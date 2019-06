De Buenas a Primeras (05/06/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:02 sí

qué tal ya es miércoles esto está hechos cinco de junio y además de atravesar el ecuador de la semana el timón no nos va a dar un respiro en Guardo Palencia y siete grados hasta ahora hoy van a bajar las temperaturas en casi todo el país sólo en Levante y Baleares van a pasar de los treinta y habrá que seguir armados con paraguas en todo el norte y también en el centro en Madrid para hacer frente a las tormentas cinco de junio estamos en plena época de exámenes en la Universidad miles de alumnos además están haciendo estos días la selectividad y claro muchos optan por estudiar de madrugada y en compañía que siempre se hace más llevadero

así que en principio podemos decir que estamos en temporada alta en las salas de estudio que están abiertas las veinticuatro horas del día como en la que tenemos este miércoles a Sergio Díaz

Sergio buenos días

buenos días checo así aquí estoy en el centro saque juvenil Luis Gonzaga en Madrid que lleva abriendo Blas veinticuatro horas desde el veintinueve de abril iba a seguir con este horario hasta el veinticinco de junio para cubrir toda esta etapa prime mató esta etapa de exámenes finales y demás Ivonne decir algunos oyentes que nos escuchan desde hace mucho tiempo a lo mejor se acuerda en febrero estuve en este mismo centro de estudios en febrero que hace mucho más frío era la primera tanda de de exámenes del primer cuatrimestre sólo vimos a un estudiante a estas horas pueden me he podido dar una vuelta por el centro y hemos visto unos nueve estudiantes nueve estudiantes en este momento que hay aquí Ivonne acaban de llegar dos ahora mismo mientras hablo además

hasta ahora mismo a las cuatro y treinta y dos

Voz 6 02:21 comparar algo de algún supermercado veinticuatro horas algo

Voz 1491 02:24 esta Aguido a hacer un descanso nos que lleguen ahora estudiar porque una colocarle estudiando por la noche y otra gira a las cuatro y media de la madrugada

Voz 1571 02:33 biblioteca han salido por provisiones

Voz 6 02:35 muy rápido bueno lógicamente la mayoría de ellos son estudiantes universitarios que están preparando los exámenes finales pero me he encontrado con un chico que se que se estaba preparando los exámenes de selectividad ya está con una persona que sin estar estudiando ahora mismo nada en concreto está avanzando temas de trabajo aquí en el centro de estudios por porque me ha dicho que

Voz 1571 02:52 estaba más a gusto que en caso de estudiar por necesidad vale pero eso de ir

Voz 0874 02:55 a esta hora un centro de estudios para trabajos trabajo no Sannum

Voz 6 03:00 hay algún proyecto de trabajo quién vedad hacer en casas de concentrar mejor aquí bueno

Voz 1491 03:04 entiendo que tiene que ver también a lo mejor con el calor puede ser el calor que hace en caso de que es este mejoren en una sala de estudio porque sino no me lo explico

Voz 6 03:12 pues seguramente buenas Sergio

Voz 1491 03:15 la tonos cuentas si llega alguien más si teníamos algún reja rezagado más buscando provisiones a las cinco volvimos a conectar hasta ahora

Voz 6 03:25 ahora chicos

Voz 1491 03:33 tenemos que imitaron cosas de la actualidad a entrar con nosotros nada unos segundos una nave del misterio

Voz 5 03:48 la chica de la curva

Voz 8 03:49 son fantasmas de cruces de caminos que siempre han adorado algunos escritores fantasiosos os un hecho real

Voz 1491 03:56 pues lo de la chica de la curva tenemos la intuición de que no es cierto pero lo que es un hecho real como la vida misma es la brecha salarial

Voz 1571 04:05 por qué esta asociación tan locas estáis preguntando algunos pues porque según Vox la brecha salarial es un invento comparable han hecho esta comparación a la chica de la curva para

Voz 1491 04:15 la fenómenos paranormales los que nos deja la política está claro pero ya sabes que en de buenas a primeras intentamos huir de los tejemanejes políticos siempre que podemos aunque a lo que no nos resistimos somos incapaces esa la información a los datos según Eurostat las mujeres cobran en España un dieciséis por ciento menos por hora que los hombres

Voz 1571 04:35 el INE dice que al final del año la diferencias de cinco mil ochocientos euros

Voz 1491 04:40 la CEOE la patronal de empresarios habla de una brecha de un catorce por ciento lado

Voz 1571 04:44 por si no bastara con estos organismos un informe que acaba de publicar eurofans la Agencia Europea que trabaja para mejorar las condiciones de vida del trabajo nos descubre otra cara más de esta brecha

Voz 1571 05:13 esto a pesar de que en todos estos países también en España las mujeres representan prácticamente ya la mitad del total de trabajadores pero no es el único dato interesante que deja este informe también apunta a que subir el salario mínimo como han hecho este año todos los países de la Unión Europea menos Letonia no sirve por sí solo para reducir esta vez la Solaria ayuda pero no es suficiente

Voz 1491 05:35 sólo ayuda insiste esta Agencia Europea si esta subida está consensuada con los agentes sociales con sindicatos y empresarios y por supuesto si se cumple algo que han detectado que no pasa en países como Reino Unido Alemania Francia o Hungría sobre el aumento del salario mínimo por cierto el otro apunte porque puede que no sirva sólo para acabar con la brecha salarial pero desde luego no ha provocado que se destruyan más de cien mil puestos de trabajo como pronosticaba el Banco de España

