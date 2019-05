De Buenas a Primeras (28/05/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 3 00:06 en la Cadena Ser de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1 00:49 hola qué tal es martes veintiocho de mayo y las temperaturas siguen en ascenso en el sur pueden rozar los treinta y ocho grados podemos hablar ya de de un martes de verano ahora mismo hay doce doce grados en Tàrrega en Lleida y en Cataluña por la tarde podrían caer unas botas habrá que ir con paraguas

Voz 0272 01:20 sigue generando opiniones encontradas todavía hay incluso gente que directamente lo considera un invento sufrió sufridores y pues una cosa propia de uno mismo trabajado mucho la vida mucho no he tenido nunca reelaborar solo tenemos tres cuando no

Voz 7 01:37 buen trabajo it en estudia

Voz 0272 01:39 eso

Voz 7 01:40 hay un amplio cómodo pues yo

Voz 0272 01:43 los chicos que no tienen sangre para trabajar lo primero que te preguntan facto voy a ganar y a trabajar pero lo cierto es que les

Voz 1 01:52 tres laboral existe y no sólo existe sino que puede darse con consecuencias graves insomnio úlceras pérdida de peso y un riesgo mucho mayor de sufrir un accidente cerebral

Voz 0107 02:03 en este caso hablamos ya de una enfermedad de nombre muy gráfico el síndrome del trabajador quemado una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud va a incluir en su lista de dolencias asociadas directamente al empleo

Voz 1 02:14 también al desempleo por cierto para los que piensan como ese señor al que grabábamos en la calle que decía que que sólo había sufrido estrés estando en el paro la OMS calcula que uno de cada diez trabaja

Voz 0107 02:24 lores tiene este síndrome que se desarrolla poco a poco no aparece de golpe se va desarrollando a lo largo de los años y que también se conoce como síndrome de desgaste emocional digamos que puede parecerse a una depresión o la ansiedad pero con síntomas más leves y que tienen que ver exclusivamente con la situación laboral con el exceso de horas

Voz 1 02:43 carga de trabajo imposible de asumir que requería

Voz 1491 02:45 ya más personal y también con las nuevas

Voz 1 02:48 no logias consta nueva realidad laboral en la que desconectar es casi imposible porque a cualquier hora en cualquier momento te puede llegar un mensaje o un email relacionado con el trabajo

Voz 8 02:57 con las tecnologías modernas como las más con como las plataformas digitales todo el trabajo se intensifica caos en muchas problemas de salud se necesita aumentar la conciencia de los empleadores para que no encargan tareas que no se pueden cumplir dentro del tiempo que los trabajadores tienen mucho trabajo que necesita incluir otras personas

Voz 0107 03:28 ya hay una particularidad más relacionada con este síndrome del que nos habla Ivan Ivanov el coordinador de la salud de de salud de la OMS que afecta mucho más a profesionales que tienen que tratar con otras personas por ejemplo sobre todo los trabajadores sanitarios a la mitad de los médicos y a siete de cada diez enfermeros pero también pueden ser dependientes de tiendas a cuidadores no profesionales o a los funcionarios de prisiones

Voz 1 03:53 con síndrome que como decimos a partir de dos mil veintidós dentro de tres años va a formar parte de la lista de enfermedades asociadas al trabajo de la Organización Mundial de la Salud esto por sí mismo no significa nada no tiene efectos legales automáticos ni mucho menos sanitaria

Voz 0107 04:06 claro pero sí va a servir dicen los expertos para poner el foco sobre el problema para que los países se planteen cambiar la ley darle la categoría de enfermedad profesión

Voz 1 04:15 sí eso sí que tendría consecuencias efectos importantes porque una enfermedad profesional da derecho al trabajador aún asistencia sanitaria completa a indemnizaciones o prestaciones económicas más altas e incluso a que le reconozcan una incapacidad a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a repasar los síntomas de este estrés crónico que para la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad asociada al trabajo

Voz 0107 04:40 sí vamos a profundizar en los posibles efectos de su reconocimiento a nivel médico laboral y también legal

Voz 1 04:46 por cierto que el museo del Louvre el más visitado del mundo ha tenido que cerrar este lunes porque esos vigilantes se han cogido en masa la baja por agotamiento dicen que no pueden gestionará tanto público que necesitan refuerzo para que os hagáis una idea

Voz 0107 05:00 ha pasado más de diez millones de personas una cada dos segundos pasaron por el museo parisino

Voz 9 05:06 no

Voz 1 05:14 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Antonio de Punta Umbría la encuesta de hoy en arroba de buenas hará lo contamos contamos de qué va le ha dolido especialmente lo sentimos muchísimo Antonio un abrazo fuerte desde aquí

Voz 10 05:26 Maya trilita con la quita de de hoy Itar practicar cima la de que tu equipo pierda porque que mi equipo

Voz 2 05:34 vaya perdió tres cero jugando del ascenso a segunda este año más no me ha gustado mucho pero fue hubieren Aupa Recre

Voz 1 05:44 nos preguntamos en qué casos en qué ámbito tenéis peor perder y arrasan en Twitter los que son los que sois como Antonio que lleváis muy mal que vuestro equipo

Voz 0107 05:54 el hombre es que para mucha gente eso es algo contra hombres algo de sentimiento seguidos de los que sufrís

Voz 0032 06:00 cuando ganan un rival o la propia máquina muchas veces en un videojuego el veinticuatro por ciento la tercera opción más votada ya es la opción analógica la de José Luis de San Blas

Voz 11 06:10 hablamos no soportó la actitud de ciertos jugadores que ser Pavone ellos son mejor que nadie o no gano de primera de las una y otra vez que si cuatro Reyes que si duple Kaiser solomillo que si juego betún y paz de Ny juego Roy hecho a ver

Voz 1 06:28 entonces lo que le molesta José Luis de San Blas en realidad es la gente que tiene naipe no se tocan

Voz 0107 06:32 que tiene buenas cartas buenas cartas desde

Voz 1 06:35 principio que es verdad que son insufribles seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro juegos de carta o juegos de mesa pueden sacar lo peor de una persona incluso de las más estupendas buenos días

