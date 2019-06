De Buenas a Primeras (18/06/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

es martes

Voz 1491 00:51 ocho de junio seguimos avanzando hacia el estreno del verano siguen subiendo los termómetros ahora mismo hay trece grados en Tábara en Zamora menos en Galicia y en Asturias donde esta tarde pueden caer unas gotas en el resto del país vamos a tener un día despejado de mucho sol y en general de calor a veces son los olvida o ni siquiera nos paramos a pensarlo ocupados como estamos en en lo más cercano pero ahora mismo somos siete mil millones de personas las que compartimos el planeta siete mil millones ir creciendo aunque creciendo a un ritmo un poco más lento de lo que los expertos habían calculado los expertos de la ONU

Voz 1621 01:39 no que acaban de publicar su informe sobre Perspectivas de población mundial con esta conclusión la explosión demográfica se está ralentizando y aunque dentro de treinta años vamos a ser muchos muchísimos más vamos a ser menos de de los que esperaban

Voz 1491 01:53 así va a ser el mundo en el año dos mil cincuenta un mundo muy

Voz 5 01:57 mucho más poblados en sólo treinta años vamos a tener a otros dos mil millones de personas en el mundo en total vamos a sumar no

Voz 1621 02:05 de mil setecientos millones y algunas cosas van a cambiar por ejemplo según este informe

Voz 1491 02:10 muy pronto en menos de diez años India va a desbancar a China como el país más poblado del mundo sólo allí van a vivir más de mil cuatrocientos millones de personas el doble de gente que actualmente respira en Europa el Dow

Voz 1621 02:23 así que en dos mil cincuenta vamos a ser muchos más y también más viejos

Voz 1491 02:28 ahora mismo los mayores de sesenta y cinco representan el nueve por ciento de la población mundial dentro de treinta años van a ser casi el doble

Voz 1981 02:36 el seis por ciento pero eso si tenemos en cuenta a todo el

Voz 5 02:39 mundo vamos a poner el foco ahora en Europa o en América del Norte porque aquí la proporción aumenta muchísimo en dos mil cincuenta uno de cada cuatros Europeos y uno de cada cuatro norteamericanos van a tener más de sesenta y cinco años es

Voz 1491 02:53 desde el aspecto que va a tener nuestro planeta en el año dos mil cincuenta el de un sitio muy poblado aunque con menos gente de lo esperado Icon el doble de personas mayores y todo porque

Voz 6 03:03 cada vez tenemos menos hijos y la tasa de fecundidad global va a seguir bajando según la ONU en mil novecientos noventa cada mujer tenía más de tres hijos de media

Voz 5 03:14 ella actualmente por muchos llantos que escuchemos esa tasa global es de dos hijos y medio dos coma cinco pero en dos mil cincuenta dentro de treinta años vamos a quedarnos en una tasa de apenas dos nacimientos por mujer

Voz 1491 03:28 una tasa de fecundidad global de dos coma dos niños por mujer pero niños que van a nacer fundamentalmente en los países más pobres del mundo sobre todo en África a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a profundizar en este informe sobre cómo va a ser nuestro planeta demográficamente hablando dentro de treinta años en los desafíos también que estos cambios

Voz 1621 03:53 van a suponer por un lado para los países más pobres que cada vez van a estar más poblados y por otro para los países desarrollados países cada vez más envejecidos que van a tener que replantearse su sistema de protección social

Voz 1491 04:11 ya lo habréis notado tenemos a Julián Molina de vacaciones las semana que viene es de marcha Aitor y así vamos a estar hasta septiembre de buenas a primeras viniendo así que cada noche tras preparamos el programa nos miramos de reojo esperando que a ninguno se le ocurra pedirle alguien del equipo que le haga el típico favor vacacional

Voz 1621 04:30 los oyentes están cruzando los dedos sobre todo para que nadie pida algo prestado para llevárselo de viaje es lo que más os molesta conspiran cuando os quedáis trabajando mientras otros se van de vacaciones es la opción más votada de las cuatro que estamos en la encuesta de The buenas en Twitter

Voz 1491 04:45 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 7 04:48 Julio de Alicante cuando yo me iba de vacaciones bajaba las plantas al portal entre otras vecinas y otras que las avisaba pues me las regalan también pedía que me recogieran correspondencia por supuesto también

Voz 7 05:02 no cuido eso ya lo digo porque yo también la tengo presto nadie estos días que estuve fuera Málaga pues lleve a mi Julito pues a un hotel canino y no molesto a nadie si soy un poco reticente a dejar o prestar cosas pero lo o me gustaría que me las devolvieran en buenas condiciones eso sí las devuelven y es lo que ni es gracia me hace

Voz 1491 05:27 mano Juliá acaba de hacernos un repaso por el resto de opciones de la encuesta de hoy en

Voz 9 05:32 arroba de buenas en Twitter la segunda más votada es

Voz 1491 05:34 mundo favor que más os molesta que nos pidan cuando cuando alguien se va de vacaciones es lo de cuidar a algún animal José Luis de San Blas de Madrid lo tiene claro después de la experiencia con las tortugas de su vecino nunca más

Voz 10 05:47 ese viernes una escaló sobre la otra y sin pensarlo se arrojó por el balcón desde un tercero de Page corriendo a la calle se mire por los bajos de los coches Mishima el lunes se me ocurrió acercarme de alguna vez a una clínica veterinaria que había por allí estaba la judía sin ningún rasguño en lo que va de me quedo con ninguna mascota

Voz 1621 06:10 a ver si es el de las tortugas tampoco tienen que ser super difíciles

Voz 1491 06:13 de cuidar yo no había oído nunca la historia de ninguna tortugas superviviente de balconing

Voz 1621 06:18 yo tampoco ni ni tampoco súper súper súper escaladora pero lo cierto es que que sí que José Luís tiene razones que es una responsabilidad muy grande cuidar a la mascota de otra persona pero hay buenos samaritanos que lo hacen como la hermana de José

