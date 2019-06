De Buenas a Primeras (19/06/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:50 hola qué tal es miércoles diecinueve de junio que nadie se deje el abanico en casa si está por la zona el Guadalquivir porque el calor va a seguir haciéndose fuerte en el sur en el resto del país es tiempo sin cambios en Calpe en Alicante y dieciocho grados hasta ahora en Galicia no va a hacer falta el abanico bajan las temperaturas pero sí que puede ser necesario el paraguas vaya novedad porque puede caer algún que otro chubasco la llegada de las vacaciones no sólo las de verano cualquier periodo vacacional sigue siendo uno de los motivos por los que muchos perros son abandonados en España

Voz 1753 01:30 no es que aumenten los abandonos que se producen todo el año pero sí es una de las razones de que algunas personas decidan dejar en la calle a sus mascotas las protectoras que se dedican a rescatar las que se ocupan de estos perros o de otros animales maltratados trabajan las veinticuatro

Voz 1491 01:45 están trabajando de hecho ahora mismo y tenemos en una a Sergio diez para demostrarlo Sergio hola

Voz 0455 01:52 buenos días checos cómo está ese estoy aquí al lado de la finca a las afueras de Madrid que tiene la protectora Animal Rescue que lleva desde dos mil quince lleva cuatro años trabajando en nuestro país ahora mismo tienen a unos sesenta y cinco perros y quince gatos están más o menos al máximo de su capacidad tiene una serie de animales en espera pero bueno priorizan también animales han estado crítico para recogerlos y hacerles hueco de alguna manera

Voz 1753 02:15 aquí en el refugio de hecho hoy mismo

Voz 0455 02:17 acaban de llegar prácticamente de recoger aspira a ETA a un galgo que han ido a por Murcia han ido a Murcia porel porque estaba en un estado bastante bastante lamentable se lo han traído para acá y muchas veces cuando no son capaces de darle cobijo dentro de su refugio pues pagan a a pequeños pues eso locales donde pueden quedarse con con esos perros eh hasta que tienen espacio en el refugio principal sigue muy importante la actividad de estos refugios que no paran ni siquiera de madrugada una noche como esta en Madrid

Voz 1491 02:45 así que ahora mismo estás en uno de estos refugios donde hay contigo también setenta y cinco perros y cinco gatos

Voz 0455 02:52 quince gatos que no estoy dentro de la finca estoy cerquita de la misma de hecho me comentan que prefieren los compañeros de la protectora no su ubicación porque dice que muchas veces cuando saben de la ubicación serán pues eso llegadas de masivas de perros de gente que directamente pierde el pudor y los entre ahí directamente o o incluso a veces también para para evitar problemas de incluso de robos y de algún otro tipo prefieren no dar la ubicación pero vamos Castellà os digo está a las afueras de Madrid yo no entro no estoy en la finca para no molestar precisamente a los perritos que fuera de descanso pero vamos que sé que me van a deban atender algunos de los trabajadores próximamente

Voz 1491 03:25 claro porque éstas no no sonora razonables para los perros ni para los gatos tampoco bueno pues Sergio en un rato nos cuentas cómo lo lleva cómo se va adaptando Spirit se llama no

Voz 0455 03:37 así es Pérez el galgo

Voz 1491 03:40 hasta ahora chico decíamos que la llegada de las vacaciones sigue siendo uno de los motivos por el que muchos perros son abandonados pero lo cierto es que es un fenómeno que no es estacional desgraciadamente se produce durante todo el año de hecho sólo en dos mil dieciocho más de ciento cuatro mil perros corrieron la misma suerte que que Spirit acabaron en manos de algún refugio o protectora como la que tenemos hoy a Sergio Díez

Voz 1753 04:09 las cifras las ha recogido como hace cada año desde hace dos décadas la Fundación Affinity son preocupantes porque no disminuyen según esta fundación no mejoramos en lo del abandono estamos estancados desde hace cuatro años en cifras similares cifras muy altas a pesar de las campañas de concienciación

Voz 1491 04:27 más de ciento cuatro mil perros como decimos muchísimos perros a los que hay que sumar casi treinta y cuatro mil gatos la mayoría recién nacidos cachorros las camadas no deseadas son la fuente principal de animales abandonados es emotivo más repetido para dejar en protectoras en refugios a miles de perros y de gatos

Voz 1753 04:45 la segunda razón es el final de la temporada de caza lo mismo que seguramente le ha pasado a Spirit al galgo que acaba de llegar a la protectora Animal Rescue pero también se quedan sin dueños en la calle muchos animales

Voz 1491 04:57 por problemas de comportamiento siguen teniendo su peso los factores económicos personas que no pueden seguir haciéndose cargo adecuadamente de sus animales y la llegada como decíamos de las vacaciones pero las camadas no deseadas el final de la temporada de caza vi el comportamiento del animal son las principales causas de abandono y al menos dos porque lo de la Casa es otro asunto dos de las tres son fácilmente evitables se pueden prevenir

Voz 1753 05:21 sí empezando por pensárselo mucho y muy bien antes de tomar la decisión de tener un animal que es una responsabilidad para para toda la vida si se da el paso las protectoras insisten en la importancia de esterilizar a las mascotas castraron las para evitar que queden depende nos veamos con cinco perritos a cinco gatitos que no podemos cuidar por supuesto tomarnos muy en serio su educación uno de cada diez animales abandonados acaban la protectora porque sus dueños consideran que se porta mal

Voz 0444 05:48 el lo de la caza como decíamos es otro asunto

Voz 1491 05:51 todo lo que está claro es que España es el único país de la Unión Europea donde sigue siendo legal la caza con galgos lo cuenta el país que publica un reportaje fotográfico

Voz 0444 06:01 durísimo sobre este tema titulado

Voz 1491 06:04 desechos de la carta a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a repasar estos datos de abandono animal cifras que como decimos llevan cuatro años estancadas y un poco antes después de repasar la previsión del tiempo vamos a conectar de nuevo con Sergio para saber cómo trabajan en en esa protectora en la que en la que está empezando Sergio este miércoles y cómo le va en sus primeras horas de rescate a ese galgo a Spirit

