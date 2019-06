De Buenas a Primeras (20/06/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:51 es jueves veinte de junio y la primavera se quiere despedir haciendo ruido con tormentas que van a ir a más en todo el norte y sobre todo entre Aragón y el pirineo catalán hay veintiún grados hasta ahora en Binéfar en Huesca en el resto del país vamos a tener cielos despejados y calor en general en sólo un minuto como este que ha pasado desde que empezamos el programa hasta ahora mismo en sólo este minuto veinticinco personas han tenido que abandonar forzadas su casa su ciudad dos su país para poder sobrevivir trabajando bien

Voz 5 01:33 a mi coche tenía mi casa ella igual tenía su trabajo pero a medida

Voz 1621 01:38 Aído el Gobierno como ayudando

Voz 5 01:41 a las pandillas entonces uno se siente obligado a salir del país no por gusto deja todo lo que un día

Voz 1621 01:48 se construyó veinticinco personas cada minuto treinta y siete mil personas cada día durante los trescientos sesenta y cinco días que duró el dos mil dieciocho pasaron por lo mismo que Oscar o Jeanette

Voz 6 02:01 por eso tuvimos que dejar nuestra casa allá en El Salvador ya un niño que tiene tres catorce años ya es como decirle un blanco hombre él ya tiene que entrar aún bueno esto creo porque los obligan diciéndole que van a matar a su

Voz 1491 02:17 así que en total hemos vuelto a batir un récord vergonzoso hay setenta millones ochocientas mil personas desplazadas forzadas a marcharse lejos a huir de la violencia o de la persecución a dejar muchas veces atrás a su propia familia como yo

Voz 7 02:32 James lo tiene nueve años el menor trece años el mayor y la verdad es que ha sido muy difícil no en el momento es muy Carme trabajar y poder decirle a ello bueno ya es ahora miran asombrados

Voz 1621 02:48 ponemos otra cifra sobre la mesa pero es que además es muy gráfica e ahora mismo casi una década cien personas del mundo está desplazada una década ciento ocho personas es refugiada

Voz 1491 02:59 en contra de lo que de lo que dicta el relato muchas veces de lo que el relato muchas veces nos empuja creer casi todas entre el ochenta y el noventa por ciento no está en Estados Unidos en una Unión Europea o en España están en países pobres

Voz 8 03:14 eh

Voz 9 03:14 Juanpi la estadística de Smith

Voz 1621 03:18 ante que exista una gran crisis de refugiados en el primer mundo insistía Filippo grande que es el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y además se acaba de presentar estas cifras de récord y que no ha dudado en señalar nuestras vergüenzas las de Europa y por supuesto las de Donald Trump

Voz 10 03:34 de hecho los tintes we can una o inpasse por Turespaña

Voz 1491 03:41 la crisis de refugiados tiene solución se puede solucionar y decir lo contrario dice gran di es dar argumentos a los políticos que dicen que lo único que se puede hacer es cerrar fronteras dejar a gente fuera construir muros devolver barcos al mar a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a repasar este informe hoy que además ese día mundial de refugiado íbamos a detenernos en dos zonas especialmente afectadas por un lado Venezuela que por primera vez encabeza la lista de nacionalidades que piden asilo más de cuatro millones de venezolanos han abandonado su país

Voz 10 04:17 desde dos mil quince y por supuesto en sí

Voz 1621 04:19 ya que sigue siendo el origen de la peor crisis de refugiados de la historia seis millones de personas desplazadas refugiadas sólo por culpa de la guerra que sigue abierta en el país

Voz 2 04:32 hola soy made nada más escuchar la encuesta me acordé de mi profesora de literatura me hizo sentir muy especial cuando me puso una matrícula de honor pero un comentario de texto que le hice al libro El árbol de la ciencia me dijo que que sabía ver más allá del texto me gustaría que todo estudiante tuvieron una profesora una profesora que al menos una vez hiciera sentir eso es muy importante

Voz 1491 05:03 ocho tres tres dos tres siete cero cuatro no podemos estar más de acuerdo con Inma un beso Inma el poder de los profesores es inmenso de eso va la encuesta de hoy en arroba de buenas

Voz 1621 05:14 Twitter nos estamos preguntando a ver qué profesor os ha marcado puede ser para bien como I'm Inma pero oye también para mal no que también lo sabe

Voz 11 05:22 hubo un par de profesores que abarcaron tanto para bien como para mal recuerdo al profesor de gimnasia que fue para mal vamos eh la obligación de tener que saltar el potro una y otra vez para una buena puntuación de devaluación eso era vamos una una locura ni para bien me marcó una profesora de música que nos nos daba clases de flauta y tal siempre repetía que con constancia con con ganas conseguiríamos pues es sacar la canción sacarle es cierto la verdad que con con trabajo constante dedicación se conseguía

Voz 1491 05:58 la profesora de flauta de Diego de Zaragoza un saludo desde aquí la encuesta David tiene un problema que la pregunta es abierta ha marcado para bien o para mal así que no sabemos cómo interpretar que ahora mismo la opción más votada sea el profesor de matemáticas

Voz 1621 06:12 eh seguida por bueno los profesores de Filosofía la opción de José Luis de San Blas en Madrid notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 12 06:21 todo gracias a mi profesor de Filosofía con él entendí que los dioses no son preceptos y por lo tanto es posible preguntarnos por qué las cosas son como son

Voz 1491 06:34 completan la encuesta en Twitter las opciones de los profesores de educación física hay de religión pero ya sabéis que lo que nos interesa es bueno escucharos como han José Luis a Diego o ahí más saber qué qué profesor fue el más importante para vosotros más allá de nuestras propuestas al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 11 06:51 joya de campo acostumbrada a ver hábitos de monja con la boca abierta cuando ni a la profesora de vale guapa a los labios de rojo jam con siempre llevaban bonita apañar la cuenta entonces la quise ser bailar mi carrera terminó en el momento que le dijo a mi madre que tenía de comprarme unas zapatillas de ballet Youtube aquello era demasiado caro para la economía de una familia no mejoro mi profesora favoritas se llamaba

