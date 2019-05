De Buenas a Primeras (22/05/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:08 en la Cadena Ser de ser primeros

Voz 2 00:14 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 4 00:33 no

Voz 1491 00:48 hola qué tal es miércoles veintidós de mayo y vamos a través a este ecuador de la semana con sol en prácticamente todo el país en Mieres Asturias hay once grados hasta ahora queda mucho recorrido por delante a los termómetros eh vamos a superar los veinte veinticinco de máxima y en el centro y el sur podemos tocar incluso los XXX nos lo contaba Rafa Muñiz en su sección en el Zoo loco hace unos meses las cuatro especies animales que Gobierno ha prohibido que ha declarado especies invasoras el Barça no La tortuga de Florida la pitón real cerdo vietnamita

Voz 0032 01:33 ahí está está prohibido hacerse con estos animales pero los que ya tenían uno claro pueden quedárselo siempre que no dejen que se reproduzca y que por supuesto no los dejan en libertad

Voz 1491 01:42 así que si hay gente que tiene una pitón real en su casa o un erizo o una iguana ya hay veterinarios que atienden a estos animales exóticos y se ponen malos y que lo hacen además veinticuatro horas también a esta hora las cuatro y treinta y dos las tres y treinta y dos en Canarias Sergio Díez desde a una clínica de guardia para dar fe de que esto es así hola Sergio

Voz 1484 02:03 sí buenos días checos aquí estoy mira si pensáis en animales exóticos seguro que esos vienen a la cabeza lo primero las serpientes tiene este centro veterinario veinticuatro horas las tratan claro que sí pero también a otros reptiles como iguanas o tortugas de todo tipo no no tenemos constancia de que hayan tenido que atender a ningún Dragón de los dejó de este bonos de momento peruano una a una pero es que por definición chicos en veterinaria se considera animal exótico a todo aquel que no es ni perro ni gato por lo tanto lo que más tienen aquí en la clínica lo que más tratan suelen ser roedores de todo tipo hámster ser vivos y demás y sobre todo conejos mucha gente que tiene en casa conejos lo lleva aquí también cuando se ponen enfermas por atender han llegado hasta atender a Suri catas además de alguna gallina que una vez que pasan a protectoras por ejemplo pues se considera animal doméstico e ha sido me cuentan una noche tranquila hasta el momento pero con llamadas desde lugares incluso fuera de Madrid hasta desde Salamanca a las que se besado alguna indicación como buenamente ha podido por teléfono pero bueno hay

Voz 6 03:01 sí vamos atienden a animales de la zona viene gente de todo el rato

Voz 1484 03:04 incluso de fuera de Madrid de Móstoles Getafe Leganés y ahora mismo por la noche sólo hay cuatro animales ingresados dos aves en la unidad de carnívoros herbívoros pero bueno ha habido algo de movimiento pero tranquila la noche parece por el momento

Voz 1491 03:16 Bono nunca habría dicho yo que la gallinas un animal exótico

Voz 0032 03:20 a pensando a ver si tengo una

Voz 1491 03:22 el cojo una aparatosa Sergio luego nos cuentas sí hay más llamadas que anima el de los que suelen pasar habitualmente por esa clínica te parece a ti más exótico más llamativo no vale elegirla gallina que ya me la pido

Voz 7 03:35 yo hasta ahora Sergio hasta ahora chicos

Voz 1491 03:55 es un escenario indeseable pero posible que no nos queda más remedio que imaginarnos ciudades como Shanghai Los Angeles au Barcelona sepultadas por el mar totalmente inundadas inhabitables como consecuencia del calentamiento global y el aumento del nivel del agua

Voz 0032 04:11 algo que aunque parezca increíble podría pasar en sólo ochenta años eso es antes de que termine el siglo XXI si no empezamos a tomar medidas lo dice un estudio que acaba de publicar la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos se hasta ahora la ONU calculaba que al terminar el siglo el nivel del mar podría crecer entorno medio metro me un metro y medio bueno pues este estudio advierte de que en el peor de los casos ese aumento podría llegar a los dos metros

Voz 1491 04:36 adiós a la Ciudad Condal entre otras la probabilidad de que pase calculan es de un cinco por ciento pero es real ISIS sucede el agua se llevaría por delante una extensión de tierra equivalente más o menos a tres veces el tamaño de España hizo obligaría millones personas a casi doscientos millones de personas a abandonar sus casas

Voz 8 04:54 hacia dónde va a mirar esa población hacia Europa en este momento tenemos que sesenta millones de euros

Voz 1915 05:00 antes hoy esa cifra puede

Voz 1491 05:02 perfectamente llevara

Voz 8 05:05 tu misión es si no le hacemos frente al cambio climático porque estaríamos pensando que las islas del Pacífico se desaparece las bajas de India y toda esa población tienen que emigrar que simplemente tienen que emigra

Voz 0032 05:21 insiste en esta idea cristiana Figueres antiguo responsable de cambio climático en la ONU y la persona que lideró las negociaciones del Acuerdo de París en dos mil quince para que os hagáis una idea cada año ya se están registrando entre veintiséis y cuarenta millones de desplazamientos relacionados con el cambio climático inundaciones en Bangladesh o en la India sequías en África subsahariana

Voz 1491 05:41 es un panorama que puede llegar a resultar Nos muy familiar los expertos de la ONU a finales de este siglo las España húmeda la España fértil se va a reducir a la mitad dentro de ochenta años el ochenta por ciento de la sopa efigie de España podría parecerse mucho aún de es cierto

Voz 0032 05:55 todo esto si los responsables no toman medidas porque eso es lo que han pedido un grupo de veintiséis organizaciones de momento al Congreso que acaba de constituirse han aprovechado el inicio oficial de la legislatura para exigir que se declare el estado de emergencia climática en nuestro país

Voz 1491 06:10 lo que piden es que se apruebe una ley de cambio climático que el cien por cien de la energía que consumimos energía renovable y que se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero un siete por ciento cada año a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a profundizar en lo que significaría esa declaración de emergencia climática que ya han aprobado de fue por más simbólica en Reino Unido o Irlanda hilo de Juego de tronos se queda en nada teniendo en cuenta lo que supuso para nuestros oyentes otro final

