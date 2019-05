De Buenas a Primeras (21/05/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

este martes veintiuno de mayo viene de nuevo soleado en casi todo el país y con temperaturas un par de grados más altas aunque habrá que esperar a que sea ya por la tarde ahora mismo hay seis grados en Vilanova de Prades en Tarragona en las zonas de montaña del este del país puede llover al final del día lo hemos oído a muchos expertos sobre todo a economistas colaboradores de la SER también de otros medios puede que estemos dejando atrás la crisis empezamos a intuir señales para el optimismo pero es muy difícil si no imposible que volvamos a estar como antes de que se impusiera a la austeridad en el caso de los servicios sociales un pilar básico del estado de bienestar sabemos exactamente cuál es la diferencia entre el presente IES pasado anterior a la crisis mil trescientos millones de euros de inversión

Voz 0107 01:49 como cada año la Asociación de directoras Gerentes de Servicios Sociales le ha puesto nota al sistema su funcionamiento en el último año y aunque consigue el aprobado raspado cinco coma dos sequedad queda como decimos muy lejos de ser el que era y que falta pues entre otras cosas esos mil trescientos millones de euros que sobre todo tendrían que salir del Gobierno central José Manuel Ramírez es el presidente de la asociación

Voz 5 02:12 hay un estancamiento del Sistema Público de Servicios Sociales en todo el conjunto del Estado y fundamentalmente se debe a los recortes que se produjeron en el año dos mil doce sería necesario lograr invertir hasta el dos por ciento del PIB y esto fundamentalmente lo tiene que hacer con esfuerzo presupuestario el Gobierno de España en los próximos años

Voz 0107 02:32 existen los trabajadores sociales se que más allá del dinero hay otros fallos en el sistema por un lado que hay una ayuda específica para cada necesidad específica que además son diferentes y tienen nombres distintos en función de los ayuntamientos y las comunidades autónomas

Voz 1491 02:46 hay demasiada burocracia vamos y que esto está convirtiendo a los trabajadores sociales en una especie de inspectores se pasan el día verificando si una persona cumple todos los requisitos de un determinado Bono o ayuda en vez de dedicarse a prevenir o a intervenir ante situaciones de necesidad nos lo explicaba aquí el propio coordinador de este estudio Gustavo García

Voz 6 03:06 como su sistema que es un auténtico limosna unido para cada necesidad se crea una ayuda con un procedimiento distinto hay unos momentos distintos solicitarla está convirtiendo en lo que llamamos estoy no sé quién soy es decir nos pasamos el día estando que una persona que realmente tienen necesidad la tiene menos a los profesionales de los servicios sociales haciendo de inspectores fiscales

Voz 7 03:27 de los pobres es decir por si alguien

Voz 6 03:29 engaña ahí tiene economía sumergida que lo descubra viendo a los dos son no estamos para inspeccionar a los pobres

Voz 0107 03:35 pues así es como se sienten como meros verificadores como si fueran inspectores todo esto provoca una situación que ya comentábamos hace unas semanas y que ha detectado la Unión Europea uno

Voz 1491 03:44 de cada tres potenciales beneficiarios de ayudas sociales no llega ni siquiera a solicitarlas a pedirlas muchos porque no saben que existen o porque no quieren enfrentarse a toda esa burocracia a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a ampliar los resultados de este estudio sobre el estado de los servicios sociales en nuestro país vamos a detenernos además en las diferencias que hay entre comunidades autónomas que son muchas el informe habla de hecho de una desigualdad territorial terrible literalmente en palabras del director del proyecto hay diferencias como estas odiosas injustas y hay otras que son maravillosas y enriquecedoras como las que protagonizan la encuesta de hoy en arroba de buenas en Twitter seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 8 04:38 ya de Alicante es nacido en Asturias Mi padre era de Almería Mi madre es mala de niña Mi hermana mayor catalana Mi hermana mediana lleva tantos años viviendo en Ourense que ella canta cuando habla mi marido sabe catalán pidió estoy aprendiendo valenciano inquietó pequeño es mágico viva la diversidad cultural de mi familia IRVI país

Voz 0107 04:59 sí es que os estamos preguntando un abrazo Julia cuál es vuestro acento preferido en principio dentro de España aunque en Twitter ya sabéis que sólo podemos poner cuatro opciones así que no picar se porque ya había alguno de oye cannabis incluido tal bueno va ganando con el cuarenta y tres por ciento el andaluz seguido con el veintiocho por ciento

Voz 9 05:15 lo del gallego Inma de madre como buena teleoperadora soy experta nacen porque claro que se cada en en tu de durante quince años da mucho mucha solera los que más me gusta son los gallegos aunque te insulte y seca abren

Voz 10 05:37 qué te dan ganas de de comer te lo estoy pagando setenta y cinco euros por esta puta mierda voy a poner una denuncia claro te dan ganas de decirle no no no no no tenemos el preocupe que yo aunque ya Pablo Yuste va desde de esto gratis ya toda la vida es usted un amor me encanta la desgracia

Voz 1491 06:02 a esta gallega le encanta su además es verdad que el acento te marca más cuando estás enfadada

Voz 0107 06:07 claro cuando te pones serio no ha para hablar con los tuyos les quiero decir las cosas claras

Voz 1491 06:12 se te nota más la central canario lleva sólo el veintiuno por ciento de los votos me parece incomprensible me encanta la última opción de las que nos permite un incluir Twitter es el maño con el ocho por ciento de los votos el preferido de José de mala

Voz 11 06:23 entonces cada comunidad cada ciudad tiene su propia forma de hablar a mi cuerpo pero en Andalucía que el acento gaditano me encanta la forma de hablar que tiene lesionado ponemos a nivel nacional dentro de la encuesta Kabir puesto me quedo con el maño ducha como hablar la allí

Voz 0107 06:39 claro es de José tienen toda la razón hay casi tantos acentos como como ciudades Iggy claro por eso no nos caben en la encuesta

