De Buenas a Primeras (15/05/2019)

Voz 0032 00:49 hoy es miércoles quince de mayo que rápido pasa la semana a esta hora hay veinte grados en Almendralejo provincia de Badajoz veinte grados y subiendo porque tenemos por delante un día de bastante calor en todo el país es esperan temperaturas más altas que las de ayer más de XXXV grados en todo el valle del Guadalquivir y sólo algo de fresco pero ya a última hora del día por el Cantábrico venga hay sabemos que sois muchos los que a esta hora estáis despiertos así activos como nosotros trabajando y bueno que vamos a hacer es lo que toca ojalá pudiésemos darnos yo qué sé todos juntos un abrazo así Brando ahora de no así las noches seguro que nos iría mejor pero lo vemos complicado así que en su día decimos encontrar un término medio no

Voz 1 01:38 de cantamos morir conociendo poco a poco a cada uno de los Animales nocturnos que estáis pues pringado hasta ahora como nosotros

Voz 0032 01:44 yo hoy nos vamos a acercar a Torrejón de Ardoz en Madrid a un centro en el que se encargan atención de controlar todos los sistemas informáticos con los que trabajan los controladores aéreos

Voz 1 01:56 es el control de el control y que no puede parar en ningún momento del día Sergio diez buenos días

Voz 1484 02:03 buenos días chicos aquí estoy en el centro de control de tráfico aéreo de Madrid en Torrejón de Ardoz como bien ha dicho para los que suene Torrejón de Ardoz hay hay una base militar pero no estoy estoy aquí en el centro de en aire que es la empresa que gestiona bueno pues a nivel nacional todo el tema del tráfico aéreo bueno tengo alguna curiosidad que contaros como que por ejemplo yo no estaba el todo seguro pero no para por la noche el tráfico aéreo no dejan de pasar aviones de hecho visto pasar uno desde que estoy aquí y al parecer el control de el control de tráfico aéreo está dividido en cinco grandes zonas a nacional una que es la que esa gestión aquí desde Madrid que abarcaría norte de España llegaría hasta Galicia otra que es desde Barcelona para todo el este otra que es desde Sevilla para todas las zonas sur y luego tienen una en Baleares y en Gran Canaria aquí en concreto como adelantaba ayer aunque también hay centros de control de tráfico aéreo como tal yo estoy en uno que se dedican bueno pues a dar asistencia íbamos supervise a supervisar ese es un centro de supervisión de todo el tema del tráfico aéreo para que ante cualquier incidencia el tipo meteorológico a nivel técnico como la que veíamos el otro día por ejemplo de que un avión tuvo un problema con el tren de aterrizaje delantero se tuvieron que maniobrar de una forma distinta pues todo ese tipo de incidencias por ejemplo ellos las controlan la gestionan y ponen esa información a disposición de los controladores para que toman para que tomen las decisiones que consideren oportunas así que por eso no paran veinticuatro horas al día siete días a la semana oye Sergio pues

Voz 0032 03:26 si volvemos a hablar contigo en un rato tu observa mucho pero por si acaso no toques nada no vaya a ser que toque les la tecla equivocada yo que sé

Voz 1484 03:34 eh

Voz 0032 03:35 yo prometo prometo no tocar nada venga un abrazo hasta luego

Voz 7 03:43 tiene un poco de de peligro a ver nosotros tampoco nos vamos a hacer responsables de lo que hagan poco tampoco no tenemos una hora y media por delante y hoy vamos a abrir también

Voz 0032 03:50 el paso a la prensa hablando de desigualdad de desigualdad económica entre CCAA

Voz 1 03:55 sí porque dice un estudio reciente que en España vamos a tardar unos ochenta años en reducir la brecha económica entre unas regiones y otras en la parte de arriba de la lista están las regiones industriales Madrid Euskadi Cataluña en la parte de abajo Extremadura

Voz 0032 04:08 pues desigualdad a las cinco y media pero ante

Voz 1 04:11 sí sí

Voz 0032 04:25 tenemos otras muchas cosas de contaros y vosotros de contarnos porque hoy estamos preguntando en la encuesta de arroba de buenas en Twitter por vuestro traje regional favorito

Voz 1 04:34 las opciones como siempre son cuatro el traje de flamenca de su lapa de fallera o de

Voz 0032 04:39 tú rojo que son cuatro porque Twitter no nos deja a poner más que nadie se Piqué que sabemos que hay muchos trajes regionales más y además que son todos muy bonitos

Voz 1 04:46 a esta hora gana por goleada al traje de flamenca es el traje favorito

Voz 9 04:50 le Julia de Alicante Julia de Alicante en nacido en Asturias y de madre malagueña jamás

Voz 1375 04:58 pues el traje regional asturiana no porque no me gusta

Voz 9 05:02 la ex sino porque es que siempre me gustó el de flamenca es afloren el viento el sol es volar es el colorido la alegría que no pare Idi baile de sevillanas que no me lo quite más y que salga el sol por arte

Voz 7 05:25 un abrazo Julia de Alicante oye deseando ver tu foto vestida de flamenca

Voz 1 05:29 que por cierto no hay sólo un traje de flamenca hay un tras cada provincia andaluza que ocho trajes sí sí muchísimos notas de voz al seis ocho tres tres

Voz 0032 05:37 dos tres siete cero cuatro desde Aragón

Voz 7 05:40 haga el alegato de otro buenista de primera buenos días Diego buenos días bueno Ros

Voz 10 05:44 evidentemente ha dispuesto a huevo el traje de sólo por encima de cualquiera para mi gusto y para los de mi tierra vamos es el traje más elegante el más bonito bueno todo lo que quieras decir de adjetivos bonitos es lo que tiene el traje debatiendo en fin bueno venga que mitad de semana vamos a por el miércoles a Llull de Ibatur ahora mismo no

Voz 0032 06:07 todo controlado como es pues haberle buscan Good

Voz 1 06:10 Kelly es en tonos negros y rojos un pañuelo de cuadros la cabeza a un chalé con fajín rojo así bien ancho una camisola blanca