Voz 9 06:50 quién podía imaginar que volvería

Voz 10 07:12 por ello sin duda voto positividad sea me encantaba

Voz 1491 07:16 me enamoré de Javier Cámara Blanca Portillo y Amparo Baró el club les ha intentado

Voz 10 07:21 ir a ver al teatro con he podido venga saludos chao Sara de Zara

Voz 1491 07:25 voz coincide hoy con la mayoría siete vidas fue la serie que más pena os dio en su día que terminada

Voz 0032 07:31 es la encuesta de hoy en arroba de buenas en Twitter la segunda opción más votada todo un clásico seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1915 07:40 buenos días

Voz 11 07:41 Julia de Alicante Verano azul me recordaba pues aquellas vacaciones en Málaga

Voz 6 07:45 no no las bicis

Voz 1886 07:58 es eramos disfruté mucho también con Farmacia de guardia

Voz 12 08:02 me divertí muchísimo con siete vidas aquellas con viejas quedaba la Sole que así

Voz 13 08:08 que dos se quedó el Toni Cantó

Voz 9 08:10 sin mala conciencia política pues Jose de Málaga está con Julia

Voz 1491 08:21 ante y Julia Molina que fue la que insistió muchísimo en incluir esta opción en la encuesta de The buenas

Voz 6 08:27 cómo nos vamos a olvidar de aquel final de Verano azul

Voz 14 08:31 pero en la serie que más me cautivó fue perdidos con su comprendido que la incomprensible final y otras series como Prison Break Breaking Bad o también como freno

Voz 1571 08:49 era aún que siga habiendo muchísima gente que que todavía vea friends no éramos por tendrás opciones porque tenemos claro que arrastraría

Voz 1491 08:57 pasaría haría así la tercera más votada no muy lejos

Voz 1571 09:00 el Verano azul otra serie de esas que se veían en Familia días bueno Ros

Voz 15 09:04 hombre pues sí que en cierta parte Formoso así que me hizo mucho duelo que se acabara modifican virus especial clientes Federer ha habido muchas series también como compañeros con Quimi Valle también dice mucho vuelo la casa de los líos con el grandísimo Arturo Fernández y Lola Herrera manos a la obra por el delito y luego hay una masa actual de hace ya un par de años que también salía Blanca Portillo la de sé quién eres

Voz 1491 09:43 manos a la obra también os lo han recordado muchísimo

Voz 0032 09:45 en tu idioma acuerdo de las carcajadas de mi ama desde el salón en la en la habitación pero que estas viendo a Benito y a mano

Voz 1491 09:54 obra la última opción que hemos incluido en Twitter es Hospital Central es la menos votada pero lo cierto es que la cosa está bastante igualada duró unas cuantas temporadas pero nada que ver con esta otra

Voz 17 10:06 hola buenos días soy Antonio de Punta Umbría para azerí se erige como poder vida aquí porque tiró una serie de corrupto ya hubo esto de la de la feria

Voz 1491 10:17 pero es que la encuesta va de finales que han dado pena ir a la sensación que me des de la de que Aquí no hay quién viva no no termina dos determinados

Voz 0032 10:24 ha ido evolucionando luego evolucionó en la pantalla

Voz 1491 10:27 enciende la tele y siempre las heridas importantes

Voz 0032 10:30 me posicionó parece que que nunca terminamos la que seguro que ya no se emite es la que les gusta José Luis de San Blas

Voz 1886 10:36 yo me quedo con Historias para no dormir gran Chicho Ibáñez Serrador los misterios de Laura donde la Pujalte junto con su madre Beatriz Carvajal hizo es Fernando Guillén Cuervo consigue encajar las piezas del puzzle

Voz 2 10:57 resolverlos pues para no dormir la sería preferida de Inma de Madrid

Voz 18 11:03 mi seré por excelencia es a Expediente X el olvido es la escena donde ambas aldeas dice mal de ha visto esté hoy algún nombre Cillo verde y el mira muy serio y dije son Juancho Billy

Voz 1491 11:35 como les pega Jaime Madrid la banda sonora de Expediente X para aderezar esos sus notas de botas seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro ya unos días determinado otra serie que no ha hecho tanto ruido como Juego de Tronos pero que también ha dejado sumidos en una pena inmensa a millones de seguidores como Javi de Madrid

Voz 19 11:54 os se dejado The Big Bang Theory que tenía terminado IN pasar sería genial

Voz 1915 11:59 sí que tú también está sola esta noche así que sí

Voz 13 12:02 por casualidad te aburre eso no tienes nada que hacer

Voz 1915 12:05 por favor no me molestes apunta

Voz 20 12:07 eso a mí me encanta por ejemplo

Voz 19 12:09 periodistas sales es una serie que me encanta

Voz 20 12:13 cualquiera que sea

Voz 0032 12:23 pues la encuesta sigue abierta en Twitter arroba de buenas hipótesis mandarnos notas de voz al número Guillot ingrese tener tatuado en el brazo seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 12:32 Julia Molina hoy en la producción con Borja González al lado en la técnica con la banda sonora de la inolvidable Ally Mc Gill empieza este miércoles de buenas a primeras

Voz 9 12:52 de primeras con Mariela Fernández Aitor Árbitro

Voz 7 15:00 cinco menos cuarto cuatro menos cuarto

Voz 1491 15:02 Canarias creo con hacemos daño a nadie si decimos que Chanquete muere

Voz 9 15:05 en verano igual que bien

Voz 1491 15:08 el Hospital central o All lo de que lo de Los Serrano había sido todo sueño bueno cuando han pasado tantos años defiende una serie ya no se puede hablar de spoiler

Voz 0032 15:16 bueno me a ver porque con el término esté de moda lo de spoiler que no es más que mono desvelar a alguien que no lo sabe qué pasa en un capítulo de una serie en una película o un libro bueno pues con los spoiler la verdad es que no no acabamos de de ponernos de acuerdo en mi opinión se nos está yendo tanto la olla que incluso se están haciendo varios estudios sobre esto