Voz 12 06:47 Julio de Alicante me gusta ganar para lo que sea soy muy competitiva así como muy parecida Marina Bay en las noches calurosas de verano o mi marido yo solemos echar una partidista las cartas en la terraza con gintonic para dos es una bonita manera de pasar el rato hasta qué pieza pero me convierto en la mujer lobo si hace falta muerde y no te digo nada si apostamos euros entonces a u yo soy peligrosa cuando no

Voz 0107 07:19 pues lo que me falta a mí cuando pierda el zulo cuidadito cuida pues a Jose de Málaga le pasa todo lo contrario porque perder a este tipo de juegos dice que hace que lo pase aún mejor que cuando juego

Voz 13 07:32 el videojuego videojuegos otros juegos de mesa eso entonces es cuando meto la pata hay pierdo es que los Angeles río más no porque me río de mí limbo vaya no sé de fútbol entonces a él me gusta el baloncesto por ejemplo el equipo Unicaja que es el que me gusta pues cuando ve que él no está lo suficientemente a la altura que espera pues te pica un poco y en el ciclismo pasa lo mismo cuando el ciclista qué tipo de ciclismo que son los que sigo que no están suficientemente enchufado en carrera pues te pica

Voz 0107 08:01 es normal es normal José un abrazo la encuesta abierta en Twitter arroba de buena así podéis contarnos a que os molesta más perder en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1 08:10 más votado ha sido la porra la típica porra que se hace en el bar o en el trabajo pues por ejemplo

Voz 0272 08:15 eh cuál va ser el final no de una sería es claro quién va a ser el ganador también de de

Voz 1 08:20 partido bueno Twitter no deja marcar las cuatro opciones yo ya lo he intentado así que mandando notas de voz y nos lo contáis Sergio diez están la producción

Voz 14 08:29 Borja González en la técnica tenemos una hora y media por delante para escucharnos empieza de buenas a primeras

Voz 3 08:47 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 16 08:59 no

Voz 17 09:03 claro

Voz 16 09:06 mira

Voz 18 09:51 no

Voz 16 09:53 eh eh eh eh

Voz 0272 10:21 son las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias lo de celebrar tantas elecciones juntas tiene sus consecuencia sus secuelas necesitamos horas para analizar los resultados posibles pactos vamos que la resaca electoral te alarga así que seguimos conociendo detalles y datos interesantes como estos los partidos reciben dinero en función de los votos que obtienen del PSOE por ejemplo estaba embolsar quinientos cincuenta mil euros mientras que el PP va a ingresar cuatrocientos setenta mil

Voz 0032 10:54 cuentan los que saben que con estos datos cada partido elabora sus presupuestos claro y también sus menús de la cafetería de las sedes del partido pues en Génova en Ferraz o lo que sea no es lo mismo que yo que sé que te pidas un salmón que la paga por ejemplo no es no

Voz 1 11:10 no hay mucha diferencia pues el chef Hornillos laboral

Voz 0032 11:13 el menú que cada partido puede hacer con sus resultados vamos por ejemplo con el del PSOE

Voz 17 11:22 el titular sería menudo el triunfo entonces nada para empezar un poquito de la mami de sushi pero también popular buen día trabajar en la Seat no está reñido con comer aunque no olvidemos la de PSOE español así que el picoteo típicamente español anchoas jamón ibérico salmorejo

Voz 1 11:43 hoy es la visita al baño está asegurada

Voz 17 11:45 el segundo búlgara más no olvidemos que son los meteoros así que venga ese chuletón pa arriba es también un poquito de vi que ellos también regado con un buen Oporto que un día es un día esto es una bañera de champán metidos no ya vendrán las vacas flacas

Voz 1 12:02 sabe cuándo puede volver a haber elecciones igual tendrían claro

Voz 1491 12:05 claro un poco por si acaso Pablo Casado va a tener que mirar en esta legislatura un poquito más las ofertas aunque al final algún capricho también se va a poder dar

Voz 17 12:16 tú crees que adecuado para los populares bueno te fiesta enfermizo ahora Elena desde las generales a base de arroz blanco para integrar yogur para arrestar a ella podemos añadir pasó un poquito dejaron a la plancha indicaba qué demonios también una copita de vino yo los callos que Madrid ha ido bien incapaz de Carabanchel de chocolatería hostias que la cosa eh

Voz 1375 12:44 eh

Voz 0032 12:45 vamos con Ciudadanos que si fuera un restaurante sería como ese restaurante típico que lleva años esperando la estrella Michelin pero por lo que sea nunca termina de llegar tiene buenas reseñas en Trip Advisor pero no termina de conseguir esa estrella Hornillos usa este otro ejemplo

Voz 19 13:00 vamos ahora con Ciudadanos C's ha pensado para los de Ribera

Voz 17 13:04 el ciudadanos Ciudadanos ya que Ciudadanos personas hecho mayor por lo tanto más ir comiendo en la mesa de los niños a ciudadanos con un menú infantil con tomate carnes rebozado unos una chácharas patatas fritas mucha falta naranja limón Fanta de naranja

Voz 1491 13:24 peor lo va a tener son los de Podemos que va a recibir treinta y siete mil euros en subvenciones la propuesta de nuestro chef tiene bastante mala uva

Voz 17 13:31 sólo con Podemos después les recuerdo cómo estoy comidas de tipo populares vale

Voz 0032 13:37 esta vez no sé si la comida asistir mucha gente

Voz 17 13:40 no y ahora vamos a cambiar el en vista de cómo

Voz 20 13:53 vamos a ver yo propongo

Voz 17 13:55 pan pan ácimo hecho si bien hoy Cordero Cordero recién sacrificado suena es el menú que se sirvió la última cena de tres vale vale que tiene pinta que es lo que va a vivir Pablo Iglesias un paréntesis bueno en Cádiz pescaíto frito Cazorla va a tutiplén mojama caballa papas con choco sin la postre fruta concretamente les

Voz 1981 14:22 CIS

Voz 17 14:22 a ver si no vamos a corto plazo comedias

Voz 0107 14:33 bueno no sólo los estómagos Se van a ver afectados por las selecciones también los coches El Mundo Today ha tenido acceso a las primeras medidas que va a tomar José Luis Martínez Almeida en la alcaldía de Madrid

