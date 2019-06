De Buenas a Primeras (12/06/2019)

Voz 1895 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:49 hola qué tal es miércoles doce de junio y vamos a atravesar el ecuador de la semana con temperaturas un poco más altas que estos últimos días aunque ya por la tarde ahora que nadie se confíe que la mañana viene fresca sobre todo en el norte en Vitoria en Álava los termómetros marcan cuatro grados a esta hora hoy es en el centro y en el este del país donde pueden caer algunos chaparrones al final del día y hay un lugar donde no importa si es miércoles jueves os si es de día o de noche funciona las veinticuatro horas y atiende todas las llamadas

Voz 1895 01:28 es el Teléfono de la Esperanza en su oficina de Madrid está para corroborar todo esto que decimos Sergio Díez

Voz 1491 01:35 Sergio hola

Voz 1484 01:36 buenos días chicos cómo está es mira más lo mejor alguno de nuestros oyentes hasta de viaje hace poco alguna vez en Londres en una ciudad como Londres es cada vez más habitual ver en algún paz Un cartel en los baños por ejemplo

Voz 6 01:49 qué dice necesitas ayuda ya malos

Voz 1484 01:51 samaritanos con un teléfono al lado es dos teléfonos están dirigidos a gente que está en una situación desesperada pasándolo mal pensando en pues incluso acá en acabar con su vida y el equivalente español sería el Teléfono de la Esperanza en otros países europeos depende del Estado el Teléfono de la Esperanza aquí en España es una ONG la segunda ONG más antigua es de mil novecientos setenta y uno tiene mil cientos voluntarios en todo el país ya tiene en situaciones de emergencia emocional fundamentalmente relacionadas con ideas suicidas o con el con vamos con el planteamiento de que cometer un suicidio pero no solo también a personas que están solas personas que sufren depresión no se limitan sólo gala asistencia telefónica sino que tienen por todo el país pues servicio de psicólogos talleres de salud mental en inteligencia emocional así que digamos un servicio muy completo que no para en ningún momento de la noche

Sergio en media hora nos cuentas más de de cómo es esa oficina de de el Teléfono de la Esperanza de Madrid detrajo de esta ONG y a ver si podemos también hablar con alguno de los voluntarios que estén por ahí contigo

Voz 1491 03:10 no es la primera vez que pasa el Consejo Escolar ha bloqueado la convocatoria de casi un millón de becas para protestar por cómo funciona el sistema o mejor dicho por cómo no funciona el sistema

Voz 1895 03:22 sí porque tal y como está diseñado los estudiantes tienen que jugársela tiene que matricularse pero sin saber si les van a dar o no la beca sin saber de cuánto dinero estamos hablando últimos sin saber si tienen suficiente dinero ellos ahorrado para poder afrontar el curso

Voz 1491 03:38 pero es que además los pagos llegan tarde el primero el de matrícula en enero con el curso ya avanzado el segundo y último pago y esto es lo más delirante lo acaban de cobrar con el curso prácticamente terminado

Voz 1895 03:49 soy estudiante de Informática te Díez

Voz 7 03:52 en el Ministerio de Educación allí hasta el siete de diciembre no me dijeron que me habían resuelto me habían concedido la beca de matrícula después tuve que esperar hasta marzo para saber sólo parcialmente el dinero que me pagarían de parte variable hizo la semana pasada ya me llevó a la notificación de coaligarse la cuantía definitiva setecientos euros de variable

Voz 1895 04:15 este sistema funciona desde dos mil trece como explicaba este estudiante tiene una parte fija y una variable una forma según el ministro Wert del PP el que lo puso en marcha de premiar con más dinero a los becarios más aplicado

Voz 8 04:27 así que la becas depara en dos partes una fija

Voz 1491 04:30 hasta mil seiscientos euros para cubrir supuestamente la matricula pero que no se paga hasta enero lo que obliga a las familias de adelantar el dinero

Voz 1895 04:37 adelantar casi todo el dinero a lo mejor a fondo perdido porque la otra parte la parte variable como su propio nombre de su propio nombre indica pues no siempre es la misma cantidad de dinero depende del expediente académico del nivel de renta del alumno del dinero que haya sobrado después de pagar la parte fija pero aunque puedan

Voz 1491 04:56 crecer los tonos lo peor de la parte variable lo peor según los becarios es que no llega a sus cuentas corrientes hasta este mes hasta el mes de junio cuando ya han tenido que hacer frente a los gastos de todo el curso académico

Voz 1895 05:06 esta es la clave no todas las familias pueden hacer ese esfuerzo ese adelanto

Voz 1491 05:11 así que hay potenciales estudiantes potenciales beneficiarios que renuncian a pedir una ayuda que debería estar diseñada precisamente para que eso no pase a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a revisar las reclamaciones las quejas del Consejo Escolar que ha bloqueado esta convocatoria de becas de forma temporal como gesto de protesta ya han confirmado que la semana que viene le darán el visto bueno para no perjudicar a los posibles beneficios

Voz 1895 05:42 ver si vamos a escuchar también lo que dice el secretario de Estado de Educación en funciones Alejandro Tiana que ha estado hace unas horas en La Ser en Hora Veinticinco

Voz 1491 06:25 becas para el curso académico que que el Ministerio paga con el curso casi terminado con el verano ya a la vuelta de la esquina

Voz 0736 06:32 buenas justo acabo de llega ahora mismo llegaba deberán Belén de digo mira vengo de un chiringuito en la playa de me acabo de tomar un buen tinto con limón fresquito que es lo que me encantan verano y después de lo que es por la tarde pues también gustar mucho él solo con hielo pero el tinto con limón en el chiringuito en la playa es hoy otro nivel saludo más

Voz 1491 06:55 Mina fosa de Málaga no sabemos si retirar el saludo porque menuda envidia este tinto de verano al lado del mar en Málaga demandamos

