De Buenas a Primeras (11/06/2019)

Voz 1895 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena Ser pude ser primeros con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 0268 00:50 hola qué tal este martes once de junio viene nublado y pasado por agua sobre todo en el norte y en el nordeste de la península engañen en Huesca hay dieciséis grados hasta ahora en el sur sí que va a brillar el sol tanto en la Península como en Canarias en los últimos años a todos nos ha pasado que hemos ido a hacer alguna gestión al banco y al llegar nos hemos encontrado con la Oficina cerrada para la siempre con la Oficina cerrada con suerte porque en ocasiones ha sido el propio banco el que ha desaparecido el último ejemplo que tenemos de no hace tanto es el del Banco Popular en total en España han cerrado más de veinte mil oficinas en sólo una década desde el estallido de la crisis en un proceso de extinción progresiva que se ha llevado por delante cien mil puestos de trabajo

Voz 1895 01:36 cien mil empleos sólo en España es el balance que acaba de hacer público el Banco Central Europeo con cifras que ya tienen en cuenta los seres que están en marcha en Caixabank en el Banco Santander que hoy mismo se reúne por cierto con los sindicatos para avanzar en la negociación de la salida de casi tres mil quinientos trabajadores

Voz 0268 01:56 todo como consecuencia fundamentalmente de dos fenómenos por un lado la concentración en dos mil nueve teníamos cuarenta y cinco entidades para elegir en cuál dejar nuestro dinero ahora son apenas una docena unos bancos Agüero comiendo a otros sólo cinco cinco grandes bancos controlan ahora mismo el noventa por ciento de los créditos y los depósitos vamos que cinco bancos se reparten prácticamente todo el negocio bancario esto

Voz 1895 02:22 por un lado y por otro están las nuevas tecnologías por el teléfono móvil ya podemos hacer transferencias controlar nuestras cuentas hombre cada vez vamos menos al banco estos algo nuevo pues que provoca una exclusión que también es nueva o relativamente reciente

Voz 1981 02:38 la exclusión financiera financiera digital

Voz 1895 02:42 de las personas que no se manejan con las nuevas tecnologías Patricia Suárez es portavoz de la Asociación de Usuarios de Banca a su fin

Voz 1444 02:49 porque tenemos personas mayores que ya no les toca realmente no es un problema nosotros desde a su fin una de las cosas que defendemos es la banca como servicio público como pueda ser correos es decir tiene que llegar porque es un servicio necesario para el buen funcionamiento de la

Voz 0268 03:05 comían pero lo cierto es que no llega y que esta sangría de sucursales y de trabajadores ha convertido algunas provincias españolas en auténticos desiertos bancarios como pasa en Almería en Huelva en Ourense o en Santa Cruz de Tenerife lugares en los que hay que recorrer kilómetros irse a otro pueblo para encontrar llano una oficina abierta sino un cajero y a veces ni eso

Voz 4 03:27 sí que ha habido del Banco Popular una señora que tenía Omar ella es la que ingresaban el dinero y entonces te hacía como como la banquero ella lo anotaba todo este es una semana del Banco Popular de Campo Real de tu diez es que existe desde el Ayuntamiento la gestión hace años para meter una sucursal para que viniese el autobús

Voz 1895 03:52 vi con ese autobús gracias a ese autobús pueden sacar dinero en Orusco de Tajuña que es un pueblo de Madrid que han visitado en A Vivir la diligencia que es como llaman este banco Bush pasa por allí dos veces al mes pero sin previo aviso para evitar posibles robos así que los vecinos tienen que estar muy atentos y ser muy previsores sino no quieren quedarse sin dinero en efectivo

Voz 0268 04:14 esta es la realidad en Orusco de Tajuña de mil quinientos habitantes y la realidad en tantos otros pueblo

Voz 1491 04:19 los de la España rural que es la que más está sí

Voz 0268 04:22 viendo esta sangría de oficinas y de trabajadores bancarios sangría que además desgraciadamente va a seguir lo dicen los propios bancos

Voz 1895 04:29 si lo dice la Asociación Española de la Banca la reducción de oficinas irá empleados va a continuar en el corto y medio plazo para aumentar la rentabilidad del sector explica en el mundo el director de de esta asociación

Voz 0268 04:42 para aumentar la rentabilidad dice José Luis Martínez Campuzano de un sector que maneja estas cifras que recordaba en Hora Veinticinco Javier Ruiz el jefe de economía de las eh

Voz 5 04:51 la banca el año pasado ganó dieciséis mil seiscientos millones de euros que en castellano significa ganar

Voz 0047 04:57 cuarenta y cinco millones de euros al día o dos

Voz 5 04:59 yo antes de euros por hora que no está

Voz 6 05:04 en lo que dura el programa la banca habrá ganado

Voz 0268 05:06 tres millones de euros ahí está así a las cinco y media y media en Canarias vamos a repasar lo que dice el Banco Central Europeo de esta pérdida de empleos cien mil empleos destruidos en el sector bancario en diez años íbamos asomarnos a cuál puede ser el escenario futuro ante ante esta reducción que parece imparable de sucursales

Voz 2 05:32 preparado para sacar ahí estaba golpea Rafa la de

Voz 7 05:38 sólo no lo sacara abre Leopoldo todos yo son dos

Voz 8 05:45 es impresionante es increíble lo que ha logrado aquí en la Philippe Chatrier de a las jugadas de nada crees que nadie importada replicó que ponerlos uno seis buenas sólo de hecho yo siempre que

Voz 2 06:00 que alguien llame anda enredado igualará

Voz 1650 06:03 superarán este buena así que es verdad que que se han sumado otras no y a estas alturas y hay con aliviar con estos números cada uno que se suenan puesta

Voz 9 06:12 una cifra que es

Voz 1650 06:14 lo realmente difícil no no me gusta decir lo mismo pero sí que es algo que se aplicaran a muchos actores pueda construir

Voz 0268 06:21 va sumando y sumando ya lleva doce Roland Garros Rafa Nadal y nosotros queremos que os metáis hoy en su piel que os pongáis en su piel que nos contéis en qué aspecto de vuestras vidas sois los campeones absolutos en qué aspectos X batiendo récords para vuestra desgracia

