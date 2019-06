De Buenas a Primeras (21/06/2019)

Voz 1895 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

ahora así queda sólo unas horas para del verano es viernes veintiuno de junio el principio del viernes nada más y de momento vamos a estrenar la estación con más nubes que sol hay once grados hasta ahora en Sort en Lleida las tormentas se resisten a dejar los Pirineos y Aragón y también puede llover por la tarde en zonas de Madrid y Cataluña pues el calor precisamente el buen tiempo que coincide con la primavera es sobre todo con el verano que ya estamos acariciando el buen tiempo hace que tiremos a la basura más comida en buen estado comida que en realidad podríamos haber consumido sin ningún problema

Voz 1895 01:34 estoy en total el año pasado acabaron en los contenedores más de mil trescientos millones de kilos de alimentos perfectamente comestibles mil

Voz 1491 01:42 trescientos millones de kilos es una pasada

Voz 1895 01:44 esto significa que cada familia de media tiró a la basura un kilo y medio de comida cada

Voz 1860 01:50 semana lo alarmante más allá de la cifra del problema

Voz 1491 01:52 más medioambiental inmoral por supuesto que supone desperdiciar toda esta comida cuando ochocientos veintiun millones de personas pasan hambre en el mundo más allá de la cifra el problema en España es que el desperdicio no deja de crecer en dos mil dieciocho tiramos a la basura casi un nueve por ciento más de alimentos comestibles que el año lo anterior los datos son del propio Ministerio

Voz 1895 02:13 cultura que ha comprobado que ese aumento ese crecimiento del desperdicio coincidió como decíamos con la primavera y el verano de dos mil dieciocho con que las temperaturas fueron más altas

Voz 1491 02:23 datos sólo de España mil trescientos millones de kilos de comida en los vertederos cuando podrían estar en la mesa listos para ser consumidos a nivel mundial el problema alcanza la categoría de escándalo

Voz 6 02:35 bueno pues en el mundo se está desperdiciando la tercera parte de lo que produce es una cantidad muy fuerte mil trescientos no largas y constituye pues un escándalo yo pues para lo cual claro porque producir alimentos pues pues da mucho hacen falta tierra hace falta insumos hace falta Bornos en la mano de obra e ahí todo esto pues además de ser lo que conlleva unos efectos importantes en el medioambiente y claros el tirarlo y despilfarro es una barbaridad

Voz 1491 03:09 un escándalo y una barbaridad nos lo contaba Ignacio Trueba representante de la FAO en España aquí en de buenas a primeras a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a profundizar en este informe del Ministerio de Agricultura este informe insistimos preocupante que señala que el año pasado tiramos tal cual los compramos más de mil cien millones de kilos de alimentos lo sacamos del supermercado para tirarlos a la basura de comida va la encuesta de hoy en arroba de buenas pero de comida apetitosa comida que aunque estén muy rica

Voz 1860 03:56 huele muy mal tan mal que hasta puede provocar una revolución en la redacción de la Cadena Ser hola

Voz 1895 04:03 soy Rafa Muñiz director loco

Voz 1004 04:06 ciclos de buenas a primeras quería proponeros ya que estáis preguntando por los malos olores de la comida hay habéis comentado la situación de Juan López todas las semanas comiendo esa coliflor delante de todo el mundo en mitad de la redacción que huele fatal yo propongo que porque directamente no prohibidos o hacemos una especie como de Norma en la redacción de que no se pueda comer coliflor o productos que Whelan tan mal delante de todos porque es alucinante lo mal que huele de hecho el otro día cuando llega la redacción pensé que Xavier ha roto una cañería o algo del baño

Voz 7 04:40 a ver a Juan López comiendo coliflor desde el otro lado

Voz 1491 04:43 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro tenemos que someterlo a votación Rafa Muñiz muchas gracias no sé si nos ampara alguna norma si podemos realmente prohibir a un compañero que coma coliflor si le apetece pero vamos a estudiar nada nada

Voz 1895 04:57 a mí me encanta mi me encanta ver a Juan López cómo disfruta con la

Voz 1005 05:00 la coliflor por muy mal que bueno

Voz 1491 05:03 está con la coliflor y disfruta un poquito de someterá toda las redes todos eh a esa bomba química

Voz 1895 05:09 es gracioso es gracioso porque además la coliflor también para es para los oyentes para para vosotros la comida más apetitosa a sesenta y uno por ciento de los votos en arroba de buenas en Twitter seguida del pescado buenas saludo de de Brujas

Voz 8 05:22 eh pues el Málaga lo más típico son los espetos de sardina yo es uno de los olores que más jodido sobre todo si le da por azar sardinas en su casa lo que es que el edificio entero se quedó oliendo a sardinas durante bastante tiempo

Voz 1895 05:39 Bush saludo un abrazo José que cada vez queda menos para que se terminen tus vacaciones a Pepi la mujer de José Luis de San Blas en Madrid le pasa como a José de Málaga

Voz 9 05:49 sería un aquí se da una sorpresa mis cartas que Gerry caso on son héroes Santurce

Voz 10 05:58 más guapo

Voz 1491 06:10 a mí me encantan las sardinas me encanta hasta cómo huelen los huevos duros y el queso son las opciones menos votadas aunque también se las traen y luego cada uno tiene sus fobias olfativa como Juan L de Alhaurín de la Torre Málaga

Voz 11 06:24 hola buenas pues a mí lo que me producen más rechazo la lenteja eh el único día que no pregunto qué hay de comer porque apenas entrando por la puerta de lentejas pegan a la cara a perdona yo una cosilla que había olvidado que también le da mucho reparo y mucha angustia el eso que no lo puedo aguantar

Voz 1491 06:39 las lentejas y las gambas los es son maravillosas y las lentejas también

Voz 1895 06:44 hombre a ver el olor de las Damas por ejemplo en los dedos es cierto que el luego suele ser un poco molesto y tal pero así como en el ambiente

