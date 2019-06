De Buenas a Primeras (06/06/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

hola qué tal es jueves seis de junio

Voz 1491 00:51 si hoy en día viene con lluvia en el noroeste sobre todo en Galicia y también en Canarias en Andújar Jaén hay quince grados a esta hora iba a hacer más fresco en general en prácticamente todo el país de cada veinte casos de acoso escolar de cada veinte niños acosados como victorias

Voz 8 01:11 guarra pija imaginada creía nadie y me agredía directamente pues y se escapó algún objeto medido a la cabeza se escapaba una muleta me me domine el ojo

Voz 0032 01:25 insistimos se cada de casos como el de victoria o el de Juan durante dos años el Ministerio sólo trasladó uno a la Inspección educativa

Voz 1179 01:33 el Instituto pues empiezan a hacer faenan más graves e intentar mi agarrar para golpear me entre varios pegarme

Voz 1491 01:40 los chicles setas ponerme

Voz 1179 01:42 de tartas en las sigue en números absolutos entre dos mil

Voz 1491 01:45 dieciséis dos mil diecisiete más de siete mil denuncias siete mil situaciones como éstas que describían Juanjo victoria se quedaron en el aire no pasaron del teléfono de atención no llegaron nunca a los inspectores

Voz 0032 01:57 eso a pesar de que el protocolo el propio Protocolo del Ministerio de Educación obligaba a hacer ese trámite a poner los casos en manos de la inspección de las diferentes comunidades autónomas

Voz 1491 02:06 la denuncias de Amnistía Internacional y no se quedan este grave incumplimiento que por cierto cometió el Gobierno todavía del PP según los datos de esta organización según el informe que acaba de publicar no sólo no hemos cumplido el protocolo sino que lo hacemos lo que hacemos lo hacemos mal con Khyber

Voz 9 02:22 The pues mira ahí está siendo tan aunque no estuvieran haciendo nada al principio en fechas así como vieron que lo que típico que te dicen tú padre Si pasas de ello se lanzarán se que pero de que te diga de mí no se cansaron y hay cómo no hacía nada pues empezaron a insultarme a nivel ya cuando llegué al segundo de la es suprimir llegaron a pegar

Voz 0032 02:44 en la mayoría de los centros no hay violencia física no se considera que exista acoso y aunque las víctimas como M denuncian esas agresiones los profesores dice Amnistía no tienen formación insuficiente

Voz 1491 02:55 a ni eficaz para resolver el problema

Voz 9 02:58 Clemente pueden ya antes de que me pegaran pues va fatura de estudio yo les decía hoy te mira me estaban haciendo hecho no podía hacer nada bien yo decían que era cosa de críos a la chica que me pego pero seguido muy clase hasta final de curso y tuvo ya sigue aguantando yo lo que piensas que tienes en mente con otras personas que no se siente también muy bien consigo mismo y entonces yo creo que también habría que habla con la gente que ha cosa igual niño pero un problema enchufados

Voz 1491 03:29 Dion explica AM no soluciona el problema ni para la víctima ni para el agresor lo confirma Miguel Del Nogal psicólogo de la Asociación Española para la prevención del acoso escolar

Voz 10 03:37 las medidas disciplinarias son necesarias si el problema es que no son suficientes no es necesario sí pero evidentemente si no se pone en marcha me a la educativa pues es que el agresor que no deja de ser también una víctima pues es que no acabaremos con el problema

Voz 1491 03:52 según los últimos datos del Ministerio el año pasado el teléfono de atención registró cinco mil quinientos casos de acoso escolar a menores la mayoría niños de entre once y trece años y hablamos sólo de casos denunciados a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a revisar con más detalle este informe de Amnistía Internacional esta denuncia que nos sacan los colores dos años según Amnistía en los que el Gobierno ha dejado de trasladar a inspección el noventa y seis por ciento de los posibles casos de acoso escolar

Voz 1491 04:48 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro nuestro número de teléfono nuestro Whatsapp Boys sí que mi opción arrasado Don't cry de Guns N'Roses es la mejor canción amor para vosotros de las cuatro que España con nuevas en la encuesta de hoy en arroba de buenas encuesta que ha diseñado un oyente chico yo así que si os ponéis muy románticos o muy nostálgicos las reclamaciones

Voz 8 05:14 a Goyo una joven pareja pasea despreocupado hace apenas unas semanas comenzó una relación momento dado el atraer hacia sí y comienza a cantar

Voz 4 05:31 Rubén

Voz 14 05:34 es que

Voz 15 05:37 pues ya

Voz 14 05:40 a una banda va

Voz 4 05:42 eh los buenistas bueno todo un clásico en el que las propone Aitor debilidad

Voz 1491 05:57 Internet o no bueno tu tocayo Joseba

Voz 0032 06:00 has de otro estilo de otro estilo mira por ejemplo esta un poco más actual avalada

Voz 16 06:04 buenos días Julià de Alicante os quiero decir cuál es la canción con la que me enamoré de mi actual marido es el beso de Pablo Alborán me la cantó por teléfono

Voz 4 06:32 no se nos escapa una lágrima bueno no sé igual esta alguno ya como no

Voz 18 06:38 apagó la radio

Voz 4 06:40 pero no vamos a estropear este momento aunque no mira no soy mucho de Pablo Alborán pero sí de este otro tema le gusta

Voz 20 06:48 quién no ha pasado un desamor yo estoy creo que estaría en la sede un poquito más aunque la del desamor pero los primeros días que estaba totalmente destrozado me acuerdo que escuchaba durante horas esta canción de la buena vida llamada que nos va a pasar te aunque en ese momento yo no lo era demasiado de que como dice la canción cuando pase el tiempo puede conocer a alguien más y me olvidará

