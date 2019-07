De Buenas a Primeras (04/07/2019)

Voz 1491 00:00 tan las cuatro inmediata a las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:16 vuelta hola qué tal es jueves cuatro de julio ya como tocan este mes del año el más caluroso hoy van a subir un poco más las temperaturas sobre todo en el norte y en el Mediterráneo ahí veintitrés grados hasta ahora en Garrucha Almería también se va a repetir las tormentas en el noroeste del país sobre todo en Castilla y León estamos acercándonos de Al final de la semana para cuando termine los españoles que tienen empleo habrán regalado a sus empresas casi doce millones de horas de trabajo once coma ocho millones de horas que no están en su contrato que no están cobrando y que tampoco están cotizando a la Seguridad Social a la que también se de escape

Voz 1210 01:38 el cálculo lo ha hecho Comisiones Obreras que ha tenido en cuenta las horas extra que no se pagan por un lado y otro tipo de horas de más que no suelen aparecer en las estadísticas son esas horas que muchos trabajadores hacen por sistema a pesar de que no están en su

Voz 1491 01:50 por eso que hemos escuchado tantas veces de Miura de salir serían las seis pero nunca termino hasta las siete y media una larga no de jornada que los propios trabajadores tiene en tan asumido que no lo contabilizan como horas extraordinarias

Voz 6 02:05 a mí lo que me pagaban ir allí justamente de apertura y cierre de supermercados final hasta que cerrado hacías Caja y todo estaba sino ahora más pie eso ya no me lo pagaban

Voz 7 02:15 Trobajo seis días atrás semana doce horas diarias de presencia

Voz 7 02:21 sólo me pagan cuarenta en total

Voz 1210 02:24 en esas horas regaladas las empresas están ahorrando más de once mil quinientos millones de euros cada año entre salarios no pagados y cotizaciones sociales que no estará aporta

Voz 1491 02:33 pero la cosa no se queda ahí porque estamos hablando de tal cantidad de horas de trabajo que se podría dar empleo emplear durante ese tiempo a más de doscientos cuarenta mil parados doscientos

Voz 8 02:43 los cuarenta y seis mil los puestos de trabajo que podrían crearse si no se produjera en estos alargamientos de la no retribuidos de la jornada

Voz 9 02:53 que afectan de una forma clarísima tienen un impacto clarísimo en las cuentas de la Seguridad Social

Voz 1210 02:59 son datos estos que analizaba el secretario general de Comisiones Unai Sordo del año pasado de dos mil dieciocho cuando todavía no era obligatorio como ahora fichar al entrar y salir

Voz 1491 03:08 bajo una normativa que aunque lleva casi dos meses en vigor sigue pendiente de concretarse por tanto de instalarse en muchos sectores pero que tiene como objetivo precisamente evitar que los españoles trabajen millones de horas a las cinco y media las cuatro y media en Canarias además de repasar este informe de convertir esas horas no pagadas en costes para la para la Seguridad Social o dos puestos de trabajo que no se están cubriendo vamos asomarnos al perfil del empleado que más alarga su jornada sin cobrar nada cambie

Voz 1210 03:42 yo ojo en contra de lo que pueda parecer no es un trabajador precario aunque también he trabajos precarios que accionó las demás pero los empleados que Massa largan por sistema sus jornadas suelen ser los que ocupan puestos directivos o gerentes

Voz 10 03:55 buenas como veamos veamos llevan no bien común eso de que la cerveza con limón es una aberración pero si eso es reflectante está buenísimo me encanta yo cuando salgo me la pido si también tengo unas cuantas latas en mi nevera bordeó el y por cierto también hay una bebida que él una limonada con un toque de ron con una botellita Germán venden así también están bastante buena

Voz 1491 04:19 un beso Jo sé que estarás ya recorriendo las calles de Málaga tenemos que empezar a evitar la palabra aberración una fue en el corazón así que apostamos de hielo se quejan los oyentes y con razón lo que estamos preguntando en la encuesta de The arroba de buenas en Twitter es que bebida con fama dudosa con mala fama os gusta más la cerveza con limón está arrasan

Voz 11 04:42 claro que resulta un tanto chocante cerveza con vamos híbrido ni una cosa ni otra como sucede con esa Coca Cola Zero de cafeína dignado pero eso se lo puedo llamó a Coca Cola que no tienen ya Fringe Zawahiri pero sobre gustos

Voz 1210 05:01 hasta luego José Luis de Madrid la segunda más votada es mi opción pero a Diego de Zaragoza no le acaba de convencer

Voz 5 05:08 el agua con bicarbonato puro y duro esos fue asqueroso cloro no quiero ver el agua lobos ni en pintura respecto a la cerveza con limón que la Anbar le eh yo poquito limón eso es canela en rama la Anbar Lemmon es cero cero alcohol por lo tanto podría haber en la Cadena SER y en muchos sitios eh si es cero cero se podría ponen cualquier máquina expendedora en en los puestos de trabajo en los que haya máquinas de Serkis

Voz 1491 05:38 tenemos que investigar la relación eh

Voz 12 05:41 eh entre Diego de Zaragoza y la cerveza

Voz 1491 05:43 sí porque yo creo que ahí hay diario laico trató de comprar dinero

Voz 1210 05:46 hay contra Tito seis ocho tres tres dos tres

Voz 1491 05:49 siete cero cuatro muy lejos con muchos menos votos nos alegramos tenemos el tinto de verano embotellado hilos cubatas en lata esos duros que hablaba José de Málaga pero es verdad que se nos han quedado un montón de bebidas diferentes por llamarlas de alguna manera fuera de la encuesta hola

Voz 13 06:08 soy digna de banderín a mí me ha gustado mucho esto el campo Javi el caso Ginger Ale eh que eso no no esta red venga Un besito

