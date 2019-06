De Buenas a Primeras (27/06/2019)

Voz 1 00:00 las cuatro y media a las tres y media en Canarias en la Cadena SER de esas primeras

Voz 1491 00:49 hola qué tal es jueves veintisiete de junio los termómetros tienen un día muy largo por delante van a escalar hasta los cuarenta y tres grados en el Ebro y el interior de Cataluña y Euskadi hay veinticuatro grados en Tafalla Navarra esta hora aunque va a soplar con fuerza el viento va son miento tórrido así que no va a haber escapatoria sólo en el norte en Galicia y el Cantábrico se va a librar de estas temperaturas de momento con este ambiente bochornoso como estas temperaturas sabemos que es difícil de creer pero el aire que respiramos está un poco más limpio en dos mil dieciocho bajaran los niveles de contaminación aunque hay que reconocer que fue cuestión de suerte porque gracias fundamentalmente a la lluvia y al viento

Voz 1210 01:35 no deja de ser esperanzador en cualquier caso porque cada año sólo en Europa la contaminación del aire mata antes de tiempo a cuatrocientas mil personas y ante esta realidad la justicia europea ha decidido tomárselo en la polución muy

Voz 1491 01:48 una sentencia que nuestro compañero Javier Gregory el responsable de Medio Ambiente de la Cadena SER considera histórica advierte de esas muertes prematuras casi medio millón al año y viene a modificar a partir de ahora los requisitos para activar en cualquier ciudad europea los planes de calidad del aire medidas para reducir la contamina

Voz 1210 02:07 hasta ahora el nivel de polución en una ciudad se calculaba haciendo la media de lo que detectaban las diferentes estaciones de manera que las zonas de baja contaminación podían compensar los picos de aire sucio de otros puntos de la ciudad pero con esta sentencia la cosa cambia

Voz 1491 02:21 con que una sola estación rebase los límites que la Unión Europea considera legales con que sólo una detecte aire demasiado contaminado el ayuntamiento correspondiente tendrá que activar las medidas necesarias para reducir esa polución

Voz 7 02:36 medidas que pasan

Voz 1210 02:37 fundamentalmente por reducir la velocidad máxima permitida en las entradas y salidas a las ciudades o impedir directamente la circulación de algunos

Voz 3 02:45 porque los coches el transporte en general sigue siendo la principal

Voz 1491 02:49 gente de emisión de partículas nocivas

Voz 3 02:52 al aire que luego respiramos un aire que como decimos mata antes de tiempo a cuatrocientos mil europeos cada año

Voz 1491 03:04 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a profundizar en esta decisión histórica de la justicia europea que llega por cierto en pleno debate sobre la supresión o no de Madrid Central de la zona de bajas emisiones de restricciones al tráfico que el anterior Ayuntamiento de Madrid puso en marcha y que la actual se plantea eliminar a pesar de que podría enfrentarse a sanciones y a pesar también de las advertencias de organismos como la Organización Mundial de la Salud

Voz 8 03:31 no no

Voz 9 03:48 Pepa

Voz 3 03:52 para temperaturas de cuarenta y tres grados como las que vamos a tener ya hoy mismo en unas horas no hay prenda de ropa

Voz 1491 03:58 copa adecuada hasta que alguien invente

Voz 3 04:01 con mono con aire acondicionado incorporado yo que como un colchón de agua cero como Endesa Pimenta de agua fría bueno desde hace unos días con el calor ha empezado el desfile

Voz 1491 04:12 de de prendas de dudoso estilo

Voz 3 04:15 pues eso es lo que no se puede perder buenos querida Esperanza Aguirre tu rueda de prensa en calcetines y tacones no ha terminado de cuajar no ha terminado de crear tendencia esta moda no convence a los oyentes de de bueno

Voz 1210 04:27 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro derecho es el peor atentado contra el estilo de los que se pueden ver en verano M vuestra opinión

Voz 10 04:35 este caso de frutas tan voto pero hace más de treinta años era llamativo veo loco con baña dos Daly así calcetines pisando la arena de las playas hasta llegar a la orilla al agua los demás descansos quemaban

Voz 1210 04:54 casi la mitad el cuarenta y ocho por ciento pensáis como José Luis de San Blas Madrid

Voz 1491 04:59 pero lo cierto es que lo de la zona

Voz 3 05:01 te tienes al menos las sandalias de tacón con calcetines

Voz 1860 05:04 es tendencia aunque no

Voz 4 05:07 hola buenas vecinas Inma de madre

Voz 11 05:11 en qué momento he sido abducido o compran la revista Vogue me estáis contando pelas las camisas de manga corta no se lleva ahora se llevan las sandalias de verano de tacón con calcetines la gente se pone calzoncillos con el bañador eso que yo no he estado aquí no sé de qué me estás hablando no puedo elegir ninguna

Voz 1210 05:38 claro que sí más gente para hay muy fashion la segunda más votada es la rueda de llevar calzoncillos debajo del bañador casada de Zaragoza no sólo le parece antiestético estética sino que también le parecen poco sucia

Voz 1491 05:48 buenas pues votado por lo de

Voz 12 05:51 que el bajo bañador porque es que aparte que no le ven sentido parece que sólo para enseñarle en la goma que lleva seis Klein lo he visto mucho en piscinas siempre me entre Gemma

Voz 13 06:02 es uno

Voz 11 06:04 no tienes pero después de lo son por los que me han salido y primer día de llevar sandalias cuya que alemana pero te escucho un par de podremos que decía que a lo mejor para una para los pies y me parece que me voy asaltarla moda o lo que sea por sus propias manos

Voz 3 06:22 los calzoncillos debajo del bañador es antiestético anti higiénico decía estará y además ineficiente y absurdo

Voz 13 06:31 añade Arthur de Valladolid equipo yo voto por calzoncillos con bañador osea si algo hemos aprendido de los es

Voz 0827 06:39 por Internet que es la rodilla enterito

Voz 3 06:41 por de Nador que hay que sabe

Voz 13 06:44 ver que eso está para que se que rápido no podemos poner un calzoncillo y un bañador es una contradicción calzoncillo más bañador no encima esta gente que va enseñando los hoy por la mitad