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0444 06:41 en el caso esas preguntéis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro con

empezando por la prensa a la que acusa de difundir bulos contra él a los demócratas

Voz 1753 07:03 la de hoy en Twitter arroba de buenas por qué motivo tarea en qué momento se producen las

Voz 4 07:08 peores riñas en vuestras casas

Voz 1753 07:11 la tele como decíamos está en cabeza seguida de fregar los platos bajar la basura y esto

Voz 1491 07:17 la aire acondicionado a Minerva que vive en Madrid costado votar sólo por una

Voz 5 07:22 hola chicos la verdad es que esta noche lo dispuesto bastante complicado con con vuestra encuesta yo tengo varias duda entre fregar los platos Si tirar la basura aunque bueno sin duda me quedo con tirar la basura porque es una odisea en nuestra casa eh tenemos un horario para para bajarla y casi nunca se cumple al cien por cien y no está muy clara que me toca uno que le tocan otro y la verdad es que es prácticamente una batalla campal y ahora que llega el buen tiempo también tengo dudas él condicionado porque yo soy un poco frío Orera ahí siempre estoy quitándole así que nada una una encuesta muy muy complicadas Un besito

Voz 1491 08:00 un beso muy bueno habrá enerva la convivencia siempre siempre es complicada sin retorno era fricciones una cosa o por otra pasa hasta las mejores familias como la de José Luis de San Blas Madrid

Voz 6 08:11 a los que piensan que las cosas que puedas hacer hoy no la dejaba unión amor es que si si si las puedes atendida mucho mejor que nunca me ha gustado dejarlo todo a última hora bueno pues ella todo lo contrario desde la de hoy no maña nos complementamos pero a veces

Voz 7 08:33 salta la liebre a la vez de

Voz 1753 08:36 las que todo el mundo tiene sus manías nombre pues muchas veces eso es lo que provoca pequeñas tensiones en casa

Voz 1491 08:42 eh

Voz 8 08:43 Julia de Alicante bueno de las acciones quedáis más o menos gasto controladas mando de la tele sin problema hay más de una tele en más de un mando los platos los llegó a la basura la baja y el aire acondicionado pues casi que no sé quizá porque no no sienta muy bien Miro a mi marido le gusta cocinar Intermón ya hasta ahí podíamos llegar latir mis niña es mi tesoro aparte que mi cocina centra con permiso especial claro

Voz 0444 09:13 cuando pregunta eso de

Voz 8 09:15 cuando sales a comer con tus amigas hoy hoy esos que ya está deseando que pase un día fuera para cocinar con ella

Voz 0444 09:22 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 09:24 encanta imaginarme al marido de Julia conspirando con eh para que para que la lleven a A comer fuera impone imaginando que no me toques late

Voz 1753 09:38 lo que bueno cocinar es lo que le gusta a Diego de Zaragoza a hacer unos buenos asados en el horno lo que viene ya después es otra cosa

Voz 1491 09:48 yo cuando la tele los casos lo los televisión lo me importa recogerá vajilla yo me importa acogerá basura lo que ayuda cosa que no soporto es cuando o ha estado para comer fregar la bandeja del horno es donde superó pero Cabrio fregadero que quería decir es que rascar porque sé que siempre se queda algo te pongas papel se te sale agua pero la usted Bojan vamos eso es todos estamos preguntando por qué motivo discutir más en casa entendemos que Diego de Zaragoza no quieren reconocerlo pero alguna que ha tratado de escaquearse de limpiar la bandeja del horno y de ahí este mensaje que no

Voz 1753 10:28 manda segurísimo la encuesta sigue abierta en arroba de buenas queremos escucharos en en directo escucharos en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro contándonos eso por qué tarea o por qué motivo discutir más en casa oye si es por alguna de las opciones que os damos la basura el aire acondicionado la tele o fregar los platos pues bien si es por otra cosa pues nos lo contáis

Voz 1491 13:05 dos minutos para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias este notan todavía las secuelas venimos de dos procesos electorales muy intensos con mucho cruzaría eléctrico mucha tensión también porque decirlo muchas bajas las elecciones son una máquina de crear cadáveres políticos personas estuvieron en la cresta de la ola que en su momento fueron los mejores y de repente por H B desaparece

Voz 0444 13:32 otro el que han dejado caer en estos últimos días esa Pablo Echenique como secretario de Organización de Podemos igual es porque no siguió los consejos que le dio al principio Pablo Iglesias

Voz 1662 13:40 tengo que nunca ha estado organizado y te da me pregunto cómo se hace eso qué significa organiza ante entonces Pablo me contesta me contestaban las políticas como follar primero los bares primeros lo haces un poquito no muy bien luego vas aprendiendo y al final te va bien

Voz 0444 14:01 iba palabras con lo de follar

Voz 11 14:03 pero como eso

Voz 12 14:04 pues pues entonces que según la teoría Iglesias Echenique tiene que seguir aprendiendo

Voz 0444 14:08 sí en Podemos han intentado suavizar la caída dicen que cuentan con él a tope

Voz 12 14:13 desgraciadamente aquellos porque piensa muy que va a dejar de jugar un papel fundamental en nuestra formación política se equivoca se va a llevar un gran chasco

Voz 1753 14:21 en el otro lado del espectro político también hay espíritus errantes que deambulan por los pasillos de la calle Génova en busca de un nuevo horizonte Javier Maroto no sólo perdió el escaño que tenía también perdió su puesto en el partido

Voz 1491 14:33 más o menos lo mismo que a Echenique le paso a Javier

Voz 0444 14:36 Maroto del Partido Popular fue director de campaña de Pablo Casado

Voz 12 14:39 ni la invitado el cargo claro si fue a juzgar por la eh

Voz 0444 14:41 de Casado el único responsable de la debacle electoral o igual es que tampoco hicieron mucho caso a sus consejos

