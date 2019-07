De Buenas a Primeras (03/07/2019)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres y media en Canarias

hola qué tal vuelven a subir las temperaturas este miércoles tres de julio que viene otra vez con tormentas da por la tarde en todo el norte ahora mismo hay quince grados en Saldaña en Palencia las máximas en el Tajo y el Guadiana Ebro pueden volver a rozar los cuarenta grados la madrugada está siendo algo más fresca después de esta primera ola de calor del verano que ya hemos dejado atrás y que mucha gente ha tenido que soportar en la calle porque es donde viven no tienen casa

personas se encargan trabajadores como los de Samur Protección Civil con los que tenemos este miércoles a Sergio

Voz 1491 01:36 Sergio hola

Voz 7 01:38 buenos días chicos aquí estoy justo como decíais en la sede de Samur Protección Civil en el cerca de la Casa de Campo aquí en Madrid bueno según se llega aquí para conseguir unidad de cómo es el recinto pasa está dividido en tres grandes zonas pasas la garita de seguridad y lo primero que ves es un aparcamiento al aire libre donde hay un gran número de vehículos que son de dos tipos au las ambulancias clásicas o luego vehículos más preciosa a coches pero pintados con los colores típicos rojos amarillos y blancos de de Samur Protección Civil luego pasas a una zona en la que hay otra serie de vehículos otras ambulancias ya más grandes de mayor tamaño que están a cubierto y hay había tres empleadas ahora mismo trabajando en su mantenimiento que estuvieran a punto por si tenían que hacer alguna salida en

Voz 1120 02:17 en mitad de la madrugada y ahora yo estoy pues en la

Voz 7 02:20 parte digamos más de oficinas de donde los trabajadores algunos de ellos los de la Guardia están pues descansando eh no les hemos querido querido despertar hasta que hasta más adelante a ver si me pueden atender luego pero bueno están preparados equipos hay que salir para para algún aviso ahora mismo estoy en una zona aquí de cafeterías con las típicas máquinas de venden y una serie de mesas imagino que aquí tendrán reuniones durante el día pero por ahora parece que el ambiente es muy tranquilo prosigue

Mono Sergio puesto un rato nos cuentas cómo está empezando este miércoles es en esas oficinas del Samur Protección Civil

Voz 7 02:50 hasta ahora chicos

Voz 1491 03:07 y este sonido desde el aire sucio que respiramos fundamentalmente por culpa del tráfico ya mata más gente a ocho veces más personas en España que este otros sonido el año

Voz 1210 03:19 de sucio la contaminación atmosférica mata a diez mil personas cada año en España es un problema de salud pública y uno que nos cuesta muchísimo dinero

Voz 1491 03:27 más de tres mil millones de euros cada año de factura médica por enfermedades relacionadas con la polución iba a ir a más

Voz 8 03:34 tenemos una combinación mortal que hará incrementar en forma bastante bueno de hecho ya lo estamos viendo de forma bastante importante tanto la mortalidad como los ingresos por causas circulatorias y respiratorio lo dice Chris

Voz 1210 03:48 no es experta en contaminación del Instituto de Salud Carlos III que ha participado en el último informe sobre sostenibilidad de la Fundación Alternativas

Voz 1491 03:55 informe que vamos a conocer hoy que van a presentar esta mañana con más detalle pero del que conocemos de algunas conclusiones la primera es la confirmación de que la contaminación mata mata a diez mil españoles cada año

Voz 1210 04:08 que además nos cuesta una pasta un dineral a nivel europeo nada menos que

Voz 1623 04:11 un billón un millón de millones de euros

Voz 1210 04:14 en gasto sanitario que son las ciudades

Voz 1491 04:16 los ayuntamientos los que pueden tomar medidas para reducir esta contaminación atmosférica ayuntamientos como el de Madrid medidas como Madrid central

Voz 9 04:25 todas las grandes ciudades europeas cuentan con amplias zonas de bajas emisiones o cero emisiones

Voz 10 04:32 yo creo que tiene difícil retorno tiene difícil retorno entre otras cosas porque como digo el procedimiento de infracción de la Unión Europea nos hace recordar que no se trata de un capricho Se trata de obligaciones

Voz 1210 04:45 a pesar de estas advertencias de la ministra para la transición ecológica Teresa Ribera desde este martes los coches han vuelto a circular sin peligro ninguno de multa por el centro de la capital

Voz 1491 04:54 la ministra que da a participar en la presentación de este informe de la Fundación Alternativas este informe que reclaman no sólo no revertir Madrid central sino ampliar medidas como esta en la capital y en otras ciudades para evitar que la contaminación siga matando a miles de personas cada año

Voz 1210 05:25 las vamos a repasar las propuestas las conclusiones de este informe que también anima a los ayuntamientos españoles por ejemplo a fomentar el autoconsumo energía solar el autoconsumo eléctrico para avanzar en la transición ecológicas

Voz 1491 05:35 en un informe que de alguna manera toca el tema en nuestra encuesta de hoy de la Encuesta de arroba de buenas porque dice que para reducir la polución las ciudades tienen que facilitar la circulación de métodos alternativos de transporte como las bicicletas

Voz 10 05:50 o los patinetes buenas pues algún tipo me indicaron varias personas sordas que por ejemplo ellos el coche de coche eléctrico apenas nota la vibración en el suelo entonces que eso es un poco peligroso también para ellos porque lo tienen de referencia de la vibración cuando va a pasar un coche tienes a sólo sucede el último como atropello fue un patinete no Twiggy para no le le daba al pobre chaval al que yo con mi cuerpo

Voz 1210 06:16 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro estamos preguntando a raíz de la normativa europea que desde ahora obliga a los coches eléctricos hacer ruido para evitar atropellos os estamos preguntando qué tipo de vehículos os sorprende más a menudo se os aparecen así de repente sin que os deis cuenta

Voz 1491 06:31 kilos patinetes ya escuchamos azada de Zaragoza son los que más sustos os dan

