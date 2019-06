De Buenas a Primeras (25/06/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro y medianas tres y media en Canarias

Voz 2 00:08 en la Cadena Ser pude ser primeros con Marina Fernández

Voz 3 00:16 Pijuán Tropez

Voz 1491 00:50 hola qué tal hoy tenemos que aprovechar y mucho el respiro que nos va a dar el calor este martes veinticinco de junio es curioso hablar de respiro con máximas por encima de los treinta y cinco grados en puntos del centro el este y el sur pero así es teniendo en cuenta lo que se nos viene encima a partir de mañana miércoles ahora mismo hay diecisiete grados en las tres en Asturias en esa zona noroeste de momento se libran del bochorno pueden caer algunas gotas aunque poca cosa para los expertos son una nueva clase social y en España además una clase social bastante amplia porque tenemos el dudoso honor de ser el país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de trabajadores pobres

Voz 6 01:33 bueno yo le llamo trabajadores pobres según una manera de de definir el tipo de situación en la que se encuentra gente que aunque tiene un trabajo incluso a veces un trabajo estable no son

Voz 0544 01:44 capaces de de

Voz 1491 01:46 sobrevivir dignamente esta situación que describía en Hoy por hoy la catedrática emérito de Economía Carmen Herrero es la realidad de dos coma seis millones de trabajar

Voz 1210 01:55 vale más de dos millones y medio de personas personas que tienen un trabajo y que están por debajo del umbral de la pobreza les hablamos de familias son el quince por ciento de los hogares en los que uno de sus miembros tiene empleo

Voz 1491 02:06 se trata de un tema que no es nuevo del que ya hemos hablado en otras ocasiones esto de que tener un trabajo no te garantiza salir adelante pero parece que empieza a darse por sentado que esto funciona así parece que empieza a asumirse como normal la y la autoridad Cal a la que el Gobierno ha encargado un estudio sobre la propuesta sindical de una renta básica plantea que esta ayuda sea compatible con tener un empleo

Voz 1210 02:29 que no se queden fuera de la ayuda en definitiva los hogares en los que haya algún miembro trabajando lo que plantea Leire es una prestación por tramos de renta para las familias pobres pero focalizada sobre todo en la pobreza severa una ayuda mensual que podría funcionar explican como un complemento salarial hasta llegar a un umbral de salario suficiente de esta forma en su opinión no provocaría que los posibles beneficiarios evitaran buscar empleo ante el riesgo de quedarse sin esas renta básica

Voz 1491 02:55 una renta que tal y como la vela tendría que ser estatal la misma para todas las comunidades y que anularía las ayudas autonómicas de este tipo aunque las comunidades siempre podrían complementar la ampliarla

Voz 1 03:07 según sus cálculos una renta como esta reduciría hasta un sesenta por ciento la pobreza severa en nuestro país

Voz 1491 03:18 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias damos ampliar esta propuesta de Renta Básica que que hace ahora la aire este estudio que le ha encargado el Gobierno y que viene a corregir la iniciativa legislativa popular que presentaron hace ya tres años los sindicatos pensando en su caso en los parados de larga duración

Voz 1210 03:34 por cierto que con la nueva legislatura en cualquier caso esta iniciativa la posibilidad de que se apruebe una renta básica de este tipo vuelve al punto de partida parlamentario tiene que empezar otra vez el recorrido desde la casilla de salida

Voz 5 03:47 sí

Voz 1491 04:00 quién más quién menos todos tenemos nuestros despistes todos hemos ido desarrollando nuestros propios métodos para sobrevivir y no perder la cabeza por el que camino es la encuesta de hoy en arroba de buenas queremos que nos contéis vuestros trucos para no olvidar las cosas y más de la mitad lo que hacéis es enviar los mensajes a vosotros mismos a vuestro yo del futuro mensajes al móvil al Whatsapp o incluso al email al correo

Voz 1210 04:23 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro tenemos un empate en la segunda posición entre dos opciones los que suscriben lo que tienen que hacer es la mano método que un poco cortoplacista además hilos que usan post its como José Luis de San Blas

Voz 7 04:36 incluso postres caseros sobre el borde de la mesa de escritorio con un poco de celo voy colocando pequeños tractor de papel veintiséis veintiséis a las diecinueve horas en de vecinos etcétera según van pasando las fechas luego ir retirando me queda siempre el comodín de mi pareja sólo recuerda

Voz 1491 04:57 pues Álvaro de Aranda de Duero nos ha descubierto que eh que esto de los posts es una práctica de días con mucho cuidado con los papelitos amarillos que enganchan

Voz 8 05:07 durante cuatro años y medio escribió una tesis doctoral en la complot ideas que éste venía ni nunca era la ocasión buena para apuntar las viendo para desarrollar las tal de lo apuntado a ser un positivo pegadas pues a la pantalla al borde de la pantalla a la mesa y empecé a notar muchas más cosas muchas más cosas en pose exiliado tenía espacio para más positivo total que al final acabó acumulando un taco de depósitos escritos que no tenía ni idea de realmente ya a cuento de que venía cada cosa así que consejo importante no apuntabais las cosas importantes en pos it es un vicio

Voz 1210 05:45 y lo que está claro es que eso de cambiar el anillo de dedo o el reloj de muñeca es una cosa tampoco una caído en desuso sólo hacéis el ocho por ciento de los oyentes

Voz 1491 05:54 también hay quién bueno da igual dónde lo apunte o cuántas veces lo apunte porque al final no se fía ni de sí misma como Inma de Madrid

Voz 9 06:02 la red y soy por ejemplo de puesto las once en un poco si las once en el calendario las onces la alarma las once en todos sitios de acuerdo pero mi mente día nueve porque obviamente va por libre no como el sábado pasado que había quedado con mi profesor de inglés a la vie en su casa y apareció a las nueve su mujer en pijama el envío JAMA los niños en pijama en fin un corte menos mal que yo había hecho no es Monfils hilos au un poco Colomo hispano imaginaros que corté me lleve

