De Buenas a Primeras (13/06/2019)

en la Cadena SER

Voz 1509 00:49 qué tal hola este jueves trece de junio viene con un tiempo muy parecido al de ayer tiempo variado tenemos nueve grados en Peñafiel Valladolid algún chubasco aislado todavía en Galicia y Asturias tiene el resto del país vamos a tener alguna nube pero que se irá disipando con Gasol aunque es la decisión de un solo país es una decisión histórica y que puede marcar el futuro de todo el planeta el fondo soberano de Noruega el mayor del mundo va a desinvertir va quitar dinero de empresas de petróleo y gas para gastarlo en energías renovables

Voz 1621 01:24 once mil millones de euros va a sacar empresas petroleras hice calcula que puede llegar a invertir diecisiete mil millones en renovables estamos hablando de un país petrolero eh en el que la economía depende fundamentalmente de la producción y exportación de crudo de gas pero precisamente por eso no quieren jugársela

Voz 0527 01:40 el precio se ha desplomado hasta el entorno de los sesenta renquea que el precio del petróleo se desplomó hasta los cincuenta y ocho en menos de dos meses pero la caída de Analistas Financieros Internacionales pone el acento en la debilidad de las

Voz 1621 01:56 llevamos meses ya escuchando a nuestro compañero de Economía a Eladio Meizoso hablarnos de la permanente y progresiva caída del precio del petróleo y este movimiento de Noruega tiene más que ver con eso con con el dinero con la economía que con su compromiso con el medio ambiente

Voz 1509 02:11 pero no deja de ser un paso en este sentido el mensaje es claro y lo está lanzando uno de los principales inversores del mundo por un lado el riesgo climáticos claro y por tanto el objetivo debe ser depender cada vez menos del petróleo y por otro el dinero bien invertido debe ir a parar a las energías renovables ahí está el fue

Voz 1621 02:30 pero lo que no deja de ser una buena noticia una buena oportunidad en este caso para España donde el Gobierno tiene en marcha un programa para potenciar

Voz 1509 02:38 las energías limpias que estamos hablando de que el fondo noruego está autorizado a gastar hasta diecisiete mil millones de euros en proyectos eólicos y solares diecisiete mil millones de euros de inversión en energías renovables cuando se produzca cuando tenga lugar estaremos hablando de la mayor inversión de la historia en este tipo de energía una apuesta como decimos histórica por las renovables por un mercado respetuoso con el medio ambiente

Voz 1621 03:07 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a detenernos y también ampliar esta decisión histórica del fondo soberano noruego que va a tener consecuencias a nivel mundial Ike puede ser como decíamos una oportunidad para España

Voz 1509 03:38 es tres dos tres siete cero cuatro no podéis vernos pero hoy nos hemos puesto el disfraz de Jesús ya nos hemos puesto en plan serconsumidor en nuestra encuesta tema polémico del día cuál es el producto más sobrevalorado el peor en cuanto a relación calidad precio más de la mitad de los oyentes entre ellos Sarah de Zaragoza lo tenéis claro buenas

Voz 6 03:58 los llevo está el café de Starbucks porque aunque por muchos pijo toda vez que te pongan es que es carísimo llevan así el aguacate me encanta Pritzker también dijo que está súper caro ir estuvo en Canarias que bueno allí como cúmulo cultiva sería más barato tampoco era más barato y otro tema como hace la gente por favor que me digas secreto para elegir en boca que hoy porque esto es peor que elegir una sandía

Voz 1621 04:17 bueno pues ahí queda ese llamamiento de Sara como elegir bien un buen aguacate podéis contarnos lo sé alguien tiene algún truco en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro os seguir quejándose producto sobrevalorado

Voz 7 04:32 a dar la marcas es agua Shirley lo mismo sucede con champán

Voz 1621 04:37 vaya tenemos superiores

Voz 7 04:40 E incluso más baratos pero la marcar la mano

Voz 1509 04:43 no sé yo Si estoy con José Luis de San Blas en esto

Voz 1491 04:47 Timo pero los oyentes sois los queman da

Voz 1509 04:49 es productos sobrevalorados de eso de eso va la encuesta de vivienda

Voz 8 04:52 hola soy madre Madrid vamos a ver que yo aquí mucha confusión la aquí no hay no sabe a nada nunca entonces quién haya comido vino hay diga que sabe a algo ha comido otra cosa que no es que no ha el aguacate pues está bueno pero tampoco es Orgaz Micó los arándanos una falacia como otra cualquiera decían que era bueno para cómo hará para la CIS Ci para que ahora ha salido en un estudio que no es el caso del estar va pues si te gastas cuatro euros si te echan siete kilos de nata azúcar doping poquito King pues es normal que sepa bien de enfadada

Voz 1621 05:32 hoy con la encuesta de Madrid es decir un beso

Voz 1509 05:34 eso Inma ha escogido la metralleta

Voz 1621 05:37 venga portada pim pam Pink Talking tengo que es defender un poco el malestar que no nos metemos con la marca nos metemos impone el parecía exactamente pero que sí que luego cada uno tendrá la libertad de ir o no yo esta misma

Voz 9 05:48 no he venido aquí a la redacción de gas Arbeloa y luego publico algo

Voz 1621 05:53 Twitter la aquí no es el segundo producto más votado

con Mariela Fernández y Aitor Albizua

Voz 10 05:59 el alimento más sobrevalorado que hay él aquí no para lo único que ha servido para que los campo donde se cultiva que osea en América del Sur la gente que sea la comida por allí en aquellos países porque está dentro de su dieta se le haya puesto a millón por qué alguna iluminada o algún iluminado tipo Gwyneth Paltrow la llegada por decir que la que no es la mejor de un botón y entonces todo a comer Quino ha cuando no es más que el equivalente de nuestras maravillosas lenteja coman lentejas o las tomas in

Voz 1509 06:30 dejar u cordial saludo Moore evitó Joaquín de Murcia comprometido con las leyes

Voz 1491 06:36 Texas no tiene nada que ver con las lentejas no puedo opinar porque no tomado aquí Noa en mi vida tercera

