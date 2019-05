De Buenas a Primeras (17/05/2019)

Voz 1621 00:00 son las cuatro y media en las tres y media en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena Ser de primeras con Aitor Albizua Julia molida

Voz 1621 00:50 qué tal cómo estáis ya es viernes diecisiete de mayo ya hasta ahora hay doce grados en Lasarte Guipúzcoa está lloviendo en toda la mitad norte de la península las temperaturas van a bajar bastante aunque por el sur seguimos con más sol que nubes la previsión es que de cara al fin de semana se mantenga esta situación aunque las lluvias también se van a extender hacia el Mediterráneo ya ves que no sé si lo he dicho suficientemente claro que que sí que ya es viernes pensar tiene unas horas la mayoría de vosotros por la tarde ya es que todos sacaba que empieza el fin de semana

Voz 5 01:31 terminan las clases para los estudiantes sales del trabajo si es currante y es como si te devolvían un poquito y la alegría que te quito a Guillén el lunes a primera hora que nuestra basura las once de la noche

Voz 1621 01:43 lo de pero sí sí cuando llega el viernes eres más libre en sales a la calle e qué tal cómo estáis ya es viernes no yo algunas veces los viernes por la tarde incluso he notado que flotó

Voz 5 01:56 pues a qué peso menos yates que te vienes arriba bastante pero bueno es cierto que parece hasta que seamos un poco más jóvenes los viernes quedas con tus colegas puedes ir de cañas

Voz 1621 02:06 hasta quedarte en casa viendo una peleó sin hacer nada en concreto es un plazo para el finde

Voz 5 02:10 si el viernes te da la vida te saca una sonrisilla

Voz 1621 02:12 es algo además que que tiene explicación explicación científica porque a ver porque preferimos los viernes antes que los domingos día libre para la mayoría hombre pues evidentemente porque los domingos tienen un asqueroso el lunes después eso es hay varios estudios que demuestran que nuestra felicidad funciona en base a la anticipación a lo que va a venir claro mientras el viernes estamos imaginando algo que que es muy positivo lo que nos imaginamos los domingos se parece más a un agujero negro notar el fin de semana pues no ha ido como nosotros queríamos bueno eso ya es adelantar es otro rollo Llovera cada uno cómo lo gestiona bueno pues nos centramos es ir hoy es viernes seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Nos queda hora y media antes de poder desmadrado del todo todos los miembros del equipo de de buenas y hoy en la encuesta del programa preguntamos por el triplete BBC

Voz 5 03:17 que no es como nos decía algún oyente el exterior del Madrid de Benzema Bale y Cristiano

Voz 1621 03:22 es por la temporada de bautizos bodas comuniones

Voz 5 03:26 navíos e Twitter en arroba de buenas os preguntamos por la celebración familiar que menos os gusta o directamente la celebración que más odia

Voz 1621 03:34 hay cuatro opciones como siempre a esta hora gana

Voz 5 03:36 con treinta y ocho por ciento de los votos las comuniones las comuniones son lo más odiado casi empate técnico entre bodas y bautizos con el XXIII veintidós por ciento de los votos

Voz 7 03:45 despectivamente y el diecisiete por ciento de los oyentes no disfrutan tampoco en los cumpleaños dijo que ya lo decía Jorge Ponce dos cumpleaños

Voz 8 03:54 con uno un no rotundo los cumpleaños existen para que la gente que no es especial se sienta especial por un día cuando no pasó cuando cumpleaños cumple años todo el mundo hasta los perros cumple un año los traficantes de órganos también tiene su cumpleaños hasta los genocidios que decir

Voz 7 04:11 dos mil quince se cumplieron cien años del genocidio armenio le hacemos una fiesta pues porque tú ya cumplió veintisiete años tampoco pues tampoco

Voz 9 04:18 que siga la misma gracia el primer día que

Voz 1621 04:21 te lo escuchaste bueno de hecho este monólogo fue el que inspiró nuestra encuesta si no

Voz 5 04:24 dos de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro para José Luis de San Blas lo peor son los bautizos y comuniones pero todo tiene una explicación

Voz 10 04:32 el lo que hizo en la comunión que que no lo entiendo un niño recién nacido le bautizamos de automáticamente es católico pero que déjale que crezca

Voz 11 04:42 eh P de tener fe de incesto

Voz 1621 04:45 que decida

Voz 10 04:46 la comunión ídem de lo mismo el no saben y lo que está reciba dio para más pendientes los regalos que otra cosa

Voz 1621 04:54 habernos de nos referimos a al salsero no de las celebraciones a tener que verter yo qué sé cuánto cuñado con el suegro etcétera pero nos vale es la parte razonada de porque no hay que bautizar a un hijo notas de voz seis ocho

Voz 5 05:06 tres tres dos tres siete cero cuatro días

Voz 12 05:08 los bueno ver lo que solía rodear ver eso es una fiesta si hay que elegir lo que menos me gusta de todo pues yo qué sé a lo mejor el bautizo los bautizos sol como muy la no convocado por norma general niños pequeños un bebé pues más tranquilidad a todo menos jaleo y tal en fin a celebrar todo lo que se pueda

Voz 1621 05:27 yo yo sí que es viernes que tenemos a fin de semana aquí vamos a por el Estado que tiene ganas de juerga Diego para para el fin de semana desde luego encuesta sigue abierta en arroba de buenas en Twitter que celebración familiar os gusta menos bodas

Voz 5 05:39 bautizos comuniones o cumpleaños Borja Gonzalo

Voz 1621 05:42 quizá la batería Sergio Díez al teclado esto es de buenas a primeras

Voz 13 05:48 sí

Voz 14 05:53 que estén

Voz 6 06:03 de buenas a primeras con Aitor Albizua Julia Molina quiero hablar con puro no son los que están tan quiero hablar de la guerra no quiero hablar no quiero quiero hablar del mes Gordon Viagra a hablar de él lo que empieza a estar ya muy buena pinta entregar nada ahora no quiero hablar sobre