Voz 1210 06:41 lo que tiene claro y más nuestro número de teléfono seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro estamos preguntando qué método usáis vosotros para no olvidaros de lo que tienes que hacer la mayoría sois de el calendario de toda la vida como Diego de Zaragoza siempre es olvido

Voz 1227 06:57 y no hay nada como tener un calendario o los números de dotes hay espacio abajo de cada número para apuntar T E reuniones visitas a médicos lo que sea los post it sí pueden servir pero sacaban despegando y un calendario quien puesto en la pared eso es para todo el año

Voz 1491 07:16 pero que nadie habla aquí de los que tienen el calendario pero se olvidan de apuntar las cosas en el calendario qué hacemos con esas personas esas personas también existimos

Voz 10 07:26 Julia de Alicante tengo varios métodos calendario de paredes con cuadros grandes también tengo pizarra de tiza donde apuntó las cosas de compra del momento incluso recetas en el móvil utilizo el calendario de Google lo coordinó con la Table Le pongo alarma pero lo más importante y fundamental es apuntar la cita el evento al instante porque si dices esto de bueno lo punto más tarde ya no te acuerdas

Voz 1210 07:54 la encuesta sigue abierta en Twitter arroba de buenas podéis votar entre las opciones que os damos escribió un mensaje a vosotros mismos apuntaron lo que tienes que hacer en la mano usar post it o cambiar el anillo el reloj de mano de brazo o lo que sea o podéis contarnos lo que queráis en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que hacéis vosotros para que no se olviden las cosas

Voz 1491 08:14 Sergio diez están a producción y Borja González en la técnica esto Llanos os puedo olvidar no queremos que se olvide cada día hasta ahora empieza de buenas a primeras

Voz 11 09:02 de buena esta primeras con Marina Fernández y Juan López

Voz 12 09:08 las

Voz 3 10:03 son las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias en España

Voz 1491 10:07 hemos pasado muchos años felicitando unos por no tener partidos de extrema derecha a diferencia de lo que pasaba en Europa el tiempo

Voz 13 10:14 ha venido

Voz 1491 10:15 matizar esta afirmación pero el caso es que mientras pensábamos que no teníamos de eso en países como Francia o Alemania han ido apartando y marginando a esos colectivos este fin de semana en el este de Alemania han puesto en práctica un cordón sanitario sin precedentes y seguro que bastante efectivo han dejado los neonazis sin cerveza los vecinos de Street

Voz 1509 10:34 compran todas la cerveza del pueblo para impedir que unos

Voz 1491 10:37 neonazis Se la ve van es el titular de Publio

Voz 1 10:39 qué punto es triste es una

Voz 1509 10:42 la niña localidad del este de Alemania que cuenta con dos mil quinientos vecinos allí este fin de semana se han reunido unos seiscientos setecientas personas neonazis para homenajear a Adolfo en el pueblo no están nada contentos con esta celebración y este año han querido demostrar lo de una manera un poco más original aprovechando que la policía había prohibido la venta de alcohol en el festival los vecinos decidieron comprar todas las cervezas que estaban a la venta en todos los supermercados y comercios del pueblo

Voz 1 11:04 y así evitar que yo se lo de viesen y esto se sumó al hecho de que los agentes también requisaron casi cuatro mil cuatrocientos litros de cervezas en sus controles así que claro no se quedaron sin beber no se queden sin sin hacer menos porque me da igual sí pero sobrios sobre Jesús y los nazis bien es verdad que los

Voz 1210 11:24 de esos electorales las elecciones no sólo traen extremismo también hay pequeñas historias y anécdotas que que ocurren entre las mesas electorales por ejemplo detrás de un voto nulo puedan muchas cosas desde el rechazo a la clase política metiendo una rodaja de chorizo de mortadela hasta una preciosa historia de amor

Voz 1610 11:40 la historia la protagonizó Maricela hola Maricela qué tal buenas tardes visto nombre tu vida gracias son voto nulo verdad

Voz 14 11:48 elecciones de mil novecientos noventa y seis en el colegio electoral me encontré con un muchacho que a mí hacía tiempo que me cancelaba Gustavo cómo decirlo jóvenes ahora me hacía tilín del noventa y seis si empezamos a hablar entonces vamos médico pues sí está interesada en una relación sexual con sustrato amoroso cuidado me llamas ya en esa época estaba bastante interesada estamos estos temas es el terreno abonado no pedí el número pero es que lo apunté la papeleta

Voz 1610 12:16 está en la papeleta que ibas a usar tu voto

Voz 14 12:20 si la recordó como son tuvieran la mano la papelera la papeleta de unido centrista centrista acceder con Fernando García Fructuoso sí me lo han vivido en América apuntó del numeral número estaba para impagada y en ese momento que lo me tiene sobre si a la urna de mí yo lo diste el número de chico que te gustaba que el cierre electoral merecía la mesa Hay pedirse me podía quedar él el recuento que habían votó con un número que a mí me hacía falta

Voz 1210 12:57 puede que no

Voz 14 12:59 vale que será completamente irregular que los protocolos son muy estrictos que si la democracia no sé que que esto no es el coche era Bernard

Voz 1610 13:07 era difícil negociar con ellos verdad para obtener votos

Voz 14 13:09 sí pero yo llevaba una pistola en esa época en el bolso a que bien mirado una herramienta ideal ideal negociaciones cortoplacistas quieres siquiera deja la pistola pero corta plan a corto plazo reforzar de inmediato sí sí sí sí la obra aún no aclaró si la encontraron era nulo

Voz 12 13:29 ah sí

Voz 14 13:31 bueno me hice con el teléfono llamé chico corpulento sino que se fue

Voz 1491 13:38 esta vez cansados ya de leer hoy escucharlo a partir de mañana es sobre todo el jueves en las horas centrales del día en gran parte de España vamos a superar los cuarenta grados así que la Agencia Estatal de Meteorología ha empezado su trabajo información y de prevención con algunas novedades este verano que que ha recogido el Mundo Today atención

Voz 1981 14:00 Estatal de Meteorología alerta de que cuando llega el calor los chicos se enamoran entre los principales causantes de este fenómeno se encuentran

