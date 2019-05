De Buenas a Primeras (30/05/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres

Voz 2 00:03 en Canarias

Voz 3 00:10 en la Cadena Ser de primeros

Voz 1 00:16 con Julia Molina

Voz 1643 00:50 qué tal cómo estáis es jueves treinta de mayo ya a esta hora hay catorce grados en Villanueva de Alcardete provincia de Toledo para hoy esperamos Sol el calor se va a notar sobre todo en el norte y en Baleares pero en todos los sitios suben las temperaturas respecto ayer sólo tendremos alguna nube en Canarias y en la Costa del Sol nubes en la Costa del Sol vinos ponemos serios de porque no es la primera vez que hablamos de desigualdad pero hoy lo vamos a hacer respecto a la espera

Voz 2 01:24 lanzó debida a los españoles que viven en ciudades ricas viven más que los que viven en ciudades pobres ya sabemos que no es ningún descubrimiento pero es que hay datos que lo confirma

Voz 1643 01:32 sí el INE ha publicado los datos de las rentas medias de los municipios Easy los cruzamos como ha hecho el diario Cinco Días y los cruzamos con los datos de longevidad salen estos resultados el ranking de ciudades más ricas lo lidera Pozuelo de Alarcón en Madrid la renta per cápita es de veinticinco mil novecientos euros y también gana el ránking en el ránking de longevidad de las ciudades con mayor esperanza de Vidal lo sabían desde allí viven de media ochenta

Voz 2 01:55 coma nueve años y no es casualidad porque lo mismo pasa en Majadahonda que es la quinta ciudad más rica y la segunda longevidad en Las Rozas que es la tercera ciudad en renta y la quinta en esperanza de vida

Voz 1643 02:06 al contrario vamos ahora a la parte de debajo de de la tabla en La Línea de la Concepción en Cádiz Sevilla setenta y nueve coma seis años de media su renta per cápita ronda los siete mil setecientos euros anuales

Voz 2 02:17 pero hay más casos se que analizaremos y comentaremos a partir de las cinco y media en el inicio el repaso a la prensa

Voz 1643 02:23 porque hasta entonces tenemos muchísimas cosas pendientes seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro hoy en arroba de buenas en Twitter os estamos preguntando a ver qué lleváis puesto pero a ver no nada sexuales sólo que lleva expuesto cuando metáis a la cama para dormir

Voz 2 02:54 haberes que suponemos que muchos de vosotros todavía estáis en horizontal y queremos saber si dormirse en pijama se utiliza un chándal una camiseta de propaganda o directamente dormir desnudos o con ropa interior

Voz 8 03:05 vale Éstas son las opciones pero ahora mismo

Voz 1643 03:07 a última hora cómo van los resultados

Voz 2 03:10 en cabeza están casi empatados con un treinta y nueve por ciento para el desnudo la ropa interior y un treinta y cuatro por ciento el pijama tradicional

Voz 1643 03:19 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro empezamos con Joaquín de Murcia muy buenas

Voz 9 03:24 Joaquín de Murcia y la paz me gusta cómo se duerme iba ahí hasta la opción de no pero bueno esto ya ha vuelto esto la última palabra me voy a atrever a confesarle aquí en esta Murcia maravillosa pues claro en verano desnudo no porque con el volteo por la cama como no sea que uno tenga noche de pasión como que uno va más recoge idílico con unos calzoncillos no en invierno pija y que si no se levanta uno hecho un congelador a menos que te pongas un nórdico

Voz 1643 03:57 otro piso con un nórdico de cuatro pisos no ven ni respirar es verdad desvela

Voz 8 04:02 a lo que yo no es es porque en porque se escandaliza tanto y luego además determina contestando Juli

Voz 1643 04:07 tú tú quieres contestar la encuesta es dormir con pijama pues saber hay que decir que estén cuenta surgido porque cuando me fui a dormir ayer iba con una camiseta de la Escuela de Periodismo UAM El País osea que tú

Voz 2 04:21 cancioncilla de propaganda aunque me gustan mucho los pijamas pero bueno queremos que no lo contéis vosotros en el seis ocho tres dos tres siete cero cuatro buenos

Voz 10 04:30 días Julián Alicante pero pero pero pero vamos a ver mira que seis explicar dioses se puedo deciros que el pijama no soporto ni en el peor de los inviernos me lío con tanta tengan la cama así que no voy a decir tampoco que duermo con una gota echan el número cinco como la maravillosa Marilyn pero mira el perfumes y lo utiliza os diré sólo que con tirante fino y hasta ahí puedo leer

Voz 1 04:54 hasta luego Maricarmen experto

Voz 1643 04:58 me para irse a la cama es abrir una vez que lo escucho en la vida real porque si lo había visto en películas

Voz 2 05:04 sí sí lo hace mucha gente si de todas formas estaba gente muy escandalizada no demasiados los esto no no nos lo planteamos

Voz 1643 05:11 además queremos dejar claro eso que no es nada sexual simplemente por curiosidad Ike no tiene mucho sentido como la más encuestas que hacemos aquí en arroba en arroba de buenas bueno notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 0047 05:23 cuatro en invierno con pijama manta IED miedo ya corrí Katy torneos dos en verano les ahora todo yo sala echarte para tu lado a tu Payá halló falta al no sé qué

Voz 1643 05:37 a no ser que que eh José Luis de de San Blas en Madrid menudas ganas de mambo tienen un quieren nuestros oyentes menos mal que está cerca el fin de semana desde luego la encuesta sigue abierta en Twitter con quedar

Voz 2 05:49 mis con pijama chándal viejo camiseta de propaganda o desnudos o con ropa interior podéis votar y enviarnos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Borja González

Voz 1643 05:59 en la técnica Sergio diez en la producción estas de buenas a primeras

Voz 7 06:08 de sus aulas

Voz 11 06:13 siete mil

Voz 12 06:20 de buen esta primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 7 06:29 tú que escribes cuando nació más cepilla dominan están

Voz 13 06:48 SM

Voz 14 06:59 bien madura

Voz 7 07:17 lo veo que más hoy al óvulo pero no quiere dejar que sus palabras eran sus pelos

