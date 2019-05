De Buenas a Primeras (24/05/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:08 en la Cadena SER de primeros

Voz 1280 00:15 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:49 hola qué tal es viernes veinticuatro de mayo el fin de semana es cuestión de horas viene al menos en su estreno con temperaturas máximas un poco más bajas ahora mismo hay diecinueve grados en Águilas de Murcia y esperamos lluvia e incluso tormentas en todo el Mediterráneo ya sabemos más o menos como base del coche de futuro y la verdad es que dista mucho de parecerse a lo que nos hemos ido imaginando lo que nos habíamos montado en nuestra cabeza a base de ver películas de ciencia ficción

Voz 1571 01:33 pues sí pero sí que es cierto que van a detectar por ejemplo de forma automática si estamos empezando a quedarnos dormidos aussie estamos muy cansados para conducir

Voz 5 01:41 eso y la del microprocesador de night incluso estos como yo sí creo que estábamos al hombre sugerir

Voz 1491 01:51 Cloutier automático pero no van a sugerir no es de esta forma tan amable que mejor que nos paremos o que directamente no arranquemos estamos cansados no de hecho os pedimos perdón por adelantado a partir del dos mil veintidós en sólo tres años los coches van a sonar fundamentalmente así

Voz 2 02:10 si nos basamos de la velocidad límite pitido el coche nota que estamos conociendo distraídos pitido si detecta que no se está entrando sueño pitidos así que en realidad el coche del Bud

Voz 1571 02:44 sonora con la que limitar la velocidad intentar evitar despistes al volante para llevar incorporado un sistema que podrá bloquear el coche si el conductor ha bebido

Voz 0703 02:53 el alcohol es incompatible con la conducción primero porque crea un falso estado de euforia de confianza no somos consciente pues la pérdida de habilidades que tenemos primero una peores que que de distancias de velocidad cargamos de media un segundo más en reaccionar todo esto sin ser consciente de ello

Voz 1491 03:12 y como muchas veces no somos conscientes como recuerda Jorge Castellanos del RACE el propio coche lo será por nosotros de momento en esta primera fase que empieza como decimos en dos mil veintidós este sistema llamado al coloco etilómetro sólo tendrán que activarlo los conductores a los que hayan pillado alguna vez borrachos los reincidentes pero Bruselas no descarta hacerlo obligatorio para todos

Voz 1571 03:35 es que aquí por ejemplo en España según los expertos evitarían ciento quince muertes y más de quinientos heridos Si los coches vinieran con este sistema de bloqueo incorporado

Voz 1491 03:48 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a repasar todos los sistemas de seguridad que van a tener que incorporar los nuevos modelos que los fabricantes quieran vender aquí en la Unión europea y que no se limitan ni mucho menos a todo un rosario de molestos pitidos también está previsto que nos impidan automáticamente salirnos del carril Iker frenen solos que frenen solos también si detectan que hay peatones vulnerables en nuestra trayectoria el resultado de la encuesta de oyen de buenas mear recordado fragmento de nadie sabe nada que que cobramos hace un par de meses Ike vamos yo podría escuchar todos los días Pepito

Voz 6 04:39 va a merodear por tu casa cuando no estás pero cuidado con el objetivo de Vera tu abuela felices hizo dice su abuela yo lo dicho es que tanto en quienes Don José

Voz 1491 04:51 Tito que hiciera filos sería don Pepito sería muy difícil localizarlo porque al margen de lo que diga el línea ese nombre José ir Pepe no es más que un hipocondríaco de José es el nombre más común para vosotros para los oyentes de de buenas

Voz 7 05:08 dije bueno Ros yo estoy rodeada de José es

Voz 0084 05:11 de PTS de pilares de Pilarica lo decida

Voz 7 05:14 ya se va cerraron se porque será por la tierra será por favor por el Pilar de Zaragoza bueno en fin que Jose y pilas son los nombres que que más predominar el mitos no él

Voz 1571 05:25 cincuenta y cinco por ciento habéis votado por José incluido José Luis de San Blas que ha querido romper la tradición con su hijo

Voz 8 05:33 no de es José Luis por mis padres Josefa por Luisfe oro heridos casamos no seguimos la norma

Voz 1571 06:04 sí el más común en España y en la familia de otro Jose Jose de Málaga

Voz 1491 06:32 cosa que pasa por haberlos tres hermanos Antonio Antonia y Antonia

Voz 1491 06:39 este otro día Nos tienes que contar José de malo de Málaga más anécdotas que hayan pasado en tu familia por eso de bueno pues es Aitor por no complicarse mucho con los nombres seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 11 06:52 buenos días Julia de Alicante antes no se complicaba mucho la vida el día que nacían miraban en el calendario el Santo la santa que coincidiera algo así te quedabas Antonio Jose es Jesús es y las chicas pues con nombre combinado con María María José Rosa María o Maricarmen acuerdo yo de una compañera que tenían el trabajo cuño que hermana era ingeniero María que nombre en fin a mí me pusieron Juliana así de simple idea gracioso me encanta mi nombre

Voz 1491 07:24 Julia han a partir de ahora Julián Juliana que no es de Alicante este es verdad sí estamos desmontando a Julia Tapie en que más secretos nos está ocultando los descubriremos poco axiomas adiciones de de buenas

Voz 1571 07:37 pero las otras dos opciones son Mari Carmen Josefa por orden de votos ya sabéis que la encuesta sigue abierta en Twitter en arroba de buenas nos podéis contar cuál de estos nombres se repiten más en vuestro entorno por supuesto como siempre se otros nombres que que no están entre las opciones pero que son tradición en vuestro pueblo o en vuestra familia no solo contar

Voz 0084 07:55 es en el seis ocho tres tres dos tres siete

Voz 1571 07:58 cero cuatro aquí en el equipo de de buenas a primeras

Voz 1491 08:01 como somos pocos no no repetimos era sólo hay un Sergio Sergio Díez en la producción y un Borja Borja González en la técnica y con ellos y con vosotros nos quedamos la próxima hora y media en pieza de buenas a primeras