Voz 21 15:36 pues un ejemplo que que que me ponían muy reciente que es un estudio que se va a publicar ahora es de de gente crece un botón para que les un spoiler porque lo estaban pasando malos a que muchas veces para ser de el impacto emocional ni en este caso en esta serie por ejemplo si estás muy ligado emocionalmente a la kale sí que es lo que ha pasado mucha gente pues de sorpresa pues lo vas a pasar mal ante mano pues por lo menos estabas preparando hasta enviando un como el cuerpo no

Voz 7 16:02 de luto no Javier no sé me parece que esto claro

Voz 22 16:05 poder haber montado no

Voz 21 16:10 también se hicieron varias encuestas en digamos los Mariola pues de de EEUU y les preguntaban que si es que hay que ese hacía con esto no hay la mayoría te decían que ellos tenían que dar a la hora de dar la información sobre un capítulo tendrán que darlo todo no cuando uno se le una la información sobre el partido el Madrid esperas que te digan que la marcaba el gol no vamos que si te metes en una información de la va a encontrar es otra cosa es que empieces a puntear o lo pongas en Facebook que ha

Voz 1491 16:35 lo explicaba Javier Salas compañero del país en La Ventana Nos ha pasado a nosotros o a los periódicos también que han tenido que esperar un par de días para comentar el final de la serie de moda el final de Juego de tronos los expertos se defienden diciendo

Voz 0032 16:47 hombre que una cosa es el misterio y otra muy distinta el suspense uno puede conocer el final de una seria seguir disfrutándola al cien por cien porque no sabe cómo se llega a ese final pasó por ejemplo con la muerte de Chanquete que decías ahora que fue portada de un montón de revistas de la época y aún así la gente vio aquel capítulo de Verano azul

Voz 1491 17:04 hasta aquí la opinión de los expertos otra cosa es lo que pensamos los comunes de los mortales

Voz 21 17:10 de eso también haciendo un estudio en en Brasil sobre sobre cómo era la gente que que haces pues les a sus amigos y hay un veinte por ciento de gente que lo hace por maldad

Voz 23 17:17 es decir

Voz 21 17:20 ahora hay gente que lo hace a propósito para ver sufrir a sus colegas

Voz 0032 17:24 en cambio hay gente muy comedida como Javier nos cuenta en Twitter dice ayer un señor que iba a mi lado en el AVE me dijo me pidió permiso por si él podía haber en su Tablet el último capítulo

Voz 23 17:34 sí sí sí sí esto es el que se oye en Pasapalabra anuncian Del Bosque lo anuncian con días de que la gente lo ves titulado pues eso demuestra que esto claro

Voz 7 17:49 no has visto yo vamos a mí me parece mal adelantarlo lo has los si tú lo sabes de Matute y el resto el mundo no pero tú hubieras visto el final si lo hubiera sabido ya cuál era

Voz 1185 17:57 yo te pongo un ejemplo en la temporada tres con la boda arroja el nueve que menos borrador yo yo lo voy al día siguiente puso un compañero pobres rock digo como le pasa algo a rock te arrancan la cabeza

Voz 0032 18:10 sigue teniendo Khaled capítulo y les saqué del grupo no volverán

Voz 1185 18:12 tras

Voz 0032 18:13 es verdad que hay gente que ve a series con maldad pero hombre no no es lo normal no el veintiséis por ciento de la gente hace spoiler por accidente

Voz 1491 18:20 sí ya casi cuarenta por ciento lo hace

Voz 0032 18:23 porque es que la otra persona no no se puede aguantar al final dice pegaba cuenta Melo

Voz 1491 18:27 bueno pero entonces ya no es bueno luego están los que ni los hacen ni se quejan Ny se interesan por este tema porque no están viendo la sería de moda

Voz 7 18:36 es la cara B de todo esto que estamos comentando que es inmensamente mayoritaria que es la gente que no ha visto lo de tronos no puedo señoras y no he dicho sí sí totalmente fuera de onda por otro día Marcos decían antenas Marcos casi indie casi indignados que es cuando se escuchaba en Hora veinticinco Ángels Barceló ha mirado y estuvo a punto venir de casa dar un abrazo porque firmes entre tan

Voz 23 19:03 pero es verdad pero pero pero pero pero quiero ser como él nos enfadamos por todos pero es que es que todo si ves que hay que pesa o no pero lo habéis toda la vida

Voz 10 19:20 no no desespera

Voz 1915 19:26 lo deja paso a poner una otra serie

Voz 7 19:28 no ha sido algo que te ha sido el gran sufridor esto yo estaba a punto de decir

Voz 1915 19:37 de verme encuentra el último capítulo contarlo

Voz 7 19:40 ya sabes que no estarías en La Ventana ya

Voz 9 19:45 qué decirles

Voz 1491 19:46 entre las pocas cosas buenas de este turno de madrugada está que nosotros no teníamos que ir esquivando los españoles de Juego de Tronos porque poco después de que terminara emisión salíamos de trabajo quedamos casi casi a los primeros de la redacción en ver lo que pasaba

Voz 24 20:05 bien

Voz 1491 20:11 ya está en marcha la decimotercera legislatura de las Cortes ha echado a andar con la puesta en escena habitual podríamos decir bueno que empieza un tiempo nuevo

Voz 0032 20:19 claro una nueva legislatura para todos es es una nueva etapa pero siempre hay novatos novatos es decir centrándonos por ejemplo en el Congreso diputados que nunca habían sido diputados antes y son además mayoría el sesenta y tres por ciento de los diputados son nuevos

Voz 1491 20:32 bueno una buena oportunidad para portarse bien un ejemplos Martina Velarde diputada de Podemos por Córdoba

Voz 26 20:39 no es lo mismo verlo por la tele que estar allí no es una sensación un poco al principio de vértigo cuando cuando entra sobre todo por la responsabilidad que conlleva pero bueno con con mucha gana con mucha alegría ICO mucha fuerza para para trabajar

