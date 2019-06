De Buenas a Primeras (14/06/2019)

Voz 1467 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena SER de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 2 00:33 sí

Voz 5 00:50 qué tal es viernes catorce de junio Nos hemos ventilado ya la semana prácticamente la mitad del mes tenemos por delante un día de tiempo muy primaveral todavía nubes y lluvia en todo el norte calor en el Mediterráneo y en el resto sin demasiados cambios respecto ayer queremos despedir esta semana de buena acción que os parezca increíble se puede hacer abriendo los periódicos encendiendo la radio cada día hay un montón de titulares de noticias optimistas lo que pasa es que muchas veces quedan sepultadas lo eclipsadas por otros titulares más urgentes o llamativo

Voz 0032 01:26 es verdad que cuesta encontrar esas buenas noticias pero hemos sacado la pala para desenterrar algunas de esas que ocurrió además esta semana como

Voz 6 01:34 que ya se está notando la subida del Salario Mínimo interpreta

Voz 0032 01:37 ha dado un impulso extra a los sueldos de los trabajadores en el inicio de año al menos según los datos del INE que dice que en los tres primeros meses del año el salario ha subido un dos coma dos por ciento respecto al año anterior y también ganamos en poder adquisitivo de la sanidad otra más nos quedamos con el avance de los investigadores del Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona que han desarrollado un fármaco que ya están probando además en ensayos clínicos un fármaco que evitará metástasis Iker reduce los tumores lo iremos viendo

Voz 5 02:05 después las ampliamos pero vamos con otra buena noticia para nosotros la mejor es que cada día seguís al otro lado

Voz 7 02:13 Joaquín de Murcia por eliminación la Champions le por como bueno a mí el lo lo lo lo lo lo único que no va conmigo

Voz 8 02:20 el Premio Nobel ICO desprenden Nobel de la Paz no abramos el coche la ruleta yo para que quiere un coche que por eliminación el premio Grammy claro ya que no disputó

Voz 7 02:32 el niño unos Canyon Golden Globe mi Unión seis años ni Goitia

Voz 8 02:36 ea pues nada pues el premio Grammy a artista revelación del año

Voz 9 02:50 como o reiteró homenaje a Donald Tsang el cuentan

Voz 5 03:12 cada dos semanas os damos un respiro jornada de reflexión en la encuesta de de buenas en Twitter y aprovechamos para repasar todo lo que hemos aprendido de vosotros

Voz 0032 03:21 por ejemplo que os gustaría a la mayoría a Joaquín de Murcia que yo creo que tendría que ser ya presidente de Murcia pues como hemos escuchado pero a la mayoría os gustaría ganar un premio Nobel sobretodo para poder

Voz 10 03:33 dar un discurso Tito para chicas se Maribel de Palma

Voz 11 03:37 a mí lo que me encantaría sería ganar un Goya o por qué no un Oscar siempre me ha gustado al mundo de los faranduleo aunque la vida me he llevado por otros derroteros pero nunca se sabe verdad además me encantaría pues eso dar un discurso y de los que dejan poso pero a la vez buen rollito y dedicárselo se lo dedicaría por supuesto a mi madre a mi hermana a mi hija

Voz 9 04:05 son mis compañeras y mis inspiraciones

Voz 5 04:10 quedaba la dedicatoria de Mary Beth de Palma este viernes hoy termina selectividad en España últimos exámenes en las últimas Comunidades deseamos muchísima suerte a los futuros universitarios y sobre todo que no les pase como a José Ángel de Granada

Voz 12 04:24 la selectividad en Granada hace uno años me senté la clase E junto a La Ventana La Ventana abierta hace mucho Cavallo bueno e mi folios del examen salieron volando en un aula en la que había cien personas sino que todo el mundo mirando viviendo mola mi folio de Les

Voz 0032 04:40 pues hombre depende como como había hecho el examen Josean Ángel igual ni tan mal no porque si van mal dice es mejor que se lo lleve el viento bueno estos días os habéis contado vuestros mayores miedos ante las Pruebas de Acceso a la Universidad lo de los folios volando no estaba entre las opciones ni tampoco lo que le pasó a una compañera de Eloy de Granada no

Voz 13 04:59 soy el hoy de Granada bueno comenta el primer día de selectividad imponen a mí el último las quina pues resulta que en el primer examen antes de que reparta los folios no sea con el estrés de aún no saber nada la chica que tengo al lado no me vomitó a mí pero cerca bueno pues se retrasó la el examen pues unos diez minutos quince es esperando a que es una limpiadora a limpiarla echar con el sólo porque aquello olía bastante y bueno da chica muerta de vergüenza y a la vez llorando con restos de babas la haber vomitado todo un espectáculo ver

Voz 1491 05:34 menudo apuró también pasa un mal rato

Voz 5 05:37 hola Rubén días siete que nos cuenta en Twitter que se mareó de la emoción dice al no escribir pensaban que estaba intentando copiar la primera media hora del examen lo cual hizo que me pusiera

Voz 0272 05:46 aún más nerviosa y aún más mareado

Voz 14 05:52 Julia de Alicante yo tenía el coche en el aparcamiento de un supermercado y lo estaba cargando ya con la compra al acabar metí el bolso en el asiento del copiloto is sólo tenía que darme la vuelta y dejar el carro de la compra en el supermercado pues donde se dejan todos los carros sólo Carmen la vuelta detrás de mí estaba bueno pues en ese lapsus de tiempo me llevaron el bolso con absolutamente todo móvil documentación tarjetas de crédito

Voz 0032 06:22 menos mal y afortunadamente e historias como la de Julia de Alicante

Voz 0272 06:27 entre los oyentes de de buenas os preguntamos

Voz 0032 06:29 en qué situación Ness hay sido víctimas de los carteristas resulta que a la mayoría nos han robado nunca con lo cual nos alegramos

Voz 1491 06:36 muchísimo claro aunque es cierto que toma precauciones como Roberto de Xinzo de Limia Ourense

Voz 15 06:41 buenas noches yo la cartera que compañeros míos se bajó del camión para cerrar las puertas de atrás y cuando se dio la vuelta le acababan de robar en la cabina sabes que me bajo del camión una carta viene algo para todo