Voz 1054 14:48 parece que se escapa algo mejor porque hay que ser natural tienes que ser fresco si tú tienes previsto de decir una cosa de otra manera pues buscaba donde tiene que hablar como les sale cómo lo siente en cada momento no

Voz 0272 14:59 eso sí pero se mete alguien ligeramente la pata Fides

Voz 1054 15:02 no sé si alguien mete la pata hacia el ayudo a sacarlo claro

Voz 12 15:07 depende han dado muchos frescos en los últimos años sí aunque creo que se refería otro tipo

Voz 0444 15:10 en figura también existen las caída

Voz 1491 15:13 las motu proprio despedidas a francesa en apenas semanas Ángel Garrido pasó de ser presidente de la Comunidad de Madrid con el PP a presentarse a las autonómicas como número trece de Ciudadanos

Voz 0444 15:24 Ángel Garrido que abandonó las listas del PP en plena campaña electoral para irse a ciudadanos de partido

Voz 12 15:28 el PP le despidieran con mucha pena pues no su caída

Voz 0444 15:30 empezó el día que le buscaron una sustituta como candidata a la Comunidad de Madrid Garrido

Voz 12 15:35 estaba falto de afecto sentirse querido

Voz 13 15:38 en la formación política dónde estás donde trabajas es muy importante como para ustedes también las organizaciones donde trabaja no creo que eso créeme que es un factor

Voz 1753 15:46 esencial hombre irá bien tenemos ejemplos de esto mismo la izquierda caídas estrepitosa con mal rollo incluido Gaspar Llamazares y Alberto Garzón no

Voz 14 15:55 precisamente quedasen los viernes para ir juntitos

Voz 1753 15:58 de la mano al cine algo parecido le ha pasado

Voz 0444 16:01 Llamazares ha terminado fuera de Izquierda Unida por montar una plataforma alternativa fíjate cómo era su relación con Alberto Garzón en sus últimos días la forma

Voz 0718 16:10 bueno me ha mandado un telegrama si esos ponerse en contacto no sé lo qué es pero en todo caso mamando a un telegrama en el cual se mantiene en la posición con respecto al transfuguismo dice que no es exactamente transfuguismo pero que casi yo le he dicho que si no hay una reiteración digamos una rectificación perdón de la denominación de la injuria que significa algo detrás uva pues que yo no voy a hablar con Kimi injuria de Mohamed tuvo que no que millones cien más difícil

Voz 1491 16:37 en España hemos tenido fases muy agudas de desapariciones políticas y no siempre por culpa de las elecciones hubo una época en la que los políticos cantaban sus tumbas en la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 0444 16:48 Pedro Sánchez tiene algún caído Pedro

Voz 12 16:51 Sánchez en tiempo que usan habiendo consigue sacarse por mucho que lo intente

Voz 0444 16:54 no pero tuvo como ministra Carmen Montón que vio como su máster se puso en entredicho en aquellos días en los que parecía que nadie si no hay nada como que te respalden

Voz 12 17:03 Carmen Montón está haciendo un trabajo como ministra de Sanidad Extraordinaria

Voz 0809 17:08 le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo

Voz 1753 17:14 esa universidad maldita para muchos políticos también contó entre su alumnado con con ella con Cristina Cifuentes que por culpa del Master se tambaleó pero no terminó de caer hasta que salió en lo suyo y las cremas Cristina Cifuentes

Voz 14 17:28 es también la dejaron caer en la empujaron sin contempla

Voz 0444 17:30 Naciones fíjate lo primero que se filtró fue un informe de la UCO que implicaba Cifuentes en la trama Púnica ella ya en aquel momento no descartaba el fuego amigo

Voz 15 17:38 yo es que las casualidades ya con cincuenta y dos años que tengo me cuesta mucho creer he tenido la sensación hoy que que usted no descarta el fuego amigo ya no descarto nada nido un lado ni de otro

Voz 0444 17:50 luego salió lo de su máster también pensó que el origen no era muy lejano pero intentó aguantar

Voz 15 17:55 a los que queréis que me vaya no me voy me quedo me voy a quedar voy a seguir siendo vuestra preside

Voz 0444 18:01 hasta luego a lo mejor la filtración de un vídeo antiguo por ejemplo pues la hizo caer Se le veía robando unas cremas en un supermercado y hay que decir que hay la caída fue estrepitoso

Voz 15 18:13 esa anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 1491 18:18 pues por seguir con caídas ilustres la más importante de los últimos año hará en La Moncloa Mariano Rajoy se convirtió en el primer presidente de la democracia en salir del Gobierno por la vía de la moción de censura

Voz 0444 18:31 hablando ya del PP tengo más caídos el propio Mariano Rajoy aunque parezca imposible la abandonó el PNV en la moción de censura Aitor Esteban lo explicó de una manera que casi parece que estaba homenajeando ha caído

Voz 15 18:42 no es fácil no es pero hay que hacer Lemus

Voz 0444 18:49 hay que decir no obstante que el hecho de caer no tienen porqué empeorar tu situación mira Rajoy ahora esto pasó hace unos días el chiringuito de forma entera al que se acercó a comer

Voz 12 19:03 hay que decir no era una despedida de soltero si sí a lo mejor había hay un nivel de alcohol juegan todo caso al final en el PNV le pagaron con la misma moneda que acostumbraban a usar contra Rajoy no

Voz 1753 19:12 sí porque él por un lado te respaldaba

Voz 0444 19:15 después te imputaban venga lo acabamos más

Voz 1753 19:17 de ciento de Juan Carlos I es una persona que ha tenido varias caídas físicas a los Vargari Das Lied literal eso es ir a la más reciente bueno cuando anunció su marcha de la agenda oficial

Voz 1491 19:30 Juan Carlos al que parece que la empujado final pública pero no sé si se sabe ya por qué pues no exactamente y es raro porque tampoco tenía una actividad institucional desafuero

