De Buenas a Primeras (31/05/2019)

en la Cadena SER de ser primeros

Voz 1621 00:49 ahí arriba ese ánimo que ya es viernes viernes XXXI de mayo y además una buena noticia para los que os guste el no no se espera buen tiempo para el fin de semana Ana a no ser que haya algún cambio de última hora nos esperan tres días de sol y calor más de treinta grados treinta grados por las tardes en muchas zonas del país íbamos a rozar los cuarenta en Extremadura y Andalucía a ver si compartís esta misma sensación pero tengo la sensación de que de que se pasa muy rápido todo esto no ya XXXI de mayo

Voz 5 01:25 empieza junio hombre yo creo que nos pasa a todos es que

Voz 0272 01:28 desde ayer de de todavía estamos en Navidad pues

Voz 1621 01:30 mira de navidad a verano incluya la siguiente Navidad otra vez

Voz 6 01:34 bueno menos mal que junio es un buen mes eh así por lo general

Voz 1621 01:37 empieza el verano pues el verano además empieza justo el veintiuno de junio a las diecisiete cincuenta y cuatro de Lasarte exactamente ni antes ni después y además ese día es el día con más horas de luz de del año el día más largo del año

Voz 6 01:52 para los que os guste comer alimentos de temporada en junio es tiempo de albaricoque cerezas ciruelas fresas el melocotón

Voz 1621 01:58 qué rico el melocotón y no me gusta

Voz 6 02:01 a mucho pero bueno también está el melón la nectarina en la sandía

Voz 1621 02:04 cosas fresquitas no que siempre vienen bien de verduras

Voz 6 02:07 pues está el seis y el calendario de la fruta verdura la acelgas el calabacín la coliflor espinacas

Voz 1621 02:14 tomate que imagínate hay una ensalada rica de vela no escrita hoy junio que no se tiene algún día clave

Voz 6 02:22 pues oye mira el cinco de junio el Día Mundial del Medio Ambiente este año color Friday seguro que va a dar que hablar

Voz 1621 02:27 tres días más tarde el ocho es el día de los océanos el veintiuno el día de yoga

Voz 6 02:33 ayer veintiocho al final de mes es el Día Internacional del Orgullo LGTB

Voz 7 02:37 Lee Kun y todos los así

Voz 6 02:40 las que faltan importancia reivindica remiendo

Voz 1621 02:42 los derechos yo creo que se nos escapa lo más importante pues si en junio muchos de vosotros no quiero mirar a nadie Julia Molina muchos de vosotros las vacaciones

Voz 6 02:52 hombre no sabes qué ganas tengo pero aquí que no soy la única escucha este audio cuando José Málaga hace unos días

Voz 8 02:58 hola que esta noche mi última noche me voy de vacaciones no regreso hasta el dos de julio ahí bueno aun así puedo quería la gracia de verdad aportó ocho meses que llevo oyendo Iker seis tanta compañía en las últimas horas de trabajo muchísimas gracias a todo el equipo que soy una gente maravillosa y sobre todo esa horario último que ya estamos terminando ese empujoncito saludo y muchísimas gracias a todo el equipo no

Voz 5 03:26 un abrazo enorme de vuelta Iker disfrutarlas va canciones que muchas gracias que sería bueno

Voz 1621 03:31 después de este máster sobre el mes de junio que

Voz 5 03:34 que que empieza justo mañana bueno Esther nivel Universidad Rey Juan Carlos

Voz 1621 03:37 como mínimo pero habrá que ponerse no me nada os habréis dado cuenta en los que no se guisa en las redes en Facebook y en Twitter en arroba de buenas que hoy no tenemos encuesta

Voz 6 04:00 pero que no cunda el pánico calma habrá más encuestas a partir del lunes lo que pasa que nos hemos cansado de tanta democracia

Voz 1621 04:06 imaginas empieza a la dictadura de Julia Aitor no no hoy vamos a tirar de las encuestas pero las últimas encuestas que hemos hecho porque siempre decimos que estas encuestas de buenas son como el CIS que podríamos hacer una radiografía de la sociedad española pues hoy lo vamos a hacer

Voz 6 04:23 claro por ejemplo el primer titular sería el acento andaluz es el favorito de los españoles que así lo preferí frente al gallego el canario y maño que también son muy bonitos pero que no han conseguido la mayoría absoluta

Voz 10 04:34 qué mejor acento de España es la

Voz 6 04:37 esencia de acento y eso sólo se producen

Voz 10 04:39 Valladolid donde hablamos el mejor castellano

Voz 11 04:42 en todos los me gusta a mí es el acento vasco la hostia buenos días lo peor es cuando alguien de Murcia se quiere hacer el fino eso ya porque aquí murciano se oyera ese

Voz 12 04:53 a mí me pasó que estando viviendo en Madrid me decían que tenía acento gallego ICO provenía de Madrid a Galicia que tenía acento de mala

Voz 13 05:03 mire usted que habla así no dice lleva enano

Voz 14 05:06 vamos a hacernos una paella a la no

Voz 1621 05:11 les dan Antonio Joaquín Juanma Miguel

Voz 6 05:14 me encanta Joaquín porque es exactamente lo que me dicen a mí que me hago la FIS en Orihuela dicen que me hago la FIFA sí pero no sí sí pero bueno siguiente titular estamos hartos de Juego de Tronos menos mal que se ha terminado lo que realmente os dio pena que se terminar a los oyentes de de buenas fue otra seria

Voz 15 05:30 quién podía imaginar que volvería

Voz 0460 05:32 ya tiempo de siete días

Voz 2 05:35 las

Voz 0272 05:36 da porque qué voto por eso te vidas esa me encantaba que me enamoré de Javier Cámara Blanca Portillo Amparo Baró y luego les he intentado ir a ver al teatro cuando he podido venga saludos chao