Voz 1895 06:35 por eso porque no son cosas como ganar Doncel Roland Garros seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro eso que os decís mira ya no voy a volver aquí

Voz 6 06:44 a caer en este error no voy a volver a repetirlo bueno

Voz 1895 06:48 pues os vuelve a pasar la mayoría de los oyentes levantarse una y otra vez la Copa de los Mosqueteros de hablar más de la cuenta de ser inoportuno

Voz 1491 06:58 el clásico en la segunda posición como opciones más votadas tenemos casi empate por un lado los que aparcar mal a sabiendas o Portes

Voz 0268 07:05 viste como digo de Zaragoza buenos días vuelos Ros

Voz 10 07:08 bueno pues tengo que decir que a mi esto me pasó pues al poco de tener el carné como decir Un tenía diecinueve añitos basó menos iba a buscar a mi mujer a mi novio por aquel entonces y aparque para autobús cincuenta metros fui corriendo le dije te estoy esperando el autobús a lo que volví ya estaba de guardia poniéndome la receta ve juré y me juré que no volvería Porcar un en una para autobús o incluso aparcar mal no han pasado ni dos meses e aparque un sábado por la mañana en una vez descargado por otro que me clavaron los municipales

Voz 6 07:42 Diego que tienes que aparcar vi bueno por otro lado también

Voz 1895 07:46 esta es los que que máis una y otra vez las tostadas del desayuno por mucho que oscuras que no va a volver a pasar pues pasa la opción menos votada

Voz 6 07:54 es la mía y la de

Voz 1895 07:56 José de Málaga llegar al lado de la mañana

Voz 9 07:59 en el coche y descubrí que tras Veja la llave dentro de casa dictaron a la hora de de

Voz 11 08:06 hemos le echaran mi hermana para que me diera la copia de la llave con lo que pasará la noche en el coche entonces este dices ya no va a pasar más de hacer una copia la vía tienen el coche y cada vez que salga de casa voy a revisar bien que lleve la llave de esas un par de años ya todavía sigo sin hacer la esa copia de llaves para tener en el coche innumerables veces la que a casa de mi hermana pedirle la llave José a que esa una de las cosas que más más repito una y otra vez ignora encuentre una solución Air

Voz 1895 08:34 José como te entiendo la encuesta sigue abierta en Twitter arroba de buenas nuestra particular forma de de interpretar este récord de Nadal cuál es vuestro Roland Garros que cosas repetir una y otra vez para vuestra propia sorpresa también seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 0268 08:49 Sergio Díez están la producción y Marta Galán en la técnica

Voz 12 08:52 la eh no tengo ni idea de qué número de progre

Voz 0268 08:54 estábamos pero para nosotros es nuestro propio récord siempre cada día

Voz 1895 08:58 empieza de buenas a primeras

Voz 13 09:06 los de hoy primeros con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 14 09:43 cuenta Pérez

Voz 6 10:03 son las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias la Ráez

Voz 12 10:06 tiene la trampilla como una

Voz 0268 10:09 la ventanilla echan el suelo una habitación para comunicar con la que está debajo Leiro así parece imposible que que esto pueda levantar alguna polémica sin

Voz 6 10:16 cargo es sí que hay una una problema

Voz 0268 10:19 Atica en torno a estos mecanismos sobre todo con respecto a su uso en los medios audiovisuales por ejemplo

Voz 9 10:24 el profesor Nacho Masca chapas que el historiador de la Universidad de Maguncia no le gusta un pelo el uso que se hace Ramón pilla en televisión señor Mas que todos me recibe no estoy bueno las tardes recibo les escucha buenas tardes que no le gusta cómo se usa la trampilla ahora mismo no

Voz 15 10:40 no no en absoluto se trata de una perversión del invento cuya finalidad pues era muy diferente ya de pasé mazapán por ejemplo que eres un excelente material de construcción y de acecho miren si alguien decidió que se tenía que comer joya única lo así pero que se ha invento eso sí

Voz 9 10:58 sí yo no lo sé lo entiendo leyendo el esquema la sangre no llegará

Voz 15 11:02 soy profesor y tampoco tampoco fue muy muy mucho más

Voz 1895 11:07 yo yo estoy un poco con este profesor porque muchas veces pasa que las cosas se pervierten y acaban perdiendo su objetivo original mira por ejemplo yo qué sé el aloe vera no ha pasado de estar dentro de una planta poco menos que

Voz 16 11:18 valer para arreglar el hambre en el mundo oye que me duele date un poco de verano pero date un poco

Voz 1895 11:23 coda aloe vera que te lo va a arreglar o el arroz como he llegado a usar el arroz para secar los

Voz 1491 11:29 The Trust cabezas los métodos más tradicionales ya no son los que funciona

Voz 1895 11:34 pues hala lo deberá pero el arroz a mí me ha salvado

Voz 1491 11:36 ha resucitado algún móvil pues lo mismo pero para mal

Voz 1895 11:39 pasa con las trampilla en la tele hubo un momento en la historia en el que las trampilla dejaron de tener un uso beneficioso para todos nosotros y en qué momento se torció la cosa

Voz 15 11:48 bueno es datos concretos alguien vio que era un método de deshacerse de la gente de una manera rápida limpia la Stalin y gente así no la para para bueno pero debutaba hoy en la tranvía

Voz 17 12:02 sí en la en la en la tele hace ya años que se usa saben usted quiénes Lopetegui

Voz 9 12:09 lo Retegui Xicoy el próximo ex entrenador del Sevilla sí sí

Voz 15 12:14 pues la la famosa enseguida de Lopetegui la tele fue porque lo quería fuera de plano uso en la trampilla por una trampilla no me parece una vergüenza este uso

Voz 1491 12:23 pues mira es que hasta existe una plataforma afectos por las trampilla es gente que es esto

Voz 0268 12:28 organizando para denunciar lo que lo que ocurre en programas como Ahora caigo

Voz 9 12:33 incluso en asociación de familiares de desaparecidos por la trampilla de tener