Voz 1509 06:42 casi empatada con la aquí Noa el aguacate

Voz 11 06:44 eh el café de estar va Arbas Ny el aquí no vamos a dejar de pagar los cuarenta dos cincuenta sesenta lo que sea por un café alimentos sobrevalorados bueno pues si el aguacate calidad precio desorbitado

Voz 1621 07:02 con el aguacate una tostada para desayunar con amigos

Voz 1509 07:05 me encanta pero es verdad que se paga eh a todo a todo

Voz 1621 07:08 eh en salada con aceite y sal

Voz 1509 07:10 quitó de tomate hace falta algo maravilloso

Voz 1621 07:13 bueno y por último los arándanos la kryptonita para una de nuestros oyentes buenos días

Voz 12 07:19 eh aborrezco la aguacate y se empeñan en ponerlo en todo como el vinagre que es dichoso de Pedro Ximénez qué manía Einstein toda comer que no no he sido capaz sólo unos granos de no sé qué insípido sosos y tontos al arándanos hoy alérgica así que descartado el café de estar Bach es malo y caro sabe a todo menos a café

Voz 1621 07:43 bueno ya estamos ahí está la opinión de Julia Alicante un beso la encuesta siga abierta en Twitter arroba de buenas y podéis también contarnos qué otros productos os parecen que están un poco sobrevalorados que están un poco caros para para lo que son

Voz 1509 07:56 yo diez está en la producción y Borja González en la técnica

Voz 1491 07:58 a la radio de momento no puede está entre las opción

Voz 1509 08:01 Inés porque es gratis no tenéis excusa para marcharnos empieza de buenas a primeras

Voz 13 08:20 Alex Belén tal Guzmán el día dos vuelta al zulo fue el cual fue Peter Cory COI Baby Ali Ben Ali

Voz 14 08:47 y tu club sí exacto la actriz

Voz 3 09:30 no parón no con la va a estar en ello

Voz 15 09:42 en el lado Tino tan Totó dos dos dando mucha grasa Bamut la abusiva tanto notas con nos más

Voz 3 09:56 Adif la raza

Voz 1509 09:59 son las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias como se nota que además de buen comer ir de buen beber en el equipo preguntabas por productos comestibles sobrevalorados después de que nos contáis en miércoles vuestras bebidas veraniegas preferidas con el cambio estación cambiamos de ABI pitos a todos los niveles también en la radio por ejemplo escuchar Aimar Bretos es ya casi más veraniego que el Tour de Francia o seguir en redes Laguardia de de Pedro Blanco y luego también hay disputas peleas

Voz 3 10:31 las típicas del verano como

Voz 1491 10:34 quien maneja en casa el aire acondicionado

Voz 17 10:36 hola buenas tardes qué tal su nombre amigo llamado Leandro Leandro y llamadas de un iPhone en esta localidad se pueblo aquí el Himalaya a Tenerife

Voz 11 10:54 Tenerife entonces ya la y entonces sí lo conoce bien no aquella zona calor FETE verdad cabroncete

Voz 17 11:00 se ha calado mucho calor mucho calor como lleva el uso del aire acondicionado en casa

Voz 18 11:04 para para la mala en verano otra mal a casa cinco grados en invierno a treinta y cinco que lo lógico pienso yo

Voz 11 11:11 además buscas un poquito lo que es contrarrestar lo que hace fuera no tanto tanto

Voz 18 11:15 por supuesto que si tanto para que Páramo pregunto para qué para para que emita lo hoy el aire acondicionado

Voz 17 11:20 a estar a gusto en casa no

Voz 18 11:23 poder lo bien tenemos dinero suficiente como para tener ha dado condiciona la temperatura que sea aunque se me quedé las pelotas como agua aunque se me quedé en la susodicha de herrería

Voz 17 11:35 cuando te lo dice con otras gracias al además para tener una temperatura agradable

Voz 18 11:50 o para de sino que son pobres Anne caso esa la causa principal por la que la gente se pone era concesional apostilló apostilló es cuando

Voz 17 12:00 hombre ahora mira

Voz 18 12:01 a mí ahora me lo que hombre ahora me dan a mí el caballo

Voz 1621 12:04 a ver al final cada uno es muy libre de hacer el uso que quiera del aire acondicionado yo ahora que se acerca el verano no hago más que pensar en cómo lo vamos a pasar eh teniendo que dormir de día tuya tienes Hesperia

Voz 1491 12:16 quién pillara un aire acondicionado si si tengo experiencia mejor no te la cuento

Voz 1621 12:19 con el calor me imagino una sudada bueno lo que está claro es que el Android tenía una gestión del aire acondicionado muy clasista y por eso Sonia ha llamado después para afearle la conducta hay proponer una utilización mucho más social aunque igual de inútil otra llamada

Voz 11 12:35 seguimos hablando de los aficionados tenemos al teléfono a Sonia sonido tu nombre desarrollarlos Sonia blues

Voz 3 12:41 cuéntame Cuéntame el club

Voz 18 12:48 lo que hacemos es justo lo contrario de lo que lo que hacemos es mirar en el móvil la temperatura que hacen en la ciudad sí y entonces ponemos el aire a esa temperatura que estamos a veinte grados afuera pues ponemos el veintitrés que estamos a treinta y ocho pues lo ponemos hecho que estamos sería podemos

Voz 11 13:08 Sonia perdón yo es que esto tiene poco sentido a no sé que es una explicación convincente abundó

Voz 18 13:17 es un poquito sí ya verás tal vez va más bien yo te explico es que en casa somos de izquierdas fincas seis quieres más quieres ir como todo el mundo sabe una persona de izquierdas por coherencia coherencia no debe disfrutar de ningún tipo de lujos mira yo tengo un coche un buen coche pero no lo cojo porqué porque es que se convertiría en la humanidad y la gente de izquierda empezamos a disfrutar de aire acondicionado de coches de agotar

Voz 17 13:42 en se convierte en Sodoma eso a mí me has convencido Sonia

Voz 18 13:47 a eso sí que mi vecino no tienen para macarrones pero votaron partido liberal de derecha pero vale eso sin eso sí sin problemas pero