Voz 1981 14:43 Almeida promete gobernar para todos los coches madrileño sean del atasco que sean gobernar especialmente para los coches de la tercera edad que más Madrid Marquinho insiste Carmena deberá abandonar su despacho a las doce porque ya hay turistas que lo han reservado por Airbnb fue o lleva toda la mañana tirando frenéticamente kilos de magdalenas y empanadillas para que no se las come nuevo Gobierno Íñigo Errejón espera ganar la Comunidad de Madrid cuando sus votantes alcancen la mayoría de edad Clan TVE dio por ganador a Errejón hasta el último Antonio García Ferreras se niegan a abandonar el plató hasta que no haya escrutado todos los votos él mismo no hay pasos que me descuento ha dicho mientras se hace Carmena asume su derrota y ofrece su casa para que se celebren en ella las fiestas del Orgullo Gay los madrileños asimilan que durante los próximos cuatro años habrá que conformarse con una merienda cena de lo la cola aún no sabe cómo decirles a los quince okupas que vivían en su despacho que se tiene sí habría agradecido que al menos lo hubieran votado miles de madrileños respiran hondo para retener el oxígeno durante los próximos cuatro años muchos esperarán bajo tierra para gobernar hasta que el aire de la capital irrespirable el ascenso en Europa de los verdes y la ultraderecha lleva a reciclar fascistas para que tirar el viejo fascismo si aún se puede aprovechar detiene Juncker horas podrá ir al Parlamento Europeo con una cadena de mil seiscientos kilómetros atado a un pieles podrá llevar corbata pero siempre encima del tacto de Ryan ciudadanos pactara con Vox pero sólo para echar a los independentistas de Madrid no nos gusta pactar con la ultraderecha que sino ganaría en Madrid una vez más insiste y

Voz 1491 16:32 sí risas al margen algunos ha quedado claro en estas elecciones es que ganar las no siempre es un buen resultado perderlas no tiene por qué ser mal

Voz 1981 16:41 eh

Voz 21 16:54 y es curioso porque claro la victoria la derrota tienen como dices muchas perspectivas no todo es según lo miremos como canta declaró Glory muerte Gloria

Voz 0272 17:05 victoria derrota han sido los términos que han intentado desentrañar en la última cara de David

Voz 1981 17:10 a derrotar es la acción y el efecto de ser derrotado es vencer a las tropas enemigas el derrotados el vencido pero también el que está deprimido cansado sobrepasado por los acontecimientos la victoria pues mira la victoria es la superioridad o ventaja que se consigue del contrario viene también del latín Victoria y está formado por Víctor que es el vencedor mas el sufijo Ia que expresa cualidad

Voz 1 17:33 lo significativo hoy como decíamos es que algunos de los que ganan en votos pierden gobiernos y otros que pierden votos conseguirán gobernar

Voz 1981 17:39 sí eso es lo que dice también Pedro Chacón Él es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco cree que la clave es que aritmética política no cuadra

Voz 22 17:49 ahí pasaba algo no vivía porque hayan perdido plazas respecto pues precioso porque sabían que por la política de pactos lo podían perder como de hecho Ardanne aprueben en cambio los perdedores no salir diciendo hemos perdido las elecciones por ejemplo en casos de Grecia iniciamos la remontada se conoce una trastoque que te lo que nosotros normalmente conocemos problema diferente

Voz 0272 18:13 lejos quedó es vez de que gobierne

Voz 14 18:15 lista más votada otra cosa interesante que comentaba Pedro Chacón es que antes cuando sólo había dos partidos con posibilidades de ganar entonces sí que os se perdía os de Ghana

Voz 0107 18:25 claro y ahora al haber más partidos pues la traducción de ganar o perder también es diferente por cierto esto que suena es el Lake te quiero ser elegido decía Alice Cooper en mil novecientos setenta y tres y más allá de la música tenemos Sara vítores hace distinción entre dos tipos de perdedores en el mundo del cine los primeros los que tienen por ejemplo problemas que les llevan a convertirse en perdedores pasaba por ejemplo en Trainspotting por la dichosa droga una película de Danny Boyle con igual religiones le eligió

Voz 3 19:00 Elige una familia elige un televisor grande que te cae elevadoras coches equipos de Ischia relata selectivos

Voz 23 19:07 yo elegí no elegir la Liga tú exigía otra cosa

Voz 1981 19:10 el otro tipo de personaje perdedor es el de la soledad no el de la incomprensión o el de la pobreza y en estos los protagonistas de todas las pelis por ejemplo a las

Voz 24 19:18 hola sociales de Ken Loach como mi nombre

Voz 1981 19:20 Joe o lloviendo piedras o en España cualquiera de ellos los tres personajes de Solas de Benito Zambrano

Voz 25 19:27 pues en cosas que yo he sido un buen hombre sí pero me dais como Un hombre en casa nunca todo un hombre bueno

Voz 0272 19:42 eso sí a veces se llega empatizar con

Voz 18 19:45 los lusas si hay una especie de solidaridad porque en el fondo yo creo que todos somos unos luces por eso cuando nos identificamos los unos a los otros empatizar con las luces guardan estaba pasando los lunes al sol los otros empate aquí unos grandes los sí

Voz 17 20:08 quería preguntar

Voz 0272 20:11 muy bien porque lo último que éste incluye como un lustro como perdedores Eduardo Madina que tiene experiencia en eso de perder perder primarias por ejemplo en el peso

Voz 0032 20:19 menos mal que se lo toma con humor ahí decían la palabra y a mi me gusta como la utilizan en en Estados Unidos siempre que no sean una situación despectiva porque ya no simplemente como perdedor sino es más como una actitud

Voz 1 20:30 si una actitud directamente para mucho pero no podemos terminar con esa actitud vamos con la banda sonora de los ganadores empezamos con los impresos una banda estadounidense de Rickman blues y de soul de los años sesenta