Voz 11 07:37 sí es verdad

Voz 14 07:50 ruido dure río dura

Voz 1643 08:23 esto que suena es Merli de mis cafeína quedan dos minutos para las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias mira que hemos escuchado veces eso de muchos políticos llenarse la boca con que quieren que España sea el Silicon vale

Voz 8 08:46 hay de de Europa esto está muy bien

Voz 1643 08:49 pero ellos no no saben que aquí emprendedores ya tenemos lo que hace falta es la infraestructura este miércoles ha llamado a la radio un inventor alguien con ideas realmente dice

Voz 8 09:00 educativas todos os presento a Pichichi Velasco la pichichi

Voz 15 09:02 Velasco pichichi cómo podemos intuir su nombre es un ingeniero industrial que ha diseñado algo para hacer la vida de los conductores más feliz un sensor para buscar aparcamiento qué te pasa te del brazo que tocas mucho Izquierdo el ataque como empacho chupinazo eso es que estas incubando algo resfriado infarto bueno vamos a otra cosa vamos a recordar a los oyentes que este señor pichichi fue pionero con la creencia que la creación de un de un sensor de aparcamiento

Voz 1 09:37 te vamos a llamar a que utilizamos bueno utilizamos exonera al coche de delante

Voz 16 09:47 la patria angular triangular cojo nuestra posición ya sepas manejar mejor los alimentos que teníamos para maniobrar ahí bueno este sensor para aparcar bien no termino de encandilar al mercado sobre todo al mundo de los seguros no le pareció bien pero ahora vuelve a la carga con la segunda parte hueso querían pensar al menos en La Ventana

Voz 15 10:06 bueno el ascensor para hablarnos de este sensor para buscar aparcamiento

Voz 16 10:10 no no no no no no lo anterior es un para buscar apareamiento no apareamiento aparcamiento hablemos claro Arnau lo de buscar aparcamiento entre nosotros gilipollez le importa pues a los conductores que tiene el conductor El conductor ya se están escuchando pero pregunta a esos conductores ya son niños que iban detrás en el asiento que prefieren

Voz 1005 10:36 vale os pregunto a los que estáis ahí escuchando el coche en el coche que prefería un buen aparcamiento o un buen apareamiento

Voz 15 10:43 bueno no no no no es una pregunta que una puesta antes el sensor este que es creado este dispositivo que encuentra el amor el amor de vida además el amor de tu vida pero sin descanso durante la historia el amor de su vida siempre no claro es más importante eso pregunto ah vale

Voz 8 11:08 no mejor no viendo un poco además cómo funcionaba su primera idea me da miedo saber cómo funciona este sensor de apareamiento y además que ya tenemos muchas aplicaciones como Tinder Greenday

Voz 0458 11:18 pero o yo qué sé el programa de

Voz 8 11:21 Juan y Medio pero vamos a escuchar a Pichichi

Voz 0458 11:24 y si te iba a este analiza data de publicación

Voz 8 11:26 la tecnología con magia negra emite una señal ese encuentro el amor de tu gira encontramos a tu vida acaba de encontrar el amor te acabo de encontrar un amor Puyo seis kilómetros así como un hospital que te miren el pecho todavía mucho muchísimo porque Pita tan rápido que parece que se está acercando ahí ahí ahí

Voz 15 11:55 dile pálpitos el infarto corriendo prevé corriendo Vega

Voz 17 12:01 sí sí sí sí

Voz 1 12:03 no

Voz 16 12:04 salimos ahora de la ficción para ir a la vida real

Voz 2 12:07 eso es ideas innovadoras no son son

Voz 16 12:09 lo cosa de la cabeza de los Especialistas secundarios en Youtube por ejemplo hará lo está apretando un vídeo sobre restaurar un coche así con sus propias manos

Voz 0272 12:19 más canales constructivos restaurar un coche es lo que hacen en el canal vice SAT más de millón de seguidores no les enseñan trucos para hacerlo con muy poco dinero madrileños madrileñas este vídeo es para vosotros porque hay que preparar nuestro coche para los futuros ataques

Voz 18 12:35 en este vídeo voy a enseñaros cómo arreglado mi coche actual gastando lo mínimo en los asientos no se empleaban lo suficiente lo mejor es que esto puede hacerlo con un cuchillo de untar mantequilla dos sistemas de fue ponerme consigan y tampoco tenía que hacerle salvó cambiarle el anticongelante si quieres quitar la mayoría de grasa y cosas incrustadas yo utilizo una poeta con agua destilada así que lo que ahora obra para ahorrar es coger calcetines

Voz 1643 13:00 la atención porque son súper suaves

Voz 18 13:02 no sirven para el ritmo para limpiar el coche sin al hallarlo es importante que sean de invierno así gorditos ya en vez de costar dos euros el guante entre comillas te cuesta veinte céntimos

Voz 0272 13:13 Calcita esta chica para limpiar la chapa y que no dice si el no recomiendan lavar

Voz 2 13:19 lo de este de de culto

Voz 0272 13:21 en la siento Sámano Manel

Voz 19 13:24 el dinero suaves son iguales polémica abierta polémica abierta Beatie pero le controversia

Voz 8 13:34 hombre limpió eso sucios yo creo que es sucio siempre respira un poco más porque si vas descalzo al final puede coger yo qué sé algo de miga de pan peluches sillas y bueno este vídeo me ha recordado a uno de los de mejor es tutorial es de la historia de Internet a regalar un coche no es nada comparado con lo que nos propusieron en el programa más histórico de Bricomanía

Voz 1 13:52 ha llegado el granito hace calor y hemos recibido un montón de cartas vuestras en las cuales no solicita seis la posibilidad de haber sin Bricomanía podemos construir una piscina para realizar este tipo de trabajos no hay nada mejor que alquilado servicios de una excavadora ya hemos hecho el agujero donde ir a la piscina sobre estas piezas que están colocadas a nivel vamos a ir colocando las piezas de acero galvanizado que tenemos aquí hemos llenado el volumen de la piscina tres cuartas partes de agua el líder ya se ha asentado íbamos a comenzar a colocar el Skinner hay que ver con los vascos casi casi son las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 4 14:42 de

Voz 1643 14:43 es de lo que llevamos hablando desde ayer en el mundo del deporte en la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta ha detenido a presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de Primera y Segunda