Voz 1621 07:23 beso Julia saber lo que sería bonito que Berta estuviese ahora mismo escuchando

Voz 1491 07:28 sí que lo escuchaban los profesores de los que están hablando nuestros oyentes y nos mandaran también notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro unos contaran su visión no imagínate en realidad Diego era muy mal alumno o no pero un día menos mal que acabó su carrera de ballet antes de empezar

Voz 1621 07:44 bueno hasta primeras ya eso sería Sorpresa sorpresa o Tengo una carta para ti

Voz 1491 07:48 bueno la encuesta lo que está claro es que animado incluso a nuevos oyentes como José Luis depara opta Málaga

Voz 13 07:53 la profesora fue algo pueda que aunque ya cuando ella me código cuando yo tenía cinco años yo ya sabía B pero no articulaba palabra y me cogió y me enseña a me enseñó articular palabras y no hay y ahora mismo no hay que me calle tanto haciendo monólogos como cantante como haciendo cosas

Voz 1621 08:12 bueno pues la encuesta sigue abierta en Twitter podéis votar todavía o también dejarnos comentarios en arroba de buenas y bueno luego los leeremos todos tenemos un montón pero lo que nos encanta lo sabéis que nos contéis en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que profesora ha marcado vuestra vida seguro que cuando no estoy escuchando todos estáis pensando

Voz 1491 08:31 cuando uno porque estáis haciendo memoria bueno pues nos

Voz 1621 08:34 es la nota de voz que profesó los han marcado para bien o para mal y por qué

Voz 1491 08:37 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Sergio Díaz están a producción y Borja González en la técnica tenemos una hora y media por delante para escucharos mientras os contamos alguna que otra cosa interesante también empieza de buenas a primeras

Voz 2 09:00 con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 8 10:03 no

Voz 1491 10:06 cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias horas quedan horas nada más para el verano lo vamos viendo poco a poco como ser Rey configura la parrilla de la radio ya hemos Strong estrenado programas veraniegos pero la más nuevos en la SER el fin de semana pasado y también estamos viendo ya cambios en la parrilla de la televisión

Voz 1621 10:24 sí ha cerrado su primera temporada en la lengua moderna ese programa del que usted me habla la apuesta por el humor y la actualidad de La dos de Televisión Española que ha presentado a cada tarde de lunes a viernes la periodista María Gómez

Voz 9 10:37 qué tal muy bien porque es que María

Voz 0313 10:40 Nos conocemos desde hace mucho tiempo pero también mucho tiempo que no veía

Voz 1491 10:43 no no nos veíamos prácticamente desde que me fui de aquí

Voz 10 10:46 aunque lo vamos a contar pues ya lo cuenta lo María ver el tema es que es que me sorprende ver tanta gente porque bueno con tanta gente viva que tengo que decir cuando la vida moderna empezó

Voz 9 10:58 cuando la vida

Voz 10 11:01 el que comía piruletas no en serio e para traer yo yo hacia el programa para traerá tres sino cinco tres eh casi que les pagado entonces cuando hay vías que me encuentro gente haciendo cola esto Reale no venía no venía mucha gente decía María que decirlo más claro

Voz 9 11:20 al revés Armero cuenta que me fui esto empezó a subir te fuiste pues yo creo que fue como hace tres años no estoy de gira has fíjate franquicia ya claramente el problema es yo no quería

Voz 10 11:40 María es como que tenemos amigos en común ambos como una carga unas carreras en paralelo

Voz 9 11:45 había pasado estarlo que pasa a veces entre famosos yo soy locos pero bueno vamos es de segunda aquí somos nosotros

Voz 10 11:50 que se diga ya claro porque ahí cuando te que alguien superviviente no le conoce

Voz 9 11:56 queda tanto Like a ser madres

Voz 10 12:01 sí que dice que le gusta mucho la

Voz 1621 12:03 sí sobre todo la más independiente ya demostrado o ha intentado demostrar velando y María Gomez que bueno él también pueda hacer una una buena entrada

Voz 1491 12:11 esto al menos una entrevista diferente en el estudio con ellos estaba la cantante del grupo Cube Marián frutos que acaba de presentar nuevo disco castillos de fuego que ha decidido centrar la entrevista en la vida cultural de Murcia

Voz 9 12:41 bueno sí es ahí empezó poco todo pero en realidad el primer disco fue dos mil Murcia hay que decir que bueno quizá la capital del rock

Voz 1491 12:52 se yo creo que bueno es verdad que hay un montón de actividad

Voz 9 12:55 cultural y el final además que hay mucha actividad cultural

Voz 15 13:00 lo que tiene que que no lo sí

Voz 9 13:02 verdad llama la atención porque hay mucha gente que dice pero Murcia no sé dónde está en el mapa aquí porque sí que es una razón porque aprovechamos para hablar del festival más música qué va a ser en Madrid del veintiocho y veintinueve de junio en el auto fina de Madrid que estoy en un auto firme un auto podrían prime la peculiaridad de este festival es que sólo hay músicas chicas porque pues

Voz 1491 13:33 darle visibilidad a mujeres en la música

Voz 16 13:36 eh dice música si está como la gente que hay en el mundo no

Voz 1491 13:40 la talla así sino si aparte

Voz 9 13:42 que es verdad que ya se va notando un poquito que la gente se va concienciando digamos miramos más poderosas y bueno el día veintiocho y veintinueve vamos a demostrarlo ahí ambiente necesitan referente femenino bueno hace un año por estas fechas estado

Voz 1621 14:00 hemos en pleno Mundial de fútbol de Rusia María Gómez estaba allí como como reportera para cubrir el evento para para la televisión en Mediaset aunque tuvo algún momento desagradable reconoce que fue una de sus mejores experiencias

Voz 9 14:13 profesionales has cubierto mundiales

Voz 10 14:17 bueno en realidad de no pero lo del Mundial es algo que que fíjate que sí que es algo que me ha hecho mucho