Voz 11 13:53 bueno pues Sonia muchísimas gracias por la llamada

Voz 1491 13:57 y ahora ya nos vamos a poner serios muchas veces abres el teléfono del programa o pides notas de voz buscando anécdotas divertidas algo distendido y te encuentras testimonios mono que hacen que te coja si te hacen reflexionar Lauro Picatoste fue fue adictos estuvo enganchado al aire acondicionado

Voz 17 14:14 ahora pues tardes Tu nombre me llamo Laura Picatoste Picatoste y conseguir que nada

Voz 11 14:23 los hechos así como sabes cómo como el que quede

Voz 17 14:27 las drogas maquetas porque exactamente lo ves vamos enganchado que se

Voz 18 14:30 a ver te cuento mi experiencia cuando entró el aire acondicionado en la casa pues ha perdido lo haremos me convertí una persona despreciable arruine mi matrimonio mi familia sólo quería era condiciona cada vez más

Voz 17 14:43 poco a poco pero luego te va mal

Voz 18 14:45 no yo no iba a trabajar no atendía las Jaime lea me volvía agresivo es si me quitaba en el mando retorna pedido lento por Suert pospone Celler y ahora dirige una asociación para gente que estaba enganchada al aire condicionan a los vídeos muy bien es para gente que quiere salir de esa mierda sí yo soy un ejemplo que es puede salir por cierto este sábado

Voz 1621 15:05 pues han compartió fue muy

Voz 17 15:07 bajo el eslogan acondicionado no toxicómanos

Voz 18 15:15 participan pues famoso aunque guays como bueno

Voz 17 15:18 tienen quién tiene que es perfecta esta está muy implicado

Voz 20 15:35 pasamos del humor de Especialistas secundarios algún tema de humor pero mucho más serio

Voz 1509 15:49 en un diario como el New York Times renuncie a las tiras cómicas a las viñetas como herramienta de critica política es una noticia muy mala para la libertad de expresión un periódico referente

Voz 1491 16:01 este internacional plegado a las críticas y las presiones que ha provocado una caricatura de del primer ministro israelí de de Netanyahu publicada hace algunas semanas

Voz 1621 16:10 sí además que las viñetas en prensa tienen mucha tradición y tienen la virtud de expresar una idea o una crítica con sólo un golpe de vista sintetizan incluso un editorial entero en una sola imagen por si alguien no sabe de lo que estamos hablando empezamos por el contexto

Voz 1667 16:27 que se ve en el dibujo que es lo que ha molestado tanto bueno pues cada viñeta representa a Netanyahu como un perro guía con la estrella de David colgada en el collar sujeto con una correa por Donald Trump que en este caso se representa como un hombre ciego y con una kipá en la cabeza su autores portugués se llama Antonio Moreira Antunes y publicó la viñeta previamente en un semanario de su país

Voz 23 16:49 Marta del Vado buenas noches verdad el New York Times publica esta viñeta en abril de dos meses y medio después toma la decisión de despedir a sus dibujantes que pasa entremedias cuál fue la reacción del lobby judío pues mira las crítica

Voz 1510 17:02 las esa publicación fueron inmediatas tanto es así que al día siguiente de la publicación tenían gente a las

Voz 1491 17:08 puertas de su redacción en Manhattan ondeando

Voz 1510 17:11 de las israelíes de americanas gritando Shame on You que es como qué vergüenza les han acusado de hacer propaganda antisemita equiparándola a la propaganda nazi contra los judíos incluso redactores y colaboradores del propio periódico han hecho

Voz 1509 17:24 la oraciones lamentando la publicación de esta viñeta

Voz 1510 17:26 que califican de indefendible El Periódico publicó un editorial el pasado treinta de abril asegurando que estamos ante una marea creciente de antisemitismo Ike al publicar una caricatura fanática como esta el Times ignoró las lecciones que nos ha dado la historia el periódico ha pedido perdón por publicarla se ha comprometido a revisar los controles editoriales para que al

Voz 1509 17:48 algo así no vuelva a pasar

Voz 1621 17:51 bueno no es el primer ataque ya una publicación y a sus viñetitas de hecho en los últimos años quizás han sido más frecuentes de lo deseable el caso más doloroso es el de todo esto es el sonido el momento del asalto a la redacción de esta revista satírica francesa fue el siete de enero de dos

Voz 0789 18:08 en quince y murieron once personas todo empezó por una cátedra caricatura de Mahoma

Voz 1491 18:13 a otro nivel eh evidentemente pero aquí en España tenemos nuestro

Voz 9 18:17 Pío de ejemplo el secuestro de la revista El Jueves ordenado

Voz 1491 18:20 por el juez Juan del Olmo en dos mil siete por dibujar en portada a los entonces Príncipes de Asturias a los actuales Reyes en actitud irreverente en palabras del magistrado estaban manteniendo sexo la portada hacía alusión al cheque bebé de Zapatero

Voz 1621 18:34 en Hora Veinticinco han hablado con el dibujante y humorista Peridis

Voz 24 18:37 Aznar ha muerto una radio en fin en vez de una cosa que podían haber hecho bajo su responsabilidad no control hostil en sus sabes que con sus ideas usted me dice ser director hice esto no se puede cubrir salia pero matar al mensajero empezar a diseñado yo yo nunca obligamos más prisión ni eso nada es un derecho fundamental que es fundamental si el fundamento de la libertad en Estados Unidos pues acabó un ejemplo porque lo normal es que los gobiernos los gobiernos dictatoriales urgente para las persiguen a los periodistas que errando los periódicos tanzano albañil vistas en Liga es el espejo con el Washington Post otros periódicos tú más sino que ha caído un símbolo han echado abajo la estatua de la Libertad

Voz 1621 19:56 han echado abajo la Estatua de la Libertad ha sido tan claro hablando como en alguna de sus viñas

Voz 1491 20:01 a ver es que es imposible imaginarse por ejemplo el mundos en las viñetas de Gallego y Rey o el país la historia del país sin el roto o Forges hasta hace nada comentaba también Peridis que el objetivo de de estas viñetas al final no es más que que mirar un poco más lejos más al fondo del asunto de del que se trate que no importa tanto lo que se mira sino el lugar desde el que se mira porque no dejan de ser