Voz 0032 06:57 bueno ni el supermercado ni el camión estaban entre las opciones de la encuesta os proponíamos el metro la playa un viaje o en una terraza y ahí está jurídico de Sevilla o al menos así lo entiende él

Voz 16 07:08 buenos días buenos rojo Feli martes anime rogando en la cartera en una terraza de esta panorámica de un hotel el día de la madre Free de puede con una con el madre ya me pidió un café y ella un una tónica llego el cama haré

Voz 7 07:23 hoy nos pidió doce euros por un acto

Voz 16 07:26 Mónica un que ese sí que fue un carterista menos acabamos disfrutando de la de la vista

Voz 1 07:38 camarero carterista una clase de robo es eso

Voz 5 07:41 seguros nos ha salido un cómplice en esto de las encuestas os animamos a hacer como Goyo como nuestro oyente Goyo proponernos temas para próximos programas a él le debemos el de buenas más romántico de la temporada

Voz 10 07:53 la joven pareja pasea despreocupado la junto al mar hace apenas unas semanas comenzaron una relación en un momento dado el la hacia sí y comienza a cantar

Voz 18 08:07 lo más nuevo

Voz 0272 08:12 es el

Voz 19 08:17 no no

Voz 18 08:21 los bonistas

Voz 0272 08:33 un abrazo Aitor de Bilbao tocayo después vamos a recordar alguna otra de vuestras canciones de amor

Voz 0032 08:38 la feria que el tiempo pasa

Voz 0272 08:41 dice la canción ahí tenemos mucho que contar con Sergio diez en la producción y Raúl Roldán y Borja González en la técnica empieza de buenas a primeras

Voz 20 08:57 un apagón

Voz 21 09:04 está a creer por qué un harén ver

Voz 5 10:35 tras un minuto de las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias diecisiete letras y empieza por B el programa que os acompañan el madrugón uno las últimas horas de la madrugada

Voz 0032 10:54 hombre de buenas a primeras no seguro que

Voz 21 10:59 era

Voz 0032 10:59 estamos aquí y además yo creo que la mayoría de concurso éxitos que hacemos es para que nos conoce bien para que sepan que estamos aquí todos

Voz 0272 11:06 días todos los tres nadie Ernesto

Voz 0032 11:09 además ya nos dejaste a los oyentes claro hace unas semanas que de auténticas máquinas de hacer cruce

Voz 0272 11:15 el gramo de hacer sudokus como sudó

Voz 1491 11:17 otros que también tienen muchos seguidores con los pasatiempos pasa como con tantas otras cosas

Voz 5 11:22 yo diría que no existe el término medio no opten cantan o los aborrece es como Jorge Ponce hoy comenzamos a hablar

Voz 1005 11:28 dos de los pasatiempos lo sudoku crucigrama auto definido los pasatiempos son uno el tiempo no es algo que tenga que pasar el tiempo es algo con lo que hay que hacer algo mejor que una sopa de letras y cuando digo algo mejor que hacer las opereta mereciera sacar de la mierda que tiene debajo de la uña con el de un boli Bic en su mejor que saber que si es un río de Río del kit del país checo que empieza por Bolt me da igual no me interesa lo pasatiempos en uno porque aparte el aburrimiento es un si la sensación que no tiene que pasar el tiempo esa sensación de quedarte mirando el gotelé de la pared tu oficina con la mente en blanco con un poco muerto que tan muerto un poco con durante quince minutos que así obras prácticamente carne caliente no

Voz 23 12:11 si tu mil tiene estaba en ningún lado qué maravilla cuánto tiempo hace yo te doy una una tarde de aburrimiento madre mía de esta que te duele la espalda de tantos sofá es una maravilla

Voz 1005 12:21 te da forma tengo que reconocer que no soy objetivo porque lo pasatiempo cuando los hago a mí me hace sentir que el coeficiente intelectual no es algo que me sobre pero porque me paso una cosa enfrentarme John pasatiempo yo de repente veo por ejemplo uno de estos de completa la siguiente secuencia veo cuatro siete diecinueve inminente lo que me dice por qué no me interesa no quiero saber qué es lo que viene después es que no me no me da igual hay otro número si hay otro pues mira los no es que no me interesa mi mente alta hace rechazo dicen que es bueno para ejercitar

Voz 0032 12:51 la que eso es verdad pues ya cuando yo empiezas

Voz 1005 12:54 sentir ramalazo de Sanidad cuando me olvide de que la nevera se llama neveras pues ahí yo ya me pongo a hacer su de haberlo que para alguno

Voz 0032 13:02 este es un pasatiempo un hobby para otros incluso puede convertirse en una en una profesión ahí están los jugadores profesionales de videojuegos por ejemplo aunque tiene que ser bastante frustrante saber qué bueno bueno que seas en un campo pronto va llegaron una máquina o un robot que va a poder superar

Voz 5 13:19 Patricia Fernández de Lis directora de materia la sección de Ciencia del país cree que lo que en realidad debería

Voz 1491 13:24 preocuparnos es cómo evitar que nuestro futuro se parezca al de la película Terminator dice que si no ponemos mucho cuidado en cómo programados nuestros robots puede acabar revelándose contra nosotros robots es

Voz 8 13:36 muy nuboso están ahora mismo es ayudarnos en tareas de Dios así peligros sentiros ayudan a descargar cajas que pesan monto eh

Voz 13 13:48 ya no es problema

Voz 8 13:51 las de cables que si somos peligrosos es antinatural con nosotros por ahora en este momento no pero por ahora los robos no salud

Voz 1005 14:01 pero seguimos hablando cuando hablan así ya que que pasar en el futuro ya abren abriendo la la puerta al

Voz 8 14:08 la guerra de hecho ayer publicamos una información que hacía Davis a las también conoces nombre que en el que comentábamos apuntaba que Google hemos seguido que un montón de robos se coordinen para matar juntos en un videojuego eh pero se coordina y Matamoros y esto es así