Voz 1491 11:01 paso minuto de las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias hay mentiras piadosas detalles pequeños que ocultamos como Julia de Alicante hemos descubierto que esta llama Juliana un detalle sin importancia pero hay mentiras con consecuencias tan graves que nos parece mentira valga la redundancia que alguien haya sí todo tan cobarde e irresponsable de de ocultarlo es lo que pasó en el accidente nuclear de Chernóbil

Voz 13 11:28 dos Cueto torturada en Chernóbil

Voz 2 11:32 a su y lo que pasó después incluso tuvo cuento

Voz 14 11:36 fue demente

Voz 15 11:38 a para los fans de es

Voz 1491 11:41 con solados de Juego de Tronos aquí una recomendación la nueva serie de la HBO Chernóbil que relata lo que ocurrió durante los días posteriores a la catástrofe nuclear más grave de nuestra historia

Voz 1571 11:52 veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y seis una el veintitrés de la mañana a tres kilómetros de la localidad de PRI Piatti lo que ahora es Ucrania el reactor cuatro de la central nuclear de Chernóbil explota inmediatamente mueren dos empleados de la planta en los tres meses siguientes veintinueve más los niveles de radiación eran altísimos claro todo esto no se supo hasta más tarde Eva Cruz sigue con el relato

Voz 16 12:17 la historia de Chernóbil contiene tensión sacrificio y comportamientos heroicos pero que

Voz 17 12:22 la resuena en nuestra época son la negación y la ocultación como forma de actuar de las autoridades soviéticas empezando por quién era el jefe de la planta aquella noche Anatoli Diack

Voz 2 12:31 sí

Voz 0084 12:35 será por las tuberías rotas el agua está ligeramente contaminada no creo que sea grave

Voz 17 12:39 cómo pueden ser tan inconscientes fuese este personaje Diack Love fue el jefe del experimento que resultó en el accidente

Voz 1491 12:46 el responsable de todas las decisiones que provocaron y luego

Voz 17 12:48 grabaron el suceso fue también el cabeza de turco cumplió diez años de trabajos forzados y luego murió de un infarto en mil ochocientos noventa y cinco a los sesenta y cuatro años

Voz 1706 12:57 cuántas personas se han visto afectadas por ese accidente además de las treinta y un víctimas mortales directas

Voz 17 13:02 pues doscientas nueve sufrieron heridas directas pero fueron evacuadas apresuradamente ciento dieciséis mil personas se detectó radiación en trece países de alrededor unos cinco millones de personas han vivido en áreas contaminadas y cuatrocientas mil de ellas en áreas gravemente contaminadas seiscientos mil trabajadores los llamados liquidadores recibieron dosis de radiación mientras participaban en él

Voz 1491 13:22 masivo proceso de descontaminación contó

Voz 17 13:25 mención y mitigación pero la población civil ha sufrido mucho la OMS considera que unos cuatro mil casos de cáncer de tiroides leucemia son producto directo de haber recibido radiación en la infancia a la adolescencia

Voz 1706 13:36 Illa Central imagino que se cerraría inmediatamente después del accidente

Voz 17 13:39 pues no el cierre definitivo de la central no se produjo hasta diciembre del año dos mil hilo financió la comunidad internacional lo que sí se construyó inmediatamente fue un sarcófago donde en cerrar el reactor explosionado pero la naturaleza fue degradando el primer sarcófago en dos mil dieciséis hubo que construir uno nuevo

Voz 1491 14:02 pues es el nuevo sarcófago es la mayor estructura móvil construida hasta la fecha en todo el mundo es como una especie de de Arco de ciento diez metros de alto ciento cincuenta de ancho y dos cientos cincuenta y seis de largo pesa más de treinta mil toneladas de mueve sobre raíles

Voz 1571 14:19 en teoría tiene que durar más de cien años una de las personas que construyó esta gigantesca estructura ha pasado por por Hoy por hoy se llama Florencio Alonso de Valladolid es jurista

Voz 1706 14:30 como acabas tu construyendo ayudando a construir el sarcófago de Chernóbil

Voz 18 14:34 la empresa a la que yo represento ha sido una concesión y fuimos hasta bajar tres operadores más y yo en la construcción de ellos lo llaman confinamiento no lo quieren llamar sarcófago cuántos días estuviste en siete meses ciento cincuenta y seis días pero descontados eh bien bien sí

Voz 19 14:50 sin problema la gente es muy agradable pueblo caminos muy simpático muy es pobre pero te lo da todo es muy bueno cuando utilicen

Voz 1706 14:59 en floreció te vas casa Chernóbil qué es lo primero que se te pasa por la cabeza

Voz 18 15:02 yo diría yo vine de viaje Alberto Lozano jefe de mi empresa hoy nos lo comunicó que ven con un contrato luego se lo comuniqué a mi familia que también se lo que vamos

Voz 1571 15:15 de aquella manera tú me dejas las grúas

Voz 18 15:17 sí yo manejo su operador de esto tiene que ser dificilísimo bueno es como todo es acostumbrarse es un trabajo más tú te subes al agrupa a contra altura estás ciento uno metros de altura y hoy pasan ocho horas bueno pasamos ocho segundos tornos doce horas

Voz 2 15:35 dentro del ocultismo que hablábamos

Voz 1571 15:37 Florencio contaba cómo las autoridades nada más llegar les explicaron que todos los días había que chequear las máquinas pero que si había algún problema que no se les ocurriera apuntar lo que hablaran primero con un supervisor un signo más de ocultismo

Voz 1491 15:49 sí e ir más allá de ese ocultismo tremendo y lo peor son las posibles consecuencias por estar trabajando una zona con semejantes niveles de radioactividad de ahí las medidas de seguridad por las que tenía que pasar cada día después de trabajar en Chernóbil

Voz 20 16:14 se está hablando lo que Florencio porque está prohibido grabar dentro y está prohibido igual que Rabat máquinas y con una ducha fría basta para eliminar di lavar el efecto de la radiación