Voz 1491 06:20 que no he probado nunca ningún

Voz 1210 06:23 el paseo de los errores

Voz 1491 06:25 ingiere él nunca los de prueba no bastaba

Voz 1210 06:28 de Naima la encuesta sigue abierta en Twitter arroba de buenas podéis contarnos en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que vivida con mala fama os gusta más que vivida que aunque sabéis que es mala os en Cannes

Voz 1491 09:25 un minuto para las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias las Schiller salas que escuchamos van a subirse junto a muchos otros artistas a los escenarios de las fiestas

Voz 14 09:34 del orgullo en Madrid que han empezado

Voz 1491 09:36 oficialmente hace unas horas y que cobran todo su sentido ante situaciones como la que ha vivido un joven en un McDonald's de Barcelona otro chico lo increpa diciéndole cosas como que lo va a convertir en heterosexual a hostias mientras el guardia de seguridad e ignora la situación

Voz 1210 10:02 esto que ahora nos parece una Marcia nada intolerable era el día a día de las personas LGTB hace no tantos años personas como Pedro Antonio veguería presidente del comité de mayores del Cogam que sufrieron la represión de la dictadura de esto que ahora nos llama la atención

Voz 16 10:16 con una cosa casposa rancia idea más imagino imagino

Voz 1210 10:19 que debía estar a la orden del día no sí

Voz 16 10:22 es una cosa casposa era una cosa horrorosa porque realmente no podía significar en ningún sentido vivías completamente cerrado yo me enteré que existía la palabra armario cuando realmente empezó lo de Stone Well esto aquí en España yo estaba encerrado sí pero no me daba cuenta de que yo estaba encerrado en un armario estaba cerrado el mismo sin referencias de ningún género sin posibilidad de decir pero yo soy Ravi hizo honor soy normal porque eso es lo que hacían creer eh Clemente cuando pedía auxilio conmemora embistió pues pues era si te presente que yo soy de Zaragoza es una ciudad como he dicho siempre muy Mariana y muy Pia pues pedía auxilio al cura lógicamente el cura te decía unas cosas que en fin no voy a repetir porque casi me dan vergüenza prefiero olvidar las pero eran verdaderamente obtusa era Toxo yo estuve verdaderamente encerrado en mí mismo hasta prácticamente empezar mi carrera en Barcelona entonces empeorando me en Barcelona tuve lo años es decir bueno yo soy así eh sacado ya está

Voz 1491 11:29 la civilización del colectivo es una forma además de que los más jóvenes tengan referentes en los que mirarse es uno de los objetivos de la librería ver Cana de temática LGTB que regenta Emili Hernández

Voz 17 11:41 yo no les habían poner nombre a lo que me pasaba cuando tenía trece catorce quince años cuando me enamoraba de Martina Navratilova que pensaba que las únicas lesbianas en el mundo eran Martina Navratilova yo pues no no lo sabía poner nombre a encontrar algún referente algo que mi luminaria por decirlo así recuerdo ir a la Casa del libro que está quién frente a la sección de Psicología Sociología a buscar esos libros donde podía encontrar alguna respuesta a lo que había pasado pero no hubo manera no hubo manera de encontrarlas y por eso quizá tengo una librería

Voz 1210 12:18 eso fue poner una librería

Voz 17 12:21 la respuesta la encontré las dos librerías que que me salvaron la vida gays de Word y Oscar Wilde en Nueva York Londres porque yo a principios de los ochenta decidí que este país no era para mí yo tengo que decir que sí puedo decir que soy una emigrante por disidencias disidencias sexual porque yo emigré porque sabía que que aquí no yo lo que pensaba cuando era una adolescente es decir pero si yo no voy a casar con un hombre de qué voy a vivir claro eso es lo que me habían enseñado la sociedad yo es que la luz

Voz 1210 12:47 esas social tiene que ir acompañada por una personal para superar los traumas y complejos que ha generado una educación pensada básicamente para que las personas LGTB se odian a sí misma a Segovia sí mismas y traten de cambiarse

Voz 16 12:58 hay gente que está todavía dentro del armario que no sea Azón que no se acepta asimismo que todavía piensas que son bichos raros eso es muy raro e la vida pasada nos ha dejado una huella muy profunda vamos a ver yo no me lo has quedado valiente tampoco sea yo todavía tengo algo que en fin que me frena eh o sea yo sería incapaz de vamos yo me casé estuve treinta años con el que fue mi marido me caso además Pedro Zerolo me empeñe como en Aragón es lo conseguí todo perfecto pero severo murió era de mala calidad pero realmente yo no hubiera sido capaz de salir con Eusebio después de casarnos cogido de la mano bueno no voy a mentir hubo un orgullo que pasando unos por sueca dije dame la mano porque voy a sentirme libre de una vez por todas pero realmente

Voz 17 13:45 hasta ese punto llega es que es absurdo bueno es un campo fue interiorizado tal bien es lo que más nos ha costado a gays y lesbianas no quiero decir eso subsana pero eso es la homofobia que quizá en personas de tu edad pues no han tenido esas herramientas que se tienen que tienen ahora los jóvenes como tú bien decías que tiene no a los jóvenes para agarrarse para agarrar de hecho es verdad yo lo noto por ejemplo la Feria del Libro de Madrid que yo tengo caseta cuando me vienen esas hordas de jóvenes que vienen en pandilla Gays Trans héroes todos juntos no se les oye a mí me encanta escucharlos porque ahí es donde se nota que algo ha cambiado

Voz 1491 14:24 aunque queda todavía mucho por cambiar muchos niveles Mónica una mujer transexual de sesenta y siete años trabaja con la Fundación veintiséis de diciembre que promueve medidas de integración de las personas mayores LGTB

Voz 0047 14:36 claro se ve es necesario quería verme residencia

Voz 18 14:39 TVE para darle salida a unas características que en una residencia común no te van a coger en un futuro esperemos que cuando todo se normalice la en las cambios generacionales sean muy productivos ya no hará falta una residencia LGTB todas las residencias serán LGTB hace

