De Buenas a Primeras (16/05/2019)

qué tal cómo estáis ya es jueves dieciséis de mayo así que así estamos de que sea viernes a esta hora hay diecinueve grados en Telde en la isla de Gran Canaria hoy esperamos otro día de calor aunque algo menos que ayer está previsto que esta tarde empiecen las primeras lluvias entrando por Galicia que se van a extender por casi todo el norte esto es sólo el primer paso para el cambio de tiempo que vamos a notar de cara al fin de semana ya sabemos somos conscientes de que tiene casi casi el mismo nivel de defensores que detractores pero es innegable que es un evento internacional que sigue congregando a muchísima gente al mismo tiempo delante de la tele

Voz 1628 01:32 bueno de media entre doscientos y quinientos millones de espectadores y sólo en España el año pasado por ejemplo lo vieron más de siete millones de personas que es casi la mitad de la gente que estaba viendo la tele esa noche sí sí

Voz 1628 02:16 pero espera espera es a ver que ellos

Voz 1621 02:57 la verdad que es una canción bueno que aunque no está entre las favoritas es buen Roger venera y cada vez que la ponen en una discoteca la gente se lo pasa genial y tenemos también que siendo fieles a todas las opiniones que está siendo hombre una decena especialmente polémica por el hecho de que se celebre en Tel Aviv en Israel un país que hoy en día continúa

Voz 7 03:21 atacando territorio palestino salgo pues que ha llevado por ejemplo a manifestarse a varios grupos de personas en las últimas semanas

Voz 9 03:27 en Israel viola sistemáticamente los derechos humanos y a través de le den espacio en Eurovisión significa normalizar sus crímenes Eurovisión sí que es un lugar de entendimiento y de Cultura hay un espacio para compartir de los europeos pero es un

Voz 1628 03:44 ahí es que guió la sistemáticamente los derechos humanos también hay una campaña de boicot pero de momento a la organización del evento no se ha pronunciado al respecto tampoco sabemos el alcance que tendrá pues el próximo sábado

seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro y como no podía ser de otra manera hoy la encuesta de buenas pues también va sobre Eurovisión

Voz 9 04:06 cien desde que a España pues no se le ha dado muy bien esto de Eurovisión llevamos cuarenta y nueve años sin ganar pero también creemos que ha habido derrotas

Voz 10 04:12 que son directamente injusta y por eso preguntamos por la derrota más injusta de Eurovisión

Voz 1628 04:18 a esta hora gana con el treinta y siete por ciento Los

Voz 10 04:21 votos Rosa de España

Voz 9 04:37 bueno Rosa que cantó este superior op a Celebration en dos mil dos yo soy muy fan pues quedó séptima

Voz 1621 04:44 posición que no está nada mal notas de voz

Voz 10 04:46 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 11 04:49 Inma de Madrid pues yo como cuando Eurovisión os digo que Rosa tenía la canción per fer para ganar Eurovisión aparte de ese momento dice nunca vamos a ganar porque era ahora o nunca pero aun así lo sigo viendo porque a mí me da igual que gane España uno gane yo lo veo con los presentadores te salientes

Voz 10 05:17 sí sí

Voz 11 05:20 antes hacía ya parece una tía tirado en un quinto piso tanta dando sábado

Voz 9 05:33 bueno estoy muy de acuerdo otro de pensó de Rosa es José Luis de sombras

Voz 1210 05:37 sin duda Rosa como Lorenzo como Soraya o como el año pasado Amaya en la pareja perfecta lo merecía estar en el número veintitrés en Operación Triunfo no termina de entrar en Eurovisión lo más emocionante las puntuaciones

Voz 13 06:06 no atendió que empiezan las votaciones no

Voz 10 06:08 bravo muy nervioso Chipre pierda

Voz 8 06:12 López quién vota a quién vota Wyoming

Voz 14 06:16 pero

Voz 1621 06:19 por bueno pues la canción del año pasado en nuestras opciones pero perfectamente podría ser una derrota injusta aceptamos además propuestas eh

Voz 9 06:27 la opción que está muy cerca de rosas el Quédate conmigo de

Voz 10 06:30 Pastora Soler menudo chorro de voz Pastora Soler que actúan en dos mil doce y quedó en décima posición ni tenemos como alegato a Brian Pérez buenas noches Aitor buenas noches Julia

Voz 15 06:49 yo creo que uno de los grandes chubascos por la oposición fue el de Pastora Soler a mí me pareció una puesta en escena súper buena

Voz 1005 06:58 un chorro de voz increíble

Voz 10 07:00 una ciencia buenísima al vestuario la actuación

Voz 1005 07:05 yo buenísima de Die yo

Voz 10 07:07 más que un décimo puesto se hubiera merecido estar entre los cinco primeros puestos no no sé si ganar pero al menos entre los cinco un abrazo equipo otro abrazo para Brian

Voz 9 07:18 pues la tercera derrota injusta para los oyentes es la de ellas

Voz 1621 07:28 desde la coreografiado enteras y con los brazos de la Cábala Azúcar Moreno que además tuvieron una actuación a accidentada en en mil novecientos noventa pero aún así lograron un quinto puesto híper

Voz 1628 07:39 último es quizás una de las canciones que todavía más suenan en las discotecas aunque ya nadie sepa qué hace con su vida a la cantante también fue concursante de Operación Triunfo fue en dos mil tres a Eurovisión con Dine

Voz 1621 07:59 era pez que iba iba además con sus bailarines vestidos todos de blanco bueno creo que el directo de todas maneras no salió del todo bien al menos muy mítico

seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro y como no podía ser de otra manera hoy la encuesta de buenas pues también va sobre Eurovisión somos con