Voz 1491 06:50 el olor a las gamas y los restos los restos del marisco en la en la basura eso sí que vamos puede expulsar a alguien de de una casa bueno bienvenido Juan L Diego de Zaragoza tiene su propia

Voz 0509 07:01 Dolor prohibido y el otro torero en casa a vinagre me explico mi mujer de edad

Voz 0084 07:10 costumbre de lava platos cada x tiempo le mete un lavado en vacío con una una chuletada de vinagre que la verdad hay que reconocer que queda espectacular de limpio pero eso sí luego al mediodía recoge los platos platos

Voz 0509 07:22 y eso huele a está la de ilustra que tira para atrás eso es asqueroso además recalentado

Voz 1895 07:29 un abrazo Diego la encuesta siga abierta en arroba de buenas en Twitter podéis seguir votando hizo también puedes mandarnos vuestras notas de voz como siempre al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 07:40 Sergio diez están a producción y Raúl Roldán en la técnica con todos estos olores en el aire pero con la nariz tapada para sonar

Voz 1860 07:47 bien para no sonar así o no empieza de verdad

Voz 0419 07:56 hala

Voz 12 08:15 o puesto

Voz 13 08:28 bueno

Voz 12 08:40 muy buenas el eh

Voz 1491 10:02 son las cinco menos veinte las cuatro en unos veinte en Canarias seguro que muchos estés pensando ya en el fin de semana además es un truco infalible porque el viernes se pasa muchísimo más rápido cuando ya tienes en mente mono los planes que vas a hacer estos días de de descanso seguro que algunos os habéis planteado salir al campo de excursión que habrá que ya empieza a hacer buen tiempo apetece más

Voz 1895 10:22 pero ojo que hay personas a las que no les hace ninguna gracia salir a caminar por la naturaleza si no tienen yo qué sé algún tipo de incentivo concreto no por ejemplo el de tomar unas cañas después con con los mí

Voz 1491 10:33 voy a escalar por ejemplo o salida haber

Voz 1895 10:35 Harold como Carlos de Ita a pasear al perro directamente con de unos buenos huevos con chorizo en el refugio de de la cima del monte

Voz 1491 10:41 ah bueno yo sé hay huevos con chorizo después me de San Jorge antes declara amante del campo pero no de toda la gente que lo pisa tiene un problema con los que salen a buscar setas le parece el pasatiempo más aburrido

Voz 1005 10:57 que existen hoy empezamos hablando de setas de seta no de ir a setas se circula bien es decir en lo que es no es ir a setas ir a setas es no muy claro eh no es porque no me guste el campo lo que no me gusta es ir al campo a setas es decir ir a setas es la cosa más ridícula ido muchas veces tengo muchos amigos que le gustan pero te pones hay llegas al campo y te pones a mirar al suelo en vez de ver el árbol la luz entrando por las ramas los animales duchas hay obsesivamente mirando al suelo andando con cuidado eh como alguien que que no está bien que dice que me parece que no está bien cuando estás a setas hay obsesivamente con la diversión que tiene de ida seta que la IRA setas en la versión rural de SM ha caído una plantilla es decir básicamente hace la lo mismo es igual de divertido tiene además que andar con cuidado por si pisa las ETA hola Ventilla sí ha buscar una plantilla cuando se te cae ir a setas estuvo es la afición además ya lo que me gusta mucho son los radicales de las setas que va con ellos iba charlando con alguien y te dice

Voz 0509 11:56 cuando vamos a setas cuando se va por el campo mejor hablar bajito o en silencio

Voz 1005 12:01 ya asusto a las setas no te jode pero qué me estás contando decir Si ya voy al campo es decir si esto es un amigo me está contando que está divorciado Hinault me pues no podemos hablar ya ir al campo a estar en silencio mirando al suelo andando con cuidado como si estuviera fregado estoque pues que somos personas o hacer los cruceros pues yo conozco muchos cerdos trofeos

Voz 1895 12:22 los porque a mí me parece muy interesante lo de lo de salir

Voz 1491 12:26 en cantera por seto pues los ICO

Voz 1895 12:28 con el eso iba a decir mucho más interesante comérselas pero ojo que ya sabes que no todas son comestibles eh aquí también lo malo para para los paranoicos algunas te pegan un colocó yo tras directamente son venenosas así que no queremos cuidadito que no queremos ver a nadie intoxicado de camino al hospital

Voz 1491 12:44 es un poco el problema de los miedos cuanto más piensas en ellos pues no se hacen más fuertes crecen y crecen para hablar de ellos Jorge Ponce ha invitado a Carlo Padial un escritor y director define fascinado por el terror por el humor negro

Voz 1005 12:57 abraza bastante el miedo verdad trabajo

Voz 14 12:59 a sí sí sí yo cada día lo vivo que es algo que ya tiene voz que me conoce un poco es saben que lo que viene ya de mi familia mi ya está muy arraigada al el terror en Navidad de Lleida alguna de sido compartido con él en vez de que es vivir muy bien veíamos El cabo del miedo la peli

Voz 1005 13:20 los abrazos juntos no sí

Voz 14 13:23 lo cual cada vez que picaban a la puerta y en él en mi casa había un ataque terror padre Álava apagaban las luces la buscar un cuchillo de la cocina decían lo mismo o hay chicos de puta vamos a ver quiénes no aquí sola sin zapatos por Prodi ha pegado en la pared quién era y eso era criticada no es ya el mejoras

Voz 1005 13:44 no venían con un paquete o el de Círculo de Lectores

Voz 14 13:47 igual alguien que se había equivocado daba igual pero vivíamos en ese estado

Voz 1005 13:50 me gusta lo de la Navidad porque yo creo que en vez de ver Bello que bello vivir ver el cabo el miedo porque el miedo une es una forma muy bonita de unir a la familia decir toda la gente pasando miedo

Voz 15 14:02 pero no es una forma de el miedo un UNED para la destrucción

Voz 1005 14:05 no pero yo no no el miedo de tu propio familia yo digo pero si hay una amenaza fuera la película cuando cuando cuando vienen cuando vienen los malos te encierra la gente sabrá Zhai todo junto muy bonitos pero después de eso según encoge