Voz 12 19:42 entonces dejar de ir a los toros oficialmente perder a los toros como personas

Voz 0444 19:46 o día he recurrido para explicar lo que ha pasado al mítico Jaime Peñafiel

Voz 12 19:51 no sé si han obligado si está peor de lo que se dice no es un tema de salud porque da transparencia a día luego me veo que tampoco lo sabemos poco

Voz 0272 20:10 pues sino los de Peñafiel la pasado ya casi un mes

Voz 1491 20:14 hay que terminó Juego de Tronos y de momento no ha ocurrido nada aquí estamos hemos sobrevivido al final de la serie lo que está claro es que ha sido todo un fenómeno y que seguro que en este momento productores de todo el mundo se están estrujar los sesos para dar con la próxima serie de éxito

Voz 1753 20:28 hoy a partir de ahora van a tener una ayuda extra para saber si lo que entre manos interesa o no a los potenciales espectadores es un brazalete que mide las emociones de la audiencia mientras está viendo

Voz 1491 20:41 es una serie Elena Martín es la directora de socio Graf la la empresa de marketing neurológico que ha desarrollado esta pulsera que acaban de presentar en el conecta ficción que se celebra estos días en Pamplona

Voz 0159 20:54 cómo funciona exactamente esto del brazalete nada básicamente es es un brazalete muy muy sencillo que colocamos en la en la muñeca y que va unido a dos electrodos en los dedos que va registrando la actividad eléctrica de nuestra piel todos nosotros tenemos electricidad en base a esa señal nosotros sabemos el nivel de atención y emoción que está causando pues lo que estemos viviendo en ese momento

Voz 0470 21:13 hay que mantenerlo durante todo el programa lo digo porque aprobaba muy largo

Voz 0159 21:16 hay que intentarlo enterito hay que intentarlo por lo menos por lo menos en Francino si hay que este no

Voz 0470 21:23 no gusta lo pregunto a lo mejor con diez minutos ya suficiente no lo sé no lo sé

Voz 0159 21:27 hombre cambia mucho dependiendo del tipo de de contenido o no en una en una película en cine el nivel de atención puede permitirse ciertos lujos a ciertas bajadas no en televisión tenemos un aparato que es un mando de televisión que cuando no tenemos la atención alta puede hacer

Voz 0444 21:43 estragos bueno hará ellos han introducido además una nueva técnica que es la del reconocimiento facial Elena que me contabas el otro día y Francino también analiza tus reacciones en la causa de las caras que vaya la alegría la actriz está la rabia

Voz 1753 22:01 la pulsera como contaba Elena funciona como una especie de máquina de la verdad como como un polígrafo casi casi pero también tiene sus riesgos establece que ofrece muchas posibilidades tampoco

Voz 1491 22:10 estamos ante la gallina de los huevos de oro no es que nos garantice a la fórmula matemática del éxito podríamos decir que es una especie de de GPS no que va a servir para para marcar el camino para guiar a los ejecutivos de las televisiones yo le

Voz 0444 22:23 Elena antes que claro suena un poquito peligroso por aquello de sacralizar demasiado las audiencias pero ya sólo toman el buen sentido de bueno de que es un un medidor más no

Voz 0159 22:34 claro al final es un es un dato más que ayudar desde el punto de vista creativo no no sentencia al final todos los datos que tenemos pueden ayudar a los creativos por ejemplo a saber que un personaje funciona de una manera muy potente o en una trama o qué combinaciones entre personajes entonces esto pueda abrir líneas creativas muy interesantes incluso también de cara a la promoción un buen trailer es muy importante e tenerlo claro no hay nosotros podemos identificar qué momentos son clave de una película para conformar un bar

Voz 0444 23:04 la del tráiler claro claro claro

Voz 17 23:07 sí hay una serie llena una silla que esté que esté avanzando que hay algunas au bastantes de hecho que se van no diría escribiendo sobre la marcha pero casi para dar más vida o menos aún personaje es decir en función de la aceptación no es teníamos entidades interesantes e claro teníamos

Voz 0159 23:22 hacer estudios con tecnología orientada realmente a la consecución de resultados no a medir eh pues efectividad pero desde el punto de vista emocional porque al final una película una serie tiene que conectar emocionalmente y si no lo hace pues va a pasar muy desapercibida no

Voz 1753 23:36 pues imaginamos si hubiésemos llevado el brazalete puesto en los últimos años con con todos los fenómenos de series nuestro compañero Ignacio Barrón se imaginado eso que habría registrado esta pulsera inteligentes y lo hubiésemos llevado puesta desde que la televisión llegó a nuestro país

Voz 1991 23:52 que en estos sesenta y dos años de historia adelante

Voz 11 23:54 división en España ha quedado clara una cosa nos gusta mucho reírnos abril

Voz 7 23:59 las abril hoy no somos persona humana

Voz 11 24:07 los hay veces que no sabemos si reír o llorar de la vergüenza ajena

Voz 18 24:11 no tengo para donde canta estando

Voz 11 24:15 lo que sí que somos un poco cotillas Nos gusta conocer la vida de los demás

Voz 7 24:24 más grande que te en Cortes por mi hijo

Voz 11 24:28 también hemos llorado mucho con la tele muerto aunque lo que de verdad nos parte el corazón fue la ruptura entre Chenoa Bisbal

Voz 19 24:39 tiempo de apoyo técnico e respeto que no les

Voz 0444 24:42 pero pensándolo bien pero bueno

Voz 19 24:44 muchísimas gracias eh

Voz 11 24:47 en dos mil diez el brazalete hubiese teñido de rojo y amarillo nada nos ha unido más que el gol de Iniesta en Sudáfrica para que luego digan que el fútbol es sólo yo Grad ya trabaja codo con codo con media

Voz 1491 25:05 en España hay también para Televisa en México pero a pesar de que este sistema pues hace ahora parezca muy útil para la industria audiovisual en su origen estaba pensado para ayudar en el mundo del derecho