Voz 1005 14:25 yo digo una cosa yo yo ya ya estaba diciendo que a favor de de los robots Mi ardió a los robos es es un sí pero no sé si es tanto por el a favor de los ramos como el en contra de los humanos decir si hay guerra que ese país que yo voy a ser el me voy a pasar al bando los robots voy a se como un judío colaboracionista sigue en la Segunda Guerra Mundial le voy me voy a ir a la rumba que de que

Voz 0084 14:46 que es que que lidere la guerra

Voz 1005 14:50 en lo que quiera lo que me diga que me dice pues ahora te toca a ti te toca en lo que vas a cambiarnos tú la laca médico pues mira pues vuestro tiempo ya pasó es así a ver para robar

Voz 0032 15:00 todo androide en la Patricia Fernández nunca está entrando por Skype y tiene ahí la voz

Voz 5 15:04 la verdad es que no sabemos si es si es real o es un robo

Voz 0032 15:09 demás los androides son justamente los menos los que menos le gustan a Jorge Ponce por mucho que sea fan de las máquinas

Voz 1491 15:15 sí bueno de momento ya hasta que esta distopía de Terminator se haga realidad los robots no son más que un reflejo tanto por fuera como por dentro de sus diseñadores es decir que esos defectos son los defectos de la persona que lo programa

Voz 1005 15:27 yo a tope con con los robots es salvo con los que hacen antropomorfos

Voz 8 15:32 hicimos una prevista hace poco han un español que trabaja en el Harvard el buen desarrollo de les decía que efectivamente que la gente le mucho yo yo que sé ganando como que tengamos invita Ayo gritó sin cosas esto somos tan llegue a la mayoría gente ya ahora la mayoría de las investigaciones están intentando los distintos porque efectivamente era a Yuyu hay una excepción que son estos robo chiquititos que están en residencias de ancianos otra en Japón las habéis visto Game mucho tal Murilla porque son como pequeños bebés pequeñas juguetes no Kiki que sirven para eh para engañar a los ancianos solitarios no voy a mi y a mi favor de esos robots lo único que que a nivel me dan un poco de miedo de los hubo lo Roses es que el tiene son tantos como nosotros como son ahora sólo poco más tontos pero todos lo está mientras comer todos los dos hijos sostienen es decir son machistas son racistas homófonos claro

Voz 1491 16:28 de verdad todos

Voz 8 16:31 me tiene metido en su disco duro tener en cuenta que los que programa los robos son señales de entre blancos heterosexuales usuaria de entre veinticinco y cuarenta años que son tienen los que trabajan en estas grandes compañías de interés satélite al entonces sale como ellos sales señores de horror robos horas los señores de transexuales largos de más con los mismos sesgos que tienen esos señores por ejemplo Amazon ha tenido que evita su programa de leyendas benefician para contratar gente porque se lo contaremos señores blancos de veinticinco cuarenta años

Voz 5 17:16 sí es con Brian pero pues no podemos esperar más para saber qué tres erres nos para este viernes Brian Pérez buenos días buenos días chicos que tal como muy bien muy contento en tenerte aquí qué significa que en unas horas estamos fuera ya de Gil de eso

Voz 0084 17:42 la me encanta bueno os traigo este viernes retrato del amor recaída familiar rostros en Sevilla Plantío ahí d3 no parece un bodegón para un viernes genial es verdad te imaginas en pintura

Voz 23 18:01 bueno sobretodo pegando con Retrato del amor Malú de fondo

Voz 27 18:05 el retrato del amor toda todas están

Voz 0394 18:08 no Malú en este fantástico noviazgo con Albert Rivera seis meses ya de relación que por fin han tenido imágenes en la prensa rosa que llevamos seis meses hablando una relación de la que no había imágenes bueno les hemos podido ver esta semana en un centro comercial probando cosméticos pero no ha sido el único sitio eh les hemos visto también de comida de comida familiar con los padres no en la comida pero si camino esa comida en imágenes al volante Bono parece que además por lo que cuentan varias cabeceras de la prensa rosa que la relación es muy buena

Voz 0272 18:43 así sí parece que la madre por ejemplo

Voz 0394 18:45 dicho que el muchacho está muy bien le gusta vale y que la relación va viento en popa es más el propio Rivera esta semana he hablado en televisión en Ana Rosa en Telecinco sobre estas imágenes

Voz 17 18:58 pues juzgada a tú misma yo en todo caso te agradezco el trato oí en este caso muchas gracias por por aquí

Voz 23 19:07 son muchas gracias por estar aquí

Voz 0272 19:11 bueno la madre de Malú dice que que Albert Rivera

Voz 5 19:14 será es muy buen muchacho no que está muy bien el muchacho lo que dicen las malas lenguas es que el muchacho eh ha calculado muy bien cuándo salir con Malú por primera vez en la prensa rosa en una semana un poco complicada por esos giros a los que nos tiene acostumbrados ciudad

Voz 0032 19:30 efectivamente yo no estoy muy cierto yo no estoy tan de acuerdo y hasta este punto de la vida privada de de un político en plan como como prensa rosa sí que tiene una responsabilidad pero tan como privada porque al final también me parece un poco como blanquear los suavizar un poco las decisiones o frivolizar es su labor política

Voz 0272 19:49 es separar radicalmente una cosa es más por ella que por él yo una costa este eso la pareja de Malú por fin podemos hablar de que él es la pareja de Malú total pero tan otra cosa es de Rivera así que nada su labor política laboral era la dueña de las tres erres compromisos vaivenes políticos por otro

Voz 28 20:08 no

Voz 16 20:11 sí

Voz 0394 20:14 bueno vamos con recaída familiar desde luego que como una ola está tratando la vida la familia de la Jurado esta semana hemos conocido que cuando se cumple el aniversario trece años del fallecimiento de Rocío Jurado su hermano Amador Mohedano ha reconocido que padece un cáncer concretamente en la cavidad nasal que parece que también le podría afectar a la garganta Ivonne operado no va a ser operado tiene buenas noticias ha sido muy temprana este diagnóstico ha sido temprano iba a ser operado muy prontito sí que es verdad que Bono ha caído un poco como como jarro de agua fría en la familia y el que es muy fumador si eso sí que sí que lo han dicho que el tabaco se vaya a olvidar para siempre pero bueno también es una noticia que asaltado asaltado con fuerza a la prensa rosa pues porque es un drama familiar que vuelve trece años