Voz 18 16:30 no en las duchas frías es por si tienes partículas radiactivas la radiación la cual asimila el cuerpo Hinault escapadita yo lo que te controlan es que nos lleve partículas radiactivas de todas las maneras la empresa no barca lo primero que hizo antes de mandar a sus trabajadores fue retirar todo el suelo antiguo que había en Chernóbil Se retiró cuatro metros de profundidad toda la tierra todo se puso tierra nueva porque toda esa tierra estaba contaminado con particular desde Valladolid pero vio mucha gente trabajando con vosotros no si había hay muchísimos países había turcos ucranianos había bielorrusos polacos norteamericanos franceses había gente de Azerbayán Filipinas era un Góngora de países ellos coordinó Weiss bien

Voz 1 17:16 cómo te corridas hay que hay que dice

Voz 0127 17:25 son las cuatro y cuarenta y siete las tres y cuarenta y siete en Canarias

Voz 21 17:48 con Brian Pérez

Voz 2 17:59 hizo llegada anuncia también la llegada del fin de semana así que siempre nos alegra Brian Pérez buenos días buenos

Voz 22 18:06 días que ganas que maravilla teníamos ya de fin de semana como te encantas Feder que anuncia la llegada de estos días de descanso a aquella primera el trovador del fin de semana explotación redes buenas noticias SER rusos bueno un poquito de todo e os traigo y reaparición por sorpresa ríe aniversarios separados río operación en la familia

Voz 1571 18:27 cada vez más retorcida

Voz 22 18:29 te te has visto estábamos con la reaparición por sorpresa bueno Julio Iglesias que como dicen esta canción de aquí de allá no sabe por dónde va bueno estaba desapareció hicimos Julio Iglesias desde que no recogió su Grammy honorífico a

Voz 23 18:46 trayectoria musical creo lo recogió pero yo fue

Voz 24 18:49 te hace nada también lo es pues

Voz 22 18:51 a nada no sabíamos dónde estaba hasta ahora esta semana ha reaparecido lo hecho una boda en México no en una boda cualquiera en un la boda de una hija de uno de los abogados más importantes de México y en la que además también estaba el presidente del país muy amigo de del cantante el la el padre de la esta chica que se casaba y ahí también les dio un concierto privado y a la novia y a la familia

Voz 25 19:15 entretanto intenta

Voz 2 19:18 o de niña mujer del niño

Voz 22 19:21 han muy para una boda no bueno además Julio Iglesias hemos conocido esta semana que se va a someter a una prueba de ADN para confirmar si es padre de un supuesto hijo que tiene por ahí los era el único Javier Sánchez Santos y en unos días el treinta de mayo el juez va a estudiar esta demanda de paternidad que es la tercera en veintiocho años este chico creyente que van en dime dime Lam de este chico de

Voz 1491 19:46 diferentes chico no no desde chicos la TDT yo mismo

Voz 22 19:49 con qué dice que su madre que era bailarina estuvo como Julio Iglesias y pues se

Voz 2 19:54 fue fruto de esas relaciones sea bueno

Voz 1491 19:57 pues la semana que viene el juez de la demanda ya nos irás contando ya

Voz 2 20:06 bueno yo esta semana hemos pasado

Voz 22 20:08 todo el veintidós de mayo si veintidós de mayo para la historia que tengo contaros es igual a quince años

Voz 2 20:14 qué X aniversario el Real universo

Voz 22 20:16 Darío quince años aniversario de bodas de Felipe y Letizia

Voz 1491 20:20 no tenía ni idea años que aprenda

Voz 22 20:22 pido que los quince años se llaman bodas de cristal

Voz 1571 20:25 claro como ya no llegamos ya no llevamos tanto a los Veinticinco a los cincuenta pues nos hemos tenido que inventar Bodas de intermedia al igual es porque a los quince rompe para

Voz 22 20:34 no lo habrá consumir va mojada consume bueno quince años aniversario de bodas que van a pasar separados

Voz 2 20:42 ningún anticipo despachos porque nadie se equivoque no es una ni yo creo que de oro blanco y esto pues la perdida sí

Voz 22 20:49 de los que ya hemos superado los quince años y bueno Atrás queda ese famoso déjame terminar de la Villa de mano es enseñar el anillo bueno hay que decir que todo tiene una razón esta semana el Rey recibía al nuevo presidente del Congreso presidente del Senado e entonces claro esto alteraba la agenda Hinault pudieron pasar ese día de aniversario junto bueno a ver que estuvo

Voz 24 21:15 propone una hora y me dice el bate de tiro

Voz 22 21:18 nada de los pocos bueno pero hasta las elecciones esta semana el domingo volvió pero claro esto altera la agenda pero sí que parece que la celebración queda postergada para el fin de semana para ya celebrarlo con las niñas con Leonor y Sofía celebrar esos quince Collins

Voz 1491 21:35 qué aniversario de bodas de de los reyes eso eso nos queda

Voz 22 21:39 la operación en la familia

Voz 26 21:42 bueno aún

Voz 22 21:44 no nos hemos recuperado del susto de Iker Casillas es difícil hablar pero también entiendo que hay que estar agradecido porque tiene mucha suerte todo asaltada todas las revistas esta semana Sara Carbonero pues no sorprendía con un comunicado en el que decía que le había tocado a ella esa dicho sea palabra de seis letras que todavía le costaba escribir Bono pasó una revisión los médicos le dieron un tumor maligno en el ovario bueno hay que decir que así operó

Voz 1491 22:09 nada

Voz 22 22:09 todas las revistas destacan que la que la operación ha ido estupendamente que ha ido muy a tiempo y aunque ahora va a tener unos meses de tratamiento sí que es verdad que está muy apoyada muy rodeada por el equipo médico por Iker Casillas que ha podido acompañar desde el minuto uno en el hospital ir aunque que ya cuando Iker estuvo ingresado tuvo que tarda un poquito en incorporarse al hospital pues por temas de de la distancia no ir a Bono ha pedido mucho respeto a los compañeros periodistas y hay que decir que bueno pues desde aquí como Ana

Voz 0084 22:39 todos los compañeros en las revistas nosotros también las Tresserras pues todo el ánimo y muchos deseos de verdad reaccionan noticia Sara