Voz 11 06:36 buenos días Julia de Alicante nos asusta ver de pronto en vehículos silencioso nosotros cuando hacemos nuestra marcha deportiva diaria los impresionó bastante cuando de pronto vemos un vehículo y no lo hemos escuchado pero si cada uno fuera por donde tiene que ir sin mirar móviles caminando ni al volante pues no no te vería de asustar pero claro estamos demasiado acostumbrados a rectificar nuestra maniobra por el ruido Hinault por estar atento por cierto los patinetes por favor no por la acera

Voz 1210 07:10 hasta Inma de Madrid que por cierto no aprueba en nuestra encuesta

Voz 1491 07:13 pero no a las palabras para los patinetes

Voz 1210 07:16 es como atropellaban

Voz 12 07:18 sí yo voy andando mirando lo que tengo que mirar cruzando por donde tengo que cruzar hombre me puede dar miedo sin miro así veo que viene Godzilla pues entonces me dará miedo pero si viene un coche hay un semáforo hay un paso de peatones que separa como tiene que ser pues entonces yo cruza haré no me pasa nada otra cosa es el patinete esa opción si hola

Voz 8 07:41 por qué invade

Voz 12 07:44 pero yo hasta la presente ningún patinete sea portado mal conmigo

Voz 1491 07:51 tiene tres bondadosos siempre en la vida de Inma imagínate también mirar y Godzilla en patinete

Voz 13 07:57 también si la suspensión del pacto que te da para llevar a los patinetes de los vehículos que más os dan dado según la encuesta treinta y nueve por ciento de los votos seguidos muy de cerca por las bicicletas seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 0047 08:10 que lo que le tengo un poquito de respeto a los que vamos con

Voz 14 08:13 la viste aquí en Zaragoza a pesar de que hay una normativa municipal de que está prohibido circular por las aceras siguen circulando por aceras Amparo aceras que no son excesivamente anchas osea son peligro público no quiero decir con ello que no estoy y no estoy a favor de ir en bici pero en condiciones de gente mayor hay niños va paseando con con tu mascota te pueden enredar una bicicleta en un momento dado la correa pueden pasar un millón de cosas

Voz 1210 08:39 me encanta que nuestros oyentes sepan al dedillo el reglamento municipal porque al final lo fundamental es que cada uno vaya por donde le corresponde como dice José Luis de Madrid

Voz 15 08:47 creo que lo importante es que las bicicletas los coches los patinetes y los peatones

Voz 1210 08:54 vaya

Voz 15 08:56 son bable como pasa en mi barrio con calles peatonales que únicamente tendrían que pasar bomberos servicios de urgencia pasen coches que por no dar la vuelta sea el entran vi de buenas a primeras o te apartan o te llevan por delante

Voz 1210 09:12 la encuesta sigue abierta en arroba de buenas en Twitter podéis votar o contarnos en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Si alguna vez os ha dado un susto un coche eléctrico una moto una bici o un patinete porque esos ha cruzado óseos aptos aparecido de repente

Voz 1491 09:27 Julia Molina está en la producción y Borja González en la técnica con los dos a salvo en principio de atropellos empieza de buenas a primeras pasan dos minutos de las cinco menos diez de las cuatro menos veinte en Canarias a los jueces de Marie de toda la vida no habrá pasado nunca pero en provincias es todo un clásico que cuando vuelves a casa después de visitar la capital de hacer turismo en Madrid bueno pues te pregunten sobre todo cuando eres pequeño en el colegio si te has cruzado con algún famoso

Voz 1210 12:22 mira amén Albacete preguntaban eso e había montado en el Metro Sol entre suena mucho la gente allí el claro te volverás allí diciendo que que había había visto a Butragueño e incluso un autógrafo y eras una persona mucho más popular

Voz 1491 12:33 yo recuerdo perfectamente a que me crucé con Joaquín Luqui por la Gran Vía no pudo hacer más ilusión ideas son ha estado hablando algunos oyentes de la SER a unos oyentes en fin inventados Las últimas horas de sus experiencias con famosos

Voz 16 12:47 hola buenas tardes la era que será así porque tenía unas ganas de lo que voy a contar aquí no estoy Cotillard verdad cuál es tu nombre amiga Esther Esther que Esther Esther Stegen vale llamas desde Madrid central aquí en Valladolid ampliado verdad vale Esther cuéntanos conoces algún famoso supo como decimos militar de la cuenta cuenta ya invitan a Sanidad a pasar la tarde en la casa abraza no vale si que hay en la terraza mi ardiendo mojito bailando la gallego una orgía la típica va mi amigo Julita se puso a pinchar música Anguera iba bastante bien la fiesta que pues se creen que si la barbacoa chorizo Parri pero sin así que a ver lo hizo en el timbre de la puerta del tribunal el Tribunal de La Haya no inmerecida es decir que dijo por favor que sacamos la mierda se música es muy educado él no dijo que entendía que hiciésemos fiesta y eso que estamos en verano pero que por favor esas uñas la verdad es que estoy de Quito nos metíamos tres Hands

Voz 1210 14:04 texto muy educadamente

Voz 16 14:06 sin alzar la voz sino zonas muy tranquilamente yo perdón estoy pero impartido un poquitín

Voz 1210 14:11 hay que decir que de momento la anécdota de Esther deja bastante que desear entiendo lo que nos falta por saber es quién era ese vecino porque no es lo mismo que llama tu puerta Amador Mohedano a que llame Charlize Theron

Voz 1491 14:21 that vamos a salir de dudas que me queda

Voz 16 14:26 Georgie Dann yo nuestro Georgie Dann barba ese sí sí sí yo no les gusta su música me le quitaba la muy escasa Le invitamos sentar sí pidió Chateau Petrus de gente siete defendió su pipa fuma en pipa tipo más interesante no se empezó a hablar de la Tartesos de la sincronía entre la pose industrialización cinegético aplicada a poblaciones el PIB inferior a siete KAS que es fiesta llegando que dice que su vida debido a una barbacoa con todo tapando bocas Georgie Dann no oye pues traslada una imagen bien diferente venga deseables de la famosa si son como parece es verdad pero lo que me Wilco claro en los videoclips

Voz 13 15:21 el resto de Valladolid nos vamos a Tomelloso en Ciudad Real Pedro ha llamado a la radio para hablar