Voz 17 08:32 de qué

Voz 16 08:35 a él a la vía ya me di di di mis

Voz 14 09:17 nada formal di

Voz 16 09:21 si bien ah muy bien

Voz 0032 10:10 que España es de los países europeos que menos enfermeros emplea tampoco estamos demasiado bien por ejemplo en cuanto al transporte público mientras nuestro país destina el uno coma cuatro por ciento del PIB la media de la Unión Europea está en el uno coma nueve según datos de Eurostat sólo Irlanda Malta Chipre gastan menos que nosotros y en concreto son tres islas

Voz 1628 10:31 claro todo lo que Nos dimos en el AVE pues luego no nos lo ahorramos los en los cercanías así se equilibra aunque todo es mejorable tenemos que querer y usar el transporte público porque es la única manera de moverse de forma sostenible y limpia por las ciudades este miércoles en La Ventana han abierto las líneas telefónicas para que los oyentes cuenten qué uso hacen de las infraestructuras del Estado

Voz 1610 10:51 tenemos una llamada de alguien de un usuario el trasporte público hola buenas tardes

Voz 18 10:55 todo aquí es nombre Gines igual a amigos me llaman Piqué lo vale estilos vale

Voz 1610 11:02 más transporte público total soy de

Voz 18 11:05 el TP de voto al transporte público

Voz 1610 11:08 sí porque está más ecológico

Voz 18 11:11 ya más serio de acuerdo al cien por cien atracaba bancos por mi trabajo yo necesito siempre precisión y velocidad para desplazarme el coche ni loco y los circula para entró

Voz 19 11:25 esto es terrible terrible sí sí

Voz 18 11:27 es cortadas gracias Dios de sentido tanto en la fuga

Voz 1610 11:32 es horroroso y además tengo entendido que cuando tenéis que que esperar que sacaba atracó el motor debe estar siempre en marcha

Voz 18 11:38 pero Nacha nunca con lo que ocho para así que nada nada yo siempre en voz en Buhaira el otro día traquea una sucursal en Rambla Cataluña esquina con Gran Vía conocer Barcelona excéntricos

Voz 1610 11:52 el estatuto de la radio traquea estoy en Roma Cataluña sic qué tal

Voz 18 11:57 la Adriana la nueva nueve pues llegué en el cincuenta y nueve tres J me tome un café delante no delante abrieron en tres el atraco pim pam fuera la fuga corría esta plaza Cataluña que son cien metros

Voz 1610 12:12 que está muy cerca a lo sumo cariño

Voz 18 12:15 eh que te lleva a la estación de Sans pasan cada cuatro minutos ya en la estación de San ya me pilló nada de Madrid sí bueno ahora nueve estaba trabajando manco en Barcelona yo a la una estaba de vermú

Voz 1610 12:31 ganando dinero encima encima

Voz 7 12:33 bueno aquí hemos visto el que es posiblemente el peor uso que se le pueda

Voz 0032 12:36 para el transporte público podríamos haber puesto un Faldo

Voz 7 12:39 con rollo no hacer esto en casa entendemos que peace tildó al menos Peace tilo al menos pagaría su billete después de atracar el van

Voz 0032 12:47 y ahora vamos con un uso que tiene mejor fondo pero no sé yo si está del todo bien enfoca

Voz 1610 12:52 tenemos a otro sea más Malú los hola hola hola qué tal arte sanitario que órganos de órganos

Voz 18 13:01 ya me dejé aparcada la ambulancia para siempre siempre sino metafóricamente aparcadas buenas Julia como parte de atascos en discusiones con el aparta del ruido de las sirenas gracias

Voz 20 13:13 de que aquí en la cabeza

Voz 18 13:15 y también tengo que contar lo que contamina claro no ambulancia porque yo siempre pensaba transportando un órgano salvar una vida

Voz 0032 13:22 es la contaminación de la ambulancia

Voz 18 13:25 cuánta qué carga cuando estoy cargas

Voz 1610 13:27 sí una escoba más de lo que puede compense desde luego sé que te has pasado transportas órganos pero otra cosa el transporte público no sí no

Voz 18 13:41 pues mi vida ahora respira

Voz 1610 13:43 lo puertas transportas órganos en el metro

Voz 18 13:46 o que sea si yo voy con mi neverita con el órgano dentro lo que sea un corazón el lo que haya qué tal está siempre tranquilo porque el transporte público me gusta muchísimo leer todos los transportes y todas las combinaciones de todos lados llegó a sitios a momento tranquilo y lo llevan tres tranquilo leyendo leyendo ahora

Voz 1610 14:09 qué está leyendo no me acuerdo

Voz 1628 14:12 bueno esta experiencia de Malú lulo no acaba aquí porque este profesional sanitario tenido la oportunidad de poner en práctica en antena en directo sus conocimientos del transporte público algo así como un Google Maps para gente que tiene que ir a urgencias

Voz 1610 14:26 pero no no cuelgue es porque sabiendo tu conocimiento este de la red de transportes urbanos sanitaria al ser pues esto no se ha puesto en contacto con nosotros Paulino que tiene una emergencia si quiere comentar Paulino

Voz 19 14:39 la ola de desplegar un tiro en el estómago un amigo aquí jugando en el parque ya ya ya lo sé quisimos ir a un hospital que esté cerca pero no quiero coger un taxi ambulancia porque no quiero no quiero contaminar la la follar más evidente que respiramos porque qué clase de boom de pudo dejar igual a nuestros hijos usted que puede ayudar

Voz 18 15:03 claro que sí pero hasta donde ha sido estuvo dónde está

Voz 19 15:08 ah vale vale estoy estaba en Valencia la familia Hernández vale falte voy

