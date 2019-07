De Buenas a Primeras (02/07/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:18 cuenta hola qué tal es martes dos de julio y en Villamartín Cádiz hay diecinueve grados a esta hora las temperaturas máximas siguen bajando poco a poco en el sur del Tajo y del Ebro van a rozar todavía los treinta y cinco grados íbamos a tener de nuevo tormentas en puntos del interior y del este de la península cuando parecía que podíamos dejar de hablar de las altas temperaturas ahora acaba

hemos superado la hora a la ola de calor resulta

Voz 1491 01:28 que tenemos que retomar el tema porque el calor Nos va a costar de aquí a dos mil treinta el equivalente a siete mil setecientos puestos de trabajo sólo en España

Voz 1 01:39 vamos a ver si explicamos esto lo que se va a perder es fuerza productiva por culpa de las temperaturas que provocan en lo que se conoce como estrés térmico esto significa fundamentalmente que los trabajadores que están expuestos a mucho calor a temperaturas por encima de los treinta y cinco grados no pueden rendir lo suficiente es decir son menos productivo

Voz 1491 01:57 la mitad de toda la productividad laboral que se va a perder en el sur de Europa será perder aquí en España senos va a derretir por el calor el rendimiento equivalente como decimos a siete mil setecientos puestos de trabajo fundamentalmente en dos sectores la agricultura y la construcción

Voz 1 02:14 los datos son de la Organización Internacional del Trabajo y sus estimaciones a nivel mundial son aún más pesimistas que es fijamos en España en total en todo el mundo la caída de la SER equivalente a prescindir de golpe y porrazo de ochenta millones de puestos de trabajo y como siempre los más afectados van a ser los países más pobres África occidental el sur de Asia y América del Sur

Voz 1491 02:40 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a detenernos con más detalle en este informe de la Organización Internacional del Trabajo ya intentaba explicar en qué consiste esto del estrés térmico que es otra consecuencia más del calentamiento global

Voz 1 02:52 vamos a repasar también las posibles soluciones las medidas que propone la OIT a los gobiernos para evitar este impacto del calor sobre la productividad a los trabajadores y que le va a costar la economía mundial de aquí a dos mil treinta unos dos mil ciento veinticinco millones

Voz 1491 03:16 sí nuestra receta particular contra el calor es un buen helado en lo que no nos ponemos de acuerdo nos ponéis de acuerdo los oyentes es en si es mejor con cucurucho o venta Rins

Voz 1 03:32 los ocho tres tres dos tres siete cero cuatro es lo que preguntamos en la encuesta de hoy en arroba de buenas en Twitter qué tipo de helados gusta más y tenemos empate prácticamente prácticamente entre los que toméis en Tarragona y los que preferían comeros también el cucurucho un buen helado

Voz 9 03:47 me da igual un tutti fruta un pues en ella lo que sea se saborea más cuando lo tienen ningún sabor por el medio galleta N ni nada por el estilo por lo tanto en mi voto es para comer en la venta Rina saborearlo mucho más que eso

Voz 1491 04:06 Diego de Zaragoza con su defensa de la reina no le gusta mezclar sabores aunque yo creo que la mayoría de los que renuncia al cucurucho lo hacen por otra razón

Voz 10 04:16 con esos buenos días Julia de Al la ACA la cuna del mejor helado chicos y chicas lo primero que hice cuando llegué a Alicante fue al clásico Paseo de la Explanada del Puerto a comerme en el lado de turrón es como si te estuvieras comiendo una tableta de Jijona lo comenta Rina porque si además pido el cucurucho de galleta me lo como también y entonces me tienen que ingresar en un monasterio de clausura por cargos de conciencia también me gustan de chocolate negro

Voz 8 04:47 Nos ha salido chovinista Julia

Voz 1 04:49 a José de Málaga que está de vuelta de sus vacaciones Ánimo José por cierto le gusta también otro tipo de lado que no seis comentando mucho y que no hemos incluido entre las naciones de la encuesta

Voz 11 04:58 buenas pues a de lado me gustan de dos tipo lo que aumenta Rina o bien los que son tipos Ann Hui que llevan la calle está por arriba por abajo otro que llevan chocolate la gaita también y demás de sabores entrar reina lo que me gustan sólo frutales de Mango oliva limón así más de ser más refrescante aunque creo que preguntar por los sabores pero bueno hay lo tengo también

Voz 1491 05:23 un abrazo José preguntamos por el tipo de lado por el formato pero ya sabes que en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro nos podéis contar lo que queráis lo que os apetezca como Luis de Granada

Voz 12 05:34 es mejor el lado tiene comida en la vida fue Javi ha vuelto a encontrarla en mi vida era un legado de caramelo de café con leche eh sobre un crujiente de galleta chocolate blanco algo delicioso que llevaba directamente a la infancia aquellas pastillas de café con leche que ha suscitado es con furor que dejaban la boca cerrada y no podían salir total

Voz 1 06:01 también tira de nostalgia José Luis de San Blas Madrid

Voz 13 06:04 soy más de los lados con galletas de Barquillo helados al corte que bien los cortaban hoy compró un bloque y soy incapaz de sacar dos trozos iguales de de dar un corte lo más vertical posible en los cucurucho sigo haciéndolo eh lleva momento en que empiezo empieza a comer por abajo a sorbos

Voz 12 06:46 hoy la madre de Madeleine

Voz 14 06:51 no Pacino pone muy antiguos muy vintage pero hay algunos que son de ello Good entonces se ponen sentar Rina y luego tiene un top in el tope en tu puedes elegir una cosa súper Natura el tipo no fructifica puedes poner chocolate o o nueces pistachos o no la puedo es holgadas Mikko yo voto por ese aunque ya no lo como pero no por el azúcar sino por la grasa que es que siempre echamos mano de la azúcar pero en realidad es mucho peor las Grace