Voz 1491 15:26 Nos de la relación que ha establecido con padres del colegio de sus hijos pero antes ha querido darnos un baño de realidad hay gente en España que ha viajado al sureste asiático a Zanzíbar o a Siberia pero nunca ha estado en Tomelloso

Voz 1623 15:42 hola aquí La Ventana estamos estamos

Voz 1084 15:44 en la iremos estamos en directo el gasto más importante en el aire directo sí

Voz 16 15:48 tu nombre ya pues Pedro Ramazzotti Pedro remachó de ella imaginable Tomelloso entonces yo soy él no profundidad no sé que está pero no tanto Belloso yo de Machu aviso están Tomelloso que produce estoy segura es la griega así Velandia y eso no que está que Davis precioso bueno Radio hoy el famoso conoces tu alma azúcar eso sí con lo que sea al la suya pero que de él de facebook el dueño de todo sí sí

Voz 0047 16:25 sí pero no pero va al colegio

Voz 16 16:28 en sus con niños y niñas van con lo suyo y que me cuenta ya era un absoluto inútil con la tecnología el poder guasa de padres en Texas una abuela vertical no no no no no nos sale hincar el hincar John hincar incluso el Ruiz Leele pasar delante no ya esto sí bueno me debo hacerle caer un aura le coge una cuenta se Facebook Caroline Kaká lírica aquí suerte en esto yo yo el otro día en el microondas se sí el verdadera Marzuk a ver que nos engañan ya

Voz 1210 17:23 hemos hablado aquí alguna vez de los grupos de guasa de de padres eso la verdadera jungla Juan de Gorostidi publicó hace unos meses el libro Whatsapp de padres resume así lo que se cuece en ese lugar tan agreste

Voz 1623 17:33 normalmente son conversaciones que al final eso acaban así con muchos al campo con mucha ironía y mucha indirecta mucho seguramente aquí habrá alguien que piense que no sé que entonces sí se podría pasa que que no llega la sangre al río sabes todo y Costa al final siglo puede evitar diciendo que no desde el principio pues perfecto pero que tras esto es como las drogas

Voz 1491 18:02 luego esta esta gente que en personas de una manera por Whatsapp se transforma el anterior oyente Pedro ha puesto el ejemplo de un conocido periodista de la SER que en la radio parece muy correcto pero que luego a través del móvil no lo es tanto

Voz 16 18:17 el cole las hija de Isaías Lafuente

Voz 17 18:19 en el cole no veo que son cole con alumnos de edades muy dispares rollo pueblo de la costa

Voz 16 18:26 qué compartida y bueno eso debía Copa escribiré qué hacéis China China a ver si llegan con y yo la llevo desde aquí mi madre mía hay sinvergüenza bueno pues se Pedro cotillas y también famoso no tenemos tiempo para más y también vienen los niños un abrazo

Voz 1210 19:01 ante esto prometo por mi propia

Voz 16 19:03 te morir este verano que Isaías

Voz 1491 19:06 es hacer sin eh

Voz 13 19:08 falta un minuto para las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias

Voz 18 19:23 me apuntan con el dedo

Voz 1491 19:24 sus y a mí me importa

Voz 19 19:27 que en ocasiones Dani Gordo ha sido solución conmigo el colegio es pasado toda la infancia en gimnasio con dieta luego nutricionista ya a la vale treinta y un años pues me entró bulimia y anorexia me cuesta pasa por delante de gente cuando hay algunos grupos de reto de hombres de chavales porque me da vergüenza yo ahora no estoy gorda creo pero estoy teniendo sensación de ellos y gordas llevo unos asientos normales pero luego tienen como tres cuatro no recuerdo como más anchos entonces estaban ocupadas de seguimos que sentar unas normal de autobús lógicamente con gente gente diez de lo lleno que iba señor se le ocurre vestirme Señora usted no sé si el culo en plena autobús con gente yo no sabía dónde meterme hacia no quería mirar señor ni quería mirar a la gente toque el timbre y meses me bajen lo siguiente parada me puse a llorar

Voz 1491 20:28 la gordo fobia de la que han sido víctimas oyentes como Ana María das que escuchábamos es el rechazo consciente o inconsciente hacia las personas con mucho peso o que se apartan los patrones estéticos establecidos

Voz 1210 20:40 es una discriminación de la que no se salvó el actor y cineasta Santiago Segura que ha compartido en la red social Instagram una fotografía de cuando tenía catorce años dieron chico gordito con granos de acné y gafas

Voz 1491 20:51 que describe así entrando en la adolescencia toreando el bullying como mejor podía adicto a las sesiones de programa doble de cines de barrio y a las milhojas de nata crema

Voz 14 21:01 pues no tenía especial tirria por poner de alguna forma me recordaba esos momentos no está con Catair

Voz 20 21:08 extrañas e ese orden infla la foto

Voz 14 21:11 no te cojan para jugar al fútbol pero eso hiere especialmente no pero al final todo pasa salga realmente no es importante es lo que les diría a todos los que pasen por el mismo trance en estos momentos que que bueno que que todo tiene menos importancia de la que uno le dan en ese momento

Voz 0827 21:29 de que hirió en esa época ha habido gente que te ha pedido perdón después

Voz 14 21:34 no me llamó nadie te pide perdón nadie piensa que te cada uno tiene su problema sea esa gente a lo mejor ahora está delinquiendo en la carta Macías no están por tanto que han imputado al que no quedara de más difícil Abidal que no sea realmente yo creo que que que lo de pedir perdón lo sabe pedir perdón lo mismo a ver por haber sufrido tanto no haber sido más espabilado de haber dicho mira a todo esto que me diga pues la sabes impermeable a toda esta gentuza no usted cualquier idiota pero me pasa hoy en día no que hay gente que no que no que no te merece la pena cosa que te que te dañan que me atraen esta persona que está poco importante para mí

Voz 16 22:12 esta es que tenemos que que

Voz 14 22:14 como que situarnos intentar intentar darle a todo su justa

Voz 1491 22:18 pero la pena es que a veces la medida sin importa según un estudio de la Universidad de la Sorbona de París un hombre gordo tiene tres veces menos probabilidades de encontrar empleo que otro delgado con el mismo