Voz 21 15:16 vale

Voz 18 15:19 Peset está seca mira Bazán dando dirección Ciudad de las Artes hasta la calle Granell ahí coge el catorce te baja cerca de la plaza del Ayuntamiento coge el nueve y te deja delante el hospital y bueno ya de cuarenta minutos estás

Voz 19 15:33 no sabe vale muchas gracias hecha de hacia la permanencia ya sea Ciudad de las Artes cojamos un taxi que no que no camina camina

Voz 1610 15:45 no no se Malú lo si estoy yo creo que no va a tener cuarenta minutos portugués

Voz 7 15:55 pasa un minuto de las cinco menos cuarto

Voz 1621 15:57 cuatro menos cuarto en Canarias ni con estos horarios seguro que muchos que estáis trabajando nos está escuchando Nos entenderéis mucho muchos ya nos estamos acostumbrando

Voz 7 16:09 a tomar bebidas energéticas aunque después de haber escuchado ayer hoy por hoy no sé si de energéticas tienen mucho

Voz 1628 16:15 el nada ni siquiera dan energía no tienen nada de hecho desde dos mil once la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea impuso que las bebidas energéticas no se podían anunciar diciendo que daban energía porque es que es falso haberlo que te damos un chute de azúcar

Voz 21 16:29 es porque tienen una elevadísima IS azúcar más que energía directamente lo que hace es que mal Michelin ya está ida ahí no sale a parte del pico de insulina claro el problema es que el el foco de consumidores normalmente gente joven que tienen una vida muy activa el problema es que esa misma gente joven acostumbra a beber bebidas energéticas en cuando hago un poco mayor van a aparecer problemas de diabetes y síndrome metabólico porque el nivel de azúcar que están ingiriendo es exagerado

Voz 1995 16:59 pero a ver que yo quiero entenderlo son en sobresaltos de azúcar que es una unidad de medida estándar más de los bares como el campo de fútbol cuanto sobre si has dará una hectárea son campo fue molesto saben aquí en la China que diría Carod Rovira a cuantos sobre cientos de azúcar tiene por término medio un bote de esos

Voz 21 17:18 con un bote de cincuenta mililitros tiene alrededor de quince sobres de azúcar así llegar a un bar lo ponían Stay quince por favor mía

Voz 1628 17:30 es el equivalente al llegaron a pedir tres

Voz 21 17:32 cafés imponerle cinco sobres de azúcar a cada uno cinco sobres de Ad

Voz 7 17:37 azúcar a cada café es un dato que da mucho miedo sobre todo porque el sesenta y ocho por ciento de los adolescentes y el veinte por ciento de los niños entre tres

Voz 0032 17:46 Diez años toman cada mes más de dos litros de este tipo de bebidas ahora además imagínate que esto lo está

Voz 21 17:52 haciendo chavales de catorce quince años

Voz 1995 17:54 sí es es el preguntar en Internet esta semana es que haría subidas aún chaval entrar en una cafetería al pedir tres cafés con quince sobres de azúcar beberse los en algunos casos en algunas discotecas con algún chorrito de de alguna bebida alcohólica bueno la Muchachito en algún pelota sí la verdad es que no parece muy saludables para que sea muy saludable y además es es eso es por cada cien mililitros y las citas son de medio litro anormalmente

Voz 21 18:21 ver yo de camino al trabajo paso por la salida de un instituto es muy frecuente ver a a gente pues eso catorce quince años con este tipo de bebidas por qué pues porque hombre como no pueden beber alcohol esto sí que tienen libre acceso incluso algunos casos hay cafeterías cantinas de instituto que las venden de hecho me llegó el caso de una profesora de un instituto en Puerto Real en Cádiz que había conseguido que en su instituto dejaron de vender

Voz 7 18:47 de hecho el azúcar puede provocar en los niños trastornos del estado de ánimo nervios problemas de concentración insomnio elementos claves no también en el fracaso escolar

Voz 1628 18:56 aún así la gente se lleva las manos a la cabeza pensando en las otras sustancias que llevan no dejan de llevar estas bebidas

Voz 7 19:02 la famosa taurina que con el animal tiene que ver más bien poco pues es una molécula

Voz 21 19:07 la que no es un aminoácido aunque las suelen considerar un aminoácido que tiene algunas funciones biológicas pero que yo creo que básicamente la ponen con el nombre como el nombre sugiere que te vas a poner como un toro pues por eso dicen contienen taurina pero no es una molécula esencial para el metabolismo y tampoco es que tenga mucho afecto ya además digamos que que sintetiza ambos no cuando estoy diciendo los gatos por ejemplo se la tienen que dar en la dieta porque no tiene envió síntesis pero nosotros la podemos sintetizar por lo tanto no hace falta que esté presente en la dieta por más taurina que tengas no vas a estar como un toro ni te van a salir cuernos ni nada pero es hermano por eso sí es que claro tiene un nombre tan sugerente claro si en vez de taurina se llamaba asquerosillo una seguro que no nadie que no diría han bebida no sé que hay con asquerosillo porque es una

Voz 1628 19:57 pero bueno muchas veces el problema ya no son sólo estás bebidas y lo que lleven es que aunque las mezclamos los efectos que pueden tener sobre nosotros

Voz 7 20:04 esto era lo que comentaba al respecto Abel Mariné catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona sobre este tipo de mezclas

Voz 21 20:13 de que tomo sobre todo jóvenes esteroides creyendo que habiendo tomado buena o mala si toma no había desde podrán conducir Hinault creerán que pueden conducir con lo cual ser mucho más peligrosos porque tienen la falsa confianza imagen genera un estrato