Voz 1491 07:23 en el café con hielo en segunda posición seguido del granizado de limón que a Diego de Zaragoza le gusta

Voz 10 07:29 pero mezclado habitualmente durante toda la yo tomo la cerveza fría para para este tiempo que había calor City tal tomo cerveza muy fría es decir una buena jarra helada

Voz 11 07:40 qué cerveza

Voz 12 07:43 más fría todavía osea

Voz 10 07:45 la mezcla la mezcla ideal y una cosa granizado de limón con cerveza en jarra helada eso es un manjar así que tenerlo en cuenta vale

Voz 1895 07:55 bueno lo tendremos en cuenta lo tenemos que probar yo no soy muy fan de las mezclas pero en principio fresquito así si suena

Voz 1491 08:01 apetece apetece la opción menos votada

Voz 1895 08:03 es la horchata no sabemos dónde están nuestros oyentes valencianos porque esto no puede quedar así

Voz 1491 08:08 Nino no hemos incluido la cerveza porque se de todo el año pero ya sabes que vosotros en realidad vosotros sois los que manda es en la encuesta así que esté o no entre las opciones tenemos que dar la ganadora

Voz 13 08:20 por esas Harry Rita de cerveza recién

Voz 12 08:23 cada del congelador entra que no

Voz 13 08:25 eh

Voz 3 08:30 trimestre Chop

Voz 1855 08:47 mira yo no sé si es cosa de venta pero José Luis a la cabeza de San Blas en Madrid no es él

Voz 1895 08:53 lo único que es arrancada a cantar con con la encuesta María ya pas también

Voz 6 08:58 adivinanza que este tomando

Voz 14 09:04 un beso Zumaeta hacer decidida

Voz 15 09:13 pero ni mico

Voz 16 09:16 palpita falsifica cuasi Annecy adivina

Voz 15 09:24 sí tú puedes

Voz 16 09:31 Papito

Voz 9 10:32 ya tal Eric tonta viva sufra cuando flotando el sicario

Voz 15 12:56 no flaca

Voz 6 13:00 a dos minutos para las cinco menos cuarto las

Voz 1491 13:03 cuatro menos cuarto en Canarias empezamos de buenas y empezamos hablando de naturaleza de la Madre Tierra hay de todo lo que no Nos proporción hace años no podíamos ni imaginar que productos como la aquí Noa o el aguacate iban a estar en la carta de todos los grandes de España es que da igual adónde te marche está en cualquier tasca seguro que hay una bolsa de Quino por si se pasa pero hay un moderno bueno pues en Israel están investigando con el agua Cate Ilha han descubierto un nuevo uso

Voz 18 13:33 un hombre de cuarenta y siete años atracó dos bancos en Israel amenazando con activar una granada que en realidad era un aguacate lo cuenta The Times of Israel en el primer banco entregó una nota donde ponía que le fuese entregado todo el dinero la trabajadora no le hizo caso y entonces amenazó con hacer explotar una granada que en realidad era nuevo Cate que estaba pintado de negro se llevó unos cuatro mil euros deseaban como la estrategia funcionó hizo lo mismo en un segundo banco se llevó otros tres mil euros al final el ladrón ha sido detenido porque la la policía localizó todos los teléfonos móviles que estaban en el banco y ubicaron su

Voz 6 14:06 no lo dice muy bien

Voz 1895 14:13 yo no es barato en el aguacate yo creo que si hubiese utilizado por ejemplo manzanas pues habría sacado algo algo más de margen mandatarios más padecido el aguacate a una granada eso eso sí es verdad seguimos hablando de la Pachamama y las bondades del planeta con Antonio grullas ya sabéis que es el hombre que más sabe de naturaleza de la SER

Voz 1491 14:31 con permiso de Javier Gregori vale

Voz 1895 14:34 bueno hay esta Javier grullas al final después de tanto viaje y es normal pues ha terminado echando de menos al ser

Voz 12 14:40 bueno para un hombre es bueno de vez en cuando ver caras humana acostumbrado como esto yo a pasar semana hay semana nada más que rodeado de bicho de final oye oye qué pasa con los plásticos porque tienes plásticos al mar cabrón

Voz 16 14:52 sí bueno es verdad asustado muy activo toda la semana siempre siempre la verdad

Voz 12 14:57 no le pues eso que que lo practico estar acabando con nuestros mares debería dar vergüenza tenemos lleno de plástico de todo tipo el otro día rescatamos una tortuguitas una tortuga que lleva un condón un preservativo metió la cabeza no veas qué susto al ver la parecía que iba a atracar un banco

Voz 6 15:13 le falta

Voz 12 15:15 ya hace mira yo hace cuatro días son anécdota de mías no nos encontramos a un tiburón que llevaba en la boca enganchó un paraguas abierto en broma un científico que va con nosotros lo bautizó como el tiburón Mari Paz

Voz 1895 15:25 Vince

Voz 6 15:28 lo pasáis eh

Voz 19 15:33 a la a la que se pitó el tiburón le arrancó la cabeza científico un genio la

Voz 1491 15:39 a última expedición de grullas del Congo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los gorilas que habitan la selva pero resulta que no hay nada que mejorar que están allí mejor que en brazos

Voz 16 15:49 oye me contaba antes de empezar aquí el problema tomando un café bueno yo he tomado un trofeo tres whisky has tomado así que estuviste en la selva

Voz 12 15:56 los del Congo muy fuerte venimos preocupadísimo de ahí a ver la misión consistía en llevarle a la los a los gorilas paraguas los gorilas sí que buenos sabes que esa selva es muy lluviosa si los científicos que estudian los gorilas encontraron una gran problemática que es que un gorila mojado huele fortísimo entonces pensamos que dice

