De Buenas a Primeras (28/06/2019)

pregunta reto Loriga más que nunca porque suponemos bastante acalorados como toca poco podemos decir de la previsión de este viernes veintiocho de junio mucho muchísimo calor más que ayer y menos que mañana no va a servir para refrescar unos pero sí para terminar la semana de buenas cómo queremos hacer a todos los días pero especialmente los viernes así que nos hemos reservado para hoy las mejores noticias de los últimos días

Voz 1210 01:22 Nos dejan titulares como que por primera vez desde la crisis vuelven más españoles del extranjero de los que se van la fuga de cerebros que se quedó durante la crisis está rebajando un poco y además estamos recibiendo a más inmigrantes que en los últimos años dos buenas noticias que compensa un poco la bajada de natalidad que amenaza con dejarnos sin pagadores de pensiones en los próximos

Voz 1491 01:41 los que han vuelto además han encontrado con un aire un poco mejor en dos mil dieciocho Jasen reducido los niveles de contaminación hacías fundamentalmente al tiempo que ha llovido más y ha hecho más viento en Madrid además el sistema de Madrid central de esa zona de bajas emisiones ha funcionado las restricciones al tráfico en el centro han rebajado los niveles de polución tanto en la almendra central como en los alrededor

Voz 1210 02:05 pero bueno aunque el cielo esté un poco más limpio seguro ve con la que está cayendo este calor más de unos está planteando ya huir del país así que otra buena noticia para vosotros a partir de septiembre lo vais a tener mucho más fácil eso sí siempre que sea universitarios once universidades españolas van a formar parte de los súper campus europeos un programa que busca facilitar que estudiantes y personal universitario se traslade a otra universidad europea sin tener que pasar por lo peor la burocracia de ese traslado de expedientes

Voz 1491 02:40 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a ampliar estas y otras noticias buenas noticias para apurar las últimas horas de la Semana de buenas la mejor de las noticias que ya está aquí como quien dice el fin de semana tenemos muy claro lo que estés deseando hacer la mayoría de los oyentes de de buenas

Voz 1491 04:19 pues de de mucho calor estos días de vacaciones en los que nuestros amigos compañeros familiares de empiezan a marcharse de viaje dejarnos algún que otro encargo que no nos queda más remedio que atender aunque no nos hagan sagrado

Voz 9 04:31 Julia de Alicante cuando yo me iba de vacaciones bajaba las plantas al portal unas vecinas y otras que las avisaba pues me las regalan también pedía que me recogieran correspondencia por supuesto también me ha tocado hacerlo a mí por los temas más cotas sino cuido eso ya lo digo porque yo también la tengo y no molesta a nadie estos días que estuve eran Málaga pues lleve a mi Julito pues a un hotel canino no nadie si soy un poco reticente a dejar o prestar cosas pero silo o me gustaría que me las devolvieran en buenas condiciones eso sí las devuelven es lo que mi no es gracia me hace

Voz 1210 05:09 es con diferencia lo que peor lleva es que os pida prestada la tienda de campaña la linterna la cámara sumergible la aquí tenemos algún ejemplo

Voz 8 05:17 o lo que sea para llevárselo de vacaciones

Voz 1210 05:19 qué tan pocos gusta mucho lo de encargaron de la mascota de alguien de alguien como José de Málaga

Voz 10 05:24 buenas pues vaya casualidad que encuestas justo cuando aceptar admitiendo el programa estoy a punto de salir para brujas de viaje ir la tarde pues he quedado con mi hermana para precisamente una de las cosas que se hablar de que pues que venga a sacar en a mi perro y a dar una vuelta al gato y al perro echarle de comer agua y demás eso no que todo yo de vacaciones

Voz 1210 05:48 pudo ya sabéis jornada de reflexión toca descanso de vez en cuando los bienes mandamos las urnas al al taller a que las laven las deje bonitas la encuesta de buenas siempre podéis pensar y proponemos opciones encuestas para la semana que viene que serán siempre bienvenida

Voz 1491 06:03 esos reflexión pero reflexión motín lo que no descansa nunca es la radio con Sergio diez en la producción y Borja González en la técnica empieza de Bono dos minutos para las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias que tenemos un problema con la basura que generamos ya nadie lo cuestiona aquí hemos hablado más de una de de las islas de plástico que flotan en el océano o de la basura electrónica por ejemplo el año pasado generamos sin ir más lejos el equivalente a cuatro mil quinientas torre Eiffel de residuos electrónicos casi cincuenta millones de toneladas

Voz 1210 08:45 no alcanzamos ni mucho menos a reciclar todos esos desechos ni los plásticos ni los electrónicos pero es cierto que cada vez estamos concienciando los más ya sea por ahorrar dinero o por sacarse unos euros extra

Voz 8 08:57 cada vez acudimos más a los portales de compra venta

Voz 1210 08:59 de segunda mano por ejemplo para cambiar de móvil algo Keita

Voz 1491 09:02 me tachó mucho más fácil da igual lo que quieras comprar lo que necesites cualquier cosa que se te ocurra seguro que hay alguien que la venda en Internet

Voz 12 09:09 la mecánica pecas conviertes cuáles es como una vieja tienda de empeños

Voz 0720 09:12 no no que va nosotros incas comerte tanto en tiendas físicas como entienda online puede comprar y vender tus productos eh lo que no se conoce que en en online nosotros vamos a recoger te lo a tu casa así lo quiere vender que eso es una novedad que que tenemos desde hace unos años pero además de eso nosotros ofrecemos otro tipo de servicios como puede ser la venta recuperables si no quieres perder tu producto finalmente como pues