Voz 15 07:38 quedan dos minutos para las cinco menos veinte de las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 1621 07:46 Nos queda nada poco más de una semana de campaña electoral esta campaña electoral de serie B que estamos teniendo después de las generales quitando yo qué sé algunos momentos estelares la verdad que todo está siendo bastante plano no pero sí Rey buscamos y hurgamos un poquito podemos encontrar verdaderas joyas hay lemas y eslóganes a nivel local que merecen mucho la pena

Voz 5 08:07 hay juegos de palabras el partido alicantino regionalista que es el par dice con un par Unidas Podemos en Getafe su candidata se llama Alba le hoy han apostado por la alcaldesa de Getafe rimas en el PP en Neda A Coruña utilizan con cabeza y corazón vota Ignacio Cabezón

Voz 1621 08:23 complica el lema por el nombre la localidad no

Voz 5 08:26 claro te el PP ha sacado centrado en Tías y Ciudadanos vamos tías algo parecida en el PSOE en Villanueva del Trabuco en Málaga donde el carteles Cristóbal Moreno el candidato impone el trabuco que tú quieres

Voz 16 08:39 un film unía atendió

Voz 5 08:41 la no de pendientes en Benidorm han sacado lo mío es punto y aparte soy calle pero elegante Ricardo el diferente tienen uno de los carteles con un gato sonriendo que te hay que decirle han puesto una sonrisa humana ida un poquito

Voz 1621 08:51 de miedito no faltan todos estos falta el lema más español de todos

Voz 5 08:55 es que bueno uno de los mayores problemas a los que se enfrenta a España y la política municipal y autonómica es el de la vivienda porque vamos dentro de poco va a salir más barato comprar un piso que alquilarlo un mes así que hay que buscar alguna solución mientras los políticos dan con un remedio hay muchos emprendedores Si gente

Voz 1621 09:14 rara porque a decirlo que están intentando

Voz 5 09:16 yo arreglarlo a su manera opresión todos los dos socios

Voz 17 09:18 es es Philip A o en colores flipado qué tal bienvenido Filippo y colores el responsable de una iniciativa muy novedosa para afinar a gente en pisos a unos niveles nunca vistos verdad

Voz 0779 09:29 por haber eh déjeme decir que el alquiler en un piso en el centro de una gran ciudad como Madrid Barcelona o San Vicente de la Barquera por decir que las tres principales es de mil euros al menos miles de perros y metes a mil personas en ese piso te sale a un euro al mes esos de elogio a los avisos de personas

Voz 17 09:47 piso con ataúdes perdona con ataúd el ataúd la solución perfecta para titular el Espace Paul Ataúlfo Taüll Twitter pienso en un ataúd qué Tau ataúd no no ataúd de ataúd es que nunca haya salido la palabra ataúd haya hecho a Taüll

Voz 0779 10:11 eso es igual te da igual no cambia nada la sustancia no tiene tiene tiene el estigma de la muerte

Voz 9 10:19 pero lo cierto es que es un espacio comodísimo para descansar y mucho más versátil de lo que la gente cree pero es una puta caja nada más y un vaso de agua medio vacío yo veo un ron cola por ejemplo quiero decir que para mí es una vivienda móvil descapotable a Bale Xabi en la colcha a mí como dices tú no te del gusto de aceptar lo tiene lámpara ventilador toma de corriente jolines los vampiros yo a miles de años

Voz 0084 10:46 usando los ataúdes ataúdes

Voz 9 10:49 eso no les ha ido mal el vampiro

Voz 17 10:51 les ha ido muy bien entonces vamos a recapitular tú he flipado lo que propone es lo que haces en el piso esa Pilar ataúdes con los inquilinos dentro no

Voz 0779 11:00 que quepan además bueno comparte en cocina baño wifi y en el centro de la ciudad por un euro al mes puedes ahorrar un motor de de pasta vale pasta de pan pasta de un futuro mejor que ya te digo que quiero

Voz 1621 11:13 pues no sé qué es peor si eso de los ataúdes o el tobogán extremo que pusieron en Estepona ya sabes que esta atracción está cerrada hasta nuevo aviso por culpa de su peligrosidad pero sigue habiendo gente intrépida que se acerca a intentar usarla salir ileso como el deportista extremo Kilian Jornet que

Voz 1981 11:29 Heinze Ornette corona el tobogán de Estepona pero más de seis horas intentando llegar a la cima del tobogán y tras incontables resbalones y choques frontales con niños que caían de lo más alto del montañista logrado alcanzar el objetivo esta madrugada entre lágrimas y con las rodillas operadas

Voz 9 11:45 sí

Voz 1981 11:48 Pedro Sánchez ordena la compra de un avión Eagle para que haga compañía al Falcon la nueva vio

Voz 5 11:53 en oficial se financiará con la subida de impuestos y el presidente no descarta que la parejita tenga aviones más pequeños con el tiempo

Voz 1981 12:00 porque es ley de vida reconcede en el cincuenta por ciento de invalidez porque siempre tiene una mano en los

Voz 9 12:05 nuevos repite repite el cincuenta por ciento de invalidez porque siempre tiene una mano la dentadura tiene una señora sigue criticando la nuera desde el basura

Voz 1621 12:29 quedan tres minutos para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias y a ver si os pasa lo mismo porque muchas veces es poner la tele cinco minutos llevarse las manos a la cabeza hay que Adaptation AG pues un persona

Voz 5 12:44 dije que salía en la tele pero que de inteligencia va sobra X es Carlos Blanco que tiene el mismo cociente intelectual que insten y que es conocido por haber sido colaborador de Crónicas marcianas hablando pues de física o de filosofía

Voz 1621 12:55 aunque su debut fue en el programa de Ana Rosa cuando era un niño tú

Voz 19 13:01 yo quiero llegar eh yo quiero también escribir pero bueno yo lo que a mi me gustaría ser catedrático e hacer gozar a la a los demás con mi saber es decir no guardar menos no ser un un avaro intelectual como le ha pasado a otra mucha gente sino compartirlo yo creo que es lo más lo más bonito