Voz 1491 22:45 carbón limpio acto I

Voz 22 22:48 se han metido en otra vez

Voz 1491 22:50 hemos que vaya todo bien ibamos

Voz 22 22:53 al concurso hito para cambiar de ánimos

Voz 2 22:55 sí porque tenemos que terminan en alto hombre

Voz 22 23:12 os traigo un concurso citó hoy que a ver a ver por dónde me lo pilla a ver vale lo pillar muy pronto

Voz 1491 23:19 pero toda a un error

Voz 22 23:22 a una chica de Ayamonte Huelva hay que os puede sonar así español de Ayamonte Huelva nada aclara María del Monte una folclórica María del Monte hay que decir que va por el folclore vale porque le conocimos en dos mil cuatro con corona abanico en mano bailoteos tsunamis no es un amigo con corona Ayamonte Huelva le conocimos en dos mil cuatro no tengo ni idea habréis la definitiva nunca ha sido muy sencilla antes muerta

Voz 1571 23:54 a qué sencilla y esta era

Voz 2 23:57 ya sabemos que es que ganó

Voz 1571 24:00 Eurovisión Junior

Voz 22 24:02 te María Isabel María Isabel de la idea de esta vía que Marina no le vas a ver quién es esta persona por favor oyentes de de buenas a primeras ahora mismo mensajes cuanto sabéis quién esta esta mujer muchísimos

Voz 1491 24:21 yo necesito apoyo de esconderme quiero escucharos final del delito no sentirme una ignorante

Voz 22 24:27 María Isabel durante muchos años fue la niña más famosa en este país esta canción yo creo que la vayamos todos durante un par de veranos por lo menos creer haber haber Raúl un poco para arriba

Voz 2 24:42 evidentemente la canción

Voz 1491 24:43 he escuchado un millón de veces ahora concepto María Isabel concepto

Voz 22 24:49 María Isabel para nada no lo manecillas a manejar pero bueno hay que decir pero no sabemos de eso Vida Diana ni ya está con este tipo folclore pop aflamencado que le llama ella sí bueno ha sido noticia esta semana además porque se ha puesto a hacer covers de Rosalía mira vamos a escuchar un poquito una cover de Rosalía que tenemos por ahí preparó

Voz 27 25:11 sí

Voz 2 25:15 ya

Voz 22 25:17 y bueno pues aparte Madama nada más que decir que es la mayor alegría reciente en la historia de España que tenemos en Eurovisión ahora que hemos pasado esta

Voz 1491 25:27 ver en Eurovisión Junior en euros que una visión normal acabamos de saber que existe tal cosa existía existió religión eligen

Voz 22 25:35 no ahora nos estamos planteando volver existe pero España ya no participaba en las últimas se ha vale pero estamos planteando por si acaso se nos multiplican a veces se nos da mejor que que la actual edición normal de adulto

Voz 28 25:48 sí

Voz 1491 25:49 bueno habrá Brian no digo nada pero el próximo viernes y quiero

Voz 22 25:54 es algo de ganar una victoria bueno estas el adjudicados Aitor Albizua muy bien

Voz 1491 25:59 de semana desde luego

Voz 1571 26:10 antes de morir stay Poll miró a su hija

Voz 29 26:13 may bici dándole unas cintas le dijo no pierda sexto aquellas serán sus últimas grabaciones quince años después aquel disco

Voz 0084 26:21 provida

Voz 30 26:24 más

Voz 0084 26:27 y te estoy Poli sus hijas fueron una de las grandes bandas familiares del soul gospel el veterano músico afrontó un último disco antes de morir pero no pudo acabarlo lo hizo muchos años después su hija Davis junto a su socio Jeff Tweedy cantante y líder de Wilco fan de los State Paul Singer Teddy se encargó de producir aquel disco añadiendo la voz de May

Voz 29 26:50 visa la de su padre y poniendo a su propio hijo adolescente a la batería Davis lloró la primera vez que escuchó aquel disco al que titularon no pierda sexto la última frase que le dijo su padre la hija de pop te Stay Paul cumplió su promesa fue más allá dando forma a una maravilla de disco que los juntó de nuevo en dos mil quince con canciones como este mayo

Voz 2 27:13 exacto

Voz 31 27:28 Obama oro al Laos Aldo

Voz 2 27:44 vale

Voz 28 27:47 el centro de Harry José

Voz 32 28:27 si quieres pechó in voce

Voz 1491 28:42 pues da nunca se va a perder estas últimas cintas de

Voz 1280 28:45 el pop su State Paul un disco este don los diésel que llega casi desde el otro lado lo sol en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 31 28:56 el oro al Laos masiva

Voz 28 29:10 bueno

Voz 2 29:46 si hoy hasta primeros

Voz 1 29:49 com Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 1491 29:59 son las cinco las cuatro en Canarias Ana corbata un buenos días buenos días hoy termina la cama

Voz 0127 30:09 hay hay casi todos los líderes nacionales lo van a hacer en Madrid Pedro Sánchez estuvo anoche en Barcelona junto al candidato a la Alcaldía Jaume Collboni junto al candidato socialdemócrata a la Comisión Frans Zimmerman sí

Voz 21 30:19 Avis porque siempre partido porque representamos lo que ellos lo quieren para Cataluña representamos una Catalunya que quiera a España

Voz 0127 30:27 en España que quiera Catalunya Pablo Casado se refirió desde Canarias al saludo entre Pedro Sánchez dio Junqueras el día que se constituyeron las

Voz 0084 30:34 cortes nosotros sí estamos preocupados de que el presidente del Gobierno de España le diga no te preocupes a alguien cada golpe de estado nuestro país y además lo que pensamos es que si unimos los puntos ese no te preocupes conduce a un indulto

Voz 0127 30:46 Albert Rivera se fue al pueblo de Josu Ternera mira valles a pesar de que allí Ciudadanos no presenta candidato

Voz 1915 30:52 hay que ir con las sirenas o las alarmas porque

Voz 22 30:55 nunca lo está ya no no sabéis callado

Voz 1915 30:58 tiros no nos vais a callar con sirenas

Voz 0127 31:00 Pablo Iglesias estuvo en Madrid con sus candidatos europeos a la ir también a la Comunidad porque al Ayuntamiento no presenta candidatos

