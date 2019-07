De Buenas a Primeras (09/07/2019)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:08 en la Cadena Ser de primeros

Voz 2 00:14 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 4 00:32 sí

Voz 1491 00:49 hola qué tal es martes nueve de julio y puede que los que nos escucha es todavía desde la cama estéis tapados hasta arriba o los que estéis en la calles tenido que salir con una chaqueta porque se nota y mucho el bajón de las temperaturas un respiro que va a durar hasta el jueves en Pueyo Navarra hay diecisiete grados hasta ahora en la zona sigue activado el plan de emergencias por las inundaciones en las que ha muerto una persona un hombre la previsión dice que va a seguir lloviendo en todo el nordeste así que mucha precaución pendientes de la situación en Navarra hoy la nota positiva al día como suele ser habitual la ponen nuestros científicos

Voz 0032 01:26 sí científicos españoles que han encontrado la fórmula que explica por qué un humano vive noventa años mientras un ratón vive solo dos han descubierto un patrón en principio universal para predecir la longevidad de las especies y la clave está en los telómeros en en los extremos los bordes de los cromosomas

Voz 1491 01:45 los cromosomas lo recordamos son esas estructuras en forma de X en las que se organiza el ADN el material genético de las células los extremos de esas X son los telómeros y su función es proteger el ADN podemos imaginarnos cómo el plástico que recubre el final de Nos cordones bueno pues esos telómeros se van acortando con el paso de los años

Voz 0032 02:05 lo que han descubierto los investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas del Zenit y es que la longevidad de una especie está directamente relacionada con la velocidad a la que se acortan esos telómeros

Voz 6 02:18 hola te matizando que simplemente poniendo la velocidad de acortamiento de justificar podemos saberlo la agilidad de que esté que lo que quiere decir que esto pues que hay aquí la sal que es la es lo menos que puede explicar lo sabe

Voz 1491 02:34 si esos telómeros se acortan muy rápido como los ratones la vida se acaba antes si disminuye más lentamente a menor velocidad la vida dura más tiempo y esto significa lo dice María Blasco directora del CNIO que podemos estar ante el primer paso para curar enfermedades asociadas al envejecimiento

Voz 6 02:51 e intentar frenar la progresión optó entonces por va ver haciendo que los todo vedados de regalar porque como os lo dije el envejecimiento también lo dicen despojo prenda pero creo que sea lo primero que nueva que se pueda curar enfermedades que los logros del largo durante más tiempo

Voz 0032 03:11 bueno el primer paso para curar enfermedades asociadas al envejecimiento y quizás hoy porque no a largo plazo para aumentar también la longevidad los años de vida de de los seres humanos con ratones de hecho ya ha funcionado el mismo equipo del Zenit ha conseguido actuando sobre estos telómeros que roedores que suelen morir a los tres años

Voz 6 03:31 tenían vidas más largas por razones que evidente poquito nivel máximo tres años cedido que hacemos sus teléfonos aquel que ya mostramos el grupo hace varios años que que podría aumentar la longevidad de ratones y estuvieron que vemos es que esto es algo universal que no quería una cosa de humano

Voz 1491 03:50 es algo universal insiste María Blasco que en cualquier caso recuerda que la vejez no es una enfermedad en sí misma pero sí tiene dolencias asociadas anemia plástica o fibrosis pulmonar que podrían llegar a curarse a partir de este descubrimiento a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a repasar los resultados de esta investigación y sus posibles aplicaciones Illa en Hoy por Hoy a partir de las ocho y media siete y media en Canarias Aimar Bretos va a entrevistar a María Blasco la directora del genio irresponsables la van nosotros hemos descubierto otra fórmula matemática menos importante pero que también se cumplen

Voz 0032 04:39 sí sí vivimos más años vamos a ir acumulando todavía más y más más basura digital en nuestros teléfonos móviles seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 7 04:51 hola qué tal hace sí Gemma de la vivir fui yo la que elegir el tema de la Diógenes digital para las preguntas de bronca no bueno de Íñigo tengo que decir que tengo un problema muy grande porque acumuló un montón y vídeos de conciertos de fotos de conciertos que luego las tengo todas en Wall fotos pero me da pánico por si alguna vez las necesitó no lo borró y qué pasa que no tengo una memoria y qué pasa que para mandar audios como este tengo que borrar un montón de Murakami de aplicaciones de Spotify total que fatal

Voz 1491 05:24 aquí tenemos a estable en realidad de la encuesta de hoy una arroba de buenas nuestra compañera Gemma Jiménez de A vivir que son dos días o no que ha dado el primer paso para superar su Diógenes digital que reconocer que lo que lo son

Voz 0032 05:36 eso es y además vemos que el problema está también extendido entre entre los oyentes de de buena sobre todo

Voz 0481 05:41 con lo de las fotos y los vídeos como le pasa a Diego de Zaragoza

Voz 8 05:45 oye puesto en Twitter pues una captura de pantalla de de la cantidad de archivos que tengo solamente basado más de siete mil quinientas imágenes Cabalería fotógrafos

Voz 1709 05:54 lo mejor no mirarla y la verdad es que esa comunidad muchas fotos muchas vídeos es lo que más capturas de pantalla

Voz 8 06:00 las fotos de aguas Avs basados eh fotos que yo hago en fin pereza por Pérez al ponerte a borrar archivos de verdad mejores cuando ya no te has forma ateas el móvil

Voz 1491 06:16 pues sí porque parece que la solución no pasa por conseguir más de espacioso solo empeora Diógenes

Voz 8 06:23 Javi en Madrid cuanto más espacio tienes mantienen se va expandiendo y expandiendo sin que realmente necesitas es absolutamente nada de lo que tienen cedido Lanzat por ejemplo la descargó las mira y luego poco pero que sí Guardo son los correos electrónicos eso sí hay de hardware absolutamente todo Eduardo otros teléfonos móviles y todos los tiene el que os adormidera que hace unos

Voz 0032 06:48 bueno es que pasarán como en la vida real no cuanto más espacio tenemos puestas en más llenas en una casa un desván grande pues lo vas llenando lo vas llenando

