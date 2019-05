De Buenas a Primeras (23/05/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:49 hola qué tal vamos a por este jueves veintitrés de mayo que además viene con sol como ayer en casi todo el país y temperaturas aún más altas en Molinos de Papel en Cuenca ahora mismo hay once grados pero vamos a superar en general los Veinticinco y hasta los

Voz 5 01:03 treinta en el centro y el sur del país sólo en el cante

Voz 1491 01:05 fabricó ya por la tarde tendrán que sacar el paraguas molinos de papeles uno de esos lugares que forman parte lo que hemos bautizado como La España vacía da esos pueblos que siguen perdiendo vecinos perdiendo servicios y a los que por fin empezamos a prestar más atención yo misma en los últimos años y no soy tan mal

Voz 6 01:34 yo he visto cómo mi pueblo ha ido perdiendo servicios pues como el colegio las tiendas y pequeñas negocios e cada vez menos frecuencia de la atención médica transporte e incluso

Voz 1571 01:48 por último Aibar Julia vive en un pueblo de cien habitantes de Castilla y León pero esa realidad que describe es la de tantos otros una situación que en los empuja a emigrar a marcharse a otros lugares con más posibilidades

Voz 1491 02:00 tanto es así que ya hay cuatro provincias de una España en las que más de la mitad de su población se ha marchado ha tenido que emigrar

Voz 7 02:07 tortillas pollo bueno yo no tengo ni siquiera la acción de quedarme provincia yo no puedo elegir dónde vivir tengo que elegir entre eso comida profesional

Voz 1571 02:16 es el caso de Teruel donde está el pueblo en el que ha nacido Celia pero también es el caso de Cuenca Ávila Soria y lo que está a punto de pasar en otras zonas como Zamora Segovia Palencia

Voz 1571 02:43 más que viven en Teruel Cuenca Ávila y Soria nacieron allí en la propia provincia exactamente lo contrario de lo que pasa en Torre del Burgo un pueblo de Guadalajara hasta el que se ha ido nuestro compañero Nicolás Castellano que ha encontrado en la inmigración su forma de rellenar toda España vacía da

Voz 8 03:01 dónde de casi cincuenta persona o sesenta son la familia practicado

Voz 1491 03:08 todos a gusto como Basilio y esos sesenta miembros de su familia la mayor parte de los habitantes de Torres del Burgos son de origen búlgaro ocho de cada diez gracias a ellos que se dedican al cultivo del espárrago verde este pueblo ha pasado de tener setenta y cuatro vecinos a sumar medio millar en el padrón

Voz 8 03:28 el dinero estamos a gusto

Voz 9 03:36 claro tiene gusta pues si yo me quedo aquí a Basilio el actual alcalde del PP hasta

Voz 1571 03:42 le han ofrecido ir en las listas para este domingo aunque Basilio el ha dicho que no

Voz 1491 03:46 pero es la vida que los inmigrantes han traído a Torres Del Burgo en realidad es un espejismo dura lo que dura la temporada del espárrago en invierno vuelve a tener como mucho cien habitantes y muy pocos servicios

Voz 1571 03:57 porque Guadalajara tampoco escapa a lo que se conoce como el efecto capital la tracción de gente pero también de inversión en la Comunidad de Madrid ejerce sobre las provincias que la rodean

Voz 1491 04:06 por poner un ejemplo uno de cada tres abulenses viven en la Comunidad de Madrid uno de cada tres en Cuenca el porcentaje es parecido uno de cada cinco han emigrado a la capital o a sus alrededores a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a repasar estos datos cuanto sea vaciado la España vacía Day en donde se está notando más ese vacío íbamos también a fijarnos en las provincias en las que pasa justo lo contrario en lugares de los que nadie quiere marcharse o nadie Se marcha

Voz 5 05:09 sí ya lo cantaban ellos mismos lo cantaban ellos desde confirma la encuesta de hoy en arroba de buenas si pudiera es volver a ver a una banda sobre el escenario esta banda sería Queen con Freddie Mercury

Voz 14 05:29 yo Úbeda Queen sin igual vamos sin ninguna duda eh sea

Voz 12 05:34 a Freddie Mercury que mejor

Voz 14 05:37 Queen yo creo que sería

Voz 12 05:38 la lo ideal si si pudiera pasión así Parras

Voz 1571 05:43 cuenta y cuatro por ciento de los votos y casi todos vuestros mensajes en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro para recordar a la mítica banda para echarnos la bronca por no haber visto todavía la película bohemia en rapsoda

Voz 15 05:56 la suscitará un grupo musical me quedo con Queen lo tengo muy claro Freddie Mercury marcó una época eh está en la película tienes que ver porque relata a tiene esbozos de subida que que vale la pena verlo

Voz 1491 06:11 la verdad tomamos nota Diego en no tenemos tiempo para dar todo lo que es seguro que la ha visto es Julià de Alicante

Voz 16 06:19 la británica Queen siempre me Cautivo

Voz 17 06:21 pero ese personaje tan especial que era Freddie Mercury

Voz 16 06:24 sí es que me tenía embelesado subo

Voz 17 06:27 premios rapsoda y fue lo más inaudito que escuchen música

Voz 10 06:30 ay si yo dentro

Voz 12 06:43 me emocioné muchísimo cuando of tanto como acaba aquí en los Juegos Olímpicos de Barcelona gente muchísimos

Voz 18 07:09 antes fue esta esta estatua ventaja

Voz 1571 07:12 José de Málaga se nos adelanta un poco porque tenemos prevista una encuesta también de grupos españoles que os gustaría que volviera

Voz 19 07:18 Juan buenas no tengo ninguna duda El silencio de dudoso me gustaría volver a ver otra vez seguro rumores puede que no veamos hoy tirando hacia atrás puede resucitar a Freddie Mercury con Queen

Voz 1491 07:31 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro está arrasando Cuiña en la encuesta muy por delante con el doble de votos que los Beatles

