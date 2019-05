De Buenas a Primeras (29/05/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:49 hola qué tal de este miércoles veintinueve de mayo bienes grandes novedades en cuanto al tiempo que me programa tenemos mucho que contar a esta hora en Olivenza en Badajoz hay diecinueve grados en el sur se van a volver a pasar de los treinta y cinco de máxima alrededor de unas cincuenta mil personas mueren cada año en España por culpa de este gesto el tabaco causa ciento treinta y seis muertes cada día en España son datos que conocemos que no repiten hasta la saciedad que leemos si no a diario casi semanalmente el tabaco mata y aun así ahora mismo hay más fumadores en España que antes de la ley antitabaco

Voz 0032 01:32 más fumadores que antes de dos mil cinco de la primera ley antitabaco y que después de que se endurecieron en dos mil diez casi una de cada cuatro personas fuma ya además empiezan a hacerlo antes la edad de inicio ha bajado a los diecisiete años

Voz 1491 01:46 estamos hablando de los datos que acaba de publicar la Sociedad Española de Médicos de Familia coincidiendo con con esta semana que es la Semana sin Humo porque la información del Ministerio es aún más pesimista un treinta y cuatro por ciento de los españoles fuman a diario son más de uno de cada tres

Voz 0032 02:01 ni para los médicos de atención primaria esa ley antitabaco empieza a dar síntomas de agotamiento ahí está aumento en el número de fumadores María Fernández es la vicepresidenta de la Sociedad de media

Voz 1 02:11 en una familiar de la actualización de la normativa de lucha contra el tabaquismo es una de las tareas que debería marcarse el nuevo equipo del Ministerio

Voz 1491 02:20 Torres somier que nos hemos acomodado la ley se ha quedado obsoleta y además venía ya conciertos de efectos porque ocupa fundamentalmente de prohibir prohibir fumar en determinados lugares pero se olvida de algo fundamental que es ayudar a los adictos a los fumadores a dejar el tabaco apoyar por eso los médicos P

Voz 0032 02:38 con más unidades anti tabaquismo o que se financien los tratamientos para dejar esta adicción tratamientos que por cierto en Navarra si los paga sanidad y allí los fumadores son diez puntos porcentuales menos que la media de España

Voz 1491 02:51 además de todo esto una medida que consideran fundamental impopular pero fundamental y efectiva Iker reclaman tanto los médicos de familia como la Fundación de Ayuda tras la drogadicción no puede ser que todos los países

Voz 2 03:03 de alrededor de España tengan precio de tabaco vengan todos a comprar aquí seamos el estanco de Europa

Voz 6 03:09 el tan muy demostrada y que en otros países ha funcionado el drásticamente es el aumento del precio

Voz 1491 03:15 subir el precioso ver lo mucho más para evitar lo que en el diario El País el director de prevención del cáncer del ICO califica como una epidemia de fumadores de tabaco de liar porque es muy barato a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a detenernos un poco más en este último estudio de la Sociedad Española de Medicina de Familia

Voz 0032 03:39 vamos a repasar las posibles causas y posibles soluciones a este repunte del consumo de tabaco y también vamos a analizar el retrato como es el perfil del fumador en España

seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 7 04:24 de pequeño recuerdo que me me gritaban en casa por no hacer los deberes por andar descalzo por jugar el balón por discutir con mi hermano por no recoger la ropa sucia que la dejaba todo montó la da a los pies de mi cama por la cama pone podría seguir podría seguir vamos

Voz 1491 04:42 qué mal lo que más portaba Diego de Zaragoza eh me pregunto si él ahora a sus hijos por las mismas cosas que no lo cuenta

Voz 0032 04:50 seguro que sí que tiene que hacer de vez en cuando de poli malo bueno ya resume algunas de las opciones de la encuesta de apuntaba algunas otras además además de ir descalzos la cosa está muy ajustada a nuestros oyentes eran también de no hacer la cama es que es

Voz 8 05:04 es más las cosas y que con las que te has

Voz 1491 05:07 cuenta de que te has hecho mayor lo de la cama si os da el día que de repente si miras por el rabillo del ojo y ves la cama deshecha dices y temores

Voz 0032 05:15 ya que hacerla pues es que además todos sabemos que da un gustito meterte en una cama que está hecha

Voz 1491 05:20 en hecha pero qué pereza pero qué pereza la sí sí totalmente y casi con los mismos votos estado de jugar a la pelota en casa en casa o donde pueda causar algún destrozo como le pasaba a José Luis de San Blas

Voz 6 05:33 siempre con lo mismo cuando jugábamos en el partido con la pelota Elvira la vecina de abajo solía colgar las sábanas su alto sábana manchada Elvira se ponía Paul Gasol Mi madre pues no isla anda súbete ya tu habitación que está castigado no pasaba ni diminutos venga que levantó el castigo paja juega pero la pelota se queda

Voz 0032 06:00 hay hay Elvira habría que hablar con Elvira Elvira maravilla

Voz 1491 06:03 os aseguro como todas las madres seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro como se nota que es hoy es oyentes de de buenas por lo que menos reñida han es la opción menos votada es por no acabaron la comida claro que Julia de Alicante es apuntaban mal por todos sus compañeros y en este sentido

Voz 9 06:21 siempre fui libro anémica ninguna comida me gustaba todo me daba asco cucharadas de comida que metió en la boca si me hacía una bola ya que yo daba vueltas y vueltas hasta que de un zapatillas otro acaba de golpe todos iban de la anexa yo me quedaba yo mi plato la zapatilla de mi madre al lado del plato

Voz 1491 06:42 todo se repite y se repite madre tan bien las cosas

Voz 0032 06:46 un abrazo Julia la encuesta siga abierta en Twitter y sabemos que erais muy traviesos así que confesando poco a poco porque os han más por qué os siguen rindiendo más

seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Sergio Díaz está en la producción Borja González en la técnica