Voz 0444 25:18 los espectadores esto nace como una experiencia para los jurados populares exacto

Voz 0159 25:23 eso es una patente que realmente tiene una historia curiosa porque nace una como una apuesta entre dos profesores que se apostaban que la figura típica de los jurados populares de Estados Unidos estaba influenciada por lo que pasaba en la sala porque como no sabían de derecho

Voz 1491 25:35 estaban un poco manipulados por cómo se contarán las historias

Voz 0159 25:38 no al final esta tecnología en la la diferencia es ese grupo no nos quedamos como reacción reacciona individualmente la persona porque ese día puede estar triste os reconocer a alguien en el proceso sino que la tecnología sólo se queda con lo que es común a todo el mundo no entonces es mucho más objetivo oí nace de esa forma después lo implementados y lo desarrollamos para el mundo audiovisual creativo y bueno otros mundos como el Retail también las experiencias entienda no

Voz 16 26:07 te recuerdo

Voz 4 26:10 tras llamó Gorriz

Voz 1753 26:13 bueno pues Víctor Jara es uno de los artistas que suena en héroes invisibles que es una serie chilena y con la que van a aprobar precisamente esta pulsera inteligente en Pamplona imagínate llorando

Voz 1491 26:24 pues será inteligente e indiscreta porque sirve para para detectar reacciones de los espectadores que muchas veces no reconocería

Voz 20 26:33 hagan público que se interesante que es que luego hay que rellenar un cuestionario escrito no con las mismas emociones influencias que que a veces es muy contradictorio porque no confesó entristecido tan al final

Voz 0159 26:46 dimos incluso porque no somos conscientes muchas veces de lo que estamos sintiendo no Hilario claro es así es así y bueno es interesante ver también temas tabúes

Voz 0444 26:55 eh a lo mejor la gente dice una cosa y luego está sin

Voz 0159 26:58 en otra no dispuesto puesto el brazalete viendo el telediario claro lo no me incluso incluso en radio que que os tomo todo el guante también por si queréis Un día aprobarlo y ver qué momentos de del programa pueden ser más emocionantes ya está hecho

Voz 13 27:16 las Bob Dylan lleva unos años revisando los grandes clásicos de la música americana otros artistas dedican su tiempo a honrar le

Voz 12 27:26 el año pasado la enorme Betty la vez que también andan tareas revisionistas publicó cinco Chain su tributo a Bob Dylan un disco de versiones adaptadas a su peculiar estilo que toma la misma senda que el que grabó de ETA hace medio siglo el nuevo disco de la vocalista recorre canciones de toda la carrera de Dylan con su personal reinterpretación de uno de los más poderosos compositores de todos los tiempos un Dylan versionado hasta la saciedad pero pocas veces

Voz 0047 27:54 con tanto mimo y cariño como en este política al Wall en el que Betty Lavezzi acompaña de la guitarra de Keith

Voz 13 28:21 la muy bien si es bella el estado de Nike

Voz 0272 29:11 vivimos en un mundo político sin lugar para el amor Bob Dylan en la voz de Betty la de política el Wall en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 21 29:39 en M

Voz 23 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:08 hay dado buenos días buenos días Donald Trump

Voz 24 30:10 creado esta noche en Florida su candidatura a la reelección como presidente para las elecciones de dos mil veinte ha dado un mitin ante veinte mil personas en un estado clave para las urnas en dos mil dieciséis ganó a la demócrata Hillary Clinton por en un uno coma tres por ciento de los votos que ha dicho Andrea Villoria buenas noches buenos días pues se buenos días pues trampa ha cargado con dureza contra todos eh

Voz 0809 30:29 empezando por la prensa a la que acusa de difundir bulos contra él a los demócratas

Voz 7 30:37 le como Welsch seis

Voz 0809 30:39 de llevar a cabo una caza de brujas ilegal que no le ha impedido dice tener el mejor gobierno de la historia ejecutivo que quiere repetir con su nuevo lema aquí no han faltado reproches contra Rusia o contra los migrantes

Voz 1194 30:55 muy Pitu y asegura el presidente que la construcción

Voz 0809 30:57 de su nuevo muro en México ya está en marcha con un nuevo diseño

Voz 13 31:05 más fuerte más grande

Voz 0809 31:07 es barato mientras los veinte mil asistentes le robaban otros tantos no se manifestaban en las calles de Orlando en contra del presidente gracias Andrea

Voz 0131 31:18 en España la políticas escribe ahora en los pactos poselectorales hemos sabido que Pedro Sánchez no ha ofrecido a Podemos ministerios pero sí otros cargos intermedios de la Administración de momento el PSOE reconoce que las posiciones

Voz 1491 31:28 están muy alejadas aunque con disposición

Voz 0131 31:31 venderse en Navarra esta noche la Izquierda ha terminado sin acuerdo la reunión para decidir los cargos principales en el Parlamento a sólo unas horas de que se constituya la cámara el Partido Socialista Navarro se asentado con Geroa Bai Podemos Izquierda Ezkerra este bloque necesita al menos una abstención de Bildu para gobernar y ahí está el problema no se ponen de acuerdo en si dejar entrar o no a este partido en la Mesa de la Cámara los socialistas aún así no pierden la esperanza de entenderse Ramón alzó Ruiz

Voz 12 31:55 nosotros no hacemos lo que tenemos es que puede ser que pueda presidir el Parlamento Navarra

Voz 1491 32:01 y en Galicia y Asturias Se despeja el futuro de los casi

Voz 0131 32:03 setecientos trabajadores de Alcoa la multinacional del aluminio ha llegado a un preacuerdo con el fondo suizo Partner capital para vender las plantas de A Coruña hay Avilés que estaban en pleno desmantelamiento el fondo se compromete a mantener todos los puestos de trabajo al menos durante dos años desde el Ministerio de Industria aseguran que el proyecto industrial garantiza la actividad de ambas plantas más allá de ese horizonte temporal Raúl Blanco es el Secretario General de Industria aquí en la SER