Voz 1 06:08 ahora el Gobierno pues le pide que rectifique los datos siguen desmintiendo lo que digo eran malos augurios quiero pensar que hicieron rigurosamente pero sí se hicieron rigurosamente yo creo que con el mismo Rego rigor con la misma metodología científica se debe reconocer el error que se cometió que mientras tanto ha producido alarma inconsistente

Voz 1491 06:31 menudo rapapolvo de la Secretaria de Estado de Empleo a las cinco y media en Canarias vamos a repasar los resultados de este informe de euro sobre el Salario Mínimo en Europa sobre cómo son mujeres mayoría de mujeres las que siguen cobrando por debajo de ese mínimo

Voz 9 07:14 ante yo tenía el coche en el aparcamiento de un supermercado y lo estaba cargando Jack polaco al acabar metí el bolso en el asiento del copiloto is sólo tenía que darme la vuelta y dejar el carro de la compra de supermercado pues donde se dejan todos los carros sólo darme la vuelta detrás de mí estaba bueno pues en ese lapsus de tiempo me llevaron el bolso con absoluto ni que todo móvil documentación tarjetas de crédito

Voz 1491 07:43 son rapidísimos os preguntan Nos donde nos han robado o donde bueno donde tenéis más cuidado con móvil el bolso la mochila David Pla Isma si el supermercado

Voz 1571 07:53 no pasa nada eh pero supermercado no está entre las opciones que os damos en Twitter gana el metro seguido de un viaje cuando estés de turismo la playa y por último en una terraza seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 0690 08:04 buenos días buenos Feli martes a mí me rogando en la cartera en una terraza de esta panorámica de un hotel El día de la madre Free después de comer con mi madre ya me pidió nunca

Voz 5 08:16 sí ella un una tónica

Voz 0690 08:18 si llego el camarero y no pidió doce euros por alumbrar tónica un café ese sí que fue un carterista menos acabamos disfrutando de la de la vista

Voz 1491 08:30 hay dos cosas que tenemos que decirle a Sevilla primero que ya es miércoles estamos estrenando el miércoles y segundo que no es exactamente el tipo de robo en una terraza y bueno al que no refería la encuesta pero que que nos encantan todas las anécdotas hola soy invade Madrid

Voz 10 08:50 yo invito a un amante

Voz 11 08:52 desde luego ajeno a que me quite el money Logan encontraron ladrón si hay veces que me tiro hasta bien minutos para encontrar Monedero dentro de mi propio bolsillo posible y no hay quien me robe ni él ni eso buen y al móvil menos el móvil imposible encontrarlo es un reto a ver quién se apunta

Voz 1491 09:15 como no pues ahí queda el reto de Inma de Madrid para todos los carteristas

Voz 1571 09:18 yo no me atrevería eh a meterme con una madre bueno y suponemos que nunca le han robado que es normal que tampoco hay una invasión allí de de ladrones y de carteristas nunca la habrán robado Inma como a muchos otros oyentes

Voz 12 09:30 quiero reivindicar ni inmortal Ciudad de Zaragoza en el tema de carteristas y por ahí es muy tranquila aquí las fechas complicadas y las más peligrosas son los pilares es cuando tiene muchísimo turista muchísima gente de fuera inside son la hacer su agosto carteristas el resto del año puedo seguir tocando madera de que afortunadamente no me han quitado nunca ni móviles ni carteras nada me doy con un canto en los dientes pues igual

Voz 1571 09:55 que a ti llegó a José Luis de San Blas tampoco le han birlado nunca la cartera aunque

Voz 13 10:00 que sí que la ha perdido que yo toco madera creo

Voz 14 10:05 que no me han robado la cartera a esos si las perdiéndose han sido bastantes como la dejaban en comisaria y luego la recogía o me llamaba por teléfono asegurando que no había dinero para entregan en la mano

Voz 1491 10:20 oyes que están uno lleno de buenas personas que

Voz 1 10:22 claro lo lo que nuestros oyentes como nato de Montreux

Voz 1491 10:25 B A Coruña que hace lo que sea por devolver carteras perdidas

Voz 15 10:28 yo en las aglomeraciones siempre pongo la cartera en el bolsillo delantero suelo llevar la mano dentro a mí por suerte

Voz 1571 10:35 nunca me robaron unas vertebra la perdiz

Voz 15 10:37 es que me caigo de la mochila andando en bici quedan encontró Miró en la guía en otros tiempos localizado hermano mío que leyó mi teléfono me la dio con todo no faltaba ni una peseta después también encontré dos una que tenía la placa de un policía nacional casi me hacen monumento en esas ver buen pudo también encontré otra te localice a las dueño

Voz 5 11:00 claro la devolví por vía de un va

Voz 1571 11:02 las primas pero bueno cuántas carreteras Nacho un abrazo la encuesta sigue abierta en Twitter en arroba de buen así podéis mandarnos notas de voz como siempre al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 11:13 Juan López está al otro lado en la producción con Borja González en la técnica Nos disponemos a os cuidado la próxima

Voz 1 11:20 hora y media si os dejáis empieza

Voz 16 11:35 cantinas dos mil cuando yo quiera

Voz 18 12:09 semanas más alta

Voz 17 12:27 me encanta

Voz 19 12:43 Juan

Voz 16 12:46 eh

Voz 18 12:57 mayo

Voz 17 13:14 venga venga no va

Voz 17 13:46 hay pan

Voz 1491 13:54 el minuto para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias con la exhumación de Franco en el aire paralizada por el Supremo hemos tenido acceso gracias a la curiosidad de nuestro compañero Juan Carlos Ortega a material clasificado sobre el dictador material