Voz 11 06:29 de Málaga muy buenas pues vaya casualidad en cuesta mucho cuando aceptara emitiendo el programa estrella a punto de salir para brujas de viaje y en la tarde pues he quedado con mi hermana para precisamente una de las cosas que se dan cuenta de que olvidar pues que venga a sacar a mi perro y a dar una vuelta al gato y al perro echarle de comer el agua

Voz 9 06:50 más metido en vacaciones saludo agosto

Voz 1491 06:55 de disfruta mucho desde viaje bueno completan la encuesta de más a menos votada dos clásicos regar las plantas ir recoger la correspondencia siete por ciento habéis votado esta opción que es la de Diego de Zaragoza

Voz 12 07:08 es tener que ir al a los buzones de abuelos o primos hermanos o amigos está tener que vaciar el buzón de correspondencia de cartas lo que sí que bemol harías que me dijera no ya que vienes de vallas macetas IT dejó la nevera llena de cervezas y cuando te tomas un par de cervezas eso vamos lo firmaba ahora mismo

Voz 5 07:30 ah bueno langostas sigue abierta en Twitter arroba de buenas y puedes mandarnos notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro contándonos que favor os molesta más que nos pidan ahora en verano porqué Sergio a Díez de esta producción con Borja González en la

Voz 1491 07:45 técnica nosotros solos pedimos que os queréis al otro lado al menos la próxima hora y media empieza de buenas a primeras

Voz 1 08:03 de esas primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 15 09:08 Banic

son las cinco menos veinte más cuatro menos veinte en Canarias

Voz 1 10:07 los medios tenemos

Voz 1491 10:08 Berta culpan es tonta de mea culpa muchas veces construimos personajes teniendo en cuenta sólo un aspecto de sus vidas y nos olvidamos de que detrás hay mucho más algo así nos pasa con Rafa Nadal porque el tenis tan no es un deportista que ha hecho historia ya que ha ganado doce veces en Roland Garros no hay más de hecho entre Gran es la Mi Gran Slam se ha metido en un proyecto de de I más D más i un proyecto para crear en una raqueta que aúna sus dos pasiones

Voz 11 10:34 Rubén Paqui buenas tardes

Voz 1610 10:36 hola qué tal bienvenido a La Ventana Rafa Nadal se puso en contacto con él

Voz 1621 10:40 usted no yo

Voz 16 10:42 afuera para mí es don Rafael Nadal vale vale lo repito con Rafael Navas sí sí sí

Voz 1571 10:50 sí sí sí ha puesto en contacto conmigo porque tenía una

Voz 16 10:53 lo que era una raqueta que reunirá poquito a sus dos pasiones que es el parqué

Voz 1610 10:58 así le gusta mucho la verdad

Voz 16 11:01 la raqueta de tener el otro lado tenemos un parking sí hermosísimo

Voz 1610 11:05 por un lado tenis parchís siempre he visto uno diría que es una gilipollez pero parece una cosa practica

Voz 16 11:10 me voy práctica malas fichar por no se caen

Voz 1571 11:13 no se caen chuta esta jugada paquete de la pobreza

Voz 16 11:16 digamos una bola de tenis Le quiere devolver con es si está animando más vale vale vale con lo quite

Voz 1610 11:22 lo títere así sí que no se caen pues muy practicado desde

Voz 16 11:25 por Rubén canción a mi web que la web hiciera por mencionar para que la gente conozca mis trabajos de diseño dado que en absoluto

Voz 1571 11:33 no muy bien me parece muy bien que aquí la publicidad hay que pagarla siguiendo con el mundo del deporte no está aislado y al final va cogiendo influencias de todas partes de la ciencia pues por ejemplo para hacer raquetas más livianas o de la judicatura para mejorar injusticia arbitral o para pillar a los que intentan amañar partidos por ejemplo se ponen también muy moda en el tenis imitar o al juez Marchena al magistrado del propio

Voz 1610 11:57 la que Tito Jiménez lo conocéis todos es un colaborador de de la Ser Tito Jiménez qué tal buenas tardes a la persona que más sabe de tenis de esta casa de verdad si severamente que pasa fue Marchena el juez pues así es nada

Voz 15 12:12 el juez Marchena está creando tendencia

Voz 11 12:15 partido jugados explico en Alicante este fin de semana los jugadores discuten sobre si luego la entrada o no y el juez de silla interviene vamos a ver vamos a escuchar

Voz 14 12:31 uno

Voz 17 12:33 señores señores yo no voy a permitir que este más rápido se convierta en una disertación sobre saber y la pelota entrada o no corresponde a este tribunal decidirlo

Voz 11 12:48 que sí que pues pues sí sí desde luego

Voz 1491 12:53 desde luego en los últimos días han pasado por estos micrófonos dos personajes en principio tan alejados como Iván Espinosa de los Monteros el portavoz de Vox en el Congreso y el actor Antonio Resines ya decimos dos personajes en principio alejados porque estamos empezando a sospechar que son la misma persona

Voz 8 13:10 hay que su partido está llena de gente muy sensata muy prudente

Voz 1975 13:13 es es una grabación de cuarenta y tantas horas por desgracia prácticamente todos los grupos europeos tienen algo algo de esto a gente que ha participado que ha hecho cine español

Voz 1981 13:23 bueno pero es que todavía hay fragmento

Voz 1975 13:25 entre los que se confunden más más yo pasado mucho tiempo Polonia por otros motivos en etapa profesional tuvo una gran repercusión de público yo que es un país modélico en muchísimos aspectos que ha sido muy importante para la historia de este país pero también

Voz 1621 13:39 en algunas debilidades entre la debilidad es íbamos a casa

Voz 14 13:42 tome porque está funcionando funciona carece crudo antes que lo qué es lo no quiere

Voz 9 13:51 bueno pues precisamente está bien no polémica por el

Voz 1621 13:55 los pactos del PP Ciudadanos y Vox a lo largo de todo el territorio de momento en los ayuntamientos en El Mundo Today han tenido acceso a los próximos pactos que se avecinan y la Izquierda está preparando una nueva estrategia