Voz 16 13:19 qué ha cambiado la voz pero el espíritu sigue siendo el

Voz 18 13:22 las intenciones también no yo creo que las vistas en el fondo lo uno miran retrospectiva dices siguen siendo las mías no oí eh pues pues eso mucha gente te pregunta eres feliz digo yo en el fondo soy muy feliz porque hago lo que me gusta lo que me apasiona me considero en ese sentido un privilegiado y cuando escuchas en una sociedad donde tristemente hay tanta injusticia tanto sufrimiento mucha gente no puede hacer lo que lo que le apasiona pues en ese sentido yo me considero un privilegiado como ha sido la las sea la evolución porque es verdad que el minuto en que tú eres consciente de que pues interés en una serie de cosas es que es muy feo decir que tú eres más listo que los demás pero solamente hundió Josema Luis todos los demás diese dio llega tu recuerdas ese odio y cómo ha sido la evolución de

Voz 5 14:01 todos eh

Voz 18 14:03 si osa evidentemente yo creo que que evolucionar y también conscientemente intentado evolucionar no sea que no he querido que fueron procesos sólo pasivo forzado por circunstancias externas sino yo también siempre ha sido muy perfeccionista dice bueno pues en esto quiero mejorar porque evidentemente no te una carencia y creo que puedo mejorar

Voz 5 14:20 bueno Carlos centro la universidad con quince años hizo tres carreras a la vez y luego dos doctorados publicó su primer artículo académico a los catorce

Voz 1621 14:29 desde luego es una mente brillante un chico muy inteligente también listo que son dos cosas muy distintas la psiquiatra Mariano Rojas Estapé explicaba así las diferencias

Voz 5 14:37 ser listo es ser más astuto pillo

Voz 20 14:39 tener capacidad de hacer frente a

Voz 5 14:42 es un problema y esa persona que tú la ves y encima yo creo que en el como un lenguaje de esas palabras que se han mantenido listos pilló es astuto es sagaz camisa inteligentes decir capacidades para algo muy desarrolladas de hecho tenemos gente muy inteligente Ortega y Gasset era una persona extremadamente inteligente poco listo era poco hábil perdía los papeles o India tenemos grandes genios en sus sus es lo que se dedican y que dependen cosas básicas del día a día no sabe sacar un billete de tren se pierden por las calles es decir inteligencias más una capacidad el otro es una actitud ante la vida te lo resumiría esta manera sencilla personas como Carlos hay muy pocas de los más de ocho millones de alumnos que hay en España sólo veinte mil están considerados niños con altas capacidades aunque habrá más que no estén identifica

Voz 18 15:26 dos quiénes más inteligente Newton online y no por retrotraernos a dos de las grandes mentes de la historia digo bueno pues tampoco es muy relevante cuánta gente en esa época que a lo mejor era incluso más inteligente que ellos por circunstancias porque no tuvo oportunidades por hay mucho azar

Voz 1621 15:41 que depende mucho de nivel socio

Voz 1995 15:43 económico de Tous paso puesto cuando digo socio-económico bendecidos han estudiado si tienen dinero para parte de la carrera porque seis de cada diez pagan todavía en los padres en España siguen pagando la carrera pero es que si miras enfrente en Estados Unidos todavía gente con cincuenta años a día de hoy sigue pagando el crédito estudiantil que tuvo que que tomar para poder estudiar una carrera con lo cual

Voz 18 16:04 no solucionamos y evidentemente hemos avanzado es decir hace siglos para que si tú tenías capacidades intelectuales para que eso pudiera prosperar tenías que ser apadrinado por un aristócrata por decir hoy en día hemos avanzado pero queda muchísimo yo digo claro lo vemos en el contexto español pero cuánto talento nuestra perdido en países pobres subdesarrollados a lo mejor ahí está el nuevo Leonardo da Vinci el nuevo Lightning dice el nuevo ains loco encare el nuevo Kant no lo sabemos evidentemente yo hay una cosa que cada vez me sorprende más que es ese elemento que hay en nato en la inteligencia las capacidades intelectuales que haya adquirido porque yo estoy convencido de que muchas personas por muy inteligentes que fueran desde el punto de vista innato el estímulo ha sido clave en que afloran en sus capacidades

Voz 1621 16:48 quedan tres minutos para las cinco menos diez de las cuatro menos diez en Canarias

Voz 1336 17:15 con Brian Pere

Voz 7 17:29 la verdad es que es un plan

Voz 1621 17:31 eh recibir todos los viernes

Voz 7 17:33 el futuro colaborador de Sálvame

Voz 1621 17:36 que no nos lo quite veremos veremos a ver la trayectoria donde va pero ahora mismo es también amigo de los paparazzi yp pelota a más no poder de todas y cada una de las casas reales de todo el mundo sobre todo por si rasca algo claro algo Brian Pérez buenos días rascar siempre belga que nuestra eso es bueno pues oye mira os traigo ritmo diferente res sabido ir revuelta real pues vamos con la primera ritmo diferente

Voz 6 18:05 a mi manera de pelo encaje en una primer lleva toda la vida

Voz 8 18:11 bueno no sé si recordáis que teníamos a la bicicleta de mano en mano un poco que no sabemos muy bien no le está bueno la bicicleta ha encontrado sitio Yes que teníamos pruebas Akira a Carlos Vives y por otro a Livan castellano bueno pues al final el juez ha dicho que la canción no tiene plagió tuvimos

Voz 1621 18:29 vamos a contar la historia que le iba en castellano y les decía que habían plagiado partes su canción claro y hace poco habían ido a los tribunales

Voz 5 18:37 mira Vivo cantando y todo en ese juicio

Voz 8 18:39 hubo juicio hubo juicio Costa salieron del juicio ambos diciendo que estaban contentísimos que habían dicho la verdad que la canción era suya allí exclusivamente suya que habían cantado que habían un mil pruebas bueno ahora salen contentos con motivo justificado y es que el juez dice que sólo se repite te quiero tanto que te quiero tanto una expresión común utilizan todo tipo de canciones y textos a lo

Voz 5 19:06 lo de la historia a que no es nada original decir

Voz 8 19:09 te quiero no suena muy original no no original desde luego no lo es entonces pues bueno de momento aunque cabe recurso parece que ambos se van a librar ir pueden seguir con la bicicleta por donde quieran pues

Voz 1621 19:19 venga con la segunda R res sabido sabido

Voz 9 19:22 Michelle O'Neill pava

Voz 8 19:30 claro que eres tú y yo recibido bueno no siempre tiene usted felicidad bueno os traigo una técnica de marketing que se ha llevado bastantes titulares esta semana en la prensa rosa y es que el Sevilla Valverde