Voz 0032 06:17 a ver si alguno de los oyentes Omid el mismo Diego fue mandar una foto al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o que la publican en Twitter unos mencionen arroba de buenas tenemos que decir de todas formas que esta encuesta la hacemos porque hoy se celebra San Isidro en Madrid y no sé dónde te has dejado el traje de chulapos

Voz 1 06:33 a ver es que yo realmente soy valenciana a siete años aquí pero no me siento legitimada para ir de chula para todavía quién si sabe bien de qué va este trajes José Luis de San Blas

Voz 11 06:42 el del Foro en Las Vistillas una pareja de chulapos se dispone a bailar un chotis como mandan los cánones sobre un Val dos si ibas a ver lo que es carne de la APPO dura ya mal la queremos Molina cuando llegues a Madrid

Voz 8 06:58 qué se hará gran cosa

Voz 1 07:01 la puerta sigue abierta en Twitter en arroba de buenas qué traje regional es vuestro favorito estaría bien pues como decía que no sé si es las fotos tornillo de hecho ya lo hemos hecho pero bueno sobre todo anotado el número notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 7 07:16 cuatro Un Borja González a la batería hoy Juan López se ha traído la flauta travesera esto es de buenas a primeras

Voz 12 08:12 va

Voz 0032 09:11 todo es cuestión de sacar pecho pero es que se ha confirmado lo que adelantó Manu Carreño que Griezmann se va del Atlético de Madrid luego lo ampliaremos un poco más esto de Griezmann pero es que no

Voz 1047 09:20 ha sido la única exclusiva de de las últimas veinticuatro horas

Voz 0032 09:22 las hay prioridades vamos a ir de mayor a menor importancia y es que en el consultorio con extraterrestres de La Ventana también ha habido primicia

Voz 1 09:30 sí digamos que ha llamado un alienígena de un planeta bastante lejano y ha explicado que tiene que venir a la tierra para llevarse a alguien de su especie que está aquí infiltrado lo que pasa es que está a punto de ser descubierto

Voz 1643 09:40 bueno vamos a abrir nuestra consultorios terrestre y creo que tenemos a un alienígena al teléfono conectándose con nosotros me dicen que sí pulgar hacia arriba significa conexión o que tenemos a alguien hola buenas

Voz 0032 09:51 qué tal buenas tardes amigo o amiga

Voz 13 09:54 mala amiga está pensando vaya niega que no no te cuento lo de mi planeta tenemos tres penes y cuatro cinco páginas hablado entonces difícil eso sí sí cuatro-cinco es la foto aquí el Kamasutra las ves y parece que esté mirando un ordenador por la parte de atrás cada vez se ve ranura caben

Voz 8 10:18 sí sí

Voz 13 10:20 que es muy bueno la metáfora puesto bastante podría y que cuenta con otra que viene aquí a la Tierra conocí en misión de recuperación del individuo se cinco siete siete seis cinco

Voz 0032 10:38 un individuo que se llama así que eso alguien de Boston

Voz 1643 10:40 aquí en la Tierra vale

Voz 13 10:43 llevar otra vez de vuelta a nuestro planeta amable porque estaba aquí y bueno debía pasar de incógnito en la tierra para estudiar para ver si quieren identificado pero ha fracasado en su misión si procede sacarlo de aquí

Voz 14 10:56 conectar nuestro ya que ha sido descubierto este elemento no queremos que si pensamos que si algún algún humano ha sabido que este individuo es extraterrestre por tanto

Voz 13 11:02 porque sin él y el indie el individuo se cinco siete siete seis te cinco aquí en la Tierra lo conoce como Isabel Díaz Ayuso suena

Voz 14 11:11 sí que no suena así mucho aquí en España es mucho esas terrestre esa este terrestre

Voz 13 11:16 si le digo a gran en nuestro planeta no han dicho traerla para acá que la tierra empieza a todo el mundo a ver que no lo ridícula a los quedó aún más tranquilos

Voz 0032 11:26 entonces que seis cinco siete

Voz 13 11:28 Te6 T cinco no es no es hora ahora decir es decir que sólo come ser humano una vez está muerta tranquila estas alarmando a la sociedad lo sabes

Voz 1 11:41 sí bueno decías que había sido un buen día para las eh yo quería todavía más lejos ha sido un súper día para prisas tampoco pasarse no que sí que sí que ya sabéis que aquí tenemos eh pues a los compañeros de los cuarenta de los cuarenta Classic Cadena Dial pues atentos al interior

Voz 15 11:56 hola buenas tardes qué pasa

Voz 13 11:59 el adiós gracias tres hay muchas gracias pleito llama del planeta día

Voz 1643 12:09 esto se parece mucho a una emisora que tenemos por aquí un buenísimo

Voz 13 12:13 la planeta por la emisora Gemma aquí un defensor fue ante la emisora que el planeta exactamente aquí un refrendó referéndum si votamos que sí ahora sí que somos muy fans de la música en español a lo mejor

Voz 0032 12:28 y hay muchas veces que utilizamos todo lo referente a los extraterrestres o a los marcianos para hablar de ideas surrealistas no que están yo qué sé en un momento dado fuera de lugar como aquí en la tierra no tuviéramos momentos de lucidez que acaban también igual de mal

Voz 15 12:41 pues no hablamos de España hablamos de Alemania seguramente el país más ordenado normativo ilógico de todo nuestro entorno pues que sepáis que después del tobogán de Estepona han abierto la autovía más inútil del mundo por lo menos en dos mil diecinueve es la más inútil Alemania la autopista pero un coche sólo Nerea

Voz 17 13:00 hombre hombre la autopista eléctrica alemana que de momento sólo puede usar un camión es el titular que encontramos en el país Alemania inauguró hace siete días el primer tramo de la conocida como carretera eléctrica que dispone de un tendido eléctrico similar al de los trenes o tranvías lo que permite que los camiones se conecten mientras conducen a una velocidad de hasta noventa kilómetros por hora el tramo tiene una longitud de diez kilómetros transcurre por el sur de la ciudad de Frankfurt por donde circulan habitualmente ciento XXXV mil coches pero el caso es que sólo hay un camión preparado para usar esta carretera en sus comodidades aunque son optimistas y creen que para dos mil veinte igual hay otros cuatro vehículos más que utilizar la cara

