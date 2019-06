De Buenas a Primeras (04/06/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena SER de primeros

Voz 3 00:15 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 7 00:50 hola qué tal este martes cuatro de junio viene de nuevo con mucho calor en la previsión para las próximas horas menos en el oeste donde va a empezar a refrescar en Meira en Lugo hay trece grados hasta ahora allí en Galicia también Asturias va a hacer falta paraguas porque va a llover la buena noticia de este martes puede parecer poca cosa pero no lo es la buena noticia desde partes viene en forma de calendario el que el Gobierno se ha comprometido a diseñar Ia cumplir para la convocatoria de subvenciones científicas para que un sistema estable previsible algo que ahora mismo no pasa

Voz 0032 01:29 no no pasa en absoluto los investigadores no saben cuándo se va a publicar la convocatoria de una ayuda de la que debe en de su proyecto y no sólo eso aunque la consigan no saben cuándo se la van a pagar en ocasiones pasan meses hasta que llega el dinero hasta nueve meses lo que obliga a miles de grupos de investigación a dejar de trabajar e incluso a despedir a algunos de sus miembros David Barrado es investigador del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

Voz 8 01:53 ese una realidad que están al borde de la quiebra técnica porque realmente no tienen ni personal que está muy envejecido ni pueden contratar ni pueden de hecho comprar material para hacer la investigación que es a la que se han comprometido a veces con acuerdos internacionales

Voz 7 02:07 estamos hablando de miles de grupos de investigación que dependen de estas subvenciones Ike sin ir más lejos el año pasado en dos mil dieciocho les han llegado con más de medio año de retraso ahora a partir del dos mil veintiuno Se va a convocar siempre cada año más o menos en la misma fecha

Voz 0032 02:24 el mismo mes como mínimo van a ejecutar regirse van a pagar inmediatamente después un gesto con el que la Agencia Estatal de Investigación lo dice subdirector en el país espera recuperar la confianza de la comunidad

Voz 1 02:37 eficaz pero las estaciones eh drama

Voz 9 02:39 Atica dramática y sobre todo eh todo el mundo está abandonando pues hay hay muchos científicos que no quieren pedir proyectos de investigación porque consigan los fondos pero sus instituciones son incapaces de gestionarlas

Voz 7 02:50 de poco sirve conseguir sobre el papel el dinero si luego no llega la cuenta corriente insistía Marina Albentosa del Instituto de Oceanografía aun así la medida es sólo un primer paso que dinero llegues fundamental pero sigue siendo poco dinero

Voz 0032 03:04 la inversión pública en I más D más sí ha caído en España un cuarenta por ciento un cuarenta por ciento en la última década y así no se puede ser competitivo ni conservar talento como recuerda Pablo Jiménez presidente de la Federación de Jóvenes Investigadores

Voz 10 03:18 nosotros lo que hacemos es que los países de nuestro entorno están aumentando cada año la inversión porque ven que esto es una salida a la crisis esto es una mejora económica España está tomando un camino

Voz 7 03:29 es totalmente y por si todo esto fuera poco además de que cada vez destinamos menos dinero a la investigación ni siquiera lo gastamos el año pasado el Gobierno sólo llegó a invertir realmente la mitad del presupuesto para I más D más sí

Voz 3 03:44 uno de cada dos euros nada más

Voz 7 03:51 así que este calendario subvenciones con el que los investigadores va a ganar al menos estabilidad y capacidad de previsión es una buena noticia pero insuficiente según los científicos

Voz 0032 04:02 a las cinco y media en las cuatro y media en Canarias vamos a explicar más cómodos según el Gobierno va a funcionar a partir de dos mil veintiuno este sistema de ayudas a la investigación

Voz 7 04:18 ojalá que la ciencia se vaya recuperando poco a poco y ojalá que los futuros investigadores no tengan que marcharse fuera de España para poder trabajar aunque esos científicos del futuro ahora mismo tiene un reto más inmediato aprobarlas selectiva

Voz 11 04:33 que yo hice la selectividad en Granada hace un año me senté la clase E junto a La Ventana La ventana abierta que mucho palo ir bueno e mi folios del examen salieron volando en un aula en la que había cien personas sin hoy que todo el mundo mirando viviendo Mou folio de lesa

Voz 7 04:50 bueno esperamos que por habían José Ángel si bienvenido y un abrazo

Voz 0032 04:54 os estamos pidiendo venga que nos contéis historias como la de José Ángel de cómo fue a vosotros en la selectividad en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que nos contéis también es la encuesta de hoy en arroba de buenas que os daba más miedo antes del examen

Voz 1491 05:08 lo que os da más miedo si estoy a punto de hacerlo seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1981 05:13 hoy el hoy el Granada y cuando comenta

Voz 12 05:15 el primer día de selectividad que a mí el último latina pues resulta que en el primer examen antes de que apartan los folios no sea con el estrés de a unos Habermas las

Voz 1981 05:26 sí que hay que tengo al lado no me vomitó a mí pero esto

Voz 12 05:29 cerca bueno pues se retrasó la el examen pues unos diez minutos quince esperando a Kevin es una limpiadora limpiar la el charco no sólo porque aquello olía bastante bueno la chica muerta vergüenza y a la vez llorando con restos de babas lo haber vomitado

Voz 1 05:46 todo un espectáculo que ha escrito

Voz 0032 05:48 no aunque yo creo que tuvieron diez minutos de margen pues para los que tenían que repasar un tema o a

Voz 7 05:54 tal sauna coste ya en la mesa mira que nos gusta que nos escuche mucha gente pero espero que los alumnos que que tengan que examinarse estos días no no tenga la radio puesta ahora

Voz 0032 06:03 es por qué menuda historia la de los vomitar no bueno lo que más miedos daba era quedaros en blanco que es algo muy habitual lo tienes todo preparado y no te sale en el momento seguido de otra pesadilla recurrente antes de la selectividad llegar sin el DN