Voz 6 05:48 fuera una serie pionera en España dos y comía antes de que llegase Cuéntame tenía el récord de la serie más longeva bueno pero

Voz 1621 05:54 también hay otras

Voz 16 05:55 hola buenos días soy Antonio de Punta Umbría Ipar azerí se erige como poder vida Hakkinen miro deportivo dos que son una serie de culto o ya o eso de

Voz 1621 06:07 pero cómo olvidar Hakkinen lluviosa si es con tanta reposición un abrazo Antonio hoy ya antes decías Juego de Tronos hace nada preguntamos a ver a quién sentaría nuestros oyentes en el Trono de Hierro

Voz 6 06:18 oficialmente la encuesta ganó Miquel Iceta pero Xavier de Hondarribia lideró la candidatura por una apuesta mucho más fuerte que terminó barriendo al resto de contrincantes obvio

Voz 17 06:27 ante el candidato al al Trono de Hierro tiene que ser nuestro Julio Iglesias gran Julito no me diga ese sí que es un grande no sólo de España sino del mundo de los Siete Reinos grande Julito

Voz 2 06:51 eh

Voz 1621 06:52 granate Xavier de Hondarribia venga tenemos tiempo para un titular más

Voz 6 06:56 pues podemos decir aquí a esta hora en de buenas en exclusiva que si por algo nos pican la mayoría que sea algo llevamos mal es que pierda nuestro equipo

Voz 1621 07:04 sí siempre siempre fastidia no Mi Familia por ejemplo es que lo sufre o lo celebra con la misma intensidad siempre

Voz 0460 07:13 es que pierdan equipo me lo que no me gusta

Voz 19 07:15 está perros que nada perder perder es cuando jugamos los críos mi mujer

Voz 20 07:21 al parchís en casa y me lo paso muy bien cuando juego al al videojuego hizo entonces es cuando meto la pata izquierda que lo canciones río más no que me río de mí mismo paya

Voz 6 07:33 porque hoy que bien no tener buen perder a mi me falta lo cual un poco eso cuando pierdo el cielo cosita

Voz 1621 07:39 dar mucho lo disimulan bien teníamos un seguidor en Twitter Alejandro se llamaba que decía que es mejor acostumbrarse a ser un perdedor que que siempre existe esa posibilidad de perder hombre que saber gestionarla pues al final es lo más

Voz 6 07:52 la teoría así pero la práctica ya es otra movida es verdad

Voz 1621 07:55 verdad pues en la práctica tenemos que empezar ya a tope con el programa Si estáis desvelados trabajando de camino al curro yo qué sé cuidando a alguien que sepáis que os acompañamos hasta las seis las cinco en Canarias

Voz 11 08:06 hasta que empiece hoy por hoy esto

Voz 11 08:11 ya

Voz 15 08:15 aquí

Voz 2 08:17 vale la propia que vaya siempre está Cataluña

Voz 1621 10:58 un minuto pasa de las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias de antes de que llegue Brian Pérez con sus tres Serres y marque ya oficialmente el inicio del fin de semana vamos a hablar un poco de filosofía porque así en principio la filosofía que son pues preguntas no pero quizás la pregunta que más acosa a la propia filosofía es para qué sirve la filosofía se dice mucho porque más allá de de la teoría las ideas mucha gente no tiene del todo claro o incluso desprecio

Voz 6 11:24 no hombre darle tanta palabra pero la vida muchas veces hay que pensar en los pasan el día a día que nos cuesta no siempre es fácil tomar una decisión bien pues los filósofos nos pueden ayudar como cuando vamos al médico al psicólogo incluso a un asesor fiscal si no estamos locos e ir a pasar consulta con un filósofo como Omar Linares que es doctor en Filosofía practica individual e insiste es filósofo no psicólogo que no es lo mismo dónde estás

Voz 1621 11:47 diferencias se parece mucho por este formato

Voz 0470 11:50 le de relación pero aunque algunas veces sí ha si escuchamos esto no como alternativa a la a la psicoterapia cuidado alternativa jamás sustituto

Voz 11 11:59 ya en ningún sentido no el asesoramiento filosófico grande

Voz 0470 12:01 Francia que no trata trastorno mental no tenemos manual de diagnóstico no cobramos nada ya que no tratamos enfermedades porque nuestro ámbito es el pensamiento trabajamos con creencia con valores con emociones con con concepto pero se trata de un trabajo filosófica y existencial pero nunca clínico tu siempre preguntas o también intentase dar alguna respuesta yo creo que el que la filosofía va bastante más allá que su tarea la de crear espacios de cuestionamiento hay momentos en los

Voz 1210 12:25 es necesario una buena pregunta aunque parezca sencillo

Voz 0470 12:27 ella pero que la persona quizá no se han atrevido a hacerse pero en otro si hay momento de exploración donde uno puede proponer posibilidades que ante uno no se haya planteado nuevo sentido a ver qué efecto generan en en la otra persona por eso más que pregunta lo que haya un cuestionamiento de una reflexión constante condenada viene porque quedar en pie

Voz 6 12:49 su consulta se los lleva cinco años en marcha y además de consultorios pairs presenciales cara a cara también atiende online por videoconferencia no es nada nuevo eh porque la filosofía en su origen pues ya era muy práctico

Voz 11 13:00 sí pero muchos de los oyentes os lo estáis preguntando qué que se le consulta a exactamente a un filósofo de amor de trabajo de familia qué tipo de de de consultas te suelen hacer con con mayor frecuencia hay muchas

