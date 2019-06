De Buenas a Primeras (26/06/2019)

Voz 1491 00:00 a las cuatro y media en las tres y media en Canarias

Voz 1 00:07 en la Cadena SER de primeros

Voz 2 00:15 con Marina Fernández

Voz 3 00:16 Tijuana el tope

Voz 7 00:45 eh

Voz 8 00:49 ya está aquí el temido miércoles Miércoles veintiséis de junio primer día de la primera ola de calor del verano en La Muela Zaragoza hay diecinueve grados a esta hora las máximas van a rozar en esa zona hay en Lleida los cuarenta sólo Galicia se salva incluso pueden caer allí algunos chaparrones esta mañana de madrugada se está notando también y mucho la subida de las temperaturas lo que no sabemos es si eso anima más a la gente a darse un paseo a estas horas au a picar algo antes de ir al trabajo o de vuelta del trabajo de regreso a casa después de salir de fiesta

Voz 1210 01:36 así nos lo va a contar Sergio Díez que está en una pizzería Sergio Díez buenas

Voz 9 01:40 buenos días chicos esté aquí en el papel de Callao en la Gran Vía de Madrid su local que está abierto las veinticuatro horas al día siete días a la semana y respecto a lo que decís señalaron que sí que así se nota y mucho porque desde que he llegado yo aquí había unas cinco personas y de repente han entrado casi un grupo de diez o doce que se han puesto a pedir ahora pizzas separan miércoles cosa para la noche del martes al miércoles no está nada mal sólo en la Gran Vía hay tres locales distintos de de de esta pizzería de Papito preste es el que más vende de todo Madrid su punto de parada casi obligatorio para quienes sale de fiesta o se les hace de noche ir deciros que venden no sólo piezas de muchos tipos y pasta refrescos también sino también cruasanes napolitanas infusiones y cafés

Voz 1623 02:17 probablemente uno de los pocos lugares de Madrid que yo conozco

Voz 9 02:20 el que pues tomarte un café en cualquier momento del día pero de momento cafés no he visto que se pida a nadie sólo pizza hay algún plato de pasta

Voz 1491 02:25 pero que está abierto también para los muy madrugadores como nosotros no para que puedan desayunar

Voz 9 02:31 claro claro aquí de hecho Illana alguien anda mal del estomago tiene manzanilla infusiones hagamos que abarca más de lo que el nombre parece verdad de muy centrado en la Pete

Voz 1491 02:39 así que llamarle pizzería es casi un sacrilegio se queda corto gracias Sergio pues nada en un rato nos cuentas un poco más qué tal

Voz 8 02:46 el ambiente y a ver si esta vez decirnos cuáles son los gustos de los Animales nocturnos de de un miércoles

Voz 9 02:53 como eso eso yo sondeo yo tanteo venga chico

Voz 8 03:14 con Sergio Díez en una pizzería veinticuatro horas bueno pizzería cafetería un poco de todo casi casi farmacias así Manzanilla Radio bueno con Sergio en una pizzería vamos a atravesar el ecuador de la semana unos quedan unos días por delante de hacer mal

Voz 1491 03:32 la os para compaginar el trabajo y la vida personal

Voz 1210 03:35 es que la mayoría de los españoles dos de cada tres trabajadores tienen problemas para con para conciliar Si nos fijamos en las trabajadoras el porcentajes aún mayor ocho de cada diez mujeres nos no consiguen encajar todo lo que tienen que hacer durante el día porque siguen siendo ellas las que asumen los cuidado con esto

Voz 8 03:51 datos no es de extrañar que la conciliación se haya convertido por primera vez según Adecco en lo que más apreciamos de un puesto de trabajo es la principal fuente de felicidad en el empleo para los españoles lo preferimos incluso a tener un buen ambiente laboral o un buen jefe

Voz 1210 04:06 pues ahora esa conciliación se ha convertido en un derecho para todos los trabajadores en realidad lo es desde el pasado ocho de marzo pero ahora estamos conociendo las leemos en el diario Expansión las primeras consecuencias prácticas de este nuevo derecho

Voz 8 04:18 un nuevo derecho que puede haber pasado inadvertido entre otras novedades como la obligación de fichar en el trabajo pero que ya forma parte del Estatuto de los Trabajadores es bastante amplio ahora mismo desde el ocho de marzo insistimos cualquier trabajador tiene derecho a pedir un cambio de horario a entrar antes o más tarde un cambio de turno de la noche a la mañana o incluso poder Tele trabajar trabajar desde casa algunos días para poder conciliar su vida laboral y personal y todo esto sin que le reduzcan la jornada ni el sueldo

Voz 10 04:49 estuve hablar únicamente de conciliación dentro de la vida personal puede ser atender al cuidado de un hijo o de un padre o una formación hobbies

Voz 1210 04:57 sea cual sea el motivo eh explica en La Sexta dirá Ripollés experto laboralista siempre que el trabajador pueda argumentar de forma razonable y proporcionada que necesita ese cambio de horario o de turno un ejemplo que también recoge la sexta es el de una panadera que no podía compaginar su trabajo con la maternidad

Voz 0806 05:13 por la tarde viendo en donde vive no hay ninguna guardería que pueda hacerse cargo de la criatura su pareja trabaja por las tardes y la empresa donde su pareja trabaja sólo trabaja de Tarna

Voz 8 05:23 historia que seguro que para muchos resulta familiar para pedir una adaptación de jornada que es como se llama este derecho de los trabajadores sólo hay que solicitarla a la empresa de la forma más argumentada posible

Voz 1210 05:36 la empresa tiene treinta días para aceptar el cambio proponer una alternativa o denegar esta aceptación su adaptación si la respuesta es esa es uno el siguiente paso nos lleva directamente a los tribunales los trabajadores tienen veinte días para pensar si presentan una demanda de urgencia ante un juzgado de lo social y una vez allí en ocho días o menos habrá sentencia