Voz 11 14:06 para cuadrar a sus rivales Ada Colau pactará con Vox para ver qué hace Ciudadanos

Voz 1981 14:12 no pensábamos que bots fuera capaz de pactar con los radicales admite Arrimadas con desconcierto la OTAN pide al alcalde de Vigo que respete el Tratado de No Proliferación Nuclear a ver qué Sanjuán algo hay que hacer ha replicado Abel Caballero frente al petardo de uranio Ricardinho que está preparando Random House cierra un acuerdo para que Jordi Hurtado publique sus memorias en dos mil doscientos cincuenta y ocho el primer volumen se publicará en su idioma original etruscos un milenio le dice a su hijo una guerra civil Bot tendrías que haber vivido tú les cuando cayó Tenerife tu padre estaba en una multi mención reclutando como valiente añade descubren micrófonos ocultos en todos los aguacates del Lidl son dispositivo marrones y muy duros camuflados en su interior bebé salta de un útero en llamas y salva el matrimonio de sus padres en el último momento los médicos me han felicitado dándole una palmada en el culo los alumnos que no sepan escribir podrán examinarse oralmente en la selectividad

Voz 13 15:12 por fin los alumnos son alfabetos podrán estudiar

Voz 1981 15:14 la filología sin ser discriminados un paciente de cuarenta años le describe al médico todos los síntomas de tener cuarenta años estoy muy cansado tengo pelos blancos ha salido un hijo y todo se queja Let lanza maquinillas sin cuchillas para gente que quiere dejarse barba la versión para mujeres será más cara funcionará solo en el bigote las piernas y las axilas una residencia de ancianos anuncia con el lema lo mejor de los ochenta y los noventa dos viejos temas de siempre sin interrupciones reza la publicidad

Voz 1491 15:46 pasa un minuto de las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 9 15:56 vamos a volver al mundo real alma

Voz 1491 15:58 dejado la constitución este sábado de los ayuntamientos el PP ha pasado de dirigir veintiuna capitales de provincia controlar sólo trece el PSOE gobierna en veinte tres más que hace cuatro años y Ciudadanos se ha hecho con tres

Voz 1621 16:11 si las mismas que el PNV que arrasa en Euskadi los ayuntamientos del cambio que sólo conservan Barcelona y Cádiz ahora lo que toca es bueno pues poner a trabajar por la ciudad que mejor consideren para los ciudadanos ciudades que han protagonizado la última cara B de estará vítores

Voz 0136 16:25 muchas veces al propio Ayuntamiento Se le llama ciudad si es que esa es una de las acepciones la tercera de la RAE dice Ayuntamiento Cabildo de cualquier ciudad a la que más nos referimos nosotros conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica por lo común actividades no agrícolas no perdamos las buenas costumbres etimología ciudad bueno pues viene del latín de Civitas que es como se llamaba a la ciudadanía en Roma apareció el término civil por primera vez en más o menos en el año cuatrocientos cincuenta antes de Cristo aparece en la ley de las doce tablas allí se diferencian tres tipos de personas que viven en la ciudad los que pertenecen al pueblo romano luego los extranjeros que son los Pellegrini y los esclavos que son los Servi es uno de los temas más bonitos además que no se hablan de las ciudades es el corazón de neón de la Orquesta Mondragón con frases que yo creo que todos los que vivimos en una ciudad hemos sentido alguna vez frases como la ciudad donde vivo es mi cárcel IMI libertad

Voz 14 17:22 sí

Voz 1491 17:27 precisamente Podemos Leroy en El País un articulo sobre cómo era la vida en las primeras ciudades que empezarán a surgir en el Neolítico un artículo que se queja uno los asentamientos mejor preservados de Oriente Próximo una ciudad de hace nueve mil cien años sino que ahora mismo es el sur de la región central de Turquía hay allí básicamente reinaban la violencia la enfermedad sobre todo han se tenían que agobiar tanta gente

Voz 1621 17:51 en un en un mismo sitio para hablar de las ciudades en la actualidad nueve mil años

Voz 1432 17:56 los después escuchará al profesor de Antropología Social de la UNED Fernando monja que consideran antropólogo social que es una ciudad es una concentración de tiempo

Voz 18 18:04 donde la gente hace cosas distintas donde todo está profundamente integrado de modo como en pocos otros

Voz 1991 18:10 bares ponernos en y que define la ciudad a la cantidades

Voz 1621 18:12 de que viven ellas cuando un espacio se convierte en ciudad yo creo que cuando

Voz 18 18:16 las divisiones laborales y las divisiones actividades de la gente son suficientemente diversas y queda al carácter a la ciudad los ciudadanos son los que han el carácter en la ciudad yo creo que la ciudad fundamentalmente la da el carácter los ciudadanos que es el modo de vivir Uruzgan y siempre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda me temo que hasta donde yo sé sí siempre no conozco casos donde no se produzca ojalá pero me temo que si desde el propio momento en que hay ciudadanos con todos los derechos de los ciudadanos que no los tienen estamos también en un momento en que da la sensación que muchas ciudades se parecen yo diría que sí que no se parece en muchos aspectos porque los procesos de globalización de los que estamos conectan las ciudades dependiendo de qué pasaporte y de qué tipo de personas somos también hay que decirlo pero un café en una plaza de una ciudad no es el mismo que un café en la otra y eso todavía afortunadamente sí importante

Voz 19 19:13 Weiss muchas fotos eh

Voz 1491 19:22 sí iría Stars la ciudad de las estrellas la principal de la película La La Land de

Voz 21 19:28 dos mil dieciséis La ganadora en los premios Oscar y en los Globos de Oro como mejor canción original

Voz 1571 19:38 vamos a seguir ahora con la música con un una más clásica está otra canción de la que llamaban la cantautora Violeta

Voz 4 19:46 hicieron esto sí que es de cara Beto

Voz 0136 19:58 los Toros Cecilia una canción de mil novecientos setenta y tres luego hay otras canciones que no son tan descriptivas sino que músicos que recurren a las ciudades para hablar de lo que ven tras la ventana por ejemplo Leiva un tema de dos mil catorce que se llama a fueran la última la que habla de los propios ciudadanos un recorrido por el mundo y en cada una de las urbes los peces