Voz 1621 19:43 pues no ha dicho que va a tener que INTI

Voz 8 19:45 pero no sólo esta noticia por esto sino también por su participación en un programa de la tele Masterchef Celebrity pero no sorprendía con esto de los Quintín hizo esta semana

Voz 22 19:54 voy a confirmar la noticia si es verdad voy a volver a ser padre nuevamente no sorprendió un poco cuando nos dijeron que iba a hacer un parto múltiple no son tres mil y cuatro me me emociona incluso voy a tener imagínate que te vienen día cinco hijos la De Gaulle

Voz 8 20:11 esto no es verdad cuarenta y ocho años y padre que utilizo podía ser pero bueno la prensa rosa lo llevaba portada empezó a agobiar con confirmaciones y ha tenido que salir al paso decir que no va a ser padre pero sí dará luz a quien hizo si es que su próximo álbum se va a llamar loco

Voz 9 20:27 vaya ella vale Granado pero todo el mundo pensando que iba a tener un poco raro que no lo son

Voz 8 20:32 tener bueno una broma que la gente juzga que se ha ido un poco de las manos pero la verdad se ha convertido un poco una campaña exitosa porque ahora todo el mundo sabrá cuál es el próximo álbum de el Sevilla ya

Voz 1621 20:45 yo creo que sí aunque pierden poco interés porque yo creo

Voz 9 20:48 que en lo morboso a verle con cinco hijos temprano

Voz 1621 20:51 los con sus barbas chica pues esto con con cinco hijos pero pero bueno la prensa que está cabreada dice es por ahí por haberlos utilizado

Voz 8 20:59 claro porque se sienten un poco pues como una noticia que finalmente no lo ha sido

Voz 9 21:03 bueno al final también utilizar un poco estas cosas virales y demás no el juego si Ekin han llevado de sé tú ITA a las noticias y claro era una llamadita pero bueno él jugo el jugo un poquito el juego

Voz 1621 21:16 de hecho él es el que publica el vídeo lo que quiere decir que es jugar también un poco con eh cómo utilizamos todos las redes campo una campaña que igual también es merecido tercera R revuelta real

Voz 8 21:29 bueno os traigo esta música celestial para ahora que estábamos hablando de enfados de la prensa sí me hablaros de un enfado de la prensa europea y concretamente de la noruega vaso pues nos han dado titulares en la prensa española y es que Marta Luisa la hija del Rey Harald de Noruega ha presentado a su pareja en sociedad y es un chamán estadounidense que se llama dure y que se dedica al fomento de los derechos humanos como ella como la princesa Marta Luisa bueno pues

Voz 5 22:00 la Liga un poco porque

Voz 8 22:02 sí pues no esperaban una cosa un poco rara en el siglo XXI que una princesa europea pueda estar con una persona

Voz 23 22:09 la Negra que sea

Voz 8 22:11 mamá entonces eh Se especula incluso en la prensa en Noruega en la europea dado el salto a la española con una posible renuncia

Voz 23 22:21 a día de sus derechos

Voz 8 22:24 dinásticos de Supremo Salgado no del cargo no eso es bueno incluso ella ha tenido que salir un poco a acallar un poco a la prensa del país no ir en un comunicado ha dicho que que con otras parejas le ha pasado esto que ya está acostumbrada por su oposición a que siempre se critique en exceso sus parejas Ike Bono ahora lo está viviendo con más intensidad quizá no haya sí

Voz 1621 22:43 la peor B pero que ella ha conocido su alma

Voz 8 22:46 Mela Ike ella lo que digan los demás la Wiener

Voz 1621 22:49 hombre por Dios en que sí lo está la verdad la verdad sorprende un poco que la una hija del Rey se se case con un chamán pero bueno que a mí no me parece mal que hagan lo que quieran caro pero también contribuye un poco

Voz 24 22:59 va a salir del mito de los Príncipes con las princesas los plebeyos con los plebeyo

Voz 5 23:07 tú estás deseando que pase otra vez como ya pasó con Letizia y que se junten con periodistas verdad Brian Pérez pues que se junten con quien que eran que una princesa se quieren casar con mucha más pues que se casen

Voz 1621 23:18 yo creo que el debate debería ser otro que que es que siguen cobrando de dinero público pero bueno estudiando también pero eso ya lo hablaremos otro debate yo ahora que nos queda buenos queda el concurso

Voz 8 23:34 venga a ver qué tal se da hoy bueno e me prometido a mí mismo si no ponérnoslo muy difícil vale yo me he comprometido a

Voz 9 23:43 dejar decir nombres corriendo sin dejar hablar Aitor que luego mi padre me rindo me parece muy bien todas la razas no dejar participar Aitor y yo digo que quiero

Voz 1621 23:52 tengo que decir que yo normalmente en los concursos no tengo ni idea Eduardo iba a kicking sepa algo pues que lo diga que voy a muerte

Voz 8 23:59 bueno os tengo que decir primera pista este año esta persona que es hombre va hacer setenta años va a cumplir setenta Mick Jagger a déjame terminar la pista IS el manchego más internacional de España José Mota es

Voz 0415 24:18 José Mota Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar

Voz 9 24:24 por por primera vez

Voz 8 24:29 cumplir setenta años no puede ser verdad sí sí sí sí sí

Voz 9 24:32 además ahora está Cannes que parece que que va a triunfar claro estancado

Voz 8 24:36 por sé que será dolorosa por sexta vez va a competir por llevarse la Palma de Oro en Cannes y esperemos que sea la definitiva con esta película autobiográfica no abonó veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve exactamente Julia para que no

Voz 1621 24:52 pues sí yo sigo sigo estoy buscando la sorprendiendo

Voz 25 24:56 el director de cine guionista a sorprendido

Voz 1621 24:58 da para evitar que realmente ganado yo porque estás con una vais a decir nada no no vais a decir nada de la rapidez

Voz 5 25:05 entonces quién no solamente por haber perdido es que dicho jugamos mucho de setenta años y Street como tenías hay que decir dejó bien porque ha dicho que hay estrella internacional hombre