Voz 1895 14:17 el hacha así antorchas Iván a matar aquello que les da miedo Jorge

Voz 1005 14:22 les quedé muy pero peleón porque porque superan su miedo pero si tú te quedas ahí en el miedo es que

Voz 15 14:26 pero bueno no hay que superar no hay que separarlo bueno Jorge Ponce además de

Voz 1895 14:30 de humoristas un poco como servicio público no porque ha querido hacer un poco de psicoterapia para ver de dónde le venía a Carlo Padial todos esos miedos que tiene tan presentes en en su día a día ya descubierto que pueden tener algo que ver con su familia pero también con las cosas extrañas que muestran muchas películas y que bueno es para mucha gente pasan desapercibidas pero para él no tanto

Voz 14 14:49 venga una familia muy religiosa por parte de padre y me estuvo a punto de ser cura esta partes solamente cierta idea siempre que me llevaban a abrirá a una primas que era monja me hacían la broma de dejarme allí tienes que dar te quieres quedar era puro terror era de con Yuri era ávida habrá me da mucho miedo ahora que no está pensando que del terreno los puramente irracionales me dan pánico dos cosas desde pequeño unas son los los animales que hablan en las películas desde John me dan pánico

Voz 1005 15:20 doctor Don't Tell

Voz 14 15:22 sí sí cualquier cualquier animal caballo que de golpe empieza como caballo enrollado típico de peli de la Disney el que devolver soluciona todo eso de niño ya me daban pánico no entendía el mecanismo y luego los malos actores a día de hoy Messiaen dando terror soy no puedo ver por eso casi ficciones televisivas españolas con motivo

Voz 1005 15:40 ojo me contó creo que fue Nacho Vigalondo una cosa muy buena de miedo y de los malos actores que es que David Lynch en la en todas sus pelis sobretodo lo secundario lo que son extras cuando pasa algo actúa muy mal muy mal rollo es porque los hacía actuar cuando eran extras idealmente no podían tener frase y le ponía hacer acciones para que los han preparada por eso eso es secundario de cuando hay un accidente cuando de una multitud da muy mal rollo porque eso

Voz 15 16:09 gente que no sabe actuando como Le sobre actores

Voz 1005 16:11 de sobria actos hay les les ponía hacer unas cosas que algunos se negaban en plan no me han pagado para que haga esto todavía un mal rollo alrededor de los extras eso se mete en la película que de puta madre Anta queda mucho

Voz 1491 16:24 pasa un minuto de las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 0509 16:28 sí la exprese res con Brian Pérez

Voz 1491 16:38 les digo yo que con el verano con el también muy interesante la prensa rosa y por tanto las tres erres Brian Pérez buenos días buenos días chicos nada pues muy bien aquí a horas de estrenar el verano oí eso me ha dado yo que alegría me encanta el calor erres veraniega Serres veraniegas os traigo remesa de bodas muy deberá no es verdad

Voz 15 16:59 escenificación que también son como una cosa muy veraniega y reto Quito que para esto no hay estación no sea lo mismo te puedes retocar y bueno igual mejor en invierno porque

Voz 1491 17:07 pero no marcaron se vean las marcas pensando en el en el verano lo que está claro es que no hay viernes no hay tres Serres sin boda

Voz 12 17:16 sí

Voz 13 17:21 bueno cuenta atrás para la boda de bien

Voz 15 17:24 en Esteban si la semana pasada hablábamos de Pilar Rubio Sergio Ramos pues bueno esta semana Belén Esteban y del marcó y que sabemos que sabemos la boda mañana sábado vale vale sabemos que va a ser en una finca en Alcalá de Henares La Vega de Henares quinientas hectáreas de jardines su propia ermita tiene muchos espacios para celebrar la boda osea si se arrepienten de uno a todo correr la pueden hacer en otro bueno sabemos que es un autor un antiguo convento

Voz 1895 17:53 se ha convertido en finca bueno sabemos un poco de los invitado

Voz 15 17:55 los obviamente del panorama m pues no no va a faltar prácticamente nadie no el director de Sálvame Jorge Javier las Campos Kiko Hernández Mila Ximénez Lydia Lozano que malo veta trata trata todos y bueno habrá alguna por alguna ausencia también Rafa Mora por ejemplo está está previsto que no aparezca por ahí plena uf pues no está previsto que no esté por allí tampoco quién más quién más este en el que estaba tabaco ahora mismo el nombre el que estaba con Ylenia precisamente que salieron juntos de Tejado Antonio Tejada Antonio Tejado hay Ylenia pero claro como ya no está con como ya no está con Antonio Tejado pues han dejado no se espera ya bueno pues la verdad que la finca es muy grande ya os decía quinientas hectáreas tiene espacio para seiscientos comensales sentados o mil doscientas personas a pie hablaba van a tener más de invitados que Sergio Ramos también que aunque no se ha desvelado una cifra exacta de los invitados que puede haber si es posible que haya una clara competición con la boda de de Sergio Ramos y Pilar Rubio aunque yo creo que con un presupuesto quizá no se no esperamos que haya grandes norias y todo esto

Voz 1895 19:04 con la boda de de lo que vimos el paso

Voz 15 19:07 fin de semana es bueno será otro tipo de circo pero quiero decir y tiro porque me toca podríamos decir así que bueno muy pendientes porque además

Voz 1491 19:14 siempre desgastado Belén Esteban pues ésta es

Voz 15 19:18 esta es la segunda ha no se volvió a casar después deje no no no no no que lo que sí que lo que sí que sabemos es que ya hay firmada una exclusiva con la revista Hola así que habrá un reportaje híper increíble la semana que viene que ya veremos si como