Voz 13 06:18 ahí hola bueno decía soy nada de Madrid en mi caso cualquier acto como yo estoy un poquito por ejemplo hay dedicarme en el carné me digo el carné era hoy no he mirado bien lo voy a mirar a través de la pues la de Psicología entonces aprobar sus todo ese tipo de cosas para mí eran tonterías

Voz 7 06:46 yo no estoy Cuco Cuco Cuco

Voz 1491 06:49 pero que como pero ha yo también tenía que mirar una y otra vez hasta estar segura cien por cien de que iba a hacer el examen en la facultad correcta claro habrá correcta de la asignatura correctora

Voz 0032 06:59 asegurarse de que cualquier despiste no te iba a fastidiar no sabía que es importante curiosamente

Voz 1 07:05 que cae hasta la tercera posición es la tercera opción más votos

Voz 7 07:07 dada el miedo a que nos diera la nota para estudiarlo lo que queríais vamos sobrados de buenas primeras sobradas que a María que vive en Oslo directamente no le hizo falta selectividad lo que le da miedo es tener que hacerlo algún día yo estuve

Voz 13 07:23 en los noventa a través de Plan de Aceleración curricular pues lo que cuando acabe había terminado ya una diplomatura así que no me hacía falta hacer la selectividad a seguir estudiando la universidad eso sí me hubiera encantos la hecho porque a día de hoy tengo treinta y ocho años todavía tengo pesadillas con que de repente Ali

Voz 3 07:47 sé que tengo porque no naipe

Voz 14 07:52 tengo que hacer el examen en este momento

Voz 3 07:54 en todo o en unas horas un abrazo María

Voz 0032 07:56 esperemos que no pase que no se cumpla el sueño por último lo que menos le preocupaba o que menos os preocupa es que os pillen copiando pero los resultados pueden cambiar porque la encuesta siga abierta en Twitter en arroba de buenas podéis mandarnos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero con notas de voz que es Sergio diez la reciba

Voz 1491 08:13 la producción y Borja González las pincha desde la técnica con nosotros no tenías que pasar ningún examen tenemos sitio para todos la próxima hora y media aquí en de buenas a primas

Voz 15 08:26 sí

Voz 17 08:38 no no no si no se eh tío que todo eh eh

Voz 3 09:14 las primeras con Marina Fernández y Aitor

Voz 17 09:21 no

Voz 1 10:01 cinco menos veinte cuatro menos treinta en canario

Voz 7 10:04 a pesar de que en las encuestas estamos preguntando por la selectividad lo cierto es que el examen de acceso a la universidad hace años que que no se llama así ni siquiera se llama Pau Prueba de Acceso a la Universidad tampoco otro síntoma más por cierto de que hace mucho tiempo ya que nos enfrentamos a este examen

Voz 1 10:27 Iván con veo con v dependiendo de la comunidad pero

Voz 0032 10:30 Iván evaluación del bachillerato para acceso a la universidad así se llama ahora oficialmente a la Selectividad que ojo según defiende Pablo González Batista en Hoy por Hoy ya no es sólo cosa de los estudiantes de de los chavales y las chavalas que se presentan hoy en día

Voz 1 10:43 tienes algo que afecta a padres madres

Voz 20 10:45 ellos tías abuelos abuelas con un tiempo en que quienes hacíamos la selectividad íbamos hasta el campus solos digamos por nuestra cuenta nos enfrentábamos a la prueba y luego al regresar pues ya hacíamos en casa el recuento de bajas

Voz 21 11:00 pero eso parece haber cambiado muchos padres de esos trescientos mil alumnos que se presentan a la Ebay a partir de hoy acompañarán a sus hijos hasta los exámenes y muchas veces no sólo les acompañarán hasta allí sino que además les esperarán a la salida probablemente con un bocadillo con un nudo de ansiedad en el estómago de acuerdo puede que no sean todos los padres pero ustedes y yo sabemos que hoy fuera de los centros universitarios donde se celebran esas pruebas habrá más padres de los que había por ejemplo hace diez años desde luego muchísimos más padres de los que había hace veinte Antonio López muy buenos días hola Ávila días Antonia queda tienen ahora tus hijos hoy ya son una lloré por cuarenta y siete para ella veintiocho XXXI para cuántos tienes cuatro cuatro hijos y tú recuerdas Antonio haberles acompañado hasta la puerta del examen en Selectividad bueno no no no deja aunque no les acompañase qué tal les fue en esos exámenes a él no presumir pero bien Belate desde es que lo siento y puede muy bien es decir que tampoco tiene suscitaron en la puerta esperándole ni que les llevará el desayuno no no tú crees que efectivamente los padres están o estamos sobre protegiendo un poco nuestros hijos si se sin mucho

Voz 22 12:10 Antonia López ha trabajado de muchas cosas pero sobre todo ha dedicado muchísimo tiempo de subida a uno de los trabajos más sexy

Voz 0032 12:16 antes el de madre primero y abuela después

Voz 1880 12:19 mediante la observación y la experiencia ha detectado algo de lo que viene advirtiendo muchos expertos en educación últimamente Eva Millet es periodista especializada en educación y ha popularizado estos términos híper padres e hiper niños

Voz 21 12:34 Eva Si alguien de Castilla-La Mancha no está escuchando esta mañana desde la puerta de una universidad muy nervioso esperando a que su hijo salga del examen de Selectividad con un sándwich y un zumo debería empezar a sospechar esta persona que quizá se está convirtiendo en un hiper padres

Voz 14 12:48 sí desde luego la figura del padre acompañantes una novedad y bueno es otra es otro ejemplo más de la paternidad no de cómo estamos sobre sobre ejerciendo el papel de padres no porque de hecho la selectividad era un rito Galera adulta no como también matricularse en la Universidad de las cosas que tú vacías y te empezabas a invertir en adulto acabas con el bocadillo los lápices de repuesto no sé que más pues que le dejas a tu hijo que autonomía le das a tu hijo yo creo que es un error y de Cesáreo A

Voz 0032 13:20 las cosas han cambiado mucho eso lo sabemos todos pero respecto al que juegan en los niños en una familia Eva tiene una teoría dice que hemos pasado de niños mueble podría ser el caso por ejemplo de Antonia cuando era una niña a niños altar ahora mira no les hagáis caso como si fueran hacerles