Voz 1210 22:29 ridículo Magdalena Pinheiro creó hace seis años la plataforma Stop gordo fobia en redes sociales lo hizo con el objetivo de recopilar testimonios de personas que sufrían esta discriminación prestar gordas para que se dieran cuentas de que no estaban solas ahora mismo tienen setenta mil seguidores en Facebook y más de trece mil en Twitter es autora del libro diez gritos contra la gordo fobia lo que dudo es que ese es un problema social no individual no de una persona sino un problema estructural no

Voz 21 22:54 sí claro en realidad con este acuerdo fobia para mí uno de los sea uno de los mayores logros que ha tenido esto bueno fobia justamente fue esto situar como algo social como un problema estructural de nuestras sociedades a lo que se creía que era individual y que incluso las personas gordas queríamos era individual no de esto porque soy gordo porque si la gorda de la clase no en el cole pero no esto es un problema social y que tenemos que asumir como sociedad

Voz 0827 23:16 lo que pasa es que terminan el individuo también es decir es

Voz 1084 23:19 posible que a lo mejor una persona con sobre

Voz 0827 23:21 peso aunque alrededor nadie digamos Le le digan nada directamente llegue a pensar llegue a pensar todo el mundo está hablando de mí todo el mundo me está mirando mal todo el mundo me está discriminando

Voz 21 23:34 yo no me he encontrado con ni una sola persona gorda y que no les ha pasado algo relacionado con su cuerpo lo que pasa es que a veces también puede que alguien los Diana directamente a Ci pero hay una sociedad entera que lo está diciendo que otras maneras por ejemplo dígame una sola película Un libro una canción no donde hace algo positivo respecto a las personas gordas siempre somos el objeto de mofas somos el chiste no que aunque no te lo digan directamente a allí pues ese concepto sí que están la sociedad de que la persona gorda no no merece existencia no entonces al final

Voz 1491 24:04 nuestro compañero de la vida moderna que que di hace medio en broma medio en serio que cuando unos gordo lo es para siempre aunque en un momento dado ya no tenga sobrepeso las inseguridades siguen ahí muchas veces y también las ganas de comer bien una idea que comparte para bingo para mal Jesús Ruiz Mantilla escritor periodista y autor del libro

Voz 1623 24:23 no lo que puede dar un puñetazo encima de la mesa no de decir bueno estoy gordo y que no te pasa como como común resto no como como bueno vamos a convivir aprende a convivir con la diferencia aunque no te gusta Deja que yo reivindique la la diferencia de de bueno de la la genética que le ha tocado acompañada de de bueno en una actitud bastante placentera acerca de la vida tienes que llegar a una especie de pacto contigo mismo Si se establece una especie de de de de metafísica contigo no es a tu llegas a la condena a la conclusión de que eres gordo aunque no lo esté no en ese en ese momento en que puede llegar a estar más delgado tu mentalidad tu agobio tú tus miedos eh son son de de gordo no entonces era era ese esa reivindicación de una identidad que luego yo la empleaba para mirar al mundo desde esa anchura de miras

Voz 1210 25:33 aceptarse a uno mismo y tomarse las cosas con sentido del humor ayuda mucho sobre todo porque puedes descargar de forma inteligente toda la rabia que sientes hacia gente como Carles Francino qué come como una lima Hinault coger un kilo

Voz 16 25:44 exacto

Voz 1623 25:47 el poder Delgado que se está comiendo delante tuyo

Voz 22 25:50 como un insulto hizo una dureza ayudaron con les

Voz 1623 25:55 los tipos que más desde entonces

Voz 16 25:58 tengo muchos amigos así se lo digo

Voz 1623 26:02 yo creo no

Voz 23 26:03 bueno no no no me lo digas no que no no

Voz 0047 26:06 no hombre no

Voz 0084 26:08 esa primera es uno de los más bonitos cuentos rodeadas de la música lo protagonizó hace unos años le sobre ello reflexionaba nuestra canción de esta noche

Voz 24 26:25 por qué es tan difícil conseguirlo en América se preguntaba Chas

Voz 0084 26:29 en este tema de su disco de debut de dos mil once el álbum de un vagabundo de sesenta y dos

Voz 7 26:35 años que había pasado cuarenta

Voz 0084 26:36 mal viviendo como imitador de James Brown y que un día dejó una cinta de vídeo en un sello de Brooklyn y comenzó su carrera su cuento Branly grabó tres discos antes de morir de cáncer hace dos años también protagonizó un documental en el que se ve su lucha y su insistencia por llegar a Gran a vivir de la música su primer disco tuvo un impacto enorme estaba esta canción en la que

Voz 1 27:00 Acciona sobre las metas lo complicado que

Voz 0084 27:03 se ha vuelto a alcanzar los sueños en la tierra de las oportunidades en lo logró a la edad a la que muchos se jubilan lanchas Bradley comenzando

Voz 25 27:14 sí

Voz 26 27:19 Teherán

Voz 25 28:02 sí yo quiero web no

Voz 1491 28:41 en El increíble Díaz es Bradley de vivir en la calle a grabar canciones como esta que escuchamos White Hart en el sofá Sonoro de Alfonso cara

Voz 27 29:42 de primeras con Magna Serna

Voz 1491 29:44 de dónde

Voz 1491 30:07 hay dada o buenos días buenos días fumata blanca la una

Voz 0137 30:10 no europea los Veintiocho han conseguido por fin decidir los nombres de las personas que presidirán las instituciones por primera vez una mujer va a ser la presidenta de la Comisión Europea será la ministra de Defensa del gobierno de Angela Merkel Ursula von der Leyen la directora del FMI Christine Lagarde pasa a ser presidenta del Banco Central Europeo y el liberal belga Serge Michel será el presidente del Consejo Europeo de la cantera española se va a Europa al ministro Josep Borrell que será jefe de la diplomacia europea una alegría para el presidente Pedro Sánchez con la que compensar la decepción de que finalmente la Comisión Europea no esté presidida por un socialista sino por una cosa