Voz 8 09:07 buenas es lo que decía Abel Caballero el alcalde de Vigo cuando tenía diecisiete concejales de los Veintisiete de de la ciudad yo no sé qué qué puede decir cuando llegan estas navidades después de haber batido el récord nacional y conseguir

Voz 1491 09:21 veinte concejales y casi el setenta por ciento de los votos dice Juan López que es el Leo Messi de de la política española y que tenemos que empezar el programa hablando de él Juan buenos días

Voz 0032 09:32 esta buenos días buenos días Messi como mínimo es que Abel ha sido el gran vencedor de estas elecciones en este orden primero Abel y luego ya si eso en el PSOE

Voz 11 09:41 sí es como si hubiera ganado el Balón de Oro con su historial los dota sí aprovechando que este martes lo hemos tenido en la SER ha estado en Hoy por hoy vamos a conocer el porqué de este gran éxito os va a gustar mucho una palabra lo adelantó

Voz 12 09:54 qué les ha dado a los vigueses para haber conseguido el sesenta y ocho por ciento de los votos un apoyo de esto

Voz 0002 09:59 envergadura más en la calle percibía durante todos estos años seguramente es una forma de la de la nueva política requiere mucho esfuerzo pero tiene una inmensa gratificación de cambiar una ciudad casi casi un proceso socio revolucionario de de mejora

Voz 12 10:15 que que que conduce esta situación Dios mio socios revolucionarios señor Caballero es esto está políticos lugar son los que prometen cosas que no son posibles cumplirlas no veo todo lo que digo que voy a hacer lo voy a hacer bueno socio revolucionario esos una masa Cuba que Vigo no

Voz 0032 10:32 no sí han encanta que hable de de la

Voz 1491 10:34 la nueva política Abel Caballero que en fin lleva ya a sus años en política aunque no sé yo si si lo veo como estandarte de los ayuntamientos del cambio

Voz 11 10:43 quién sabe quién sabe sabéis que una de las grandes medidas de Abel Caballero en este tiempo han sido las luces de Navidad de más top del planeta algo que le ha granjeado una amistad muy estrecha con el alcalde Nueva York

Voz 13 10:54 bueno yo sé que además tengo que encargar me de de tener el teléfono móvil cerca porque me vaya mal alcalde Nueva York que me va a decir que me tiene sana envidia porque las luces de Vigo son los mejores del planeta

Voz 11 11:11 más seis o siete horas después de estar en la SER Abel hasta la Sexta

Voz 0470 11:16 le ha preguntado si el alcalde de Nueva York

Voz 11 11:18 está al tanto de lo que ha hecho las selecciones del del pelotazo que ha que pegado

Voz 0470 11:22 más oro nuestra respuesta leal llamada Ayala

Voz 2 11:25 al de Nueva York para felicitarle no mire yo tú sabes sabes

Voz 0002 11:34 porque hablo hablo hablo bastante en inglés no primero porque yo soy de la Universidad de Cambridge estuve cuatro años en Inglaterra estudiando universidades inglesas

Voz 1491 11:43 es doctor por la Universidad de Cambridge sea ya no es que no es que cesa ahora con lo de bueno yo hice un erasmus estuvo en Reino Unido no directamente es doctor oye me imaginaba Bill de Blasio al alcalde de Nueva York desolado no por qué

Voz 0032 11:56 me imagino que las luces de Navidad de este año

Voz 1491 11:59 Vigo van a ser ya os deseo lo mejor

Voz 0032 12:01 primero porque Cambridge no es la Rey Juan Carlos I a Marte también me imagino Abel Caballero hablando a las señoras y los señores de Vigo en inglés de Cambridge eso

Voz 1491 12:10 además Frankie si tienen el acento claramente

Voz 0032 12:13 sí desazón de Cambridge Vigo como lo de encierro revolcón

Voz 1491 12:16 yo esto sería una mezcla no Hendrix Vigo

Voz 11 12:18 sí más o menos en Hoy por hoy precisamente el han preguntado por su pasado porque además de esos estudios Abel Caballero fue ministro de Transporte en España de mil novecientos ochenta y cinco a mil novecientos ochenta

Voz 1491 12:30 la nueva política digo aquí a Joaquín Estefanía

Voz 12 12:33 de hablar con usted caballero

Voz 0958 12:35 qué tal estás enganchado siempre hace mucho tiempo que no le veo mi pregunta justamente tiene que ver con eso que que ha sido qué fue de aquel político tímido e inseguro economista heterodoxo pues keynesiano que yo conocía hace algún tiempo y el que no quiero reconozco cuando le

Voz 12 12:54 hilando las hubiera sido no

Voz 1491 12:59 tímido e inseguro ha dicho yo tampoco me lo imagino

Voz 0032 13:02 yo voy a Abel Caballero

Voz 1491 13:04 Nos da muchas esperanzas esto no se sabe bien sabes de acabamos plantando Dino setos en alguna ciudad postre y puedes el gallega mejor pues vamos a hacerlo vamos a

Voz 11 13:14 viajar al pasado a mil novecientos ochenta y seis exactamente la cuenta de Twitter Vigo en la retina ha recuperado una entrevista a Abel de aquella época Miralda le preguntan

Voz 15 13:24 eh que vos te de sería candidato Alcaldía de Vigo en las próximas elecciones municipales bueno a mí me para

Voz 16 13:30 el de absolutamente disparatado totales absolutamente disparatado en Lombo a ser candidato a la alcaldía de Vigo ni además me parece que en este momento exista ninguna posibilidad

Voz 0470 13:41 bueno pero era un chaval que barbaridad voz joven de recibirla

Voz 0032 13:46 doce cita ahora tiene la voz más grave y con y con mucha más seguridad en nota unos años en eso más retranca también

Voz 1375 13:52 es en ese vídeo tenía cuarenta años

Voz 11 13:55 la mente época de compañeras de poder fumar en la televisión ahora tiene setenta y dos vamos a ver cómo ha cambiado su punto de vista con respecto a la alcaldía de Vigo