Voz 14 13:37 creo que son una mesa camilla o un sofá no pero sí que es verdad que de vez en cuando no va mal no hacerles tanto caso a las mil míos y es verdad que hemos pasado ahora este modelo al hay un verdadero culto al descendientes antes en las

Voz 1 13:50 sabían os acordáis las fotos de los de los años

Voz 14 13:52 toros de los abuelos los Dior esa vuelos ahora no queda ni un ancestro todos son el descendiente el niño hace diez la niña haciendo lo otro los dibujitos de los niños cual museos familiares eso ya es un verdadero culto al niño niño más que nunca es el rey de la casa y nos hemos pasado

Voz 1491 14:10 según los últimos datos los padres y madres a una especie en extinción cada vez tenemos menos hijos y los tenemos más tarde así que la demografía también tiene algo que ver en este trato que que les damos sin cómo protegemos cada vez más a nuestros hijos

Voz 0032 14:26 convirtiéndolos en Niper niños no bueno híper niños que también son representados en el cine Ésta es la familia D'Ors le los tíos de Harry Potter

Voz 3 14:35 treinta y seis los he contado ya algunas son más grandes que los de la ciudad que te parece

Voz 21 14:50 probablemente muchos acuerdan también de verdad Casal la niña rica de Charlie y la fábrica de chocolate

Voz 3 14:54 en cosas sólo tengo dos perros cuatro costados periquitos

Voz 23 14:59 están hartos de un gallo

Voz 3 15:02 pido Hunter está bien te compraré un ardid ardilla cualquiera

Voz 21 15:12 día Estrada la quede claro a estos personajes son para pero si nos estamos riendo si esto personajes funciona también es porque todos conocemos menos así verdad entonces qué problemas pueden desarrollar con el tiempo los niños Iber protegido

Voz 14 15:24 esta falta de tolerancia a la frustración y esta falta de seguridad en uno mismo no tienen una contradicción muy interesante no por un lado se han criado con una fila de ellos mismos

Voz 0032 15:35 bordea el narcisismo porque siempre les han dicho que eso

Voz 14 15:38 lo más les han dado todo les han consultado todo y a menudo les han consentido todo pero por otro lado tienen mucha inseguridad porque tienen este mensaje de los padres de Si yo no te ayudo tú no lo puedes hacer no una cosa que se ha normalizado también es hacer los deberes con los hijos no pero con estos gestos de anticiparse a sus deseos de supervisión constante lo que les estás diciendo sin ni tú no puedes hacer

Voz 24 16:01 no no es eso crea mucha ansiedad entre otras pues vamos a hablar ahora de flamenco

Voz 1491 16:14 porque hace unas horas ha estado en una radio aquí en estos estudios José Merce para presentar su disco de verdad que ha grabado junto a Tomatito con el que Icon el que estos dos maestros están de gira estos días que el flamenco está de moda es un hecho lo ha vuelto a demostrar Rosalía este fin de semana sobre el escenario del festival Primavera Sound

Voz 0032 16:32 pero para confirmarlo hemos abierto los teléfonos de la radio para que profesionales del cante pues nos cuenten un poco no lo primero es que esto es una cosa

Voz 0084 16:40 qué tiene que venir te de familia canta

Voz 11 16:43 pues como por ejemplo el veterano Juan Morao también conocido como insulso de Cádiz que está al teléfono Juan Mora o qué tal

Voz 1610 16:52 ahora me buenas tardes como la ventana un insulso de Cádiz

Voz 11 16:57 cuarenta años de carrera y eres eres muy joven verdad que tienes lo

Voz 1610 17:00 pues muy bien tren cuarenta y uno cuarenta y uno

Voz 11 17:02 sea que con uno año empezaste tu carrera musical no

Voz 1610 17:05 ahora yo con un añito yo yo iba actuando de teatro en teatro con un año de sí porque fue una cosa natural piensa que yo en mi casa todo el mundo cantara el mundo cantando una estirpe que cuál era tu padre ha cantado el padre era cantar pragmático de Jerez dramático de era era también que era atacar a tremendo tremendo tremendo claro contener su es imposible no dedicar al flamenco para mi padre mi madre fiesta me encantaba mi tía Anita se prima también mi hermano pequeño cantara también mi hermano mayor también tenía que cantar planteas abuela la risa que entrar por la ventana la mañana Trajana el corte en la cocina cuando la ventana

Voz 1981 17:59 sí

Voz 1610 18:02 el gol es bueno in

Voz 0032 18:04 curso digamos que es un cantaor de segunda división toca como mucho en varas de pueblo en alguna comunión que también está muy bien pero Juande de cena sí que es mucho más conocido de hecho los conoceréis la Ser se ha podido colar en su casa para ver cómo ensayan

Voz 11 18:16 este sí que ilustra esto es esto ya es harina de otro costal es Juan de Mairena

Voz 1 18:21 al teléfono decir perdón

Voz 11 18:24 bueno no del todo

Voz 26 18:26 dado Juan eh hola buenas Soler

Voz 1610 18:30 María Aurora que pasa lo primero gracias por invitación pero bueno si no se puede poner en estos momentos que pasa que ocurre bueno se quedó atascada es su marido está con el aire desde hace un mes es normal que tú mismo sí no mi marido es un hombre que respeta profundamente el cante dicen que un quejío es una una bolsa de petróleo bueno esta metáfora que que vaciar las hay que vaciar los podemos sacar que nunca el lamenta pues pues no va parar se siente muy muy muy muy claro dice que me iré que alimenta bueno es vena

Voz 11 19:14 a su marido cuando me hicieron no pueda atender a la prensa tampoco podrá actuar no tendrá bolos

Voz 1610 19:19 que va que va no ahora no puede no claro está con el quejío ha disminuido nuestros ingresos así que de momento se el alquilaba Securitas Direct como alarma bueno buenos un dinerito

