé qué difícil es una mujer o un hombre es un hombre cuarenta y cuatro años un deportista ahí me imagino que ya no están activo no a los cuarenta y cuatro años es español no Federer no sé no es Federer

Voz 11 24:44 bueno más pistas vamos fue un galáctico

Voz 21 24:48 el Real Madrid Sergio Ramos esto todavía está tan cuántos he dicho excedan nacida bonos puede decir que tiene cuatro hijos Raúl que legales tiene más hijos

Voz 1491 25:07 no además es español cuatro hijos

Voz 11 25:10 cuatro hijos que le han visto cuatro hijos que la han visto publicitar Zapata

Voz 0470 25:13 sí ya interior libre que le

Voz 6 25:24 David Beckham que acaba de cumplir cuarenta y cuatro años

Voz 11 25:29 esta semana el mismo día que cumplió el dos de mayo la felicidad gracias

Voz 0470 25:33 coreana

Voz 11 25:33 ah bueno David Beckham David Beckham del noventa y dos al dos mil trece flamante futbolista durante veinte años

Voz 1895 25:40 sí sí sí flamante sobretodo flamante flamante aunque bueno

Voz 11 25:43 luego se hizo hay una carrera cita publicitaria durará que sigue viviendo una raíz del a raíz del deporte pero ella muy bien Victoria toda su familia de hecho bueno una una millonada una millonada auténtica de familia os puedo decir que David Beckham ha asaltado a todas las portadas esta semana parte por su cumpleaños porque le han pilla o con el telefonillo conduciendo Magee a le han ido le han quitado el carné de conducir durante seis meses no lo regalo de cumpleaños en Reino Unido estas cosas en las toma muy en su mono seguro que tiene quién les lleve osea que eso eso es verdad eso también te da pena lo que está claro es que ha cumplido muy bien sino que les lleve a Vicky en el coche que pilló

Voz 1491 26:24 hemos nosotros esos cuarenta y cuatro años Brian muchas gracias astas de que viene

Voz 11 26:28 bueno muchas gracias a vosotros leísmo mucho el fin de semana que lo paséis

Voz 1491 26:40 en tres minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0084 26:46 de buenas a primeras hay pocas canciones con un mensaje tan polémico hoy poderosos sobre la justicia como este hay su y el gran éxito de Bob Marley en mil novecientos setenta y cuatro Bob Marley evitó la canción de esta noche el asesinato de un policía corrupto en defensa propia pero Marley que de tonto no tenía un arrastra cambió la palabra policía sheriff para evitar que fuesen en Jamaica a canción fue un enorme éxito para el músico llegando al número uno en Estados Unidos un año después Eric Clapton llevó el tema al rock con una versión que llegó también al primer puesto en las listas de éxito de Reino Unido dando un empujón a la expansión mundial del Riley el gran tema de Bob Marley resultó Valiente Maqueda Jamaica agitada

Voz 23 27:38 es muy corrupta cuarenta años después

Voz 0084 27:40 el asesinato del sheriff sigue sonando en las radios de medio mundo un mundo en el que una canción así probablemente sería prohibida o cuanto menos polen

Voz 22 27:51 el sí no

Voz 24 28:32 ah

Voz 22 28:38 una triquiñuela para esquivar

Voz 1491 28:39 la censura convertida en un número uno a sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 24 28:46 no

Voz 25 29:45 la a primeras

Voz 2 29:53 Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 25 30:01 son las bien colas cuatro en Canarias

Voz 1491 30:08 hay dada o buenos días buenos días comienza la campaña electoral para doce autonomías para las administraciones locales y para las elecciones europeas una noche de pegada de carteles que ha sido dura para el Partido Socialista por el estado de salud extremadamente grave del ex ministro y ex vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba después de sufrir un ictus Inma Carretero José Luis

Voz 18 30:26 Ábalos el secretario de Organización hizo los honores en el acto central de Madrid de un PSOE conmocionado por el agravamiento de Alfredo Pérez Rubalcaba el mismo día que el CIS pronosticó que el partido puede recuperar posiciones que tuvieron en los noventa ganando en feudos tradicionales del Partido Popular el exceso de confianza y la desmovilización son ahora el enemigo a batir del PSOE