Voz 1 13:37 poquito a poco como la otra por si eso es funcionar bueno no sabemos tocar temas de bolsa o de economía especulativa aquí pero hoy vamos a hacer una excepción porque el uno de junio se celebra en Madrid la final de la Champions League en la que bueno no bastardo el Barça tampoco el Athletic de Bilbao Aitor siempre que hay algún gran evento de este tipo se abre una oportunidad de negocio

Voz 1643 14:01 sobre el final de la Champions en el Wanda Metropolitano una lectura emprendedora

Voz 18 14:04 próstata dos equipos ingleses en Madrid es el momento de invertir en Mao

Voz 1643 14:11 ahora una lección debido a cargo de

Voz 18 14:12 asombrado mamá cuando sabré que soy mayor ya te avisarán la factura Jean

Voz 1643 14:18 vamos con hippie que se hace eco de una eterna demanda de los consumidores de cine descargaba ilegal

Voz 18 14:23 por Dios si veis en el cine al que grabadas películas piratas noto size al lado

Voz 1643 14:28 es el del com pues aplica la lógica con resultados regulares no va a estar salas del agua del mar con la cantidad de anchoas acabamos de dialogo talón Kantauri todo este dialogo que tuitear Pellicano mal

Voz 18 14:42 tú eres el Cascanueces de Chaikovski y la licuado hará que salga de la cocina

Voz 8 14:47 no

Voz 7 14:50 son las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 0032 14:57 oye y que parece que las ciencias se están poniendo de moda algo un poco raro porque en el colegio a casi nadie le gustaban las matemáticas no

Voz 1 15:05 bueno pero eso ha cambiado en los últimos años según datos del CIS uno de cada tres españoles cree que las matemáticas es la asignatura más importante y además es junto con el inglés ojo la preferida de los niños

Voz 0032 15:16 flipando cómo vienen las nuevas generaciones ese escrito aviones

Voz 7 15:19 llegado a las integrales a las derivadas

Voz 0032 15:21 bueno menos mal que tenemos buenos divulgadores científicos muy cerca de nosotros

Voz 1995 15:26 en España tenemos divulgadores de primer nivel siempre aparece uno atrás en el tiempo que formó una generación nuestra es Félix Rodríguez de la Fuente naturalistas

Voz 3 15:37 concretamente los psicólogos acostumbrado a recoger unos bonitos dibujos que

Voz 15 15:45 Texas pausa esa forma de hablar que parecía otra manera en otro icono pop Eduard Pascual

Voz 20 15:52 yo gané regresa al programa para ahondar más en este fascinante

Voz 1995 15:58 a ver

Voz 20 16:00 a las aplicaciones

Voz 1995 16:02 bancos de algas figura el día del divulgador científico renglones para los sajones es muy larga tradición Ésta es la voz de Carl Sagan

Voz 21 16:13 estás más propio desprenden las

Voz 1995 16:19 Jimeno que el maravilloso discurso es más una mota de polvo una vida universo el testigo lo tomó recientemente de Cosmos gran programa gran serie de Carl Sagan lo tomó Neil de Grace Tyson

Voz 22 16:34 el Golfo menos Hearst

Voz 1995 16:41 por seis dándome en el Reino Unido tienen una gran voz de David Attenborough

Voz 7 16:48 a usted

Voz 23 16:50 Samat Betsy

Voz 1995 16:53 sabes

Voz 23 16:57 bueno Félix

Voz 1 16:57 el Rodríguez de la Fuente y Eduard Punset puede que sean los científicos españoles más conocidos pero hay otro que viene pisando fuerte Eduardo Sáenz de Cabezón mate

Voz 0032 17:06 Bético investigador profesor divulgador es el presentador de orbita laica el programa de ciencia de de la dos todavía tiene más tiempo para dedicarle a su canal de Youtube con más de setecientos mil suscriptores en el que bueno pues habla de ciencia pero con mucho humor

Voz 1995 17:20 desde el punto de vista científico hay límites el número cien días

Voz 0522 17:23 creo tan hay tanto M3 en tanto en cuanto los de haber en el humor no que que bueno es un tema que ahora sí que que hemos hablado con ellos

Voz 15 17:34 Jones quién hemos tomado pero este es un tema sensible ahora mismo lo del humor

Voz 1995 17:37 hemos científico negro existe sexo quistes verdes científicos

Voz 0522 17:43 los chistes verdes yo creo que debe haber chistes verdes científicos pero es curioso que el humor y la ciencia tienen mucho que ver porque de alguna forma son establecer conexiones que en principio parece que no están hechas para

Voz 1995 17:58 para estar conectadas

Voz 0522 18:00 Nos el humor inteligente vamos a ver un escueto

Voz 1995 18:03 en una y otra vez que la matemáticas el futuro que si queremos que nuestros hijos se ganen la vida Hay tengan todo lo que necesitan tienen tienen que estudiar matemática tú precisamente de ese esa inteligencia matemática pero explícame porque las matemáticas nos hará libres

Voz 0522 18:19 por qué no hacen menos manipulables en principio una personas menos manipulable cuando es más crítica con los datos con la información que recibe el cuando es capaz de hacer un un razonamiento apasionado y a veces también libre de pasión no a partir de los datos de la información que recibe hilos matemático Nos entrenamos mucho para o las matemáticas Nos entrarán mucho para eso bueno además Eduardo ha escrito un libro

Voz 1047 18:43 que está teniendo bastante éxito inteligencia

Voz 0032 18:46 temática se titula y además ya va por su décima edición

Voz 1 18:49 y además quién quiera optar por otra cosa pues también puede ir a una de sus charlas aunque más que charlas parecen monólogos

Voz 24 18:56 seguramente has dicho lo han dicho alguna vez que un diamante es para siempre verdad a depende lo que uno entienda por siempre un teorema es así siempre

Voz 25 19:05 el teorema de Pitágoras

Voz 0032 19:08 eso es verdad

Voz 24 19:09 hallan muerto Pitágoras te lo digo yo aunque se hunda el mundo el teorema de Pitágoras seguiría siendo verdad allá donde se junten un par de catetos y una buena imputen USA