Voz 8 07:26 tras más de mayo y me voy a cuadrar lo siento mucho elevados helado el yogur yogur no se pueden mezclar las cosas así que tengamos afectan para la encuesta sigue abierta en Twitter arroba de buenas qué tipo de helados gusta más de ocho almendrados o Polo la

Voz 1 07:42 la cosa está entre las dos primeras ocio aunque es

Voz 1491 07:44 en otra sobre la mesa como Inma de Madrid en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro mas no a costa de que Juan os eche la bronca Sergio diez están a producción y Borja González en la técnica a falta de un helado que echaros a la boca podéis echaros un poquito de radio al oido empieza de buenas a primeras

Voz 1491 10:33 en la escala de la mala suerte de la mala suerte en fin entre comillas en la vida hay hay diferentes niveles no la categoría más debe sería pisar un chicle o una caca de perro de esas que no recogen los dueños poco cívicos luego en el nivel intermedio tendríamos pues por ejemplo que coches te deje tirado en la región de Murcia en pleno verano ya es una cosa más seria y en lo más alto de la pirámide estamos hablando de desgracias de poca trascendencia evidentemente estaría por ejemplo tener un al lado a un bebé llorando en un vuelo transoceánico salvo salvo que su madre sea tan maravillosa como esta

Voz 17 11:08 es una mujer cogió un vuelo de Seúl a Estados Unidos que es un recorrido de más de diez horas y antes de que el vuelo despegarse Se levantó junto a su hija y entregó a cada pasajero más de doscientas personas un paquete en el que había gominolas caramelos tapones para los oídos y una nota que decía Hola soy Jumbo tengo cuatro meses hoy voy a los Estados Unidos con mi madre y me vuela para ver a mi tía estoy un poco nerviosa y asustada porque es el primer vuelo de mi vida lo que significa que puedo llorar o hacer mucho ruido intentaré ir en silencio aunque no puedo hacer promesas por favor discute

Voz 1 11:50 pero es curioso porque esta noticia ha coincidido en el tiempo y lugar con la visita de Donald Trump a Corea bueno a la zona que haya entrenado Coreas que es como la yunquera pero sin camiones

Voz 1491 12:00 sin lo cual no ha sido una el trampa habrá repartido gominolas que lo acompañaban en el Air Force One

Voz 1981 12:13 al Trump se adentra en Corea del Norte buscando el baño

Voz 1981 12:21 Pablo Iglesias llega al Congreso empapado porque sigue sin saber programar el riego automático

Voz 0573 12:26 tiene los ojos irritados porque he hecho demasiado cloro a la piscina

Voz 1981 12:30 Almeida retira los dos leones de la escultura de la diosa Cibeles si añado motor diésel al carro

Voz 0573 12:36 el alcalde renuncie a su despacho y trabajará en el coche dando vueltas alrededor del ayuntamiento

Voz 1981 12:41 SER Brad Pitt Scarlett Johansson mejora las relaciones sexuales según un estudio

Voz 0573 12:46 lo se expertos recomiendan ser multimillonario para que no se pierda la ilusión de los primeros días

Voz 1981 12:53 una niña sin prejuicios permite que su Barbies SBS con un dinosaurio

Voz 0573 12:57 Ken ha salido del armario y ha besado con el mando de la tele

Voz 1981 13:01 crean una crema contra las quemaduras solares que te hace resbalar no te deja salir de casa para ir a la playa

Voz 0573 13:07 basta con un dársena en la mano para no poder abrir la puerta de casa hay estar totalmente protegido del sol

Voz 1981 13:14 no introducirse un cigarrillo encendido en la boca ya es el método más efectivo para dejar de fumar

Voz 0573 13:19 en las cajetillas de tabaco tendrán que informar también de que no fumar tampoco te libra de la muerte Fumar puede matar Fumar también aspirando

Voz 1981 13:28 los expertos alertan de que tras un desastre nuclear sólo las cucarachas y los humanos disfrazados de cucarachas

Voz 0573 13:34 sorprendió la radiación es muy peligrosa pero también muy tonta y fácil de despistar

Voz 1981 13:40 los turistas que visiten Venecia tendrán que llevar un cubo y regresar a sus casas sabiéndolo

Voz 8 13:45 para los que visiten Barcelona tendrán que llevar

Voz 0573 13:48 es una piedra para la Sagrada Familia

Voz 1981 13:51 Frigo crea un Frigo Pie con las uñas largas para fans de Rosalía

Voz 16 13:55 también está trabajando en el nuevo cayuco para fans de Nacho Vidal

Voz 1491 13:59 oye podíamos darles incluido en la encuesta

Voz 1 14:02 si el frigo la innovación refriega

Voz 1491 14:05 pie con las uñas largas de Rosalía el el tipo para fans de Nacho Irán no sé si te abre el apetito la encuesta

Voz 1 14:12 bueno son una cinco casi cinco menos cuarto y lo hasta ahora sí yo al llegar a casa es que destrozó la nevera

Voz 1491 14:17 hombres que si hay quien no hay quien duerma bueno pues vamos a hablar además ahora de nuestro animal favorito este lunes ha estado en la SER el chef Sánchez el cocinero del restaurante temático

Voz 18 14:28 yo cochino ocasionó lo centramos sola lo que es la careta oreja y orejas y bueno morro hablada rapadas Agro de pecho hecho tome las costillas chuletas cinta solomillo solomillo con ello también bonita rabo paletilla falda falda panceta claro digo nada sin chicharrero que nada más que eso del sí sí sí mejor poco y bien trabajado que querer abarca muchas curiosidades que habéis dejado fuera porque es que no bueno la mirada la mirada mira el cerdo es muy difícil de plasmar de comer y de comer

Voz 1 15:04 de comer este chef ya vemos que su nombre de recetas tradicionales no está a favor de esa cosa algo reino por nada tampoco está muy a favor de estos cocineros que van disfrazados para él es sólo es fundamental su trapo