Voz 21 07:35 en este que nos cuenta de Murcia antes te explico vas un poco porque decías que tuvo

Voz 1491 07:45 de las otras tres que hay un triple empate exótica

Voz 21 07:48 decir si tenemos casi un trip en plata veintiuno veintidós y veintidós por ciento empate entre las estas otras tres canciones que os proponemos en Twitter una de ellas es Bailar pegados aunque Sergio Dalma tiene muchas que podrían encajar again

Voz 22 08:00 en los años noventa estaba muy de moda la frontera e la Unión

Voz 1491 08:30 Goyo Nos proponía preguntaros por la canción con la que os enamoras seis eso ya no ocurre en esta época exactamente no suena una canción y te enamoras pero eso sí pasaba en la de José Luis de San Blas

Voz 23 08:40 a guateque con mis propias canciones llevo Cupido me pongo a pinta arte te lo con sí

Voz 21 09:07 gracias por la nota de voz José Luis de San Blas a ni me gustan monta que cantan los oyentes ya que nosotros no podemos Torres verdad en ello de convertir del de buenas en un karaoke te imaginas una especial al año bueno otro autor ahora incansable de canciones de amor es Quique González a mí la que cuesta muchísimo y Quique González pero mejora muy tristes se aunque tú no lo sepas trataron cada uno tiene su historia hola

Voz 20 09:29 buenas Mi nombre es Manuel Ríos Manolo un audio desde El Bierzo en León hay mi canción favorita de bueno más bien de desamores chato porque me siento muy identificado con el protagonista con dos goles por muchas veces no ya una vez me

Voz 4 09:54 lanzado cuando cuando me tenía

Voz 25 09:59 es sobre todo una persona

Voz 1491 10:04 pero en realidad Aitor está también emocional

Voz 0032 10:07 claro que sí claro que sí gracias por la nota de voz Manuel de del Bierzo la encuesta siga abierta en Twitter podía mandarnos notas de voz

Voz 15 10:13 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 10:16 Sergio diez están a producción Borja González en la técnica y con la canción de amor que ha votado Aitor Albizua piezas de buena fincas

Voz 26 10:24 sí sí ha hecho una es que ahí y aquí no eh eh para

Voz 1491 11:51 pasan dos minutos de de las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias desde el viernes y hasta el domingo dieciséis de junio se celebra en Madrid la Feria del Libro mucha gente se acerca al parque del Retiro a conocer algunos autores favoritos compró una novela o darse pues también un un paseo que con el buen tiempo siempre apetece Juan Gómez Jurado ha sido uno de los escritores eh que que han estado firmando en sesiones maratonianas hasta el pasado fin desde Madrid y es posible que lo conozca

Voz 0032 12:17 el podcast que que mezclan divulgación cultural y humor como todopoderosos o aquí hay dragones en los que trabaja entre otros por ejemplo con el humorista Javier Cansado pero Juan Gómez Jurado es ante todo escritor ya ha venido a la lengua moderna a hablar de su última novela Reina Roja que ha sido todo un éxito de ventas

Voz 15 12:35 el autor de la Reina Roja que es excepto Chaco de Toché que además ha tenido Juan el placer de o el detalle de bajar a la Fnac y comprar cuatro Pal Guidia Flag que él mismo ha comprado su propio libro para regalarnos hasta que lo hago constantemente porque te crees que llevó doce diciendo soy cualquiera cualquier porque tienes mucho dinero bueno no tanto como tú porque

Voz 1 13:01 bueno pues a mi misión en la vida ser un millonario izquierdas como tú pero hombre no

Voz 29 13:04 jodido la mejor posición de

Voz 15 13:07 pero ahora mismo todavía me queda un poquito cuántos libros ha vendido un total llevar la cuenta en total entre seis y siete millones es vamos a la el número exacto es difícil momento Juan Gómez Jurado entre seis y siete millones de libros vendidos vamos a echar la cuenta por lo bajo

Voz 4 13:25 un euro por libre

Voz 15 13:28 tiene siete millones de euros tronco pero hay que hacer no es que la cuenta no es así os a tu lado porque cuentas un euro por libro quitas el diez por ciento tu agente en España más el veinte por ciento de tu agente internacional menos el cincuenta y tres por ciento de haciendo eso el tramo más altos por algo entonces bueno pues hay una serie de lo malo que tienen tres millones de euros la puesta de Víctor lo malo que tiene lo hay que vivir hipoteca instructor mucho gasto que lo Vinci lo vicios que tienen los Vicioso cuál es el más caro

Voz 1491 14:09 el escritor que lleva siete novelas publicadas y que dice estar trabajando en proyectos a cinco años vista se apunta a la misma mesa que circo Delia un grupo que tuvo bastante éxito en los dos mil que después desapareció del mapa y que ahora vuelve a los escenarios

Voz 29 14:24 este es un grupo mainstream por decirlo con términos totalmente ministro son abrieron cuarenta y demás pero yo creo lo comentábamos antes no se llega hasta un poco antes son poco después pero quizá no era el momento no

Voz 15 14:38 quizá no era el momento quizás no lo sé siempre siempre escuchamos eso no que llegamos demasiado pronto o demasiado tarde en una época rara asume también otra posibilidad y es que no fuéramos lo suficientemente bueno eso sí

Voz 28 14:49 por eso me alegra tu humildad pero no puede ser es imposible entonces el lo que sí pasó es bueno públicas tres discos y luego