Voz 13 07:47 no

Voz 12 07:56 muy lejos ya las otras dos opciones

Voz 1571 07:58 Ana con el catorce por ciento de los votos hizo Assis

Voz 12 08:01 con el diez por ciento

Voz 21 08:04 yo resucitaría Brain para no tener que se llorando su muerte que me causó una impresión enorme y también a Andy Winehouse y a los Rolling Stone

Voz 12 08:31 que creo que muertos a lo mejor no un beso

cual que Sergio diez está la producción con Borja González en la técnica para hacer que podamos escucharos tenemos una hora y media por delante para hacerlo empieza de buenas a primeras

hoy esas primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 18 10:08 Dios es cada vez más pequeño y la ciencia es cada vez más grande el autor genial de esta frase

Voz 1491 10:15 ya no ya no nos va a dejar más reflexiones como esta ha muerto a los ochenta y dos años Eduard Punset uno de los divulgadores científicos más célebres y más queridos de nuestro país al que hemos estado recordando en la antena de la SER durante las últimas horas

Voz 1571 10:29 soy contagió ciencia en sus libros durante dos décadas también en un programa de televisión tan mítico como redes que se emitió hasta el dos mil trece

Voz 22 10:36 pero no hablaba redes desde que las redes

Voz 12 10:42 bienvenidos a redes yo sé que dentro de cuatro años cuando den las campanadas para el final

Voz 0521 10:49 de de este milenio muchos años oyendo hablar de nuevos distinta sin universo asentándose puede haber otro pudo ser mítica durante décadas hemos asistido al debates

Voz 12 11:01 sobre el que pesaba más incida mucho gire Simón donde yo no sé si es por qué ahora la vida sala regado tan Lex nuestro sistema inmunológico resulta que el mejor Predictor salud de Nápoles

Voz 1571 11:20 claro es que tendríamos que preguntarnos de que no habló

Voz 1491 11:24 de decía Isaías Lafuente que Punset cumplía con las dos acepciones de la palabra personaje era alguien distinguido en la vida pública y también una

Voz 5 11:33 es una singular

Voz 16 11:35 en del universo con la misma pasión y eficacia

Voz 0827 11:38 con la que nos daba razones para interesarnos por la biografía de las bacterias o por el futuro de Europa siempre encontraban ángulo de observación de la realidad original

Voz 0255 11:48 y por eso se consideraba un ser

Voz 0827 11:50 privilegiado por haber nacido en esta época y en este rincón de la Tierra en los que frente al consuelo y demostrado de que haya vida después de la muerte hemos podido descubrir que hay vida antes de la muerte que él le exprimió himnos invitó a exprimir la su peculiar personalidad le convirtió en una es personas más finitas siendo él mismo inimitable

Voz 1491 12:19 este personaje consiguió además algo muy difícil ganarse el respeto de la comunidad científica en absoluto lo consideraban un intruso

Voz 1571 12:26 así lo han confirmado en Hoy por hoy estas tres voces relacionadas con la ciencia por orden el físico y divulgador Manuel Toharia el matemático presentador del programa orbita laica en la dos Eduardo Sáenz de Cabezón y José Miguel Mulet profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia

Voz 23 12:40 muy el hombre que devolvió la televisión desde el punto de vista

Voz 24 12:44 el canon ningún

Voz 23 12:46 no pero hacía presentar y eso es importantísimo porque muchas veces tenemos la tentación de cuando sabemos un poco Tarrasa después tras casi antes de que nos hagan las preguntas de los que preguntaba a los que servían

Voz 25 13:01 el conectaba desde el saber que en principio uno estaba ante la televisor antes de empezar el programa yo hubiera sospechado que estaba conectado no la calma con que se hacían las entrevistas no nos decía que esta que estaba bien bueno pues la curiosidad que tenía se que era de alguna forma cogerlo de la propia curiosidad era un personaje que yo lo que más admiro de él era la capacidad que tenía de conectar con la gente yo conozco gente que ahora mismo está muy metida en divulgación aunque él ha despertado la vocación científica que su primer contacto fotograma de personaje que había construido Kerala bueno que todo el mundo quería venir eh

Voz 1571 13:41 bueno hay que recordar que además de divulgador Punset también fue jurista y periodista político conferenciante

Voz 1491 13:47 sí compañero también tuvo sección aquí en La Ser en la radio durante dos años la persona que le ayudaba con los guiones consiguió en ese en Hoy por hoy fue Pepe Rubio compañero ahora de La Ventana que ha querido recordarle a su manera

Voz 26 14:06 no

Voz 0521 14:11 Maeso escuchar la música de letra porque claro mi mi generación que no sabe nada ha sido muy castigada en cierto modo aunque lo hemos disfrutado el castigo no sin embargo Blade Runner como tú y yo que no sabíamos nada pero que podíamos saberlo todo

Voz 0255 14:29 cuando conocí la noticia esta mañana recordaba en mi muro de Facebook que fui su guionista en la sección Radi Punset que hacíamos en el Hoy por hoy con

Voz 12 14:38 Carles Francino estamos en la radio está Eduard Punset pues por radio Punset muy buenos días oye que buena es la radio no la sección era el último miércoles de cada mes las bacterias

Voz 0521 14:50 precedieron a miles de millones de años para sobrevivir en eso temas eran una excusa para hablar de todo han damos sobre una nube de electrones la gente cree que andar sobre el suelo pero no es verlo algún día me contó impresionado pájaro se estrelló contra la Vidriera de una masía que tenía por la zona del Priorat en Tarragona por supuesto suprimiera decisión fue tapiar aquella Vidriera y desde entonces no ha tenido que que que constatar la muerte de ningún pájaro hermoso y lo mejor es que en directo se terminaba hablando de otra cosa si se tienen dieciocho o veinte años yo esto solo decía un día un Mosso d'Esquadra que estaba poniendo una multa a un joven que iba a doscientos hora pero es inútil porque le pone usted

Voz 12 15:38 la multa pobres y su nuevo corteza

Voz 0521 15:42 cerebral no está terminada Eduard Punset era único como todos pero él un poquito más la experiencia individual de cada persona podemos tránsfuga

Voz 27 15:52 en el cerebro si me permites la mirada era

Voz 0521 15:55 todo sin amor no hay vida era tan especia que no tenía previsto ni morir Goody de May no está no fue un veinte de noviembre sino de mayo