Voz 5 21:08 la más que que le vaya muy bien esa operación y que se recupere pronto

Voz 0394 21:13 eso es

Voz 2 21:14 muy parecida

Voz 0272 21:23 la feria dada la estuviésemos de feria de verdad si fuera por vosotros estaríamos día de fiesta en fiesta bueno la feria se terminó pero desde luego lo que podría haberse

Voz 0394 21:35 sería una feria montada con las personas que

Voz 1467 21:38 vamos a a contar ahora ni eso

Voz 0394 21:40 que se espera un completo desfile de celebrities cederla Moore porque en unas horitas mañana sabado vamos a tener un boda en la catedral de Sevilla que es

Voz 0272 21:50 es el amigo Sergio Ramos y Pilar Rubio mañana me cómo va

Voz 1491 21:55 el para combinar los trajes de boda

Voz 0272 21:58 la he austeros así de de catedral

Voz 5 22:02 con el unicornio es de que hay que tatuarse

Voz 0272 22:04 toda una cosas ya te digo una cosa ya te digo una cosa debate unicornio es que no es que no sabe la Rubio va de unicornio no es que al parecer han pedido todo tipo de de

Voz 5 22:16 esto todo tipo de condiciones a los invitados entre ellas una era de las más estrambóticas es que tienen que tatuarse

Voz 23 22:23 un unicornio estamos locos estamos

Voz 0394 22:26 bueno habrá que ver en que queda el tema El Unicornio en cualquier caso lo que sí vamos a ver y no son

Voz 0272 22:30 la compañía no nos vamos a estar de ver

Voz 0394 22:32 es repetición de modelitos eso es seguro y te decía que se pueden montar una feria porque se estima que sean más de quinientos invitados que mía es una absoluta barbaridad pero bueno

Voz 5 22:43 el martes y a las personas más normales les va de las manos colas

Voz 0394 22:47 invito a quien tiene dinero no sale Bair no bueno es lo que tiene amasar mucho mucho my Money bueno se han desvelado algunos invitados Casillas Carbonero que estar un poco pendientes porque también están atravesando algunos momentillo Piqué y Shakira David y Victoria Beckham Florentino Pérez Pablo Motos Niña Pastori que va a cantar además en la boda está previsto que cante dentro de la catedral marca Anzo ni porque no aquí un salto ahí medio de de todo nacional y bueno supongo que todo el faranduleo que sí toreros necesita bueno pues

Voz 0272 23:20 pero no en que una cosa quinientos invitados tampoco esto no me parece un número muy bueno bueno no sé yo

Voz 5 23:28 estratos muy contento pero sí sí hombres muchísima gente pero yo que se son Pilar Rubio Sergio Ramos estás leyendo la lista de invitados él me faltan

Voz 0272 23:36 solamente ha llegado a mí no me ha llegado la invitación esperando a ver que ya verás qué haces cosas Unicornio que te has tanto pues me tendré que intentar una historia para contárselo a

Voz 0032 23:46 a mi propio próximo ligue ya haremos teatral

Voz 0394 23:49 bueno pues nos vamos a ir al concurso

Voz 23 23:55 te cuento una cosa Marina está nerviosa más nerviosa

Voz 0394 23:58 porque llevo una racha perdedora que no puede con ella no

Voz 0272 24:01 bueno pero todavía tiene esperanzas para el martes cuando terminamos el programa y me decía Aitor me intentaba consolar bueno todavía te queda si te digo pero si Tito no lo gano nunca bueno Marina ya queda poco para las vacaciones piensa este eso es cierto en seguida Meirelles nada ya que os dejo bueno os traigo dando las que sea

Voz 0084 24:22 os traigo a un joven cantante Justin Bieber grupo

Voz 23 24:28 ya está en no puede ser un grupo español tenía el grupo en cuestión un nombre semejante a una silla

Voz 17 24:40 Taburete nada

Voz 23 24:42 Amaya agua

Voz 17 24:46 no

Voz 23 24:48 cuando has dicho que Marina llevaba una rata

Voz 0394 24:50 digo pues exacta no la ovación marino pero será fácil usa taburete aunque sea por las risas

Voz 0032 24:56 se demostrar con este grupo la verdad es que

Voz 1491 24:58 eh taburetes algo que está tampoco

Voz 0272 25:01 mi mente ya estamos ahí vería bueno efectivamente hablamos de Willy o Guillermo Barcenas el hijo de

Voz 0394 25:08 a Luis Bárcenas que bueno esta semana también hemos sabido está bastante actúa esta semana aparte porque al lanza un nuevo álbum que es el que estamos escuchando que sea más vamos a escuchar bueno hemos sabido también esta semana parezca sacado este tema ya está de gira hemos sabido que ha desvelado que tuvo una juncos y Ximo oferta para participar en supervivientes de este año dos mil diecinueve de más de quince mil euros a la semana lo que no entiendo es cómo la res lazo tiene quedarme

Voz 5 25:42 muy mal supervivientes quiero decir teniendo alguien como Isabel Pantoja porque estaba buscará

Voz 0394 25:47 bueno igual no fue hasta que confirmó Isabel Pantoja igual estaban buscando otros perfiles Bono este chico que se quedó en una situación económica bastante complicada

Voz 0272 25:56 cuando lo pienso voy a por porque es que hay otra dicho Taburete pero no ha hecho Willy Ibar Fenavin se le ha dicho de lo bueno no no no impugnó absolutamente bueno me estudiamos la impugnación durante el fin de semana buen fin de semana Turín no no para el viernes habrá ya se despide él solo no qué más da un abrazo

Voz 5 26:37 tres minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0084 26:40 de todos los grupos bajan por momentos en los que se atascan las canciones lo que no es tan habitual es que sea el concierto de otro músico el que te saque de ese bloqueo como le pasó a Radiohead