Voz 18 12:38 los aún superviviente de la trampilla del Ahora caigo

Voz 19 12:42 hola buenas tardes hola muy buenas tardes hemos modificado su voz para que no para ser reconocido porque evitar las represalias verdad como muchas gracias porque la televisión es muy negativa y muy vengativa común

Voz 1895 12:53 dicen bueno analizó Nadal infernal no

Voz 19 12:55 ayer por la trampilla malo pero la gente no sabe que debajo de esa trampilla hay otra sería luego ya hay otra y otra y otra cosa cayendo por trampilla hasta que te desmaya joven yo puede evitar una trampilla la de las última gracia que se había hecho de cadera

Voz 5 13:08 Sancho comenzó bastante

Voz 9 13:12 inferir bajo no estaba oscuro pero se lo lamento de la gente atrapada era dantesco el rapado de del programa icono de una cosa pero me edificada la voz es que yo no claro pero no tierras no es que me dice el técnico que ahora te lo modifica pero te ahora sí ahora podemos decir que el sábado

Voz 20 13:36 ahora ahora pero habrá no

Voz 9 13:44 pero no te vayas Samuel hombre momentito espérate que te algunos nombres no lo dicho bueno no te vayas Samuel García seguidos sí ya lo ven este es el miedo Francino el miedo que tienen los concursantes

Voz 5 14:02 se me está ocurriendo un poco

Voz 1895 14:04 no están los pactos electorales los días que nos quedan por delante las reuniones para formar gobierno que seguramente algún partido no le vendría mal una trampilla para escapar de la pena

Voz 0268 14:12 esa eh no no servir hay una trampilla para escapar cuando quieras te imaginas

Voz 1895 14:17 un comodín un comodín pero no los políticos de momento están saliendo por la puerta como todo el mundo

Voz 1981 14:22 Albert Rivera sale de su reunión secreta con Vox con una esvástica de papel colgara en la espalda este partido nunca pactará con la ultraderecha decía Rivera esta mañana mientras todos se reían a sus espaldas un turista inglés impacientes salta al suelo directamente desde el avión vio una piscina de hotel miles de metros más abajo y no pudo contenerse un río en los pactos en el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho a Rajoy alcalde al final es lo que quería el vecino ha dicho se niega a donar semen porque después lo juntan todo lo seguiré tirando a la papelera del trabajo y a tomar por culo alerta ante el nuevo reto viral que consiste en hacer el Camino de Santiago Calatrava cruzando puentes que se cae con el que llega primero consigue una subvención de trescientos mil euros Don Juan Carlos I plagió frases del discurso de Mofaz a Simba al comunicarle a su hijo que se retiraba ser valiente no quiere decir que busques problemas ir recuerda quién eres le dijo el Rey emérito Felipe VI se que veis porno últimas palabras de la en el lecho de muerte solo ha viajado paquetes de kleenex en herencia la victoria de Nadal en el Roland Garros permite a la prensa ignorar el Mundial de fútbol femenino la verdad es que ha sido un golpe de suerte reconocen los periodistas un único mosquito gigante picara a todos los españoles este año voy picando me ponéis un bidón con sesenta hectolitros de sangre ha preguntado miles de españoles tendrán que repetir su foto del DNI porque salía al mismo policía al fondo el subinspector Ramírez sale en segundo plano sacándose los mocos delante del ordenador de la comisaría

Voz 1491 16:01 a través de el del ordenador precisamente de los teléfonos móviles a través de Internet llegará el porno es cada vez más fácil la edad en la que empezamos a consumirlo no ha dejado de bajar hasta niveles históricos

Voz 6 16:24 tanto es así que ya podemos decir que este consumo prematuro se inicia en la infancia con sólo ocho años

Voz 1895 16:33 sí es lo que dice un informe de la Universidad de las Islas Baleares en el que han contado con dos mil quinientas entrevistas a jóvenes entre dieciséis y veintinueve años la mayoría el setenta y siete por ciento heterosexuales una de las primeras conclusiones es que casi todos los jóvenes dicen que han recibido una educación sexual y afectiva bastante mala

Voz 1444 16:51 para resolver sus dudas acuden en su mayoría en casi un setenta y cinco por ciento

Voz 0268 16:55 los casos a los amigos

Voz 1444 16:58 en este contexto algunos datos el más llamativo lo comentabais antes el del primer contacto con el porno a los ocho años hay quiere decir que en este caso no es que lo vayan buscando explícitamente sino que se lo encuentran por ejemplo en el buscador ponen alguna palabra relacionada con el sexo y a partir de ahí el inicio del consumo la media chicos catorce años chicas dieciséis la última pregunta Angeles que acuden al porno en el cuarenta y tres por ciento de los casos para masturbarse en el cuarenta por ciento de los casos para curiosear y un veinticinco por ciento para aprender sobre sexo

Voz 1748 17:33 van de no porque los menores intentan imitar lo que ven y ahí es donde empiezan los problemas

Voz 1444 17:37 yo creo que los oyentes me van a entender perfectamente han aumentado mucho las practicas sexuales con riesgo para la salud por supuesto sexo siempre es batible prácticas de estrangulamiento que los chavales les puede ir de las manos por concluir con un dato que bueno lo baja presumir todo yo os vais a dar cuenta rápidamente el vídeo pornográfico más visto actualmente en Internet escenifica

Voz 18 18:00 a una violación en grupo muy violenta salvaje

Voz 1491 18:06 algo está relacionado esto del porno y del uso que hacen los más jóvenes de Internet es con la educación de Ballester ex profesor universitario y uno de los autores

Voz 1748 18:14 estudio estamos ante un problema de exposición de los menores al porno o estamos ante un problema de falta de comunicación entre padres e hijos o de ambas cosas

Voz 24 18:23 las cosas claramente desde la distribución masiva de móvil

Voz 5 18:27 pero si el acceso a móviles color

Voz 24 18:29 es más temprana claramente hemos dado acceso a chavales a chicos y chicas muy jóvenes bueno a una oferta que tal vez está bastante descontrolado por otro lado mejorar la comunicación entre los padres y los hijos probablemente es uno de los factores más preventivos ir permitiría a por lo menos facilitar un poco la adulación y la capacidad de interpretar que ven cuando ven porno