Voz 0032 14:04 pues yo voy a ser alcalde aproximadamente unos veinticinco años más

Voz 1491 14:10 hasta los noventa y siete nada menos ya que lo de la alcaldía pasa de ser bueno casi un disparate no no existe ninguna posibilidad a bueno a otro cuarto de siglo I al frente de de la ciudad desde luego por los vigueses vamos lentos

Voz 11 14:26 claro claro ahora tiene un apoyo en Vigo del sesenta y ocho por ciento y es normal preguntarse si vivos el está quedando pequeño

Voz 0002 14:34 se ve como candidato a la presidencia de la Xunta no no no por dos razones primero porque me compromisos con Vigo y mire yo pedí el voto a esta ciudad yo sé que a mí me voto mucha gente como otras selecciones vota a otros partidos políticos por eso tengo casi el setenta por ciento del voto pero por tanto yo me voy a mover de Vigo

Voz 0470 14:55 pues a que cuando haya elecciones se presentará como presidente setenta el votos nada barbaridad es que siete de cada diez personas que vota en tu ciudad te voten Gatti es muchísimo además a encontrar en la política figuras así no

Voz 11 15:08 es que he mirado islas sacó cien mil votos el siguiente veinte mil Chuck las diferencias es abismal pues mil Aitor no siento decirte que no

Voz 0032 15:17 no será presentado la Xunta porque Abel ante todos hombres

Voz 11 15:19 familiar y con eso no se juega

Voz 0002 15:22 lugar es que el candidato del Partido Socialista es mi sobrino es Gonzalo te comprende mi sobrino la cosa está muy bien

Voz 1491 15:31 pues si no está nada mal no él ahí en su cortijo en Vigo su sobrino al frente de de la Xunta yo creo que esta temporada ya no vamos a tener tiempo estamos a punto de terminarla pero tenemos que conseguir como sea la nueva temporada de de buenas a primeras tener con nosotros Abel Caballero

Voz 0032 15:48 sí Amaia Montero

Voz 1491 15:50 además ante los grandes retos

Voz 11 15:52 ha salido de verdad yo entiendo que para Navidades por intentarlo no hacer un programa tan vivo allí no bueno encendí especiales Griegos

Voz 0470 15:58 pues me parece muy bien

Voz 10 16:01 eh

Voz 1491 16:03 paso minuto de las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias lo decíamos hace unos minutos fumar mata pero lo contábamos también hace unos días comer mal se lleva ya por delante incluso a más gente

Voz 10 16:20 en España Nos Duncan

Voz 1491 16:22 esta comer como decía Toni Garrido casi casi comemos pensando en la cena pero no siempre lo hacemos de la manera más saluda

Voz 0032 16:29 la teoría no sabemos no fruta verdura cereales legumbres poco azúcar olvidaos de la sal pero en la práctica pues tiramos mucho de fritos carne de mala calidad comida procesada es decir que comemos mal tan mal que según los expertos siete de cada diez adultos en España tienen sobrepeso

Voz 18 16:47 sí la verdad es que las cifras son alarmantes sobre todo por lo menos en mi campo que yo estoy especializado en el área de pediatría es algo que debería llamar Noja a tener un poco más de conciencia de que estamos haciendo y hacia dónde estamos yendo

Voz 0032 16:59 sí porque el tema de los niños

Voz 18 17:01 uno de cada tres aproximadamente tiene ya sobrepeso

Voz 15 17:06 además insiste el foco de problemas y no rinden a comer ahora no bueno pero un cuarenta y

Voz 0032 17:13 tenemos que dejar claro que cuando hablamos de sobrepeso hablamos exclusivamente desde un punto de vista de salud no tiene nada que ver con los estereotipos de belleza

Voz 1491 17:19 si hablamos de que eso de personas que están por encima no de su índice ideal de masa corporal se calcula la cantidad de grasa respecto a la altura y el peso y de ahí bueno pues ese saca que que las personas tienen un índice de masa corporal e entre veinticinco y treinta Se están entre veinticinco y treinta tienen ese sobrepeso estarían por encima de su peso ideal en cuanto a la salud

Voz 0032 17:45 eso es la dietista nutricionista Melissa Gómez que como escuchado especializada en pediatría acaba de publicar un libro que se titula En boca de todos una guía de alimentación saludable para niños a partir de un año los niños con un año

Voz 15 17:58 comer mejor que los niños con dos años bueno realmente

Voz 18 18:03 hasta el año tienes como una ventana de oportunidad en el que la que puede ofrecer casi cualquier alimento que tu consumos habitualmente sobre todo frutas y verduras y legumbres que comentábamos al inicio con un mayor porcentaje posibilidad de aceptación por parte del niño mientras que una vez esta etapa pasa hice empieza a afianzar un poco más también como gustos preferencias de esos niños también influye influye bastante el el entorno empiezan a ver otro tipo de productos o otro tipo de cosas como pues galletas y todas este tipo de de

Voz 1491 18:34 productos que se suelen con la arenga alimentación infantil

Voz 18 18:37 se tiende a ir haciendo más complicado la variedad de alimentos empieza a restringir

Voz 1491 18:42 dos empiezan a tener tal vez empiezan los vegetales

Voz 18 18:45 el grupo que primero empiezan a rechazar Illa luego se va haciendo cada vez la dieta como más monótono y si nosotros no trabajamos por cómo combatir un poco eso por ampliar un poco esas opciones nos como a sentamos a ese paladar de un niño de un de uno o dos años al final terminamos llenando la alimentación de ultra procesados que es lo que nos lleva por el camino el sobrepeso en el futuro

Voz 1491 19:07 según la Organización Mundial de la Salud

Voz 8 19:10 la desnutrición mata a un millón y medio de niño

Voz 1491 19:12 los año en todo el mundo pero al mismo tiempo en dos mil dieciséis en el planeta había cuarenta y un millones de niños menores de cinco años con sobrepeso