Voz 2 26:52 misma cara

Voz 0084 26:57 Fake Plastic triste es el título de esta canción a cargo vídeos Head tema del segundo álbum de los ingleses que estaban grabando el difícil segundo disco y en plena crisis decidieron ir a tocar en un local llamado de cara allí apareció Jeff solo con su guitarra de una pinta de Guinness actuación marcó al grupo que volvió al estudio esa misma noche para dar un toque de crudeza esta canción que salió en tres tomas después de cantarla Thom Yorke líder y cantante del grupo se puso a llorar pero Fake Plastic trois estaba acabada fue uno de sus mayores ex

Voz 1491 29:01 una historia de cómo la música llama a la música CIC Plastic triste Radiohead en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 1 29:29 de primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 32 30:00 a las cinco a las cuatro en Canarias

Voz 0032 30:06 a un día para que se constituyan los ayuntamientos sigue siendo una incógnita quién estará al frente de los de Madrid Barcelona en la capital las tres derechas todavía no se han puesto de acuerdo sobre quién debe ser el próximo regidor ciudadanos quiere repartirse la alcaldía con el PP dos años a uno una hipótesis que los populares descartan Andrea Levy la semana

Voz 1 30:27 en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís lo sabemos mañana nos pedían los días impares para Villacís los parece desde luego que esto no es serio que esto no responsable que no es riguroso

Voz 0032 30:37 para la la capital de España sobre esta y le han preguntado esta noche en Onda Madrid a Rocío Monasterio debo

Voz 1431 30:42 se escribe en las dos años uno dos años otro yo creo que es absurdo es ineficaz y es poco práctico y además ponga usted seis meses a Ortega admite que para poderse consiga coincida con vida Si tenemos Cabalgata de Reyes no claro es que es absurdo no es una es una una propuesta absurda

Voz 0032 30:58 PP y Ciudadanos necesitan los votos de Vox para gobernar Madrid de momento el pacto no está cerrado tampoco hay pacto en Barcelona los Comunes deciden hoy si quieren un tripartito con

Voz 1005 31:08 Esquerra y el PSC y Maragall como alcalde o una coalición con los socialistas y que Colau repita como el

Voz 33 31:14 al de Sara nosotros la elección no es entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista para nosotros la elección es la alcaldía para impulsar las políticas que se quieren impulsar para marcar las prioridades de ciudad

Voz 1005 31:24 a nivel nacional Esquerra se abierto a facilitar la investidura de Pedro Sánchez pero no aclara como si con una abstención o votando a favor Gabriel

Voz 17 31:32 por que no venimos

Voz 34 31:35 no venimos a bloquear el ciento cincuenta y cinco y sobretodo actitudes represivas que no llevan a ningún sitio y hablar hemos hablado de de hablar de diálogo y que hay que llamarse para empezar a hablar sobre todo de que hay que llamarse

Voz 1005 31:50 en Hong Kong acaban de reabrir los bancos del centro de la ciudad después de una semana de masivas protestas ciudadanas por la ley de extradición a China tensa calma a la espera de un nuevo fin de semana de protestas que se han convocado en esa ciudad donde sí está creciendo la tensión poco a poco es en el Golfo Pérsico tras el ataque a dos petrolera

Voz 35 32:09 mira Sports

Voz 17 32:12 sí

Voz 35 32:15 miles están Jones

Voz 1005 32:17 Estados Unidos sigue acusando a Irán de estar detrás de esos ataques y el Pentágono ha publicado hace apenas una hora un vídeo en el que según Washington Un grupo de iraníes se acerca a uno de esos buques afectados retira una bomba lapa que no había explotado Reino Unido ha dicho que está evaluando la situación pero que de momento su punto de partida es creer lo que dice Estados Unidos ya aquí en España de vuelta esta madrugada Salvamento Marítimo rescatado a cerca de doscientas personas en el estrecho entre ellas viajaba una niña todos ellos están en buen estado de salud de momento es todo más información dentro de una hora en Hoy por hoy y en Cadena Ser punto com

Voz 17 32:54 a S

Voz 18 32:57 servicios informativos

Voz 1 33:00 de a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua así vamos a terminar la semana en lo informativo nos queda saber qué tiempo vamos a tener este viernes y este fin de semana Luismi Pérez buenos días

Voz 6 33:27 hola buenos días compañeros pues podemos decir que fin de semana sobre todo en cuanto a las temperaturas va a ser como el amor sabéis aquello no de te quiero más que hoy pero menos que mañana tú esos donando sangre dice no siempre

Voz 0272 33:40 así no siempre es así de hecho

Voz 6 33:42 sirven Caixa así pero en cualquier caso es lo que se ha dicho desde toda la vida y al menos en cuanto a las temperaturas va a ser así hoy hoy todavía no van a subir demasiado mañana lo van a hacer un poquito más que las de hoy y sobre todo el domingo es cuando el calor base más evidente en gran parte del país por ejemplo en Canarias es donde más se va notando esa subida de temperaturas a lo largo del fin de semana y en el sur del país en el sur de la península también el domingo de momento hoy despertamos con bastantes nubes en el Cantábrico y todo el este del país lo que decíamos ayer se han ido produciendo algunas lluvias de barro que van a seguir cayendo esta mañana en gran parte de esa zona mediterránea las temperaturas no pasando mucho de los veintiocho o treinta grados cerca de la Comunidad Valenciana que es donde más ha subido el mercurio mañana un día que va a ser bastante soleado compañeros por la tarde algunas tormentas en el Pirineo o en las montañas del Cantábrico algo de viento más fuerte en el mar de Alborán y el domingo subida más clara de las temperaturas como os decía eso sí esa misma temperatura elevada va a hacer que crezcan algunas tormentas durante la tarde noche del domingo sobretodo en este caso en el sur del país en las montañas de Jaén de Almería en la zona de Murcia es muy posible que durante la tarde noche del domingo sí que haya truenos

Voz 1491 34:52 es un tema que nos había quedado ahí pendiente colgado hace unos días y que además ahora vamos a recuperar con algún titular al respecto además en nuestras manos porque hace nada leíamos en La Voz de Galicia en cambio climático amenaza el carácter atlántico de los gallegos según los expertos vamos a generar una personalidad más propia del Mediterráneo bueno