Voz 1491 06:54 totalmente el venga además el problema es la sensación de

Voz 0032 06:57 que no hay límite porque a ver si os pasa lo mismo que con te van a sacar una foto ya no pides que te saquen una

Voz 1491 07:02 no no no sacar hasta que

Voz 0032 07:04 claro el problema es que se van acumulando y luego nunca Ramos seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 9 07:10 buenos días Julio de Alicante siempre me el toro con los vídeos y las fotos y encima ahora hacemos las fotos de diez en diez porque luego decimos ala venga luego me quedo pues con la que mejor Sally no es la primera vez que mató toro Marco todas a la tampoco es que sea de fotos pero bueno es la tontería hacerlas

Voz 0032 07:30 bueno lo segundo más votado en la encuesta lo que más acumula son los emails sin leer como a José Luis de Madrid que no tiene Diógenes digital sino que se siente torpe digital

Voz 10 07:40 doctor por los Emilio el metían de cabeza cuando me acuerdo eliminó uno y me vienen veinte

Voz 1523 07:48 al final lo dejó un Whatsapp Céline

Voz 10 07:51 Mino rápidamente además son poquitos y contados ya hasta me equivoco ya que todos luego todo gaceta del mundo digital entrenador

Voz 0032 08:01 un abrazo José Luis bueno la encuesta siga abierta en Twitter arroba de buena así podéis contarnos con notas de voz como estas en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que esos acumula más en el móvil o en el ordenador aplicaciones fotos y vídeos email sin leer o whatsapp sin responder

Voz 1491 08:17 a Sergio diez que están la producción eso no le pasa siempre os contesta a su lado ya está en la técnica Borja González así que tenemos todo listo para empezar de buenas a primeras

Voz 11 08:31 sí

Voz 2 08:45 de buenas a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 10:02 son las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias ha perdido ya la cuenta de las veces que hemos dado por inaugurado oficialmente el verano pero lo cierto es que faltaba el pistoletazo de salida definitivo el Tour de Francia que ha empezado este pasado sábado

Voz 0032 10:21 además es que el Tour tiene el poder despertar nostalgia yo me acuerdo de miembros de mi familia viendo el Tour ahí por las tardes en el sofá y también luego ves a esos tía Ron es subiendo puertos de montaña con los cámaras en una moto persiguiendo los hombre aunque la escena no se parezcan nada pues tú te acuerdas de aquellos veranos en bici

Voz 1491 10:39 de todos tenemos un montón de recuerdos con nuestra bici todos recordamos por supuesto la primera vez que tuvimos

Voz 12 10:46 donde Manila qué tal buenas señora lleva treinta años sin ver su primera bicicleta ilegal hay que recordar oye lo primero que bicicleta BH en color rojo sillón blanco hueso yo le puse yo yo yo le puse una fleco en la pista dura de manillar y una pegatina de llama ardiendo en una atrás una una antena que llevábamos la bandera pirata en la moda

Voz 13 11:12 eso eso era montar en el barrio muchísimo muchísimo

Voz 12 11:15 muchísimo y lo tuyo bicicleta fue amor a primera vista legal o esa fecha nada tengo tatuada mira el brazo por la mañana Reyes mira si de enero de mil novecientos ochenta y pico tatuaje no tenía además hay una casa Mi padre me la regalaron a tus padres siempre yo recuerdo que en cuanto rompió el papel del envoltorio de Reganosa notaba que era una bici libro no no no era entonces yo dije pues la definitiva de tu vida

Voz 14 11:49 este Stanton de Manila es un observador nato la verdad es que recibir tu primera bici siempre es un momento especial no sé si para Datu arte lo pero oye cada

Voz 1491 11:56 nunca mano depende un poco no de los recuerdos que tengo con ella el papel que haya jugado en tu vida por ejemplo si fuese el más guay del del pueblo por el contrario te tocó heredar la de tu hermano si te ayudaba ligar adiós adiós quiero decir que

Voz 12 12:11 que por qué tal puedes olvidar pues mira yo siempre digo que a mí me dio algo que no me ha dado nadie que que que me creyó pedaleo pedaleo pedaleo y quién te puedo dar pedaleo nadie nadie bueno otra bici te puede dar pedaleo pero aquella fue la primera cuando pedalea por primera vez cuando tu nota el viento de la libertad en la mejilla a recordar toda toda la vida yo siempre digo que pedalear comer en bicicleta que nunca olvida aunque es olvido nunca muy merecido

Voz 14 12:38 bueno es que la vida nunca está moneda común pedaleo veraniego

Voz 0032 12:41 sí Antón de Manila sufrió la peor de las catástrofes que podía pasarle le robaron su Vicens

Voz 1491 12:48 sí pero no todo es drama en esta historia ya se sabe la magia de la radio ha hecho que Antonis bicis de rey encuentre

Voz 12 12:56 hemos está investigando en efecto esto bicicleta el barrio Girón descabalgado y ahí encontró un chatarrero la restauró la vendió a un anticuario muchos años después podemos decir que ahora mismo entra en el estudio de la Cadena SER

Voz 15 13:23 contenta estoy

Voz 12 13:26 qué es lo que dice está está igual que lo has cambiado tildes sí sí que quiere que yo sí que he cambiado un viejo y gordo y a que te dedica ahora se bicicletas se dedica lo haga servicio eh sí sí me acuerdo y me acuerdo cuando robamos tomatera cuarto de del de la Paz cuando robamos argamasa los chicles y un acuerdo de los pelos brazos entonces Antón que apetece si quieres esta es la segunda parte de esta sorpresa pues desmontarla desmontar en serio ello pedaleando sí que me encantaría me permite bicicletas vamos allá te puedo quitar el sillín muchas gracias Cadena SER no pues es más feliz de verdad pues es una explosión Ancona

Voz 1491 14:29 bueno ya sabes que en ciudadano si vencido

Voz 0032 14:32 bueno un poco revolucionados después de la de la armaron en el orgullo el boicot para que saliesen de la manifestación no les dejó acabarse

Voz 1981 14:40 en el bidón de calimocho que tenían preparado y eso eso los tiene bastante enfadados así que están