Voz 12 16:07 veintidós pero tenía razón porque sí

Voz 0521 16:10 plenos quedará la memoria sus conocimientos e incluso un grupo Pang que él admiraba y que nació en su honor

pasa un minuto de las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 1491 16:38 es jueves de buenas a primeras de esto significa que en un rato vamos a conocer algún oyente que vive fuera fuera de nuestro país pero vamos a conocer a excepción vayas donde vayas Aina García

Voz 1571 16:48 si algo tienen casi siempre en común los protagonistas de las elecciones lo mucho no que echan de menos la mayoría la comida española nuestra cocina pero claro no echa lo mismo de menos un valenciano que que un vasco o que una gallega

Voz 1491 17:00 no porque además aquí cada uno piensa que su gastronomía es mejor no mejor que la de la provincia de al lado recuerda un esta discusión sobre los panes nula dado pero lo fácil es defender la cocina de tu tierra cuando estás rodeado de posibles cómplices como nuestro compañero Manuel Burque durante un especial de buenismo bien en A Coruña voy hablar de otro

Voz 16 17:21 tema importante aquí en Galicia es un tema con el que me siento normalmente muy sólo en Madrid excepto cuando hay gallegos cerca que es el Supremo racismo culinario gallego todos los ahora estoy en un en un público que me puedo entender y me puede apoyar todos estamos de acuerdo que la comida gallega es superior a las demás no decirlo bien alto si miramos al resto por encima del hombro sino cada vez que vamos fuera de Galicia ya alguien pone no porque es que la cocina cántabra es que la cocina vasca es que los vascos cocina muy bien no cocina mejor gallegos gallego sino pues esto es lo que quería oír cómo me satisface momento descienden es no tener sabe por otro lado da igual tenemos muy buen pan escucha que nos a ver más estoy estoy de acuerdo o no que cuando alguien no discute que la cocina gallega no es tan buena nos ponemos violentos he propuesto crear un partido para aprovecharse de este supremacía como culinario que se llama el partido en Panahi os parece voy a decir Viva el caldo iba viva pero quiero que sea militar tenemos

Voz 28 18:42 venga viva el caldo gallego viva en la cumbre de los el pulpo á feira

Voz 5 18:52 viva de momento no sabemos vive el partido en Panahi aspira a dar exaltada política nacional pero muy han generado ya las primeras reacciones nos recuerda que

Voz 16 19:04 se ha convertido en su primer disidente Javi vi lo que tenías que decir de Galicia

Voz 9 19:08 venga venga venga que es una tierra preciosa que me acoge con gran la nave Javier gallega tiro que tenéis una materia prima tan buena

Voz 16 19:18 que en algunos puntos se descuida la elaboración me han dicho me han contado dice que churras con lo quemamos esos bocadillos era si Jonas primera purga

Voz 9 19:32 el partido para que no estás tirando venga a los leones ahora mismo estoy de acuerdo con las palizas pero si alguien quiere pillar a la salida nunca dejó yo me daré la vuelta huida haber estado ahí bueno el habría

Voz 1571 19:45 ha contestado a Burke el cocinero Pepe Solla del restaurante Casa Solla en Poio Pontevedra que tiene una estrella Michelin ha demostrado su amor a los platos de su tierra desde una perspectiva más humilde

Voz 16 19:56 aunque luego claro se ha ido viniendo arriba suscribe es esto del fascismo culinario que esto de supremacía modo de que los gallegos sentimos que me lo dijiste por teléfono que lo suscribió a calles ahora no sé bueno es que es complicado porque es que el gallego tiene también la la otra historia que cuando sale fuera normalmente van restante gallego entonces raras veces prueba cosas que no sea gallegas al final unos y resulta muy complicado llegar a valorar en donde estamos no hombre pero yo creo que todos hemos ido a aún chino no sí aquí aquí pero cuando salimos pero sino con con material Gallego

Voz 9 20:33 ah mierda eso Gallego

Voz 16 20:38 balde gambas querías pan de Isabel gambas esto es aquí sí aquí aquí si la Cámara vasca claro aquí aquí el pan se hace con pero sí que hay una especie de orgullo patrio sí son eso no si es gallego sí de algo porque os ha porque luego fíjate que somos como muy con muy poquita cosa nosotros hemos a presumir de nada ahora de la comida los obra sabes no sé qué ha visto discusiones violentas de casi enfadar si pegarse

Voz 1491 21:08 de fíjate caldo mientras de Padrón pulpo con Congrés los Fillon más es que la lista es inmensa pero el cocinero Pepe Solla Se ha puesto finalmente serio para reflexionar sobre de dónde le viene a un plato esta identidad

Voz 16 21:24 cuando un plazo es considerado gallego es el producto es por la elaboración empanada da igual de lo que lo haga como se empanada estrellas gallego tengo sentimientos muy encontrados ahora no os lo juro que yo os ha es una es una pregunta llevo haciendo muchos años todavía todavía yo mismo no sabría responderles porque la gente dice nombre a saber si no yo creo que si el productos gallegos ya todo es ahí bueno Ical lo madrileño gallego que no la aprobado no no no pero entonces le digo cuál es la tarta histórica de Galicia esa tarta para autónomas sean Alicia huelga tarta de Santiago está tarta de almendra en Galicia no hay almendros y luego digo cuál es la salsa típica la bajada el ajo es Manchego el pimentón es de es de Extremadura o de o de Murcia y sin embargo es nuestra ajada es nuestra ajada

Voz 29 22:11 amigos

Voz 30 22:13 yo Gallego

Voz 1571 22:18 quedan nada sólo ocho minutos para llegar a las cinco las cuatro en Canarias últimamente son tiempos de de quejarse de criticar los límites del humor la censura que hay en las redes sociales hay quien dice que es como si pudiésemos

Voz 5 22:30 en el peor momento posible de la Historia de España

Voz 1571 22:32 caña para crear algo pero lo cierto es que

Voz 1491 22:35 no es así un ejemplo claro es el del crimen de Cuenca y la película que hizo sobre ese suceso y que estuvo censurada prohibida desde setenta y nueve hasta el ochenta y tres