Voz 0272 35:18 a menudo me decía esto al margen Luis

Voz 1491 35:22 mi cuéntanos es cierto que la gente el norte del país tiene un carácter más cerrado que los del sur por el hall que recibe cada uno

Voz 6 35:30 me gusta que me haga esta pregunta hay que decir que en todos lados cuecen habas en Cádiz también en gente muy recia muy cerrada en Euskadi o en Gijón también hay gente que está de juerga todo el día ahí

Voz 0032 35:42 el sacan el cachondeo ahí estoy yo como ejemplo de ello ahí está ya estamos también hay que decir que Gran

Voz 6 35:47 de rasgos el hecho de las horas de sol que haya en un punto sí que puede acarrear un carácter diferente sobre todo en general hay que decir que los sitios en los que el tiempo es más nublado en los sitios en los que suele llover con un poquito más de regularidad por tanto que hay bastantes días de precipitación la gente suele ser un poquito más más y sobre todo más tranquila un agente más pausada llamémosle así con un temperamento más cerrado pero ya os digo de partida que eso va por barrios y eso también depende mucho del carácter de cada uno de las actividades que haga o de las ganas que tenga de vivir ideas ganas que tenga de Navidad afiliado por Luis no se unió a mojar

Voz 0272 36:28 claro que sí mira mojar no

Voz 6 36:30 punto de vista meteorológico y desde el punto de vista vio climático que se llama

Voz 0394 36:34 vale eso de la meteoros sensibilidad

Voz 6 36:37 el hecho de que haya muchas horas de sol hace que la gente suela ser más abierta básicamente por eso porque tienen más ganas de hacer cosas al aire libre sobre todo de noche porque también es verdad que donde hay muchas horas de sol es que las tardes son muy calurosas y por tanto se tiene que uno resguardar y es una vida un poquito más nocturna un poquito más fiestero y por tanto sí que es cierto que a grandes rasgos muchas horas de sol hacen que el carácter sean más alegre mucho tiempo de noche mucho tiempo cubierto mucho tiempo en el que la lluvia pueda ser evidente nos hace ser en general más tristes eso está demostrado en países del norte de Europa sobre todo los países escandinavos en el norte de Alemania en Dinamarca el cartel de la gente es mucho más que eso esos más recelosa incluso las personas que no en el ámbito más Edith terrario o llevar las horas de sol también se suele

Voz 0032 37:26 es que el viento le vuelve a un poco tarde esto es verdad

Voz 6 37:30 sí a ver eso sí que es cierto ya completamente demostrado mira o mirad hay una hay una relación más directa que con lo que sería la la cantidad de luz

Voz 0032 37:40 a la cantidad de luz incluso se trata

Voz 6 37:42 es ESIC existe lo que se llama la foto terapia que es que simplemente con luz artificial pero con más luz en un entorno la gente que tiene que que pues que puede tener trastornos como podrían ser PES trastornos mentales o en este caso depresiones se tratan de esa manera y son muy beneficiosos desde el punto de vista del viento hay estudios que avalan directamente que según de donde venga al viento is sobretodo la fuerza con la que llegue el carácter es diferente mirad ahí puntos del país en los que hay más aceptaciones de de personas nerviosas y eso es así por ejemplo el Valle del Ebro en Zaragoza en Girona en el Empordà en Tarifa no lo digo yo sino los estudios bioclimáticas que se han hecho el respecto sobre todo lo que tiene que ver con el viento muy seco el viento que llega en forma de lo que se llama fue en el viento que llega recalentado porque atraviesa las montañas ese es el que hace que la gente pueda cambiar mucho de parecer por una sencilla razón mirad cuando el viento sopla seco y fuerte en algunas zonas del país pues eso pasa mucho ya os digo sobre todo en él Ebro en zonas de la de Alborán del Campo de Gibraltar en Menorca por ejemplo también eso lo que hace es que nuestra nuestra sangre o el ambiente mejor dicho se cargue de energía positiva energía positiva no significa que sea energía buena sino que se carga eléctricamente positiva nuestra sangre es positiva también tiene cargas positiva lo que llaman los camiones bien pues positivo del aire más positivo de nuestra sangre que hace nuestro cuerpo repele sabéis aquello de que polos opuestos se atraen

Voz 0032 39:14 sí sí lo que pasa que las calles

Voz 6 39:17 las que son del mismo es del mismo signo hace que nosotros estemos en un en un aspecto desagradable que nuestras neuronas estén más activas y por tanto que nos revela ese ambiente en el momento que el viento deja de soplar la electricidad del aire se vuelve a negativa negativo de fuera positivo que sigue siendo sigue siendo nuestra sangre pues es cuando estamos en confort y mira si si llega a afectar al carácter de las personas que en algunos países de Centroeuropa sobre todo en Suiza en Eslovaquia en en Alemania el hecho que el viento venga desde del sur allí le llaman ese fue en a quisiera Mazagón por ejemplo cuando el viento desde el sur es un atenuante para casos de asesinato

Voz 0084 40:02 pero es que eso es así y no desde desde hace dos días sino desde

Voz 6 40:05 hace muchos años se tiene en cuenta que el viento marca Alcaraz de las personas que de forma circunstancial entre comillas las vuelve locas y eso está muy demostrado hay algunos estudios por ejemplo del Hospital del Mar en Barcelona que avalan que cuando cuando el viento de poniente en el Mediterráneo aumentan un veinticinco por ciento homicidios

Voz 1491 40:26 veinticinco por ciento que barbaridad XXV bueno si si no estáis de acuerdo

Voz 0272 40:31 las reclamaciones a Luismi Luismi buen fin de semana igualmente el lunes la canción de amor elegida por nuestro oyente Javi de Madrid hablar de amor

Voz 5 41:09 Nos ha costado nada de lo que menos nos gusta hablar son la encuesta de The buenas es de sexo pero por nosotros haces un esfuerzo como José Luis de San Blas Madrid

Voz 36 41:17 no a todo el mundo le gusta hablar de todo el hermanos no me está clamando aún así sólo meterme y me meto donde no me llaman no me gusta que me pregunten eh a hablar de dinero poder sexo pero bueno e a veces sí me acuerdo una vez ninguno calambre medios