Voz 1378 14:08 tanto la brisa y el sol como el hecho de que esta noche

Voz 1981 14:10 es mágica Pedro Sánchez espera ser investido pronto porque quiero usar el Falcon en verano ya ha reservado aparcamiento en el Festival de Benicàssim como el año pasado soy Story cuatro permite a Disney vender tenedores de plástico a cien euros hemos tenido defender la cubertería de plata para que los niños tuvieran merchandising de la película admiten unos padres lleva la música del coche a todo trapo porque se lo compró hace diez años no sabe cómo se quita la gente los semáforos me mira mal y yo intento decirles que más me duele a mí confiesa Kilian Jornet llama a un helicóptero de rescate tras una expedición fallida a Ikea lleva días caminando en círculos y escribiendo mensajes de socorro con lápices de la tienda Rosa Díez lleva días llamando Albert Rivera para felicitarlo pero no sólo con el chaval me recuerda a mí reconoce un vasco manda un perro al espacio lanzando un palo muy alto ha perdido varios perros este mes por no saber medir sus fuerzas no se echa crema hay se quema la cabeza por negarse a reconocer que es calvo ahora tengo el pelo rojo lamenta contemporáneo en carne viva indicarán dónde está la maleta que te perdió el año pasado por si quieres ir allí de vacaciones y recuperarla la compañía está deseando ver cómo es la nueva maleta que te compra este que te volverá a perder un coito en la ducha se convierte en una desesperada odisea por mantenerse con vida la pareja sobrevivió agarrarle el grifo hasta que los bomberos la rescataron con quemaduras de tercer grado y la piel arrugada

Voz 1491 15:42 vas a un minuto de las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Cannes

Voz 3 15:50 mientras algunos estamos tan tranquilos hasta ahora aquí trabajando otros yendo a trabajar pasando la madrugada hay un grupo de jóvenes que seguramente llevan ya dando vueltas en la cama sin poder dormir un buen rato

Voz 1491 16:01 pues sí están los estudiantes que se han presentado esta a la selectividad y que ahora se enfrentan a una decisión de esas que en un solo recordarlo ponen los pelos de punta que van a estudia con los años seré quita hierro su

Voz 1210 16:15 pero que con diecisiete dieciocho años te toque decidir qué hacen el resto de tu vida pues es una decisión que te marca bastante aunque también hay quien lo tiene clarísimo

Voz 1491 16:23 yo era estudiante que ha sacado mejor nota un catorce sobre catorce Carlos Rodríguez ha decidido ser dramaturgo

Voz 1210 16:31 quiere entrar en la Real Escuela de Arte Dramático casualmente uno de los pocos centros donde su nota no vale absolutamente para nada

Voz 13 16:39 a mucha gente y lo ha llamado la atención sobre cómo con estas no tazas a la RESAD porque que Billy si te sorprenden las críticas o los comentarios

Voz 15 16:48 al fin y al cabo es lo que me gusta y lo que me llena evidentemente soy consciente de que podría estudiar matemáticas o ingeniería por qué bueno pues pues un vaciado de Ciencias y es para lo que estoy preparado al fin al cabo pero en el lo que me llenan no lo que me gusta ya al final Cabo voy a tener que levantarme por la mañana durante treinta cuarenta años y me gustaría tener que hacerlo para ir a trabajar a a un empleo que me guste que me apasione es verdad que quizás haya suscitado más polémica de la que debería porque creo que es algo que no debería sorprender ni que debería ser noticia que un chico se quisiera dedicar a hacer

Voz 12 17:23 dramaturgo actor bailarín o lo que fuera la prueba no de qué

Voz 1491 17:31 la nota tiene muy poco que hacer al final con era una vocación Carlos dice que

Voz 1210 17:36 no debería ser noticia pero lo es sobretodo porque muchos esperaban que Conesa no taza eligió una profesión de las que se llaman con futuro como si fuese incompatible la vocación con el éxito profesional

Voz 0136 17:46 yo creo que él el dilema vocación no o salidas profesionales no tiene por qué ser un un dilema quiero decir yo creo que más que hablar de pragmatismo de elegir qué vas a estudiar deberíamos hablar de empleabilidad que es un término que sí tiene una parte que es acceso al mercado laboral pero tiene otra parte que es mantenimiento y sobre todo redefinición capacidad de adaptación a una cosa que es lo único seguro de futuro que es que no sabemos cómo va el mercado laboral y lo que sí sabemos es que va a estar caracterizado por un alto grado de incertidumbre entonces cuanto mayor capacidad tengan estos chicos para saber redefinir Se cuando sea necesario

Voz 0544 18:29 yo adaptarse ya adaptarse exactamente

Voz 0136 18:32 pues mayor posibilidad de éxito van a tener a su vida profesional y en su vida

Voz 12 18:37 Ainara Zubillaga

Voz 1491 18:40 los seiscientos vocación estudió Psicopedagogía no le ha ido mal la hora es directora de educación información la Fundación Cotec

Voz 1210 18:48 como decía para ella lo importante ahora mismo es tener la capacidad de ir adaptándose a los tiempos porque podemos especializar en muchísimo en algo que está muy de moda y que mañana haya cambiado

Voz 13 18:58 desde la política entendiendo sin nuevo entorno donde donde vivimos no

Voz 0136 19:05 desde las políticas educativas desde luego no nos está entendiendo y no no y no hay un currículum que dé respuesta a esto vida ya está y yo no es tanto a lo mejor como como decía ahora Felipe el que puedes estudiar una cosa que tradicionalmente vinculado con letras y otra que tradicionalmente vincula conciencia sino que es que deberían estar integrados los a los perfiles son absolutamente multidisciplinar es en una en un contexto por ejemplo del dato es igual de relevante la interpretación del dato la lectura del dato el relato que generas con el dato sea el algoritmo Noval y eso por ejemplo un filósofo está mejor predispuesto a hacerlo que un ingeniero

Voz 16 19:48 por mucha mejor no

Voz 0136 19:51 John técnica Iggy de hechos están incorporando estos perfiles y los están demandando sea una asignatura que de hecho en el sistema educativo ha quedado relegada no pues en los próximos años puede tomar un protagonismo que que hasta ahora pues no no tenía por eso digo que que la la incertidumbre es lo único seguro