Voz 1571 22:45 dos pastores León Sánchez y Gregorio Valero confesaron bajo tortura de la Guardia Civil el asesinato de un compañero al que se le conocía como el cepa

Voz 1491 22:54 doce años y medio cumplieron de condena meses después de salir de la cárcel el supuesto muerto el cepa pues apareció sano y salvo en un pueblo vecino ahora se estrena regresa el cepa un documental sobre cómo se vivió en la época la censura de la película

Voz 31 23:10 el auto XXXIII barra ochenta en Madrid a treinta y uno de enero de mil novecientos ochenta se decreta el secuestro de la película cinematográfica El crimen de Cuenca

Voz 32 23:20 cómo pudo ser que alguien sabe Zein base de un crimen que no cometió Si no es a través de la tortura a mis seres queridos

Voz 1 23:33 día lo que íbamos a hacer pero verlo es distinto

Voz 1491 23:37 dos días está la película española

Voz 1 23:40 en general cine decide suspender la exhibición

Voz 1571 23:42 a Pilar Miró la directora de la películas la presidió durante años por contar esta historia lo llamativo es que pasó ya durante la democracia Hinault durante el Frankie

Voz 0521 23:52 Small

Voz 1491 24:03 para recordar cómo cómo vivió es la censura después de haber trabajado en la película Pilar Miró ha pasado por Hoy por Hoy el hijo de la directora una ocurre a primeros de siglo

Voz 0255 24:14 y otra se supone que una democracia recién estrenada el equipo de la película su momento sabían que algo se estaría cociendo pero no creo que nunca llegasen a ser conscientes de que pudiese ser algo tan grave como lo que terminó siendo afortunadamente de todas formas luego es curioso porque lo que pretendía la censura en aquel momento duda censura

Voz 1571 24:40 yo no lo gracioso es que no pero consiguió que fuese

Voz 0255 24:43 todo lo contrario es una auto promoción de la película que género unas ganas por parte del público que yo creo que no contaba nadie ni siquiera el propio Alfredo Matas alto

Voz 1571 24:54 Pedro Mata que que fue el productor de la película ya si recordaba Guillermo Montesinos el actor que hacía el Cepa como tuvo que defender a Pilar cuando la quisieron

Voz 33 25:03 procesar pero estaba claro que

Voz 5 25:06 que los que querían

Voz 33 25:08 meter la prisión militar y todas estas cosas enjuiciar la editar iban a por ella porque el mismo productor a los interrogatorios dijo que yo soy el dueño de la película yo soy el que encargo a esta señorita para que me para que dijera perdido pero soy yo al que tienen que enjuiciará a mí yo soy el responsable N lo dijeron que no que lo que querían era ella ella por ser mujer por ser de izquierdas para hacer una película que no es que diseñarse que contaba una realidad pero que ellos no podían soportar la no pero bueno que los poderes fácticos estaban ahí ya te digo que es de de las denuncias y tal aún seguían estando en la lid Lucho de de cuando Franco o sea que que estaban ahí aún las cosas ahí latentes no de alguna manera en aquellos momentos yo quiero contar una cosa yo viendo el documentales cuando he sentido miedo porque entonces lo que estaríamos en una frustración tremenda que semana tras semana y no se veía la película un trabajo que habías hecho que querías que Sevilla se casi pasaron dos años he sentido miedo ahora al ver el documental vestía maravillosamente hecho es cuando es sentido un miedo como retroactivo decirlo vaya meneo que estábamos metidos y lo que nos podía haber pasado bueno estaba claro que sí

Voz 0255 26:17 sí que recordar que en mitad de todo eso en Twitter de ese proceso militar

Voz 33 26:21 ya ya no es que estaba clarísimo que noche decíamos bueno los

Voz 0255 26:24 cultura vamos al Bernabéu y los obreros harán detrás

Voz 33 26:27 no eso eso estaba claro que hacíamos y hasta que no salió El Rey por la tele bueno estábamos más

Voz 0255 26:32 cojonudo

Voz 16 26:35 pocas canciones han abordado algo tan duro como la muerte del modo que lo hacen REM entró I'm not to Briz la segunda canción de Automatic for the People su disco más recordado

Voz 34 26:50 intenta no respirar cantar REM en esta canción que se adentra en los últimos instantes de la vida de una mujer en su lecho de muerte una canción que se pone en la piel de este personaje que sí sí

Voz 0084 27:02 incómodo tumbado en la cama también valiente decidido a dar ese último paso preparado para aceptar el final Michael Stipe compositor de la banda se inspiró en la muerte de su abuela para dar con la clave de esta canción poderosa y cruda que refleja el tono de aquel disco marcado por una terrible crisis de los treinta

Voz 13 27:48 eh

Voz 1491 28:47 es otra de las bandas que a muchos nos encantaría ver regresar a los escenarios aunque no la hayamos incluido entre las opciones de la encuesta de hoy en de buenas en Twitter no tu Briz de REM en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Ana corbata un buenos días buenos días el español Pablo

Voz 0127 30:10 Ibar evita la pena de muerte finalmente Un jurado de Estados Unidos le ha condenado esta noche a cadena perpetua por cometer supuestamente un triple asesinato en el año noventa y cuatro en la SER hemos hablado esta madrugada con Tania su mujer

Voz 12 30:22 he Fair es la lucha no se ha acabado y aunque el veredicto de culpable no fuera el que queríamos han escogido la vida y eso es lo que le he dicho a Pablo a veces hay escalones en el camino razones para ello teníamos que llegar hasta aquí hasta esta cadena perpetua para volver a reunir a un nuevo jurado considera inocentes la franquicia

Voz 0127 30:46 esa es la intención de sus abogados ahora dicen que van a presentar un nuevo recurso quieren que se vuelva a repetir el juicio aunque el proceso va a ser largo calculan que tardará varios años lo que sí está claro ya es que pase lo que pase de ahora en adelante Pablo Ibar no