Voz 20 16:14 el agua para que no se mojen

Voz 12 16:17 ya sí cuando estudiarlo no huelen tan fuerte lo gorila mojados

Voz 16 16:21 es que lo hago

Voz 6 16:23 macho ni uno ni un gorila que dice ni uno

Voz 16 16:26 en cuanto así gorilas porque

Voz 6 16:29 qué pasa que no me digas no sólo extinguido

Voz 12 16:33 nosotros sabido que estaban porque lo escuchábamos tan por la rama pero no lo vimos el escuchaba pero de hecho tengo un documento sonoro que grabamos allí o lo pongo a escucharlo

Voz 19 16:46 como que estamos escuchando gorila viendo el capítulo dejó de trono coño va por eso no lo vio claro estaba en la rama ahí con con con el juego de trono viendo el juego justo a grabar cuando estaban dando el el último

Voz 12 16:58 capítulo que ha escogido la hora no

Voz 16 17:01 esto yo llegado no Juego de Tronos

Voz 12 17:03 el a el capitalismo y bueno la dificilísimo verla es tanto has enganchado a toda toda buena seis el mundo global amigos

Voz 1895 17:09 ser verdad eh que nos parecemos a ellos más más de lo que pensábamos antes de despedirse Antonio Group ha querido referirse bueno a un un episodio ocurrido la semana pasada en Radio Barcelona en el que varios colaboradores de la SER IPE bueno pedimos disculpas si algún oyente se pudo sentir ofendido porque estos colaboradores asesinaron a una cucaracha Group ya ha hablado con una de las hijas de la difunta

Voz 12 17:29 un tiempo para un tema mira si es que he podido saber qué hace una semana apareció en este estudio de Barcelona una cucaracha así Susana muy grande la cabeza Iturrioz Susana Ruiz la animalista Yago comillas animalista asustó Itu Arnal la matase con tus propias manos bueno

Voz 16 17:47 sí pero bueno fue con los pies es si si con el pie pues te traigo una carta bastante emotiva que han escrito la

Voz 6 17:55 cinco mil seiscientos treinta y siete hija de una carta

Voz 12 18:05 tú matase a nuestra madre era uno cucaracha buena a lo mejor te interesa saber que nuestra madre se llamaba Matilde jamás hizo daño a nadie se levantaba pronto para conseguirlo sustento trabajaba duro siempre estuvo del lado de la democracia de la libertad seguramente no sabe que luchó contra Franco durante madura yo ahora tú has acabado con su vida no hay espacio para el rencor en nuestro corazón pero tampoco para el perdón ojalá viva siempre con la culpa de haber acabado con la vida de una criatura de señor Matilde ella seguro que te perdonaría nuestra madre

Voz 16 18:40 a mí me ha dejado era una cuestión de democracia al final no

Voz 1855 18:45 si no es bajo que lo que querían era dinero en esta línea

Voz 1491 18:51 el poco respeto por los animales Pilar de Francisco una broma parecida a una que que ya hicimos nosotros en nuestro perfil de Twitter no salió cara los patinetes las palomas de la acera para mí

Voz 6 19:05 bien

Voz 20 19:07 es que hay gente que nos gusta caminar qué pasa ahí hay gente perdón por existir y patinetes

Voz 1895 19:14 bueno le salió caro eh a Sergio que que perdió a ningún algún amigo por Twitter por frivolizar con con este tema animales por un lado patinetes por otro nosotros lo tenemos claro eso sí si tenéis que comprar un patín hay canales como vice SAT en los que se flipa bastante les voy a enseñaros lo que debería Isbert

Voz 21 19:33 antes de comprar un patinete eléctrico los primeros dos días me lo pasé enteros yendo por campo haciendo saltos yendo por terrenos todo piedras este como tenía doble suspensión quería poner la prueba exigiéndole el máximo posible por ejemplo si va seis sólo el trabajo por carril bici o carretera Bassat saltar ni un bordillo hito la suspensión te sobra son más piensas y mal eso es un patinete muy radical que no recomendaría a todo el mundo para que os hagáis una idea el deseo es como un Volkswagen Golf esto sería como un Lotus Elise igual los de mil o dos mil euros como los dual Tron ya serían como la típica berlina alemana de lujo son potentes pesados cómodos lo tienen un poco todo

Voz 1491 20:09 bueno ya veis tantos como peces en el mar no dime dónde andas te diré que patinete tienes son las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias

Voz 22 20:18 habían grabado sin mi permiso sin mi consentimiento lo habían enseñado porque lo tienes que enseñar porque difundido porque quieres que la gente vea esas cosas todas

Voz 1491 20:29 esas preguntas se sigue haciendo Ana una mujer a la que hace años cuando sólo tenía dieciocho grabaron manteniendo sexo la grabaron sin permiso después difundieron el vídeo un caso sí Milán aunque con un final afortunadamente distinto al de la trabajadora de Iveco que se suicidó hace unas semanas

Voz 1895 20:45 hoy en la cara B han querido hablar precisamente del concepto de intimidad para saber mejor en qué consiste porqué es importante conservarla Juan es la definición de intimida

Voz 1880 20:54 pues para la RAE es la zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo especialmente de una familia es también el aspecto más personal reservado y privado de un sujeto o aspecto interior profundo de una persona que comprende sentimientos vida familiar o relaciones de amistad con otras personas y que es lo íntimo que pertenece a la intimidad de la persona especialmente a sus afectos pensamientos sentimientos lo que se realiza también en la intimidad la palabra íntimo viene del latín Inti que es interior del vocablo de origen europeo que expone de el carácter superlativo no así que lo íntimo sería lo muy Interior lo de muy Si sumamos el sufijo boda de intimidad que significa cualidades en la intimidad es la cualidad de lo que está muy dentro de lo muy interior una metáfora musical sería lo nuestro no lo que cerramos con llave la habitación mi habitación de Antonio Vega