Voz 8 25:16 pero se ha sido increíble Aitor la verdad es que esta victoria

Voz 5 25:19 ya ha sido me decidí dejar hay que dejar

Voz 8 25:22 bien claro que Aitor ha ganado a la primera pista Guerra y esto es lo que va de reconocimiento

Voz 1621 25:28 qué más sabes de donde Pedro de Aragón cuenta más cómodo

Voz 8 25:30 Caballero de Honor de la Legión de Honor francesa que tras la muerte de su madre rememoró su infancia en una película con Penélope Cruz Volver que estamos escuchando la banda sonora que estuvo muy enfrentaba a la Academia de Cine española pero horas ha reconciliado un poquito que están Francia estos días en Cannes como decías que quema

Voz 1621 25:50 cosas muchas cosas y todavía no he visto dolor que tampoco la tengo pendiente pues mira pues bueno pues mire usted si reconciliar benditos de ésta ya que he ganado no me llevo ningún premio económico pero te invito te invito a las palomitas al cine cuenta esta muy poco acostumbrada a ganar

Voz 5 26:05 entonces ya ves que ya tira la casa por la ventana aceleran la Palma que esperemos que si la vemos venga venga

Voz 1621 26:11 bueno de hecho es que claro ganó tan pocas veces que es mejor igual no ganar porque sino pierdo beef pierda dinero

Voz 3 26:16 sí

Voz 1621 26:16 bueno pues nada Brian qué pasa es un buen viernes Un buen fin de semana Nos vemos la semana que viene es lo mismo para vosotros que descanse y muchísimo abrazo y eh

Voz 0136 26:31 bueno de primeras

Voz 0084 26:34 el grupo catalán Els Pets publicó el año pasado una canción que llamó la atención el cuervo se titulaba la canción narraba los abusos sexuales que el cura de su pueblo había cometido contra el batería de la banda cuando era pequeño

Voz 26 26:47 a su vez

Voz 0084 26:52 tenía muchos sueño y los ojos abiertos como manzanas desde aquella noche sólo dormía a ratos comienza Corpus la canción de Els Pets editada en son su álbum del año pasado la canción de Joan Reig batería del grupo relata los abusos que durante años cometió Pérez Llagostera sacerdote de Constantí una canción Valiente que Joan estuvo rumiando mucho tiempo es lo que me hubiera gustado decirle en vida pero no pude por miedo Hypo repugnancia contaba el músico en una entrevista al periódico la semana pasada una canción necesaria sobre un cuervo que aterrorizó a los niños del pueblo

Voz 16 27:40 André que vaya pistas te tarda son otros

Voz 26 27:51 es un poeta

Voz 16 28:00 por qué no

Voz 26 28:05 Boris los skins

Voz 16 28:17 trenca tren

Voz 26 28:30 pero TAC para dos esta es

Voz 7 28:48 Corvo una canción autobiográfica que habla de los abusos sexuales a menores el grupos de llama Els Pets y hoy se sientan en el sofá Sonoro Alfonso Cardenal

Voz 1 29:49 de buenas a primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 3 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1621 30:06 Ana corbata son buenos días buenos días en las próximas horas

Voz 5 30:09 está previsto que se traslade a París a Josu Ternera el histórico dirigente de ETA detenido ayer Ana Terradillos

Voz 10 30:14 buenos días hasta Ghana fue detenido ayer cuando se dirigía un hospital a tratarse el cáncer grave que padece la Guardia Civil tenía cercado a un colaborador de ternera gracias a él se manejaban información de que alguien iba a acudir a un hospital ayer a las siete de la mañana se hizo bingo así al menos lo confirman a la SER fuentes cercanas a este operativo no iba armado utilizaba identidad falsa en su historial clínico aparecía otra identidad también falsa cuando le identificaron en ese parque del hospital dijo que sí que era él Josu Urrutikoetxea Bengoetxea y así quedó detenido junto con la otra persona que la acompañaba llevaba

Voz 5 30:49 meses residiendo en esa localidad de los Alpes franceses

Voz 10 30:52 dice la Guardia Civil que era extremadamente cauteloso en sus movimientos y acciones no se sabe exactamente el tiempo que llevaba residiendo en esa localidad francesa pero sí que se sabe que es escondía en la casa de ese colaborador que también detuvieron ayer y que después de declarar quedó en libertad

Voz 5 31:07 el PSOE reúne hoy a su ejecutiva para comunicar quiénes son sus candidatos a presidir el Congreso

Voz 0127 31:12 Senado Miquel Iceta era el que habían elegido para la Cámara Alta pero eso al menos de momento no va a ser posible por el veto de los independentistas a su designación como senador autonómico decimos de momento porque Iceta ya ha puesto el asunto en manos del Constitucional Javier Álvarez

Voz 0689 31:27 Fuentes del Tribunal Constitucional apuntan que el expediente será tratado por el pleno del Tribunal dada la trascendencia constitucional del caso que analiza por primera vez y que sentará doctrina para el futuro el trámite según explica el catedrático de Constitucional Javier Pérez Royo no se prolongará mucho

Voz 1336 31:42 sin darle audiencia a las partes en cinco días el Tribunal Constitucional podría resolverlo perfectamente de tal manera que no alterará el funcionamiento

Voz 0689 31:51 los socialistas plantean la vulneración de su derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos porque la votación sobre Iceta no se ha realizado con una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse

Voz 24 32:03 respecto en caso de que el tribunal falló a favor de

Voz 0689 32:06 Z la decisión de la Cámara autonómica quedaría anulada tendrían que repetir la votación garantizando eso sí los derechos fundamentales vulnerados

Voz 0127 32:13 en el Partido Popular sorpresa y cierto malestar por la renuncia de Andrea Levy que se queda como número dos del PP a la ciudad de Madrid ir de Daniel Lacalle el gurú económico de Casado que dice que deja su escaño por generosidad Adrián Prado

Voz 1621 32:25 no es un movimiento improvisado según fuentes populi

Voz 0019 32:28 Pérez ya había hablado de esta posibilidad antes de las elecciones conscientes en el PP de que algunos de los integrantes de la lista por Madrid pertenecientes al núcleo duro de Génova si iban a quedar sin escaño algunas voces populares critican el momento elegido para hacer estos movimientos la dirección dicen se está dando un tiro en el pie al tener que explicar en mitad de una campaña por qué prescinde de personas a las que había colocado en puestos relevantes en su lista