Voz 0470 30:49 no hay segunda vuelta es una nueva oportunidad

Voz 26 30:52 es un nuevo desafío y un nuevo frente

Voz 1491 30:55 llamada a la participación de José Luis Ábalos para unas elecciones que van a marcar también la política de pactos de Sánchez para formar gobierno eso en el PSOE el Partido Popular afronta la campaña intentando dejar atrás los resultados de las generales Nieves Goicoechea Pablo Casado quiere remota

Voz 1468 31:10 para el veintiséis como hizo Liverpool frente al Barça y con espíritu colchonero como el Atleti dijo Se trata de infundir ánimo a la tropa a los equipos electorales a recuperar a muchos votantes que se abstuvieron Se fueron a Vox o a Ciudadanos y lo hicieron según datos del partido porque estaban decepcionados con las políticas de Rajoy con su forma de gestionar la dirección Cataluña o la actitud con la moción de censura por eso Casado animó a la movilización para frenar al Izquierda dijo y para también parar las políticas de Pedro Sánchez es el juego de contrapesos que ayer reivindicó el líder popular sobre el CIS poco crédito le al PP el candidato madrileño José Luis Martínez Almeida cree que este organismo de encuestas se equivoca al prever un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid

Voz 0821 31:55 desde Ciudadanos esperan extender el subidón del pasado veintiocho A al resto de administraciones Oscar García

Voz 1895 32:00 ciudadanos comienza la campaña sin creerse los datos del CIS porque según la dirección la encuesta también falló en el resultado de ese partido en las generales anoche Rivera aseguró que Ciudadanos será necesario en comunidades y ayuntamientos para frenar a Sánchez a Iglesias

Voz 27 32:14 si Sánchez Iglesias van a gobernar España tiene que haber una resistencia y una victoria para que sea un contrapeso al Gobierno de Sánchez Sánchez quiere subir impuestos tiene que haber gobiernos que bajen impuestos

Voz 1895 32:25 en estas elecciones los de Rivera aspiran a entrar por primera vez en gobiernos autonómicos y municipales creen que será así en plazas como Madrid Aragón o la ciudad de Valencia con más poder regional y local Rivera tratará además de ganar músculo frente al PP para arrebatarle el liderazgo de la derecha

Voz 0821 32:40 Podemos ha abierto esta noche campaña en Leganés el antiguo cinturón rojo de Madrid Mariela Rubio en Unidas Podemos aspiran

Voz 1450 32:45 a ser decisivos para las mayorías progresistas a pesar de que cuentan como indican las encuestas con perder escaños en buena parte de las plazas pero con todo confían en tener fuerza para reforzar la mano de Iglesias en su negociación con Sánchez a nivel nacional que les ayude a su aspiración de fondo la de tocar poder ejecutivo

Voz 14 33:02 hay un ambiente de cambio creo que estamos más cerca que nunca de gobernar

Voz 0684 33:07 en este país estas elecciones van a ser muy importantes en clave estatal después del día veintiséis vamos a tener que hablar de muchas cosas pero del resultado de las elecciones municipales autonómicas y europeas va a depender en buena medida que tengamos un gobierno de izquierdas debe

Voz 0821 33:26 y en Vox Santiago Abascal ha dedicado parte de su intervención a atacar a Pablo Casado

Voz 1981 33:31 con un peregrino sin rumbo pudo hacer el camino de Feijóo a quién marca la política del Partido Popular en España la política del Partido Popular en España Llanos lo ha demostrado Pablo Casado es la de sumarse también al cordón sanitario contra Vox

Voz 15 33:50 desde la ventana todo si oye historias una historia que empieza a mal nombre con muy poco dinero de una familia muy humilde dice que dice que era más pobre que el sastre Tarzán decía libros sabe si ha yo creo que es armamento es un arte marcial Reinhard todo

Voz 13 34:05 los Lunnis en La Ventana con Carles Francino

Voz 0470 34:12 de momento es todo más información en una hora y encadena

Voz 1491 34:15 a ser punto com granadinos

Voz 1491 34:42 hecho el repaso informativo de este viernes vamos a ver qué nos espera en lo meteorológico Luismi Pérez buenos días