Voz 14 20:42 la canción es We Weiner

Voz 1981 20:49 este tema realmente es un canto a la raza negra una canción sobre el autoestima sobre el odio racial Nosotros somos los ganadores es lo que dice íbamos con una licencia también victoriosas son los Kings que la que vamos a escuchar ahora mismo hablan de la reina Victoria pero lo y den con tal ímpetu que había que traerla es Victoria un tema de mil novecientos sesenta y nueve si antes de acabar un tema más yo creo que es la reflexión para todos los que han perdido a pesar de haber ganado para todos los que no gobernarán que hayan conseguido más votos es Elton John I'm still standing yo sigo de pie yo no me caigo a pesar de la derrota a pesar de todo dice recogiendo los cacharritos de mi vida común superviviente cerramos la cara deshará pues ganando como siempre bien arriba no de Weiner expiró el vencedor que se lo lleva todo el perdedor que se queda sin nada es es su destino al lado de la victoria

Voz 14 22:19 ocho minutos para las cinco las cuatro en Canarias de va anotando en el tiempo enseguida lo ampliamos con con Luis ni Pérez cada vez hace más calor y eso significa esto a mí me pone también el cuerpo como de victoria

Voz 1 22:30 que que las vacaciones de verano están a la vuelta del

Voz 14 22:33 Ana

Voz 1 22:40 porque alguno de vosotros todavía está pensando a dónde ir

Voz 1491 22:42 de sitios visitar este verano Ivo no

Voz 1 22:45 lo que se nos gustan las historias con un punto macabro a va alguna recomendación

Voz 0032 22:49 en de un Burton en Escocia por ejemplo hay un puente que tiene un extraño efecto en los perros que lo cruzan todos los que lo hacen se lanzan al vacío los científicos de la zona lo atribuyen a que debajo de ese puente Ebidem pequeños mamíferos como visones o Martas que tienen un olor muy fuerte y que podría hacer que los perros vayan en su búsqueda hice asomen más de la cuenta

Voz 1995 23:13 el cliente plantea un curioso viaje por todo el mundo a través de los cinco continentes que explora diversos lugares asociados a la muerte

Voz 2 23:20 el misterio o el abandono

Voz 1995 23:24 ciudades museo por aquellos hospitales catacumbas islas cárceles el turismo en qué consiste exactamente

Voz 24 23:33 bueno el turismo da el turismo oscuro tanto turismo como también se conoce el nombre académico que le ponemos a estos lugares no lugares que conmemoran o recuerdan desastres matanzas o que simplemente pues tienen un condicionante siniestro o macabro aunque hay muchas tipologías de turismo dar pueden ser emplazamientos que hacen referencia a catástrofes naturales o no lugares de exterminio lugares donde fallecieron incluso personajes famosos os sitios simplemente abandona

Voz 1995 23:59 los vale sitios a los que tú ha sido

Voz 24 24:03 he intentado ir a todo sí a todos no ido pero es la mayor si hay cementerios hay busques hay catacumbas

Voz 1 24:10 lo mismo Dark se llama el libro que publica hoy la P

Voz 0272 24:12 de esta Miriam del Río son conceptos de

Voz 1491 24:15 mismo oscuro bastante amplio va de campos de concentración como el de Auschwitz hasta cementerios como el de perlas es en París también incluye museos como el Museo Británico de Londres por ejemplo donde se puede ver una momia egipcia que aún conserva mechones de pelo rojizo y que y que siempre impacta a los visitantes

Voz 0032 24:32 pero parece ser que si uno tiene ver momias bien conservadas es mejor que se olvide de Egipto y que ponga rumbo a América Latina

Voz 1995 24:39 incluyes el cementerio chilla en Perú que

Voz 24 24:42 pues sí cementerio hecha o chilla cuando es uno de los lugares pues eh más misteriosos de Perú se accede desde la ciudad de Nazca ya sabéis dónde están las famosas líneas y es una necrópolis que es el único yacimiento de Piru pues que en donde se pueden ver las momias en sus tumbas originales junto a restos del ritual funerario vasijas ofrendas y es muy interesante porque las momias están enterradas en fardos en una siniestra posición fetal así la verdad es que impone un poco en unos hoyo excavado pues a pocos metros de profundidad Ike que aún conservan las cabelleras los dientes uñas incluso parte de la piel el lugar tiene como unas treinta tumbas excavadas aproximadamente pero se cree que hay muchas más aún por descubrir de hecho eh no se sabe exactamente cuántas podrían haber de hecho a mí me sucedió

Voz 1491 25:28 algo curioso estando estando allí ya que él

Voz 24 25:31 la tierra que rodea todo el trayecto se pueden ver fragmentos de tela restos de huesos cabello de momia que derecho empecé a mirar viene dije ostras esto

Voz 17 25:39 es una mata de pelo blanco y efectivamente

Voz 24 25:42 toque ni nada pero lo erige es que ha sido un montón de cosas todavía aquí por descubrir

Voz 0032 25:46 bueno es que la manera en que una sociedad se relaciona con los muertos y con la muerte dice mucho de su forma de pensar

Voz 1491 25:53 incluso puede servir en ocasiones para poner en el mapa a personas otras regiones que de otra manera pasarían desapercibidas es el caso de los Oraya un grupo étnico que que convive día a día con los cuerpos de sus familiares muertos

Voz 1995 26:07 hay sitios como tan roja en en Indonesia es la que uno pueda hacer turismo importante

Voz 0107 26:11 de Mecano

Voz 14 26:14 si tiene un pueblo tienen pueblan

Voz 24 26:18 lo está nato sí lo hará ya que ese dicen si eso

Voz 14 26:21 la isla de Sulawesi pues

Voz 24 26:23 sicos allí alucina haríais de lo que hay porque hay un esta tribu

Voz 14 26:27 sí que realicen un ritual funerario supe

Voz 24 26:29 extraño ellos consideran que la muerte pues es la continuación de la vida terrenal y que lo más importante para ellos es preparar el regreso del fallecido a la tierra de las armas pero ellos crean que el alma no abandona el cuerpo cuando mueres sino que este tránsito pues puede llegar a durar meses incluso años así que la familia suele prepara el funeral la conciencia guarda los cadáveres en caso meses incluso años hasta que se reúnen los recursos necesarios para celebrar el funeral es una pasada

Voz 14 27:00 devuelves a primeras todo padre afronta ese momento en el que los hijos abandonan el hogar pero pocos han dado