Voz 1491 14:45 los a pedir todo tipo de medidas urgentes

Voz 1981 14:48 que se restaure la normalidad institucional

Voz 1491 14:51 el orden constitucional El Mundo Today tiene todos los días

Voz 1981 14:53 los ciudadanos exige a Sánchez aplicar el ciento cincuenta y cinco en el colectivo LGTB Rivera ha sido visto a primera hora de la mañana ayudando a los empleados de la limpieza retirar de la vía pública banderas y distintivos de orgullo

Voz 0032 15:05 yo LGTB ciento cincuenta y cinco

Voz 1981 15:07 lo Telecinco gritaban algunos simpatizantes cobrará las bolsas hasta ahora sólo cobraba el aire un bebé prematuro nace con cincuenta años de antelación sus padres aún no han nacido y nadie le esperaba hasta dos mil sesenta y nueve así que tendrá que quedarse en la sala de espera del hospital un perro coloca un cartel de cuidado conmigo en la puerta de su caseta cuando saca la pistola te juro por mi hija que te disparo en toda la pierna añade en otro cartel escrito a pata pacientes se cree que la enfermera sea enamorado de él porque le ha traído el desayuno a la cama aprobado ya visto que le odia pero añaden los campos de fútbol al sistema métrico

Voz 0481 15:50 póngame cero coma cero cero cero dos campos de fútbol

Voz 1981 15:53 filete de ternera Se dice ya en los mercados municipales con socorristas espera dos horas para salvar a un bañista porque acaba de comer no le sirvió de nada ha argumentado nos monstruos marinos critican que Disney le haya dado el papel de sirenita una actriz humana hay merluza de pincho perfectamente capacitados para interpretar el papel ha dicho el mosto de la Bonette Macron felicita a Malú por romper con Rivera tras afirmar que ella habla directamente con el Elíseo Malú ha insistido en que Macron y el Ejecutivo francés se han mostrado aliviados por ese chico no le convenía

Voz 1491 16:32 faltan ya dos minutos de las cinco menos cuarto a las cuatro menos cuarto en Canarias sigo creyendo que el socialismo es la respuesta empezó a escribirle a Fidel Castro el que entonces a nuestro país excedente del Gobierno allá por mil novecientos noventa la fundación Felipe González va publica esta semana más de diez mil páginas de la correspondencia privada de del presidente así que podemos decir que eso nos va a abrir una nueva ventana al pasado de nuestro país

Voz 0032 17:01 las que González intercambió no sólo con Castro hoy con líderes mundiales como meter a Gorbachov Bush Tucker también con personas anónimas que que se dirigían a él o con sus ministros de del Gobierno bien pues carta carta es la palabra que ha protagonizado la última cara B de Sara vítores

Voz 1880 17:16 el inglés cartas dice Letters el ETT R viene del latín es lo que llamamos una así negro que osea esa figura en la que es el todo por la parte de la parte por el todo bueno pues una carta es el conjunto de tras que la forman sea el itera Él era el plural de de litera es letra Letter en castellano la cosa es distinta porque la palabra carta viene del latín carta que es papel fiesta del griego Cartes pero es la hoja de papiro preparada para escribir en ella

Voz 16 17:46 hay que dice que es una carta es un papel escrito y ordena

Voz 1880 17:49 área mente cerrado de una persona envía a otra para comunicarse con ella otra definición escrito que una persona dirigía otra para darle noticias generalmente se envía por correo encerrado en sí

Voz 1981 17:59 sobre esas cartas que veremos a partir del miércoles son cartas de contenido político cartas oficiales pero hay de todo

Voz 1880 18:05 sí hay de todo y la inmensa mayoría de las que hay o de las que había porque cada vez es verdad que escribimos menos y ahora lo vamos a ver la inmensa mayoría son de amor

Voz 1491 18:13 como la de la Niña Pastori

Voz 1880 18:18 yo no

Voz 0032 18:19 ese sí que es ahora una romántica pero ojalá todas las cartas son la mayoría fuesen de se me ocurren cartas de despidos de felicitaciones cartas de recomendación

Voz 1176 18:28 también olas multas no típicas no se puede escapar de él

Voz 1491 18:33 ya son una carta del banco bueno estas cartas no serían nada se quedarían en mensajes perdidos sino fuera por los mensajeros los carteros

Voz 2 18:57 Virginia bravos cartera recorre

Voz 1981 18:59 dos ella trabaja distribuyendo las cartas en los buzones del Distrito treinta y cuatro de Madrid Virginia muy buenas noches Virginia cuáles son las cartas que más repartes

Voz 16 19:08 pues hombre si luego boscosa registrada Gemma

Voz 1523 19:16 cartas que lleven escrita en la dirección así a mano de puño y letra cada vez menos

Voz 16 19:20 sí la verdad es que sí sobre todo en Navidad Christmas y luego también en en verano pues todavía

Voz 1523 19:28 cuánto cuánto tiempo llevas tú de cartera has notado la disminución de las cartas

Voz 16 19:33 sí sí yo tiempo para casa notado bastantes y luego curiosamente tengo un vecino que diariamente recibe todos los días que él escribe gente de países y de incluso de España de mucho

Voz 1523 19:44 es te escriben porque hacer una colección no algo así

Voz 16 19:47 pues sí debe ser una persona que no sé por qué pero vamos diariamente son dos tres postales diarias

Voz 1523 19:54 por cierto qué relación hay entre los vecinos y los carteros porque antes claro cuando uno esperaba una carta estaba muy pendiente de que llegara el cartero pero también es más impersonal

Voz 1981 20:02 no hombre

Voz 16 20:05 la verdad es que porque es una maravilla pues conocen todos todo vecinos y la verdad que que fenomenal

Voz 1523 20:11 no digo lo peor es cuando llamáis vosotros que hay un certificado porque eso siempre es una mala noticia verdad

Voz 16 20:15 sí sí sí los sacrificados el les suelen su hermano noticias

Voz 1491 20:27 pues ésta de Celtas Cortos veinte de abril puede que sea la más conocida o la más repetida la más escuchada desde luego pero no es la única canción que que en realidad es una carta musicada

Voz 0032 20:37 esta es del noventa y uno del disco Cuéntame un cuento pero es verdad hay muchas más