Voz 3 06:59 eso yo no he reflexionado tanto pero no me gusta muy lejos todavía porque sí

Voz 1210 07:05 en medio peor a mano

Voz 3 07:07 no lo sé porque no lo he probado con el diecisiete por ciento quedan los pantalones pirata con el nueve por ciento de los votos en arroba de buenas las camisas de manga corta que tienen su público pero en él no está Diego de Zaragoza

Voz 13 07:20 camisas de manga corta son muy horteras yo tuve en tiempos alguna hija ambas pude poner veladas de verdad hay una cosa que es muy absurda que además se ve sobre todo en el mundo del tenis que todas las típicas gorras estas que solamente es la víscera vamos a ver la gorra no es para proteger T del sol para que no te una insolación golpe de calor pues un ahorro de esas que sólo es una víscera llevas el resto de la cabeza al aire y eso lo veo mega absurdo

Voz 3 07:49 bueno está que no te suelen los ojos solos no

Voz 1210 07:52 el para llevar si tiene buen pelo pues llevárselo creo las encuestas sigue abierta en Twitter arroba de buenas contadnos votar qué prenda veraniega os parece más horrible arabista Nos lo puedes contar también en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 3 08:05 Sergio Díez está en la producción y Borja González en la técnica desde aquí no podemos ver si llevan pantalones pirata o bañador con calzoncillo o sandalias con calcetines pero tampoco importáis para lo que tenemos entre manos empieza de buenas a primeras

Voz 4 08:28 de buenas a primeras con Marina Fernández

Voz 3 08:31 Miguel López

Voz 4 08:45 eh

Voz 3 10:03 son las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias titular del diario El País del día cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y seis el cien por cien de la población tiene Monroy

Voz 1491 10:19 pues pero sólo la mitad de la población las sufre bueno veintitrés años después esta dolencia sigue sin

Voz 3 10:26 no un tabú que sólo descubrimos cuando hemos algún compañero de trabajo como

Voz 1491 10:31 ese cojín de da vergüenza o que no para

Voz 3 10:33 de moverse en las si ese ese momento me recuerda un poco al al

Voz 1210 10:36 Varela de supermercados aquí vienen bola que no para moverse tú coge la bolsa no para

Voz 15 10:40 a ver si como bueno a ver un poco más de la noticia

Voz 1491 10:43 ya que incluso a mí me ha sorprendido el titular la mitad de la población mayor de treinta años sufre redes en algún momento de su vida y la otra mitad las tiene desde el momento del nacimiento posiblemente sin saberlo en unos se cruzo los dedos el caso que Aimar ha llamado este miércoles a la SER con el único objetivo de dar visibilidad a la sabemos ranas

Voz 16 11:03 me presento al señor Aimar Báltico Aimar buenas tardes hay más dramático vamos a afrontar ya de entrada vamos a decirlo que padece para que la gente sepa qué camino vamos a transitar en los próximos minutos tú tienes de manera pública hemorroides tengo hace cinco años redondita y oscura como un conejo bueno vamos vamos a evitar esta metáforas de este tipo porque probablemente es ahora hay gente que está dando Paul Mena se trata precisamente de hablar sin complejos Varela hemorroides y acabó sufre la en silencio como serviría lo ochenta los setenta en los noventa Se acabó sufrirla se que una tara física pero mi al Morgana es parte de mi indie

Voz 17 11:42 sociable como decimos en nuestra asociación

Voz 16 11:45 yo soy yo osea te te una asociación un poco de terapia de grupo no abrimos hablamos de nuestra la enseñamos os enseño el tema no si acaso mira Tino

Voz 18 11:56 Diego López lo armaron quiero señor Your vale pero bares

Voz 16 12:01 Nos acaso mira Francine acaso cuentes tus manos a casos contestó preciosos ojos a cosas de tu preciosa orejas porque la gente hemos de esconder otra hemorroides pienso yo que igual porque estar en un lugar que no es demasiado visible precisamente porque nuestra talleres están a la vista no la enseñamos hasta les ponemos nombre en la mía se llama con bueno un compañero de compañera otra Seaman Teresita porque dice que se parece a la cabeza Andrés Iniesta otro prejuicio hombre

Voz 1860 12:35 desde esta asociación que lidera Aimar es cada día

Voz 1210 12:38 más grande y hacer un montón de actividades tiene comprobar muy extenso cuentan además con muchos famosos que no sabíamos que sufren de este mal tan molesto

Voz 0577 12:45 estos talleres de de afectados de la hemorroides que que hacéis que viene aquí

Voz 16 12:50 el te hace ponencias famoso que quieran pues contarnos que ellos también tienen el amor Ronan la semana pasada por ejemplo tú por aquí Antonio Resines está todo un par de semana vino Mocedades todos lo cual todos nos contaron es a cantar mejor compartimos nuestra cosa este verano por ejemplo hacer un crucero estáis invitados todos siete un crucero en el que no se sirve café y chocolate ni picantes y hacemos para para coger bloque de hielo ya ya ya ya yo yo entiendo lo que no estás contando Aimar pero incluso creo que muchos siempre sin embargo yo hablo yo

Voz 11 13:27 ahora te cuento vive sigue viviendo de espalda a la hemorroides

Voz 1491 13:30 hace años seguro que lo recordáis Davy un anuncio de una pomada en el que se animaba a la gente con alma ranas a dejar de sufrir en silencio pues muchos son tomado al pie de la letra no es que sea la mejor idea

Voz 16 13:43 una anécdota que si me permites dijo tengo un hijo vendido años estudiante serio educado pero encima todo hereditario bueno empezó a salir con una chica y cuando los padres de ella se enteraron de que mi hijo teníamos rana le dieron a su hija salir salir sea saliendo camino así la sociedad pero como entrenador no yo de que tu hijo padecido de la primera cena en la casa los ojos se levantó una señora enseñado no ocultarlo pasaron Belloso pero igual es la primera vez que conoce sólo surge cuando es el momento de además se ve que estaban comiendo avanzado bueno por lo que sea no hay martes te voy de una cosa pocas veces en los años que llevo en la selva porque decir esto en los acabo el tiempo Aimar no se podía ayudar aunque sea un solo oyente vale a salir del armario la idea es que me siento satisfecho por cierto quien quiera saber más que entren WWW agujeros negros punto allí tiene muchísima si Eva no sufre en silencio este hombre este no