Voz 11 09:40 bueno esto ahora una casa de empeño esto es dejarse tu producto y luego

Voz 13 09:42 días a lo mejor recuperarlo no si lo que pasa aquí

Voz 0720 09:45 a nivel legal es distinto no no tienen la misma implicaciones legales

Voz 13 09:49 pues yo no sé en este caso en el que se ha impuesto tanto en este mercado de compraventa personal digamos

Voz 11 09:55 sí sí sí tiendas físicas como las vuestra

Voz 13 09:57 tienen futuro si estáis sufriendo con

Voz 11 10:00 la venta online no la la competencia siempre

Voz 0720 10:03 de verdad que te te pone las pilas no lo que pasa es que servicios como Dawa el apodo no no tienen los mismos servicios que damos nosotros no todos nuestros productos tienen dos años de garantía

Voz 11 10:12 sí tienen catorce días de devolución

Voz 0720 10:14 esto probados por profesionales lo puede financiar hasta doce meses no entonces nosotros damos una seguridad

Voz 4 10:21 la garantía que que no encuentra

Voz 0720 10:23 en plataformas de este tipo que esquela

Voz 1210 10:26 circular se está imponiendo poco a poco en nuestro día a día como dato de uso de estas plataformas a nivel digital según la OCU dos de cada diez usuarios de plataformas digitales de segunda mano compran habitualmente que ahora

Voz 0720 10:37 cuando mucho el que las personas está más concienciada nosotros de hecho yo nacimos y basados en eso no en en la economía circular es es algo en casa que no utiliza porque no venderlo oí que otra persona le dio otro uso no

Voz 11 10:52 además está creciendo mucho sobre todo

Voz 0720 10:55 el porcentaje de productos en desuso que que encima no están reciclando electrónicos me refiero y una buena opción es venderlo oí que eso siga su ciclo no

Voz 12 11:05 claro la gente supongo que siempre quiere pedir más por lo que tiene de lo que realmente vale lo que tiene

Voz 14 11:09 no jóvenes sí

Voz 0720 11:12 pero nosotros tenemos unas herramientas pararon un pecio que están conectadas con los precios que que tiene ese modelo esa marca imagínate o no o de un Samson según el estado en lo que en en el que nos lo traiga a través de esa herramienta vamos valorando el precio

Voz 11 11:27 qué es lo que más vende a la gente en telefonía

Voz 0720 11:30 sí a consola

Voz 11 11:32 todo tipo de informática animales y lo más raro con lo que ha presentado aquí en la antena de becas convertibilidad que tengo mi abuela yo que sé no han venido con ataúdes eh de segunda mano el segundo cuerpo no no lo estoy seguridad pero lo que sí sé que tardamos nada un par de días en venderlo si se lo llevó un señor para para hacer frente al contrario para me bastante para ir calentando banquillo pero ETA tenían en Salobre José María rollo esa estantería no yo ahí no tendrían la foto de un hijo una canción

Voz 1491 12:09 entre lo más buscado según la OCU los muebles y productos de decoración y bricolaje hilos artículos de deporte y ocio hay libros discos y Tevez

Voz 1210 12:18 sigue conseguimos por un precio aún mejor que el inicial dice este mismo estudio que tres de cada diez compradores han obtenido descuentos y que han sido de una media del veintidós por ciento eh

Voz 15 12:27 en Wall a pop suelen ser habituales estas negociar

Voz 1210 12:29 tienes estarán vendiendo mucho

Voz 13 12:32 no vamos a preguntárselo a alguien que vende tu libro en guapo venga tú sabías que teníamos este hombre José Manuel cómo estás José Manuel buenos días hola buenos días Cuevas yo puedo tiene a la venta el libro de Angela no estar guapo esto solo

Voz 16 12:46 le sean lo puso había leído ya sé que lo podía utilizar toda persona

Voz 4 12:51 esto es valor en qué punto tú decidiste

Voz 13 12:53 pero al que seguramente puede devolver cuando tenga problemas de peso problemas de salud este libro ya no me ocupa mucho espacio en casa y lo voy a poner en guapo esto lo haces con los libros

Voz 16 13:05 no

Voz 11 13:07 pero

Voz 16 13:08 yo me tengo guardado en el ordenador de me me llevaría página hecho poco

Voz 11 13:17 fue coches

Voz 16 13:19 bueno yo vendo muchas cosas en guapo entonces dije bueno pues lo voy a vender y la verdad es que lo tenía vendido pero no logre luego contactar con ir había adelgazado para otro lado cuando habían

Voz 13 13:34 claro pero ya ha habido muchas preguntas sobre el libro esto que lo pone si no se charlatán alarmas o han sido cuatro gatos los que están pregunta

Voz 16 13:42 no me me preguntado me ha hecho ofertas deshonestas hizo que no plazos pero que da para mí

Voz 13 13:48 que tendrán a dos euros aunque eso pasa mucho eh

Voz 16 13:51 sí es que es muy típico de Gonzalo suerte es así muy descabelladas

Voz 11 13:56 quedamos para transacción en tu casa por la noche

Voz 1995 14:01 qué se siente Ángela sabiendo que tu productos culturales son reciclados y que tiene una segunda vida

Voz 11 14:07 bueno mira él ya la ha utilizado después ya dicho venga

Voz 1491 14:12 pues este dinero extra que se puede conseguir vendiendo lo que ya no queremos en Internet nos vendría muy bien para afrontar la temida temporada veraniega de bodas que ya está aquí

Voz 17 14:28 no

Voz 1491 14:31 porque además del modelito el viaje la estancia lo que es ineludible es el regalo y las parejas en lista de bodas