Voz 1880 20:56 este quería Milagros el último de la fila por si acaso alguien no se ha quedado nunca con la letra es la carta a la que se encuentra en el bolsillo de un soldado muerto en la guerra una más carta musicada escrita a quien corresponda

Voz 0032 21:10 no

Voz 17 21:12 no

Voz 0032 21:15 los tú

Voz 2 21:26 hay una parte previa de esta canción con su en Camel encabezamiento también formal con los datos del remitente que es Joan Manuel Serrat claro pero sin destinatario real no el destinatario de este

Voz 1491 21:36 quién corresponda es la sociedad algo así como una carta de

Voz 2 21:39 reclamación una más estructurada formal de amor la Carta de Juan Luis Guerra

Voz 0032 21:51 de mil novecientos noventa una carta de amor en toda regla de Juan Luis Guerra eh Quiéreme otra vez llena de mi vida tengo yo

Voz 2 21:59 yo solo qué carta me queda

Voz 1491 22:02 ya explotando a Juan Luis Guerra hasta hora y ocho minutos que todavía tenemos por delante de programa

Voz 18 22:09 ah bueno

Voz 1491 22:15 hace ya quince años este mes de la muerte del que para muchos es el mejor actor de todos los tiempos Marlon Brando el ejemplo de que a veces puede jugar un papel fundamental en la historia porque Brando fue a parar a un estudio cinematográfico por casualidad

Voz 19 22:30 no

Voz 14 22:35 un hombre con un talento descomunal perezoso y con una personalidad complicada que acabó consumido por su propia leyenda que siempre se preguntó si la gente le habría aplaudido tanto si en vez de trabajar en el cine hubiera sido un buen fontanero

Voz 13 22:49 la historia de cómo Marlon Brando se convirtió en el protagonista de la obra Un tranvía llamado deseo es una de las anécdotas clásicas del teatro americano el director Elia Kazan le había visto en una obra junto a Tallulah Bank y pensó en él para el papel de Kowalski pero como no estaba muy seguro decidió que fuera el autor Tennessee Williams el que diera el visto bueno Tennessee Williams Rafael mandó

Voz 20 23:12 es para mí heridas no funcionaban y se había ido la luz yo yo la reparó arreglar la instalación como profesional y luego ese papel para mujer y para mí millones ya habíamos oído oler a nadie así

Voz 13 23:24 no fue así como aquel joven actor con habilidades de fontanero se convirtió en el protagonista de la obra

Voz 21 23:29 sabes que es la suerte la suerte consiste en creer que la tienes

Voz 12 23:33 G de esto Mi credo porque para no quedarse atrás sin destacar

Voz 21 23:35 era de ratas que es la vida hay que creerse hombre de suerte

Voz 13 23:38 cuando en mil novecientos cincuenta y uno el propio Kazan fue elegido para hacer la adaptación al cine de Un tranvía llamado deseo no dudó en volver a recurrir a Brando

Voz 22 23:46 me molesta la camiseta no te importa que me ponga cómodo ahora el quite

Voz 13 23:50 Marlon Brando no entró en el cine irrumpió en él con su camiseta sudada hay sus modales rudos dentro y fuera

Voz 23 23:56 la pantalla encarnaba el inconformismo una rebelde

Voz 13 23:59 había que conectó con la nueva juventud americana que ya no se veía reflejada en los Grammys clásicos del cine

Voz 0032 24:05 con ese estilo creó el arquetipo del que deberían

Voz 13 24:08 después otros actores como James Dean oponía

Voz 24 24:10 van conoces mi filosofía de la vida el que da primero da dos veces Elia Kazan

Voz 1491 24:16 Brando ganó su primer Oscar por su interpretación en la ley del silencio también dirigida por Elia Kazan ya poco después de comer tengo una figura incómoda para Hollywood por sus declaraciones polémicas su posicionamiento político a favor de minorías inmersos escándalo sexual

Voz 14 24:31 en los sesenta mantuvo un perfil mucho más bajo además pone a todo tipo de pegas en

Voz 25 24:36 coraje sino se aprende a sus diálogos pero estaba llamado a resurgir de sus cenizas de la mano de un joven Francis Ford Coppola

Voz 13 24:48 si la década de los sesenta había sido mala en general en el setenta en cambio inició una segunda edad de oro en su carrera

Voz 26 24:55 que me he ido a Mista os que maltrataron Arco y lo habrían pagar poco precio porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos duros con vía Estanis envíe

Voz 13 25:05 divirtió al Vito Corleone de El Padrino en uno de los mejores personajes de la historia del cine

Voz 27 25:10 emitió también mejor que nadie la angustia existencial en el último tango

Voz 13 25:14 mis recuerdos

Voz 22 25:17 fuera de este lugar todos mía además no quiero ir historias de tu pasado ni de nada

Voz 13 25:22 quizá fue un militar mesiánico y trastornado en Apocalypse Now tienes derecho a mano tienes derecho hacerlo pero no tienes ningún derecho gordo hoy avejentado sus tiempos de sex symbol masculino habían quedado atrás pero se había convertido en un mito en vida

Voz 14 25:39 el padrino Brando recibió su segundo Oscar aunque no fue a la gala recogerlo envió en su lugar

Voz 0032 25:45 la activista por los derechos civiles que dio un discurso en nombre de los nativos

Voz 0481 25:49 americanos después de estas grandes películas

Voz 1491 25:52 descubrió que podía hacer mucho dinero con pequeñas apariciones en grandes producciones como Superman así que desde entonces se dedicó a trabajar de forma menos continuada Isora abandonaba en escasas ocasiones la isla privada que se había comprado en Thai

Voz 13 26:04 la última película la rodó en dos mil uno fue un golpe maestro una de robos junto a Robert De Niro en los últimos años además a personal dio un vuelco hacia la tragedia uno de sus hijos fue encarcelado por asesinato y su hija preferida Cheyenne se suicidó Marlon Brando falleció el uno de julio de dos mil cuatro a los ochenta años de edad