Voz 1995 20:31 tercer etapa el estado del alcohol del bajonazo hay de todo pero tienes el efecto del alcohol por ahí es decir lo enmascara lo disimula tú coges el coche y te están pasó igual sin frenos no

Voz 21 20:42 un poco de hecho esa es la publicidad sin freno sobre

Voz 1995 20:45 eso vale todas yo ahora claro depende de las modas pero los guaraníes las los jean s en todo eso que tiene otro tipo de principio porque en el fondo lo que buscamos es bebidas está vidas muy arrastradas estamos todos fatal vamos fatal de tiempo estamos sin energía buscamos algún tipo de suplemento hay algo de eso que tenga cierto serio

Voz 21 21:07 el ginseng se puso de moda hace veinte o treinta años que todo el mundo estaba tomando ginseng tomando suplementos de ginseng no tienen demasiado afecto y de hecho hubo gente que se pasó tanto que llegó a describirse un síndrome de intoxicación por Jensen que daba problemas quiero recordar de tensión arterial P pero a ver lo que tiene que hacer es organizar del tiempo procurar descansar lo suficiente estimulantes pues la cafeína que te quita el sueño pero la que nunca fue suficiente no hace falta que la concentre es un poco más

Voz 10 21:47 quedan ocho minutos para las cinco

Voz 7 21:49 las cuatro en Canarias hasta que uno nos hace mayor pues eh no se da cuenta de lo mucho que se parece a su padre a su madre no heredan las manías

Voz 0032 21:57 todos los defectos que les criticadas cuando era

Voz 7 22:00 adolescente cuando menos te lo esperas un día te levantas diciendo que

Voz 0032 22:05 cómo vayas tú lo encuentras hereda

Voz 1628 22:07 desde dones llegar al punto máximo pero hay más cosas que nos contagia a los padres un estudio de la Universidad de La Rioja y de la de Zaragoza han demostrado ha demostrado que crecer rodeado de Cultura nos hace más creativos

Voz 7 22:18 así que si los padres leen cuentos a sus hijos los llevan al cine o al teatro pues favorece en que cuando crezcan

Voz 0032 22:24 opten por profesiones más creativas

Voz 7 22:26 la PAC es uno de los investigadores más importan

Voz 1493 22:29 te en el en la forma familiar de relación con la cultura es decir culturas aquellas familias que tienen una relación con los libros aquellas familias que tiene una relación con la cultura

Voz 0763 22:40 oral es decir trasmisión de de cuentos

Voz 1493 22:43 a los niños etcétera son las familias que desarrollan un ecosistema que permite a los niños pues tener algunas elementos de eh ayuda para desarrollar este espíritu creativo y por otra parte también la forma de autoridad familiar es decir frente a a la autoridad de control externo de los padres intentar desarrollar un auto control por parte de los niños también se ha mostrado como un elemento relevante en la construcción de estos profesionales que estos niños que más tarde en sí

Voz 20 23:19 profesionales creativos hablábamos aquí no hace mucho tiempo

Voz 1628 23:21 el ascensor social de cómo está averiado desde hace un tiempo

Voz 7 23:24 pues otro estudio publicado también hace muy poco apunta que entre los estudiantes universitarios sólo el diez por ciento viene de una clase social baja y uno de los factores que han utilizado para clasificarlos como clase baja es que sus padres por ejemplo no tengan estudios

Voz 1628 23:38 así que el factor económico sigue siendo muy importante para llegar a un determinado nivel educativo pero por suerte no para desarrollar estas capacidades creativas no se trata de tener dinero sino de tener inquietudes culturales

Voz 1493 23:49 las prácticas concretas las las interacciones de los padres con respecto a los hijos son básicas para desarrollar a desarrollar itinerarios educativos largos y en ese sentido no tanto influyen hecho por supuesto el capital económico pero lo que hemos observado es que influye más el capital cultural pero más allá de los títulos universitarios como decíamos estas prácticas de lectura estas prácticas de transmisión oral a través de cuentos este este ecosistema por así decirlo de de de flexibilidad de autocontrol

Voz 23 24:22 Josean no tanto el título que hayan obtenido los padres sino la inquietud cultural en el día a día que quede mucho

Voz 0571 24:27 el efectivamente efectivamente

Voz 1493 24:30 la las tramas concretas que se desarrollan en cada configuración familiar y aquí sí que me gustaría señalar que no solamente inciden los padres sino también muchas veces los hermanos es decir la la parte interna de la familia y otras veces algún elemento externo algunos ámbitos esto no es por ejemplo un vecino

Voz 0763 24:47 no algunos amigos de los padres o tíos de estos profesor un profesor por supuesto lo hemos visto en las historias de vida que hemos desarrollado como pues igual un profesor que veía un niño que dibujaba bien pues le estimuló para que desarrollará esa vida

Voz 0032 25:04 el estudio se empezó a hacer para averiguar por qué los países más desarrollados o más ricos eran también los que tenían niveles más altos de creatividad

Voz 1628 25:12 pero ha servido para ilustrar eso de que es importante educar con el ejemplo a Samuel le ha pasado justo eso

Voz 7 25:17 es de Lugo tiene sólo dieciocho años y lo han seleccionado para cursar estudios superiores de danza clásica en uno de los centros más prestigiosos del mundo la English National Ballet School

Voz 24 25:27 sí yo desde pequeño mis padres me ofrecieron allí desde nuestra humilde posición pues como un amplio abanico de posibilidades culturales que que tenemos aquí un pequeño llame llevada a ver la calle mismo danzas tradicionales de aquí de Galicia y bueno después descubrieron que bueno también me daban me contaba muchos cuentos me llevaba al teatro también bueno descubrieron que pues yo le dije a mi madre mamá a mi me gusta me gusta estos chicos de bailar apuntaron abaya tradicional si después así sigue y me llevaron a ver una actuación de danza clásica les dije a mis padres