Voz 12 06:46 el Kindle Murcia pero Agüero otra bofetada en la cara todo eso a otra ultraje de todos los acentos que aparecen ahí no salir el maravilloso acento Murphy ya no que no sabemos si andaluz de muy feo simplemente lo peor es cuando alguien de Murcia enseguida hacen fino eso lo has cogido el escaparate vamos eso es más falso que un duro de trapo porque el murciano se oye la ese viva Burt

Voz 0107 07:12 pues hala a Murcia Joaquín la encuesta siga abierta en Twitter arroba de buenas podéis mandarnos más anécdotas y comentarios al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 07:22 al otro lado del cristal Sergio diez y Borja González habla madrileño desde la producción y la técnica a este lado vasco y gallego para la próxima hora y media de radio empieza de buenas a primeras

Voz 14 08:33 sí tal

Voz 15 09:03 hace esta

Voz 1491 09:04 exactamente veinticuatro horas Si catorce minutos que terminó por fin dirán algunos para siempre la serie Juego de Tronos aunque hemos hablado tanto de ella estos años estas ocho temporadas que podría parecer que no hay vida más allá pero aunque ha sido todo un fenómeno no sólo de vida más allá sino que también hubo vida

Voz 0107 09:23 sí sí irán de muchas otras series míticas que que también marcaron una época hay que decir que una de las cosas buenas que que sea tenido Juego de tronos sino tuvieron otras es que al menos a algunos nos ha gustado cómo cómo

Voz 16 09:34 por que no si eso porque no hay nada peor

Voz 0107 09:36 que que llevará años siguiendo una serie que al final sea un verdadero destrozo vamos como

Voz 10 09:42 de paso a los fans de Perdidos todos morimos hace unos días

Voz 17 09:51 se dice que los guionistas multiplicaron los enigmas y los Cliff es de tal modo que al final no había forma resaltó aquello terminaba con un final más propio de Los Serrano que de base Dieguito Historia de la tele La Ser enganchaba no sólo por la cantidad de enigmas narrativos y filosóficos que se iban abriendo sino por una forma novedosa de narrar en la que los personajes iban desvelando sus biografías en flashbacks y cada episodio estaba dedicado a uno de ellos las series emitió en la cadena estadounidense y de dos mil cuatro a dos mil diez en una era anterior en la historia de la tele

Voz 18 10:18 porque no existían aunque parezca esto fue ayer no existían las plataformas de televisión extremo

Voz 17 10:24 lo que existía era Bit Torrent donde la gente se descargaba la serie y novecientas mil personas

Voz 1084 10:29 lo hicieron en las horas posteriores a su emisión verlo

Voz 17 10:32 en directo exigía dedicación y pocas obligaciones porque se emitió a las tres de la mañana en España igual que ha pasado con Juego de Tronos la cadena Cuatro estuvo esa noche del veintitrés de mayo de dos mil diez una cuota de audiencia con picos del cuarenta y siete por ciento y una audiencia estimada de más de cuatrocientas mil personas

Voz 0107 10:46 ese final se emitió en cincuenta y tres países y aunque en las últimas temporadas fue perdiendo mucha audiencia el último capítulo lo vieron quince millones de personas sólo en Estados Unidos

Voz 1491 10:56 pero claro este es el riesgo o no de tener una una sede en emisión durante tanto tiempo que puede salir te bien como bar algunos Juego de Tronos durado ocho años os a ir tan mal como en el caso de los de Perdidos porque claro los seguidores esperan más

Voz 0107 11:10 si hay otra serie que fue muy novedosa en su momento y que ha conseguido que la gente siga hablando de ella veinte años después aunque realmente sólo duró un año

Voz 19 11:19 no voy a hablar de no quiero que se mencione a Judy para nada la dejaremos al margen

Voz 20 11:25 sí Twin

Voz 21 11:27 Vic David Lynch

Voz 17 11:30 el asesinato de la joven Laura Palmer una onírica localidad del estado de Washington se emitió en abierto por supuesto del año noventa al año noventa y uno nada más la audiencia se volvió loca en los primeros episodios para luego ir perdiendo progresivamente interés a medida que la historia se hacía cada vez más difícil de seguir para ocupar tampoco espacio en el tiempo sólo dos temporadas ha durado mucho en el tiempo su recuerdo tanto que en dos mil diecisiete casi treinta años después emitió una tercera temporada que como no podía ser de otra manera decepcionó a todo el mundo porque volverá

Voz 18 11:58 diecisiete después de peligro ellos ya contaban con eso yo sé Twin Peaks

Voz 0107 12:05 se emitió en la cadena estadounidense bici marcó un antes de un después para la televisión dentro

Voz 1491 12:10 aunque si hablamos de series no podemos dejar fuera una de las más premiadas los Soprano la mejor sería de los dos mil según The Hollywood Reporter y la número uno en la lista de las cien mejores series de televisión de la historia que elaboró la revista Rolling Stone

Voz 0107 12:30 una de las históricas para HBO antes de que llegase Juego de Tronos aunque con muchas diferencias cuando se emitió hace ya doce años Mariela comentaba por redes sociales y los españoles tuvieron que esperar casi un

Voz 1491 12:41 el año para ver el final un aspecto muy destaca

Voz 17 12:44 cable Los Soprano fue que la audiencia se mantuvo extraordinariamente fiel todos los años de su emisión empezó con unos modestos tres millones y medio en Estados Unidos de media pero luego nunca bajó de los ocho millones ni siquiera el muy cuestionado final ha conseguido borrar de la memoria de los fans la calidad de las eh

Voz 1491 13:01 HB fue la primera cadena en apostar por por este tipo de contenidos por grandes series pero claro después vino el boom con él cientos de grandes producciones que se consumen por capítulos y las últimas más éxito

Voz 0107 13:12 cosas narcos Stranger things The Crown la española la la casa de papel los carteles de Net Flix han llenado las grandes ciudades hemos oído hablar de ellas en los medios pero desde