Voz 15 15:00 a hasta que llegan los treinta Hay cosas de la vida que paga no hay que llegar a final de mes hay que trabajar y me fui a vivir a Sevilla que es claro el motivo de mi retorno que mi mujer Que Dios la bendiga en la Administración pública vale vale vale vale hoy en Madrid en Madrid yo estaba en Sevilla exiliado dedicado a la ingeniería muerto Velasco y entonces mi mujer ha aprobado unas oposiciones vuelto para acá la Junta gracias a las oposiciones de la mujer de Víctor pasa una cosa que es que es terrorífica y es que en en estos diez años yo he visto muchos retornos muchas bandas yo todo el rato pensaba

Voz 25 15:47 sí

Voz 1491 15:54 y aunque estos días dos empezando a torcer la cosa ya hemos dicho que por ejemplo en Galicia Bayo Veri y con fuerza este jueves podemos decir que ya está aquí casi casi el verano ya está aquí el calor el sol Icon el buen tiempo nunca está de más recordar lo importante que es protegerse con todo rayos UVA la importancia de utilizar siempre crema solar

Voz 0032 16:16 es fundamental y ojo que el sol incide sobre nuestra piel igual igual en días que estén también como estos un poco nublados pero lo cierto es que recientemente han saltado todas las alarmas puesto que contaba nuestra compañera Adela Molina aquí en la SER la OCU pide a Sanidad

Voz 0011 16:28 a que se retienen una crema en spray de Bavaria para niños que tienen factor treinta no cincuenta como asegura el fabricante y otra This Dean este caso es más grave porque el protector solar pediátrico en Sky cincuenta plus según la OCU en realidad es un quince una protección media en lugar de una muy alta como aparece en la

Voz 0032 16:45 desde el cincuenta Pelusa al quince

Voz 21 16:47 es una diferencia Nadal árida y que Sanidad bueno

Voz 0032 16:50 Bush pidió explicaciones primero a la OCU es quién ha hecho este informe y también a la empresa estén

Voz 1491 16:55 bueno claro Nos asaltan un millón de dudas sobre si si sí son seguras o no las protecciones solares Lola Carretero ha intentado bueno tranquiliza

Voz 1 17:04 el todo producto que se venda en farmacia para farmacia gran superficie

Voz 1298 17:08 es tan híper te Estados pero no hipertensa atados por un señor que dice no yo lo he hecho mi fábrica tiene una normativa hiper compleja muy exigente la Asociación nació

Voz 1 17:20 anal de perfumería y cosmética contestó

Voz 1298 17:22 si a esta encuesta que no da ninguna credibilidad al cual lo dice realizado por esta asociación de consumidores y es que realmente todo esto compete a la agencia el medicamento en España por ahí hay que pasar todos luego se hacen estudios en laboratorios independientes varios vuelven a repetir se mide desde el espectro solar por latitudes por

Voz 15 17:48 horas prestaciones por fototipo de piel

Voz 1298 17:50 él por fórmulas al étnicas por es decir son exhaustivos lo que viste el dice se miden unos laboratorios en piel in vivo osas se hacen pruebas in vivo con una piel biológica por la que expone para los quemados y a la vez en una persona niños siga exponerle al año pero sí comprobando cada minuto que ocurre con una protección que ocurre sin ella es yo desde luego durante años con explicaciones químicas física así médicas no he visto controles más exhaustivos en cosmética que los del sol y los productos para los ojos

Voz 1491 18:23 mensaje de tranquilidad son los productos que se venden en farmacia han pasado todos los controles pero de poco sirve que los pasen sin luego cuando nos echamos la crema

Voz 0032 18:34 Nos más lares que muchas veces como muy pringao cosa o vamos al agua y nos da pereza no

Voz 1491 18:39 pues sí bueno pues también hay trucos de de como echarnos la crema para echarnos la bien y no acabar quemado

Voz 0011 18:45 dos a trozos como a veces nos pasa una crema solar te la puedes aplicar en todos tendemos a extender la extender las tenderla con poco le que hidratante

Voz 1298 18:53 no no hay que tener una capa protectora no es para que la piel sea más bonitas para que no llegue el sol por lo tanto tiene que tener un determinado grosor que lo dan en las instrucciones de cada protector tienen que repetirse cada dos horas en los niños depende también está probado según te Báñez a qué temperatura del agua Ana te da es decir tiene unos requisitos exhaustivos según el día según el niño puede que le protegen poco menos simplemente hay que hacer dos cosas o ponerle más de la que le gusta a los niños sobre todo a los chicos que nos gustan los protectores oral o usar la camiseta ojo hasta las camisetas tienen factor de protección una camiseta algodón no te protege más que un diez o un quince por la trama de algodones abierta quite penetran el sol es brutal entonces tienes que tener una una camiseta de fibra o estas que hay infinitas para los niños de un neopreno con para que el sol no te daños porque bueno pues porque realmente es peligroso pero no hay que alarmarse lo que sí recomiendan los técnicos en los dermatólogos tanto en foros privados como profesional es que Ullán

Voz 0011 20:00 un poco de esas cremas de dos

Voz 1298 20:02 euros con factores de protección muy te Estados porque hay ha habido fallos

Voz 0032 20:07 hombre está claro que hay que protegerse y que muchas veces los productos más caros te ofrecen también más garantías pero ya podrían ser un poco más baratas las cremas de sol

Voz 1491 20:14 es verdad porque cuestan una pasta por cierto que las cremas de sol empezará a comercializarse con fórmulas muy caseras en los años veinte porque fue cuando se puso de moda lo de tomar el sol antes no no buscábamos es verdad estar bronceado como si un lustro

Voz 30 20:30 con el sol a lo largo de la historia pues

Voz 1179 20:33 desde adorar lo hasta hasta huir desde

Voz 1298 20:39 te Merlo como tenían culturas antiguas el temor de que no saliera al día siguientes a la elaboración y el temor porque claro si no sale el sol quién nos dice que va a salir bien decía antes que va a salir no pero toda esta historia acaba con los primero el siglo XVII XVIII hasta el principio el XX tener una piel blanca significaba o realeza aristocracia alta burguesía personas que no tenían que trabajar en el son los a los los amanuense desde el campo y tal y entonces bueno pues esos era así las pieles eran preciosas y maravilloso es tan los cuadros pero digo una señora que está que era más bien