Voz 1509 20:22 ver símbolos los que aparecen en Aviñón

Voz 1621 20:25 tal que el humor puede ser sujeto de crítica claro que sí pero yo creo que por ejemplo más cuando se habla de mí

Voz 9 20:31 norias en este caso estábamos hablando de caricaturas de un poder de Netanyahu Trump y que si el humor satírico no molesta es algo al final como el café del Star Bucks no que se convierte en agua chirría es casi no pica

Voz 1491 20:43 no es satírico un asunto que ha despertado el interés de Iñaki Gabilondo

Voz 0084 20:50 sí

Voz 0789 20:51 parece una noticia impresionante y una noticia de gran alcance habida cuenta de lo que significa el retroceso de los derechos y de las libertades y la claudicación de un medio de comunicación que es un buque insignia Un buque insignia que además está en un momento de referencia como nunca lo fue porque en este momento de crisis el momento en el que todos los medios de comunicación impresos están pasando apuros y agonías tener Times está logrando grandes éxitos con una política informativa de gran seriedad de gran solidez y de gran profundidad que está llevando a alcanzar un enorme número de suscriptores pues bien ese periódico que referencia que fue referencia siempre y que ahora lo es más por esto que les digo da este gigantesco paso atrás no solo demuestra el poder de lobby judío demuestra también la debilidad del presunto poder periodístico la cobardía diríamos de ese medio de comunicación podía entenderse podía entenderse pueda aceptarse de ninguna manera

Voz 1491 21:56 ocho minutos para las cinco las cuatro en Canarias hace ya un año que Italia tiene cerrado sus puertos a los barcos humanitarios un año en el que han muerto en el Mediterráneo más de mil cien personas

Voz 1509 22:15 y otras diez mil se han visto obligadas a regresar a Libia

Voz 1621 22:18 Médicos Sin Fronteras pidió en su momento al gobierno de Salvini que se replanteara su decisión pero no le hicieron ni caso el presidente de la ONG en España David Noguera cree que los demás gobiernos europeos también tienen su parte de responsabilidad iré culpa por inacción

Voz 1375 22:33 David una pregunta que a lo mejor en el día a día se nos escapa el detalle esta situación de bloqueo y cierre de puertos por parte del del Gobierno italiano ha tenido algún tipo de de no de o de compensación por parte de de otros países a alguien ha echado una mano para intentar resolver eso

Voz 24 22:51 yo creo que va respuestas conocida

Voz 7 22:53 que no sea el Gobierno italiano un poco ha abanderado esta esta situación de bloqueo pero es evidente que en el resto de gobiernos europeos ha hecho una política de seguidismo no quizás de una forma más sutil más elegante menos agresiva en términos de de mensajes pero bueno la realidad es que haya de las las operaciones de Mitterrand bloqueadas queda un barco pero cada vez que rescata acaba en un en un laberinto infame de bloqueos administrativos bueno esto es la realidad no es verdad que eso te Play políticos que de eso que quizás son más expresivos lo o pero la realidad es que estamos con las a las las operaciones lo que no

Voz 1491 23:34 Italia ha aprobado además esta semana un nuevo decreto que incluye sanciones económicas a los barcos de las oenegés que rescaten inmigrantes en el Mediterráneo a pesar de que este tipo de medidas tienen nada un impacto mínimo en el número de personas que se echan al mar

Voz 1621 23:48 además que cuando la gente necesita salir de un país en situación catastrófica no dejan de hacerlo a pesar de que que se les pongan más barreras es que lo hacen por necesidad y aún así Sarabia cree que no se trata tanto de de pensar en cómo hacer que no vengan sino en recordar que los refugiados tienen derecho

Voz 1375 24:04 a una vida digna hay menos barcos humanitarios en el mar actuando eso es así pero lo que no bajas el número de personas que tratan de llegar

Voz 7 24:10 bueno es que llevamos cinco años hablando de esto no como mínimo desliga empezó el fenómeno en su fase más más intensa no yo creo que la gente ya es plenamente consciente de de la realidad el problema no sea por ejemplo el debate de si el retorno a Rosa libias

Voz 23 24:23 sí es un país seguro no estoy para mí de de extrema

Voz 7 24:25 ya no existe la gente es plenamente consciente de esta hombre es verdad si les disparará hemos aún vendrían menos pero entramos aquí en la ecuación absolutamente perversa estas políticas tienen un precio tienen un precio de coste de mortalidad en coste de sufrimiento el gente que son como nosotros aunque la gente políticos de este tipo intenten criminalizar los entonces la etiqueta son gente como nosotros que lo único que buscan una vida digna y están sufriendo están muriendo por culpa de estas políticas que tenemos que entender todos tienen consecuencias en términos de sufrimiento en términos de mortalidad indicaron este este año es el año más peligroso para cruzar el Mediterráneo uno se ha incrementado por cuatro el riesgo de morir de cuatro Inter gusto existen esta es verdad que han bajado un poco las las las las llegadas pero sigue habiendo sigue habiendo en ciertas Sébire Dios pero el riesgo aumentado muchísimo

Voz 1491 25:15 la semana que viene ese cumple también un año de la llegada de la Aquarius a Valencia de las seiscientas veintinueve personas que iban a bordo del barco de rescate setenta eran menores no acompañados bueno catorce de estos menores siguen en centros tutelados por la Comunitat Valenciana

Voz 1621 25:29 en nuestra compañera Amparo Cots de Radio Valencia hablado con uno de ellos de los que vino y también con una de las responsables de Cruz Roja que es una de las ONGs que ofrecieron una primera acogida a los refugiados recién llegados

Voz 0122 25:41 no es demasiado fácil hablar con aquellos que llegaron y que todavía están aquí uno de ellos es el guineano Sidique

Voz 27 25:47 de los tres días terreno pensaban unos van

Voz 3 25:51 a tiro

Voz 27 25:53 el acervo en las prisiones libias

Voz 0122 25:56 Cruz Roja atiende un programa de refugiados que gracias a ese programa Sidique sale adelante aquí en Valencia su responsable la responsable de Cruz Roja el Yolanda Miño ha recordado que la organización se encargó de la primera acogida a las personas recién llegadas