Voz 0084 13:22 luego en estos últimos años hombre ninguna ha llegado a ser un fenómeno tal como Juego de Tronos

Voz 1491 13:27 no tanto es así que el final de la serie ese ha guardado casi como un secreto de Estado pero a nivel mundial muy pocas personas sabían quien ocuparía finalmente el Trono de Hierro porque hace dos ha encargado de demostrarse lo exclusivamente a la gente vamos imprescindible ni la responsable de comunicación de la empresa en España ha querido aclarar

Voz 17 13:47 sí pudo verlo antes o no cuando estás jugando con la ilusión con la esperanza o con con con algo que tanta gente espera al final desde los mismos creadores y desde la propia cadena lo que intentas no es fastidiar a nadie no ni ni ni hacernos más dificultoso a los trabajadores de la cadena el trabajo sino preservar eso tan preciado qué es el secreto de qué va a pasar no entonces que hemos tenido un poquito más de de de medias de urea así el capítulo de hacer una idea de que está doblado y subtitulado

Voz 2 14:17 con lo cual hay un margen de unos días

Voz 17 14:20 que sea lo mejor antes era una semana pues en este caso considera mejor cuarenta

Voz 15 14:23 por el ver esos contratos fingir

Voz 0107 14:30 bueno claro y ahora que esta serie se ha acabado la lucha por el trono se va a dar entre las distintas plataformas para ver quién consiga llenar ese vacío de todos estos fans con con una nueva ficción

Voz 1491 14:40 aquí cada vez hay más competidores decíamos antes que HBO fue fue la primera aunque a España llegó antes Net Flix pero ahí están también Movistar Amazon Video UTE o Sky

Voz 0107 14:52 como para tener imaginas suscribo todas Nos a Reina

Voz 1491 14:55 como ya nos gustaría a todos analizando seguro la clave del éxito de Juego de tronos para para intentar repetirlo bueno los aquí presentes ya sabemos cómo ha terminado Juego de Tronos

Voz 16 15:06 se para otra final importante para otro desenlace

Voz 1491 15:09 hace nos quedan aún cinco días el domingo se celebran las elecciones municipales autonómicas y europeas

Voz 16 15:16 ah

Voz 0107 15:22 y Juan Carlos Ortega ha preparado su propio especial sobre estas

Voz 21 15:25 cita con las urnas eso sí lo ha dejado en manos de

Voz 0107 15:28 Marco Antonio Aguirre la primera en llamar es Águeda desde Ciudad Real

Voz 19 15:33 a quién vas a votar en las municipales

Voz 23 15:35 yo soy adicta llegue las autonómicas a las europeas a Unidas Podemos

Voz 19 15:43 no tiene mucho criterio no ha no digo que no no tienes tu mucho que literario

Voz 23 15:49 no no tengo vemos no tenía nunca desde que nací yo no he tenido nunca grite y no para esto de la política de soy una mujer increíble a estas alturas llama cuarto

Voz 19 16:06 como lo está destrozando España sin que lo sepa porque le ha faltado de una directriz la falta de un criterio súbito embelesado eso es todo esto jugando poco a poco los cimientos de nuestra canciones

Voz 23 16:21 los días doce y yo estoy yo estoy despojando panes aguantó cinco mi falta de hizo vive en los criterios es que no tengo ya hemos yo desde que me levanto hasta que me acuesto lo tengo clarísimo eso me contó que a personas como yo estamos destrozando está

Voz 19 16:41 pues ya que los árboles no nos ha quedado

Voz 23 16:45 está claro que mexicana tal vergüenza yo vivo a pego Zas puesto por la mañana cuando me levanto y me miro en el espejo para lavarme la cara no me miro del todo me veo sin verme en el espejo borrosa y me digo mira ahí está reflejada en el espejo una hija de puta que está de esto de cargo llevaba

Voz 0107 17:09 luego veremos comprobado que amargan le molesta no que la gente no tenga un criterio propio locutor es capaz de respetar a gente que piense distinto pero hombre que sea

Voz 19 17:17 coherente así que ya sabéis por si llamáis

Voz 0107 17:20 día con él es mejor pensarse un poco las cosas antes de hablar aunque quizá no tanto como Rafael

Voz 19 17:26 a quién vas a votar en las municipales Carmena no

Voz 23 17:32 la Carmen europeos europea voy a votar a Unidas Podemos

Voz 19 17:38 autonómicas todavía no lo he estado

Voz 23 17:41 eso todavía lo de la OTAN hormigas

Voz 10 17:45 si hay algo que me indigno une más que lo aparto de criterio es la pereza la pereza Rafael la desidia

Voz 19 17:53 que falta poco más de una semana para los comicios Rafael cuando tenías previsto pensar el sentido de tu voto cuando en qué momento

Voz 23 18:02 bueno yo le estoy dando vueltas a los pueblos contó

Voz 19 18:05 a mí Nicole Nicole muchos perros un país no se construye dejando las decisiones no se construye dejando para mañana la toma de una decisión tan importante Rafael un pais se construye agarrando el toro por los cuernos y tomando decisiones decide ya a quién vas a votar mismo

Voz 23 18:31 ah no pude digo de dirección de tu casa

Voz 19 18:34 me personal allí IT cruzo la cara con la mano abierta pero

Voz 23 18:38 pero yo hagan con la presión no puedo decirlo con la presión

Voz 19 18:42 los grandes hombres que han hecho que este país España sea como es tomaron decisiones bajo presión que se toman las decisiones en una trinchera reflexionando poniendo una balanza pros y contras hoy con la decisiones se toman teniendo un par de cojones

Voz 16 19:01 pero amargó al niño una forma particular de entender la radio de entender la relación los oyentes también