Voz 0032 19:20 las llamas que no es la primera vez que de este temas habla con normalidad todos sabemos que tenemos que hacer pero falta concienciación cuantas veces por ejemplo habremos visto con mucha normalidad este tipo de anuncios

Voz 10 19:32 madre

Voz 19 19:33 madre Alberto

Voz 2 19:40 uno de cada dos niños deja parte de su comida en el plato mientras ellos aprenden a comer saludablemente un vaso de pedía sí

Voz 15 19:45 sí básicamente gel yo se lo coma todo tomando mi primera fantástico producto esto tiene algún sentido

Voz 18 19:51 pido humildad ninguno en nuestro contexto ninguno osea que allí muchas veces incluso tratan de de abogará el miedo no es como

Voz 0124 20:00 uno acaba niños de cada dos niños deja comía

Voz 18 20:02 en el plato como si esto fuese un problema a ver si les sirve

Voz 1491 20:06 porción más grande de la que su apetito pues

Voz 18 20:08 se consumieron es usado puede aceptar en ese momento es normal que no se lo quiera comer todo entonces es capaz habría que revisar qué tamaño tiene esa porción es un tamaño para Paradis es un tamaño adecuado el estomago el niño se lo tendría que comer siempre todo o podemos respetar un poco más esas señales que vienen innatas de regulación de hambre y apetito o saciedad entonces claros está como animando a que siempre hay que comerlo todo y que siempre que se ofrezca comida hay que comer si no hay un problema entonces tienes que recurrir a este tipo

Voz 12 20:39 eh

Voz 1491 20:42 ah pues precisamente hoy veintinueve de mayo habría cumplido cien años de Simone Ortega la autora del libro de cocina en español más vendido de la historia en mil ochenta recetas de cocina que seguro que casi todos tenéis en casa en La Ventana han hablado con su hija Inés Ortega que no un par de trucos para comer variado sano sin tirar de procesados

Voz 0313 21:04 las recetas de los libros de los tuyos también apuntan a la cocina mediterránea la cocina de casa de toda la vida bastante más sana de lo que a menudo consumimos ahora yo no sé si si conoces alguna alguna fórmula mágica para que recuperemos este tipo de cocina

Voz 20 21:19 pues yo creo que que está que la gente joven ya la está recuperando eh porque están mucho más preocupados por la salud porque se hacen más deporte se preocupan más por lo que comen Illa están recuperando bueno a mi madre y claro en época de mi madre vitales que era mucho más fácil el el comprar un tomate cercano a tiro de producción y di todo esto pero yo creo que eso ahora es lo que debemos descender recuperar para que nuestros agricultores aquí todo eso tengan salida a sus productos no porque porque realmente si compras un producto de temporada de cercanía pues el punto va a ser más barato vigilar más trazabilidad como está producido ese producto Mi yo creo que que claro en época no está madres pues pues eso era así porque porque la comida

Voz 21 22:12 no había menos Mena

Voz 20 22:15 cadena interviniendo en el proceso

Voz 21 22:17 sí

Voz 1491 22:21 ocho minutos para las cinco las cuatro en Canarias siempre se dice desgraciadamente tenemos muchos ejemplos de que es cierto que en España para que te reconozcan para que tenga un buen homenaje hay que morirse es verdad es un poco partiendo de esa idea se ha diseñado El cielo puede esperar el nuevo programa del canal cero de Movistar lo puedes organizar de una celebración por todo lo alto una especie de funeral en vida a personas que si bien este barrio pero que se lo merecen como la cantante Anabel

Voz 0470 22:46 había momentos tanto en en tu rostro son algunos de los que bueno con gafas oscuras por cierto con Miguel Ríos donde no sé si te llegas a trasladar te imaginas o estás haciendo repaso de la vida compartida de tal y había hay hay también puntitos emoción tener razón Raúl hay comedia porque es una forma de desdramatizar la multa

Voz 0124 23:05 qué emoción también sí porque de repente se establecían había momentos muy emocionantes pero no porque yo no sé figurase que estaba muerta no

Voz 1491 23:15 no porque de repente veías yo

Voz 0124 23:18 se pues con cantara roza Lincoln con una emoción y entonces eso produce una emoción en todo

Voz 21 23:28 eh

Voz 10 23:33 que está muy bien Raúl o había al menos como escoltado

Voz 0470 23:41 me gusta mucho que la música en los dos programas que ha habido hasta ahora le iba primero y luego Ana tenga un papel de hilo conductor no como de de conexión de homenaje también pero también de disfrute sí sí era importante era importante

Voz 0752 23:56 como elemento de sorpresa para ellos un poco de de regalo eh al final

Voz 0470 24:01 sí estamos repasando la la vida de una persona

Voz 0752 24:04 la la música yo creo que incluso en alguien que no sea dedicado a la música la música siempre está en tu vida siempre hay momentos que asocia a una canción entonces nos parecía bastante importante que en todos los programas hubiese dos tres números

Voz 12 24:17 ical

Voz 10 24:20 sí

Voz 0470 24:22 Pepe Raúl Navarro el creador del programa Hombre que la idea es que se han invertido pero a la vez un poco tierno no jugar un poco con el morbo sí pero

Voz 0032 24:29 que haga que la gente mira a la muerte con con normalidad con más naturalidad y parece que de momento funciona porque todos los invitados a los que les han querido dedicar un episodio sean animado eso sí y convencer a la gente de que vaya a su falso funeral o al falso funeral de un amigo suyo es más complica

Voz 0752 24:46 pero no todo el mundo ha querido ir a un funeral ha habido gente al águila dado Yuyu simplemente el hecho de de acercarse a ese ambiente de bueno muerte de de una sala una ceremonia un ataúd había al principio que lugar pero no sale el ataúd no haya dolo

Voz 23 25:05 sí sí sí sí pues era esto lo quitamos un poco por este problema

Voz 0752 25:09 de lo quitamos media hora antes de una panda estaban

Voz 23 25:14 me quedo agotó la fotos hermosa o sí sí sí el de la persona que americana se ante tuviéramos estaba Ana te hubiera molestado bueno molesta