Voz 1950 26:10 es una fase cero la llamamos así se les ofrece el alojamiento de primera acogida que se esa fase provisional que tiene que durar más o menos

Voz 28 26:20 eres y a partir de ese mes ya entrará

Voz 1950 26:23 han en una fase de acogida temporal que ya son seis meses de estancia en viviendas de acogida gestionadas por Cruz Roja

Voz 0122 26:32 todos reciben todas las existencia jurídica para el trámite de su expediente de solicitud de protección internacional siguen trabajando con ellos desde el área social de empleo psicológico jurídico

Voz 5 26:46 sí

Voz 0084 26:55 de Adén es sólo un genio de la música es capaz de romper las reglas y quedar bien sólo Stevie Wonder es capaz de empezar una canción por el estribillo

Voz 30 27:07 para eh

Voz 0084 27:17 mil novecientos setenta y dos un Stevie Wonder de veintidós años pero con once discos a sus espaldas publicó Joan Sansa no my life aquella canción parte del maravilloso Talking book ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal y demostró el grado de madurez de este chico que en aquel disco con esta canción un puñetazo encima de la mesa reclamando un foco el atrevimiento la originalidad de esta canción se extendió al resto del disco y supuso un nuevo comienzo en la carrera de uno de los grandes creadores del siglo XX ese nuevo comienzo como esta canción también arrancaba por el estribillo

Voz 32 27:55 ah

Voz 30 28:04 ya

Voz 0084 28:06 eh

Voz 30 28:16 eh

Voz 33 28:17 yo

Voz 30 28:32 qué más se tras eh

Voz 32 28:52 aquel

Voz 1509 29:10 directo al estribillo indirecto una vez más al éxito You are the Sunshine of my life

Voz 1491 29:15 de Stevie Wonder en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso XIII

Voz 1509 29:17 penal

Voz 0137 30:07 hay daba buenos días buenos días nuevos sonidos del escándalo OHL La Ser aporta nuevos audios de la trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional en la que la constructora habría recibido comisiones ilegales por más de treinta y ocho millones de euros escuchamos ahora referencias a Villar Mir que en el momento de los audios presidía la empresa según estos exigía al Gobierno que estuviese en el poder los proyectos que quería Miguel Ángel Campos

Voz 1552 30:28 en las grabaciones el directivo de OHL Paulino Fernández afirma que los grandes concursos públicos están amañados Isère reparten entre las grandes constructoras antes de salir y quién sabía un huevo según Hernández de gestionar estas situaciones era el presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir quién según dice exigía al Gobierno de turno las obras que le interesaban el ex directivo de OHL afirma que Villar Mir les decía en ocasiones que el pastel

Voz 0789 31:11 cada gran empresa de la construcción en España estaba asignado de antemano presente en todos los no

Voz 36 31:18 pero en España lo que es lo que hay que decirlo pues no Estado están destinados crecerán a un ritmo de un dos por ciento de pueden ser la imputación de puede ser hasta entonces tú tu pastel digamos nuestro pasen lo tenemos cada empresa ya está asignado

Voz 1621 31:35 preguntada al respecto OHL responde

Voz 0789 31:38 de que la empresa siempre ha actuado dentro de la ley recalcan que han abierto una investigación interna para depurar responsabilidades la Audiencia Nacional de momento no ha imputado a OHL en el procedimiento como persona jurídica

Voz 37 31:49 de la política el PSOE sigue buscando apoyos para la investidura de Sánchez pero los números de momento no les dan el PNV no se pronuncia Navarra Suma ha dicho que no Coalición Canaria que tampoco y el Partido Regionalista Cántabro que sí pero con este mapa el apoyo de Podemos el PSOE necesita aún la abstención de Esquerra Republicana e información para aquellos a los que les guste comer chuletón es mucho cuidado un estudio estadounidense en el que han participado ochenta mil personas durante doce años dice que comer muchas veces a la semana carne

Voz 1491 32:15 y roja puede aumentar hasta un diez por cien

Voz 37 32:17 pero el riesgo de muerte Javier Gregori el aumento en el cole

Voz 0882 32:20 zumo de carnes rojas especialmente la procesada en concreto ingerir más de tres porciones y medio a la semana aumenta un diez por ciento el riesgo de muerte es la advertencia de un nuevo estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Boston tras analizar la evolución de ochenta mil enfermeras y enfermeros durante doce años en cambio sustituir la carne roja por pescado verduras reduce la mortalidad un diecisiete por ciento

Voz 0789 32:45 a tenor de estos datos este es el consejo que

Voz 0882 32:47 Nos da Christina Figueres experta de la ONU

Voz 38 32:50 si estás comiendo carne siete Dios

Voz 1491 32:53 por semana

Voz 38 32:54 lo mínimo que puedes hacer es empezar a comer Cannes seis días

Voz 0882 32:59 otros estudios científicos ya han relacionado el alto consumo de carne roja con un mayor incremento en el número de cáncer también de enfermedades cardiovasculares

Voz 39 33:11 poder opinas poder comprender poder decidir hoy pero Cano la referencia en formación de las mañanas en radio con Pepa Bueno Il todos

Voz 1509 33:26 de momento es todo más información en media hora y en Cadena Ser punto

Voz 1509 33:55 con nuevos sonidos del escándalo OHL sonidos que llevamos horas escuchando aquí en la SER bien este este jueves en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez hola

Voz 40 34:06 buenos días compañeros pues lo que no va a ser un escándalo hoy iban a ser las temperaturas porque van a subir un poco respecto a las de ayer pero no podremos calificarlas de demasiado veraniegas donde más se va a subir donde más se va a notar esa subida del mercurio es en el Ebro donde vamos a llegar ya a los treinta grados por ejemplo en Zaragoza despertamos con bastantes nubes tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo hay algún chubasco al norte de Galicia y también en la Comunidad Valenciana que hay

Voz 0084 34:33 yo no cayendo durante las últimas horas esas nubes

Voz 40 34:36 van a ir disipando en Baleares llegarán otras que dejarán atención cuatro gotas de barro no la veis el coche en las Islas Baleares y en el caso de Canarias bastantes nubes que producidas por el aliado