Voz 1775 30:42 adora el Alto Representante va a recaer en la figura de Pepe Borrell verás tú al ministro de Asuntos Exteriores de España como se pueden imaginar estoy muy contento pues una persona que representa al sur de Europa que hacía mucho tiempo que no se veía representado

Voz 1210 30:57 digamos el arquitecto

Voz 1775 30:58 los principales puestos institucionales de la Unión Europea

Voz 0137 31:01 el concederá su primera entrevista desde que se ha conocido la noticia aquí en la SER a partir de las ocho y media de la mañana con Aimar Bretos ni de vuelta en España de los tribunales en Cataluña hoy continúa el juicio a seis jóvenes acusados de violar por turnos a una menor de catorce años hoy declara la víctima Ángel Carreño buenos días

Voz 28 31:17 buenos días B de Eto'o Katy quince minutos cada uno notar es es lo que le dijo según el fiscal el primer acusado que habría violado la menor a segundo procesado en una fábrica abandonada de Manresa en octubre de dos mil dieciséis según la acusación después de este vinieron otros cuatro en sus conclusiones provisionales la Fiscalía imputa de un delito de abuso sexual continuado por el que pide entre diez doce años de cárcel para los acusados la máxima pena para castigar los ataques en los que la víctima hasta anulada por el consumo de alcohol drogas por su parte la acusación particular ejercida por la menor califica el hecho de agresión sexual al entender que la joven

Voz 1084 31:50 intimidada eleva la petición entre los quince

Voz 21 31:52 veinte años de prisión de la crónica internacional

Voz 0137 31:55 la justicia italiana ha dejado en libertad a la capitana del barco de la ONG a Lehman así Watch Carola raqueta después de que desobedeció pese al Gobierno italiano llevase a puerto a los cuarenta migrantes que había rescatado en el Mediterráneo el ministro del interior Matteo Salvini

Voz 29 32:08 es posible vender bengalí hará esta señora de ska al menor pedirlo

Voz 0137 32:13 se ha cuestionado la decisión judicial y ha dicho que va a buscar la forma de charla del país eso en Italia terminamos en Francia por un motivo muy distinto el país vecino ha aprobado una ley que prohibe a las madres y a los padres pegar a sus hijos y de hecho la advertencia a los futuros padres se va a tener que leer en las bodas Daniel Luis

Voz 1084 32:31 pues sí el Senado francés ha aprobado la ley este martes de forma unánime como decías ha llegado hasta las bodas porque el encargado de casar a las parejas deberá advertir a partir de ahora que la autoridad

Voz 1120 32:41 no se ejercerá sin violencia física o

Voz 1084 32:44 no psicológica una frase que también aparecerá en el carnet sanitario de los niños franceses pero la cosa viene de lejos porque ya en dos mil dieciséis Se intentó sacar adelante un proyecto de ley similar

Voz 1120 32:54 aunque fue rechazado unos meses más tarde

Voz 1084 32:57 con este mandato Francia se convierte en el país número cincuenta y seis que aprueba una ley de este tipo y es que según los autores de la proposición un ochenta y siete por ciento de los niños sufren estas prácticas con fines que según algunos padres son educativos

Voz 0137 33:12 y un apunte de los deportes noticia de última hora Brasil ha ganado a Argentina por dos goles a cero los brasileños se clasifican así para la final de la Copa América de momento es todo más información en media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 7 33:22 que a veces eh

Voz 1491 33:49 a partir de las ocho y media las siete y media en Canarias Josep Borrell en la SER Aimar Bretos entrevista al socialista que va a ser el jefe de la diplomacia europea es una de las noticias destacadas todavía a esta hora de este miércoles tres de julio que nos queda por saber cómo viene en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 0047 34:08 hola buenos días compañeros pues un tiempo que está trayendo unas temperaturas un poquito más soportables ahora mismo por tanto bajan por la noche y se puede dormir un poquito mejor aún así por ejemplo en Barcelona veintitrés grados ahora mismo con más bochorno veinte grados tenemos en Cuenca en Cádiz o en Ibiza dieciséis grados ahora mismo en A Coruña después del sarao de tormentas que tuvimos ayer por la tarde y que hemos tenido esta noche en algunos puntos como Madrid Guadalajara Soria Aragón todavía quedan algunos chubascos entre Guadalajara y Soria así como las costas cantábricas esta tarde Marina volverán a la carga las tormentas las más fuertes hoy se va a nadar en Castilla y León cuidado con las granizadas que caerán sobre todo en las provincias de León de Palencia it de Burgos llegarán por la tarde en el interior de Galicia ya muchas zonas del Cantábrico en el resto del país más tranquilidad con bastante viento de alisios en Canarias que va a dejar un cielo más bien nublado especialmente como es habitual al norte de las islas Gran

Voz 1491 35:06 quizás pero sin Meso ciclones no Luismi

Voz 0047 35:09 sin ya veremos quizás alguno se forma en esa zona norte castellanoleonesa

Voz 1491 35:14 sí bueno no es no es cierto que hemos dejado atrás el mes de junio más cálido jamás registrado hemos leído

Voz 0047 35:20 a ver en cuanto a medias no aunque sea curioso tenemos todavía que ver los datos de lo de la Agencia Estatal de Meteorología que lo acaban de afirmar pero en muchos puntos del país no hemos tenido el mes de junio más caluroso y si la última semana del mes de junio esas temperaturas tan elevadas que tuvimos han arrastrado la media en muchos casos por tanto se han dado las temperaturas más altas en cuanto absoluto pero la media en sí no ha quedado demasiado alta porque básicamente hasta el día veinte o veintidós no hizo demasiado calor en gran parte del país sí que la última semana amarilla

Voz 1491 35:53 claro se desbocó bueno habrá que sacar la calculadora como la que tienes ahí preparada para contar hoy plástico cuanto generamos ahí cuanto reciclando realmente

Voz 0047 36:04 pues bien un problemón el de los plásticos lo hemos comentado alguna vez no solamente nosotros sino que por todo el mundo ya por suerte la cultura de de gastar de comprar plástico inútil se está acabando ya os digo una cosa que por lo menos en ese sentido vamos en buen señor vamos en buen camino la la humanidad el plástico exactamente cuánto plástico generamos nosotros pues según datos de la del Instituto Nacional de Estadística del año pasado en España cada persona