Voz 8 14:39 quieren directamente es dinero fundamentalmente porque lo necesitan entre otros entre otras cosas para pagar la propia boda es

Voz 1210 14:45 una espiral un círculo vicioso lo bueno de esto es que no hay que marcarse mucho pensando que regalar sólo hay que rascarse un poquito el bolsillo pero aún así se plantean dudas

Voz 11 14:54 qué hago se lo doy en un sobre

Voz 8 14:56 transferencia transferencia está bien

Voz 11 14:59 es mejor o es mejor darles el dinero como yo creo que se hacía antes de darles el dinero sobre dárselo a un familiar de confianza que es el que lo está recogiendo

Voz 1257 15:08 hoy me he llegado a encontrar en bodas con digamos cestas de mimbre preparadas para recoger esos sobres con dinero la verdad es que hay un poquito de todo

Voz 11 15:17 sí sí bueno recomendar es que

Voz 1257 15:19 invitación de boda no se debería poner un número de cuenta donde se debería poner ese ninguna nota de protocolo o una nota auxiliar que vaya dentro del mismo sobre de la invitación

Voz 11 15:29 Diana esto de la gente que no da dinero y eso ha supongo que al margen de gente que de verdad está pasando por una mala situación también hay algunos que miran para otro lado no

Voz 1257 15:41 sí ya decimos que hay gente para todo hay gente que sí puede estar pasando mal momento gente que toma la invitación como tal no como que tienen que dar digamos esa gratificación no ese regalo por haber sido invitado pero luego también hay personas que dan sobre los novio y cuando lo abres y está lleno de papeles

Voz 18 16:00 así que tenemos un poco de todo efectivamente ya lo confirmo yo que hay de todo pues

Voz 1210 16:04 igual es un poco para evitar eso no sólo porque estamos cambiando con el tiempo por lo que cada vez es más frecuente que veamos ese numerito de cuenta ese iban junto a la invitación de la voz

Voz 1491 16:13 pero lo que nadie nos dice es cuánto hay que ingresar en la cuenta de lo mínimo siempre dicen es cubrir cubierto pero cuánto cuesta cuerda también hay que plantearse eso no cuánto cuesta el menú hay que quedarse ahí hoy un poco más allá cuanto y quedar en

Voz 1210 16:26 las bodas normalmente nivel digamos

Voz 1257 16:29 a nivel medio en España también va a cambiar la hora en la que nos encontremos lo que se sugiere es que se entre que aproximadamente en precio del cubierto y un cincuenta por ciento más para los novios

Voz 11 16:42 o sea que si el cubierto vale cien una pareja tendría que dar cien doscientos y el cincuenta por ciento más

Voz 1257 16:50 exactamente sería su aproximadamente unos trescientos euros siempre cuando se lo puedan permitir

Voz 11 16:55 vale pero en esto cambia por ejemplo la situación es decir a mí me invita una boda a un compañero con el que tampoco es que tenga mucho trato pero a la vez me está invitando también un familiar con el que tengo unos lazos importantes o un íntimo amigo esto cambia au siempre más o menos debe ser igual

Voz 1257 17:14 normalmente se puede seguir esa regla pero si se casa un íntimo amigo nuestro un familiar muy muy cercano del del núcleo familiar con el que convivimos normalmente se aumenta un poquito más normalmente

Voz 4 17:28 siempre y cuando no

Voz 1257 17:30 lo decidamos hacerle un regalo

Voz 1210 17:32 eh galos son muchas las opciones van desde ayudar al novio o la novia apagarse el traje por ejemplo o hasta juntarse varios amigos y comprar

Voz 1491 17:40 en poco más eso sí hablamos de cosas materiales porque también está la opción siempre de regalar una experiencia

Voz 11 17:45 o un juego porque lo de los jarrones chinos y esas cosas tampoco

Voz 18 17:48 como es habitual ya no sí o regalos sur

Voz 1257 17:52 es eso es lo que lo que iba a comentar regalos absurdos del grupo de amigos que quieren hacer y un regalo poco más de broma y optan por hacer una gymkana para que monten un jarrón y después de montar el jarro tienen que coger una clave para poder sacar dinero en fin se ve muchas cosas más que nada porque las bodas a día de hoy ha cambiado mucho la percepción como si tenían hace treinta años antes invitaba a la familia más cercana invitaba a una comida con tarta y era suficiente a día de hoy todo se ha convertido en una super experiencia donde la comida es importante pero también en todo el tema del fotomatón el tema de el que puedan participar las personas que se encuentran en la moda el tema de la decoración etc etc eso también hace que se encarezca muchísimo más el precio de una boda media hizo que los novios pues en cierto modo puedan pensar que con el dinero que pueden recibir de los invitados les ayude a pagar una parte del gasto

Voz 1210 18:46 resumiendo que lo que hace falta es dinero así que si tenéis una boda próximamente egos Casals dentro de poco a ahorrar pero por supuesto siempre pensando en en pasarlo bien disfrutar

Voz 11 18:56 eso es lo fundamental

Voz 1491 18:57 falta un minuto para las cinco menos diez las cuatro menos diez en Cannes

Voz 19 19:09 las tres erres con Brian Pérez esta sección siempre es divertida pero es que la combinación de hoy y bueno

Voz 4 19:18 con esta combinación lo es aún más Brian Pérez buenos

Voz 1491 19:21 días buenos días verán cómo estás viendo que bueno

Voz 4 19:24 encantado es que te encanta que este Juan López es que con Juan los pero usted decía te como algo distinto que claro no soy vasco como tú y Aitor es que hay todavía