Voz 0544 26:24 es una autobiografía había escrito nunca Plane ni ambiciones ser una estrella de cine ocurrió por casualidad nunca sentí pasión por actuar interpretar no me molestaba ya al cabo de un tiempo pude hacerlo sin demasiado esfuerzo para mí actuar siempre ha sido un medio para conseguir un fin una fuente de dinero pero siempre estado más interesado en otros aspectos de la vida resulta curioso que un actor al que no le gustaba actuar se haya convertido

Voz 2 26:49 decíamos al principio la medida por la que se miden todas las interpretaciones sobresale un primera serie

Voz 24 26:55 aspira al título pude haber sido algo en la vida

Voz 0084 27:00 la primera es la reciente cumbre del G20 volvió a dejar una fotografía ya habitual la de la falta de mujeres en la primera línea de la política el bluesman que Mo reflexiona sobre ello en su nuevo disco con este puta Woman hinchado poner a una mujer al frente hasta el bluesman que Mo flamante ganador de varios premios Grammy en este tema que comparte con Roxanne KAZ hija de Johnny Cash y que es parte del disco que el músico ha editado este mismo mes de junio tiene claro que el mundo podría ser un lugar más habitable con menos mala baba y con menos testosterona se suma a la ola feminista con esta maravilla de canción nuestra canción para esta madrugada

Voz 1491 28:24 el grito feminista de que Moha a dúo con Ros incas pregón hinchar poned una mujer al mando en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 2 29:41 de esta primeras con Marina Fernández

Voz 1491 29:59 son las cinco las cuatro en Canarias Aida o buenos días buenos días las inundaciones

Voz 28 30:08 por culpa de la lluvia han provocado esta noche en Navarra una víctima mortal los bomberos han recuperado el cadáver de un hombre a unos cincuenta kilómetros de Pamplona después de que su coche haya sido arrastrado por la corriente mientras conducía localidades como Tafalla Olite y ellos están llevando lo peor la crecida del río Cidacos ha llegado a partir de aparte ha llegado a partir en dos una carretera nacional y ha provocado cortes de tráfico en ambos sentidos en Tafalla ha habido vecinos que han tenido que subir incluso a los coches para que la corriente no los arrastrarse Matilde una de sus vecinas

Voz 16 30:38 yo había huido a mi padre que me había tocado de Pekín

Voz 29 30:41 yo pero no se recordaban a toda la gente que ya hay vecinos mayores y se inhábil recordaba una cosa

Voz 1491 30:47 la crecida del río Cidacos que es lo que más problemas

Voz 28 30:49 está provocando ya ha comenzado a bajar esta noche y en Galicia Ourense ya no están en Ourense ya no están previstas lluvias pero en las últimas horas la lluvia el granizo han desbordado ríos provocado desprendimientos arrastre de árboles y carreteras han inundadas un hombre ha tenido que ser rescatada en helicóptero a la localidad de Monterrey y una mujer en Verín ha sido evacuada de su casa después de que ésta se inunda se de la política hoy hoy los escenarios abiertos por un lado la Izquierda Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen sin cambios en sus posiciones los morados quiere ministros de Podemos pero el PSOE sólo está dispuesto a introducir independientes propuestos por Podemos en su Gobierno y por otro la derecha ahora también con el enfado y las amenazas de Vox en Madrid PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo que no han suscrito los ultras Abascal aprieta dice que si tiene sus votos en los gobiernos van a tener que sentarse y hacerse fotos juntos y que los espera a ellos el PP desde las ocho de la mañana en su despacho veremos qué pasa en Algeciras el capitán de la Guardia Civil que ha sido detenido estos días por sus presuntas vinculaciones con el mundo de narcotráfico alertó a otro guardia civil de la zona de que iba a ser detenido es información que aparece en las diligencias del caso a las que ha tenido acceso la SER Daniel Luis buenos días

Voz 1965 31:52 buenos días ayudarle avisó de que iba a ser detenido por revelación de secretos y prevaricación en el informe añade también que este otro guardia civil tenía vinculación con el narco Emilio del Moro y con el que se conoce como el Messi del hachís ahora en busca y captura de hecho Joaquín Franco el capitán informó también al propio narcotraficante de que éste estaba siendo investigado por la Benemérita Asuntos Internos de la Guardia Civil ha podido comprobar además el notable incremento patrimonial de Franco no sólo en los casi treinta mil euros descubierto sino también en la adquisición de un inmueble vinculado con estos dos mil dos narcos

Voz 1491 32:26 gracias Dani hablamos ahora de las cremas solares

Voz 28 32:28 hace poco más de un mes les decíamos que la OCU había dicho que las marcas y Bavaria no decían la verdad sobre el factor de protección que ofrecían pero una investigación del Ministerio de Sanidad da la razón a las dos partes Ángel Carreño buenos

Voz 30 32:40 buenos días la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios atribuye estas diferencias al empleo de distintos métodos de comprobación por parte de la OCU las empresas por tanto confirma que el factor de protección solar de ambos productos se corresponde con el deseo de su etiquetado no es inferior tal y como afirmó la OCU a finales de mayo la OCU considera que esta resolución perjudica crea confusión entre los consumidores y que y critica que la agencia sea limitada comparar los dos estudios en lugar de hacer uno propio afirma la OCU por tanto la validez de su estudio inicial

Voz 1491 33:09 gracias Ángel de momento es todo más información en media hora hay en Cadena Ser punto com

Voz 31 33:15 servicios informativos

Voz 1 33:19 de primeras con Marina Fernández

Voz 2 33:21 Aitor Albizua

Voz 1491 33:28 pues más pendientes del tiempo incluso lo habitual empezamos este martes lo acabamos de escuchar las inundaciones de Navarra dejan un hombre muerto arrastrado por la corriente cuando circulaba en coche vamos a ver qué dice la previsión para todo el país pero especialmente para esa zona Luismi Pérez buenos días

Voz 16 33:43 hola buenos días compañeros poco a poco tiende a la calma y la normalidad en esa zona donde tanto llovido registros en esa zona de Navarra Marina que han llegado hasta los ciento cuarenta litros por metro cuadrado pero cuidado porque ahora mismo toda esa actividad tormentosa se está centrando entre Aragón y Cataluña más menos en toda la zona oriental de Aragón es donde más está lloviendo lo va a seguir haciendo esta mañana con granizadas con rachas de viento destacables poco a poco las tormentas durante esta mañana van a afectar a gran parte de Cataluña ya decimos con rabia en algún caso y con inundaciones puntuales en el resto del país