Voz 15 20:30 Peces de ciudad se peina la viajera

Voz 1621 20:39 Joaquín Sabina es uno de los artistas que me encanta

Voz 1491 20:42 me gusta muchísimo también Sabina las grandes ciudades han tenido también mucho protagonismo en el cine de hecho hay lugares que cuando por fin los visitamos tenemos la sensación de que ya hemos estado allí si salgo que sucede por ejemplo Nueva York protagonistas secundaria de un sinfín de películas

Voz 1621 20:57 como ocurre con Manhattan de Woody Allen

Voz 0136 21:00 Capítulo I demasiado romano

Voz 15 21:03 una peli de mil novecientos setenta

Voz 0136 21:05 nueve con los típicos personajes de Woody Allen no el hombre maduro que odia su trabajo la guapa jovencísima las mujer en este caso las mujeres lesbiana nos vamos de Nueva York a Río de Janeiro Ciudad de Dios nosotros sí que vamos esperanto encontrar en esta es una película de Fernando Meirelles basada en hechos reales sobre este suburbio de la ciudad de Río de Janeiro nos vamos a ir ahora de Río de Janeiro a Tokio Lost in Translation vamos a escuchar parte de la escena del karaoke que es Bill Murray cantando el More than words de Roxy Music

Voz 22 21:38 hace está

Voz 1 21:41 Rice expresiones de momento no

Voz 23 21:43 claro que lo mejor es una ciudad aparte de lo que estamos hablando es el anonimato es desde mi punto de vista yo soy de ciudad pequeña es el anonimato y la libertad que te da el no estar controlados poder fluir ahí con un montón de gente y esa película reflejaba muy bien es esa sensación brotó

Voz 24 22:00 el castigo de ciudades pequeñas y el qué bien se vive sí pero sales a la calle y te conoce todo el mundo

Voz 1491 22:22 pues de una gran ciudad como es Miami que también hemos visto tantas veces en el cine de una ciudad como Miami decidió marcharse el periodista Guillermo López para instalarse en contra de la tendencia general en un pueblo de doce habitantes según el censo del año pasado

Voz 1621 22:37 casi un año lleva ya en Ventosa de San Pedro en la provincia de Soria adonde fue a parar con el objetivo de demostrar que lo que llamamos la España maquillada realmente está llena de vida

Voz 13 22:48 se han quejado bien cuánto tiempo en Ventosa llegamos el verano pasado que el partido se alcalde era del PSOE ha ganado el PP

Voz 18 22:57 desde el mismo personaje au resume lo que sí es cierto lo cuatro

Voz 13 23:04 no no es muy interesante la política nivel pueblo pequeño porque resulta que San Pedro tiene varias pedanías alrededor y que están un poquito menos tratadas que la metrópoli que que San Pedro entonces este año para estas elecciones se ha juntado en una lista a la pedanía de alrededor y ha ganó el PP pero han desbancado al PSOE te suena sacaba de ningún concejal de esta agrupación de electores de las pedanías que sean como el partido periférico pues como ha sacado dos concejales nacionalistas periféricos cedemos nacionalismo centraron Ventoso extra Ventoso

Voz 1491 23:42 yermo López no se ha limitado a ir contracorriente al cambiar Miami por ventosa de San Pedro es que además lo ha hecho para fundar en los tiempos que corren una revista trimestral en papel sobre el mundo rural

Voz 1621 23:53 sí la revista salvaje que así se llama empezó a surgir en la imaginación de Guillermo cuando aún estaba en Miami que no se parecen nada aún

Voz 13 24:03 lo que es curioso que todo esto surge del tiempo que visten en en Florida que es un hemos cuida muchísimo su naturaleza ese estado que es básicamente de naturaleza no allí ir a ver Matisse son manantiales algo de todo el mundo hace al menos una vez en su vida y sin embargo descubriste te diste cuenta de que en España no no no nos preocupa tanto la Pío X mira que tuvimos si es salvaje sale un poco de nace de la envidia es una emoción muy buena para motivar en la vida hay ahí yo vi que que el ciudadano estadounidense medio que ningún sentimiento de identificación con sus paisajes con sus parques nacionales yo es que se siente muy orgulloso no ellos tienen este moto como de America The Beautiful que son poco como joder somos la la nación elegida Dios nos ha puesto aquí en nuestro país es el mejor incluso en el escenario y en el Gran Cañón del Colorado y tal que a mí me dio mucha envidia de que ellos se sentaban orgullosos y nosotros que en España tenemos una naturaleza hay un patrimonio tradicional magnífico somos el país de la Unión Europea con la mayor biodiversidad

Voz 14 25:06 de todos los países que no no no no no

Voz 1621 25:10 valoremos pues precisamente lo que quieren demostrar no con con salvaje con la revista aquí en España también existe esa diversidad

Voz 1491 25:16 claro que su proyecto sólo ha sido posible porque en Ventosa de San Pedro cosa que no pasa en todas las zonas rurales de España tiene una buena conexión a Internet y así es cómo se comunican con buena parte del equipo que sigue trabajando desde Madrid

Voz 13 25:30 gestiona esto bueno habéis conseguido el dinero y lo publicado pero con con logísticamente desde un pueblecito pequeño con un punto que seguramente a veces según el tiempo que hace si hace viento se va me imagino como cuál es la logística la logística K es pedir una casa y un trastero en Madrid cada tres meses cuando imprime vamos pues habrá que venir a acoger las revistas meterlas en sobres ir a fundó la oficina de Correos al señor escenario colocado convivir sobres y enviarlos y sólo funciona por suscripción no pues sí para distribuir también si vamos a distribuir no nosotros queremos que es lo que menos conviene por por el modelo de negocio por la relación que establece con el lector sal de suscripción pero también vamos a a distribuir unos por librerías con una lógica escrita porque mucho de la instrucción no llega a los pueblos con lo que la gente