Voz 8 19:22 además de una crisis lleva un millón y medio

Voz 1995 19:26 éxitos como te explicas que alguien en su sano juicio que era reírse escuchando el teorema de Pitágoras

Voz 0522 19:33 me explico que alguien en su sano juicio quiere hacer lo que lo que no me explico es que haya un millón de personas en su sano juicio eso ha sido frecuente volveríamos a las estadísticas

Voz 1995 19:43 se está celebrando por cierto en la final española de el concurso de monólogos científicos del que tú fuiste su primer ganador hace siete años

Voz 0522 19:49 eso es el primer ganador del Fame Lab eh en España fue a partir de ahí como un empujón a la salida muchísimos lugares porque yo no sabía que existía en todas estas cosas de de la divulgación que se hacía todo esto todo este tipo de presencia de los científicos por ahí estoy maravillado

Voz 1 20:05 bueno con charlas así normal que las ciencias estén estén de moda ir así también habría tendido a las clases de mates y además es que los científicos ya no son esos bichos raros anónimos y eso es en gran medida gracias a las series

Voz 8 20:18 ahí está él neutrinos que me faltaba diez de mi disfrazado de carga no balanceado Dame atómico a mí

Voz 3 20:25 vale con Bale y es la Isla de la Innovación hay un algoritmo de compresión que tiene revolución cosas

Voz 8 20:32 protagonizada por un científico que como tú tiene una doble vida límite yo no tengo ni si la tienes

Voz 26 20:41 se han hecho mucho porque me retiro

Voz 0522 20:44 las hecho mucho ya mea además las quedadas nombrado me encantan yo me acuerdo la primera vez que yo vi eh Big Bang Theory estaba que está en un avión yendo a un congreso de matemáticas

Voz 15 20:54 vías que yo digo esto esto esto es para

Voz 0032 20:57 pues con todo lo que hace lo único que elefanta hecho es hacer una serie este pronto ficha por Netflix nueve minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 27 21:05 eres tan moderno y tan antigua igual a ver cómo

Voz 15 21:12 eh

Voz 27 21:15 y casi casi

Voz 0032 21:16 hay sin darnos cuenta seguimos en campaña electoral esta vez para las elecciones autonómicas municipales y europeas del próximo veintiséis de mayo y eso se nota hasta en programas de humor como la lengua moderna que se han asomado desafiando a la Fiscalía se han asomado a lo político por sus micrófonos ha pasado el escritor Daniel Bernabé Bernabé

Voz 1 21:35 también es periodista tiene una historia interesante a usted a sus espaldas estudiado Trabajo Social ha sido librero y ahora tiene varios libros publicados que reflexionan sobre los problemas de la izquierda en el mundo actual

Voz 0032 21:46 el más reciente de esos libros se llama la trampa de la diversidad ha causado bastante polémica dentro de la propia Izquierda

Voz 28 21:55 gente que no conozca tu libro que no está al tanto de esto cómo lo explicaría por qué ha creado todo ese conflicto porque Alberto Garzón por ejemplo dedica una serie de artículos a contestarte es decir porque has mencionado los cimientos de la izquierda vamos a ponernos ya bueno porque

Voz 15 22:08 es un libro yo creo que lo que nos recuerda es que últimamente en los que hemos todos tan especial hitos que no somos capaces de unirnos para llorar o reír juntos eh que es lo que ocurre que bueno pues la izquierda desde hace ya varias décadas antes incluso las actuales direcciones pues bueno como es normal después de todo el jaleo de la caída del Muro el fin del proyecto tal pues he buscado bueno pues otras formas de organizarse de hacer esas formas pues bueno la verdad es que llevamos los treinta años más tristes de la izquierda mundial no hemos conseguido nada con lo cual es un libro

Voz 0127 22:40 que lo que viene a decir es que quizás haya que recordar

Voz 15 22:43 algunas cosas que hacíamos antes en este antes mítico e para ver bueno que que a lo mejor ya no son tan mal hechas en los siempre ha creado pues algunas fricciones no

Voz 0032 22:53 no es un libro que propone que sobre

Voz 15 22:55 todo pues a tener más peso los temas económicos laborales que al final aparte de todo hasta mermelada esta macedonia identitaria son los que los una todos aquí todos tenemos que tener problemas para la hora de pagar del que

Voz 1210 23:07 leer y no yo no

Voz 15 23:10 nosotros sí pero pero bueno al final de lo cual implica que que los problemas específicos pues mujeres se LGTB el la ecología lo en serio que sean importantísimos todo lo que no quita para que se puedan buscar unas unas áreas de Unió no logra un sujeto político más amplio lo que ha quedado

Voz 1 23:28 bueno Bernabé también comenta en sus textos que vivimos demasiado ensimismados gitanos queremos demasiado especiales y que las redes sociales pues al final Nos han desviado un poco de nuestras prioridades oye esto último además

Voz 0032 23:38 tiene un poco de razón la cantidad de chorradas que hay en Twitter y que nosotros por ejemplo pues elevamos a noticia luego también la cantidad de gente que vive al margen sin enterarse de lo que pasa en Twitter nuestra relación con la cabeza

Voz 15 23:50 haciendo más individualista de tal forma que al final nuestra relación con la política casi compramos la política para dos Arnold La a nuestro a nuestro yo a nuestra identidad débil cada vez más débil no será mostró esposas antes eramos tenemos una nacionalidad muy clara una religión muy claro incluso una pertenencia de clase muy claramente ir al menos de esos tres factores han desaparecido mucho aunque era la religión y la nacionalidad vuelvan con fuerza no no lo es

Voz 7 24:14 la razón eh nos damos demasiada importancia a la NASA morir

Voz 28 24:19 las redes han ayudado muy poco para lo que sí yo creo que la han vuelto a unos egocéntricos no mira yo soy esto yo soy todo el rato esto no