Voz 1 14:09 prohibido inédito de la Cadena SER

Voz 1571 14:12 cuatro cintas antiguas de los años sesenta con un pequeño letrero en el que sólo aparecen dos palabras en dos palabras pero que fueron suficiente para desconcertar a Ortega

Voz 20 14:22 Franco alienígena recibos con un fuerte aplauso al dramaturgo ilusoria de las letras españolas Pernando García Molino Hernando es para la Sociedad Española de Radiodifusión un altísimo honor contar con su presencia igualmente muchas gracias es usted autor político muy querido por el público autor de numerosas obras de teatro que se representan a lo largo y ancho de nuestra España recibiendo éxitos de público y crítica tal vez la obra por la que usted es más reconocido es la pasión de Dorita o ésta que además es la preferida de nuestro bien amado caudillo el Generalísimo Franco

Voz 8 15:07 porcina plan de Francisco es algo que me

Voz 20 15:10 en la sección claro saber que alguien con tan atinado gusto literario como esto viene llamado Caudillo goza de de mi obra es ya te digo una de las mayores satisfacciones que claro que sí un dramaturgo puede tener la última vez fue la semana pasada ajá que con un maravilloso acervo de actores interpretan cuál fue la reacción del Caudillo pues la reacción del Caudillo fue al acabar la obra me miró fijamente a los ojos dijo clínica como dijo perdón Sporting Zynga por tenga que significa eso es es un lenguaje extraterrestre

Voz 8 15:56 allí estaba que Caudillo

Voz 20 15:58 prendió podía creer que el Caudillo prendió

Voz 1491 16:03 pues resulta que tanto aquel locutor como el escritor entrevistado murieron en un extraño accidente de tráfico después de haber grabado en ese programa que estábamos escuchando hoy en el que vinculaban a Franco con los alienígenas

Voz 1571 16:16 vinculación que Ortega claro ha querido desentrañar con la ayuda de uno de los mayores expertos en ovnis objetos voladores no identificados es Lorenzo frías

Voz 21 16:26 ese primer contacto se produjo la noche del día once de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro a las tres de la madrugada el general Franco estaba durmiendo en el Palacio de El Pardo con otro esposa Carmen Polo el relato de los hechos e lo tenemos gracias al diario íntimo del dictador que fue encontrado en el interior de una nave alienígena en el en el dos mil dos el bienio personal de Franco sin control

Voz 8 16:52 Ave extraterrestre años los Mendoza Wolf fue la reacción del Caudillo

Voz 21 16:56 su diario íntimo general Franco escribe que que algo en la voz de le hizo obedecer de estamos obviamente ante un caso típico de producción Ifrán con la con

Voz 8 17:07 España Le han con la acompañan ya general

Voz 21 17:09 Banco es introducido en una nave con destino al planeta rebosa en la conservación de caso PA cuánto tiempo sufran con el planeta revocó bueno aquí el tiempo es relativo dependiendo del sistema de referencia desde el que lo miramos para la tierra es tuvo un segundo pero para su propia percepción estuvo planeta rebosa dos once años

Voz 8 17:32 once años y que ocurrió durante esos once años desde el punto de vista del General Franco

Voz 21 17:38 corrió allí fue un cambio radical en el cerebro del caudillo el instalaron chip en el lóbulo frontal hiciera instruyó para llevar a cabo lo que esos seres llamaron la reconversión política su reconversión políticamente el cerebro del caudillo se alteró para que se instalara en España una política está Terres

Voz 1491 17:59 esto empieza a cobrar algo de sentido ya decíamos nada hace unos minutos que la política en España está plagada de fenómenos no no sabemos si paranormales pero desde luego poco normales extraterrestres incluso

Voz 1571 18:11 pues ojo que que la cosa no termina ahí van mucho más allá de

Voz 21 18:15 el disco Franco fue sustituido por un extraterrestre sustituido en qué sentido pues que el Francisco Franco que registra la historia a partir del día dos de marzo de mil novecientos sesenta lo era Francisco Franco sino una copia exacta realizada el planeta revoltosos dos los políticos del mundo fueron sustituidos por copias idénticas y desde esa fecha todos los políticos son

Voz 8 18:49 entonces poner un nombre al azar

Voz 1571 18:53 Mariano Rajoy extraterrestres

Voz 21 18:56 Pablo Casado y Pedro Sánchez también extraterrestres Albert Rivera es extraterrestres terrestre de Rivera Oltra no tan también claro no si Pablito hable también Juan Carlos Monedero claro ah bueno sí Quim Torra también es de reses por puso de el que más Susana Díaz todos todos todos todos todos

Voz 8 19:24 todos los políticos todos nuestros representantes son copias idénticas de ellos mismos realizadas por seres inteligentes del planeta revueltos en la consideración de casi OPA

Voz 21 19:36 bueno todos no todos no me todos menos los de UPyD esos son los únicos humanos que no

Voz 1491 19:48 no son extraterrestres pero

Voz 1 19:50 sé pero son de de UPyD

Voz 1491 19:53 anudar revelación la de Juan Carlos Ortega

Voz 1571 19:55 acojonado son las cinco menos diez las cuatro

Voz 1491 19:58 dicen canario no no es extraterrestre pero no es de este mundo nuestra compañera María Manjavacas los oyentes seguro que conocéis es la que nos cuenta todo lo relacionado con la Casa Real hay muchas otras cosas bueno pues acaba de ser nombrada Hija Predilecta de su tierra de Castilla La Mancha ya era compañera predilecta de de buenas a primeras

Voz 1571 20:24 es verdad no se seis además del Premio primero bueno Train

Voz 1491 20:26 daños años de trayectoria profesional es lo que tienen que ni en tu propio menaje puedes parar de trabajar así que manjar sacas ha recuperado para la ventana este discurso de otro de los condecorados