Voz 20 34:47 pero siguen quedando más pegadas a lanzar

Voz 40 34:49 Tote y Fuerteventura hay también al norte del resto de las Islas esta tarde algunos chubascos en la zona de Galicia Asturias también el norte de Navarra IN Euskadi y el viento que va a soplar un poco fuerte cerca de Baleares también en el Estrecho con unas temperaturas Marina que ahora vuelven a ser frescas en el norte del país seis grados tenemos en Burgos once en Gijón trece en Tarragona hay en Cáceres por ejemplo diecinueve grados ya en Arrecife o Ibiza

Voz 1491 35:15 los oyentes de de buenas ya lo saben Luismi admiten canta el viento estuvo fenómeno meteorológico preferido y hoy nos das a explicar dos fenómenos que tienen que ver con el viento y que nos ayuda además a entender un poco mejor lo que pasa aquí en nuestro país lo que pasa a nivel meteorológico entiendo porque hay cosas que no tienen explicación sonidos de OHL bueno el primero uno que conoce muy bien los moteros el rebufo así es

Voz 40 35:42 el fenómenos de viento y fenómenos sobretodo de Física del Aire son muy complicados de poder entender pero de poder explicar Nos vamos a esperar ahora para qué la gente pueda conocer los eso del rebufo que es el rebufo bien cuando tenemos un flujo de aire cuando tenemos una zona en la que sopla el viento para que nos entendamos de una forma lineal de una forma consolidada que nos viene el viento por ejemplo de un punto exacto y además con bastante fuerza ese esa cantidad de aire que pasa por un punto lo que hace es que en otro que sea yacente por tanto en los laterales para que nos entendamos de esa corriente principal se crea un vacío de aire IS vacío lo que provoca es que en ese punto exacto el viento sople de una dirección contraria por ejemplo como muy bien comentas ese rebufo que se crea en en Si vas detrás de de por ejemplo un gran obstáculo tú vas por la autopista vas por la carretera imagínate durante llevas un camión seis y detrás vas en bicicleta o vas por ejemplo en moto lo que notas es que lejos de que el viento del del del camión te vaya empujando para atrás lo que ate haces succionar hacia el camión por eso es muy peligroso quedarse pegado a un obstáculo moral muy grande como podía ser eso podría ser un camión podría ser un autobús qué es lo que hace el viento bien tú te estás moviendo está moviendo hacia alante el viento pasa por el lateral del camión o del autobús por los laterales de forma lineal pero justo detrás del autobús se crea o del camión se crea ese vacío que lo que hace es que el viento sea contrarios como si dijeramos que te vas acercando al camión eso desde el punto de vista meteorológico sucede también Hinault en España sino en cualquier punto del mundo pero eso sí compañeros necesitamos obstáculos también como si fueran camiones esos camiones lo que son desde el punto de vista geográfico son las montañas por tanto en los valles suele dar el viento bastante fuerte pero cuando ya tenemos un obstáculo en forma de sierra en forma de montañas ese viento puede cambiar de fondo

Voz 1509 37:44 más de forma total de formato

Voz 40 37:47 eso significa que cambia ciento ochenta grados eso a la hora de la previsión hay que tenerlo muy en cuenta porque donde sopla el viento muy fuerte Soles suele soplar un viento seco y un viento más bien cálido ido de entra ese viento de rebufo lo que hace es que el tiempo es totalmente contrario al mucho más nublado y puede traer precipitaciones otra sólo para que la gente pueda saber qué es eso del rebufo es mirar un río imaginemos ahora ahora todavía es de noche pero bueno aquí un rato miremos el Guadalquivir el Ebro el Duero grandes ríos el la corriente principal se mueve siempre hacia el mar lógicamente se mueve hacia donde menos pendiente hay pero los laterales de ese río en los laterales del lecho se crean como

Voz 1491 38:27 eh remolinos que lo que hacen es que él

Voz 40 38:30 agua circule al revés a ver no hace como los salmones para que nos entendamos no se ser nacimiento pero sí que es cierto que dentro de ese gran de esa gran corriente de agua en los lados del río el agua lo que hace es ir al revés es por eso porque se crea un vacío un rebufo

Voz 1621 38:44 este rebufo que nos cuenta en las motos ríos nubes tiene alguna repercusión concreta que nosotros podamos identificar al margen de que hay que tener en cuenta la previsión que decía alguna repercusión concreta pues sí

Voz 40 38:55 es lo que os comentaba mira de en zonas muy muy cercanas entre sí puede haber cambios de tiempo muy de

Voz 1491 39:01 destacables hay hay tres

Voz 40 39:04 ese tres rebufo es bastante típicos en España

Voz 1491 39:07 a ver uno es el que se conoce muy bien

Voz 40 39:10 desde el punto de vista climático eh será muchos días al año IS La en la costa catalana que es lo que pasa con el viento del norte entra muy fuerte desde Girona ese es un viento lineal por tanto no cambia de dirección entra desde Francia ICO reacia hacia Menorca para que nos entendamos

Voz 20 39:25 otro lado está el Valle del Ebro que lo que trae es Un

Voz 40 39:28 Zhou fuerte cierzo viento seco iba viento fuerte sobre todo en esa zona de de Aragón y del extremo sur de Cataluña bien entre medio entre medio de esa costa de Tarragona y la de Girona se crea un vacío de aire que se la costa de Barcelona es justamente la ciudad de Barcelona ahí el viento ya no es de del norte no es seco sino que entra desde el mar entra húmedo hilo que provoca son lluvias muchos días al año compañeros en Barcelona hay tormenta a poco más de treinta kilómetros en dirección hacia Girona el viento es muy fuerte y muy seco eso también pasa en la costa de Granada en la costa de Granada cuando sopla el terral cuando sopla el viento más bien de poniente au del noroeste en Málaga en Málaga capital llega seco y fuerte y en cambio en en Granada entre el viento desde el sur por tanto en Granada en Granada así podemos tener en en la costa de Motril por ejemplo podemos tener poco más de veinte grados cuando en Málaga hay XXXV yo otro ejemplo de rebufo es justamente con ese cierzo fuerte en el Ebro a Teruel muchas veces no llega lo que provoca en Teruel son tormentas podemos tener tormentas fuertes por ejemplo en el Maestrazgo en cambio en Zaragoza tener vientos de ochenta kilómetros por hora en pocos kilómetros el cambio del tiempo es