Voz 1772 26:20 tiene que conseguirlo

Voz 13 26:21 sí sí osado más fácil para nosotros es tirar de correos que son estas empresas que llegan hasta la última casa todavía en en España yo sí que nos permiten distribuir no de esta manera

Voz 1621 26:32 ni por cierto que están pensando en en abrir corresponsalías a nivel provincial después ya cuando se lo vaya permitiendo el tamaño empresarial de de la revista pues añadir ya comarcas pueblo todo un reto dos

Voz 1491 26:44 les reto el del equipo de salvaje desafiar a la despoblación y también al avance de lo digital frente al papel desde aquí mucha suerte

Voz 9 26:54 muchas veces en la

Voz 0084 26:55 vida acabamos haciendo cosas que no queremos en las que no creemos eso es lo que les sucedió algún Houston con la canción con la que batió a los Beatles superando su récord de números

Voz 4 27:05 los consecutivo

Voz 26 27:11 no

Voz 0084 27:13 con este adónde van los corazones rotos Whitney Houston consiguió su séptimo número uno consecutivo en Estados Unidos con apenas dos discos en el mercado algo que nadie había conseguido en la historia pero la cantante de Nueva Jersey odiaba esta canción lo contó una entrevista en el año dos mil en la que relató cómo su sello insistió en este tema

Voz 13 27:34 en el que ella no se veían y se sentía

Voz 0084 27:36 ya identificada pero Whitney cedió la canción como las siete anteriores que había lanzado como sencillos arrasó el principio de su carrera una irrupción imparable de un artista nueva que se iba a comer aquella década de los ochenta junto a Madonna

Voz 1491 28:33 hacer historia a disgusto podríamos titulares sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal es lo que hizo Whitney Houston con este Where to Broken Hearts Go que odiaba pero creció su séptimo número uno consecutivo

Voz 13 28:45 digo

Voz 14 28:47 no

Voz 4 29:40 de esa primeras

Voz 1 29:42 con Marina Fernández Aitor Albizua

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0137 30:07 Aida o buenos días buenos días se complica la política de pactos Vox rompe relaciones con el PP para que el bloque de derechas gobierne la Comunidad de Madrid los de Abascal responden así después de haber apoyado al PP para gobernar el Ayuntamiento de la capital no haber recibido concejalías que así

Voz 1981 30:20 Duran que era lo pactado Javier Ortega hay un libro

Voz 28 30:23 de Gobierno que es la Junta de Gobierno hay un nivel de concejalía delegada hay otro nivel que concejalías de distrito hay otro nivel que es participación en entes el acuerdos un acuerdo global es un acuerdo para todos los niveles siempre manteniendo la regla democrática de que la participación será en proporción al número de votos y por tanto al número de

Voz 0137 30:41 pues eso en Madrid en Barcelona Ciudadanos sigue desvinculan doce de los liberales europeos y a las críticas recibidas en los últimos días por su relación con Vox se suma ahora la última decisión de los de Rivera rompen con el ex primer ministro francés Manuel Valls por haber facilitado a Ada Colau la alcaldía de Barcelona para evitar que gobernase el independentismo en esa Arrimadas

Voz 29 30:58 es una discrepancia muy importante en una cuestión muy importante como es la votación de investidura de una alcaldía por tanto pues desde luego nosotros hemos decidido separarnos tres señor Manuel Báez y vamos a tener

Voz 0137 31:11 grupos diferenciados ya a la política les sumamos otros dos asuntos de cara al día lo primero información importante para futuros opositores hoy empieza el plazo para presentarse a las pruebas de selección para las ocho mil ciento dos plazas de funcionario en la Administración General del Estado que el BOE ha publicado este lunes durará veinte días hábiles Andrea Villoria buenos días buenos días

Voz 1432 31:29 un setenta por ciento más de vacantes que las convocadas el año pasado más de ocho mil puestos tres mil de los cuales de promoción interna el Gobierno espera que se presenten cerca de doscientos mil aspirantes que te

Voz 0137 31:39 en desde hoy y hasta el quince de julio para inscribirse

Voz 1432 31:42 en los distintos procesos hay más de siete mil plazas para puestos administrativos y otras novecientas para cargos informáticos del total de vacantes casi seiscientas reservan a personas con discapacidad más

Voz 0137 31:52 el doble que hace un año sobre educación el decreto de becas que rechazan en las asociaciones de padres y madres y los sindicatos por considerar que es continuista con el Gobierno de Rajoy y que eleva los requisitos para recibirlas podría salir hoy adelante de hecho es lo que pasará si no pasa nada inesperado aunque eso sí con votos particulares en contra Adela Molina

Voz 0011 32:09 la Comisión Permanente del Consejo Escolar vuelve a analizar el decreto de becas tras el rechazo de la semana pasada salvo sorpresa el Ministerio va a presentar el mismo texto contra el que votaron los representantes de los sindicatos docentes CCOO UGT STES y la confederación de padres Ceapa hace una semana un golpe en la mesa para evidenciar su malestar porque el Ministerio que dirige Isabel C ya no haya modificado el sistema de ayudas que implantó el PP como se comprometió hace un año es previsible sin embargo que el texto esta vez supere el trámite si el resto de consejeros lo apoya aunque sea introduciendo enmiendas los estudiantes de la Confederación Canaria avanzan que presentarán una nueva para pedir una campaña de información que evite que uno de cada cinco alumnos del umbral más pobre ni siquiera pida la beca los sindicatos docentes y la Ceapa que rechazaron el decreto presentarán un voto particular si la norma sale adelante sin incluir cambios

Voz 0137 32:58 el texto del Gobierno es avalado por la mayoría del Consell

Voz 0011 33:01 dejó las becas podrán continuar su tramitación

Voz 0137 33:03 de momento es todo más información en media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1991 33:06 no ese