Voz 23 34:49 buenos días Marina pues un viernes que empieza con temperaturas muy agradables ahora mismo a las cinco y cuatro minutos de la mañana quince grados tenemos por ejemplo en Donosti también quince grados Marina en el caso de Córdoba o en Madrid dieciséis grados en Barcelona diecisiete en Albacete a esta hora diecinueve grados tenemos en Las Palmas de Gran Canaria por ejemplo en algunos puntos del sur de Valencia como en Oliva

Voz 1491 35:14 veintitrés grados a esta hora de la mañana

Voz 23 35:16 qué nos dice eso que sigue soplando el viento de poniente cuanto más cerca del Mediterráneo va a ser más suave en cuanto temperatura hoy las máximas semana dar en la Comunidad Valenciana allí en Murcia

Voz 1895 35:26 y cuanto más al oeste Marina más nubes que está

Voz 23 35:29 mañana van a dejar lluvias sobre todo en el en zonas de Galicia y también entre el Alto Ebro Euskadi Navarra y el norte de Aragón esta tarde algunos chubascos en las montañas del Sistema Ibérico en muchos puntos de Aragón y de Cataluña y en el resto del país cada vez más claros hoy hay otra vez bastantes nubes en Canarias el fin de semana va a ser tranquilos se van a ir abriendo muchos claros subirán mucho las temperaturas en el suroeste del país el domingo rezaremos los XXXVII XXXVIII grados en Badajoz en Córdoba o en Sevilla el viento fuerte de cierzo y de Tramuntana entrará el domingo mañana por la tarde de hecho ya en esa zona del extremo norte del país Marina no notaremos tanto calor el fin de semana en Canarias también van a subir las temperaturas llegará el viento de Siroco por lo tanto un poquito de calima el tiempo tiene el poder

Voz 1491 36:18 Luis me acerqué un fin de semana como el que estamos a punto de empezar sea fantástico sea perfectos a un desastre también cuando nos vamos de viaje pasa lo mismo sino sólo por si de repente nos cae un chaparrón que no nos esperábamos sino por por otro tipo de de fenómenos yo estoy pensando eh por ejemplo cuando vamos en avión no era nadie estuviese en un avión Iber que haya fuera hay una buena tormenta porque ya sabemos lo que puede pasar

Voz 23 36:47 sí así es de hecho eh a nivel de de viajes en avión vaya por delante que es un medio de transporte muy seguro y a nivel de Meteorología los aviones están equipados con un con vamos con un arsenal de sensores de radares de posible sea detectores vaya de cualquier tipo de Tiempo Severo por tanto de vientos muy fuertes vientos que puedan ser laterales o la situación tormentosa que tenemos alrededor del avión por tanto por dónde se va desplazando por donde va haciendo su ruta dicho esto mucha gente que cree que los aviones pueden tener serios problemas cuando hay condiciones meteorológicas adversas y sobre todo cuando estamos hablando de corrientes de viento muy fuertes a ver no es un gran aliado del avión precisamente del de los de los vuelos de los de los de esos viajes cuando vamos por la por la velocidad de crucero que se llama esa su famoso de los ya hemos llegado a los treinta y tres mil pies bien pues no es que sea un gran aliado el hecho de que haga viento El viento puede ser o bien lateral las esas rachas pueden ser muy fuertes laterales o pueden ser rachas de viento verticales es cuando empezamos a tener eso que tanto conocemos de las turbulencias aquello que va ya media horita de de vuelo aproximadamente de golpe y porrazo te hacen ponerte el cinturón otra vez eso es porque tenemos esas corrientes de viento cuando las tenemos laterales es porque hemos llegado a lo que se llama El Chorro el set o de viento ese ese río de aire aproximadamente a unos ocho diez doce kilómetros de altura que suele haber siempre y en muchos puntos del mundo y por tanto en el momento en el que llegas a él es cuando te encuentras de frente podríamos decirlo así por tanto ese viento te va dando más bien de forma lateral es un viento que puede estar soplando fuera claro a doscientos cincuenta trescientos kilómetros por hora por lo que el el avión tiene que ir en todo momento pues se capeando nunca mejor dicho ese temporal y luego tenemos las turbulencias y esas esos chorros de viento que pueden caer de forma más vertical que son los que hace literalmente que el avión vaya votando a aquello que la gente ya se puede ponen bastante más nerviosa pero ya os digo todo eso está completamente controlado vaya por delante también que yo cuando me meto en un avión si hay turbulencias me lo paso mejor