Voz 8 05:55 lo que cuenta expansión es que los primeros casos las primeras sentencias en Oviedo en Canarias en Vigo o en Madrid han dado la razón a los trabajadores unos hablan de jornada a la carta otros de derecho por fin a conciliar a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a repasar al detalle que dices exactamente el real decreto que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado uno de marzo y que lleva ya casi cuatro meses en vigor esa

Voz 1210 06:25 ampliación del derecho de adaptación de la jornada que como decimos se puede pedir sin que suponga una reducción de la jornada o del sueldo

Voz 8 06:36 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro todavía no se nota es muy temprano pero ya está aquí la ola de calor y nosotros queremos daros la oportunidad pues de quejarnos iba a Diego de Zaragoza precisamente le va mal lo del calor por el tipo de trabajo que tiene

Voz 11 06:52 me suelo encontrar con gente que disfruta con estas olas de calor que maravilla Viar ahorita viniera el calor y luego les pregunta Si a qué te dedicas pues estoy en una oficina trabajando claro ocho horitas pondré acondicionado cómodamente a la pena de ocho horas en la calle al sol y a sombra aguantando el aire caliente que viene de bochorno

Voz 1210 07:13 yo o ánimo Diego e mucho ánimo es la encuesta de hoy en arroba de buenas que os fascina más del calor insoportable que tenemos estos días por delante

Voz 8 07:21 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro lo peor de lo peor setenta y tres por ciento de los votos es lo de no poder dormir que nos lo digan a nosotros

Voz 12 07:31 Julia de Alicante el calor se lleva bien durante el día de duchas con agua fría como disfrutas de agua que tirará en busca asombra el adictos pero cuando llega la noche y la temperatura no baja caramba eso es lo peor eso sí que su fastidio no les gusta poner el aire acondicionado porque nos afectan poco la garganta vi que si no puedes dormir pues mira te puedes los cascos la radio escuchar los programas nocturnos de la Ser que son maravillosos

Voz 1491 08:01 muchas gracias Julia pero yo casi casi que mejor que el transistor en noches de mucho calor prefiero un aparato de aire acondicionado pero para ponerlo por supuesto segunda opción más votada no tener playa o piscina

Voz 13 08:15 la mano hola se Inma de Madrid lo peor del calor es no poder combatirlo yo por ejemplo tengo a China yo invito a venir de tres en tres que lo máximo que puedo dar las pulsera citas a todo el equipo de buenas a primeras porque yo no voy a la piscina yo dije que eso Hydro ubica y que me ducho por respeto a los demás con la lengua pero esa gente que tiene aire acondicionado y no lo pone hoy es que me voy a poner mala hoy

Voz 1269 08:41 los que no se no sé cuánto contenga salgo con que atajarlo pues el calor se pasa como todo tranquilidad de interés en tres Marina

Voz 1210 08:51 aquí sobra uno de Fomento a ver si que montar algo así como lo Juegos del Hambre no los juegos de la

Voz 1269 08:55 en fin ahora mismo aquí ya Sobral

Voz 1210 08:59 manos tienen mañana Die sin falta lo que menos importa es lo menos votado muy por debajo de las otras dos es que haya gente morena por doquier tener que ducharnos todo el rato como en Málaga cuando hay ese calor húmedo tan desagradables sesuda todo el rato como cuenta José

Voz 14 09:14 buenas yo el peor calor que llevo aquí en Málaga cuando hay mucha humedad no es tan alta la temperatura pero sí es muy alta la humedad insoportable osea notas la piel pegajosa saludas continuamente y luego está el terral que ese muy cálido y muy seco es decir para mucho las temperaturas pero yo personalmente lo prefiero porque por lo menos no suda no tienen esa sensación de agobio de de la humedad

Voz 8 09:40 mía hay quien lo que más odia del calores que no se hable de otra cosa un buen punto de José Luis de San Blas Madrid

Voz 13 09:48 así pero que no sea leve otro que alarma a como quería incisa alguna Chicharro Iris me alguien tantos esos tanto que pierdo la noción del tiempo y me encuentro votando de nuevo Jose Tea PES optando al da que haya hecho

Voz 8 10:07 era lo que nos faltaba de ola de calor y tener que volver a Bo

Voz 1210 10:09 estar esperemos que no de déjate la encuesta sigue abierta en Twitter arroba de buenas podéis votar entre las opciones que os damos pues desahogarnos decir lo que os de la gana seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro contándonos que es lo que peor lleváis del calor de una ola de calor como la que empieza hoy mismo en toda España en casi toda Julia Molina está en la pro

Voz 8 10:29 adopción y Borja González en la técnica los dos bien a gusto con el I

Voz 1491 10:33 de acondicionado de la radio al mes

Voz 8 10:35 Nos durante la próxima hora y media empieza de buenas a primeras

Voz 15 12:08 no

Voz 8 13:03 dos minutos para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias Nos lo apuntaba hace nada dos minutos José Luis de San Blas Madrid nuestro oyentes seguramente una de las peores cosas de la ola de calor es que no no hablemos de de nada más no he al guardia de seguridad de la radio a compañero con el que eso es un ascensor a todo el mundo le acabas hablando del calor en días como éste aunque siempre hay excepciones

Voz 14 13:26 resulta que un hombre de Alicante ha llegado al trabajo esta mañana ya ha tenido problemas porque atención

Voz 16 13:33 no ha hablado de calor

Voz 17 13:37 no ha dicho ni media del calor

Voz 18 13:39 menudo buenas tardes Ágata nuevo ahora tarda unas seis Gemma tarde no ahora ya es tarde ardilla tarde que es que es que ha pasado pestañeo culpa mía van a notar por lo que hay que estar ya me distraiga llega pensando en tu cosa ahí no vamos a los hechos usted trabaja en un polígono industrial en las afueras de Alicante Almería lo dicho afueras de Alicante que usted entre a trabajar a las ocho chocó pensó que ha pasado los ocho nada en otro lado a su madre afronta el cuello porque está empapado calor claro si hacía calor me cambia la camisa porque era tenían papada me daban las cara inglés dicho a todo el mundo como le digo legó hola qué tal buenos días ya está ya está nada más asentado mientras buenos días buenos días y me sentarme puesto a trabajar vale y se quedó callado trabajo en esa cita muchísima concentración y además yo estaba pensando en cosas mías Baselga que aquí en el cuello que no me gusta nada problema con mi padre que bueno que sale sale de la cárcel mañana donde lo que abierto el calor no no en fin cosa que me a mí por la cabeza que no estar en la calor calor