Voz 1210 14:44 no no para nada este sábado las nueve de la noche tenemos un estreno muy especial en la Cadena Ser con las noches de Mar marcan el suplente Juan Carlos Ortega toma el mando del programa para darle hasta radio una pátina de tradición valores y homofobia el IVA un avance de la línea editorial del programa

Voz 18 15:00 me he venido aquí un momentico Papa saludados pero me voy a ir porque acabo de escuchar que han estado hablando de el día del orgullo eso tiene unos límites

Voz 3 15:14 es la vida

Voz 18 15:16 perdiendo una serie de valores que teníamos antes

Voz 0827 15:20 hacerme con la de límites ya es sólo eso

Voz 18 15:22 el problema que necesita un mero correr poner límites de verdad hijos que soy jóvenes todavía se Stein tenéis que la operadora un porvenir

Voz 1860 15:33 no podéis empezar celebrando

Voz 18 15:36 yo no digo yo tengo amigos que padecen el esto puede llegar a curarse con lo que no podemos hacer presumir una cosa dijo esto

Voz 1210 15:48 se va a convertir todo es verdad Linda

Voz 18 15:51 exacto

Voz 3 16:02 hace unos meses hicimos una encuesta sobre cuál era vuestro día preferido de la semana o el más odiado ya no recuerdo

Voz 1210 16:09 el más odiado el más odiado no tenemos que

Voz 3 16:12 abrir una de de meses porque resulta que a Julián Molina junio le parece uno de los peores meses del año no sé por qué a mí junio me parece maravillosos como que ya empieza a haber ahí no las vacaciones del verano es que todo depende del calendario de de

Voz 1860 16:28 a cada uno organiza para para Julia Molina junio compite confederal por ceder el peor mes del año pero es que encima junio es más largo que febrero

Voz 1210 16:38 totalmente y es que este es el mes en el que empiezas a sufrir calor veraniego pero todavía te toca trabajar es seres Aitor Albizua género estará escuchando ahora mismo no se debajo de un cocotero en algún sitio

Voz 3 16:49 sí pero hoy en el interior de Euskadi iban a alcanzar cuarenta y tres grados yo me he acordado asombró pero cuál

Voz 1210 16:55 pero bueno que estos hace muy largo y nos tiene a todos pendientes de el protagonista de la cara B de hoy el calendario

Voz 1880 17:01 lo primero que es un calendario pues es el sistema de división del tiempo por días semanas meses y años fundamentalmente a partir de criterios astronómicos o de acuerdo con el desarrollo de alguna actividad otra definición es el registro impreso de los días del año ordenados por meses y semanas generalmente incluye información sobre las fases de la luna sobre festividades religiosas sí también civiles es el Candel el este que decimos es el calendario que nosotros nos estamos imaginando pero hoy vamos a empezar hablando del calendario cósmico vamos a ir de lo grande a lo pequeño imaginar que cumplimos toda la historia del Universo en un año son trece mil ochocientos millones de años que los vamos a comprimir en un calendario de un año así lo cuenta Neil de gays Tyson de la serie Cosmos

Voz 19 17:46 es nuestro calendario cósmico comience el uno de enero con el nacimiento de nuestro móvil cada mes representa alrededor de mil millones de años y cada día representa cerca de cuarenta millones

Voz 1880 17:59 bueno pues veréis en ese calendario de años como explica Neil

Voz 19 18:04 dónde estamos veintitrés cincuenta y nueve y cuarenta y seis segundos construcción toda la historia que conocemos sólo ocupa los últimos catorce segundos y todas las personas de las que hemos oído hablar ha vivido aquí todos esos reyes y batallas y migraciones e inventos guerra sí amores todo lo que hay en los libros de historia ocurrió aquí de sus últimos segundos del calendario cósmico

Voz 3 18:33 impresionante este primer capítulo de la serie

Voz 1491 18:36 hemos el tiempo es precisamente lo que miden

Voz 3 18:39 los calendarios a cada uno se puede hacer más largo o más corto un día pues eh

Voz 20 18:46 ver no o una hora puede

Voz 3 18:48 vamos pasa de un minuto los Rolling Stones a los que escuchamos decían del tiempo

Voz 1210 18:53 sí pero es que ese tiempo no se ha medido siempre de la misma forma de hecho hay países en los que se mide de manera

Voz 21 18:59 tardó nuestra el calendario chino tiene trescientos cincuenta y cuatro días mientras el nuestro tiene trescientos sesenta y cinco

Voz 3 19:05 nuestro calendario gregoriano tampoco ha sido siempre como lo conocemos cuando se empezó a usar de hecho enero y febrero ni siquiera existían Pepa Castillo profesora de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja conoce

Voz 1491 19:16 en los cambios que ha sufrido bastante al día

Voz 22 19:19 tienes que empieza la he escrito en un mundo en el mundo romano ya de la Guerra de los trabajos agrícolas entonces Marty era el propio actor del hombre como Guerrero y del hombre como agricultor y en marzo El Mundo además empezaba que todo el si todo el el ciclo agrícola solamente a día diez diez meses claro el problema era que había que adaptar Dwight calendario solar entonces había que añadir más meses pero ese añadieron al final después de diciembre Seseña dieron dos meses después de diciembre hasta que bueno

Voz 0827 19:51 después de diciembre después de diciembre se añadieron enero y febrero

Voz 22 19:54 exactamente los dos meses hasta que bueno para adaptarlo todavía más al ciclo solas se despidió en un momento durante la República que el año terminas y comenzase por el solsticio de invierno con lo cual enero ese dedo para Sarunas los dos primeros meses del año

Voz 1210 20:10 y ese es justo el que utilizamos ahora el que se instauró en los tiempos de Julio César hemos oido muchos debates sobre cambiar la hora pero del calendario

Voz 1491 20:18 todavía no a dar ideas de imagínate la de calendarios que tendríamos que tirar a la basura en la redacción yo diría que hay uno en cada mesa cada uno con su publicidad de una empresa que yo veo siempre desde mi sitio que me gusta mucho que tiene un un hipopótamo