Voz 2 14:53 sino los resultados de partidos para obtener beneficios en apuestas deportivas ayer la policía sigue interrogando a los futbolistas y los técnicos que detuvieron hoy está previsto que declaren ante el juez

Voz 1643 15:03 aquí no necesitamos más motivo amaño es la palabra que ha protagonizado la última cara B de Hora veinticinco con quién

Voz 1 15:10 pues a vítores bueno pues añade es

Voz 1880 15:12 a poner algo con maña para falsear Lodge obtener un provecho es también preparar algo con engaño artificio tamaña es la destreza o la habilidad para hacerlo mañana viene del latín de manía que es habilidad manual compuesto de manos que es mano del sufijo ya así que mañana es la habilidad de hacer algo con las manos Si sumamos el prefijo a para crear amañar es presentar un asunto con habilidad el engaño más flagrante de la música por ejemplo los que eran pero no eran los que cantaban pero vamos a los mil iba liguera bailarines pero no cantantes que aún así en mil novecientos noventa recibieron el Grammy a artista revelación del año

Voz 1 15:51 claro se fueron de gira y el público Sirio

Voz 1880 15:54 da de que están Adele lo playback pero en cualquier caso ese tiempo esos años no dio tiempo a ver

Voz 2 15:59 es un ratito con ellos en Hora Veinticinco han hablado con José Luis López profesor de une dice que es más común ya habitual de lo que nos creemos esto de los amaños en deportes lo que pasa es que de la mayor

Voz 1643 16:21 ya pues no no nos enteramos contaba además que normalmente el amaño tiene dos partes el que quiere sobornar y el que se deja perder en este caso el sobornado pero que ahora con esto de internet pues se multiplica por mucho porque claro hay mucha gente involucrada con el también han hecho una especie de histórico de otros amaños sonados

Voz 21 16:38 lo de los más famosos fue en el béisbol de mil novecientos diecinueve un amaño en las Series Mundiales de béisbol que fue precisamente la la mafia las que sobornó a un equipo para dejarse ganar por el otro también entre dos cuarenta y siete un combate de boxeo de Jake La Motta que fue también la mafia la que amaño esa pelea mucho más recientemente pues tenemos casos en el fútbol en el calcio que le costó por ejemplo a la Juventus bajar a Segunda División también a la Fiorentina perder dos de los scudetto

Voz 1940 17:11 tenemos también en la Fórmula uno cuando

Voz 22 17:13 son Piquet júnior por tres

Voz 2 17:16 es un gran premio en Singapur

Voz 21 17:19 tenemos eh las apuestas e fraudulentas en el Ellis con tenistas de de alto nivel

Voz 23 17:30 este preocupándose de decirle Carme voy aceptaron dinero sucio

Voz 2 17:36 recordaba el combate de boxeo de Jake La Motta que se llevó al cine con este peliculón que esto salvaje una película de Martin Scorsese mil novecientos ochenta con Robert De Niro como protagonista

Voz 8 17:45 además yo creo que también que esto del amaño

Voz 1643 17:48 eh como que tiene mucho de psicológico no de la mente también de controlar y manipular la otra persona bueno pues por eso vamos a escuchar a Isabel Serrano Rosa especialista en inteligencia socio emocional directora del centro en positivo si hay que tener mayor

Voz 2 18:02 para amañar sí sí sí

Voz 24 18:05 la capacidad de persuadir es una rentabilidad que se podías desarrollando con el tiempo por supuesto si no se pone se convirtieron por IU puede convencer a otros Si conseguir convencer a esos otros hagan lo que uno quiere o

Voz 25 18:19 el acompañe amañar siempre comporta mentira bueno pues

Voz 24 18:24 hora de varios tipos de mentira pero no siempre comporta mentira e a veces sencillamente es una persuasión como te decía no te están mintiendo pero te están adornando la realidad de tal manera que coger un rol de víctima y a través de mi posición voy consiguiendo que tú en Oviedo

Voz 2 18:42 mañana cómo se siente cuando lo hace

Voz 24 18:45 pero esto yen general algo que esté siendo por una necesidad digamos con esas cosas que medite que no porque tenía que comer porque le hacía falta generan una sensación de no no te creas que es una sensación de compañía tiene miedo

Voz 25 19:01 te pueden pillar pero no se siente pero no se siente mal no se siente mal

Voz 4 19:05 no yo sí

Voz 0084 19:17 hola

Voz 4 19:24 y esto

Voz 1643 19:26 que suena a George Sweeting Hart tu corazón tramposo aquí la interpreta Van Morrison en León de Belfast pero realmente es de Hank Williams es una canción de mil novecientos cincuenta y dos y dice tu corazón tramposo te

Voz 8 19:38 intentará dormir pero el sueño no vendrá

Voz 1643 19:40 en toda la noche tu corazón tramposo te lo dirá

Voz 0084 19:48 qué bonito

Voz 2 19:49 no precioso precisó estoy escuchando a Van Morrison hasta las seis de la mañana pero mira es que hay muchos temas más que hablan de engaños

Voz 26 20:09 eh

Voz 12 20:11 sí

Voz 1880 20:13 Nos decía la psicóloga Isabel Serrano Rosa que amañar tiene mucho que ver también con manipular no hoy en las músicas de la grave los sinónimos de amañar o las palabras más relacionadas en español esta que estamos escuchando cómo os podéis imaginar se titula manipulan este salió a la venta a finales del año pasado son la pareja Rocío Say y Enrique Aparicio son Monte Rosa hemos hablado de la manipulación pero también del engaño traído directamente desde Venezuela a la engaña Dora de Nelson Enríquez una comedia manipulación engaño y falsedad de la cumbia a la copla

Voz 27 20:55 ah

Voz 1880 20:58 a años treinta La falsa moneda Imperio Argentina hay para acabar el recorrido de los símiles Manu Chao la mentira

Voz 2 21:25 pues esto de Manu Chao está genial habrá también va a cambiar de canciones y esta otra cosa muy de moda lo está petando Borja cambia el disco si te gusta hombre bueno no está mal pero demasiado comercial nota especial que así se conoce al pop Korean o no el grupo más conocidos vete es una banda de siete chicos que está batiendo todos los récords de reproducciones visitas en Youtube y en Spotify