Voz 1210 14:51 al final Marina esto es un poco como esa gente que no ha visto Juego de Tronos pierden un partido decíamos no le gusta y a la mañana siguiente un capítulo de Un buen partido pues no tienen de qué habla el marginados

Voz 1491 15:01 si bien en cualquier sitio es pueden hablar menudo

Voz 1210 15:03 Cesc cuenta así la pesadilla laboral que ha vivido

Voz 18 15:06 a esto todo como yo cierto hostilidad en el verano notado que todos me miraban cuchicheos iban a mis espaldas compañeros se lo decía a sus compañeros parecían los trescientos entiende nada porque eso lleva cuchicheos Guti se justamente esto lo he dicho

Voz 1491 15:29 no no respondido no

Voz 18 15:32 aún así hemos estado por fin ya me gira hoy dicho haber visto Chernóbil que dice así tal cual esto es el lo ha visto Chernóbil pero usted está loco que han hecho ello ya se han pasado cosas pero en qué planeta vive que visto lo que ha que si no sabes la brutal de calor que ya está aquí que si la tierra se derrite tú hablando de gilipollez es que si vives aislado de todo

Voz 1491 15:59 si no te importa una mierda que si

Voz 18 16:01 con la boca abierta lo personal no lo ha dado todo lo que duele bueno ha hecho una furia y los superiores de este mes

Voz 1491 16:09 señor se ha enterado de su falta de conversación ya han tomado cartas en el asunto aunque pueda parecer que han sido muy duros con él lo cierto es que tienen bastante razón y yo Garcés es poco menos que un profesional pésimo

Voz 18 16:22 además la noticia llegan los jefe el problema de que me he pasado toda la mañana entera sin hablar ni una sola vez del calor puesto de patitas en la calle

Voz 0084 16:33 el acalla si te han despedido si sabes Gemma

Voz 18 16:37 novios de calor esto Dios sí que es una muestra cierto desprecio que tiene usted capacidad de empatía pero de despedirle me parece un poquito heavy se bueno yo trabajo en la Agencia Española de Meteorología allí un poquito más sabes no no no lo llevan bien pero sí que se comprende pues lo sentimos y con este calor que no

Voz 19 17:10 ahora queda recuperar la mira una cosa no

Voz 18 17:13 hay cinco que no había hasta temperaturas está más saber tropicales Julia no tiene precedentes pero insisto eso de remontar suerte me nudillos suerte en esta nueva vida queda bastante sus habéis fijado

Voz 1210 17:27 al final es como si vengo yo a trabajar en un programa de de buenas que hicimos lo mejor de la serie te digo que yo no escucho la SER más o menos presunto que al final yo creo que sí que es eh que por cierto en la radio también pasa esto este martes sólo se ha hablado de calor verano tomar el sol correctamente porque hay gente que se cree comiendo un kilo de zanahorias todos los días por las mañanas acabas como Begoña Villacís

Voz 20 17:47 sobre comida hay verano está el canal de nutrición Mi dieta cojea en este caso esta el rumor y como determinados alimentos me pongo moreno es más morena aquí la explicación

Voz 1796 17:59 la coloración final de la piel de una persona además de obviamente en la propia genética va a depender de cómo son las exposiciones solares de esta persona y la síntesis de melanina pero también que su alimentación quiere esto decir es si pretendo ponerme Moreno tengo quién Serbia zanahoria pues mira no es así lo que es importante tener una posición responsable Ansón y que va a haber alimentos que te pueden ayudar a tener un poco de coloración extra tanto en tonalidades amarillas naranjas pero lo importante es tener sobre todo una piel saluda de hasta aquí el vídeo de hoy

Voz 8 18:30 bueno ha quedado claro no he dicho en lenguaje un poco más informal que

Voz 1491 18:36 que tenga cuidado que te puedes quemar te empieza a caer la piel a la velocidad que militantes a Ciudadanos en Galicia va una de las pocas zonas de España que se va a librar de la ola de de calor que empieza hoy pero no siempre es así en en Galicia está la provincia de Ourense que suele estará a la cabeza de las temperaturas de toda España y de hecho el año pasado alcanzó su récord histórico con cuarenta y dos coma siete grados amable en en Ourense ciudad su nuevo alcalde Gonzalo Pérez Jakome tiene pendiente crear un parque acuático que prometió la Xunta el primero a nivel mundial que además de del Parque va a tener termas lo que pasa es que este alcalde además de polémico ex y bueno uno de los más realistas que hemos visto en los últimos tiempos va a dar bastante que hablar

Voz 9 19:24 nuevo alcalde de Orense Gonzalo Pérez Jakome quiere un parque acuático a poder ser ideal Easy no puede ser ideal que sea pichichi

Voz 0806 19:32 por si lo subimos ético fracasado otra cosa es que es el tu Gotuzzo sueños vamos sino todo el parque acuático de nuestros sueños lo vamos a intentar si la Xunta al final no cede se haría en el Montealegre Montalegre pero creo que es un error y ya que el al final asuntos de mantiene sus precios asuntos la que manda

Voz 17 19:49 pues como se dice vulgarmente hay que fondas coloquial

Voz 8 20:00 cinco menos diez cuatro menos diez en Canarias sabemos que muchos de los que nos estáis escuchando en directo

Voz 1491 20:06 porque además nos mandáis notas de voz al seis ocho tres tres

Voz 8 20:09 dos tres siete cero cuatro Nos lo contáis bueno muchos estáis trabajando como nosotros a estas horas pues en el camión o en la pizzería en la que está Sergio muchos también en el mar como Francisco Lanzarote que de vez en cuando no