Voz 33 31:07 se acabó la época de los gobiernos de partido único que toca transigir y que toca dialogar y que toca ponerse de acuerdo para que por fin en este país puede haber un gobierno que sea una luz de esperanza en Europa

Voz 0127 31:20 hoy último día de campaña por tanto que se va haber atravesado por la decisión que tiene que tomar la Mesa del Congreso con los diputados presos tiene que decidir si lo suspende o no en Estados Unidos Donald Trump ha aprobado esta noche un segundo paquete de ayudas a los agricultores del país está dotado con dieciséis mil millones de dólares

Voz 8 31:37 se leyenda en ese Sensio Merkel Ana

Voz 0127 31:43 sí es un intento más del presidente por paliar los efectos de la guerra comercial que ha iniciado con China esta noche Wall Street ha cerrado con pérdidas su principal indicador se ha dejado más de un punto y a esta hora el Wall Street Journal publica que el productor Harvey Weinstein ha llegado a un acuerdo para pagar cuarenta y cuatro millones de dólares a las mujeres que le demandaron por su conducta sexual Andrea Villoria según este periódico

Voz 17 32:04 Cal de Nueva York ha llegado a un principio de acuerdo con su productora la decena de mujeres que lo han acusado de acoso laboral en febrero ochenta empleadas le denunciaron por maltratar y explotarlas aunque sólo diez de ellas acabaron en los tribunales de los cuarenta y cuatro millones de acuerdo treinta eran directamente a las víctimas y a los acreedores que dejaron dinero al magnate antes de su quiebra el resto se utilizará para cubrir los costes legales del acuerdo una negociación de la que queda fuera la acusación por violación que sentará en el banquillo Weinstein este septiembre

Voz 0874 32:33 todos los viernes entramos en la cocina de David de Jorge

Voz 17 32:36 para abrir el apetito hilo que surge quería tenderle la mano y el brazo matrimonio

Voz 2 32:41 está escuchando

Voz 22 32:42 mujer de nada pero

Voz 2 32:45 qué le Aida infidelidad me encanta que hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena Ser

Voz 0127 32:56 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1571 32:59 en ese

Voz 2 33:02 los informativos

Voz 1 33:05 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 33:57 pedirla así vamos a despedir la semana en lo informativo así como nos contaba Ana Button hace un minuto vamos a que nos esperan lo meteorológico tanto este viernes como el fin de semana Luismi Pérez buenos días

Voz 29 34:10 hola buenos días compañeros pues fin de semana que despierta ya Si lo entendemos como hoy mismo con tiempo revuelto en el norte y el nordeste del país hay que decir que hoy va a llover bastante además en gran parte de Aragón sí sobre todo en Cataluña con tormentas fuertes que ya van cayendo pero sobre todo a partir de esta media mañana semana generalizar otras zonas del país también acabarán teniendo chubascos sobre todo el Cantábrico las zonas más pegadas al Mediterráneo esta tarde en la Comunidad Valenciana en Murcia incluso en las provincias de Granada de Jaén it de Almería así como en Baleares cuanto más hacia el suroeste

Voz 34 34:44 del país por ejemplo en el Guadalquivir Marín

Voz 29 34:47 Aitor pues esas temperaturas no van a bajar todavía un ambiente

Voz 1571 34:51 que va a seguir siendo caluroso no va a llover en Canal

Voz 29 34:53 ellas también un tiempo que va a ser tranquilo esas temperaturas van a bajar bastante en el nordeste del país fin de semana otra vez con chubascos en Cataluña sobre todo durante la tarde de mañana en las montañas del Mediterráneo bastante cierzo en el Ebro y cuanto más al Guadalquivir Guadiana más sol más calor el domingo de hecho vuelven a subir las temperaturas en todo el país iba a ser día básicamente tranquilo quizás en Canarias las nubes serán más abundantes en el Cantábrico también nubes más tozudas el domingo

Voz 1491 35:19 podemos decir que sabemos más o menos el tiempo que hacen Marte o la velocidad a la que sopla el viento en Saturno irnos unos ha ocurrido nunca sin embargo Luismi ponernos a leer contigua mirar detenidamente un mapa del tiempo de los de toda la vida en los que que vemos por ejemplo dibujadas esas líneas las hizo Varas que todavía Nos has contado que significan

Voz 29 35:42 así es pues eso es la madre del cordero de las previsiones del tiempo

Voz 22 35:45 sí todo por ejemplo si habla de Didac

Voz 29 35:48 ECA de la meteorología o como se predice el tiempo lo primero que hay que entender a parte de cuatro fundamento se físicos Intermo dinámicos es hay que aprender a leer un mapa del tiempo y el mapa de tiempos el mapa de obras las obras son las líneas que en esos mapas de previsión en esos mapas en los que se plasma al territorio sea un territorio concreto como una comunidad autónoma o por ejemplo un territorio mucho más amplio como podía ser toda Europa pues bien se dibujan lo que se llama las configuraciones históricas a las presiones que hay en esos puntos siempre reducidos a nivel del mar esas líneas esas obras Nos están mostrando las zonas en las que la presión atmosférica es la misma eso para que se hace básicamente para dos cosas una para comparar qué situaciones meteorológicas hay en cada punto is sobretodo y muy importante saber si las prisiones en un punto están bajando están subiendo si esas presiones están desplazando por tanto si las borrascas se alejan Se acercan Ia hay que decir que esa sí hizo obras suelen dibujar de cuatro en cuatro militares su efecto Pascal es esa es la la la unidad de medida de la presión atmosférica esto Pascal o minibar escucharéis las dos palabras el IBEX significan exactamente lo mismo ir a parte que se dibujan de cuatro en cuatro pues según la forma que tengan así sobras hilo cercanas que estén unas de otras no estarán diciendo una configuración u otra valla nos estará diciendo qué tipo de tiempo SES espera para las próximas horas se dibujan pues para las próximas veinticuatro horas cuarenta y ocho setenta y dos hay previsiones incluso mapas del tiempo que puede llegar hasta diez o quince días en la previsión a grandes rasgos de Marina