Voz 1775 32:27 el contrato que firmen entre las dos empresas es lo que indica ayer la garantía que es el exigía a cualquiera de las ofertas vinculantes que se han presentado y es la garantía por dos años pero el proyecto que nos han presentado hoy el plan industrial que habíamos podido conocer

Voz 1491 32:44 va más allá de momento es todo más información en media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1775 32:50 sí

Voz 13 32:52 servicios informativos

Voz 1491 33:32 a saber bueno con detalle qué tiempo nos espera Luismi Pérez

Voz 0047 33:36 los días buenos días compañeros pues una situación de como una naranja dos mitades el oeste de la península donde va haber momentos de bastantes nubes y unas temperaturas que no van a subir mucho va por ejemplo a bajar respeto ayer esas temperaturas en muchas zonas del oeste de Andalucía y de Extremadura en Castilla y León León también en el caso del Cantábrico y Madrid poco más de veinticinco o veintisiete grados esta tarde en esa zona con nubes que de hecho tenemos ahora mismo son nubes espesas incluso en el oeste andaluz en el Valle del Guadalquivir en Galicia en Extremadura en Galicia irán cayendo incluso algunos chubascos en cambio cuanto más hacia el este más hacia la fachada Mediterrània it también manida a Canarias más tiempo más tranquilo más soleado bastante más suave otra vez el calor máximo del país se va a dar en el interior de la Comunidad Valenciana y en el valle del Ebro más o menos como ayer treinta y cuatro treinta y seis grados en Zaragoza por ejemplo esta tarde separa añadir algunos chubascos en las montañas del Cantábrico o en Castilla y León viento más bien débil solamente cerca del estrecho va a soplar el poniente yo ahora mismo unas temperaturas agradables dieciocho grados en Toledo también en Huesca tenemos quince grados en Zamora o en Vitoria diecinueve grados Marina tanto en Alicante como por ejemplo en Cádiz

Voz 1491 34:53 que el calentamiento global es un es un hecho lo sabíamos pero es que hoy mismo abre muchas portadas lo vais a ver en los kioscos la imagen de un trineo en Groenlandia que me ir sobre hielo ya va sobre sobre agua la zona que en esta época estará tres grados de temperatura de media bueno va sobre el agua que esta derretido vamos sobre la superficie de hielo evidentemente bueno pues la zona que en esta época eso estará tres grados de temperatura de media ha alcanzado los diecisiete grados Luismi pero no es la primera vez que se registran temperaturas extremas en el planeta y en subiría estos cambios y sí que sirvieron para favorecer la expansión de civilizaciones

Voz 0047 35:32 así es de hecho podemos decir que los cambios importantes en el clima y sobre todo los que han conllevado temperatura más elevada hecho quizás actor honrará mucha gente ahora lo que voy a decir pero cuando las temperaturas suben en el planeta hay más vida y hay más civilizaciones is expanden las culturas en el momento en el que las temperaturas del mundo bajan y el tiempo es mucho más frío lógicamente el hielo es mucho más extenso Hypo

Voz 1558 36:00 tanto las tierras cultivadas son menores

Voz 0047 36:03 y las culturas merman incluso mucha gente muere dicho esto las temperaturas están subiendo a nivel global y mucho lo que nos diferencia de las últimas de los de los su las últimas ocasiones

Voz 1491 36:15 si la las subido la temperatura es que lo está haciendo muy deprisa

Voz 0047 36:17 la y por tanto hay que meterle remedio pero sí hemos tenido periodos incluso más cálidos por ejemplo él sin la máxima expansión de lo que sería o en el momento en el que se se fundó más que se fundara se creó la agricultura y se empezó a usar que fuera neolítico hace seis mil siete mil años atrás el clima del mundo era mucho más cálido que ahora injustamente ese clima tan cálido es lo que provocó que las lluvias se repartieran en muchas zonas del planeta y sobre todo que las temperaturas fueran suficientemente suaves como para que tierras que antes no se podían cultivar lo hicieran a partir de ese momento por tanto ya sabemos la expansión de la agricultura de la ganadería de esos años seis min siete mil antes de Cristo vino dada por un por un clima que era muy cálido que era más cálido incluso que el actual ya de más con niveles de CO2 que eran más bajos que ahora por tanto de ahí se desprende que el CO2 si es un es un gas que hace que el planeta se caliente eso Jim Pepín hable pero que no es el único por tanto tenemos que tener en cuenta que hace bien hace muchos años pero justamente esos seis mil siete mil el clima era muy cálido y que gracias a él conocemos la agricultura como la tenemos hoy en día para que nos entendamos

Voz 1753 37:33 oye te está siendo muchos milenios hacia atrás así que aprovecho y te pregunto que los rumanos fueran vestidos casi en cueros tiene algo que ver con el clima o más con el visión

Voz 0047 37:42 no no no de hecho o con básicamente por el clima tiene o el clima tiene un papel fundamental en la expansión de esos de esos romanos bien ya también Nos vamos años atrás pero en cualquier caso son dos mil dos mil quinientos años atrás los que vamos fijaos Si Si las temperaturas serán benignas al menos en Europa que esos romanos no solamente se extendieron por el Mediterráneo como bien sabemos se expandieron sobretodo por el Mediterráneo que podemos pensar valen Mediterráneo siempre ha tenido un tiempo más bien cálido no nos podemos quejar en la fachada mediterránea española de inviernos fríos precisamente

Voz 14 38:17 no pero es que eso se

Voz 0047 38:20 esos esos romanos expandieron hacia el norte hasta Alemania y hay dos hechos que que pueden hacer pensar en que llegarán hasta Alemania de una forma muy evidente primero que los Alpes subiera o había vaya poca nieve poco hielo y si hubiera habido