Voz 18 15:16 vamos al tema Sánchez porque sobre su hombro nunca nunca ha faltado su trapo además siempre ha sido mucho más contrajo ayer sobre Diego ha sido mucho más contra pasó otros mi compañero durante ese año tramado un tándem gastronómico perfecto era mucho más que que tú trapo descarte las manos verdad Telia daba esa mancha de un plato para que ese secaba vaso limpiaba la sangre de la tabla aceite el suelo otra pues también jugar el sudor de la frente a frente al cuello de las axilas ese chorrito de cerámica oído que se retienen que lo así esas sí era ya si estuviste usted reaccionaban tuviste con tu tras dieciséis años y esto es importante

Voz 19 16:02 lavar lo nunca a centrar sin la lavarla

Voz 18 16:06 meter la lavadora hubiera sido como limpiar mi legado Sala

Voz 1491 16:10 el hablábamos de la caducidad del amor los matrimonios en España durante media dieciséis años y eso es justo lo que ha durado la relación de del chef Sánchez con su tras posible

Voz 18 16:22 a los dieciséis años acumulando mierda Iruña el trapo adquiere vida propia evidencia de que ella no hubiera ese era el trapo de nadie que abre su propio rectoral el trapo ropa vieja sí soy no me dicen Sánchez que usted ya lo lleva a poner el hombro no no a mirar la parte delante mucho va práctico porque disimula también la botella de Pisco

Voz 1491 17:05 casi seis de cada diez españoles creen que pagamos demasiados impuestos y el treinta y cuatro por ciento están convencidos de que soportamos más carga tributaria que nuestros vecinos europeos dos datos que nos confirman una cosa que necesitamos hacer más pedagogía fiscal

Voz 1 17:19 porque a esas percepciones esas peticiones no se corresponden con la realidad el tipo medio de impuestos sobre la renta según Eurostat es del veintiuno coma tres por ciento más bajo que el de Alemania Francia Italia Bélgica o incluso Reino Unido por no hablar como rival

Voz 8 17:33 la Carlos Cruzado presidente del sindicato de técnicos

Voz 1 17:35 la hacienda de todo lo que se financia con el dinero que pagamos la Agencia Tributaria

Voz 20 17:40 que confiesa en cualquier ambiente que trabaja en en Hacienda o estos días justo hoy es mejor mantener un perfil bajo

Voz 8 17:46 bueno presión verde yo quizá no es lo más conveniente estos días aunque es cierto que los ciudadanos cada vez pues entienden extra función desde luego son más conscientes de que bueno los impuestos son ese tributo que tenemos que

Voz 21 18:00 pagar por una sociedad civilizada no como decía un juez de los Estados Unidos el el pasado siglo esto de la liberación fiscal se puede ver de otra manera no podemos decir que a partir de ahora y hasta final del año

Voz 19 18:12 no vamos a poder gozar a poder

Voz 21 18:15 tener esos beneficios que nos dan los servicios públicos sin tener que pagar

Voz 22 18:20 cada durante durante el año el día a día

Voz 8 18:23 esa mes pagamos impuestos Si como decías al principio pues disfrutamos de un estado de bienestar que es el que contempla nuestra nuestra Constitución no

Voz 1 18:32 según el CIS un veintisiete por ciento de los españoles desconoce la finalidad de los impuestos conviene prestar más atención a los Presupuestos Generales del Estado para no olvidarnos por ejemplo de que el gasto anual en sanidad supera los setenta mil millones de euros el gasto en educación los cincuenta mil millones a esa percepción tan española de que pagar impuestos no sirve para mucho contribuye sin duda el historial de corrupción que tenemos en nuestro país

Voz 21 18:55 bien es cierto que quizá pues muchos ciudadanos y durante mucho tiempo se ha pensado que cuando nos estaban dilapidando en parte pues esos esos ingresos pues es estaba cayendo directamente la corrupción no esto esto es algo que ha ocurrido y que desde luego es responsabilidad del a la clase política él el acabar con esto el luchar contra la corrupción el dotar de transparencia las cuentas públicas definitiva cuál es el objetivo de la recaudación de impuestos que es el el tener lo suficiente para prestar esos servicios públicos y también no lo olvidemos el servir de elemento redistributivo de rentas de riqueza así el artículo treinta y uno habla del principio de progresividad que estaba tan fuera de moda hasta hace poco que está volví

Voz 1 19:38 siendo trabaja a plantearse por parto

Voz 21 19:41 por parte de las organizaciones internacionales el curiosamente el Fondo Monetario Internacional de nos dice que que ese concepto de progresividad vinculado a la a la falta de crecimiento de la que se ha hablado mucho tiempo pues no es real no real la progresividad no no

Voz 8 19:58 no limita el el crecimiento lo que sí lo limita

Voz 19 20:01 es la la desigualdad en este desigualdades sociales que desde luego hay que combatir también los impuestos la M

Voz 1491 20:07 la mayoría de los españoles nueve de cada diez creen que el sistema tal y como está diseñado Nos justo que no paga más quien más tiene a lo que hay que sumar que nuestro país impuestos que dependen de la comunidad autónoma en la que vivamos lo que en ocasiones hace incluso que se mueva dinero que suman capitales de unas zonas a otras con un gobierno autonómico aprueba una reforma

Voz 1 20:26 Cal pero frente a los que intentan huir de la carga fiscal están también los que piensan que deberían contribuir más aunque son raras y contadas excepciones como los diecinueve multimillonarios residentes en Estados Unidos que han publicado una carta abierta pidiendo pagar más impuestos entre otros la heredera de Disney el cofundador de Facebook tristes