Voz 1643 21:58 con esta canción además en un día tuvo ochenta millones de reproducciones y los fans nada más anunciarse nada hace poco la gira europea han empezado a comprar billetes de avión en tropel para irse a donde haga falta porque de momento los vete ese no pasan

Voz 2 22:11 las que sí se han pasado por nuestro país son las cuatro chicas de Black PIN que han llenado el Palau Sant Jordi Barcelona pese a que había entradas que superaban los ciento sesenta euros en taquilla quinientos euros en la reventa tenía vigilancia basado por la ventana para explicar qué pasa con este fenómeno

Voz 1940 22:27 yo años con un nutrido de fans de seguidores del Queipo pero es evidente que en los últimos dos tres años es cuando sea realizable esa explosión y es cuando esos artistas empiezan a venir en conciertos como el de anoche por ejemplo de Black que el grupo de chicas soy Félix centro desde el que hay Pop o Beaumont ex que también recientemente llenaron el Palacio de Vistalegre de Madrid por ejemplo el pasado año y que este año van a regresar se ahora es cuando realmente los fans el que más allá de ver a través de la pantalla y a través de Tube los vídeos pueden ver en directo a sus artistas y es que el gran potencial de estas bandas siempre ha sido a través de las redes sociales ir era la forma de llegar hoy en día los jueves no tú comunes descubriste Toni por curiosidad bueno yo hace mucho tiempo que que puse por eso la primera banda Super Junior

Voz 1005 23:19 pero eso ya empezaban

Voz 1940 23:22 el yo supe arregla en la radio ella empezó en haber fans aquí en España que me las pedían pero en los últimos tiempos en un programa que yo dice que se llama al sobre los sables ya tenemos nuestra propia sección de Queipo donde cada semana el programa nacido hace cuatro temporadas tenemos cada semana nuestra aportación no sólo de grupos mundiales como vete ese Olympique o Red Velvet sino también con artistas que van a a mí no

Voz 8 23:48 a ver un par de puntualizaciones que nos dice nuestro técnico Borja González que no se dice PTS que se dice Viti es además

Voz 1643 23:56 para que tengas alguna referencia sobre esto

Voz 8 23:58 qué Pop una de las canciones más conocidas que lo Petro en dos mil doce fue el gas

Voz 1643 24:04 eh eh le diré que todo el mundo lo bailaba el Villa aquel coreanos a fue lo más visto de You Tube durante mucho tiempo bueno fijaos hasta qué punto esto del Queipo es una industria en alza que hasta el Gobierno del país quiera aprovecharse y estudian rebajar a cero los impuestos gracias a los beneficios que está generando el sector

Voz 2 24:22 sí además es que tienen toda una estructura montada un plan que nos cuenta un youtuber colombiano experto en música

Voz 12 24:31 me quedaría allí

Voz 1940 24:36 pues no no nadie lo veía cual constan FAZ coreano que un país así como es tan poderoso como Estados Unidos entonces bueno actúe hicieron botón de estrategias para poder exportar la música está toda la música de estas empresas Enterprise miento esas cuidadosamente diseñada para ser exportable para que otros países puedan a escuchar un problema para que no haya Un golpe cultural que existe digamos ibas a escuchar ranchera hacen Chile

Voz 1 25:09 pero cultural

Voz 1940 25:12 luego la segunda fase es colaborar con músicos de otros países

Voz 1 25:16 se ha expandido a expandir el mercado sería eso no

Voz 1940 25:20 exactamente entonces vana para crear como ya no una infraestructura coreana sino en todo o hasta que todas hacia se convierta en infraestructura coreana y la tercera parte de él cómo crear franquicias de de Múgica coreana de poco en varios países así como Mc Donalds de claves obvia que mejor mucho ellos quieren este mes franquicias desmesuradamente en varios países

Voz 28 25:56 bueno sexo es un grupo coreano aunque tiene diferentes versiones ellos lo llaman SUV

Voz 2 26:00 unidades y cada una de esas divisiones saca canciones para

Voz 28 26:03 es un mercado unos para China otros para Japón y otros por supuesto para Corea suponía suena un poco a ejército pero es que se parece más

Voz 1643 26:11 tan de cada miembro del grupo recibe entrenamientos de cinco diez años que pueden llegar a costar casi tres millones de euros

Voz 2 26:18 les pagan también todos los retoques estéticos esto súper curioso todo para crear cantantes y bailarines perfectos un proyecto en el que Corea pues ha echado el resto de mi

Voz 1643 26:28 en total y así claro a ver quién va a competir con ellos quedan nada a cuatro minutos para las cinco las cuatro en Ghana

Voz 1 26:34 área a finales de agosto de mil novecientos setenta seiscientos mil jóvenes invadieron la isla

Voz 1005 26:42 hay en el Canal de la Mancha para asistir a uno de los festivales de música más legendarios de Europa Un festival que fue un desastre en el que actuaron de Hood Jimi Hendrix los dos Kris Kristofferson o Leonard Cohen

Voz 29 26:55 eh quedó no

Voz 0084 27:03 un arcón subió al escenario a las dos de la mañana en un ambiente extraño que apuntaba al desastre la explosión de una violencia incontrolada tras la pésima organización mientras todo tipo de problemas da música de Cohen parecía encajar en ese escenario pero hoy poeta canadiense se marcó un concierto mágico que consiguió calmar los ánimos y hacer que la gente se relajarse está bien solo delante de medio millón de personas es una gran nación que todavía es débil muy débil tiene que hacerse más fuerte antes de reclamar su derecho en la tierra

Voz 8 27:37 explicó el cantante con voz firme

Voz 0084 27:40 cada perdida antes de lanzarse a los versos de una canción que consiguió que una masa enfurecida sentarse en el suelo pidiese silencio escuchase la música

Voz 30 27:53 eh eh

Voz 29 28:04 la de la de los eh

Voz 30 28:11 eh pero Vietto

Voz 1643 28:24 a ver entre el pop coreano Leonard Cohen tener

Voz 1 28:28 pues claro con qué nos quedamos que si así a gusto Se está en el sofá Sonoro Alfonso Cardenal