Voz 1491 37:28 sí pues es decir por ejemplo que las

Voz 29 37:31 las cuanto más apretadas están significa que la diferencia de prisión entre dos puntos imaginemos entre A Coruña hay Barcelona pues es más grande cuanto más cuantas más líneas veamos en un mapa del tiempo significa que va a hacer más viento cuando las formas de las obras tienen que adquieren pues como una forma de huevo huevo sea tumbado ósea con forma de huevo como la ponemos a la nevera pues no suele dibujar que se está formando un anticiclón por tanto un tiempo un poco más tranquilo en cambio cuando las obras empiezan a dibujar como una especie de telaraña en la que se dibujan muchas y muchas y sobras que acaban convergiendo o acaban cerradas en un punto como si fuera una especie de espiral eso nos está indicando que hay una borrasca para saber el viento que está soplando en un éxito cuatro eso es sencillo una vez que ya sepamos que es un anticiclón y una borrasca por ejemplo en el anticiclón pues la el viento se mueve como un reloj o sea hay que tener en cuenta que cuando veamos el centro de un anticiclón a alrededor de él el viento se moverá como un reloj ejemplo Si un anticiclón se coloca en las Azores puesto desde allí el viento en la península en Canarias y en Baleares era del norte hay que hacerse esa idea

Voz 1491 38:42 antes de seguir y para que nadie vuelva locos de puede decir tanto Obama como hizo Barà quien no no si te no tiene mía Luismi Miami ante Isaías Lafuente que las dos fórmulas son correctas

Voz 1571 38:54 entonces es menos decías que cuanto más limpias veamos esas líneas esas hizo Varas así como huevo es anticiclón cuanto más así telarañas y más allá pues borrasca entonces teniendo en cuenta todo esto que mapa que que van a dibujar las seis obras para los próximos días

Voz 29 39:11 pues mirad hoy sobre todo hoy y mañana van a dibujar sobre la península especialmente y Baleares una forma de uve eso de V que es es una es lo que se una vaguada en las obras las vemos entrando desde el norte cuando llegan hacia el Mediterráneo vuelven a subir por ejemplo en la zona de Córcega y Cerdeña vuelven a subir hacia arriba esa forma de V esa forma de ser turco que se le llama esa vaguada nos está indicando que hay una zona inestable hay una zona en la que se forman tormentas si os fijáis en la previsiones hemos comentado que en Aragón Cataluña y el Mediterráneo va a haber esos chubascos hoy y mañana pues bien tendremos esa forma de surco los surcos cuando los veamos en los mapas del tiempo eh la parte derecha de esa V las obras forman esa V ya os digo la parte derecha de la V es en la zona en la que lloverá más la parte izquierda de la V es donde el tiempo será más seco y más ventoso ejemplo hoy esa esa vaguada esas uves o esa V vaya si está situando más o menos en el centro de España por tanto todo lo que es el este del país es donde se producirán esas tormentas eso será lo que se dibujará una vaguada una V

Voz 1491 40:14 pues efectivamente tenía toda la razón la madre del cordero absoluta si es que no nos cuentan de todo puede pasar que en el mapa no haya ni una no vemos ninguna una de estas líneas

Voz 29 40:25 puede pasar así es y si las diferencias de presión entre imaginemos Bilbao Cádiz o Mahón Vigo

Voz 1491 40:31 o Madrid is Las Palmas de Gran Canaria

Voz 29 40:34 no son importantes no llegan a esos cuatro Miliband PSOE es de diferencia no se dibujan y sobras eso se llama un pantano Baró métrico es eso es un pantanos como una una zona muy tranquila como para dibuja como para jugar en o como para viajar en Callao por ejemplo kayak meteorológico y eso los está indicando que el tiempo será estable tranquilo sin grandes vientos sobretodo es un viento en calma en verano sí que es sinónimo de tormentas por la tarde en las sierras por tanto imaginemos que estamos en el mes de agosto y estamos en algunos sitios de Sierra dentro de un ascensor

Voz 1187 41:10 por ejemplo

Voz 29 41:11 lo pues si el cielo está despejado por la mañana iremos ese tema Pasini sobras podemos decir casi sin equivocarnos que por la tarde habrá tormenta hay quedará muy bien en el ascensor

Voz 1491 41:21 nunca volveremos a mirar igual un mapa del tiempo Luismi gracias buenas buen fin de semana un abrazo

Voz 28 41:38 Maricarmen

Voz 1491 41:39 todo el nombre más numeroso desde que te ríes a mí

Voz 22 41:45 Maricarmen Maricarmen

Voz 1491 41:47 nombre más común en España entre las mujeres pero lo que estamos preguntando en arroba buenas es cuál es el que más se repiten vuestro entorno IN pueblo de Blanca Esther Gil Nos lo escribe en Twitter si gritas di media calles de da la vuelta Tejita porque es el nombre de la patrona mono nos hemos vuelto locos pues buscando en Internet no hemos dado ni con el nombre ni con la patrona ni con el pueblo ni con nada pero no nos fiamos de nuestros oyentes nos fiamos de Blanca y mandamos un saludo desde aquí a todas las consolas

Voz 1571 42:16 lo que si alguna nos está escuchando

Voz 2 42:19 en una rueda de voz seis otra tres

Voz 1571 42:21 tres dos tres siete cero cuatro es la encuesta de oye en arroba de buenas en Twitter os preguntamos cuál de los cuatro nombres más comunes en España se repite más en vuestro entorno ellos pedimos además que nos contéis otros que sean habituales en vuestros pueblos o en vuestras familias arrasa como no Jose con el cincuenta y cuatro por ciento de los votos seguido de Antonio veinticuatro por ciento Mari Carmen dieciocho

Voz 22 42:42 Carmen Josefa por último con el cuatro

Voz 1571 42:44 por ciento indicaron a la infracción

Voz 35 42:47 sea más fácil cambiar de nombre por ejemplo yo he querido cambiarme el mio porque lo odio el juez me lo denegó me dijo que no era ningún motivo suficiente entonces se conoce que si me llamo en nombre y apellido Manson si me lo puedo cambiar pero como me llamó Inma y no me gusta pues no me lo puedo cambiar