Voz 21 20:45 otra otra muestra del diferencial que no sólo en conciencia fiscal de los ciudadanos digamos del común de los ciudadanos sino en lo que se refiere a estos estas fortunas viene ocurriendo en Estados Unidos y ocurran España esto no es la primera vez ya cuando se hablaba de de liquidar de rebajar el impuesto de sucesiones hubo otro manifiesto de de grandes fortunas americanas que que en que plantea Habana el que esto no se llevan a cabo no ahora hablan de un impuesto de uno por ciento sobre la riqueza cuando aquí en España este es un placer mientras que es muy muy discutido y muy debatido no cuando se restableció el impuesto de patrimonio en España pues lo que vimos en los medios fue a grandes fortunas españolas quejándose de de este impuesto es otra diferencia el hacía veinte tenemos con respecto a otros países donde desde luego el sistema tributario se ve como necesario para el mantenimiento del Estado

Voz 22 21:48 aquí que a muchas poético se les llena la boca constantemente hablando de Finlandia como un espejo en el que mirarnos se les olvida comentar

Voz 1491 21:56 es uno de los países en los que los ciudadanos pagan más impuestos aunque también tiene en casos de fraude fiscal o de planificación estratégica para para tratar de esquivar a Hacienda lo cierto es que como explica Taibo de Iván en catedrático de Política en la Universidad de Helsinki los finlandeses son mucho más conscientes de la utilidad de la importancia de París

Voz 23 22:16 esto ustedes los ciudadanos finlandeses sufre una carga impositiva el treinta y nueve por ciento es una de las más

Voz 20 22:21 altas del mundo bien con los impuestos

Voz 24 22:25 bueno como todo el mundo hay ciertas diferencias tanto según tu ubicación ideológica a la derecha le gustan menos a la izquierda normalmente le gusta con poco más depende también de tu estatus y clase social pero en promedio si la gente suele pensar que pagar los impuestos contribuye a buenos servicios públicos ir por eso aunque no te guste lo paga sin quejan demasiado

Voz 25 22:56 ah bueno

Voz 1491 23:04 desde luego estarían mejor que todo fuera siempre gratis Olivia de Havilland es ahora mismo la estrella de Hollywood más longeva acaba de cumplir ciento tres años lleva sólo cinco meses a otro incombustible a Kirk Douglas la actriz es conocida sobre todo

Voz 1 23:19 por su papel de Lady Marian en Robin de los Bosques una de las primeras adaptaciones de Robin Hood al cine y por haber participado también en lo que el viento se llevó pero su historia personal también es muy interesantes sobretodo por la complicada relación que tuvo con su hermana Joan Fontaine también actriz de gran éxito

Voz 0544 23:35 nació en Tokio hija de padres ingleses que no tardaron en mudarse a Estados Unidos y hermana de otra famosa actriz Joan Fontaine un año más joven que ella Olivia tenía apenas dieciocho cuando los cazatalentos del cine la descubrieron en una obra de teatro y convencieron a sus padres para que la dejaran ir a Hollywood

Voz 26 23:52 supongo que sabrás cuidar de ti misma en medio de todo aquel ajetreo

Voz 8 23:56 que contrate los jefazos de la Warner definía

Voz 0544 23:58 pero aunque estaría ideal en una de piratas acompañando a la nueva estrella del cine de aventuras Errol Flynn

Voz 27 24:04 Capitán Blood creí que se había no puede estar aquí admitió acabas de llegar lo sé usted no puede imaginar la cantidad de amenazas que han salido de su boca

Voz 0544 24:13 Capitán Blood fue un gran éxito a partir de entonces la pareja repetiría la fórmula en otras muchas películas de aventuras en muy y haberle costado la vida Él ponía el heroísmo ella la belleza y el gesto preocupado en títulos como Murieron con las botas puestas la carga de la brigada ligera

Voz 8 24:31 el Robin de los Bosques in

Voz 21 24:34 me he ido

Voz 1491 24:38 hasta ocho películas protagonizaron juntos Olivia de Havilland Mi hierro el Flynn era la época en la que Hollywood funcionaba como lo hacen ahora los gran los clubes de fútbol las estrellas tenían contratos largos que no podían romper salvo que los productores les dejarán salir cedidos la actriz de hecho tuvo un gran conflicto con la por este motivo Warner la había prestado a la meta

Voz 0544 24:59 pero para que interpretara a Melania en lo que el viento se llevó

Voz 28 25:03 cuánto me alegro de volver a verme Slam y al Hamilton que sorpresa encontrarte aquí

Voz 0544 25:08 el éxito que obtuvo con aquella película y con el melodrama Si no amanecieran también rodado fuera de su estudio la convencieron de que su talentos estaba malgastando en la Warner Olivia estaba cada vez más desesperada a menudo se descubría a sí misma temblando o tan nerviosa que no podía recordar sus diálogos te sientes deprimido dice que sean además estaban los éxitos de su hermana Joan Fontaine que brillaba en películas de Hitchcock como sospecha o Rebeca mientras ella era obligada a seguir interpretando

Voz 8 25:42 ellos personajes estereotipados en las películas de aventuras con las que la Warner ganaba tanto dinero desde niña había mantenido una gran rival

Voz 0544 25:52 dad con su hermana con la que nunca se llevó bien durante

Voz 8 25:55 toda su vida se obviaron con más o menos disimulo

Voz 0544 25:57 y a partir de los años setenta dejaron incluso de hablar

Voz 19 26:00 sí que hay detrás de esa enemistad porque es van tan profundamente

Voz 29 26:04 has enemistad no se pasa no

Voz 8 26:08 la amistad

Voz 29 26:09 en del

Voz 8 26:12 Olivia de Havilland Deborah Warner

Voz 1 26:14 a los tribunales para rescindir su contrato y lo consiguió su caso fue pionero cambió para siempre las relaciones contractuales entre las esto

Voz 1491 26:21 de ellas los estudios abandonar la Warner fue fue una buena decisión porque después ganó dos Oscar

Voz 0544 26:28 en a través de espejo pudo demostrar incluso que valía para los papeles de malvada dando vida a dos hermanas gemelas