Voz 1491 19:34 además controlan yo no se

Voz 4 19:37 no que que tres etarras nuestra eso bueno os traigo retoño en camino recadito ir retiró playero que os parece pues muy bien retoño retoño encaminó vamos con él vamos a

Voz 1 19:54 ah no pero

Voz 4 19:59 tampoco me extrañaría sería un notición ese día no decida si bueno la verdad no va a ser padre

Voz 1491 20:04 es una de las personas que me he encontrado en la radio así como de repente un día después presta me hizo muchísima ilusión me encantaría verdad que África o me encantaría haber en la radio

Voz 4 20:12 aquí en África vuelve te invitamos fueran un pasillo ancho ser quién va a ser padre no sino Madrid en este caso y ha dado la bomba ahí por eso elegido la bomba es Toñi Moreno Toñi Moreno perdón entonces tocas Un retó ni

Voz 21 20:28 tú

Voz 8 20:31 madre mía bueno con cuarenta y seis años recto en y recto tras haberlo intentado en muchas ocasiones bueno ella decía que era lo único que le quedaba por conseguir en la vida que ya es decir bueno pues ha confirmado que está de poco tiempo hablan Blanco en las ocho semanas y hay que ser muy prudentes ha dicho porque no se puede esconder ni el dinero ni un embarazo sea ella ha reconocido que es verdad no se ha dejado no o que haya una peculiar Bono se ha mostrado desbordada por todas las felicitaciones pero con precaución si si si no pero muy emocionada

Voz 1491 21:06 esta semana son muy poquitas y que cuarenta y seis años

Voz 8 21:08 yo creo que se considera embarazo eso sí sí sí sí sí sí porque mi madre tuvo con cuarenta y tres

Voz 1491 21:14 ya era embarazo de riesgo así cuarenta y seis

Voz 8 21:16 pero lo que está claro es que sale muy bien la cosa ya ves bueno bueno también ha dicho

Voz 1491 21:22 es un estupendo retoños un reto

Voz 8 21:25 mi hijo que ha pedido mucha tranquilidad los medios mucha intimidad y que ha dicho que está deseando estar ya gordita esperando ese ese retoño

Voz 1491 21:33 ya eh así que nosotros nos alegramos forestal

Voz 8 21:35 maternidad tardía es el único motivo

Voz 1491 21:38 para ponerte gorda alegremente sí muy bien pues ojalá que que este Torres que vaya engordando engordando engordando hasta el final

Voz 8 21:52 bueno y vamos con el recadito que lastra SRS la semana pasada hablábamos de todo el elenco de invitados que iban a pasar por la boda de Belén Esteban labor haya sido hemos visto todo esto unos desfiles de modelitos que están en todas las cabeceras de la prensa rosa en España y en una exclusiva en la revista Hola concreta

Voz 1491 22:10 veinte y además abriendo quiero decir alguien docto en grande porque he visto que había otras bodas no que que compartían protagonismo con la de Belén Esteban pero ya tenía mayor Spahic sí sí sí la verdad hay que decir

Voz 8 22:24 porque aunque ha habido muchos titulares sobre la boda hay uno que ha llamado la atención por encima de todos es el recadito que

Voz 4 22:32 la hija de Belén Esteban Andreíta Janeiro ha dedicado ahora haré mi padre Andrea reitera comete el pollo sí va dedicado a su padre cuántos años tienes Andrea Janeiro Andrea ya

Voz 8 22:43 cumplió la mayoría de edad como hace un par de años yo diría está estudiando en el extranjero el de algunos diecinueve o veinte yo propio draft vi bueno hay que decir que pues eso que sin quererlo a Andreíta se ha convertido en la protagonista de la boda de su madre porque por unas palabras muy emotivas en la que hizo llorar a su madre pero no sólo a su madre según cuenta gente que estuvo dentro de la boda realmente a todos los invitados en un discurso en el que agradeció a su madre por Le Duc por su educación una educación materna Moix

Voz 4 23:12 lo demás dejando muy claro la ausencia de su padre en su vida en palabras de

Voz 1491 23:18 los invitados un poco una hostia a su padre músico verso duro con Jesulín de Ubrique

Voz 8 23:24 sí la verdad que sí es cierto que Andreíta siempre

Voz 1491 23:27 todo Andrea este muy vinculada a su madre si no sabemos tampoco si por el comportamiento de su padre que también su madre quiso que fuera así hosca bueno yo creo en tres hijos yo tampoco

Voz 8 23:40 de cada pero en cualquier caso sí que es verdad que al pasar tanto tiempo con su madre que ha sido lo mayoritario pues obviamente la quedado mucho mayor confianza consumado

Voz 4 23:47 que con su padre íbamos con retiro playero ya ni con playa estas temperaturas

Voz 1491 24:02 tenemos es que ni con playas un soporte

Voz 4 24:04 dónde está bueno era igual la temporada de famoseo que se decide en estos meses entre playas bodas como habéis podido observar estas semanas bono con esta ola de calor pues la balanza se inclina hacia la playa concretamente ha saltado a la a la prensa rosa

Voz 8 24:23 las vacaciones de una persona en concreto que es Cristiano Ronaldo ya está

Voz 1491 24:26 claro sí claro digo iba a preguntar ya está de vacaciones pero

Voz 8 24:29 los fútbol de vacaciones también con su querida Georgina Rodríguez en la Costa Azul francesa de vacaciones y con sus hijos pero no están de cualquier manera en la prensa rosa hemos podido ver una una reportaje