Voz 19 14:59 todas las islas del planeta porque todos estamos englobadas pero de momento todavía a cifrar el claro son

Voz 1491 15:05 las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias en España un niño que nace pobre tardó cuatro generaciones en salir de esa posición y pasar a formar parte no gracias al ascenso

Voz 1210 15:26 social de la clase media puede parecer mucho pero si nos comparamos con otros países cercanos estamos entre los que lo conseguimos más rápido sólo por detrás de los nórdicos has

Voz 22 15:35 que dentro de de lo que hay mano eh queda cierta esperanza el catedrático de Sociología Teodoro Hernández defiende que nuestro país todavía es posible coger el ascensor social aunque este medio

Voz 23 15:46 no se puede salir de pobre con bastante fuerza pero por lo menos tenemos la esperanza de que ir haciendo las cosas bien con mérito con trabajo duro existe esa posibilidad aunque necesitamos aproximadamente unos cuatro generación íbamos bien

Voz 24 16:04 G no sé si unas excelentes a veces que no sabe si alegra mala luces

Voz 23 16:08 Depende Si vemos se la botella medio vacía llena vamos a ver en comparación con otros países en Europa Alemania y Francia necesitan seis generaciones para salir de esta de esta situación de clase baja o de pobreza en los países nórdicos necesitan un promedio unas dos generaciones en algunos países Finlandia Dinamarca tres y luego ya hay otros países de la OCDE como era así hay algunos países periféricos que en nada menos que once generaciones en salir de esa situación

Voz 1210 16:41 Roberto Fernández es una de esas personas que ha conseguido subir de escalón social en una sola generación

Voz 1491 16:46 su caso no tiene nada que ver con con él sus padres del opositor y ahora es abogado de estado

Voz 9 16:53 pues eh Mi madre e inicialmente no os cuido a mi hermano y a mí cuando en los años el año noventa y tres cuando comenzó la crisis económica afectó al casa se tuvo que poner a cuidar niños mi padre tenía una ferretería osea me gente

Voz 23 17:10 humilde las actúas tú has cogido el ascensor te has cogido un cohete social

Voz 9 17:15 sí la verdad es que no he tenido la

Voz 23 17:19 la suerte que me inculcaron el el fue el esfuerzo el sacrificio al que se refería a Teodoro para para lo conjugó saltó la noticia aparece la palabra esfuerzo y sacrificio hablando de salir de pobre está mal hacerlo así pero tú has salido de pobres desde una me me gustó nunca se identifica común

Voz 9 17:39 si no digo yo que tú fueras pero no digo que que que yo lo fuese porque nunca me faltó un plato de comida en la mesa pero sí de una familia humilde y trabajador

Voz 1491 17:58 la de Roberto es la forma más común de de ascender opositar porque es un sistema igual para todos en el que lo que se exige es simplemente estudiar simplemente siempre entre comillas

Voz 1210 18:10 estudiar todavía es algo que está más o menos al alcance de todos porque tenemos una a una educación pública que en principio permite igualar unos unos a otros gracias al sistema

Voz 1491 18:19 no debería Roberto

Voz 23 18:21 colegio público y Universidad pública efectivamente es así Cuba y con becas y con becas pospuesto con tu estuviste encerrado estudiando para sacar la oposición tres años cuando hablamos de tres años Cuéntame cómo era tu día a día semana semana bueno mi al principio

Voz 9 18:40 seis días en semana una media de diez once horas de estudio diarios se todos sus Dios seis días esos seis días a la semana ir pues normalmente descansaba los sábados no y luego el resto del tiempo intentaba hacer una vida lo más normal posible echó una mano en casa gimnasio para despejar oí iberos

Voz 1491 18:59 eso decíamos que las oposiciones facilitan entre comillas las cosas las igualan porque en la empresa privada es diferente Se buscan Bono currículo sus con cuanta más formación mejor pero también con idiomas hizo todo eso no está al alcance de todo el mundo

Voz 1210 19:15 la Educación Primaria a la Secundaria y el Bachillerato están completamente cubiertos en España para los estudios universitarios serán becas pero ahí es donde empieza la brecha el cuarenta y siete por ciento de los jóvenes estiman un grado que es un porcentaje muy positivo pero al Masters sólo accede el nueve por ciento mientras que en la Unión Europea es el veintiuno por ciento de los jóvenes el Campos

Voz 23 19:34 el Universidad ha cambiado mucho que estamos ahora con títulos de de tres años y luego tenemos estudios de master ahí es donde empieza ya el dique para el freno para que la gente no no siga ascendiendo claro ahora hay mucha facilidad para los estudios de grado pero el master ya tiene otro precio primer tema no la Unión Europea haya avisado a España de ver que hace codo con este asunto y segundo tema externos montacargas tú también te digo hay algunos Masters que tiene alguno que no son tan caros sí pero hay otros que son tremendamente caro

Voz 0749 20:11 cuesta poco a poco poco a poco

Voz 23 20:13 pues todo depende de tus ingresos o los de tu padre o tu sí pero ese ese tipo de másteres realmente lo que ahora establece la diferencia y luego la diferencia pues establece otros temas como por ejemplo idiomas informática estancia en el extranjero esto quiere decir pues realmente hay está la zona de amortiguación para que la gente que está bajo no logre superar ese esa especie de red se queda en esa red porque es esto casos muy llamativos con gran esfuerzo como el caso de Roberto que tenemos aquí

Voz 26 20:44 es estadísticamente es

Voz 21 20:47 pues sí imposible bueno como parece

Voz 1491 20:49 si acaso de Roberto esforzándose consiguió becas para estudiar un grado para estudiar en el extranjero y también unos ahorros porque estuvo además trabajando

Voz 1210 20:58 claro echando cuentas para estar tres años dedicado a las oposiciones habría necesitado un colchón de dinero demasiado grande así que tuvo que tirar de sus padres