Voz 1748 18:52 qué puede entender o que o que ve en eso un chaval de ocho años

Voz 24 18:56 en realidad lo que estamos diciendo es a los ocho años casi todos los chicos y chicas en realidad uno de cada cuatro con seguridad quiénes recuerdos bastante fidedigna de haber visto imágenes pornográficas pero en cualquier caso es lo que hay es posibilidad de encontrarse por no recuerdo de haberse encontrado por no a los ocho años está claro

Voz 1895 19:13 los móviles están jugando un papel muy importante e insistimos en lo que decía Lluís ahora un niño de ocho años aunque no quiere aunque no lo busque intencionadamente abre Internet se lo encuentra claro es que los expertos también insisten en que ocho años no es edad para dar darles

Voz 0268 19:28 móvil pero vamos a fijarnos en el otro espacio de socialización clave que a esta edad el colegio y la escuela qué papel tiene que Juárez

Voz 25 19:36 esto descubres un espacio de encuentro fundamental

Voz 24 19:38 de mejorar sus materiales didácticos debe incorporar la de manera más permanente no puede llegar una paracaidista que hace una charla Índice va ahí ya está eso qué sentido tiene después incorporan los padres para que haya coherencia entre los padres también u coherencia con lo que se habla en la escuela dotarnos de recursos para que puedan entender bien qué está pasando pero también para que lo entiendan en su propia conducta porque recordemos que esto empieza en el dos mil ocho con la tecnología cuatro la cultura no tiene referentes no pudimos echar mano de nada en la historia humana que nos ayude a entender mal no hay y por lo tanto gustan digamos son donde dos jóvenes cómodo dentro de Naciones Unidas

Voz 1491 20:23 bueno conclusión es que tienen que servir sin lugar a dudas para que es que cambiemos la forma en la que permitimos no que los menores usan las nuevas tecnologías porque además quizás esto sea lo más importante en muchas veces no somos conscientes de las consecuencias no sólo desde un niño de ocho años accediendo aunque sea sin querer a imágenes pornográficas al margen de esto pues el incremento que los que se da en el consumo de prostitución

Voz 0268 20:48 hola sexualidad acción en general pero sobre

Voz 1491 20:50 lo de las mujeres es una de las cosas que destaca habían

Voz 1895 20:53 Díaz directora del Teléfono ANAR el teléfono de ayuda a niños y adolescente

Voz 25 20:56 antes porque queda años qué consecuencias puede producir en el acceso al porno a edades tan tan temprana

Voz 26 21:01 evidentemente no pierdan la perspectiva psicológica la madurez evidentemente les puede producir un en su desarrollo psicosocial empieza más normalistas las conductas que nada tiene que ver con la sexualidad de los adultos interior habitan patrones que desde luego son muy desaconsejado porque puedan dañar su mancha de relación nace y sobre todo también porque disociar el sexo de las emociones

Voz 25 21:27 denuncian una algo muy preocupante también que es la avalancha de anuncios de contactos sexuales que se reciben mientras estás viendo porno y claro esto puede llevar bueno eso lleva a bastantes comunes a normalizar el tema de la prostitución a incorporar a su paisaje vital

Voz 26 21:41 hiló otra cuestión que también nos preocupa mucho desde Fundación a nadie queremos cada vez mucho más presente es la tendencia a la disperse suavización una sexual Ana de las propias niña tienen que presentarse bueno como si fueran adultas como uno de los más mayores porque la sexualidad precoz también es un es un riesgo que las propias adolescentes para obtenerla El Rodeo sociales tengan que optar por posiciones demasiada bronca que no le corresponde el además vivimos en una sociedad sumamente competitiva y a veces no nos damos cuenta sin querer se potencian ciertos valores que luego son muy contrarios a lo que queremos tener

Voz 1491 22:20 quedan ocho minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0268 22:25 está claro que tenemos mucho trabajo por delante para seguir derribando estereotipos aunque vamos por el buen camino y una prueba es que la editorial Libros del cava

Voz 1491 22:34 acaba de sumará su colección hooligans ilustrados a su colección de libros sobre la pasión por el fútbol desde el punto de vista de la aficionado bueno pues acaba de sumar a la colección los dos primeros títulos escritos por mujeres una de ellas es nuestra compañera Lucía Taboada

Voz 1895 22:47 así que cuenta en como siempre lo de siempre así se titula sus memorias como Celtic está como seguidora del Celta de Vigo la también periodista Marta San Miguel es la autora de una forma de permanencia han dedicado al Racing de Santander

Voz 25 23:01 Marta quién es el el o la culpable de tu Racing pues la culpa de todo la tiene un poco mi padre porque bueno pues como todas las cosas que se hacen cuando eres pequeño que te inoculando cierto virus sin que te des cuenta pues sí mi madre me metió la lectura él me metió por los oídos las retransmisiones y entonces

Voz 1895 23:21 mi infancia es un cúmulo de de

Voz 25 23:23 sonidos entonces bueno pues para mí la geografía de España creo que la aprendí antes por el nombre de los estadios que por ejemplo autónomas

Voz 1491 23:33 es también mi padre abrió en tu padre también mi padre sí

Voz 25 23:36 sea el Celta con mi padre decía no sé si lo sigue haciendo una cosa muy curiosa que es cuando juega al Celta no enterarse de nada hasta el final

Voz 0268 23:43 cuando juega algo importante

Voz 25 23:45 siempre preguntar a preguntar perdimos nunca ganamos siempre preguntar perdimos

Voz 1973 23:50 si hay un pesimismo hay cierto en la afición celtiña porque nos hemos curtido en más de un sinsabor de vez en cuando iba Mi padre tiene ese pesimismo preventivo preguntan si perdimos casi ganamos por si acaso

Voz 1895 24:02 ojo que querer aunque tampoco no es lo mismo que perdonarle todo muchas veces no te hace ser muy exigente con tu equipo con el equipo y con la afición porque también tienen mucho estos libros de