Voz 0032 20:56 también se estrena Diego Gago nuevo diputado del PP por Vigo

Voz 13 21:01 pues muy emocionado no al final tiene esa vocación de servicio

Voz 0032 21:05 México aquí le gusta la política de verdad pues

Voz 13 21:07 que luego uno de los foros más impresionantes Si al final más importantes que pueden realmente condicionaba la vida de los españoles pues no deja de ser el Congreso diputados no sí que emociona

Voz 1491 21:19 es la primera vez también como diputada para Aurora Ana Canino de Ciudadanos

Voz 13 21:24 Burgos yo esperaba seguramente en términos profesionales es el día más importante de mi vida pero lo imaginaba con una solemnidad distinta y en ese sentido ha salido del hemiciclo tengo que decirlo con una cierta pesadumbre pero bueno espero que espero que sea sólo el primer día y que así sido remontémonos ha sido el primer día

Voz 0032 21:44 así fue el primer día en su nuevo trabajo también para Andrea Fernández del PSOE diputada por León

Voz 23 21:52 pues la verdad es que siempre ha sido para mí una gran ilusión poder formar parte del Congreso de los Diputados pero lo cierto es que jamás me esperé poder hacerlo con veintiséis años y desde luego que para mí es un orgullo

Voz 2 22:02 el grande bueno os podéis imaginar no la la ilusión las ganas y la felicidad de estar hoy allí pues en un momento histórico para este país

Voz 0032 22:13 ya no es lo dice todo novatadas al margen la última cara de Hora veinticinco ha girado en torno a ellos ya ellas los novatos abre

Voz 28 22:23 en virtud de lo dispuesto en el artículo Agustín

Voz 0032 22:26 marrón

Voz 29 22:27 también a pesar de eso da una cara nueva para la mayoría de nosotros diputado por Burgos que ha sido el encargado de conducir la sesión de constitución del Congreso

Voz 28 22:35 la nueva legislatura entrante al tiempo continuidad

Voz 2 22:40 es decir no mates también claro la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet promete

Voz 25 22:44 con la Constitución y cumplir fielmente mis obliga

Voz 2 22:47 acciones como presidenta del Congreso

Voz 25 22:50 de los diputados cuál es la definición de novato

Voz 2 22:52 novato es nuevo o principiante en cualquier facultado materia así que he ido a principiante y la definiciones que empieza a aprender o ejercer un oficio o una profesión o a realizar una actividad novato viene de nuevo Nous en latín principiante que viene de principio es un préstamo del latín también del siglo XIV Prim Keating que es comienzo origen derivado de Prim esprín hippies el primero y como sinónimos Nobel novicio primerizo aprender al margen de los nuevos diputados también hay otros titulares novedosos sobre el nuevo Congreso hay casi

Voz 1491 23:35 paridad total entre hombres y mujeres ciento sesenta

Voz 2 23:38 es mujeres que son el cuarenta y siete coma siete por ciento del total

Voz 1571 23:42 hay además cuatro diputados gitanos tres de nacionalidad extranjera senegalés guineano brasileña bueno cuatro de los nuevos diputados de momento que sigan en prisión preventiva muchas novedades mutis

Voz 1491 23:53 más novedades para hablar del ritual de iniciación no cuando empezamos una una etapa nueva ha estado en Hora Veinticinco Juan Robles que es doctor en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid ser nuevo en algo

Voz 30 24:05 es algo que se celebra pues dependen lo que sea uno novel no se pueden ver no Belén cosas malas por eso por eso a lo largo de nuestra vida podemos ir siendo novatos en muchas cosas y los ritos de paso se suceden cuando cambiamos de fase de lo privado a lo público de ser joven va a ser una persona adulta de ser adulto a ser mayor uno es Nobel cuando pasa la edad adulta no los ritos vinculados a muerte no Joy toda la toma de posesión en una puesta en escena de esta rivalidad no tan bella tan bella deber no a cómo dirías que se enfrenta al ser humano a estas novedades esta estos cambios de de fase de de nuestra Vía cómo se enfrenta al ser humano con miedo Klar no pues ya bueno ya habéis escuchado aquí a las jóvenes dadas no

Voz 13 24:51 pues siempre con con inquietud con emoción tan Millán no porque uno uno es mirado no con con muchos ojos no

Voz 31 24:58 sí yo creo que eso hace que un inquieto no pero que también haya una emoción grande eso de respetar no ese orden social que está vinculado a estar ritual ida pero también cuando hay un orden en el ser humano hay una su versión de Lord no

Voz 27 25:13 ayer por ejemplo el ejemplo pues parece tonto pero no

Voz 31 25:16 lo es porque dice mucho de diputados que van pues vestidos no con una chaqueta o con una cámara María meseta de los ilegal es es bajos lo que sea no bueno muestra una su versión no dentro de un rito que marca un orden y una legitimidad dentro de de esa practiquéis de esa escenarios

Voz 1491 25:41 nunca tan bueno como la primera ese titula este tema se de un tema de de mil novecientos ochenta y cinco sobre primeras veces por cierto recomendamos la novela que acaba de publicar en nuestro compañero Manuel Jabois mala hierba

Voz 0032 25:56 yo creo que con esto de las primeras veces pasa un poco como como que hablamos del recuerdo no sé cómo con el tiempo suavizar mucho el recuerdo también incluso idealizar aquella primera vez totalmente

Voz 1491 26:06 aquí preguntamos sobre algunas primeras veces que nos gustaría que no querríamos repetí

Voz 0032 26:10 había muchísimas muchísimas propuestas vamos con el cine

Voz 13 26:14 a propósito cuéntenos vais a darnos vamos a saltar Nos una generación

Voz 9 26:21 la familia es muy importante

Voz 2 26:24 esta es una película francesa de dos mil ocho que se titula el primer día del resto de tu vida es de mi Besançon que repasa cinco días en la vida de un matrimonio de sus tres hijos todos ellos están a punto de empezar alguna cosa no todos ellos son novatos en algo

Voz 13 26:40 voy a hacerte la pregunta más reveladora que hacemos a todos los becarios donde dentro de quince años