Voz 23 21:06 durante tres años no tuviste ingresos yo venía de tener ingresos estuve trabajando previamente en un despacho un despacho muy buena base si con compañeros con méritos como los tuyos apellidos compuestos puede ser yo no los tengo Val durante esos trece años viviste de tus padres efectivamente como a dos padres

Voz 9 21:25 pues mi padre tuvo que cerrar que ahora mi hermano y yo que mi hermano también es un ejemplo de de esfuerzo y sacrificio que consigue romper ese techo de cristal pues ayudamos echamos una mano

Voz 23 21:37 esa ahora sois vosotros los que os dedicáis a ayudar a vuestro ex cuando le dices que has aprobó la oposición y de momento yo me imagino que te alegras casi más por ellos que Partit sí

Voz 9 21:49 cada vez tengo grabada sí tengo grabada la lacra de Mi hermano y la cara de de mi abuelo llorando porque claro efecto

Voz 8 21:57 ante eso que supuso un punto de inflexión muy importante

Voz 23 22:02 esta familia de abril

Voz 27 22:08 no están ante igual a ver no

Voz 1491 22:20 el periodista y escritor Manuel Jabois que acaba de de presentar su novela su primera novela mala hierba si le quedaba algún programa de láser por el que pasar yo creo que con la lengua moderna los ha completado todos

Voz 1210 22:33 has dado por no de los que no están Antena es digital que que que reconoce ser por cierto un lector habitual de novela ha querido hacer una entrevista digna de Babelia incluso con alguna pregunta que inevitablemente se le ocurre bossa cualquier esta no estuvo

Voz 24 22:46 primera novela o si no no es la primera la primera a las que

Voz 9 22:48 sí precisamente en en gallego hace ya

Voz 24 22:51 sí de quince a nuestro primer novela en castellano una novela en castellano en primera novela después ya de un cierto bagaje después de saber de aprender a escribir después de escribir no habría primera la hubiera sido

Voz 29 23:02 hoy la novela yo me la me la leí ayer de una sentada alegría en tres horas me lo había ventilado es muy emocionante muy bonita

Voz 24 23:13 no te voy a hacer lo que no te quiero hacer la pregunta Carla Lago describe una pregunta rancias se cuál cuál es es que es contestarte como Fraga cuando le decían señor Fraga puedo hacerle una pregunta impertinente y el respondía sí puede hacerlo pero recuerdo preguntas impertinentes hay respuestas impertinentes bueno pues te admita respuesta puede ser más rancia aunque la pregunta admite una respuesta pertinente y rancia cuánto hay de autobiográfico

Voz 14 23:44 me ha dolido a la son Yola

Voz 24 23:48 pensaba era otro acordado bueno hay mucho pero hay mucho en la profundidad no la superficie en la superficie personaje la familia todos los compañeros de clase etcétera son los los inventados pero después lo que hay dentro del dentro del crío la mirada el humor del crío eso sí las obsesiones los miedos hay una cosa muy autobiográfica que si hacía yo que es el juego de las

Voz 1491 24:10 una cosa muy autobiográfica que tiene que ver con el hecho de de haber vivido en una ciudad de provincias como Pontevedra Un tema que que que que es de la misma dan y menos y de Salamanca se siente muy identificado

Voz 24 24:23 hay una cosa que no sé si te pasa a ti que yo he preguntado mucho sobre todo cuando me vine a Madrid cosa que tú también ha hecho que es como hubiese sido mi infancia en una ciudad grande no cómo cambia el concepto de infancia adolescencia y todo eso en Pontevedra Salamanca yo siempre fantaseando como hubiese sido que fue una manera en Salamanca pero como hubiese sido aquí en Madrid cuando tienes una cierta edad y te enamoras por primera vez lo conoces la amistad por primera vez sus padres enferman o conoces los grandes asuntos de la vida aquellos de los que ocuparon ya todos los sabios miles de años y creo que las las reacciones y las emociones son las mismas hay una cosa que sí que que que transparente en la novela que yo no sé es una ciudad grande como Madrid en la época en la que nosotros éramos niños pero yo por ejemplo en mi ciudad

Voz 9 25:04 Paz en Pontevedra no he visto en mi vida iberos

Voz 24 25:08 muy poco ahora a dos personas del mismo sexo con naturalidad la mano besándose decir todos los referentes son heterosexuales por lo tanto el niño que empiece a descubrir del sexo empieza el amor y sepa que es homosexual o la niña que sepa que es lesbiana no no no piensa que esto es natural piensa que está haciendo algo prohibido algo que se está haciendo escondidas o que simplemente no es que simplemente no existe aquellas ella es a lo mejor primera lesbiana conocida y el niño piensa que lo que está ocurriendo él no lo ocurrido nunca nadie porque no hay ningún referente en una pequeña absolutamente ninguno por eso siempre que ahora que se avecina que estamos encima ya del orgullo siempre reivindicó que el orgullo se extienda a los pueblos ya no digo clases que es más pequeñas porque realmente Madrid evidentemente no siendo no en toda la ciudad pero sí de lo que hay que hay barrios ya completamente normalizados no pero una ciudad pequeña en absoluto los que sería algo del orgullo encenderlo en provincias no porque es que es muy difícil de lujo vamos a las tinieblas

Voz 16 26:06 sí bueno yo creo que el tema de la homosexualidad aquí en Madrid

Voz 24 26:13 puede que se viva igual lo más que lo nuestro lo estamos viendo es una perspectiva primero que ha pasado tiempo desde que éramos

Voz 9 26:18 hay que ir pero luego en los en los barrios cerrados de Madrid supongo que será porque si la mente Safina cuando así

Voz 1210 26:25 momento de mayor tensión de la entrevista ha sido cuando los apostó en el tema deportivo vamos al fútbol Jabois es un seguidor confeso del Real Madrid de hecho tiene un libro en el que escribe sobre qué significa ser madridista