Voz 29 28:43 eh

Voz 30 28:50 sé

Voz 29 28:53 una de las flores eso

Voz 30 28:58 eh

Voz 29 29:04 sí da eh

Voz 31 29:09 yo

Voz 29 29:14 sí eh nada eh son eso

Voz 33 29:26 eh

Voz 29 29:36 la que Ron que no que va a eh bien

Voz 1 29:46 bueno a mí me con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 34 29:51 Hay

Voz 1 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:07 han acordado en buenos días buenos días hoy declaran ante un juzgado de Huesca a los detenidos en la operación Oikos que investiga el supuesto amaño de partidos de fútbol entre ellos el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca el jefe médico del club y varios jugadores de los equipos implicados Andrea Villoria si señor

Voz 1 30:22 darán ante el juez los jugadores Borja Fernández Raúl Bravo Carlos Aranda

Voz 1915 30:27 con López este miércoles ya han declarado como testigos a algunos miembros del Huesca como el director José Antonio Martínez peto en que defendía el club estamos aquí para defender la verdad y la verdad también tiene que ampara la Sociedad Deportiva Huesca mientras tanto se escuchan barbaridad

Voz 1643 30:40 Hades y locuras como que hay partidos en cuestión

Voz 1915 30:43 o como el del Betis del Valencia precisamente el Valencia es uno de los clubs afectados que este miércoles ha salido a defender la inocencia de el equipo lo hecho subdirector Mateo Alemán cuyo vestuario está bajo sospecha por dos partidos uno contra el Huesca hay otro contra

Voz 1 30:54 Valladolid no me constan todo esto situaciones porque

Voz 0084 30:59 ajeno a todo eso

Voz 1915 31:00 de momento hay diez detenidos seis de los cuales siguen en prisión se les investiga por amañar los resultados de los partidos y apostar grandes cantidades de dinero a ellos los agentes investigan al menos nueve enfrentamientos de clubes de Primera Segunda y Tercera División

Voz 0127 31:12 en el Supremo la Fiscalía mantiene tal y como adelantó la SER la petición de veinticinco años de cárcel para los líderes independentistas del Alberto Pozas

Voz 0055 31:20 la Fiscalía mantiene su criterio en Cataluña hubo una rebelión en contra del criterio del Constitucional facilitada con dinero público

Voz 2 31:26 ya ayer hizo definitiva sus peticiones de cárcel

Voz 0055 31:29 a veinticinco años de prisión en el caso de Oriol Junqueras

Voz 9 31:32 que las penas no han sido objeto de modificación en las conclusiones del fiscal que por tanto son las mismas que figuraban en sitios de conclusiones provisionales

Voz 0055 31:40 aunque introducía una novedad pedía aplicar un artículo concreto del Código Penal

Voz 1 31:44 la aplicación del artículo XXXVI

Voz 8 31:46 dos del Código que en caso de ser condenados les

Voz 0055 31:49 quería acceder al tercer grado penitenciario antes de cumplir la mitad de la pena de prisión el resto de partes también hicieron definitiva sus conclusiones la Abogacía del Estado se reafirma por tanto en las edición no en la rebelión las defensas

Voz 8 32:00 piden la absolución de los doce acusados

Voz 2 32:02 defensa eleva a definitivas sus conclusiones provisionales aparte va a elevar a definitivas las conclusiones de la primera

Voz 0055 32:08 quinta para elevaran introducen también una novedad piden que en caso de ser declarados culpables no sean condenados a estar exentos de responsabilidad criminal por haber actuado en el ejercicio de un cargo en cumplimiento del deber

Voz 0272 32:18 ya en Barcelona el sindicato UGT va a presentar hoy una

Voz 0127 32:21 Lucía contra globo por la muerte de un repartidor acusan a la empresa de un delito contra los derechos de los trabajadores Gonzalo Pino ex secretario de Acción Sindical de UGT

Voz 35 32:29 estaremos a la Fiscalía a abrir una investigación para llegar hasta los verdadero responsable de que es consecuencia de un modelo de negocio únicamente especulativo y ha escapado que mata perjudica seriamente a los trabajadores ya está bien que los accidentes que se están produciendo los topa ahí se resuelvan con una multa administrativa

Voz 1 32:54 a cada día como si fuera del bucle prueba escucharnos Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 0127 33:08 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 0084 33:13 servicios informativos

Voz 1 33:17 de primeras con Aitor Albizua Julia Molina con esa declaración ante el juez de los implica

Voz 1643 33:37 dos en el caso de los amaños y también con la denuncia de UGT por la muerte del repartidor de globo viene este jueves en lo informativo nosotros ahora vamos a mirar unos minutos al cielo a ver qué tiempo nos espera Luismi Pérez buenos días

Voz 0047 33:50 hola buenos días compañeros porque son puedes que se presenta de tiempo muy Teherán

Voz 2 33:56 sí sí

Voz 0047 33:57 ahora mismo muy pocas nubes podemos hacer un concurso que quién se encuentre un nubarrón que esté dando

Voz 1643 34:01 lluvia le damos un premio porque ahora mismo

Voz 0047 34:04 tanto en la Península como los dos archipiélagos no hay nubes destacables algunas más bajas en Canarias son más espesas al norte montañoso de ese archipiélago también en Lanzarote y Fuerteventura de algunas nubes se cuelan por la costa de el sol sobre todo o en el norte del Pirineo vamos a tener una jornada bastante despejada ya os decía con unas temperaturas que suben se va a notar esa subida especialmente en el norte del país y otra vez vamos a rozar los XXXV XXXVI grados cerca del Guadiana del Guadalquivir la atención hoy también en el Miño Sil con viento bastante fuerte cerca del estrecho levante ahora mismo poco frío compañeros donde más en Pamplona nueve grados ya tenemos dieciséis en Toledo o en Barcelona veinte grados ahora mismo en Córdoba tenemos diez y doce grados en el caso de Ourense dieciocho en Santa Cruz de Tenerife

Voz 8 34:54 bueno pues no se espera un día con con calor Luismi y todos los días a esta hora entrasen de buenas podemos decir que es el meteorólogo de buenas a primeras en formas y a nosotros a la gente del tiempo que va a hacer hoy queremos saber más de tu trabajo qué nos cuentas por ejemplo como hacéis las predicciones porque tú no te sacas de la manga os aquí herramientas excusas para hacer el pronóstico