Voz 1860 20:34 ha animales marinos han contado con una moda

Voz 1491 20:37 que parece que sólo resiste aquí con los móviles ya no se ven tantos calendarios colgados en las paredes de las casas

Voz 23 20:44 sí

Voz 1880 21:00 pues estos son los que que ellos sí que habla justo de eso del calendario on the wall el calendario en la pared en el que van tachando los días

Voz 0827 21:09 del que hemos hablado de momento es del calendario romano hablábamos con Pepa ahora del que usamos en Occidente hay alguien que no se rija por esta división temporal pues vine

Voz 1880 21:16 los musulmanes el Ramadán es un mes no es una

Voz 0827 21:20 practica nos lo va a contar Said nadie

Voz 24 21:22 bueno pues en los países musulmanes existen dos tipos de calendarios oficiales uno que es el calendario gregoriano que utilizamos en casi todo el mundo el otro es el lunar cuyos mese también son doce y en el que cada nación es decir cada vez que la luna pasa por los cuatro puntos importantes de su ciclo hasta volver al ciclo inicial corresponde a un mes por cierto que el Ramadán el mes sagrado para los musulmanes en el que desde el crepúsculo hasta la puesta de sol no se pueden ingerir alimentos líquidos ni tener relaciones sexuales también un mes de desconcierto porque nunca se sabe a ciencia cierta a diferencia por ejemplo de la Navidad que es también otra festividad religiosa cuando empiece cuando acaba hasta la noche anterior resulta curioso porque en algunos países incluso tienen a todo un ministerio pendiente de la luna que se ocupa de observarla para anunciar el inicio y el fin de este mes y claro de eso se puede deducir que los musulmanes pagan impuestos para que el Estado les diga qué día deben empezar allí

Voz 21 22:22 Ike día pueden hacer lo que les venga en gana

Voz 24 22:24 desde primera hora de la mañana

Voz 3 22:29 ocho minutos para las cinco las cuatro en Canarias para algunas cosas parece que no hemos avanzado en el K

Voz 1491 22:43 en Dario Franco Primo de Rivera hay otras figuras del franquismo conservan mil ciento cuarenta y tres calles en toda España las sedes que tiene más vías con con estos nombres son Toledo Cáceres Valladolid según la Ley de Memoria Histórica habría que llamar a estas calles de otra manera a efectos prácticos no parece que pasen a las incumple es esta ley porque no recibe ningún tipo de sanción

Voz 1210 23:05 desde esta semana habrá tres calles más en España con nombres asociados al franquismo las tres en Córdoba después de las elecciones municipales del pasado mes de mayo hay un nuevo Gobierno municipal en la ciudad andaluza que se propone recuperar los nombres anteriores pero de una forma un poco original que ha causado lógicamente bastante polémica

Voz 7 23:24 la polémica

Voz 0827 23:28 el Ayuntamiento de Córdoba gobernado por el PP y Ciudadanos se ha estrenado con la decisión de recuperó el nombre de tres vías urbanas de referencias franquistas que fueron sustituidas por la anterior corporación de PSOE e Izquierda Unida en aplicación de la Ley de Memoria Histórica dicen que sólo recuperan nombres que son populares e históricos a hacerlo utiliza una artimaña un punto infantil así la calle memoria del golpista José Cruz Conde será ahora la calle Cruz Conde la avenida Conde de Vallellano ministro franquista será avenida Vallellano irá de Antonio Cañero que fue un rejoneador pero además matarife de vecinos republicanos en su segunda actividad pues era ahora plaza cañero dicen que con esta mutilación se pierde ya toda connotación franquista que es como si en Alemania una impensable calle Adolfo Hitler pasase a llamarse calle de Adolfo estos partidos que tanta prisa se han dado son los mismos que se oponen a la exhumación de Franco porque no es de extrema urgencia son los que consideran que trabajar por la memoria es reabrir heridas aunque la desmemoria parece que no la reabre esta

Voz 1491 24:36 la semana se celebra en Madrid en la Universidad Complutense el mayor congreso del mundo sobre estudios relacionados con la memoria histórica participan en alrededor de mil quinientos especialistas de cuarenta y cinco países

Voz 25 24:47 qué va a intentar

Voz 1491 24:48 con un poco mejor cómo nos relacionamos con nuestro pasado la proyección que tiene nuestra memoria en nuestro futuro Francisco Ferrándiz antropólogo social del CSIC es uno de los organizadores de la cita para entenderlo memoria histórica de un país

Voz 1210 25:01 resulta básico compararlo con el proceso que hayan tenido otros

Voz 26 25:04 eso costó el hecho parte del unos objetivos por dos objetivos este congreso es precisamente son nosotros

Voz 25 25:10 sí sí que vamos a quince años por

Voz 26 25:12 dando la memoria histórica en España tenemos un grupo de investigación allí llego una de las características que tiene más importantes la parte que es interdisciplinar que los estudios de memoria es completamente comparado a nosotros nos basamos exclusivamente memoria histórica en España hacerlo a trabajamos en relación con por ejemplo Argentina Chile actor también Bosnia

Voz 1860 25:31 buenos días Francia Basterra entonces

Voz 26 25:33 que los procesos de memoria son muy distintos comparte elementos comparten comparten agentes comparte tipos de víctimas etcétera etcétera este congreso ese ese marco comparado que esperamos que no sirve para entender mejor lo que dos de los últimos veinte años que el punto de vista pues han sido digamos que no no excesivamente enriquecedores

Voz 1210 25:53 a uno de los elementos que más sorprende a los investigadores extranjeros es el Valle de los Caídos

Voz 3 25:58 según el antropólogo en intento de convertir el Valle

Voz 1491 26:00 en un lugar de reconciliación hace aguas por todas partes porque todo en el monumento todo está pensado para honrar a los golpistas lo primero

Voz 26 26:11 claro la los los seleccionadores extranjeros alucina en coletas español no porque la transición hay que reconocerlo tiene un enorme prestigio

Voz 22 26:18 el Juli osó cumplió voy sostuvo

Voz 26 26:21 sí lo es esas políticas ha servido de ejemplo para toda su afición se otros lugares de mundo y por lo tanto que de repente una generación que ha sido la generación de nietos llega queremos repensar la relación con el pasado y entonces bueno pues empieza un proceso de formación de fosas comunes como todos conocemos no bueno eso de alguna manera ha transformado la persecución de procesos no democratización