Voz 3 32:52 sí pero estamos mejor informados que nunca

Voz 22 32:57 hoy por hoy la referencia en información de las mañanas

Voz 7 33:01 el radio de seis a doce y veinte Pepa Bueno terrible derribo

Voz 0127 33:06 las más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto

Voz 5 33:10 eh

Voz 6 33:12 servicios informativos

Voz 1 33:16 de Bulnes a primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 1621 33:22 bueno pues así tiene en el viernes sólo informativo ya hemos empezado a notar el cambio en el tiempo así que a ver qué nos cuentas Luismi Pérez buenos días buenos días Aitor buenos días Julia pues si ese cambio de tiempo

Voz 0084 33:37 la tenemos aquí sea se está mostrando en forma de una bajada del mercurio en gran parte del país todavía no ha llegado esa bajada al Mediterráneo a gran parte de las costas de Andalucía ni a Canarias por ejemplo ahora mismo en Motril en Granada veintidós grados de temperatura a las cinco y tres minutos de la mañana y en cambio sí que ha bajado la temperatura en Salamanca ocho grados doce grados tenemos en Toledo también en Santander o en Badajoz dieciocho grados en Ceuta lo que os decía dieciséis en Valencia yesos veinte grados que tenemos en Almería llueve con ganas lo ha hecho esta noche pasada con tormentas fuertes granizadas y pedrisco en gran parte del interior de Cataluña Aragón y el Alto Ebro y lo sigue haciendo atención porque va a seguir lloviendo con ganas en muchas zonas de Cataluña de Aragón y del Cantábrico esta tarde las tormentas más fuertes se van a concentrar en Cataluña en las montañas del Sistema Ibérico y Aitor Julia cuanto más hacia el sur del país menos lluvia en cambio en Canarias casi ni nubes fin de semana que se presenta bastante fresco por las noches tarde desagradables pero no demasiado sobre todo en el sur del país y otra vez mañana chubascos y tormentas de tarde sobre todo en el Cantábrico Castilla y León en muchas zonas del Mediterráneo ya os digo sobre todo por las tardes

Voz 1621 34:49 bueno pues aprovechar las mañanas Luismi hoy estamos hablando de la maravillosa época de BBC bodas bautizos y comuniones que además en esta temporada todo el mundo está pendiente de vosotros los meteorólogos primero Arteta alguna celebración de estas más pereza que otra

Voz 0084 35:04 muchísima más pereza lo que serían las bodas que el resto comuniones una cosa más entrañables los bautizos también era cosa pequeñita hay una criatura que les sets le echas agua

Voz 0415 35:15 bueno pero la las bodas no

Voz 0084 35:18 no sé si es una buena o una mala noticia que te inviten a una bueno yo ahora vamos a tirar de estadística porque todos

Voz 1621 35:23 queremos que no hago buen tiempo en estos días especiales señalados íbamos a tirar de los datos de listos

Voz 0084 35:29 cuál es fácil lo difícil que en un evento como éste justo que está con

Voz 5 35:33 el reto programado para un día sí nos llueva

Voz 0084 35:36 pues saber eso va en función del punto del país y tiramos de Estadística luego esa estadística está para romperla básicamente pero a grandes rasgos compañeros podemos decir que en España a grandes rasgos en España llueve poco a poco en cuanto a días de precipitación pero sí que estamos hablando que hay zonas del país en las que llueve mucho más pobres templo cuanto más hacia Galicia y el Cantábrico la posibilidad de lluvias mucho más importante por ejemplo en una ciudad como Donosti llueve ciento cuarenta días al año

Voz 5 36:05 madre cuando decimos llover es que yo de Pérez

Voz 0084 36:07 sí hable mente ir según el convenio internacional

Voz 5 36:12 yo ver apreciablemente es que caigan más de uno

Voz 0084 36:15 la décima de litro por metro cuadrado por tanto esos una lluvia débil pero en cualquier caso es una lluvia que ya se notaría ciento cuarenta días hay en Santiago de lluvia o ciento treinta y dos en A Coruña ciento treinta XXXV cinco días en Pontevedra que significa que en esas zonas del norte del país uno de cada tres días o incluso uno de uno y medio de cada tres días te tiene ese precipitación y en cambio hay otras zonas del país que nos podemos escapar un poco más de esa lluvia que sería el centro de la península por ejemplo en el caso de Burgos ochenta y cuatro días de lluvia al año sesenta y ocho días al año de media eh eso son estadísticas hay en Valladolid los bajando en Madrid sesenta días en Barcelona cincuenta y siete días al año en Sevilla cincuenta y uno llueve casi lo mismo que en Barcelona en cuanto a días de lluvia Easy que en el Mediterráneo y en Canarias a esa lluvia es bastante más escasa Valencia tiene cuarenta y seis días Palma de Mallorca tiene cincuenta Murcia tiene XXXVII o por ejemplo en Tenerife Sur en la zona de Los Cristianos por ejemplo hay también en Arrecife en Lanzarote dieciséis dieciocho días de lluvia al año

Voz 1621 37:23 por tanto en función del punto del país tendremos mucha

Voz 0084 37:25 más posibilidades que en otras de que no llueva pero

Voz 5 37:27 luso teniendo en cuenta las diferencias por zonas por ejemplo los fines de semana llueve más que gente semana porque es un poco la percepción que tenemos a veces se puede saber eso

Voz 1621 37:37 con la estadística sí sí sí sí totalmente eso sí

Voz 0084 37:39 mira cualquier punto del país hice mira los días que ha llovido Iber que día de la semana ha caído hídricas Pita sorpresa no es en fin de semana cuando en gran parte del país llueve más otra cosa es la percepción

Voz 5 37:52 el social y la psicología

Voz 0084 37:55 lógicamente los que trabajan en los que trabajen o las que trabajen en fin de semana dirán el día que más llueve es el martes preclaro es el diario de fiesta medieval la murga bien a nivel social parece que llueve más el fin de semana porque se hace más actividades al aire libre nos afectan más esas precipitaciones claro pero un podemos decir que en una zona estándar del país por ejemplo Madrid Burgos Valladolid Pamplona que caen entre sesenta y noventa litros en sesenta noventa días de lluvia pues