Voz 9 21:47 a mí

Voz 1895 21:57 Ana garras buques filósofa la filósofa ya de la cara B de Hora Veinticinco también cree que es habitación a la que canta Antonio Vega es una buena metáfora de de la intimidad un espacio en el que nosotros decidimos alguien dejamos entrar a quién no en qué momento también en qué condiciones que se entiende por intimidad que eso lo incrimina

Voz 1880 22:16 Clos íntimo es lo más propio es lo más en extirpa hable si me despojo de nombre propio también estallido desaparece la persona persona es más cara aquello que yo muestro a los demás a nivel social es la habitación es la habitación interior aquí allí donde yo puedo ser yo mismo

Voz 6 22:35 pero en cambio tú puedes darle ya había quién quiera sobrino de la Puerta aquí

Voz 1880 22:40 claro tiene que haber una tiene que haber una confianza una confianza implica que esa persona va a cuidar el secreto de lo que tú eres o va a tener la suficiente el suficiente tacto como para saber qué es lo que puede hablar de lo que pueda lo haré lo que no puede

Voz 6 22:54 la diferencia entre lo íntimos es que la gente lo íntimo

Voz 1880 22:59 en lo personal lo personal muchas veces tiene que ver con con un no con lo no con lo que ellos sois sino con estar por ejemplo a nivel personal te puedo contar que estoy casada pero a nivel íntimo te puedo Lomito puedo no contar tesina ve me va bien llevaban en el matrimonio tiene que ver en cierta manera con el la faceta o la manifestación social que quiero dar mi persona

Voz 1491 23:30 los versos de una canción en la poesía están cargados de de confesiones íntimas esta sí pensadas para ser compartidas en este tema que suena por ejemplo oleada Julieta Venegas dice todo lo que ya viví lo sigo cargando lo llevo muy dentro de mí nunca lo he olvidado

Voz 1895 23:50 la intimidad en la música aparece sobre todo en baladas un poco ñoña otras más moneditas pero baladas aunque también la intimidad tiene su espacio en el mundo del rock

Voz 6 24:16 sí cuando nadie me ve en los momentos de intimidad soledad cuando uno está solo con uno ya no tiene nombre has pensado en los sinónimos de intimida de una de ellos ya hemos hablado

Voz 1880 24:25 qué es lo personal tú Jesus personal dicen los Depeche Mode alguien que escucha tus oraciones alguien que te cuida alguien a quién importa es alguien que está ahí realmente están hablando de de de Tino eres tú mismo tuyo o íntimo y dos hemos dicho personal vamos con lo privado terminó del que hemos hablado también lo privado no trae Tina Turner

Voz 1895 25:05 con el arte esa sociedad la intimidad con con libros o películas en los que el autor cuenta pues sus vivencias no algo como muy muy muy íntimo de hecho el arte se utiliza mucho para retratar ese momento que entramos en el espacio reservado de alguien o alguien entran en nuestro himno sólo habló de sexo que que puede parecer

Voz 1491 25:22 no es la edad el arte es una forma pues de expresión de de una intimidad que a lo mejor no quieres expresar simplemente

Voz 1895 25:28 sí total con palabras ahora habituales ha recopilado algún

Voz 1491 25:30 las series y películas en las que los protagonistas digamos que se lanzan intimidades a la cara los unos a los otros la primera es muy reciente ir transcurre R durante una cena de un grupo de amigos que creen que se conocen mejor de lo que realmente hacen si de esa de recuerdo

Voz 6 25:51 una película de Alex de la Iglesia de hace un par de años perfectos desconocidos no que estaba basada también en una película italiana que era de un año antes

Voz 24 25:59 todos los móviles en el centro de la mesa mensajes Whatsapp llamadas lo que nos llegue

Voz 1880 26:08 en la escuchamos todos pero quería acercarme también a películas que nos hablan de esa intimidad que hemos habla tocado ya de la sexual que se llega incluso a creer con máquinas es la película Hair

Voz 25 26:21 con esta canción podría ser una afronto calcula en este momento en nuestras tienes

Voz 1880 26:31 es una película de dos mil trece yo creo que la recordaréis con Joaquin Phoenix que el se enamora están muy solos enamora de un sistema operativo realmente llega sentir que esa es una relación real que recíproca más mejor dicho un capítulo de una serie es el capítulo III de la temporada uno de Black Mirror se titula todas historia cortos en el futuro llevan incrustado un chip en el que guardan todos sus recuerdos llenos cuando quieran puedan revisarlos de los buen ver en una televisión pero claro los pueden revisar ellos mismos pero el resto de la gente la intimidad desaparece es un capítulo brutal

Voz 6 27:15 Madonna ha estado siempre al frente de la vanguardia no es una novedad

Voz 26 27:19 esto que consiguiese llegar al número uno con una canción de un solo acorde ya es otra historia nuestra historia de esta noche

Voz 27 27:29 Madonna

Voz 26 27:30 a medio mundo a bailar en el año dos mil con Music una canción que surgió de un concierto en un teatro de Sting cantante The Police a Madonna le llamó la atención que durante casi todo el espectáculo la gente estuviese sentada tranquila hasta que Sting se puso a tocar los grandes éxitos de su banda pieza gente que se estaba portando también se desmelenó y perdió los papeles Ivy lo que puede hacer la música la gente contó a la revista Rolling Stone Madonna poco después la cantante rubia llegó al número uno con esta oda al poder de la música una oda y un solo acorde

Voz 28 28:15 sí

Voz 3 28:20 eh el juego

Voz 20 29:14 el número uno con un solo acorde

Voz 1491 29:16 pues ya nos da una idea del poder de la música Madonna con Music en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardona

Voz 29 30:09 negociar con los partidos minoritarios del Congreso de los Diputados aquellos que serán decisivos para su investidura como presidente después de un martes en el que tras reunirse con Pablo Iglesias tanto peso como podemos hablan ya de un gobierno de cooperación en adecuar