Voz 0084 27:07 sus hijos tan certeros como Cate en su gran éxito de mil novecientos setenta

Voz 26 27:12 una micro

Voz 0084 27:15 la

Voz 26 27:17 sí

Voz 0084 27:20 son el gran tema de Cat Stevens el relato de un padre que ve cómo su hijo se marcha de casa para comenzar su propio viaje antes de partir el padre comparte sus experiencias

Voz 27 27:31 una vez fui como tú sé que no es fácil

Voz 0084 27:34 eres joven pero no es tu culpa canta el músico piensa en todo lo que tienes todo eso seguir aquí pero tus sueños puede que no sigue la canción que también da voz al hijo he llorado muchas veces guardando me dentro todo lo que se pero ahora es difícil ignorarlo canta Cat Stevens que usa dos tipos de registro más grave para el padre de otro más dulce para el hijo la canción editada en mil novecientos setenta fue clave para consolidar acate Stephen como uno de los compositores más interesantes de esa época en el Reino Unido es de padre

Voz 2 28:08 Ansón sigue sonando cincuenta años después en las radios de medio mundo

Voz 29 28:24 sí no

Voz 1491 28:55 una historia la de Cat Stevens si eso hijo que se repite y se repite

Voz 0272 28:59 en todas las casas father Anson en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 30 29:06 ansioso

Voz 2 29:08 es una ansiedad

Voz 30 29:10 Egipto

Voz 2 29:16 en lo que a mí

Voz 29 29:27 ah

Voz 3 29:49 de primeras con Marina Fernández Albor Albizua

Voz 24 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:07 Ana corbata buenos días buenos días hoy se celebra en Bruselas una cumbre de jefes de Estado para empezar a repartir los cargos de las instituciones comunitarias después de las elecciones europeas y todo apunta a que liberales y socialdemócratas que han ganado mucho peso en el Europarlamento van a reclamar su espacio en la cena de líderes europeos que hay prevista para hoy corresponsal en Bruselas Griselda Pastor la cena

Voz 0738 30:27 es por la noche hay muchos movimientos y el baile hoy aquí se abren el Europarlamento donde los jefes de los grupos salientes se reúnen para pedir a los gobiernos que respeten el resultado de estas elecciones y especialmente respeten el papel que aquí han jugado los candidatos a nivel europeo es algo que no está garantizado

Voz 24 30:49 va a ser el primer pulso entre los eurodiputados

Voz 0738 30:52 Estados y los gobiernos de la Unión Europea el tratado dice que los gobiernos propondrán un nombre para la presidencia de

Voz 1 31:01 la Comisión al que pueden llegar

Voz 0738 31:03 por mayoría cualificada y el Parlamento vota es decir el Parlamento lo podría vetar vamos a ver qué pasa porque es evidente que el Grupo Popular Europeo desea mantener la presidencia de la Comisión y que los movimientos que vemos entre socialistas y liberales se la podrían quitar movimientos entre sí

Voz 0127 31:24 socialistas liberales que ya vimos anoche en París en el encuentro de Pedro Sánchez con el presidente de Francia con Macron en esa reunión informal los dos acordaron hacer un frente común contra la ultraderecha mensaje que el PSOE quiere aprovechar para presionar a ciudadanos José Luis Ábalos

Voz 0739 31:39 los españoles y españolas han pinchado en las urnas la burbuja de la extrema derecha en España no sería comprensible pues que un partido que se define liberal les procurará este año sería terrible que fuera la bisagra que diera entrada a la ultraderecha en las instituciones

Voz 0127 31:55 Ciudadanos ha creado un comité para negociar los pactos en ayuntamientos y comunidades y de momento no excluyen a Vox de futuras negociaciones tampoco vetan tan al PSOE pero sí dejan clara superioridad Inés Arrimadas anoche en Hora Veinticinco

Voz 31 32:07 no esta tendencia creo la situación actual pues va a ser más fácil llegar a acuerdos con el Partido Popular y Partido Socialista pues es más complicado porque es un partido socialista que tiene tendencia a pactar con con con Podemos y compartió nacionalistas

Voz 0127 32:21 su socio preferente el Partido Popular también ha creado un comité negociador no ponen vetos a la ultraderecha de Vox a la que Pablo Casado define así

Voz 32 32:28 es un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular y eso no es una calificación peyorativa

Voz 0127 32:32 es sobre la relación entre PSOE y Unidas Podemos mucho más fría tras los resultados de las autonómicas y municipales y también sobre la posible formación de un gobierno de coalición Pablo Iglesias

Voz 33 32:42 tenemos que ser conscientes de lo que prestamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y los derechos sociales y en el que bueno podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 1 32:56 la vida está llena de cosas importantes tiro

Voz 1995 32:59 cuantas más importante me importa tú y tú

Voz 2 33:04 tú Solamente tú

Voz 1995 33:06 hoy por hoy De6 veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 1 33:14 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 19 33:19 servicios informativos en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es

Voz 2 33:42 fiambre toda la confianza J

Voz 19 33:46 en una furgoneta a primeras con

Voz 2 33:49 harina

Voz 1 34:08 pues así como nos contaba hace un minuto han acordado también este martes en lo informativo vamos a estar que nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días hola buenos

Voz 27 34:17 días compañeros pues de momento este martes viene con tiempo más bien tranquilo en gran parte del país despertamos con algunas nubes que se cuelan por Galicia el Cantábrico entre Cataluña y Menorca de hecho esta noche ha estado en un poquito en algunas zonas cercanas a Barcelona y hay que decir que a parte de esas nubes en el resto del país el cielo está despejado con algunas nubes bajas típicas de la Elíseo en Canarias y con una anoche que está siendo suave de hecho está haciendo poco frío ahora mismo diez grados en Ávila once tenemos en Logroño también en Santiago de Compostela diecisiete grados en Mérida en estos momentos diecinueve tenemos en Murcia Marina veintiún grados a esta hora de la mañana en Sevilla o veintitrés en Ceuta esta tarde bastante calor en el suroeste del país XXXVII treinta años ocho grados en zonas cercanas al Guadalquivir bastante cierzo en el Ebro esta tarde bastante fuerte y alguno chubascos que van a ir cayendo durante el día en el Cantábrico y otra vez esta tarde en el norte de Cataluña en el resto del país bastante sol