Voz 1491 19:32 bueno pues nada RD reportaje para las semana

Voz 1860 19:35 el viernes de la semana que viene pues vamos con

Voz 15 19:38 explicación bueno logramos hace unos días la prensa rosa diarios televisiones bueno se hacían eco a raíz de una publicación de que Amador Mohedano padecía cáncer de nariz supuestamente los médicos le habían detectado un tumor maligno en la cavidad nasal no en la nariz ir Bono pues esta semana nos hemos encontrado con que el propio protagonista Amador ha salido desmentirlo y ha dicho que que no es así que el está como un roble y que es todo mentira y vamos a escucharle que está que está muy sano ha dicho no

Voz 1610 20:16 Vega de pronto yo estoy sano hubiera cumplido sesenta y seis

Voz 15 20:21 yo sesenta y seis años Santísimo Sosa el el a lo largo de la semana ha tenido varios participaciones en programas en prensa escrita diciendo que que nada que nada que esto es todo mentira

Voz 1895 20:32 se decía también que había sido su propia pareja la querella difundidos

Voz 15 20:36 esto a pesar de que hemos podido ver durante esta semana esos mensajes que no sabemos qué veracidad se le puede dar es cierto que él también ha salido a desmentir que su pareja sea la que filtrara estos mensajes

Voz 18 20:48 mi padre en mi confidente mi año

Voz 1610 20:50 oiga no parte espera

Voz 1860 20:52 no parte peras bueno está

Voz 1491 20:54 no no conocía de expresión estatal peras

Voz 1860 20:57 a ver está por ver si parte da la orden del día dijo no no no no yo también

Voz 15 21:03 yo creo que es una expresión muy andaluza en cualquier caso bueno está por ver si parte Perasso no porque es cierto que estos mensajes andan circulando y es posible que sean veraces o no si bien es cierto que bueno ha quedado en un bulo pues no está muy claro lo que está claro pues que es una edición más de del juego de la prensa rosa de hacer caja consta costa de la salud cosa que desde las tres erres por supuesto criticamos muchísimo pensar que

Voz 1491 21:26 alguien que creíamos que tenía cáncer no lo tiene desde luego es una estupenda noticia lo que sería gravísimo es que se hagan negocio no con con algo tan delicado en fin Si Si no hay más que que la noticia es falsa y este señor Amador Mohedano está bien

Voz 0509 21:44 pues desde aquí nos alegramos seguiremos de cerca

Voz 19 21:49 uy

Voz 1860 21:55 bueno íbamos con reto quito la verdad que para como decía para retoques no hay fecha

Voz 1895 22:00 pero el quién retocado que ahora

Voz 1860 22:03 no Kiko Matamoros es el reto que hablaron sus imagínense yo ya sabemos ya había retocado ya ha tenido reto

Voz 1895 22:09 lo que es últimos que han sido a lo largo de este año finales del año pasado a principios de este que fue ese estirón

Voz 15 22:14 a cara se alargó su estilo como la calva hacia atrás

Voz 1895 22:17 de hecho en su último no si bien en su última etapa de de Sálvame como colaborador se le veía incluso por la parte de atrás los Silos que tenían de operaciones era algo muy evidente

Voz 1491 22:28 da claves que le ha cambiado la cara eh no sé si yo no he llegado a ver los hilos que mueven su nueva cara pero sí que lo encuentro absolutamente cambiado

Voz 15 22:36 pues el tema ahora ido por las tejas vale

Voz 1860 22:39 sí la verdad es que le han hecho un nuevo hueco

Voz 15 22:42 la televisión como un presidente del club del espectador en el programa que trabajaba antes

Voz 1895 22:47 sí lo que hacía antes María Teresa Campos sablazo Kiko Matamoros

Voz 15 22:50 sí la verdad es que durante esta semana se veía algo extraño no incluye las revistas varias cabeceras han empezó a hacer común antes después en distintos momentos con un súper Zuma en su cara que implican a modo de la SER

Voz 1895 23:03 te diferencia pero que se puede hacer un un las tejas se pone más pelo

Voz 15 23:06 lo que parece que se ha hecho es un micro Blade de estos que son emplean como para repoblar el pelo de de de las tejas no que es un poco pues redefinir dar más volumen que te crezca más el pelo pues que parece que es una técnica que es la verdad que muchas celebrities Se lo han hecho entonces no sé si debe estar debe estar en oferta porque es que no es que es cierto que existe

Voz 1491 23:29 pilas demasiado las cejas durante una época de tu vida luego te quedas sin ellas

Voz 1860 23:33 lo que sí está claro no se haya metido todavía mucho de pilotos

Voz 1491 23:36 has dejado que tenga cuidado que es no acaba pues eso como las British teniendo que repoblar su las o incluso tatuarse las mucha época mucho adicción a

Voz 1895 23:45 a los quirófanos pero tú has visto el antes y el después se nota microblogging se nota es como más

Voz 0509 23:50 por más más como como más dibujadas

Voz 1491 23:53 claro más diseñadas y es que las quejas también se diseñan ibamos tiene muchísima importancia en la cara de de una persona

Voz 15 24:01 bueno chicos a las puertas del finde vamos al concurso

Voz 20 24:11 me mirando ya Marina como a ver si el Ebro el ánimo a ronda el concurso Vito Brian sabes que los ánimos están un poco tenso es por qué cosa muy por que les fastidia fastidia a la gente que se huele la rabia segura de no le fastidia me fastidia a mí no pero también pero tienes muchos apoyos en bueno tengo mis apoyo bueno no a ver qué tal si yo vengo a ganar hoy

Voz 15 24:35 por como he visto que hay mucha competición Isabel Pantoja os traigo una una persona cuya respuesta válida pueden ser dos personas tiene una explicación que además es primera pista que dice es una persona que pueden ser dos no tenemos un personaje un artista Hannah Montana Miley Cyrus muy bien esa memoria

Voz 1491 24:59 ya lo hemos tenido todo vale venga os puedo decir

Voz 15 25:03 que he últimamente tú que decías Pantoja ha tenido una colaboración con la Pantoja estoy fuera ya estoy fuera Rosalía Rotary la Pantoja estaríamos deseando ver esa colaboración