Voz 0124 25:25 no sabes qué pasa que es que vivimos en un país en una sociedad que vivimos tan de espaldas a la muerte

Voz 0470 25:32 como si no lo fuera tocar nunca como si no fuera atacado

Voz 0124 25:34 de una manera trágica hay hizo cerrando los ojos a la muerte que no somos capaces ni siquiera de tomarnos a broma muchas cosas de ese rito por ejemplo yo es que recuerdo cuando era pequeña y se moría alguien en la casa en el edificio todos los vecinos solidariamente iban a pasar el velatorio ahí esa casa donde el el el cadáver estaba ahí toda la noche recuerda al día siguiente mi madre muerta de risa nos cuenta

Voz 23 26:06 el velatorio de esa noche estaba la del primero hay que

Voz 1491 26:10 conocer que la ideas arriesgada donde

Voz 8 26:13 de organizar funerales en vida normal

Voz 1491 26:15 eh Francino haya querido saber cómo se les ocurrió lo que pasa es que claro

Voz 0470 26:18 sí hubo un regalo de pasa tienes que dar una explicación a los oyentes de cómo se te ocurre cómo se os ocurre esta idea este nuevo formato que desde luego vamos yo creo que para el público es absolutamente desconocido

Voz 0752 26:29 ah bueno antes de nada de pesar Otero de morir porque yo creo que sería muy buen muerto señora yo creo yo quiero ir hemos hemos tenido muy buenos muertos esto esto es así agentes a bordo muy bien entonces el nivel estaba alto pero yo creo que yo creo

Voz 0470 26:43 podría darse a las noticias que habrá continuidad

Voz 23 26:46 para no no no no conozco este momento una segunda temporada hice lo llevas muerto

Voz 0752 26:53 no no hay nada confirmado ojalá yo espero que sí la verdad es que ha funcionado

Voz 23 26:57 cuántos empalmaba esta temporada seis hombres vamos lleváis un nivel de juego no es habitual que la tele hable abiertamente de la muerte y menos en un tono distendido saber cómo llegáis a Movistar o aquí cadena decirles vamos a hablar de

Voz 0752 27:15 muertos bueno reacción esos encontraste estuvo bien la reacción esto es a ver yo creo que ahí hay un componente un poco morboso porque yo creo que todo el mundo lo menos a mí me ha pasado todo el mundo se se ha imaginado en algún momento cómo sería su funeral

Voz 10 27:34 de primeras

Voz 0084 27:35 en el año dos mil diez un sueco bajito que se daba a conocer con el nombre de Toll mano nerd se presentó al mundo con una canción en la que proclamaba

Voz 24 27:45 si pudiese reinventarse volverían hacer para ser el Rey de España

Voz 10 27:53 ir

Voz 0084 27:56 quién of Spain la presentación en sociedad de de Torres Man On Air tema divertido

Voz 1353 28:02 sicos sueco vas relatando todas las cosas que le fascinan de España todas las cosas que haría si fuese el Rey de España Christian Madsen que así se llama nuestro protagonista de esta noche se enamoró de nuestro país y aunque como

Voz 0084 28:15 no no es ni de Madrid ni de Barcelona querría instalarse en Pamplona provocar a los toros con palabras dormir la siesta beber vino y perderse en el flamenco lugares comunes de un sueco que soñaba

Voz 15 28:29 era el Rey de España y que grabó esta canción en su presentación en dos mil

Voz 10 28:54 no está mal mirarnos de vez en cuando con los ojos

Voz 1491 28:57 Nos ve desde fuera o que no se de por primera vez de todas las maneras hizo King of Spain en el sofá Sonoro debe de Alfonso Cano

Voz 10 29:05 hola

Voz 24 29:11 el alto

Voz 25 29:38 eh

Voz 24 29:46 que ellos de compagina Fernando

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:07 Ana Button buenos días buenos días hasta ahora sigue abierta la operación Oikos que investiga el presunto amaño de partidos de fútbol de momento se han hecho nueve registros y se ha detenido a diez personas aunque está previsto que la policía detenga a un sospechoso más que está fuera de España este jueves van a tener que declarar en Huesca que es uno de los epicentros de esta trama Ana Terradillos el juez que está llevando este caso que es el Juzgado número

Voz 0125 30:28 cinco de Huesca además de los detenidos ACI

Voz 1491 30:30 dado a varios testigos para declarar y entre ellos está

Voz 0125 30:33 el empresario periodista y ex futbolista José Antonio Martín letón que en principio ha sido citado en calidad de testigo para que aclare la información que tiene sobre la presunta corrupción que hubo en el Huesca Nàstic que se celebró en mayo del año dos mil dieciocho esta investigación Oikos comienza con este partido con este Huesca Nàstic ya a partir de ahí la policía investigaba hasta nueve partidos de ellos tres están amañados hay constancia policial

Voz 1491 30:59 de partidos de Primera Segunda

Voz 0125 31:01 en Tercera División el modus operandi de esta presunta trama era sencilla según la UDEF alcanzaban acuerdos con jugadores amañando los partidos y en esta faceta se investiga por ejemplo a Borja Fernández que en concreto y según la policía pudo presuntamente actuar en uno de los partidos investigados el Valladolid Valencia un partido que se celebró hace once días en el que la policía investiga concretamente hasta jugador la policía insiste en que el Valencia no tiene nada que ver ciudadanos endurece sus condiciones para pactar con los socialistas en las comunidades en las que han ganado las elecciones les pide que reniegan del Sanchís más literal dicen que darán prioridad a los acuerdos con el PP Óscar García

Voz 11 31:36 no quiere que los barones del PSOE que dependen de ellos reniegan de Sánchez

Voz 1089 31:41 a explicar renegar de las políticas de Sánchez de pacto con los separatistas y con los populistas

Voz 11 31:48 el que apoyen el ciento cincuenta y cinco en Catalunya y todo por escrito a la vicepresidenta Carmen Calvo todo esto le parece