Voz 1491 43:07 pero sin madre Marismas del volcán por favor no te lo cambian no sería lo mismo recibir tus mensajes y esa introducción estoy Inma de Madrid pero bueno eso es lo que más tenemos entre nuestros oyentes son

Voz 2 43:21 José y puede que tengamos cada vez más yo tengo cuatro hijos varones cuatro anillos se llama José

Voz 1491 43:35 los cuatro hijos de José Luis de Baza Granada y otro oyente también José Luis de Valencia

Voz 36 43:43 me Familia de cinco hermanos Jose ese José Luis las curiosidades son miles y no frente que sí a José María es eh

Voz 0084 43:53 más claro es que José José era

Voz 22 43:57 el comodín de Quero mejor

Voz 1491 43:59 ya te también es muy fácil solas cinco y catorce de las cuatro y catorce en Canarias Juanfran ha dicho este jueves adiós definitivamente al que ha sido su club durante nueve temporadas al Atlético de Madrid y unas horas después ha estado aquí en estos estudios para contarle esos sensación a Manu Carreño si el futbolista poner

Voz 1571 44:21 el rumbo a nuevos horizontes aunque no dice no saber su destino para el año que viene asegura que va a estar fuera de de la Liga española que ha vivido así en su última etapa bajo el mando del Cholo sin

Voz 0084 44:32 el Atlético dejó de ser un el pupas que un agente al pop así por el Cholo

Voz 1187 44:37 sí por el Cholo por sus jugadores que entre todos formamos algo muy especial yo creo que eso del pupas del Atlético de Madrid

Voz 1 44:46 se acabó para realmente de verdad

Voz 1187 44:49 y lo he dicho porque ese momento especial se acabó el día que ganamos la Copa del Rey en en el campo del Real Madrid

Voz 0874 44:55 acabó porque ahí pasaron el catorce años

Voz 1187 44:57 eh que no le ganamos luego hemos jugado finales con ellos en el futuro hemos perdido o ganado aquí pero yo creo que es es es es un hay un punto de inflexión ahí es porque ahí nosotros nos creímos que que que podíamos volver a ser el Atlético Madrid históricamente que compite con Madrid Barça la gente diciendo hemos vuelto

Voz 1491 45:17 también ha habido momentos duros en estas nueve temporadas los peores que recuerda Juanfran en concreto pues las dos finales claro de Champions que el Atlético perdió contra el Real Madrid en dos mil catorce y en dos mil dieciséis estable mala de Milán le dejó un sabor agridulce porque a pesar de la derrota no olvidar nunca el apoyo de la afición cuando mandó al palo el penalti final dando la victoria al equipo blanco

Voz 1187 45:39 fue algo muy bonito porque vienes de perder un partido en el tema es que también a lo mejor la aficionada al Atlético de Madrid eh no se centran a lo mejor en ese sólo penalti por un momento puntual que que es desgracia de de tener un fallo en un penalti como lo puede tener en cualquiera la gente yo sentía algo especial con con la gente en ese momento porque eran nuestra segunda al final de Champions que no hubiéramos podido ganar la gente yo creo que sintió algo especial a mí es decir mira es que este chico eh ya podrá hacer lo que sea pero es que es lo que queremos es que se deja la vida porque el Atlético madre

Voz 0084 46:17 el ya exfutbolista del Atlético

Voz 1571 46:19 de una anécdota bastante bonita que sirve para definir su relación con el Cholo Simeone logró ya prescrito cómo conociste

Voz 1187 46:25 sólo puedo dos horas antes de empezar el entreno ya estaba yo ya currando yo dije aquí empiezan las Navidades entrenador nuevo sea yo quien tengo que darlo todo darlo todo desde el primer día para que me vea el entrenador y que me vea los ojos que me vea qué es lo que quieren todos los entrenadores ver a sus jugadores motivados que que que con ilusión con ganas luego a partir de ahí pues ellos deciden y luego tú lo respetan como jugador eh si juegas juegas pero yo creo que él vio algo mi ese día ya me lo ha dicho luego personalmente a mí que que que que eso ya le transmitió algo a él

Voz 1491 47:02 la de Juanfran no es la única salida de este año en el Atlético de Madrid también deja el club Godín al que han despedido por todo lo alto y otro futbolista que nadie pensaba que hace que se marcharía hora idea hay la polémica que ha suscitado

Voz 0874 47:16 te esperabas que Griezmann si fuera

Voz 1 47:20 la verdad es que no

Voz 1187 47:21 luego cuando no sólo a mí me lo dijo unas horas antes estando estuvimos con con Godín allí en su casa hay antes de decírselo a Diego ya ya Miguel Ángel aquí lo transmitido también a nosotros Si bueno pues es una situación que que nadie esperaba pero que que enseguida comprendí la respeté Hay Yves Le dije que le deseo lo mejor porque es que los los años que ha estado aquí ha dado un rendimiento increíble Atlético de Madrid eh eh eh lo ha dado todo bobo por este club ahí eso también hay que respetarlo más allá de que lo pero el tengo una forma ese que te quieras despide una forma de otra que seas más cariñoso más sentimental menos sentimental eso cada unos de una forma de ser un padre una madre tú tampoco lo puede exigir a todo el mundo de todo el mundo se igual que lo transmita igual

Voz 1491 48:12 son las cinco y dieciocho las cuatro y dieciocho en Canarias

Voz 1571 48:22 el miedo a Camacho

Voz 1 48:28 yo

Voz 1571 48:31 pues mira que no tenía ni idea yo de que Clean is también cantaba yo creo que podría ser como el Bertín Osborne estadounidense no que me encanta

Voz 1491 48:40 bueno es otro nivel es que Clinton dudas tasa componer las bandas sonoras de sus películas

Voz 2 48:45 así algunas claro

Voz 1491 48:47 pero bueno yo no podría ni mi empezar bueno esto de momento nada como country a mi me gusta