Voz 1621 14:22 están tú lo piensas no es como

Voz 10 14:25 cubrir mundial unas olimpiadas algo así como que es todo queda en Rusia Bielorrusia que tengo que decir que rusa mola mogollón Rusias lo mejor amigo cantó Moscú pero parece que tienen un rodillazo pues porque al final es tanta historia que de repente vas andando y es como se ve el comunismo y el capitalismo de repente el típico edificio de la URSS y al lado un un mal en plan Natividad pancarta de Mc Donalds enorme me parece

Voz 1491 14:52 sí es verdad que nuestro caso al estar el Mundial lo típico que además imaginamos la seguridad cabía por el peligro de los ultras que no aparecieron había otro tipo de ultras culés agradecería que la gente fuese al fútbol con menos alcohol y más ganas de ver deporte lo dejó tal vez un poquito de respeto a la gente lo dejo pero yo que sé

Voz 9 15:11 mira si te da un beso muy tal reportaje además mira tanto porque hubo uno que dijo

Voz 10 15:22 es que haber sido mundial

Voz 17 15:26 esto es como sumen cómicos acoja de clase ensucia una mano de gran antes

Voz 10 15:30 a estos

Voz 17 15:32 el culo

Voz 10 15:40 fue un tío que se lo dijo así como Bush

Voz 1491 15:44 un minuto de las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 9 15:56 mientras los expertos al menos aquí no acaban de ponerse de acuerdo sobre los posibles efectos no

Voz 1491 16:01 una medida como ésta de este tipo Berlín la ciudad de Berlín ha decidido congelar los precios de los alquileres durante cinco años a partir de dos mil veinte para intentar solucionar un problema el del alquiler el precio de alquiler que también tenemos en España si allí en los dos últimos años

Voz 1621 16:17 los precios del alquiler han subido un veinte por ciento de media la corresponsal de la Ser en Berlín es Carmen Viñas

Voz 0391 16:24 las medidas afectan al ochenta y cinco por ciento de las casas de la capital son en primer lugar congelación de alquileres durante cinco años desde que entre en vigor la ley que quieren que sea a principios de dos mil veinte Icon un efecto retroactivo como comentabas que finalmente y por sorpresa han fijado en este mismo mes en segundo lugar el Senado marcará un techo el límite de alquiler los berlineses que paguen más podrá exigir que se les baje y los propietarios que no cumplan sufrirá multas de hasta quinientos mil euros en el caso de nuevos alquileres la renta máxima que puede pedirse es la que se aplicó al último inquilino

Voz 0194 16:57 te algo que no suena aquí en España Carmen porque estas medidas no dejan de ser un intento de respuesta la fuerte movilización de los berlineses contra la actuación de grandes fondos de inversión eso que llamamos los fondos buitre que han acaparado miles de viviendas y que han elevado los precios de los alquileres sin control

Voz 0391 17:13 claro evidentemente esto es una respuesta política al grave problema que hay en la ciudad en estos momentos los berlinesa es llevan más de un año de movilizaciones decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar a lo que considera subidas abusivas por parte de las grandes inmobiliarias que han copado el mercado algunas de ellas como el Deutsche ponen tiene más de ciento diez mil viviendas en Berlín lo que la convierte en la mayor propietaria privada de las

Voz 1621 17:39 pero tenemos también el ejemplo de París que en dos mil catorce pone controles al precio tanto por arriba como por abajo y efectivamente funcionó el precio de la vivienda de la vivienda bajó así que en dos mil diecisiete El gobierno de Macron levantan a medida un año más tarde setecientos mil dieciocho vuelven a dispararse los precios ahora mismo la alcaldesa de la ciudad Anne Hidalgo ha prometido que va a fijar de nuevo los topes ir promete entre un veinte y treinta por ciento de vida

Voz 1491 18:06 a dar social para dos mil tres en el otro extremo tenemos a Londres y a Nueva York en Londres cada uno hace lo que quiere el mercado es completamente abierto hizo bueno el caso es que es la capital europea con más personas sin hogar en el caso Nueva York algo parecido aunque hay una regulación no hay un control real con lo que al final los propietario ellos termina aprovechándose y que pasan España Se podría uniformar el alquiler o o o que se ha hecho hasta ahora

Voz 1553 18:31 el cambio de legislación estatal lo que ha hecho es para intentar estabilizar precios ni fijar el tope de precios ni fijar el número de vivienda social lo que ha hecho es estirar los tiempos del alquiler para que en lugar de tres años sean cinco en castellano para que tu casero no te pueda subir el alquiler cada tres años sino cada cinco intentan así las autoridades el Ministerio de Fomento estabilizar ese nivel de precio cuál es el problema primero no hay controles de precio porque son cuestiones casi de las ciudades Barcelona sillas legislado en ese sentido diciéndolo va a prohibir todavía no ha especificado como así que los límites de precio quedan al libre albedrío de cada uno de los ayuntamientos y la otra pata la de la vivienda social en España es una cifra de verdadero sonrojo España tiene un uno coma uno por ciento de parque de vivienda social es decir el noventa y nueve por ciento son viviendas libres compara hemos hecho el Reino Unido que decíamos en el modelo hombre tiene un dieciocho por ciento de viviendas sociales Austria tiene un veintitrés por ciento de viviendas sólo del Estado sociales es el sesenta Holanda tiene el treinta y dos por ciento de viviendas sociales así que

Voz 19 19:39 aquí en España falla una palanca IFA ya la otra resultado pues no sé si tenemos una burbuja pero se le parece mucho

Voz 1621 19:46 las que según lo que contaba Javier Ruiz jefe de la sección de economía de la SER España ahora abismos un desierto es el único de los países de su entorno que no está haciendo absolutamente nada para frenar esta situación Jaime palo

Voz 1491 19:57 mira que es investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona especializado en vivienda cree que las medidas tienen que orientarse por un lado hacia el control del precio pero también habilitar vivienda pública un poco el modelo que plantea Anne Hidalgo para para París pero lo fundamental lo primero dice Jaime Palomera es que haya voluntad política