Voz 12 31:56 hoy mientras dos de los afectados

Voz 11 31:59 Luis Tudanca en Castilla y León y Javier Lambán en Aragón se muestran prudentes no

Voz 28 32:03 pero hablar de otra cosa que no sea lo de aquí eh entrando el cuento no se hable seriamente entre los distintos partidos políticos que me voy a tener que opinar de lo que diga

Voz 11 32:12 en la dirección de Ciudadanos son conscientes de que lo que piden es casi un imposible por eso ya dan por sentado que lo normal es que los pactos sean con el PP con el apoyo externo de Vox

Voz 1089 32:21 hágase recibir apoyos es una fórmula que alguna vez ese Nos ha exigido y que lloró entendido como se hace en en democracia

Voz 11 32:27 Ciudadanos no descarta renunciar a entrar en gobiernos Si los acuerdos no son de su agrado

Voz 0125 32:32 Pedro Sánchez ha respondido a ciudadanos esta noche desde Bruselas donde ha estado reunido con los jefes de Estado y de Gobierno de Europa para debatir sobre el reparto de poder en las instituciones comunitarias

Voz 29 32:42 sentirme en Europa es que un partido que se autodefine como liberal

Voz 12 32:45 te apoyan la otra parte

Voz 0125 32:48 ni sobre un posible gobierno de coalición a nivel estatal mensaje también de Sánchez a Unidas Podemos

Voz 29 32:53 todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias de todo lo que ha ocurrido el pasado veintiséis de mayo

Voz 30 33:26 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene Iker es decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es

Voz 10 33:45 Roth toda la confianza en una furgoneta

el deporte pero en su peor versión esta operación Oikos contra el presunto amaño de partidos de fútbol que sigue abierta va marcar la actualidad este miércoles sin duda enseguida hablamos un poco más de de esta trama

Voz 6 34:28 hola buenos días Marina pues oye el tiempo va dar tanto de sí sí la sociedad sí que lo está dando y el deporte el tiempo va a ser más bien tranquilo hoy quienes pasamos con bastantes Movies que están pegadas al Cantábrico Alto Ebro en alguna lluvia en la costa vasca también hay algunas nubes en la costa ceba Lola Baleares realmente mayor y menor una zona en la costa de lona sobre todo de Mallorca esta mañana hora paso poco importante nube fajos destacables doce de Canarias

Voz 1491 35:01 el día también

Voz 6 35:02 ante vientos de levante ya el Estrecho y cierzo en el Ebro duras que son aves ahora mismo muchas zonas del país rozando los veinte grados ahora te la mañana en el suroeste Insua y esta tarde hacia los treinta y cinco treinta y siete grados en el Guadalquivir

Voz 1491 35:19 parece que hemos tenido algunos problemas para para establecer la conexión que que cada día establecemos como contigo Luismi con nuestro meteorólogo Luismi Pérez vamos a comentar los resultados de la encuesta de hoy para intentar en este rato es mejorar la conexión

son las cinco y seis las cuatro pistas en Canarias

Voz 1491 35:41 en Canarias

Voz 0470 35:45 a su vez la

Voz 1491 37:04 si se confirma nos lo confirma a DEC en Twitter hay cosas que no se corrigen por mucho que pase nada nada escribe tengo cuarenta y cinco años y mi marido me riñe una y otra vez por andar descalza por casa es lo mismo que con hacen un treinta y uno por ciento de los oyentes es por lo que más os riñe por lo que más os solían reñir en casa ir descalzos

Voz 0032 37:27 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuadros la encuesta de oyen arroba de buenas en Twitter las otras tres opciones por orden de votos son no hacer la cama jugar a la pelota en casa Hinault acabarse la comida Juan Antonio Perona nos escribe nos cuenta que su madre le echó la bronca por ir descalzo por casa

Voz 1491 37:44 en el día de su boda así que confirma sí hombre pero llegado ha recibido broncas sobre todo por pelearse con su hermano dice que han dado hasta en el carné de identidad

Voz 0032 37:56 eso es muy típico no que los padres hay tengan que que entrar a decir

Voz 1491 37:59 oye ya una escena muy de película pero que es que es real como la vida misma la del coche no la parte de algunas de coche tuvo peleando te contó que mana hitos padres desesperados delante porque tampoco tiene accesos de Dani

Voz 0032 38:13 es verdad el Álvarez Claro Yagoba Arza nos cuenta que su madre le guardaba lo que no terminaba para cenar sino para el desayuno con mayor empezó a tirar la basura dieron cuenta así que lo tiró por el baño también se dieron cuenta dice que no le dejaban entonces salir de la cocina hasta que terminara y empezó a tirar la comida por la ventana

Voz 8 38:33 eh eh afortunadamente tenemos este horario que no sé yo qué

Voz 1491 38:38 lo que público infantil no tenemos por qué menudo ejemplo el de Yago barza vamos dando la comida por la ventana pero Kemal mal pero Jiménez nuestro compañero Pedro Jiménez de de menos la opción de no respetar la hora de llegada los fines de semana y arroba a carrera López ha recibido más de una colleja no por llegar tarde no sino por llegar es literal borracho común pulpo

Voz 0032 39:00 esas típica no tener la imagen

Voz 1491 39:03 de Marqués baratos no hemos hablado de que les daba a los pulpos en los contó una vez Rafa Muñiz éxtasis

Voz 12 39:08 éxtasis los décimos

Voz 0032 39:12 aunque sea borracho llegar a casa y tener la imagen de la madre y al fondo del pasillo que eh que horas son éstas y además como bienes como bienes bueno Juan Monzón dice que le echaban la bronca por echar la siesta del obispo que es esta fiesta antes de comer