Voz 20 26:19 yo también quiero lo que hacen estos chicos

Voz 1628 26:22 bueno fíjate igual si sus padres no lo hubiesen llevado a ver ballet clásico nunca hubiese llegado a la música ya ahora con una beca para cursar un año en un centro que cuesta veintiun mil euros al año

Voz 7 26:32 sí además que en su caso los resultados del estudio que comentábamos ahora se cumplen por partida doble porque sus padres le han inculcado el amor por la cultura y además según contó

Voz 0032 26:42 va a él sin tener un nivel socio económico muy alto tu Magris administrativa tu padre es camionero quiere decir que millonarios no sois

Voz 24 26:51 sólo eso pues nada y al fin y al cabo ellos

Voz 1493 26:57 yo creo que que intentaron que yo pues Viera llega a cultura hubiera un poco el corazón y el ritmo que mueve tienes mueve un poco a todos

Voz 7 27:08 que así al cabo acaba siendo crea

Voz 1493 27:11 inspiración ya estás

Voz 23 27:13 oye y tus padres están están encantados con tu aventura londinense de estos dos años porque era un asunto que estuvimos tratando

Voz 7 27:19 no ayer precisamente aquí de cómo la fama

Voz 23 27:21 la española veía que sus hijos salieran tan pronto tú tienes dieciocho años Samuel

Voz 24 27:28 pues pues si a ellos

Voz 1493 27:29 los encantado y entonces pues también me apoyan la verdad es que les estoy muy agradecido tanto a profesores del Conservatorio ya mis padres de mi familia pues que me apoya a que vaya aprende oral al extranjero porque después de que ellos saben que voy a volver a intentar dar todo lo mejor

Voz 8 27:52 ver

Voz 0084 27:54 año mil novecientos cincuenta y cinco Boabdil ley compuso uno de sus mayores éxitos una canción que proclamaba que este era un mundo de hombres de hombres duda treinta años después de aquel éxito de blues Dean ley tuvo una réplica contundente a cargo de cocos Taylor figura legendario del blues de Chicago que dio la vuelta a la canción cantando Hama Woman y narrando la desde el punto de vista femenino Sidi le reclamaban los derechos y las dificultades de los afroamericanos Taylor añadió a todo eso el hecho de ser mujer mujer negra en un mundo de hombres de hombres blancos ama Woman es uno de los temas más potentes del blues en nuestra canción esta noche en de buena esa prime

Voz 11 28:40 sí

Voz 10 29:12 pues

Voz 1621 29:13 poco Taylor reivindicando a la mujer hoy en el sofá Sonoro Alfonso Cardenal

Voz 11 29:46 de al

de hoy lunes a primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 1621 33:22 pues así viene el día el jueves en lo informativo vamos a ver qué tal el tiempo Luismi Pérez buenos días buenos días

Voz 0047 33:29 Aitor pues el tiempo poquito a poco empieza a cambiar de momento ahora mismo pocos cambios estamos teniendo un ambiente francamente suave en algunos puntos del país por ejemplo nos encontramos a esta hora de la mañana Aitor con doce grados en Zaragoza también en Burgos de las más bajas por siete grados en Girona es la más baja que encontramos de capitales de provincia ahora mismo subimos hasta los dieciocho grados en estos momentos en Madrid diecinueve grados en Málaga una temperatura por ejemplo de quince grados en el caso de Ibiza tenemos algunas nubes pegadas al Mediterráneo sobre todo la Comunidad Valenciana en Canarias también cielo bastante cargado las nubes a llegar por el oeste del país por el noroeste de hecho esta tarde acabará lloviendo en Galicia y Asturias ya avanzada la tarde Aitor esas tormentas esos chubascos llegarán a gran parte del norte del país serán bastante fuertes a caballo de las provincias de Soria Burgos en la zona de Navarra La Rioja Euskadi empiezan a bajar un poquito las temperaturas seguirá haciendo calor igualmente en el sur del país y el viento se reforzará esta tarde viento de poniente en gran parte de la Península en Canarias allí la el viento va a ser mucho más débil algo del suroeste si acaso

Voz 7 34:38 oye entonces eh esta tarde empezando por Galicia con esas lluvias el primer paso o el primer síntoma del cambio pero parece que cuando bajan realmente drásticamente las temperaturas es mañana pero tanto como para volver a sacar el abrigo

Voz 0047 34:50 pues en algunas zonas elevadas del país si hay que decir que en todas las cordilleras a partir de mañana y de hecho ya todo el fin de semana más bastante frío vaya a va a volver a nevar va a nevar sobretodo en las cordilleras del norte del país se van a ver otra vez blanqueados los terrenos de la del Sistema Central por ejemplo en la sierra de Guadarrama veremos algo de nieve ya el fin de semana en el sistema cantábrico en zonas del Pirineo incluso un poquito en Sierra Nevada hay que decir que donde más ha subido el mercurio estos últimos días por ejemplo en Andalucía en Galicia en Extremadura en Madrid ayer en Madrid teníamos XXXV grados pues mañana o el sábado todo nos quedaremos en los dieciocho diecisiete por tanto la mitad de temperatura quince o veinte grados menos en el Mediterráneo donde no ha subido tanto el mercurio aquí se va a notar lógicamente menos la bajada en Canarias no vamos anotar de momento esa bajada de las temperaturas

Voz 1628 35:42 bueno pues ahora que ya estamos preparados para lo que viene vamos habrá algunos Trujillo es de esos que nos das tú para saber qué tiempo