Voz 22 36:36 consumía o gastaba o generaba vaya

Voz 0047 36:40 cuarenta y ocho kilos de plástico cada persona al año cuarenta y ocho kilos ahora es cuando la gente ya está pensando vale cuarenta y ocho kilos eso equivale mira sido si eso lo dividimos entre entre los días que tiene el año nos da que cada día cada persona cada español cada española genera o generamos vaya ciento veintitrés gramos de ciento veintitrés gramos de de plástico eso cada día Marina cada día en España equivale a casi seis mil toneladas de plástico o lo que es lo mismo cada día generamos en España o gastamos en España casi mil doscientos elefantes de plástico el peso de elefantes de plástico

Voz 1491 37:22 bueno para los pobres

Voz 1210 37:25 ilustrativo además de elefantes de dejarme

Voz 1491 37:27 venta de arena ahí está antes de plástico

Voz 0047 37:32 pues más o menos como es un animal tan grueso pues siempre va va muy bien para poder eh

Voz 1491 37:37 el terrestre más grande sí ahí está

Voz 0047 37:40 es esos seis mil elefantes que se generan cada día de plástico en España de todo eso se recicla aproximadamente un tercio por lo que de cada ciento esos ciento veinte y picogramos de plástico generan que generamos cada día cada español Se reciclan unos XXXIX el resto que hacen pues iban a vertederos en los que

Voz 1491 38:01 XXXIX nada más treinta y nueve

Voz 0047 38:03 que sea eso significa que el resto o bien va a vertederos que algo se puede llegar a aprovechar o bien directamente se queman Au B o bien se van también al mar y se va Mar ya damos día porque eso es un problema medioambiental brutal que por nuestro país no es tan exagerado porque esa parte se recicla pero es que hay otras muchas zonas del mundo en las que el reciclaje es pero eso directamente lo que hace es abrirse hacia el mar y depositarse sobre el mar vanidad Juan

Voz 1210 38:31 claro es que toneladas de plástico echadas al mar es como es como dice la seria no al final se crean mares mares de plástico islas Islas de Basora

Voz 0047 38:41 ahora sí sí de hecho mira del dato ese estremecedor cada segundo van a parar al mar doscientos cincuenta kilos de plástico

Voz 1491 38:50 segundo doscientos cinco

Voz 0047 38:52 osea vosotros coge dunha por ejemplo un y pues imaginar nos imaginamos ese es elefante de plástico bien en poco más de un minuto ya no estás echando al mar pero es que claro el tiempo no deja de pasar el plástico no se deja de generar por tanto van a parar a esos mares de plástico que se llama esas islas de plástico por qué se les llama así porque las corrientes oceánicas y aquí es donde está ya la vertiente más meteorológica las corrientes oceánicas es como que van acumulando por esa por esos movimientos que tienen llegan a unos puntos que sobretodo es en el norte del Atlántico y en el norte del Pacífico más o menos

Voz 1210 39:28 al nordeste de Japón más o menos

Voz 0047 39:30 en los que esas corrientes hacen que se que se vaya se vayan circulando allí se quedan recluidas allí pero claro también la pues la gente puede pensar Valley esas islas de plástico a cuento equivalen mira la isla del Pacífico esa del este de Japón

Voz 1491 39:45 equivale más o menos a tres veces la superficie

Voz 0047 39:48 de España por lo vamos es que es una barbaridad y además lo que es importante allí iban a parar lo que son plásticos grandes como podían ser botellas los Pet que se llaman o bien directamente muchos plástica los que se van disgregar y que se quedan en forma de pequeños trozos de plástico os digo lo que se llama los micro plásticos los micro plásticos es un gran problema porque porque muchos casos no podemos dejar de generar los nuestra ropa mismo nuestra ropa sintética tiene esas pequeñas micro fibras

Voz 1491 40:16 es que una vez la vamos en la lavadora

Voz 0047 40:19 eso se van Se va las depuradoras las depuradoras no las filtran indirectamente se van al mar por esas corrientes oceánicas sean el punto del mundo que sea Se acaban acumulando en esas zonas en las que hay tantísima basura Se estima que en dos mil cincuenta en el mundo o en los mares habrá más trozos de plástico que Peces

Voz 0827 40:40 vamos a ir

Voz 0047 40:41 problema que en algunos países no va a tener freno básicamente porque subsistema de consumo es el que es su sistema de desarrollo también es el que es y en otros por suerte como el nuestro cada vez ser reciclar a más pero aún hay muchísimo trabajo puede hacer

Voz 1491 40:55 por mucho que se recicla no vamos a dar abasto así lo que ya sabéis ya sabemos lo suyo es ir reduciendo cada vez más el uso directamente de plástico ya que no haya que reciclar lo que directamente

Voz 9 41:08 sólo sabemos Luismi gracias

Voz 1 41:11 buenos días

Voz 27 41:24 no

Voz 1491 41:35 cinco y doce cuatro y doce en Canarias otra forma de reducir la contaminación en este caso atmosférica que que mata cada año a diez mil personas en España es utilizar el transporte público o medios no contaminantes de transporte como podría ser el patinete eléctrico si sus conductores lo llevaran bien dice Marat esta en Twitter que el noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento no dan por dónde deben ir ese vehículo que más sustos os ha dado una encuesta doy en arroba de bueno

Voz 1210 42:02 seguido muy de cerca de las bicis y de las motos los coches eléctricos que a partir de ahora van a tener que hacer ruido es una normativa europea no suponen tanto problema como estos otros sólo bien el seis por ciento

Voz 1491 42:13 Irene Ureña se ha quedado bien a gusto con las bicis en Twitter dice que son lo peor sobre todo cuando no respetan las normas de circulación y también cuando a pesar de que tienen ahí un carril bici no lo usa

Voz 1210 42:28 Yolanda Campoy por ejemplo no soporta los autobuses urbanos ida todos los argumentos que daría cualquier persona como yo que va en moto AVE ruido calor e incorporaciones sin mirar es que hay que decir que ponerse al lado de un autobús con la moto juega meterse dentro del con la bici