Voz 14 33:08 servicios informativos

Voz 1 33:36 de primeras con Mariela Fernández Aitor Albizua

así bien este martes en el informativo nos queda saber qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 8 34:05 hola buenos días compañeros pues no se espera una jornada que va a ser de bastantes nubes y lluvias en Galicia de hecho caen ahora mismo sobre todo en la costa y a partir de este mediodía también llegarán hasta el interior de esa comunidad algunos chubascos llegarán a caer en Asturias en León en Zamora en la provincia de Salamanca y esta mañana cuatro gotas muy mal contadas la verdad en algunas zonas de Aragón esta tarde ese reproducir alguna tormenta en la provincia de Huesca sobre todo cerca del Pirineo en el resto del país un tiempo bastante tranquilo y soleado en Canarias pocas nubes también hay que destacar las temperaturas que hoy iban a subir en zonas del Mediterráneo y del Ebro donde más calor Gazette Marina es en zonas como Zaragoza por encima de los treinta y cinco grados el viento que tan se va a reforzar esta tarde en la costa gallega así como en gran parte de Castilla y León en las costas mediterráneas las

Voz 1571 34:58 Prisa del sur que soplará bastante fuerte

Voz 8 35:00 te de ahora mismo un ambiente suave ya en gran parte del país trece grados tenemos ahora mismo en Ourense quince en Mérida dieciocho en Málaga en Palma de Mallorca o en Arrecife la más alta en Zaragoza veintidós grados a esta hora de la mañana Marina

Voz 1491 35:15 yo diría que la cercanía del verano se está notando sobre todo eso por las noches en las mínimas que han subido bastante esta semana bueno estrenamos ayer la semana hablando de de que puede llover sin que caiga ni una gota

Voz 0137 35:29 el olvido este pasado fin de semana pero no se quedan

Voz 1491 35:31 ahí los fenómenos extraños relacionados con el tiempo que podemos observar estos días porque sobre nuestras cabezas en algunos puntos de España hemos podido disfrutar de unas nube es muy particulares que nos dejan además imágenes que merecen mucho la pena que nueve son estas Luismi

Voz 8 35:45 así es son las nubes que Seaman nocturno lucenses en nombre tiene tela Novosti Lucentum son nubes que no estarán las alturas en las que se mueve la mente

Voz 1621 35:56 acogía recordemos que los fenómenos meteorológicos

Voz 8 35:58 son los que serán en la troposfera la troposfera es la capa más baja de la atmósfera llega aproximadamente hasta los en nuestras latitudes hasta los quince dieciséis kilómetros de altura a partir de entonces se encuentra lo que se llama La maison Xfera pues bien hay un tipo de nubes que serán sobre todo en zonas polares de aquí que se llamen nubes mansos

Voz 1571 36:19 bélicas polares que las tenemos

Voz 8 36:21 a esas alturas de la esfera por lo menos a ochenta ochenta y cinco noventa kilómetros de altura no son nubes como las que conocemos no son nubes que puedan provocar lluvia o puedan provocar sombra pero sí que son nubes que se forman a esas muy altas alturas nunca mejor dicho en zonas polares sobre todo cerca del verano is son bastante difíciles de ver más hacia el sur son nubes que se forman por tres motivos uno porque el aire en esa zona ya por encima de la estratosfera está muy frío temperaturas rigurosamente bajas también queda una ligerísima muy poquita Marina cantidad de vapor de agua que puede llegar a condensar esos cristales de hielo y una cosa muy importante es que tiene que haber polvo cósmico osea tiene que quedar restos de cometas de mete

Voz 30 37:11 peor hoy de es de estrellas

Voz 8 37:13 hace sale todo eso cerca de los polos crea unas nubes que parecen parecen como si fueran así declaró Poltergeist sabes aquella para aquella la película por aquello que decía Caroline vena la tele o algo así decía no salían aquellas nubes como si fueran vapor muy fantasmagórica

Voz 1491 37:31 lo sé porque lo he oido porque yo no no no

Voz 9 37:34 a ver eso porque sino vuelvo a mirar una tele

Voz 1491 37:36 misión en la vida no en cualquier caso no hace falta que veas

Voz 8 37:39 la tele ni a esos puntillas de hecho ya tampoco Serena ahora con todo digital ya no se ve aquello de la nieve en las en los canales pero en cualquier caso ese tipo de nube así muy fantasmagórica son las que las que danesa aspecto a las nocturno ausentes y esto es un fenómeno que se están dando estos días en España de hecho ya os digo sobretodo cerca de los polos es bastante típico pero que se hayan visto en Extremadura en Soria se hayan visto en Zaragoza se hayan visto en Andalucía los

Voz 1621 38:05 sí muchos días

Voz 8 38:06 ya es más raro es motivo de pensar que la estratosfera están muy fría ahora mismo sobretodo ya la esfera porque estamos hablando de ochenta kilómetros de altura y además que están quedando restos probablemente au de erupciones volcánicas que han ido muy muy muy muy arriba o bien de esa actividad de meteoritos au de metro por hoy les vaya que hemos ido teniendo los últimos meses

Voz 13 38:28 sí nos decías que este fenómeno serás

Voz 1571 38:31 noche hacer

Voz 8 38:32 será por la noche se da sobre todo ya entrada la noche estos últimos días está viendo muy bien justamente ahora cuando se va haciendo de día cuando ya empieza a verse un poquito de Alba P pues entonces es cuando se ve en esas nubes que tienen un color entre Blanco y azulado que van apareciendo como si fueran eso como si fueran estelas de humo sabéis cuándo

Voz 1491 38:52 claro porque como se diferencia del típico amanecer así un poco llamativo

Voz 8 38:57 el color que tiene el amanecer llamativo es un color rojizo anaranjado amarillento el que tiene eso es producido ya por los gases que tenemos el Arturo poseerá osea en donde vivimos como si dijéramos esas nubes se ven de otro color se vende un color muy azulado muy arriba sean muy altas y sobre todo por esa forma esa forma como de humo que se dispersa y os digo se ha ido viendo Se vende noche claro Isaac ido viendo las últimas noches no es raro que hoy mismo hoy ahora mismo dicho alguien pueda estar viendo esas nubes en algún punto del país sobre todo cuanto más hacia el norte