Voz 0470 13:13 personas que acuden a la consulta porque tengan en un dilema no una decisión difícil que entienden que que no hay una solución fácil sienten que no tienen la herramienta necesaria para comprender en profundidad todo lo que hay en juego al dilema ese tipo sentimental de tipo laboral uno se encuentra mucho lo dilema de tipo laboral no sobre si si cambiar de trabajo cuando cuando uno siente que no tiene una vocación que detenerla que es más probable eh no la escucha industria ha permitido a así mismo escucharla ahí surge un malestar si surge un problema pero también con la con las relaciones de pareja muchas sabemos que se alargan una vez que ya oficialmente deberían estar muerta se mantienen por miedo sí bueno ahí surge una sensación de autenticidad y de no está reviviendo tu propia vida que de nuevo genera malestar y acaba llevando a esa búsqueda lúcida acidez

Voz 1621 14:15 bueno Mar también contaba que no sólo se puede ir a preguntarse cosas cuando uno está mal que también hay personas bueno que van cuando están en un momento bueno de subida y simplemente pues buscan reflexionar un poco

Voz 6 14:26 sí bona hasta aquí Lumen el formato consulta el asesoramiento filosófico individual porque también existe asesoramiento para entidades y organizaciones grandes empresas

Voz 1621 14:35 eso es lo que hace desde la cátedra esos de la Universitat Ramon Llull el investigador y filósofo Miquel seguro autor del libro La vida también se piensa lo que hacen es básicamente analizar mejorar desde la ética la actividad concreta de un grupo de personas

Voz 6 14:50 a las dos de la cátedra hoy toses Carlos Latre ética aplicada

Voz 21 14:53 sí exacto y punto de partida es exactamente este es decir constituirse como una plataforma al servicio de diferentes entidades que quieran profundizar

Voz 11 15:02 lo que tiene que ver su empresa y su actividad con las

Voz 21 15:05 que por ejemplo hemos asesorado también a empresas ayuntamientos al Fútbol Club Barcelona por ejemplo es decir a todo tipo de empresas o actividades digamos grupales que tienen que ver con el desarrollo de alguna actividad porque porque en el fondo unos problemas son muy parecidos es decir son problemas de confianza son problemas de establecer dinámicas donde el grupo funcione son diez son dinámicas donde la idea esta de digamos se postula directamente lo que tiene que ver con el desarrollo de valores de creencias de generación de espacios comunes

Voz 6 15:38 bueno lo que pasa es que quizá muchas empresas utilizan ahora los filósofos va a limpiar sus conciencias no para blanquear lo que hacen y sentirse así más a gusto

Voz 1621 15:46 a algunas no les vendría mal pero no es el caso del Barça que comentaba el Barça es un club que siempre además ha presumido de ser más que un club una una comunidad de tener raíces de fomentar la cultura catalana

Voz 21 15:56 cuando triunfa el Barça y cuando tiene este lema de de al Barça da al valor no el Barça

Voz 5 16:02 luego se ponen en cuestión que yo creo

Voz 21 16:04 es realmente una actividad muy sana o un momento muy sano para hacerlo no que es que que es que cuando las cosas te van bien oye pues me pongo en duda oye pues me pongo en cuestión para ver si realmente en me ajusto a aquello que yo voy diciendo que quiero ser no el la consulta en general parte en por la experiencia que yo tengo a partir de lo que las empresas o las entidades te plantean alrededor de los valores es decir

Voz 5 16:30 no entienden la idea de los valores de los valor

Voz 21 16:33 es éticos como aquello que puede aglutinar como aquello cree que puede dar fin firmeza certeza punto de encuentro a todos sus trabajadores no en el fondo para mí o yo lo que voy viendo y esto ya es una opinión muy personal Hay que se puede discutir no es que lo que late detrás es una necesidad de confianza se descubre que a medida que uno es ético o una persona es ética no solamente se eh cómo se siente bien con ella misma porque se comporta bien entre comillas sino que es más auténtica ya al ser más auténticas más creíble si todos funcionamos así es decir si no puedo con confiar en el otro porque me creo lo que me dice lo que hace es la convivencia es mucho más fácil

Voz 1621 17:13 Francia mutua es mucho mejor que dan tres minutos para las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias

Voz 22 17:30 Brian Pérez

Voz 11 17:37 y la verdad es que teníamos ganas no de que entrase en este estudio que nos dijese ya oficio

Voz 5 17:42 en mente que empieza el fin de semana Brian Pérez buenos días buenos días chicos cómo estáis muros Bella vela alegría la mirada esa necesidad in cesante de fin de semana

Voz 0272 17:52 no es una buena es una buena palabra Parés

Voz 5 17:55 las iba a decir es una buena Herri además curioso de vacaciones a si estas de verdad de las que se va ahora en junio pues que envidia es todo lo que te puedo decir bueno nuestra buenos traigo retoque retirada pública recorrido al altar vale vamos con retoques

Voz 23 18:12 a mi edad

Voz 1621 18:17 aquí que con altura es la mejor canción del año según

Voz 5 18:21 bueno vista pague a día mejor bueno pero el retoque no es de Rosalía os tengo que decir que escuchábamos flores azules y quilates que dice la canción no sabemos si con flores azules si quilates Belén Esteban a casarse consumo mire él es el caso pero está la boda y a las puertas hasta soltera en evita pasando unos días bueno y le hemos visto que ya está muy emocionada con la llegada de la boda le preguntaban los compañeros a la llegada de a la llegada de Ibiza en el aeropuerto ella decía esto sobre los preparativos

Voz 0272 18:54 muy bien gracias muchas veces lo que no estoy nervioso la verdad ahora mismo no nos ya está todo está todo es verdad siempre digo lo mismo cariño vale