Voz 19 26:34 una de las cuales resultaba ser una psicópata soy muy cruel

Voz 12 26:40 me han enseñado buenos maestros

Voz 0544 26:42 a finales de los años cincuenta empezó la decadencia de la actriz cada vez le ofrecían peores papeles llegado un momento decidió abandonar la vorágine de Hollywood e instalarse en París junto a su marido el periodista francés Pierre Galán sólo regresaba a Estados Unidos puntualmente para rodar alguna película en los años setenta Olivia encontró como tantas otras viejas floristas acomodo en la televisión con apariciones estelares en series como Vacaciones en el mar o en películas de catástrofes como aeropuertos de siete o el enjambre en mil novecientos setenta y nueve tras rodar su última película el quinto mosquetero Olivia de Havilland se retiró del cine los últimos años los ha descubierto una nueva vocación la de escritora publicando varios libros Quizá Olivia de Havilland no pase a la historia de la literatura pero nadie puede quitarle ya su puesto de honor en la

Voz 15 27:31 muchísimas gracias me encantaría quedarme para siempre han sido tan amables porque cuando te apetece quería

Voz 16 27:39 de esa primera eh

Voz 0084 27:40 muchas canciones escritas para los hijos e hijas

Voz 30 27:43 los músicos ninguna con una historia tan poderoso

Voz 0084 27:46 la como este Time in Abbot de Tim Cross

Voz 1491 27:51 sí

Voz 25 27:52 no

Voz 0084 27:58 Jim Cross compuso esta canción después de que su pareja le dijese que iban a ser padres cosa que supo cuando se estaba haciendo unas pruebas en una clínica de fertilidad las tiempo intentando quedarse embarazada Cross grabó esta canción para su disco de mil novecientos setenta y dos como regalo a su hijo pero nunca llegó a escuchar la editada Tim Cross murió junto a otras cuatro personas en un accidente de avión la canción que nunca fue considerada como uno de los potenciales sencillos del disco acabó siendo editada en diciembre de mil novecientos setenta y dos llegando al número uno en la lista de Singers de aquel año regalo póstumo de Beijing Kroos a su hijo a J también acabó siendo músico

Voz 25 29:05 muchos

Voz 1491 29:08 no pudo atrapar el tiempo pero sí dejarle a su hijo este regalo en forma de canción también a bote de Jim Kroos en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

hay daba buenos días buenos días Donald Trump amenazas

Voz 0137 30:10 a Irán el presidente de los Estados Unidos responde al último movimiento de Irán de superar el límite de uranio enriquecido fijada en el acuerdo nuclear suscrito en dos mil quince un acuerdo del que la administración Trump se descolgó

Voz 18 30:21 el eje que pueden le han preguntado

Voz 0137 30:24 Anpe esta noche si tenía algún mensaje para Teherán y el presidente se ha limitado a decir que están jugando con fuego Illa hay terceros países respondían a esta escalada de tensión el ministro de Asuntos Exteriores británico Jeremy Hunt ha dicho esta noche que si Irán incumple sus compromisos del acuerdo Reino Unido a también se descargará de lo firmado en Hong Kong

Voz 16 30:43 los manifestantes que asaltaron este lunes la sede del Parlamento

Voz 0137 30:46 dado por desalojarlo hay cincuenta y cuatro heridos las protestas se producen porque no quieren que se aplique la Ley de Extradición china que permitiría enviar a sospechosos criminales a tribunales

Voz 8 30:55 otro lado el Partido Comunista Chino

Voz 20 30:59 la gente que está hoy aquí no está exigiendo la independencia que se pretende es abolir la ley de extradición se habrá una investigación por la actuación policial contra los manifestantes estas una tarea de la jefa de gobierno quiere resolver este proceso fue precisamente la jefa de Gobierno ha contestado esta noche

Voz 32 31:16 este fin dius Pablo esto a ese son

Voz 0137 31:20 venga Garry Lama ha condenado el extremo uso de la violencia y el vandalismo por parte de los manifestantes y ha dicho que confían en que la sociedad hongkonesa vuelva a la normalidad es posible la ha señalado que su Gobierno ya ha dejado en suspenso y sin ningún plan para retomar ese polémico proyecto de extradición a China de vuelta en España sobre la multinacional de aluminio Alcoa sean desbloqueado la venta de las plantas de A Coruña hay Avilés una operación de la que dependen casi setecientos trabajadores ya hay Príncipe de acuerdo entre la multinacional el fondo suizo parte para la operación de venta esta misma semana pueden concretarse ya los detalles aunque hasta el treinta y uno de julio hay plazo para incorporar garantías para la plantilla Carlos Sevilla

Voz 1981 31:55 la empresa y el fondo inversor han acordado cerrar la venta de las plantas esta semana y ampliar hasta el treinta y uno de julio el plazo para que los compradores presenten las garantías de financiación necesarias

Voz 8 32:05 esta semana se concretaría la compra venta

Voz 33 32:08 durante este mes acabarían de concretar las de hacer realidad las condiciones que en esa compraventas

Voz 1981 32:16 es Raúl Blanco Secretario General de Industria los sindicatos conocerán los detalles de la venta este miércoles dicen que es un acuerdo entre empresas y rechazan las exigencias de Alcoa para que lo ratifiquen

Voz 19 32:26 la ministra lo ha dejado muy claro esta mañana que no se iba a pedir que ratificar nada espero que se mantengan firmes

Voz 1981 32:32 palabras del presidente del comité de empresa en Avilés entre las plantas asturiana gallega trabajan casi setecientas personas el cuarenta y tres por ciento de la plantilla podría ser despedida en caso de que no se firme la venta de las factorías

Voz 34 32:43 a Toni Garrido te cuento

Voz 36 33:47 hola buenos días compañeros pues una situación ahora mismo un poquito más suave que días atrás eso significa que se duermen mejor en gran parte de la Península ir por ejemplo nos encontramos con veintiún grados de temperatura ahora mismo en Tarragona dieciocho en Logroño quince en Oviedo en el caso de Ciudad Real y Murcia han Marina todavía