Voz 0255 31:04 volverá al corredor de la muerte en el que ha pasado dieciséis

Voz 0127 31:06 seis de los veinticinco años que lleva encarcelado aquí en España hoy se va a reunir la Mesa del Congreso para analizar la suspensión de los diputados que están en prisión preventiva José María Patiño

Voz 38 31:16 la presidenta de la Cámara Meritxell Batet Craig

Voz 1108 31:18 que es el Supremo el que tiene la jurisdicción y quién tiene que informar al Congreso sobre la situación en que se encuentran los diputados procesados Batet no ha descartado sin embargo que la mesa si así lo decide pida informes adicionales a los letrados

Voz 16 31:33 posiciones esperar

Voz 39 31:36 por tanto podamos debatir entre los distintos miembros de la Mesa cuál cuál es la mejor vía au si es necesario pues pedir informes adicionales

Voz 1571 31:46 a la Mesa ha remitido un escrito el grupo de

Voz 1108 31:49 en el que pide amparo contra las declaraciones de los líderes de otras formaciones que no respetan la condición de no condenados de sus diputados presos el PP por su parte pide en otro escrito que se revisen uno a uno los acatamiento por si alguno de ellos no es válido ya hay diputados que no lo son por la fórmula empleada

Voz 1491 32:06 yo hoy comienzan ya a las elecciones europeas en dos países

Voz 0127 32:09 desde nuestro entorno en Holanda y en Reino Unido en este último los conservadores aumentan la presión sobre Theresa May a cuenta del Brexit corresponsal en Londres Begoña Arce Theresa May evitó ayer el tener que presentar la dimisión en una jornada en la que poco faltó para su caída de momento ha ganado tiempo en principio hasta el viernes ese día está previsto que se

Voz 0255 32:28 una con el presidente del Comité mil novecientos

Voz 0127 32:31 dos veintidós Graham Brady para discutir su futuro establecer un calendario para su marcha eso sí sin no hay antes dimisiones en cadena en el gobierno anoche le envió la carta de renuncia a la líder de la Cámara de los Comunes Andrea Yates son un miembro importante del gabinete la situación de la primera ministra es insostenible diputados y miembros del Gobierno piden abiertamente o en privado su marcha en la nominación de un nuevo líder cuanto antes el pésimo resultado que esperan los conservadores en las elecciones europeas puede ayudar a desembarazarse al fin Demme

Voz 12 33:08 hay gente pequeños que sólo conciben

Voz 16 33:11 Iñaki Gabilondo buenos días

Voz 1 33:13 Mudela grandes qué tal muy Jabois bienvenido Argelia que al buenos días unos días José Antonio Pérez José María Izquierdo

Voz 12 33:18 para el resto hoy Z bulos y Toni Garrido

Voz 0159 33:23 cadena ser más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto con cadenas

servicios informativos de a primeras con Marina Fernández y Aitor

Voz 1491 33:56 bien este jueves tengo informativo vamos hasta por qué tiempo nos espera en las próximas horas Luismi Pérez buenos días

Voz 24 34:03 hola buenos días pues de momento un tiempo bastante tranquilos para empezar este jueves hay pocas nubes ahora mismo en España algunas hay en Canarias van a seguir en esa zona sobre todo al norte de las islas al igual que en Lanzarote y Fuerteventura y en el caso de la Península y Baleares pocas nubes algunas entran por Galicia dejaran a una llovizna esta mañana y mediodía sobre todo en la costa atlántica ya en el resto del país de momento mañana tranquila y agradable doce grado los tenemos por ejemplo ahora mismo en Lleida quince en Mahón y en Alicante dieciocho grados tenemos ya en Sevilla catorce grados en Santander o diecinueve grados en estos momentos Marina en Toledo esta tarde sí que hay formando nubes algunas tormentas aparecerán sobre todo en el Sistema Ibérico las montañas del Cantábrico y el Pirineo y a últimas horas de la tarde cuando saga de noche en Navarra La Rioja en gran parte de Aragón y el País Vasco buenas tormentas que mañana se desplazan hacia el nordeste del país y todo ello con un viento que a más bien débil hoy

Voz 1491 34:59 no sé qué tipo de aparatos utilizas Luismi porque creo que te quieres lanzar a darnos además la previsión meteoro

Voz 0159 35:05 Gica en otros planetas pero yo me dices pero en realidad la bola de vidrio Nos vamos todavía fuera de nuestro plan por si alguno de nuestros oyentes sebadal

Voz 1491 35:15 finde en realidad los medidores que utilizamos aquí ese día no difícil llegar a Marte

Voz 24 35:24 sí sí sí de hecho mirad ahí hay algunos planetas o de hecho ya vaya de partida que no hay ningún planeta que se conozca al menos en el Sistema Solar que tenga unas condiciones en las que nuestros termómetros no sufrieran en la que el nuestros pluviometría estuvieran trabajo por tanto no llueve al menos no llueve agua en lo que sería los planetas cercanos a nuestro a nuestro sistema o a nuestro planeta vaya ya además el cinemómetro que es el aparato que mide la velocidad del viento ni tampoco llegaría a dar de sí en algunos planetas como como os quiero comentar hoy porque la velocidad del viento es tan grandiosa que no serviría directamente no sabríamos qué velocidad del viento exalta estamos teniendo ese ese Xevi ese viento que en algunos planetas pues por ejemplo llega a rachas mucho más fuertes que nuestra que nuestra tierra hay que decir de partida una cosa Aitor Marina La Emma de tampoco podríamos ir a todos los planetas en el supuesto que fueran habitables porque porque no todos son rocosos nosotros vemos en las imágenes de Saturno de Júpiter de mercurio de de de Venus de de Marte y no todos los planetas son rocosos significa que no todo son como el nuestro en el que se puede aterrizar en si eso solo puede pasar en Mercurio Venus Marte pero por ejemplo el bonito Planeta de Saturno o el grandioso Planeta de Júpiter no deja de ser una masa de gases con pequeñas partículas con millones eso sí de partículas que por gravedad Seven redondos y nosotros lo vemos por las sondas o por los telescopios rodando como si fuera igual que nuestro no