Voz 0047 35:15 claro yo podía Si sacó el dedo por la ventana

Voz 8 35:17 claro el tiempo de mi pueblo pero no puedo

Voz 0047 35:20 no ir a la otra punta del país oí sobre todo a Canarias au a Baleares que tendría que cruzar el charco

Voz 8 35:24 entonces en qué te fijas pues nos fijamos

Voz 0047 35:27 en dos Se en dos aspectos básicos uno sería la misma experiencia el día anterior días anteriores el hecho de observar el cielo Isabel como se comporta nos da pistas aquí hemos dado más de una pista ya para poder vislumbrar qué puede pasar en el tiempo las próximas horas pero sobre todo tiramos de tecnología dentro de esas tecnologías de esos ordenadores como no entrar en Internet pues vemos dos aspectos uno El que es la teledetección es saber qué está pasando en este momento y cómo puede irse desarrollando la atmósfera las próximas horas mirando al Meteosat mirando radar mirando de este torneo rayos mirando las estaciones meteorológicas de todo ello hemos hablado sobre todo de lo que se llama los modelos eso de los modelos no es que sean unos chico guapo Si fornidos chicas muy majas ellas no son una

Voz 1643 36:14 las su más herramientas con las que

Voz 0047 36:17 trabajan los los centros de predicción meteorológica por ejemplo en nuestro país la Agencia Estatal de meter cogía usa su modelo de hecho crea su propio modelo todos los centros oficiales de todo el mundo meteorológicos crean esos modelos que lo que nos dan son la y la evolución prevista de la atmósfera en cuanto a su temperatura en cuanto a Suu viento a las presiones atmosféricas lluvias que se pueden producir los vientos que hay en diferentes capas de la atmósfera bien eso semilla para las próximas doce veinticuatro treinta y seis cuarenta y ocho horas y así hasta catorce o quince días de previsión lógicamente cuanto más días pasen en esa previsión menos fiable será pero en cualquier caso podemos decir compañeros que esos centros de investigación cada vez van haciendo modelos masculinos que nos dicen cómo se va a desarrollar el tiempo

Voz 16 37:05 eso te quería preguntar se puede decir que ahora se hacía

Voz 0047 37:08 esta más que antes son más fiables las predicciones que que hace unos años pues rotundamente sí cayesen sí muy grande ahí en mayúscula así Times New Roman ciento cincuenta

Voz 8 37:21 la porque estamos hablando de que

Voz 0047 37:23 la previsión lógicamente sí que ha ido variando en este sentido ha ido afinando se ir en la evolución ha sido espectacular desde el momento en el que han ido incorporando más datos meteorológicos por ejemplo lo que son los globos sonda vaya al son globos que se envían hacia hacia el hacia la atmósfera para saber cómo está la atmósfera en cada en cada punto también lógicamente con la evolución de la informática de los ordenadores que son muy potentes Hydra forma

Voz 8 37:50 acción matemática no olvidemos pues toda esa

Voz 0047 37:53 fiabilidad ha ido aumentando mirad hace cincuenta años cuando la amigo Mariano Medina pasaría por Televisión Española que fue el primer o de los primeros hombres de tiempo que estuvimos en nuestro país primero primeros hombres el tiempo comunicadores lógicamente se pues ese allí la fiabilidad aún día vista era de un setenta y cinco por ciento aproximadamente osea que de aquí a mañana ya había un margen de error bastante destacable pero es que si hablábamos de previsiones del tiempo a tres días vista imaginar hoy hablar del domingo pues esa previsión era casi de un tercio significaba que tirar una moneda al aire era más fácil de aceptar que si miraba bastante el tiempo de eso hace cincuenta años en los ochentas cuando empezó ya a desarrollarse mucho esa previsión esos tres días vista que os digo pues ya pasaron a tener un setenta y cinco por ciento de previsión fiable vaya aquellas acertaba bastante pero es que a día de hoy ya está demostrado aunque la gente no se lo crea

Voz 1005 38:49 que a tres días vista la CIA

Voz 0047 38:51 desde más del noventa y cinco por ciento casi el setenta y cinco por ciento a una semana vista osea que ya se puede decir bastante claro que de aquí a unas semanas Se puede por lo menos decir que situaciones generales del tiempo tendremos eso sí lo que nunca o por lo menos a día de hoy no vamos a poder asegurar nunca es si tal persona tal punto del país a tal pueblo y tal barrio ya tal hora qué tiempo va a hacer eso a día de hoy es imposible claro es que lo que se crea que no claro si lo que te iba a decir es eso que aun así ha

Voz 8 39:25 fiabilidad esa que nos dice es seguir teniendo sea como como una mala prensa la gente

Voz 1 39:29 Juan magiar no aciertan no pero pero

Voz 8 39:32 claro es que son predicciones al final como generales por zonas pero es que es como tiene que ser porque es muy difícil la hora el Mini minuto en La Ventana de tu casa no

Voz 0047 39:40 puedes pensar una cosa las previsiones el tiempo han ido evolucionando esas previsiones han sido bastante buenas lo que pasa es que la la necesidad humana la necesidad de la de la no humana sino de de

Voz 1643 39:53 personas reto cada vez es más

Voz 0047 39:55 Fina significa que la gente quiere aquí y ahora qué va a pasar a mí me da lo mismo lo que le pasa al vecino por tanto qué pasa que si esa previsión que es imposible de poder acertar en un barrio en concreto no se acaba aceptando es cuando se tiene la sensación de que la joven de que el hombre del tiempo la mujer del tiempo se ha equivocado Además hay que decir nosotros aceptamos un montón cuando aciertas nadie viene adapta

Voz 8 40:18 eso es verdad esto es verdad y en general para cualquier oficio en general echamos en cara eso los errores si no los aciertos bueno pues que se pasa una cosa que nosotros nos fiamos de tu predicción Luismi así que que pases un buen juego

Voz 2 40:30 hasta luego un abrazo

Voz 7 40:54 de buen esta primer Cawley al Hull

Voz 1 40:57 Molina

Voz 1643 41:31 hoy en la encuesta de The buenas en en arroba de buenas en Twitter os estamos preguntando qué lleváis puesto cuando vais a la cama vamos con que dormir y ojo que no es nada turbio Nos nada no nada sexual no queremos parecer este locutor por ejemplo