Voz 20 20:17 que la regulación de los precios es una cuestión de voluntad política fundamentalmente en los últimos años en España han entrado grandes fondos de inversión que han acaparado miles de viviendas que se han convertido en los principales propietarios de viviendas del país y que se dedican al negocio de la alquilar entonces cuando hablamos de regular el precio del alquiler lo que estamos haciendo es decirles a estas empresas que no van a poder seguir subiendo el precio que no van a poder seguir para decirlo claramente ahogando a miles y miles de familias pero es que este es el problema de fondo que estamos convirtiendo nuestras ciudades en un espacio privilegiado para las finanzas poniendo por delante los intereses de los grandes inversores de todo el mundo que me

Voz 21 21:03 estos casos hacen inversiones depredadoras

Voz 20 21:05 por delante de los derechos de miles y miles de hogar

Voz 0194 21:08 entonces que el problema es que la Administración a las administraciones no quieren enfrentarse a estos fondos

Voz 20 21:14 correcto es no cuestión de valentía nosotros estuvimos en el Congreso de los Diputados en el Ministerio de Fomento viéndonos con el Gobierno ellos parecían dispuestos a regular los precios pero a última hora la ministra Calviño públicamente es en cada por el presidente de Blackstone que es el fondo buitre mayor del mundo y el mayor propietario de España donde dice que si ellos regulan los precios Blackstone

Voz 22 21:41 se va

Voz 1491 21:52 los profesores que nos marcan muchas veces y no lo hacen por lo que nos enseñan sino por otro tipo de cosas que que van más allá de la asignatura proyecto que es de lo que estamos preguntando en arroba de buenas en la encuesta de hoy en Twitter y en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que profesor ha sido más importante para vosotros y porqué

Voz 1621 22:10 yo creo que lo que nos preguntamos porque a nadie le gusta es por los deberes y además quizás por eso Un profesor sevillano Manuel Gordillo se llama decidió salirse un poco de la norma mandar a sus alumnos una lista de tareas de cara al verano como por ejemplo ver una película en familia a hacer limonada casera o visitar una biblioteca

Voz 1491 22:29 deberes de vida se titula el libro que a raíz de la experiencia de sus muchos años de docencia acaba de publicar Gordillo más conocido como el profe Manolo

Voz 0313 22:38 me encanta el título del libro que es deberes de vida hicieron caso por cierto el año pasado no

Voz 23 22:43 sí sí cuando ya tienen este año la suya si yo tengo a mi niño aunque les digo yo no tengo engancha es como debe de ser no niños tienen que disfrutar de niveles de la escuela emocionarse venido a reírse a mi clase violín corriendo y saltando a ver qué hacemos joven creo que el el mejor indicador de calidad de la educación que ahí no

Voz 0313 23:03 un niño que entre la escuela yo creo creo que hay muchos padres y profesores que no es tan tan todo maravillados con las propuestas porque como dijo que las propuestas puede ser cualquiera lo lo importante es que se atiendan esas propuestas es decir cómo cómo se consigue el profesor Manuel Gordillo que que los niños atiendan a esto se lo tomen en serio escuchen a sus profesores

Voz 23 23:22 bueno yo creo que vamos a empezar por escucharles nosotros a ellos no estamos con un currículum demasiado centrado en el contenido deberemos recordar que los protagonistas son ellos que son los que tienen los que nosotros como maestros tenemos que ayudarles en ese aprendizaje en ese camino a hacer las cosas muy creo que hay que cambiar un poquito la mirada no hay que dejar atrás pues el imperio editorial que también tenemos un poco un en las escuelas no también a nivel social apoyar este tipo de propuestas que yo soy una defensor de la educación pública creo que esto pone en valor lo que hacemos muchísimos profesionales tono algo que yo haya inventado ni muchísimo menos yo que recojo el trabajo que he ido viendo de muchos compañeros y bueno quiero pensar que las cosas están cambiando y que somos muchos los que trabajamos así

Voz 1621 24:10 aprovechando ya que estaba en La Ventana el profesor también se ha querido mojar un poco en las cosas que cree que hay que mejorar en el sistema educativo español dice Gordillo que los expertos saben muy bien lo que hay que hacer lo que pasa es que no se les hace caso

Voz 0313 24:22 esta mañana la OCDE ha publicado el informe sobre el estado de la docencia en España hay datos muy interesantes pero hay uno que a mí me llama mucho la atención hacia la pregunta la pregunta a los docentes

Voz 1621 24:31 que destinaría una subida del cinco por ciento

Voz 0313 24:34 supuesto para educación uno tendería a pensar una subida de sueldo porque es verdad que cobran lo que cobran los profesores pues no respondan eso menos de la mitad la petición prioritaria el ochenta y cinco por ciento de los docentes pide considera que lo más importante sería reducir el número de alumnos por aula eso es lo más grave con lo que os topa a repartir el trabajo trabajo

Voz 23 24:55 bueno yo creo que lo que debería sorprendernos es que todo esto los lo maestro ya lo hemos dicho a los profesionales ya no hemos dicho en Andalucía por ejemplo el año pasado

Voz 0047 25:03 te iba a repensar la primaria donde sea no consultó sobre todo eh

Voz 23 25:06 esto y nosotros ya decíamos la costa cabría que cambiar menos alumnos también decíamos que este tema editorial tener más facilidades para hacer nuestra propia propias proyecto que se cubra la las sustituciones con mayor antelación pero por desgracia los cambios educativos no tienen en cuenta la opinión de no profesionales y los exacto ya está se van dando digamos un golpes de de timón un poquito sin sentido no iba a mí no me sorprende todos sabemos que la calidad de la educación no es una cuestión de subiendo

Voz 1491 25:34 con él lo que sí está claro es que por muy importantes que sean los profesores fundamentales si decisivos como estamos comentando y con vosotros y con vosotros los oyentes decisivos para el futuro de sus alumnos la educación no deja de ser una tarea colectiva en la que los padres tienen un papel clave un papel que también pasa por reconocer la figura del profesor

Voz 0827 25:53 Nos decías que que los niños y las niñas los tuyos especialmente si que están preparados para hacer estos deberes de vida