Voz 1491 26:38 sí Ike que

Voz 1210 26:40 es fan del Atlético de Madrid del Estudiantes aunque justamente lo contrario ir la recriminado un punto muy concreto de su de su carrera como artista

Voz 24 26:47 a tener una muesca en tu currículum que me gustaría comentar brevemente es autor de la letra de hombre del himno de la décima Champions del Real Madrid cuando decías músico tampoco me sentía muy solo la letra la composición es de Red One la letras y la lenta la letra que se compuso eso verdaderamente encarga te llama un día Florentino Pérez y te dice no sale porque Red One que es el productor musical el autor de la de la música se lo propone el Club club piensa en quién puede poner la letra Hay pie piensa en mí y entonces lo que hacemos es hacerla se celebra la décima de otra casualidad porque hacemos la canción la tenemos ah bueno gobernando en en a mitad de temporada esperando una gran victoria que me persigan han claro no proveerá como para las previas antes de los grandes partidos pero al final siempre no usábamos un poco para atrás y fíjate que en el minuto noventa ahí desde Lisboa

Voz 1510 27:39 la guerra a la canción más enterrada

Voz 24 27:42 el propio Madrid por favor no me lo recuerdes a los madridistas en el fondo y te lo digo de verdad nos gusta el fútbol gusta en Madrid sí sí sí verdad es una cosa yo no lo sé yo no voy a partidos de fútbol y pues siempre he dicho que si el Real Madrid tuviese un equipo bueno potente de hockey sobre hierba atropello estaría ahora ya con el palo

Voz 2 28:03 de Bursa primero de los catálogos

Voz 0084 28:08 con trastorno bipolar que dedicó centenar de canciones a su amor del Instituto esta es la mejor canción de Daniel Johnston eh el verdadero amor acabará encontrando cantaba Daniel Johnston en esta canción de mil novecientos ochenta y cinco que apareció en la octava caset que Daniel Johnston que grababa sótano de su casa en ese formato escrito antes de convertirse en un artista de culto reclamado por decenas de artistas tanto por sus dibujos alojados por Kurt Covain de Nirvana como por la belleza de sus letras de entre sus más de doscientas canciones Ésta es una de las más especiales quizá la más perfecta una composición sencilla grabada piano que es una oda al amor verdadero no te rindas que no lo harás no estés triste porque el amor verdadero acabará alcanzando verás en era tu amigo cantaba Daniel esa obsesión silenciosa con un amor de colegio

Voz 14 29:19 pues no

Voz 1491 29:23 la canción y un mensaje tan sencillos como emocionantes indie bien de Daniel Johnston en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 1491 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias hay dada o buenos días buenos días en unas horas Vox

Voz 32 30:09 podría tumbar por primera vez una presidencia autonómica del PP en Murcia se va a producir la segunda votación de la investidura como presidente autonómico del popular López miras los ultraderechistas que ya han votado en contra en la primera votación aseguran que yo ciudadanos entra en las negociaciones a tres o que hoy volverán a votar lo mismo se complica por tanto el escenario para que el PP presida de nuevo Murcia Luis Gestoso Vox Miguel Garau ciudadanos

Voz 16 30:31 hola Blanco

Voz 33 30:34 aquel nos pone cordones sanitarios aquí en no insulta a todos los días sino bien las cosas no se sientan a hablar y no firman un documento conjunto fue votaremos que no

Voz 16 30:43 por ello no te responsabilizan del no no echo la culpa a los demás eso tema de Macua

Voz 32 30:49 pero las tensiones entre ultras y naranjas no quedan ahí el secretario de Organización de ciudadanos Fran Hervías ha dicho en Twitter que espera que la pinza Vox PSOE que según él ya bloquea el Gobierno de Murcia no se traslade a la Comunidad de Madrid porque le parecería una irresponsabilidad y cuál ha sido la respuesta de Vox bueno pues a través de Twitter la cuenta oficial del partido de Abascal ha escrito el colmo de la jeta dile a al acojonado y sinvergüenza de tu jefe ese deje de cordones sanitarios de lamer el culo a Macron y que os permita sentarnos en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal sino pactar con el PSOE que es lo que queréis en fin hemos de asuntos sobre violencia machista recogemos dos agresiones muy graves en Málaga un hombre está acusada de violar a su ex pareja de retenerla una noche entera en casa amenazándola de muerte con un destornillador Ángel Carreño buenos días

Voz 34 31:32 buenos días el acusado que ya está en la cárcel por orden del juez aborda la víctima a la calle y una vez dentro de la vivienda le quitó el móvil para revisar sus redes sociales y hacerse pasar por el Janko SAP por la mañana tras un descuido el agresor la mujer logró huir y pidió ayuda en Melilla Ángel

Voz 32 31:47 un hombre está acusado de intentar ahorcar a su esposa con un cable de herir la con un cuchillo en el brazo

Voz 34 31:52 así es todo ello delante de la hija de ambos de dos años tras los hechos el marido abandonó la casa en la que irían ambos pero acabó siendo detenido por la policía el hombre de treinta y seis años está a la espera de pasar a disposición judicial

Voz 32 32:03 aquí terminamos en Holanda la alcaldesa de Amsterdam ha propuesto cerrar el barrio rojo de la ciudad por el acoso que sufren las prostitutas por parte de los turistas que les gritan y les fotografían y que según la alcaldesa les hacen vivir situaciones inaceptables Daniel Elvis

Voz 1296 32:15 es la propuesta más radical defensor al alcaldesa de la capital de Holanda pero no es la única sugiere como otras alternativas eliminar parte de este famoso distrito cerrar las cortinas rojas y los escaparates donde se exhiben estas mujeres o trasladar a las prostitutas al centro histórico de la ciudad se exija el tema subraya que su intención no es prohibir la presencia de las trabajadoras sexuales en la ciudad sino mejorar sus condiciones de trabajo y que los turistas no les molesten las fotograma bien o les griten impidiéndole es obtener clientes esta propuesta para combatir el turismo masivo en el barrio rojo será presentada en los próximos días a las prostitutas y a los residentes de Amsterdam para tomar una decisión sobre el futuro del distrito