Voz 5 24:13 observación incluso un poco de crítica

Voz 1895 24:15 sobre las distintas formas de de vivir el deporte sabes

Voz 5 24:18 todos estos personajes que se encuentra uno en la grada Gêres crítica cuando ves suelto Juan mal eres muy Crick por ejemplo yo tengo relación con mis equipos de fútbol como

Voz 18 24:29 no familia la quieres

Voz 5 24:31 día sin cuando no se comporta bien lo es pero siempre acaba perdonando le bastante sí

Voz 28 24:38 has tenido donde aprender en la tribuna de Balaídos que sólo cuenta

Voz 25 24:41 el libro con eso concretamente burro con esa energía verdad

Voz 1973 24:46 es que lo digo en el libro que que tribuna mataba un poco la la ilusión que es una grada muy de eminentemente de de señores que sólo se levantan con el fin de insultar lo Gallo trasladas en Balaídos que son bastante más animadas

Voz 25 24:59 Ilham la ola yo me acuerdo de cuando yo llegaba Tribunal una eh

Voz 1491 25:04 la continuada pues dos libros muy recomendables como siempre lo de siempre y una forma de

Voz 1973 25:09 permanencia a los que sumamos otro desde

Voz 1491 25:12 de otro punto de vista el punto de vista de la profesional Sara Serrat portara el Sporting de Huelva acaba de publicar a sus veintitrés años parando letras

Voz 25 25:20 no sé de dónde saca tiempo para escribir pues

Voz 1748 25:22 la verdad que me da bastante tiempo no tardó en las concentraciones en los viajes de del equipo muy bueno muchas noches cuando llego a casa también es mi forma de desahogarme un poquito pensar en en todo lo que he tenido la oportunidad de experimentar pues puede parando Macron

Voz 25 25:40 pues yo Sarah siempre hay alguien que no Sabri lo hemos comentado aquí con mucha gente que nos abre la ventana de la lectura no

Voz 28 25:45 tu casa fue abuelo Pepe no sí

Voz 1748 25:48 me caso puede ver fue él trabajaba en Círculo de Lectores si no siempre me traía a casa por semana prácticamente me traía uno dos libros a casa hay bueno conforme fue creciendo esa afición por la lectura también se paso a la escritura al principio no no lo compartía por miedo y por vergüenza no de que pudiera pensar la gente con con lo que yo escribía Hay en el año dos mil quince me dieron la oportunidad de empezar a escribir

Voz 25 26:14 Irene el periódico local aquí en Huelva Hay

Voz 1748 26:17 sí ya fue quitando la vergüenza de de compartirlo

Voz 1895 26:19 Sara Serrat que por cierto no sé si lo sabíais pero tiene su propia escuela de de porteros dedica parte de su tiempo libre a llevar el fútbol también a las prisiones para utilizarlo como herramienta de reinserción social

Voz 9 26:35 el festival de gusto que mil

Voz 5 26:36 novecientos sesenta y nueve dejó una profunda huella en todos los que estuvieron en aquella granja al norte de Nueva York pero también entran los que no pudieron asistir Joni Mitchell fue una de esas personas plasmó sus sentimientos en esta canción de mil novecientos setenta

Voz 27 26:51 sí

Voz 5 26:56 a gusto la canción de esta noche a cargo de Joni Mitchell muestra el impacto de aquel evento masivo desde el punto de vista de una persona que no pudo asistir pero también de una de las artistas que no pudo actuar Michel que fue invitada a participar no pudo asistir porque tenía la misma noche una entrevista en un popular programa de televisión hizo humana la convenció de que tendría más impacto en su carrera la entrevista que el festival no haber estado a gusto marcó a Michel que se desquitó con esta canción que se convirtió en himno para los que sí estuvieron vivieron aquellos tres días de paz hemos

Voz 29 27:35 huy

Voz 27 27:44 ah

Voz 30 27:50 eh eh eh eh

Voz 27 27:57 eh Time sí

Voz 29 28:41 huy a pecho

Voz 1491 28:47 en agosto se cumple medio siglo cincuenta años del festival más vamos de todos los tiempos al que está dedicada la canción de este martes Vostok de Joni Mitchell en el sofá Sonoro de Vidal Fonseca

Voz 31 28:58 bueno yo no tengo

Voz 15 29:07 sí

Voz 32 29:24 Heredia

Voz 33 29:35 tú son Un

Voz 1 29:48 cómo

Voz 1491 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 34 30:08 Aida dado buenos días buenos días a Pedro Sánchez les pero un día ajetreado el presidente del Gobierno en funciones va a reunirse hoy con Pablo Iglesias por la mañana Pablo Casado y Albert Rivera por la tarde para buscar apoyos que le permitan ser presidente de nuevo el PSOE ya amenaza con elecciones sino gobiernan en solitario José Luis Ábalos

Voz 35 30:23 la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones alternativa a un gobierno socialista es obligar al que los españoles vuelvan a votar no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen memoria

Voz 25 30:38 salvo Podemos que sigue reclamando entrar en el Gobierno

Voz 34 30:40 esto de partidos con más votos dicen que no lo apoyará en el Supremo esta semana quedará visto para sentencia el juicio de hoy y mañana serán las dos últimas sesiones dedicadas a las defensas las últimas palabras de los doce acusados Alberto Pozas las defensas de los dos

Voz 0055 30:53 todos tienen dos días para convencer al tribunal y pedir la absolución esgrimían todo lo contrario de lo dicho por la Fiscalía que convocar un referéndum no es ilegal tipificada en el dos mil cinco el delito correspondiente a convocar un referéndum que el uno de octubre fue la actuación policial en la que desató los disturbios

Voz 36 31:09 por quise hubiese imaginado que las fuerzas de seguridad del Estado desplegaron el nivel de violencia que desplegar

Voz 5 31:16 también que el proceso independentista acoso referéndum quiso de

Voz 0055 31:19 duración de independencia no tuvo efectos tangibles

Voz 36 31:21 era un acto para poder ligar a una negociación ya un pacto

Voz 0055 31:25 aunque además si llegaron hasta ese punto fue porque el Ejecutivo central no quería negociar un referéndum las