Voz 9 26:48 tú veinticuatro

Voz 13 26:51 es el hablábamos antes con Juan Se puede ser novato con

Voz 29 26:54 setenta que acabamos de escuchar

Voz 2 26:56 pertenece a esa pedía el becario una película de dos mil quince con Robert De Niro Icon a Anne Hathaway ella tiene un negocio de moda online le ponen un nombre para que trabaje con ella es Robert De Niro que eso tiene setenta años y trabajar como becario

Voz 9 27:15 los vecinos

Voz 0032 27:18 aquí para terminar Sara también proponía la película dolor Gloria la última de Almodóvar que además está triunfando en Cannes hombre y que de alguna manera u otra también tiene algo de iniciático para el director

Voz 13 27:32 los males modernos del mundo y de las ciudades son muy diferentes de los de los años sesenta la edad de oro de las canciones protesta sin embargo siguen presentes la música Ry Cooder publicó el año pasado de Prodi Carlson en este disco aparece la canción esta noche ejemplifica

Voz 9 27:53 más

Voz 13 27:55 esta canción es el retrato de la escenificación en California la historia de un tipo sin trabajo que vive en el centro de la ciudad en un pequeño apartamento y que ve cómo su barrio se pone de moda vienen los señores de Google pero aquí no hay cafeterías no entiendo para qué querrían vivir en un pequeño estudio como el mío canta Ry Cooder poniéndose en la piel de ese hombre sin trabajo que tiene los días contados en su casa Cooder es gran retratista de su tiempo músico de pluma afilada que con humor a base de detalles pequeños pero contundentes es capaz de llevar la gente unificación a una canción de tres Nino

Voz 9 28:38 te come más

Voz 10 29:01 también brotes tapar

Voz 1491 29:02 a nuevos fenómenos a los que responder también desde la música son de Ry Cooder en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Carles

Voz 9 29:47 primera Marina perfume

Voz 1491 30:01 cinco las cuatro en Canarias

Voz 0137 30:07 hay daba buenos días buenos días la décimo tercera legislatura dará hoy su segundo paso con ya el Congreso y el Senado constituidos esta mañana Felipe VI va a recibir a los nuevos presidentes de las dos cámaras para que le comuniquen formalmente la constitución de las Cortes Mariano

Voz 1444 30:20 avanza por el despacho del Rey en la Zarzuela pasadas las once la nueva presidenta el Congreso Meritxell Batet y una hora después será el turno del presidente del Senado Manuel Cruz los dos le comunicarán cómo ha quedado la constitución de las dos Cámaras y la composición de las Mesas respectivas con este trámite se inicia el proceso para que el rey designe al candidato que intentará conseguir la mayoría del Congreso para ser presidente del Gobierno el que salvo sorpresa será el socialista Pedro Sánchez pero antes de que empiece la ronda de consultas habrá otro encuentro debate con el Rey donde ya la presidenta del Congreso le dará la lista de los partidos y los respectivos portavoces que quieren verse con el Rey no quieren todos pero casi con toda seguridad en la ronda de consultas con el jefe del Estado no empezarán hasta después de las

Voz 2 31:02 zonas del domingo seguimos en España las trabajadoras

Voz 0137 31:05 escuelas infantiles a las acuden niños de cero a tres años han dicho este martes que ya está bien han hecho huelga porque aseguran que cobran muy poco y que la sociedad no valora la importancia de su trabajo

Voz 1491 31:14 jo el seguimiento ha sido de un ochenta por ciento según Comisiones Obreras que era el convocante un dos por ciento según la patronal Adela Molina

Voz 0011 31:20 en concentraciones por toda España las educadoras de infantil protestaron ayer contra el nuevo convenio piden un salario digno del que poder vivir Byrne

Voz 33 31:28 hemos entre ochocientos o novecientos euros

Voz 0032 31:31 es como mucho ya está trabajando en comercio cobrado

Voz 10 31:34 mucho más en comercio lo que cobra ahora también

Voz 0011 31:36 me echaron la jornada de huelga para reivindicar el valor educativo de esta etapa

Voz 1269 31:40 en general se considera que las guarderías como los llama cuando es una escuela infantil sólo es digamos la asistencial a modo voten tengo donde dejar al niño lo dejó cuando nosotros lo que hacemos es enseñarles es querer les educarles

Voz 0011 31:54 Comisiones Obreras el único sindicato que convocaba el paro asegura que hubo un ochenta por ciento de seguimiento la patronal lo rebaja al mínimo entre un dos o tres por ciento y en un comunicado defiende un convenio del que dice contempla mejoras salariales garantiza la viabilidad de las empresas

Voz 1491 32:09 sobre el sector hotelero la patronal avisa de que muchos hoteles cerrarán en invierno si se mantienen los precios que pagan los miembros del Imserso por alojarse en ellos lo dice la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos que asegura que no son capaces de cubrir costes Eladio Meizoso

Voz 0527 32:21 el precio no cubre los costes del servicio asegura la patronal Cehat impresiona por dos vías con un recurso contra los pliegos de condiciones buscando el apoyo de la ministra de Industria y Turismo tras su fracaso con los responsables del Imserso y con una advertencia de su presidente

Voz 13 32:35 Juan Molas lució un diseño

Voz 0527 32:38 Justo dice porque muchos hoteles a pesar de haber comprometido plazas para la próxima campaña pueden dar marcha atrás a la vista de los precios finales

Voz 1484 32:46 no sabemos cuántos pues llorar uno ó trescientos cuarenta

Voz 34 32:49 nueve pero hicieron no habrá suficiente capacidad algo

Voz 0032 32:52 esta patronal de insiste en que quieren la con

Voz 0527 32:54 la unidad de los viajes del Imserso reconoce que hay poco tiempo ya para cambiar las bases

Voz 35 32:58 ofrece como alternativa prorrogar ahora las de dos mil dieciocho llevara dos mil veinte un nuevo modelo que atienda entonces si las peticiones del sector

Voz 10 33:09 te gusta tomarte la vida con filosofía busca un programa con humor entrevistas retos matemáticos

Voz 22 33:17 se llama Tomi viene conmigo

Voz 10 33:20 hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido cadenas

Voz 1491 33:27 de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 9 33:32 servicios informativos

Voz 1 33:36 de primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 10 33:58 así como nos contaba hay daba vamos a