Voz 1491 42:42 Letta también a Laure tremendo y Germán Ruiz

Voz 1210 42:44 las va más allá y cuenta que le dio un susto un autobús de Londres de los de dos pisos se pregunta cómo es posible que no lograra escucharlo

Voz 1491 42:52 eleva REF se refiere a un vehículo volador también muy silencioso de la zapatilla de tu madre cuando te tiraba a dar es verdad que estamos preguntando por eso vehículos no que que nos da un susto que no nos esperamos y que nos encontramos así bueno de repente con ellos la encuestas sigue abierta en arroba de buenas pues contarnos qué vehículos ojos sorprenden más os encontráis sin esperar los como peatones o como conductores también el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro a ello se mueven en ambulancias fundamentalmente bueno en esos vehículos que nos describía hace un rato Sergio diez hablamos del Samur Protección Civil donde tenemos este miércoles a a nuestro Sergio hola de nuevo

Voz 7 43:52 buenos días chicos aquí estoy en la base cero del Samur en Madrid a la lado de la Casa de Campo bueno es recordar simplemente unos datos muy rabiosa nuestros oyentes el Samur atiende cualquier tipo de incidencia pública en la ciudad de Madrid vías públicas en los locales y lugares públicos en los domicilios siempre cada intervención de bomberos hay unas veintidós bases por todo Madrid que hay ahora mismo unas noventa personas trabajando esta noche de guardia en este centro en concreto unas doce tengo a mi lado a Carlos Rodríguez Blanco que supervisor de guardia de Samu ya Juan Francisco Meléndez encargado de El Parque Móvil encargado el mantenimiento de la flota de vehículo

Voz 1210 44:23 así que me lo que me gustaría ante todo primero buenos días

Voz 7 44:25 no es preguntaros qué tal ha ido esta noche

Voz 1120 44:28 bueno pues esta noche para las entre semana no ha sido una noche demasiado tranquila de hecho en la última obra de un paciente bastante grave con resignación posiblemente etílica y por drogas Isar dársela traslado al hospital Clínico intubado hemodinámicamente estable y luego hemos atendido a otro paciente con una la herida por arma blanca en fosa ilíaca Apple además de otros bastantes avisos más lógicamente bastante más leves

Voz 1491 44:54 entendemos que hablamos con Carlos

Voz 1120 44:56 seguramente buenas noches verdad que vamos a dejarlo

Voz 1491 44:59 Carlos la yo diría es que con el calor este complican un poco las noches

Voz 1120 45:06 si el calor hace que la gente lógicamente salgamos a la calle que en invierno con lo cual como como bien ha dicho Sergio nuestra actividad

Voz 7 45:14 pública y locales públicos lógicamente

Voz 1120 45:16 que cuanto más calor hace más gente ahí en la calle y más atenciones hay oye

Voz 1084 45:20 Carlos y como como os organizáis eh trabajáis a turnos eh hay una parte de la plantilla que está siempre por la noche

Voz 1120 45:26 o cómo lo hacéis no son turnos de veinticuatro horas son guardias de veinticuatro horas rotativas entonces pues bueno el personal entra la hay dos horarios de entrada a las diez y las once de la mañana y bueno pues son de Díez a diez de la mañana del día siguiente once once

Voz 1491 45:41 Nos comentadas estas dos intervenciones que habéis tenido esta esta madrugada es son las más habituales intoxicaciones y reyertas y cambian entre la temporada de verano en la temporada de invierno

Voz 1120 45:56 sí por la noche las atenciones más habituales efectivamente son intoxicaciones y todo lo que llevó al tema de la intoxicación he agresiones accidentes de tráfico bueno lógicamente en verano hay bastante más a la verlo como he dicho antes más más gente en la calle

Voz 1210 46:12 Carlos yo creo que vosotros tenéis dos formas de actuar no una de que es de urgencia hay otra que es más programada no como los grandes eventos ahora con el orgullo a lo mejor con la final de la Champions manifestaciones cuál es el elemento que más que más trabajos ha dado que más complicados ha sido cubrir

Voz 31 46:27 pues bueno en el en el

Voz 1120 46:30 este año ser que seguramente el evento que más complicado descubrir es va a ser

Voz 31 46:34 en el llamado reúne a muchísimo mucho

Voz 1120 46:37 imagen de pudiéramos pensar que que la final de la Champions una gente pues seguramente el llamado reúna unas diez

Voz 7 46:44 de ser más el orgullo la fiesta del Orgullo ESAC tomado creado de puntualizar es Madrid orgullos en nombre oficial del evento para el que ya hay buenos lleváis varios días de hecho preparando la intención porque además esta tarde que decirlo es es el pregón así que empieza ya oficialmente el evento eh Juan Francisco eh como como lo preparados que tipo operativo tiene

Voz 8 47:03 buenas noches hola buenas noches nosotros en lo que es el servicio de mantenimiento nos encargamos de preparar a todos los que son los vehículos y todo el material que conlleva pues el despliegue de de de despliegue de de este evento tan importante iban a poner seis puestos médicos avanzados pues eso conllevaba una equipación de material un desplazamiento del material del personal que va a asistir en esos puestos y lógicamente el refuerzo de de los vehículos en el esfuerzo a habitual que hay ordinario pues semana ampliar gama más unidades todas esas unidades pues creo que hay que hay que prepararlas

Voz 1491 47:48 en desde cuando las preparáis cuándo empezáis a a instalar estas unidades que son entiendo cómo vamos pequeños centros no de de Atención Sanitaria y aquellas campañas en la calle pues se llevan preparando

Voz 8 48:01 pues con aproximadamente unos quince días de antelación entonces digamos que estamos en la recta final de ayer ya se desplazaron pues los módulos donde asistir a la gente el digamos que ya son pequeños retoques lo que nos queda porque hoy hoy empieza ya evento entonces ya está todo ya Marina

Voz 1491 48:25 la que empieza ya hoy a Carlos no sé cuánta gente hay desplegada por ejemplo un día como el del sábado