Voz 1491 40:39 importantísimo que cuestión de rebufo hoy cuestión de suerte Luis

Voz 1509 40:43 me gracias hasta mañana buenos días un abrazo

Voz 0084 41:00 sí está eh ojalá que llueva café

Voz 1509 41:12 la hablarte café es el mayor lugar común del universo pero no nos importa caer en semejante pecado es para escuchar a Juan Luis que si lloviera café por cierto tenemos que preguntarle a Luismi como por las ranas es sí si para a dos cafés si lloviera café podríamos ser ricos al menos si atendemos a lo que nos cobran en algunos sitios por un café

Voz 1621 41:34 para más de la mitad de los oyentes es el producto más sobrevalorado el peor en cuanto a relación calidad precio lo que no quiere decir que no esté rico pero es que no se paga a precio de oro

Voz 1509 41:44 te del del estar tarda seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro el segundo producto más sobrevalorado según los oyentes de de buenas es la Aquino

Voz 41 41:53 no la había oído mucho Nagy no vinieron a la no cuando un día a ver es todo lo que le digan lo vele daba yo a mi periquito va a comer

Voz 22 42:05 a veces que lleva unos límite

Voz 42 42:08 es incalculables

Voz 1621 42:11 ahí está la decepción de Miguel de Valencia con la quinta Quito de Miguel de Valencia comiendo aquí Noa poniéndose ciego así estaba de seguro perito pero también tiene sus defensores no os creáis

Voz 42 42:22 la aquí no se utiliza porque sube mucho a los niveles de azúcar a la parte prepara como agarro a mi lo que está supera sólo sobrevalorado sólo políticos corruptos aún sabiendo la gente que son un corrupto de trincan mucho saber buscar lo vuelve a votar

Voz 1509 42:42 siempre reivindicativo Juan de Almería por último en las dos últimas opciones de la encuesta el aguacate y los arándanos y como siempre más ejemplos que estáis aportando para mí

Voz 0084 42:52 no sólo los lo que luego en una curiosidad en toda la charcutería cuando vas a comprar algo decían lo que se hace notar al corte pan también por el papel que ponen en el papel sobrepeso produce en ese más peso recibido doscientos cincuenta gramos programó un papel

Voz 1621 43:13 bueno he nada el donante está súper ríe

Voz 1491 43:15 con Manolo creo cobran mucho ánimo cobra el doble hilo pago

Voz 1509 43:23 hablamos de productos sobrevalorados con una mala relación calidad precio

Voz 42 43:28 la super valorada es la lubina dorada de piscifactorías eso es un animal que tal Corral como una gallina aquí de lo tienen y a precio de mercado casi casi mucho más caro que el pecado que salva otro peca

Voz 0084 43:43 pues bueno artesanal apreció inferiores lo que no se puede aguantar

Voz 1621 43:48 cuánta razón eh Francisco de Lanzarote que va a decir él

Voz 1509 43:50 es pescador claro que si así nos gusta que nos contéis lo que queráis en e6 ocho tres tres dos tres siete cero cuatro La encuesta sigue además abierta en arroba de buenas en Twitter son las cinco y catorce las cuatro y catorce en Canal

Voz 1491 44:10 de marzo a Barcelona buena desde hace unas horas Éste es el el sonido las declaraciones que no dejan de retumbar en el planeta fútbol es Miguel Ángel Gil Marín consejero delegado del Atlético de Madrid anunciando que Griezmann Se va el Barcelona en el club lo saben desde marzo las declaraciones son sorprendentes por varias razones la primera porque lo ha dicho en el canal de todo los de Movistar Plus que no es una vía de comunicación habitual esto de de del fútbol y lo segundo porque ayer mismo Griezmann decía esto

Voz 0198 44:38 sólo pido un poco de de paciencia es en donde quiero quiero jugar el como he dicho en Francia e se los sacrificios Guillermo a Sergi nada sólo os pido puede de paciencia yo también soy impaciente Hay y ojalá salga lo lo más

Voz 1621 44:55 no pido posible vamos que lo sabían todos y nos han estado toreando no nunca mejor dicho a lo mejor pues bueno nosotros

Voz 9 45:02 es chiste terrible a nosotros

Voz 1621 45:05 sí a los aficionados también aunque los oyentes de la SER han estado informados en en todo momento así abrió Larguero Manu Carreño el pasado treinta de mayo

Voz 1375 45:13 según hemos podido saber hay pruebas documentales que demostrarían que desde noviembre del año pasado Griezmann el Fútbol Club Barcelona vienen negociando han estado negociando desde noviembre y que en el mes de marzo

Voz 0789 45:30 incluso antes de que terminara la eliminatoria de octavos contra la Juventus

Voz 1375 45:33 alcanzaron un acuerdo total cerrado hice firmó el contrato mes de

Voz 1491 45:39 Marzo ahora se abre un escenario curioso todo el mundo sabe dónde va ir Griezmann pero el Barcelona no puede hacer ni decir nada hasta el uno de julio porque ahora mismo el jugador vale doscientos millones IS uno en julio baja a ciento veinte como las rebajas de verano a ver qué hace el Barça en estos dieciséis días de junio que quedan

Voz 1375 45:57 yo lo tengo claro desde marzo al Barcelona palabras de Miguel Ángel Gil Marín que las ventas se ha puesto el traje de luces rojas y blancas acogió les toque ya entraba a matar ya haya dejado la estocada que veremos a ver qué reacción provoca en Barcelona porque ya no es que lo dijéramos en El Larguero que te lo contamos hace unas semanas te acordarás verdad hoy lo ha confirmado Miguel Ángel Gil Marín veremos a ver si mañana por la mañana o por la tarde o pasado mañana o la semana que viene en el Barça alguien dice algo cuando le pregunten por esto ya no es una información de este del otro de de más allá que es que el dueño del Atlético acaba de decir que sabe desde marzo que Griezmann va a jugar en el Barça la temporada que viene va a decir algo el Barça o a seguir callado van a seguir metidos bajo la tierra