Voz 1491 20:21 tanta como bala faena

Voz 5 20:23 Becali el doble o el ruido

Voz 17 20:27 motor Thabo Mbeki

Voz 8 20:31 la Confederación Española de Pesca

Voz 1491 20:33 España generamos el veintidós por ciento del empleo pesquero de la Unión Europea un montón de oyentes para de buenas a primeras más de treinta y tres mil tripulantes de los ciento cincuenta y un mil que hay en total junto a Italia Grecia y Portugal concentramos el setenta por ciento del empleo del sector en Europa

Voz 22 20:51 en el Día Internacional de la gente

Voz 1210 20:54 el mar la radio se ha acercado a una profesión muy conocida en Galicia de la que muchos acuerdan cuando llegan las Navidades la de las mariscadoras recuerda el primer día que empezó Mariscal

Voz 23 21:05 sí perfectamente ir fue en el mes de octubre bueno la primera vez fui con una vecina no me explico un poquito como esa que cogía las almejas berberechos principalmente el berberechos porque es lo más fácil no entonces es arrodillarse en la arena como un rastrillo pequeño rascar nosotros crecimos Raña rascar la arena sale el berberechos cogerlo bueno bueno durante unos cuantos meses Mariscal sólo el hecho luego después décimos no mira como él Berbel echó a ver por aquel entonces hace treinta años estaba permitido acoger veinte kilos cargadas con esos veinte kilos a la espalda o a la cabeza te andaba sin casi un kilómetro hasta llegar al punto de contó hay de de pesaje de venta no hay que ir a la almeja ir a la almeja estás doblada es como cuando de pequeño te enseñan a hacer gimnasia y te dices toca la punta de los pies con la con la punta de los dedos te doblas bueno pues en esa postura estamos cuatro horas cuatro horas cuatro y media cinco clamando esa horquilla en la arena o el fango depende de la zona donde éste estaba bajando volteado ese fango esa arena y la almeja van al medio

Voz 8 22:32 hemos mariscadoras porque según la Xunta de los casi tres mil ochocientos profesionales que se dedican a recoger marisco dos mil ochocientas son mujeres mientras que sólo hay novecientos noventa hombres en esto entre los que están registrados Teresa Ramiro es mariscadoras desde hace más de treinta años prácticamente la mitad de su vida trabaja en la Ría do Burgo

Voz 17 22:55 no sé si la pregunta es porque ahí no quiero parecer impertinente a usted le gusta su trabajo si si si no es impertinente para nada todo lo contrario me encanta y gusta porque son cuatro horas de una forman

Voz 23 23:06 muy duro muy a ver todos los trabajos tienen su dureza unos más que otros no el trabajo es duro por las condiciones en las que tenemos que trabajar las condiciones físicas después las condiciones atmosféricas en verano a estos días que estaban ahora estaba escuchando las noticias que estabais dando viene una ola supuestamente una ola de calor días de calor de calor intenso es horrible trabajar no porque claro si estás en seco en el Arenal estás trabajando en seco a pleno sol te quemas entonces de vez en cuando te vas a meter un poco en el agua pero claro no lo puedes hacer mucho porque pierde ese trabajar en invierno o días malos cuando llueve veinte pero al mismo tiempo

Voz 19 23:51 sus ventajas es uno de los versos más queridos de Galicia donde las mariscadoras uno de los premios más queridos y respetados de mayoría de mujeres en donde entre otras cosas por ese detalle de por muchos motivos además

Voz 1210 24:02 tres cuartas partes de nuestro planeta son agua además vivimos en un país con casi seis mil kilómetros de costa parece bastante lógico querer cuidar el mar por nuestro propio bienestar pero también por intereses económicos por eso son tan importantes iniciativas como el Proyecto sana mares que desde hace año y medio se dedica a actividades encantadas con la conservación de la fauna marina lo fundó Estíbaliz Parra BG estarían iba a decir veterinaria especializada en animales Marina

Voz 17 24:28 tú crees que algo está cambiando en cuanto la percepción

Voz 9 24:30 yo creo que empezamos a darnos cuenta del drama que se vive los mares

Voz 23 24:35 creo que en los últimos años sí que es cierto que la gente está tomando más conciencia del problema que realmente estamos teniendo

Voz 24 24:44 eh en el medio marino hay cada

Voz 23 24:47 me hay gente que se suma más a tanto a las campañas au bien de reciclaje de limpiezas y se compromete con con el problema que hay pero todavía queda mucho por hacer realmente se ha visto la puntilla del iceberg y ahora empiezan a a llamar la atención las puntito pero queda mucho por ver y por concienciar y por conocer

Voz 1491 25:07 el mar y el ecosistema de muchas especies

Voz 8 25:11 fuente de alimento pero también un una barrera

Voz 1491 25:14 un accidente geográfico a superar por personas que quieren llegar a un lugar mejor que quieren cruzar hacia una vida mejor la tumba de mil veinte emigrantes que han muerto desde el dos mil dieciocho intentando llegar a nuestro país

Voz 25 25:31 y a no

Voz 26 25:33 no

Voz 1269 25:35 para alguien como Fran Torres coordinador de emergencias en el Cabildo de Fuerteventura en mar genera sentimientos encontrados

Voz 0219 25:42 es inevitable asociar ese mar que que debería estar llamada a relajarnos con un enemigo mortal como un poco hablábamos antes que le pasa a pescadores mariscadores en Galicia no sé si también un poco vosotros de que el mar se acaba convirtiendo en una amenaza o en un generador de malos recuerdos

Voz 27 25:57 los ahí es una mezcla de sensaciones afortunadamente en el balance global es más lo positivo que no aporta que lo negativo que evidentemente nos hace sentirnos en muchas ocasiones insignificantes si somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a él no