Voz 0032 34:20 a la vez más claros esta mañana con lluvias en

Voz 16 34:23 el Cantábrico todavía en el alto Ebro y esta tarde con algunos chubascos en las provincias de Teruel de Soria en el norte de Madrid también hacia Guadalajara o en gran parte del Pirineo pero ya no serán las tormentas de ayer en el resto del país un tiempo mucho más tranquilo is sobretodo van bajando las temperaturas ahora mismo en gran parte de la Península y en Canarias quince grados ahora mismo tenemos en Palencia dieciocho en Vigo en Badajoz y en Sevilla veintitrés en Castellón pero en cambio todavía no han bajado en Baleares tenemos veintiocho grados de temperatura ahora mismo en Palma de Mallorca ingirió

Voz 1491 34:57 eso grados que qué barbaridad Luismi me quieres hablarnos de de otra situación que puede volverse peligrosa que aunque no lo parezca porque a veces o cuando vemos que el mar está así como un plato eso puede cambiar en cuestión de de es

Voz 0159 35:11 algunos con una simple Brisa así es

Voz 16 35:13 hechos son fenómenos que se van dando ya a partir de ahora hay sobretodo como no muchísima gente que tiene ganas de irse a la playa y que se ven sorprendidos por lo que se llaman mar de viento esto de mar de viento que es bien las mañana sobre todo en las costas mediterráneas en las costas atlánticas andaluzas suelen ser de viento bastante débil de tiempo tranquilo even hemos de estancamiento en esta común plato el mar está vamos como un espejo eso a las ocho diez once de la mañana y la gente se confía la gente se va metiendo en el agua calentita una plácida Ike pasa luego a partir de la una dos de la tarde que de golpe se levanta la brisa no estamos hablando de un viento fuerte sino un simple viento térmico que se llama producido por las diferencias de temperatura entre el mar y la tierra se crean esas corrientes de aire corrientes de aire que hace en que el viento llegue a treinta cuarenta kilómetros por hora vemos que no son rachas de viento como para decir huy hay que salir nunca mejor dicho volando de aquí que es lo que hace ese viento hace que se ondee mar poco a poco se vaya encrespado se vaya haciendo más bravo hasta olas de medio metro setenta ochenta centímetros os podéis pensar hombre setenta ochenta centímetros no son olas demasiado importantes lo malo es cuando te han pillado ya bastante lejos de la playa que te has sido confiando aquello que te vas nadando hasta las boyas y te encuentras con ese mar de viento que lo que hace es que es que ese como una especie de salpicón es en el mar y eso salpicón es lo que van provocando es una corriente de fondo que te va empujando hacia mar adentro osea que te va alejando de la playa es una situación el mar de viento que se forma de golpe además es una situación repentina que nos puede Pierre muy desprevenidos sino estamos preparados no sabemos nadar muy bien o bien nos pilla pues yo que sé que te pueda dar una pequeña una pequeña pájara instando dentro del agua es algo problemático es algo peligroso ir más que peligroso en algún caso luctuoso muchas de las muertes que tenemos en el Mediterráneo se dan por ese mar de viento Umar que de golpe y porrazo se pone a moverse

Voz 14 37:12 claro y además eso sin necesidad de que sople un huracán con una a otro término que quizás también los oyentes hayan escuchado Mar de

Voz 0032 37:21 fondo esto qué es lo que hay que peligros

Voz 14 37:23 eh

Voz 16 37:24 pues estos peligros básicamente vienen dados por dos o en dos vertientes podríamos decir la navegación hice lo que sería simplemente en pues en los mismos bañistas la navegación si estamos hablando de barcos de pequeña eslora de pequeños pesqueros de pequeños veleros de pequeñas barcas típicas también de ahora deberán incluso ya no pequeñas barcas sabéis los típicos de la al las esas típicas bicicletas ahora en nombre esos esos

Voz 0032 37:52 es así como pedirlo patinetes

Voz 16 37:55 esos los patinetes de playa esos pueden ser francamente peligrosos porque el mar de fondo existe durante muchos días del año primero tenemos temporales en los que hay o las de una cierta envergadura lógicamente hacia el Cantábrico suelen ser más altas esas olas que en el Mediterráneo normalmente y después queda lo que se llama la resaca que sí

Voz 0032 38:14 era una especie de movimiento del fondo del mar

Voz 16 38:16 que lo que hace es que haya olas que se separan mucho entre sí pero que tengan una corriente importante una corriente que suele arrastrada hacia las rocas en este caso se antes os decía que la corriente te mete hacía dentro del mar el mar de fondo lo que te haces acercarte a la costa peligrosamente bien primero esos pequeños patinete esas pequeñas embarcaciones se pueden ir directamente hacia las rocas y estamos cerca de ellas

Voz 0032 38:37 los bañistas cómo no también hay que tenerlo muy muy

Voz 16 38:40 cuenta porque son las que quizás no les damos mucha importancia porque el mar no se ve especialmente Bravo pero sí que alguna de esas holas puede llegar hasta metro y medio dos metros de altura de golpe nos puede arrastrar hacia esas zonas que pueden ser más peligrosas de pues de de de de por tos o en los que hay más rocas siempre siempre siempre hay que hacer sobre todo mucho caso del color de las banderas que eso también nos pasa cuando vemos bandera roja está prohibido el baño si la playa tiene vigilancia directamente los socorristas hola socorristas te sacarán del agua pero es que el sentido común se tiene que poner en marcha cuando hay mar de fondo el mar está tranquilo en general el tiempo puede ser soleado pero en cambio esas solas nos pueden arrastrar hasta las rocas

Voz 1491 39:22 y es que además a veces hay metió tsunamis dices Luis ni en el Mediterráneo íntimo no estamos hablando de que haya terremotos no