Voz 0789 46:45 van a seguir metiendo la cabeza como el avestruz debajo de cualquier trozo de hierba que encuentran por ahí no van a decir nada hasta el uno de julio se va a hacer largo eh

Voz 1621 46:55 hay tanto que se va a hacer largo el Real Madrid presentó ayer al serbio Luka Djokovic el serbio está llamado a ser uno de los jugadores importantes del ataque blanco para la próxima temporada como hasta julio no lo vamos a ver jugar en la SER seguimos preguntando a gente que conoce bien a este delantero bélico Paunovic fue entrenador suyo en la selección sub diecinueve del país balcánico

Voz 37 47:14 cuando estuve con más predicción enseguida futbolísticamente no tarde tanto como se veía sin juego sin capacidad de marcar goles de distinta manera en sí que impacto desde muy Principe impacto repertorio de remates que tiene no puede marcar con la izquierda con la derecha de cabeza todo esto bueno pues hacía que cuando nosotros nos fuimos al al torneo final al Europeo con la sub diecinueve en mi equipo me faltaban goles que faltaba un goleador como como Luca y entonces

Voz 0789 47:57 tras de haber aunque no nos peleábamos

Voz 37 47:59 no nos seleccionador exponen pero optamos por llevarlo porque eso lo ganó primero y los resultados

Voz 1491 48:05 la mala noticia la hemos tenido en el Mundial de fútbol femenino España ha caído uno cero frente a Alemania en un partido en el que han jugado muy muy bien pero un error de Marta Torrejón ha condenado a la selección la propia jugadora la querido quitar importancia ahora mismo llevan una victoria y una derrota así que todavía se puede hacer algo grande

Voz 0789 48:22 me imagino que todavía han pasado unas horas desde el partido hoy Itu cabezas sigue dándole vueltas a la jugada no

Voz 23 48:28 bueno sí la verdad que tampoco hay mucho a veces te penalizan bien y lo bueno la verdad que hay que nace con la imagen que ha dado al equipo una pena perder así porque si te quedas después de doce lo que hemos peleado y ido los apuros en que hemos puesto Alemania pero el fútbol es así no llegan justo del todo y bueno lo opción cartucho contra China

Voz 1491 48:55 cinco y diecinueve cuatro diecinueve

Voz 44 49:10 eh soy lectora de bachiller aquí en Oslo estudié en España una gran parte de eso estudios pero luego me marché a hacer una parte el doctorado a Gran Bretaña en Cambridge viví también en Estados Unidos y volvía a España en principio para quedarme es sobre el año posibilidad los mueve más menos que resulta que que llegó la crisis y empezamos a saber tanto yo como mi pareja Él es un investigador científico yo químico todo trabajar yo en educación y en investigación pues te ves

Voz 1491 49:49 en una situación en la que cite Corp han Home

Voz 44 49:51 dos pues verte que tarde o temprano su te afecte

Voz 45 49:55 a tu coño tu capacidad de proyección

Voz 1491 49:58 sí

Voz 1509 50:06 no está preparado pero precisamente hoy que estamos hablando de buenas de la decisión del fondo soberano de Noruega de apostar por las renovables intentara sacar dinero del petróleo precisamente hoy nos marchamos en vayas donde vayas a la capital a Oslo para conocer a María

Voz 1491 50:20 Vázquez lectora de bachiller decía que es una especie de pie

Voz 1491 50:27 esa acción no Marina García buenos días efectivamente Marina buenos días chicos buenos días marina porque

Voz 1621 50:32 además se intuye también que es un alma viajera no

Voz 1491 50:35 no era la primera vez que estaba fuera de España aunque al final es la

Voz 1621 50:37 a la que le lleva a tener que irse fue

Voz 1491 50:40 efectivamente María es una asturiana de treinta y ocho años que en dos mil nueve se fue de España y aunque ambos tenían trabajo sea realmente no se iban a Oslo a buscar un trabajo porque en España no lo tuviesen sino que buscaban un horizonte más esperanzador laboralmente que les permitiese prosperar se fueron a la cama tal noruego la ciudad del país que tiene un millón y medio de habitantes en la conversación con María que vais a escuchar escucharse revela como una de las ciudades más avanzadas de Europa en La Vanguardia un montón de cosas allí se plantaron ya llevan seis años usaron la siguiente técnica buscamos trabajo ambos el primero que Love

Voz 20 51:13 cien Nos vamos a ese país y el otro lo si éste fue el resulta

Voz 24 51:19 no me lo buscando trabajo tuvimos conversaciones quedamos en en probar a buscar trabajo fuera el primero que lo que lo consiguiera pues no seríamos ahí en el que nos dirán las mejores condiciones me a Nacho le ofrecieron llevarse su trabajo a creo que fue a cuatro laboratorios San Diego París ido son Noruega un Tromso de promoción y me dijo que que eligiera yo yo elegirlo pues para los todos por una parte porque claro noruegas Un país nacionalista entonces aunque a mí me habían dicho que que con mi currículum no tendría trabajo problemas para trabajar primero tuve que estudiar noruego hasta un nivel alto para poder trabajar en el caso de Nacho en shock fue pues te que de repente tenía tiempo libre tenía la posibilidad de conciliar trabajo y familia tenía un montón de medios ahí y tuvo que son

Voz 1491 52:26 impresionante que María hable de que su pareja Nacho ha tenido que adaptarse a la conciliación a investigar con medios a tener facilidades que ha tenido que adaptarse a lo que debería ser normal en cualquier parte

Voz 1621 52:39 sí dice mucho de de como en este caso es hacen las cosas aquí en este caso en la ciencia y me encanta el modo que deciden irse no al primero que les salga trabajo y nos vamos y el otro Le sigue desde luego es la actitud total en pack ahí la pareja hizo lo que está lastrando proyectos nuevos no

Voz 1491 52:55 efectivamente se encontraron esa situación él con su nuevo trabajo y unas condiciones laborales como decíamos muy buenas María aprendiendo noruego en esos primeros meses lo que un principios se podía bueno podría parecer un obstáculo

Voz 1621 53:10 que no tiene que ser nada fácil no tienen que