Voz 1753 38:35 mucho subir hecho mucho frío no hubiera expandido

Voz 0047 38:38 al norte y otra cosa que es muy llamativa y desde todos los que eran de de todo el Imperio romano y sobretodo cerca de Italia o de lo que era pues Iberia en ese momento o ahora España se enviaba vino hacia el norte de Europa o hacia esos países fijado si la temperatura suave que en Alemania se llegó a cultivar muchísimo vino tanto que no se tenía que exportar desde el sur por tanto tuvieron incluso hasta excedente en la en la misma Alemania a nadie por se le mete en la cabeza que en Alemania pudiera ver campos extensos de viñas de vino con la temperatura alta que requieren por tanto en los en los tiempos de romanos las temperaturas también eran suaves en el mundo más o menos como ahora

Voz 1491 39:21 más o menos más temperaturas similares a las de ahora

Voz 0047 39:24 sí de hecho eran temperaturas elevadas incluso en algunos en algunos países cercanos al Mediterráneo es los la climatología histórica y todos los registros de esos de esas temperaturas registros indirectos ya lo hablamos en su momento pero esos dos mil dos mil quinientos años atrás nos avalan la temperatura era muy suave y que las lluvias caían más o menos como ahora de una forma repentina pero que en muchas zonas llovía y no lo hacía poco sobre todo con esas temperaturas muy benignas bastante parecido su incluso más altas que las de

Voz 1491 39:54 ahora pues nada podemos volver a poner de moda las túnicas y también hay otras cosas que no han cambiado tanto eh desde aquella época también se pueden poner de moda otra vez Luismi gracias a vosotros mañana buenos días

Voz 26 40:21 ah

Voz 0272 40:41 cinco John T cuatro y once en Canarias y ya tenemos ganas de saber cómo le está yendo

Voz 1491 40:49 Spirit a este galgo que acaba de ser rescatado que acaba de llegar desde Murcia a su nuevo hogar en la protectora Animal Rescue

Voz 1753 40:55 en una de sus sedes tenemos empezando el día a Sergio Díez Sergio hola de nuevo cómo estás

Voz 4 41:01 buenos días chicos aquí yo estoy cerquita de la finca de animal residió en Madrid a las afueras de Madrid para ser más exactos y nada pues parece que Spirit a pesar de que él está

Voz 0455 41:10 dado en el que se encontraba al esta mañana por la mañana de ayer era de complicado y ha dicho era un servicio de urgencia quedaba está protectores han tenido que era hasta Murcia como comentabais parece que ahora está un poquito más tranquilo aunque vamos te la van a llevar a primera hora al veterinario para cree pueden hacer una resonancia ver exactamente qué es lo que le pasa a ver cuál es el estado de salud del perro en profundidad probamos más que contarlo yo si os parece tengo aquí a mi lado a Fran Díaz que es coordinador de Animal Rescue España así que os lo cuenta el buenos días hora

Voz 14 41:41 buenos días hola qué tal

Voz 1491 41:43 dos visibilidad que hoy en el programa gracias a vosotros por atendernos por supuesto qué tal esta Spirit cuéntanos

Voz 14 41:50 bueno Spirit de son galgo que llega en un estado bastante crítico parece que que el todo lo que le le está afectando es algo neurológico entonces nos hemos hecho cargo nosotros para poder darle un servicio especializado en en un veterinario aquí en Madrid

Voz 1491 42:06 tuvimos la vista de que Spirit necesita ser rescatado como se entera

Voz 14 42:12 Nos avisa unas personas da allí de de la zona de de Murcia unas chicas de una protectora que no pueden hacerse cargo de de todo lo que necesita Spirit como saben que en animal Ros que España hacemos todo lo posible por ellos pues nos han avisado para que nos pongamos manos a la obra íbamos a hacer todo lo posible por él porque siempre apostamos por por la vida de los animales que han tenido la la peor de las suertes fuera

Voz 1753 42:38 en este tipo de casos yo me imagino un perro que llevaban donado unos días de repente ve unos humanos como se acercan el perro está

Voz 1991 42:43 aterrado cómo cómo es ese acercamiento que haces

Voz 1753 42:46 es lo primero cuando cuando algunos avisa os encontráis a un perro en la calle

Voz 14 42:50 bueno cuando nos encontramos un animal la calle nosotros tenemos un protocolo de rescate por ejemplo Spirit ya estaba recogido hasta que hemos podido ya llegar a porel pero cuando los animales están abandonados o tienen mucho miedo nosotros comenzamos el protocolo de rescate que es hacer una rutina de alimentación durante unos días

Voz 0444 43:10 cuando el animal ya acostumbrada

Voz 14 43:13 acción pues ponemos una jaula trampa que tenemos especial es una jaula de grande de grandes dimensiones con un mando y una puerta automática en el que él animal entra a buscar comida y hay empieza su nueva vida porque entra al comienzo de de una nueva oportunidad les rescatamos le ponemos a salvo ya hay comienza la nueva vida de animales

Voz 1491 43:34 Nos comentaba Sergio en la primera conexión al empezar el programa que que no se les no sólo es decir dónde dónde está vuestra sede donde tenéis el el refugio porque eso he multiplica la llegada de personas que que van a abandonar directamente a sus animales

Voz 0272 43:50 y ahí hay todavía mucho abandono

Voz 14 43:53 eh de este tipo en quiero seguir explícito que la alguna forma mejor quiero decir

Voz 1491 44:00 lo abandonaron nuestro lleves a un sitio donde sea

Voz 14 44:03 cargo del del animal y no lo dejes en la calle si como sabéis ya habréis visto pues muchas veces a las redes sociales es muy común el abandono de animales la la puerta de de las protectoras como nosotros también pues hay gente que no quiere hacer el bien por los animales y quiere hacerles daño por eso intentamos mantener nuestra ubica acción y no no muy pública pero bueno como como siempre pues intentamos tener a los animales lo más seguro posible los tenemos siempre con con vigilancia veinticuatro horas pero intentamos no dar la ubicación por que no puedan hacerlo

Voz 1491 44:37 Fran desde el desconocimiento es que entonces el abandono no no está penado el abandono es algo absolutamente legal y normalizado en España