Voz 1491 39:28 que a mí me encanta yo la llamo la cordillera yo en las

Voz 0032 39:30 esta del cordero también diez mil si preferida hay tengo

Voz 1491 39:33 qué decir que este horario no me permite charlar son las cinco y diez Las cuatro y diez en Canarias parece que ya tenemos a Luismi Pérez prepara mío la de nuevo hola buenos días horas Cyes que casi no nos hemos enterado ni de la de previsión ahí mal que va a hacer sol eh que podemos seguir hablando pues del cambio climático y de sus consecuencias que ya hemos hablado en varias ocasiones de este tema entre las más preocupantes está la subida del nivel del PAR escuchábamos también este clásico de Extremoduro va a subir la marea este decidí bueno hace unos días contamos que un estudio publicado en la revista oficial de la Academia de Ciencias de Estados Unidos advierte de que en el peor de los escenarios el peor pero que puede producirse en ochenta años Barcelona podría desaparecer sepultada por el agua esto se debe fundamentalmente Luismi al derretimiento de los polos

Voz 31 40:24 sí a ver hay diferentes motivos por los que sube el nivel del mar el primero que es el que casi todo el mundo conoce es porque se derriten esos polos pero atención sobre todo el Polo Sur la Antártida también todo lo que sean zonas en las que hay hielo estén en tierra por ejemplo los glaciares

Voz 1491 40:44 supongamos Groenlandia que es un continente

Voz 31 40:46 de helado o los glaciares de los Alpes del Himalaya todo ese agua sería un superávit que iría a parar al mar o que de hecho ya está poco a poco yendo a parar al mar yeso eso literalmente está llenando el Mahdi hace que ese nivel del mar suba el Polo Norte el Ártico no es una no hace subir tanto a nivel de mar básicamente porque el espacio que ocupa ese hielo recordemos que el Ártico es en gran medida un mar helado no un continente helado pues ese espacio que ocupa ese mar helado luego lo ocupa el agua por ejemplo si tú coges un vaso lleno hasta arriba de agua pero hasta arriba reposando ídem

Voz 0032 41:25 hay un cubitos de hielo la gente cree

Voz 31 41:27 cuando se cubitos de hielo Se de Rita el agua vertida no no vierte básicamente el espacio que ocupa ese cúbito luego es ocupado por el agua por tanto no es tan llamativo el hecho de que sede

Voz 1491 41:39 pero Arquímedes aquí está Prince

Voz 31 41:41 de Arquímedes sin ni más ni menos por tanto si se derrite o cuando se vayan derritiendo los glaciares Groenlandia y la Antártida sí que hay un primer efecto de aumento del nivel del mar que ya se está dando de hecho May que ver exactamente hasta qué punto tenemos mucho que ver los humanos o

Voz 0032 41:57 proceso natural cómo ha ido pasando

Voz 31 41:59 en otras épocas o otras eras geológicas en nuestro planeta

Voz 0032 42:04 oye entonces esto llevado a esa en el peor de los escenarios y se derritió

Voz 31 42:08 todo todo todo todo el hielo del mundo dejar

Voz 0032 42:11 día de subir el nivel del mar quedarías de plantas

Voz 1491 42:13 edades pero ya ano encima no dejaría no

Voz 31 42:16 Imanol porque aquí es que tenemos las de perder si eso sí que es lo que más nivel del mar o qué es lo que más produce un aumento del nivel del mar no es el hecho de que se de Rita los polos que ya de por sí sí que puede derretirse los polos o los glaciares que ya de por si va a traer ese aumento del nivel de mar lo que puede hacer subir más el nivel del mar es que sumarse caliente a ver las temperaturas a nivel global desde hace unos años están subiendo año tras año es un proceso para hable ya lo hemos comentado en temas de cambio climático y no nosotros solo sino muchísimos estamentos de la sociedad instituciones pero esa temperatura alta o más alta global también trae un mar y unos océanos un poquito más cálidos nada con que sean medio grado o un grado más cálida el agua a nivel global eso lo que produce este es que el agua se dilate algo que se dilata un objeto que se dilata es un objeto que se expande que sube que hace subir el nivel del mar por tanto si pongamos por ejemplo si la temperatura media del Cantábrico puede ser de dieciséis grados por poner un ejemplo eso produce un nivel de mar X siempre que el mar están en calma claro que no vengan temporales si la temperatura del Cantábrico sube un grado y se queda en diecisiete a priori parece una poca subida pero en cualquier caso eso trae un aumento de la subida un aumento del nivel del mar porque ese agua sea dilatado todo lo que se enfría se contrae por tanto baja de nivel pero si la temperatura media global sube el mar también con pues hace que ese mar también suba de nivel por tanto eso es lo que parece que será imparable si se hiciera todo hielo que hay en el mundo seguiría subiendo el nivel del mar miente

Voz 0470 43:54 las las temperaturas hubieran

Voz 1491 43:56 bueno esperemos que no pase que no tengamos que situarnos en el peor de los escenarios

Voz 0470 44:01 eso sí esperemos también que la conexión de mañana sea un poquito

Voz 1491 44:03 menos accidentada esta cosa

Voz 0032 44:06 nunca mejor dicho

Voz 1491 44:09 Ana un abrazo y cinco y catorce catorce en Canarias a cualquiera diría que que el mundo del deporte estaba celoso de la política hay que este martes ha querido resarcirse para ocupar parte de despacio que había perdido en los medios por culpa de las elecciones hemos tenido noticias de todos los colores la última muy curiosa porque de veinticuatro horas no habría sido ni siquiera noticia pero ahora mismo es un bombazo lo adelantado por cierto la Cadena SER Valverde va a seguir al frente del Barça el año que viene

Voz 1375 44:40 el entrenador del Barça en un día en el que a Valverde sólo ha encargado por la mañana le han vuelto a la han vuelto a pegar la cabeza con pegamento porque son aborto antes de tiempo y han dicho no por ser la persona que había todo tipo de informaciones fruto sobre todo del nerviosismo irá división de opiniones que se están viviendo la directiva del Barça al final se impone la tesis y la teoría del presidente hay partidarios de cargarse a Valverde pero Bartomeu que en cierto modo también es preso de sus palabras de hace unos días cuando lo ha renovado cuando ha dicho que va a seguir cuando justo antes la final de Copa dijo que es el entrenador del año que viene porque tiene contrato en vigor Valverde será el entrenador del Barça la temporada que viene lo ha confirmado a El Larguero de la SER el presidente del Barça Bartomeu