Voz 16 39:31 los metió tsunamis que vienen dados no por un proceso geológico los tsunamis son los que esos maremotos son los que provoca un mismo terremoto en nuestro caso los provoca es una diferencia de prisión muy importante esos metió tsunamis se les llama se les puede conocer cómo

Voz 0032 39:47 son ondas gravitacionales

Voz 16 39:50 se les conoce de una forma más popular en Baleares como Reese sagas

Voz 1491 39:54 y en el caso de la Costa Brava en Cataluña se le llama

Voz 16 39:56 seis Xala nombre así bastante curioso que es lo que provoca esos que que viene dado O'Keefe quién da

Voz 1491 40:04 que es una crecida no una crecida importan

Voz 16 40:07 es una bajada rápida del nivel del mar de forma muy local eso sí no han todo Baleares sino en zonas muy concretas por ejemplo

Voz 1491 40:13 son que no una subida es una baja

Voz 16 40:15 cada primero y una subida repentina del pues eso en pocos minutos Marina Aitor estamos hablando de tres cuartos de hora o una hora el mar puede llegar a bajar hasta un metro metro y medio o dos metros por lo que las barcas se quedan directamente dos metros por debajo el nivel del mar y luego devolví porrazo subes el nivel del mar puede hacer que las barcas o los barcos salten por encima del puerto osea es un fenómeno producido sobretodo por los vientos del sur cuando hay del suroeste más bien cuando hay olas de calor y estos días estamos teniendo de hecho hoy es muy posible que en Menorca las tengamos ayer al Puerto de Palma de Mallorca se dio cedió ese metió tsunami de hasta sesenta centímetros son fenómenos curiosos son fenómenos

Voz 1491 40:58 sí que hay que tener en cuenta a la hora de fondear desde luego porque sino se sube el nivel de marinero es el ancla calculado bien

Voz 16 41:05 es que además ha habido casos en eso no

Voz 1491 41:08 claro está fondeado y sí exacto oye Man en Menorca decías puede pasar

Voz 16 41:13 porque así es una situación muy típica de localidades como Ciutadella Menorca o de L'Estartit que están Girona

Voz 0032 41:19 cuando me compro un barco lo tendré en cuenta

Voz 1176 41:21 bien aprendemos cómo aprendemos con Luismi para nuestra futura vida

Voz 1491 41:26 antes los que están pero primero completo una gorra de capitán gracias hasta mañana buenos días un abrazo

Voz 2 41:44 de esta primera con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 42:02 ciento cuarenta y cuatro episodios guardados de cualquier tiempo pasado fue anterior XXX de la Lengua moderna ciento ochenta del tramo informativo de Hora veinticinco al y pinturero y lo que es el acumula en el móvil son podcast de la Cadena SER pero no son los de de buena hasta primeras Wert se lo perdonamos porque entendemos que nos está escuchando ahora mis fue en directo como sí que sabemos que hace Jose de Málaga

Voz 32 42:27 buenas pueblo acumula muchos poca eh de Radio López Caro escucha hace tierra algunas alguna limpieza y aplicaciones tengo algunas también que no las utilizo mucho pero como me gustan ahí abajo no juegan alguna de aviación au de Astronomía luego que son fotos y vídeos bueno ya ve de senderismo por el perro de baloncesto amigos a Sex cincuenta foto de cincuenta te salen diez bien pero no la borra pero yo creo que más pereza que otra cosa y ahí está llenando llenándose bueno

Voz 0481 42:59 los seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro para qué

Voz 0032 43:01 no sepa de lo que estamos hablando estamos analizando si sufrís sonó

Voz 0084 43:04 Diógenes digital esa tendencia a acumular acumular acumular más

Voz 0032 43:10 más todavía en el ordenador o el móvil pues contenidos aplicaciones que no sirven para nada de bueno pues que os cuesta al final también deshacernos muchos como Antonio de Punta Umbría reconocemos que marcaría islas cuatro opciones quedamos que son fotos y vídeos mil sin leer aplicaciones o whatsapp sin responder muchas más os podéis imaginar si Twitter nos permitiera hacer mucho más ampliarlas encuesta

Voz 31 43:32 las fotos vídeo música aplicaciones todos foto de cuando Franco hizo la mili cobrarán tío

Voz 1491 43:43 el azote de de buenas impugna nuestra encuesta lo que nos gusta hola hola de Madeleine

Voz 33 43:53 me estoy riendo tanto con vosotros os perdonan por vuestra en Cultura si de verdad hemos creado mandarle a esa eliminarse eliminar las cosas mías eso siga ahí proceso llega un momento en que el móvil se PETA hay aplicaciones que te rescatan todo lo que ha borrado están dentro el teléfono no no no voy a decir quiénes son los reyes porque todavía no lo sabe

Voz 0032 44:19 oye pero yo tengo que ponerme en contacto con Inma porque yo varias veces de perdido todo lo que tenía en el móvil

Voz 1491 44:26 no ha sido capaz de recuperar lo ninguna mano pues ya las ha escuchado está todo dentro de vuestros móviles que además un poco de película de terror están ahí dentro vuestros monos vigilan y nos describe en Twitter Javier M por ejemplo dice que él tiene el móvil lleno de vídeos de festival mira riojano no recomienda ir volcando

Voz 0032 44:46 cosas que tengamos en los pen drive los pen drives pueden ser el nuevo el nuevo desván los nuevos disquetes Eden Warrior Nos manda una captura de pantalla de su móvil en la aplicación de los mails tiene sin leer tres mil noventa vientos catorce en la The Telegraph que es una aplicación parecida a la de whatsapp de mensajería instantánea ciento veintidós mil doscientos ochenta y cuatro mensajes sin leer

Voz 1491 45:07 hoy día porque la puedes ir borrando de Warrior por eso no me instalado el gran parque contesta guasa como para tener otra opción de de mensajería Lliure dice que si no se si no se nos han borrado por ellos mismo Nos tiene correos por leer de hace quince años guau

Voz 0032 45:25 a a quince años ya serían los primeros correos serían unos

Voz 1491 45:29 bueno parece que parece que es donde antes de que exista

Voz 0032 45:32 a López nos agradeció la encuesta porque así no se siente tan sola con con su Diógenes claro es que yo creo que le pasa a todo el mundo al final inevitablemente