Voz 5 19:02 bueno hay que decir que ella como siempre no muy cómoda con los medios hay que decir que he visto siempre no siempre ha tratado muy bien hasta que bueno ha tenido sus más y sus menos eso hay que decir que se le ha visto tanto en Ibiza como ya de vuelta bastante delgada ha perdido diez kilos en los últimos meses pero parece que también pues quiere tomar medidas en lo estético antes de de que llegue el momento del matrimonio

Voz 1621 19:24 pero sabemos algo algo de la boda tú tienes algún detalle

Voz 5 19:27 bueno sabemos que la boda va a ser el veintidós de junio que es una semanita sí sabemos que va a ser en la finca La Vega de Henares en Alcalá de Henares is sabemos y aquí viene el retoque que en los últimos días ha estado visitando una clínica estética en la que parece que se va a hacer un reto

Voz 1210 19:40 que de cejas de está hacerte las cejas permanente sabes a tatuar todas las quejas no pero nota tu arte y sino que es como micro diseño de las tejas que hace con la SER y tal pues no está para tener más pobladas las cejas o para no para tenerlas más

Voz 5 19:56 días a también a sede estará haciendo un un un tratamiento para la figura para está pérdida de los diez kilos que no se refleje en lo que viene sintió la estética

Voz 1621 20:09 tú has pensado alguna vez tutorías alguna operación este

Voz 0347 20:11 oiga

Voz 5 20:13 pues sí la verdad dinero mira yo me operaría de la nariz sí sí pero me da mucho miedo porque es una es una operación que yo creo que cambió mucho el rostro físico es de las de las arriesgadas yo tengo una clara bueno o no la verdad es que nunca se sabe yo un amigo así de nuestra da tres operaciones de nariz

Voz 1621 20:34 me enteré el otro día no se le notaba nada porque de repente y le dije ay pues que nariz más bonita tiene estar me dijo bueno pues la tercera yo como me lo contó Le conozco desde desde todo el tiempo que yo en Madrid

Voz 5 20:45 bueno pues si ganó mucha pasta que de momento no la tengo ya aprobaría vamos con más la retirada pública

Voz 2 20:53 qué

Voz 1621 20:54 se va

Voz 5 20:55 bien se va pues te encanta te va a encantar quién se va osea cinco años después de un gran anuncio de de de abdicación el Rey Juan Carlos ha dicho ciao amigo como Raffaella Carrá bueno pero dice adiós a la vida pública al menos un adiós definitivo

Voz 11 21:12 o de agenda no

Voz 5 21:14 esta semana anunciaba la retirada pues en una carta Ivonne hemos sabido hemos ido sabiendo un poco los motivos reales que realmente Casa Real pues un poco los intenta maquillar que es un poco pues la la imagen pública que a estas alturas tenía el Rey Juan Carlos que estaba un poco bastante deteriorada pero yo tenía una agenda en la red acción de actos en la agenda ya muy poca y entonces pues ya para tener tampoco pues mira ya que no tenga ninguna vale pero el deja de ser como un personaje o tener vida pública pero

Voz 1621 21:41 sigue siendo miembro de la Familia Real tiene la condición de miedo

Voz 5 21:44 de Familia Real mantiene también la figura jurídica de inviolable que esto es muy importante porque como tiene demandas de paternidad por debajo de todas las esquinas pues cubano puede seguir saliendo adelante también una cosa muy espinosa ahí muy que entra en el debate la prensa si es que parece que va a seguir manteniendo asignación económica parece que es elevar reducir significativamente puesto que si no tiene agenda pues que asignación necesitas la operación tienen preparado algún acto para este domingo pues predomina

Voz 1621 22:12 que es cuando se anuncia el último día

Voz 5 22:14 da la retirada pues bueno parece que de momento lo que se sabe es una comida familiar de despedida la que se reunirán los miembros de la Casa Real una corrida de toros en Aranjuez que sepamos ya el otro día en varios debates en la televisión decidían a ver si se merecía o no un homenaje antes antes de fallecer me refiero ahora yo ya sé cuando la Constitución y tal que Bono su papel fue un poco reducido pero ya luego ya pues post mortem no náutico bueno pues tercera y última R recorrido al altar

Voz 9 22:46 más estamos ahí la tienen como guarda

Voz 5 22:50 sí porque me encanta las bodas

Voz 24 22:52 además cada quince días nos puedes contar que esa casa viendo algo algo bueno que tiene la prensa rosa es que siempre se casa alguien que no sin tener sí que nos interesa bueno en este caso después de dos años y medio de relación hijo en común eh nos preparamos para mañana una boda en la que seguramente vaya haber presencia española de Jackie es la hija de Carolina de Mónaco Carlota Casiraghi hija a su chico dimitiría a Sam que es un chico Siria p lazo Moreno muy largo ir a Bono a lo que se prepara con una boda pues boda de pompa y jabón pero es en Mónaco pero es boda real no es real pero es irreal porque como es hija de princesa pues bueno pues ya sabes

Voz 5 23:32 claro de Carolina de Mónaco Yvonne

Voz 24 23:34 la boda en los salones de del Palacio de Grimaldi en Mónaco no donde se pasaron también por Rainiero Ranieri gris de Mónaco Carolina y los dos hermanos de Carlota Pierre y Andrea

Voz 1621 23:46 ni los Grimaldi me suena siempre a la película esta de Princesa por sorpresa así pues yo creo que igual P

Voz 5 23:51 claro todos lo soy un poco aquí novia no quedaban Brines apostó expresa bueno hilos y ha con esto ya tendríamos a los tres hermanos Casaus desde mañana mira qué bien bueno también aquí tenemos un poco de agenda que es almuerzo en Palacio fiesta de largo que esto los de Mónaco es muy de es muy de ellos las vistas es largo aparte aprovechar para bautizar al hijo que tiene siete meses Baltasar a la vez a la vez el después de la boda en dos pues mira un poco de recortes en recortes en la realeza que tradicional todo y bueno se espera mucho modelito que veremos lo que lo que habrá y lo que no eso sí también sabemos que esto va a ser sólo ceremonia civil porque luego habrá una religiosa en Saint Rémy en la Provenza para finales de junio bueno pues muy bien así lo que pasa en genial iremos seguiremos de cerca a mí no me han invitado así que por dentro por dentro Nos lo contaré pero veremos vale ir Nos vamos con el concurso