Voz 1491 35:19 así que en general mucho calor mucho sol esas que tantos turistas europeos vienen buscando a nuestro país huyendo de de su clima húmedo oigáis frío esperamos que no nos estén escuchando porque nos viene muy bien que pasan aquí sus vacaciones pero lo cierto es Luismi que no tiene un clima tan húmedo tan frío como como creemos

Voz 14 35:38 el tren ellos mismos dices por ejemplo que

Voz 1491 35:41 en Londres no es verdad que llueva mucho

Voz 27 35:44 pues así es todo el mundo siempre dice

Voz 0032 35:47 pero comparándolo con qué

Voz 1 35:49 durante depende como lo de si hace buen tiempo mal tiempo depende quién te preguntes

Voz 27 35:54 mirad el tema de de Londres y de nuestro país es bastante llamativo la gente tiene la idea de que siempre está lloviendo en Londres indica allí llueve mucho de que allí pueden caer muchos litros por metro cuadrado lo que tener Londres es un clima oceánico como el que tenemos por ejemplo en Galicia que lo que traes una regularidad de la lluvia puede llover en las cuatro estaciones del año puede llover en verano hilo puede hacer durante bastantes días seguidos eso en gran parte de España no pasa lo que tenemos son climas bastante más irregulares por lo que la lluvia cae concentrada en menos días de una forma torrencial por ejemplo en Londres no saben lo que son las tormentas que pueden caer en algunos sitios del Mediterráneo esas tormentas de cien doscientos litros por metro cuadrado en una hora en dos horas eso en Londres no pasa pero la cantidad de agua que cae Long eres es incluso menor que la que puede caer en Madrid en Valladolid en Barcelona o por ejemplo el Sevilla y ya os digo tenemos esa sensación de que allí pueden caer miles de litros por metro cuadrado y no es así en Londres cae en poco más de seiscientos litros que son exactamente los mismos que caen en Sevilla o que caen en Barcelona y mirad hablamos de Londres pero es que hay otras ciudades que todavía pueden ser o es de hecho son más llamativas Si yo os digo si yo les digo a nuestra audiencia qué tiempo creéis que hay en o qué clima ahí en Estocolmo en Suecia la gente te dirá hombre allí siempre está nevando allí siempre está lloviendo allí hace mucho frío pues en en Estocolmo de lo mismo que en Huesca Huesca en gran medida es un secarral o en Valencia en Valencia no tenemos precisamente la idea de que llueva la como en Suecia pues en Estocolmo que hay lo mismo poco más de quinientos quinientos diez litros por metro cuadrado que es una cantidad de agua modesta eso sí cae repartida en muchos días un poquito hoy poquito mañana en el caso de Valencia esos quinientos litros te pueden caer en tres días por tanto en cuanto a cantidad Londres París Berlín y Estocolmo tiene la misma que en muchas zonas de nuestro país incluso zonas como Málaga en Málaga tampoco tenemos la sensación de que llueva demasiado pues en cantidad de agua la misma que en Londres

Voz 0032 38:06 oye pues ahora que dices Málaga por ahí por el sur también otro mito muy extendido es que en el sur de España nieva menos que en el

Voz 27 38:12 Northern pues eso la gente también lo cree cuando llega el invierno se pone a nevar venga pensamos en los Pirineos pensamos en la Ibérica pensamos en la Cordillera Cantábrica pues hay zonas del sur del país en las que nieva mucho incluso más que en esas situaciones de de nieve que pueden caer en sitios como la Cordillera Cantábrica del sur del país no estamos hablando de que nieve en la Costa Tropical por ejemplo en Motril no o que nieve Murcia pero sí en las sierras del interior de esas comunidades mirad toda la zona de Cazorla Segura Las Villas eso sería entre la zona de Jaén sur de Albacete en Alcaraz la Sierra Mágina que sería entre Granada y Jaén sobre todo los pilares que están en Almería las Alpujarras reciben cantidades de nieve muy importantes y esto lo digo porque la gente tiene la sensación de que en el sur del país o no llueve o nieva o no hace frío en invierno tenemos situaciones de nevadas destacables por ejemplo en esas zonas de Cazorla las villas o el yerra Nevada por ejemplo podemos tener muchos meses de nieve ir si os fijáis Sierra Nevada está en el extremo sur del país por tanto en los medios de comunicación muchas veces a nuestros compañeros au mi gremio vaya se nos olvida que en esa zona del sudeste del país nieva mucho ir durante muchos días en invierno

Voz 1491 39:27 bueno yo ya lo sé pero bueno formación que vamos a compartir con con nuestros oyentes

Voz 1772 39:33 lo eh eh

Voz 34 39:36 Alicia no siempre llueve así no

Voz 27 39:39 el otro es es otro mito siempre

Voz 1 39:41 llueve en Galicia hay siempre por ejemplo la la última semana

Voz 0032 39:45 la Santa teníamos todo el norte

Voz 1 39:48 tiempo alucinante destacan las novias es decir las lluvias del Levante

Voz 0032 39:52 el sur que les pillara bien

Voz 27 39:55 el Levante cayeron aquellos cuatrocientos litros por metro cuadrado en la costa de las Rías Baixas está Pais en la playa por tanto eso no es no es raro bien en Galicia no siempre llueve en verano tienen en Galicia un verano de los más tórridos del país mirad Ourense la zona del Miño Sil el Cañón del Sil por ejemplo la Ribeira

Voz 1491 40:14 eso eso es un actor esa zona es

Voz 27 40:17 muy cálida más incluso que el Guadalquivir por tanto no sube estimemos la capacidad del calor que hay en Ourense

Voz 1491 40:24 si alguien Ourense o en Monforte de Lemos te marcan las máximas de todas