Voz 19 19:09 muy particular de entender la política

Voz 1491 19:12 no piensa que que los políticos estén al servicio de de la gente no es sino que somos nosotros los que tenemos la obligación de de tratarlos bien de cuidarlos y así se lo ha explicado Adela aquí

Voz 19 19:25 la municipales hija a Ciudad a las autonómicas europeas hija

Voz 10 19:36 también veo que uno no es nadie en la diversidad

Voz 19 19:43 no todos lo mismo más todos los los que no no no son hijos de Dios sino un poquito

Voz 23 19:54 van a todo

Voz 19 19:57 tú tienes hijos Adela tienes hijos te pregunto qué es hijo o hijos con tu bien

Voz 23 20:04 sí tengo cuatro hijos sin cuál es tu hijo

Voz 19 20:06 es cuando hay que repartir comida les das comida solamente a uno de tus hijos que a los otros tres que pasen hambre no juega y entonces por qué me das todo Ciudadanos no Soto Nin ni migajas está siendo una mala mar con España está siendo una mala apática

Voz 23 20:31 me tendré que queda

Voz 19 20:35 acaso un amante le pregunta a un desconocido como tú me estás preguntando ahora es que tiene que hacer para alimentar a sus hijos acaso una madre no no no le sale del corazón repartir la comida entre todos sus chiquillos que hay en tu corazón que demonio habita en tu corazón nuevo

Voz 1491 20:55 minutos para las cinco las cuatro en Canarias es una noticia llamativa de las últimas horas en Venezuela se ha convertido en el tercer país con más víctimas de explotación sexual en España sólo por detrás de Colombia y Nigeria los expertos lo achacan a la crisis económica y humanitaria que vive ese país

Voz 0107 21:17 si las mafias aprovechan de la situación de pobreza vulnerabilidad de las mujeres que están escapando de la situación en su país en este caso en Colombia las captan

Voz 1491 21:26 explota huyendo en su caso de Sierra Leona cabo en España trabajando como prostituta Edith Napoleón quizá recordaré su caso en dos mil tres un empresario español la descuartizó en Boadilla del Monte Madrid

Voz 0107 21:37 un caso que los escritores Noemí Trujillo Lorenzo Silva han recogido en un libro que se titula

Voz 1491 21:42 sí esto es una mujer mientras estaba en el taller

Voz 24 21:44 con Lorenzo a mí me pasaron dos cosas mientras estábamos trabajando la novela unas que nos invitaron a ver el documental de Mabel Lozano al estreno el proxeneta

Voz 1491 21:54 eh es difícil ver esos setenta

Voz 24 21:57 minutos del documental que explica cómo se gestiona la trata de mujeres que determina en la prostitución

Voz 0084 22:04 eran en muchos locales de España inocente

Voz 24 22:06 por nada yo creo que a cualquier persona íntegras el de remueve un poco el estómago viendo el documental y la otra cosa que me pasó a mí es que mientras en el trabajo que intentamos hacer de investigación y de Fuentes dos amigos Guardia Civiles de Lorenzo los llevaron a la colonia Marconi

Voz 1491 22:24 no puede haber

Voz 24 22:26 en primera persona lo que sucedía ahí siempre sido feminista hay abolicionistas siempre he creído siempre ha sido mi postura ética y considero que el cuarto de una mujer no puede ser una mercancía que es necesario poner límites algunas cosas y que el cuerpo de la mujer no puede darse como si fuera cualquier como si fueran producto no no puede ser no no es admisible pero cuando estás allí cuando ves lo que sucede allí cuando ves lo que vimos que vimos en algunas calles chicas muy jóvenes con apenas cumplido dieciocho años y en otras calles mujeres muy mayores todavía ejerciendo la prostitución es muy difícil no sentir nada es muy difícil decir yo no puedo hacer nada es muy difícil pensar que eso debe aceptarse como normal creo que si tú sientes y que no puede aceptarse como normal todo el mundo puede aportar su granito de arena

Voz 1491 23:20 bueno pues en España parece que no estamos por la labor según datos de la ONU somos el tercer país con más punteros y los hay en todos los espectros sociales

Voz 25 23:28 podríamos haber escrito pasaje de de de treinta páginas no como es el Infierno de Dante en realidad de nuestro tiempo al final decidimos que fuera muy breve la descripción de la colonia Marconi cuando por fin va la protagonista que de hecho nueva entrada es un texto muy breve y uno de los ex SS Illa descripciones

Voz 26 23:46 allí hay taxis

Voz 25 23:49 Urdaneta de fontanería

Voz 26 23:51 albañilería empresas diversas

Voz 25 23:55 coches de turismo de toda la gama desde los animalitos hasta los muy caros y monovolúmenes familiares quizá eso es lo que te sobrecoge un poco más no tienes ahí están conduciendo viendo el material esta expuesto los distintas calles perfectamente compartimentación por cierto en un sitio las rumanas nosotros si te las chinas en otros veinte las subsaharianas deleite las jóvenes entre si te las mal

Voz 1375 24:17 señores de los travestis es parece caer que

Voz 25 24:20 en una cuadrícula perfecta que se respeta naturalmente eso no se respeta por una ordenanza municipal sea respetada por el pueda de las mafias que explotan a las distintas chicas y que han pactado ese reparto territorial pues tú es cómo van esos hombres normales además de la hora a la que fuimos que es la hora quizá la que hay que

Voz 1084 24:36 a ir no eran las dos de la mañana

Voz 25 24:38 por cierto puedes ver a esas chicas que les obligan a quitarse todo en enero al lado un bidón con una hoguera porque sino no hay manera de resistir los cuatro cinco bajo cero que puede hacer no eran las tres del mediodía era plena luz Lía eran padres de familia trabajadores ciudadanos normales y supuestamente honrados de nuestro país

Voz 0107 24:58 en noviembre se empezó a estudiar un anteproyecto específico contra la trata pero con todo el follón electoral parece que se ha quedado en nada como otras muchas cuestiones escuchamos a José Nieto inspector jefe de Policía