Voz 32 32:58 en un apunte el deporte noticia de última hora Perú acaba de ganar tres a cero a Chile en la Copa América y jugará la final el próximo domingo frente a la anfitriona Brasil de momento es todo más información en media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 23 33:10 en ese

Voz 1491 33:40 así como no se acaba de contar ahí daba viene este jueves en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo entendimos que calor y más calor Luismi Pérez buenos días

Voz 0047 33:49 buenos días compañeros pues sí de hecho hoy suben las temperaturas en muchas zonas del país donde más se va a notar esa subida Marina Juan es en el caso del Cantábrico en Cantabria Euskadi hoy llevamos a rozar otra vez los veintiocho treinta treinta y dos grados no cuarenta que teníamos la semana pasada pero sí que va a ser bastante más calor que ayer por ejemplo también esa subida se anotará algo en puntos del valle del Ebro desde Navarra hasta Tarragona en Zaragoza por ejemplo hoy esperamos unos XXXVIII grados de máxima en el resto del país no varían por ejemplo en Canarias un ambiente más bien suave poco a poco caluroso y es que el Alice si va a seguir soplando ya rachas bastante fuertes acumulando algunas nubes en ese archipiélago en la Península y Baleares tormentas otra vez en algunas zonas de Galicia de Castilla y León sobretodo esta tarde Marina como pasaba ayer a dormir estas con granizo o piedra vientos muy fuertes en algunos puntos de Burgos llegamos a más de cien kilómetros por hora del viento y en cambio fuera de esas horas de tormenta tendremos una tarde bastante suave con algunas nubes pegadas al sur del Mediterráneo y ahora mismo poco frío la verdad veinte grados en Santander dieciocho tenemos en Badajoz XXI en Girona o en Las Palmas de Gran Canaria veinticuatro grados ahora Marina en Almería

Voz 1491 35:03 semana muy tormentosa Luismi Julio sastres sólo con con muchas tormentas así que no está de más aclarar algunos mitos sí a realidades también sobre estos Fenosa Nos para empezar y es cierto o no que ir hablando por el teléfono móvil puede atraer a los rayos

Voz 0749 35:25 se han hecho montón de estudios Vascos

Voz 0047 35:26 la mente a raíz primero como no del uso de la extensión de ese uso del móvil que a nivel mundial pues ese vamos hay casi más móviles que coches sabes aquello de que que en en España muchas familias tienen dos coches y se ha pasado de tener no no delante en el coche a tener casi dos por familia hilos móviles ya no es que sean dos por familias que son casi siete por familia cuando a lo mejor somos cuatro miembros para que veas el la extensión bien al al hilo de esa extensión del móvil del uso del móvil también de algunos casos que se han dado de personas que iban hablando con el móvil en los momentos que ha habido tormenta sí

Voz 1491 36:02 han salido ese debate ha sabido ese debate de que si los

Voz 0047 36:04 móviles atraen a los rayos si donde esta

Voz 1491 36:07 baratos no siempre tienen más sigue siempre tendemos a asociar si de un aparato con la posibilidad de que te caiga un rayo encima

Voz 0047 36:14 sí de hecho haberla considera que te caiga un rayo ese bastante pequeñas una entre tres millones aproximadamente pero hay que decir que todo lo que sea metálico todo lo que sea que estemos rodeados de cosas metálicas nos puede hacer aumentar un poquito ese riesgo que nos caiga un rayo en el caso de que la tormenta este muy cerca claro se piensa que como él móviles algo metálico pues ir hablando con él es sinónimo de que nos quedemos fritos bien el uso del móvil sexta extendiendo mucho pero lo sabe lo los materiales con los que estar en los móviles cada vez tienen menos piezas metálicas con lo que la posibilidad es muy pequeña se han hecho estudios han hecho estudios de muchas universidades y centros de investigación de todo el mundo no se llega a una situación clara de hecho más bien son mucho más los partidarios de que el móvil no atrae al Rayo a los que piensan que el móvil puede ser pues un factor de riesgo si vamos hablando con él mientras hay tormenta

Voz 1491 37:05 yo pensaba que era más por el hecho de que fuera un aparato electrónico

Voz 0047 37:08 sí también se dice que si crea un campo magnético bien no creo un campo magnético tan grande como puede provocar un pararrayos cómo puede provocar una antena de televisión puesta en enterrado típicamente o como pueden ser otros aparatos mira el hecho de llevar un paraguas con punta metálica puede ser un factor más de riesgo que ir hablando con el móvil por tanto no está demostrado que el hablar por el móvil esté llamando a los dioses para que te caiga un rayo encima

Voz 1491 37:34 voy a mirarles que ahora mismo la apunta a todos los paraguas cuando llegue a casa

Voz 0047 37:39 vamos ahora ya suelen seria de de de punta de madera o punta de plástico los de hierros y los tenéis pues el día calla tormenta no salga el día que lleva Finito pues es el día de sacar ese paraguas

Voz 1210 37:49 vamos en todas que llevar el móvil no no aumenta mucho las posiblidades ni siquiera comparado con llevar un Paulette escalando en la montaña vamos a poner un poco catastrofista Luismi vamos a ver si nos pongamos no ponemos la tesitura de que te decae

Voz 1491 38:02 somos de cada tres millones

Voz 1210 38:05 el recinto de malas a primeras te pero un rayo que que opciones tienes de de salir vivo de ahí