Voz 8 34:08 cuesta dormir veinticinco grados ahora mismo

Voz 36 34:10 eh en ambas capitales hay que decir que las nubes son escasas en gran parte del país algunas bajas tenemos en el Mediterráneo sobre todo por eso

Voz 1 34:18 Moore también en Canarias hoy el alivio allí

Voz 36 34:20 va a ir acumulando esas nubes un poquito más abundantes

Voz 1491 34:23 también esta mañana en el norte del país

Voz 36 34:25 es un poquito más destacables esta tarde volverán las tormentas al interior del país especialmente

Voz 1491 34:31 a Castilla La Mancha Aragón

Voz 36 34:33 a La Rioja a Navarra ya muchas zonas del interior del Levante cuidado porque alguna de esas tormentas volver a ser fuerte con rachas de viento destacables hay tormentas que hoy también se iban añadir en el caso del Pirineo catalán temperaturas que hoy suben un poquito a orillas mediterráneas veinti XXXV treinta y seis grados tendremos en el Ebro en el tajo en el Guadiana también en el interior de la isla de Mallorca Marina

Voz 1491 34:58 tormentas de nuevo Luismi pero no me eso ciclones que es lo que quieres hablaremos

Voz 8 35:03 además palabro

Voz 36 35:04 así es es un palabro oí la gente puede estar pensando miras Meso ciclón algo que tiene que ver con un ciclón que puede ser el María el el el el Katrina por ejemplo no no estamos hablando de huracanes estamos hablando de un tipo de tormentas que se llaman severas hay que decir que las tormentas se forman por ascenso de aire caliente ese aire caliente o de aire menos frío que el que tienen por encima ese aire lo que tiene o lo que tiende a subir por tanto el momento que se encuentra la atmósfera con grandes cantidades de vapor de agua todo eso puede condensar en forma de grandes nubes podemos decir que cuanto más deprisa subes

Voz 1491 35:41 de aire

Voz 36 35:42 más grande hace la tormenta más importante es en el sentido de que más actividades cuando hablamos de tormentas que tienen una cal una cantidad de agua muy destacable en las que puede haber rachas de viento

Voz 8 35:55 muy fuerte en las que puede haber

Voz 36 35:57 no menos como tornados reventones que sería esa caída de aire o bien granizo muy grande más que grande pedrisco es cuando le llamamos una tormenta severa bien dentro de esas tormentas severas existen lo que se llama los Meso ciclones o atención Juan que ahora que has dicho eso de palabro otra palabra es la súper célula no

Voz 1 36:16 a lo mejor sí sí suena suena como

Voz 36 36:19 secuela de ciencia ficción en cualquier caso una súper célula inmenso ciclones lo mismo estamos hablando compañeros de un tipo de tormenta severa en la que la que las nubes se van retorciéndose sobre sí y además cada vez tienen más actividad son unas tormentas fuertes que duran un poquito más que una tormenta convencional y que afectan a más territorio por tanto podemos hablar que es una situación peligrosa en quad

Voz 1 36:43 dos esa severidad de vientos fuertes de tornado

Voz 36 36:45 dos o de granizo se refiere

Voz 1491 36:47 Luismi hablando de pedrisco e impresionantes las imágenes de la tormenta de la tremenda granizada que ha caído en México en Guadalajara

Voz 36 36:57 así es en ese caso allí tuvieron una de esa uno de esos ciclones You Tube

Voz 1 37:02 pero en una de esas tormentas severas también hay que decir que

Voz 36 37:04 gran parte de esas imágenes que nosotros podemos ver se las hemos tenido por ejemplo en España en alguna ocasión es de hecho casi cada año hay algún rincón u otro de la Península Baleares o Canarias sobretodo Baleares y la Península en la que se ven imágenes así hay que decir que ha caido gran cantidad de granizo pero además marina lo que pasa es que el efecto del agua que arrastra todo ese granizo hace que se acumulen algún punto y por tanto se ven esas imágenes que parece que haya caído un metro de granizo bien un metro no ha caído pero sí que es cierto que la granizada ha sido en Guadalajara México no España ha sido de de órdago

Voz 1491 37:40 no ha visto todavía las imágenes la verdad es que son impresionantes y si además hay que decir que ayer

Voz 36 37:45 en nuestra provincia de Guadalajara también tuvimos una buena ración de granizo pero no como ese de Méjico

Voz 1491 37:50 así que ha sido un metro ciclón de estos de los que hablas

Voz 36 37:53 así es un ciclón y hay que decir que por ejemplo nosotros cómo podemos saber que su inmenso ciclón los ciclones sobre todo se ven desde fuera osea una vez que la nube siete ha echado encima te pone a caer con todas sus Nuria esa precipitación de agua de granizo viento es difícil saber si es un ciclón o es una tormenta fuerte severa porque no todas las tormentas severas son Meso ciclones eso se ve desde fuera osea en el momento en el que nosotros podamos ver un rayo de sol la nube nos queda en otro sitio es cuando puede mover su inmenso ciclón a ver también se puede ver por ejemplo en el rodaron el Meteosat pero para la gente que no entiendo mucho de medio visto desde fuera se ve como una nube en forma de como si fuera una nube de en espiral porque esa nube lo que va haciendo es se va locos decía ese va retorciéndose sobre sí misma y tiene como una especie de escalones visto desde fuera se ve como una nube en la que hay como tres o cuatro on como tres o cuatro tirabuzones con una nube que sube mucho hacia arriba que crecen muy deprisa Ike visto desde abajo se eleve con esa forma ya os digo de cómo de remolino vamos a llamarla así con un color verdoso de la nube en la parte de abajo

Voz 1 39:00 jo como una especie de sombrero que sea

Voz 36 39:03 larga de punta a punta casi tocando el suelo eso es lo que le llaman el flan quién Line es el sitio en el que o el draft es el sitio en el que se está chupando literalmente Marina Juan el aire desde el suelo ir chuparse lo que hace subir muy deprisa y sigue como