Voz 1 39:03 no bueno no sé si tengo toda decía

Voz 1895 39:06 no sé yo pero las VTV tengo en avión tuve mirar

Voz 23 39:09 simplemente a título de ejemplo en tuve un vuelo una vez entre entre Bruselas Si Barcelona cuando atravesamos el Pirineo había una zona tormentosa también hay que decir que los aviones esquivan las tormentas en gran medida con las tormentas son muy grandes o cuando ese avión no está a punto de aterrizar pues si la tormenta todavía no está afectando directamente al aeropuerto sigue hay que decir que ese avión aterriza pero en cualquier caso se esquivan porque las tormentas a las velocidades a las que va un avión suelen apearse muy bien pero aquello claro aquello aquella tormentosa muy cerca de Barcelona que era cuando ya iba aterrizar y hay que decir Toxo que decir que la gente tenía la cara blanca blanca

Voz 0470 39:46 sí yo estaba meando sin parar a ver si

Voz 23 39:49 ella algún rayo o algo así osea a mí me decía a mí al friki este

Voz 1895 39:52 pero la sensación esas turbulencias son las mismas por ejemplo cuando hay viento que cuando hay tormenta

Voz 23 39:59 no no son las mismas si no sé si el piloto la piloto no tiene más remedio que meterse en una tormenta nos que se metan el núcleo de la tormenta sino que llega a la zona afectada por tormenta puede haber afectación sobre todo a nivel de de esas turbulencias que hacen que el avión voten mucho más si suele turbulencias laterales Isabel lo que hace es como pegar coletazos de otro sobretodo del morro y de la cola si son esas turbulencia días de tormenta es cuando nos vienen verticales es cuando vamos pegando bastante más botes y que sí que sí que es cierto que el hecho de que caiga un rayo en un avión es sinónimo de que no pasa absolutamente nada solamente en contadas ocasiones ese rayo puede hacer una pueda abrir un agujerito en el en el fuselaje o puede afectar a algún motor y por tanto puede haber más problemas pero hay que decir que cuando hay un accidente aéreo muchas veces se dice no es que ha sido la causa un rayo normalmente cuando hay un accidente aéreos que se han dado un montón de circunstancias entre ellas la meteorológica que han hecho que ese avión se vaya al suelo

Voz 1491 40:59 Luismi yo voy en un avión empieza a haber turbulencias de las de ponerme pálida veo encima un señor sonriendo mirando por la ventanilla intentó desde que ya vamos a entrar en pánico vamos me daría aún más miedo llevar a alguien como tú al lado

Voz 1 41:18 sí mira lo que piensan los demás

Voz 1491 41:21 ajenos por favor Marina

Voz 23 41:23 Ventana en oír a los demás tampoco pero sí que es verdad que hay la sensación te miran con ojos de gacela aquello de ya verás cuando lleguemos a la terminal te voy a coger del cuello te vas a enterar

Voz 1491 41:35 bueno Luismi he esperemos que que si alguien va a coger un avión que no le pille en algunas turbulencias ya sabemos a qué se deben y que bueno que volar es muy seguro y que no hay de qué preocuparse gracias Luismi buen fin de semana

Voz 1895 41:51 una hora ante

Voz 29 42:00 pero

Voz 20 42:14 de

Voz 2 42:14 esa primeras con Marina Fernández

Voz 20 42:17 sí Aitor Albizua

Voz 30 42:25 vamos

Voz 1491 42:30 cinco y doce cuatro doce ya en Canarias seguimos decidido a darle la vuelta a la nostalgia y en vez de pedir que recordáis momentos pedí desde el pasado os estamos pidiendo que identifica a situaciones ya superadas que preferiría no tener que repetir

Voz 1895 42:43 jamás en Twitter no recuerdan una opción bastante buena que a muchos les costaría repetir dice Goyo a ver si cuenta como mala experiencia el año y tres meses que se pasos en libertad sirviendo a la patria sin pagarla además el sueldo que le correspondía que no quiere volver a repetir la

Voz 1491 42:59 mil mirarnos nos ocurrió entre de verdad para que como nosotros no tuvimos que pasar por eso imagínate

Voz 1895 43:05 hora es si tendríamos que hacer lavado

Voz 1491 43:07 pero no pensarlo María Mejías recuerda con ilusión el año que le tocó dar el pregón de las fiestas de su pueblo pero no tiene claro si repetiría por qué pasó dice muchísimo apuró nervios temblor en las piernas es que hablar en público