Voz 15 24:28 no hay gente capaz de pone por ejemplo ser digo lo que es

Voz 1047 24:30 el verano a cualquier otra cosa cuando la clase

Voz 15 24:33 tiene una cierta fuerza yo creo era porque había mucha gente unida en torno algo ese ahora cada uno vamos pues haciendo la guerra por nuestra cuenta y al final es complicado yo creo que precisamente la izquierda lo que buscaba antes era no no era un movimiento de minorías sino de mayorías difícil buscar puntos en común entre nosotros difícil queremos ser tan tan específicamente especiales angustia muy grande de vivir en un mundo que se nos han ido los asideros agarrarnos con lo cual final qué hacemos

Voz 1 25:00 buscar cuál es el último

Voz 15 25:02 tomó de nuestra individualidad suavidad

Voz 1047 25:05 en el un pensamiento

Voz 1484 25:08 Tano también por de te crees tan especial que te te crees muy puro en cuanto a tumoral en cuanto a tus elecciones vitales las cosas tienen que ser así da poco haciéndose paradójicamente gente de izquierdas acaba comportándose de una manera muy intransigentes no todo iba a ser tan

Voz 1 25:23 serio hoy que bueno incendios no estaba en el estudio como colaborador ni cómo

Voz 7 25:28 tertuliano estaba como invitado ha venido a la lengua moderna para hablar de su grupo de música petróleo que en agosto va a cumplir un año ya el nombre lo dice todo eh petróleo o en agosto tenían que llenar horas y media

Voz 0032 25:39 concierto con apenas cinco canciones pero ahora ya cuenta con un repertorio mucho más amplio y además están más solicitados de hecho Ignatius aquello de contar una anécdota que le ha pasado hace unos días en Murcia en uno de sus conciertos que que tiene precisamente a que que como protagonista el concierto de Murcia

Voz 15 25:56 señor mayor riesgo de y precisamente

Voz 1484 26:08 siempre la cantamos que que siempre se cantas esa canción con nosotros dejar la estrenamos en su día en la resistencia siempre que coincidimos que ha sido el Sevilla ir audio a en Murcia del que crece cantas esa canción con nosotros

Voz 29 26:19 eh yo puta madre salió genial

Voz 1484 26:23 la alargado más de la cuenta todo el mundo está

Voz 15 26:25 muy animado todo el mundo haciéndonos rollo de repente

Voz 29 26:28 sí que no se puede hacer mejor que se desde desde el borde lesionado

Voz 28 26:34 lo hizo una un referéndum el cláusulas Surfing surfear se llama Surfing

Voz 15 26:42 no pero a lo loco estos señores un sondeo de todo tocábamos y si estaba

Voz 18 26:48 el nombre estáis en Castellón

Voz 15 26:53 bueno era tirar de espaldas claro yo lo flipper de película por todas las cogiéndolo todo el mundo le llevaron le llevaron a la a la vida la salud

Voz 30 27:08 ya está haría

Voz 15 27:11 me devolvieron al aclare se supone que yo soy el front man está adelantando porque el ocho de abril de dos mil trece murió la primera ministra más polémica del Reino Unido Margaret Davis

Voz 1995 27:33 ah sí

Voz 15 27:37 la polémica figura de Margaret Thatcher con varias canciones que retratan sus años oscuras en algo

Voz 31 27:42 no tuvo un extraño resurgir su muerte una plataforma de Facebook se propuso llevar a De Gucht usted

Voz 8 27:49 a lo más alto de las listas de éxitos la canción publicarlas la señora El mago de Oz

Voz 31 27:55 fue escalando puestos en la lista tras la muerte de Taschen llegó al número dos la lista de éxitos en Reino Unido no fue la única canción sobre la primera ministra que entró en listas aquellas semanas de primavera Amin love with Margaret

Voz 7 28:09 el grupo Sensi que apoyaba Colón el puesto treinta y cinco y también entró en la lista una canción de Elvis Costello su crítica a la dan

Voz 32 28:18 la guerra de mil novecientos setenta y nueve

Voz 0032 28:20 este from the Dirty Town

Voz 16 28:23 Soro incluidos eh Randa en una finca de eh tú si quieren eh Daria que eh no eh

Voz 7 29:03 decía Elvis Costello en una entrevista de hace unos cinco años

Voz 0032 29:07 depende ante un medio británico que el lodo que había dejado Margaret Thatcher seguía presente en Reino Unido que seguía controlando el país de ahí que recuperase este tema en sus conciertos en el directo Elvis Costello en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 16 29:21 ante la

Voz 0032 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias han acordado aún buenos días buenos días a Miquel Iceta se le

Voz 0127 30:09 complica la posibilidad de presidir la Cámara Alta a la dirección de Esquerra ha confirmado esta noche que quiere votar en contra de su designación como senador autonómico Pablo tallo

Voz 1673 30:18 de momento el único motivo que nos dan fuentes del partido es que no ha gustado la actitud del PSOE después de las generales también la Copa anunciado el voto en contra de sus cuatro diputados por la situación dicen ellos de excepcionalidad ir en plena campaña parece imposible que Jones para Cataluña se pueda desmarcar del resto de grupos independentistas por lo tanto ahora mismo todo apunta a que Iceta no tendrá el apoyo necesario para ser escogidos Senado no

Voz 0127 30:40 anoche también TV3 la televisión pública catalana desafió a la Junta Electoral Central emitió un vídeo de Oriol Junqueras durante el minuto de oro de Esquerra en el debate europeo a pesar de que se había prohibido

Voz 1266 30:52 su participación real gracias aunque mi par Bastilla proyectos que las mayorías sus

Voz 0127 30:57 sitio también TV3 inmediatamente después de terminar el debate

Voz 8 31:00 murió en apartar no van a conseguir

Voz 0127 31:05 el minuto de oro que grabó Carles Puigdemont desde Bruselas lo pusieron en su canal de información continua esta madrugada la defensa de Pablo Ibar ha pedido al Estado de Florida que es el que le juzga por un triple asesinato el que tiene que decidir el que tiene que dictar sentencia

Voz 1 31:19 en los próximos días que no le imponga la pena

Voz 0127 31:21 ah de muerte dice en una carta que lo pide por el bienestar de sus dos hijos menores esta madrugada también lanas ha anunciado que en el año dos mil veinticuatro van a mandar por primera vez a una mujer a la luna