Voz 8 39:18 no realimenta esa estructura en fin

Voz 1 39:21 ah de espiral esta esta imagen que nos describe es Luismi a mí me recuerda un poco las tormentas que vemos muchas veces por la tele en Texas Oklahoma si tenemos en España nuestro particular Texas uno

Voz 36 39:32 pues sí de hecho tenemos lo que se llama la Oklahoma de España mira para que uno de los elementos para que se formen esas tormentas es que haya un contraste muy fuerte de vientos osea el contraste es lo que se llama la convergencia aquí no hablamos de política sino hablamos de de de choque de masas de aire cuanto más opuesto sean unos vientos en Súper dice más facilidad tienen para chocar entre sí como si viera un coche contra otro lógicamente ese aire lo que hace es ascender bruscamente bien sitios del país en los que haga calor se necesita el calor vaya is sitios en los que el viento pueda chocar hace que las tormentas puedan sean más fuertes y mirad está lo que se llama la Oklahoma de España la Oklahoma de España están Alagón es en la zona del Bajo Aragón entre el Bajo Aragón y el Maestrazgo aproximadamente por tanto este de Teruel si os fijáis estamos en el este de Teruel allí por una parte hay viento que entra desde el oeste entrando por la zona del Valle del Tajo llegando hasta las montañas de Teruel Sierra de Albarracín más o menos y luego hay otro viento que entra por el Mediterráneo osea entra por la zona del Palancia Mijares por el Turia allí chocan IES aire asciende y se forman grandes tormentas que dejan frecuentemente piedra muy grande esa súper células dejan también tornados ha habido tornados fuertes en el caso de Alcañiz por ejemplo y cercanías

Voz 1491 40:48 bien lo que es el Valle del Ebro compañeros

Voz 36 40:51 es lo que se llama la Oklahoma de España allí hay bastantes tormentas de esas que curiosamente este año todavía no ha habido ninguna cuando ya no es raro que tendríamos que que hubiéramos tenido alguna

Voz 0573 41:02 bueno pero ahora está tocado

Voz 36 41:03 lo peor de la ola de calor esos pues sí porque se llevaron cuarenta y cuatro grados en Híjar el otro día el cuarenta y tres cuarenta y cuatro también en otras zonas de Aragón

Voz 1491 41:13 estábamos algunos para para comprobarlo Luismi gracias a y hasta mañana

Voz 1491 43:17 cinco y trece cuatro y trece en Canarias según Amr arroba a Márquez en Twitter vaya vaya nombres que escoge la gente os impronunciables Bono según Amr los que voten que Soldado preferidos el polo es porque sus familias no los quieren yo no sé si iría tan lejos el consuelo de que los pueblos sólo tiene siete por ciento menos males dos preguntando qué tipo de helados gusta más ir tenemos prácticamente un empate entre los de cucurucho y los de ETA Rina

Voz 8 43:46 sólo en la cumbre con los almendrados pisando

Voz 1491 43:49 si los talones con el veintiséis por ciento de los votos y con el Twitter del programa arroba de buenas lleno de de fotografías de helados con una pinta buenísima necesitamos desempatar contando sedado de cucurucho o helado de ETA Rina yp por qué nos gusta qué razones vuestro voto en seis ocho tres tres dos tres

Voz 8 44:08 siete cero cuatro venga empiezo leyendo algún tuit Ángel García nos habla de un formato que nosotros

Voz 1491 44:14 vamos en su tuit ensalza los cortes

Voz 8 44:17 de lado delante de la elogia y ahora traduzco para el que no sepa un corte de lado es ese que viene en en una barra cuadrada se corta

Voz 1 44:25 entre dos obleas contaba José Luis antes

Voz 8 44:27 no es una heladería de Tomelloso no es el único Javier Cabaret Cavero y piratas Xavier también son muy del corte no tomada nunca creo en lado de corte yo grueso era más de antes era no principios de siglo

Voz 1491 44:41 Eduardo L tenías dejó al ciclo Bardo sobre qué responder dado una foto de Soldado favorito la típica copa de cristal con varias bolas nata montada una galleta Un Barquillo creo que esto es como no juntar todas las opciones pero Eduardo te vota finalmente reinas aunque

Voz 8 45:04 foto hijos Enrique nos habla de uno de los lados con más solera y que supone un poco la taxidermia no aplicada al mundo de los helado

Voz 1491 45:11 explica te dice que de pequeño le encantaban

Voz 8 45:14 esos limones que tiene el formato de limón y que van Riyad rellenos de lado de limón y que venían siempre además envueltos en un en un plástico

Voz 1491 45:21 yo no lo conoces no me quedan tantas cosas por eso terrario yo creo cuantas cosas por probarme que dan en la vida Francisco J Cala nostalgia de una nadería en concreto la heladería raya de Sevilla de es tu favorito el sabor beso lo de dama tampoco lo tenemos controlado pero bueno Juan López ha estado informado mientras Tito documentando resulta que es una receta italiana

Voz 8 45:47 bache creo que se llama italiano que lleva lleva eh avellana almendra galletas y chocolate

Voz 1491 45:54 no no es una mala suena nada mal apetece bastante bueno podéis votar en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o en arroba de buenas Twitter necesitamos desempatar antes de que termine de buenas a primeras sois de lado de Lucho

Voz 1491 46:13 lo que ya es oficial es que ha terminado el fútbol este año por lo menos para España aunque muchos equipos como el Atlético de Madrid vuelven al trabajo el jueves así que bueno no va a durar demasiado no este parón este lunes ha sido un día de celebraciones en Las Rozas donde la selección sub veintiuno han festejado su quinta Eurocopa Luis de la Fuente aún no lo ha terminado de asimilar

Voz 23 46:35 el tiempo en veinticuatro horas más tarde hacer ya balance de esta Eurocopa