Voz 1491 37:02 es verdad que los libros de así

Voz 24 37:05 es nosotros lo vemos signos creemos que por ejemplo en Saturno se puede aterrizar pero es que Saturno es un gran coloso gaseoso por tanto no tienen una tierra donde podemos posar si vamos con nuestra en la

Voz 1571 37:15 entonces qué clima Tian

Voz 24 37:18 pues mira empezando por por ejemplo el nuestro así como como resumen nuestro planeta tiene una temperatura media de quince grados por ejemplo nos movemos entre los sesenta grados que se pueden alcanzar oficiales esos sones

Voz 1491 37:31 sesenta grados sesenta grados sí sí sí

Voz 24 37:33 integrado se han llegado a registrar oficiales en en en el la zona de el desierto de California en el valle de la muerte han llegado a registrar hasta noventa grados bajo cero en la Antártida bien a partir de ahí nos podemos adaptar porque básicamente tenemos capas de gases en los que hay una mezcla perfecta de oxígeno de nitrógeno de hidrógeno yp podemos tener vida también tenemos un poco de CO2 que hace que las plantas puedan vivir pero saliendo de nuestro planeta ya no entramos con verdaderas bestialidad es mil el más entre comillas parecido al nuestro es Marte Marte tiene una temperatura muy baja tiene poca tienen poca atmósfera por tanto allí no se podía vivir la mezcla de gases tampoco es la buena para que nosotros podamos respirar al aire libre para que nos entendamos pero las temperaturas tampoco son tan extremas tenemos valores entre los treinta positivos y los ciento treinta negativos por tanto hace bastante más frío que nuestro planeta pero no estamos hablando de nada desorbitado eso sí no hay agua o al menos agua líquida y por tanto tampoco los gases como para poder vivir Amy

Voz 1491 38:33 hace ciento treinta bajo cero no te no te llega a costa de ir con un ataque Tita no

Voz 24 38:40 a ver ciento treinta bajo cero la verdad que tendrías que empezar a pensar en a ver qué qué utensilios y que indumentaria te pones porque nosotros estamos adaptados a tener temperaturas bajo cero pero ciento treinta bajo cero es una vamos es una barbaridad pero por ejemplo si nos queremos ir a Venus mira en Venus directamente no podríamos ni aterrizar porque la presión atmosférica es tan grande es casi cien veces la persona que tenemos nosotros eso en qué se traduce pues que si vamos allí quedamos literalmente chafado

Voz 33 39:08 sí

Voz 24 39:09 por ejemplo imagínate a una persona de estatura uno ochenta Si se va allí me encantaría a metro cuarenta de la presión que tiene eso y además jugamos a tu lo son de cientos verá no te digo a la altura del crédito

Voz 1571 39:23 si la ve metro ochenta queda en cuarenta

Voz 24 39:26 pues mira yo por ejemplo quedarían uno XXXVII más o menos échale cuarenta centímetros menos de la pedazo de prisión que hay y lo que les decía temperaturas allí que son de cuatrocientos grados ya atención hay nubes sí hay nubes pero de ácido sulfúrico hacemos la idea de cómo se viviría allí algún caso por ejemplo vamos a en el caso de por ejemplo para para Saturno es un planeta muy bonito es un planeta con sus amigos

Voz 0255 39:52 pero sí demás primero no podíamos

Voz 24 39:54 empezar porque es gaseoso y segundo esos anillos tienen esa forma porque hay vientos de mil quinientos a mil ochocientos kilómetros por hora dentro de ese planeta salen disparadas esas partículas hacia el espacio exterior quedan atrapadas por gravedad en forma de esos anillos

Voz 1571 40:11 ya sé que has querido hacer esta sección no hay por qué

Voz 0159 40:14 claro cuando yo no me digas que va haber tormentas lo que iba a hacer mucho calor mucho frío va a quedar todas muy poblados para que ya a partir de ahora

Voz 1571 40:21 en no no tengamos porque quejarnos y a partir de ahora ya nos diga

Voz 24 40:24 los que si estuviesen en Saturno hay imagínate cuando llegamos no es que vamos a tener rachas de ciento veinte por hora y saldremos volando ya ya pero sí de fuerza Saturno tendrías velocidades veinte veces casi más más fuertes del viento

Voz 1491 40:36 oye yo estoy pues no tenía ni idea de que los anillos de Saturno estaban formados por Roca que salían disparadas del planeta por esos vientos ni idea yo pensaba que no se que estaban hay captadas más bien del exterior y no del interior del planeta

Voz 24 40:51 mira piensa Marina que la velocidad porque eso salió se mueven se mueven con céntrica mente alrededor del planeta del núcleo del planeta se mueven alrededor de los cincuenta mil kilómetros por hora claro nosotros los vemos en una imagen fija nosotros si si vemos una fotografía pero sí por ejemplo pudiéramos verlo por telescopio y ver cómo se va moviendo con una resolución perfecta veríamos que se están desplazando muy muy deprisa todo eso es producido por esa energía que tiene ese planeta que es gaseoso ya os digo no tiene un sitio terrestre en donde poder aterriza

Voz 1491 41:25 bueno pues de momento nos quedamos en la Tierra desde luego a ver si la adversidad además de nos tomamos en serio lo de lo de cuidarla porque parece que lo de irnos a alguno de los demás planetas del sistema solar va a estar complicado

Voz 0159 41:40 Luis Alfonso gracias venga buenos días mañana

Voz 5 42:31 nuestro oyente arroba nadie como Garate le gustaría poder volver a ver sobre el escenario a dejar break con Tommy Petit al frente con Tom Petty al frente por supuesto puntualiza en Twitter en la encuesta de hoy en arroba de buenas y no podemos estar más de acuerdo porque Tom Petty era maravilloso

Voz 1571 42:48 es verdad aunque no está entre las cuatro opciones que os prometemos que os proponemos en Twitter en la encuesta de hoy en la que os preguntamos qué banda mítica os gustaría que regresará con su formación original y que nos deja un titular sorprendente porque la Beatles