Voz 0084 41:36 Tondo

Voz 36 41:38 aquí en la pierna que no que eso me quedó a y se partió en el culo de risa Mis hermanos Carlo contados

Voz 1491 41:46 menudo panorama para PP susto no sé

Voz 0032 41:49 a partir el culo de risa un abrazo para Pepi a Inma de Madrid lo que les gusta es que los demás hablen hablen discutan Se Pelé en su

Voz 11 41:58 pique mientras ella calladito que es un poco más la se frota las manos

Voz 37 42:05 hola buenos días Saint Madrid me encanta la encuesta de hoy nosotros tenemos en mi departamento un una sección cuando vamos a almorzar juntos que se llama opino Pino de que como la canción de Algete calor

Voz 23 42:36 qué es lo que hago para con los demás pues echarlos a discutir

Voz 1 42:44 todos los días llevo

Voz 38 42:46 tema bueno opino de que cualquier cosa de la actual Liga no cuando veo que unos con otros presentes hacerle preguntas terminaban peleando

Voz 23 43:00 a Pino de

Voz 0272 43:13 son las cinco y trece minutos las cuatro y trece minutos en Canarias

Voz 39 43:17 eh

Voz 5 43:22 casi dos millones de personas sólo en España tienen depresión y aún así no acabamos de normalizar la de derribar los tabúes que rodean a esta enfermedad en ese trabajo tan necesario están siendo de mucha ayuda personalidades de todo tipo cantantes actores y por supuesto deportistas que reconocido que tienen de préstamo la han tenido María Vilas a sus veintitrés años es una de las mejores nadadoras de España

Voz 36 43:44 ante Palma estrena era real porque a sonar irá en esa rutina las Cavia él él porque lo hacía sino que ya me había metido ahí sí sí pues todos

Voz 11 44:00 Moratti de la natación no

Voz 36 44:01 sí completamente a pensar que estaba tenía una resultado en las competiciones me iban acompañando me había clasificado para los Juegos poco a poco el el el día a día dado disputaban las tenía entrena no

Voz 40 44:19 no podía poner de mi parte

Voz 0032 44:21 se convirtió en una especie de autómata que se

Voz 0084 44:24 dedicaba a nadar a nadar y también a nadar para

Voz 0032 44:27 luego competir el resto daba prácticamente igual hasta que un día su psicóloga le hizo una pregunta que le abrió los ojos antes de romper con todo

Voz 11 44:35 sentiste que eras más bien un robo o dices que parece como como llegaste hubo aumento cuando dices esto para mí Cánovas esto ya no quiero más

Voz 36 44:46 sí hubo un momento en el que yo dice que que no quería más realmente fue cuando la primera persona me me me hizo una pregunta se fue a la pregunta de María pero quieres dejarlo no pasa nada ha sido desgastado es entonces ese momento para mí fue como que me cambió no que que una persona que era mi apoyo psicológico en ese momento psicóloga a mí me replanteara estas pregunta fue ahí cuando sentí la necesidad de bien si necesito dejarlo todo esto sí que es verdad que antes de tomar esta decisión tuve muchos meses de de transcripción de que no sabía qué era lo que me pasaba pero cuando me plantearon la pregunta fue si es lo que quiero sí es lo que necesita María

Voz 5 45:40 las pocas deportistas que ha admitido que a través una de presión y cree que en su ámbito no es que la gente tenga miedo vergüenza a reconocer la enfermedad mucho peor cree

Voz 0272 45:49 sé que muchos deportistas no se detienen y sí

Voz 5 45:51 era a pensarlo no se dan cuenta de lo que les está pasando

Voz 11 45:54 yo creo que María lo quite paso pasa a muchos pero no muchos Gallas a mencionarlo o decirlo pienso que hay mucha gente que están practicando deporte a la octogésimo nivel así se Ciències son bárbaras realmente están comiendo su infelicidad yo creo que hay mucho más casos para ahí no

Voz 1467 46:20 no

Voz 41 46:22 que es como que te llevan sólo que no que no piensas que necesito desactivado lo ha porque lo está haciendo mucho tiempo se te da bien vienen resultando pero no te paras a pensar en tu emociones de movimientos

Voz 0032 46:37 bueno sí la realidad al final hizo que quemaría pasará de nadar en los Juegos de Río con las mejores del mundo a trabajar en una famosa cadena de tiendas de deporte dicho así hombre pues alguien puede pensar que es un paso atrás pero a ella en el momento en el que estaba le vino como anillo al dedo

Voz 11 46:51 por cierto a pasas tipo Decathlon dices ves mire llano evocando el trabajo iremos de dejar indica que tal fue ese ese Terra a pie de Bienvenido al mundo

Voz 18 47:03 todo el mundo elaborar

Voz 36 47:06 la verdad es que han yo tengo la suerte de entrar allí desde un principio fue como un choque de realidad de salir de la burbuja del deportista de alto rendimiento meterse serias como de repente en la vía una laboral no porque yo venía acostumbrada a estar en una burbujas que me hacía y a Elía ayudaba económicamente les daba todo el hecho de repente Face

Voz 41 47:36 tener una vida normal cobran lo hizo y todas estas cosas teniendo realmente una respuesta muy grande que que no tenía en esa burbuja de deportista de alto rendimiento escolar después como un cambio que a mí me hizo madurar un montón me hizo ver las cosas de otra forma distinta y sobre todo que me ayudó es conocer

Voz 7 48:01 Nani

Voz 5 48:06 la situación ha cambiado mucho desde entonces su vuelta breve pero importantes vuelta lo que es la vida de cualquier persona a la rutina de una vida común le ha servido para retomar el control ahora manda ella y es consciente de ello

Voz 11 48:20 tú te has zapateado has mirado con perspectiva entonces tal vez has vuelto poquito tú quieres poquito tú sientes que es una asignatura pendiente suena a mí a mucho más líricos digamos no