Voz 1491 25:15 es roza Lane

Voz 15 25:17 qué puede decir que es muy fan del gintonic y los aperitivos como todo el mundo ahora Aitor Albizua y borracha

Voz 1491 25:30 no no con la Abanto venga a ver eh

Voz 15 25:33 se dedica a la representación de famosos en una agencia

Voz 1860 25:37 ni idea ahí yo no voy a estar ahí no no vive Antonio Sánchez

Voz 15 25:42 estamos hablando de un personaje un artista ellos estamos hablando ficción irrealidad

Voz 1491 25:48 ah y la de Netflix Paquita Salas

Voz 21 25:53 Paquito tiene uno más uno

Voz 1860 25:58 vi ha tardado misma Aitor Albizua

Voz 1895 26:04 no no si yo me alegro pero yo tengo que celebrar

Voz 1491 26:06 cuando tu Gardens hombre yo el primer día celebre otra cosa es cuando llevabas tres semanas consecutivas ganando me lo todo

Voz 20 26:12 sí me alegro muchísimo pero lo único que espero es que dure esta racha ahora que yo me voy de vacaciones cuando vuelva ya será otra

Voz 1895 26:17 bueno lo mira me quedo a gusto porque pensaba

Voz 1491 26:20 esa marchan invictos daba marcha invicto y además he ganado aquí en las tres Terres que normalmente es terreno pantanos

Voz 15 26:26 bueno Paquita Paquita barra a Efe que ha confirmado su presencia en la boda de Belén Esteban por un lado a las puertas de la tercera temporada de Paquita Salas a la que pone voz en la cabecera la Pantoja que lo estamos escuchando la semana en la que hemos sabido que suben las tarifas de Netflix que es que ya no se puede ni tener necesidades

Voz 1491 26:46 que de cómo es Brian Pérez todo información es que no cabe más información en una secta

Voz 1860 26:51 yo doy lado chicos muy buen fin de semana de verdad te quiero decir que yo te diga adiós no hay perdón perdón que O'Brien PD gracias

Voz 0084 27:21 tres Johnny Cash revivió del olvido de la mano del productor Rick Rubin con el que grabó una serie de discos eternos premiados y reconocidos ese brillo impidió que se prestará atención a una de sus últimas joyas My Mother

Voz 22 27:36 no no no no es mi todo

Voz 0084 27:48 tras la muerte de Johnny KAS llegó a las tiendas han una caja con varios discos que incluían versiones y temas alternativas de su grabación con Rick Rubin uno de sus discos era el que nos ocupa esta noche el libro de himnos de mi madre un álbum en el que KAS revive los himnos religiosos que su madre solía cantar mientras hacía las tareas del hogar cuando el músico era niño folclore en estado puro una época lejana y olvidada a la que el cantante regresó en los instantes finales de su vida disco poderoso conmovedor canciones como este

Voz 22 28:24 en Honduras pro tienda de Aduriz todo fue lo va en pleno hecha se le otra claro claro

Voz 1491 29:07 contado así no parece una coincidencia que Johnny Cash de cantara a ese lugar donde ya nunca nos haremos viejos precisamente poco antes de morir

Voz 0084 29:15 a ver

Voz 22 29:21 eso es lo lo hubo bueno aquí ya solo el dato es toda tu yo no

Voz 1491 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0137 30:08 Aida buenos días buenos días empezamos con una noticia de esta noche termina sin acuerdo la Cumbre Europea de Jefes de Estado en Bruselas para pactar los nombres de quiénes estarán al frente de sus instituciones europeas los líderes seguirán hablando el treinta de junio siguiendo esa cumbre ha estado la corresponsal comunitaria de la SER Griselda Pastor

Voz 0738 30:24 la reunión ha terminado si tan mal como parecía anunciado la negativa del Partido Popular Europeo a renunciar a su cabeza de lista con quién ha cerrado filas lleva el proceso al bloqueo en la práctica implica según ha confirmado Emmanuel Macron que los tres candidatos europeos se eliminan entre ellos

Voz 0509 30:42 lo escuchamos Juan tío

Voz 0738 30:45 los tres los tres nombres propuestos los tres que estaban sobre la mesa tus presidente del Consejo tenía que probar si obtenían consenso in no hay para ninguno ha dicho osea que el Europarlamento tiene ahora una semana para intentar ver Sir recompone el pacto con uno de los tres nombres que están sobre la mesa pero si no es así el próximo día treinta Los jefes de gobiernos con gran otros para elegir al presidente de la Comisión y al del resto de cargos que antes sustituir

Voz 24 31:17 de vuelta en España el caso de la manada llega hoy al Tribunal Supremo que va a revisar la condena los cinco hombres que fueron condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual a una joven de dieciocho años durante los Sanfermines de dos mil dieciséis La Fiscalía pide el doble de pena dieciocho años de cárcel para cada uno de ellos porque ve intimidación para condenarlos por agresión Hinault por abuso Alberto Pozas

Voz 1895 31:36 el Tribunal Supremo tiene intención de empezar a estudiar el caso

Voz 0055 31:38 tras terminar la vista ahí si es posible hacer público el fallo no la sentencia completa este mismo viernes el debate además de una posible absolución girará según fuentes jurídicas en torno a dos conceptos el viento o la intimidación si lo que sucedió dentro del portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona fue un episodio de abusos sexuales con Preval y miento O'Shea deben ser condenados por agresión sexual con intimidación la Fiscalía defiende el segundo que fue una violación impide que sus condenas se dupliquen de nueve a dieciocho años de cárcel hoy arranca la vista a las diez y media de la mañana sólo con la presencia de jueces fiscales y abogados ellos tienen prohibida la entrada a Madrid