Voz 1895 43:21 esas primeras veces o sea es es complicado no querría volver a pasar por el primer mes que pasó fuera de casa con dieciocho años dice que nunca había comido tantos espaguetis con tomate y atún ni tanta comida basura nos propone también otras opciones como la edad del pavo con su acné incluso bueno y cuando rompes el hielo en el gimnasio que las primeras veces tienes agujetas hasta en las orejas Joan yo no sólo las primeras veces alargar mucho

Voz 1491 43:45 sí en realidad siempre hay Agujetas José Antonio Barrera dice qué bueno que lo que no le motiva pero nada de nada es lo de tener que repetir las oposiciones para maestro cada dos años conozco a más de una que sin vida de acuerdo con él Yolanda Campoy recuerda la primera vez que fue a la tienda a pedir un cuarto y mitad sin tener ni idea de lo que era no pues dependerá de lo que quieras el cuarto y mitad Yolanda bueno las encuestas sigue abierta en Twitter en la rueda de buenas y puedes mandarnos notas de voz seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son las cinco y catorce las cuatro y catorce en Canarias bueno está siendo una buena semana para jugar contra equipos ingleses este jueves la tocado al Valencia recibir la paliza británica que antes habían recibido Barcelona y Ajax de Ámsterdam dos cuatro ha caído equipo de Marcelino y se queda sin final de la Europa League además será un caso único e histórico las dos finales europeas tendrán sólo equipos ingleses

Voz 0470 44:43 es una pasada eh Chelsea Arsenal dos equipos de Londres y otro más de Londres el Tottenham en la final de Hachemi contra tres de los cuatro equipos tres de Londres Iturralde lo que es lo que es una pasada es que los cuatro no

Voz 23 44:55 qué tal el que va a ganar la Premier League no está en los genes

Voz 0470 45:00 los voz de Mancheter que teóricamente son lo primero que esa gente sólo darían las apuestas de todo tipo se quedan fuera de todo este pulso nuestro lo que mantiene la Liga en la Premier por decir aquello de el mejor campeonato bueno la verdad que debemos reconocer que es un es un golpe encima de la mesa el apremio deja a recoger rédito veremos si es estructural no es algo puntual

Voz 1895 45:16 el hombre que más sabe de fútbol internacional del planeta lo tenemos en la SER se llama Axel Torres tampoco tiene claro que el dominio inglés de esta temporada haya sido algo aplastante más bien lo relaciona con la suerte con la épica

Voz 31 45:28 el Chelsea ha pasado a una tanda de penaltis el Liverpool una remontada heroica casi imposible acaba pasando por un gol el Tottenham pasa con gol en el minuto noventa y cinco y medio el único que realmente ha ganado con cierta holgura el cruce ha sido el Arsenal por lo tanto no no son tan superiores los equipos ingleses como para pensar que realmente rivalizar los torneos europeos iban a ser siempre los que llegan a las finales es verdad que ellos tienen un potencial económico en general a que en superior es verdad que probablemente tienen más equipos grandes que el resto tienen más equipos preparados para poder llegar a finales que el resto pero los dos las dos entidades más gigantescas del fútbol europeo siguen siendo Real Madrid Barcelona

Voz 0470 46:11 para mí

Voz 1491 46:12 uno es asequible dársena tiene entrenador español el guipuzcoano Unai Emery también la han hecho esa pregunta El Larguero que está pasando este año con los equipos ingleses que no paran de ganar

Voz 23 46:21 pero hay cuatro equipos ingleses Unai Emery

Voz 0470 46:23 las dos finales tres de Londres en el Tottenham el Chelsea vosotros tres equipos de Londres más el Liverpool que ha pasado este año es la explosión del fútbol inglés

Voz 1944 46:32 yo también cíclico de todas formas el fútbol inglés siempre está en el en el primero el primer lugar segundo tercero podemos hablar de según según como lo miramos pero el fútbol inglés siguen es tener un

Voz 6 46:43 menú

Voz 1944 46:43 en un momento muy bueno en cuanto a equipos en cuanto a jugadores encuentro a a lo que es a toda la plata