Voz 11 19:34 que sí que sí pues Aurore muchísima gracia hay que acabe pronto

Voz 1610 19:38 sí

Voz 1981 19:40 ya no era compatible con

Voz 7 19:51 desde luego con el quejío se puede bajar la basura perfectamente y ahora mismo hay en España una persona con vamos más dinero y más tiempo libre que nadie para para ir a los tablaos flamencos al el Rey emérito o Rei jubilado o como queramos llamarlo Juan Carlos I en Mundo Today ha tenido acceso algunos de sus planes para estas próximas semanas su cese de la agenda oficial va a ser progresivo

Voz 1981 20:15 Juan Carlos hará una gira de despedida cayéndose al suelo en las principales ciudades de España la gira orgullo y satisfacción empezarán el Palacio de los Deportes donde el monarca tropezar ante quince mil fans logra entrar al Parlamento Europeo comprando entradas en la reventa tocará estar de pie pero merece la pena ha dicho una amiga lleva dos años celebrando su cumpleaños con diferentes grupos de personas ya reservado mesa para celebrar el próximo cumpleaños que es el del año anterior desarrollan tanto la cámara de un nuevo móvil que inventan la reflex sí es revolucionario promete un mostrando una cámara idéntica a una Nikon del noventa de Twitter da por ganadora de la tercera guerra mundial a Rosa Díez Gaspar Llamazares ha impedido a Polonia a hacer reír mucho al corrector con una respuesta estúpida es la mejor manera de aprobar la selectividad en la prueba de matemáticas responder con el número de tu tarjeta de crédito garantiza el aprobado cientos de ingleses borrachos abandonan Madrid tras la final de la Champions y regresan a Mallorca al en casa han dicho desnudos encima de su Carola Donald Trump inicia hoy su ronda de insultos por Europa el próximo capullo en recibir al líder estadounidense será Pedro Sánchez la Policía Nacional pide ayuda para encontrar a un tío con mala pinta cuando lo veáis diré

Voz 1 21:39 uy este pues si lo veis es es el pavo explica

Voz 1981 21:42 el jefe de la Policía miles de fans de Rosalía abandonan su concierto con arañazos en la cara a los de la primera pila acabaron con las suyas de la cantante en los ojos

Voz 1491 21:53 ocho minutos para las cinco las cuatro en Canarias escribía Juan Cruz en un artículo en dos mil doce que un artista tiene un ego más grande que el cuadro que pinta que al escritor les sale el ego que tiene por encima del folio llega a cubrir toda la habitación en la que trabaja pero yo creo que luego al final es algo común a todas las profesión

Voz 3 22:15 bueno quizás

Voz 0032 22:16 el último ejemplo en en la políticas del de Ramón Espinar

Voz 7 22:19 en política desde luego claro van mucho decía Ramón

Voz 0032 22:22 me Espinar o el de Lego de Ramón Espinar contra el ego de Pablo Iglesias también en los medios tenemos muchísimo

Voz 7 22:27 tan bien en el periodismo muchísimo por eso

Voz 0032 22:30 porque el ego no pasa de moda pues ha sido la palabra protagonista en la última cara B de Hora veinticinco y aunque podríamos pensar lo contrario él

Voz 1 22:36 Evo cuando llega a ser un problema no es un problema con nosotros mismos sino con los de nuestro alrededor el ego no tiene que ver con un sujeto individual lo que tiene que haber es con como el sujeto nos relacionamos con el mundo exterior relacionamos con nosotros mismos nos relacionamos con los demás así que si tiene su ego tiene su relación con el mundo externo pero si tienes un problema de ego pero luego es necesario el luego es tremendamente necesario no tener un problema de quién tiene problema con el Ledo

Voz 14 23:13 es un problema lo viaje en plan romántico venga es un problema de amor quién tiene un problema griego aquel que la Fiscalía en relación con los demás no le permite tener una relación sana correcta con el otro en narcisista esa que lo Narciso es aquel que se contempla en el espejo que sí contemplan el reflejo e intenta recuperar obtener en los demás un amor que no tiene desde sí mismo porque no consigue tiene una relación sana consigo mismo utilizamos a los demás como una especie de reflejo de nosotros mismos

Voz 1 23:47 habla la filósofa Carrasco yo estoy

Voz 0127 23:50 el eco del francés Willy William

Voz 0032 23:52 más de dos mil dieciséis en cuyo videoclip aparece pues eso mirarnos el todo chulo al espejo Iyad

Voz 7 23:58 bueno vamos a mirar de momento el Diccionario ego es la valoración excesiva de uno mismo o exceso de autoestima entendiendo por autoestima pues eso valoración general generalmente positiva de uno mismo

Voz 3 24:15 tú solo

Voz 1981 24:17 lo

Voz 1880 24:19 dio el grupo colombiano con el tema suyo es ese yo que no habla del ego desmedido noni de narcisismo ni de cómo está diciendo ahora vanidad sino de Lego bueno no es necesario el que estábamos hablando el de la autoestima el yo del porque yo lo valgo feliz que explico mi ego en inglés sería el de Gloria Gaynor allá

Voz 18 24:39 hoy

Voz 1880 24:45 cambiamos de idioma Nos vamos al francés la misma idea es Juliette Greco Yes Come con Sui

Voz 27 24:51 muy grandes es Sidi

Voz 1 24:54 pues sí

Voz 18 24:58 sí claro

Voz 1880 25:02 íbamos con el ejemplo en italiano sólo el yo soy el viento de Arturo protesta también

Voz 7 25:07 es una canción la letra yo soy el viento y la furia

Voz 1880 25:10 pasa soy el amor que no siente piedad

Voz 0032 25:19 hay que hay que documentarse y en un artículo que hemos encontrado con el título X características de los la tras dice le dan mucha importancia al dinero y el poder están seguros que en su vida van a lograr cosas grandes y aunque gozan de habilidades sociales suelen ser personas

Voz 7 25:33 sí puede ser que les gusta además generar envidia de los los demás pero no soportan las críticas no celos y envidia sino pero críticas eso eso se las toman como algo personal se comparan constantemente con los otros

Voz 0032 25:45 creo que estáis pensando en alguien que viene rápido a la cabeza

Voz 7 25:48 eso la trata pero estoy en el cine en el cine inspirado en la literatura la personificación de Lego es El Dorian Gray el personaje más famoso