Voz 37 31:30 sí ya que hay enfrente siempre está vacía siempre está vacía

Voz 0055 31:33 todos piden la absolución pero algunos además piden ser declarados exentos de responsabilidad criminal por haber impulsado el pluses ejerciendo derechos fundamentales

Voz 25 31:41 de la crónica internacional atención al último invento del Gobierno italiano para intentar combatir la elevada deuda del país que ha provocado que la Comisión Europea les abra un procedimiento de infracción el Mini Bot así llaman a lo que sería una nueva moneda italiana corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 31:55 empiezan a ser ya habituales las reuniones con nocturnidad de los jefes del Gobierno italiano anoche sin embargo Conte de mayo y Salvini escenificaron en el Palacio de la presidencia en Roma una reconciliación hablaron se dieron la mano y afirmaron que tras las europeas hay un clima sereno positivo todo va bien preparan una red baja de impuestos y trabajan para evitar la sanción de la Unión Europea por déficit excesivo y no les falta inventiva la derechista Liga ha propuesto una próxima introducción del Mini esto es un sistema de pago del Estado a la italiana como una moneda propia presentado ya el diseño de un billete de cien mini box que equivaldría cien euros Mario Draghi del Banco Central Europeo ya les ha dicho que se olviden de inventos monetarios del tebeo la Confederación de Cámaras de Comercio ha expresado su temor que el Mini Bop pueda ser la antesala de una moneda paralela o en sustitución del euro como en su día defendían tanto la Liga como los Cinco Estrellas quizás el Mini voz sea sólo un globo sonda italiano pero está desatando un amplio debate en el país con los vicepresidentes Albini de mayo a favor

Voz 18 33:02 al menos esta vez

Voz 0946 33:06 pequeñas que sólo conciben una obra

Voz 38 33:08 Iñaki Gabilondo buenos días Almudena Grandes qué tal no deja bienvenido Argelia que al buenos días buenos días José Antonio Pérez José María Izquierdo el resto

Voz 13 33:19 Toni Garrido

Voz 25 33:20 a menos de momento es todo más información en media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 14 33:27 los informativos

Voz 10 33:31 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte el mes pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es fiable prócer toda la confianza Toyota en una furgoneta

Voz 2 33:56 The Business a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 0268 34:04 estas reuniones en los contaba y lavado de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias primero y Albert Rivera después van a marcar seguro este martes en lo informativo vamos a ver qué nos espera en lo meteorológico Luismi Pérez buenos días

Voz 0047 34:16 hola buenos días compañeros poesía y hoy ronda de contactos políticos lo que vamos a tener son muchas son rondas de chubascos en gran parte del norte y del este del país hay que decir que ahora mismo llueve y además lo hace con ganas en algunos puntos de Aragón de Cataluña el Cantábrico Navarra La Rioja y en algunas zonas del este de Castilla y León sobre todo en la provincia de Soria durante el día va a llover de lo lindo especialmente en Cataluña en algún momento con intensidad y con persistencia durante la tarde Marina llegará es esa precipitaciones chaparrones llegarán hasta la Comunidad Valenciana y Murcia atención cerca del interior de esas comunidades porque va a llover con fuerza y con tormenta después de un mediodía de una tarde que van a sede bastante calor en esa zona del sudeste del país también cerca de la Costa del Sol es donde se va a dar el pico de calor del país en cambio en el resto empiezan a bajar esas temperaturas en Canarias nubes pegadas al norte por el alivio que va a ser bastante fuerte en gran parte de las Islas Afortunadas ahora mismo diez grados tenemos en Valladolid también en Cuenca trece en Badajoz catorce en Vigo o veintitrés grados ni más ni menos que hay en Málaga

Voz 1491 35:23 a veintitrés grados a esta ola bueno Luismi desde este lunes ya sabemos que sino sale un guiso un arroz una receta cuando cambiamos de de ciudad como estamos por ejemplo al lado del mar no es culpa nuestra no es porque estamos buenos cocineros tienen que ver con la presión por ejemplo con la altitud hoy vienes con buenas noticias para los que no terminan de manejarse en algunos deportes como por ejemplo

Voz 1973 35:45 el golf en el que también influye y mucho

Voz 0047 35:48 tiempo si así es hoy Meteorología hay deporte dos punto cero jugáis al golf vosotros

Voz 6 35:55 claro es que no

Voz 1895 35:57 nueva aparición como para pijos un poco elitista no sé igual este señor

Voz 1491 36:01 no te creas generalizado ya sé lo que pasa que es lo que mantener un campo de golf yo creo que en cambio ambientalmente además es bueno tiene sus problemas pero hay lugares donde ya está bastante general

Voz 0047 36:12 ya entonces el tiempo influye mucho para jugar al golf Si bueno a nivel de usuario yo sí que os puedo decir que yo minigolf eh sí que me encanta zaga

Voz 1981 36:22 Nos hubiera colecta sobre todo cuando tiene ya ahí

Voz 0047 36:24 José Allison pequeñitos el el hecho de de de minigolf siempre te te salvan más de una tarde en cualquier caso el influyen el gol si mucho sobre todo por lo que respecta a la actividad eléctrica osea las tormentas si hay tormenta en un campo de golf se tiene que parar el juego se tiene que uno tiene que seguir de ayer del green si se tiene que buscar un buen resguardo porque por el mate

Voz 1491 36:45 o por el material raro básicamente

Voz 0047 36:48 por el material del que están hechos los lo lo que están hechos los los palos de golf vaya bien son materiales metálicos entre comillas pueden atraer a las tormentas por tanto no solamente no es que estemos jugando a golf y la tormenta se acerque que en el momento que se pone a llover nos tengamos que ahí no no es que cuando la tormenta ya se está acercando pero no está en el mismo campo de golf o lo tenemos todavía ese o tenemos eso tormenta a algunos kilómetros del campo de golf ya tenemos que abortar la operación y esperar a que la tormenta pase y el tiempo sea mucho más tranquilo en la posibilidad de que nos caiga un rayo es una entre tres millones pero claro a un campo de golf estamos muy expuestos al raso hay muy pocos elementos que sobresale del terreno y en este caso si nosotros tenemos entre manos y nunca mejor dicho un palo que es metálico claro y además la tormenta se está acercando nosotros actuamos de pararrayos y la posibilidad de que nos caiga un rayo es mucho más elevada por tanto materiales que sean metálicos ir rayos no se llevan demasiado bien otro de los Report