Voz 1210 26:42 España

Voz 26 26:45 atendidos lo mismo que están sorprendidos cuando se les llevan a los caídos es que realmente no dan crédito a que un monumento natural de esa que es la escenificación del nacional catolicismo este todavía activo llevamos que la los los discursos los relatos de El sean los mismos que hace cincuenta años estoy discurso relación Michael diferenciaba Isadora de la reconciliación del Valle de los Caídos es más nadadora falacia

Voz 1491 27:07 Boonen

Voz 0084 27:07 es una de las decisiones más importantes de la historia de la música la tomó Andrew Oldham manager de los Rolling Stones cuando una mañana encerró a Keith Richards y Mick Jagger en una cocina y les dijo que no saldrían de allí hasta tener en una buena canción acabada aquella canción fue Jagger y Richards firmaron a medias esté Astiz una canción delicada basada en los estándares de blues que adoraban ambos aunque la canción era buena dúo no tenía claro que fuese el tema que ambos estaban buscando para los Rolling Stones así que acabaron regalando sala a Marianne Faithfull novia entonces de Mick Jagger Faithfull entró en las listas de éxito de Reino Unido con esta canción Richards cambiaron de opinión un año después cuando grabaron este Astiz para su álbum de mil novecientos sesenta y cinco uno de los primeros pasos de una de las parejas más importantes y prolijas de la historia de la música

Voz 7 28:26 eh

Voz 3 28:49 a veces tenemos que ver algo nuestro en manos de otro para darle el valor que merece la historia de hastío

Voz 7 28:55 es By de los Rolling Stones en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal eh eh bueno está primeras con Marina Fernández y Juan López

Voz 27 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0137 30:07 Aída o buenos días buenos días Cataluña se enfrenta a esta hora al peor incendio que ha afectado a la Comunidad en los últimos veinte años los servicios de extinción llevan toda la noche trabajando para tratar de frenar un fuego que ha calcinado ya tres mil seiscientas hectáreas de terreno hay una veintena de personas evacuadas el municipio que se está llevando lo peor es el de Torre del español pero también afecta a La Palma d'Ebre Flix emails las condiciones meteorológicas parece que están mejorando algo durante la noche y por eso en Torre del español creen que estas horas son clave para ganarle terreno al fuego porque con la llegada del sol volverá hacer muchísimo calor incluso hasta cuarenta grados de temperatura estaremos pendientes de la evolución del incendio yo de la política esta noche el canal Veinticuatro horas de Televisión Española ha entrevistado al líder de EH Bildu Arnaldo Otegi que ha eludido condenar Rabelais

Voz 28 30:52 ya de ETA el que digo que lo siento de corazón si en alguna ocasión habríamos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a Second Gloria suficiente no no no no sé si hay más del necesario yo entiendo que ustedes necesitan hacer hoy un tipo de entrevista para pedir perdón porque hoy me están hoy llegamos entrevistando

Voz 0137 31:11 Otegi ha dicho después que nunca se ha alegrado del sufrimiento de una víctima del terrorismo Vox PP y Ciudadanos y la Asociación de Víctimas del Terrorismo han criticado a Televisión Española por entrevistar a Otegi y él ha señalado que los votos de las personas que los han llevado a las instituciones son tan válidos como los de los que lo el que como los de los que lo critican y fuera de España en Italia el drama migratoria ha escrito un nuevo capítulo en las últimas horas en el Mediterráneo el barco de rescate

Voz 25 31:34 la ONG alemana así Watch con cuarenta y dos migrantes

Voz 0137 31:36 a bordo que llevaba dos semanas dando vueltas a que Italia les diese permiso para atracar ha incumplido la prohibición ha entrado en aguas italianas y el país vecino los ha interceptado los agentes de la Guardia italiana han impedido el atraque en el puerto y la capitana podría enfrentarse ahora a quince años de cárcel por lo sucedido corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 31:54 catorce días en aguas internacionales en precarias condiciones con prohibición expresa del ministro del Interior Salvini de entrar en aguas territoriales e Italia algunos de los náufragos rescatados por las y Watch exhaustos querían suicidarse según fuentes de la ONG Por ello la capitana de la nave Carol Raquel de treinta y un años puso rumbo al puerto de Lampedusa a primera hora de la tarde de ayer dos unidades navales de la Guardia de Finanzas Yoon guardacostas sólo consiguieron bloquear las así Watch quince millas náuticas después a la entrada del puerto siciliano

Voz 29 32:27 sin coches

Voz 3 32:29 hay casi hasta Santa María vamos a Lampedusa

Voz 0946 32:32 la autoridad italiana acaba de subir a bordo explicó Karol atrás el bloqueo están controlando los documentos pero espero que el desembarco sea inmediato a la misma hora el ministro Salvini anunció que no permitirá a los inmigrantes que desciendan a tierra y entre insultos y amenazas terminó con expresiones de escaso buen gusto le le equivalente en castellano llano a estoy hasta los mismísimos de hecho a medianoche las permanecía fuera del puerto con los inmigrantes a bordo Stewart hermana de Theresa mucho más expeditiva melón y de la fascista Italia ha propuesto repatriarlos invidentes adiós

Voz 24 33:11 indignas las ondas

Voz 30 33:15 hasta en Lampedusa en Palermo o en Bolonia

Voz 0946 33:18 ya entre otras ciudades grupos de manifestantes han pasado esta noche acampados en plazas para exigir el desembarco de los inmigrantes

Voz 31 33:26 es un cigarrito te cuenta la vida más allá de los grandes titulares

Voz 1995 33:33 ustedes han quitado ya el edredón lo han hecho pues somos los seres humanos dos días de sol y nos lanzamos de cabeza al verano

Voz 1 33:43 adiós como la vida misma Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido Gadea

Voz 0137 33:49 el ser de momento es todo más información en media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 32 33:53 en ese

Voz 4 33:55 servicios informativos

Voz 1 33:59 de esa primeras con Marina Fernández y Juan López

Voz 20 34:22 así íbamos a empezar el jueves en los en lo eh

Voz 3 34:25 formativo y aunque más o menos todos lo sabemos porque llevamos días hablando de ello eh vamos a preguntarle a Luismi Pérez como viene el día en cuanto al tiempo buenos días Luismi buenos