Voz 12 20:10 de un contexto laboral que no sabemos cómo va a ser

Voz 1491 20:16 la incertidumbre es lo único seguros que está muy claro bueno no sabemos cómo va a ser pero por si acaso hay quien prefiere optar por lo que considera un valor seguro

Voz 1210 20:24 Miguel Ángel por ejemplo ya tiene nota de selectividad y aunque le daría para estudiar su vocación ha optado por elegir una carrera de esas que se consideran con salidas

Voz 13 20:34 voy a hacer a derecho realmente las salidas pues no es que no es que me interesan mucho pero bueno hay bastantes donde elegir así que puede pero lo hace es porque tú quieres estudiar Derecho no era era te has apuntado ya sí ya me he inscrito en la preparación señala la nota

Voz 8 20:54 yo entiendo que Abel aquí cada uno es libre no parte me da un poco de pena no porque pena ya que el resto de tu vida no en estas incertidumbres que te vas a dedicar a algo que no sabe si te ballena no

Voz 13 21:09 por alusiones versiones saludo Felipe pero bueno quizá más feliz contrabajo que si trabajo

Voz 3 21:23 nueve minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 18 21:27 no no sé nada sí

Voz 1491 21:51 Medio siglo hace ya de la muerte de la inolvidable Judy Garland la Dorothy de El mago de Oz que a pesar de su fama de su talento en la vida real no es fruto ni mucho menos de universo de magia y fantasía como el de su película más famosos la

Voz 1210 22:05 ya fue una carrera llena de éxitos en lo profesional pero de sufrimiento en lo personal pero nada de eso sabía la pequeña Frances así llamada cuando llegó a Hollywood para trabajar con sus hermanas que también se dedicaban el espectáculo en un cortometraje en mil

Voz 0544 22:19 novecientos treinta y cuatro lograron aparecer en muy corto titulado Fiesta de Santa Bárbara las dos hermanas mayores no le interesaban pero Luis y Mayer

Voz 19 22:27 el Zazo de la Metro le echó el ojo a la pequeña ideas

Voz 0544 22:30 dio contratarla para el estudio y la llamaron Judy Garland la Metro decidió entonces unida Judy con otra de las jóvenes estrellas de de estudio Mickey Rooney juntos trabajaron en varias películas de gran éxito como la saga de anti Harvey otras

Voz 20 22:46 tuve yo los convertimos en grandes amigos cuando rodamos una serie de películas juntos que los estudios titulaban musicales sería al parecer al público le entusiasmaba las películas aunque los argumentos fueran sospechosamente similares sólo cambiaban los nombres de nuestros personajes una de las más famosas

Voz 0544 23:01 fue Los hijos de la farándula donde cantaba este tema que luego volvería a aparecer en Cantando bajo la lluvia

Voz 18 23:07 yo voy por no

Voz 1491 23:18 Arthur Fry vez el productor de cine musical que cambiaría radicalmente la carrera de Garland fue quien convenció al jefe de la Metro de que ella debía ser la protagonista del Mago de Oz en lugar de Shirley Temple el otra niña prodigio de Hollywood en aquellos años

Voz 1210 23:33 yo trabajaba bajo mucha presión pero encadenada un éxito tras otro Judy

Voz 0544 23:38 de repente se encontró recorriendo el camino de baldosas amarillas

Voz 21 23:42 que los bienes con nosotros León vamos a pedirle al Mago de Oz un corazón un cerebro estoy segura de que a ti te daría valor

Voz 22 23:54 Willy

Voz 0544 23:58 calidad Judy era ya demasiado mayor para interpretar a una niña tenía dieciocho

Voz 19 24:02 ocho años y hubo que disimular el tamaño de su

Voz 0544 24:04 Busto con un vendaje especial que aplastadas

Voz 14 24:07 sospecho que expulse

Voz 0544 24:10 siguió rodando películas musicales junto a Mickey Rooney lo que no se veía en esas películas era la explotación a la que se veían sometidos los dos jóvenes actores ensayos rodajes es presentaciones la pareja trabajaba dieciséis horas diarias para aguantar ese ritmo les atiborrada de estimulantes después de rodar somníferos para poder dormir

Voz 1210 24:31 los dos se veían sometidos a un ritmo sobrehumano

Voz 0544 24:33 de trabajo que hizo peligrar su salud en más de una ocasión pero la película que le confirmó como una estrella adulta fue cita en San Luis de mil novecientos cuarenta y cuatro dirigida por Vincent Minnelli que al momento quedó maravillado con su profesionalidad durante el rodaje la admiración fue más allá de lo profesional Rose enamorar vamos a casa

Voz 11 24:52 el uno con el otro enhorabuena

Voz 1491 24:55 con el director Yudi Garlan tuvo una hija Liza Minelli también actriz y cantante de

Voz 1210 25:00 muchísimo pero las cosas no marchaban también para Judy Garland como parece mientras trabajaba mientras trabaja con Gene Kelly en la película El pirata se empieza ver que algo se ha quebrado en la actriz Iker su salud mental corre serio peligro

Voz 0544 25:14 durante el rodaje de El Pirata sufrió una crisis nerviosa e intentó suicidarse cortándose las muñecas con un vidrio cada vez estaba más enganchada al alcohol y a las pastillas llegaba tarde a los rodajes ya veces desaparecía durante días encerrándose en su casa sin salir de la actriz se volcó entonces en la música y empezó a ofrecer recitales por todo el país pero no estaba bien de salud y a menudo sufría enormemente para poder terminar los conciertos en mil novecientos cincuenta y cuatro regresó al cine con la que sería otra de sus grandes películas Ha nacido una estrella dirigida por George Cukor en ella Judy era una actriz emergente que se enamoraba de James Mason una estrella de Hollywood acabada hay destrozada por la bebida horas una gran estrella

Voz 11 25:57 es que eso no permitas que la Colin a la cabeza

Voz 0544 26:00 en realidad la película era casi una fotografía de su propia vida pero con la diferencia de que era ella en realidad la estrella alcoholizado en decadencia está no Sala