Voz 22 20:37 puedes aplauso está ahí pensando digo a ver quién tiene el valor leal a salir hablar estaba pensando otra cosa también importante que la vida nos tenga que dan un golpe tan duro no para sacar nuestra mejor versión se dedico a todos ustedes a todas las personas que hoy están aquí no dejen que la vida le PP para la como merecen

Voz 1571 21:04 estas la voz de Juan Ramón amores y el viernes pasado recibió la medalla de oro de Castilla La Mancha desde hace casi cuatro años es director general de Juventud y Deportes del Gobierno de la región y además acaba de ganar las elecciones a la alcaldía de La Roda en Albacete por mayoría absoluta algo que era difícil de imaginar cuando los médicos le dijeron que sufría ELA esclerosis lateral amiotrófica le diagnosticaron hace cuánto tres años y pico Juan Ramón

Voz 13 21:28 es medio y ahí seguimos

Voz 0055 21:31 como no había bastantes cosas en los presentados al alcalde además

Voz 23 21:34 ese día el médico me dijo te quedan tres años de vida yo el mismo día no sé cómo ni por qué me diagnosticaron trece de noviembre la cinco de la tarde a las siete y me fui a un acto de juventud no sé ni cómo ni por qué porque Juan amores hasta ese día era todo lo contrario de nada más bien una persona débil ese día no sé por qué me fui a trabajar cuando todo el mundo decía que no iría hasta aquí el trabajo la energía la gente la conexión al final me da vida

Voz 1571 22:07 ya ves que amores demuestra muy agradecido a las personas que han confiado en él estos últimos años sobre todo aquellos que les han ofrecido continuar la Dirección General de Juventud y Deportes porque él al principio no lo tenía tan claro

Voz 23 22:20 la primera semana presente la dimisión justo sigan un viernes el lunes y tuve la suerte de un caso de agradecer de tener un presidente que arriesgó Emiliano García Page dejó porque no se ha enfrentado pero él arriesgó mucho no es fácil decir yo voy a estar contigo tus sigue que lo estás haciendo bien muchas veces lo digo si hubiera hecho lo contrario yo estaría ya ha muerto esta es la forma

Voz 1491 22:51 a qué amores encontrado para dar sentido a su vida después del diagnóstico para él mantenerse con la cabeza en el presente viviendo el día a día bueno le ha servido para salir adelante

Voz 23 23:01 mi religión actualmente en la vida es el día a día el pensar que en ningún momento su último el último lo a disfrutar como si no existiera mañana nadie vivido mañana vamos a disfrutar de hoy pasado tampoco existe si cometió un error ayer que me siga llegando aprendo de él no lo vuelvo a repetir pero lo único que tengo es el día de hoy maravilloso aparte de las dificultades yo tengo un niño ahora con cinco años y medio cuando me diagnosticaron no tenían y dos que hubiera hecho cualquier persona por lo que me decían porque yo no he pongan la cabeza de otros quedarse ahí yo tuvo una niña al poquito de ser diagnosticado cada día es una una cana

Voz 1491 23:52 con una voz durante la entrevista moleste animado también a a darle un consejo a a todos los jóvenes que estos días se enfrentan a la Selectividad que a los que bueno parece que es el es Se les hundiría el mundo sino consiguen la nota para entrar en la carrera

Voz 1450 24:08 quieren estudiar estos jóvenes que que bueno me imagino que tú también has pasado por ese trance no las notas las décimas la llegar o no llegar a una selección evidentemente cuando cuando la vida te pone frente a estos estos dilemas vitales pues lo tienes muy claro pero se nos olvida cómo se vive con con con esa esa certidumbre que otros no tenemos

Voz 23 24:30 la rutina los planes las cuentas bancarias no nos dejan lo bonito que es sentar de escuchar música en un banco en el frío del invierno cuando sale el sol

Voz 0827 24:44 eso lo dejó muy claro Eduard Punset Se ha muerto recientemente cuando dijo que la importancia de la época que nos ha tocado vivir es que sin tener muy claro si hay vida después de la muerte lo que hemos descubierto es que hay vida antes de la muerte y esta es la que tenemos que disfrutar novia

Voz 23 25:00 y que no la pueden cortan en cualquier momento no sólo por algo tan grave unas simples separación una depresión

Voz 0084 25:09 claro cosas que están en cualquier

Voz 23 25:11 familia y que sin embargo cuando estamos bien no valoramos yo estoy convencido porque nadie enseña valorarlo no que además si a lo mejor pues estudiar otra cosa que hacer igual de feliz pero sin embargo se como metiendo presión a la gente joven

Voz 24 25:34 tantas tanta

Voz 1571 25:41 sí ya Amores ha querido enviar también un recado

Voz 1 25:44 los políticos a los políticos que se toman la vida pública como un juego de poder y que se dedican a complicar la vida de los demás en lugar de resolver los pro

Voz 6 25:53 además como es la política nacional

Voz 23 25:56 pues que se preocupan demasiado de las cosas que no tiene ninguna importancia para la gente se pelean por sentarse con alguien cuando eso no preocupa a los que estamos al otro lado la al otro lado queremos vivir mejor queremos tener mejores servicios públicos hemos tener mejor acceso a todo eso lo único que nos preocupa hice lo único que nadie habla por eso yo creo que humanizar la política

Voz 24 26:33 eso

Voz 5 26:38 sí

Voz 24 26:39 a mí me quedé ruge

Voz 1491 26:44 tres minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 8 26:49 en mil novecientos setenta