Voz 0470 46:49 toma televisiva pero los cuatro no había pasado nunca nunca habíamos Amis eso es verdad eso es verdad

Voz 1944 46:54 también verdad que ha habido finales también en su momento volar ademanes españoles de ingleses y bueno pues procuraremos también pues disfrutar hay también pues emplearlo creo que también pues bueno cada en este ciclo no ha tocado ahora en esta temporada ahí muy difícil repetir que esta cuatro equipos ingleses también con con entrenados con con con pasado en en España se bueno va a intentar disfrutarlos

Voz 1895 47:16 y hay cosas en la vida que no pasan sólo por casualidad fue suerte Unai Emery ganó tres veces seguidas la Europa League con el Sevilla y ahora va a por la cuarta un dato en esta competición lleva veinticuatro eliminatorias seguidas ganando es una burrada este jueves de hecho ganó en Valencia donde estuvo entrenando cuatro años

Voz 0470 47:32 parece ser destinos cruel bueno no sé si cruel pero el destino ha querido que tú como entrenador del Sevilla echarnos una vez al Valencia y hoy como entrenador del Arsenal echarlos otra vez al Valencia pero bueno eso no lo decides tú unido decide nada más que el destino no

Voz 1944 47:45 bueno yo siempre digo lo mismo que aquí estoy hubiera

Voz 0470 47:48 dado que no fuera así no gusta a usted la final

Voz 1944 47:51 es cierto que en la final sigo sintiendo lo mismo yo tengo muchas cosas aquí en Valencia aparte de muchos amigos puesta que tengo en parte de mi vida aquí entonces lo que procuro esa final como profesional pues defender salir también estuvo ahí diez años incluye también pues tengo siempre se recuerdo B de grandes momentos que he vivido ver siendo más joven en la Real no hay cada sitio donde estoy pues procuro intentar de comprometer al máximo sentirme partícipe de ello y aquí lo hice en el Valencia en su momento también pues cuatro años pues buscando nuestros objetivos muy agradecido al Vall

Voz 1491 48:22 decíamos agradeció la afición luego cuando usted

Voz 1944 48:25 toca pues puedes ganarles pues lógicamente es es tu trabajo pero procuro siempre hacerlo con el máximo respeto

Voz 1491 48:30 hace un rato también ha estado en El Larguero Pepe Reina portero del Milán y leyenda de la selección española una de las personas además que que mejor conoce a Iker Casillas ya ha hablado con él y le ha dado una recomendación para su futuro

Voz 31 48:42 me imagino que habrá hablado con con Iker no en estos días que que vaya susto que nos dio a todos como le has visto qué te ha dicho Iker Casillas

Voz 32 48:49 bueno he visto leer sentido aliviado que contento hoy feliz porque se quedan gusto muy agradecido a a la rapidez con la que actuaron los servicios médicos del Oporto porque claro entre salvó la vida concienciado de que tiene que disfrutar mucho de su vida de su mujer hijos y que las decisiones que tome que yo creo que serán mucho más con la cabeza que con el corazón un valga claro

Voz 33 49:18 porque la expresión no no todavía me decía alguien que le conoce

Voz 31 49:21 quién decide abono conociendo a Iker no sé yo si el va a querer retirarse así o querrá dentro de poco decir venga que esto esto no puede acabar así hay que seguir intentándolo ser portero

Voz 32 49:32 pero claro es que vamos a hacer es disfrutar esta tranquilo hay dejar paso a todos

Voz 34 49:44 eh

Voz 1491 49:47 seguro que la mayoría ya sabíais que equipos habían clasificado para las finales europeas de fútbol para la Champions y para la Europa League pero igual no lo tenemos tan fácil para decirnos los cabezas de lista de los principales partidos políticos españoles para las elecciones europeas del próximo veintiséis

Voz 1895 50:03 este año además hay un dato que es interesante sólo el cinco por ciento de los europeos sabía cuando eran las fechas de las elecciones europeas fíjate si estamos desconectados o desinteresados pues para que todo esto nos interese un poco más haría falta una serie que las de temática política parece que están muy de moda

Voz 0470 50:20 vivimos en una época en que todos estos problemas al final tienen una cara forma de ficción ficción política que despierta más mucho interés en todo el mundo aproximaciones desde todos los géneros tenemos