Voz 1621 24:43 oye pero sobre esta sintonía que súper bonita llenas pena porque nos han invitado

Voz 5 24:49 bueno pues es un poco porque sería un juramento iba a ser un modo Dorribo pero bueno ya a mí ya tendré tiempo dirá otra

Voz 0272 24:54 yo espero que en el concurso sea tan difícil como esta gente que se casa porque porque rodar

Voz 5 25:01 seguro que no Grimaldi bueno os traigo

Voz 6 25:05 buena cantante española Rosa

Voz 5 25:07 alía de sesenta y nueve años

Voz 0272 25:11 entonces no no de Ana Belén

Voz 5 25:13 pero no se queda atrás

Voz 0272 25:16 pero pensando en la misma sí sí sí

Voz 5 25:19 eh a ver a ver a ver a su otra pista vale sus letras se ha caracterizado siempre por la naturalidad por el contenido liberal María Jiménez María L

Voz 6 25:31 me has leído los papeles trabajar

Voz 2 25:36 yo creo que bueno pero es que Sabina María Jiménez claro y una versión ahí todos flamenca bueno pues hombre que la pena no diecinueve días y quinientas noches María Jiménez

Voz 5 25:57 bueno María Jiménez que tenemos que decirnos vamos a ser un poco serios aunque sea con esta canción que está muy malita está ingresada por por por problemas infecciosos le han trasladado a a Sevilla para tenerla un poco más controlada bueno pues que os voy a decir de María Jiménez cantante actriz mono es que nos encanta María Jiménez sabes cómo lo acertado cómo porque hace un par de domingos vi el programa de Bertín no me digas porque cada dos como se dice eso pues mira que no te veo yo tibieza es bueno pues lobby lobby no me no me no me preguntéis subrayan que pasa es un buen fin de semana igualmente Julia disfruta de las vacaciones

Voz 2 26:48 noise devuelves a primeras

Voz 26 26:56 en mil novecientos ochenta Diana Ross llevó a sus hijas a ver un concierto de Chic salió de allí con una certeza tenía que pedir a esos chicos una canción para su siguiente dice

Voz 0084 27:15 el veterano Niels Roger es el responsable de este tema en el que se inspiró en las trompetas que anuncian la llegada del presidente de Estados Unidos a una recepción Royes pensó que Diana Ross era lo más parecido que los afroamericanos tenían a una reina le hizo una canción a su medida que tituló encaminados voy a salir una frase que se convirtió en un himno gay para desgracia de Diana Ross que no quiso identificarse con el movimiento de los derechos de los homosexuales cuando Royes entregó canción a Diana Ross predijo que debería ser su carta de presentación en los directos y que tenía que empezar cada actuación con ella más de cuarenta años después Diana Ross ha cumplido su promesa cada concierto suyo arranca con el tema de esta

Voz 9 28:21 Roy veinte ah

Voz 1621 28:54 para los que no hayan ido nunca a un concierto de Diana Ross que somos la mayoría que vienen sentarse en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal a encaminar un himno de la lucha por los derechos LGTBI más necesario

Voz 14 29:59 son las cinco las cuatro en Canarias

los fines de semana de ocho a doce de la mañana

Voz 2 32:51 dos días los fines de semana de ocho a doce de la mañana

Voz 1621 33:18 vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 30 33:22 hola buenos días compañeros pues un tiempo muy tranquilo tanto este viernes como todo el fin de semana seguiremos con esta dinámica con esta tónica de los últimos días y hay que decir ya hay que advertir de hecho que va a hacer incluso un poquito más de calor hoy respecto ayer mañana respecto hoy es como aquello del amor que te quiero más que hoy mañana no

Voz 5 33:42 pues esto es lo mismo las temperaturas

Voz 30 33:44 para tocar techo entre mañana y el domingo sobre todo en el suroeste del país de XXXV a cuarenta grados osea que empieza a puerta el mes de junio gritando y con un dominio del sol un dominio aplastante del sol tenemos algunas nubes en la costa sobre todo de Cataluña que se van a disipar otras que irán apareciendo esta tarde en las cordilleras del norte del país sin tormentas ya hay que destacar también el viento bien insistente en todo el mar de Alborán el Estrecho con vientos de levante que llegarán a rachas de ochenta noventa kilómetros por ahora el alisios en Canarias bastante fuerte con nubes al norte del archipiélago todo el fin de semana si acaso e compañeros el domingo por la tarde algunas tormentas en las montañas de Galicia en los Pirineos y en el Sistema Ibérico poco más

Voz 1621 34:28 bueno pues para quien quiera hacer planes este fin de semana tiempo genial pero que se protejan que se protejan del sol y el calor Luismi seguro que te acuerdas hace unas semanas cuando hablábamos de Lima en otros planetas que bueno pues a raíz de eso un oyente nos ha escrito en Twitter Diego de Zaragoza y lanzaba una pregunta que le había hecho su hijo decía Si no hubiese presión atmosférica corríamos más deprisa y claro nosotros no teníamos el conocimiento para para para responderle así que hoy vamos a hablar de de ese fenómeno de la presión atmosférica así es lo primero podríamos correr no no ya podríamos eh ya si acaso lo lo contestamos un poquito más