Voz 22 26:10 por fin

Voz 0544 26:13 Judy volvió a cantar Se convirtió en la artista mejor pagada en Las Vegas hasta ese momento en marzo de mil novecientos sesenta y nueve contrajo matrimonio con su cuarto marido el empresario Nicky Vince fue él quién la encontró muerta tres meses después en el baño de su casa víctima de una sobredosis de barbitúricos tan sólo tenía cuarenta y siete años

Voz 21 26:33 la Kant mejor en casa que en ningún sitio

Voz 11 26:38 la primera es una de las canciones más

Voz 0084 26:40 cómicas de los años noventa nació de la pura envidia tituló Mister Jones Mister Jones convirtió a Cantín Krauze en una de las bandas más importantes de la primera mitad de los años noventa en Estados Unidos de aquella canción acabó dando a su autor todo lo que anhelaba en la letra dure un amigo estaban borrachos en un bar intentando hablar con alguna chica sin atreverse moverse de Navarra cuando vieron a Kenny da el Johnson batería de Chris a Isaac sentado en una mesa rodeado de tres bellas mujeres nuestros amigos bromearon sobre cómo sería su vida cuando fuesen famosas estrellas de la música aquella noche llegó a casa describió Mister Jones una canción que acabó abriendo el músico todas las puertas de la fama llevando a ser pareja durante un tiempo de Jennifer Aniston y de Kournikova

Voz 11 27:33 las dos estrellas de aquella época gracias al éxito de la serie de Friends la canción con la que canten Kraus soñaba con ser famosos ruidos acabó convirtiendo en grandes estrellas de la música

Voz 1491 28:49 una canción para recordar que siempre hay que soñar a lo grande porque quién sabe por el camino los sueños pueden hacerse realidad Mister Jones de camping Krauss en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 11 29:48 de esta primeras con Marina Fernández

Voz 1491 29:59 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 24 30:06 hay dado buenos días buenos días Ciudadanos empieza a pagar cara su política de pactos con Vox abandonan la ejecutiva del partido naranja su portavoz económico Toni Roldán y el eurodiputado Javier Nart límite también su líder en Asturias Juan Vázquez gol para Rivera que con la marcha de Toni Roldán pierde a uno de sus hombres de confianza Javier Barreda no comporte Toni Roldán la actual estrategia del partido

Voz 11 30:26 no me voy porque yo haya cambiado sino porque Ciudadanos ha cambiado

Voz 1378 30:30 así lo ha manifestado asegura cada lunes en la ejecutiva

Voz 0866 30:32 va la política no es un supermercado decía Roldán incidía especialmente en los acercamientos de su ya ex formación a Pepe y a Vox

Voz 1 30:41 cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules Si nos convertimos en azules como vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontar nos a la extrema derecha está en las antípodas de todo lo que pensamos la red

Voz 0866 30:53 esta de la dirección llegaba en boca de Inés Arrimadas negando ese giro que recordando que también Roldán apoyó el no

Voz 0136 31:00 sólo tengo buenas palabras para Tony sí que puedo decir que vamos a aplicar y seguiremos aplicando el criterio que él mismo aprobó también en ejecutiva el criterio que ha estado avalado por las urnas

Voz 0866 31:10 comparecencia tras la que quedaban más sorpresas primero la renuncia del eurodiputado Javier Nart a seguir en la ejecutiva tras perder una votación impulsada junto a Luis Garicano en la que se pedía abrir una vía de negociación con el PSOE de cara a la investidura después otra dimisión la del que fuera candidato del partido en Asturias Juan Vázquez

Voz 1 31:29 pues sobre la deriva de Ciudadanos ha opinado esta noche en Hora Veinticinco en la SER la ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero

Voz 25 31:35 eh un desmoronamiento real de una formación política que nunca ocupó el espacio que previsiblemente lo ciudadanos entendía que tenía que ocupar ese espacio del centro derecha

Voz 1 31:47 cambiamos de asunto de la crónica laboral de cara al día hoy empezamos una hoy esperamos una doble reunión en Madrid de los trabajadores de Alcoa el gigante del aluminio trabajadores de las plantas de Galicia y Asturias en la primera a las once de la mañana se sentarán con representantes del Ministerio de Industria de la empresa del fondo suizo que tiene previsto comprarla la plantilla de la fábrica de Avilés ve poco los dos años de trabajo que les aseguran

Voz 1378 32:07 la garantía que no nos parece mal mesas son veinticuatro meses de empleo pero claro en la que la gente que está aquí tenemos hijos Familia una media de edad sobre los cuarenta años veinticuatro meses a nada

Voz 1 32:18 los trabajadores se manifestaron ayer frente al Ministerio después de caminar doce días desde Asturias la segunda Reunión será por la tarde dentro de la Mesa de Seguimiento Gobierno y empresas quieren que la plantilla ratifique la compra venta antes del domingo porque sino se pondrá en marcha un ERE que afectará a casi setecientos trabajadores de la crónica internacional el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido esta noche contención a Estados Unidos y a Irán en medio de la crisis diplomática que protagonizan ambos países

Voz 8 32:42 de cáncer se concedan partes HOL Auxerre

Voz 1 32:47 tierno de trampa enseñado pruebas que supuestamente demostrarían la implicación iraní en los ataques contra embarcaciones en el Golfo Pérsico o que el derribo de un dron de Estados Unidos por Irán el pasado jueves no estaba sobrevolando territorio iraní algo que han negado Teherán de los deportes la selección española de fútbol femenino ha quedado eliminada del Mundial de Francia uno dos frente a Estados Unidos en un partido en el que las ha dejado fuera un segundo gol de las americanas de una falta de penalti que por lo menos es dudosa

Voz 13 33:12 todos los martes le damos la vuelta a la actualidad con dos verso suelto Nacho Carretero Gonzo sonar

Voz 0544 33:17 el periodismo lo que la Real Academia de la Lengua a nuestro agua limpia lo accesorio el importante brillan siempre en todo lo que hacen y dan esplendor este programa tanto cariño