Voz 1491 45:40 para eso estamos para hacernos compañía m dice que tiene el móvil lleno de selfies desnudo pidió ayuda porque es el están acumulando y que el problema le trae de cabeza pues ya sabes

Voz 0032 45:53 sacarte fotos de otras cosas también

Voz 24 45:55 claro claro claro claro claro que adviertan arroba

Voz 1491 45:59 buenas en Twitter y podéis contar en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que es esa como se nos acumula a vosotros en el teléfono móvil son las cinco y dieciséis las cuatro y dieciséis en Canarias a me y Mar apunta maneras va a convertirse en el protagonista un verano más del culebrón en futbolístico de la temporada estival

Voz 14 46:22 en un verano más porque hace dos años ya montó un buen lío al no anunciar hasta el último momento su marcha del Barcelona al Paris Saint Germain

Voz 1491 46:29 ahora ha vuelto a hacerse el remolón pero en este caso con su vuelta de vacaciones como la tenido que echar en cara el club francés según comunica

Voz 0032 46:35 el día ha sido de locos especialmente a la tarde animarse lo esperaba hoy en París pero siguen Brasil de hecho el París Saint Germaine Le abierto expediente el entorno del futbolista ha explicado que el Paris Saint Germain ya sabía que tenía compromisos y que volvía el lunes quince osea osea tras papel algún papel que ponía hoy llegaré más tarde o existía esa comunicación el París Saint Germain dijo que no Inés se hizo loco o directamente no hubo tal comunicación lo que parece es que el viaje de

Voz 1491 47:01 de ida de Barcelona a París tiene la vuelta prevista este verano el futbolista brasileño quiere volver a al equipo la Ciudad Condal según el medio brasileño hubo L Neymar quiere salir del PSG

Voz 0032 47:11 tenemos confirmada esa noticia que han adelantado los compañeros de o el ERE que Neymar ha comunicado al París Saint Germain que se quiere ir

Voz 34 47:18 así es me cuentan respectivamente eso sí la información brasileñas muy si hablemos claro que si te ni ya lo ha hecho saber al PSOE que no quiere seguir en París te añado dos cosas más el París Saint Germain como comentabas al principio sabe que Neymar volverá el quince de julio o tiene que volver el que ocurrió el padre es el que quiere que vuelva ese día el quince de julio se Piqué de que vuelva Neymar par tal y como pacto con el club eso es lo que me contaban desde su entorno pero gente que también conoce muy bien animar ya su padre ya hemos podido confirmar la noticia nos ha dicho que Neymar no quiere volver a Brasil a perdona París que ha terminado su ciclo en París nos quiere volver así que además de la guerra entre el PSC y Neymar hay una discrepancia evidente en tener Marie su padre

Voz 14 48:06 bueno además el director deportivo del club francés ha reconocido en una entrevista hace unas horas en Le Parisien que

Voz 1491 48:12 harían salir al jugador si hubiera una oferta

Voz 14 48:14 que interese a todas las partes otro que no se presentaba la convocatoria con su equipo era Antoine Griezmann que sigue haciendo tiempo para que le fiche un nuevo club probablemente el Barcelona también

Voz 1491 48:26 pero el acta de vida de los atléticos giraba entorno a la presentación de su nueva estrella Joe Félix el portugués con sólo diecinueve años despierta pasiones incluso una figura de referencia para los colchoneros como Paolo Futre exfutbolista cree que el jugador está llamado a hacer grandes cosas

Voz 14 48:41 es el heredero de Antoine Griezmann no eso son palabras mayores

Voz 35 48:44 sí el mejor yo yo creo yo creo que la afición no consuegro quién te ve muy bien al fútbol y le diera o calentó que tiene extinguido Koke Baldoví de partidos a todo a lo mejor no quiero seguro que que poco a poco mostrar toda la gente que tiene seguro que va a parece mejor que Kris Van Teletodo tiene todo para adaptar mejor que Greenspan no

Voz 14 49:22 bueno ya veremos porque en la presentación al jugador portugués ha mostrado algo más humilde y no ha querido entrar a compararse con la principal leyenda del fútbol de su país que es Cristiano Ronaldo

Voz 1709 49:32 de un gran seguidor todos sabemos que Cristiano Ronaldo es un gran jugador actualmente el mejor jugador del mundo y quizás de siempre en la selección siempre me hablaba bien de Madrid le gusta mucha ciudad claro que son buena la comparación espero Cristiano es Cristiano yo soy Félix yo vengo para ser ya Félix y hacer misterio miembros

Voz 1491 49:49 mientras todos miran a Neymar a Griezmann mayo Félix la sorpresa del verano podría venir por otro lado James Rodríguez el futbolista colombiano que aún pertenece al Real Madrid tiene interés

Voz 14 50:01 el Atleti sin embargo ya no es nada nuevo en el fútbol no todo depende de de las buenas intenciones según Jorge Mendes el agente del futbolista colombiano la operación está más en el aire de lo que se pensaba

Voz 35 50:12 hoy Jorge Mendes ha aprovechado su visita al metropolitano para hablar bastante de James en continúan operación sobre la mesa pero lo que ha comunicado hoy es que todas las trabas que pone el Atlético de Madrid de tiempos acercan a James un poco más al Nápoles

Voz 1491 50:30 ya está de vuelta en España la selección femenina de baloncesto que ha ganado su segundo Eurobasket consecutivo el papá el palmarés de las chicas están impresionante que algunas hasta empiezan a acostumbrarse a ganar como ha reconocido Silvia Domínguez

Voz 0032 50:44 seguro que ya te lo han dicho pero yo te lo vuelvo a repetir cuando te dicen el palmarés que lleva la selección especialmente en el en el siglo XXI con estas dos generaciones que se han encadenado y que habéis ganado oro en el Europeo dos mil diecinueve bronce en el Mundial dos mil dieciocho Europeo dos mil diecisiete plata los puso en dos mil dieciséis y puedo seguir tú te pones roja dit es que sois seguramente la mejor selección eh nacional que hay en España osea juntando a todos los deportes neo igual masculino femenino pero skin no hay no hay nadie como vosotras