Voz 0047 35:47 va a ser el primero es el cielo verde

Voz 0032 35:50 como que el cielo verdad esto no lo he visto nunca

Voz 0047 35:53 cielo verde así es haber no hay que hacérsela iría que se pone el cielo de color fosforito

Voz 1005 35:57 ya o algo de color en plan de que

Voz 0047 35:59 de los marcianos nos van a atacar estamos hablando de un cielo que adquiere una tonalidad azul turquesa eso sí un azul muy muy de color mar muy de color del Caribe o muy de color Formentera para que nos entendamos o incluso algo verdoso cuando el cielo está de esa de esa manera suele ir ligado a lo que son lo que llaman las tormentas severas las tormentas severas son lógicamente zonas de tormenta pero en las que sobre todo hay gran cantidad de granizo de hielo en las nubes o gran cantidad de piedra por tanto cuando veamos sobretodo yo esas nubes oscuras por un lado debajo de esas nubes un cielo más verdoso más azulado como os decía más color turquesa nos está indicando que la tormenta que viene viene acompañada de gran cantidad de piedra y sobretodo también de vientos fuertes incluso con con fenómenos severos de viento se destacables que pueden provocar problemas incluso en algún caso compañeros pueden venir tormentas acompañadas de tornados osa que lo que no se estrelle mientras el cero así verdoso es cuidado prepararte esconde T ya ya ya verás en un sitio al aire libre ya puedes ir buscando una madriguera porque la cosa viene bastante chunga

Voz 7 37:13 aquí decías las nubes también hay muchas formas de nubes por ejemplo

Voz 0032 37:16 a las a planeadas que quieren decir

Voz 0047 37:19 pues bien las explanadas las que tienen forma de plato las que tienen forma de lenteja eso lo que nos está indicando es que la alta atmósfera a partir de los tres mil cuatro mil cinco mil metros de altura el viento está soplando muy fuerte esas nubes cuando vas en avión y lógicamente los pilotos las pilotos lo tiene muy en cuenta significa turbulencias laterales turbulencias laterales importantes en los aviones desde el punto de vista o del terreno osea lo que no sé esta es la previsión del tiempo nos dirá que se avecinan días de bastante viento pero no viento que traiga lluvia sino viento más bien seco viento insistente un viento bastante generalizado Además hay que decir que amigos que esas nubes muchas veces se ponen una encima de la otra hacen como una especie de platos que se van a pilotando uno encima de otro

Voz 0032 38:03 se irán un aspecto también como

Voz 0047 38:06 para de otro mundo y además cuando se va haciendo de noche suelen colorearse de un tono muy amarillo rojizo quedan todavía más espectacularidad al asunto

Voz 1628 38:15 sí bueno para acabar una vista en los animales en las vacas concretamente si se pasan el día estirada sobre la hierba hay que tener cuidado no

Voz 0047 38:23 pues sí más las vacas es una alguien diría que sí están hay relajadas

Voz 0032 38:28 como pues tomando el sol o que ahí está pues mira

Voz 0047 38:30 todo lo contrario a ver el lógicamente Si las vacas vestirán es también porque están haciendo su digestión después de esta todo el día comiendo ahí la la hierba que se están comiendo pero en cualquier caso el las vacas se que decir que son muy presumida si son presumida lo digo en un sentido y es que no les gusta mojarse el vientre sea no les gusta mojarse la parte de abajo de su cuerpo Ikea hacen bien cuando están pastando están de pie van comiendo pero en el momento que están barruntando que va a cambiar el tiempo sobretodo en Días de verano que vamos a los típicos prados de montaña y las vemos que ya se empiezan a echar hizo las once de la mañana nos están indicando en gran medida que por la tarde Bayo ver que va a haber tormenta hice echan porque de esa manera cuando se ponga a llover a mojar todo el lomo Se van a mojar toda la parte de arriba de su cuerpo la cola pero el vientre no por tanto lo que hacen es como ya guarecerse antes que llueva y antes de mojarse porque no les gusta mojarse lo de abajo

Voz 0032 39:26 se preparan entonces preparan bueno pues atentos a las vacas a al cielo verde a las nubes lanas aquí tenemos

Voz 7 39:34 unos trucos para saber qué tiempo va a hacer Luismi que pases un buen juego

Voz 0032 39:37 es igualmente compañero un abrazo

Voz 4 40:19 no son

Voz 10 41:01 las cinco y once cuatro y once en Canarias diría que es un pecado

Voz 1621 41:05 hablar sobre esto por encima de esta canción de Morrissey pero es que la actualidad manda ahí estamos a dos días de que se celebre Eurovisión y teniendo en cuenta que otra vez nos vamos a quedar en España se va a quedar sin comerse un rosco hemos sacado las urnas

Voz 10 41:20 a la calle pero no para preguntaros por vuestra canción

Voz 1628 41:22 Britta este año porque seguramente ni conozca isla

Voz 10 41:25 a que va a representar a España la venda la vendas Dimitri pero no os preguntamos por eso este mazos que conocemos todos que hemos bailado alguna vez muchas veces pero bueno pues que no triunfaron en Eurovisión pese a que se lo merecían con el treinta y siete por ciento de los votos va ganando

Voz 1628 41:39 dos Rosa de España y su hijo Europa sirven a celebrado

Voz 10 41:41 con el XXXIII por ciento Pastora Soler que canto ese quédate con mi

Voz 9 41:47 inusitadas bueno en fin con el dieciséis por ciento de los votos Beth y su Dime

Voz 1621 41:51 el catorce por ciento para azúcar moreno con bandido pero bueno como siempre vosotros propone ir más opciones Jose de Málaga

Voz 28 41:59 los viendo de Eurovisión la trayectoria que ya

Voz 32 42:02 estamos aquí que siempre ganan los que ganan y cómo está montado Eurovisión y demás yo creo que la mejor actuación que hemos tenido fue la del Chikilicuatre