Voz 30 30:21 al gobierno conjunto gobierno de coalición de cooperación eso nos da igual lo importante es el contenido el contenidos un gobierno comprometido con un programa de justicia social

Voz 31 30:31 por qué hablamos de un gobierno de cooperación porque eso nos permite explorar la posibilidad de un gobierno integrador incluyente no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición no Gobierno de cooperación es otra cosa

Voz 29 30:44 PP y Ciudadanos que también se han visto con el presidente del Gobierno en funciones no se ha movido ni un milímetro de guión casado y Rivera le han confirmado a Sánchez personalmente que no lo van a apoyar investidura

Voz 1880 30:54 y hoy veremos qué sucede con el Gobierno en la Comunitat

Voz 29 30:56 valenciana el presidente Ximo Puig Seven apuros para volver a serlo porque a sólo unas horas de su discurso de investidura que será a las diez de la mañana se han atascado en las negociaciones para revalidar el Pacto del Botánico entre socialistas valencianos Compromís Podem estos últimos dicen que no pueden asegurar su apoyo a Puig sino entran en el Gobierno pero el president

Voz 6 31:14 Dios pero que no entendería que no era pero cada responsable del sus decisiones

Voz 29 31:20 día en que se llegue a un acuerdo el pacto podría firmarse al día siguiente de su investidura es decir mañana cambiamos de asunto de los sucesos la Policía investiga la muerte de una mujer de treinta y seis años embarazada de seis meses que ha aparecido degollada en su casa de Xàtiva en Valencia este martes por la tarde ha sido su pareja al que asegura haberla encontrado al volver a casa del trabajo ya llamada a emergencias para avisar de lo que pasaba el hombre está colaborando con los investigadores y las primeras pesquisas confirmarían su versión

Voz 1491 31:45 eh no hay constancia de denuncias previas

Voz 29 31:48 malos tratos o violencia de género el Ayuntamiento de Xàtiva ha decretado un día de luto ya ha convocado una concentración hoy en señal de repulsa de los tribunales hoy el juicio es llega a su fin el Supremo celebra

Voz 1491 31:58 hoy la jornada número cincuenta y dos de un juicio

Voz 29 32:00 por el que han pasado cuatrocientos veintidós testigos desde el pasado doce de febrero Alberto Pozas

Voz 0055 32:05 los abogados abandonaron ayer el tono más político que adoptaron algunos al principio el juicio y rebatir una por una las acusaciones de la Fiscalía Xavier Melero abogado del ex conseller dijo que el uno de octubre el problema no fueron los Mossos d'Esquadra fueron los altos mandos de Interior

Voz 32 32:18 el dispositivo de coordinación Heron fraude nadie desde el ministerio quería coordinarse con la policía autonómica

Voz 1895 32:24 Jordi Pina abogado de Rull Turull y Sánchez cuestionó

Voz 0055 32:26 que se pueda hablar de violencia tras ver los vídeos del uno de octubre

Voz 32 32:29 esa es la violencia necesaria para doblegar al Estado con la mordiscos

Voz 0055 32:34 Andreu andenes de abogado de Yunquera seis Romeva pidió una sentencia absolutoria para que la política resuelva el problema

Voz 32 32:39 tenemos oportunidad porque la política no va a desaparecer y lo tenemos que devolver la pelota la política es una cosa interesante que puede hacer la sentencia

Voz 1895 32:46 si no hay cambios en el calendario que maneja el Tribunal hoy se debería

Voz 0055 32:48 escuchar al resto de abogados la última palabra de los acusados y el juicio al pluses quedará visto para sentencia que hacer viñetas en Hoy por hoy

Voz 6 32:56 un nuevo capítulo de música y política la cabecera de las

Voz 1895 33:58 bañeros pues una mañana que empieza con bastantes nubes en el Cantábrico

Voz 26 34:02 caído algunos chubascos de hecho casi todo el día de forma intermitente eso sí irán cayendo chaparrones esta tarde en más intensos en Galicia esta mañana algún chubasco en Murcia y también en Baleares las nubes bajas que tenemos en Cataluña en algunas zonas de Aragón del norte del país en general llevan a disipar las nubes que tenemos en Canarias van a seguir activas casi todo el día va a ser una jornada de bastantes nubes allí con algunos chubascos como ya de hecho han ido cayendo las últimas horas las temperaturas hoy empiezan a subir otra vez un poquito no es que vaya a hacer un calor excesivo esta tarde pero más que ayer sí en el Guadalquivir Guadiana de veintiocho a treinta y dos grados y algo de viento que va a ser más fuerte en el Estrecho viento de levante destacar Marina el batacazo de temperaturas que hemos tenido ahora mismo de hecho que estamos teniendo ahora mismo dos grados hay en Teruel doce en Donosti en Madrid veinte grados en cambio en Santa Cruz de Tenerife y un dato que os va a gustar en

Voz 6 35:00 pueblecito de Teruel en Linares demora ahora mismo tenemos siete grados bajo cero bajo

Voz 1491 35:06 cero riesgos Mora rico

Voz 6 35:09 esperamos que que allí los vecinos

Voz 1491 35:11 no se hayan quitado el sayo que estarán pasando muchísimo frío en bueno día de lluvias todavía algunos chubascos nos acabas de comentar mi yo no sé si por ser primavera el agua de la lluvia una temperatura de tinta que que en invierno

Voz 26 35:30 pues sí a ver la temperatura de la precipitación líquida que son esa creo que es comenta que el día de las yo vidas las lluvia solos chubascos también va variando en función de la época del año pero en general es una cantidad osea es una gota de agua son gotas sean pequeñas sean grandes que caen bastante más frías que lo que sería el entorno por tanto son sensaciones de agua bastante más fría hay que decir que ahora en primavera las precipitaciones serán en gran medida en forma de chubascos en forma de lo que se llaman precipitaciones convictivas osea precipitaciones que caen de golpe en forma de lluvia intensa pero durante poco rato en forma de tormenta incluso ID esas gotas bastante grandes eso lo que provoca es que