Voz 0084 25:59 los padres los padres que durante el curso escolar

Voz 0827 26:02 que pueden ayudar a hacer los deberes escolares editoriales que se mandan en el colegio están preparados para acompañarles en estos deberes de vida

Voz 23 26:09 como padres por supuesto que tenemos que pasar tiempo con nuestro hijo ellos van a estar muy pendientes de cómo nos comportamos de las cosas que hacemos vale creo que que como sociedad en la escuela también parte de esos problemas que está encontrando desacreditar al profesorado y están en una familia que puede cuestionar excesivamente lo que hacen las escuelas o que vi que la escuela debería hacer como cuando nosotros éramos pequeños no y la escuelas una una institución viva que tiene que ir cambiando y que necesita del apoyo de la familia totalmente

Voz 22 26:40 de primera

Voz 9 26:41 a finales de agosto de mil novecientos setenta seiscientos mil jóvenes invadieron la isla

Voz 0084 26:46 en el Canal de la Mancha para asistir a uno de los festivales de música más legendarios de Europa Un festival que fue un desastre en el que actuaron de Hood Jimi Hendrix los dos Kris Kristofferson o Leonard Cohen

Voz 24 26:59 eh quedó

Voz 0084 27:06 no no hubo un arco en subió al escenario a las dos de la mañana en un ambiente extraño que apuntaba al desastre a la explosión de una violencia incontrolada tras la pésima organización mientras todo tipo de problemas la música de Cohen parecía encajar en ese escenario pero el poeta canadiense Se marcó un concierto Kiko que consiguió calmar los ánimos y hacer que la gente se relajarse está bien solo delante de medio millón de personas es una gran nación que todavía es débil muy débil tiene que hacerse más fuerte antes de reclamar su derecho en la tierra explicó el cantante con voz firme y mirada perdida antes de lanzarse a los versos de una canción que consiguió que una masa enfurecida sesenta en el suelo pidiese silencio escuchase la voz

Voz 25 27:55 venga

Voz 9 27:58 eh

Voz 26 28:03 a sí

Voz 27 28:09 la escena de los eh

Voz 26 28:16 eh pero Vietto

Voz 27 28:28 el ha I a

Voz 24 28:43 a diario

Voz 28 28:48 sí

Voz 27 28:51 no

Voz 8 28:53 lo que sí

Voz 27 28:56 pues bien no eh

Voz 1491 29:02 el poder de la música tanto para encender los ánimos como para apaciguar los como en esta esto

Voz 29 29:08 día de Leonard Cohen Bird on agua en en el sofá

Voz 1491 29:11 la sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 27 29:15 sí eh eh eso

Voz 24 29:27 la que claro

Voz 27 29:36 la que quién no me va bien

Voz 2 29:49 The Business a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 31 29:54 eh

Voz 1491 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias Aida o buenos días buenos días la situación de

Voz 32 30:09 etarra Josu Ternera ha dado dos vuelcos en las últimas veinticuatro horas este miércoles la justicia francesa ha decidido liberarlo por su delicado estado de salud pero sólo unas horas después lo ha vuelto a detener por una euro orden de detención de España que lo reclama el país vecino tiene cuarenta y ocho horas para decidir si permanece en prisión o queda libre de la política la madrugada está siendo intensa en Baleares con el PSOE mes Mallorca hay podemos negociando el Gubern lo último que sabemos es que no hay acuerdo en ningún punto a sólo unas horas de que el Parlamento se constituya que será a las diez de la mañana Miquel Gallardo al mes mayo

Voz 2 30:38 K prosigue en otros Bieber uno uno desván por mayor visibilidad tibio tenía un ser

Voz 32 30:44 Gallardo pide para su partido más visibilidad y más peso en el nuevo Gobierno autonómico el de Baleares no será el único Parlamento que se constituya hoy también lo harán los de Aragón Cantabria y La Rioja de los tribunales en Madrid Luis Bárcenas el ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal declararán hoy como testigos en el juicio del borrado de los ordenadores del extesorero del PP donde Bárcenas asegura que guardaba datos sobre el supuesto dinero negro del partido Miguel Ángel Campos

Voz 0084 31:07 sesión decisiva en este juicio al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas el ex tesorero del PP comparecerá como testigo en este procedimiento ir el sentido de su declaración depende el futuro de la causa si se ratifica en que sus ordenadores destruidos por el PP guardaban información clave sobre la caja B el caso puede ser considerado de interés público y por tanto sería más difícil aplicar la doctrina Botín y archivar la causa ante la ausencia de acusación por parte del perjudicado de la Fiscalía Si Bárcenas sedes dice y afirma ahora que en los ordenadores no guardaba nada de interés el caso está abocado al archivo además de Bárcenas declararán hoy otros cinco testigos entre ellos la ex general del PP María Dolores de Cospedal todos comparecerán después de que lo hagan los acusados de destruir los dispositivos informáticos donde según Bárcenas guardaba el grueso de la caja B en un documento Excel pruebas clave que han desaparecido para siempre en perjuicio de la causa por la contabilidad negra del Partido Popular que se sigue en la Audiencia Nacional hoy no podrán escuchar ni ver a Bárcenas ni a Cospedal ni al resto de testigos o acusados porque el juez Eduardo Muñoz Baena ha prohibido a los medios de comunicación grabar la sesión al

Voz 1621 32:19 dándose con el PP para proteger sus

Voz 0084 32:22 imagen hizo honor y en el sur de España esta noche

Voz 1 32:24 han llegado a Motril en Granada veintiuno de los veintisiete ocupantes que han rescatado de una patera este miércoles por la tarde en la que viajaban además otras veintidós personas que han desaparecido de los Veintisiete rescatados seis han sido evacuados en helicóptero y están ingresados en el hospital de Almería Salvamento Marítimo continúa ahora con las labores de búsqueda para intentar dar con esas veintidós personas que todavía estaría en el agua Helena Maleno activista fundadora del colectivo Caminando Fronteras

Voz 1847 32:48 finalmente han sido encontrados sólo veintisiete supervivientes por un buque por un buque lo lo que sabemos es que algunos están en muy malas condiciones físicas imaginaros el shock después de una tragedia de de este tipo