Voz 0084 26:50 cuatro tras leer una biografía Bob Dylan se propuso sacar a un hombre negro e inocente de la cárcel de allí salió esta canción la historia de huracán carne el Huracán Carter era uno de los boxeadores afroamericanos más prometedores de finales de los sesenta en prisión acusado de un triple asesinato que no cometió en su celda escribió su historia ese libro llegó a las manos de Bob Dylan que mil novecientos setenta y cuatro compuso esta canción en la que narraba su historia y pedía su libertad verlo tan obviamente entramado no puedo evitar avergonzarse de vivir en un país donde la justicia es un juego escribió Dylan es este tema que fue un enorme éxito para el músico de Minnesota a pesar de la publicidad del caso Huracán Carter no salió de prisión no todavía lo hizo en mil novecientos ochenta y cinco tras demasiado tiempo encerrado Carter se convirtió después en un defensor de los presos encarcelados en juicios injustos siempre estuvo agradecido a Bob Dylan por su apoyo y su confianza Huracán Carter murió en abril de dos mil catorce su historia quedó escrita en estos son

Voz 5 28:03 son minutos maravilloso sacan esta vez no

Voz 1491 29:01 una canción al nivel de la historia que la inspiró la de Huracán Carter Harry Kane de Bob Dylan en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:06 Ana corbata un buenos días buenos días a Pedro Sánchez se le complica la investidura el informe de los letrados del Congreso aboga por mantener la mayoría de la Cámara en ciento setenta y seis diputados a pesar de la suspensión de los independentistas en prisión preventiva Javier

Voz 0155 30:20 corre la suspensión dicen los letrados les priva del ejercicio no podrán votar no podrán ejercer sus funciones pero no de la titularidad del cargo el informe que estudiará este mediodía la Mesa del Congreso deja también abierta la posibilidad de que esos cuatro diputados suspendidos además no cobren su sueldo desde el mismo momento en el que fueron elegidos el pasado veintiocho de abril tal y como habían solicitado ya ciudadanos íbamos

Voz 0127 30:44 esos cuatro diputados escucharon ayer en el Supremo el informe final de la Fiscalía sobre el es un informe muy duro que los acusa de un delito de rebelión con el argumento de que dieron un golpe de Estado con violen

Voz 0055 30:54 Alberto Pozas los fiscales explicaron de que acusan a cada uno

Voz 27 30:58 el portero Junquera yo diría que es el motor principal de la rebelión lo que es realmente increíble es que el señor Sánchez señor a fueran

Voz 0235 31:05 especificando el fiscal Zaragoza los acusados perpetraron un delito de rebelión y un golpe de Estado lo que sucedió en Cataluña es lo que era terminología de que fue un golpe de Estado

Voz 0055 31:14 el fiscal Moreno que están en el banquillo no por votar

Voz 8 31:17 ni mucho menos se enjuicia los que convocados

Voz 28 31:19 por el Gobierno autónomo de Cataluña fue

Voz 0055 31:22 lo consideran probada la rebelión la desobediencia y la malversación Consuelo Madrigal apuntó a la actual Gubern por no reclamar el dinero sepultado en el pluses

Voz 8 31:31 la Administración catalana cuya dejación de funciones en defensa de sus intereses es como mínimo un encubrimiento del expolio perpetrado en sus fans

Voz 0055 31:40 la abogada del Estado Rosa Seoane a explicaba por qué acusa por sedición no por rebelión porque sexo la fuerza pero no la violencia

Voz 1450 31:46 no podemos entender que la referencia

Voz 29 31:49 dolencia en el delito de rebelión pueda referirse al mero ejercicio de la

Voz 0055 31:53 de la semana que viene el tribunal escuchará los informes de las defensas

Voz 0127 31:57 en Podemos noticia de esta noche Pablo Echenique va a dejar de ser el secretario de Organización del partido la dirección lo aparta después de los malos resultados electorales Mariela Rubio el entorno de Iglesias asegura que no se ha perdido la confianza en Echenique esgrimen

Voz 1450 32:09 como prueba que va a liderar un comité de nueva creación llamado Comisión de Seguimiento de pactos de gobierno pero lo cierto es que Iglesias que va a llevar este cambio al máximo órgano entre asambleas el Consejo Ciudadano Estatal el próximo sábado pretende acallar las voces críticas que puedan llegar desde los territorios habiendo cortado alguna cabeza en la Ejecutiva nacional pieza además lo suficientemente alejada de su núcleo duro como para no debilitar su liderazgo de momento el partido asegura que la decisión sobre quién será el nuevo número tres de Podemos no está tomada

Voz 0127 32:41 ni una cosa más Woody Allen va a rodar su próxima película en España estará en San Sebastián del diez de julio al veintitrés de agosto y una de las protagonistas va a ser la actriz española Elena Anaya

Voz 1491 32:52 de nada

Voz 17 32:54 eh

Voz 1491 33:55 una buena noticia para empezar el miércoles Woody Allen va a rodar aquí en España en San Sebastián su próxima película bueno Baxter ya entre julio y agosto pero lo que nos interesa ahora es el tiempo que no se espera mucho antes en las próximas horas Luismi Pérez buenos días