Voz 26 26:14 lo que el ser humano pretenden

Voz 27 26:16 igual que es que todo lo demás se adapte a nosotros en este caso nuestra capacidad de enfrentar no en en situación como digo de de de de conflicto cuando se enfada cuando la situación se pone peligrosa tratarles sobre lo pero evidentemente no no actuamos con total de ventaja por lo tanto hay que partir siempre de una situación de respeto eso luto conocerlo porque evidentemente al igual que los riesgos cuando que asumimos en nuestra profesión cuanto más conoces los riesgos mejor puedes actuar sobre ellos y el mar no es distinto tenemos que nos avisa de muchas situaciones sabemos lo lo las partes de Costa normalmente las abiertas a barlovento que son las que están más sujetas a la corriente fuerte oleaje pues eso nos tiene que el trabajo con constante valorando lo que nos tiene que servir para sobrellevar pero evidentemente hay muchísimas situaciones en las que no podemos sentir sobrepasados y en la que no nos queda otra que aprender la lección y no volver a caer

Voz 13 27:15 en mi correo

Voz 1491 27:17 de buenas a primeras

Voz 17 27:18 a veces olvidamos lo bonito que resulta vivir en España a veces hay cosas que no impiden verlo ahí es cuando lo mejor que puedes hacer es escuchar al Rey

Voz 28 27:29 a Elvis

Voz 0084 27:33 nunca he estado en España se titula esta canción que cantó Elvis Presley en su concierto en el Madison

Voz 1623 27:39 Square Garden de Nueva York de mil novecientos

Voz 0084 27:42 los setenta y dos un año después de que este tema original de si Sony grabado por de frito Knight se convirtiera en un éxito la canción narra todos los sitios a los que nunca ha ido pero que cree que tienen algo especial algo con lo que conectaría nunca ha estado en España pero me gusta su música dicen que las chicas son una locura reza la letra que junto a España menciona también en la Terra incluso al cielo guiño de Elvis a nuestro país una canción que con los años también fue grabada por Cher o Tina Turner otras ilustres voces que soñaban con visitar España

Voz 15 28:20 le eh los B

Voz 8 28:41 a España también le habría encantado tener aquí al Rey never been to Spain por Elvis Presley en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso

Voz 5 28:49 eh

Voz 1623 29:46 de primeras con Marina Fernández

Voz 14 30:00 son las cinco las cuatro

Voz 5 30:01 en Canarias

Voz 0137 30:07 Aída o buenos días buenos días en en las negociaciones entre el PSOE y Podemos Pedro Sánchez ha reunido este martes con Pablo Iglesias y no se ha avanzado nada de hecho el pulso crece ahora los morados dicen que como no lleguen a los ministerios están dispuestos incluso a votar en contra de la investidura de Sánchez pero los socialistas tampoco dan su brazo a torcer Inma Carretero

Voz 0806 30:25 fracasaron en el intento de acercamiento y ahora las situaciones de bloqueo en el PSOE aseguran que Pablo Iglesias no descartó en su conversación con Pedro Sánchez votar en contra de la investidura fuentes del partido morado sostienen que no quieren entrar en la disputa de sillones grandes sillones pequeños pero insisten en que los españoles demandan un Ejecutivo estable con acuerdos claros como los que han cerrado en las comunidades autónomas es decir un gobierno de coalición Sánchez ofreció como única novedad una comisión de seguimiento para ese acuerdo de gobernabilidad con Podemos al que sigue dando trato de socio preferente pero los morados

Voz 8 31:00 ya no se fían ayer decían haber constatado

Voz 0806 31:03 el PSOE no ha decidido si quiere pactar con la izquierda o con la derecha le piden al presidente que se decida el resultado de todo esto es que cono sin apoyos se va a fijar la investidura en el mes de julio hay fuentes de La Moncloa que aseguran que esto puede ser un elemento de presión ahora empieza todo eso sostiene un miembro del Gobierno

Voz 0137 31:22 pero las complicaciones en el diálogo no sólo afectan a la Izquierda el bloque de derechas se tambalea desde el último de los de Vox han hecho público el acuerdo con el PP en el que los populares se comprometen a gobiernos de coalición así consta en el documento con Ciudadanos y con los de Abascal además de dejar a los ultraderechistas tocar poder Vox dice que si no se cumple que no cuenten con ellos y ante estas amenazas el PP dice que si va a cumplir vivan Espinosa de los Monteros y Teodoro García Egea

Voz 0104 31:45 vox da por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido por parte del otro lado y pasa a la oposición ejercerá la labor de controlar quiere fiscalizar a los gobiernos que desde ahora estarán en minoría constituidos por el Partido Popular horas

Voz 1185 32:03 me hecho público un acuerdo sobre que efectivamente firmaron guardar discreción pero nosotros no tenemos ningún problema en que se haga público porque nosotros todo lo que firmamos tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir y se va a llevar a cabo no

Voz 1210 32:16 sí de cara al día estaremos pendientes hoy de la nueva reunión

Voz 0137 32:19 que tienen esta vez los comités de empresa de Alcoa quieren que el Gobierno les dé garantías para asegurar que los contratos de los casi setecientos trabajadores de las plantas de la empresa de aluminio de S A Coruña duran más de dos años después de que se vendan fondo suizo Carlos Sevilla

Voz 30 32:32 los sindicatos se reunieron ayer durante más de diez horas con la empresa el fondo suizo parte que la va a comprar y el Ministerio de Industria los representantes de la plantilla salieron satisfechos con los planes de los nuevos inversores pero antes de avalar el proyecto exigen al Gobierno y a las comunidades autónomas que se impliquen más y aunque la ministra a Reyes Maroto ya ha dicho que ahora la decisión es de los trabajadores estos piden una nueva reunión chinos todo dispuesto a sentarse con los otros

Voz 31 32:56 ha tocado a nosotros vamos a lo vamos a convocar de entrada pues eh diciendo es que hace falta tener unos no más sino lo haremos públicamente y por los medios que haga falta

Voz 30 33:06 es el presidente del comité de empresa en A Coruña quieren que el Gobierno se comprometa a bajar el precio de la factura de la luz las empresas del aluminio consumen mucha energía hicieron esta rebaja dice el fondo suizo que no puede garantizar el empleo más allá de dos años