Voz 0125 32:12 a noticia también de las últimas horas la Guardia Civil vuelve a situar a Esperanza Aguirre en la financiación ilegal del Partido Popular información de Ana Terradillos la UCO vulva vincular a Esperanza Aguirre en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid lo hace en un informe al que ha tenido acceso la Cadena ser incorporado al sumario en el que señala que Esperanza Aguirre y Francisco Granados asistieron a reuniones con empresas instrumentales utilizadas por el Partido Popular para ayer

Voz 1491 32:37 ver la caja B Ése es el primer titular de

Voz 0125 32:39 este informe el segundo es que la empresa Indra financió de forma ilegal al PP el estudio elaborado por la Guardia Civil a finales de mayo acredita que Indra llegó a recaudar sólo en el año dos mil doce casi seiscientos mil euros para pagar campañas del Partido Popular según la Guardia Civil el sistema que utilizaba el Partido Popular era usar una red de sociedades instrumentales para llenar la caja B de donaciones ilegales Éste era el modus operandi dice la Guardia Civil recaudar por servicios no prestados un sistema que desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil trece inyectó a los populares un total de un millón cincuenta y cuatro mil euros de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1491 33:27 Aitor así vamos a estrenar el verano prácticamente en lo informativo nos queda saber si el tiempo va a acompañar en el cambio de estación Luismi Pérez buenos días

Voz 26 33:56 buenos días compañeros pues en muchos puntos del país si alguien está pensando en pasar el fin de semana ya en cualquier sitio o hacer actividades al aire libre sí que va a acompañar ese verano de momento justamente esta tarde que es cuando empieza a ese nuevo momento astronómico hoy van a bajar un poquitín las temperaturas en el norte del país pero la perspectiva del fin de semana es que suban ya hay que advertir Marina de las tormentas que tenemos íbamos a seguir teniendo en algunas zonas del norte peninsular de hecho ahora caen con ganas en el Pirineo aragonés en otras zonas de Aragón también de Navarra de La Rioja y del cantaba algo así como en las provincias de Soria y Burgos esas tormentas más fuertes se van a ir desplazando a Aragón y al interior de Cataluña sobre todo a partir de media mañana mediodía a las costas mediterráneas no van a llegar de momento hice van a reproducir nuevo chubascos ya avanzada la tarde en las montañas de Madrid de Castilla La Mancha

Voz 27 34:50 sobre todo en Guadalajara y en Cuenca así como

Voz 26 34:52 Castellón en Canarias en Baleares y en gran parte del

Voz 1895 34:55 sur del país tiempo tranquilo más caluroso

Voz 26 34:58 tanto más al Guadalquivir y el viento de poniente fuerte en el Estrecho fin de semana que va a ser cada vez más calurosos sobre todo el domingo Marina y el domingo solamente en zonas del oeste del país especialmente en Galicia hay un poquito de Bayo un poquito de lluvia en el resto del país no vamos a tener

Voz 1491 35:13 esta tarde decías empieza el verano a las seis menos seis minutos exactamente así se llama este momento solsticio de verano pero que que es en qué consiste el solsticio es un fenómeno

Voz 26 35:26 astronómico tenemos dos solsticio

Voz 1491 35:29 en el año que es el de verano y el de él

Voz 26 35:31 eh el de invierno Jaén justamente el día veintiuno de cada seis meses por tanto veintiuno de junio veintiuno de diciembre siempre y en este caso lo que significa es que el punto en el que dando la vuelta al sol que tenemos en el en nuestro planeta tierra ese movimiento de traslación S llama es el momento en el que más horas de luz ahí hay un día en el año en el que él días más largo básicamente es hoy ese veintiuno de junio que recordemos también por si alguien me lo quiere decir Luis hoy meten en que felicita tan

Voz 1860 36:04 tiene a veces definiera

Voz 1491 36:07 es verdad que no tenemos nada que no hemos controlado el santoral de buenas a primeras yo tampoco lo que pasa es que siempre la gente no pero el tuyo claro de San Juan de San José todo eso sí del día de Carmen pero San Luis pues hoy aquel verano empieza siempre el día de tus Antonio así siempre siempre empieza el finado eh a dedicarte a la meteorología la de las estaciones puede ser puede ser que

Voz 26 36:30 que fuera una llamada de arriba pues en cualquier caso ese día veintiuno de julio el día sostiene es el día en el que hay más horas de luz por qué sucede eso porque nos movemos alrededor del Sol por una cosa muy importante compañeros porque nuestro eje de rotación sea nosotros damos vueltas cada día en forma de de esa rotación terrestre son dos movimientos por tanto el de rotación que va haciendo cada día y el de traslación ese va moviendo alrededor del Sol bien ese eje no está recto consiguiéramos nosotros respecto al eje de rotación estamos torcidos veintitrés grados y eso es lo que hace que los rayos de sol no caigan en el mismo ángulo durante todo el año cuanto más cerca del invierno ese esos rayos de sol caen muy oblicuo y es lo que hace que haya muy pocas horas de luz y en cambio justamente el veintiuno de junio es cuando llegamos a ese cénit a esa máxima cantidades Luz que tampoco es igual en todo el mundo ahora justamente en el hemisferio sur están teniendo su invierno por tanto hay puntos del mundo en los que ahora mismo o hay muy poca luz o directamente no van a tener luz solar en cambio en nuestro hemisferio norte sí que estamos teniendo zonas en las que va a ser de día todo el día nunca más

Voz 1895 37:38 ya así que nos esperan días muy largos noches cálidas y además cálidas porque como son cortitas pues no le da tiempo a enfriar hoy ayer hablábamos de una isla al norte de Noruega que tendrían a partir de ahora en estas fechas de media unas diez son mar se llamaba así una si diecinueve horas de luz al día claro hay aquí no tanto tenemos tenemos diferencias pero también hay también hay diferencias por ejemplo en la península alrededor eso sí no vamos a tener las mismas horas de luz en Sevilla que creo