Voz 28 25:58 dos Caruana soportaron bien con usted señor le porque dicen su porque posee usted una juventud más maravillosa y la juventud es lo único que vale la pena Marca El argumento de de la

Voz 1880 26:07 eterna juventud como acabamos de escuchar pero realmente el tema central es el del narcisismo no el poeta se quiere tanto que sólo quiere quedarse como es en ese momento para siempre no como era al principio y otro narcisista que lleva su obsesión hasta el final es Mister Ripley de la novela del talento de Mister Ripley buenísima de Patricia Highsmith que luego también se llevó al cine en mil novecientos noventa y nueve fue Anthony Minghella bueno pues novela como decíamos y peliculón también con canciones como esta en su banda sonora maravillosa la fascinación en esta película pero también la dependencia las mentiras y el cine en esta versiones son Matt Damon Jude Law nunca traemos aquí animación a la cara B pero hoy sí que tocaba Johnny

Voz 3 27:05 mi Johnny

Voz 1491 27:08 bravo para los que no los con nulo no lo conozca is es un personaje a una serie de dibujos un hombre rubio musculoso que persigue a todas las mujeres pero pero sin conseguir que que le hagan caso le da igual eso sí porque ya se quiere el mismo porque es el ego con piernas

Voz 0084 27:29 hay cosas que acaban en los discos de casualidad y que por ello acaban siendo parte de nuestras historias el comienzo de piano de esta canción de Bebo Valdés es un buen ejemplo de ello

Voz 29 27:40 no

Voz 0084 27:44 esta introducción a piano con el que comienza la bien pagá fue un pequeño juego para calentar de Bebo Valdés antes de empezar a tocar esta pieza una de las mejores de Lágrimas negras Bebo se puso a tocar en la cinta estaba rodando cuando Javier Limón Le preguntó el productor Fernando Trueba si quería que la quitase el cineasta le dijo si estaba loco es lo mejor del disco aseguro el juego de Valdés al piano acabó Lágrimas negras ese disco hecho entre amigos y con cariño que acabó vendiendo dos millones de copias

Voz 30 28:18 no pero

Voz 1491 28:52 en juego siempre es mucho más que un juego en manos de un genio como Bebo Valdés la habían paga con Diego el Cigala y Bebo Valdés en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 29 29:09 eh no

Voz 18 29:49 de

Voz 32 29:57 yo no

Voz 1491 30:02 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 7 30:08 Ana Button buenos días buenos días el Supremo decide

Voz 0127 30:11 hoy si paraliza la exhumación de Franco prevista para el lunes que viene el abogado de la familia del dictador es optimista Felipe Utrera

Voz 33 30:17 yo tengo plena confianza en que el Supremo siguiendo su misma doctrina eh que es una doctrina pacífica hay más Sergio durante años en casos similares a suspender cautelarmente que es la única medida que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de algo

Voz 0127 30:32 bueno intenta quitar trascendencia la decisión de hoy Carmen Calvo vicepresidenta en funciones

Voz 1 30:36 esto no afecta al fondo del asunto que

Voz 34 30:39 importa el fondo del asunto es la propuesta de aplicación de una ley que tiene que conseguir para España que el dictador no esté en un lugar de homenaje ni de honor que esto impone

Voz 0127 30:52 Tamas también hoy en el Supremo las acusaciones del juicio de bruces van a exponer sus informes finales la Fiscalía insiste en que los procesados deben ser condenados por rebelión y la Abogacía del Estado cree que cometieron un delito de sedición

Voz 0055 31:04 Berto Pozas los fiscales del caso se preparan para defender lo que han defendido desde el primer minuto de este proceso que en dos mil diecisiete en Catalunya hubo una rebelión

Voz 1 31:11 como muros humanos impidieron la ley

Voz 14 31:14 la actuación policial el resultado implicó un atentado grave al interés general

Voz 34 31:19 Putin unos Focus decidir sur lo que es de todos

Voz 0055 31:22 desde el después de cuarenta y nueve sesiones de juicio la Fiscalía está convencida de que los políticos independentistas se concertaron con las asociaciones para doblar el brazo al Estado independizar Cataluña pasando por encima de las advertencias de posibles disturbios hiciera necesario usando a la población como fuerza de choque en la calle por su parte las abogadas del Estado

Voz 2 31:39 esto es lo que estamos celebrando un juicio penal con todas las garantías

Voz 0055 31:43 paseo Anne y Elena Sáenz defenderán que hubo pulso al Estado pero sin violencia Kemal versaron más de tres millones de euros para preparar el referéndum ilegal pero que es su as en la manga no era un enfrentamiento violento

Voz 0127 31:53 por cierto que en Cataluña el conseller de Interior ha relevado al jefe de los Mossos que no llevaba ni un año en el cargo en su lugar ha puesto al Barça yen un afín al independentismo

Voz 21 32:02 en todas las mesas pero el está hasta la costa Mossos d'Esquadra

Voz 0127 32:06 Dadá a su nombramiento ha cogido por sorpresa a buena parte del cuerpo por lo rápido que se ha producido el relevo porque es la primera vez que el máximo mando de la policía catalana accede al cargo sin una trayectoria previa como comisario de la política nacional el PP se va a reunir hoy por separado con Ciudadanos y con Vox dos partidos con los que aspira a gobernar en algunas comunidades y ayuntamientos los de Albert Rivera no quieren negociar con la ultraderecha Santiago Abascal dice que su partido no se va a conformar con actuar igual que en Andalucía Teodoro García Egea PP José Manuel Villegas C's Santiago Abascal Vox

Voz 0055 32:40 tanto con Vox o con Ciudadanos yo lo que les pide que apoyen las medidas que proponga el PP que mejoren la vida de los madrileños de los castellanoleoneses o Murcia

Voz 35 32:48 los acuerdos serán con el PP o de forma subsidiaria con el martes

Voz 21 32:51 pero socialista pero no acuerdos faltarán

Voz 35 32:54 es decir en sus acuerdos en esos Gobiernos a los que se llegar no estarán Vox