Voz 1491 33:19 de momento es todo más información en media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 5 33:24 servicios informativos

Voz 32 33:28 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota tres decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que

Voz 28 33:46 es fiable

Voz 32 33:49 toda la confianza Toyota en una furgoneta

Voz 8 33:53 de primeras con Marina Fernández ir Juan López pues fechó el repaso informativo a lo que nos espera este miércoles lo cierto es que de lo que se va a hablar es de la ola de calor Luismi Pérez buenos días hola buenos días compañeros

Voz 33 34:28 sí sobre todo a partir de mañana hay que decir que mañana el viernes el sábado las previsiones del tiempo nos dan que alguien se va a dejar la puerta del horno abierta pero no en todo el país nos vamos a salvar de esa ola calor en Canarias en gran parte del cantábrico en Galicia incluso en zonas tradicionalmente muy calurosas como el oeste de Andalucía o Extremadura no vamos a tener temperaturas escandalosas si en el nordeste del país sobre todo que es donde de hecho hoy ya va a hacer más calor vamos a rozar los cuarenta grados que no son pocos aquí ya me parece eso eficientemente escándalos no si son escandalosas pero no será extraordinarias esas temperaturas por ejemplo que lleguemos a cuarenta y un grados integrados como casi vamos a llegar hoy en Zaragoza no es extraordinario aunque no se da cada año tampoco será en un veintiséis de junio para qué nos vamos a engañar pero en cualquier caso hoy todavía no van a ser muchas las zonas del país con ese calor absoluto si en el Ebro si en el interior de Cataluña ya avanzada la tarde en zonas del Tajo Júcar XXXVI XXXVII grados sur de Madrid por ejemplo XXXVI treinta y siete grados bastantes nubes ahora mismo en cambio tenemos en Galicia con algunos chubascos también en Cantabria entre las provincias de Tarragona de Alicante más o menos nubes bajas o nieblas y el ambiente que ya ahora mismo compañeros es muy suave cuesta dormir por ejemplo en Barcelona veinticinco dados ahora veintidós tenemos en Mérida yen Alicante quince en León dieciocho en Donosti o veinticuatro grados ahora mismo en Palma de Mallorca hay que destacar también cuidado con el viento esta tarde en gran parte del Ebro viento del que se llama bochorno que va a soplar a rachas de ochenta o noventa kilómetros por hora

Voz 1491 36:07 con esos veinticinco grados que dices que hay ahora en Barcelona yo me meto en el mar o en la piscina lo tenemos muy bien

Voz 33 36:15 fresquita todavía cuidan lo tenga claro bueno

Voz 1491 36:17 no estamos como locos por por darnos un chapuzón pero no podemos olvidar que empieza ahora una temporada delicada cada para nuestra piel sino sabemos cómo protegerla así

Voz 33 36:32 si es si os fijáis todos los animales cuando llega esta época se meten en la guaridas se meten ahí en el agujero justo cuando ya se tuviera una acondicionado tampoco saldría también eh haya veintidós veintitrés grados

Voz 17 36:45 dos todo todo el rato estaríamos de lujo

Voz 33 36:48 pero en cualquier caso nosotros hacemos al revés de los animales en ese sentido no tenemos el sentido común sí que es cierto que nosotros hemos podido inventar algún

Voz 14 36:55 no sí algunos un buen Toxo algunas que

Voz 33 36:58 además solares para poder protegernos de ese sol en cualquier caso que es lo que nos pasa a partir de ahora pues que se sol pica con mucha más intensidad estamos en el momento del año más o menos hasta la primera semana de agosto en el que está más vertical en el que caen más verticales eso rayos por tanto en el que nos quemamos antes y además el sol es fuente de vida de hecho sin él no estaríamos hablando nosotros aquí ahora mismo pero en cualquier caso también puede ser fruto de o puede ser motivo de muchos problemas sobre todo a largo plazo si no protegemos esa piel porque porque dentro de esa radiación solar hay muchos tipos de rayos hay muchos tipos de ondas electromagnéticas están las visibles que son las que hacen que nosotros veamos la luz del sol pero también tenemos lo que se llaman los rayos

Voz 17 37:42 V o los rayos UVA

Voz 33 37:45 ultravioletas esos ultravioletas Marina son de dos tipos solos uva los U V a los V de los dos pueden bronce Arnold pueden hacer que tengamos un buen color citó de piel pero los dos a la vez también nos queman y sobretodo penetran mucho en la dermis que es la capa más se interna de nuestra piel hizo los que acarrean sobretodo arrugas manchas en la piel no queramos decir más cosas a largo plazo que pueden ser bastante chunga y por tanto hay que protegerse de ese sol para ello pues tenemos que tener en cuenta cómo es nuestra piel

Voz 1210 38:18 eh Luismi hablas de rayos ultravioleta y vamos a centrarnos en qué momento exacto es en el que corremos más riesgo de de quemarlos dañar los la piel

Voz 1491 38:27 porque hay mucha gente que piensa que han no a partir de las seis y media de la tarde ya no pasa nada

Voz 1210 38:32 a nubes así ya no te quema no no es opera igual

Voz 33 38:35 mirad incluso con el cielo nublado nosotros tenemos radiación ultravioleta lo que pasa es que lógicamente cuanto más nubes y cuanto más opacos del cielo más oscuros se ponga menos radiación tenemos pero tenemos radiación primero todo el año tenemos radiación incluso nublado tenemos radiación en momentos en los que la gente puede pensar que no no por ejemplo eh PS en pleno invierno en días que son muy fríos también hay gran radiación eso lo sabe la gente que va a esquiar se pone morena enseguida sino se pone protección por tanto hay esa radiación ultravioleta que es la mala entre

Voz 1210 39:06 comillas sino la protegen sino protegemos la piel

Voz 33 39:09 todo el año las peores horas justo en las que el Sol está más alto entre las once y media doce del mediodía