Voz 0047 38:11 a ver en general si te cae un rayo y tú estás pegado al suelo el impacto es tan fuerte que te quedase en el sitio sino pues las secuelas pueden ser o de hecho suelen ser bastante bastante graves la mayoría de casos se las personas mueren directamente por esa gran descarga eléctrica pero podemos decir que ha habido casos el mundo hilos hay todavía en los que a la gente son dos personas dos hombres a los que le han caído unos cuantos rayos se han inmunizado a ellos fijaos el hecho de que te vayan cayendo rayos es como que el cuerpo ya cantando por una parte a atrae a esos rayos pero por otra parte Se los repele lo repele y por tanto puse sus consecuencias au sus secuelas en el cuerpo humano son bastante escasas mira está el caso del señor Jorge Márquez está vivo este hombre este hombre es un cubano ya le han caído cinco rayos un cinco rayos pero cinco reos que en algún caso o de hecho en dos casos lo han dejado sin conocimiento lo han llevado al hospital pero al despertarse ese señor no ha pasado absolutamente nada

Voz 1491 39:12 señor que ha pulverizado absurda mandato las probabilidades no mira las probabilidades atención

Voz 0047 39:18 de qué te caigan cinco rayos es poner un uno aproximadamente veinte ceros detrás esa es la probabilidad de que este que siga un rayo vamos de que es

Voz 1491 39:29 el Madrid

Voz 0047 39:31 sí sí sobrevivir pero espérate porque hay otro caso todavía más llamativo que el señor Roy Sullivan este señoría murió murió en mil novecientos ochenta y seis sino recuerdo mal es una americano y atención a este hombre le cayeron siete rayos siete Inti Si alguien me sabe decir yo os pregunto sabéis de qué murió este hombre

Voz 1491 39:51 de viejo bien

Voz 0047 39:53 murió porque sus respiraron y se suicidó porque porque le cayeron tanto rayos le llamaban el hombre pararrayos que la gente ya no quería estar con él se alejaba de él va llegó el momento de que se alejó del su mujer dijo pues ahora ya yo no tengo nada que hacer aquí osea fijaos la naturaleza envió siete rayos que le quemaron el pelo las uñas el dedo gordo del pie le dejaron marcas en la espalda ese quedó un poco con enfermedades nerviosas pero el hombre se quitó de enmedio con un disparo en la cabeza porque su mujer le

Voz 0749 40:26 jo

Voz 1491 40:26 bueno íbamos a tener todavía tormentas Luismi hay y eso significa que es un día fantástico bueno como cualquier otro que todos los días son buenos día Fontàs Thiago para sintonizar nos

Voz 0047 40:37 ahí está porque en las tormentas los rayos vamos que se van creando en las tormentas tienen unas frecuencias electromagnéticas que están en la banda de la radio de la de la banda AM osea si nosotros ponemos la radio vamos con nuestro coche sobretodo ponemos esa van da AM de hecho los coches ya no seny ya siesta siquiera la base

Voz 1210 40:59 sigue sigue

Voz 0047 41:00 sigue vale vale pues si ponemos la banda AM Se va IEE esa banda AM dentro de esa emisión de vez en cuando va va fluyendo va va siendo como una especie de petardo esos petardo son rayos que están cayendo cerca se llama De hecho radio tormenta en la banda AM es fácil saber dónde tenemos los rayos y en función de cómo Pete esa radio de cómo Kuchar esa radio esos rayos están cayendo más cerca o más lejos por tanto están en la misma frecuencia que las bandas AM las bandas Jaime

Voz 1491 41:30 pues escucharon mucho la radio Luismi gracias buenos días adiós a mañana

Voz 1210 42:40 el guasa porque estaba medio caído ahí que no llegaban los

Voz 9 42:43 audios hacemos pruebas

Voz 1210 42:45 has arreglado y tenemos audios es verdad tenemos ademas

Voz 1491 42:48 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro pero lo que nunca nos falla

Voz 1210 42:51 son los comentarios de Twitter tenemos que dar voz a A R P el gran outsider de la encuesta se ha hablado mucho de por qué no hemos incluido el calimocho no entra en nuestra encuesta esté tuiteros envió una foto de un Brick de devino una cola de marca blanca que eso ya es debe setas y una botella de licor de mora dice menuda exquisitez a mí me encanta

Voz 1491 43:11 Héctor arroba as Cerón setenta y dos se queda con la Ruth Beer o Zarza Parrilla en Estados Unidos y que también se conoce bueno cómoda traducción no cerveza de Ray

Voz 1210 43:21 mira hoy tiene un cero coma treinta y cinco por ciento de de Colsa nada es es casi nada

Voz 1491 43:26 es que los blues lo mínimo los bebían vamos a menos los niños con lo que hemos visto en las Nicolas porque yo no porque no he probado una Zarza Parrilla en la vida

Voz 1210 43:34 yo tampoco y ojo al lo que dice Juan vasco que detesta el cubata en lata porque le quita la magia de elegir Turó cargado que lo quieres después de tanto odio admite su pecado que es gustarle la Coca Cola sin nada

Voz 1491 43:47 eso sí que eso sí que es intratable bueno estéis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro pues contarnos qué bebidas con mala fama son las que más os gustan a vosotros si puedes votar todavía que tenemos un buen rato por delante en arroba de buenas en Twitter

Voz 37 44:05 casi podríamos decir que el fichaje de

Voz 1491 44:07 eh yo Félix por el Atlético de Madrid ha sido el primer culebrón del verano se ha hecho de rogar pero al final ya es oficial de hecho lo han comunicado con un vídeo del propio jugador visitando el Museo del Prado que aquí en el equipo de de buenas nos ha encantado lo puedes ver en Twitter y en Facebook

Voz 1210 44:23 este fichaje se convierte en el cuarto más caro de la historia ha costado exactamente ciento veintiséis millones de euros a lo que hay que sumar los quince euros que vale la entrada del museo que Laura hay mucha controversia en torno al elevado coste este chico que sólo tiene diecinueve años Gustavo López Kiko creen que es un negocio arriesgado