Voz 1 21:18 CA delgaducha resguardada allí

Voz 1298 21:20 Jara listín SIMA que se funde a la playa a la Riviera francesa en los años veinte decidió volvió se quemó y volvió morena volvió a Morena París ir ligero tras está esta guapa era Coco Chanel entonces claro yo sea dicen hay una leyenda que Coco Chanel se descuido en un barco y se quemó se quemó hoy no había otra que volver a trabajar quemada Morena morena morena Yves Cousteau gustó y cambió la historia de de

Voz 15 21:46 ahora los más ricos tienen bronce

Voz 1298 21:49 a dos porque Bahrein yates o sea

Voz 1179 21:51 no yo por rica digo yo porque mito y voy a la playa me quiero poner en la yo no que yo soy de las blancas

Voz 1491 21:58 pues lo que desde luego cambió la historia fue un día como hoy un seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro cuando tuvo lugar el desembarco de Normandía

Voz 31 22:08 a esa

Voz 33 22:37 ha logrado grandes victorias contra los alemanes a lo largo de este año

Voz 4 22:40 el rito afrontó les el que triste

Voz 33 22:43 es que se infantería a pesar de todo Hitler

Voz 19 22:45 vía controlaba la mayor parte del territorio europeo y la invasión por Italia se había estancado en el monte casino los aliados sabían que debían abrir otro frente para poder ganar la guerra pero Hitler estaba convencido de que la invasión llegaría por el Canal de la Mancha

Voz 25 23:00 esperamos que ellos ataquen por el Paso de Calais el punto más estrecho del canal

Voz 19 23:05 Normandía con sus agrestes Costas era el objetivo elegido se había marcado como lugar de desembarco cinco playas denominadas enclave Omaha Utah y uno gol sur en realidad el desembarco estaba previsto para un día antes pero se suspendió a causa del mal tiempo

Voz 4 23:22 se espera que el mal tiempo continúe una semana más sin embargo un cambio

Voz 19 23:27 repentino que propició una tregua en el mal tiempo disparó los planes unas horas después

Voz 4 23:32 ha llegado el que tanto esperados la invasión

Voz 19 23:36 la ofensiva comenzó con las divisiones Aerotransportada norteamericanas que fueron lanzadas en territorio enemigo la víspera con el objetivo de cortar las comunicaciones alemanas

Voz 2 23:46 una de las zonas previstas el orden

Voz 19 23:52 sin embargo debido al mal tiempo muchos paracaidistas cayeron alejados de sus posiciones iniciales pagaron hasta encontrarse unos a otros era por ejemplo lo que le ocurrió al soldado Ryan en la película de Spielberg hay un cuarto hermano con paracaídas con un barco está vivo en la madrugada del día seis más de soldados

Voz 1491 24:13 la Jean diría que es la película más conocidas sobre el desembarco en Normandía sobre todo por por Bono como recrea la batalla con con semejante realismo y con qué crudeza en la primera media hora en media hora de desembarco

Voz 19 24:27 si hay una película que ha plasmado como ninguna el caótico y sangriento desembarco en la playa de Omaha Ésa es Salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg los veinticinco primeros minutos de película constituyen una de las más logradas escenas bélicas de cine Tamara siempre a ras de suelo contribuye a ofrecer una sensación subjetiva el espectador siente como si estuviera asimismo la mía y la desesperación de los soldados expedita

Voz 4 25:02 se lo Salvar al soldado Ryan

Voz 0032 25:05 más emblemática pero la primera película sobre el desembarco se remonta a mil novecientos cuarenta y cinco sería el origen de una fructífera relación entre Hollywood y Normandía

Voz 19 25:13 la primera película sobre el desembarco de Normandía se rodó en Francia nada más terminar la guerra era el batallón del cielo en mil novecientos cincuenta y seis Robert Taylor encabezaba el reparto de día de seis de junio en la que

Voz 34 25:26 la batalla se alternaba con los romances que saltaban a la mente de los soldados en mitad del combate pero la primera gran película sobre el tema se estrenó en mil novecientos sesenta

Voz 2 25:35 era la americana yo estoy dispuesto a rechazar la invasión aquí en la orilla las primeras veinticuatro horas de invasión serán decisivos para los aliados y para los animales será la más intensa jornada el día más más

Voz 34 25:54 la batalla se contaba desde varias ópticas diferentes la de los aliados la de los alemanes y la de los franceses

Voz 19 26:00 contó con tres directores diferentes para cada uno de los enfoques y un mejor reparto de estrellas como John Wayne Robert Mitchum Henry Fonda Richard Burton o Sean Connery la película destacaba además por lo minucioso y verídico del relato

Voz 2 26:13 estamos presenciando algo que siempre me increíble a los historiadores

Voz 19 26:18 en mil novecientos ochenta la película Uno rojo división de choque ofrecía un retrato mucho más crudo y directo no en vano subdirector Samuel Fuller había participado como soldado en el desembarco de Normandía todas ellas Nos ofrece distintas visiones de una de las batallas más decisivas de la historia

Voz 15 26:34 ya y también una de las más sangrientas tantos hombres jóvenes

Voz 35 26:41 día haremos a alguien a buscarle ya sacarle inmediatamente

Voz 0011 26:47 en esta vida todos damos consejos en muy pocos los seguimos nuestra canción de esta noche es el mejor ejemplo de ello