Voz 1 33:03 estaremos pendientes de esa búsqueda de momento es todo más información en una hora y en cadenaser punto com

Voz 9 33:07 en ese

Voz 1491 33:34 así viene la agenda informativa de este jueves en el que nos queda por saber como siempre a esta hora qué tiempo nos espera Luismi Pérez buenos días buenos días compañeros pues un tiempo otra vez mosso

Voz 0047 33:46 sobre todo en el norte del país con más nubes ya algunos chubascos caen ahora mismo de forma dispersa en el Cantábrico con bastantes nubes en esa zona y también tenemos algunos chubascos entre la provincia de Huesca Isla de Lleida aproximadamente en la zona pirenaica hay que decir que esta mañana van a ser chubascos muy aislados pero atención Marina esta tarde tormentas fuertes las que van a acabar desencadenando se en gran parte del interior de Galicia en las montañas del cantar brinco en Castilla y León Navarra La Rioja Aragón y el norte de Cataluña con algunas granizadas pedrisco incluso a últimas horas de la tarde entre las provincias de Soria Zaragoza Huesca o el norte de Lleida nieblas alrededor de Balears es con mucho bochorno cuanto más hacia el sur del país más sol al igual que en Canarias donde el cielo va estar más bien despejado el viento de poniente bastante fuerte en el Estrecho y otra vez Marina la máxima o el máximo calor se va a dar en el Ebro y en zonas del Segura o el Júcar ahora mismo poco frío veintiún grados en Barcelona veintitrés en Málaga diecisiete en Bilbao veintiún grados ahora mismo en Murcia o veinte en Santa Cruz de Tenerife

Voz 1491 34:50 hoy Luismi quieres llevarnos a algo así como de paseo por qué quieres que hagamos contigo no trayecto en diferentes medios de de transporte para contarnos cuánto CO2 generamos dióxido de carbono que recordamos es un gas de efecto invernadero de los que provocan el calentamiento global

Voz 0047 35:08 así es ya lo comentamos en su momento el el gas más importantes el vapor de agua por tanto es el que conllevan más efecto invernadero es el que de hecho hace que haya vida y por tanto vaya de partida para nuestra audiencia que el gas

Voz 1491 35:21 este efecto invernadero es imprescindible

Voz 0047 35:23 dile para vivir lo que pasa es que en altas concentraciones pues ese es cuando ya se convierte en un problema para el clima como ya está pasando bien os quiero hacer eso ya sabéis que de vez en cuando sacó mi calculadora

Voz 1 35:35 se hizo desde cómo somos muñeco Félix

Voz 0047 35:38 pues vamos a comentar como podemos nosotros bajar nuestra cantidad de CO2 y qué es lo que de hecho qué cantidad generamos íbamos a jugar un poco con un trayecto diario de quince kilómetros siete kilómetros y medio de ida siete y medio de vuelta vamos a suponer que vamos al trabajo que vamos a o que vamos a estudiar en este caso pues Se el simple hecho de nosotros vivir de nosotros respirar ya genera un CO2 pero que pasa que lógicamente si nosotros vamos al trabajo vamos a estudiar esos quince kilómetros diarios si los hacemos andando la huella se llama así la huella o la o lo que sería la marca que dejamos nuestra generación de CO2 será mucho más baja que si usamos otros medios de transporte para que tengáis una idea podíamos decir que de menos a más lo que más entre comillas lo que más contaminado lo que más genera CO2 sería ir andando que genera simplemente nuestra nuestra respiración alguien se puede estar preguntando y cuánto generamos de CO2 pues bien en quince kilómetros que serían unas tres horas andando generamos ciento treinta gramos en esas tres horas ciento treinta gramos de CO2 pero es que en esas tres horas si fuéramos en metro generaría muchos casi el doble o en coche sería ya cinco veces más de de CO2 o os digo si fuéramos en parte proporcional lógicamente en avión o en barco mirad a nivel de avión se generan cuarenta kilos por persona en ese trayecto de cincuenta kilos de CO2 claro en ese trayecto de treinta kilómetros si fuéramos en barco pues son treinta kilos mirad entre ir andando ciento treinta gramos o ir en avión cuarenta kilos pues la verdad que me sigo quedando en ir andando lo que pasa que por suerte no se cogen aviones para irte al barrio Dalí

Voz 1621 37:31 claro que tampoco podemos andar todos los días quince que islote kilómetros hace unos días detrás de buenas contábamos cómo por primera vez en el año pasado en dos mil dieciocho una aerolínea en este caso Ryanair había entrado como entre las diez empresas y organizaciones más contaminantes de de de Europa sí que han hasta ahora eran sólo centrales térmicas por primera vez había entrado esta esta aerolínea hoy entre el transporte público cuál sería así la mejor opción o el Ranking

Voz 0047 38:00 pues sin duda alguna coger raíles puede servir el tren puede servir el metro puede servir el tranvía en cuanto a esos transportes colectivos imaginemos que el mismo coche pueda ser un transporte colectivo si fuéramos cuatro o cinco en el coche eso sería el más el entre comillas poco contaminante poco toque

Voz 33 38:20 poco contaminante porque sería eficiente

Voz 0047 38:23 ya que cuatro cinco personas pero en cualquier caso si es un transporte ya entendido como colectivo ese ese metro o ese tren es el que menos CO2 genera por ejemplo en esos quince kilómetros volviendo a lo de antes en esos quince kilómetros si fuéramos en avión ya os comentaba que eran cuarenta kilos pero si vamos en metro son tres cientos gramos mirad por persona yendo de metro en esos quince kilómetros que es la la distancia típica que se puede coger en una gran ciudad del país cuando se va a trabajar o a estudiar eso siete ocho kilómetros de ida siete y ocho de vuelta ese ese metro genera poco más del doble de lo que generamos andando osea de lo que generamos por el simple hecho de respirar Easy nos vamos al al autobús el autobús por muy eficiente que sea