Voz 1491 24:41 no sé nada alquilando la sombrilla iraní no no no no no

Voz 8 24:45 Cospedal no un súper yate que cuesta veintiocho mil euros al día y que funcione vale se ha gastado ni más ni menos que ciento noventa y seis mil porque lo ha tenido durante toda una semana en la Costa Azul francesa Bono no tripulación propia tres plantas un tobogán para saltar al agua desde la tercera planta hasta la superficie del mar capacidad para doce pasajeros bueno un reportaje de la revista de la revista Semana

Voz 4 25:10 que es que da hasta un poco de asco de verlo

Voz 1491 25:14 sí a ver te iba a decir que a mí me está dando grima escuchar rosa pero de esto que ves las

Voz 4 25:18 sí pero que necesita hombre yo a mi se me ocurre

Voz 8 25:23 pero me refiero sí te puedes Erin uno más pequeñito con una planta pues un abarca el retiro pues está muy bien también

Voz 1491 25:28 bueno pues el como crucero para pobres que que éste puede él

Voz 1210 25:33 te para Flores que vende Amazon entre enero

Voz 1491 25:36 ya te para pobres que es hinchable que oye es una buena casi para apoyar la fruto de una buena alternativa un barco

Voz 8 25:42 veintiocho mil al día y una quita del Retiro tiene Cabral

Voz 4 25:45 por nativas y la verdad es bueno y nos vamos a ir al concurso

Voz 1 25:53 bueno bueno a ver qué tal

Voz 4 25:57 ya os traigo a una persona que acaba de cumplir los cuarenta y cuatro en su mejor momento personal malo pero mal va por el tema de la canción se dedica a la canción segunda pista pero también ha promocionado otro tipo de cosas como por ejemplo cosméticos a los dos backing nada

Voz 1 26:27 no

Voz 4 26:30 venga protagonizó la ruptura más sonada en España

Voz 1 26:40 ustedes victoria incontestable

Voz 4 26:48 me encantaba la la pista la pista definitiva iba a ser para cuando vosotros vais ella ya ha vuelto

Voz 1491 26:55 para hacer honor a esta canción no no es verdad lo de la foca de las pocas no te lo perdono pero lo he hecho

Voz 4 27:01 todo lo ganado en buena lid ha sido la victoria

Voz 1491 27:04 vamos más limpia visto

Voz 4 27:06 en todo de buenas a primera bueno Chenoa maravillosa que realmente se llama María Laura como ya sabéis que además aparte cuarenta y cuatro años ha anunciado que se va a casar próximamente así que puede ser otra de las bodas de famoseo del verano Ivonne pues qué podemos decir de Chenoa que es maravillosa siete discos de platino dos discos de oro que nos encanta guardó el platino era ciento mira ahora hace lo gana cualquiera copias apuntó es ganar nosotros bueno Brian Pérez muchas gracias bueno mucho

Voz 1491 27:34 ya que viene a

Voz 1 27:43 a Primera

Voz 12 27:44 hay muchas discusiones de barra de bar sobre quién fue el padre del rock and roll tipos que defienden el crédito de Chuck Berry o delito

Voz 0084 27:52 echar que no tiene muchas dudas sobre ello es Madrid Waters que incluso hizo una canción sobre el tema el blues tuvo un hijo y lo llamaron rock'n'roll cantaba Ahmadi Waters en este tema co escrito junto a Brown y que apareció en Heart

Voz 11 28:13 a su regreso la primera línea de la música

Voz 0084 28:16 en mil novecientos setenta y siete tras abandonar Chess Records el sello que grabaron alguno de esos padres del rock la canción Waters va contando ese embarazo incitando a todos los músicos que reclaman esa maternidad el plus los John Lee Hooker los rechaces incluso Soul Men como James Brown What y Redding con esta canción Madí Waters quiso acabar con esas discusiones de barra el blues tuvo un hijo lo llamaron rock'n'roll ese es el padre y la madre lo demás son tonterías palabra

Voz 1491 29:06 el árbol genealógico de género musical hecho canción los orígenes del rock and roll blues cada baby de Madí Waters en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 1491 33:09 así vamos a terminar la semana en lo informativo vamos con la previsión del tiempo la temible previsión estos días del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 15 33:18 hola buenos días compañeros pues más de lo mismo mucho calor de hecho

Voz 4 33:23 hoy y mañana se va a dar el máximo

Voz 15 33:25 de esta ola de calor hizo volvemos a repetir como decíamos los últimos días ola de calor que no vamos a tener en Canarias que no vamos a tener en Galicia ni en gran parte del Cantábrico ayer sí que hacía muchísimo calor en Euskadi hoy empiezan a bajar las temperaturas en el País Vasco pero en cambio ya decimos que sobretodo en el nordeste del país en el Valle del Tajo Diana a gran parte de Madrid de Castilla La Mancha máximas hoy de XXXVIII a cuarenta y tres grados al igual que mañana incluso en algunas zonas cercanas a libro o en la provincia de Lleida cuarenta y cuatro cuarenta y cinco grados cercanos a los cuarenta grados vamos a estar también en la isla de Mallorca y todo el fin de semana con muy pocas nubes estatales si acaso algún chaparrón cerca de los montes de Toledo o la Sierra de Ayllón en el norte de Guadalajara mañana algún chaparrón Cillo en el Pirineo cuidado con las tormentas secas y el domingo sí que compañeros tendremos algunas tormentas más sobretodo en el noroeste del país y en el Pirineo eso ya entrada la tarde el domingo seguirá haciendo calor aunque un poquito menos cuidado otra vez con esas prisas esos vientos del sureste sola nos muy fuertes en las dos Castillas en en zonas de Extremadura de Cataluña del Ebro que lógicamente no van a ser aliados a los incendios que estamos teniendo