Voz 5 43:01 manía ha muerto

Voz 1571 43:03 a favor de las Queen manía totalmente es la opción que arrasa a esta hora el cincuenta y cinco por ciento creéis que vuelva Queen con Freddie Mercury claro por delante de los Beatles Nirvana hizo Assis

Voz 40 43:14 alguna de dos y Pink Floyd

Voz 5 43:27 luego tenemos un montón de opciones que nos estáis dando en A seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro como José Luis de San Blas que además se animaba a pinchar unos este gasto de The Doors desde casa también proponía

Voz 1491 43:40 ya a Pink Floyd como otro nuestros

Voz 25 43:45 trata de lugar a dudas como apunta ahora porque también me gustaría verlo otra vez dormido pero lo marca la diferencia

Voz 18 44:02 ahora Pink Floyd tienen una una exposición en Ifema su guitarrista que de todo hace unos días estuvo en A Vivir ha venido a presentarla y hay una exposición con todos sus recuerdos porque estos yo creo que no van a volver pero porque están

Voz 5 44:13 enfadadísimos no lo siguiente tuvieron demandas broncas entre ellos vamos que se o sea que no es un problema aunque yendo de que de que no estén ya entre nosotros como Freddie Mercury pero seguimos seguimos sumando opciones seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 41 44:31 a quién te haría físicamente sería Allegri cantante de los votos un tío que se creyó todo lo que dice en su vida y que Acciona música que ya nadie va a poder hacer más motor ser cambió tuvo cambios pero él jamás canceló un concierto por muy mal que estuviera Grande Lenin grandes

Voz 18 44:53 cómo es el fenómeno fan eh tanto igual igual que el con la cocina gallega

Voz 1491 44:58 cuál es exactamente igual Pippa quiere que vuelva

Voz 18 45:00 han Platero y Tú dice que hicieron tema este plan Pereira era era mucho la psicosis se decanta por el hard rock el rock duro británico rescatará por por un grupo que que lo vetó por allá los años setenta malos

Voz 1491 45:25 seguidores de Platero y tuvo de Héroes del Silencio que también nos lo han escrito y mucho en Twitter que no se preocupen que tenemos previsto hacer una

Voz 5 45:34 cuesta de bandas que nos gustaría que regresa

ahora a los escenarios bandas españolas en exclusiva son ya las cinco y dieciséis días

cuatro y dieciséis en Canarias

Voz 42 45:48 Turner torneo y asegurar que va a haber Baron en Segunda no

Voz 33 45:52 pero es deseo de la Federación Española de Fútbol que si es deseo del presidente del Comité Técnico de Árbitros que sí pero no se puede asegurar a día de hoy como dicen los periodistas

Voz 1491 46:03 bueno pues ya lo escuchábamos Velasco Carballo presidente del Comité Técnico de Árbitros confirma que de momento el año que viene no se va a implantar el bar en Segunda División

Voz 1571 46:13 ha querido hacer eso sí una valoración positiva de lo decisivo que ha sido para bien el vídeo arbitraje esta temporada en Primera División

Voz 33 46:20 hemos solventado más de ciento veinte errores hemos tenido una intervención directa en en casi el diez por ciento de los goles yo creo que que niegue eso es negar una realidad que que evidentemente es una pastilla que no cura los cien tipos de de neumonía estamos de acuerdo que hemos curado ochenta y veinte no las hemos curado pues pues pues feto pero quién niegue que ahora Montoya el va enfermos que que se iban a morir irá los hemos sacado adelante es que ha habido sesenta goles sesenta goles que es el seis por ciento gracias al bar que veintiséis han sido cancelados sesenta goles señores quién puede discutir que esto ayuda al fútbol es un seis por ciento de los goles el año pasado Manu y oyentes esos sesenta iban pa dentro sí sí eso sesenta dentro qué hubiera pasado bueno pues depende de de claro el ha venido afortunadamente para qué

Voz 1571 47:22 los muchas veces a nosotros los periodistas nos gusta recrearnos en las polémicas que hay después de alguna intervención del bar con también contamos las quejas que emiten algunos clubes el día después del partido y las contamos es porque polémicas hay quejas también hay pero Carballo cree que hay que ponerlas en contexto

Voz 33 47:40 hemos estado mirando esta tarde el preparando la entrevista que contigo ya hemos visto que todos los clubes han quejado comunicado llamadas públicamente en privado total menos dos Si me falla la memoria me perdonen pero hemos examinando que la Real Sociedad no he encontrado ninguna queja ir a la vez no ha encontrado ninguna queja ha habido quejas de todo tipo ha recibido tú más presiones de las que pensabas no soy objetivo porque es mi primer año como presidente yo sí que he recibido de verdad Hay eso sí que lanzo un una palabra por todos los que me han llamado unas conversaciones muy respetuosas con los representantes de los clubes que me han llamado un respeto absoluto hemos tenido conversaciones desde la naturalidad y bueno que habrá llamado cabreado alguno no de verdad que no de verdad que me me han llamado pues pues transmitiendo pues hay que es es que es que los presidentes de los clubes y los responsables de los clubes se están jugando muchísimo dinero tienen aficiones enormes detrás de ellos tienen que que que soportar una presión de de muchos socios de de en fin hay algunos de ellos que que entender les ellos pues comparten esa situación ese desasosiego esa yo creo que buscan más un una posible pues bueno compartir esa esa sensación que era algo más que ellos saben que no va entonces nosotros ofrecemos respeto y exitosa ofrecemos diálogo exigimos respeto

Voz 1491 49:06 con lo que no se ha mostrado muy optimistas con la aplicación de de estos avances en el arbitraje del fútbol femenino de momento no habrá bar en la Liga Iberdrola la primera división femenina IS no es el único aspecto en el que se podría mejorar

Voz 33 49:19 veremos no tardando una mujer pitando dirigiendo partidos en Primera División creo que a día trabajamos cada día para ello pero creo que eso no lo vamos a ver en un tiempo inmediato porque necesitamos varios años hasta que consigamos que eso sea realidad a corto plazo no hay nadie que los que esté probará preparada para habitar en primera división no