Voz 36 31:33 es Prou es Edgar era llevó en Jungle

Voz 22 31:36 van a Diango

Voz 37 31:39 el programa Artemisa del que formará parte supondrá el regreso de las misiones tripuladas a la Luna y aquí en España la Agencia Estatal de Meteorología ha registrado en el observó

Voz 0127 31:48 notorio de Izaña en Tenerife un récord histórico de CO2 en la atmósfera Javier Gregory

Voz 0882 31:52 el aumento de la concentración de CO2 casi se ha duplicado sólo en los últimos treinta años pero la mala noticias que el Observatorio de vigilancia atmosférica global de Izaña situado en la isla de Tenerife ha registrado ya una concentración diaria en la atmósfera de cuatrocientas quince partes por millón y esto es la cantidad más alta desde la aparición del ser humano la tierra nunca hubo tanto CO2 nuestras será desde hace tres millones de años y este es uno de los principales gases que está provocando el cambio climático como advierte David Vieites del CSIC que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Voz 38 32:27 que la cantidad de gases efecto invernadero que estamos liberando seguimos pasando récord suecos de incremento de temperatura eso tiene que para para intentar revertir ese calentamiento que va a más

Voz 0032 32:38 y los científicos advierten que el año que viene se pueda alcanzar

Voz 0882 32:41 nuevo récord porque las emisiones mundiales de CO2 siguen aumentando a pesar de lo firmado en el acuerdo de París

Voz 39 32:46 esto es musulmanas informa dos que nunca

Voz 0032 33:28 pues si vienen las noticias del miércoles vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Si sigue el calor o no Luismi Pérez buenos días

Voz 1047 33:36 hola buenos días compañeros pues si sigue al calor de hecho no habrá que esperar a esta tarde para tener unas temperaturas muy suaves de hecho ahora mismo cinco y tres minutos de la mañana ya las tenemos una temperatura por ejemplo Aitor de quince grados en Ourense también en Albacete diecinueve grados tenemos ahora en Cáceres también en Cádiz o en Las Palmas de Gran Canaria una temperatura que llega casi hasta los veinte grados en el caso de Mérida once grados en Soria que tampoco es que sea muy baja o tres de grados ahora mismo en Tarragona esta tarde de XXXV a treinta y nueve grados otra vez en el tajo en el Guadiana allí en el Guadalquivir pero va a ser el último día de calor fuerte hay que decir que aunque no sea delanteros un poquito en el calendario que a partir del viernes y el sábado la bajada va a ser drástica

Voz 0032 34:28 José muy drásticos a que podemos poner el bien el viernes como como el día del cambio no

Voz 1047 34:33 así es en la fecha de caducidad ese calor va a ser mañana el viernes empezarán a bajar bastante las temperaturas pero de momento hoy tocará pasar calor también en algunas zonas de Galicia cerca de las costas mediterráneas van a bajar un poquito esas temperaturas con viento que se va a reforzar sobre todo en la costa catalana y Aitor muy pocas nubes algunas altas algunas más bajas en Canarias y esta mañana sobre todo en la costa de Tarragona sin consecuencias

Voz 0032 34:57 Luismi pues vamos a aprovechar que todavía nos quedan un par de días de buen tiempo y también que tú además temen

Voz 15 35:03 prólogo eres geógrafo vamos a repasar vamos a hacer lo que hemos hecho alguna vez a ver sino recomiendas buenos sitios a los que podernos escapar pues en cuanto tengamos un fin de semana o algunos

Voz 0032 35:13 días libres venga por dónde empezamos venga vamos a empezar

Voz 1047 35:16 hoy vamos a ir a a extremos de la península de momento no vamos a pagar las islas pero habrá otra Ted tercera entrega seguro de sitios muy bonitos a ver vaya por delante que la gente que ahora no se escuche seguro que pueden conocer estos sitios que nos conoce Se los eh se os recomendamos por otra parte hay muchísimos sitios saber en España que merezcan mucho la pena nos vamos ir primero hacia Galicia hacia el extremo sur oeste de Galicia tanto es así que nos vamos casi a la frontera con Portugal nos vamos al municipio

Voz 15 35:46 lo de Pontevedra de Guarda

Voz 1047 35:48 aguar de concretamente a Santa traiga que sería Santa Tecla en gallego bien que es ese sitio primeros un mirador extraordinario yo sinceramente en España pocos miradores son tan bonitos a mi juicio hay está preciosa por una parte de todo el sur de Pontevedra hay por otra parte del norte de Portugal de la desembocadura del Miño de las costas del Atlántico vaya es impresionante la vista y aparte desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista paisajísticos muy bonito porque por ejemplo en esa cima de esa montaña tenemos lo que se llama la citada mía que es un un enclave Castro romano un enclave en el que podemos ver esas construcciones típicas de Galicia del siglo IV antes de Cristo que además se conserva muy bien que soon is on extensas manjares a esos haga Staten Island

Voz 0032 36:38 poblado celta no tiene el poblado

Voz 1047 36:40 esta tenemos ese ese vestigio ya os digo de de la citada por ejemplo que nos da buena muestra de ello también pues todos los viacrucis que hay en un camino entre ellos el la Cruz de San de San Francisco que también es un lugar de peregrinaje su lugar en el que se hacen romerías varias veces al año y aparte la vista la vista

Voz 0032 36:58 sí sí impresiona la que aborde buscar yo ahora

Voz 40 37:01 en en Google y tenemos en los ordenadores aquí la sima

Voz 0032 37:03 genes y la verdad que merece muchísimo muchísimo la Pegida

Voz 15 37:06 a veces email y me enamorado de ese sitio desde el minuto cero

Voz 1 37:11 da al mar tiene tiene verde bueno esto

Voz 1047 37:14 apunta a dónde podemos ir sino que nos apetece

Voz 1 37:16 más más desértico más inhóspito pero sin salir de España claro si no que sea

Voz 1047 37:21 Jara no no no se que cruzar el charco en este caso eh nos vamos a ir al al otro extremo del noroeste del país el sudeste Nos vamos a Cabo de Gata el Cabo de Gata en su sitio que que es muy bonito debería es desértico lógicamente es el sitio más seco de Europa es el sitio en el que menos llueve de toda Europa por tanto eso significa que tenemos casi seguro de sol y el noventa y cinco por ciento de días durante el año nos vamos era un sitio muy concreto de playa que es la playa de los Muertos nombre la verdad quedan poquito de Grima