Voz 27 40:28 sí sí sí muchos días de de de verano los cuarenta cuarenta y tres grados están allí y no en Córdoba y además un dato curioso también tenemos la idea de que en Galicia siempre está nublado viera hay zonas del país en las que hay muchas nubes bastantes día extraño como por ejemplo el Cantábrico o la misma Galicia en la Mariña sobretodo la Mariña lucense pero en el sur de Galicia tenemos veranos de muchas horas de sol más horas de sol que en el Mediterráneo por ejemplo en Vigo estadísticamente hay muchas más horas de sol en el mes de julio y agosto sobre todo que en el Mediterráneo que es lo que pase en el Mediterráneo que el mar se empieza a calentar is empiezan a formar esas nubes bajas las que hacen que las noches sean de insomnio por una parte que las tardes queden bochornosas y con nubes en Galicia eso no pasa tenemos cielos más bien despejados lo que es

Voz 1491 41:12 esto también que ahuyenta a los turistas que el agua efectivamente en el Mediterráneo este calienta en Galicia no sé

Voz 27 41:20 asimismo otra cosa nada esta algunas nieblas

Voz 1 41:23 pero es muy frío el océano vaya

Voz 1491 41:26 gracias Luismi gracias a vosotros

Voz 1375 41:28 mañana buenos días un abrazo

Voz 24 41:52 de esta primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 16 42:23 sí

Voz 2 42:37 eh

Voz 29 42:44 pero eh

Voz 36 42:54 aquí

Voz 29 42:59 una de las

Voz 37 43:10 no

Voz 38 43:12 sí

Voz 37 43:22 eh

Voz 0272 43:23 los hay que han nacido para perder como cantan Leonard Cohen y Elton John pero no

Voz 1 43:28 es vuestro caso nos gustan ganen los de reconociendo la encuesta de hoy en en Twitter en arroba de buenas a R P riesgo Pérez no se escribe que no puede soportar que sus hijos de ganen a la Play Station aunque lo que lleva es peor es que sea vuestro equipo el queso

Voz 1002 43:43 es una derrota la cuesta de lo que más rabia me das siempre es que pierda mi equipo aunque bueno como podéis ver pues la voz que tengo no es que justamente últimamente haya perdido me aquí

Voz 20 43:56 al revés que Copa del Rey

Voz 0107 44:01 hay Miguel de Valencia que habría que preguntarles a los del Barcelona a ver

Voz 0272 44:04 ha aprovechado la encuesta para reestrenó darnos que ha ganado la Copa de equipo

Voz 0032 44:09 ya ya se nota también en la voz seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro es lo que habéis votado a la inmensa mayoría lo del equipo el cincuenta y seis por ciento lo que más os molesta es que pierda vuestro equipo muy por delante del resto de opciones que os proponemos los videojuegos los juegos de mesa olas cartas ya muy al final la porra la típica porra que hacemos en el trabajo o en el bar pero lo importante dice Diego de Zaragoza

Voz 1 44:30 no es participar pasarse

Voz 39 44:33 muy bien realmente a nadie le gusta perder pero bueno es una cosa que no siempre siempre que me divierta es decir que por ejemplo no me gusta de pierda mi hijo a fútbol sala mi hijo mayor de doce años pero si pierde un partido pero han disfrutado lo han pasado bien y han dado un juego que ha sido eso pues no importa no importa que que han perdido

Voz 0272 44:53 dice que no dice que no pero en el fondo se nota que que lo que le gusta es que que gane

Voz 0107 44:59 hombre pero está bien está bien la reflexión que muchos padres también con el equipo en los equipos de sus hijos llevan la reacción y el sentimiento al extremo entonces no calma que está

Voz 1491 45:08 claro que sí que lo importante es que que

Voz 0107 45:10 este diviertan que jueguen en equipo

Voz 1 45:13 todo depende de la de la era un hombre

Voz 0107 45:15 es un pique sano pero también hay quién

Voz 1 45:18 directamente o podía jugar hace perder es lo mejor que le puede pasar

Voz 18 45:25 y nadie Magaly lo que más rabia me da jugar es tener que hacerlo así es que estoy deseando perder para ese tormento se termine no soy nada competitiva pese a estar en mi casa y que en el sofá andar pensando a quién tengo que ganar Un besito a diario un beso

Voz 0032 45:53 ah sí en Twitter han hablan recuerda que en su casa eran tres hermanos y los tras jugaban con sus padres al parchís al Chinchón a las cartas de hecho dice que han seguido haciéndolo cuando visitaban a su padre siempre siempre había piques terribles entre todos

Voz 1 46:06 es que al parchís y eso es muy difícil notificarse Alberto Cifuentes y parece que no lo está pasando estos días porque nos cuenta que tiene mal perder con las elecciones Aitor Fernández y dice que lo que peor lleva es que le vaya mal

Voz 12 46:21 en el amoníaco creo que

Voz 0272 46:24 que estaríamos todos estos tras que abierta en Twitter nos puedes mandar notas de voz

Voz 1 46:28 el al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Aitor cuéntanos Aitor Fernández en que te va mal en el amor cinco hoy dieciséis cuatro y dieciséis en Canarias y aunque el sábado se celebra en Madrid la final de la Champions como este año no hay ningún equipo español clasificado la primera vez por cierto desde dos mil trece

Voz 1491 46:49 bueno pues nos tenemos que consolar con las noticias sobre posibles fichajes Manu Carreño contado en El Larguero en que quiere empezar a gastar el Atlético los casi diez millones que va a ingresar por Griezmann

Voz 1375 46:59 el Atlético de Madrid ha elegido ya al que quiere que sea su nueve la próxima temporada es el son Cavani y Cavani ya le ha dado el OK al Atlético de Madrid eh no es una operación fácil evidentemente y desde luego no está vinculada a la salida de Griezmann es decir Cavani no llegaría para ocupar el puesto de Griezmann que ya veremos quién llega que en eso está el Atlético de Madrid y luego te daremos algún nombre la noticia que te damos en esta portada Larguero repito es que Cavani un viejo sueño del Atlético y del Cholo con el que ya hablaron y contactaron hace tres temporadas entonces no pudo ser ahora vuelven a la carga y es un jugador que gusta y mucho hay muy buenos informes sobre Cavani pero para que llegase Cavani tendría que salir otro delantero IS delantero es Diego Costa y hay quien dice ojo que Cavani tiene treinta y dos años es verdad yo añado ojo que costaba hacer XXXI que parece que Cavani acaba de que Costa acaba de cumplir veinticinco hay un año de diferencia entre Cavani y Costa