Voz 9 33:26 hoy por hoy de seis a doce y veinte con P

Voz 0136 33:29 ah bueno Toni Garrido cadenas

Voz 1 33:32 ser de momento es todo más información en media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 11 33:38 servicios informativos

Voz 16 33:42 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir consorte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y es decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es fiable prócer toda la confianza Toyota en una furgoneta

Voz 2 34:06 de esa primeras con Marina Fernández

Voz 1491 34:09 igual pues así viene el martes en lo informativo aunque tenemos que asumir que de lo que más se va a hablar en las próximas horas y en los próximos días esto es así es del tiempo y más concretamente del calor Luismi Pérez buenos días

Voz 26 34:42 buenos días compañeros pues si sobretodo a partir de mañana especialmente el jueves y el viernes ya hablaremos de ola de calor en nuestro país sobretodo en la península en Canarias nos vamos a quedar al margen de esa ola de calor

Voz 0047 34:56 aquí también en gran parte del Cantábrico y sobretodo en Galicia por lo menos hasta el viernes luego pasito a pasito iremos hablando cada día porque parece ser que también acabará haciendo bastante calor a final de semana en esa zona noroeste del país de hecho ahora mismo es donde más está bajando el mercurio temperaturas de trece y catorce grados en muchas zonas de Galicia dieciséis por ejemplo tenemos ahora mismo grados en Gijón dieciocho en Logroño o en Badajoz veinte ahora mismo en Tarragona y en Córdoba o veintidós grados en Las Palmas de Gran Canaria Marina hay que destacar que esta tarde el calor máximo se va a dar en zonas del Ebro de momento pasando poco de los treinta y cinco grados también en el sur de Madrid en Castilla La Mancha Il bastantes nubes en el noroeste otra vez de la península como ayer dejarán algún chubasco sobre todo en las provincias de Zamora de Salamanca también entre Asturias y Cantabria así como en el interior de Galicia hoy a diferencia de ayer bastantes nubes o nieblas en el Mediterráneo así como entre el Punta Europa y la zona de Cádiz del Golfo de Cádiz ahora mismo con esas nubes un poquito más densas

Voz 1491 35:57 con este calorazo que tenemos por delante es inevitable pensar en los incendios estos así te decimos bueno está relacionado o al menos así lo creemos todos mucho calor más riesgo de incendio pero Luismi y lo que influye más la acción humana o la meteorología nuestro el fuego

Voz 0047 36:16 mira Hatay un dato que sin Pepín hablen los datos que maneja los bomberos de todas las comunidades autónomas a nivel estatal de los últimos años y las estadísticas Nos dicen que el noventa y cinco porfía en todos los incendios los provocan causas humanas por tanto vaya por delante que el hecho de que haga mucho calor o de que tengamos muchísimas sequía no no inicia los incendios forestales solamente el cinco por ciento de los incendios su origen está aproximadamente el cinco por ciento en algunas comunidades es un pelín menos en otros un pelín más pero vaya esa media del cinco por ciento son de origen meteorológico que básicamente esa meteorología lo que influye es el caída de un rayo los incendios naturales se pueden dar directamente por la caída de un rayo sobre un terreno que estas seco y por tanto se acaba quemando o bien por lo que se llama un rayo latente lo del rayo latente ya han Juan Marina esto

Voz 1210 37:12 todavía rizar más el rizo es un rayo lado sí ahí está

Voz 0047 37:16 es algo muy muy recóndito es algo bastante difícil que seré pero puede pasar que es que caiga el Rayo dentro de un árbol lo vaya quemando poco a poco por dentro y al cabo de los días incluso ese fuego sale fuera es cuando acaba que Del Bosque por tanto noventa y cinco por ciento causó semanas aquí la gente puede estar pensado en nuestra audiencia puede estar pensando mira al noventa y cinco por ciento son pirómanos opina humanas no causas humanas por tanto desde echar un cigarro por la ventanilla de un coche cuando no se tiene que hacer pasando por tareas del campo que pueden producir ir de forma también muy recóndita muy esporádica algún incendio forestal como va pasando durante los veranos ir directamente ya pues por causas que podían ser de provocación directa por esos pirómanos un vaya muchas causas humanas pocas naturales lo que pasa es que luego claro las condiciones del tiempo pueden ayudar o no en las provocaciones

Voz 3 38:12 claro propagación recapitular el

Voz 1210 38:14 el ser humano entre voluntarios e involuntarios tiene culpa el noventa y cinco por ciento inferiores al cinco por ciento pero el tema es que si hace calor y además viento no vamos a tener precisamente los mejores aliados no contra ahí está

Voz 0047 38:27 ahí está Juan ahí es donde la gente puede estar pensando mira es que todos los fuegos los provoca el cambio climático los provoca el calor los provoca la sequía no es el cinco por ciento eso sí una vez que ya se ha iniciado ese fuego las condiciones ambiental les influyen muchísimo es donde entra ya a jugar la partida la meteorología mira lo que se llama la fórmula del treinta por treinta por treinta nos podríamos decir como una especie de base meteorológica de de esos incendios forestales y eso del treinta treinta treinta es que cuando tenemos temperaturas de treinta grados o más treinta por ciento de humedad o menos treinta kilómetros por hora de viento o más en ese momento en sillas ya se dan las condiciones para que se pueda propagar muy deprisa un fuego si hay mucho combustible si tenemos grandes bosques de por medio se puedan crear lo que se llaman los episodios críticos de fuego o lo que viene siendo un gran incendio forestal un gran incendio en el que pueden quemar más de mil dos mil cinco mil hectáreas

Voz 1491 39:27 pues tanto treinta treinta treinta si tenemos la mala suerte de encontrarnos con un incendio de de esos porque a veces pasa vas en el coche si de repente te bese entre llamas o estás dando un paseo y tienes el fuego a dos pasos practicamente encima que es lo que hay que hacer