Voz 1621 39:07 sí muy eléctrico que sea o sobre

Voz 0047 39:10 todo pues por por muy colectivo que puede llegar a ser que puede llevar hasta cien ciento cincuenta personas incluso si son esos buses casi pues eso genera medio kilo de CO2 por tanto casi el doble que si vamos en metro si tenemos que coger un transporte público el metro y además suele ser más rápido porque porque la por las calles pues Se hay bastantes caravanas en las ciudades

Voz 1491 39:31 Luismi las plantas utilizan ese CO2 para hacer la fotosíntesis pero claro en no compensa ese uso de CO2 todo el que emitimos que generamos

Voz 0047 39:41 así es de hecho y ahí es donde está el problema que generemos tanto CO2 porque recordemos una cosa no por el hecho de movernos o de transporte público que la gente puede pensar hombres que el tren el metro el autobús el coche el avión eso genera CO2 es que genera CO2 cualquier actividad el tener la tele encendí el al tener la luz encendida el tener un microondas en marcha todo

Voz 10 40:03 a respirar respiras y todo eso

Voz 0047 40:05 Hinault poco bien el problema está en que si generamos mucho esas plantas no pueden asumirlo pero en cualquier eso vamos a dar un dato mira atún Pino pionero muy típico en nuestro país al año absorbe veintisiete toneladas de CO2 osea esos pedazo de árboles tienen su función y veintisiete toneladas veintisiete mil kilos de CO2 bien en nuestra vida haciendo un cálculo más o menos ese estándar en nuestra vida gastamos yendo en coche suponen supongamos que tengamos varios coches en la vida bien pues unas sesenta toneladas que significa que nuestra vida necesitamos tres pinos o lo que genera mejor dicho en tres años un pino opinión Hero es lo que necesita simplemente para contrarrestar lo que u nosotros usamos por persona en coche y un dato que sí que puede ser mucho más halagüeño mirad yendo en bicicleta a trabajar siempre con esos quince kilómetros sede de distancia yendo en bicicleta generamos veintinueve kilos al año de CO2 eso qué significa que con Pino Pinho Nero se llega a contrarrestar lo que novecientos treinta y un ciclistas hacen al año

Voz 0084 41:14 por tanto esos mucho más eficiente mucho más ecológicos

Voz 1 41:17 mano desde aquí las gracias a ese Pino piñones

Voz 9 41:23 gracias Luismi buenos días

Voz 29 41:25 maniobras

Voz 34 41:34 y no a lo que hay

Voz 1491 41:51 cinco y de cuatro y doce en Canarias a nosotros nos encanta que nos escuchen mucha gente cuanta más gente mejor pero hoy con más motivo ojalá que tenga la radio encendida todos esos profesores de los que nos estáis hablando con nombres y apellidos que estés contando que cambiaron que cambiaron vuestras vidas Ellos marcaron para siempre es la encuesta de hoy

Voz 1621 42:11 en en arroba de buenas en Twitter una una de esas encuestas en las que bueno no importa no el resultado lo mejor son vuestras historias vuestros comentarios y lo que nos contáis también por notas de voz en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro miran Twitter cuenta José Cillo recuerda a Enrique Ibáñez su profe de Física y Química dice gran profesor y mejor persona

Voz 1491 42:33 la obra se acuerda de la palos profesora de Ciencias Sociales doña Vicenta de lenguaje también de Rosa harina quedaba Historia del Arte en segundo de Bachiller escribe que sabiduría y sobre todo qué manera de enseñar increíble Jesús Carnerero escribe Lupe profesora de Lengua en tercero de la ESO fue la primera persona zona que me animó a escribir mira Julio vaina real

Voz 1621 42:54 verdad a don Carmelo San Juan que fue su profesor de naturales y física química en los cursos de la ESO dice un tío divertido cercano y honesto nos cuenta además que les escribió a todos los alumnos una carta antes de graduarse Ike todavía la conserva

Voz 1491 43:07 preguntamos qué procesos la marcado para bien o para mal también tenemos algún que otro mal recuerdo Tremps acuerda por ejemplo de las collejas de Don Francisco el profesor de mates de la de la EGB Beatriz Barcala cuenta que su profe de Física del Instituto detenían muchísima manía sigue todavía sin saber por qué

Voz 1621 43:27 mira María Pin dice la Puri mi profesora de gimnasia de segundo de BUP era el último año que se daba gimnasia escribe me dejo

Voz 1491 43:35 con la asignatura hasta febrero del año siguiente un encanto la joyas que suspender gimnasia muy muy frustrante

Voz 1621 43:42 bueno seguimos un poco con los buenos va a Doña Pilar una profesora excelente dice legado fue su profe en todos los cursos de GB

Voz 1491 43:48 Don Rodolfo Salinas Wagner maestro de Primaria en el colegio Salas Pombo de Valencia a finales de los años sesenta nunca lo olvidaré escriben en Twitter Gran Maestro y mejor persona Marta Río la no tiene muy buen recuerdo de Francisco pedidos del nuevo técnico

Voz 29 44:08 uno de bachiller nos cuenta que que bueno que fue el culpable de su fracaso escolar porque le dijo que mientras siguiera en su clase nunca iba a terminar Bachillerato y que eso es lo que lo que al final

Voz 1491 44:20 pasó solito pasar tan tan mal que se buscó un trabajo hice fue de casta

Voz 29 44:25 lo estamos diciendo hoy e importantísimos dos profesores los profesores son muy poderosos

Voz 1491 44:30 que no lo pierdan de vista que pueden marcar para siempre la vida de esos alumnos para bien también eh a para mal y para bien otro día les tenemos que preguntar a los profesores y no por los alumnos que les han amargado la vida que también que también los hay bueno la encuesta seguía abierta a rueda de buenas puedes votar podéis contarnos qué profesoras ha cambiado la vida en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro son las cinco y cuarto las cuatro y cuarto en Canarias

Voz 35 44:59 que seguir como seleccionador

Voz 36 45:03 sabemos que hasta ahora

Voz 37 45:07 habéis respetado muchísimo muchísimo esta situación os pedimos que siga respetando de la misma manera ahí yo lo agradecemos especialmente yo Enrique un tío que está portado con la Federación de manera diez no tenemos el más mínimo reprocha al contrario hemos aprendido mucho de él estemos