Voz 30 35:06 ya te voy a os voy a dar vaya las pinceladas de la base de esa presión atmosférica Si nosotros tenemos presión atmosférica es que hay aire y es que tenemos atmósfera y es que tenemos una composición de gases que es la que nos hace a ti y a mí hablar ahora mismo o a nuestros oyentes poder escuchar dicho esto si no hubiera presión atmosférica no es que no se pudiera correr directamente es que no se podía vivir no tendríamos aire en este caso qué es esto de la presión atmosférica pues es el peso de del aire sobre una

Voz 1621 35:36 superficie el aire aunque la gente no se lo crea

Voz 30 35:39 pesa sí que es verdad que el aire ni se ve ni se toca a veces huele sí que es cierto pero en cualquier caso la presión atmosférica en sí es ese peso que ejerce sobre la superficie esa columna de aire cuanto más cerca del nivel del mar estemos más presionados por tanto más cantidad de aire hay esas presiones son más altas cuanto más hacia arriba estemos más en altitud esa prisión baja básicamente porque la cantidad de aire iré gases es más pequeña por ejemplo supongamos que vamos en un avión ir estamos a esa velocidad de crucero de los treinta mil pies XXXIII mil diez kilómetros de altura de golpes abre una ventana que pasa pues que como fuera Noya aire el avión seres comprime directamente por tanto podemos decir que son como ese juego de presiones por tanto el hecho de que tengamos pensiones el hecho de que tengamos aire IES aire el peso que ejerce es la presión atmosférica S

Voz 7 36:33 sin esa presión que seguiríamos teniendo viento

Voz 30 36:37 a ver buena pregunta en este caso el viento lo comentamos una vez es ese aire

Voz 13 36:42 pues no

Voz 30 36:44 no lo hemos soltado otra vez pero en cualquier caso Study está producido la velocidad del viento o las diferencias de de direcciones del viento también vienen dadas por diferencias de presión por diferencias de temperatura por tanto seguiríamos teniendo viento no el viento que conocemos de forma tan generalizada sería de una forma más con a nivel mundial pero sin hubiera aire podría seguir viendo a habiendo un poquito de de de de viento porque por diferencias de temperatura y a las diferencias de presión que tenemos en nuestro planeta las que crean esas corrientes de aire esos vientos las temperaturas podrían crearlas lo que pasa es que serían ya os digo de un carácter diferente al que conocemos no habría los vientos establecidos que tenemos en muchas zonas mundiales por tanto nuestro mundo seguiría teniendo algo de viento como por ejemplo tienen otros planetas como ya comentamos en su momento

Voz 1621 37:36 y seguimos con con esa hipótesis de de la presión atmosférica cero cambiaría nuestro físico

Voz 30 37:42 pues cambiaría así mirar una de las cosas que nos provoca la presión atmosférica es que tengamos ese peso encima de nuestro cuerpo que hace que tengamos una estatura determinada si nosotros imaginemos ya partiendo de la base de que si no hubiera prisiones que no ya aire in no viviríamos o no conocíamos la vida que que con o no tendríamos la vida que conocemos ahora mismo en la en la Tierra vamos a suponer vamos a jugar a que sin presión se puede vivir pues sería hemos más altos unos cinco ocho diez centímetros de altura más o si por ejemplo una persona de metro sesenta que puede pensar yo no soy más bien soy más bien bajita pues unos setenta ya sería una una una altura más considerable bueno pues en mi caso que mide uno setenta y siete podría pasar de ser un base a ser casi alero o ala pívot esto es malo

Voz 6 38:32 no seríamos más gordos seríamos

Voz 30 38:35 más gordos pues sí también seríamos más gordos estaríamos más amorfo porque porque esa misma expresión que tenemos de vida sea aire inocua todo sea dicho podemos vivir sin problemas pues si no es ejercería hay por tanto Nos Man nos pueden podemos decir que no sabíamos más mira eso es fácil de demostrar si nosotros cogemos un vaso irnos lo aplicamos sobre la pierna por ejemplo sobre el muslo ya somos mucha presión que le pasa nuestra piel que le pasa a nuestro cuerpo

Voz 1621 39:04 sí hay mucha sí sí sí

Voz 30 39:07 Monchi son pues bien eso es porque ahí hay una un vacío de prisión si nosotros viviéramos en vacío depresión teníamos esos chillones por todo el cuerpo seríamos muñecos Michelín

Voz 1621 39:16 hace hace hace pocos advirtió en las redes sociales de que se estaba haciendo viral un un reto de estos de de iniciarse los labios haciendo lo que tu dices cogiendo un tubo ahí está haciendo vacíos y entonces se queda con los morros hinchados hinchados pero claro es que alguna alguno de las personas que lo hicieron ya no tener problemas entre Sergio oye que peligroso cuidaba ver también no nos pasa

Voz 5 39:39 te digo que no se nos vaya la cabeza claro claro

Voz 30 39:41 ya está bien hacer cosas viral eso que la gente quiere hacer sus experimentos pero cuidadito que a veces podemos pasarlo mal

Voz 7 39:47 claro pero vamos con la pregunta del millón eso eso correría más rápido o menos

Voz 30 39:52 a ver lo que puede pensar todo el mundo es mira sino hay aire correría más por qué porque es el que hace que ese roce nosotros por ejemplo si vamos en imaginemos en bicicleta impera leamos muy fuerte y de golpe dejamos de pedalear llega un momento en el que nos paramos nos paramos porqué porque el suelo

Voz 1621 40:09 sí porque el viento no frena ese viento

Voz 30 40:12 ese aire y esa presión lo que no se ejerce una fuerza de frenado directamente bien si hubiera aire podríamos pensar que podemos correr más pero en este caso la aerodinámica que tendría nuestro cuerpo no es la que conocemos de estar estilizados hacia arriba serían esos muñecos michelines corriendo así como gato mareado pato mareado vaya y por tanto corríamos menos siempre teniendo en cuenta de que sin aire no se podía correr porque es que no estaríamos aquí creará