Voz 13 34:10 buenos días compañeros pues tiempo al menos en el norte

Voz 31 34:13 del país está igual de revuelto con la política

Voz 13 34:16 el país porque ha vuelto la lluvia en estos momentos lo hace incluso con ganas sobretodo en la cabecera del Ebro en muchas zonas de Guadalajara del este de Castilla y León llegando ya hasta Navarra gran parte del Cantábrico Galicia y Aragón ya atención porque durante esta mañana Marina Bay dio viendo incluso con ganas en algún momento en gran parte de Madrid de la Castilla de Castilla y León de toda esa zona cantábrica llegando poco a poco los chubascos a lo largo del mediodía a primeras horas de la tarde hasta gran parte de Aragón y de Cataluña cuanto Tomás al Mediterráneo sobretodo más al sur del Mediterráneo tiempo más tranquilo más soleado y más caluroso hoy la temperatura máxima del país se va a dar cerca de Murcia o de Valencia con los vientos de poniente allí todavía por encima de los treinta grados en el resto de la Península van a bajar drásticamente las temperaturas con viento bastante fuerte de poniente en el Estrecho y en Canarias también vamos a tener más nubes que ayer un cielo un poco más cubierto y ahora ya se nota esa bajada de temperaturas en el norte de España seis grados tenemos ya en León once en Pamplona trece en Badajoz pero en cambio diecinueve en Valencia o veintidós a esta hora en Málaga

Voz 1491 35:23 Mona acertar con el tiempo del futuro incluso de las próximas horas siempre tiene sus dificultades muchas

Voz 1 35:31 no no no acertamos totalmente proetarra

Voz 1491 35:34 las para ver cómo fue en el pasado no es tan complicado como parece

Voz 1450 35:39 ejemplo Luismi dices que si alguien sabe latín

Voz 1491 35:42 puede entender qué tiempo hacía en España

Voz 1450 35:45 tras pues si por lo menos podemos saber las

Voz 13 35:47 condiciones de el sitio en el que se había en el que había ese texto el latín me explico los archivos eclesiásticos son una mina para saber lo que es la climatología histórica por tanto los fenómenos meteorológicos que se podían dar en en este caso en nuestro país últimos cuatrocientos quinientos seiscientos años esos textos estaban escritos en latín eran sobre todo textos eclesiásticos y en los que se apuntaba por parte de entre comillas el observador de aquel momento o quizás observadora también de aquel momento las circunstancias meteorológicas que había sobre todo en cuanto a grandes hambrunas en cuanto a grandes olas de calor comentarios sobre temporales o nevadas destacable sobre inundaciones que podían llevar al traste a las cosechas y por tanto de una forma indirecta al menos en el sitio en ese monasterio por ejemplo en el que se escribían esos esas notas latín se podía saber el tiempo que había en días determinados au en épocas determinadas ya os digo desde hace pues seis siete siglos por tanto son textos en latín que yo en este caso invito al que sepa latino a la que sepa latín que pueda echarse Aketxe que echa un ojo a sus archivos eclesiásticos porque hay muchas muchos detallito metodológicos que nos permiten saber qué tiempo hacía en puntos del país hace eso siglos

Voz 1571 37:14 Luismi yo siempre oigo por ejemplo que los árboles que los árboles también nos pueden ayudar a saber qué tiempo hacía hace muchísimo tiempo estos

Voz 6 37:20 para esto es verdad y es una verdad común

Voz 13 37:23 templo y de hecho Se Se se fundamente en lo que se llama la de Andrología de Andrología que es bien es el estudio de los anillos de los árboles para saber el clima pasado

Voz 1571 37:34 osea que no sólo sabemos la edad o lo antiguos que son sino también el clima con diez

Voz 13 37:39 en los troncos de los árboles van creciendo año

Voz 1571 37:42 tras año y cada año van creando un uno

Voz 13 37:44 en un anillo más por tanto sitúo lógicamente voló ese árbol se cae y tú partes el tronco por la mitad puede saber esa cantidad de de anillos como bien dice se puede saber la edad de esos árboles por ejemplo tenemos algunos árboles centenarios robles en nuestro país algunas encinas olivo sobretodo que pueden tener ciento cincuenta doscientos años de vida ir esos anillos aparte de la edad de largo como comentaba Nos dice también que condiciones ambientales había en ese momento pero lógicamente dónde estaba ese árbol plantado donde estaba instalado los anillos cuanto más anchos son nos indican que eras que eran años de bastante abundancia de agua y quizás también de unas temperaturas más benignas por tanto la savia crecía mejor ocurría mejor eso hacía que el árbol se desarrollará más en cambio los anillos más estrechito los más pequeños nos indican que esas épocas eran bastante más secas y que además podían ser más frías por tanto que el clima en esos momentos esos hace ochenta cien ciento veinte años eran más eh más duras más fría según

Voz 1 38:47 en un clima más frío por ejemplo

Voz 13 38:50 algunos árboles como las secuelas en el caso de California por ejemplo en zonas de Estados Unidos que que tienen vestigios de hace más de mil trescientos años porque tienen mil trescientos anillos Ice puede saber el clima indirecto eso sí que había hace esos mil trescientos hay

Voz 1491 39:05 impresionantes esos bosques de de secuelas oye vamos a doblar la apuesta vale más de mil años hasta de más de mil anillos pero ya que estamos en plan Marty Mc Fly hay vestigios de cómo era el clima pues yo que ese hace ciento cincuenta mil años se dice