Voz 36 48:35 sí ahora realmente es para mí es todo mucho más fácil el día a día me esfuerzo mucho más porque tengo mis entrenadores que más cojan poquísimo pero es que tiren y ellos de mí es como que somos un equipo eh yo quiero más ellos me exigen al nivel que yo quiero eh estamos en contacto quiero saber el porqué de las cosas que ahora no no me me he sido una burbuja hay voy no suena no jugadores cosas que voy darlo Pazos Xavier que hizo ir a dónde quiero llegar

Voz 1491 49:12 nuestro siguiente protagonista tenían muy claro adónde quería llegar pero el problema es que para conseguirlo fue capaz de lo peor

Voz 5 49:26 ya sabes que los medios de comunicación vivimos Angus

Voz 1491 49:29 Tia dos midiendo audiencias contando oyente eso es lo más importante tanto que un periodista brasileño Wallace Souza llegó a encargar hasta seis asesinatos sólo para poder contar los en exclusiva

Voz 0032 49:40 no actuaba solo sino que tenía una serie de colaboradores que le tenían el escenario del crimen preparado para que él pudiera contar sus cámaras siempre estaban las primeras Issing no daban el asesinato en directo acudían justo cuando acababa de ocurrir en ambos casos con el tiempo suficiente para marcarse un tanto con respecto a la competencia

Voz 1491 49:58 ahora el documental La muerte vende de Netflix cuenta su caso que aunque nos parezca increíble no es el único un escritor chino llegó a matar también a cuatro personas para plasmar los hechos en sus novelas

Voz 0313 50:08 se les sacaba pillado porque son eh no se detiene un exceso de narcisismo de de de tiene en el fondo están deseando que les que les atrape para ser reconocidos

Voz 43 50:16 sí bueno pero escritor chino que has comentado es claro porque de hecho dijo la pases que les estaba esperando ya la banca no en algún momento ellos sigan cuenta de que caen en la propia imagen que destacar por algún sitio debe decir oye que yo hice esto que yo estuve allí pero el caso de buenas a lo mejor línea que hacer una lectura un poco distinta porque lo que habría que mirar yo no conozco el caso a fondo es si realmente cometía o cuanto a mí esos asesinatos para que luego tuviera su ranking de fama en la televisión oxígeno los asesinatos se cometen por otros motivos aprovechaba que ya estaban estos datos para para está para llegar con las cámaras de coquetería

Voz 1005 51:00 música

Voz 43 51:03 este convirtieran los asesinatos sólo para la publicidad o como ya

Voz 0313 51:08 de hecho se sabe de hecho se sabe que creo que prácticamente todas las víctimas eran nada

Voz 1491 51:13 bueno pues entonces

Voz 43 51:14 pienso que por ahí stock chica había Capel quizá una lectura distinta no quizás los crímenes se cometieron algunos motivos diferentes a los puramente televisivos aprovechaba que estaba estaba puesto aprovechaba un poco

Voz 1491 51:29 Juan habría que concederle el beneficio de la duda entonces pero sí vamos a lo que dice el documental la tesis es clara mataba Pro diez

Voz 0032 51:36 sí sí llegar a diseñar la muerte de otras personas como el que diseña el guión de un programa y además nunca mejor dicho porque era para crear contenidos y matar por audiencia además que esos datos muchas desmarcan daliniano que para muchos presentadores separa como el cielo del infierno y además que que la audiencia es importante en despachos por ejemplo supone ganar más dinero por publicidad o menos

Voz 1467 52:00 Monet izaba eso porque una cosa es que subo la audiencia pero evidentemente pues recaudaría más publicidad a causa efecto la pasta

Voz 27 52:07 claro evidentemente sí sí bueno eso es lo que se desprende no que se lo que se puede deducir hablando de televisión claro si tiene un programa con una audiencia muy elevada crea el caso eso se traduce después e ingresos publicitarios no así que esa la cuestión

Voz 11 52:20 pero te quería preguntar Pancho si está cuantificado lo que podía ganar es decir lo barato que puede salir un asesinato en comparación a los ingresos que conseguía con su espacio televisivo

Voz 27 52:31 mire realmente no sabría responder esa pregunta pero lo que sí sabemos es que la policía cuando ingresó en su domicilio la primera vez que hubo el primer digamos el primer aviso de que aquí estaba sucediendo algo raro encontraron ahí adentro noventa y seis mil euros en meta bueno noventa en en reales en metálico eran aproximadamente un noventa y seis mil euros y después también quince mil dólares no es decir yo creo que este señor no recibía ingresos publicitarios pues las vías convencionales sino en forma en fin a maletines Si un poco en función por por un poco por un canal para leeros no hablamos muchas veces desafortunadamente las cosas funcionan aquí en la

Voz 23 53:06 estoy como terminó sea hubo juicio condenado

Voz 1491 53:09 este hombre no no no que va

Voz 7 53:11 hemos condenado no no bueno llegó el

Voz 27 53:14 en el acta el acta de diputado del Estado de Amazonas en las retiraron a partir de ahí el tipo entró en una en un bucle de enfermedades que tuvo que estar ingresada en varios hospitales tanto en manos como en San Paulo todo esto culminó más o menos un año después de que el caso se conociese con la muerte por paro cardíaco este señor en un hospital de

Voz 11 53:33 Paul cometer todos esos crímenes y lograr

Voz 1491 53:36 no ser juzgado efectivamente quizás por su pasado como policía debía de contar con un buen contacto en el cuarto

Voz 0032 53:42 sí porque en todas las redacciones pues los periodistas que se encargan de la información de sucesos de tribunales suelen tener una relación bastante estrecha con con los policías digamos que ambos se necesitan no periodistas a policías también policías a periodistas para que cuenten las historias aunque os podéis imaginar normalmente no es para hacer estas cosas

Voz 1362 54:00 siempre se habla en las redacciones de bueno pues esas relaciones que claro el primero en llegar El es cierto y sin desvelar tampoco nada que que sea un secreto profesional en este caso qué hay de cierto bueno pues en que los contactos de los periodistas con con los policías ABC es pueden ir más allá de lo estrictamente profesional ser siempre el primero evidentemente no es casualidad

Voz 43 54:24 sí pienso que es una retroalimentación al periodista le interesa tener contacto además hablamos de contactos extra o pitos

Voz 1491 54:32 claro que no de gabinete