Voz 0749 44:40 que es caro es a la realidad para mí es caro es verdad que es un proyecto está comprando un proxecto un jugador que ilusionan jugador que desequilibra que juega muy bien entre líneas que tiene desparpajo y alegría que valiente que la pie siempre pero estás comprando un proxecto esa realidad no está comprando un jugador hecho recordemos que hace muy poquito debutó en Primera División que recién tiene un roce internacional en este primer año con con el club portugués entonces claro es arriesgado pero muchas veces el que no Riga no gana y el Atlético Madrid pensó que era una buena opción para ilusionar a la afición de pueda salir de Griezmann para la el Cholo un jugador diferente en esa zona Alcampo para que juegue entre línea para que alimenta lo delantero pero creo que es un precio excesivo

Voz 38 45:22 lo que en la operación Yago estoy con Gustavito a mí me parece excesivo lo que es el el precio es un año este de transcripción donde el Atlético de Madrid se tiene que reinventar y me parece un lujo que el equipo rojiblanco esta temporada no debería de haberlo creo o revisados

Voz 1210 45:41 por el pasquín que que es pero bueno

Voz 38 45:44 mitad de temporada estamos hablando todo lo contrario pero es un lujo que yo creo que un equipo como la apretón esta temporada gastarse tanto por ciento muy elevado de lo que su presupuesto me parece un riesgo

Voz 1491 45:55 claro que el fichaje de yo Félix comparado con la historia de Neymar y el Barça bueno casi casi es una ganga vamos a hacer una pequeña cronología

Voz 1210 46:03 el veintiséis de mayo de dos mil trece el Barça anuncia el fichaje de Neymar en una operación que fue tan turbia que acaba con el club en los tribunales el diez de julio de dos mil diez

Voz 1491 46:12 siete después de cuatro años de algunas subidas de sueldo el jugador empieza a flirtear con el PSG que tiene el dinero por castigo el vicepresidente Jordi Mestre sale de decir esto

Voz 16 46:23 no sé si pueden asegurar al cien por cien que Neymar no se va a ir del Barça este verano

Voz 0749 46:29 al doscientos dos semanas después

Voz 1210 46:32 esta frase el PSG deposita los doscientos veintidós millones de la cláusula de Jones y Neymar se va a Francia el delantero del Barça se denuncian mutuamente para un juicio que aún se tiene que realizar pues viene después

Voz 1491 46:43 esta versión futbolera de Amar en tiempos revueltos a cuatro de julio Neymar está más cerca que nunca devolver al Barça y por si fuera poco ayer en el club catalán dimitió un personaje clave en esta historia

Voz 1991 46:55 en Barcelona ha dimitido además decisión irrevocable el vicepresidente deportivo Jordi Mestre aquel famoso vicepresidente que cuando hace dos años nuestro compañero Adriá Albets le preguntaba si podría firmar al cien por cien que animarse iba a quedar dijo

Voz 23 47:11 rotundidad lo puedo afirmar al doscientos

Voz 1991 47:13 por cien pocos días después ya sabéis cuál fue la película Neymar anunciaba que se marchaba al París Saint Germaine a mí me da que esto está muy muy relacionado con el posible regreso regreso de de Neymar en evidentemente Neymar en su momento dejó en ridículo al Barça entre ellos a este vicepresidente deportivo Jordi Mestre que públicamente dio la cara dijo que se iba a quedar el brasileño al doscientos por cien ya es que el Barça está intentando recuperar al brasileño inmersa Mike a Jordi Mestre no ha hecho ni puñetero caso que esa persona que le dejó en ridículo eh pues éste ahora en intentando regresará al al club pero hay que conocer hay que conocerlos los motivos exactamente de porque Jordi Mestre Se marcha del del Barcelona información esto es una opinión

Voz 1210 48:02 sí ya hay principio de acuerdo para que la Liga y la Federación firmen un convenio de mínimos que haga posible sortear el calendario echara a rodar la temporada dos mil diecinueve dos mil veinte

Voz 1491 48:12 son las cinco y dieciocho las cuatro y dieciocho en Canarias

Voz 40 48:20 eh

Voz 41 48:22 de barcos está ahí

Voz 14 48:40 hola me llamo Silvia López

Voz 21 48:44 desde hace tres años concretamente en la parte norte norte y este en la región del Veneto en una ciudad que se llama Padua ocupado va para los que vivimos que a mi me gusta mucho más decir bueno la razón por la cual ellos llegado aquí ha sido un poco por casualidad pero también porque yo también me buscando Hero media tampoco no era quedarme aquí yo simplemente quería buscar un poco

Voz 1491 49:10 pues

Voz 21 49:11 otra trayectoria de vida y me encontré practicamente con un cambio de vida y como una historia de amor que continúa

Voz 14 49:19 a día de hoy

Voz 1491 49:25 pero este jueves que estamos tan pendientes de la isla de Stromboli y la erupción del volcán nos vamos es precisamente a Italia lo acabamos de escuchar dar para conocer a a una gallega está claro Silvia López para conocer su historia de amor que nos traslada a la ciudad de Palma Nova o Padua en la región del Veneto Marina García buenos días

Voz 1210 49:46 normalidad saber qué tal hemos escuchado en vaya donde vaya

Voz 24 49:49 historias de todo tipo pero a mí me da la impresión

Voz 1210 49:52 por como cuenta ese primer audio que aquí va a haber giro de guión

Voz 1491 49:56 no era giro os aseguro que os va a encantar esta chica de Galicia se encuentra compañeros decía empataba para que los oyentes sitúen del norte Italia que tiene doscientos mil habitantes y que está a cuarenta kilómetros de Venecia es una de las tiene una de las universidades más prestigiosas de Italia en la Universitat tiene un clima muy frío en invierno por eso de estar muy al norte sí y muy caluroso en verano sea que ahora mismo también lo estarán pasando de calor como aquí en Madrid nos adelantaba Silvia esto que termina con una historia de amor pero los inicios no fueron tan fáciles la historia comenzó hace tres años cuando yo