Voz 1491 39:16 por lo menos las cinco de la tarde por tanto es

Voz 33 39:18 los las horas que curiosamente y paradójicamente tenemos que obviar tenemos que olvidar de tomar el sol pero vamos si queremos tomar el sol a esas horas sobretodo con muchísima protección protección con eso al con esas cremas solares tan famosas que llevan ese factor de protección eso que vemos de quince factor quince factor treinta Factor X Factor cincuenta que sol

Voz 1491 39:39 el que le ponemos a a los niños sobre todo

Voz 33 39:41 sí sí tenemos la piel muy muy blanquita eso del factor de protección que es bien esos son los minutos que podemos estar sin que nos quememos aproximadamente no sólo los minutos directo sino es partiendo de los minutos que nosotros podemos estar al sol sin protección pues le multiplicados ese factor de protección por ejemplo yo que tengo una piel muy muy clara y tengo demostró que a los cinco minutos de estar expuesto al sol me quemo bien significa que mi piel aguanta cinco minutos sin quemarse sin ponerse protección pues yo para no quemar me me tengo que poner por lo menos protección treinta esos treinta multiplicado por cinco minutos significa que mi piel tardaría o tarda un casi dos horas dos horas y media en quemarse con esa protección solar mucha gente puede pensar mira me la pongo ahora el factor treinta me aguanta tres horas no porque claro tú entras y sales del agua te mueves por la toalla estás en la piscina en la que vas rozando con todo por tanto te tienes que ir poniéndose un cuento esa crema cada media hora tres cuartos eso es lo mejor que podemos hacer evitar las horas de las doce a las cinco más o menos y sobretodo irnos poniendo esa protección porque la cremà se va agotando y la crema se va hay parte incluso que no se que no se filtre

Voz 1491 40:49 si hay alguna forma de coger color Cillo sin correr ningún riesgo

Voz 33 40:55 bien lo primero que esa primero lo que no tenemos muchas veces que comentado ahora muchas veces lo hemos dicho nuestro programa tener sentido común que muchas veces en el ser humano es el menos común de los sentidos eso lo primero lo segundo Tena eres esa esa esas esos factores de protección muy a mano Si tenemos la piel muy clara pues tener en cuenta que los mejores factores de protección son el treinta o el cincuenta cincuenta lo que nos haces que directamente no nos quememos pero vamos que podamos ir cogiendo color citó si tenemos la suerte de poder ir un ratito cada día a la playa o la piscina

Voz 1491 41:26 sobre todo a la gente con arrugas

Voz 33 41:29 los niños pequeños también ese factor de más de cincuenta otros factores hidratarse mucho hay gente que piensa nos que yo solamente bebo agua cuando tengo si no hay que irse tomando líquido sobre todo agua aunque no tengamos se más si está cayendo Nos el sol de justicia y el sol a plomo y también el que la crema solar primero que sea de una buena de buenas marcas

Voz 1491 41:51 de farmacia de farmacia también por

Voz 33 41:53 en los la antes aquello de hay mucha gente que hice yo llegó la playa me la pongo cuando llegó allí

Voz 1491 41:57 hay que ir con ella puerta grande así es muy bien desde casa con ella bueno pues si hay alguien que se atreve a salir de casa con las temperaturas que vamos a tener ya como el aire verás hasta mañana Luismi a compañeros

Voz 15 42:21 van

Voz 5 42:39 ah

Voz 8 42:46 ahí están los consejos de de Luismi para broncearse no sin sin correr ningún riesgo aunque no parece que lo de ponernos morenos a una prioridad para los oyentes de buenas a menos os da igual ver a otros que sí están Morenito

Voz 1210 43:02 la de las opciones de la encuesta de hoy en arroba de buenas en Twitter no hemos podido resistir los a preguntar por la ola de calor así que hemos diseñado una encuesta de The Sun

Voz 8 43:10 qué lleváis peor del calorazo sería la pregunta y como bonos oyentes de este programa de esta franja horaria arrasa la opción de no poder dormir bien hoy el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro está abierto para aquellos que Heights del calor igual que nuestra cuenta de Twitter

Voz 1210 43:27 lo segundo que más os molesta e de temperaturas como las que se avecinan es no tener piscina o playa mano casi empatadas en último lugar

Voz 0806 43:35 la gente que se pone morena y tiene Deutsche

Voz 1210 43:37 se todo el rato quiere que hagamos un repaso a Twitter así rápido

Voz 1491 43:40 venga vamos a ver hagamos el repaso

Voz 1210 43:43 eh por el mensaje de Laura Marta compañera de ABC que resume bastante bien el sentir de la redacción de informativos de la cadena SER estos días le molesta que Sevilla Córdoba o Granada siempre se selló en el honor y la fama de ciudades calurosas en España luego los que dicen eso es porque nos han paseado por la Plaza del Pilar de Zaragoza un diez de agosto yo le digo que hay gente que lo va a aprobar en los próximos días el domingo vamos a cuánta gente vida a trabajar aquí

Voz 1491 44:07 a ver cuánta gente es de Ignacio de Oz darnos cuenta que en A Coruña hace calor tres o cuatro días al año pero que aún así

Voz 8 44:12 si no lleva viendo de dormir con calor pues nada Ignacio una semanita

Voz 1269 44:18 Córdoba o ahora en Zaragoza estos próximos días

Voz 1491 44:22 ibamos te pones al día

Voz 1269 44:24 con esto claro y Archives más que responder a la encuesta provoca un poquito en lanzar mensajes provocador dice que a él le ponen las altas temperaturas como al ciclista Gino Bartali le mola dice que el que le molesta más el sol que el calor extremo

Voz 1491 44:37 si no podéis dormir por el calor como decía Julia Alicante siempre puedes poner la radio aquí estamos nosotros mucha mucha gente trabajando ya está ahora o volviendo de trabajar

Voz 1210 44:48 en esta gente que el con hambre eso seguro porque aquí siempre tenemos desde luego bien porque todas esas cosas dan mucha hambre no sabemos si con el calor además los pasa como a las cucarachas que salimos más de madrugada nos lo puede contar