Voz 1491 34:36 al margen de la angustia que me acaba de entrar sólo de escucharte de las ganas de oír a Galicia que arrastra desde hace unos días hoy vamos a hablar de fenómenos asociados a estas temperaturas sajarían más

Voz 15 34:49 así es cosillas que podemos ver estos días y que sobre todo se ve los días de más calor lo primero

Voz 8 34:54 quiero traer es un fenómeno que la gente puede confundir

Voz 15 34:56 con un tornado Hinault es un tornado un tornado se forman tormentas severas en tormentas húmedas que se llama óseas descargan lluvias o granizo en este caso con cielo despejado sol lo que se llaman las Toll banderas Toll maneras o viable Lillo de aire en un nombre curioso

Voz 11 35:12 son unos son unos fenómenos producidos por él

Voz 15 35:14 la altísima temperatura de las tardes en zonas en las que hay mucho polvo polvo o incluso algo de desecho estamos hablando de algo de basura por ejemplo muchos papeles en suspensión más que en suspensión en el suelo

Voz 1491 35:27 hablamos de la de la bolsa de plástico voladora de América

Voz 4 35:30 Andy activan la última imagen icónica de ay ay ay

Voz 15 35:35 pues estamos hablando de una bolsa no sino un montón de bolsas que pueden dar vueltas

Voz 11 35:38 la vez por tanto que se van creando

Voz 15 35:41 vinos cómo se crean bien el aire caliente cuando están tan cuando sube tanto la temperatura el Aires hace menos denso y sube al subirse hace turbulento osea empieza a rotar sobre sí mismo y empezamos a ver esos líos esos remolinos de de de polvo que no tienen no son no son activos que no provocan daños en la mayoría de los casos aunque son engorrosos porque si pasan por tu casa de la ensucian completamente pueden recorrer cuatro o cinco kilómetros a lo sumo también como máxima altura pueden tener cuarenta o cincuenta metros son aparatosos de ver pero yo os digo son completamente inofensivos

Voz 1210 36:14 bueno el nombre es precioso habría de aire nos quedamos con él y nos quedamos tranquilos de saber que son inofensivos si te quería preguntar por el el polvo que se monta ahora Historia tanto calor si tiene algo que ver con con esos oles tan grandes que se dan al atardecer y ese tono tan

Voz 11 36:28 Jito pues sí de hecho también

Voz 15 36:30 no bastante típico de la de la de los días más calurosos del año y eso se le llama la calima Calima hay dos tipos está a la que todo en todo el mundo en Canarias conoce que es ese polvo en suspensión directamente que deja el cielo completamente blanquecino ir reduce la visibilidad de ese polvo del desierto que viene a Canarias cuando sopla el viento de Siroco del del este sureste el viento típico en Canarias es el Elíseo por eso no tenemos muchos días de calima en cualquier caso cuando será en la península es de la misma cantidad de polvo que se genera en la península por los campos secos por los bosques que tienen poca cantidad de agua esas mismas temperaturas crean brisas esas mismas corrientes de aire que se crean cada día de ese polvillo se va levantando empieza depositarse a sentarse a últimas horas de la tarde donde se deposita pues en las partes más bajas de la atmósfera de aquí Juan que cuando se va haciendo de noche mejor dicho cuando va tarde diciendo el sol se vean muy rojizo por estas partículas de polvo IU también ese polvo lo que crea un efecto óptico que hace que el sol se vea mucho más grande cuando se oculta o por ejemplo la luna cuando sale también se ve mucho más grande hay que decir ya lo comenté una vez que la luna tanto cuando sale como cuando está encima nuestro a medianoche por ejemplo siempre tiene el mismo tamaño

Voz 1210 37:41 pues a ese polvo hace un poco de efecto lupa prácticamente no

Voz 15 37:44 si hace efecto dispersión como una especie de lupa Sisi y además de darle ese tono rojizo al sol

Voz 1491 37:50 bueno pues además de día brillo de aire de hacer ese efecto aumentó en la luna de dar ese tono rojizo al atardecer otro fenómeno asociado a estas altas temperaturas es que todo el mundo pone el aire acondicionado

Voz 11 38:04 habrá sin pensar sin pensar al máximo

Voz 1491 38:07 cuál sería la temperatura idónea para el aire acondicionado

Voz 15 38:10 a ver la gente puede estar pensando yo lo pongo a todo trapo y que sacan Karan vanos del coche o de casa no la temperatura ideal son veinticuatro o veinticinco grados pero los días de máximo calor los podemos tener una temperatura diferente mirad la regla podríamos decir así entre la temperatura que hay fuera la temperatura por tanto ambiental la que tengamos dentro del coche o dentro de casa no puede superar los dieciocho grados

Voz 11 38:34 nadie diría si si hay más de dieciocho

Voz 15 38:37 dos de diferencia estamos en peligro a la hora de salir a la calle nos puede dar un golpe de calor o bien a la hora de entrar al coche

Voz 11 38:42 qué nos puede dar un pata tus del frío que hace

Voz 15 38:45 tanto si estos días imaginemos llegamos a cuarenta y tres cuarenta y cuatro grados en ciudades como Zaragoza llevar el coche a veintiséis grados nos hará estar de lujo y una cosa importante la gente tiene la costumbre de cuando se mete en el coche cuando hace muchísimo calor cierra ventanas impone el aire acondicionado no hay que cogerla y la mejor forma de refrigerar Un coche es la siguiente coge llegáis al coche imaginados de la playa el coche está sesenta grados y es así hay que abrir todas las ventanas las primeras las de atrás osea la del maletero por ahí es donde se escapará el máximo aire caliente es el maletero lo primero que hay que abrir luego ventanas después ir en marcha meternos en el coche aguantar un poquito durante tres o cuatro kilómetros ir con el aire puesto ya pero con las ventanas abiertas el aire se va a renovar dentro el aire ventilada y luego cuando empieza a bajar la temperatura podemos subir las ventanillas tener el coche a eso a veinticinco grados