Voz 1621 40:40 bueno pues ahí está ahí está duda resuelta del hijo de de nuestro oyente Diego de Zaragoza Luismi nada que pasa es buen fin de semana igualmente ha pasado bien la un abrazo

Voz 18 41:04 se

Voz 1621 41:48 sentimos por los fans Melanie Costa de de buenas ya sabemos que muchos de vosotros estáis buenas tardes ahí pendientes al Twitter y al Facebook para saber de qué os preguntamos hay pero nada hoy no hay consulta ya os hemos dicho que estamos hartos de de votar bueno de que vosotros

Voz 6 42:02 lo que sí estamos decidiendo en el programa este viernes es recopilar algunas de las respuestas convertidas en noticia y al contrario de lo objetivo de Ana Pastor aquí somos nosotros los que sacamos

Voz 1621 42:13 por ejemplo hace nada preguntamos por el nombre más común en nuestro país

Voz 31 42:17 y el ganador fue Jose José Luis por mi padre Josefa por Luis Suárez descalzamos si no seguimos la norma

Voz 0272 42:34 bueno antes contaba Montse García que en su familia triunfa Jesús en honor al padre y al abuelo que murió en la guerra

Voz 6 42:42 entonces el hijo Jesús la nieta María Jesús el otro Jesus pues bueno vieron Gilito y es que al final el que realmente se llama como él es el bisnieto Daniel porque con el tiempo a buscar información en una hemeroteca han descubierto que se llamaba Daniel Jesús

Voz 1621 42:57 en la Familia siempre suele pasar un poco de hemeroteca algún documento y al final te llevas alguna sorpresa más titulares todos queremos que vuelva Queen bueno en concreto Freddie Mercury

Voz 33 43:07 si Jesús hubiera Queen sin igual

Voz 0460 43:10 vamos sin ninguna duda Freddie Mercury

Voz 0277 43:13 marcó una época su bohemia raso di fue lo más inaudito que escuchemos

Voz 5 43:17 no hay yo de Lugo

Voz 34 43:19 va a dos clara

Voz 5 43:22 ah

Voz 0277 43:28 yo escucho me emocioné muchísimo cuando cantó junto con Montserrat Caballé en los Juegos Olímpicos de Barcelona

Voz 35 43:50 muchísimos

Voz 6 43:51 cómo

Voz 1621 43:55 pues ahí está la opinión de Jesús Diego Julia un abrazo a todos luego a partir de las cinco y media de hacemos otro pequeño repaso con más cosas que hemos preguntado en los últimos días y ahora vamos con el deporte que este fin debiera potente y es que llegan algo menos de treinta y seis horas para que esta música tan especial suene en el estadio Wanda Metropolitano la final de la Champions aterriza en Madrid los protagonistas son dos equipos ingleses el Liverpool y el Tottenham de esto os vais a dar cuenta rápidamente sobretodo los que vivís en Madrid no sé si habrá cena está para todos este fin de semana

Voz 6 44:39 lo que sí es una final inédita y también es una final muy marcada por el carisma de los entrenadores que la protagonizan así que vamos a hacer una un pequeño Play Fútbol para saber algo más de ellos

Voz 1621 44:49 Jürgen Klopp es el entrenador del Liverpool es alemán tiene cincuenta y un años hace unos meses le preguntaron en una entrevista en Youtube qué es lo que jamás haría en la visita nunca la vida votar a la derecha nunca votaría a la derecha mejor dicho nunca pensaría ni siquiera la posibilidad de votar a la derecha

Voz 6 45:08 no pues no sé si Madrid es el mejor destino para el ahora mismo a veinte metros en el banquillo rival va va a tener a Mauricio Pochettino un argentino de cuarenta y siete años que ha pasado gran parte de su vida en Barcelona exactamente en el Espanyol equipo del que es una leyenda a Mauricio también lo hicieron la misma pregunta

Voz 36 45:25 por si lo puedo explicar de una vez para que todo el mundo lo entienda sería sería imposible no no es imposible entrenar el Barcelona pero no porque tenga algo en contra el Barcelona o porque algo no porque mis lazos emocionales están creados en Barcelona con el español los valores no se cambian lógicamente que la evolución existe de evolución es una cosa positiva en la sociedad en vi personalmente también uno en el crecimiento personal pero

Voz 1621 45:53 no no puedo cambiar la final de la Champions la van a jugar el segundo y el cuarto clasificado de la liga inglesa el Liverpool ha estado a punto de ganar la gran medida es gracias a la apuesta que hace su entrenador así juegan los equipos de Klopp según Axel Torres qué habrá visto unos dos mil partido suyos

Voz 0267 46:11 lo que hace especial a Klopp es la transformación espiritual de los clubes a los que entrena y creo que además ha sabido elegir muy bien Aído a Dortmund ha ido al Liverpool que son dos equipos con unas hinchadas con unos ambientes que se asemejan a su entusiasmo a Suu personalidad creo que él ha conectado muy bien porque ha ido a dos lugares estaban muy preparados para para ser dirigidos por Jürgen Klopp in