Voz 2 41:50 pero buenas noches

Voz 25 41:52 pero qué llevas puesto estar con gente

Voz 2 42:01 sobre todo porque si preguntas a los oyentes que llevan puesto cuando te escuchan te pueden entrar después pues llamadas como esta

Voz 25 42:07 buenas noches y no te pregunto qué Francisco Javier

Voz 1 42:20 esto

Voz 25 42:23 la muchachas sí claro porque eres un hombre no me interesa Francisco Javier

Voz 36 42:35 no ha ahora el llevo

Voz 25 42:37 puesto que el bueno

Voz 1643 42:40 es lo que hoy queremos saber si sois o no de de usar pijama cuando dormirse

Voz 2 42:45 las opciones son las siguientes duermo desnudo o con ropa interior que gano ahora mismo con el treinta y ocho por ciento de los votos en pijama en segunda posición con un treinta y cinco por ciento el apoyo popular con una camiseta de propaganda con un veintidós por ciento y en última posición con un chándal viejo que solamente consigue un cinco por ciento de los votos poquito

Voz 1 43:03 es verdad y normal porque hay algo muy barrio no voy a la cama notas de voz

Voz 1643 43:07 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 37 43:10 hola buenos días madre madre hay que dormir compi llama viene de semana duermo con una convoque llamo yo te pilla Mike chándal él Illa chándal y así no me lo notó en todo el fin de semana puestos es como me acostara vestida pues se hubiera no me acuesto con ese chándal y entonces si tengo que salir por ejemplo a a comprar algo a la tienda oriental pues no me tengo claro para gente agorafobia se lo recomiendo

Voz 1643 43:46 el hombre pues es práctico nosotros que nos reíamos del chándal pero bueno gratísima vamos a ver si que dice Jose de Málaga

Voz 37 43:55 yo soy de pijama blancos así con su calcetín pilla en pijama para que no se levante por la noche que luego entró mucho frío eso no puede faltar en verano cualquier cosa una camiseta mimo sirve o pantalón corto cualquier cosa va a tirarse la CAM voy a dormir

Voz 1643 44:14 gracias Jose la encuesta siga abierta en arroba de buenas en Twitter que lleva dispuesto cuando os vais a la cama si eso es de dormir con pijama en pelotas con calzoncillos con bragas choques en los lo contáis en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son las cinco y catorce las cuatro y catorce en Canarias ha yo creo que es un adiós pero en el fútbol nunca se sabe mi sueño era jugar en la Premier en lo hecho durante

Voz 1 44:42 siete años en uno de los mejores clubes del mundo quizás ahora es el momento para nuevos retos

Voz 8 44:49 ya es Eden Hazard la estrella del Chelsea el gran protagonista de la final de la Europa League después de marcar dos goles en la victoria cuatro uno de su equipo frente al Arsenal ya lo habéis escuchado dice que se va que se cierra un sí

Voz 0458 45:01 lo en Reino Unido su destino lo sabemos todos

Voz 1375 45:06 el último día que se bien todos con esta imagen que es el último día en el que te has ahora vestida

Voz 0458 45:12 es la última vez que ha vestido la camiseta mucho ha dicho él lo hemos escuchado son siete años muchas gracias a todos por haber cumplido el sueño de juego la Premier para va algún piloto que es el de jugar el Real Madrid cuando exactamente bueno no hay fecha concreta pero lo normal es que en pocos días dos tres cuatro días de cierre definitivamente la operación con el Chelsea que está prácticamente hecha y que la semana que viene incluso pueda ser presentado en el Santiago Bernabéu eh yo creo que aún en uno de los para mí top cinco ahora mismo del fútbol mundial hacía tiempo que no habían fichaje top de Campanilles eh Encinas ya un par de verano lo que pasa es que el Real Madrid lo ha tenido ahí durante si soy mucho tiempo es una operación que hubiera sido

Voz 1375 45:48 muy muy muy muy cara hace dos años

Voz 0458 45:50 qué hubiera sido muy cara el año pasado y que este año finalizando contra todo el año que viene es bastante más barata más asequible por eso el alma ilógico autora Un Courtois en toda regla

Voz 16 45:58 bueno cualquiera diría que el que ha ganado la Europa Liga ha sido el Madrid pero la noche ha dejado otra noticia buena más para los blancos una de sus mejores uno de sus mejores jugadores no tiene ninguna intención de marcharse este

Voz 1375 46:09 era bueno cerramos el capítulo la Europa League la información de Hassan Ali los fichajes el Madrid por cierto no es un fichaje pero sí es un nombre importante en el Real Madrid el de Marco Asensio que también en las próximas

Voz 0458 46:23 fechas próximos días próximas horas en las próximas fechas

Voz 1 46:27 habrá una reunión con el

Voz 8 46:30 el Real Madrid eh

Voz 1375 46:32 durante con José Ángel Sánchez porque hasta ahora mismo Marco Asensio está recibiendo alguna oferta pero la instrucción que tienen

Voz 8 46:40 los agentes de barcos es vamos

Voz 1375 46:43 ni mirarlas ni atenderlas no por nada sino porque Asensio se siente madridista quiere triunfar en el Real Madrid no quiere moverse al Real Madrid por eso prefiere ni saber quién pregunta porel pero evidentemente hay quién pregunta eso no quiere decir no tenga ofertas se las tiene pero Asensio y y no quiere ni saber

Voz 0458 47:03 lo que quién pregunta porel eh

Voz 1375 47:06 sabe que cuenta con él y le ha dicho a Marco Asensio tú conmigo venga quien venga en el proyecto de Zidane del Real Madrid cuenta

Voz 0458 47:14 Marco Asensio si o si el resulta

Voz 8 47:16 a la final ha sido algo sorprendente porque el entrenador del Arsenal Unai Emery llevaba veinticuatro eliminatorias de esta competición sin caer derrotados ya desde dos mil trece pese a todo está muy contento con lo que ha logrado en su primer año en Londres

Voz 1375 47:29 la gente piensa que que tuviéramos a perder ninguna que que que final que juegas a ganar todas claro esto es fútbol no sí