Voz 1491 34:01 va a empezar este miércoles en lo informativo y parece que con sol en lo meteorológico Luismi Pérez buenos días

Voz 27 34:09 buenos días compañeros pues sí de hecho hoy el sol va a ser el principal protagonista de la previsión del tiempo eso sí tenemos algunas nubes que sí que hay que advertir que van a ir apareciendo algunas las tenemos ahora cerca de algunas costas sobre todo en el norte de Galicia y el Cantábrico incluso con alguna niebla también cerca del estrecho algunas nubes que hay en la costa sur catalana sobre todo esta tarde Marina aparecerán algunas tormentas muy locales eso sí nada que ver con las de ayer en algunos puntos del sur de Teruel de la provincia de Albacete de Cuenca del interior de la Comunidad Valenciana así como ya avanzada la tarde en el Pirineo catalán ya la zona de Los Ancares entre Galicia y Asturias aproximadamente también el Bierzo temperatura las que suben un poco va a hacer bastante más calor aunque no llamativo no como la semana pasada XXXI treinta y dos grados en el Guadiana el Tajo o el Guadalquivir y algo de viento de levante un poquito más fuerte en la zona del Estrecho en Canarias hoy otra vez esas nubes pegadas al norte sobre todo debidas a la lió con unas temperaturas que ya están subiendo en estos momentos ya no hace tanto frío como noches atrás por ejemplo cinco grados en Soria es la más baja que encontramos catorce en Madrid todo en Vigo diecisiete grados tenemos en Jaén au en Ceuta diecinueve ahora Marina en Las Palmas de Gran Canaria

Voz 1491 35:23 diecinueve grados si quién los pillara bueno alguna que otra nube pero en general Saul temperaturas más alta al margen de si podemos calificar esto de buen tiempo no ya sabemos que depende de de con quién hablemos de aquí hacemos sí que es cierto que los días soleados suelen ponernos de mejor humor los días nublados gris eso de lluvia nos nos lo empeoran más tristes estos la teoría que nosotros tenemos y no sabemos qué hay de cierto en esto Luismi hasta qué punto somos sensibles al tiempo tanto anímica como físicamente

Voz 27 35:55 pues somos muy sensibles al tiempo nosotros somos mamíferos la especie humana es un mamífero y qué significa eso pues que tiene la sangre o lo que comentábamos una vez que tenemos una temperatura corporal que siempre se mantiene si sube un pelín de baja medio grado ya estamos bien en hipotermia o con fiebre por tanto que significa que estamos que que somos francamente sensibles a esos cambios del ambiente sobre todo los cambios de humedad los cambios de presión atmosférica y especialmente somos sensibles a dos fenómenos que es los cambios repentinos de velocidad de dirección del viento así como las horas de sol esa la eso viene dado básicamente porque tenemos un sistema nervioso porque tenemos unas neuronas porque tenemos una sangre porque todo ese sistema todos estos sistemas circulatorio el digestivo o el respiratorio el nervioso pues se mueven básicamente por por las vaya de lo que está formado nuestro cuerpo por el agua por las de los de los elementos que forman nuestra sangre los guiones que se llaman que lleva nuestra sangre también cómo no por los impulsos eléctricos que que que mueven las neuronas y esos impulsos eléctricos Marina Aitor están en el ambiente por tanto el hecho de subir o bajar la presión atmosférica sobre todo C que la electricidad del aire de la del ambiente de la atmósfera en el punto en el que nos estamos moviendo también cambie y por tanto nosotros no sentimos que hace nuestro cuerpo pues se vuelve vulnerable a eso lo que hace es hacer frente en forma de dolencias en forma de malestares en forma de apatía en forma de cansancio de de nerviosismo que son los típicos que mucha gente tiene antes que cambie el tiempo es lo que sea a la meteoros sensibilidad compañeros y hay que decir que aproximadamente el treinta por ciento de la población española la tiene por tanto aquello de me está empezando a doler la cabeza amistad empezando a doler el pues la cicatriz de una antigua operación

Voz 1491 37:52 y hay gente que no se lo cree pues sí cuando

Voz 27 37:53 todo sucede en esos esos esas dolencias vaya es que el tiempo en muchos casos va cambiar iba a cambiar sobre todo hacia lluvias hacia tiempo más revuelto

Voz 1491 38:02 a mí me pasa algo del dolor de cabeza con con no haber tormenta con dice sí cuando estaba mientras y cargado con la contaminación también en no con la contaminación sin más cuando tenemos esos periodos que los es mínima de la inversión térmica verdad que es muy concentrada la contaminación yo yo Nos dolores de cabeza tremendo cosa que esa meteoros

Voz 0032 38:24 la civilidad es la manera que tiene nuestro cuerpo de ofender se por el tiempo

Voz 27 38:27 sí así es así es eso sería esa es la la forma como que tiene que hacer frente a esos cambios de tiempo y eso sucede básicamente por lo que comentaba de que tenemos nervios de que tenemos Sang de que tenemos sangre de que tenemos hormonas mira aquí las tiroides tienen un papel fundamental por ejemplo cuando las o cuando la cuando el tiempo va a cambiar repentinamente primero suben las temperaturas Se activan en el cuerpo lo que se llama las Cate cola minas las Cate Colominas solas que nos hacen tener esa sensación de cansancio de apatía de pocas ganas de hacer nada por ejemplo cuando llegan los días muy calurosos de verano me a todo a nadie vaya a nadie se le ocurre pues salir a correr o estar activo más bien lo que buscamos es hacer la siesta y lógicamente de estar en un sitio más fresquito un poquito más ventilado eso las Cate Colominas y en el caso de la de los cambios de presión atmosférica cuando sobretodo esta bajando las previó las precipitaciones au el tiempo revuelto viene cuando normalmente baja la prisión pues bien cuando va bajando poco a poco esa prisión también se van creando en el cuerpo ose activan vaya otras hormonas como por ejemplo la melatonina que es lo que hace la melatonina pues sobretodo es la que ataca a lo que comentamos hace un momento manida de dolores de cabeza migrañas jaquecas dolores músculo Ares dolores óseos eh el cansancio incluso nerviosismo las personas que ya puedan tener un cuadro un psíquico de de una determinada manera por ejemplo una enfermedad mental pueda estar más controlada o menos en momentos en los que baja la presión baja eso se esas dolencias van a más esas afectaciones van a más y en cambio en el momento que empieza a llover en el momento que que la tormenta en si por ejemplo la preside empieza a subir que significa que se empieza a compensar otra vez volvimos estará en un momento de confort no es baladí eso de después de la tormenta llega la calma sí que es cierto que llega la calma atmosférica que el sol vuelve a lucir pero es que las personas justo en el momento que ya empieza a llover nos encontramos mejor