Voz 1491 45:02 por Sergio Díez que está comprobando lo muy de cerca aquí en una pizzería veinticuatro horas Sergio hola de nuevo

Voz 9 45:10 buenos días chico sí sí lo he podido comprobar ahora está prácticamente vacía sólo hay un par de personas pero hasta hace nada había un grupo de doce o catorce personas que venían yo creo de alguna discoteca o de algún bar se han puesto todos a pedir pizza como locos y San sentamos han puesto en la barra que tienen aquí al lado del mostrador y todos han puesto música con el móvil no altas han quedado un rato hablando se debían de dar conocido esta noche la mayoría de ellos aquí en esta como diez quince minutos y de repente han desaparecido en estos ha quedado ya como como para desayunar no se nota yo creo que que es uno de los momentos cumbre de la noche verdad esta ahora pero bueno mejor que nadie nos lo puede contar el quién Valencia que se han empleado que estaba trabajando esta noche buenas noches el qué tal

Voz 22 45:50 hola buenas noches hola qué tal cómo va

Voz 1269 45:53 da la noche la noche era bien tranquila bonito movida por un momento pero tranquila

Voz 8 45:59 se puede decir si como comentaba horas Sergio que esta ahora son ahora mismo las cinco y dieciséis las cuatro y dieciséis en Canarias hay un pequeño punto de de inflexión un cambio de de clientela

Voz 22 46:12 bueno claro se se ve mucho se ve mucho porque hasta ahora la gente sale de la discoteca de los bares muy apetece comer dice pasan por aquí

Voz 1210 46:20 Elkin ahí vende y prácticamente de todo desde pizzas a cosas dulces que que os pide más la gente va en función de las horas o la gente tira la pizza siempre va en fusión

Voz 22 46:29 de las horas por ejemplo a esta hora sólo es pisa pisa ya después de las seis y media ya empiezan desayunos cruasán de es napolitanas café pero hasta ahora la gente viene a comer pizza

Voz 8 46:41 si el King estéis notando el calor que estas noches las cimas más cálidas la gente se tira más a la calle

Voz 22 46:48 sí se nota se nota mucho sobre todo en la tarde en la tarde aquí una locura la calles un río

Voz 9 46:54 el quién es un veterano lleva dos años trabajando en en para Ivonne Emma está comentando que al parecer las piezas más vendidas una de ellas que no queda van desde ha tenido que reponer era la de boletus verdad firmas llevada

Voz 1210 47:05 boletus y trufa boletus y trufa

Voz 9 47:07 que también triunfan las de Bacon las carnívoras las de A tres cerditos no que tiene y es también

Voz 22 47:11 cerdito tres el rito de mucho eh

Voz 8 47:14 pizzas con muchas calorías hay cambios de hábitos entre por ejemplo el invierno y el verano se piden más unas pizzas en una época que en otra

Voz 22 47:24 no es en general viene mucha gente por ejemplo hasta en esta época te pueden pegar muchos vegetarianas algunos con carne de pollo es que tenemos mucha variedad y la gente va mirando la pidiendo

Voz 8 47:36 el que tú qué tal lleva eso de trabajar de noche

Voz 22 47:39 bueno ya estoy acostumbrado ya llevo más de dos años ya ya ya me han hecho digamos

Voz 8 47:44 sí sí sí sí no nos ya acostumbrados estamos todos que no nos queda otro remedio pero como te has como lo haces para organizar T

Voz 22 47:51 bueno y dos trabajar de noche dormir lo que pueda y así intentar venir

Voz 1210 47:57 acá lo más fresco posible claro que no sepa el Papitour donde trabaja Elkin seguramente ya el el vamos la oficina en el lugar de Madrid que más cerca está de de una boca de Metro Tour recomendaría a poner un un local cerca tan cerca de una boca de metro porque hay para todos eh

Voz 22 48:13 hombre está bien situado de estamos en toda la boca de Metro de Callao aquí la gente sale and o antes de irse a casa pues como una pizza o se tome una bebida

Voz 9 48:23 también el Khimki que que es lo más raro que te han pedido hoy por cantidad y cantidad de pizza o por producto

Voz 22 48:30 bueno por cantidad vino una noche así un día de semana una eso me me pidió toda la barra mejor

Voz 9 48:36 sí ya me tocó con lo cual cuanta pizza puede ser toda alabar a ramplón le puse unas seis

Voz 22 48:40 cajas que han cada caja en nueve pisos sea que se me me hola Barral así

Voz 1269 48:46 he tenido alguien Elkin te dijo ponme

Voz 1491 48:49 toda la barra toda la eran como eres

Voz 22 48:52 Teatro eran de una empresa ya que te dan fiesta de empresas y me vino hizo mira cometo toda Navarra ahí

Voz 8 48:57 el vamos a sea el sueño de mi vida

Voz 1491 49:02 entrar por ejemplo el piso de decir pónmelo todo

Voz 8 49:06 a ver si toma nota e los demás que esto

Voz 1491 49:09 para una fiesta de empresa Elkin Valencia muchísimas gracias por atendernos y que vaya bien a era terminas

Voz 22 49:14 a las ocho de la mañana tres uno pues nada mucho ánimo

Voz 1491 49:17 nada dos horitas y media tallas todavía portabilidad Sergio hasta ahora

Voz 9 49:21 hasta ahora chicos que como algo de Titsa

Voz 1491 49:24 hoy diecinueve las cuatro diecinueve en Canarias

Voz 1269 49:30 el mayor ejemplo lo encontramos en la política sobre todo en la nueva política

Voz 1491 49:34 nuestro país es muy difícil poner de acuerdo a dos personas que piensan diferente ahí tenemos la investidura de Pedro Sánchez que ya veremos cómo lo aborda la serie Cuéntame cuando llegue el momento y cuántas temporadas necesita para para poder narrar la en el mundo del fútbol pocas guerras hay más legendarias que la que enfrenta la Federación Ia la Liga pues este martes han llegado a un acuerdo de mínimos la Copa y la Supercopa se va a jugar como quería la Federación