Voz 0032 45:30 es lo que toca hasta el sábado que vuelva al fútbol con la final de la Champions nos vamos a hinchar a información de despacho si directivos el Sálvame del deporte ahora vamos con el Madrid el culebrón de Sergio Ramos y su enfado con el presidente no ha hecho más que empezar y en El Larguero hemos conocido algunos

Voz 31 45:43 detalles más de la última y tensas

Voz 0032 45:46 la Unión que tuvieron hay falta de sintonía en los últimos años

Voz 1375 45:49 hay desencuentro y lo saben las dos partes esta vez el Madrid no le va a subir ni un euro pero ni uno ni uno y en esa conversación Ramos le hizo bueno sí que esto ya viene de lejos sí está falta sintonía sigue pues lo que toca hacer en marcharme yo alguna oferta tengo en China no es una amenaza de Ramos diciendo me voy a China que alguna oferta tengo y tengo alguna cosa porque en China pero bueno a China no que es lo que le contó Florentino breve de otro acierto a China y encima gratis que es que me estás hablando si eso es una locura y además Si tú te vas yo tengo que buscar un central tengo que fichar un central Innova Serbia

Voz 11 46:20 el acto tendrá que fichar un central no va a ser barato

Voz 1375 46:23 a lo que Ramos le contesta en ese calentón bueno también dijiste que ibas a fichar a un delantero recambio de Cristiano Ronaldo no lo has hecho ignoramos pega frase de damos delante de su hermano de su padre de julio se que le dice a Florentino a partir de ahí se calienta un poco el tono bueno pues como nos puede pasar a dos en tantas conversaciones de calientas de dices cosa no sé qué y a partir de ahí abandonan la reunión en el despacho de ACS el padre del futbolista su hermano Julio se y se quedaron a solas Florentino y Ramos ahora contamos cómo está la situación pero evidentemente el Madrid ante la intención de Ramos decir me voy a China pues el Madrid lo que ha dicho es algo parecido a lo de Cristiano pues si te quieres ir a China o te quieres ir a la no sé dónde pues me trae la pasta y te vas pero es débil

Voz 1491 47:15 una noticia grave preocupante este martes ha sido la operación policial Oikos contra el amaño de partidos de fútbol que que sigue abierta nos lo contaban a Button y que deja ahora mismo diez personas detenidas entre ellas varios ex jugadores como Raúl Bravo o Borja Fernández y otros tantos dirigentes como Agustín Lasa osa presidente del Huesca

Voz 0032 47:33 la UDEF ha tirado del hilo de del Huesca cero Nástic uno del pasado año un partido que fue denunciado por tener un elevado movimiento de apuestas y Francisco secretario general de la Federación Europea contra el amaño de partidos alerta de que además del Valladolid Valencia hay otros dos partidos más que son sospechosos de haber sido arreglado

Voz 1375 47:53 a Francesco tiene usted sospecha conocimiento de que hay algún otro partido amañado esta temporada en el fútbol español

Voz 0124 48:00 el partido Valencia Valladolid

Voz 1375 48:04 a ese es uno de los partidos donde ustedes al margen de la denuncia de la Policía o no ven rápidamente

Voz 0124 48:10 en sus sistema de alertas que ahí había algo raro es perfectamente claro eso pasó en el Valladolid Valencia repasó también en otros dos partidos de Primera otros dos partidos de tenis si no puede usted decir cuáles son esos números un otra vez cuando he cuidado otra vez con el Huesca en los dos partidos

Voz 32 48:33 me pregunto pero un partido les pregunto por un partido que hubo un Huesca dos Valencia seis ese partido tuvo números raros le pregunto por un Huesca uno Betis cero B perdón Betis dos Huesca uno ese partido tuvo números raros

Voz 17 48:50 con los dos

Voz 1491 48:59 cinco y diecinueve cuatro diecinueve en Canarias cuando el padre de de Sofía una niña de Zaragoza que ahora tiene cuatro años decidió celebrar ese nacimiento de una manera especial seguro que no tenía ni idea de que su historia acabaría pues sin ir más lejos aquí en la radio

Voz 0032 49:14 sí entre los regalos que recibieron como cualquier familia por la llegada de Sofía había un buen puñado de globos así que para no tener que tirarlos a la basura decidió darles otro uso

Voz 0002 49:23 tuvimos la felicidad de lanzarnos por la ventana entorno relleno en Zaragoza en nuestro pueblo indicando el nombre nuestra familia diciendo que soy el papá de Sofía que acaba de nacer estos lobos son pues motivo de celebración de su nacimiento sí dado el papel pagado del de la cuerda sujeta globo dentro de una bolsita de plástico por completo

Voz 0124 49:51 desde la terraza lanzaron los globos y Chuman Jesús María Sahún el padre que es consultor en energías tenido una corazonada

Voz 0002 49:58 tenía una especie de intuición de cara a suceder no me digas porte además en Zaragoza el cierzo que se les llevó pero salió como un cohete

Voz 0470 50:07 vamos con tanta fuerza que en cuatro días habían volado hasta otro continente hasta África concretamente a Marruecos me acuerdo

Voz 7 50:14 está muy bien que todo me quita venía con un amigo mío me dijo me lo que hay son globos íbamos movido al abarca cada una tiene un color que al tocarlas videojuego en la boca del globo hay algo aquí bueno digo abrirlos hay una nota escrita

Voz 0124 50:39 con las palabras de su y feliz por el nacimiento de su hija Abdelatif lo recogió lo leyó y además

Voz 7 50:46 llamé ahí ha pisado una historia distrofia Dirty Zaragoza sobre todos los globos han pasado por España por él

Voz 0002 50:59 Mediterráneo por Tánger