Voz 1491 40:31 hoy la melatonina por cierto que seguro que muchos oyentes también la conocen porque no tiene el mismo horario que nosotros muchos de ellos lo que nos tomamos también para que nos ayude a conciliar el sueño no es la hormona que segrega también nuestro cuerpo cuando empieza a caer la no se envía también esa señal de que ya estamos cansados en euskera como que queremos ir a dormir no Luismi queda para otro día que nos cuentes que nos digas qué hay de cierto en esto de que la gente el norte tiene un carácter distinto a la gente que también se dice mucho igual no me parece interesante para otro día

Voz 27 41:09 perfecto ellos explicaron una cosilla del viento también a ver porque eso del viento sin los vuelve entre comillas ella amigos bajar

Voz 1491 41:16 gracias Luismi esta mañana bueno

Voz 0032 41:18 un abrazo

Voz 9 41:22 no bueno

Voz 1491 41:53 la protagonista de esta canción Pace a tu gato que te llama perro por las calles de Nueva York pero ni gatos ni perros nos vamos a encontrar en la clínica veterinaria en la que tenemos estrenando este miércoles a Sergio Díaz

Voz 0032 42:07 sí como tantos veterinarios en toda España está de guardia pero para emergencias relacionadas en este caso con animales exóticos

Voz 1491 42:15 que ya hemos aprendido que son todos los que no se hayan perros

Voz 0032 42:17 datos así que imaginaros a sabía cuántos hay cualquier cosa esperemos que no haya llegado algún animal Lillo de estos desde que hablábamos hace algo más de media hora Sergio buenos días

Voz 1484 42:28 buenos días chicos yo tampoco lo sabía si sirve de consuelo que no eran digamos que los exóticos eran justo los que no eran perros neonatos me decís antes que que animal exótico me podía haber llamado más la atención bueno me han contado que aquí han atendido a rapaces del estilo pues eso águilas halcones atienden hasta peces lo que puede alegrar a a Borja nuestro técnico que es muy aficionado a los acuarios

Voz 1491 42:47 verdad pero vamos mi favorito Mi exótico favorito ya

Voz 1484 42:50 arde la Suri cata esa que os comentaba antes que también han atendido es el ajo lote que es el animal acuático en el que está inspirado el dragón desde sentado que antes la broma de los dragones dejó de pues el dragón desde sentado de la película de animación Cómo entrenar a tu dragón está inspirado en este animal acuático que sí que sea atendido mal

Voz 0032 43:06 en eso es ser friki hasta para elegir animal Sergio has visto bueno hombre que tengo que hacer honor a oye pero

Voz 1491 43:12 que es una especie de es una especie como de Salamandra verdad mexicana

Voz 1484 43:16 del estilo del estilo si usa el aspecto la imagen Kutxa muy sugerente la imagen que has dicho porque está el cual enero así como más de agua que parece más más blandito en este rato ha habido alguna urgencia pues sí que lo habido y por eso está aquí conmigo eh Javier Fernández que es veterinario y uno de los dos directores de la clínica porque bueno avión veterinario trabajando por la noche pero la avenido para hacer una operación aún conejo va a atender ahora T

Voz 7 43:38 vamos ya por lo presento Javier buenos días hola qué tal buenos

Voz 1491 43:41 buenos días Javier que le ha pasado al pobre Conejo

Voz 36 43:44 pues nada la verdad es que es muy frecuente que tengan obstrucciones intestinales por bola de pelo y bueno ha llegado a la tripita hinchada estamos preparando todo para para meternos para la cirugía eso ese tipo atraganta vientos son lesiones frecuentes las más habituales si no siempre es la obstrucción pero las paradas intestinales que a veces acabara nuestra opción es la la urgencia

Voz 7 44:10 la más frecuente a lo largo del día o por la noche

Voz 1491 44:13 Javier Solana muy exótico lo de los animales exóticos valga la redundancia pero no sé si hace falta una formación especial para vosotros para los profesionales para los veterinarios para tratar a estos animales que no son perros gatos o más son menos en la formación sirve un poco para todo

Voz 37 44:33 no justamente esclavo es como decir voy al cardiólogo el médico de cabecera cuando duda ya o cuando piensa que va más te mandan cardiólogo toman otra moto lo tomando en endocrino

Voz 36 44:47 en este caso nuestra especialidad es animales exóticos a la carrera normalmente das sobre todo en sobretodo en Madrid das perro gato pero sobre todas animales de producción porque no hay que olvidar que los veterinarios trabajan sobre todo

Voz 37 45:01 todo en en animales de reproducción todo todo lo que colonos

Voz 36 45:06 aquí el problema es que claro se quedaban ahí las nuevas mascotas desde hace unos años bueno toda la formación es pos carrera todo con máster todo privado y sobre todo nos llaman de muchos santuarios porque tratamos muchos animales como a lo mejor te puede sorprender

Voz 37 45:22 ver cerdos o alguna oveja y cosas así

Voz 27 45:27 que el veterinario normal de producción no

Voz 36 45:31 no sabe porque nunca ha dormido un cerdo para cortarle los incisivos de los eh colmillos o para arreglar una patita o una patología endocrino porque en producción eso no se hace

Voz 1491 45:42 claro tratan otro tipo de bueno de cuestión es verdad los veterinarios más especializados en como dices de animales de de producción Javier no sé cuál es el animal más complicado que has tenido que tratar porque nos comentaba Sergio que ahí trata y hasta serpientes