Voz 1571 49:43 ya hace mucho que no hablamos de él pero Sergio reggae Long ha sido uno una de las sensaciones de la temporada que ha tenido el el Real Madrid este año o refresquemos la memoria fue el lateral izquierdo indiscutible

Voz 43 49:53 para Solari cuando Marcelo estaba en baja forma

Voz 44 49:56 te has ganado la afición de Madrid en los partidos que juega esta temporada no bueno es sigue es cierto que noto muchísimo el cariño de la gente cuando salgo redes sociales pero bueno no tengo que estar un poquito de Mena aislado de eso pero siempre que la gente te reconozca tu trabajo es motivo de alegría

Voz 45 50:11 también notas que que tu nota sido buena no que cada vez que te ha puesto el míster has cumplido yo trabajo ya

Voz 44 50:18 ya para cuando me tuve jugar el partido está al máximo nivel dar el máximo de mí y es cierto que ha habido partidos bueno esta temporada pero también hay otros no tan buenos no todos de color de rosa pasa que llega Zidane recupera a Marcelo la titularidad porque porque si tú has dicho jóvenes pues hay que hay que aceptarlo no te quedan muchos muchos años de fútbol pero no te ha dolido pasar ese segundo plano hoy perderte el Europeo sub veintiuno cuando estabas en ese momento tan buenos forma al guión bueno son son cosas que pasan en el fútbol llega un entrenador apuesta voz pues lateral izquierdo que ganó la Champions con entonces yo es una decisión que entendí respeté por supuesto faltarán hacía no respetase del entrenador y entonces yo entrenaba día a día para cuando me quise estar bien yo soy un jugador de club uno a ningún problema esté siempre entrenar a cien por cien con una sonrisa

Voz 1491 51:01 yo al final de aprendería con mis compañeros algo que no todo mundo puede decir son las cinco veintiuno las cuatro y veintiuno en Canarias

Voz 47 51:21 es el Talgo eh yo bien en Grecia Grecia ahora un poco más de un año y medio aquí en Grecia la primera vez que tiene pues hace unos años en el dos mil doce y siendo un par de años antes talón y aquí es donde estoy actualmente y entonces viene por el trabajo mi padre que es militares españoles así lo destinaron aquí estoy viendo aquí añitos hizo el primer contacto que tuvimos con este país ir personalmente para mi fue algo bastante encantador con que me me atrapado mucho que siempre quise volver y hace un año y medio después de pasar tres años en Madrid ha estaba buscando oportunidades para para poder trabajar en otro sitio sobre todo y buscar una nueva vida en otro país creía fundieron un poco con esa experiencia en cuestión de cinco días de trabajar una a una empresa que no nacional

Voz 13 52:20 pelado

Voz 18 52:23 pues lo acabamos de escuchar un enamorado

Voz 1491 52:25 de Grecia atrapado por Grecia es el protagonista de esta mañana en vayas donde vayas Manuel al que vamos a conocer como siempre de la mano de Marina García buenos días buenos días

Voz 1571 52:37 cómo estás y además estrenamos país que no nos había escrito nadie desde Grecia es la primera vez

Voz 0159 52:41 efectivamente le teníamos ya ganas a Grecia Aitor y aunque inicialmente y llegaba a ti

Voz 1491 52:47 hace un año y medio hace unos meses

Voz 0159 52:49 el Salónica que es la segunda capital de Grecia en la segunda ciudad más grande con casi un millón de habitantes está situada al final del río Vardar que coincide

Voz 1571 52:58 en el golfo que lleva el nombre de la propia ciudad

Voz 0159 53:01 salón que en Griego y Tesalónica en español llegó a Atenas con con

Voz 43 53:06 la razón por una razón muy especial

Voz 47 53:08 sí ahora estoy con mi prometida viviendo Monique no nosotros queremos no son creemos planes de movernos para una ciudad Ivonne de ella ahora está embarazada pues queríamos deseamos que la clave en en quince salas Nicky que fue donde nos conocimos la verdad es que la vida aquí es un poco más relajado la gente le guste el con su café para arriba y para abajo así que se tomó las cosas con calma también ese estilo de cultura de del Café de las cosas que agobia que por nada eso es porque coincide mucho conmigo entonces aquí lo que estaba haciendo en la empresa y por la cual me vine a vivir a Atenas es una empresa de soporte técnico telefónico he y bueno luego ser un cambio de las costas de hizo vamos la detención de minutos artesano Nick y la verdad es que me encanta mi ciudad favorita probables

Voz 5 54:05 la ciudad preferida de

Voz 1491 54:07 el de Manuel Montalvo hay que desde luego lo va a ser más de momento en el que su hija nazca allí esa niña mitad griega mitad española que han decidido que nazca en esto

Voz 5 54:18 ciudad va a tener más razones aún para para

Voz 1571 54:20 le gusta pero otras maneras como cuenta las cosas se ve como que está conectado Ike está a gusto no en toda Grecia

Voz 0159 54:27 ahora lo vais a entender mejor porque

Voz 1571 54:29 preguntabais supongo que tiene esta ciudad

Voz 0159 54:32 de de Rato gente para él no primero volverse de España Grecia y luego de Atenas ha de que para que nazca su bebé pues mira nos lo cuenta él

Voz 47 54:40 a lo que la sensación familiar que tienen ellos y lo hogareño es que son así como acogen a las personas que es bastante agradable y a Atenas es la capital como capital siendo tan grande todo quieras que no se nota ese diferente sale las Consol Un poco más impersonal somos entonces sí que es más ajetreado todo el mundo va está más endulzar la ciudad de etcétera pero realmente lo Nicky que es la segunda ciudad más grande aquí en Grecia es una ciudad bastante universitaria de hecho tal vez en Navidades suelen fechas festivas innovación poco parece por ese motivo no sólo por los griegos en sí que estaba a los pueblos aledaños sino también de gentes de los Balcanes otros países si te quedabas quedaba quedaba poco hacia algo que me encanta mi aquí es ir a comer fuera a las las vieiras tan increíbles Tomás de sus vinos comer bien como tendríamos allí tapando así pues siete euros estar cuatro horas en un sitio con música con vino con con comida Hay ciudad genial para los que te despista está muy bien