Voz 11 39:34 eso no lo hago nunca eso primeros kilómetros entiendo yo hago

Voz 1210 39:36 el maletero cerraron con Ferraz

Voz 4 39:41 sí

Voz 1491 39:41 no entiendo nos varia aún así yo no lo hago nunca oye hecho aquí un cálculo rápido vas a tener cuarenta y cinco grados en algunos puntos mañana entonces eso significa que tendríamos que tener el aire acondicionado

Voz 11 39:54 a veintisiete grados Luismi practicamente inundaron mentir

Voz 15 39:58 siete pero parece que esa calefacción pero no no la temperatura ambiental de fueras tan alta que nosotros notaremos un confort brutal con esos veintiséis veintisiete gracias

Voz 1491 40:08 yo no conozco no conozco el estado de confort a veintisiete grados sino es metida en el mar

Voz 15 40:13 nueva prueba ya verás a cuarenta y cinco grados fuera tú pon por ejemplo en Madrid llegaremos a los cuarenta y uno más o menos

Voz 11 40:19 veintiséis verás que bien estas si yo tuviera era condicionado ya de la derecha

Voz 1491 40:26 lo ponía vamos no te hacía hoy ni caso no hay gracias adiós buen fin de semana

Voz 25 40:32 eh eh

Voz 1 40:43 de esta primeras con Marina Fernández igual

Voz 26 40:54 hola soy más de Madeleine nada más escuchar la encuesta me acordé de mi profesora de literatura me hizo sentir muy especial cuando me puse una matrícula de honor por un comentario de texto que le hice al libro El árbol de la ciencia me dijo que que sabía ver más allá del texto que me gustaría que todo estudiante tuvieron una pro profesor una profesora que al menos una vez hiciera sentir eso es muy importante

Voz 1491 41:25 con el curso ya terminado nunca estaré más hacer un pequeño homenaje a los profesores que nos han cambiado la vida como le pasó en Madrid con su profesora de literatura

Voz 1210 41:33 es una de las encuestas más especiales que hemos hecho en en de buena

Voz 1491 41:36 a veces motiva seguro que nos ha dejado historias

Voz 1210 41:39 tan entrañables como esta de Joan de Algeciras

Voz 1 41:41 el profesor me marcado me primero de la ESO

Voz 27 41:47 venía de una familia que ninguno de ellos nada eso tenía todas las papeletas para seguir ese camino un acuerdo que hizo una redacción iré a la voz me dijo que podía dedicar a eso pese a todo porque estoy en la carrera de Periodismo darle la gracia póster realmente lo apenada persona que confió

Voz 1491 42:06 un abrazo Yuan el poder inmenso de los profesores que responsabilidad

Voz 1210 42:10 es cierto que luego tiene unas vacaciones que son bastante fuertes pero no ves aquel pillada Cecoma

Voz 1491 42:15 sí desde luego pues hablando de cosas poderosas esta semana hemos tenido en nuestra primera encuesta olfativa

Voz 28 42:21 hola soy Rafa Muñiz de este loco eh chicos de buenas a primeras quería proponeros ya que estáis preguntando por los malos olores de la comida hay habéis comentado y la situación de Juan López todas las semanas comiendo esa coliflor delante de todo el mundo en mitad de la redacción que huele fatal yo os propongo que porque directamente no prohibidos o hacemos una especie como

Voz 1491 42:45 en la redacción de que hay que decir que estas demanda todavía no las traídos de que ha surtido efecto

Voz 1210 42:51 estoy me estoy acordando un arsenal de coliflor vayan mover el el microondas la reacción encima de la mesa es Rafa unit voy a hacer ha ido Paulson

Voz 1491 42:59 si es que está claro que la coliflor es la comida más apetitosa también para los oyentes sesenta y uno

Voz 1 43:04 por ciento de los votos arroba de buenas por delante incluso del pescado un saludo desde Brujas

Voz 10 43:12 eh pues el Málaga lo más típico son los espetos de sardina yo es uno de los goles que más jodido sobre todo si le da por el azar sardinas en su casa lo que el edificio entero se quedó oliendo a a sardinas durante bastante tiempo

Voz 29 43:30 un abrazo José

Voz 1491 43:32 bueno ya sabes Juan apunta telón de quieras pero que no se te olvide el olor a condición es muy malo

Voz 1210 43:37 la estigmatizando injustamente aquí puedes mandar tu

Voz 1491 43:40 Mel a ti mismo un Whatsapp se que es lo que hacéis y también los oyentes pan olvidaros de nada o puedes ponerte posts nada de coliflor aunque siempre corres el riesgo de acabar enganchado como Álvaro de Aranda de Duero Burgos

Voz 30 43:52 durante cuatro años y medio escribió una tesis doctoral en la idea es que este venía ni nunca era la ocasión buena para juntarnos viendo para desarrollar las tal que lo apuntados en un post y lo pegaban pues a la pantalla al borde de la pantalla a la mesa y empecé a notar muchas más cosas muchas más cosas en voz exiliado tenía espacio para total al fin de la que había acumulando un taco depósitos escritos que no te

Voz 29 44:19 realmente ya cuento de que venía cada cosa sí que consejo importante no apuntabais las cosas importa

Voz 1 44:27 antes

Voz 1491 44:46 también estamos dos que no tenemos remedio hoy da igual cuántas alarmas agendas calendarios o Whatsapp nos enviemos porque somos rehenes eternos de nuestro despiste son las cinco y cuarto las cuatro y cuarto en Canarias