Voz 36 32:57 la mente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no

Voz 14 33:00 metimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado

Voz 36 33:03 que nosotros tengamos que que apoyarlo

Voz 37 33:09 muy buenos días

Voz 3 33:10 hemos como se ha despertado

Voz 18 33:16 la información

Voz 0127 33:22 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 0032 33:25 en ese

Voz 18 33:27 servicios informativos

Voz 28 33:32 una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y es decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es fiable Roth toda la confianza y Toyota en una furgoneta

Voz 3 33:56 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 7 34:20 pues fechas ya el repaso informativo a este martes Geoana corbata son vamos a ver qué nos espera en cuanto

Voz 0084 34:27 al tiempo Luismi Pérez buenos días hola buenos días compañeros pues día en el que el tiempo va a cambiar todavía con bastante suavidad hay que decir que ahora mismo no hace ni pizca de frío en casi ningún punto de España por ejemplo a esta hora de la mañana tenemos diecisiete grados de temperatura en Almería dieciséis en Bilbao o también en Alicante nos quedamos en quince grados tanto en Oviedo como en Salamanca o en Mahón todavía cerca del Mediterráneo hoy además en el Ebro vamos a llegar a rozar los treinta XXXIII XXXV grados incluso en ciudades como Zaragoza pero ya esa temperatura bajar bastante además Marina en zonas de Galicia del oeste del país por ejemplo en Extremadura en el oeste de Andalucía en Madrid cuatro o cinco grados menos que ayer en Galicia ya esta mañana vamos a tener algunos chubascos también en Asturias y esta tarde tormentas en muchas zonas el norte del país que ya atención esta próxima noche madrugada mañana afectarán a zonas como Madrid las dos Castillas gran parte del nordeste del país en el caso de Canarias cada vez más alivio y el viento que también esta tarde se va a reforzar en muchas zonas sobre todo del interior de la península

Voz 1491 35:36 mano después del repaso de ayer de este lunes a todos los refranes del mes de junio que ya iremos viendo si se cumple en honor de hoy vienes dispuesto a desmontar algunos mitos meteoro lógicos científicos que ciertamente cuesta creerse pero oye que hay gente que insiste en que son ciertos porque hay gente que dice que ha visto llover

Voz 1 35:57 ranas bueno ya mucha gente Lolita gente mente no ya ya lo puedo comentar es decir yo que sé

Voz 1491 36:06 eso es veremos otras tormentas que vienen para el norte de rana

Voz 1 36:10 no me parece que será de agua Clarita agua

Voz 0084 36:15 abundante en algún caso y agua buenísima porque hace días que no llueve en muchos puntos del país en cualquier caso mucha gente dice eso he visto llover ranas a ver técnicamente ranas es posible si podría pasar pero se tienen que dar unas carambolas totales primero

Voz 0032 36:28 era el río a ver a ver imagina

Voz 0084 36:31 que tengas un río una charca una laguna que esté llena de esa ranas II que se formó una tormenta Ike Se formó un tornado que ya es más difícil tercero que se tornado le dé por hacer diana pasar por encima del de La Laguna cuarto que tenga tanta potencia como para chupar el agua lo que tiene el agua que es muy importante lo que tiene el agua como las ranas ir último que ese tornado se vaya desplazando insulte esas ranas bien a esas combinaciones son bastante complicadas que se den

Voz 1 37:01 Luismi se han dado alguna vez

Voz 0084 37:02 se han dado pero no como la gente se cree osea no es que lluevan ranas lo que sucede es que los remakes bajos que van creciendo cerca de zonas de agua zona de esas como os decía de Lagunas de Lagos de ríos en los momentos en la que la en los que la presión atmosférica baja mucho y se mantiene baja por tanto que hay bastantes borrascas que el ambiente está saturado de humedad es cuando salen del agua es cuando ya se han convertido en gran medida en ranas por tanto técnicamente la gente no las ve caer del cielo dice yo he visto llover ranas no es que las hayas visto caer es que las has visto en el suelo a grandes cantidades saltando por las calles eso es porque han salido de la Ribera de esa de ese lago porque la humedad es tan elevada el tiempo es tan variable que es espabila ni salen del agua ida la sensación que haya llovido ranas pero verlas caer del cielo que yo sepa no las ha visto nadie ya os digo porque aunque podría

Voz 1491 37:55 qué decías ya pero que vale

Voz 0084 37:58 L

Voz 1 38:01 entre los dos porque ya no yo verían ranas ya estaría todo pero vamos todas las cosas por la cabeza Irán dote de leches eh mira a Aitor una curiosidad ha habido lluvias de cosas curiosas por ejemplo en el caso de Estados Unidos ya sabemos que hay tornados muy importa

Voz 0084 38:15 antes y sólo chupa todo pase lo suelta en el caso de España hubo hace no muchos años hubo una lluvia de sillas en un chiringuito de Menorca que pasó Se formó lo que se habló el Tornado yp pasó justo por la playa au se llevó esas sillas de El chiringuito de playa la soltó como un kilómetro de distancia y caían caían sillas y la gente decía pero esto qué es bien sí que puede haber esos tipos de fenómenos curiosos que pueden ser peligrosos lógicamente sí pero para que caigan ranas del cielo se tienen que dar todas las combinaciones carambolas que os he comentado al principio estoy a

Voz 0032 38:52 que llamar a esta hora a Iker Jiménez para que venga

Voz 0084 38:55 analizar estos sucesos

Voz 0032 38:58 ya que hablamos de animales los encantadores de serpientes y son son trileros

Voz 0084 39:04 pues casi que sí casi que sí pero vaya por delante es una sección de buen rollo yo no quiero tener aquí

Voz 1 39:09 ahora no no enemigos no

Voz 0084 39:12 son son trileros porque la gente que es lo que se cree que con su flauta con su sonido con su música esas serpientes quedan encantadas iban subiendo y quedan flotando en el aire bien hay que decir que ese tipo de serpientes como casi todas son sordas o casi sordas por tanto la música la verdad que les está encantando más bien poco eso sí que es lo que hacen tienen unos sensores porque notan las vibraciones de las notas de la música de de de ese de ese canto de la o de ese sonido vaya de La flauta qué hacen se ponen en guardia se ponen en defensa por eso se levantan y se quedan de esa manera lo que están haciendo es vigilando T