Voz 15 37:52 pero sí que es cierto que desde el punto de vista

Voz 1047 37:54 esta de esta temporada allí incluso yo os iba a decir un día una temporada para poder desconectar y para poder ver lo que es una playa de verdad pues merece mucho la playa

Voz 0032 38:03 esta es la playa que tiene un un pedazo pedrusco

Voz 1047 38:06 yo ahí está ahí está es una cala muy grande en este caso está cerrada directamente tienes que acceder andando eso ya te da una un plus de de bonito porque una playa que es accedan dando siempre estará mejor conservadas y hay que decir que estas playas están entre las cinco mejores de España según rankings de después de agencias turísticas y demás

Voz 1 38:27 lo malo es que la recomiende es es que claros en los poemas Iftikhar esta lo que le ha pasado un poco la playa de los Muertos que antes

Voz 15 38:34 sí era una desconocida ella ya ahora ya

Voz 1047 38:37 ese sí que es cierto que claro cuando tú dices algún sitio muy bonito que la gente lo acaba conociendo pero sí que es verdad que nosotros también aquí recomendamos que las cosas han con mesura poquito de dosificación pero vaya esa playa que tiene esa historia como no pues antes una zona también en la que hay muy mala mar eso hay que tenerlo muy en cuenta estamos cerca del mar de Alborán y allí los vientos de levante y de poniente suelen ser fuertes de aquí el nombre de esa playa que ha habido muchos naufragios en la historia

Voz 0032 39:01 hay al margen del calor estamos a tiempo para yo que sea un sitio frío y con algo de nieve sí

Voz 1047 39:07 todavía quedan todavía quedan algunos puntos del país en los que hay nieve pero no vamos a pisar la la vamos a ver de un poquito no no de lejos pero la vamos a ver desde no lo vamos a llegar a pisar vaya a esa última recomendaciones en el extremo norte del país en el Pirineo un pueblecito de quince habitantes todo

Voz 15 39:23 está viene bien que se llama el Kers

Voz 1047 39:26 pura that los que sean de Cataluña quizás le suena ese nombre o los que hayan visitado ese ese pueblecito está a caballo de las provincias de Lleida y de Girona en esa zona pirenaica en las faldas de la sierra del Cadí el Cadí es como una Sierra que tienen un gran acantilado queda hacia el norte esos a Cantín

Voz 0032 39:43 dos ahora mismo están nevados todavía pues este pueblo sí

Voz 1047 39:46 queda justo justo a los pies de esas montañas hay que decir que es un paisaje vamos detesta

Voz 1 39:51 mientras Luigi lo estamos viendo aquí es precioso

Voz 1047 39:54 pues este pueblecito también merece mucho la pena conocer este pueblo los de alrededor es para desconectar completamente y sobre todo estará en un entorno muy pirenaico el otro día ya haremos otra entrega de montañas por ejemplo de Aragón que también son dignas de ver

Voz 1375 40:08 oye pues ya tenemos planes para para en

Voz 0032 40:10 no tengamos un día libre Luismi es un buen miércoles

Voz 1047 40:13 igualmente compañero Gerardo

Voz 0032 42:03 cinco y doce cuatro y doce en Canarias como cada miércoles nos vamos a a ver quiénes andan despiertos a esta hora Sergio Díaz está con un grupo de noctámbulos en Torrejón de Ardoz en Madrid desde allí se encargan entre otras cosas de controlar el espacio aéreo Sergio buenos días

Voz 1484 42:20 buenos días chicos aquí estoy no sé si lo sabéis pero os lo poderes

Voz 0032 42:24 imaginar sino las torres de control empezaron

Voz 1484 42:26 como faros en tierra que que gestionaban todo lo que es el tráfico aéreo en la zona de zona vamos la zona que abarcaba visualmente controlando desde allí pero a pesar de lo que nos creemos a día de hoy sólo controlan a un entorno de unos ocho kilómetros a la redonda la mayoría el tráfico aéreo se controlan centros como éste en el que estoy en Torrejón de Ardoz y en concreto estoy en una unidad que da servicios y supervisión de la red de tráfico aéreo estoy en concreto con Rafael García Morata que es ejecutivo de Red de aire hijos lo voy a presentar ya buenos días Rafael buenos días

Voz 1 43:00 qué tal en qué consiste exactamente vuestro trabajo

Voz 1484 43:02 porque no es exactamente de control aéreo pero

Voz 22 43:05 si sirve para eso verdad bien si efectivamente no es directamente nosotros no controlamos directamente pero sí un poco como has introducido muy bien y en aire dentro de su estructura tiene una unidad que se llama seis red servicios y supervisión de red bien pues desde si redes lo que hacemos es prestar ese servicio servicio del para el global de la navegación aérea española para toda la red de esos cinco centros de control y veintiuna torres de control que que gestionamos pues para llevar un control de todas las incidencias que se producen en el sistema ahí de mantener a toda nuestra capa directivo y al resto de la organización informados

Voz 1484 43:42 coincidencia incidencias

Voz 22 43:44 muy variopintas nosotros cuando hablamos de incidencia no referimos a cualquier

Voz 1047 43:48 el situación que pueda alterar la nota

Voz 22 43:50 mal operatividad del sistema de navegación aérea incidencias meteorológicas desvíos fallos técnicos problemas operativos de toda índole en tu problema cómo actúa ante un problema el primero que lo detecta en la organización sea de carácter técnico sea de carácter operativo por ejemplo un incidente de una aeronave en una pista el controlador de servicio notificará si Red si Red generará la incidencia informará al resto de la organización con un objetivo claro que esa información llegue lo antes posible de una manera precisa y rápida para que la capa directiva de la organización tenga capacidad de gestionar y tomar decisiones

Voz 0032 44:28 Rafael antes nos comentaba Sergio que en ningún momento para el tráfico aéreo ahora mismo por ejemplo podemos tener aviones por encima de nuestras cabezas no por supuesto