Voz 25 25:08 eh

Voz 27 25:08 bajo ese paraguas se están cobijado todas estas organizaciones porque lo primero que te dicen es que tú lo haces porque quieres acuérdate de dónde vienes acuerdo del tu familia de tus hijos y que con este dinero que tú les estás enviando vía mía con eso van a comer toda la vida si quieres te es capas pero sabe lo que le va a pasar a tu padre a tu madre porque la gente muy cercana a ellos han sido las que han sido las captadores de esta mujer por tanto saben perfectamente en qué ámbitos estamos estamos siendo esta mujer se ve sola la han arrancado de su de su círculo de confianza que hace una mujer sino no conoce el idioma no sabe lo que hacer en España sabe que en cualquier momento sus padres va desde la noticia que les ha ocurrido cualquier cosa

Voz 1491 25:56 insiste José Nieto en que en que la gente la sociedad tiene que entender que estas mujeres son víctimas que en realidad estamos ante una forma de esclavitud

Voz 10 26:05 tú que tienes que quita toda Europa tienes que quita todo

Voz 28 26:09 llevan nada tienes que ponerte ahí para que la gente ve cosas no como que es que voy a recuperar mitinero quieres que te mato todo a tu familia es que quieres quieres morir si no trabajo me pega

Voz 29 26:24 deseamos a muchos clientes que tenemos chulo y que queríamos que en los que no nos gusta trabajar eso es que nosotras hemos venido a trabajar de otra forma de ganarnos la vida como todas las personas normal en un trabajo normal y corriente pero todo el mundo te cuenta que sí que te ayuda pero cuando es la hora de la verdad todo el mundo sale corriendo por mi

Voz 15 26:54 bien devuelves a primeras

Voz 0084 26:58 hay una pintada muy popular que se ha expandido por el mundo un grafiti que dice dejad de hacer famosa la gente estúpida nuestra canción de esta noche trata sobre eso

Voz 15 27:09 bueno

Voz 4 27:12 sí

Voz 0084 27:21 la mujer del futbolista es un tema del debut de la escocesa Amy Macdonald una canción compuesta por una chica de diecinueve años que critica todas la estupidez que rodea a las celebridades la canción es una crítica esas chicas que rodean a los futbolistas famosos y que busca la fama por la fama

Voz 1667 27:39 convertirse en alguien sin hacer nada que merezca

Voz 0084 27:41 será aplaudido la canción editada en dos mil siete como parte del primer disco de McDonald's critica el culto a la fama en esta sociedad

Voz 1667 27:50 yo es que la persiguen sin otro propósito que serlo

Voz 0084 27:52 he conocido salir en las revistas y en la televisión una canción con un mensaje y una reflexión interesantes firmada por una chica de veinte años cansada de tanta estupidez

Voz 1491 28:44 una canción sobre cómo la mayoría de las veces la gente que menos tiene que aportar es la que la que llegase más conocida más famosa Amy Macdonald y su los White con este mapa sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 4 29:37 sexual

Voz 0127 30:09 levanta durante tres meses el veto a Hawai y lo ha anunciado esta noche el Departamento de Comercio después de una jornada negra en las bolsas empresas tecnológicas como Apple han perdido más de un tres por ciento Google más de un dos y los principales fábrica antes de procesadores entre un tres y un seis por ciento en China sin embargo la bolsa de Shanghai gana a esta hora más de un uno por ciento el secretario general de la OCDE Ángel Gurría advierte de graves consecuencias por la guerra comercial entre estos dos países muy joven

Voz 15 30:37 estábamos en plena recuperación

Voz 25 30:40 no sólo la ha detenido sino que está reales

Voz 15 30:42 citando la economía y el riesgo de algo peor sigue ahí

Voz 0127 30:47 hoy comienza la décimo tercera legislatura esta mañana se van a constituir las Cortes y lo primero que va a nacer PP y Ciudadanos es presentar un escrito a la Mesa del Congreso para pedir que se suspenda como parlamentarios a los cinco políticos independentistas electos que están en prisión provisional por el juicio del próximo cuatro de ellos diputados y un senador Pablo Casado Albert Rivera

Voz 15 31:06 que los cinco procesados inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo veintiuno del reglamento del trescientos ochenta y cuatro de la Ley de Cusa miento

Voz 30 31:17 el presidente de que se produzca la votación y que ese constituida la Cámara hay este escogida la mesa vamos a presentar un escrito pidiendo la mesa la suspensión automática de los diputados que han intentado dar un golpe de Estado en Cataluña

Voz 1491 31:27 ochenta mil trabajadoras de escuelas infantiles están llamadas hoy a la huelga denuncian dificultades que tienen para llegar a fin de mes a pesar de la gran responsabilidad que asumen Cristina lleva catorce años trabajando como educadora en un centro privado dice que las exigencias a nivel formativo son cada

Voz 0127 31:43 vez mayores porque ahora mismo en empresas como la nuestra exigen para una tutora Un B2 y en otros de los centros de la misma empresa UCE uno

Voz 9 31:51 estamos a un nivel de inglés altísimo

Voz 0127 31:53 para contemplarlo con un salario base de ochocientos treinta y siete euros al mes porque hay océanos pagan Ham bate hadas es realmente lamentable la estación en la que nos encontramos llevamos con su salario congelado siete años

Voz 1491 32:05 en Asturias las ganadoras del Campeonato Regional de Escuelas han denunciado ante la Federación que recibieron un regalo sexista además del trofeo les dieron productos para de pillarse Un quita pieles y un vibrador hay daba unos regalos que ya han provocado tres dimisiones dos diré el Club Deportivo y uno de la Federación entre las premiadas está una deportista que lleva más de quince años dedicada al squash que ha sido siete veces campeona de España ya ha llegado a número uno del mundo y que no ha dudado junto a sus otras tres compañeras en presentar una reclamación ante la Federación por un gesto que considera que atenta contra la dignidad de las mujeres el club ska escuelas de Oviedo ha admitido en un comunicado los hechos ha pedido disculpas y ha dicho que el vibrador y las cremas de piratería es como regalo fueron inapropiados y que nunca se debieron entregar el asunto está ahora en manos del Instituto Asturiano de la Mujer y en los deportes esas noticia de hace sólo unos minutos ha muerto Niki Lauda el ex piloto austríaco tres veces campeón del mundo