Voz 5 38:24 es decir que es entre

Voz 0084 38:26 miércoles jueves el día en el que suele llover más ser hecho estudios han hecho estudios en Madrid que es también ese miércoles jueves se ha hecho estudios en Valencia que es el miércoles el día de más lluvia o en Barcelona que es el jueves raro por ejemplo en Vigo es el lunes el martes miércoles jueves el viernes

Voz 1621 38:43 porque yo un montón de días al año ya la última muy breve supongo que el verano es la mejor época para casarse por ejemplo claro

Voz 0084 38:50 claro de hecho si además mira para día exacto el día que estadísticamente llueve menos en España ya no a nivel de población sino de todo el país y ambos archipiélagos por tanto incluidos es el tres de julio tres de galo parece ser que es el mejor día para qué usarse por ejemplo en Málaga siete llueve el tres de julio tienes una mala suerte pero vamos es que llueve uno de cada cien años en el tres de julio y en cambio si alguien se quiere casar el día del Pilar el Día de la Hispanidad

Voz 27 39:19 ya tiene bastante más

Voz 0084 39:22 pega en cuanto al tiempo porque casi seis de cada diez años llueve en casi todo el país

Voz 1621 39:27 bueno de octubre pues nada si alguien está pensando en preparar un bautizo una comunión a una boda espero que hayan cogido nota Luismi que pases buen fin de semana

Voz 0084 39:36 igualmente que vaya bien nada grato

Voz 28 39:39 en una pregunta tengo que cubre una pregunta tengo que me va de la curiosidad como buen esta primera fase con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 29 40:04 y pan para

Voz 6 40:06 Barack buena pregunta tengo GM venda de la curiosidad Tengo una pregunta tengo bad name en la curia seguida pero sólo ahora un par de días por la calle por la calle David hace un par de días por la calle por la calle vida

Voz 1621 41:14 son las cinco y once las cuatro y once en Canarias y en la encuesta de The buenas en Twitter arroba de buenas os estamos preguntando a ver cuál es la celebración familiar que bueno pues que menos os gusta que más da que más odiados incluso

Voz 5 41:30 tenemos cuatro opciones como siempre pero ahora vagan van ganando las comuniones con un treinta y ocho por ciento de los votos lo siguen las bodas con un veintitrés por ciento los bautizos con un veintidós y los cumpleaños con diecisiete

Voz 15 41:41 notas de Bogotá al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro buenas

Voz 30 41:47 días Julia de Alicante no acuda a bodas que me pongan el número de cuenta en la tarjeta de invitación o sea de quien sea pero es que ahora han llegado a ponerlo en invitaciones de comunión vamos a ver estamos locos en mis tiempos que lo hacíamos por imposición por supuesto la comunión te comía una hostia te daban dos viejas para que te aporta lo suyo ya volver a casa una merienda con amigos primos y vecinos cero postureo cero mercadeo cero faltas

Voz 6 42:17 hala feliz fin de semana de Alicante

Voz 1621 42:21 nosotros ya llegamos a la época buena de los regalos de comunión no sí sí sí yo creo que es para casi lo único que sirven os debo tal seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 31 42:30 por ello votado por el grupo quiso hacer oración asumió que si hubiera o de azar que soltó dice pero celebrarlo para que que tenga el Viernes Santo

Voz 5 42:40 ya hay quien celebra ya hasta los bautizos civiles sí sí bautizos civiles yo creo que eso no sé

Voz 1621 42:47 está yendo la olla demasiado gracias Javi de Madrid por tu nota de voz la encuesta siga abierta en arroba de buenas podéis votar en Twitter y mandarnos como digo notas de voz

Voz 5 42:55 al seis ocho tres tres dos tres

Voz 1621 42:57 siete cero cuatro son las cinco y trece las cuatro y trece en Canarias y hace un par de semanas pusieron en marcha en lamentar un espacio para hablar de superhéroes de barrios son historias bueno pues que nos humanizan con gente de verdad y que además gente que ayuda a cambiar la vida a los demás

Voz 5 43:17 esta vez la historia gira en torno a la soledad y tiene un nombre propio Ángeles que hoy en día está mucho más acompañadas de que una joven voluntaria comparte su vida con ella es una historia que ha recogido Matilde Suarez

Voz 15 43:28 no venga yo lo que he liado de agosto muy claro que tengo cima aquí me tienen que yo solita baño también solita como hoy Diango mito milita elevó Mi ropas ir de paseo y vengo como de civil de la televisión tranquilamente Mi vida son solito

Voz 18 43:55 Ángeles vive sola en una pequeña casa situada en un sótano en el barrio madrileño de Vallecas a su edad aún se desenvuelve como puede pero desde la muerte de su marido hace cuatro años el mayor de esos miedos siempre es el mismo

Voz 15 44:10 mucho de menos echo de menos porque hemos conjunto nunca los hemos reparado hemos ido todos los sitios juntos es la compra junto de paseo junto a casa juntos dan Asimov pero no se murió muy bien sesenta yo junto

Voz 5 44:23 soledad

Voz 15 44:24 la llorar mucho por tanto no tuvieron hijos no tengo nadie de un ninguno

Voz 20 44:30 sí pero no llegan Inés llegaron aunque ni

Voz 15 44:34 reabrir una mecedora de las camas tampoco recuerdo solita dentro de mi casita ya que estamos pasando el tiempo

Voz 18 44:47 esa manía tiene treinta y dos años voluntaria de la ONG grandes amigos Ángeles el ilumina la cara cuando la vea aparecer hoy es la gran amiga que le ha regalado la vida

Voz 20 44:57 me he cuidado mucho la verdad que vengo y me tiene como si fuera

Voz 1621 45:01 a una hija como si fuera parte de su

Voz 20 45:03 familia desde el primer momento que entre me ha recibido muy bien con los brazos abiertos Si yo a ella quizás a lo mejor eso es el secreto que tenemos no que en cuanto nos conocimos y directamente no sabríamos la una a la otra hay