Voz 26 38:08 o en Canarias no ha así es mirar nuestro país es extenso solamente ya de la península son más de mil doscientos kilómetros de punta a punta y como no Baleares y Canarias que entre una y otra hay tres mil kilómetros en cualquier caso por esa inclinación terrestre y por la cercanía o no al ecuador la duración del día es diferente mira a grandes rasgos cuanto más al norte estemos más horas de luz hay este día del día veintiuno de junio el día del solsticio

Voz 1491 38:34 por ejemplo ahora mismo en el casquete

Voz 26 38:36 Lara Ártico en justo en el círculo polar ártico es debía todo el día veinticuatro horas de luz

Voz 15 38:43 en nuestro caso en en en eso

Voz 26 38:44 España pues en La Coruña hoy vamos a tener casi quince horas y media de luz solar

Voz 1491 38:51 aparte de más claridad porque

Voz 26 38:53 Justo antes de hacerse de día o justo cuando se hace de noche todavía hay mucho rato de claridad bordando luz solar

Voz 1491 38:58 quince horas y media en muchísimos de si se nota mucho que ellos son las once de la noche y sigue

Voz 26 39:04 a las once de la noche para otras zonas de España del Este sobre todo que en A Coruña todavía hay una claridad brutal bien quince horas y media pero es que en Santa Cruz de Tenerife por ejemplo tienen casi dos horas menos de luz es curioso porque cuanto más seca del trópico como es el caso de Canarias

Voz 1491 39:21 las las la cantidad de horas de luz

Voz 26 39:23 ahora es más baja pero en cambio durante el año es más regular cerca del ecuador o de hecho en el mismo Ecuador que en las Canarias no estamos en el ecuador pero bueno cuando cuando estamos en el ecuador tenemos doce horas de sol de noche siempre y en cambio cuánto nos vamos acercando en este caso a Canarias que sería más al norte los veranos son de menos horas de luz y cuanto más hacia Galicia en este caso son de muchas más horas de luz también hay que tener en cuenta que hay diferencias entre un punto y otro en función de la hora que se hace de día os hace de noche más o menos entre Mahón que sería de los primeros puntos del país donde sale el sol y A Coruña o Fisterra donde se pone de de los últimos o por ejemplo en el Punta de Teno en el caso de de Canarias en el caso de Tenerife pues hay diferencias entre cincuenta y sesenta minutos por tanto hoy se va a hacer de día una hora antes en Mahón que en A Coruña y se va a hacer de noche revés más tarde

Voz 1491 40:14 bueno tormentas en el Pirineo hará eh aragonés lluvia también otros puntos del verano se va a estrenar con con algo de agua pero lo normal es que sea la estación más seca del año aunque también hay excepciones en esto

Voz 26 40:29 así es y es curioso comentarlo porque en nuestro país tenemos dos sitios en los que el verano es la estación más lluviosa del año la gente puede decir normalmente hace sol y calor sequía viví las noches tórridas que no se puede dormir en muchos puntos del país es así pero hay dos sitios que serían concretamente de hecho en Teruel en las comarcas Jiloca del Maestrazgo ya alrededores Por otra parte en el norte de Barcelona y el interior de Girona que sería la zona de la cabecera del río Llobregat del río Ter en los que el mes de julio y agosto son los más lluviosos del año es curioso porque en el resto de países muy seco incluso allí en esas zonas de Aragón no de Cataluña también pero en esos estos localizados tenemos lo que se llama los nidos de tormenta se dan las condiciones perfectas para que casi cada tarde tengan chubascos y tormentas Hinault chubascos y tormentas de cuatro gotas no quizás de dejar durante todo el verano entendido como julio y agosto enteros registros de doscientos cincuenta trescientos cuatrocientos litros por metro cuadrado en esas zonas ya os digo de del Jiloca sobre todo Maestrazgo y también de lo que sería el Ripollès en Girona

Voz 1895 41:36 se pueden caer esas cantidades de agua cuando a kilómetros

Voz 26 41:39 a pocos kilómetros de distancia por ejemplo la Costa Brava o en Zaragoza pues en de esa lluvia y la temperatura es muy elevada

Voz 1491 41:46 pues siempre hay excepciones verdad que confirman confirma la regla Fight muy variado y las mucho

Voz 26 41:52 Cañas los Valle Si los tipos de clima también son variopintos

Voz 1491 41:55 Nos vendría muy bien esa lluvia que tiene en estas zonas d'en Julian en agosto para a ese verano que empezamos también con la mitad España prácticamente en sequía oficialmente el Luismi felicidades otra vez

Voz 26 42:07 tenía la semana que vaya muy bien

Voz 1491 42:10 pones hasta luego cinco y trece cuatro y tres en Canarias cuenta Javier Cavero arroba Javivi cincuenta y cinco en Twitter que en una ocasión un viaje subieron a los Picos de Europa ese vinieron de vuelta con cuatro quesos de Cabrales escribe qué cosa más rica eso sí el coche creo que cuando lo cambié años después todavía olía a que eso encuesta de narices la de este viernes en de buenas qué alimento que comida huele peor porque el queso por cierto es la opción menos votada pero yo creo que es porque nos gusta tanto que hacemos de tripas corazón

Voz 1895 43:17 sí además porque arrasa seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro años tienes que enviar las notas de voz arrasa la coliflor con más del sesenta por ciento de los votos y y arrasa en las notas de voz y en los comentarios de Twitter y en todo aunque hay gente que la defiende

Voz 1770 43:35 pon nunca hubo

Voz 29 43:39 el tango te se quite lo demás eso se te pegan los muebles y no hay que es lo que hay y hay que comer más verdura y me da mucha pena ese muchacho que se calienta su Flores Ci ya de coliflor todo el mundo quiere que se vaya

Voz 1860 43:59 es el momento todo el que habla

Voz 1491 44:01 Inma es nuestro compañero Juan López que es del de comer de coliflor al menos un día a la semana bueno eso provoca una pequeña revolución siempre en la redacción de de la Cadena Ser seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro puedes seguir mandando unos notas de voz la encuesta sigue abierta también en Twitter en arroba de buenas os estamos preguntando qué qué comida creéis que peor arrastraba coliflor pero hay muchas más opciones El Pescao