Voz 0127 32:56 el suelo volvió a tenía setenta años en los últimos meses le habían tenido que hospital Izar varias veces por un trasplante de pulmón por una gripe

Voz 18 33:05 lo más informa dos no pero estamos mejor informado

Voz 15 33:10 es que nunca

Voz 18 33:11 hoy por hoy la referencia en información de las mañanas en radio de seis a doce y veinte con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 15 33:26 servicios informativos

Voz 31 33:54 hola buenos días Marina buenos días Aitor pues buenas noticias en función de nosotros intereses porque en esta época del año tiene que llover también a menos para el campo y eso es una buena noticia la que traemos sobretodo en el sudeste del país ahora mismo está lloviendo un poquito no es que sea una gran cantidad de agua la que cae en algunos puntos de Cuenca Albacete Murcia Valencia Alicante también en Almería y hay que decir que esta tarde Marina se van a repetir esas tormentas las más fuertes entre Albacete Cuenca sur de Teruel y otras que aparecerán en el interior de Valencia y de Alicante de Castellón de Almería en Galicia ha estado lloviendo un poco en las Rías Baixas sobretodo esta mañana va a seguir cayendo algún chubasco esta tarde vamos a tener algunas tormentas en Cataluña cuatro gotas van a llegar hasta el norte de Canarias o también a Baleares buena noticia Por otra parte el que busque o la que busque el sol porque también lo tendremos sobre todo cerca de las costas en el Cantábrico bastante solicito hoy y unas temperaturas que suben en el Guadalquivir Guadiana I el Tajo con poco viento en general y ahora mismo eso sí compañeros hay que abrigar un poco ocho grados tenemos en Pamplona dieciséis en cambio ya tenemos en Ciudad Real en Huelva o en Castellón

Voz 1491 35:03 cada mañana Nos resolver Un millón de dudas sobre distintos fenómenos meteorológicos de lo de lo más diversos así que no sé cómo no son los había ocurrido hacerte antes esta pregunta la Luis Miguel a qué huelen las nubes

Voz 0084 35:17 qué bonito aquello en las nubes huelen las nubes y es que huelen mira Aitor sigue silbando de fondos pero venga dale dale bien pues a qué huelen

Voz 31 35:29 hay que decir que las nubes no huelen a nada desde el punto

Voz 0084 35:32 vaya que pronto a rodar El todo romanticismo veintitantos años ya ha espetado llenos cualquier caso

Voz 31 35:40 hay que decir que hay que añadir un hay que añadir un matiza eso para darle un poquito de de poesía al tema ver las nubes no dejan de ser vapor de agua que han acabado Conde en Sando y acabado formando gotas de agua o cristales de hielo en ese proceso no interviene ningún tipo de olor por tanto en las nubes primero que no se tocan hay gente que cree que se puede coger un cachito y llevársela a casa no las nubes no se tocan lo que se caso las gotas de agua que forman esa nube o los cristales de hielo que las pueden formar eso sí hay que decir que para que se formen las nubes lo comentamos una diez Se necesita un un ingrediente que es indispensable para la formación de gotas que son los aerosoles o los núcleos de condensación los núcleos duros cómicos son pequeñas partículas a las que se adhiere esa humedad hay por tanto sacaban formando esas gotas en el ambiente de las nubes sí que puede crearse un ligero olor a algo a que al de lo que esté formado esa nube las nubes pueden está formada Se o esas boticas se pueden formar por el polvo que hay en suspensión por la sal que tengamos en suspensión sobre todo cerca de las costas claro porque el polen que tengamos en las épocas del año las que que estemos por la contaminación si estamos cerca de las ciudades por tanto esas pequeñas partículas sí que pueden hacer que el aire ir por tanto prende las nubes tengan un cierto olor mirad eh mostrado que cuando hay tormentas de verano sobretodo en zonas interiores del país cercanas a a bosques se acaba produciendo un olor bastante dulce las nubes acaban teniendo un ligero toque dulce en cambio

Voz 0084 37:18 un olor un poquito más ácido para ya

Voz 31 37:20 claro de alguna manera cuando tenemos temporales de mar está lloviendo a la vez o incluso cuando hay mucho polvo en suspensión cuando hay calima por ejemplo en Canarias cuando tenemos días calurosos en la península pues un olor ligeramente rancio como si fuera algo que está pasando eso sí que sí que ese el sigue pues el probable gracias a esos núcleos esos aerosoles

Voz 0107 37:43 ya oye ya que estamos con estas preguntas que son yo creo que de selectividad de los meteorólogos por ejemplo

Voz 21 37:48 los quién de pequeño no ha abierto la boca cuando llovía para para aprobar haber

Voz 0107 37:53 a qué sabía no porque porque la lluvia sabe algo porque ahora cito no sé pues acosada a aerosoles

Voz 1491 37:59 a todo esto que Luis Miguel puedes hubiera a las nubes

Voz 31 38:02 a a van ligado a lo que son las nubes el agua no sabía nada mirad si queréis el mejor agua para echarla a la plancha para para para ponerse a la plancha luego plancha no para hacer una lancha

Voz 16 38:16 la clave para que de repente era con ahí está

Voz 31 38:18 en la planta para lanzar la de la de la tabla de planchar bien la de la ropa pues el mejor agua que se puede poner ahí el agua lo que se llama La la la más filtrada la más cotizada o bien el agua de la lluvia el agua de la lluvia es la más destilada que hay es la más neutra es no tiene ningún tipo de impureza es un agua completamente insípida aquello de a su líquido insípido inodoro incoloro pues esos el agua de lluvia eso sí las primeras gotas de lluvia que caen los primeros litros por metro cuadrado que nos caen de un chaparrón no de una lluvia vienen cargados de todos esos de todo