Voz 1 39:46 la gente tiene la sensación de que se están encantando

Voz 0084 39:49 por las por las eh por las notas de la música

Voz 1491 39:52 decías que viene sin ánimo de ofender ver pero creo que el último mito que quieres ir y bueno eso un mito del mundo del toreo donde no hay más que una leyenda y también algún que otro fantasma

Voz 0084 40:07 muchos bien si siempre de buen rollo haber la gente dice huir o en el mundo de la tauromaquia no los de los de la Tauromaquia del que no es entendido o no es entendida también se ha dicho ya que los toros persiguen al color rojo bien para empezar los toros como tal y como le pasó a las serpientes no saben distinguir si el colores rojo azul verde o fucsia por tanto lo que hace los toros no es que se vayan a color rojo es que van a lo que se mueve a lo que llama la atención lógicamente el torero cuando se pone delante del toro lo que hace es mover el capote insistentemente para que ese toro pues pueda hacer una para que el torero pueda acabar haciendo una buena corrida en cualquier caso se mueve al capote se mueve porque porque el toro ve que ese que esa telas esto

Voz 7 40:53 el movimiento narra IRNA seguimiento el cobro

Voz 0084 40:56 sí sí de hecho han hecho pruebas han hecho pruebas entre comillas científicas vaya

Voz 1 41:01 para decir vamos a poner diferentes capotes

Voz 0084 41:03 ver a dónde va el toro no es que se vaya al rojo es que se va al que se mueve por tanto el toro lo que nota lo que no quieres que le molesten como aquel que dice y ni muchísimo menos que le vayan pinchando

Voz 1491 41:13 desde luego este sentido

Voz 0084 41:14 en este sentido claro en el momento en el que ya se ve amenazados cuando el toro puede ser mucho más violento pero un toro de por sí un toro bravo incluso tumbas por por cualquier de esa sino los molestas pasan de Dick

Voz 0032 41:24 me estoy imaginando al toro que pilla en medio del

Voz 0084 41:27 la plaza al encantador de serpientes y al mismo tiempo yo

Voz 1 41:30 dos ranas todo junto en la misma plaza de toros

Voz 0032 41:33 ahora ahora mismo en mi cabeza lo tenía que compartir

Voz 1491 41:36 pues ahí queda ahí queda ese escenario que no nos planteas Luismi gracias tanto mañana buenos días un abrazo

Voz 38 41:59 Colau

Voz 29 42:08 eh eh eh

Voz 3 42:22 de Boyne esa primeras Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 29 42:40 el fondo de Kent eh eh eh

Voz 7 43:27 y en Canarias si algún estudiante escuchándonos de los nervios apurando las últimas horas

Voz 1491 43:34 antes del examen de selectividad que tengan cuenta esto que no se escribe en Twitter en arroba de buenas Leonor Ramos tenía miedo a que no me diera la nota para hacer arquitectura en Valladolid y efectivamente no conseguí entrar así que hice las maletas y me fui a Burgos a estudiar Arquitectura Técnica sinceramente creo que fue el no hay mal que por bien no venga de mi vida

Voz 0032 43:56 claro que sí seis asó tres tres dos tres siete cero cuatro podéis contarnos historias como la de Leonor estamos preguntando qué os daba más pánico antes de vuestra selectividad vuestra reválida o algún examen importante que haya dicho en vuestra vida y arrasa quedarse en blanco seguido de olvidar el DNI no conseguirla nota

Voz 1 44:13 lo último que os descubrirán copiando

Voz 34 44:17 buenos días Julia de Alicante bueno pues mira mis tiempos no había tanto control en los exámenes bueno las chuletas volaba las metíamos en los dobladores ellos de los puños de las camisas o en el caso de las chicas las llevamos debajo de las faldas pegadas a las tiernos en fin hasta libros enteros tenemos

Voz 2 44:37 va exámenes bueno pero era noticia

Voz 3 44:39 este pues ya sabes

Voz 7 44:42 hay que darse una vuelta hasta mañana por las aulas en las que se va a examinar miles de estudiantes no sé yo si ahora han cambiado tanto los tiempos como dice Julia

Voz 0032 44:50 yo creo que no lo que pasa es que habrán evolucionado alguna técnica y otras seguirán las mismas que que contaba Julia la pregunta es que os daba más miedo antes de la Selectividad o de cualquier examen de acceso importante que hayáis hecho

Voz 1 45:02 como José Luis de San Blas selectividad

Voz 35 45:04 a trabajar y estudiar el que me costaba es que encima para colmo cogí ciencias puras cuando yo mar de letras más tarde hice el acceso a mayores de veinticinco años en la UNED aún recuerda la noche ante la entente es que vi el capítulo I de la SER el de la Guerra Civil con la boda de Victoria Prego pues gracias a ello y lo clave comencé derecho en tercero me torcido lo dejé y algún día quizá lo Huelva

Voz 7 45:32 pues también por qué no siempre hay tiempo tampoco ha hecho la selectividad Diego de Zaragoza ni ganas que tiene

Voz 2 45:38 pero yo personalmente no he hecho la selectividad o en previsión hay otros año el día de las de la selectividad del que llega los estudiantes a prepararse para Universidad de dar yo pienso que podría ser un poquito más juego nota global del curso oí hasta ahí evitar ese tipo de exámenes no sé es mide eh bueno

Voz 0032 46:00 twitter agrave recuerda que se levantó tan nervioso que según empezó a desayunar fue corriendo al baño a vomitar sufría de insomnio solo durmió unas tres cuatro horas por si acaso llegó dos horas antes al examen todo para sacar dice un siete coma cinco en mates nos cuenta tanto nervio y tanta presión para luego no ser tan difícil

Voz 7 46:17 pues como es el mensaje nos vamos a quedar seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro La encuesta sigue abierta en arroba de buenas