Voz 36 26:54 sí más

Voz 37 26:58 anfetamina In publicada por Caner hit en mil novecientos sesenta y ocho narra la desesperación de un chico que intenta salvar a su novia dicta del peligroso camino que está siguiendo un camino que como concluye la canción acabará bajo tierra con la pobre Annie que no atiende a las advertencias de los consejos algo que tampoco hicieron los chicos recaen en mil novecientos setenta Alan Wilson murió de sobredosis a los veintisiete años unas semanas antes que Janis Joplin Bob Hayes aguantó diez años más pero corrió la misma suerte ninguno de los dos siguieron los consejos que le dieron a la pobre Annie y acabaron como ella bajo tierra

Voz 36 27:43 no bueno no no

Voz 1491 29:00 otro miembro del club de los Veintisiete el líder de Caner hit que siguió los pasos de la chica a la que dedicaba esta canción y acabó muerto por culpa de la droga anfetamina ni en el sofá Sonoro de Alfonso

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0011 30:07 Aida o buenos días buenos días el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y otros líderes políticos como Pablo Casado Albert Rivera o Pablo Iglesias irán hoy a La Zarzuela verse con el Rey en el día en el que se cierra la ronda de contactos de Felipe VI para la previsible investidura de Sánchez como preside ante después de un primer día en el que Unión del Pueblo Navarro ha puesto encima de la mesa una oferta a los de Sánchez ellos abstienen en la investidura si el PSOE permite un gobierno de derechas en Navarra Andrea Villoria buenos días buenos días intereses enfrentados que ha aprovechado el presidente de UPN Javier

Voz 8 30:35 la Unión del Pueblo Navarro estamos abiertos a explorar posibles acuerdos que lo que permitan se ha que el independentismo no mande

Voz 0011 30:44 ofrece a sus dos diputados para facilitar la investidura de Sánchez se a cambio los socialistas navarros renuncian a liderar un gobierno autonómico apoyados por Bildu les pide que faciliten un gobierno de coalición de Navarra Suma de UPN PP y Ciudadanos un criterio que comparte el PP regional pero no ciudadanos sin respuesta de Moncloa de momento los socialistas llena de Navarra

Voz 29 31:03 que no hemos dicho reiteradas ocasiones que no vamos a dar

Voz 0011 31:07 pero apoyo a la derecha navarra Sánchez necesita esos votos para ser escogido presidente ya que de momento no podrá contar con el apoyo de

Voz 1179 31:16 esto en Canarias no hay ninguna opción a apoyar un gobierno con Podemos ni de coalición y programáticos

Voz 39 31:23 su portavoz Ana Oramas mantiene que votarán

Voz 0142 31:26 por de Sánchez sólo si se presenta en solitario gracias a Andrea sobre violencia machista en Barcelona una mujer está herida después de que su marido la haya arrastrado durante varios metros por el suelo con su coche mientras discutían la víctima ha metido el brazo por la ventanilla para recuperar su teléfono móvil que había dejado dentro del coche y en ese momento el hombre ha arrancado el vehículo la arrastrado varios metros después se ha dado a la fuga sin auxiliarla la mujer está hospitalizada aunque no se teme por su vida el hombre ya está detenido y terminamos hablando de educación la ministra Cela descarta por el momento una prueba única de Selectividad en toda España aunque se van a estudiar mejoras para garantizar la igualdad tras las protestas por las diferencias en la dificultad de los exámenes en los territorios Adela Molina la

Voz 0011 32:04 la ministra de Educación en funciones descarta una prueba única

Voz 1491 32:07 idéntica para todos los estudiantes que quieran ir a la uno

Voz 0011 32:10 el sida en toda España aunque se va a crear un grupo de trabajo con comunidades autónomas y universidades para analizar las posibles diferencias en el nivel de exigencia y corregirlas Isabel Cela

Voz 40 32:19 lo que les el Gobierno va a hacer es garantizar la equidad e lo que no significa es una prueba exacta para todas las comunidades autónomas pero sí que tengan dificultad

Voz 0011 32:31 la Conferencia de Rectores también rechaza una prueba única aunque están abiertos a introducir mejoras algunos expertos creen que es necesario una prueba más homogénea Onofre Monzó es presidente de la Federación de Sociedades de profesores de matemáticas

Voz 1699 32:43 hace falta que les chavismo lo que sí que tiene

Voz 41 32:46 a ver es que todos íbamos la misma directriz es decir que el modelo de Shame sea el mismo que el tipo de preguntas si al mismo los contenidos sean sea bien bots y luego pues que Agustín fue Ordinario para que además operó es homogéneos a homogeneizar la dificultad dificultad

Voz 0011 33:01 más homogeneidad piden también los estudiantes universitarios que reclaman además que se les tenga en cuenta en el diseño de la prueba

Voz 1491 34:02 sí

Voz 8 34:03 qué nos queda saber de cómo vienen lo meteoros

Voz 1491 34:05 lógico Luismi Pérez buenos días buenos días

Voz 37 34:08 compañeros pues es que empieza ya un poquito más fresquito que ayer han bajado las temperaturas sobre todo en el interior del país ahora mismo cinco y cuatro de la mañana nos encontramos con nueve grados por ejemplo en Valladolid once tenemos en Huesca doce en Vigo y en Toledo sí que sube un poco más el mercurio en Murcia dieciocho grados o diecinueve tenemos en estos momentos las Palmas de Gran Canaria en Galicia va a ser un día desapacible cada vez más viento atención en la costa va a ser temporal lluvia que esta tarde se va a hacer extensa y abundante llegará hasta Asturias y a últimas horas de la tarde Marina alguno chubascos en el resto del noroeste del país por tanto en Cantabria en gran parte de Castilla y León del norte de Extremadura independientemente esta tarde algún chubasco en el Pirineo sobre todo el catalán y en el resto del país es un tiempo muy tranquilo algunas nubes al norte canario con algún chubasco sobre todo donde más montaña hay bastante viento de poniente esta tarde temperaturas que suben un poquito sobretodo lo van a hacer esa subida se va a notar más en el Mediterráneo y en el Ebro también en zonas como Euskadi