Voz 0084 38:54 esas partículas que que que va narra

Voz 31 38:57 entrando las mismas botas de agua hasta el suelo por ejemplo cuando ha habido un día de mucha contaminación una

Voz 0084 39:02 today empieza a barrer sexta contaminación cuando llueve

Voz 31 39:05 ese primer agua que cae Viena con ya viene acompañada de esas de ese ligero toque no bien hay aguas que pueden caer saladas por ejemplo las lluvias que que serán en zonas cercanas a la costa cuando hay grandes temporales imaginemos temporales en el Cantábrico en el Mediterráneo en Galicia

Voz 0084 39:25 ese agua que bastante más salada pero no es porque

Voz 31 39:27 en la en las nubes tengan sal sino porque el ambiente esa cargado de esa salitre que está en en suspensión

Voz 1491 39:33 luego también estará la lluvia ácida

Voz 31 39:35 la lluvia ácida así es de hecho el agua de la lluvia ácida es una combinación de las con de los contaminantes que la ciudad de sobretodo de la del nitrógeno azufre se acaba formando literalmente lo que se llama el ácido sulfúrico Nos que sean gotas acalla gana al suelo y hagan agujeros negros de la ropa

Voz 0107 39:53 pero sí que es cierto es la que sabe contaminado había pica-pica o qué

Voz 0084 39:57 no es que sea no nos aquello de cómo era aquello las casetas haciendo no es una cata de diferentes aguas

Voz 1491 40:05 de lluvia Metro

Voz 0084 40:08 ya lo cata el agua Aitor un ligero

Voz 31 40:10 toque ácido un ligero muy poco hay que decir que no

Voz 0084 40:13 no es algo alarmante mejor no poner fecha a la plancha no ese no nos tenemos que poner debajo con un con un vasito no no mejor que no

Voz 0107 40:21 ya sabéis oyentes de de buena si llueve en las próximas veinticuatro horas pues sacarla

Voz 1491 40:24 que abrir la boca y comprobar si lo que no

Voz 16 40:27 cuenta Luis Milla es cierto que nosotros nos fiamos de él

Voz 1491 40:30 hombre pero bueno nunca se sabe gran

Voz 0084 40:33 ya te invita a la que va a caer compañero a un abrazo

Voz 32 41:49 el mejor acento de España es la ausencia de experto y eso sólo se produce en Valladolid donde hablamos el mejor castellano llevo doce años viviendo en Palencia no acabo de acostumbrarme a que hablen cantando post data espero que no se me haya pegado juzguen ustedes mismos

Voz 0107 42:07 bueno pues esa es la opinión de Isabel desde Palencia y otros nos han dado una auténtica clase de similitudes entre centros andaluces y otros de las Américas como Javi de Madrid

Voz 33 42:17 yo he estado por el acento gallego de la Stardust por ejemplo tiene tiene variaciones casualmente el acento andaluz se seguir dejado todos los acentos América de esa medida norte hasta América del Sur argentino boliviano costarricenses por ejemplo Mexicano extremeños son muy parecidos tienen el mismo dejarse caer

Voz 1491 42:38 no no lo había oído esto nunca o no pero que pendía

Voz 0107 42:40 ah pues ampliar las fronteras no porque sabemos que

Voz 1491 42:43 bueno ya veremos otra otra encuesta gracias a Javi de Madrid que no es la propone una encuesta sobre cuál es nuestro acento latinoamericano preferido no porque no

Voz 0107 42:52 es bueno Diego de Zaragoza

Voz 34 42:55 eh nos cuenta que que en su tierra

Voz 1491 42:58 tiene una relación de amor odio con con su acento como el acento maño a pesar de que en Twitter no ha tenido muchos votos pero mucha gente comenta que es un acento que gusta

Voz 35 43:08 mi el acento de mi tierra de Zaragoza de Aragón a mi me gusta que aunque no nos guste o irnos a los los maños cuando te ves por la tele Otto y es pues la radio pero sí que es verdad que tenemos un acento de que más odio que es que no gusta gustado usted ya está pasando Hugué

Voz 0107 43:24 no no pasa nada Diego pero otro estamos decirle además que sí que si gusta así que gusta mucho a mi me encanta así que sentimos orgullosos hombre venga es Juan Manuel desde Silleda Pontevedra se moja con una opción de la encuesta a nos cuenta una historia sobre los acentos y haber sido suena

Voz 36 43:39 mi acento favorito es el acento gallego y el acento asturiano porque son unos acentos muy coloquiales hizo muy divertidos a mí me pasó que estando viviendo en Madrid me decían que tenía acento gallego Icon de venía de Madrid a Galicia que tenía acento del Madrid

Voz 1491 44:01 no suena muchísimo esta historia Juan Manuel

Voz 0107 44:04 venga cuenta Ignacio da osa en Twitter Nos cuenta que no cree que su acento gallego sea el más bonito que es cuestión de gustos pero que al menos pegadizo ves porque cuando era estudiante dice que vivía con tres de Guadalajara y que si pasaban más de tres semanas sin ir a casa cuando volvían les preguntaban a ver dónde estado

Voz 1491 44:18 sí no sé si el acento gallego en más bonito pero que es uno de los más pegadizos está claro bueno Antonio de Zaragoza se anima algo que a mucha gente no le encanta que es a hacer una imitación

Voz 16 44:39 Zaragoza no me gustaría dotar pero no quiero votar mi a mí mismo entonces yo me quedaría pasmado

Voz 1491 44:46 a sí

Voz 16 44:48 los días bueno comenta

Voz 1491 44:51 de de imitación pero pero bueno

Voz 0107 44:53 está aceptable y terminamos escuchando a Miguel de Valencia que que se toma con humor el acento de sus