Voz 10 45:31 con él es la noticia

Voz 1491 45:35 la semana casi del mes en el fútbol español Luis Enrique deja la selección por motivos personales y se queda en su lugar

Voz 1621 45:40 rodar Moreno hasta ahora su segundo entrenador

Voz 1491 45:42 de cuarenta y un años y nunca ha sido primer entrenador de un equipo de élite

Voz 1991 45:45 es entrenador nacional desde el año dos mil tres ha acompañado a Luis Enrique en los banquillos en la Roma en el Celta de Vigo y en el Barcelona siempre como segundo especializado en el aspecto táctico como Scout in pero a día de hoy sin ninguna experiencia como primer entrenador en ningún equipo de de alto nivel esta oportunidad les llega

Voz 0047 46:05 hoy

Voz 1991 46:06 y lo hace ni más ni menos que al frente de la selección española es una decisión que ha tomado Rubiales para darle continuidad basado en la opinión y y en la que afirma que evidentemente conoce al grupo conoce la metodología de trabajo que estaba llevando a cabo Luis Enrique que viendo el resultado de cómo se ha manejado en esas dos convocatorias esos tres partidos que ha estado al frente de la selección le da las suficientes garantías como para que siga al frente de del equipo genera dudas por supuesto pero esperemos que le vaya muy bien

Voz 1621 46:38 comentaban en El Larguero que Moreno llega a uno de los banquillos más difíciles del mundo en unas condiciones muy particulares y a poco menos de un año para la próxima Eurocopa él se ve preparado y sobre todo cree que llega con un buen aval

Voz 15 46:50 sobre todo es responsabilidad al final llevo muchos años en esto del fútbol eh siempre había pensado desde que tenía catorce años que algún día iba a ser primer entrenador en el máximo nivel era o que yo me crié me repetía a mí mismo pero no esperaba que ya se esta manera entonces llega en unas circunstancias muy especiales sobre todo me ha valido que que Luis estaba de acuerdo que lusa Luis nos ha apoyado ha dicho que quería que que adelante que que teníamos su apoyo

Voz 1621 47:18 para mí son más importantes es curioso porque las

Voz 1491 47:21 elección ha tenido cuatro seleccionadores distintos en poco menos de un año desde que llegó Luis Rubiales a la Federación han estado Lopetegui Fernando Hierro Luis Enrique y ahora Robert Moreno Jesús Gallego no está del todo de acuerdo con la decisión que se ha tomado

Voz 38 47:35 a mí me parece una decisión bastante arriesgada y hasta cierto punto comprensible porque este y con todos los respetos y ojalá tengan mucha suerte y nos lleve a la Eurocopa y la ganemos no ha entrenado en la élite Antena tres partidos en la élite uno con Malta España Irla pero en España hay España Suecia es un técnico que que de primer entrenador ha pues me parece que en el Hospitalet en el dan ya algo así y luego ha sido Scouts de Luis Enrique en el Barça segundo entrenador en el Celta y durante un periodo luego con Luis Enrique en la selección no creo que que le falta experiencia para para dirigir a la selección

Voz 1621 48:22 Moreno es un apasionado de la táctica de la metodología Antonio Romero no tiene dudas sobre su preparación pero sí cree que la Eurocopa será una prueba definitiva

Voz 0239 48:29 bueno yo creo que en torno a los seleccionadores hay a veces demasiada mística a mi me parece que seguramente por conocimientos yo creo que Robert Moreno tiene la capacidad con la selección que tenemos de hacer un buen papel como responsable máximo de la selección española

Voz 1621 48:45 sí sólo me cabe una duda que nos queda una

Voz 0239 48:47 yo por despejar yo he visto en las fases finales de una Eurocopa o Mundial perder la cabeza gente como Camacho perder la cabeza a mitos como Luis Aragonés la perdió pero menos creo que en su última etapa Vicente del Bosque de los grandes yo el que menos la perdió y creo que cuando tú te presentas por primera vez casi sin experiencia a una fase final de un torneo grande como la Eurocopa gestionar treinta días de portadas de comentarios de programas de radio de programas de televisión

Voz 0084 49:17 es casi tan importante como saber ser muy bueno entrenando son las cinco diez novelas Quatre diecinueve en Canarias

Voz 8 49:23 eh eh

Voz 40 49:31 de barcos Lezana sin nada mi

Voz 2 49:35 vayas donde vayas Go Marina García

Voz 40 49:41 lo mejor además eh

Voz 0394 49:45 hola me llamo Claudia soy de Madrid y estoy actualmente viviendo en París que todo empezó porque hace un par de años fui a Corea un año intercambio con la universidad y bueno pues cuando me tocó volver y estuve un año

Voz 1491 50:00 España ahí durante ese año tenía claro que quería

Voz 0394 50:03 hacer un máster fuera entonces encontré uno en Burdeos que me cuadraba con lo que quería al sur de Francia y entonces pues me vine para acá

Voz 40 50:14 el pasado se viste de esa van a dar la cara

Voz 1491 50:25 así que este puedes empezamos el día en Paris nuestra protagonista de vayas donde vayas con Claudia que estaba destinada pasar por esta sección lo acabamos de escuchar en cuanto volvió de Corea se dio cuenta de que quería marcharse otra vez al extranjero sea el perfil perfecto para vayas donde vayas Mainar CIA buenos días buenos días buenos días pero es que acabamos de empezar

Voz 1621 50:44 ya hemos nombrado París Corea Burdeos pero que

Voz 1491 50:47 no pinta nada mal pues efectivamente es que idilio con Francia empiezan Bourdais

Voz 1 50:52 los pero nos habla ya desde París en la capital francesa ciudad del amor por excelencia íbamos quién no querría vivir allí no Montmartre la torre Eiffel un poco más de dos millones de habitantes tiene la ciudad está situada al norte del país del país para los oyentes que no lo sepan y os preguntáis cómo llegó allí una madrileña no