Voz 17 34:36 días compañeros como bien dices casi que sí sacas el dedo por la ventana sales a la calle ya tenemos bastante para saber que nos está cayendo una buena encima en cuanto a temperaturas sí que es cierto que todavía se duerme muy bien en Galicia en muchas zonas del Cantábrico de hecho en zonas clásicas donde hace mucho calor como podía ser el oeste de Andalucía o en Extremadura las noches están siendo bastante soportables al igual que en Canarias no está haciendo mucho calor en esas comunidades todavía hoy nos vamos a salvar del calor más intenso en el resto del país sí que se va a acentuar el calor ya estaremos hablando de calor sofocante en muchas zonas el interior de Cataluña del Valle del Tajo del Guadiana en general en gran parte de Castilla La Mancha Is sobretodo Marina en gran parte del Ebro ida el interior de Euskadi en todas esas zonas de XXXV a cuarenta grados esta tarde en el Ebro y el interior del País Vasco máximas de cuarenta y tres cuarenta y cuatro grados hoy además con unas temperaturas actuales que ya son muy altas veintiséis grados tenemos en Vitoria no en Málaga no en Vitoria ahora mismo veinticuatro hay en Burgos quién lo diría o en Ibiza veintiuno en Sevilla o veintitrés grados ahora mismo en Teruel en Ciudad Real atención también esta tarde con el viento otra vez muy fuerte en gran parte de Castilla La Mancha Aragón el interior de Cataluña La Rioja y Navarra ese viento que como no no va a ser un aliado de los posibles incendios o de los que ya hay un

Voz 1491 36:03 M N se sinceró no estarás pensando aprovechando la ola de calor no estarás pensando en irte de vacaciones y abandonarnos porque si quieres entrenar a los oyentes en el noble arte de la meteorología nosotros

Voz 3 36:16 ver la lista de la compra un par de aparatos

Voz 1491 36:19 hemos para hacernos la previsión en casa nada en dos días Nos dices hasta

Voz 0827 36:22 algo así no no no no no hasta luego no vas todavía yo cogeré vacaciones pero más adelante él también necesito desconectar pero todavía no como son muy masoca quiero estar mucho tiempo todavía seguido y aguantar este calor sino que qué sería de nosotros si no nos enteramos qué tiempo va a hacer

Voz 1491 36:40 no qué herramientas necesitamos en caso de que te de que te vayas de vacaciones unos cuantos días

Voz 17 36:46 bien sino para que cada uno puede hacer de metió mano metió Woman en su casa viene esos aparatos esos instrumentos meteorológicos hoy vamos a hacer ese manual del observador podemos decir cuáles son los instrumentos de cabecera primero hay que tener un termómetro en nuestra casa un termómetro que en este puesto en un sitio adecuado que no esté puesto vamos a poner pues en un balcón una fachada de un edificio donde le pega todo el Solano que eso no sería una temperatura fiable Is y puede ser que sea un termómetro que se llama de máxima y mínima eso que es pues es un termómetro como cualquiera de los de mercurio que podemos tener en casa los en los más tradicionales IU tiene dos tiene dos columnas la temperatura durante el día va subiendo y arrastra una columna y la otra va bajando es como dijeramos que está compensada dentro de esas dos columnas hay unos testigos que se llama I de unas unas piezas de metal en las que cuando va empujando ese mercurio hasta la temperatura máxima va subiendo subiendo y en el momento que empieza a bajar se queda se queda ese testigo de de metal y lo mismo pasa con el la temperatura mínima de ahí que sepamos cada día qué temperatura sido la más alta y la más baja cosa de esto pues que cada día tienes que coger luego imponerse a Piece de metal la tienes que bajar hasta donde están mercurio la tienes que llamémosle así reiniciar es el único cuidado que tiene que tener este aparato un aparato que es bastante barato y que además nos dirá de una forma fiable qué temperatura máxima y mínima por tanto de noche y de día no tenemos en nuestro en nuestro en nuestro observatorio como no tenemos que tener un pluviometría pluviometría una Baratillo para medir la cantidad de lluvia que hay de forma manual existe el que se llama el termo el pluviometría Hellman que yo como las mayores pues en este caso ese el el meteorológico también el aparato básicamente va cayendo esa cantidad de lluvia el mismo aparato lleva dentro una un medidor en el que ya sabemos la cantidad el litros por metro cuadrado que nos ha caído si queremos ser un pelín más pero tenemos pues el cinemómetro y la veleta la veleta todo el mundo sabe de qué se trata pues es de donde viene el viento es un puede ser cualquier Flecha cualquier Gallo cualquier gato dibujado de hierro en una en un mástil en una en un terrado sobretodo hay que ponerlos en sitios elevados Marina y el ánimo metros sería esas cazoletas que van dando vueltas que nos van diciendo la velocidad del viento todo eso lo tenemos de forma manual por tanto se pueden ir comprando poco a poco y montando los en tu casa también hay otro Baratillo que se él el fue el fue sabéis la típica bola de vidrio que que usan los videntes por ejemplo pues en este caso es una bola de vidrio que lleva puesta una franja de papel en la que cuando hace sol esa franja de papel se va quemando y además como está medido en horas Se sabe exactamente las horas de sol que ha habido podemos decir que eso de los el biógrafo es para tener una reliquia o para tener pues

Voz 0827 39:38 curiosidad en tu casa para saber el tiempo que hace en este caso

Voz 1210 39:40 pues ahí tenemos el el pack de principiante es ingeniero lobos para que exigiera fundir la la extra de verano

Voz 1860 39:49 pero muy que es Dios

Voz 1210 39:51 esos utensilios tendrán una una conservación habrá que guardar los de alguna manera para que eso sea fiable no dan un cierto mantenimiento