Voz 1895 37:49 Cortés que se me está ocurriendo

Voz 0047 37:52 en qué les afecta mucho mucho el el tiempo aunque es un poco de riesgo pero todos los de los de volar no como para así porque no sé si es mejor que no haga nada de viento o que haga un poco no excesivo así es de hecho cuando el viento muy fuerte en estos tipos de de deportes como comentas pues parapente ala delta ultraligeros por ejemplo si el viento es muy fuerte y lateral es un viento que imposibilita también el hecho de de volar tenemos que esperar a que el tiempo sea más apacible y sobre todo que tengamos lo que se llaman las corrientes térmicas es el viento que no se ve de hecho a ver el viento no se ven toca es un siempre lo diré es el elemento meteorológico más traidor y que más afecta a la mayoría de la población y además

Voz 1491 38:34 ni lo ves ni lo tocan ni lo huele el que menos gusta a los oyentes de de buenas que han puestas sobre esto

Voz 0047 38:40 sí es eso ya lo hicimos un día ir aquí a este hombre del tiempo que os habla ahora es uno de los elementos de Maale gusta aprender familiar no siempre voy a través del mundo bien pues ese viento ese ese ese aire que no se ve hay otro que se ve menos como si dijéramos para hacerlo metafóricamente Yes las corrientes térmicas las corrientes que ascienden o que descienden esas son las buenas

Voz 1491 39:01 digamos para que no se notan no sí es al decir que no se ven nos referimos a que no se notan como el otro viento

Voz 0047 39:07 así es nosotros cuando decimos que el viento va a soplar muy fuerte de cierzo o de alisios o de poniente en el Estrecho cómo va a ser el caso de hoy bien eso es el viento lateral como si dijéramos pero el viento que asciende esas térmicas sigue esas técnicas son muy fuertes tampoco son buenas para los ultraligeros para este caso los parapente pistas sí que es cierto que que ese viento más suave que pueda ascender es el que los mantiene en el aire y el que pueda hacer un vuelo o el que provocará un vuelo de hecho muy apacible pero también en el caso de que haya tormentas es muy peligroso practicar eso se parapente es porque ya no tanto por las corrientes de viento que son muy fuertes también por tanto nos pueden enviar al suelo literalmente sino porque las tormentas actúan como aspiradora hay que hacerse a la idea que imaginemos que estamos volando por poner un ejemplo estamos volando sobre la ciudad de Madrid y hay una tormenta en Alcalá de Henares que está muy cerca de Madrid pues esa tormenta estas sus llorando aire y por tanto si nosotros estamos volando entre la zona de Madrid Alcalá podemos ser seleccionados literalmente por esa nube por esa tormenta por tanto antes que nos chupa el remolino se aborta operación y los esperamos a que el tiempo sea más tranquilo con esas térmicas de tarde producidas por el calor

Voz 1491 40:21 contado así y yo que nunca he probado lo del parapente GM quitan un poco la gente no quiero hacer su tío nada por una nube

Voz 1973 40:28 eh vamos no me apetece nada Luismi

Voz 1491 40:32 parapente no sé si sabemos que practican ciclismo

Voz 0047 40:35 sí también tienen su importancia el tiempo también

Voz 1491 40:38 es importante ir con la boca cerrada

Voz 0047 40:41 sí sí porque detrás de todo o la mayoría de cosas que te vas tragando son bastante son bastante de Sagra

Voz 18 40:49 hablé muchas veces muchos vi Chejov

Voz 0047 40:51 metiendo por ahí bien el a la meteorología influye mucho en el ciclismo pero hay que decir que influye pero no aborta operación es uno de los más

Voz 1491 41:01 Cortés al raso más extremo

Voz 0047 41:04 es que hay en ese sentido porque sobre todo cuando estás haciendo una carrera en la que tienes calificación otra cosa es que tú salgas en plan Pajares o con los amigos au dominguero pero si estás por ejemplo en un tour en una Vuelta a España o en un giro por ejemplo las condiciones meteorológicas no son un impedimento para que se tenga que parar la carrera separa Si no hay más remedio por ejemplo si hay una gran cantidad de nieve o de hielo en la calzada si por ejemplo el viento es muy fuerte que está arrancando árboles literalmente ha pasado en algunas etapas pero hay que decir que es uno de los deportes en los que si nieva tira Si llueve tira así frío o calor tiras y granizo a tira yo que sé muy aficionado a eso de ciclismo recuerdo míticas etapas del Giro de Italia que es el primero que se hace entre entre abril mayo eh con nevadas espectaculares Icon llegadas a meta como por ejemplo el Passo di Gavia si buscáis por Internet Passo di Gavia mil novecientos ochenta y cuatro sí que es verdad que hace XXXV años de ello pero eso fue mítico porque se Se pedaleaba a temperaturas de casi diez grados bajo cero nevando muchísimo y con un viento destacó le recuerdo por ejemplo Perico Delgado como llegaba arriba tiritando y con bueno más de un corredor caía al suelo como si fueran moscas

Voz 1491 42:15 el si te parece ahora Nos Nos y compartes una foto en la red

Voz 6 42:20 les en el Twitter de de buenas en arroba de buenas

Voz 1491 42:23 hay constancia de esa etapa del Giro Luismi gracias

Voz 2 42:31 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 14 42:40 no

Voz 6 43:35 cinco hay trece cuatro y trece en Canarias digamos que hablar además meter la pata

Voz 0268 43:39 inoportunos es a los oyentes de de buenas lo mismo que el Roland Garros a Rafa Nadal es como vuestro grand slam particular no se os resiste cuando pensáis que no podéis superaron volvéis a hacerlos a que es el tema más dedicado hace ese ese comentario inoportuno seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 1895 43:56 cuatro es la encuesta de hoy saber en qué aspecto un poco desastroso creéis que estáis haciendo historia meter la pata hablar y demás arrasa como decimos seguido de aparcan mal quemar las tostadas por último dejar las llaves puestas por dentro de Alicante campeona absoluta