Voz 14 44:44 el abandono está penado pero no vale para nada que no se persigue en realidad de que de que no se persigue como nosotros queremos que se debía se debería de de perseguir las IRI las penas que hay para aquellos que maltratan animales son irrisorias

Voz 0455 45:00 en Francia hay que chicos perdona si hay que decisivamente que para que seis conscientes Fran esta Veinticuatro horas disponible para cualquier servicio de urgencia que pudiera ocurrir de hecho a lo mejor hasta te tienes que ir a Granada dentro de poco me me comentaban esa es es Cué cuidador de animales si rescatador todo todo terreno bueno habrá que valores también aquí que que aquí hay gente muy implicada en concreto trabaja pero hay un montón de voluntarios que no paran en ningún momento de la noche

Voz 14 45:29 sí así es los animales no necesitan trescientos sesenta y cinco días del año y cómo lo hacemos por por los animales si es somos personas comprometidas por ellos no nos importa es que no estemos complican ir hasta Murcia o por ejemplo mañana que tenemos que ir a por otro otra perra Granada que también llega en condiciones lamentables

Voz 1753 45:47 sí una vez centran en Animal Rescue cuánto tiempo estén en el tenis a los animales en en la protectora

Voz 14 45:53 pues cuando llegan a a nosotros hay animales que es están muy poquito porque llevan unas condiciones que pueden salir adoptados muy rápidamente pero otros tardan un poquito mal porque vienen con enfermedades infecciosas con traumas que son las salidas más complicadas de de tratar porque son los animales que vienen con mucho miedo iban a tener les va a costar mucho confiar en nosotros de media pues hay animales que están dos tres meses y hay algunos que llevan con nosotros muchos años tengo que decir también que desde que llegan hasta que salen en adopción todos van estabilizados vacunados con pruebas de Enfermedades Infecciosas y hacemos todo lo posible por qué ese vayan en las mejores condiciones posibles y la asociación se hace cargo únicamente con la ayuda de la gente de hacer el trabajo que tendrían que hacer muchas administraciones

Voz 1491 46:41 tan Se están notando las campañas a favor de la adopción en contra de la compra tú qué dirías tú experiencia

Voz 14 46:49 se está notando bastante pero todavía hay mucha gente no concienciada con la compra de animales nosotros siempre concienciados si decimos que hay que adoptar porque el el animal actas pues al final estás salvando a dos el el que adoptará el que ocupa su lugar es muy importante adoptar no comprar porque los criaderos sustentan un negocio muy cruel en el que las madres de perros de raza se pasan toda su vida criando y sin parar y es una crueldad yo que lo he visto y lo vivido es una de las peores condiciones que puede vivir un cualquier animal pero las perras lo pasan fatal

Voz 1491 47:28 pues Fran Fran Díaz muchísimas gracias por atendernos mucha suerte con las Philippe con con todos los animales de el de reflujo del refugio de Animal Rescue Sergio hasta ahora

Voz 27 47:40 gracias hasta ahora chicos

Voz 1491 48:06 cinco de dieciocho cuatro y dieciocho en Canarias se pregunta Ángeles Ballesteros en Twitter respondiendo a nuestra encuesta pero todavía existe late le pues si existe la tele sigue siendo el principal motivo de discusión en las casas de nuestros oyentes

Voz 1753 48:19 que tenemos que decir que es seguido muy cerca de lo de fregar los platos yo esto lo entiendo más con el treinta y dos por ciento de los votos lejos ya muy lejos bajar la basura y el tema de la ira condición

Voz 1491 48:30 pues nada Manel de de Sabadell le pasa como a la mayoría de los oyentes pero en versión siglo XXI

Voz 12 48:36 mi casa es un suplicio muy divertida

Voz 28 48:41 cuatro una película de enero Flix para ver abc que invertimos más tiempo en elegir la película que verla y luego se quedan todos dormidos menor yo a veces me tengo que aguantar unos dos Tones de películas de niñas accionar rítmica en fin se vivía resignada

Voz 1491 49:01 en fin pensando en estas películas golpe va a tragar

Voz 1753 49:04 pues escucha que haya gente que no le hace falta ni siquiera otra persona para discute

Voz 28 49:09 yo tengo una una ni mida total para todo de mi hija pues vamos a ver esta serie pues la pongo más hostiles bajar la basura hoy pues no luego la abajo a vale pues bajo la luego alguna que otra me dice hay deberías hacer esto sentimiento de culpa fuera fuera fuera fuera todos los días lo supe recomiendo

Voz 0272 49:42 pues buen Buendía también muy bien claro que sí feliz consigo misma Inma uno

Voz 1491 49:47 habrá la encuesta abierta en Twitter podéis mandarnos más notas de voz como estas al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 0272 49:59 momento para el deporte

Voz 1491 50:02 de buenas de momento que podríamos decir que es como una oda al verano contenidos cien por cien veraniegos a dos días para que extrememos oficialmente la nueva estación todo fichajes y rumores empezamos por el Madrid y la salida más deseada que no es otra que la de Gareth Bale bueno pues primera en la frente el jugador no tiene ninguna intención de hacer las maletas

Voz 1991 50:22 en cuanto al futuro de Bale hay pequeñas novedades pero hay algunos matices porque hoy ha hablado su agente que ha asegurado que el galés en ningún caso va a salir cedido a ningún equipo y que en el caso de que sea traspasado de ninguna manera va a renunciar a ni un solo euro de la ficha que tiene firmada con el Real Madrid es decir que si el Real Madrid llega a un acuerdo con un equipo a Bale le parece atractivo el el proyecto deportivo pero ese equipo no llega a la ficha que tiene Bale la otra parte la tendrá que pagar como ha pasado en muchas otras ocasiones el Real Ari de hecho Bale es que no tiene ninguna prisa el va a su ritmo el está tranquilo Él sabe además que sino sale del Real Madrid quiere seguir

Voz 1753 51:06 en el conjunto blanco el quiere subirse en el AVE