Voz 17 39:58 habéis oído alguna vez supongo que nuestra audiencia más de una vez aquello de mira hoy vamos a llegar a cuarenta y tres grados en Sevilla a la sombra cuarenta grados a la sombra eso que se dice a la sombra en los porque el periodista de turno no lo día de esa manera sino porque es que los datos son son siempre la sombra a la sombra que significa son que son datos que están o son instrumentos en este caso el termómetro no con la temperatura que están dentro de lo que se llama una garita meteorológica yeso de la garita es como una especie de jaula como una especie de caja en la que tenemos que poner esos instrumentos atención a lo de la garita meteorológica son unas cajas de madera son unas como sensibles de madera que están puestos a un metro y medio del suelo que están pintados de blanco que tienen una forma de persiana que arriba de la caseta tienen un pequeño una pequeña chimenea que están Orient la puerta de entrada la puerta para para para meter la mano y coge los aparatos tiene que estar expuesta hacia el norte Ike todo eso esté sobre césped Oso

Voz 0827 40:57 sobre una superficie que no sea de asfalto

Voz 17 40:59 fijaos si se necesitan requisitos para decir que una temperaturas oficial por tanto cuando nosotros decimos por ejemplo esta tarde llegaremos a cuarenta y tres grados en Vitoria Baser a la sombra bajo esas condiciones que os digo de garita meter

Voz 0827 41:12 la lógica

Voz 1860 41:13 pues casi mejor será aficionado al vino es que está dando ahora mismo es tan fácil no no hay que ser muy rigurosos en lo de la garita

Voz 1491 41:22 está casi tan complicado como encontrar un buen piso

Voz 1860 41:25 no quiso ser Luismi gracias creo que vamos a seguir contando contigo eh mejor que que montar nos nuestra propia garita siempre nos quedará la aplicación que tiene la temperatura de cada mañana

Voz 1880 41:50 de buenas a primeras bombas de Fernández igual

Voz 3 42:15 cinco y doce cuatro y doce en Canarias aprendiz de bruja arroba Pilar Navas lo reconocen Twitter ella chanclas con calcetines en plan Samurai a mí me recuerda los samuráis poquito aunque tiene el pudor eso sí de hacerlo solo dentro de casa ahorra las miradas indiscretas de la gente porque el atuendo veraniego que más desaprobación son las sandalias con calcetines por delante en bañador con calzoncillo debajo yo no entiendo

Voz 1210 42:40 asqueroso que tampoco muy lejos con muchos menos votos así que entendemos que por muchos más portadores están los pantalones pirata y las camisas de manga

Voz 32 42:48 con respecto a la moda del verano yo voy a plantear una que me parece una antigua que es el Shore que utiliza no te destaca para salir lo veo mi hija ahí ende majo es el short cinturón o el verano

Voz 0084 43:08 pero es muy personal

Voz 32 43:11 digo pero bueno la moda no incomoda

Voz 3 43:17 no tiene todo el derecho a ponerse el hilo que le de la gana guitarras de los propios a comentar no y hacen una encuesta sobre cuál es el atuendo veraniego bueno que más daño hace a la vista

Voz 1210 43:27 sí debemos apoyo y un montón de números un fijo de la sección cree que lo peor que se puede ver en la actualidad esa bien con camiseta dan Corina mientras enseña las l'Horta

Voz 1860 43:37 aquí hay un tema también ya de físico más que creo es que ir

Voz 3 43:41 M Ureña va también por ahí no entiende la gente que se pone camisetas apretadas que marcan los michelines oye cada uno se ponga lo que desde la gana esto no no hablamos de tipo de prenda del tipo de cuerpo es otra cosa

Voz 1210 43:53 ya hay gente como el barcelonés que ya habla de un combo que personalmente no entiende sandalias con calcetines y camiseta sin Man

Voz 24 43:59 las horroroso puntualiza que no le gusta el sin mangas dice que con mangas de tirantes ese de tirantes aunque lleve

Voz 3 44:08 Sandare los aceptable pero eh

Voz 1210 44:12 el combo bueno la encuesta sigue

Voz 3 44:13 abierta en buenas podéis también contarnos en e6 ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que moda veraniega daña más la vista si el lunes nos quedamos en la selección

Voz 1491 44:32 la femenina que cayó frente a Estados Unidos en el Mundial pero hoy tenemos una nueva oportunidad con la sub veintiuno esta noche se mide a las nueve a Francia por un lugar en la final de la Eurocopa el seleccionador sólo tiene un interrogante en la alineación el realista Mike

Voz 1991 44:46 gran dudas como estaba Mikel Oyarzabal como está jugador

Voz 34 44:49 mira hoy ha trabajado un poco al margen del grupo luego ya incorporado tan con el resto de compañeros es verdad somos todos muy optimistas yo creo que va a llegar pero vamos a ser un tanto reservados hasta última hora hemos esperas pero bueno yo soy ahora

Voz 1991 45:06 yo soy muy optimista que podríamos decir que hasta mañana a última hora la única duda que tiene es Oyarzabal el resto está todo decidido yes si llega o no llega Miguel

Voz 34 45:15 exacto pausa esperan poco hasta es la única duda que tenemos sino llega uno de más puro vamos a ver no hay que cabe cabe cualquiera puede ser pero conocemos un poco de estilo de evidentemente conocemos como selectiva de defensiva de Francia íbamos a intentar poner un delantero que evidentemente les puede hacer mucho daño hay así que esperemos acertar otra vez

Voz 1210 45:45 vale fichajes Nos acertado Nos acercamos cada vez más a ese uno de julio la fecha en la que muchos jugadores acaban sus contratos y es como si una presa abrirá sus compuertas la semana que viene vamos a ver muchas operaciones inesperadas y quién sabe si ésta que cuenta Antón Meana puede ser una de ellas

Voz 17 45:59 es una noticia que ya ha salido en semanas

Voz 0827 46:02 espero que podemos a avanzar y ampliar un poco en el larguero

Voz 17 46:05 James está con calma esperando por si realmente se abre la opción de negociar con el Atlético de Madrid James sabe que si el Atlético de Madrid traspasa a jugadores como Vitolo a jugadores como Correa el verano se va alargando alargando alargando existiría la posibilidad de que sí