Voz 0268 44:13 J de no meter las llaves en el bolso reviso

Voz 1469 44:16 sólo una y otra vez antes de salir de casa Yago comprobaciones continuas de lo que tengo que llevar para hacer la gestión prevista de momento quizás sea porque ya no confío en mí misma porque verdad suelo llevarlo todo correctamente pero de pronto de nuevo

Voz 39 44:31 las malditas llaves no sé dónde está

Voz 1469 44:34 creo que esto es un calvario un beso

Voz 1895 44:37 beso Ajuria Macri Quizás quizás te habría venido bien el sistema para no dejarse las llaves como el que tiene eu de Carrión de los Céspedes en Sevilla

Voz 1444 44:46 es la piedra la que hemos tropezado en mi caso podría

Voz 0055 44:50 el día era de Jaime siempre la llave dentro de casa entonces pues desarrollado una técnica infalible consistía en meter las llaves de casa unos zapatos dijo que siempre iba a usar desde entonces cada día de Surrey cuando la pareja que tenía por aquel entonces me dijo un día lleve que siempre va mismo mira de tu elijo o pato o no vamos al cine

Voz 0268 45:16 es un poco extremo el método los margen de las opciones que estamos ex campeones de muchas otras cosas José Luis de San Blas Madrid por ejemplo no hay comida cena familiar en la que no acabe discutiendo con su cuñado

Voz 22 45:28 mira tú intentos no volver a hablar de política ni de fútbol cuñado en las fiestas de cumpleaños pero hay veces que es que si yo llevo razón dijo que me busca viento la altura bueno la próxima vez paso

Voz 1895 45:43 a ver a ver in nos lo cuentas nos queda escuchar hayan

Voz 5 45:47 lo que yo caigo una y otra vez es en hacer favores a mis clientes no aprendo favores si favores y favores si no te parece

Voz 0268 45:57 el mayor tropiezo que tiene el ser humano ha y seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro pues contarnos en que piedra tropezar una y otra y otra vez

Voz 12 46:05 como Roldán como Rafa Nadal ha ganado dos

Voz 0268 46:08 CBC el Roland Garros son las cinco y dieciséis las cuatro y dieciséis en Canarias

Voz 40 46:16 después de una apertura en banda derecha yo me Pen Oyarzábal gol

Voz 0268 46:23 las tres Pedro le ha ganado España Suecia este lunes en el Bernabéu

Voz 28 46:27 con el debut además de Mikel Oyarzabal F

Voz 0268 46:29 por de la Real Sociedad que apenas ha tardado quince minutos a marcar su primer gol como Internet

Voz 1981 46:33 Canal quién sabe si ha sido el principio de una gran amistad

Voz 34 46:37 inolvidable todo lo que sea jugar todo lo que se va a acumular minutos para las elecciones bienvenido y bueno la verdad es que había sonado mucho con nuestro tiempo ojalá se puedan repetir en muchas ocasiones e Isère al principio de la historia

Voz 1895 46:50 el partido deja algún titular más como que la selección española ha cambiado de portero se vio en Islas Feroe y frente a Suecia se ha confirmado Kepa adelantado a De Gea y ahora mismo es el inquilino de esa portería por lo menos hasta septiembre que llegue el próximo partido de La Roja

Voz 0239 47:06 creéis que como portero titular en la selección Santi empieza Portillo

Voz 19 47:10 lo tiene que ganar me dijera no se lo ganó ha perdido quizá la confianza de que el entrenador le otorgó en su momento ya por bueno pues por los méritos contraídos en el Manchester donde siempre ha estado muy bien pero no tanto la selección sumado esto al buen momento de quepan el final de temporada pues eh es loable que prevé a otro portero a ver si se gana esa titularidad ida ese paso adelante ahora encontrar un portero seguro un portero confiado que cierre cualquier debate pero es que ahora tiene que ser que para el que lo haga mal para que lo quiten no

Voz 5 47:47 desde antes no no yo yo creo que la

Voz 19 47:49 habrá otro debate enseguida en el mes de septiembre en el primer partido quién debe jugar dependiendo del momento de forma que selló porque está los dos muy muy igualado Si yo creo que al final pues hay alguien que romperá y que diga aquí estoy yo Se acabó al debate

Voz 1491 48:04 eso será cuando se acabe el debate porque prácticamente acaba de empezar y lo ha hecho en boca del seleccionador interino Robert Moreno ya sabes que Luis Enrique no está acompañando a la sección por motivos personales bueno ha dejado claro que tiene motivos para el cambio

Voz 1981 48:16 como toda la vida cuando tú tienes algo fácil te relajarse un poquito el pistón Illano eres tan bueno como eras previsiblemente entonces la competencia en todas las posiciones es bueno

Voz 1895 48:28 incluso la de portero hijo de Robert Moreno se ha hablado mucho en Carrusel cuando los partidos son un poco aburridos los periodistas hombre pues no solemos fijar en cosas que en principio son un poco secundarias como el atuendo del seleccionador por ejemplo su elección en islas Feroe ha levantado mucha polvareda en la SER Antonio Romero no lo acaba de ver

Voz 0239 48:48 a mí me pareció que el otro día con un pantalón vaquero ajustado y una volver

Voz 41 48:52 no era el el

Voz 0239 48:54 el a la mejor vestimenta para el seleccionador nacional pregunté es una tontería de una anécdota pero bueno yo lo cuento y no lo digo yo lo pregunto bueno pues la responsabilidad de la decisión es de Luis Enrique porque la norma del técnico asturiano que siguen a pies juntillas como es natural todos los miembros de su cuerpo técnico

Voz 41 49:12 es que la previa

Voz 0239 49:15 han con el chándal del equipo en el entrenamiento la rueda de prensa Luis Enrique siempre nada con el chándal del equipo ayer no lo vi pero Romer Moreno debió salir con el chándal del equipo

Voz 5 49:23 luego en el día del partido