Voz 15 45:21 entonces pues compartimos y disfrutamos todos

Voz 20 45:25 con oírla con verla a ella al veo rápidamente Si Si la pasó algo no esto es recíproco no es que tú vienes y le das hay ya muchos hoy ya no te da nada a cambio es que hay veces que incluso vienen sino bienes con un estado de More tal elevado ella te alza hay te levanta más sorprendida porque yo voy a hacerle el acompañamiento y es ella la que me está levantando laboral y me voy yo con un chute de energía porque ella bien tiene mucha energía dentro

Voz 18 46:02 Ángeles aún le acompaña su humor las ganas de salir pero como ocurre en cualquier ciudad los amigos los vecinos han ido desapareciendo

Voz 15 46:10 a nadie pero aquí nadie enfrente que está Piqué yo ni siquiera me voy a nada que vamos a hacer decir la vida

Voz 18 46:19 Ania acorta esa distancia entre generaciones comprometida con lo que siente sabe bien lo que es acompañar están

Voz 20 46:26 bien el cuando estás por la noche tranquila y empezando a lo mejor los pensamientos o a lo mejor Dolores no tiene a quién recurrir ya a lo mejor pensar me voy a quedar aquí no sé que vi hace a quién llamo luego ella también tiene una fortaleza de poder con ello ella sola y entonces no depender de la gente

Voz 18 46:52 en las tengo cogidas de la mano hablando de una próxima fiesta a la que van a ir juntas haciendo planes de futuro mucho

Voz 15 47:01 nazis y todos coincidieron amaga sin y sí sí sí

Voz 20 47:06 pero que puedo la animo a salir a bailar a acabamos karaoke sale alguna vez hemos hecho van juntas

Voz 15 47:12 qué hago yo nuestra mezquita muy buena con le gustas así están hartos

Voz 28 47:51 de cría

Voz 1621 48:05 mi quedan doce minutos para las cinco y media las cuatro y media en Canarias

Voz 16 48:13 con lo hablado Bartomeu silencioso

Voz 0689 48:17 nadie dice nada exámenes que ante no que nadie diga oye sigue yo hoy decía jo si el Barça no hubiera fichado a Griezmann no sería más lógico que el presidente Bartomeu llamara a Miguel Ángel Gil hacer por que se baje a mí me mire sé que no yo no tengo nada que ver con esto bueno el caso es que no nadie habla de esto ni entre las directivas Ny

Voz 1621 48:38 bueno pues ya habéis siguen bajando las aguas revueltas en el tema Griezmann sabemos que deja el Atlético pero el Barça no termina de dar el paso de admitir que será su destino una indefinición que quizás tiene una explicación porque Griezmann ya rechazó una vez al Barça no quieren caer en el mismo error dos veces

Voz 0689 48:55 te sigue hablando mucho y criticando mucho a la directiva del Barça por un fichaje que aún no se ha hecho público yo no vengo diciendo toda la semana que Griezmann lo tiene cerrado con el Barça pero en el Barcelona todavía nadie dice nada incluso hay quien critica un jugador que le dijo que no al Barça el año pasado que ahora pueda decir que sí que eso no ha ocurrido nunca E incluso lo dice alguien que le pasó a él porque yo recuerdo a Joan Laporta que intentó fichar a Thierry Henry Enrique dijo que no porque el Arsenal le necesitaba y al año siguiente vino Henry supongo que eso pasa en todos los sitios de todas las directivas en todos los clubes y a todos los entrenadores ya todos los presidentes no ya todos los equipos

Voz 5 49:32 la gran cita del fin de semana sin embargo no están el fútbol están en Vitoria con la Final Four de la Euroliga allí estará el Real Madrid que esta noche se mide al CSKA de Moscú el equipo blanco busca su segundo título continental consecutivo y su entrenador Pablo Laso tiene las ideas muy claras

Voz 0415 49:47 Pablo tengo cinco preguntas las hacemos en un pimpampum intentar en qué jugador de su plantilla le gustaría reencarnarse quién le gustaría ser a mí uno que sale de un jugador del CSKA que quisiera que pasar una mala noche hoy el Chacho mira a un jugador de los suyos que quisiera que durmiera como un tronco todos cuántas horas duerme Laso en una Final Four

Voz 32 50:13 eh miercoles a

Voz 1621 50:19 cinco por cuatro

Voz 33 50:21 cinco horas suelo dormir yo eso sí la fiesta no se toca

Voz 0415 50:23 si la últimas complete me la frase de ayer sin poder usar lácteos ganar otra vez la final Alfonso hacerlo en Vitoria sería

Voz 33 50:30 bueno la ostia porque ayer harías la respuesta propulsar lácteos pues me sale la otra que dije ayer

Voz 1621 50:38 hay un dato curioso es que Pablo Laso es gasta instarles vitoriano podría ganar la Euroliga a poca distancia de la casa en la que vive su madre una madre que va a ver el partido en casa para no ponerse nerviosa madre que siempre a las

Voz 0415 50:52 con mucho cariño de ella evidentemente sin hablamos de nuestra madre con cariño pero que no tiene pensado irá al Buesa porque se pone muy nerviosa no va a ir

Voz 33 50:59 va no ya hace mucho yo creo que no me ha visto bueno es solo viene cuando viene a Madrid así en madre se dice que está tranquila pero Vitoria o bien no no no no que que igual Balbina pasan gloriosa Madrid y la verdad era bueno saludar que Emiliano que conozco de la antigua época saluda gente y tal pero a Madrid

Voz 22 51:19 si viene el cambio en en en envíos

Voz 1621 51:22 pero también tenemos a lo largo de la semana

Voz 5 51:24 encima jornada de la Liga tampoco queda mucho en juego más allá de ver quién es el cuarto equipo que juega Champions y quién juega Europa League lo que sí hay son despedidas por ejemplo la de Undiano Mallenco el árbitro que más partidos ha pitado en la historia de nuestro fútbol trescientos cuarenta y ocho con el del domingo le ha contado a Manu Carreño Los jugadores que peor y mejor se lo han puesto este jugador que toca pelotas que poco ayuda a Larry

Voz 1621 51:49 la la la