Voz 1210 46:25 ha planteado en fichar al colombiano como digo

Voz 17 46:27 es difícil porque no hay tiempo porque el Nápoles aprieta porque al Madrid le interesa venderle cuanto antes y más al y no al Atlético pero James y que está deslizando que si la información que les llega de sus agentes que el Atlético estaría dispuesto a ficharle en caso de quitarse de encima a Vitolo ya Correa que a lo mejor bueno esperar yo creo que no va a dar tiempo pero esa opción está encima de la mesa un hombre lo tienen tanto en los despachos de Wanda Metropolitano como en la cabeza del jugador que no le agradaría nada quedarse en Madrid para jugar en el Athletic

Voz 1210 47:02 y la semana que viene también empieza Wimbledon el torneo de tenis y seguramente el evento deportivo con más clase del mundo todos los jugadores en blanco todos los espetaba Losail comiendo fresas consumo no ocultos y sin embargo los ingleses ya sabéis que son muy suyos por ejemplo el sistema de cabezas de serie se lo pasan por el forro

Voz 1491 47:20 Pétain Nadal debería ser por ránking el favorito número dos esto da ciertas ventajas en el sorteo no a la hora de que te toque en unos u otros

Voz 25 47:28 si los hilos de ingleses lo va a poner sin embargo

Voz 1491 47:31 de tres Toni Nadal no está nada contento con esto

Voz 35 47:34 considero pues yo yo no estoy hablando sobre de su aire supongo que bueno actúan así porque se sienten especiales se vivir tal vez se creen con derecho se cuadrar las cosas como lleven es un mal principio sentirse alguien especial Tejela que es un torneo muy importante pero sería más lógico que que bajaran en lo que se a todo el mundo

Voz 36 48:05 en dos heridas

Voz 35 48:07 eh que rige en el circuito ATP ingería sería lo más lógico pero tampoco es una cosa que sorprenda ya que lleva muchas aquí lo explicó así

Voz 1991 48:19 sí pero parece que esto es una falta respeto a Rafa

Voz 30 48:23 el número uno durante mucho más temporadas tiene dos títulos en Wimbledon no es un mindundís

Voz 35 48:30 es una falta de respeto sobre todo el circuito ATP sabes porque así tal hay una normativa por quién ves que que actúen sería una falta de respeto a Rafael si actuaran deliberadamente en contra de Rafael Bueno ya si ellos actúan según su criterio su criterio prevalece por encima del de que el resto del año de todo todos los torneos

Voz 1491 48:54 son las cinco y diecinueve las cuatro y diecinueve en Canarias

Voz 4 49:03 vayas donde vayas como pianos hola soy Diego

Voz 21 49:08 lo de A Coruña tengo veinticuatro años y llevo seis meses viviendo en Australia tras acabar la carrera de Periodismo y empezó a pasarse por mi cabeza la idea de un cambio de conocer mundo y empecé a pensar en Australia como ese posible destino lo que esto veo año trabajando para poder ahorrar y poder venirme aquí tras muchos trámites papeles visados lo conseguí el pasado enero el trece de enero concretamente llegué asigne que es la ciudad en la que estoy viviendo con mi pareja que también necesitaba un cambio en su vida y por lo tanto se unió a esta aventura conmigo sin dudarlo ni un segundo y aquí estamos seis meses después

Voz 0577 49:49 ya

Voz 7 49:54 prácticamente hasta el fin

Voz 3 49:56 en el mundo lo más lejos casi que podemos marcharnos vamos a viajar este jueves en vayas donde vayas para conocer a Diego que necesitaba un cambio en su vida este ha ido a buscarlo Australia casi a las antípodas Mainar García buenos días buenos días

Voz 1210 50:10 eh viene otro se viene otro aventurero por lo menos de corazón

Voz 1860 50:14 pues sí nazca la montaña el tema del trekking pero

Voz 1210 50:17 de corazón seguro aventurero además pues vamos

Voz 25 50:19 la doble porque hablaba de ese chico que estaba rondando por allí también es que estos dos gallegos sede de se decide

Voz 1491 50:25 no dejarlo todo hace seis meses irse a era otra

Voz 25 50:28 parte del mundo como decía Marina ya habíamos hablado con Mirella hace unos vayas donde vayas que estaba en Melbourne no sé si os acordáis Illa podemos oler al mismo país porque en vayas donde vayas llevamos tantas historias ya ya dimos tantas vueltas al mundo que hemos

Voz 1860 50:41 decir ya estamos en Australia es muy grande

Voz 1491 50:44 Nos quedan muchos rincones seguro por conocer y habrá muchos españoles en Australia también no he llevo

Voz 25 50:51 están Sydney es la ciudad más grande y poblada de Australia de Oceanía tienen casi cinco millones de habitantes se sitúa al suroeste del país a los pies de la valla del cine como el nombre de la ciudad que ha acogido grandes eventos no sonará de los juegos olímpicos del año dos mil pues digo quería un cambio y aprender inglés y ahí está

Voz 21 51:09 mi decisión de venir aquí vino en gran parte por esas ganas de conocer mundo de tener un cambio Mi vida obviamente de aprender y mejorar mucho más inglés que creo que es algo necesario totalmente a día de hoy para cualquier cosa IS son principal que aún está a mejorar desde que he llegado he trabajado en distintas cosas no mezclar adornada estado repartiendo Flyer se estado lavando platos en un restaurante y actualmente estoy repartiendo comida en bicicleta Mi vida quiso poco rutinaria la verdad porque estamos trabajando trabajamos los dos lo mismo repartiendo comida en bicicleta in la parte buena este trabajo sí que trabajamos lo que queremos las horas que queremos los días que creemos entonces nos pasamos semanas trabajando para ahorrar el luego tomarnos unas semanas de vacaciones ir a visitar distintos lugares hacemos viajes en caravana ya hemos hecho por toda la costa este de Australia ahora vamos a seguir por el norte y poco a poco viendo todo lo que podamos

Voz 1491 52:12 los tenemos que sumar a Diego a esta colección de jóvenes que estamos conociendo en vayas donde vayas que se plantean la vida de una forma totalmente distinta por qué no vamos totalmente y atractiva trabajan lo que necesitan para ahorrar después poder viajar a mí desde luego

Voz 1860 52:29 pues claro planteamientos muy deseable es un cambio de paradigma tremendo porque es pasar de de ser periodista aquí a irte allí a aprender inglés y trabajar al final como libro no repartiendo comida

Voz 1491 52:40 efectivamente y arriesgar para terminar hablando