Voz 1491 35:09 esta primera semana de de junio ha venido con un respiro en las temperaturas quieres Luismi darnos un baño de realidad para que seamos conscientes de que cuando nos quejamos por el calor nos quejamos y sin muchos motivos en India Pakistán dices

Voz 1 35:24 llevan soportando temperaturas entre cuál

Voz 1491 35:26 a cincuenta grados como puede ser

Voz 37 35:29 sí sí tanto calor durante tanto tiempo seguido

Voz 1491 35:32 mira Marina para concretarse han ido móvil

Voz 37 35:34 todo desde el día tres de mayo hasta ayer justamente con temperaturas entre los cuarenta y los cincuenta y un grados y medio eso hay que decir que son temperaturas oficiales que significa que son oficiales pues que son temperaturas a la sombra con unas unas condiciones de medida de lo que serían las garitas meteorológicas pues ese estándar por tanto oficiales y que no son esas temperaturas que podemos ver en los termómetros de

Voz 1491 36:00 que no estamos dando damos Luis no no solo

Voz 37 36:03 temperaturas que que que ya os digo que pasan por la Organización Meteorológica Mundial bien qué es lo que hace que tengamos esas temperaturas tantísima mente altas allí es básicamente por dos motivos primero porque estamos en una zona que está bastante más al sur que nuestra que nuestra las titulo más o menos está la Latitude canarias por tanto cuanto más al sur cerca de el cerca del verano ya pues en los rayos de sol caen más verticales y es más fácil que se pueda calentar el aire eso por un lado segundo estamos en zonas semi caso casi desérticas por tanto el tiempo tan extremo es muy evidente y hace que los verano sean muy calurosos pero el elemento que está haciendo que suba tantísimo la T ver a Tura que está haciendo que sea tan persistentemente alta ya os digo esos por la noche incluso no se baja de XXXV grados pues es porque estamos teniendo vientos del este que es lo que tenemos entre Pakistán y la India al norte de esos países tenemos el Himalaya montañas las más elevadas del mundo bien ese viento del Este tiene que ir circulando por esa zona cuando Atta

Voz 0032 37:06 aviesa al Himalaya llega con unas con dice

Voz 37 37:08 antes de sequedad brutales muy recalentado y cómo está siendo un viento del este muy persistente es el que está haciendo que la temperatura sea tan alta para trasladarlo a España es como si estuviera soplando viento Solano el viento por ejemplo que en Extremadura o en Andalucía hace subir las temperaturas por encima de cuarenta grados

Voz 1491 37:27 el Solano aquí lo podemos tener una semana

Voz 37 37:29 hay veces que diez días pero casi cuarenta días como es el caso de Pakistán y la India es más difícil que dé

Voz 1 37:36 decías que nuestras zonas semillas sortijas el tiempo

Voz 0032 37:38 pues suele ser más extremo supo aunque en invierno pasará todo lo contrario que el frío también será en fuerte

Voz 37 37:44 así ese son países sonó haber son países tan grande son tan vastos que tienen unas características que pueden tener vamos tienen un montón de microclima en general podemos decir que todas esas áreas que están siendo tan calientes estos días en invierno se enfrían mucho el mismo norte de Pakistán tiene temperaturas que podrían ser del orden de sesenta grados diferentes a las que hay ahora sesenta grados hace

Voz 1 38:11 esta es la grados de diferencia diferencia sí sí

Voz 37 38:13 por ejemplo estos días de cuarenta cuarenta y cuatro cuarenta y seis grados pueden ser sustituidos fácilmente en muchas zonas del norte e India de la zona occidental de la India de esa zona de Pakistán donde está haciendo tanto calor eso puede ser sustituido por valores de diez quince veinte grados bajo cero el hecho de que sean zonas muy alejadas ya del mar portando con mucho efecto continental y además de estar en zonas desérticas traen esas diferencias por tanto podemos decir que a nivel humano es una zona horrible para vivir en una zona terrible porque las diferencias de temperaturas son brutales siempre con pocas precipitaciones zonas de desierto

Voz 1491 38:50 calor absoluto frío absoluto en la Extremadura indie que hay encima a partir de ahora horno terrible lluvias por un tubo

Voz 37 38:57 así es porque además quizás en las zonas más al interior de Pakistán ya no llegan esas lluvias pero sí que a partir de ahora sebadal lo que se conoce como el monzón hilos de la capital del medio Cinca en Huesca que nos asusten no estamos hablando de Monzón de Huesca sino ese fenómeno que trae las lluvias torrenciales y abundantes en gran parte del sudeste asiático que es lo que parece que es lo que pasa justo a partir de ahora más o menos a partir de mediados de junio y sobretodo julio agosto septiembre también bien que los vientos giran al sur llegan desde el Índico es un océano que se está calentando muchísimo que de hecho es un océano bastante cálido y todo eso lo que hace es condensar unas cantidades de agua brutales que luego descargan sobre el continente en muchas zonas de la India y un poquito más al este la zona ya lo que sería Band de ese Birmania Tailandia allí descargan lluvias muy destacables que también empezarán a afectar a otras zonas como donde estamos teniendo esos cuarenta grados por tanto no se va a añadir el calor muy brutal llamamos llamémosle así con humedades que van a ser muy muy destacables y con lluvias torrenciales en algún caso imaginad todo eso junto por ejemplo noches que no deja de llover pero con temperaturas por la noche que no bajan de treinta grados y la humedad noventa por ciento no me extraña pues que tengan las pasas de epidemias incluso que tienen esa zona porque ese agua hay todo lo que sería la humedad tan elevada en conlleva que se puedan