Voz 37 45:00 voy a quedar con el andaluz no me parece muy mal que no haya puesto el valenciano la acentuar el ciudadano pero desde Valencia no valenciano de Interior parece no de porque

Voz 0084 45:11 sí no

Voz 38 45:12 hoy dice lleva enano vamos a hacernos una paella

Voz 31 45:17 va España

Voz 15 45:20 Grande grande

Voz 1491 45:30 muchas broncas hemos recibido sobre todo en Twitter porque claro son los han quedado muchísimos acentos fuera bueno esto es lo que pasa Twitter sólo nos deja poner cuatro opciones siempre os lo decimos Éstas son las de hoy que es

Voz 39 45:42 con el andaluz gallego el canario

Voz 1491 45:45 el maño pero vosotros en la encuesta que sigue abierta en Twitter puede hacernos todo tipo de comentarios o mandarnos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son las cinco y dieciséis las cuatro y dieciséis en Canarias

Voz 15 46:02 bueno hicimos fuerza también hablé mucho con su padre para que sexual

Voz 25 46:05 qué decidís el quedase en el PS Jay no eligiese elegir el Real Madrid incluso tuvo también la opción del del Barcelona iba iba con los ojos cerrados en ese Real Madrid entre todos conseguimos convencerle en París de que era un un proyecto de Francia tiene que ser va básicos

Voz 1375 46:23 ver a un poco de París no efectivamente y lo conseguí

Voz 25 46:26 bueno se consiguió que al final se queda allí también luego había que ponerlos los montantes económicos encima de la mesa pero lo lo dice el PSD

Voz 1491 46:34 en pleno culebrón sobre cuál va a ser el futuro de embalaje Unai Emery ha reconocido en El Larguero que en su día fue uno de los encargados de convencer al futbolista francés de que no abandonará el PSC para irse al Real mal

Voz 0107 46:45 el entrenador del Arsenal que por aquel entonces estaba al frente del PS ya le ha puesto así un poco más de morbo a la incógnita que abría el propio jugador con estas declaraciones

Voz 1397 46:56 no me sí he descubierto muchas cosas aquí creo que es hora de asumir más responsabilidades quizás aquí en París que lo haría con gusto o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto

Voz 0107 47:08 claro dices estoy seguía pero el club francés no ha tardado ni veinticuatro horas en desmentir la posible salida del jugador y tiene sentido porque aún le quedan cuatro años de contrato

Voz 1491 47:16 para nuestros compañeros del Larguero el mensaje que ha querido lanzará su club es que necesita un equipo más a su medida un equipo capaz de conseguir que es su principal objetivo ganar la Champions League

Voz 0239 47:27 ya tenemos la respuesta no el jeque la declara absolutamente intransferible le pone el club un poco más o menos que a su servicio la interpretación viene de dos maneras no han de un equipo que nada campeón de Europa al equipo en el que yo esté a gusto la incógnita mano es en ese equipo caben y Mar Negro que ese puede ser el culebrón del próximo verano sí

Voz 1375 47:46 yo creo que la bandera de cada vez es más clara en ese equipo que la bandera del líder del jugador franquicia es en va P de verdad que lo de El especifica cuando dice me encantaría ese nuevo reto me Cell el lo que dices me encantaría dar un paso más tener nuevos retos es el Paris Saint Germain ojalá bueno evidentemente esa respuesta del PSOE contundente de aquí no te mueves irá apalabrada de un equipo aspirante a ganar todo y también de mejorar le el bolsillo eso también se tratará Neymar pues ya veremos pero da la sensación de que aunque no dejan salir a ninguno de los dos el proyecto a medio plazo con el que cuentan sin ninguna duda es es con en papel que nadie entra en la cabeza que ahora mismo salga lo que decíamos es que le queda en cuatro temporadas

Voz 1491 48:28 Unai Emery no son nos ha dejado titular sobre su pasado en el PSG el técnico español ha conseguido llegar a la final de la Europa League en su primer año a los mandos del Arsenal se va a enfrentar el veintinueve de mayo a otro equipo inglés también londinense además el

Voz 16 48:43 el si no está mal para un entrenador que tenía difícil

Voz 0107 48:45 el estar a la altura del legado del anterior técnico del Arsenal Arsene Wenger

Voz 25 48:50 has llegado al banquillo del Arsenal después de veintidós años de Arsene Wenger no no tiene que ser fácil eso no no la verdad es que bueno los enclaves al final estamos donde nos quieren pocas veces elegimos adonde y es entonces cuando surge la primera posibilidad de que quizá había una opción de Irak si ellos quieren porque lógicamente creo que qué entrenador pues pues elegiría ir allí no entonces yo soy un privilegiado de poder se puede sustituir Seven que durante veintidós años va a ser muy difícil muy difícil no imposible estar veintidós años pero yo creo que que es ETA más longevas de dos entradas en un club creo que están que se han terminado también la inglesa acaba de esta sino más competitiva también las exigencias se van se acelerando oí a día pues también hay muchos cambios entrenadores todavía con mucha diferencia el en las en la la mayoría que puedas tener en España en Primera en segundo División hay mucho cambio entrados cuando la cosa no han bien Inglaterra también ahora pues la figura de entrenador a la vez que es muy respetada ponga Mines

Voz 1491 49:49 aquí en España ya sabemos que el Girona va a acompañar al Huesca y al Rayo Vallecano en su descenso a Segunda División el Osasuna se ha convertido este lunes en equipo de Primera después de que el Albacete perdiera en casa cero uno frente al Granada

Voz 0107 50:02 por ahora el único que tiene confirmado el ascenso lo han conseguido un día en el que sólo les tocaba a estar pendientes de otro partido pero era algo que se veía venir desde hace varias semanas sólo faltaba saber cuándo iba a producirse aun así su entrenador Jagoba Arrasate era todo alegría