Voz 1120 48:32 pues mira seguramente el sábado entre trescientas o cuatrocientas personas trabajando ten en cuenta que son seis puestos avanzados en los cuales eh generalmente mínimo y dos médicos dos enfermeros y unos diez técnicos por cada puesto luego cada puesto lleva asociado ambulancias de que llamamos a Mulhacén acción eh la primera asistencia lógicamente es en en el puesto sanitario in situ por esto de personal que acabo de decir pero si es en esa persona requiere traslado urgente al hospital pues hay

Voz 1 49:02 cuatro ambulancias asociadas a cada puesto para ser trasladados al hospital

Voz 7 49:07 Marina Juan a mi se me ocurría también con esta ola de calor que hemos comentado la subida temperaturas que aunque ahora son más bajas decíamos al principio el programa que están volviendo a subir qué hacer si estás paseando por la calle y alguien ves que alguien se desmaya

Voz 1120 49:18 o tiene un golpe por la ola de calor como como va a contar

Voz 1084 49:21 Caixa actuar

Voz 1120 49:22 bueno pues lo primero que hay que diferenciar es si esa persona está consciente vuestra inconsciente si está consciente pues hay que llevarla lógicamente a la sombra no dejarle al sol inquietarle quitar la mayor ropa posibles siempre lógica antes estás en la calle pues preservando su intimidad intentar darle ofrecerle líquido y refrescar le lógicamente llamar al ciento doce para que podamos asistirle la de gerencias está inconsciente si está inconsciente lo que hay que hacer es ponerle en posición lateral de seguridad con las piernas seleccionadas llamar inmediatamente al ciento doce no intentar darle líquido ni otra nada no de intentar la darle nada si está inconsciente nada en absoluto se le puede dar sale puede fresca pero no con exageraciones ten en cuenta que era una persona que sufre un golpe de calor en un golpe de calor grave puede llegar a la persona están en unos cuarenta y dos grados nosotros lo que tenemos que hacer es reducir los paulatinamente no se pueden reducir bruscamente esos grados corporales porque así nos lo ese paciente pueda empezar a convulsionada incluso ser magra

Voz 1491 50:19 lo que entendemos que es uno de los riesgos de los peligros de una fiesta o de una manifestación masiva como la de como la del sábado al aire libre en la ciudad de Madrid Carlos Rodríguez Blanco supervisor de guardia del Samur Juan Francisco Meléndez encargado del del parque móvil muchísimas gracias de buenas a primeras muchas gracias suerte que se debió a que termine bien el la madrugada

Voz 13 50:43 a Sergio gracias hasta ahora hasta ahora chicos son ya las cinco y veintiuno

Voz 1491 50:53 de uno en Canarias la relación entre las

Voz 13 50:55 mujeres y el fondo está viviendo un año Historia

Voz 1491 50:58 esta temporada hemos batido récord de asistencias los estadios españoles estamos teniendo un Mundial con una repercusión enorme y además esto no para a partir de agosto la primera división la masculina también va a contar con una mujer se llama Guadalupe Porras iba a ser árbitro asistente en la mejor liga del mundo

Voz 1084 51:15 qué te esperas de la Primera División imagino bueno tú ya lleva

Voz 32 51:18 es varios años en Segunda que también hay mucha presión mucha tela

Voz 1084 51:21 Sion con lo cual de esto ya sabes bueno

Voz 33 51:23 al final el yo me marcó objetivos a corto plazo desde hoy estoy en Primera División y bueno pues centrarme en la competición seguir trabajando de la misma manera eh con las mismas ganas y con la misma ilusión yo creo que si sigo trabajando igual le bueno la competición va saga va a salir hacia adelante porque creo que al final es que llegado a Primera división es por eso porque estoy preparada hay capacidad para estar en primera división

Voz 1491 51:49 la historia de chicas curiosa porque lleva arbitrando dieciséis años la mitad de su vida empezó las categorías más bajas cuando los campos son son de tierra para el principio nosotros de dedicaba es hubo un tiempo en el que compaginaba Aldo de impartir

Voz 1084 52:00 la justicia jugadora empezaste con dieciséis años no sí porque te dio por arbitrar pero también jugabas no

Voz 33 52:09 bueno a mi a mí siempre me ha apasionado el tubo Le de bien pequeñita hay jugadas Púbol desde desde que iba al colegio desde que era una bueno una niña es no pues la verdad que un día tuvo una conversación con con un amigo de un tío se emitió higa fue árbitro me me me animo a que probara el arbitraje nada probé yo estuve estuve compatibilizando las dos cosas estuve jugando ahí estuve arbitrando cuatro años hasta que llegó un día que que me tuve que que decidir por por por un camino de los dos elegir el arbitraje y a día de hoy bueno pues super contenta de tomado aquella decisión

Voz 1210 52:50 con toda esta historia vamos con los contenidos puramente veraniegos de toda la vida al fútbol

Voz 22 52:56 empieza el mercadeo

Voz 1210 52:58 la mayor pieza en subasta es Neymar que a todas luces se quiere ir del PSG pero sólo falta saber su destino el brazo

Voz 1084 53:04 Niño Sabio aborto Line ganó tres Copas de Europa con el Madrid se dedica ahora a representar jugadores no tiene ninguna gana de que Neymar acaba en el Barça es animar volviendo al Barça

Voz 22 53:14 bueno yo creo que no

Voz 34 53:18 las uvas cambiado muchísimo entonces lo que está pasando desde hace muchos años el Auxerre el pásalo Arroyo en el fuego Joyce pero todos siempre

Voz 22 53:30 el Barça ahora mismo sería ninguna

Voz 1084 53:34 te gustaría verle otra vez en el Barça

Voz 22 53:36 no otra el Madrid pues mejor mejor amigo

Voz 1491 53:44 hay jugadores que son como algunos productos de súper que pasaba una fecha bajan de precio al acercarse su caducidad a ver estamos comparando a Griezmann con los filetes de pollo hace dos días que su precio ha pasado de doscientos millones a ciento veinte son los falta saber cuándo va a hacer oficial el Barça su fichaje Bruno alemán tiene algunas pistas