Voz 39 46:38 no no no sé realmente no no porque de no quiere pensar lo que vas se ha conseguido hoy todavía no soy consciente desde digo la moleste de las incierto Sota humildad de la importancia de lo que hemos hecho y yo creo que cuando pasan las semanas eso y tengamos tiempo para darnos cuenta de ello pues pues evidentemente seremos consciente de de pero que ha sido muy muy muy importantes

Voz 1 47:09 siempre se dice que el campeón de un torneo tiene un día especial un momento exacto en el que aparece esa chispa que

Voz 40 47:14 de todo España perdió el primer partido con Italia pero eh

Voz 1 47:18 lo que pasó una semana después el veintidós de junio jamás lo van a olvidar necesitaban ganar tres cero a Polonia para no caer eliminados pues bien en el minuto treinta y nueve ya ganaban tres cero en un partido que acabó cinco cero

Voz 39 47:29 estamos total y absolutamente convencido de que íbamos a dicho

Voz 1501 47:31 seguro después de esa cena veamos pasar por el hall tú dijiste Evra que dice euforia pero ha visto cómo cambiar la película desde antes de la cena a después de la escena que veníamos del partido de centro de pasarlo mal después de la cena de repente dependemos de nosotros mismos y eso era un escenario que quinientos planteamos si es verdad que los chicos salían diciendo bueno pues ya iban tú intentando rebaja la euforia pero pero ya iban con otra grupos mentalidad que lo más importante no entraron

Voz 39 47:54 exactamente no y bueno pues en gran medida pues pues pues está bajo estoy intentando hacer pues bueno pues que que hay que mandando un mensaje que vaya calando en los jugadores que no ha sido nada difícil porque ese grupo es excepcional es un grupo de jugadores especialmente competitivo todo lo que puede salga de bien de un grupo de lo que desearía es cuando se quiere se plantearon como que que lo que necesitas de un equipo es que este equipo lo tienes

Voz 18 48:20 ya cuando se produjo la situación de que te llamo

Voz 39 48:23 que ganara a Polonia estábamos totales absolutamente convencidos ir viendo el desarrollo del partido nada más comenzar el encuentro nos dimos cuenta que si hubiéramos necesitado meter seis hubiera cometido

Voz 1491 48:33 pues a pesar de todo esto con los héroes de esta selección pasa algo parecido a lo que pasa con los científicos Dani Olmo se tuvo que ir a Croacia con quince años Fabián juegan el Nápoles incluso Ceballos va a tener que hacer las maletas para poder tener las oportunidades que en Madrid le niega B uno el rendimiento de jugar como eh

Voz 23 48:50 Ceballos lee la prensa en los medios Dani Ceballos no cuenta para el Madrid Zidane no quiere a Dani Ceballos

Voz 39 48:59 usted lo entiende yo de verdad y a mí me duele cuando le dijo textualmente como he comentado con en estos momentos también me duele cuando hay jugadores de enjuague que jugada español pero de joder es de de este nivel que tienen que marcharse de la Liga española jugar fuera yo no lo entiendo no entiendo que no haya clubes en España con el poder adquisitivo suficiente como para evitar que estos jugadores se vayan porque eso

Voz 23 49:24 podría suele pasar siempre de fuera es más atractivo ese paga más el de fuera nos cuesta más joder retomó a pagar veinticinco millones por este tío seis es de Sevilla no no pero es así ha sido a la vida eso estupendo pues bueno eso es quizás el carácter español nuestro que somos valoramos más lo de fuera siempre que lo que sea

Voz 39 49:41 los en casa así el propio Soler

Voz 1 49:44 Senador Luis de la Fuente que hace un año ascendió de la sub diecinueve la sub veintiuno ya ha demostrado ser un entrenador con mano izquierda incapaz de enmendar sus propios errores ahora sólo piensa en la selección pero a largo plazo tiene un sueño que es entrenar al equipo

Voz 23 49:56 si un día se le llama al Athletic no es mía

Voz 39 49:59 equipo el alma y en mi pues vamos ya usadas no no no vamos a a de yo soy dormida he sido jugador del Athletic he sido delegado he sido entrenador en categorías inferiores estado dieciocho años en las pues mentiría si dijera que no me gustaría algún día entrenar Athletic pues sí me gustaría por supuesto

Voz 1491 50:25 los oyentes más fieles de de buenas habréis que solemos cerrar nuestro repaso a la prensa con alguna noticia Biraghi un poco surrealista bueno pues la que escoge unos este lunes ha dado el salto al larguero Javi Poves ha pasado pero estos micrófonos para explicar por qué ha rebautizado el club que preside el antiguo Móstoles Balompié como flat el Fútbol Club que significa tierra plana

Voz 23 50:48 vamos que lo de que la tierra es redonda que llevamos así siglos y siglos como que no es así

Voz 40 50:52 bueno la verdad que es un debate que que viene de hace muchísimos muchísimos siglos atrás eh lo que pasa es que hasta entonces absolutamente todo el control lo ha tenido en la Iglesia no sé más más en concreto los jesuitas y bueno nosotros al final a la gente de a pie

Voz 8 51:12 a la capacidad de poder observar

Voz 40 51:15 en y poder llevar a cabo experimentos cosa que no es lo que está pasando ahora la gente es capaz de poder montarse en sus propios experimentos e ir sobre todo yo creo que al final es un poco de sentido común no el yo yo todavía estoy esperando que me demuestren como se curva el agua en el océano no yo no he visto nunca ver cómo el agua se curva ir no me lo saben responder ninguna persona entonces empieza es una de las de una de las muchas eh de uno de los muchos motivos por los cuales llegas a pensar de que de que hay trampa todo esto

Voz 1 51:48 esperar que aquí no acaba la cosa después de esta disertación Javi Poves ha ido más allá ya ha lanzado un órdago que ojalá se pueda dar hilo evitamos aquí en la SER ha retado a Pedro Duque astronauta y ministro de Ciencia e Innovación y Universidades en funciones esto que vais a escuchar es lo mejor que vais a escuchar hoy seguro