Voz 22 44:38 nos quepa ninguna duda sí que es cierto que bastantes menos de los que hay durante el día digamos que la navegación aérea los vuelos durante la noche se reducen bastante digamos los vuelos de pasajeros pero no es en todos los casos por ejemplo en Barajas y muy cerca de donde nos encontramos hay cantidad de vuelos que salen por la noche con destino Sudamérica vuelos cargueros de paquetería pero sí que es cierto que se reduce mucho la actividad con respecto al día

Voz 1 45:06 si habéis tenido un punto récord de de cantidad de aviones que están sobrevolando la zona

Voz 22 45:11 sí e os puedo citar como ejemplo el año pasado a finales del mes de julio batirse el récord absoluto de movimientos gestionados por la red en aire que estuvo entorno a los siete mil trescientas operaciones durante un día en una sola jornada de si no recuerdo mal fue el veintiocho de julio de dos mil dieciocho

Voz 0032 45:33 claro es que estamos hablando de de temporada altísima ahí en pleno verano las vacaciones todo el mundo quiere además llegar a tiempo que todo esté bien oye pero para que hagan la idea los oyentes entonces estáis mirando como una pantalla con radares para detectar cualquier tipo de pues de problema o lo que sea

Voz 22 45:49 no exactamente quién miradas pantalla los radares sólo es nuestro personal controlador vale nosotros tenemos otros sistemas de gestión de incidencias pero nosotros en particular no estamos mirando la desde Israel no ya es cierto que tenemos todos nuestro personal controlador desplegado en estas dependencias que os he comentado que sí que están a esa tarea

Voz 0032 46:08 ahora mismo cuánto personal pueda haber trabajando las cinco

Voz 22 46:11 el dieciséis de de la mañana pues mira es difícil porque el ahora mismo mucha las torres de control muchos aeropuertos están cerrados bien es cierto que otros los más importantes y que permanecen abiertos y estamos en dotaciones nocturnas pero como ejemplos puedo decir que en el centro de control de Madrid ahora mismo entre personal controlador y personal técnico debemos tener unas cincuenta personas trabajando en particular en mi unidad en sí red pues ahora mismo estamos unos siete siete personas

Voz 0032 46:40 tengo que tiene que ser la mayoría funciones con con mucha presión porque hablamos y eso que que de aviones se nota se nota esa presión a la hora de trabajar

Voz 15 46:47 sí

Voz 22 46:48 algunas veces y algunas veces sí pero afortunadamente nuestro personal es personal muy bien formado y con un adiestramiento muy bueno y saben solventar perfectamente todas esas situaciones pero sí que es cierto que aunque no es muy frecuente alguna vez ese dan situaciones un poco estresante eso es ver

Voz 15 47:06 a este qué tipo que que bullen

Voz 1 47:09 estación estresantes a que podéis ver

Voz 22 47:11 pero poner un ejemplo de situación estresante estamos en el mes de mayo sabéis que en mayo junio en Madrid

Voz 1047 47:20 la climatología no suele obsequiar con tardes

Voz 22 47:22 tormenta verdad unos tormentazo es tremendos esos que solemos ver la plaza de Las Ventas que hacen que ese se inunde la plaza y tal bien pues eso afecta muchísimo al tráfico aéreo por ejemplo de Barajas no gestionar el tráfico aéreo de un aeropuerto tan grande como Barajas en una situación de tormentas Os ya os garantizo que es una situación muy muy muy delicada bueno pues guiones frustran no entran el controlador que lo vive os digo que es una experiencia como bastante bastante estresante bueno pues al fin y al cabo eso se trasmite también al resto de la organización eh

Voz 0032 47:59 claro claro y también se suele notar también cuando estás ahí metido en un avión esperando pero que por eso os deseamos os deseamos tranquilidad incluso nada de nada de estrés es Rafael muchísimo poder

Voz 22 48:10 estar muy tranquilos claro es que hay muchísimas

Voz 0032 48:13 gracias por atendernos gracias a vosotros

Voz 15 48:15 un abrazo adiós hasta luego

Voz 8 48:21 y se acabó la era Griezmann en el

Voz 1375 48:25 ético de Madrid cinco años ha durado y hoy se ha confirmado lo que os contábamos el domingo en el larguero

Voz 0032 48:32 bueno técnicamente si El Larguero es el que da la exclusiva nosotros somos siempre los segundos no en dar la noticia porque somos los primeros en repetir lo que cuenta Manu Carreño era un secreto a voces Griezmann lo tenía claro y sólo quedaba saber la forma en la que el francés iba comunicarlo ha sido en una reunión con Simeone

Voz 15 48:49 si todos los gerifaltes del Atlético

Voz 1375 48:52 la reunión que ha comenzado con un Griezmann tenso nervioso pasándolo realmente mal ante el sapo que tenía que soltar que más o menos todos lo intuían esta vez ya no se lo podía callar esta vez ya no estaba Piqué para rodar ningún documental esta vez Miguel Ángel le ha mirado a los ojos y la dicho Antoine dime si te vas a ir la respuesta

Voz 1 49:13 de Griezmann ha sido muy directa

Voz 1375 49:15 lo ha dicho me voy será ha dicho al Cholo se ha dicho a Miguel Ángel Gil Marín y como digo estaba presente también Andrea Berta en ese domicilio del coche

Voz 15 49:24 el delegado del Atlético poco a poco Griezmann

Voz 1375 49:26 se ha ido relajando seguido de descansando viendo que por parte del Atlético había buen talante porque todos tenían la sensación de que aquí Griezmann

Voz 0231 49:35 daba pero no quería está el uno de julio

Voz 1375 49:38 es ha dicho esta tarde vendrá un club que abonará los ciento veinte millones de que

Voz 1 49:42 no hace falta ser Aristóteles para saber que la primera pregunta que que responden en este asunto es saber adónde se va en esa reunión sólo han preguntado pero Griezmann no ha querido decir nada aquí sí que es lo podemos contar

Voz 1375 49:53 le han preguntado qué equipo es si se va al Barça Griezmann ha dicho que no lo puede decir el destino

Voz 1484 49:59 los de Griezmann es el Barça