Voz 0047 39:43 a ver lo primero y no lo digo yo sino también las autoridades competentes primero mantener la calma y hacer caso de todo lo que nos digan esas esas instituciones y administraciones por ejemplo Protección Civil bomberos policías locales o estatales común de comunidades autónomas en eso lo primero y mantener la calma sobre todo si estamos en una zona en la que todavía no se ha quemado si nos obligan a evacuar la zona hay que hacer caso por tanto eso lo primero en el caso de que estemos dentro de una casa que ese fuego este llegando de una forma evidente no tengamos escapatoria bien mantener la calma dentro de lo que cabe internos en el sitio más recóndito la casa que podría ser el lavabo y si tenemos bañera llenarla de agua sino no tenemos bañera pues tenerlo el plato de ducha muy a mano también cerrar todo lo que son rendijas de ventanas y de puertas que no entre el humo de fuera y en el caso de que nos pille en el bosque y no tengamos tampoco escapatoria sí que es verdad que es un momento bastante crítico para qué nos vamos a engañar pero podemos tener más números de poder sobrevivir si tenemos la la frialdad nunca mejor dicho de irnos hacia donde ya está quemado hacia dónde está quemando porque esa parte de bosque sea ha quemado por tanto es más difícil que si salimos corriendo la otra dirección el fuego pues como todavía no se ha quemado ese bosque

Voz 1491 40:59 queda además más que no pueda seguirnos mono desde luego lo que hay que tener es mucho sentido común mucho cuidado con temperaturas como las que vamos a a tener estos próximos días por supuesto nada de hacer fuego lo de las colillas pues es una barbaridad en fin con mucha prevención Luismi gracias

Voz 1210 41:20 adiós cien hasta mañana

Voz 27 41:23 tú no tienen ningún

Voz 0136 41:32 en esta primeras con Marina Fernández y Juan López

Voz 27 41:38 no a todo ello se ha ido todo

Voz 8 42:04 no

Voz 28 42:07 o sea

Voz 3 42:13 eh

Voz 29 42:15 eh chefs quédense

Voz 17 43:20 no soy yo

Voz 3 43:28 sí

Voz 29 43:30 eh eh

Voz 1491 43:57 cinco de catorce cuatro y catorce en Canarias si algún aparato ahora mismo que podría revelarse contra nosotros en plan Terminator aunque no se mucho físicamente a Arnold Schwarzenegger sea una máquina que podría dejarnos indefensos es el teléfono móvil es marzo da igual lo que digan los expertos ya no sabemos hacer nada sin el mobbing resulta que casi la mitad

Voz 3 44:19 la de los que habéis votado en la encuesta de arroba

Voz 1210 44:21 las en Twitter os envían mensajes a vosotros mismos para recordar las cosas que tenéis que hacer

Voz 1491 44:26 el cuarenta y tres por ciento seis de esta opción como Eduardo CLM que escribe en Twitter que me mando Whatsapp a mí mismo habló conmigo mismo en un chat y a veces hasta me contestó ya Montmeló copero es un método infalible para recordar a ver quién es el loco ahora

Voz 1210 44:40 la mitad el veinticinco por ciento sois de mensajes analógicos lo llegáis lo forrajes todo de post its como arroba al ver Zam que ser rebautizado como el árbol post its dice que en su trabajo necesita acordarse de muchas cosas porque se lo piden así que va por ahí con el uniforme lleno de

Voz 1491 44:57 pedido eso sí servirá la mitad de las cosas ricas sí los mismos que los de los postes el veintitrés por ciento vasco recordatorios descritos en la mano y lejos muy lejos queda la opción más tradicional sobre nueve por ciento cambiase el reloj o el anillo de mano o de de

Voz 1210 45:14 Javi de Castejón Huesca es de un método y de toda la vida la agenda Clar que con ella pasa lo de siempre están muy bien tener agenda pero hay que acordarse de mirarla

Voz 30 45:25 hola muy buenos días os escribimos del de de Castejón de Monegros desde la provincia de Huesca pues el truco que intentó a intento tener para acordarme por depende como han dicho todos los profesores desde desde pequeño con una buena agenda hay un buen buen juego usarlos todo como la como una alegría esta semana

Voz 1491 45:48 un abrazo Javi bienvenido vemos que casi casi tantos métodos como oyentes Javi de de buenas

Voz 31 45:56 más se sabe de Madrid quiero que algo no se me olvida salir de casa por ejemplo que hago es ponerlo contra las fuerzas para cosas pequeñas utilizó el reloj con cuenta inversa es decir por ejemplo para cocinar veinte minutos treinta minutos y luego todos los teléfonos móviles hace veinte años llevan no organizador de tareas son calendario donde cada uno puede grabar es lo que quiera cumpleaños aniversarios cosas que tiene que hacer

Voz 8 46:23 teléfono o sea que quiere

Voz 1491 46:26 bien eh no no es que queramos que es unos olvides que se nos olvida apuntarlo claro

Voz 1210 46:32 sí vamos con alguno de Twitter vamos a repetir a José María Andreu cuidarlo leímos ayer peaje la verdad que está saliéndose en Twitter explica su técnica y la verdad es que eh toca todos los palos creo un grupo de Whatsapp con mi mujer luego la eliminó del grupo así tengo donde guardar notas escritas y debo no que no dejó de hacer es tener en la carterista o el monedero las típicas citas de papel pero porque

Voz 1491 46:53 que eso mujer tengan que pasar por el trámite de verdad

Voz 3 46:56 pero ha hecho eliminar la hay echarla

Voz 1491 46:58 dónde puede crear un grupo consigo mismo qué es lo que hacen otros oyentes

Voz 1210 47:02 Eva evita Eva hace lo mismo pero usando directamente el chat con su marido es más inclusiva en este caso lo que pasa es que claro el marido les suele preguntar que que está escribía

Voz 1491 47:11 eso me ha pasado eso me ha pasado a mí más de una vez que de repente me llegan mensajes que no comprendo para nada son mensajes que en realidad esa persona o un amigo o un familiar Se está mandando posa así mismo para que no se olvide la cita con con el médico cinco diecisiete cuatro y diecisiete en Canarias la encuesta sigue abierta en arroba de buenas en Twitter que metido método utilizáis vosotros para que no se olviden las cosas no lo puedes contar también que tenemos tiempo para para escuchar

Voz 1 47:38 en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 22 47:45 llevarle metidos y yo creo que lo han podido tocar hito esta selección española o yo creo que no hay razones bar ahora