Voz 13 39:22 pues mira todavía voy a todo

Voz 1 39:25 Abel no ciento cincuenta mil sino seiscientos

Voz 13 39:27 cientos mil años atrás también que hay vestigios de cómo se podía como podía ser el clima de ese momento lógicamente en el sitio en el que encuentre ese vestigio no puede quizás no servía para todo el mundo en general pero sí para una zona amplia determinada mira por ejemplo en los fósiles hay restos de lo que podía haber sido un clima del pasado en los sedimentos de los de los mares los mares en el fondo de ese mar hay sedimentos que llegan desde tierra que son minerales que se van depositando en esa zona por tanto esas capas que que se puede luego estudiar menos dice el el el clima que había en el pasado pero muy importante y lo que nos atañe más desde el punto de vista meteorológico en el hielo de los qué es polares sobretodo de los glaciares por tanto especialmente en Groenlandia y la Antártida en esos paquetes casquetes de hielo lo que hay son burbujas de aire que han ido atrapando con el tiempo lógicamente ese hielo no es compacto sino que tiene burbujitas de aire que han quedado atrapadas a lo largo del tiempo bien si tú haces un sondeo que de hecho se hacen de esa manera se excava hice sacan barras de hielo que pueden tener incluso en el caso de la Antártida hasta tres kilómetros de hondo hay que tener en cuenta que cuanto más hondo más antiguo ese es ese hielo puede datar dentro de ese hielo pueda haber capas de hielo un poquito más blancas un poquito más transparentes es unos dice cuanta humedad y cuánta precipitación había en el pasado y una cosa importante dentro de las burbujitas de aire se puede extraer qué cantidad de CO2 por ejemplo había determinado que ha habido épocas del pasado de hace cien doscientos cuatrocientos mil años que había bastante más CO2 que ahora que nos dice por tanto que podía ser un clima más cálido que el de ahora

Voz 1491 41:08 bueno así que además de todas las consecuencias catastróficas que tendría perderlos pueblos nos quedaríamos además sin saber cómo fue el clima del pasado así es en este registro natural bueno Luismi esperemos que no pase vacias

Voz 8 41:22 esta mañana entonó que vas a diez buenos días un abrazo

Voz 8 42:50 buenos días chicos si si siguen siendo los mismos once alumnos

Voz 6 42:54 el once estudiantes personas que os están preparando trabajos exámenes

Voz 1491 42:58 se habían escapado a provisiones solo

Voz 6 43:01 condicionó no hemos visto salir a nadie más a por más provisiones osea que vamos el perfil muy variado porque esos dos chicos de hecho están preparándose para los exámenes finales de un FP que están esperando así que hay estudiantes tanto universitarios como de FP con personas que están avanzando trabajo goza ya profesionales no como como bueno un chico que estaba para no a la selectividad al que no me he querido acercar mucho porque estaba especialmente estresado yo tengo la teoría de que es que se examina en en prácticamente cuatro horas osea que a ese no lo he querido molestar

Voz 1491 43:27 en teoría hablemos Olmos es que se examina dentro de cuatro horas de hoy continúa la selectividad en muchas comunidades y entre ellas la Comunidad de Madrid

Voz 6 43:35 totalmente osea que ya más de verdad en su cara podéis ver cuánto y cómo se examinaba porque está muy estresado

Voz 1571 43:42 podemos hablar con con algunos estudiantes

Voz 6 43:44 sí mira tengo aquí a mi lado a Cristina García que es estudiante de segundo curso de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid buenos días Cristina

Voz 33 43:51 hola buenos días qué tal Cristina cómo va

Voz 1491 43:53 el estudio

Voz 33 43:54 fue bien

Voz 1571 43:57 veinte que asignatura estaba estudiando

Voz 33 43:59 estructura cae como física básicamente

Voz 1491 44:04 y que ya ha empezado a los exámenes lo estás a puntito de empezar

Voz 33 44:09 sí bueno es que mi universidad en plan se organizan diferente parciales ya por así decirlo ahora los finales que cuando lo tiene todo el mundo pues para nosotros son como una recuperación entonces eh

Voz 1491 44:23 hay va así que Entel

Voz 33 44:26 tenemos que es muy duras no se te digo bien a la primera no muy muy

Voz 6 44:31 yo sólo digo que tiene aquí una calculadora un montón de anotaciones y dibujos en un café y unas Coca Cola deseábamos se nota que lleva trabajando sin parar mucho tipo almas eres un habitual de este centro estudios no

Voz 33 44:41 sí sí me gusta mucho venir aquí porque suelo está muy tranquila empleado de que se concentró bastante bien la verdad

Voz 1491 44:48 es trabajar de noche entonces

Voz 33 44:50 eh bueno estudiar este año si anteriormente no estudiaba por la mañana tal pero este año sí porque normalmente vengo con mi compañera de piso que también en estudia por la noche entonces me como a donde está más vacía básicamente

Voz 1571 45:06 te puedes concentrar un poco mejor pero cuando vas con tu compañera de piso Cotillard más vamos a perder más el tiempo digo grave pero

Voz 33 45:13 no eso deparado descansito que lastró

Voz 1571 45:16 tú lo tienes alguna asignatura más pendiente también otra de Física

Voz 1491 45:20 mañana la física entonces no es lo nuestro Cristina no pero no te preocupes que acaban sacando eh

Voz 1571 45:26 eso no es más que visitar bastan

Voz 1491 45:29 de la sala de estudio y al final la la cosa sale oye hice nota que aumenta la cantidad de gente que va a la sala Studio pues eso en periodos como como este de ahora en junio con la selectividad cambia cambia el ambiente

Voz 33 45:43 sí bueno antes de empezar la selectividad estaba bastante más llena la noche porque alguna otra vez que no hemos quedado mi compañera yo a veces nos quedábamos hola pero últimamente en plan siempre había gente que se quedaba con nosotros en la sala y ahora ya cuando empieza a Selectividad apoya así se nota que no viene tanta gente

Voz 1491 46:02 igual están durmiendo para llegar descansados a dos exámenes

Voz 33 46:05 bueno haya eso ya había como un grupo de seis siete estudiar de qué iban a hacer Selectividad que en plan yo me fui a las siete y media de la mañana y ellos se quedan aquí estudiando de qué se iban a ir directamente al examen