Voz 1491 48:07 el Atlético va a ingresar cien millones por Griezmann no diez millones que diez millones en esto del fútbol son calderilla como llevar diez céntimos del bolsillo cien que días

Voz 0032 48:16 era tu Bueno Diego Costa que tiene todos los números para abandonar el equipo colchonero y aunque es el favorito del entrenador la cúpula directiva no lo tiene tan claro

Voz 1375 48:25 en el club todas las patas que deciden a quién hay que fichar aquí no están de acuerdo en que probablemente probablemente los mejores días de Diego Costa como rojiblanco ya se hayan visto así que si llegase una oferta por Costa e nadie va a impedir que el delantero se marche del Atlético de Madrid

Voz 0032 48:49 el Barça sigue siendo el destino más probable para Griezmann un movimiento que ahora parece algo más necesario que hace una semana después de la derrota en la final de de la Copa del Rey Robert Fernández fue secretario técnico del equipo catalán hasta el verano pasado de hecho el ya intentó fichar al francés para el Barça atentos a lo que dice ahora

Voz 1375 49:07 que es que el Barça debería fichar a Griezmann este verano otra vez

Voz 40 49:10 pues es una buena pregunta es una buena pregunta que puede jugar en muchísimas muchísimas posiciones es es un jugador muy bueno que conoce la categoría porque tiene una gran experiencia y ha marcado muchísimo goles y es es un magnífico jugador pero en su en su posesión y hay muy buenos jugadores yo cuando fui a intentar traerlo a Barcelona pues algunos jugadores que están ahora no estaban entonces era era un una situación mucho más más fácil mucho más clara ahora en este momento pero pues que hay jugadores que están ocupando aunque también son muy bueno

Voz 1375 49:54 con los que están ahora igual no lo ficharía

Voz 40 49:57 me lo pensaría no me lo pensaría

Voz 1491 49:59 podemos decir que Rover ha sido la arquitecto de el del actual Barça incluso entrenador Valverde fue fue elección suya tras lo ocurrido en Liverpool y en Sevilla tiene más claro que nunca que el técnico vasco está haciendo un buen trabajo

Voz 1375 50:11 yo no me atrevo a

Voz 40 50:13 a entrar en en un debate Si si va continuar Ernesto o no o no lo va a ser yo creo que que las cosas hay que plantearse las a nivel global solamente por un por un partido de acuerdo Ernesto está la durante tiempo que que lleva en octubre estos dos dos años de conseguido cosas muy pero que muy buenas y por los detalles pues él ha escapado o situaciones que en principio eran bastante favorables para poder seguir adelante y que desgraciadamente no las ha podido controlar muchas veces en el mundo fútbol esas estas cosas ocurren tu haces el trabajo de la mejor manera posible crees que que lo tienes casi casi cerrado casi a punto de poder superar una situación siempre edificio siempre cuando llegas a semifinales en este caso

Voz 1375 51:03 con el Liverpool al final contra el Valencia

Voz 40 51:05 sabes que tienes un rival enfrente que es muy difícil que te va a hacer daño

Voz 0032 51:09 ya veis no esos son los problemas del fútbol Kiko los cien millones que que decíamos el lío en el que está metido el Cillo de la Primera Regional de Canarias ya es de otra magnitud han descendido a Segunda Regional porque un árbitro se equivocó al poner en el acta el resultado de un partido que ni siquiera jugaban ellos escribió empate a uno en lugar de uno dos y ahora el Salzillo ha descendido por estar empatado a puntos con el Casablanca que tiene un punto más de los que debería

Voz 1375 51:37 primero con Adrián entrenador de Las Coloradas e asegura que tu equipo ganó uno dos al Casa Blanca

Voz 40 51:42 por más que se euro más que se además lo ganamos en el minuto cinco estos habíamos alguna vez

Voz 1375 51:50 en nunca en la vida Adler no bueno Sergio como director deportivo de de ir futbolista futbolista hay portavoz futbolístico portavoz de las redes sociales

Voz 1 52:02 claro claro todo todo

Voz 1375 52:05 Sahuquillo que ahora mismo estáis descendidos no sé qué que puedes decir con los micrófonos de El Larguero a tu disposición y de la Cadena SER para que esta injusticia pues te puedo arreglar de alguna manera no

Voz 8 52:17 hombre lo único que pedimos nosotros y Agustí sea lo has horas buscar culpables y las colorada de Casablanca el colegiado simplemente pedimos que ya que el árbitro ha mandado un anexo informando de que se ha equivocado pues que la Federación corrija ese ese resultado

Voz 28 52:37 o o

Voz 41 52:50 Morán

Voz 21 52:59 parece que tiene un punto de viene con pista musical en vez de la sintonía de Punto de Fuga con la que esto vamos a empezar

Voz 14 53:05 la sección Borja González nos ha sorprendido

Voz 21 53:08 con este clásico ya de Loquillo y los Trogloditas Yo para ser feliz diera un camión

Voz 0107 53:12 porque la historia de la que vamos a hablar está protagonizada por una mujer que pensaba alguna manera que para ser feliz bueno pues tenía que seguir el consejo de de Loquillo compras han cambiado si comprarlo y abrirse paso con él

Voz 21 53:24 en un mundo de hombres Pablo Morán buenos días la Marina hola Aitor que unos días y cómo se llama la protagonista de hoy detiene

Voz 0084 53:31 junto pues ellas Gisela Martínez es peruana y con sólo veintiséis años ha sido capaz de ganarse el respeto de los hombres de su comunidad que no han llegado o no llegaban a entender eso de que una mujer se pusiera al volante de un camión ella al suyo a su camión le puso en nombre de belleza

Voz 14 53:50 se siente maravilla no disfruto disfruto de mi trabajo me siento feliz es una maravilla

Voz 0084 53:59 no siempre ha sido así si notáis lo feliz que cuenta que conduce un camión en realidad lo hizo por necesidad porque el negocio de su familia está vinculado a la minería del carbón en la sierra peruana de Huancayo y necesitaban un medio para transportar la mercancía los clientes no fue nada fácil conseguirlo primero porque tuvo dificultades para conseguir un crédito pero después por la incomprensión y el machismo