Voz 1895 50:33 Política medievalista Juego de Tronos

Voz 35 50:38 realismo pedagógico y una serie danesa pues amigos han es esto será mago Borja

Voz 15 50:46 lo más deprimente es como todo el equipo atrapado las elecciones

Voz 0470 50:50 desde la comedia en este caso en España con bota Juan

Voz 13 50:53 los ciudadanos y ciudadanas de este país está pidiendo a gritos un nuevo tipo de político alguien que luche por el futuro de nuestros hijos pero mapa

Voz 0470 51:03 yo tenemos también series de de enredo como secretos de Estado creciendo

Voz 13 51:11 su juicio

Voz 15 51:13 a vivir a la sombra de incompetencia la última gala de los Goya la gran triunfadora fue el Reino con su ya clásica escena del balcón

Voz 13 51:20 está investigada muchos sabes desde Juan

Voz 1895 51:24 bueno estará el análisis de las series que que ha hecho Toni Garrido en Hoy por hoy donde han entrevistado a Carlas casa Castellona diplomático

Voz 1491 51:31 que ha estado trabajando en países como Bolivia o Filipinas ha sido además embajador de España en Reino Unido hasta el dos mil doce

Voz 1895 51:37 aunque cabe decir que cuando él se fue el Brexit todavía no estaban ni fraguando sí

Voz 0470 51:42 para Francia Alemania y la Unión Europea significa la paz para los países mediterráneos para España para Grecia para Portugal significa la democracia para los países que les te significa la seguridad significa la prosperidad económica para nosotros también pero el Reino Unido cuando ingresó tenía todo esto tenía pero bueno prosperidad en un momento difícil pero es igual País muy muy rico democracia la tenía la paz las guerras nunca se habían librado en el Reino Unido siempre en el continente entonces ellos entraron por interés en en cuarenta cincuenta años el proyecto europeo funcionado mucho es muchísimo más ambicioso entonces de ahí ellos sentían la necesidad en algún momento de consultar a los ciudadanos y reclamar su autorización recabar su autorización para continuar adelante pasa es que lo preparó mal

Voz 1895 52:38 bueno Carlas no ha venido a hablar del Brexit o por lo menos no sólo del Brexit el diplomático ha estrenado su novela que se llama las pompas de

Voz 1491 52:46 el diablo una comedia política en la que aborda algo tan serio como la corrupción desde el humor

Voz 0470 52:51 lamentablemente la epidemia de corrupción que hemos padecido en este país durante muchos años ha sido en gran parte corrupción política eh pero la idea reírme de la de la corrupción e invitar a los lectores hay que se ríen con mi la corrupción no es decir someter la epidemia de de corrupción que hemos tenido un tribunal particular que no tal vez no sea el más justo no

Voz 1895 53:17 nervioso alguna implacable pero que es el tribunal

Voz 0470 53:19 cómo sería una buena señal sino la corrupción es que hemos superado el problema no sé si estamos como para eso todavía no ayuda digerirlo yo creo que para para superarlo necesitamos obviamente que que intervenga la justicia con sinceridad Carles nadie como como embajadora más tiene cierto poder nadie se acercó Carles

Voz 11 53:41 sus vi yo te peligro actualmente no

Voz 0470 53:44 treinta y dos años de ejercicio como funcionario debo reconocer para mí es que no

Voz 19 53:51 una única un amigo un amigo de Barcelona pidió

Voz 0470 53:57 que por favor hace treinta años veinte en el Ministerio veinte tanto esta bien mira tengo un problema en Cuba una empresa mía si pudieras tú mirar si el Ministerio está haciendo algo puede ayudarme yo cantaba oye que yo estaría dispuesto a cómo eran pitas esto porque no no lo no lo no disculpa bueno es la única bueno pues el protagonista ve

Voz 1895 54:23 de la novela un tipo mucho menos capaz que Carlas leyó el dinero de estas fuentes poco legítimas porque una de sus pocas virtudes es la labia algo que ni siquiera todos los políticos corruptos

Voz 1 54:33 no tienen desde luego son las cinco y veinticinco las cuatro y veinticinco en Canarias

Voz 36 54:55 estamos tan

Voz 1491 54:56 cuando una semana en la que nos habéis dejado conocer vuestro barrio

Voz 36 54:59 Nos hemos mojado con vosotros bajo la lluvia