Voz 1 40:22 tender esos esas enfermedades ya son los momentos en las que la salida y bueno ahí queda este baño de realidad para

Voz 1491 40:29 los que nos quejamos somos muchos de

Voz 1 40:32 el calor Luismi gracias hasta mañana a vosotros buenos días un abrazo

Voz 1491 41:15 mira que Bailemos dice en Twitter se enamoró nuestro oyente Goyo que es feliz teólogo de nuestra encuesta de hoy Nos nos está dejando notas de voz de maravillosas cuál es vuestra canción de amor por excelencia o esta canción con la que os enamoras estéis por primera vez o la canción que todavía compartir la pareja ah estoy pensando auditor que una canción de amor

Voz 0032 41:37 sí es la sintonía de buena

Voz 1491 41:39 es que la han compuesto especialmente para para nosotros como pareja

Voz 0032 41:43 eso es verdad es un detalle muy bonito lo que pasa que es una sintonía para que trabajemos es verdad

Voz 1491 41:48 despertar al personal vamos a escuchar las opciones de

Voz 0032 41:51 más oyentes notas de voz seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 42 41:57 pues la mía es el poder del amor de Celine Dion

Voz 39 42:07 sí

Voz 43 42:09 pero

Voz 1491 42:15 una canción de amor o desamor no perdiera su canción con la canción con su ex de Antonio de Motril en Twitter arroba broca nos cuenta que se queda con De Gaulle de de Abba que por cierto fue la canción de uno de los sofás sonoros

Voz 0011 42:31 de hace un par de meses nos cuenta que es des Samur total

Voz 0032 42:35 pero es real como la vida misma ojo que tenemos por comentar comentar dos opciones que están en la cola son las dos opciones españolas que va ganando la tuya la tuya

Voz 1491 42:44 cansan roces con la que está muy bien

Voz 21 42:46 en muy bien canción de amor y también Some Like You de Abel que es una opción

Voz 0032 42:50 que está empatada con estas dos últimas Bailar pegados de Sergio Dalma

Voz 21 43:02 no pasa de moda es muy bonita y además yo creo que se sigue escuchando va muy bien compuesta en los bailes cuando se quiere hacer venga una garra de hito cambio de pareja es una mítica

Voz 1491 43:14 vaya además bueno nos dejó en un en un lugar digno en Eurovisión en mil novecientos noventa y uno cuarta posición está muy bien vamos ahora no podemos ni soñar muy bien

Voz 21 43:32 y la última opción por la que todavía podéis votar en la encuesta de arroba de buena es Me cuesta tanto olvidarte de Mecano

Voz 44 43:41 ya alejó ya quizá Qal que Naw

Voz 0032 43:51 con esos versos casi casi imposibles tiene razón

Voz 21 43:53 los oyentes cuando dicen que muchas veces yo creo que la mayoría de las canciones de amor son de desamor Nos clava vamos ahí nosotros mismos no nosotros

Voz 1491 44:01 poco daño nos gusta Rego de como decía Joaquín de Murcia que elegía la cabeza de la buena vida que no va a pasar decía cuando sufrimos primeros días de desamor la escuchaba una y otra y otra vez son canciones de desamor o de amor para Antonio Romero

Voz 1179 44:18 este otro tema

Voz 1491 44:29 mí sí delante de enero de la oreja Alba la de Van Gogh que es muy de coches muchísimo muchísimo cantar

Voz 1375 45:51 pues que te parece los fichajes del Madrid Jobbik ya oficial el serbio Djokovic mañana se hará oficial el deja SAR luego vendrá el de Mendi te parece suficiente luego veremos si llega pues va o llega a Eric SEM qué tal lo estás viendo

Voz 1699 46:04 bueno pues Madrid esa esforzándose lo que pasa es que no es el problema de fichar sino también hay que saber quién va a salir ese es el problema porque si no es que no pueden jugar todos sí que no de momento no ha salido nada por lo visto nadie tiene ganas de salir

Voz 1375 46:21 sí pero en Madrid tiene obligación de fichar

Voz 1699 46:23 está haciendo pues coño esos juegos joven yo le conozco muy bien desde hace mucho tiempo es un goleador son corredor Sur rematador es joven hay que darle un poco de tiempo de adaptarse al fútbol español todo aquí con el Real Madrid la presión y todo eso pero es un jugador que incluso puede puede ser muy útil no pero hay que darle un poquito de tiempo tampoco hay que exigirle que el minuto uno goles

Voz 14 46:49 claro ahora

Voz 0032 47:01 claro uno por uno y por separado todos estos parece que son buenos jugadores pero si los ponemos dentro de la plantilla del Real Madrid no todos serían titulares ese es el lado que menos le gusta mediato

Voz 1375 47:11 el quitando Hazard que es clarísimo evidentemente titularísimo pero tampoco cambiaría demasiado el once no con todos los que están llegando

Voz 1699 47:19 en este momento no hay que suena fatal esos suplentes estamos deseando suplentes esos suena fatal no no sé a mí me suena fatal diversa pero pero

Voz 1375 47:29 yo creo que con esa frase estamos fichando suplentes eh

Voz 1699 47:32 pero me suena pero es sí pues el tema seguramente tendrá ventaja yo viví pues

Voz 0032 47:38 menos pero también

Voz 1375 47:55 me parece un gran jugador pero no me parece un futbolista para montar un proyecto ganador porque en el campo de fútbol teniendo la calidad que tiene y teniendo la la la el el fútbol que tiene que lo que que lo tienen cuatro contar