Voz 1491 46:25 y desde aquí suerte calma a todo

Voz 1 46:27 son las cinco y dieciséis las cuatro y dieciséis en Canarias

Voz 1491 46:35 tres días después seguimos con la resaca de la final de la Champions en Madrid de hecho mientras estábamos preparando el programa hace unas horas hemos escuchado desde la redacción de los cánticos de algunos rezagados celebrando en la Gran Vía eso sí que es alargar la final pero ninguno cantaba como este

Voz 41 46:54 hoy Billy

Voz 1 46:58 ah Michael Robinson que este lunes ha convertido el larguero en un una

Voz 0032 47:13 una especie de Got Talent después de arrancarse con el You'll Never Walk Alone es normal que este emocionado porque él mismo de cómo canta no no vamos a comentar pero Allen no lo haga exactamente pero es normal que esté emocionado porque él mismo ganó la Copa de Europa con el Liverpool hace treinta y cinco años y ahora lo ha podido vivir pues desde otra perspectiva aun así tiene claro que la final del sábado fue más bien

Voz 1667 47:34 un partido malo final tan fea no futbolísticamente hablando si era un borrón sigue eso sí pedal mano a mí más me molestó porque sabiendo cómo lo Pink y puede jugar sí sí sí sí molestó mucho que no pudimos ganar con estilo sin embargo el déjeme decir una cosa y dónde va nuestra afición Jo mejora todo mejora

Voz 7 48:02 en el banquillo del Liverpool estaba un jugador para él

Voz 1491 48:04 el sábado fue un día agridulce Alberto Moreno se proclamaba campeón de Europa horas después de perder a José Antonio Reyes en ese accidente de tráfico que le costó la vida a él y a su primo Norton sobrino era un primo Alberto Moreno no acaba de creerse nada de lo que ha sucedido

Voz 0055 48:20 a cuesta creérselo no

Voz 43 48:22 pues sí aparte hoy cuando llegaba Sevilla media tarde ha ido a a sus familiares sólo en la verdad es que un momento malo y que

Voz 1 48:36 cómo se supera eso si es que se supera que yo creo que es imposible

Voz 43 48:40 dos a nosotros supera después Nadal vi pero también se abre a ese hermano a esa millones cinco niña no sé yo yo que tengo a dos niños también yo no que me imagino no voy a mi hija yo no sé si se quiere expresar pero ya te digo que que estaba en casa de su mujer y bebían la foto de lo que surgir siempre estaba ahí y cuando he salido de la clase me decía mi madre diría que no me cree que todavía no me creo que yo esto a paso que que no me lo creo

Voz 0032 49:12 el también seguimos muy pendientes de la operación Oikos contra el amaño de partidos el mundo lleva hoy en su portada nueva información al respecto que afecta a este Valladolid cero Valencia dos que está bajo sospecha Orfeo Suárez es uno de los periodistas que firma esa información el gran titulares había

Voz 13 49:28 siete jugadores del Valladolid comprados información que con todo lujo de detalles

Voz 1 49:34 me a demostrar aunque hay que seguir hablando sin

Voz 13 49:36 pre presunción de inocencia que si Valladolid Valencia Orfeo estaba amañado por varios jugadores del Valladolid decís

Voz 44 49:43 otro de estar son dos conclusiones que en los investigadores que sacar la policía que la línea de investigación que sostiene el juez instructor a partir sobre todo que en las grabaciones de Carlos Aranda a partir de ahí concluye con estas últimas revelaciones sobre el partido de Valladolid y Valencia que la que Carlos Aranda sostiene que a un amigo suyo al hermano de dice que que hay que apostar a a que gana el Valencia en el primer tiempo y en el hojas posteriormente un día después otra conversación y dice que había que jugar es

Voz 1 50:25 el Valladolid no

Voz 1491 50:27 sueldo más bajo de un futbolista de Primera División es de ciento cincuenta y cinco mil euros por temporada no sé yo si tienen la necesidad de meterse en estos líos Carlos Aranda es supuestamente uno de los cabecillas de esta trama esto que vamos a escuchar detalla lo bien atado que lo tenían todo para ese Valladolid Valencia lo cuentan Manu Carreño y el periodista de El Mundo Esteban Urreizti ETA

Voz 13 50:50 fijaros que nivel de seguridad me refiero que nivel de seguridad por parte de Aranda que en esa conversación

Voz 45 50:56 con telefónica pinchada intervenida

Voz 13 50:59 por la Policía dice eso mira hermano le dice a un amigo suyo el Valencia va a ganar la primera parte y en la segunda vale escúchame que gana la primera parte y la segunda vale osea que gana la primera parte y el partido lo gana también no que gana que tienen que marcar dos goles en las dos partes que gana en la primera y la segunda mira tú sabes lo que es no se puede enterar nadie pero sabes lo que es nadie nadie nadie nadie ni tus amigos nadie y luego Esteban contáis también que tan seguro estaba Aranda del resultado que a una empleada de los salones de juegos de su propiedad de nombre Maca Le dice apuesta diez mil euros que te vas a llevar veinte mil Esteban

Voz 46 51:41 además eso lo hace el mismo día el partido llama a esta empleada suya para tener un gesto un detalle con ella y le hice apuesta diez mil euros que te vas a llevar el doble te vas a llevar y asegura con con total rotundidad pues que va a ganar el Valencia y que por lo tanto apueste a a caballo ganador no nunca mejor dicho

Voz 0032 52:02 bueno al menos de momento hay una buena noticia en este barro no están los clubes es una cosa a nivel particular que sólo afecta a los jugadores

Voz 44 52:10 en ningún momento se ponen en relación digamos a Carlos Aranda borrado embrago con personas del entorno del Valencia o del propio Valencia lo cual yo creo que la una de las conclusiones que el juez instructor se nos encontraríamos ante un caso de amañar partidos para no tener directamente un beneficio personal y económico a través de las apuestas no implicando digamos a los clubes para obtener un beneficio deportivo o que se puedan producir como consecuencia de la actuación de estas personas