Voz 36 46:02 si los reptiles es nuestro día a día hay mucha gente que está aficionado a a este mundillo de los reptiles justo me dices él me ha hecho gracia porque normalmente la gente pregunta el animal más raro siempre vas por ahí veterinario

Voz 7 46:18 cuál es el animal más raro

Voz 36 46:20 siempre dice este Rami ya no hay nada raro no Pedro Nacho gracia el el animal más complicado

Voz 1491 46:27 es que yo me imagino a mí misma enfrenta una serpiente no sé por dónde cogerla

Voz 36 46:33 las serpientes no son de las más complicadas el más complicado de tratar fue un acuerdo más era un treinta y uno de diciembre no es llamar a la puerta con una caja que era como un ataúd de grande para sé decirte si en la que

Voz 7 46:48 la caja ponía cabeza en un lado colas en otro Llera un cocodrilo

Voz 0032 46:54 qué le pasaba el cocodrilo pues que lo había mordido

Voz 36 46:57 la cocodrilo pero aquí aquí en Madrid si aquel Madrid era una persona que se dedicaba a llevar reptiles como en una feria para que la gente los viera hay demás justamente había sido el Madrid había tenido este percance venía con el cocodrilo que tenía una herida en la cabeza que estaba sangrando y claro escoja el cocodrilo tienes que

Voz 7 47:21 tan claro a cerrar la mandíbula habrá que no la pueda abrir

Voz 1491 47:25 es varios compañeros juntos la deriva

Voz 7 47:27 todo es meterle meterse en el quirófano las suturas una suturas las más gordas

Voz 10 47:33 no no no no servirán

Voz 1491 47:36 qué tipo de material para un animal que para otro más que son animales quiere esa piel tan dura sobre requieren

Voz 36 47:41 dados efectivamente era casi como un hilo de acero y unas agujas muy dura se oye

Voz 0032 47:47 cuánto va a durar la la operación al conejo esta noche

Voz 36 47:49 pues yo siempre le digo a los clientes porque si están porque me están oyendo que siempre les decimos que entramos en quirófanos sin reloj y que dure lo que tenga que durar pero aproximadamente a esto suele durar con una una hora y media una

Voz 0032 48:04 los así digamos que es una intervención de las sencillas

Voz 36 48:09 no un sencillo pero como lo tenemos tan rutinario ya sabes pero no es una cosa que esa sencilla y además él pues quirúrgico es es complicado siempre les digo que en esta cirugía sales de riesgo como Veinticuatro horas cuarenta y ocho horas después no como una por ejemplo una esterilización que nos vienen súper a menudo aquí es una cirugía rutinaria que es las hacemos al mediodía las cirugías programadas para

Voz 1491 48:34 tardes Javier dirías que muchos de los problemas que os encontráis en la clínica tienen que ver con el hecho de que los dueños los propietarios bueno no saben muy bien cómo cuidar eh determinados animales Llanos de un conejo que yo no no sabría qué cuidados necesita pero no se esta gente que de repente se lanza pues a tener a mí me animal que habitual gente no se tiene en casa dirías que muchos problemas tienen que ver con eso con el dedo

Voz 36 49:02 no es que el ochenta Facenda hace unos años era al cien por cien pero bueno ya ya vamos bajando y en todo en nuestras redes sociales y casi todo es nuestra nuestra informaciones a lo mismo que está anima al oye cuidado con esto cuidado con esto la alimentación porque casi todos son los mismos problemas entonces el problema es que unos a comprar un perro o un gato o lo adopta eso y nosotros somos pro adopción lo que comprar animales y lo primero que hace es va el veterinario a poner unas vacunas aquel

Voz 0032 49:36 veinte ni hay esa actitud no es esa

Voz 36 49:38 esa cultura de hacer eso

Voz 37 49:40 pero con nuestros animales

Voz 36 49:43 que he leído en este foro intentado hacer yo esto el de la leyenda me ha dicho claro es curioso a mí cuando me dice no no es que el de la tienda me ha dicho yo siempre les digo lo mismo digo ya ya miel de el súper súper me ha dicho que cojas te pan que para claro quería vender Carmelo sí es que es que no tiene nada que ver hice hombre si vender animales tendrán que saber no ya pero por gracias a Dios pues no han estudiado

Voz 37 50:09 yo todo lo que haya estudiado carrera todo además Diego porque están vendiendo animales

Voz 36 50:14 eso esa pueden saber o no saber usar claro

Voz 1491 50:17 pueden animal la más mínima idea claro pues Javier Fernández muchísimas gracias por por atendernos y que vaya muy bien esta operación del conejo que salga el que salga bien sí que vaya bien la noche que no lleven muchas más más urgencias a esa clínica veterinaria gracia

Voz 7 50:34 la arenga muchísimas gracias un abrazo hasta luego hasta luego adiós hasta ahora

Voz 1491 50:46 en un rato repasamos algunos dos mensajes de voz que no sedes mandado al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro contándonos qué sería en judíos dio más pena que que se terminara pero bueno tampoco os preocupéis demasiado porque nunca se sabe puede que de repente esa serie que tres de menos regresa a la pequeña pantalla como han vuelto a los escenarios cantantes y grupos que creíamos amortizado

Voz 0032 51:15 es el caso de de una de las bandas más emblemáticas de los años noventa los Backstreet Boys la boy band que más discos ha vendido en la historia pues está de gira con su nuevo trabajo ADN se llama esto parte ya los cuarenta no

Voz 1491 51:28 con entrada sí sí hecho esta semana pasada tres

Voz 0032 51:30 pasaron en Madrid y Barcelona este es uno de los de sus nuevo temas que se llama Don't Go Breaking manjar

Voz 1491 51:43 no lo había escuchado y lo peor de todo es que no me suena mal Backstreet Boys no son ni mucho menos el primer grupo que decide volver años después aún a riesgo de llevarse por delante el buen recuerdo que que pudieron desamores su momento dice el productor y compositor musical Javier Limón que esto de los retornos es muy muy habitual en los escenarios

Voz 38 52:04 día de bandas acaban volviendo con desigual resultado verdad Javier