Voz 11 42:12 el Bicing

Voz 32 42:17 por lo menos los reímos un rato porque de esta forma vamos que la

Voz 10 42:21 el chico bueno Kelly negativas es que no vamos a ganar no pues yo creo que esto es lo que tuvo el Chikilicuatre

Voz 0032 42:29 sí

Voz 10 42:31 qué escenario y que ahí

Voz 0032 42:34 esta plataforma yo yo soy fan de Quatre pero es que hoy además no somos los únicos que nos hemos acordado de él también Diego de Zaragoza

Voz 33 42:43 los días bueno Ros la derrota invasión justa desde mi punto de vista fue la de Chikilicuatre sinceramente un tío con todo el desparpajo del mundo salía al escenario ahí hizo lo que tenía que hacer su papel perfectamente y seguimos ahí en el candelero hoy todo el mundo habla de España de de aquel personaje me yo me quedo con Chikilicuatre dos jueves

Voz 10 43:08 venga Dios y estamos ya casi casi acaban de la semana bueno yo yo yo

Voz 0032 43:12 es que no habéis hecho una valoración exhaustiva de cada una de las opciones ha hecho bien los deberes Julia de Alicante

Voz 34 43:19 buenos días Julia de Alicante Javier Pastora Soler

Voz 20 43:24 es que estaba demasiado seria una canción muy sí

Voz 34 43:26 sería muy aburrida hasta que llegaba el estribillo uno se cansaba la canción debe era de verbena las Azúcar Moreno maravillosas mujeres de bandera pero les deslució la mala suerte ir Rosa la pobre la pusieron atrás esos compañeros bailando descontrolados hizo una canción desastrosa que aún no sé qué era lo que celebraba la canción mira que hay canciones bonitas oye pues llega Eurovisión pie eligen la más Tom

Voz 11 43:56 para representarnos hombre que es para reflexionar

Voz 7 44:02 bueno pues ahí está la opinión de furia tenemos que decir que entre

Voz 1621 44:04 también hemos leído

Voz 7 44:06 tantas opiniones en contra de Eurovisión que hoy están en todo su derecho la encuesta siga abierta en arroba de buenas nos podéis mandar notas de voz

Voz 0032 44:14 al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro y aunque se va

Voz 0571 44:26 y de desde mi interés

Voz 34 44:28 te da igual que se voy al Barça pero fuera de España

Voz 0571 44:31 la verdad es que es indiferente una vez que se vaya da igual donde se vaya no es malo vayan ciento

Voz 20 44:38 país donde el diera lo único que le deseo

Voz 0571 44:40 aquí es que sea feliz y como mínimo que tenga un trato en el equipo nuevo como levantado el Atlético de Madrid tanto la afición como sus compañeros como todos los directivos que como todo el mundo

Voz 7 44:52 bueno estamos en ese momento de calcular los daños de ver cómo están los ánimos en el Atlético de Madrid después de que Griezmann su gran estrella anunciara el martes que se va del club rojiblanco Enrique Cerezo no sabe cuál es el destino del francés pero lo que sí sabe

Voz 0032 45:06 es que le ha decepcionado el club hizo mucho el año pasado para que se quedara te sientes decepcionado

Voz 0571 45:12 pues sí porque la verdad es que pienso que normalmente cuando haces un esfuerzo por no tener un buen jugador yo no magnífica persona pues dice que se marcha de un poco de organizaciones pueblo por lo demás pues no porque es ley de vida la gente hoy día tú sabes que es juegan donde quieren jugar y Labra llegó una tarta de otro equipo no digo no una sino este otro equipo eran muy malas libido que es el metro del para cambiar dijo joven

Voz 34 45:43 crees que se equivoca bueno personalmente yo

Voz 0571 45:45 puedo decir una cosa que no lo sé no lo sé porque creo que comentásemos Joseba esta pues tienes que estar muy seguro para poder hacerla pero que se pueda de donde se puede equivocar bueno no es la primera vez que con un puedo sale del club se equivoca no es la primera vez tampoco le va

Voz 1628 46:02 bueno los jugadores siempre juegan donde quieren jugar esa es la frase favorita de Enrique Cerezo y las suele repetir unas mil veces cada temporada dicho esto tiene claro que no hay que dramatizar con la marcha de Griezmann por muy bueno que sea el francés

Voz 34 46:14 es una pena no porque era un poco el el símbolo no de éste

Voz 1005 46:17 de de este Atlético no entre entre otros pero hora eran poco el estandarte no de este Athletic

Voz 0571 46:23 yo realmente yo lo que quiero montar inmensas salas pidió que estén tranquilos que que aún esa muerte a un jugador ese va a otro equipo pero nosotros seguimos existiendo ciento diecisiete años de vida metiendo es decir no es ni la primera a la última vez que puede ser una cosa como ésta

Voz 7 46:40 bueno queda claro en el atléticos esperaban algo así ahora vamos a escuchar el análisis las causas que han podido llevar al delantero a irse a querer jugar en otro sitio tiene mu

Voz 0032 46:49 mucho que ver con su personalidad muchos

Voz 34 46:51 cuentan explicar y entender que pasa que pasan Griezmann en apenas once meses para que después de haber firmó el contrato de su vida pues haya dicho esto pues pues tan sencillo como que esa cansado todos saben en en el Atlético de Madrid lo que es Griezmann hoy los que le conocen los que le conocéis que alguno que nos escucha supongo que le conocer alguien pues saben que es no yo no