Voz 32 48:05 a ver si están de yo creo que va igual lo mandan a ir a verlo eh vamos Giles unas vacaciones que va a ir a verlo lo vamos gente vamos venga vamos venga vamos vamos no lo tiene claro pulsar no tienen a las que total evite nada claro no de toque el balón bueno hago saber que ni fe

Voz 22 48:27 adiós decirse Excel

Voz 1491 48:30 penalti penalti finalmente que ha acabado con el sueño de España en el mundo ya al femenino dos suma ha perdido la selección frente a la tú lo poderosa Estados Unidos que ha terminado ganando el partido gracias a dos penaltis este último así una jugada extraña en la que Virginia Torrecilla ha intentado despejar un balón y ha terminado contactando con Rus Label Iturralde tiene claro que no era penalti

Voz 0514 48:50 ha sido una decisión que para mí es injusta caminos penalti para mí es un contacto Inés penalti desde el momento en que el bar entran en sólo puede entrar en un error claro y manifiesto cuando te llaman desde el bar es porque en el bar ya están diciendo que hay un error claro y manifiesto yo siempre hiló comenta hoy en directo que es una cosa donde tienen que trabajar los árbitros y las arbitrales en en el tema del bar porque no es lo mismo estar viendo tú tranquila las imágenes en casa sin esa tensión sin estará ciento veinte pulsaciones que de repente pitar un penalti que te lleven a una cámara a una televisión pequeñita y que decidan que es complicado yo creo que hay que aprender y bueno yo creo que que hay que sacar muy muchas cosas positivas que negativas no hay

Voz 1210 49:32 qué decir que la derrota de España ha sido más dolorosa lo esperado porque mucha gente esperaba una goleada España dado el nivel juego de tú a tú frente a las campeonas del mundo y ha tenido incluso opciones de ponerse por delante y ganar el partido por eso el por eso mismo el seleccionador Jorge Hilda cree que este Mundial ha sido muy importante

Voz 1991 49:48 en cuanto valor hay que darle a lo que ha hecho esta selección en este Mundial hay que

Voz 33 49:53 hay que valorarlo hay que valorarlo porque el primer objetivo que nos planteamos es en la mejor selección somos el mejor selección sin duda las jugadoras también son han mejorado con la experiencia del del Mundial pues anda también un saldo muy importante y luego pues que que no vamos a ver desde el Mundial como un fin en sí mismo que iba a ser una parada más en nuestro camino de de mejora de seguir para alante pues yo creo que hemos subido unos cuantos están

Voz 1491 50:24 es la primera vez que la selección femenina la juegan los octavos de final de un Mundial al último fueron menos de diez periodistas españoles ya había más de cuarenta cubriendo el partido quizás ese dato sirva para para apreciar de gran éxito de este grupo de jugadoras Yago de Vega no ponen ni un pero a su actuación

Voz 1991 50:40 creo que es tenemos que estar muy orgullosos de de de nuestras chicas porque lo han dejado todo porque han dado una imagen fantástica porque en ningún momento ha sido inferiores a ninguna de sus rivales porque jugaron de tú a tú a Alemania en la fase de grupos a la que pudimos pudimos haber ganado aunque al final perdimos por un por un error defensivo y hoy hemos dado la cara ante la actual campeona del mundo contra Estados Unidos que en ningún momento ha sido superior a la selección española de hecho hemos tenido ocasiones hemos jugado bien en las hemos puesto momentos contra las cuerdas pero al final ya se sabe no los privilegios que tiene también en esas elecciones que ya han sido campeonas y que son más conocidas y que son más respetadas por los organismos del del fútbol y en este caso Nos toca llorar nos toca llorar está eliminación sobretodo por impotencia de haberlo hecho todo averno y habernos quedado en el camino probablemente sin haberlo merecido

Voz 1210 51:34 eh historia también han dicho que los jugadores del Real Mallorca y seguramente muchos de sus aficionados que ahora mismo están despiertos y de fiesta con esa celebración del ascenso

Voz 1491 51:42 todavía Luis eso también

Voz 1210 51:45 SAR hoy esta mañana imagino una una mañana una histórica Dani Rodríguez ha sido uno de los mejores jugadores del equipo bermellón tras de sí tiene la Historia típica del jugador modesto con treinta y uno años va a poder jugar por fin en primera división

Voz 1991 51:57 bueno hay que decir que en de Segunda B a Primera el Mallorca en trece meses que es una auténtica pasada es una locura pero es que tú hace seis años estabas en Tercera División macho

Voz 34 52:07 hace seis años jugaba en Tercera Si bueno para mí pues imagínate lo que lo que significa todo esto no y al final es el premio a insistir a trabajar a creer en uno mismo voy a seguir pues

Voz 35 52:26 en la línea que uno cree que tiene que seguir al final

Voz 34 52:30 Nos tienen esa oportunidad y a mí me me llevo el otro día ahí

Voz 35 52:35 y tuvimos la suerte de de de conseguir Louis de poder disfrutar el año que viene de la mejor liga del mundo no

Voz 36 52:41 al

Voz 1491 52:45 no juega en la mejor liga del mundo no cabe en ninguna liga enreda pero no recuerdan para para que sirva para que debe servir en realidad el deporte extra Nos han pasado por aquí por la SER Benjamín Zara la Zarandona y los catorce niños del campamento de fútbol Real Betis Es Guinea Ecuatorial niños que Benjamín trae cada año desde el país de su madre para que conozcan España puedan jugar al

Voz 13 53:09 tú lo que les enseñas pues ver con el fútbol pero van poco más allá hay otros valores que están por encima de la estrategia del cuatro cuatro dos

Voz 8 53:18 no sí sí yo

Voz 0282 53:21 luego les esas personas para la vida en general no para aquellos ya vayan creciendo de unas costumbres como aquí en España pero sobre todo y lo más importante es el el cariño que ello humedad merece la pena que esto niño niños en la experiencia porque hay muchos que en España no entonces claro eh ayer lo comentamos con un equipo e Ícaro decían juegos Toño digo estoy uno compites no juegan cada cada siete días Toño viene divertirse