Voz 6 36:14 la atmósfera se enfríe rápidamente de hecho a partir

Voz 26 36:17 de los mil quinientos dos mil tres mil metros de altura en esta época podemos tener irrupciones de aire bastante frío como por ejemplo la que hemos tenido la que tenemos todavía en estos momentos en el norte del país y eso lo que le confiere a la esfera es ese aire más fresco que hace que las gotas caigan bastante frías para que nos hagamos una idea un chubasco de los de primavera la incluso de los de verano también esas gotas caen unas temperaturas alrededor de los diez trece catorce grados aproximadamente por tanto imaginamos un día ahora de primavera en el que puede calentar mucho la tarde en el que nos podemos plantar en los treinta grados sin pestañear de golpe cae uno de esos chubascos pues la temperatura del agua al ser como veinte grados más baja hace que el ambiente se enfríe y que además pues que tengamos esa sensación de que el agua está cayendo muy fría pero que sepáis eso que la temperatura de chubascos de primavera la temperatura del agua que cae es de alrededor de diez a catorce grados también para que tengáis una idea catorce grados es la temperatura ideal del agua del grifo para venderla y por encima de catorce grados es un agua que ya se se entiende que no es tan apta para el consumo más de veinte grados de hecho que salga el agua aunque nos parezca que veinte grados es fresquita pues ya no es apta para el consumo y por debajo de diez grados es un agua que es muy fría por tanto tendríamos que dejar que se calentar un poquito

Voz 1895 37:33 si la lluvia hasta entre diez y catorce grados de ahí que en verano después de un buen chaparrón este ITA no tan a gustito no que refresque el ambiente pero supongo que habrá sitios en los que caiga mucho más caliente no sé si trópicos por ejemplo

Voz 26 37:46 pues sí existe lo que se llama la lluvia cálida y que nadie piensa a estas horas que puedes otro tipo de lluvia o de otro color

Voz 20 37:55 sino que es la lluvia caída

Voz 26 37:56 lluvia que cae del cielo la lluvia cálida es una temperatura bastante más suave la que tiene de hecho son gotas de agua que caen a veintidós veintitrés grados de temperatura eso lo que no sé lo que nos da una sensación de agua sensación muy curiosa una sensación de agua que va cayendo entre comillas como si fuera caldo eso se da mucho en los trópicos porque porque los trópicos tenemos aire caliente que que hace que la atmósfera lógicamente no se enfríe tanto por ejemplo nosotros a unos cinco mil metros de altura incluso en verano tenemos temperaturas encima de nuestras cabezas en la península en Baleares son Canarias pues de cinco diez quince grados bajo cero eso a cinco mil metros de altura en los trópicos esas temperaturas no son tan tan bajas se quedan en los cero grados y poco más por tanto el agua al caer caer de una forma más cálida es esa sensación de estar por ejemplo a mí lo que me pasó cuando estuve una vez en Jamaica pues estar en la piscina de la del hotel el agua calentita pero es que llovía muy fuerte y el agua caía casi más caliente que la que tenía en la piscina eran muy curioso pero es que esa lluvia calidad también se da en la península Ibérica y concretamente se da en el Mediterráneo y no precisamente en verano que es lo que la gente puede pensar claro en verano hace más calor el agua cae más caliente no eso no tiene nada que ver porque el Mediterráneo está tan cálido se pone como un caldo que se forma a lo que se llama esa convicción que os he dicho antes esas nubes de tormenta que se forman pero tienen muy poca altura osea la nube llegue a tener un grosor de poco más de tres o cuatro kilómetros y que pasa Caixa altura de tres o cuatro kilómetros el agua o el aire mejor dicho en el Mediterráneo sigue estando muy suave por tanto son chubascos que al revés de lo que acabamos de comentar Aitor de que si llueve refresca aquí cuando llueve lo hace de forma intensa pero queda un ambiente muy bochornoso eso es muy típico ya os digo del del verano de finales de verano y otoño más bien en el Mediterráneo con gotas de agua que caen a veintiuno veintidós grados de temperatura sensación por lo menos curiosa de que te caiga encima ese agua

Voz 1491 39:58 más o menos grado arriba grado abajo qué temperatura va a caer hoy la lluvia qué temperatura va a caer esos chubascos de hoy Luismi pues

Voz 26 40:06 mira todavía esta mañana algunos copos de nieve como paso ayer en el sistema cantaba

Voz 20 40:11 el agua muy muy muy fría y sus agua

Voz 26 40:14 tan fría como que son copos de nieve pero temperatura

Voz 6 40:16 es de doce catorce graditos esos chapas

Voz 26 40:19 planes que caen en Baleares o los que caerán esta tarde por ejemplo en el Sistema Ibérico

Voz 1491 40:22 bueno una ducha para espabilar Se desde desde luego gracias Luismi hasta mañana buenos días un abrazo

Voz 1895 42:18 el buenos días de nuevo qué tal buenos días

Voz 1484 42:20 hasta aquí sigo que antes no lo he mencionado en un chalet del centro que es donde tiene la sede esta ONG Teléfono de la Esperanza que bueno que atiende como decís vosotros las veinticuatro horas del día siete días a la semana y que además de atender telefónicamente tienen talleres y asistencia psicológica por toda España el teléfono lo decimos también para nuestros oyentes es noventa y uno cuatro cinco nueve cero cero cinco cero y estoy aquí ahora mismo con Eva Álvarez que es una de las voluntarias buenos días Eva

Voz 22 42:47 buenos días qué tal buenos

Voz 1491 42:50 días lo primero que le quería preguntar a Eva

Voz 6 42:52 es que perfil es el que tenéis más hábito

Voz 1484 42:55 el mente de gente que os llame

Voz 22 42:57 pues fundamentalmente gente que se encuentra

Voz 6 43:00 hola

Voz 22 43:01 hay mucha gente también con depresión con momentos de ansiedad de angustia básicamente gente que se encuentra en situaciones que no sabe resolver o que necesita ayuda para resolver