Voz 18 47:36 lógicamente uno como como entrenador pues eh quiere sobre todo cuando estás en equipos donde donde los objetivos pues también están ya en conseguir títulos pues que es conseguirlos

Voz 1643 47:48 eficiente llegar aquí hubo una final y el finalista sino la única y última

Voz 18 47:53 la última opción pagan nosotros era era ganarla pero también nosotros aquí en un proceso de de de crecer de hacer un proyecto de gente joven que también es su primera experiencia de crecer a partir de de también estas derrotas pasa el mejor la temporada que viene hemos reducido distancias con el Tottenham en distancias con el Chelsea en la Liga hemos quedado uno y dos puntos de ellos para esos cuatro primeros es un paso no es suficiente pero es un paso y la temporada que viene pues hay que dar otro y si damos otro si conseguimos dar si conseguimos crecer en la línea que estamos haciendo esta temporada pues lógicamente pues muestra de cerca nuestros objetivos

Voz 0272 48:29 este año las dos finales europeas tienen pleno de inglés

Voz 16 48:32 es el sábado Madrid acoge la final de la Champions entre Tottenham Liverpool en el equipo de Londres está Fernando Llorente en Navidades parecía que iba a salir del equipo pero que ha terminado metiendo goles siendo clave a sus treinta y cuatro años no tiene más planes que intentar ganar

Voz 8 48:45 la final Tous treinta y cuatro años Lorente puedes programar

Voz 1375 48:48 te campeón de Europa con el en este caso con el Tottenham lo que pase el sábado en la final de la Champions puede cambiar en algo tu decisión de cara a tu próxima temporada

Voz 0097 48:59 pues de momento no tengo absolutamente nada para la temporada que viene así que tampoco es que pueda cambiar algo en función de bueno y lo que pase de iré viendo Laso las opciones que tengo sí iré no pero ya te digo que hasta ahora es que no tienes ni de una decisión tomada no me da igual lo que lo que pasa con mi futuro ahora mismo porque lo único que me importa es esta final del sábado oí

Voz 8 49:32 vamos perros

Voz 1375 49:34 además ahora mismo te sobra Morey antes de ir con el vayas donde

Voz 8 49:37 vallas una de árbitros este año hemos estrenado el bar el vídeo arbitraje en la Liga pero la fe cine español ha decidido cambiar de empresa proveedora la temporada que viene servirá las imágenes la empresa Ojo de Halcón que es la misma que tiene la tecnología de gol que que avisa al árbitro cuando el balón entra en la portería tranquilos que que no eso no lo vamos a tener allí

Voz 1375 49:57 lo que no está claro es que vaya a haber Ojo de Halcón pero casi seguro es que no lo abra la temporada que viene

Voz 1005 50:01 se nos lo va a ver porque no

Voz 38 50:04 el tiempo ni tampoco ha habido esa petición por parte de la Liga se lo hubiera habido hubiéramos trabajado en esa línea

Voz 8 50:10 son las cinco y veinte las cuatro y veinte en Canarias

Voz 29 50:20 barcos lejanos ahí eh a lo mejor de lo eh

Voz 0084 50:38 vayas donde vayas

Voz 1880 50:39 lo haría

Voz 29 50:42 el islam esté monótono diferente

Voz 41 50:51 Tatiana llegué a atletas que ocho meses con una beca Erasmus de práctica ya venía con la idea de que me queda en la ciudad porque desde el primer día me encanta ir pues el motivo por el que cuando acabe las prácticas otros a buscar trabajo y ahora ya tengo un trabajo estable y ya puedo quedarme sí todo el tiempo que yo ven sectario y que no echo mucho de menos

Voz 8 51:13 venga

Voz 0084 51:20 pues Tatiana es nuestra proto

Voz 1643 51:21 ministra de este jueves en vallas de vallas que se fue en septiembre hacer unas prácticas de momento siga allí en Budapest trabajando Marina García buenos días buenos días la Marina qué tal

Voz 0458 51:32 sí bueno Budapest

Voz 0272 51:34 qué bonito yo tengo muchísimas ganas de ir dicen que es increíble tiene varios sitios reconoció como patrimonio de la Humanidad que nos cuentas Macias Budapest efectivamente Julia dicen que es una de las ciudades más bonitas de toda Europa para que los oyentes lo tengan en la cabeza está formada por dos partes unas Buda hay otras PES situadas respectivamente en la orilla occidental del Danubio las dos ciudades tienen mucha historia no significaron hasta el año mil ochocientos setenta y tres

Voz 8 51:59 pues yo todo esto no lo sabía y ahora es la capital

Voz 0272 52:01 el país tiene uno coma siete millones de habitantes es la salud

Voz 0458 52:04 nacía más lo ha poblada en la Unión Europea y que hace una gallega a dos mil ochocientos kilómetros de su casa atentas

Voz 42 52:12 la verdad es que a la hora de elegir la ciudad me va a ser un poco en poder sobrevivir si tenía está buscando trabajo dos meses porque es una ciudad bastante barata y sabía que si me iba a Londres o a Alemania o algunas cosas así máscaras pues le iba a tener que pedir dinero a mis padres y es lo que no quería justamente entonces la que cuando llegue a la ciudad era como los primeros días estaba yo estoy en otro país ha pedido a esas es la casa Mi casa durante muchos meses pero pero muy guay la verdad es que la vida es muy parecido a la vida española el tiempo un poco más frío mucho más frío en invierno que es que en España pero pero del resto bien tíos halló el pienso ya lo ya lo busqué antes de llegar aquí lo busca a través de páginas de Facebook Twitter españoles en duda antes de pisos en Budapest Illa me vine con el piso ya acogido aquí no vivo con mi pareja que aquí los apartamentos son bastante baratos y muy bien

Voz 8 53:04 así que lo llevaba planeado no quería un lugar que le permitió un poco de margen para bueno pues para buscarse la vida Iker bien que haya encontrado la posibilidad porque quizás pensemos siempre ha ido eso lo decía Tatiana en la primera opción que te viene a la cabeza cuando alguien se va fuera a buscarse la vida pues Londres o Reino Unido Hinault oye que hay mucha gente que va a Londres sí que esta genial pero hay muchos sitios