Voz 0032 48:08 con los dedos de una mano y ahí no hay muchos más

Voz 1375 48:10 pero no me parece que tenga la personalidad para liderar un proyecto deportivo como lo ha demostrado Messi como lo ha demostrado Cristiano me parece que su sueldo su salario su precio cada vez cada día que pasa cada mes que pasa está muy por encima de su rendimiento y que ahora mismo está en clara cuesta abajo en una clara

Voz 1491 48:32 es viernes los amantes del tenis tiene una cita que seguramente es el único producto televisivo que se ha repetido más veces que aquí no hay que envió el viernes tenemos un Nadal Federer en semifinales de Roland Garros es la trigésimo novena edición del partido ni siquiera Toni Nadal se lo acaba de creer

Voz 1375 48:48 esto es un clásico el tío de Rafa Nadal en la previa de la semifinal de un Grand Slam casi nada va cambiando luto la vida sigue igual

Voz 1699 48:56 bueno la verdad es que ve pues mucho yo confiaba en que no ofensiva y no sé si hemos más alto pero sí un lugar privilegiado el del tenis mundial pero no sólo él sino también que yo tiene mérito el tercer

Voz 0032 49:21 en discordia es Novak Djokovic posiblemente el rival en la final del ganador de este partido son los tres mejores jugadores de la historia del tenis hemos tenido la suerte de ver los coincidir pero si sólo hubiese que elegir dos

Voz 1375 49:33 que a ti te dijeran algún día cuando todos esto se retiren de quién te gustaría hacer más un documental una película épica uno de los grandes duelos de la historia del deporte mundial de la historia Nadal Federer o Nadal Djokovic de quién lo haría esto

Voz 45 49:47 yo sedes de estoy nada

Voz 1699 49:51 los dos encarnan dos tipos de juego totalmente diferentes dos conceptos diferentes ellos fueron los que iniciaron esta gran rivalidad después por lo que han significado creo que a pesar de que Djokovic es un jugador bueno los otros dos creo que en el mundo del deporte han significado más Federer ya también creo que Rafael

Voz 10 50:32 de Bolonia eh que afirmaban en año y medio primero Ambrosio ha eh Brent largan español como se la conoce y luego en Cracovia me Muga de poco apenas dos semanas o tres y bueno vino a Bolonia buscando oportunidades de empleo había hecho un par de magia de enseñanza de español y otro de parar clase en Secundaria bueno la opción más viable lo más fácil era ir al extranjero ya conocía Polonia había estado aquí de Erasmus así que decidí volver era una oferta alguna academia de una escuela privada español yo hago bueno pues te puedo el tiempo he visto caer otra oportunidad laboral es muy interesante bueno por eso me mudar a Cracovia

Voz 4 51:11 K

Voz 1491 51:23 lo acabamos de escuchar vamos a marcharnos este jueves hasta Cracovia en Polonia para conocer un poco más a Javier nuestro protagonista de hoy en vayas donde vayas Mainar día buenos días buenos días qué tal

Voz 0032 51:34 cómo estás es un erasmus retornado no que estuvo de Erasmus y ahora ha vuelto a buscar ahí su oportunidad

Voz 1 51:40 y además ya tuvimos a otros Erasmus retornados no sé si os acordáis de Verónica que había estado en una estancia doctoral en Estocolmo si en Estocolmo así que Javier presenta un poco un caso parecido a él

Voz 46 51:53 vuelve a abres a vuelve a Polonia primero abres la vía y luego a Cracovia que es una de las ciudades más grandes y antiguas del país que cuenta con ochocientos mil habitantes luego nos lo contará el mismo ya ha sido uno de los centros económicos científicos y culturales del país más importantes en una época fue la capital por eso para mucha gente sigue siendo el epicentro del país y eso os preguntáis os preguntáis qué ha cambiado para él en todo este tiempo

Voz 1 52:17 como estudiante y ahora ya otra experiencia diferente y mucho tiempo después así que así nos lo ha contado

Voz 45 52:24 al final acabamos de vuelta donde Mínguez sorprendió que sabían subió los precio eso para empezar ya se equiparaba a España sea sigue siendo un poquito más económico de hecho aquí te puedes permitir vivir solo una novia con casi ochocientos mil habitantes equivaldría a Sevilla o Málaga Valencia y creo que por ley lo que puede repetir aquí en un estudio no por permitiré en esta ciudad de españolas y bueno lo que siempre se chocando el tema de la luz con las persianas que no hay echa muchísimo de menos así que la luz secuela Yamaha Jorge anochecer aunque amanece a las cinco de la mañana coordinadamente cuatrienio ya cinco ya te vida así un horror es hombre sigue chocando lograrlos los polacos con muy pronto Acedo pronto bueno como en toda Europa nuestra mente batallones que son muy tardíos para todos y la hora de salir de fiesta gobierne a partir de la tarde las siete las ocho

Voz 1491 53:14 nosotros también estamos sufriendo de que cada vez amanece más temprano cuando menos dimos estaremos de programa de de buenas prácticamente ya de días está empezando a hacer de día y me parece un dato importante este de que se puede vivir solo todavía en Cracovia osea han subido los precios en Polonia pero esto es una diferencia importante porque aquí vivir solo es de casi vamos a imposible para la mayoría de de los jóvenes como como Javier in bueno sigue siendo en cualquier caso más barato no es la moneda es el les Lot y no exactamente un euro

Voz 1375 53:50 sí

Voz 1491 53:50 con cuatro coma treinta y siete es lo tiene todavía sigue siendo más económico Polonia

Voz 0032 53:54 otro de los tópicos que ha salido de las persianas que aquí estamos muy acostumbradas a persianas pero no en todos los países y además es primero para dormir con luz y luego también la privacidad que muchas veces les ves al al vecino del edificio de enfrente de la hora de salida