Voz 1491 43:16 buenos días buenos días eres voluntaria comentaba Sergio no se ese tenéis algún tipo de formación las personas que estáis al otro lado del teléfono de la esperanza

Voz 22 43:28 sí me temo además que es un requisito y quienes fue el teléfono es implacable antes de incorporarnos tenemos todo un año de formación es una formación especial y específica el teléfono pero además en el momento en que nos incorporamos firmamos la obligatoriedad de seguir en una formación permanente talleres y concursos sí

Voz 1895 43:54 vi por ejemplo no sé si ha recibido alguna llamada esta noche pero cuál es vuestra primera respuesta supongo también que dependerá del caso pero que es lo primero que tenemos que hacer ante una llamada al Teléfono de la Esperanza

Voz 22 44:08 nosotros estamos para escuchar Se la función principal es que esa persona no se sienta sola acogerla que sepa desde el primer momento que no estamos aquí para

Voz 1880 44:21 lugar ni para pensar

Voz 22 44:23 que quién es ni si hace bien y si hace mal sin

Voz 1880 44:26 Clemente que se sienta acogida respetada

Voz 22 44:29 desde lo que es desde su circunstancia

Voz 1491 44:32 cuántas personas estés trabajando una noche como

Voz 22 44:34 no como la de hoy Eva pues somos veintinueve centros como te ha dicho Sergio tenemos guardias nocturnas todos los días de la semana de lunes a domingo pero somos todos voluntarios entonces bueno estamos un poco sujetos a las condiciones personales también de cada uno

Voz 1880 44:54 aunque garantizamos el ser

Voz 22 44:56 vicio en las veinticuatro horas los siete días pero tenemos familias vidas particulares la el las noche es bueno son un poco incompatibles con estas cosas así que vamos haciendo las guardias para dar el servicio un poco como vamos pudiendo

Voz 1491 45:12 sin embargo entiendo que serán las noches y los momentos en los que más llamadas que se reciban en el en el Teléfono de la Esperanza su desde un momento en que uno no se pone más introspectivo a lo mejor piensa más en su situación y esto es así

Voz 22 45:28 sí sin duda además como bien intuía no solamente estamos más introspectivo sino

Voz 1491 45:35 tengo que a todos nos ha pasado cualquiera

Voz 22 45:37 Toño problema cualquier pequeña dificultad por la noche se magnifica todo es mucho más siniestro nosotros somos mucho más pequeñitos no sentimos mucho más incapaces de sacar adelante una situación que a lo mejor a lo largo del día bueno pues nos preocupa pero no es tan importante

Voz 1880 45:56 con independencia de que

Voz 22 45:58 Nos enfrentamos a problemas de soledad a problemas de depresión que por la noche evidentemente se agravan y se hacen más evidentes

Voz 1895 46:05 Eva antes hablabas de otro tipo de de ayudas y servicios asistencia psicológica hacéis seguimiento de de alguno de los casos o hay casos que simplemente se quedan en la llamada listo

Voz 22 46:15 sí hay casos que se quedan en la llamada que podemos acompañarle en la llamada Hay colgamos si siente que ha encontrado una solución que se encuentra mejor hay casos en los que recomendable un seguimiento a través de compañeros que hacen tratamiento psicológico o terapia psicológica también tenemos talleres para la salud y el bienestar emocional y hay muchísima gente que llama ya está en tratamiento es importante bueno pues saber que a nivel privado sabemos que el son con consultas carísimas que a nivel administrativo pues no hay citó al seguimiento o no se pueden dar todas las sesiones que quizás estas personas necesita no les gusta Ariane Ia ellos acuden a nosotros acuden al teléfono

Voz 1491 47:08 pues te va Álvarez muchísimas gracias por atendernos vamos a recordar ese teléfono nueve uno cuatro cinco nueve cero cero cinco cero un teléfono el Teléfono de la Esperanza que es anónimo las llamadas son anónimas es importante esto también a remarcar lo que empieza por eso que nos contabas deba que es simplemente encontrar una persona al otro lado

Voz 22 47:27 que escuche gracias

Voz 27 47:30 un abrazo hasta ahora Sergio hasta ahora chicos

Voz 1491 47:44 no nos hablaba Alfonso Cardenal en su sofá Sonoro de hoy del poder de la música IS el que utilizamos ahora para cambiar totalmente de tema para trasladarnos a una terraza al lado del mar o del río en la montaña es verano Nos estamos viviendo un tinto de verano vuestra bebida veraniega preferida es la encuesta de hoy una rueda de buenas en Twitter que está muy reñida Kamen cuestión de minutos

Voz 1895 48:09 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro tinto de verano encabeza seguido de café con hielo el granizado de limón y por último la horchata guiamos son llama

Voz 1491 48:18 miento a nuestros oyentes valencianos y como buenos oyentes de de buenas han respondido

Voz 36 48:24 dan una buena noche tal el el tendré que es la que gana todos los años Illescas será echaría mano de lo mejor de lo mejor de horchata y era una cosa más por aquí por Teruel estoy pasando ahora marcado dos grados sean super super filo en Gavà buenas noches

Voz 1491 48:40 grados frío José Luis de de Ribarroja nos quedamos con esa receta de la horchata casera José también reivindica la bebida valenciana

Voz 6 48:51 nosotros amigos del verano horchata

Voz 12 49:03 aquí

Voz 6 49:04 Bielsa todo limón granizado

Voz 1855 49:11 mira pues ahí está seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Nos queda escuchar a Inma que ellas más de granizado