Voz 1 45:02 no

Voz 31 45:02 sí

Voz 1491 45:13 y en el año mil novecientos setenta y cinco en España sólo el dos por ciento de los niños nació de una madre soltera ahora mismo nuestro país casi cinco de cada diez bebés son o bien de madres solteras o bien de parejas que no están casadas embargo hay un tercer caso que vamos ni siquiera tiene estadísticas ser madre de improviso de un día para otro lo que le pasó a Maite fuga Rondo tengo buena Borgia a sordina

Voz 0720 45:39 pequeñitas digo algo muy difícil conciliar mi vida de madre soltera como con el Balonmano a este nivel bueno creo que me voy a buscar un futuro hay una estabilidad para ellas en en Pamplona

Voz 11 45:59 Maite era hortera

Voz 1210 46:00 mano en el Bera Bera de San Sebastián que es el mejor equipo de balonmano que hay en España pero un día recibió una llamada de servicios sociales y de repente se convirtió en madre de dos niñas pequeñas

Voz 32 46:10 hoy por cierto Mighty cómo se produjeron las circunstancias para que de repente te encuentres con madre soltera ya pues sí la verdad que si el embarazo al nada bueno pues estas niñas que son mis sobrinas hijas de enviar malo estaba viviendo un una situación un poco difícil con sus

Voz 11 46:29 padres hay servicios social

Voz 32 46:32 les de Pamplona se decidió meterse de por medio oí bueno llega una circunstancia que decretaron desamparo oí bueno pues en un centro de acogida y bueno durante ese tiempo hicieron una valoración de idoneidad en la cual los familiares pues determinaban cuál era el más idóneo para para el cuidado de estas ni así de mil aunque fue que era yo y no lo Doni

Voz 1491 46:57 un segundo así que Maite dijo que sí que aceptaba el encargo de criar a sus sobrinas lo que pasa es que ser deportista de élite viajar cada semana entrenar toda esa rutina tan diferente a la de un trabajador convencional que ya lo tiene difícil no no resultó bueno llevadera para hacerse cargo de

Voz 11 47:13 dos niñas tan pequeñas dos años y ha sido estos labores

Voz 4 47:21 cambia pues

Voz 32 47:23 como se suele decir cuando eres padre que te cambia la vida no sabes hasta hasta que lo eres hay sí la verdad es que me encontré con un rollo totalmente diferente al mío oí al que te tienes que adaptar pues pues eso pues ya no deje de ser Maite jugador al mano para ser Maite Madre soltera jugadora de balonmano lejos de casa sí

Voz 1491 47:49 sí y con unas niñas que encima pues tampoco podían hacerlo

Voz 32 47:51 la Sagrada Familia entonces bueno pues eso imposibilitaba que yo pudiera ver a mi familia también pasamos Navidad juntas Semana Santa verano así

Voz 1210 48:01 es la parte positiva de la historia las niñas pasaron de una casa de acogida a vivir y ser feliz con su tía pero Mayte fue poco a poco descubriendo que su trabajo cada vez era menos importante

Voz 12 48:12 psicológicamente cuando fue ese momento que tú dijiste esto ya no es sostenible

Voz 32 48:17 pues ha sido con el paso el tiempo la verdad casi un desgaste diría yo porque la verdad es que cuando se me presentó esta situación yo era propuso a Club club desde el principio me ayudó bueno poco a poco me he ido superando no oí a rendimiento físico bajo un poco ya no está tan centrada la sino que estaba más centrada en ella Si bueno al final programar cada semana planificar la vida de las niñas y la mía pues ha sido ha sido un desgaste que que bueno que llega un momento en el que ponerse la balanza dices no no puedo ser las dos cosas yo dos años

Voz 1491 48:52 pues de acoger a sus sobrinas Maite sea retirado del balonmano si esa tristeza esa derrota momentánea se ha visto totalmente recompensada por un detalle que bueno para cualquiera podría son una tontería

Voz 32 49:03 la normalidad por cierto estamos hablando ahora nos diálogo aquí están haciendo pues ahora están en música haciendo una extraescolar que el viernes tenemos función seguramente tendré que llevar purines

Voz 4 49:16 eso es

Voz 32 49:20 si a ver qué nos depara así que eso no nada están aprendiendo pues ángulo no en el triángulo las claves ahora empieza es lo no aprende las notas si bailarán no muy bien pero ya verlas hay que son niñas normales es lo que más me emociona que sean normales

Voz 1491 49:48 no miramos a nadie no queremos decir nada con esto pero los programas de zapping los programas resumen de lo mejor de otros programas bueno yo creo que siguen siendo tendencia

Voz 1210 49:57 por eso mismo acaba de estrenarse en Movistar dar cera pulir cero que supone el regreso a la parrilla de Patricia Conde y Ángel Martín con una fórmula muy parecida a la que les dio el a la que les dio el éxito con Sé lo que hicisteis

Voz 18 50:08 yo soy un ejercicio chulo eh lo de destripar y hacer broma ahí hacer chanza de los programas y las series y lo que sea de la propia

Voz 13 50:15 la plataforma es que no tuve que lo pidan ellos que es lo más raros raro dice que te llamo

Voz 11 50:22 tan seguro

Voz 12 50:25 sí sí sí entonces te das cuenta que realmente quieren eso entonces es divertir yo estoy esperando ver cuando dice no vamos a aflojar un poquito no

Voz 11 50:31 es muy interesada en lo que hace y las píldoras estas de Instagram en las redes porque le da

Voz 8 50:37 a pie a la gente a saber lo que sí