Voz 5 46:39 sí sí es es una manera afrontar la propia

Voz 0267 46:42 Vida ya no ya no creo que sólo el fútbol no siempre con con con una mentalidad positiva siempre creyendo que ante la adversidad lo que hay que hacer es sonreír luchar pelear creer que vas a poder Icon con esa actitud el el Liverpool ha logrado levantar una eliminatoria ante el Barcelona B parecía remontaba ya ha conseguido con el Borussia Dortmund ganarle dos las alemanas al Bayern Múnich llegar a una final de Copa de Europa creo que lo que estamos viendo en el Liverpool ya sucedió en Dortmund y por lo tanto hay una continuidad y cuando hay una continuidad en dos clubes diferentes y los factores son los mismos y los síntomas son los mismos a creo que hay que hablar de la mano del entrenador es un equipo muy de autor tanto en la estructura táctica tanto en los mecanismos que utiliza para hacer daño al rival como sobre todo en ese entusiasmo en esa intensidad es muy difícil convencer a un equipo para que corra lo que corre el Liverpool sino tía Inés e digamos esos mecanismos mentales que tiene Jürgen Klopp

Voz 6 47:38 el Tottenham en es un equipo menos alocado sin embargo su presencia en esta final es el sinónimo del trabajo bien hecho es el único equipo del torneo que este año no ha hecho un solo fichaje es decir son los mismos que el año pasado y eso sí en un equipo con mil caras

Voz 0267 47:52 si uno se pone a pensar realmente Mauricio es un técnico que como hemos comentado antes no no no no va a morir con una idea el comentaba la semana pasada yo es que no quiero morir dice yo con una idea yo lo primero no quiero morir por lo tanto si una idea me va a conducir a la muerte cambio a otra no que que me me Dema más garantías de no morir entonces creo que él es muy consciente de que el Liverpool normalmente lo que le interesa al Liverpool es que el rival se exponga lo que le interesa al Liverpool es que el rival salga jugando lo que le interesa al Liverpool es es ver a tener escenarios donde robar cerca de la portería rival y salir como flechas sin que el equipo esté muy armado defensivamente y por lo tanto todo lo que sea plantear un partido evitando eso eso es lo razonable por parte de esa manera entender el fútbol le Mauricio Poquetino no de adaptarse en cada momento a lo que más conviene

Voz 1621 48:46 la final va a tener un pequeño factor sorpresa es que el Tottenham va a poder contar con Harry Kane que es uno de los mejores delanteros del mundo el goleador inglés estaba lesionado iba a llegar a la final otra cosa es el estado en el que llega Aritz Gabilondo cree que

Voz 0301 49:01 va a jugar sobre todo para meter miedo ese momento de de duda de si va a jugar Ken yo creo que le le da a la a la final otro otro nivel porque es una de las grandes caras de los jugadores importantes sin duda de para el próximo uno de junio

Voz 5 49:13 eh absolutamente y además

Voz 37 49:16 bueno para el propio rival también para el Liverpool pues eso un mensaje no saber que vas a poder estar Harry Kane no cesa de si como titular o como suplente pero bueno ya son es un motivo más de preocupación que quizá no tenía en Liverpool es verdad que el Tottenham ha solventado muy bien esa ausencia con Llorente por el tipo de juego que ofrece el jugador español con Moura también ese hat trick que hizo en en el campo del Ajax bueno pues ha sabido la verdad es que resolverlo muy bien Poquetino no pero yo creo que estamos hablando del mejor jugador de la plantilla del Tottenham hay recuperarlo para una final pues es desde luego un espaldarazo anímico muy importante para los Spurs

Voz 6 49:54 bueno ya sabéis mañana a las nueve de la noche Tottenham Liverpool y claro el mejor sitio para seguirlo pues Carrusel deportivo con Dani Garrido toda su banda

Voz 2 50:06 te imaginas demandas a los oyentes otra emisora buenos

Voz 1621 50:10 cumplir quinientos años de la muerte de Leonardo da Vinci que es una figura que ha inspirado a muchos científicos y también a muchos cineastas

Voz 6 50:17 sí porque películas se han hecho pero sí han basado más en sus obras que la vida el propio Da Vinci

Voz 1621 50:22 aunque eso puede cambiar ahora con otro Leonardo en este caso Leonardo Di Caprio que está preparando un biopic sobre el científico que esperemos que deja un poco mejor la figura de da Vinci porque los expertos dicen que no están muy contentos con las últimas adaptaciones Carlos López Tapia lo contaban a vivir

Voz 11 50:40 eso es tal vez la mayor burla sufrida por la Última Cena se El Código Da Vinci mes es una lectura errónea de cada uno de los niveles de la última hace es una especie de explotación del

Voz 17 50:51 mito de los mitos de Leonardo y de su obra el Grup terrible es súper

Voz 11 50:59 yo Leonardo es el número uno en la pequeña pantalla ningún otro artista tiene tanto currículum tele

Voz 0347 51:03 sigo sí sí y por eso ha conservado bien su popularidad incluso entre los jóvenes lo mejor que se ha hecho sigue siendo de los años setenta una serie de cinco horas de la BBC pero los cuarenta años desde entonces bueno ha habido novedades e incluso se han descubierto nuevos cuadros de Leonardo

Voz 6 51:21 la última obra que se descubrió de Da Vinci fue Salvador Mundi que fue lo pintaron en mil quinientos y los expertos lo han catalogado como el descubrimiento artístico del siglo XXI

Voz 11 51:30 esa fue la última obra que hizo Da Vinci pero lo último que se ha hecho sobre él ha sido esto

Voz 0347 51:35 la última serie sobre Leonardo se llama Da Vinci es de Mons tres temporadas para público juvenil buena audiencia de supongo que también una buena baja por depresión de la asesor histórico parando la imagen del Trailer sale incluso un guardia civil con tricornio negro así que el humor está incluido mira si vas de cazador de gazapos necesita son saco porque tropieza en detalles fáciles

Voz 0460 51:56 este por ejemplo cuando un miembro de la Familia a media

Voz 0347 51:59 sí Florencia siglo XV mantiene este diálogo

Voz 38 52:03 día eso es Domingo de Ramos cajón la duquesa hay vuestros hijos os espera

Voz 5 52:10 a la Iglesia lo he visto