Voz 37 49:18 por favor y lo ha analizado de limo qué pensáis que es agua CIBIR fui con mi pelo pero qué equivocados estáis muy enfadada con vosotros guerra amigos dado el limón es es fresquito estar vi cómo estáis contando y luego el café con leche ICO Dielo Marina Sergio así todo el verano síntesis raros con esa inconsciencia no me lo puedo creer

Voz 1855 49:54 tiene razón y no sabemos cómo vamos a aguantar todo el verano aquí yo tampoco oye tampoco lo sé pero bueno tomamos

Voz 1491 50:00 nota Inma no Thiem pádel vamos a tener más

Voz 1855 50:02 el potaje no con lo que nosotros te queremos cinco y veinte cuatro veinte en Canarias para que empiece la temporada de de horchata el verano propiamente dicho quedan aún unos días pero hoy podemos decir que estrenamos el verano

Voz 1491 50:17 futbolístico que es cuando los estadios se abren pero no para jugar partidos no para presentar fichajes el Real Madrid presenta hoy a Djokovic y mañana a Eden Hazard que por cierto ayer se marcó un partidazo en el tres cero de Bélgica Escocia

Voz 29 50:31 sobre todo que primero parte de en Hassan ha sido un buen catálogo pero esa conducción de balón

Voz 1895 50:36 esa verticalidad el regate

Voz 29 50:39 disparo la visión de juego la libertad lo que bueno lo que pueda hacer por ejemplo asociándose con Benzema seguro que va a dar tardes al Real Madrid porque es uno de los cinco mejores futbolistas del mundo y es una gran noticia Parallel la Liga no sólo para el Real Madrid se nos fue cristiana la Juve será al Paris Saint Germain en estos tiempos que corren donde la Premier no hacen nada más que fichar a golpe de talonario pues hombre que un futbolista como Hassan en el top cinco Se venga a la Liga española pues es una gran noticia

Voz 1895 51:07 uno de los hombres que la he visto crecer en estos últimos años ha sido el entrenador español Roberto Martínez que es seleccionador belga pocas veces responde tan rápido una pregunta tan difícil

Voz 29 51:16 está ahora mismo en el mejor momento su carrera

Voz 38 51:18 sí sí sí la la pregunta

Voz 13 51:21 es muy difícil supo de de opinar de momentos de forma de situaciones de los jugadores yo creo que es muy claro tiene veintiocho años un jugador que siempre se ha movido por su habilidad en el uno contra uno por su talento personal ahora está una edad que entiende muchísimo más que eso tiene

Voz 8 51:41 yo creo que eso sí

Voz 13 51:44 en una contra uno estamos hablando de lo mejor del mundo y se ha convertido en líder desde la la participación en un Mundial que yo no dio en el mejor momento de su carrera para emprender para liderar cualquier proyecto

Voz 1491 51:56 el tercero en llegar al Real Madrid Bassam Mendi lateral francés del Olympique de Lyon que se anunciará en los próximos días para quién de buenas Os vamos a repasar la operación salida del Madrid en un minuto hemos comprimido todo lo que ha dicho Mario Torrejón en el Larguero papel y boli

Voz 1501 52:10 de momento cómo estáis operación salida porque parece un poco atascada Mario eh mendigo a pasar reconocimiento médico ya que cuando digo ya yo creo que es mañana o pasado también se va a hacer yo creo oficial la operación Pogba que es prioridad número uno hay que poner en remojo esperar vuelven muchos cedidos por ejemplo Kovacic James estos son de salidas fáciles porque el Kovacic Le sigue queriendo el Chelsea quieren que vuelva no sé si traspasado pero que vuelve a esta temporada de nuevo jugar con los de Londres James le quiere mucho el Nápoles quiere apostar por el Ancelotti seguramente James donde mejor rindió fue precisamente con el técnico italiano así que Estados salidas como digo parecen fáciles Borja Mayoral por ejemplo que creéis una Real Sociedad te quiere a la Real Sociedad Ceballos tiene varias cosas para para las cesiones que son Tottenhan y Lyon por ejemplo y alguno más por ahí en Italia ya veremos que elige finalmente Ceballos y ojo porque dejar que le querían mucho mucho el Ajax en ningún caso traspasado pero él se quiere marchar y tiene una cesión muy importante para el Leverkusen también para Raúl de Tomás que ya veremos eh que en qué club recalar finalmente porque tiene una buena venta están preguntando por el Lucas Vázquez Bale están con el cartel de transferibles y que se puede marchar en qué momento del Real Madrid Lucas Bale Isco y Asensio eh podrían estar en condiciones de negociar su salida yo no digo que todos ni mucho menos ni siquiera creo que tampoco se queden todos tampoco no ni mucho menos yo creo que por lo menos la mitad se pueden eh

Voz 1895 53:27 pues uno que se va seguro aunque del Athletic Griezmann este martes ha jugado con Francia Andorra enough penséis que ha dicho mucho Antoine sigue tirando acertijos adivinanzas y aunque todos sospechamos donde va a acabar Él no suelta

Voz 0198 53:39 en una sólo tío puede de paciencia es es donde quiero quiero jugar el como he dicho en Francia e se los sacrificios que quiero hacer y nada sólo os pido puede de paciencia yo también soy impaciente Hay y ojalá salga lo más rápido posible

Voz 1491 53:58 son las cinco y veinticuatro las cuatro y veinticuatro en Canarias

Voz 40 54:05 su no eh

Voz 41 54:26 digo yo que tampoco nos hace falta muchas Kusa hablara

Voz 1895 54:29 para escuchar un rato buena música y mucho menos

Voz 1491 54:31 si se trata de Johnny Cash estas lonas negras al Gro

Voz 1895 54:34 la música por cierto es de Bob Dylan y la canción de Johnny Cash abría el disco lágrimas amargas baladas de los indios americanos un trabajo dedicado a los nativos norte

Voz 1491 54:45 de hecho el propio cajas lo Javier del Pino y Rafa Panadero en revolución