Voz 1571 48:55 moverte

Voz 1491 48:57 es bueno es quedan dos días para las elecciones locales nada hace apenas una semana a vivir José María Patiño bueno pues Nos preparaba una pequeña banda sonora con canciones de artistas que que alguna vez han ejercido de alcaldes

Voz 1571 49:15 por eso esta semana esta canción porque Clean is But fue alcalde de Carmen este pueblo lleno de famosos en Hollywood

Voz 1491 49:22 sí en la península de Monterrey muy cerca de Los Ángeles

Voz 1706 49:25 oye es curioso porque era republicano pero luego defiende los derechos humanos la sociedad multirracial está contra el intervencionismo militar estadounidense

Voz 0874 49:34 bueno es uno de esos republicanos progresistas que abundan en Hollywood si te paras a pensarlo

Voz 1706 49:38 la libertad de palabra en cualquier caso y de acción que parecen vedados a la mayoría de candidatos que concurren aquí en España en una formación política

Voz 0874 49:46 en otros países hay músicos que habían sido alcalde en Francia

Voz 1706 49:49 ya hay alguien que también es famoso incluso en España es muy conocido es cantautor ya ha sido al

Voz 38 49:54 en la foto de Lady Diana

Voz 2 50:14 tras es cada Brel

Voz 1491 50:18 conocido aquí sobre todo con tan Pino y Patiño por por aquella canción de La quiero a morir

Voz 1571 50:24 muy bonita mítica yo meses la versión que hicieron en Operación Triunfo

Voz 1491 50:27 bueno casi tan famosa como María Isabel

Voz 0084 50:30 justo justo bueno abre el fue alcalde de hasta Fort un pequeño pueblo al sudoeste de Francia que es donde nació fue alcalde durante

Voz 1706 50:38 su mandato que en Francia es de cinco años pero luego ha estado vinculado al Ayuntamiento como concejal hasta dos mil cuatro y es curioso porque la canción que estamos escuchando habla de la decisión de tirar un árbol centenario que está en una rotonda a punto de caer

Voz 0874 50:54 la decisión complicada sin duda para un alcalde de ecología historia del pueblo

Voz 1706 50:58 a políticas lo que tiene Javier a veces hay que tomar decisiones contra tus propios entiendo

Voz 0874 51:02 dice el algunos bueno pero antes en la política local es porque estás implicado en la comunidad en la que vives pretende participar un poco en la mejora en el desarrollo

Voz 1706 51:09 sí pero no todo el mundo se atreve a dar ese paso una cosa es un pequeño pueblo del sudoeste francés como este de Francisca Brel y otra cosa una gran ciudad sin duda es más fácil si vas en grupo

Voz 15 51:30 les

Voz 38 51:31 va de diabetes

Voz 1571 51:37 digo yo segunda canción en francés se empiezan a notar los años de Patiño en París

Voz 1491 51:41 por algo es el Messier de la Cadena SER la letra de la canción de esta canción habla de una calle de Toulouse la ciudad roja por el color de de esos edificios de ladrillo y tiene que ver esto con los españoles

Voz 1706 51:53 se trata de un barrio muy popular donde llegaron los exiliados de España los emigrantes de Italia de Portugal de Argelia donde nación grupo que se llama hacer

Voz 0874 52:01 es que me recuerdan un poco a la música de Manu Chao y la mano

Voz 1706 52:04 sí porque son más o menos de la misma época con las mismas inquietudes Z fue de hecho un colectivo musical que dio el salto a la política municipal en este cambio de siglo bajo las siglas motivó ves

Voz 0874 52:16 motivados sí que llegó a conseguir en dormir

Voz 1706 52:18 a uno cuatro concejales que no es poco en el ayuntamiento de turno pues mira

Voz 0874 52:22 no ha pasado mucho siguen allí o si no no

Voz 1706 52:25 de años después en dos mil ocho decidieron integrarse en una candidatura conjunta de la izquierda antiliberal lo que provocó la ruptura interna en el grupo municipal musical sintieron

Voz 0874 52:35 pese a Errejón

Voz 2 52:38 no

Voz 1571 52:45 y esta voz que suena es la de Adriano Celentano que es todo un referente en Italia

Voz 1491 52:49 es cierto que no ha llegado a ejercer de alcalde pero sí se dejó querer por la política durante unos cuantos días amigos

Voz 2 52:58 yo le propuso su presencia en un acto público

Voz 1706 53:01 para que fuera nada menos que alcalde de Milán

Voz 0874 53:04 personas se concretó no

Voz 1706 53:06 fíjate que Celentano incluso llegó a anunciar su primera medida será derribar la torre Pirelli un rascacielos milanés al que ya dedicó la canción que estamos oyendo un albero de treinte piano un árbol de treinta pisos en el que simbolizó ya en los años setenta del absurdo a su juicio del desarrollo desmedido e inhumano de la sede

Voz 0084 53:32 padre que Estados Unidos de Francia de Italia en el Reino Unido

Voz 0874 53:36 lo que se parece tanto a Estados Unidos en estas cosas no ha habido algún músico que haya dado ese salto a la política mundial

Voz 1706 53:41 se cese de hecho uno de los integrantes de una de las bandas de brit pop más influyentes de los últimos años

Voz 1491 54:03 Barclay uno de los temas más eh representativos de un tema de mil novecientos noventa y cuatro

Voz 1571 54:08 si el cantante Damon Albarn e también es uno de los creadores de gorilas siempre hasta verlas bueno hay acariciando la política

Voz 1706 54:18 es activista pero no ha dado el paso a la política efectivamente Se trata del batería de Blair de Ron Tree que milita en el Partido Laborista e intentó entrar fíjate en el ayuntamiento de Westminster City en el del distrito de la calle Church de Londres y finalmente consiguió ser consejero del condado de Norfolk bueno pues al final lo consiguió

Voz 0874 54:39 de todas maneras son sí que son muchos los cantantes que se han metido en política de más altos vuelos no solamente municipio

Voz 1706 54:44 al no estábamos hablando de Rubén Blades en Panamá Gilberto en Brasil