Voz 1491 39:29 dos de las lo están viendo que que nos lo escriban en arroba de buenas oye y que a lo mejor intenta incluso hacer una foto se pueden captar verdad

Voz 8 39:36 sí sí sí imágenes en Internet desde luego estoy

Voz 1491 39:39 oculares

Voz 8 39:40 sí sí de hecho a si podemos

Voz 1991 39:42 lo vaya estamos ya trabajando en ello de

Voz 8 39:45 puede el en nuestras redes vídeos que han grabado los últimos días por ejemplo de la amigo Iñigo desde Soria que pudo hacer un hecho una animación de cuándo se va yendo de esas nubes y la verdad es que ese espectacular primero que puedas ver ese fenómeno y segundo que lo puestas captar de esa manera lo puedas grabar con esa nitidez y Alfaro

Voz 9 40:03 el y antes de ayer al margen de los amaneceres de noche

Voz 1571 40:06 Ceres durante el día puede haber así hay algún otro fenómeno parecido

Voz 8 40:10 sí de hecho hay nubes de ese tipo no las hay sí que existen unas que se llama eh pero

Voz 1991 40:16 lo no son nubes que puedan ser muy

Voz 8 40:18 de hecho no no no son nada del otro mundo y un acto cúmulos es cuando empieza formaron una tormenta la primera nube que aparece es una nube que se vetan dispersa que parecen como si fueran fantasmas bien eso no vas más allá sí que hay un fenómeno que es curioso que justo cuando se va a hacer de noche también Aitor que es que el último rayo de sol el último rayo del sol del día es de color verde el otro español esto siempre siempre siempre lo que pasa es que es muy difícil de ver por dos motivos uno necesita o tres motivos uno Necesitamos una atmósfera completamente nítida Si hay polvo en suspensión el Rayo ya no se ve de color rojizo por el por ese color del polvo

Voz 9 40:57 saquen la es muy difícil es muy difícil

Voz 8 41:00 sí sí se contaminación ya no hemos hecho nada segundo necesitamos una superficie muy muy muy llana por tanto que el sol se vaya por el mar por ejemplo tiene que ser un horizonte plano III es un momento tan tan tan efímero que es muy difícil de captar a simple vista

Voz 9 41:16 así la costa de cantar

Voz 8 41:18 Oria sí que lo llegue a ver hace el sol el mar si si tienes que ir aquello

Voz 31 41:22 a final montó la vista

Voz 8 41:26 parte de que claro de que te puedes quemar la retina pues en ese momento sí que hubo un momento de de de rayo verde es es el último rayo es porque lo sé por el tema de longitud de onda de los colores el último que se dispersa cuando el sol se va a esconder es ver

Voz 1491 41:40 de mano rayo verde mea las de Poltergeist que ya no sé si voy a dormir tranquilo la cuando cuando salga de aquí a nada no pasa nada ir tan bien quieres explicarnos lo que pasa con la Luna de sangre

Voz 8 41:53 así es porque también se está viendo estos días y son fenómenos del colores curiosos y sobre todo que se dan o cuando se va a hacerlo de noche o de noche la luna lógicamente será el mejor de noche cuando es esa alumna de sangre es cuando hay mucha calima en suspensión cuando hay mucho polvo en suspensión como estos días por ejemplo el color de la luna cuando es llena no ese no es blanco sino que es más bien rojizo y sobretodo ese color rojizo teñido de color sangre para qué nos vamos a engañar es cuando hay un eclipse de Luna la luna está en su sitio el sol está en su sitio y el Sol la Tierra pasa por medio bien nuestra tierra proyecta una sombra contra la luna pero la luna las sigues viendo lo que pasa que la ves más tenue

Voz 1621 42:32 siguen hace hace unos meses

Voz 8 42:35 sí sí sí de hecho hemos tenido estas lunas estos eclipses de Luna los desde hace tres o cuatro años hemos tenido un par muy bonitos cuando nuestra sombra se proyecta contra la luna se llama esa penumbra y esa penumbra es como una difusión de la luz que hace que sería de color rojo la luna pero de una forma muy llamativa ya se sabe que hace que que en tiempos ancestrales eso se creía que eran mal augurio que venían desgracias

Voz 1491 43:00 no no es lo que hay un eclipse de Luna

Voz 8 43:03 en este caso no nos lo cuentes

Voz 1491 43:05 las

Voz 15 43:08 buenos días

Voz 4 43:18 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 44:49 a las cinco y cuarto las cuatro y cuarto en Canarias podemos decir que la encuesta de hoy de buenas tiene como una doble función es una de las encuestas de desahogo pero además está sirviendo para enviar algún que otro mensaje a vuestros amigos compañeros de trabajo y familiares ahora

Voz 1621 45:04 ahora que se acercan las vacaciones y porque os estamos preguntando qué favor os molesta más que pidan las personas de nuestro entorno cuando cuando se marchan unos días pues eso de vacaciones de momento lo que menos le gusta es que os pidan cosas prestadas

Voz 32 45:20 yo lo llamaría también a mí su amigo Tony que durante mucho tiempo me han echado una mano con Tito cuando estaban conmigo ahora sólo tengo plantas hay unas cosas que pone es que serían sólo los sé que seguro que lo puede este bajas una aplicación no algo de eso sí ahora la vida es muy moderna no

Voz 1621 45:44 bueno pero por muy moderna que sea seguimos necesitando no algún favor que otro de las personas

Voz 1491 45:49 claro que sí yo que además aunque las plantas de Reagan solas pues me gusta más que vaya alguien ahí hacerle un poco de caso a mis fotos no es es la costa estado bastante igualada todo el día con entre esto de que te pidan cosas prestadas hilo de hacerse cargo de algún animal que también tienen lo suyo

Voz 1621 46:07 bueno menos cuando se trata de un gato mira no

Voz 1491 46:09 ya antes lo cuidaban sus gatitos los gatos no piden mucho más que agua comida y cinco minutos de compañía ya está