Voz 1770 44:27 todo el queso el huevo cocido y otras que nos está contando son las cinco y cuarto las cuatro y cuarto en Canarias

Voz 1491 44:37 ah y el Depor el Deportivo de A Coruña ha cogido ventaja ya tiene un pie en primera división el equipo gallego ha ganado dos cero al Real Mallorca en Riazor en un partido que ha estado marcado por la polémica en primer lugar por una patada tremenda que le ha costado la roja a Pedraza que ha mandado Alex Bergantiños directamente al quirófano por una herida en la cara pues esto fuera poco es un el del Depor ha sido un gol fantasma parece que entra pero pero que no existiría ninguna duda se hubiese bar en Segunda División en el entrenador del Mallorca no ha quedado demasiado contento

Voz 1959 45:11 la bruto no hablo nunca Él sabrá lo que ha pitado eran lo de menos es el valor contra contrario lo que está claro es que ha habido un brazo arriba eh

Voz 0509 45:22 ya ha visto agobiado parece que lo hace para llamar la atención por la regla que lo hace para llamar la atención del colegiado

Voz 1959 45:28 bueno yo entiendo que sin levanta el brazo y corres gol sino entró al balón no hay ningún gesto levanta el brazo hoy se queda parado es que algo algo arista no pero es algo que que yo creo que esto ahora mismo lo de lo de menos como siempre yo creo que es una profesión muy difícil la de árbitro este tipo de partidos fíjate mucho más no voy a ser yo tampoco que

Voz 1895 45:51 bueno bueno en el mercado de fichajes la operación de la semana a la espera de que se anunció la llegada de Joao Félix al Atlético ha sido la de Marcos Llorente que llega al club rojiblanco desde el Real Madrid a cambio de cuarenta millones de euros Álvaro Benito tiene claro que el Atlético ha hecho una gran operación

Voz 0084 46:08 Marcos Llorente mejor negocio para el Real Madrid o para Atlético Madrid o ganan los dos

Voz 0097 46:14 lo dirá el tiempo a ver yo creo que el Madrid se desprende de un gran jugador de un jugador además que que no tienes otro igual en la en la plantilla quitando a Casemiro no tienes nadie específico para ese puesto lo que pasa que el entrenador de que hay ahora pues no le gusta entonces es es que esta sí claro yo creo que cualquier otro entrenador si hubiese quedado con Marcos Llorente porque es un complemento perfecto para ese puesto porque si Casemiro es fría y lo tiene carga de partidos o lo que sea un atraviesa un momento de forma como le ha pasado este año donde creo que Marcos ha rendido a mayor nivel que el propio Casemiro es una realidad pues pues ya sabemos cómo rinde Kroos en ese puesto lo que pasa que a mister pues le eh Marcos nos gusta entonces ya la ley si la venido Dios a ver por qué porque es el jugador per

Voz 0084 47:06 efecto era lo siguiente que te iba a preguntar te encaja en el Atlético de Madrid Leo no

Voz 0097 47:11 es que es perfecto para para un equipo que que no les gusta meter tampoco mucho pase dentro que no necesita que el jugador ese dentro pues sean jugador que separa

Voz 1895 47:21 Cycle increíble y que sea muy ágil en el

Voz 0097 47:23 luego que a lo mejor Marcos es es lo que menos maneja pero en cambio es un recuperador de balones increíble físicamente es un portento eh conduce

Voz 1491 47:33 muy bien en la Eurocopa sub veintiuno España se juega la vida mañana el equipo de Luis de la Fuente necesita ganar a Polonia por tres goles o más para pasar a semifinales y más importante aún para Clarín clasificarse para los Juegos Olímpicos el jugador del Betis júnior Firpo advierte de la presencia de un rival inesperado

Voz 30 47:54 pero el calor que se está acabando la gasolina sino que es muy difícil

Voz 1770 47:57 el con temperatura tan alta ahí

Voz 30 47:59 como el campo en esas condiciones yo personalmente vengo de de un entrenador en mi club que era muy muy insistente con que el campo tuviera corto con el campo tuviera muy regado porque bueno alerón un entrenador que le gustaba mucho jugar y creo que la UEFA siendo organización que hay sí tiendo tanto en otro tipo de cosas como insiste que son tan radical en otro tipo de cosas creo que lo de no se debería permitir la verdad campo debería de estar mucho más regado de bueno lo dan lugar a las seis y media cuando estamos jugando en dos estadios distinto tampoco lo entiendo podrían ser podrían haber sido los dos partes a las nueve y creo que no habría ningún problema

Voz 1981 48:30 sí es curioso Yago que que Italia porque el primero lo todo con

Voz 1895 48:33 otros ahora nueve ayer jugó a las nueve

Voz 1981 48:35 lo último que es que es que es el horario

Voz 1895 48:38 las nueve también eso bueno eso ya

Voz 0509 48:40 ahora en vez de como te digo desde la web para que ponerlo los horario estoy videncia Junior que hay nueve vamos a sorteo seguro vamos

Voz 7 48:50 el incidente pero como te digo yo creo que ahí es ayer no no no hubiera habido ningún problema en que jugáramos a la nube de la no

Voz 1491 48:57 son las cinco y diecinueve las cuatro y diecinueve en Canarias

Voz 15 49:01 a Pedro

Voz 7 49:06 yo voy

Voz 0084 49:09 hoy me muevo perfectamente

Voz 0097 49:12 que tengo actividad ir puedo hacer

Voz 0084 49:14 es todo aquello que antes del trasplante evidentemente no podía

Voz 31 49:17 me voy dijo que ellos así un poco vídeo huidas es un niño de cuatro años quiere italiano que mira ver si está lleno y que fue un cachito que me pusieron a mí me dieron cacho pero en nuestro caso sólo dieron otra persona que así el mejor regalo de toda mi vida porque me me trasplantaron justamente el día de mi cumpleaños