Voz 1621 47:13 haría Un no diría

Voz 34 47:15 para Duran y yo creo que nadie puede reprochar a Griezmann de nada pero sí que saben era un un niño un niño no es un niño travieso juguetón todo la ilusión a rápidamente pero todo Le desilusión a rápidamente es en capricho con algo muy rápido no pero enseguida dice no me gusta así es Griezmann pero así ha sido siempre aunque ya es padre de familia ahí tiene dos niños si no me equivoco yo creo que el Atlético uno tiene la sensación de que es un tío iba a decir un taco pero no lo digo que no que no es mala gente no es un traidor nos queda es que Griezmann es así es un niño

Voz 1628 47:48 bueno y por último tenemos el plano audiovisual es en el que Griezmann se labró un nombre el año pasado en el género del falso documental este año la producción ha caído mucho su decisión ha llegado a través de un vídeo de Twitter grabado pues en el patio de su casa como os podéis imaginar todo tiene un porqué

Voz 34 48:04 yo ayer me pregunté una cosa anoche le estuve dando vueltas y anoche os hemos venido contando todos el domingo aquí pero anoche me preguntaba por qué el vídeo de Griezmann tan rápido jueves y estamos a aquí anoche ayer catorce y quince de mayo anda que hasta el uno de julio le podía haber dicho a la cara al Atlético que se va pues hasta hoy esto se queda entre nosotros ya lo publicaremos sin embargo Griezmann como le conté Ángels Barceló a las once menos a las diez menos diez me metí para contarle Ángels que era muy probable que anoche mismo Griezmann emitiera un vídeo anunciando a los atléticos porque se iba

Voz 0032 48:40 pero luego te plan de preguntas dice es por qué

Voz 34 48:43 bueno pues fijaros hoy hoy os cuento porque hoy es sabido porque porque había alguien que estaba preparando otro reportaje vídeo documental Jamal de como queráis para anunciar que Griezmann se iba del Atlético de Madrid pero alguien se enteró chafaras en el documental no no era Piqué ni tan sofisticado como Piqué pero en el Atlético de Madrid le dijeron tú grabas un vídeo lo emite en los canales oficiales del Atlético de Madrid y luego si quieres montar gran robar el padrino quinta parte las ruedas

Voz 7 49:12 bueno y por dejar el tema Griezmann de lado vamos a cerrar con motor este año el Mundial de Fórmula uno ha comenzado siendo

Voz 0047 49:18 más aburrido de lo normal que ya tiene mérito

Voz 7 49:20 para que os hagáis una idea las primeras cinco carreras las han ganado

Voz 0032 49:23 en los Mercedes pero es que en todas los segundos siempre han sido ha sido el otro Mercedes hasta Carlos Sainz júnior admite que así no va bien a este deporte

Voz 0763 49:34 he dicho varias veces hay más o menos dos categorías entonces Mercedes este año está arrasando en la categoría uno

Voz 36 49:42 sí en la segunda categoría

Voz 0763 49:44 está todo sobre igualado hasta que no nos desarrollamos es que hagan este espacio que hay entre esas dos categorías pues no no va a haber un poquito más de espectáculo esa la previsible claro me molesta molestado saber que es un deporte en el que ya antes de que empiece el fin de semana pues más a saber más o menos quiénes son las que van a estar el poder ganar ese sino que que trabajar aún lo de cara a dos mil veintiuno

Voz 7 50:11 quedan diez minutos para las cinco y media las cuatro y media en Canal

Voz 0032 50:15 ya

Voz 4 50:20 tú

Voz 24 50:32 pues aquí bastante buena tema amiga apunta Olalla seguir con ella esta mañana que no con voluntariado buen ánimo fantástica Brey es mi madre cuando de Mallorca llevamos a un mes y medio ya en Marrecos mínimos para estar dos meses hemos tenía que practicar de la Universidad interior izquierdo una contaron con esa experiencia y nada vamos

Voz 0032 51:03 pues eso que empezamos un jueves más tenemos más de una voz en vayas donde vayas hoy nos vamos a Tánger con Claudia Mar Marga que están como escuchábamos de Voluntariado en Marruecos y como siempre viajamos de la mano de Marina García Marina buenos días

Voz 1628 51:16 ya estoy con ella harina otra vez estas llamadas a varias voces

Voz 38 51:19 efectivamente este trío de mallorquinas se ponía en contacto conmigo desde Tánger para contarme en su aventura en esta ciudad del norte de Marruecos que limita al norte con el estrecho de Gibraltar al este y al sur con la provincia de Tetuán y al oeste con el océano Atlántico tiene casi un millón de habitantes tiene playas una larga zona de Costa y ese aspecto de ciudad marroquí

Voz 0032 51:40 se con casitas blancas

Voz 38 51:42 incluido y allí se encuentran ha contado Marga

Voz 24 51:46 sí la verdad es estamos muy contentas hemos venido hacer unas prácticas de la Universidad todas Dios magisterio y becas que ofrecía hacer las prácticas de la mención que hacemos que el bocado a los problemas escolares ofrecían una beca para venir a Tánger a un colegio de niños Torres que Fira maqueta que estás buena parte de esa organizado con fondos españoles tras española pero los niños son todos los niños marroquíes con problemas de audición cuando hemos tenido dos día a día se hará estamos en Ramadán entonces la situadas ha cambiado bastante el primer mes de Ramadán entonces pues nada de dábamos para para ir al colegio el colegio acabará Lidia y luego pues hacíamos lo que nos apetecía tampoco somos todo es muy barato cogíamos en taxi nos íbamos a explorar pues las afueras de Tánger la gruta de él pudo identificar las playas y luego los fines de semana que tenemos más tiempo sí que organizamos viajes lejos

Voz 20 52:45 sí han trino afilando coche te viene escuchas