Voz 1621 46:15 sí mira quedarán el gato

Voz 9 46:17 va a ser bueno eres y luego encima todo el día ganando me alzó loco y aquí estoy veremos concurso Alberite

Voz 1621 46:26 dice en Twitter Rocío García

Voz 5 46:29 tal con nuestra encuesta todas las veces que ha revivido las plantas de sus padres dos días antes de que volvieran de vacaciones

Voz 1491 46:35 ya me contará como lo hace porque en fin yo cuando las tengo moribunda es no no hay quien les levante el ánimo Javier Cavero va a tener un verano entretenido nos comenta que que le encantan todas dice regar las mascotas recogerlas clan descuidar la correspondencia

Voz 1621 46:50 esto es el típico amigo que la primera vez sí pero luego ya no lo vuelve a pedir el favor porque hace todo al revés

Voz 1491 46:55 te lo boicotea proposiciones no es para recae

Voz 1621 46:57 lo peor también al tema de las plantas el no tiene porque se le mueren todas y claro sus amigos lo termina notando dicen que se quejan porque la Riga mucho o porque se han secado que exige la olvidado el fertilizante que sin olas habla que si no la ha dado con grasa de caballo

Voz 1491 47:11 en fin las encuestas sigue abierta en Twitter arroba de buenas notas de voz

son las cinco diecisiete las cuatro y diecisiete en Canarias

Voz 1491 47:28 lo cierto es que aunque no es comparable lo de regar las plantas a ocuparse de de un animal estamos hablando también de seres vivos a los que hay que cuidar mucho y sobre eso habla Jesús Monteagudo en en su libro me quiere no me quiere guía para no matar a dos plantas ni de amor ni de pena

Voz 13 47:47 es un proyecto que comienza hace algún tiempo en un apartamento pequeño en Chile donde tú llegaste albergar doscientas plantas efectivas

Voz 33 47:55 junto con con Pancho la otra mitad de de casa plantea coautor junto conmigo de me quiere no me quiere y y efectivamente vivíamos en cuarenta metros cuadrados así y más de doscientas plantas

Voz 13 48:09 pero su madre mía

Voz 33 48:10 poquito era hilo striptease de Faunia

Voz 13 48:14 pero como lo tenéis una pequeña encima una de la otra no pero casi vivir

Voz 33 48:20 mira era una abstención por ejemplo en uno de los alféizar de la ventana para que nuestra pequeña colección en poco más de terreno

Voz 13 48:29 sí cada planta que su padre su madre con como decíais como se nota que es un experto musical

Voz 33 48:35 pues yo finalmente bueno se va familiarizado con ellas a ellas también hablan entonces te van dando indicaciones de qué es lo que necesitan si no les gusta el lugar si quieren agua sino en aguas se necesitan más luz en están menos

Voz 13 48:48 es cuestión de de observarlas vamos a lo básico cada planta tiene sus tiempos de regadío no es lo mismo una orquídea completo pero eso la gente lo maneja

Voz 33 48:58 pues la verdad es que no tanto piensa que estadísticamente el ochenta por ciento de las plantas del hogar mueren por exceso de agua sea impreso también un poco el título para mía no matarás dos penas Morning Le Pen hay una tendencia al sobre cuidado al exceso de de mimo que normalmente esa asociar con un exceso de agua

Voz 1621 49:20 claro es que al final las plantas son como los hijos no por mucho que los quieras no puede estar ahí llevándole cebando les

Voz 8 49:24 hay que intentar que sigan una lenta

Voz 1621 49:27 acción saludable hiló sé que que dicho así parece fácil la teoría nos la sabemos todos

Voz 9 49:33 luego haber sólo tiene vivas yo tampoco

Voz 1621 49:35 no tengo ni idea por eso Jesús Monte Agudo nos da consejos para saber cuándo toca hacer regar una planta

Voz 13 49:41 por ejemplo de regar un botón cada cuánto

Voz 33 49:45 pues mira el todos es uno de las plantas más todo terreno y agradecidas pero la recomendación cuanto el tipo de plantas que son normalmente plantas tropicales de zonas un poquito más humedad en general casi con toda la cuestión para saber cuándo hay que regar es un poquito llamémosle no sé si con China pero hay que meter el dedo y eso significa que tenemos que introducir

Voz 13 50:05 el índice realmente

Voz 33 50:07 a notar osaba comprobar el estado del sustrato Boí normalmente en un por ejemplo cuando los tres primeros centímetros de está en seco es momento de regar de nuevo y eso se puede aplicar a la mayoría de

Voz 13 50:17 entonces eso fácil podemos decir entonces que que que las plantas están muriendo por lo mismo por lo que los niños engordan están cuidando abuelas para una abuela nunca es suficiente comida es más te veo seco Sopot usted está dejando lo mejor

Voz 33 50:38 pues sí que es normalmente cuando también pasa cuando tenemos un Babysitter no cuando nos vamos de vacaciones y pedimos a algún amigo o algún familiar que ven a cuidarlas la tendencia es que cuando volvemos no has matado por por regar las demás y el otro veinte por ciento mueren por nos regalas no el otro veinte por ciento digamos que podría ser porque no las hemos ubicado en el sitio correcto y no están recibiendo la luz que necesitan o muchas veces lo hacemos todo bien hay que decirlo pero no sabemos identificar otro de los problemas que son las plagas que uno piensa que dentro de casa no hay bichitos pero hay mucha vida más allá de la nuestra y la de nuestras plantas

Voz 1491 51:10 lo de las plagas y que es complicado no hay gente a la que da igual da igual lo mucho que les Fuentes no se mueren siempre las plantas que no tiene mano pero también tenemos de extremo contrario personas que se pasan el día con un ojo en las macetas personas que después eso sí comparten sus trucos en Internet y aunque muchos efectivamente funcionan en realidad son más beneficiosos para nosotros que para las plantas por ejemplo de hablar relación

Voz 13 51:34 estas

Voz 33 51:35 hay que hablarles pues yo creo que va muy bien sobre todo para nosotros