Voz 1571 46:19 y cuando te vas a las siete y media casa te metes en la cama o qué haces

Voz 33 46:23 sí bueno hay otros días que me he ido más tarde la verdad pero sí

Voz 1491 46:27 cómo te organizadas eso cómo cómo organizar estudia con nuestro días de noche Cristina

Voz 33 46:31 pues es que nosotros en plan terminamos tenemos como dos semanas con la semana de esa manera para otra semana cada entrega

Voz 1491 46:38 en cuanto a esa dos semanas

Voz 33 46:40 pues como ya no hay clases pues me quedo por la noche estudiando ya puede el día duermo y eso sí es que por la noche estará Biblioteca más vacía pues no te molesta tanto la gente entrando saliendo y tal

Voz 1491 46:51 bueno pues un poco como hacemos nosotros aquí en de buenas a primeras que estamos más tranquilos a nuestro Cristina muchísima suerte en esos dos exámenes está hecho seguro y muchas gracias por hablar con nosotros

Voz 0874 47:05 muchísimas gracias a un abrazo hasta ahora Sergio hasta ahora chicos ahora sí

Voz 1491 47:37 podemos decir que los exámenes con grandes ladrones de horas de sueño a todos nos ha pasado pero al final merece la pena el esfuerzo el atraco aseguró que a Cristina también le merece la pena este acaba sacando esas dos asignaturas que lean atragantado nada que ver con ese momento en el que tengas la mano al bolsillo o a la mochila citas cuenta de qué tal

Voz 1571 47:58 estas además son muy silenciosos la y

Voz 1 48:01 nos cuenta que la abrieron el bolso le sacaron el móvil le quitaron la fundas la dejaron dentro

Voz 1491 50:15 ya conocemos el nombre del té el equipo que va a jugar en primera división el año que viene es el Granada que este martes has vendido después de empatar a uno en Mallorca Fede San Emeterio ha sido el autor de ese gol que supone el sexto ascenso a la máxima categoría en la historia

Voz 0235 50:29 lo he bien sabes R primera no joe pues imagínate la segunda que es muy competida por por la vía rápida como se dice no

Voz 0084 50:38 no se puede estar más orgulloso de estos con fíjate ahora el Málaga al Albacete el Mallorca veremos a ver si el Depor o el Cádiz olvido peleándose en el play off vosotros ya en Primera eh aguántame solo treinta segundos que está Jesús Albarracín pidiendo paso en la Fuente de las Batallas

Voz 39 50:52 que me imagino pero cuentas eleva a Fede

Voz 1 50:55 San Emeterio cuéntale Jesús cómo estás a fuente de

Voz 39 50:58 tallas hola absolutamente

Voz 40 51:00 entrar más de tres mil personas las primeras que hace desplazan esta céntrica fuente de Granada más de tres mil personas casi jalean el ascenso el Granada a Primera División

Voz 39 51:09 tres mil personas echado

Voz 0084 51:11 da a la calle Feve para esperar esto no van a dormir esta noche

Voz 0235 51:14 es impresionante lo de la afición durante todo el año y la verdad que que es agradece muchísimo porque ha sido un apoyo fundamental para nosotros la verdad que nos han dado

Voz 39 51:23 un apoyo durante todo el año

Voz 1571 51:25 ahora en vez de mandar a a Sergio a un centro de estudios le tendríamos que haber mandado al Centro de Granada porque como tiene que estar la ciudad yo creo que hasta ahora alguien estará de fiesta cerebro mañana mañana la gente a trabajar bueno amanezca ya botella de agua y gafas de sol en el mercado de fichajes también hemos tenido el primer gran movimiento el Real Madrid ha fichado al delantero serbio Luka Jobbik tranquilos que sino lo conocéis o no suena de nada Lucas Torres lo explica ha sido compañero suyo en el en el Eintracht de Frankfurt

Voz 33 51:53 bueno cuando el chico jugador muy muy muy talentoso joven con con mucho gol fuerte golpea muy bien con las dos piernas y sobre todo destacaría pues el último toque que tiene rematar que tiene muchos goles y eso es lo que le hace fuerte oye

Voz 0084 52:12 más de lo futbolístico de carácter este Djokovic como es por su personalidad es un líder es tío Callao dio bromista es un tío y como es este Jobbik

Voz 41 52:20 no a ver es un tío eh

Voz 33 52:24 no no suelo hablar mucho y tal pues en El Vestuario tiene tenían muy buena relación con con tres o todos otros tres serbios de que ahí está Ready que Costa coste sino Vicky sí bueno en África pues muy competitivo fuera muy tranquilo sí pero destacar pues la que siempre quiere meter gol y eso es muy bueno porque eso es lo que le ha llevado a estar ahí ese carácter de la puedes

Voz 0084 52:52 muy bueno dijo alguna vez algo del Barça porque no se ha leído tanto alguna vez

Voz 41 52:57 no no si te digo la verdad una vez estuvimos hablando

Voz 33 53:00 con la ducha ahí le pregunté si le pregunté que dónde le gustaría ya soy hace meses meses antes de que saliese todo de Madrid pues me gusta y me dijo que le gusta mucho más

Voz 1491 53:12 bueno Jobbik ya es una realidad vamos ahora con las fantasías la afición del Real Madrid suspira por un nombre el PP fichar al francés este verano seguro que haría la mala temporada para muchos pues hay novedades

Voz 1775 53:24 cuidado con lo que no sé si los números

Voz 0084 53:26 van saliendo leonés Javi Herráez